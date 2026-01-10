13 Alat AI Terbaik untuk Pemasaran Influencer pada Tahun 2026

Tidak semua kemitraan dengan influencer memberikan hasil. Beberapa di antaranya mampu meningkatkan keterlibatan dan penjualan, sementara yang lain gagal meskipun terlihat menjanjikan di atas kertas.

Perbedaannya? Data. 📊

Alat AI untuk pemasaran influencer membantu merek dan agensi melampaui sekadar jumlah pengikut, dengan menganalisis demografi audiens, keaslian interaksi, dan kinerja kampanye guna mengambil keputusan yang lebih cerdas.

Namun, tidak semua alat layak untuk dicoba. Beberapa di antaranya sangat baik untuk pencarian, sementara yang lain berfokus pada pengelolaan kampanye atau analisis.

Berikut ini adalah 13 alat AI terbaik untuk pemasaran influencer yang akan membantu Anda menjalankan kampanye influencer yang lebih efektif. 🗃️

Kami juga telah membahas beberapa yang terbaik di video ini!

⏰ Ringkasan 60 Detik Berikut adalah daftar 13 alat pemasaran influencer terbaik yang dilengkapi dengan AI: ClickUp (Pilihan terbaik untuk pengelolaan kampanye influencer dan manajemen proyek pemasaran) Modash (Terbaik untuk menganalisis kinerja konten influencer sebelumnya) Upfluence (Pilihan terbaik untuk pencarian influencer berbasis AI) Influencity (Pilihan terbaik untuk manajemen hubungan influencer yang komprehensif) Brandwatch Influencer (Pilihan terbaik untuk analisis media sosial tingkat perusahaan dan identifikasi influencer) Traackr (Pilihan terbaik untuk seleksi influencer skala besar dan optimasi anggaran) Heepsy (Pilihan terbaik untuk bisnis kecil yang mencari mikro-influencer) CreatorIQ (Pilihan terbaik untuk pemasaran influencer tingkat perusahaan) IQfluence (Pilihan terbaik untuk penemuan influencer berbasis AI dan wawasan prediktif kampanye) HypeAuditor (Terbaik untuk deteksi penipuan berbasis AI) Klear (Pilihan terbaik untuk analisis influencer berbasis data) GRIN (Pilihan terbaik untuk manajemen hubungan influencer secara menyeluruh) Aspire. io (Pilihan terbaik untuk pemasaran influencer berbasis komunitas)

Dengan begitu banyak alat AI untuk manajemen proyek pemasaran, mudah untuk merasa kewalahan. Apakah Anda membutuhkan penemuan influencer yang lebih baik, otomatisasi kampanye, atau analisis mendetail? Alat yang tepat bergantung pada tujuan Anda.

Mari kita lihat apa saja yang perlu diperhatikan agar Anda berinvestasi pada sesuatu yang benar-benar bermanfaat. 👇

Penemuan dan seleksi influencer: Bantu menganalisis demografi audiens, kualitas keterlibatan, dan keaslian untuk menemukan influencer yang tepat

Wawasan audiens yang mendalam: Cari Cari alat pemasaran influencer yang menganalisis pengikut influencer berdasarkan usia, lokasi, minat, dan perilaku pembelian untuk memastikan kesesuaian dengan merek

Otomatisasi kampanye dan penjangkauan: Pastikan alat tersebut dapat menyesuaikan pendekatan secara personal, mengelola hubungan dengan influencer, dan bahkan mengotomatisasi negosiasi kontrak

Pemantauan kinerja dan pengukuran ROI: Pilih alat yang menganalisis data secara real-time, melacak konversi, dan memberikan wawasan untuk menyempurnakan strategi pemasaran influencer

Template siap pakai: Temukan alat yang menyediakan Temukan alat yang menyediakan template rencana pemasaran yang dapat disesuaikan untuk perencanaan kampanye, strategi konten, dan laporan kinerja guna menjaga konsistensi

Deteksi penipuan dan penilaian keaslian: Pilih alat yang dapat mendeteksi pengikut palsu, menandai manipulasi interaksi, dan mengidentifikasi aktivitas bot

Integrasi multi-platform: Pilih platform yang mendukung Instagram, TikTok, YouTube, dan saluran media sosial baru untuk mengoptimalkan kampanye pemasaran influencer

