11 Contoh Perangkat Lunak CRM Terbaik dan Kasus Penggunaannya untuk Meningkatkan Produktivitas

Jika mencari perangkat lunak CRM baru sudah masuk ke bagian atas daftar tugas Anda yang tak ada habisnya, mari selesaikan tugas ini hari ini!

CRM (Customer Relationship Management) adalah sistem untuk mengelola komunikasi dan data sehari-hari dari prospek, kontak, dan pelanggan yang sudah ada. Sistem ini memungkinkan bisnis untuk melacak interaksi dan preferensi pelanggan, serta memberikan layanan pelanggan yang lebih baik.

Dan dengan perangkat lunak CRM yang tepat, tim penjualan dan pemasaran dapat memindahkan item langsung ke alur kerja CRM dan menyelesaikan tugas-tugas. Mereka akan memulai hari mereka dengan mengetahui persis apa yang harus dilakukan dan di mana menemukan sumber daya.

Bukan soal "apakah", tapi kapan bisnis membutuhkan sistem yang tepat untuk menjaga tim tetap fokus dan produktif, Anda akan membutuhkan alat khusus untuk menghasilkan hasil. Untuk membantu Anda memutuskan perangkat lunak CRM mana yang akan memberikan dampak terbesar bagi tim Anda, kami telah mengumpulkan 11 contoh CRM dan kasus penggunaannya.

⏰ Ringkasan 60 Detik Saat memilih CRM yang sesuai dengan kebutuhan Anda, pertimbangkan alat-alat berikut dan penerapan terbaiknya untuk berbagai jenis pengguna dan bisnis ClickUp – Pilihan terbaik untuk CRM seluler dan manajemen proyek bagi pekerja lepas, startup, usaha kecil, dan perusahaan besar

HubSpot – Pilihan terbaik untuk solusi CRM lengkap yang cocok untuk pekerja lepas, startup, usaha kecil, dan perusahaan besar

Zendesk – Pilihan terbaik untuk CRM layanan pelanggan/tiket bagi startup, usaha kecil, dan perusahaan besar

Freshworks – Pilihan terbaik untuk manajemen aktivitas penjualan bagi bisnis jasa dan perusahaan

AgencyHandy – Pilihan terbaik untuk manajemen klien dan pipeline penjualan bagi agensi

Microsoft Dynamics – Pilihan terbaik untuk CRM operasional yang dirancang khusus untuk perusahaan

BIGContacts – Pilihan terbaik untuk manajemen kontak bagi pekerja lepas, startup, dan usaha kecil

Salesforce – Pilihan terbaik untuk CRM analitik yang dirancang khusus untuk bisnis menengah dan perusahaan besar

ActiveCampaign – Pilihan terbaik untuk manajemen kampanye bagi pekerja lepas, startup, usaha kecil, dan perusahaan besar

Pipedrive – Terbaik untuk pengelolaan saluran penjualan dan transaksi, ditujukan untuk bisnis menengah dan perusahaan besar

Google Sheets – Pilihan terbaik sebagai CRM berbasis spreadsheet untuk pekerja lepas dan bisnis SaaS

Tabel Perbandingan Perangkat Lunak CRM

Berikut ini adalah gambaran singkat mengenai kasus penggunaan dan struktur bisnis untuk setiap CRM!

CRM Kasus penggunaan Terbaik untuk CRM seluler dan manajemen proyek Pekerja lepas, startup , usaha kecil, dan perusahaan besar CRM Lengkap Pekerja lepas, startup, usaha kecil, dan perusahaan besar Help desk/CRM tiket Startup, usaha kecil, perusahaan besar Manajemen aktivitas penjualan Bisnis jasa , perusahaan CRM untuk manajemen klien dan agensi Agen dan bisnis berbasis layanan CRM Operasional Perusahaan Manajemen kontak Pekerja lepas, perusahaan rintisan, usaha kecil CRM Analitik Bisnis menengah, perusahaan besar Manajemen kampanye Pekerja lepas, startup, usaha kecil, dan perusahaan besar Pipa penjualan dan kesepakatan Bisnis menengah, perusahaan besar CRM berbasis spreadsheet Pekerja lepas, SaaS

