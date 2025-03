11 Rekomendasi Software Ticketing Terbaik untuk Tim TI 2025

Para pejuang tiket yang paham teknologi selalu mencari cara terbaik untuk menangani permintaan dukungan pelanggan dalam jumlah besar. Kami telah mengumpulkan 11 sistem perangkat lunak tiket meja bantuan terbaik yang akan membuat tim TI Anda bersorak sorai seolah tidak ada hari esok.

Dari pelacakan masalah supercharged hingga fitur kolaborasi tingkat lanjut, alat bantu ini dapat membantu menjaga benteng TI Anda tak tertembus.

Bersiaplah untuk menaklukkan, satu tiket pada satu waktu! 💥

Apa itu Perangkat Lunak Ticketing?

Perangkat lunak tiket adalah program komputer yang dirancang untuk melacak pertanyaan, tugas, dan layanan. Perangkat lunak ini menawarkan cara yang terorganisir untuk mengelola permintaan layanan pelanggan dan masalah dukungan teknis melalui pelacakan masalah dan penyelesaian masalah. Jenis aplikasi ini memiliki fitur-fitur seperti kategorisasi tiket, perutean otomatis, pembaruan waktu nyata, pengaturan notifikasi, dan metrik pelaporan yang terperinci.

Apa yang Harus Anda Cari Dalam Perangkat Lunak Ticketing?

Tim IT menggunakan software tiket untuk memproses berbagai permintaan pelanggan dan masalah teknis. Saat mencari software tiket yang sempurna, ada beberapa fitur dan pertimbangan utama yang perlu diingat:

Kemudahan penggunaan: Carilah perangkat lunak yang mudah digunakan dan intuitif

Carilah perangkat lunak yang mudah digunakan dan intuitif Manajemen tiket: Pastikan perangkat lunak memiliki fitur seperti penugasan tiket, penentuan prioritas, dan pelacakan status

Pastikan perangkat lunak memiliki fitur seperti penugasan tiket, penentuan prioritas, dan pelacakan status Otomasi: Carilah kemampuan otomatisasi untuk menyederhanakan tugas yang berulang, seperti perutean dan eskalasi tiket

Gunakan resep otomatisasi yang telah dibuat sebelumnya di ClickUp atau sesuaikan berdasarkan kebutuhan Anda, sehingga tim Anda bisa fokus pada hal yang paling penting

Kustomisasi dan skalabilitas: Anda akan menginginkan kustomisasi untuk beradaptasi dengan alur kerja dan persyaratan spesifik Anda, terutama saat Anda berkembang

Anda akan menginginkan kustomisasi untuk beradaptasi dengan alur kerja dan persyaratan spesifik Anda, terutama saat Anda berkembang Integrasi: Perangkat lunak harus menyatu dengan email, CRM, atau platform manajemen proyek yang sudah ada

Perangkat lunak harus menyatu dengan email, CRM, atau platform manajemen proyek yang sudah ada Pelaporan dan analisis: Akses ke pelaporan komprehensif membantu Anda mengukur kinerja tim, mengidentifikasi hambatan, dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan 📊

Akses ke pelaporan komprehensif membantu Anda mengukur kinerja tim, mengidentifikasi hambatan, dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan 📊 Keamanan: Memastikan perangkat lunak mematuhi standar industri dan menawarkan enkripsi data dan akses pengguna yang aman 🔐

Memastikan perangkat lunak mematuhi standar industri dan menawarkan enkripsi data dan akses pengguna yang aman 🔐 Aksesibilitas seluler: Aksesibilitas saat bepergian memungkinkan anggota tim untuk tetap memantau tiket dari mana saja

Aksesibilitas saat bepergian memungkinkan anggota tim untuk tetap memantau tiket dari mana saja Dukungan pelanggan: Memiliki dukungan yang dapat diandalkan dapat menjadi hal yang krusial ketika masalah muncul

Dengan mengingat faktor-faktor ini dan membandingkan sistem tiket yang berbeda, Anda dapat menemukan yang paling cocok untuk tim TI atau tim dukungan Anda. 🎫

11 Perangkat Lunak Ticketing Terbaik yang Akan Digunakan pada Tahun 2024

Dalam dunia IT atau tim dukungan pelanggan yang serba cepat, menjadi yang terdepan adalah nama permainan sistem tiket. Permintaan akan sistem sistem tiket meja bantuan yang mulus tidak pernah sebesar ini.

