10 Agen AI Terbaik untuk Properti: Otomatisasi Pengelolaan Prospek & Penjualan

AI dalam properti bukan sekadar tren—ini mengubah permainan bagi agen, pembeli, dan penjual.

Menurut survei Delta Real Estate Leadership AI, para pemimpin industri menilai pentingnya AI saat ini sebesar 5,9 dari 10, naik dari 5,0 pada tahun 2024. Harapan untuk pentingnya AI di masa depan? Peningkatan tajam menjadi 7,2 dari 10—naik 22% dari tingkat saat ini.

Laporan ini menyoroti bahwa AI sedang mengubah industri broker properti, mulai dari pencatatan properti dan pemasaran hingga layanan pelanggan, penjualan, dan operasional belakang layar.

Dengan AI yang menyederhanakan alur kerja dan meningkatkan efisiensi, profesional properti kini mengadopsi solusi terdepan lebih cepat dari sebelumnya. Dan Anda pun sebaiknya demikian!

Jika Anda sedang mencari solusi untuk mengotomatisasi manajemen prospek dan proses penjualan, panduan ini dapat membantu. Kami mengulas agen AI terbaik yang membantu profesional properti tetap unggul.

Agen AI Terbaik untuk Properti dalam Sekilas

Nama Alat Fitur Utama Terbaik untuk Harga* ClickUp Pengelolaan proyek dan tugas, pelacakan prospek, otomatisasi berbasis AI, tindak lanjut, integrasi CRM, penjadwalan, dasbor, dan templat properti Startup, Tim Kecil, UKM, dan Perusahaan Besar yang ingin mengelola proyek dan tugas properti Rencana gratis selamanya; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan ChatGPT Deskripsi properti yang dihasilkan AI, pembuatan email dan konten, komunikasi dengan klien, riset pasar, penyusunan dokumen hukum, konten media sosial, analisis pasar/penetapan harga Pembuatan konten otomatis, riset pasar, otomatisasi komunikasi klien, pembuatan daftar properti, dan pembangkitan dokumen hukum. Rencana gratis, rencana berbayar mulai dari $20 per bulan Zillow Perkiraan properti berbasis AI (Zestimates), tur virtual 3D, filter pencarian canggih, dan koneksi ke Zillow Premier Agent UKM, Perusahaan: Menelusuri daftar properti & perkiraan nilai properti Harga disesuaikan Reonomy Penelitian properti, catatan kepemilikan dan transaksi, identifikasi transaksi di luar pasar Perusahaan: Riset properti & analisis pasar Harga disesuaikan Homebot Penelitian properti, catatan kepemilikan dan transaksi, identifikasi transaksi di luar pasar, analisis tren pasar, dan generasi prospek. Startup, UKM; Pemilik rumah, agen properti, pemberi pinjaman; Pemantauan nilai dan ekuitas properti Paket berbayar mulai dari $50/bulan + biaya setup satu kali $50 Realtor.com Daftar properti yang diverifikasi oleh MLS, filter pencarian bertenaga AI, wawasan tentang lingkungan sekitar, perhitungan biaya hipotek UKM, Perusahaan Besar; Daftar properti real-time & wawasan pasar Harga disesuaikan HouseCanary Wawasan properti berbasis AI, identifikasi peluang investasi, dan prediksi tren pasar Perusahaan; Penilaian properti & wawasan investasi Paket berbayar mulai dari $19 per bulan RealScout Fitur pencarian properti yang disesuaikan, pemberitahuan properti bermerk, pembaruan pasar, dan analisis prediktif untuk identifikasi penjual Agen yang ingin menawarkan pencarian properti yang dipersonalisasi dan kolaborasi dengan klien Paket berbayar mulai dari $99 per lisensi Roof AI Penangkapan dan penyaringan prospek secara otomatis, interaksi klien 24/7, Perusahaan, Tim Properti: Penangkapan prospek & keterlibatan klien Harga disesuaikan Ubah Cara Anda Memandang Rumah Pameran virtual dengan desain yang dihasilkan AI, renovasi interior, dan visualisasi renovasi Perusahaan yang ingin menawarkan layanan Staging, renovasi, dan visualisasi dekorasi Paket berbayar mulai dari $14 per bulan

Apa yang Harus Anda Cari dalam Agen AI untuk Properti?

Tidak semua perangkat lunak AI di bidang properti cocok untuk kebutuhan spesifik Anda. Beberapa mungkin unggul dalam generasi prospek, sementara yang lain lebih baik dalam komunikasi dengan klien.

Tapi yang terbaik? Mereka menangani semuanya—dari kontak pertama hingga penutupan transaksi—tanpa membuat bisnis Anda terasa seperti dijalankan oleh bot.

Berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan saat memilih alat AI untuk agen properti:

Generasi prospek: Alat AI properti Anda harus dapat membedakan antara pengunjung biasa dan pembeli serius, sehingga Anda tidak membuang waktu pada prospek yang tidak berpotensi ✅

Tindak lanjut otomatis : Ketika tindak lanjut melambat, calon klien kehilangan minat. AI harus mengambil alih dengan pesan yang tepat waktu dan dipersonalisasi untuk menjaga prospek tetap terlibat dan percakapan terus berlanjut ✅

Integrasi CRM yang mudah : Apakah Anda menggunakan Salesforce, HubSpot, atau CRM khusus properti, agen AI Anda harus dapat terintegrasi dengan mudah ✅

Penjadwalan janji temu : Tidak perlu lagi email bolak-balik! AI akan menjadwalkan kunjungan, mengirim pengingat, dan memperbarui kalender secara otomatis ✅

Wawasan pasar dan bantuan penetapan harga : AI yang memantau tren pasar dan menyarankan harga kompetitif? Itu impian bagi profesional properti ✅

Keamanan dan kepatuhan: Mengelola data klien yang sensitif? Pastikan AI Anda mematuhi standar perlindungan data dan kepatuhan properti yang ketat ✅

Jika Anda melakukannya dengan benar, agen AI Anda tidak hanya akan menghemat waktu Anda; ia juga akan mengubah prospek menjadi klien setia sambil menjaga bisnis Anda tetap unggul di pasar.

Sekarang, mari kita lihat alat AI terbaik untuk mewujudkannya!

👀 Tahukah Anda? Menurut McKinsey Global Institute, AI generatif berpotensi menciptakan nilai sebesar $110 miliar hingga $180 miliar (atau lebih) bagi industri properti. Itu artinya banyak sekali transaksi, data, dan uang—semua diotomatisasi!

Agen AI Terbaik untuk Properti

Agen AI yang tepat dapat membantu Anda memanfaatkan potensi tersebut, menangani prospek, tindak lanjut, dan komunikasi dengan klien sementara Anda fokus pada penutupan transaksi.

Kenali AI terkemuka yang dapat mengubah bisnis properti Anda.

1. ClickUp (Terbaik untuk proyek properti dan manajemen tugas)

Kesulitan mengelola prospek, daftar properti, dan tumpukan dokumen yang tak kunjung habis?

ClickUp adalah aplikasi all-in-one untuk kerja yang menggabungkan manajemen proyek, manajemen pengetahuan, dan obrolan—semua didukung oleh AI yang membantu Anda bekerja lebih cepat dan lebih cerdas.

Ini juga merupakan mitra real estate all-in-one Anda, menjaga setiap transaksi, klien, dan kontrak tepat di tempat yang Anda butuhkan.

Baik Anda melacak prospek, mengelola detail properti dan daftar properti, menjadwalkan kunjungan, atau menangani kontrak, ClickUp mengintegrasikan semua elemen yang bergerak menjadi satu platform yang powerful.

Agen Autopilot Kustom ClickUp

Dengan Agen Autopilot Kustom ClickUp, Anda dapat mengoptimalkan proses manajemen prospek dan penjualan dengan mengotomatisasi tugas-tugas berulang dan memastikan tindak lanjut yang tepat waktu.

Otomatiskan pengelolaan prospek penjualan properti dengan agen ClickUp Custom Autopilot yang disesuaikan

Fiturnya meliputi:

Otomatiskan pembuatan dan penugasan tugas secara otomatis saat prospek baru ditambahkan.

Kirim pengingat untuk tindak lanjut dan aktivitas penjualan penting.

Perbarui status prospek dan pindahkan mereka melalui saluran penjualan berdasarkan pemicu.

Posting notifikasi atau komentar saat prospek mencapai tahap tertentu.

Buat laporan ringkasan tentang perkembangan prospek dan kinerja penjualan.

Atur Agen Autopilot di ClickUp untuk menjawab pertanyaan di obrolan

Dengan memanfaatkan agen otomatis, tim penjualan dapat mengurangi pekerjaan manual, merespons peluang lebih cepat, dan menjaga alur kerja yang konsisten dan terorganisir—pada akhirnya meningkatkan tingkat konversi dan kepuasan pelanggan.

ClickUp Brain

Bingung di mana AI-nya? ClickUp Brain, asisten AI, adalah solusi bawaan untuk kebutuhan properti Anda.

