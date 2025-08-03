13 Template Proposal Penjualan Gratis untuk Menutup Kesepakatan Lebih Cepat

Masih membuat proposal secara terburu-buru di menit-menit terakhir sementara klien menunggu? Itu tindakan pemula.

Proposal yang terburu-buru, tidak jelas, atau penuh celah menunjukkan ketidakpersiapan, dan tidak ada klien yang akan mempertaruhkan uangnya pada proposal seperti itu.

Anda membutuhkan sesuatu yang bekerja sekeras Anda—proposal penjualan yang bersih dan efektif yang membantu Anda mendapatkan klien tanpa perlu negosiasi berulang-ulang.

Dan yang terbaik, Anda tidak perlu membuatnya dari awal. Dalam posting blog ini, Anda akan menemukan templat proposal penjualan gratis yang membantu Anda membuat presentasi lebih cepat, menetapkan ekspektasi yang jelas, dan menutup kesepakatan tanpa panik di menit-menit terakhir. ✅

Apa Itu Template Proposal Penjualan?

Template proposal penjualan adalah dokumen yang sudah terstruktur untuk mempresentasikan produk atau layanan kepada klien. Template ini mencakup bagian-bagian seperti kebutuhan klien, solusi yang diusulkan, hasil yang akan diberikan, jadwal, dan biaya.

Perusahaan (terutama perusahaan B2B) dan penyedia layanan (seperti freelancer, agensi, atau konsultan) menggunakan templat ini untuk memastikan proposal produk konsisten, lengkap, dan profesional.

Memulai dengan template memungkinkan tim dan freelancer mengisi detail klien dengan cepat tanpa perlu membuat proposal dari awal, menghemat waktu, dan mengurangi kesalahan.

💡 Tips Pro: Tambahkan halaman FAQ singkat untuk menanggapi keberatan yang tidak terucap. Pikirkan semua pertanyaan yang bisa menggagalkan kesepakatan di balik pintu tertutup: ‘Apakah ini bisa diskalakan?’ ‘Bagaimana jika kami sudah menggunakan X?’ Jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam proposal penjualan Anda sebelum mereka ditanyakan.

Apa yang Membuat Template Proposal Penjualan yang Baik?

Template proposal penjualan yang terstruktur dengan baik sangat penting untuk menyampaikan nilai tambah Anda secara efektif dan menutup kesepakatan. Template tersebut harus menanggapi kebutuhan klien, memberikan informasi yang jelas, dan memudahkan pengambilan keputusan.

Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan:

Ringkasan eksekutif yang jelas: Dimulai dengan ringkasan singkat yang menjelaskan tantangan klien dan bagaimana solusi Anda mengatasinya

Bagian terstruktur: Menyediakan tata letak siap pakai untuk ruang lingkup proyek, hasil kerja, harga, dan jadwal untuk mempercepat penulisan

Struktur harga transparan: Menyediakan rincian biaya, syarat pembayaran, dan layanan opsional atau add-on

Fields yang mudah disesuaikan: Memungkinkan Anda dengan cepat mempersonalisasi proposal dengan nama klien, Memungkinkan Anda dengan cepat mempersonalisasi proposal dengan nama klien, tujuan proyek spesifik, dan detail layanan unik

Format bersih dan profesional: Menyoroti detail penting seperti return on investment (ROI), nilai tambah, dan langkah selanjutnya tanpa membingungkan pembaca

Fitur kolaborasi: Memungkinkan tim internal untuk memberikan komentar, mengusulkan perubahan, dan melampirkan file referensi langsung di dalam templat

Label pelacakan status: Menandai proposal sebagai Draft, Dikirim, Direview, atau Disetujui untuk menjaga semua pihak tetap terinformasi tentang perkembangan

Manajemen tugas terintegrasi: Menugaskan tugas-tugas seperti revisi, permintaan umpan balik klien, atau pengingat tindak lanjut langsung dalam proposal

Opsi organisasi visual: Mendukung tabel, daftar periksa, garis waktu, dan diagram alur untuk memudahkan pemahaman detail yang kompleks

Opsi tanda tangan elektronik dan ekspor: Memungkinkan persetujuan cepat dengan dukungan tanda tangan elektronik bawaan atau ekspor sederhana ke format PDF dan doc

Pelacakan keterlibatan klien: Memantau kapan klien membuka, melihat, atau berinteraksi dengan proposal untuk tindak lanjut yang lebih efektif

Untuk memenangkan hati calon pelanggan, buatlah dokumen yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, menyoroti metrik kinerja yang relevan, dan membedakan proposal Anda dari pesaing.