Manajemen kalender: Pilih alat yang menyediakan Pilih alat yang menyediakan kalender pemasaran untuk menjadwalkan posting, melacak tenggat waktu, dan mengoordinasikan konten di antara beberapa influencer

Berikut adalah platform-platform berbasis AI terbaik yang benar-benar memberikan dampak signifikan dalam pengelolaan kampanye pemasaran influencer. 📝

1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk pengelolaan kampanye influencer dan manajemen proyek pemasaran)

ClickUp adalah aplikasi serba guna untuk pekerjaan yang menggabungkan manajemen proyek, manajemen pengetahuan, dan obrolan—semuanya didukung oleh AI yang membantu Anda bekerja lebih cepat dan lebih cerdas.

Bagi tim pemasaran, Perangkat Lunak Manajemen Proyek Pemasaran ClickUp menyederhanakan pengelolaan kampanye influencer dengan menyatukan semua hal—pembuatan konten, pelacakan tugas, dan kolaborasi—di satu tempat. Perangkat lunak ini membantu tim mengatur alur kerja, mengotomatiskan tugas yang berulang, dan mengelola basis data influencer yang besar tanpa perlu berpindah-pindah antar alat.

Buat konten dan dapatkan wawasan secara instan dengan ClickUp Brain

ClickUp Brain adalah asisten berbasis AI yang mendukung pembuatan konten, analisis data, dan pengelolaan alur kerja. Alat ini dapat menyusun pesan penjangkauan, menyempurnakan teks kampanye, merangkum informasi penting, dan banyak lagi.

Alat ini juga menganalisis kinerja kampanye dengan merangkum tren keterlibatan dan memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti, sehingga memudahkan evaluasi kemitraan mana yang memberikan hasil terbaik.

📮ClickUp Insight: Hanya 12% responden survei kami yang menggunakan fitur AI yang terintegrasi dalam paket produktivitas. Tingkat adopsi yang rendah ini menunjukkan bahwa implementasi saat ini mungkin kurang memiliki integrasi kontekstual yang mulus, yang akan mendorong pengguna untuk beralih dari platform percakapan mandiri yang mereka sukai. Misalnya, apakah AI dapat menjalankan alur kerja otomatisasi berdasarkan perintah teks biasa dari pengguna? ClickUp Brain bisa !

Buat otomatisasi khusus untuk mengurangi beban kerja manual dan memperlancar alur kerja

ClickUp Automations membantu Anda mengelola hubungan dengan influencer dan proses kampanye tanpa merasa kewalahan.

Misalnya, jika seorang influencer mengirimkan hasil kerjanya, Automations dapat segera memberi tahu tim kreatif untuk ditinjau, memperbarui status kampanye menjadi ‘Menunggu Persetujuan,’ dan menjadwalkan konten untuk dipublikasikan setelah disetujui.

Gunakan Tampilan Tabel ClickUp untuk melacak data influencer

Selain itu, Tampilan Tabel ClickUp menawarkan antarmuka yang mirip spreadsheet untuk mengatur basis data Anda dan berfungsi sebagai CRM influencer yang dinamis. Anda dapat melacak detail penting seperti informasi kontak, riwayat kolaborasi, dan metrik kinerja dalam format yang jelas dan dapat disesuaikan.

ClickUp memungkinkan kami memanfaatkan sumber daya pemasaran kami secara lebih efektif dan menyelaraskan pendekatan GTM kami di seluruh unit bisnis.

Sebagian besar pemasar yang menggunakan ClickUp sangat menyukai templat influencer bawaan yang disediakan oleh perangkat lunak ini.

Unduh Template Ini Template Kontrak Influencer dari ClickUp dirancang untuk membantu Anda membuat dan mengelola kontrak influencer dengan cepat dan mudah.

Misalnya, Template Kontrak Influencer ClickUp menghasilkan dokumen yang aman dan telah ditinjau secara menyeluruh untuk melindungi hak kedua belah pihak. Template ini menyediakan penjelasan yang memadai mengenai istilah-istilah kunci serta protokol standar industri untuk pembayaran dan penggantian biaya.

Template ini juga:

Menyajikan contoh pedoman merek yang jelas untuk para influencer

Memastikan kepatuhan hukum diperhatikan

Melindungi citra merek Anda baik secara online maupun offline

Menyediakan informasi mengenai izin dan kemudahan penggunaan

Template Kalender Media Sosial Modern ClickUp memantau rencana konten influencer di berbagai platform. Demikian pula, Template Penulisan Konten ClickUp memberikan panduan yang jelas mengenai gaya bahasa dan struktur naskah yang harus digunakan oleh influencer.