Di bawah ini, Anda akan menemukan daftar 11 perangkat lunak sistem tiket terbaik untuk digunakan pada tahun 2024. Permata sistem tiket ini siap untuk meningkatkan kemampuan tim dukungan pelanggan Anda.

Sesuaikan Formulir ClickUp untuk keperluan Help Desk dengan menyeret dan menjatuhkan bidang apa pun yang Anda inginkan ke dalam Formulir

ClickUp perangkat lunak manajemen proyek menawarkan solusi komprehensif yang memungkinkan tim TI mengelola pertanyaan pelanggan secara real-time.

Tim dapat menggunakan Formulir ClickUp untuk membuat kolom masukan. Tanggapan pelanggan secara otomatis diubah menjadi tugas yang dapat dilacak. Formulir standar, seperti formulir Templat tiket Meja Bantuan ClickUp membantu mengurangi waktu respons dan meningkatkan pengalaman pelanggan.

Templat ini mencakup status khusus seperti Open dan In Progress untuk melacak kemajuan tiket, serta kolom khusus untuk kategorisasi yang mudah bagi tim dukungan.

Dengan enam tampilan yang berbeda, Anda dapat mengatur kategori tiket, prioritas, dan lainnya secara efisien dengan perangkat lunak meja. Templat ini juga meningkatkan upaya manajemen proyek melalui fitur-fitur seperti penandaan, pengingat otomatis, dan lampiran file.

Bidang tambahan dapat ditambahkan melalui Formulir ClickUp untuk menangkap data yang dibutuhkan tim Anda.

Fitur terbaik ClickUp

Buat status tiket khusus untuk melacak tiket dukungan, seperti Open, Cancelled, In Progress, On Hold, dan Escalate. Pengguna dapat menerima notifikasi ketika status tiket berubah

Mengotomatiskan permintaan dukungan dan membuat formulir untuk digunakan oleh tim Anda, yang sangat membantu dengan volume tiket yang tinggi

ClickUp memenuhi peraturan kepatuhan GDPR, Penyedia Layanan PCI DSS Level 1, dan CCPA

Keterbatasan ClickUp

ClickUp menawarkan banyak sekali fitur, tetapi kurva pembelajarannya bisa jadi tinggi dan menantang bagi sebagian orang

Paket gratis tidak termasuk akses ke tampilan formulir

Harga ClickUp

**Gratis Selamanya

Tak Terbatas: $7/bulan per pengguna

$7/bulan per pengguna Bisnis: $12/bulan per pengguna

$12/bulan per pengguna Business Plus: $19/bulan per pengguna

$19/bulan per pengguna Perusahaan: Hubungi untuk harga

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4.7/5 (8.200+ ulasan)

4.7/5 (8.200+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (3.700+ ulasan)

2. Deskpro

melalui Deskpro Deskpro merupakan perangkat manajemen layanan berbasis awan yang bersinar dengan sejumlah fitur-fitur menonjol. Dukungan multi-salurannya mengkonsolidasikan semua pertanyaan pelanggan dari email, obrolan, media sosial, dan banyak lagi ke dalam satu platform terpusat dan sistem tiket TI.

Tidak ada pertanyaan yang luput dari perhatian.

Deskpro unggul sebagai solusi bagi banyak tim untuk bekerja bersama. Tim dukungan pelanggan, tim dukungan internal, dan tim penjualan dapat menggunakan Deskpro melalui fitur otomatisasi komunikasi dan manajemen tugas .

Tim juga bisa membangun integrasi dengan platform seperti Google Suite, Slack, dan Trello. Integrasi tambahan tersedia melalui Zapier.