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat yakin bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sesungguhnya. Berikut ini adalah uraian terperinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

11 Contoh Perangkat Lunak Sistem CRM Terbaik

ClickUp memudahkan Anda untuk mengatur dan mengembangkan hubungan dengan pelanggan melalui visualisasi data, otomatisasi pemasaran, komunikasi, dan banyak lagi—semuanya dalam satu tempat. Dan ClickUp tidak terbatas pada industri tertentu! Fitur dan alatnya sepenuhnya dapat disesuaikan sehingga tim lintas fungsi seperti Pemasaran, Insinyur Dukungan, dan Keuangan dapat memanfaatkan ClickUp untuk mengelola tugas mereka dan membantu menutup kesepakatan lebih cepat.

Contoh penggunaan ClickUp: CRM seluler dan manajemen proyek

Seiring dengan pertumbuhan basis data pelanggan Anda dan penanganan pekerjaan klien yang semakin kompleks, Anda akan membutuhkan solusi CRM dan manajemen proyek yang andal seperti ClickUp untuk mengelola semua tingkatan peluang penjualan dan kampanye pemasaran.

Fitur-fitur ClickUp membantu meningkatkan upaya penjualan dan pemasaran sehingga setiap orang memiliki informasi yang mereka butuhkan, saat mereka membutuhkannya. Hasilnya? Hubungan tim yang lebih baik dan penyerahan tugas yang lebih cepat untuk menghadirkan pengalaman pelanggan yang terkoordinasi. Berikut adalah cara lain untuk memanfaatkan ClickUp:

Sesuaikan Ruang Kerja ClickUp Anda agar tim dan tenaga penjualan memiliki fleksibilitas untuk melihat data dengan berbagai cara

Kurangi jumlah tab dan aplikasi yang terbuka dengan integrasi bawaan dan pihak ketiga dari ClickUp

Hilangkan sekat-sekat dan percepat komunikasi dengan mengintegrasikan email Anda ke ClickUp

Otomatiskan proses penjualan, pengingat, tindak lanjut, dan tugas-tugas lain yang memakan waktu

Akses ClickUp dari perangkat apa pun, baik saat Anda berada di kantor maupun saat bepergian

Siapkan templat CRM untuk hasil kerja klien dan proses penjualan

Buat model peramalan penjualan dengan data historis

Jika Anda baru mengenal ClickUp, mulailah dengan Template CRM ClickUp untuk mencoba personalisasi proyek dan otomatisasi penjualan!

Kelola prospek, hubungan pelanggan, dan penjualan Anda di satu tempat dengan templat CRM ClickUp ini

Harga ClickUp

2. HubSpot

HubSpot adalah solusi CRM yang kuat yang menyediakan perangkat lunak, layanan, dan pelatihan pemasaran dan penjualan inbound. HubSpot menawarkan berbagai perangkat lunak untuk membantu bisnis dalam upaya pemasaran dan penjualan mereka, termasuk HubSpot CRM, HubSpot Marketing, dan HubSpot Sales. HubSpot juga memiliki sistem analitik bawaan yang memberikan wawasan kepada pengguna mengenai kinerja kampanye pemasaran mereka.

Kasus penggunaan HubSpot: CRM lengkap

Kelemahan terbesar menggunakan beberapa CRM adalah tim Anda harus bekerja dua kali lipat untuk menjaga agar informasi tetap terkini. Dengan platform CRM seperti Hubspot, Anda dapat dengan mudah mengelola interaksi dan data sepanjang siklus hidup pelanggan di satu tempat.

CRM HubSpot dapat membantu tim penjualan meningkatkan keterlibatan pelanggan, meningkatkan penjualan, dan mengoptimalkan upaya pemasaran mereka. Terdapat berbagai fungsi yang tersedia untuk membantu mengelola hubungan dengan pelanggan. Anda dapat menggunakan situs web ini untuk membuat daftar kontak, melacak interaksi dengan pelanggan, dan mengirimkan email otomatis.