Fitur terbaik ClickUp

Pantau kinerja kampanye: Pantau metrik keterlibatan, ROI influencer, dan kinerja konten melalui kartu yang dapat disesuaikan di Pantau metrik keterlibatan, ROI influencer, dan kinerja konten melalui kartu yang dapat disesuaikan di Dasbor ClickUp

Sentralisasikan kolaborasi dengan influencer: Simpan semua komunikasi, umpan balik, diskusi konten, dan tugas terkait influencer di satu tempat menggunakan Simpan semua komunikasi, umpan balik, diskusi konten, dan tugas terkait influencer di satu tempat menggunakan ClickUp Chat . Tidak ada lagi pekerjaan dan komunikasi yang terputus-putus

Simpan dan kelola dokumen influencer: Buat brief, kontrak, dan laporan menggunakan Buat brief, kontrak, dan laporan menggunakan ClickUp Docs , yang menyediakan basis pengetahuan bersama untuk tim

Visualisasikan tugas-tugas influencer: Gunakan Gunakan Tampilan Daftar ClickUp untuk melacak persetujuan konten, Tampilan Kalender untuk penjadwalan, dan Tampilan Papan untuk memantau kemajuan kampanye

Rancang strategi konten influencer: Rencanakan penempatan influencer dan kembangkan ide konten secara visual menggunakan Rencanakan penempatan influencer dan kembangkan ide konten secara visual menggunakan ClickUp Whiteboards untuk pelaksanaan yang lebih efisien

Batasan ClickUp

Butuh sedikit waktu untuk memahami bagaimana fitur-fitur tersebut bekerja sama

Aplikasi seluler ini tidak sekomprehensif versi desktop atau browser

Harga ClickUp

Gratis selamanya

Tanpa Batas: $7/bulan per pengguna

Bisnis: $12 per bulan per pengguna

Perusahaan: Hubungi kami untuk informasi harga

ClickUp Brain: Tambahkan ke paket berbayar mana pun seharga $7 per bulan per pengguna

Ulasan ClickUp

G2: 4,7/5 (lebih dari 10.040 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

🔍 Tahukah Anda? YouTuber pertama yang mencapai satu juta subscriber adalah seorang gamer. Pada tahun 2009, Fred Figglehorn, karakter fiksi yang diperankan oleh Lucas Cruikshank, menjadi YouTuber pertama yang mencapai satu juta subscriber —menunjukkan bahwa humor dan kreativitas selalu menjadi pendorong pengaruh online.

2. Modash (Terbaik untuk menganalisis kinerja konten influencer sebelumnya)

melalui Modash

Database yang berisi lebih dari 250 juta profil influencer memastikan Modash memiliki cukup pilihan bagi merek untuk terhubung dengan pembuat konten. Anda dapat mengevaluasi calon mitra melalui metrik seperti distribusi gender, usia audiens, dan lainnya.

Perlu dicatat bahwa platform ini juga dilengkapi dengan fitur audit pengikut palsu yang memverifikasi kualitas audiens seorang influencer. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran pemasaran klien Anda diinvestasikan dengan bijak.

Fitur terbaik Modash

Sinkronkan komunikasi melalui integrasi Gmail untuk menjangkau audiens dengan lebih baik dan menjaga komunikasi yang berkelanjutan

Memudahkan pemberian hadiah produk dan pelacakan kode promo dengan integrasi Shopify

Analisis audiens influencer untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan kampanye klien

Pantau kinerja kampanye secara otomatis dengan mengonsolidasikan konten langsung

Batasan Modash

Tidak mendukung Twitter, Pinterest, Twitch, dan blog

Tidak dilengkapi dengan fitur pengiriman email massal dan memiliki fungsi kotak masuk yang terbatas

Database influencer mungkin kurang lengkap di wilayah dan kota-kota kecil, sehingga menimbulkan tantangan bagi pengguna yang mencari influencer lokal.