Fitur terbaik Deskpro

Pelanggan dapat beralih antara penerapan Cloud dan On-Premise kapan saja

Beberapa pusat data yang berlokasi di seluruh dunia menjaga informasi Anda tetap aman

Antarmuka yang intuitif memudahkan pelanggan untuk menemukan solusi sendiri

Keterbatasan Deskpro

Tim harus membayar add-on untuk hal-hal seperti orientasi, pelatihan agen, dan sertifikasi agen

Integrasi mungkin sulit untuk sistem tiket dukungan

Harga Deskpro

Tim: $29 per agen/bulan

$29 per agen/bulan **Profesional: $59 per agen/bulan

Perusahaan: $99 per agen/bulan

Peringkat dan ulasan Deskpro

G2: 4.3/5 (20+ ulasan)

4.3/5 (20+ ulasan) Capterra: 4.6/5 (35+ ulasan)

3. Interkom

melalui Interkom Intercom merupakan perangkat lunak meja bantuan yang menawarkan serangkaian fitur terbaik di kelasnya yang mengesankan. Salah satu kekuatannya yang menonjol adalah fungsionalitas obrolan langsungnya. Chatbot memungkinkan interaksi real-time dengan pelanggan, menjawab pertanyaan dan memberikan dukungan langsung.

Pusat Bantuan intuitif dari sistem tiket meja layanan memberdayakan pengguna dengan opsi swalayan.

Pelaporan dan analitik canggih Intercom menawarkan wawasan yang berharga tentang perilaku pelanggan dan kinerja agen, memberikan metrik kinerja yang penting. Integrasinya yang mulus dengan berbagai aplikasi pihak ketiga menyederhanakan Manajemen TI menjadikannya solusi serbaguna dan adaptif untuk bisnis dari semua ukuran.

Fitur-fitur terbaik Interkom

Fin, chatbot Intercom yang didukung AI, membantu merampingkan manajemen insiden

Mengurangi tugas-tugas administratif untuk tim, memungkinkan mereka untuk menambah nilai pada upaya layanan pelanggan mereka

Dukungan yang mudah ditingkatkan tanpa memengaruhi pengalaman pelanggan atau pengguna akhir

Keterbatasan Interkom

Beberapa pengguna merasa bahwa antarmukanya agak kikuk dibandingkan dengan sistem tiket lainnya

Pengguna mengindikasikan bahwa sistem penetapan harga sulit untuk dipahami

Harga interkom

Pemula: $74/bulan

$74/bulan Pro: Hubungi untuk harga

Hubungi untuk harga Premium: Hubungi untuk harga

Peringkat dan ulasan interkom

G2: 4.5/5 (2.750+ ulasan)

4.5/5 (2.750+ ulasan) Capterra: 4.5/5 (950+ ulasan)

4. Meja Zoho

melalui Meja Zoho Zoho Desk menampilkan serangkaian fitur luar biasa yang membuatnya menjadi pesaing utama di pasar perangkat lunak sistem tiket. Sistem tiket multi-salurannya mengumpulkan pertanyaan pelanggan dari berbagai saluran.

Asisten bertenaga AI dari platform ini, Zia, meningkatkan produktivitas agen dengan saran cerdas dan respons otomatis, mempercepat penyelesaian pertanyaan. Zoho Desk dapat disesuaikan basis pengetahuan memberdayakan pengguna untuk menemukan solusi secara mandiri.

Hal ini mengurangi beban kerja tim dukungan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan lebih dari 100 laporan yang telah disiapkan sebelumnya, bisnis dapat memperoleh wawasan berharga tentang tren pelanggan dan kinerja agen di seluruh perangkat lunak sistem tiket.

Fitur terbaik Zoho Desk

Perusahaan ini percaya dalam membangun hubungan pelanggan jangka panjang, memungkinkan Anda untuk melacak peringkat kebahagiaan pelanggan

Kecerdasan prediktif memudahkan untuk mengatasi masalah pelanggan sebelum masalah tersebut muncul

Opsi harga termasuk biaya penyiapan untuk mengintegrasikan sistem tiket dukungan dengan cepat

Keterbatasan Zoho Desk

Ketersediaan kustomisasi dan integrasi yang terbatas untuk sistem tiket

Kurangnya fitur pemformatan email dapat membuat tiket dukungan lebih sulit dikelola

Harga Zoho Desk

Standar: $14 per pengguna/bulan

$14 per pengguna/bulan **Profesional: $23 per pengguna/bulan

Perusahaan: $40 per pengguna/bulan

Peringkat dan ulasan Zoho Desk

G2: 4.4/5 (4.800+ ulasan)

4.4/5 (4.800+ ulasan) Capterra: 4.5/5 (2.050+ ulasan)

5. Zendesk

melalui Zendesk Zendesk, pelopor dalam perangkat lunak layanan pelanggan, menawarkan serangkaian fitur luar biasa yang mengukuhkan posisinya sebagai solusi terbaik untuk bisnis di seluruh dunia. Dukungan omnichannel-nya mengumpulkan interaksi pelanggan dari berbagai saluran.