📮ClickUp Insight: Hasil survei efektivitas rapat kami menunjukkan bahwa pekerja pengetahuan dapat menghabiskan hampir 308 jam per minggu dalam rapat di organisasi dengan 100 orang! Tapi bagaimana jika Anda dapat mengurangi waktu rapat ini? Ruang kerja terpadu ClickUp secara drastis mengurangi rapat yang tidak perlu! 💫 Hasil Nyata: Klien seperti Trinetix berhasil mengurangi jumlah pertemuan hingga 50% dengan mengonsolidasikan dokumentasi proyek, mengotomatisasi alur kerja, dan meningkatkan visibilitas antar tim menggunakan aplikasi all-in-one kami untuk kerja. Bayangkan mengembalikan ratusan jam produktif setiap minggu!

13 Template Proposal Penjualan Siap Pakai untuk Menutup Lebih Banyak Kesepakatan

Proposal penjualan harus jelas, meyakinkan, dan cepat disusun.

ClickUp adalah aplikasi all-in-one untuk kerja yang membantu tim mengelola tugas, dokumen, dan alur kerja klien dalam satu tempat. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan templat siap pakai yang memastikan proposal Anda konsisten dan profesional.

Di bawah ini, kami akan membahas 13 templat proposal penjualan yang ditawarkan oleh perangkat lunak manajemen proposal ini.

1. Template Proposal Layanan ClickUp

Dapatkan templat gratis Buat, kirim, dan lacak proposal dengan mudah menggunakan Template Proposal Layanan ClickUp

Template Proposal Layanan ClickUp membantu Anda membuat proposal yang rapi dan detail, menetapkan ekspektasi yang jelas, menonjolkan nilai Anda, dan mempercepat persetujuan klien. Template ini dirancang untuk menghilangkan kerumitan format dan detail yang terlewat—sehingga Anda dapat fokus pada presentasi dan penutupan transaksi.

Anda tidak hanya mendapatkan template—Anda mendapatkan ruang kerja terstruktur dan dapat disesuaikan yang menyederhanakan setiap tahap proses proposal, mulai dari merinci layanan hingga melacak persetujuan.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Rinci paket layanan, model harga, dan jadwal dalam format yang bersih dan ramah klien

Tingkat Layanan , Durasi Kontrak , dan siklus penagihan untuk menyesuaikan setiap proposal Gunakan Bidang Kustom seperti, danuntuk menyesuaikan setiap proposal

Lacak proposal berdasarkan tahap dengan tampilan seperti Proposal Baru, Negosiasi, dan Siap Ditandatangani

📌 Ideal Untuk: Tim yang membutuhkan presentasi solusi penjualan yang disesuaikan dengan detail hasil kerja, harga, dan jadwal untuk memenangkan proyek baru dengan cepat.

💡 Tips Pro: Ingin meningkatkan proposal penjualan Anda? Tonton video ini tentang cara menggunakan AI untuk penjualan! Temukan cara praktis AI dapat membantu Anda mempersonalisasi proposal, mengotomatisasi tindak lanjut, dan menganalisis kebutuhan klien—sehingga Anda dapat membuat presentasi yang lebih cerdas, merespons lebih cepat, dan menutup lebih banyak kesepakatan dengan usaha yang lebih sedikit.

2. Template Proposal Proyek ClickUp

Dapatkan templat gratis Visualisasikan kemajuan proposal dengan templat papan proyek proposal ClickUp

Template Papan Rencana Proposal Proyek ClickUp membantu Anda menghindari proses bolak-balik yang rumit dan membuat proposal yang jelas dan visual yang disetujui lebih cepat. Ini sempurna untuk mengubah ide kasar menjadi rencana terstruktur—semua dalam satu ruang kerja seret dan lepas.

Template ini memungkinkan Anda untuk berkreasi bebas dengan catatan tempel, bentuk, teks, dan tugas—lalu beralih dengan mulus dari perencanaan ke eksekusi tanpa kehilangan momentum.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Visualisasikan ide proyek menggunakan alat papan tulis seperti catatan tempel dan bentuk

Buat ringkasan proyek kolaboratif yang menyelaraskan tim Anda sejak awal

Ubah ide-ide yang telah dibrainstorming menjadi tugas-tugas yang dapat dieksekusi dengan satu klik—tanpa perlu pengalihan manual

📌 Ideal Untuk: Profesional yang perlu merinci ruang lingkup proyek, tonggak pencapaian, dan kebutuhan sumber daya secara jelas untuk menyelaraskan pemangku kepentingan sebelum pekerjaan dimulai.