Ia dapat menghasilkan deskripsi properti untuk pemasaran, merangkum interaksi klien, mengimplementasikan otomatisasi alur kerja, dan bahkan menyusun email tindak lanjut. Ia menangani pekerjaan rutin sementara Anda fokus pada penutupan transaksi.

Kelola properti dengan lebih cerdas menggunakan ClickUp Brain—AI untuk penjadwalan, tindak lanjut, dan penutupan transaksi

✨ Bonus: Tingkatkan efisiensi bisnis properti Anda hingga 10 kali lipat dengan ClickUp Brain MAX. Cari dengan cepat di ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, dan SEMUA aplikasi terhubung Anda + web untuk perjanjian, kontrak, dan lebih banyak lagi

Gunakan Talk to Text untuk bertanya, mendikte, dan menjalankan tugas dengan suara—tanpa menggunakan tangan, di mana saja

Gantikan puluhan alat AI yang terpisah seperti ChatGPT, Claude, dan Gemini dengan solusi tunggal, kontekstual, dan siap untuk perusahaan untuk mendapatkan wawasan tentang pesaing Anda, perubahan dalam undang-undang properti, dan banyak lagi ClickUp Brain MAX adalah asisten AI desktop bertenaga tinggi yang benar-benar memahami Anda, karena ia tahu pekerjaan Anda. Tinggalkan kerumitan alat AI yang bertebaran, gunakan suara Anda untuk menyelesaikan pekerjaan, buat dokumentasi, tugaskan tugas kepada anggota tim, dan banyak lagi.

ClickUp AI Notetaker

Perlu mengelola komunikasi klien? Gunakan ClickUp AI Notetaker untuk menerjemahkan panggilan, menyoroti detail penting, dan membuat tindakan yang perlu dilakukan.

Biarkan ClickUp AI Notetaker menjadi otak di balik panggilan Anda

Dengan ClickUp, Anda juga dapat mengotomatisasi tindak lanjut, penugasan tugas, dan persetujuan, sehingga transaksi tetap berjalan lancar tanpa perlu kerja manual.

ClickUp untuk Suite Manajemen Proyek Properti

Buat draf kontrak, rencanakan strategi penjualan, dan kolaborasi dalam daftar properti, semuanya dalam satu tempat dengan ClickUp Docs

ClickUp untuk Tim Real Estate

Namun, ClickUp lebih dari sekadar fitur AI-nya. ClickUp untuk Manajemen Proyek Properti adalah pusat kendali Anda untuk properti, menggabungkan proyek, jadwal, dan interaksi klien dalam satu ruang kerja terpadu.

Kelola bisnis properti Anda dengan ClickUp melalui manajemen tugas, penjadwalan, dan peta properti interaktif

ClickUp Real Estate Suite mencakup:

Penjadwalan berbiaya : Rencanakan pemangku kepentingan, tonggak pencapaian, dan ketergantungan sambil memungkinkan penyesuaian jadwal dengan cepat

Scheduling all-in-one : Sinkronkan kalender Google dan Outlook untuk mengelola pertemuan, pemutaran properti, dan penandatanganan kontrak dengan tampilan berwarna

Alat lokasi : Lihat tugas di peta interaktif untuk menampilkan properti terdekat, kisaran harga, dan fasilitas utama kepada klien, ideal untuk merencanakan tur properti dengan efisien

Manajemen proyek dan tim : Gunakan dokumen kolaboratif untuk pemilihan lokasi, zonasi, dan kontrak, serta papan tulis untuk brainstorming dan perencanaan dalam : Gunakan dokumen kolaboratif untuk pemilihan lokasi, zonasi, dan kontrak, serta papan tulis untuk brainstorming dan perencanaan dalam manajemen proyek properti

Komunikasi yang mudah: Tetap terorganisir dalam penjadwalan, pembaruan, dan diskusi tim dengan saluran obrolan khusus

💡 Tips Pro: Jaga agar transaksi Anda tetap berjalan tanpa perlu berpindah aplikasi. Sinkronkan ClickUp dengan Google dan Outlook Calendar untuk rapat dan pemutaran properti yang lancar. Gunakan Zapier untuk mengimpor data MLS, sehingga semua yang Anda butuhkan ada di tempat Anda bekerja.