Harga Modash

Essentials: $299/bulan

Harga: $599/bulan

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Modash

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: Ulasan belum cukup

🧠 Fakta Menarik: Pada tahun 1760, Josiah Wedgwood, seorang pembuat tembikar asal Inggris, memanfaatkan dukungan Ratu Charlotte untuk memasarkan porselen halusnya sebagai ‘disetujui oleh Kerajaan’. Ini adalah salah satu contoh paling awal dari pemasaran influencer.

3. Upfluence (Terbaik untuk pencarian influencer berbasis AI)

melalui Upfluence

Upfluence membantu merek terhubung dengan influencer yang tepat menggunakan filter berdasarkan tingkat keterlibatan, demografi audiens, dan gaya konten, sehingga Anda tidak perlu menebak-nebak siapa yang paling cocok.

Fitur berbasis AI-nya, Jace AI, mengotomatiskan dan mempersonalisasi upaya pemasaran Anda sambil mencocokkan merek dengan influencer berdasarkan relevansi konten.

Selain itu, Jace AI terus memantau profil influencer yang terus berubah dan interaksi sebelumnya. Data yang dikumpulkan inilah yang membantu sebagian besar merek berkomunikasi dengan influencer yang tepat secara kontekstual.

Fitur terbaik Upfluence

Identifikasi pendukung merek dengan memeriksa basis data pelanggan Anda untuk mencari potensi kemitraan dengan influencer

Temukan influencer yang berpengaruh dengan filter pencarian berbasis AI untuk menganalisis berbagai metrik

Kelola penyebaran produk dengan mengotomatisasi kampanye pemberian hadiah dan melacak pengiriman

Integrasikan platform e-commerce untuk menghubungkan pemasaran influencer dengan kinerja penjualan langsung

Batasan Upfluence

Meskipun kaya fitur, harganya cukup mahal karena termasuk salah satu alat pemasaran yang paling mahal bagi usaha kecil dan startup

Beberapa pengguna telah melaporkan masalah terkait perpanjangan kontrak otomatis serta kesulitan dalam mengubah atau membatalkan langganan

Harga Upfluence

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Upfluence

G2: 4,5/5 (140 ulasan)

Capterra: 4,1/5 (40 ulasan)

🔍 Tahukah Anda? Influencer buatan AI seperti Lil Miquela dan Shudu telah mendapatkan kesepakatan merek dengan label fashion terkemuka meskipun mereka bukanlah manusia sungguhan!

4. Influencity (Pilihan terbaik untuk manajemen hubungan influencer yang komprehensif)

melalui Influencity

Influencity dilengkapi dengan filter pencarian canggih, yang memungkinkan pengguna menyaring hasil berdasarkan lebih dari 20 kriteria. Platform ini, yang dipadukan dengan sistem manajemen hubungan influencer (IRM), memudahkan Anda mengatur kolaborasi dengan influencer serta melakukan aktivitas seperti pelacakan komunikasi dan pemantauan kemajuan kampanye.

Anda juga dapat mengintegrasikan akun Shopify Anda ke dalam basis data kreator. Hal ini membantu mempermudah proses penyebaran influencer untuk kampanye berskala besar.

Fitur terbaik Influencity

Kumpulkan pembayaran melalui gateway yang aman dengan fitur pelacakan bawaan untuk pengelolaan yang mudah

Rekrut pembuat konten melalui pendekatan yang ditargetkan dan integrasikan mereka menggunakan alur kerja yang terstruktur

Dapatkan wawasan tentang pengikut influencer untuk memastikan keselarasan dengan tujuan kampanye

Analisis kinerja kampanye dengan laporan terperinci, lacak metrik kunci untuk mengukur ROI dan menentukan strategi di masa depan

Batasan Influencity

Tidak mendukung analisis profil X (sebelumnya Twitter)

Beberapa pengguna telah mencatat bahwa metrik platform tersebut mungkin tidak selalu mencerminkan perubahan real-time dalam aktivitas media sosial para influencer, yang berpotensi memengaruhi pengambilan keputusan untuk kampanye dinamis

Harga Influencity

Profesional: $398/bulan

Bisnis: $998/bulan

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Influencity

G2: 4,6/5 (220 ulasan)

Capterra: Ulasan belum cukup

🧠 Fakta Menarik: Pemasaran influencer sudah ada lebih lama daripada media sosial. Sebelum Instagram dan YouTube, merek-merek bekerja sama dengan selebriti, atlet, dan bahkan karakter fiksi untuk mempromosikan produk. Bahkan Marlboro Man dan Popeye yang mempromosikan penjualan bayam merupakan bentuk awal dari pemasaran influencer.