Sistem tiket Zendesk, yang dilengkapi dengan perutean dan otomatisasi yang cerdas, menyederhanakan manajemen tiket, memungkinkan penyelesaian masalah yang efisien dan tepat waktu untuk kepuasan pelanggan yang lebih tinggi. Agen juga bisa memasukkan data pelanggan di mana saja di sepanjang perjalanan pelanggan, berkat opsi integrasi kode dan tanpa kode.

Pasar integrasi Zendesk yang luas memastikan konektivitas tanpa batas dengan alat bisnis penting lainnya, sehingga meningkatkan produktivitas dan kolaborasi secara keseluruhan di seluruh sistem tiket meja.

Terakhir, dengan basis pengetahuan yang dapat disesuaikan dan portal swalayan, pelanggan dapat menemukan jawaban atas pertanyaan mereka secara mandiri, yang memungkinkan tim dukungan untuk meningkatkan nilai di area lain.

Fitur-fitur terbaik Zendesk

Mendukung lebih dari 1.000 integrasi untuk membantu tiket dukungan

Dasbor analitik yang kuat sudah termasuk di dalam paket

Menawarkan dukungan dan pelatihan yang kuat untuk agen layanan pelanggan

Keterbatasan Zendesk

Lebih mahal dibandingkan dengan beberapa opsi lain dalam daftar kami

Ada kekhawatiran tentang layanan pelanggan internal Zendesk

Sistem tiket meja mungkin berlebihan untuk bisnis kecil

Harga Zendesk

Suite Team: $69 per agen/bulan

$69 per agen/bulan Suite Growth: $115 per agen/bulan

$115 per agen/bulan Suite Professional: $149 per agen/bulan

$149 per agen/bulan Suite Enterprise Plus: Hubungi bagian penjualan

Peringkat dan ulasan Zendesk

G2: 4.3/5 (5.600+ ulasan)

4.3/5 (5.600+ ulasan) Capterra: 4.4/5 (3.675+ ulasan)

6. Meja Bantuan ProProfs

melalui ProProfs Meja Bantuan ProProfs adalah pemimpin yang telah terbukti dalam bidang perangkat lunak tiket. Perusahaan ini telah ada selama lebih dari 100 tahun dan sangat percaya dalam menyediakan layanan pelanggan yang kuat. Layanan dukungan tersedia 24/7.

Platform Help Desk dirancang untuk bekerja mirip dengan Gmail, yang membuat proses orientasi menjadi sangat mudah. Platform ini mengemas tiket, obrolan, survei pelanggan, dan alat bantu Basis Pengetahuan bersama-sama sebagai solusi dukungan pelanggan satu atap.

Tim dapat menyesuaikan alur kerja untuk memenuhi kebutuhan mereka. Help Desk ProProfs terintegrasi dengan platform pemasaran, platform CRM, dan platform manajemen proyek.

Fitur-fitur terbaik Meja Bantuan ProProfs

Antarmuka meja bantuan yang sederhana dan mudah dipahami

Layanan pelanggan tersedia melalui chat, email, dan telepon 24/7

Basis Pengetahuan mengurangi volume tiket hingga 80%

Keterbatasan Meja Bantuan ProProfs

Opsi integrasi terbatas untuk tiket dukungan

Tidak ada aplikasi seluler

Harga Meja Bantuan ProProfs

$30 per pengguna/bulan

Peringkat dan ulasan Meja Bantuan ProProfs

G2: 4.7/5 (15+ ulasan)

4.7/5 (15+ ulasan) Capterra: 4.8/5 (10+ ulasan)

7. Meja Bantuan HappyFox

melalui HappyFox HappyFox menawarkan sistem tiket meja yang intuitif, yang memungkinkan para pengguna melacak dan mengelola pertanyaan pelanggan secara efisien di berbagai saluran.

HappyFox memiliki pembangun basis pengetahuan sehingga tim Anda dapat membuat basis data FAQ yang terorganisir dan mudah dicari. Kami menyukai fitur ini karena memberdayakan pelanggan untuk menemukan jawaban secara mandiri, mengurangi beban kerja agen dukungan, sekaligus meningkatkan kepuasan pelanggan.