Kesulitan mengatur data properti, pemasaran, dan pembaruan klien? Template siap pakai ini siap membantu Anda: Template Pemasaran Properti ClickUp memudahkan perencanaan dan pelaksanaan kampanye dengan alur kerja terstruktur. Atur daftar properti, jadwalkan promosi, dan lacak kinerja kampanye untuk memastikan visibilitas maksimal untuk setiap properti

Template Spreadsheet ClickUp untuk Properti membantu melacak daftar properti, detail klien, dan transaksi di satu tempat. Dengan bidang kustom dan tampilan terstruktur, Anda dapat mengkategorikan properti dan memantau kemajuan transaksi dengan mudah

Template Buletin Properti ClickUp memudahkan pembuatan dan pembagian pembaruan pasar, sorotan properti, dan berita industri. Gunakan AI untuk menyusun konten yang menarik, mempersonalisasi pesan, dan menjaga audiens tetap terlibat tanpa harus menghabiskan berjam-jam menulis

Fitur terbaik ClickUp

Berkomunikasi dengan tim Anda secara real-time dan simpan semua pembaruan klien, diskusi properti, dan negosiasi transaksi di satu tempat dengan ClickUp Chat

Buat dan kolaborasi pada kontrak, rencana pemasaran, dan catatan klien dengan ClickUp Docs, dilengkapi dengan ringkasan yang didukung AI

Lacak setiap transaksi dengan ClickUp Tasks dengan menetapkan tanggal jatuh tempo, menugaskan anggota tim, dan mengotomatisasi tindak lanjut

Visualisasikan rencana properti, alur kerja, dan strategi dengan ClickUp Whiteboards dan ubah ide menjadi tugas yang dapat dilaksanakan secara instan

Tetap unggul dalam bisnis Anda dengan Dashboard ClickUp yang memantau daftar properti, alur penjualan, dan metrik kinerja kunci

⭐️ Bonus: Kami telah menyusun daftar template manajemen klien untuk membantu Anda memulai!

Batasan ClickUp

Pengguna baru mungkin memerlukan waktu untuk terbiasa dengan fitur-fitur hemat waktu yang lengkap

Aplikasi seluler mencakup fitur-fitur dasar tetapi tidak memiliki beberapa fungsi desktop

Harga ClickUp

Ulasan dan peringkat ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.000+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp

Christian Gonzalez, Koordinator Administrasi di Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara, mengatakan:

Ini sangat cocok untuk mengelola dan memantau berbagai proyek dengan dasbor, serta bekerja dengan klien dengan mengundang mereka sebagai tamu.

Ini sangat cocok untuk mengelola dan memantau berbagai proyek dengan dasbor, serta bekerja sama dengan klien dengan mengundang mereka sebagai tamu.

🧠 Fakta Menarik: Industri properti diperkirakan akan tumbuh dengan laju tahunan 2,69%, mencapai $727,80 triliun pada akhir dekade ini! Sekarang saatnya untuk mengotomatisasi dan tetap unggul di tengah persaingan.

2. ChatGPT (Terbaik untuk deskripsi properti yang dihasilkan AI dan pengembangan konten pemasaran)

melalui ChatGPT

Agen properti sudah harus menangani banyak hal sekaligus, jadi mengapa tidak membiarkan AI menangani sebagian tugas tersebut? ChatGPT dapat menyusun email yang rapi, membuat deskripsi properti yang menarik, dan bahkan membuat templat dokumen hukum dalam hitungan detik. Itu berarti lebih sedikit waktu terbuang di depan layar dan lebih banyak waktu untuk benar-benar menjual properti.

Namun, ini bukan hanya soal menghemat waktu. ChatGPT dapat menjawab pertanyaan klien dengan cepat, mengumpulkan informasi tentang lingkungan sekitar, dan bahkan membantu dalam riset pasar dan analisis harga. Ini seperti memiliki asisten virtual yang juga merupakan alat pemasaran properti.

Selain itu, dengan kemampuannya dalam menghasilkan konten media sosial yang menarik, properti Anda tidak akan hanya diam di sana, tetapi benar-benar akan menarik perhatian.

Fitur terbaik ChatGPT

Buat daftar properti yang menonjolkan fitur utama dan menarik pembeli

Otomatiskan komunikasi dengan klien melalui email, tindak lanjut, dan pesan yang dipersonalisasi

Analisis tren pasar dan ringkas data harga untuk pengambilan keputusan yang lebih baik

Buat dokumen hukum seperti kontrak, sewa, dan pengungkapan

Buat konten pemasaran, termasuk artikel blog, buletin, dan iklan media sosial

Batasan ChatGPT

Dapat menghasilkan informasi yang bias atau tidak akurat, sehingga tinjauan manusia sangat penting untuk menghindari kesalahan

Teks yang dihasilkan oleh AI dapat terdengar monoton dan tidak mencerminkan identitas merek Anda, sehingga tidak cocok untuk artikel blog lengkap

Harga ChatGPT

Gratis selamanya

Plus : $20/bulan

Pro : $200/bulan

Tim : $30 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan ChatGPT

G2 : 4.7/5 (720+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (120+ ulasan)

3. Zillow (Terbaik untuk menjelajahi daftar properti dan memperkirakan nilai rumah)

melalui Zillow

Kesuksesan di bidang properti dimulai dengan alat yang tepat, dan Zillow adalah salah satu yang tidak boleh Anda lewatkan. Baik Anda membeli, menjual, atau menyewa, Zillow membawa dunia properti ke ujung jari Anda. Platform ini telah menjadi pusat informasi properti yang vital, mulai dari mencari rumah impian hingga mendapatkan perkiraan nilai properti gratis dengan Zestimates.