🧠 Fakta Menarik: Pada tahun 1960, Rosser Reeves dari Ted Bates & Co. memperkenalkan Unique Selling Proposition (USP)—ide sederhana yang mengubah dunia periklanan selamanya. Proposal penjualan hingga kini masih menggunakan prinsip inti yang sama: tunjukkan apa yang membuat Anda berbeda.

3. Template Proposal Bisnis ClickUp

Dapatkan templat gratis Manfaatkan Template Proposal Bisnis ClickUp untuk membuat proposal yang menarik dan sukses untuk calon klien

Template Proposal Bisnis ClickUp menyediakan sistem visual untuk merencanakan ide, mengorganisir hasil kerja, dan menyajikan proposal yang rapi dan berfokus pada klien tanpa perlu memulai dari nol setiap kali.

Template proposal konsultasi yang fleksibel ini membantu menghubungkan kebutuhan klien, nilai tambah, dan solusi Anda dalam alur yang bersih dan logis. Anda akan menghabiskan lebih sedikit waktu untuk formatting dan lebih banyak waktu untuk mendorong kesepakatan maju.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Buat proposal yang fleksibel dan profesional tanpa perlu menulis ulang dari awal

Sesuaikan secara visual elemen kunci seperti milestone, harga, dan jadwal untuk persetujuan yang lebih cepat

Dengan mudah sesuaikan strukturnya sesuai dengan ukuran proyek, tingkat kompleksitas, atau industri

📌 Ideal Untuk: Perusahaan yang ingin memamerkan penawaran layanan, rencana strategi, dan peluang investasi untuk mendapatkan kemitraan dan pendanaan.

💡 Tips Pro: Tambahkan audit atau analisis singkat selama lima menit dalam proposal penjualan Anda berikutnya. Sertakan tinjauan singkat tentang kondisi saat ini (situs web, strategi, alur kerja, dll.) untuk menunjukkan bahwa Anda telah menginvestasikan waktu. Hal ini menunjukkan inisiatif dan memberikan Anda otoritas. 🎯

4. Template Proposal Komersial ClickUp

Dapatkan templat gratis Sesuaikan penawaran untuk setiap klien menggunakan templat proposal komersial ClickUp

Menyiapkan proposal komersial yang detail saat klien meminta perbandingan harga, ruang lingkup, dan syarat pengiriman dalam waktu satu hari adalah ujian yang sesungguhnya. Template Proposal Komersial ClickUp dirancang untuk mengorganisir penawaran Anda, mempercepat proses penulisan, dan menghilangkan kesalahan yang dapat membuat Anda kehilangan kesepakatan.

Template ini memberikan struktur yang rapi untuk memecah layanan atau produk yang kompleks menjadi bagian-bagian yang terorganisir—syarat dan ketentuan, hasil yang akan diberikan, tingkatan harga, pengecualian, dan jadwal—tanpa perlu repot dengan format.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Dengan cepat kelompokkan layanan opsional atau paket upsell dalam blok terpisah untuk kejelasan dan konversi yang lebih baik

Sematkan tanggal penting, batas waktu, dan langkah persetujuan langsung ke dalam proposal menggunakan widget visual

dari hari pertama , sehingga klien dapat melihat dengan jelas apa yang akan dilakukan dan kapan Sajikan rencana proyek lengkap, sehingga klien dapat melihat dengan jelas apa yang akan dilakukan dan kapan

📌 Ideal Untuk: Perusahaan yang menyajikan penawaran komersial terstruktur, lengkap dengan detail produk, rincian biaya, dan syarat-syarat untuk menutup transaksi lebih cepat.