Sistem tiketnya memiliki fitur pelaporan dan analisis yang kuat untuk memberikan wawasan yang berharga tentang kinerja tim dan tren pelanggan. Selain itu, integrasi HappyFox dengan alat bisnis populer menciptakan ekosistem terpadu.

Untuk bisnis yang mencari solusi meja bantuan yang komprehensif dengan fitur tiket, otomatisasi, basis pengetahuan, dan pelaporan yang kuat, HappyFox adalah pilihan yang luar biasa. 🦊

Fitur terbaik HappyFox

Semua paket harga menawarkan kotak surat dan tiket tak terbatas

Terintegrasi dengan Slack dan Microsoft Teams untuk mengelola dukungan internal

Tiket masuk bisa dikategorikan ke dalam beberapa bucket yang berbeda

Keterbatasan HappyFox

Pelanggan menyukai proses orientasi awal tetapi mengatakan bahwa dukungan sistem tiket tambahan masih kurang

Aturan dan otomatisasi pintar tidak bisa dikonfigurasi untuk menyertakan banyak tindakan

Harga HappyFox

Kuat: $39 per agen/bulan

$39 per agen/bulan Fantastic: $59 per agen/bulan

$59 per agen/bulan Enterprise: $79 per agen/bulan

$79 per agen/bulan Enterprise Plus: $99 per agen/bulan

Peringkat dan ulasan HappyFox

G2: 4.5/5 (125+ ulasan)

4.5/5 (125+ ulasan) Capterra: 4.6/5 (90+ ulasan)

8. Bantu Pramuka

via Bantu Pramuka Help Scout menawarkan serangkaian fitur yang menjadikannya pilihan utama bagi bisnis yang berfokus pada penyampaian layanan pelanggan yang luar biasa . Kotak masuk bersama memusatkan semua pertanyaan pelanggan dari berbagai saluran, yang memungkinkan kolaborasi tanpa batas di antara agen dukungan dan manajemen tiket yang efisien. Dengan pembangun basis pengetahuan yang intuitif, Help Scout memberdayakan pelanggan untuk menemukan solusi layanan mandiri, sehingga mengurangi beban tim dukungan.

Integrasi Help Scout dengan alat bantu bisnis populer menciptakan ekosistem terpadu, meningkatkan produktivitas dan mendorong alur kerja yang lancar. Misalnya, pengguna dapat memanfaatkan Beacon Builder untuk mendesain widget yang dapat disesuaikan yang menyatu dengan situs web mereka.

Untuk organisasi yang mencari solusi dukungan pelanggan dengan kotak masuk bersama, basis pengetahuan swalayan, otomatisasi, dan analitik yang berwawasan, Help Scout menjadi pilihan utama.

Fitur-fitur terbaik Help Scout

Tanggapan kaleng bisa mencakup tautan, ajakan bertindak, gambar, dan banyak lagi

Dasbor Pesan memudahkan tim layanan pelanggan untuk melihat masalah mana yang telah ditangani

Tingkat retensi yang kuat, dengan lebih dari 80% bisnis menengah yang memulai dengan Help Scout bertahan dengan platform ini setidaknya selama empat tahun

Keterbatasan Help Scout

Pengguna mengatakan bahwa terlalu mudah untuk beralih antara mode otomatis dan manual, yang terkadang menyebabkan masalah

Memformat dokumen bisa jadi sulit, dengan beberapa pengguna mengindikasikan bahwa dokumen tidak memiliki tampilan yang bagus

Harga Help Scout

Standar: $25 per pengguna/bulan

$25 per pengguna/bulan Plus: $50 per pengguna/bulan

$50 per pengguna/bulan Pro: Hubungi bagian penjualan, hanya harga tahunan

Hubungi bagian penjualan, hanya harga tahunan Bantu Pramuka untuk Kebaikan : Harga untuk organisasi nirlaba, hubungi bagian penjualan

: Harga untuk organisasi nirlaba, hubungi bagian penjualan Help Scout for Startups: Harga untuk startup, hubungi sales

Peringkat dan ulasan Help Scout

G2: 4.4/5 (390 ulasan)

4.4/5 (390 ulasan) Capterra: 4.6/5 (200+ ulasan)

9. ServiceDesk Plus

melalui ServiceDesk Plus ServiceDesk Plus menonjol berkat sistem tiketnya yang komprehensif, yang memungkinkan pengguna untuk membuat, melacak, dan mengelola permintaan dukungan secara efisien. Fitur manajemen aset terintegrasi dari platform ini meningkatkan visibilitas aset dan manajemen tenaga kerja .