Harga HubSpot

Alat Gratis

Paket Starter: Mulai dari $18/bulan untuk 1.000 kontak pemasaran

CRM Suite Starter: Mulai dari $20/bulan untuk 1.000 kontak pemasaran

Profesional: Mulai dari $800/bulan untuk 2.000 kontak pemasaran

3. Zendesk

Zendesk adalah platform layanan pelanggan yang membantu bisnis memberikan dukungan kepada pelanggan mereka. Platform ini menawarkan serangkaian alat untuk membantu bisnis mengelola interaksi dengan pelanggan, termasuk sistem tiket, fitur obrolan, dan basis pengetahuan. Zendesk terintegrasi dengan berbagai platform perangkat lunak lain, sehingga memudahkan bisnis untuk memberikan dukungan di semua saluran.

Kasus penggunaan Zendesk: Help desk/CRM tiket

Sistem help desk merupakan bagian penting dari setiap operasi dukungan pelanggan. Dengan menggunakan sistem help desk, perusahaan dapat dengan mudah melacak dan mengelola permintaan dukungan pelanggan.

Perangkat lunak khusus tiket apa pun dapat digunakan untuk mengumpulkan umpan balik pelanggan dan memantau tingkat kepuasan pelanggan, tetapi Zendesk adalah pilihan yang lebih baik karena tidak hanya memudahkan pelanggan Anda, tetapi juga tim dukungan internal Anda. Ketika berbagi informasi berjalan lancar dan mudah diakses, mereka tidak lagi terbebani oleh pekerjaan rutin, melainkan dapat memfokuskan diri pada personalisasi pengalaman bagi pelanggan.

Harga Zendesk

Uji coba gratis tersedia

Tim Dukungan: $19 per agen/bulan

Paket Support Professional: $55 per agen/bulan

Paket Enterprise: $115 per agen/bulan

4. Freshworks

Freshworks adalah rangkaian perangkat lunak berbasis cloud yang membantu bisnis mengelola hubungan pelanggan, penjualan, dan pemasaran. Freshworks menawarkan berbagai alat untuk melacak interaksi dengan pelanggan dan prospek, termasuk alat strategi CRM, alat pemasaran email, serta sistem untuk mengelola tugas dan proyek.

Contoh penerapan Freshworks: Manajemen aktivitas penjualan

Pemantauan aktivitas penjualan merupakan bagian penting dari ekosistem CRM untuk meningkatkan retensi pelanggan. Dengan memantau aktivitas penjualan, Anda dapat melihat dengan jelas di mana target penjualan tercapai, terlampaui, atau melenceng. Dengan Freshworks, Anda memiliki beberapa cara untuk memantau aktivitas penjualan:

Gunakan tampilan garis waktu kronologis untuk melihat setiap interaksi pelanggan dengan bisnis Anda

Gunakan dashboard untuk mendapatkan gambaran singkat tentang kinerja tim Anda, termasuk total penjualan terbaru, prospek aktif, dan peluang yang masih terbuka

Gunakan metrik email dan lacak metrik seperti jumlah email yang dikirim, persentase pelanggan yang merespons email, tingkat bounce, dan lainnya

Harga Freshworks

Uji coba gratis selama 21 hari

Growth: Gratis untuk hingga tiga pengguna, kemudian $15/bulan per pengguna

Pro: $39/bulan per pengguna

Enterprise: $69/bulan per pengguna

5. AgencyHandy

Agency Handy adalah platform manajemen klien yang dirancang khusus untuk agensi. Platform ini menggabungkan CRM, manajemen proyek, penagihan, umpan balik berkas, dan komunikasi klien dalam satu tempat. Mulai dari pelacakan prospek hingga pembayaran akhir, Agency Handy dapat membantu Anda mengelola operasional agensi tanpa perlu menggunakan banyak alat.

Contoh penggunaan Agency Handy: Manajemen Klien dan Agen

Berikut adalah beberapa cara Agency Handy membantu Anda mengelola hubungan dengan klien dan operasional agensi —

Lacak prospek melalui alur kerja visual dengan bidang kustom, penugasan agen, dan riwayat interaksi lengkap

Pecah proyek menjadi tugas-tugas, tetapkan tenggat waktu dan prioritas, serta pantau kemajuan dari papan Kanban

Otomatiskan penagihan dengan fitur penagihan berulang, dukungan multi-mata uang, dan pembayaran melalui Stripe, PayPal, Wise, dan kripto