🔍 Tahukah Anda? Proposal penjualan dapat bervariasi dari satu halaman hingga dokumen berlembar-lembar—tergantung pada apa yang dipertaruhkan. Misalnya, ketika Boeing bersaing untuk kontrak senilai miliaran dolar AS dengan Angkatan Udara AS pada tahun 2010, proposal mereka untuk program tanker KC-X mencapai lebih dari 8.000 halaman! Proposal tersebut mencakup spesifikasi teknis yang mendetail, dokumen kepatuhan, dan rincian biaya yang komprehensif. Meskipun sebagian besar proposal bisnis tidak perlu sepanjang itu, hal ini menyoroti betapa pentingnya menyesuaikan kedalaman dan detail proposal Anda dengan kebutuhan klien—serta ukuran peluang—untuk memenangkan kesepakatan besar. 🏆

5. Template Proposal Anggaran ClickUp

Dapatkan templat gratis Lakukan penyesuaian cepat dan lacak persetujuan anggaran dengan Template Proposal Anggaran ClickUp

Ketika klien membutuhkan rincian anggaran yang jelas dan terstruktur dengan baik, kebingungan dalam proposal Anda dapat merusak peluang Anda. Template Proposal Anggaran ClickUp memberikan profesional penjualan semua yang mereka butuhkan untuk menyajikan biaya, jadwal, dan hasil kerja dengan percaya diri dan akurat—langsung dari templatnya.

Dokumen siap pakai ini dengan cepat merinci semua biaya proyek dengan bidang bawaan untuk rincian biaya, syarat pembayaran, dan rencana implementasi. Mudah disesuaikan, sehingga setiap proposal sesuai dengan kebutuhan klien dan selalu menyajikan format profesional dan konsisten.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Sajikan anggaran dengan jelas menggunakan bidang yang dapat diedit untuk biaya, jadwal, dan syarat pembayaran

Gunakan visual yang sudah didesain sebelumnya seperti grafik dan tabel untuk menyederhanakan angka-angka yang kompleks

Sajikan proposal profesional yang mudah disetujui tanpa perlu memulai dari nol

📌 Ideal untuk: Tim yang merencanakan anggaran proyek atau operasional dan membutuhkan format yang jelas dan terperinci untuk menyajikan biaya dan membenarkan kebutuhan keuangan.

💡 Tips Pro: Buat visual '30 Hari Pertama' dengan ClickUp Salah satu cara terbaik untuk memastikan kesuksesan klien Anda—dan mengurangi kecemasan saat onboarding—adalah dengan menunjukkan kepada mereka persis apa yang akan mereka dapatkan setelah menandatangani perjanjian. Buatlah visual ‘30 Hari Pertama’ yang jelas, yang mencakup tonggak penting, hasil yang diharapkan, dan langkah selanjutnya. Ini bisa berupa garis waktu sederhana, daftar periksa, atau bahkan peta jalan langkah demi langkah. Cara melakukannya di ClickUp: Gunakan tampilan Timeline atau Gantt ClickUp untuk merencanakan setiap fase onboarding, mulai dari kickoff hingga hasil pertama.

Buat daftar periksa atau daftar tugas untuk setiap item tindakan, sehingga klien tahu apa yang akan datang dan siapa yang bertanggung jawab. untuk setiap item tindakan, sehingga klien tahu apa yang akan datang dan siapa yang bertanggung jawab.

Bagikan rencana onboarding langsung kepada klien Anda —mereka dapat memberikan komentar, mengajukan pertanyaan, dan melacak kemajuan secara real-time.

Atur pengingat otomatis dan tenggat waktu untuk memastikan semua pihak tetap sesuai jadwal dan bertanggung jawab. untuk memastikan semua pihak tetap sesuai jadwal dan bertanggung jawab. Dengan memvisualisasikan perjalanan onboarding di ClickUp, Anda tidak hanya menetapkan ekspektasi yang jelas tetapi juga membangun kepercayaan dan transparansi sejak hari pertama. Klien akan merasa percaya diri, terinformasi, dan siap untuk melangkah maju—membuat proposal Anda semakin menarik. 🚀

6. Template Manajemen Kontrak ClickUp

Dapatkan templat gratis Kelola setiap aspek kontrak Anda di satu tempat dengan templat Manajemen Kontrak ClickUp

Tim penjualan dan agen seringkali harus mengelola banyak kontrak klien sekaligus—melacak siapa yang perlu menandatangani, tenggat waktu yang akan datang, dan perpanjangan kontrak yang harus diperbarui. Template Manajemen Kontrak ClickUp memecahkan masalah tersebut.