Dengan modul manajemen masalah dan perubahan dari Service Desk Plus, bisnis dapat secara proaktif mengidentifikasi dan mengatasi masalah TI serta mengimplementasikan perubahan dengan lancar.

Platform ini menawarkan meja layanan TI terintegrasi, yang berfungsi sebagai jembatan antara bisnis dan departemen TI.

Fitur terbaik Service Desk Plus

Menggabungkan manajemen aset TI dan manajemen layanan TI ke dalam satu platform

Kustomisasi yang mudah diterapkan berkat kemampuan low-code

Perusahaan memiliki pusat datanya sendiri dan menghilangkan pelacak dan sub-proses, yang membuatdata pelanggan aman

Meja Layanan Plus batasan

Biaya tambahan dalam harga untuk implementasi di lokasi

Pengguna mengeluhkan masalah implementasi

Harga Service Desk Plus

Standar: $10 per teknisi/bulan

$10 per teknisi/bulan Profesional: $21 per teknisi/bulan

$21 per teknisi/bulan Perusahaan: $50 per teknisi/bulan

Peringkat dan ulasan Service Desk Plus

G2: 4.2/5 (200+ ulasan)

4.2/5 (200+ ulasan) Capterra: Tidak ada ulasan

10. Depan

melalui Depan Front adalah solusi tiket terbaik untuk bisnis modern yang mencari pelanggan yang efisien komunikasi dan kolaborasi . Kotak masuk bersama memusatkan permintaan layanan pelanggan dari berbagai saluran, yang memungkinkan kerja sama tim yang mulus dan manajemen tiket yang efisien.

Front memungkinkan Anda mengelola email, obrolan langsung, teks SMS, dan banyak lagi dalam satu hub kolaboratif, menyediakan platform terpadu untuk semua interaksi pelanggan.

Alat bantu kolaboratif Front, seperti komentar internal dan penugasan, memungkinkan kolaborasi waktu nyata di antara para agen pendukung.

Fitur-fitur terbaik di depan

Kotak masuk bersama meningkatkan kolaborasi di antara anggota tim

Tutorial dan sumber daya membantu selama proses orientasi

Hampir 100 integrasi di luar kebiasaan

Pelaporan metrik kinerja yang kuat untuk kepuasan pelanggan dan perjanjian tingkat layanan (SLA)

Keterbatasan depan

Ada kurva pembelajaran yang curam, menurut para pengulas

Tidak memiliki kemampuan untuk menyesuaikan jadwal notifikasi pada hari kerja vs akhir pekan

Harga depan

Pertumbuhan: $59 per kursi/bulan

$59 per kursi/bulan Skala: $99 per kursi/bulan

$99 per kursi/bulan Premier: $229 per kursi/bulan

Peringkat dan ulasan depan

G2: 4.7/5 (1.800+ ulasan)

4.7/5 (1.800+ ulasan) Capterra: 4.5/5 (250+ ulasan)

11. Dukungan Tim

melalui Dukungan Tim TeamSupport adalah sistem tiket canggih yang dirancang khusus untuk tim layanan pelanggan B2B. Paket fiturnya yang komprehensif membantu menjawab pertanyaan pelanggan dari berbagai saluran, termasuk media sosial, obrolan situs web, dan email.

Fitur terbaik TeamSupport

Alat bantu Indeks Gangguan Pelanggan bawaan membantu memantau dan mencegah churn

Terintegrasi dengan dukungan pelanggan dan alat bantu tim, termasuk Slack, Salesforce, JIRA, HubSpot, dan Azure DevOps

Fitur utama Product Database memungkinkan pelacakan data pelanggan dan produk di tingkat tiket untuk resolusi yang lebih cepat dan pelacakan masalah yang terinformasi untuk tim dukungan

Keterbatasan TeamSupport

Tidak ada uji coba gratis

Aturan otomatisasi tiket hanya berjalan pada tiket satu kali untuk mencegah perulangan, tetapi itu berarti secara manual menulis beberapa aturan untuk menangani tiket helpdesk yang lebih rumit