Selain situs web dan aplikasi utamanya, Zillow juga memiliki Zillow Rentals, Zillow Premier Agent, dan Zillow Home Loans. Butuh lebih banyak pilihan? Zillow juga mengoperasikan HotPads dan Out East untuk pencarian sewa, serta StreetEasy dan Trulia untuk daftar properti.

Fitur terbaik Zillow

Perkirakan nilai properti dengan Zestimates berbasis AI untuk wawasan pasar yang cepat

Jelajahi properti secara jarak jauh dengan Tur Rumah 3D untuk pengalaman virtual yang detail

Temukan properti lebih cepat dengan filter pencarian canggih berdasarkan harga, fitur, dan lokasi

Hubungi profesional terkemuka melalui Zillow Premier Agent untuk panduan ahli

Kelola penyewaan properti dengan aplikasi dan sistem pembayaran Zillow

Hitung biaya pinjaman dengan Kalkulator Pinjaman untuk memperkirakan pembayaran bulanan

Batasan Zillow

Perkiraan nilai properti (Zestimates) terkadang tidak akurat, sehingga penilaian profesional tetap diperlukan

Properti yang dijual langsung oleh pemilik (FSBO) tidak mendapatkan visibilitas sebanyak properti yang dipasarkan oleh agen

Harga Zillow

Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan Zillow

G2 : 4.1/5 (290+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Zillow?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Situs web atau aplikasi ini cukup mudah digunakan dan intuitif. Mengunggah daftar properti juga sangat mudah, dan Anda dapat mencari lokasi apa pun yang Anda inginkan.

Situs web atau aplikasi ini cukup mudah digunakan dan intuitif. Mengunggah daftar properti juga sangat mudah, dan Anda dapat mencari lokasi apa pun yang Anda inginkan.

4. Reonomy (Terbaik untuk melakukan riset properti dan menganalisis tren pasar)

melalui Reonomy

Dengan wawasan dari berbagai sumber, Reonomy menyediakan data kepemilikan, riwayat transaksi, dan tren pasar untuk lebih dari 50 juta properti di AS—semua dalam satu platform. Tidak perlu lagi mencari informasi yang tersebar; Reonomy menyajikan semuanya di ujung jari Anda.

Selain sekadar data, Reonomy membantu pengguna menemukan transaksi properti yang tidak terdaftar di pasar, menganalisis struktur utang, dan terhubung dengan pemangku kepentingan utama. Alat penyaringan cerdasnya memudahkan proses pencarian prospek, sehingga investor, broker, dan pengembang properti dapat menemukan peluang terbaik dengan cepat.

Fitur terbaik Reonomy

Temukan detail kepemilikan properti dengan catatan properti lengkap dan transparansi LLC

Telusuri riwayat properti dengan catatan transaksi, data hipotek, dan tren penjualan

Temukan penawaran properti yang belum dipublikasikan menggunakan AI untuk mengidentifikasi penjual potensial

Analisis tren pasar dengan wawasan tentang nilai properti, utang, dan aktivitas sewa

Generate prospek dengan filter berdasarkan lokasi, jenis properti, dan data keuangan

Evaluasi utang properti dengan meninjau riwayat pinjaman hipotek dan pinjaman yang masih tertunggak

Batasan Reonomy

Data tidak selalu 100% akurat, jadi memeriksa ulang dengan catatan asli adalah hal yang wajib

Informasi terbatas tentang properti residensial, karena fokus utama adalah pada properti komersial

Harga Reonomy

Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan Reonomy

G2 : Belum cukup ulasan

Capterra: 4.3/5 (30+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Reonomy?

Sebuah ulasan Capterra mengatakan

Fitur yang paling berdampak adalah kemampuan untuk menemukan informasi yang tepat tentang pemilik properti. Produk ini mudah digunakan. Integrasi dengan proses bisnis yang sudah ada berjalan lancar.

Fitur yang paling berdampak adalah kemampuan untuk menemukan informasi yang tepat tentang pemilik properti. Produk ini mudah digunakan. Integrasi dengan proses bisnis yang sudah ada berjalan lancar.