Sistem kontrak yang rapi dan profesional ini dilengkapi dengan status dan bidang kustom yang sudah disiapkan, sehingga Anda dapat langsung mulai bekerja. Alih-alih membangun pelacak dari nol, Anda dapat melihat tahap setiap perjanjian dan pemangku kepentingan secara sekilas.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Gunakan pengingat dan batas waktu bawaan untuk tetap mengontrol perpanjangan dan persetujuan

Lacak setiap tahap kontrak, pemangku kepentingan, dan statusnya dalam tampilan terorganisir yang mudah dipantau

Pantau anggaran, biaya, dan batas tanggung jawab bersama dengan tonggak hukum sejak hari pertama

📌 Ideal Untuk: Perusahaan yang membutuhkan pengelolaan siklus hidup kontrak, pemantauan kewajiban, dan pengelolaan perpanjangan atau perubahan dalam satu platform terpusat.

💡 Tips Pro: Tambahkan bagian 'Future Snapshot'. Gambarkan gambaran singkat dan jelas tentang bagaimana dunia klien Anda bisa terlihat setelah bekerja sama dengan Anda. Susun contoh proposal penjualan seperti cerita sebelum dan sesudah untuk membantu mereka membayangkan transformasi dan nilai yang Anda berikan. Ingin membuat 'Future Snapshot' Anda lebih menarik? ✨ Gunakan fitur ClickUp Docs untuk menambahkan visual yang menarik, tabel, dan daftar periksa langsung ke dalam proposal Anda. Anda bahkan dapat berkolaborasi dengan tim Anda secara real-time untuk membuat narasi sebelum dan sesudah yang kuat yang resonan dengan klien Anda.

7. Template Rencana Penjualan dan Pemasaran ClickUp

Dapatkan templat gratis Kelola alur kerja penjualan dan pemasaran dengan templat Rencana Penjualan dan Pemasaran ClickUp

Ketika tim penjualan dan pemasaran bekerja di platform yang terpisah, koordinasi menjadi kacau dengan cepat. Template Rencana Penjualan dan Pemasaran ClickUp mengatasi hal itu dengan ruang kerja terstruktur tunggal di mana tujuan penjualan, strategi pemasaran, jadwal kampanye, dan KPI semuanya terhubung.

Anda dapat merencanakan kampanye, mengalokasikan sumber daya, dan mengambil keputusan berdasarkan strategi penjualan dan pemasaran Anda — tanpa perlu berpindah-pindah antara alat yang berbeda.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Tentukan target pendapatan, tujuan pemasaran, dan tugas kampanye dalam bagian yang siap digunakan

Tetapkan tanggung jawab, lacak kemajuan, dan pastikan keselarasan antar departemen

Gunakan pembaruan status dan pemberitahuan untuk mendeteksi keterlambatan sejak dini dan mencapai setiap tenggat waktu dengan percaya diri

📌 Ideal untuk: Tim yang sedang membangun strategi penjualan dan pemasaran yang detail dan dapat ditindaklanjuti, yang menyelaraskan target, kampanye, dan KPI di seluruh departemen.

🧠 Fakta Menarik: Arkeolog telah menemukan gulungan papirus dari tahun 2000 SM yang berisi penawaran perdagangan tertulis—pada dasarnya, bentuk kuno dari proposal penjualan.

8. Template Rencana Penjualan ClickUp

Dapatkan templat gratis Otomatiskan inisiatif penjualan Anda dengan mudah menggunakan templat Rencana Penjualan ClickUp

Template Rencana Penjualan ClickUp memberikan struktur siap pakai untuk mengorganisir seluruh strategi penjualan Anda di satu tempat—dari penetapan tujuan hingga pelaksanaan—tanpa perlu menyusunnya secara manual.

Berbeda dengan templat sebelumnya yang menggabungkan kampanye pemasaran dan aktivitas penjualan dalam satu alur kerja, templat ini dirancang khusus untuk eksekusi penjualan. Templat ini sepenuhnya berfokus pada penetapan tujuan SMART, merumuskan strategi yang ditargetkan, dan mengelola setiap langkah proses penjualan melalui pelacakan tugas yang detail.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Strukturkan seluruh perjalanan penjualan Anda dari perencanaan hingga pelaksanaan dalam ruang kerja khusus

Gunakan tampilan dinamis seperti Timeline dan Gantt untuk memvisualisasikan ketergantungan dan prioritas

Tetapkan tujuan SMART, bagikan tugas, dan pantau kemajuan di setiap aktivitas penjualan

📌 Ideal untuk: Tim penjualan dan manajer yang merencanakan target pendapatan, strategi prospek, dan jadwal outreach untuk mendorong pertumbuhan penjualan yang dapat diprediksi.