Lacak jam kerja tim dengan timer bawaan, entri manual, dan lembar waktu yang dapat disaring

Harga Agency Handy

Tersedia uji coba gratis selama 7 hari

Freelancer: $29/bulan

Paket Awal Tim: $99/bulan

Business Pro: $199/bulan

6. Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics adalah rangkaian aplikasi perangkat lunak bisnis yang ditawarkan oleh Microsoft. Perangkat lunak ini mencakup berbagai aspek bisnis, mulai dari keuangan dan operasional hingga penjualan dan pemasaran. Dynamics dirancang untuk membantu organisasi mengelola keuangan, operasional, penjualan dan pemasaran, serta layanan pelanggan.

Kasus penggunaan Microsoft Dynamics: CRM Operasional

CRM operasional membantu bisnis dalam berbagai aktivitas, seperti melacak data pelanggan, mengotomatiskan proses penjualan, dan mengelola interaksi. Namun pada intinya, CRM operasional meningkatkan layanan pelanggan dengan menyediakan informasi pelanggan kepada agen, termasuk riwayat interaksi dan pesanan.

Dengan melacak interaksi dan data pelanggan di perangkat lunak CRM seperti Microsoft Dynamics, bisnis dapat lebih memahami apa yang dibutuhkan dan diinginkan pelanggan, serta cara terbaik untuk melayani mereka. Informasi ini juga dapat membantu bisnis mengidentifikasi pelanggan yang berisiko dan mengambil langkah-langkah untuk mempertahankan mereka. Perangkat lunak CRM dapat mempermudah proses ini dengan mengotomatiskan banyak tugas yang berkaitan dengan pelacakan dan pengelolaan data pelanggan.

Harga Microsoft Dynamics

Tersedia uji coba gratis

Profesional Penjualan: $65/bulan per pengguna

Sales Enterprise: $95/bulan per pengguna

Sales Premium: $135/bulan per pengguna

Microsoft Relationship Sales: $162/bulan per pengguna

Microsoft Viva Sales: $40/bulan per pengguna

BIGContacts adalah sistem manajemen kontak berbasis cloud bagi bisnis untuk menyimpan, mengelola, dan berbagi kontak mereka dengan orang lain dalam lingkungan yang aman. Dengan BIGContacts, pengguna dapat terhubung dengan rekan kerja, pelanggan, dan mitra secara lebih efektif dengan akses instan ke semua informasi kontak mereka di satu tempat. Selain itu, BIGContacts menawarkan berbagai fitur seperti berbagi kontak, pengingat ulang tahun, dan filter khusus yang membantu pengguna tetap terorganisir dan terhubung.

Jika Anda adalah bisnis kecil yang membutuhkan sistem CRM yang mudah digunakan tanpa kerumitan, BIGContacts dirancang untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Manajemen kontak lebih dari sekadar mencatat nama dan alamat email. Ini tentang menciptakan sistem yang membantu Anda tetap terhubung dengan kontak Anda, mengaturnya dengan rapi, dan memudahkan Anda menemukan informasi yang dibutuhkan saat dibutuhkan. Berikut beberapa langkah yang dapat Anda lakukan untuk menyesuaikan antarmuka BigContacts:

Gunakan bidang kustom untuk menyimpan informasi tambahan apa pun tentang prospek dan pelanggan Anda yang penting bagi bisnis Anda

Saring dan lihat kontak berdasarkan aktivitas yang tertunda atau akan datang, peluang, kontak terakhir, atau komunikasi terakhir

Buat pengguna, peran, dan izin untuk mengelola tim Anda

Lihat komunikasi email terbaru dari satu tempat

HARGA: $5/bulan per pengguna

LEBIH BESAR: $15/bulan per pengguna

TERMURAH: $25/bulan per pengguna

ENTERPRISE: Harga Khusus

8. Salesforce

Salesforce adalah perusahaan perangkat lunak berbasis cloud yang menyediakan solusi CRM dan perangkat lunak perusahaan lainnya. Salesforce membantu bisnis mengelola data pelanggan, interaksi, dan proses penjualan mereka. Perangkat lunak ini menawarkan berbagai fitur, termasuk manajemen saluran penjualan, manajemen kontak, otomatisasi pemasaran, dan dukungan pelanggan.