5. Homebot (Terbaik untuk pelacakan nilai properti berbasis AI, pemantauan ekuitas, dan pengambilan keputusan properti cerdas)

melalui Homebot

Kepemilikan rumah bukan hanya tentang membeli rumah; itu juga tentang membuat keputusan finansial yang cerdas sepanjang perjalanan. Di situlah Homebot berperan.

Platform berbasis AI ini membantu pemilik rumah dan pembeli melacak nilai properti, memantau ekuitas, dan menemukan peluang refinancing atau investasi. Ini seperti dashboard keuangan pribadi, tapi untuk properti.

Selain pemilik rumah, Homebot juga berperan sebagai mitra bagi agen properti dan pemberi pinjaman. Dengan wawasan otomatis dan berbasis data, profesional dapat tetap terhubung dengan klien dan memberikan rekomendasi yang disesuaikan tentang kapan waktu yang tepat untuk menjual, refinancing, atau berinvestasi.

Fitur terbaik Homebot

Pantau nilai properti dengan pembaruan berbasis AI tentang perkiraan nilai dan pertumbuhan ekuitas

Jelajahi opsi refinancing dengan suku bunga hipotek real-time dan potensi penghematan

Pantau tren pasar untuk melacak pergerakan nilai properti di berbagai kawasan

Identifikasi peluang investasi dengan menganalisis pendapatan sewa dan kelayakan properti kedua

Libatkan klien dengan laporan keuangan properti yang disesuaikan untuk menjaga mereka tetap terinformasi

Batasan Homebot

Kustomisasi terbatas untuk agen yang menginginkan kontrol lebih besar atas branding dan interaksi dengan klien

Tidak ideal untuk properti komersial, karena platform ini berfokus pada pasar properti residensial

Harga Homebot

Paket Awal Agen : $50/bulan + $50 biaya setup satu kali

Mitra agen : $25 per bulan + biaya setup satu kali $50

Pertumbuhan: $100 per bulan untuk tim agen

Peringkat dan ulasan Homebot

G2 : Belum cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

🧠 Fakta Menarik: Dulu, pemilik rumah yang melunasi hipoteknya akan merayakan pencapaian tersebut dengan menggantung plakat elang di rumah mereka — seperti trofi kemenangan karena bebas utang! Dekorasi ini, yang dikenal sebagai “freedom flyers,” masih bisa ditemukan di beberapa rumah hingga kini.

6. Realtor.com (Terbaik untuk daftar properti real-time yang diverifikasi MLS dan wawasan pasar)

Mencari tempat yang sempurna? Menjual properti dan ingin informasi pasar terbaru? Penasaran dengan nilai properti? Realtor.com mengakses data real-time langsung dari daftar MLS, sehingga Anda selalu bekerja dengan informasi terbaru dan paling akurat—tanpa data usang, hanya informasi yang sebenarnya.

Namun, ini lebih dari sekadar daftar properti. Fitur pencarian bertenaga AI membantu pembeli menemukan properti impian mereka, wawasan mendalam tentang lingkungan sekitar mengungkapkan segala hal mulai dari tingkat kejahatan hingga peringkat sekolah, dan alat keterjangkauan memecah biaya hipotek dengan cepat.

Selain itu, layanan pencocokan agen Realtor.com memungkinkan pembeli dan penjual untuk terhubung dengan profesional properti terkemuka untuk pengelolaan properti.

Fitur terbaik Realtor.com

Telusuri daftar properti yang diverifikasi oleh MLS untuk data properti yang akurat dan terkini

Gunakan filter berbasis AI untuk menemukan properti berdasarkan harga, fasilitas, dan kebutuhan gaya hidup

Jelajahi wawasan tentang lingkungan sekitar dengan data kejahatan, peringkat sekolah, dan tren pasar

Hitung biaya hipotek dengan alat keterjangkauan dan pelacakan suku bunga real-time

Dapatkan perkiraan nilai properti secara instan dengan analisis berbasis data dari RealEstimate

Hubungi agen terbaik melalui layanan pencocokan agen untuk mendapatkan panduan ahli

Batasan Realtor.com

Pembaruan daftar properti mungkin mengalami penundaan ringan, karena bergantung pada waktu sinkronisasi MLS

Tidak semua daftar FSBO termasuk, yang berpotensi mengurangi opsi di luar pasar

Harga Realtor.com

Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan dari Realtor.com

G2 : 3.5/5 (90+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Realtor.com?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Perbandingan harga sangat mudah. Anda juga dapat menetapkan kisaran harga serta area spesifik. Beli atau jual. Sewa atau sewa jangka panjang. Semua tersedia di realtor.com. Semua informasi ada di ujung jari Anda.