📖 Baca Juga: Template Laporan Penjualan

9. Template Permintaan Penawaran ClickUp

Dapatkan templat gratis Organisir semua penawaran yang Anda kumpulkan di satu tempat terpusat dengan templat Permintaan Penawaran ClickUp

Template Permintaan Penawaran ClickUp mengorganisir semua persyaratan, tenggat waktu, dan poin evaluasi dalam satu tempat—sehingga tidak ada yang terlewat.

Berbeda dengan formulir dasar, templat ini dirancang untuk fleksibilitas. Anda dapat menyesuaikan setiap bagian, mulai dari detail proyek hingga harapan pemasok, dan melacak setiap permintaan penawaran (RFQ) menggunakan status kustom seperti Dikirim, Dibaca, Disetujui, atau Ditolak untuk visibilitas penuh.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Sesuaikan bagian RFQ sesuai dengan proyek dan kriteria vendor Anda

permintaan penawaran khusus proyek ke beberapa vendor—tanpa perlu pekerjaan berulang Otomatiskan distribusi RFQ sehingga Anda dapat mengirimkanke beberapa vendor—tanpa perlu pekerjaan berulang

Bekerja sama secara real-time dengan komentar dan pengeditan langsung dalam tugas untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat

📌 Ideal Untuk: Tim penjualan, kontraktor independen, dan agensi yang berinteraksi langsung dengan klien yang membutuhkan cara fleksibel dan profesional untuk mengirim dokumen RFQ dan membandingkan tanggapan vendor.

10. Template Onboarding Pelanggan ClickUp

Dapatkan templat gratis Buat pengalaman yang ramah dan menyenangkan bagi klien baru dengan templat Onboarding Klien ClickUp

Menyediakan pengalaman onboarding pelanggan yang sempurna sangat penting untuk membangun kepercayaan dan menetapkan dasar untuk kesuksesan jangka panjang. Template Onboarding Pelanggan ClickUp menemani Anda dari sambutan awal hingga pengaturan layanan, sehingga Anda dapat memberikan pengalaman yang konsisten dan profesional tanpa melewatkan detail penting.

Template ini sepenuhnya dapat disesuaikan. Anda dapat melacak dan mengelola tugas seperti mengirim hadiah selamat datang, menjadwalkan panggilan onboarding, menugaskan anggota tim internal, dan mengumpulkan kuesioner onboarding—semua dalam satu tempat.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Personalisasi proses onboarding dengan bidang kustom seperti Jenis Pelanggan , Paket Layanan , dan Tanggal Panggilan Onboarding

Gunakan tampilan seperti Formulir Pendaftaran Pelanggan dan Rincian Paket Layanan untuk mengorganisir langkah-langkah kunci

Sesuaikan templat dengan alur onboarding Anda menggunakan fleksibilitas seret dan lepas serta pembaruan real-time

📌 Ideal Untuk: Agen yang ingin mempermudah proses onboarding klien, melacak milestone, dan memastikan transisi yang lancar dari tim penjualan ke tim layanan.

🔍 Tahukah Anda? Beberapa agensi premium diketahui menambahkan aroma ringan pada proposal cetak mereka —misalnya aroma kayu cendana atau jeruk yang halus—untuk membuat dokumen fisik menonjol dan menciptakan kenangan sensorik.

11. Template Perjanjian Layanan ClickUp

Dapatkan templat gratis Rencanakan layanan dan tentukan syarat pembayaran dengan templat Perjanjian Layanan ClickUp

Template Perjanjian Layanan ClickUp membantu Anda membuat kontrak yang jelas dan dapat disesuaikan, yang menjelaskan secara tepat apa yang diharapkan. Hal ini memastikan proyek dimulai dengan dasar yang kokoh dan semua pihak tetap sejalan.