Tidak memiliki solusi manajemen proyek yang kuat dibandingkan dengan alat bantu meja lainnya

Harga TeamSupport

Dukungan Esensial: $49/bulan per agen

$49/bulan per agen Dukungan Perusahaan: $69/bulan per agen

$69/bulan per agen Lengkap Dukungan Pelanggan Suite: $ 119/bulan per agen

Peringkat dan ulasan TeamSupport

G2: 4.4/5 (840+ ulasan)

4.4/5 (840+ ulasan) Capterra: 4.5/5 (830+ ulasan)

Manfaat Menggunakan Perangkat Lunak Sistem Tiket

Penggunaan perangkat lunak sistem tiket telah menjadi semakin populer karena bisnis berusaha meningkatkan operasi layanan pelanggan mereka. Mulai dari menyederhanakan proses komunikasi hingga mendorong kolaborasi di antara agen pendukung, sistem tiket dapat mendorong peningkatan besar-besaran dalam kepuasan pelanggan dan kinerja bisnis.

Berikut adalah beberapa cara perangkat lunak tiket dapat bermanfaat bagi tim Anda:

Meningkatkan Produktivitas : Dengan mengotomatisasi tugas-tugas manual dan merampingkan proses manajemen tiket, bisnis dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja mereka hingga 20%.

: Dengan mengotomatisasi tugas-tugas manual dan merampingkan proses manajemen tiket, bisnis dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja mereka hingga 20%. Meningkatkan Kolaborasi : Dengan fitur-fitur seperti kotak masuk tim, alur kerja bersama, dan dasbor terintegrasi, tim dapat berkolaborasi dengan lebih efektif dalam menyelesaikan pertanyaan pelanggan.

: Dengan fitur-fitur seperti kotak masuk tim, alur kerja bersama, dan dasbor terintegrasi, tim dapat berkolaborasi dengan lebih efektif dalam menyelesaikan pertanyaan pelanggan. **Meningkatkan Keamanan: Dengan memusatkan informasi pelanggan dalam satu platform yang aman, bisnis dapat memastikan bahwa data pelanggan yang sensitif tetap aman dan terlindungi.

Penghematan Biaya: Dengan kemampuan otomatisasi, perangkat lunak tiket menghilangkan kebutuhan akan pemrosesan manual, sehingga menghasilkan penghematan biaya yang besar.

Analitik Wawasan: Dengan dasbor analitik bawaan, tim dapat dengan cepat mengidentifikasi tren dan mendapatkan wawasan tentang perilaku pelanggan.

Dengan dasbor analitik bawaan, tim dapat dengan cepat mengidentifikasi tren dan mendapatkan wawasan tentang perilaku pelanggan. Kepuasan Pelanggan: Dengan menyediakan resolusi yang cepat dan efisien untuk pertanyaan pelanggan, sistem tiket dapat membantu meningkatkan kepuasan pelanggan.

Secara keseluruhan, sistem tiket sangat berharga dalam membantu bisnis untuk tetap berada di puncak operasi layanan pelanggan mereka dan meningkatkan pengalaman pelanggan secara keseluruhan.

Tingkatkan Dukungan TI Anda Dengan Sistem Tiket yang Kuat

Lanskap tiket dipenuhi dengan opsi perangkat lunak terbaik yang dibuat khusus untuk meningkatkan upaya dukungan TI Anda. Dengan fitur-fitur yang dirancang untuk kemudahan penggunaan, manajemen tiket yang lancar, dan kolaborasi yang efisien, perangkat lunak tiket dapat membantu tim IT Anda bersinar tidak seperti sebelumnya.

Jika Anda siap untuk benar-benar merevolusi pengalaman tiket Anda, tidak perlu mencari yang lain selain ClickUp! Dengan antarmuka yang mudah digunakan, fitur manajemen tiket yang kuat, dan integrasi yang mulus, ClickUp adalah perangkat lunak manajemen proyek terbaik untuk meningkatkan permainan dukungan TI Anda. Coba ClickUp hari ini untuk merasakan masa depan perangkat lunak manajemen proyek yang beraksi. Tim TI Anda akan berterima kasih, dan pelanggan Anda akan menyukainya. 🏆