Perbandingan harga sangat mudah. Anda juga dapat menetapkan kisaran harga serta area spesifik. Beli atau jual. Sewa atau sewa jangka panjang. Semua tersedia di realtor.com. Semua informasi ada di ujung jari Anda.

7. HouseCanary (Terbaik untuk penilaian properti berbasis AI dan wawasan investasi)

melalui HouseCanary

Baik Anda sedang mengidentifikasi investasi SFR berikutnya, mengoptimalkan alur kerja pinjaman, atau meningkatkan keterlibatan pelanggan, HouseCanary menyediakan wawasan yang mendorong hasil.

HouseCanary bertujuan untuk mengubah data menjadi tindakan. Dengan fitur AI dan analisis pasar yang mendalam, platform ini membantu investor, pemberi pinjaman, dan profesional properti mengambil keputusan yang lebih cerdas secara real-time.

Fitur terbaik HouseCanary

Dapatkan wawasan properti berbasis AI dengan CanaryAI untuk pengambilan keputusan yang lebih cerdas

Temukan peluang investasi SFR terbaik dengan Instant Insights

Otomatiskan dan optimalkan strategi investasi dan pinjaman dengan Programmatic Data

Libatkan pelanggan dan tingkatkan retensi dengan Platform Engagement Pelanggan

Prediksi tren pasar dan pergerakan nilai properti dengan Analisis Pasar Lanjutan

Batasan HouseCanary

Beberapa pengguna mungkin merasa fitur analitik canggih dan fitur lainnya sulit untuk dipahami pada awalnya

Harga premium membuatnya lebih ideal untuk investor institusional dan pemberi pinjaman

Harga HouseCanary

Basic: $19/bulan

Pro: $79/bulan

Tim : $199/bulan

Enterprise: Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan HouseCanary

G2 : Belum cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

8. RealScout (Terbaik untuk pengalaman pencarian rumah yang dipersonalisasi dan memperkuat kolaborasi klien)

melalui RealScout

Dengan menggabungkan data MLS dengan kecerdasan buatan (AI) untuk pencocokan, RealScout membantu agen properti memberikan rekomendasi properti yang sangat personal berdasarkan apa yang sebenarnya diinginkan oleh pembeli. Ini lebih dari sekadar platform pencarian properti biasa—dirancang untuk memastikan agen properti dan klien mereka tetap berada di halaman yang sama.

Berbeda dengan situs daftar properti umum, RealScout memberikan agen kendali penuh atas pengalaman pencarian. Hal ini memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan klien melalui perbandingan properti secara berdampingan, wawasan pasar, dan pemberitahuan otomatis.

Fitur terbaik RealScout

Cocokkan pembeli dengan daftar properti yang disaring menggunakan filter pencarian properti berbasis AI sesuai preferensi klien

Jaga klien tetap terlibat dengan pemberitahuan properti bermerk dan pembaruan pasar real-time

Bandingkan properti secara berdampingan dengan wawasan tentang tren harga, fitur, dan data lokal

Identifikasi penjual potensial sebelum mereka mendaftarkan properti mereka dengan analisis prediktif

Tingkatkan kolaborasi antara agen dan klien dengan pengalaman pencarian interaktif yang membangun kepercayaan

Batasan RealScout

Hanya tersedia untuk MLS yang berpartisipasi, sehingga ketersediaan bervariasi tergantung wilayah

Platform yang berfokus pada agen, artinya pembeli tidak dapat menggunakannya secara mandiri

Harga RealScout

Agen: $99/bulan/lisensi

Tim : $249/bulan untuk 2 lisensi

Brokerage: $499/bulan

Peringkat dan ulasan RealScout

G2 : Belum cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang RealScout?

Sebuah ulasan Capterra menyebutkan:

Alat ini sangat berguna bagi agen properti yang bekerja dengan pembeli. Sangat mudah digunakan dan membantu mengembangkan prospek.

Alat ini sangat berguna bagi agen properti yang bekerja dengan pembeli. Sangat mudah digunakan dan membantu mengembangkan prospek.

9. Roof AI (Terbaik untuk mengotomatisasi penangkapan prospek dan keterlibatan klien dengan AI)

melalui Roof AI

Dirancang untuk agen properti, manajer properti, pemberi pinjaman, dan tim properti, Roof AI berinteraksi dengan pengunjung situs web, menjawab pertanyaan secara instan, dan merawat prospek 24/7. Ini bukan hanya chatbot; ini adalah agen AI properti yang dirancang untuk menangkap, menyaring, dan mengubah prospek menjadi pelanggan secara otomatis.