Anda mendapatkan bidang kustom bawaan untuk mengkategorikan perjanjian berdasarkan jenis layanan, nilai kontrak, atau informasi klien, sehingga memudahkan Anda tetap terorganisir seiring berjalannya negosiasi. Template ini membantu Anda menetapkan ekspektasi, mendefinisikan ruang lingkup, dan mulai bertindak—tanpa perlu memikirkan detail pengaturan.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Gunakan Bidang Kustom untuk melacak jenis layanan, nilai kontrak, dan detail klien penting

Tetapkan ekspektasi yang jelas sejak hari pertama dengan tata letak kontrak yang dapat disesuaikan dan profesional

Pecah kesepakatan menjadi tugas-tugas yang dapat dilaksanakan dan tetapkan pemilik tugas untuk memastikan pelaksanaan yang lancar

📌 Ideal untuk: Penyedia layanan yang menyusun perjanjian profesional dan dapat disesuaikan yang secara jelas mendefinisikan hasil kerja, syarat pembayaran, dan ekspektasi proyek.

12. Template CRM ClickUp

Dapatkan templat gratis Ubah informasi pelanggan yang tersebar menjadi sistem yang jelas dan dapat ditindaklanjuti dengan templat CRM ClickUp

Template CRM ClickUp membantu Anda tetap mengontrol setiap percakapan, transaksi, dan interaksi pelanggan—tanpa kehilangan detail penting.

Sistem ini melacak setiap prospek melalui status kustom seperti Qualified, Need Approval, atau Closed, dan mengorganisir kontak dengan bidang seperti CRM Item Type, Industry, dan Job Title—sehingga Anda dapat memprioritaskan upaya pemasaran dan langkah selanjutnya dengan mudah.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Lacak prospek melalui status kustom untuk memantau kemajuan transaksi dengan cepat

Saring dan urutkan kontak dengan Bidang Kustom untuk tindak lanjut yang lebih cerdas

Beralih antara tampilan seperti Tampilan Proses Penjualan dan Tampilan Tugas Saya untuk mengelola pipeline dan tugas harian

📌 Ideal untuk: Tim penjualan yang mengelola prospek, melacak titik kontak pelanggan, dan mengorganisir data akun untuk memajukan transaksi melalui pipeline dengan lebih lancar.

💡 Tips Pro: Buat tata letak 'pilih petualangan Anda sendiri' dalam proposal. Gunakan bagian yang dapat diklik atau daftar isi interaktif. Biarkan pemangku keputusan langsung menuju harga sementara tim teknis dapat menyelami spesifikasi. Semua orang senang, tanpa perlu menggulir dengan frustrasi.

13. Template Catatan Perjanjian ClickUp

Dapatkan templat gratis Ubah negosiasi kompleks menjadi kesepakatan yang ditandatangani dengan templat Catatan Kesepakatan ClickUp

Sebuah memo kesepakatan memulai proses pembuatan sebelum kontrak ditandatangani. Ini adalah presentasi penjualan singkat Anda—menyatukan kedua belah pihak tanpa menghambat momentum. Template Memo Kesepakatan ClickUp memudahkan Anda untuk mengorganisir setiap detail penting sejak awal, sehingga kesepakatan dapat ditutup lebih cepat.

Anda mendapatkan ruang yang terfokus untuk menyesuaikan dokumen untuk setiap negosiasi. Tetapkan syarat, tanggal penting, dan kondisi—tanpa perlu mencari-cari di dokumen kickoff yang tersebar atau thread email yang panjang.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Catat syarat-syarat penting kesepakatan sejak awal untuk mempercepat keselarasan dan pelaksanaan

Tandai pemangku kepentingan dan tambahkan komentar langsung pada memo untuk kolaborasi yang cepat

Tetap up-to-date dengan tanggal dan tindakan penting berkat pengingat dan notifikasi bawaan

📌 Ideal untuk: Profesional yang menangkap poin negosiasi kunci, melacak syarat perjanjian, dan menyelaraskan tim sebelum kontrak formal ditandatangani.

Dapatkan Klien Lebih Cepat dengan Template Proposal Penjualan ClickUp

Sebagian besar templat proposal penjualan terasa seperti baju besi: struktur yang monoton, bahasa yang kaku yang harus Anda susun ulang agar terdengar layak.

ClickUp menghilangkan semua itu. Templatnya memberi Anda kendali penuh—Anda dapat menyesuaikan dokumen sesuka hati, menambahkan branding Anda, mengedit bagian-bagiannya, dan membuatnya terdengar seperti Anda.

Anda dapat mengelola setiap langkah proses pembuatan proposal di dalam ClickUp. Tetapkan tugas, atur batas waktu, dan pastikan setiap proposal tetap berjalan tanpa perlu berpindah antar alat. Semuanya tetap rapi, sederhana, dan siap digunakan saat Anda membutuhkannya.