Kasus penggunaan Salesforce: CRM Analitik

Alat-alat Salesforce bekerja sama untuk memahami data Anda dengan berbagai cara. Cara pertama adalah menggunakannya sebagai sumber data. Sebuah CRM menyimpan banyak data tentang pelanggan dan interaksi mereka dengan perusahaan Anda. Data ini dapat digunakan untuk mendapatkan wawasan mengenai perilaku, preferensi, dan tren pelanggan.

Cara kedua untuk menggunakan Salesforce dalam analisis adalah dengan menggunakannya sebagai alat pelaporan. Laporan yang dihasilkan dari CRM dapat memberikan gambaran singkat tentang kinerja bisnis Anda, kampanye pemasaran mana yang berhasil, cara meningkatkan retensi pelanggan, dan di mana Anda perlu memfokuskan upaya Anda.

Harga Salesforce

Paket Pemula: $25/bulan per pengguna

Profesional: $105/bulan per pengguna

Enterprise: $190/bulan per pengguna

Tanpa Batas: $355/bulan per pengguna

9. ActiveCampaign

ActiveCampaign adalah platform pemasaran email yang memungkinkan Anda membuat dan mengirim buletin, pesan otomatis, serta konten tertarget lainnya. Platform ini juga menyediakan fitur pelacakan dan pelaporan yang canggih untuk mengukur keberhasilan kampanye Anda dan mengoptimalkan upaya Anda. Selain itu, ActiveCampaign menawarkan berbagai integrasi dengan layanan lain, sehingga memudahkan Anda menghubungkan upaya pemasaran email dengan aktivitas pemasaran lainnya.

Contoh penerapan ActiveCampaign: Manajemen kampanye

Manajemen kampanye dalam CRM merupakan tugas penting bagi setiap organisasi. Kampanye dapat digunakan untuk menargetkan pelanggan tertentu atau kelompok pelanggan dengan materi pemasaran, penawaran khusus, atau komunikasi lainnya.

Saat mengelola kampanye di CRM seperti ActiveCampaign, Anda akan dapat menyesuaikan setiap tahap sesuai preferensi Anda:

1. Menentukan tujuan kampanye dan perusahaan

2. Membuat rencana langkah demi langkah dan menentukan kontributor utama untuk pelaksanaan kampanye

3. Mengidentifikasi audiens target untuk kampanye dan membuat pesan yang ditargetkan

4. Mengatur pelacakan dan OKR untuk memastikan bahwa tujuan kampanye tercapai

5. Evaluasi hasil kampanye dan lakukan perubahan yang diperlukan untuk kampanye di masa mendatang

Harga ActiveCampaign

Marketing Lite : $29/bulan per pengguna

Marketing Plus : $49/bulan (3 pengguna)

Profesional Pemasaran : $149/bulan (5 pengguna)

Enterprise: Hubungi kami untuk informasi harga

10. Pipedrive

Pipedrive adalah alat manajemen saluran penjualan yang membantu bisnis melacak siklus dan kemajuan penjualan mereka. Ini adalah solusi berbasis cloud yang dapat diakses dari perangkat apa pun, sehingga ideal untuk perusahaan dengan tim penjualan jarak jauh. Pipedrive menawarkan berbagai fitur seperti saluran yang dapat disesuaikan, penjualan, integrasi email, dan pelacakan aktivitas.

Contoh penerapan Pipedrive: Saluran penjualan dan kesepakatan

Pipa penjualan adalah representasi visual dari proses penjualan Anda. Pipa penjualan membantu Anda melacak peluang di setiap tahap siklus penjualan, mulai dari prospek hingga pelanggan. Pipedrive memudahkan Anda untuk membuat pipa penjualan yang dapat disesuaikan dalam tiga langkah mudah:

1. Atur alur kerja Anda dengan menambahkan kesepakatan Anda atau mengimpornya secara otomatis dari spreadsheet atau CRM

2. Pantau kemajuan dari pemberitahuan dan pengingat otomatis untuk memastikan kesepakatan tetap berjalan sesuai rencana

3. Otomatiskan pertumbuhan dengan teknologi AI untuk membantu Anda mengidentifikasi peluang guna meningkatkan penjualan

Harga Pipedrive

Harga: $9,90/bulan per pengguna

Tingkat Lanjut: $19,90/bulan per pengguna

Profesional: $39,90/bulan per pengguna

Power: $49,90/bulan per pengguna

Enterprise: $59,90/bulan per pengguna

11. Google Sheets

Google Sheets adalah editor spreadsheet berbasis web untuk berkolaborasi pada data terbaru melalui berbagi dan pengeditan real-time. Anda dapat membuat dokumen, spreadsheet, dan presentasi langsung di browser Anda, dan semuanya akan disimpan secara otomatis ke Google Drive Anda. Sebagai bagian dari Google Workspace, tim dapat mempercepat alur kerja dengan menghubungkan Sheets ke aplikasi Google lainnya untuk solusi yang disesuaikan.

Contoh penggunaan Google Sheets: CRM berbasis spreadsheet

Spreadsheet adalah cara yang paling umum digunakan untuk melacak hubungan dengan pelanggan. Anda dapat membuat tabel yang berisi nama pelanggan, informasi kontak, dan catatan apa pun yang Anda miliki tentang pelanggan tersebut. Hal ini akan membantu Anda melacak komunikasi dan interaksi apa pun yang pernah Anda lakukan dengan pelanggan. Selain itu, Anda dapat menggunakan spreadsheet untuk membuat laporan CRM atau melacak tingkat persediaan.

Harga Google Sheets

Gratis untuk penggunaan untuk penggunaan CRM pribadi (dengan akun Google)

Business Starter : $6/bulan per pengguna

Business Standard : $12/bulan per pengguna

Business Plus: $18/bulan per pengguna

Lihat Bagaimana Perangkat Lunak CRM Dapat Membantu Pertumbuhan Bisnis Anda

Kenyataannya, waktu yang tidak terganggu untuk fokus pada tugas-tugas manajemen klien sulit didapat. Dan sistem CRM lama seringkali membuat tenaga penjualan harus melalui berbagai rintangan untuk mengakses data mereka.

Ketika segala hal, mulai dari tugas pribadi hingga kolaborasi tim, berada di satu tempat, Anda dapat dengan mudah menemukan apa yang Anda butuhkan dan menghindari pekerjaan yang berulang. Dengan ClickUp, Anda akan memiliki alat CRM, integrasi, dan dukungan untuk mengatur proses untuk proyek dan kesepakatan yang dapat diprediksi hingga yang sangat kompleks.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

ClickUp menawarkan CRM yang sepenuhnya dapat disesuaikan dengan akses seluler, sehingga tim penjualan dan pemasaran dapat mengelola data pelanggan, tugas, dan komunikasi saat dalam perjalanan dari perangkat apa pun. Fleksibilitas ini membantu tim jarak jauh tetap selaras dan produktif di mana pun mereka bekerja.

Otomatisasi ClickUp dapat secara otomatis memindahkan kesepakatan antar tahap penjualan, menugaskan tugas kepada anggota tim, dan memicu pengingat tindak lanjut, sehingga mengurangi pekerjaan manual serta memastikan tim Anda tetap bertanggung jawab dan tepat waktu sepanjang perjalanan pelanggan.

Ya, ClickUp sangat dapat disesuaikan. Anda dapat membuat bidang, status, dan tampilan khusus untuk melacak data yang relevan bagi tim pemasaran, penjualan, dukungan, dan keuangan—semuanya dalam satu ruang kerja CRM—sehingga memastikan semua orang memiliki data yang tepat di ujung jari mereka.

ClickUp menyediakan templat CRM siap pakai yang mencakup tahapan kesepakatan, status tugas, dasbor, dan alur kerja yang dapat disesuaikan. Templat-templat ini membantu tim mulai mengelola hubungan pelanggan dan saluran penjualan dengan segera tanpa perlu membangunnya dari awal.

Dengan mengintegrasikan komunikasi, data pelanggan, manajemen tugas, dan perkiraan penjualan ke dalam satu platform, ClickUp menghilangkan kebutuhan untuk berpindah-pindah antar aplikasi, sehingga alur kerja menjadi lebih lancar dan efisiensi tim meningkat.