Roof AI tidak mengandalkan tanggapan standar. Ia memahami niat pembeli dan penjual, memberikan rekomendasi yang sangat dipersonalisasi berdasarkan perilaku pengguna dan kondisi pasar. Selain itu, ia terintegrasi dengan sistem CRM properti Anda, menjaga alur kerja Anda tetap terorganisir.

Fitur terbaik Roof AI

Otomatiskan penangkapan dan penyaringan prospek dengan percakapan berbasis AI yang mengidentifikasi pembeli dan penjual yang serius

Berinteraksi dengan pengunjung 24/7 melalui respons instan untuk pertanyaan tentang properti, pertanyaan tentang pembiayaan, dan permintaan layanan

Berikan rekomendasi properti yang sangat dipersonalisasi berdasarkan perilaku pengguna dan data pasar

Integrasikan dengan mulus ke sistem CRM Anda untuk mengorganisir prospek dan meningkatkan efisiensi tindak lanjut

Analisis perilaku dan tren prospek dengan wawasan real-time untuk menyempurnakan strategi pemasaran

Batasan Roof AI

Pilihan penyesuaian terbatas, karena respons mengikuti model AI yang telah dilatih sebelumnya

Membutuhkan pengaturan integrasi, yang mungkin memakan waktu tergantung pada sistem yang sudah ada

Harga Roof AI

Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan Roof AI

G2 : Belum cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

10. Reimagine Home (Terbaik untuk membuat desain rumah fotorealistik yang dihasilkan AI untuk pameran properti, renovasi, dan transformasi dekorasi)

melalui Reimagine Home

Perlu mendekorasi rumah kosong? Merombak ruang? Mencoba gaya berbeda? Reimagine Home mungkin adalah alat yang Anda butuhkan. Cukup unggah foto, dan dalam hitungan detik, Reimagine Home menyajikan visual realistis yang membuat properti apa pun terlihat menawan.

Apa yang membedakannya? Output yang stylish dan sesuai tren desain terbaru, serta fleksibilitas penyesuaian yang maksimal untuk hasil yang sempurna. Selain itu, hasil yang cepat dan efisien, sehingga Anda tidak perlu menunggu lama.

Baik itu virtual staging, renovasi, atau perubahan tata letak, Reimagine Home memastikan daftar properti tetap konsisten secara visual dan siap untuk pasar properti. Selain itu, dengan API yang skalabel, Reimagine Home dapat diintegrasikan dengan mudah ke platform properti apa pun.

Fitur terbaik Reimagine Home

Tampilkan ruangan kosong secara virtual dengan furnitur dan dekorasi yang dihasilkan oleh AI untuk meningkatkan daftar properti

Redesain interior secara instan dengan bereksperimen menggunakan gaya, warna, dan tata letak

Visualisasikan renovasi sebelum pekerjaan dimulai untuk menampilkan kemungkinan renovasi

Buat opsi desain yang disesuaikan dengan preferensi pembeli untuk rekomendasi yang lebih personal

Buat gambar fotorealistik yang meningkatkan keterlibatan dan menarik lebih banyak pembeli

Ubah batasan properti Anda

Gambar yang dihasilkan oleh AI mungkin kurang dapat disesuaikan, sehingga membatasi kontrol atas detail desain yang lebih halus

Palings cocok untuk visual, karena tidak menyediakan perencanaan arsitektur atau struktural

Ubah cara Anda menentukan harga properti

Esensial: $14/bulan

Optimal : $29 per bulan

Lanjutan : $49/bulan

Premium: $99/bulan

Ubah cara Anda melihat penilaian dan ulasan properti

G2 : Belum cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Temukan Agen AI yang Sempurna untuk Properti untuk Bisnis Anda

Agen AI memang solusi yang tepat jika Anda bekerja di perusahaan properti. Namun, jika alat yang Anda gunakan saat ini terasa terbatas—baik karena fitur yang sudah ketinggalan zaman, kurangnya kustomisasi, atau integrasi yang rumit—mungkin saatnya untuk melakukan upgrade.

Agen kecerdasan buatan yang tepat harus dapat memperlancar alur kerja Anda, meningkatkan interaksi dengan klien, dan beradaptasi dengan kebutuhan bisnis Anda.

Berbeda dengan solusi serba guna, ClickUp menggabungkan otomatisasi, kolaborasi real-time, dan alur kerja yang dapat disesuaikan untuk menjaga operasional properti Anda berjalan lancar. Mulai dari mengelola prospek hingga melacak transaksi, semuanya tetap terkoordinasi dengan mudah.

Siap bekerja lebih cerdas? Coba ClickUp secara gratis .