5. Brandwatch Influencer (Pilihan terbaik untuk analisis media sosial tingkat perusahaan dan identifikasi influencer)

melalui Brandwatch Influencer

Brandwatch Influencer menggunakan Iris AI miliknya sendiri untuk mengekstrak wawasan dari data media sosial. Hasilnya, Anda mendapatkan informasi mendalam mengenai perilaku konsumen dan tren yang sedang berkembang. Gabungkan hal ini dengan fitur analisis sentimen Brandwatch Influencer, dan Anda akan mendapatkan akses ke data mengenai penyebutan merek serta emosi publik saat ini.

Kemampuannya untuk terintegrasi dengan Salesforce dan Google Analytics memungkinkan pengguna perusahaan memaksimalkan manfaatnya. Selain itu, menggabungkannya dengan templat media sosial akan membantu Anda mengatur semua data influencer dengan rapi.

Fitur terbaik Brandwatch Influencer

Manfaatkan wawasan audiens yang mendetail untuk memastikan kesesuaian antara pengikut influencer dan pasar sasaran Anda

Kelola basis data terpusat untuk kontak influencer, lengkap dengan rincian pembayaran dan pengelolaan kontrak

Tawarkan pengalaman bermerek kepada para influencer melalui dasbor yang dapat disesuaikan dan ramah seluler

Batasan Brandwatch Influencer

Antarmuka yang rumit untuk dipelajari

Alat ini tidak menyediakan fitur penerbitan media sosial yang terintegrasi, sehingga memerlukan penggunaan alat tambahan untuk penyebaran konten

Pengguna melaporkan adanya tantangan sesekali dalam mengintegrasikan Brandwatch dengan platform pihak ketiga tertentu secara mulus

Harga Brandwatch Influencer

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan influencer dari Brandwatch

G2: 4,1/5 (860 ulasan)

Capterra: 4,2/5 (230 ulasan)

6. Traackr (Pilihan terbaik untuk seleksi influencer skala besar dan optimasi anggaran)

melalui Traackr

Traackr menganggap serius proses seleksi influencer dengan memungkinkan pengguna mengakses analisis canggih sebelum menjalin kemitraan. Telusuri wawasan kredibilitas audiens secara real-time dan hindari pemborosan anggaran pada influencer dengan kualitas keterlibatan yang rendah.

Platform ini menyediakan basis data influencer global di seluruh platform media sosial utama. Akses ke bagian riwayat kinerja juga memperkuat kredibilitas jangka panjang influencer tersebut.

Fitur terbaik Traackr

Pantau pengeluaran pemasaran secara real-time untuk mengalokasikan anggaran dan menghindari pengeluaran berlebihan

Sederhanakan proses penjangkauan dengan alat otomatisasi pemasaran untuk mengelola kolaborasi secara massal

Bandingkan kinerja Anda dengan pesaing untuk mengidentifikasi kelebihan dan area yang perlu ditingkatkan

Dapatkan saran berbasis AI untuk pembayaran influencer berdasarkan tingkat keterlibatan dan kinerja sebelumnya

Batasan Traackr

Proses pengaturan pembayaran/dompet yang rumit bagi kreator di luar AS

Ada laporan mengenai keterlambatan dalam pelacakan konten, terutama pada platform seperti TikTok

Pengguna telah mengungkapkan keinginan untuk fitur penyaringan yang lebih canggih dalam kampanye dan komunitas kreator

Keterlambatan sesekali dalam pembaruan data dapat memengaruhi ketepatan waktu dan akurasi metrik kinerja

Harga Traackr

Pertumbuhan: Mulai dari $25.000/tahun

Standar: Mulai dari $32.500/tahun

Plus: Mulai dari $55.000 per tahun

Peringkat dan ulasan Traackr

G2: 4,3/5 (lebih dari 350 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 25 ulasan)

🧠 Fakta Menarik: Bahkan hewan peliharaan pun bisa menjadi influencer. Anjing, kucing, dan bahkan landak telah mendapatkan sponsor dari merek-merek besar. Beberapa di antaranya, seperti Doug the Pug, bahkan memiliki pengikut lebih banyak daripada banyak influencer manusia!

7. Heepsy (Pilihan terbaik untuk bisnis kecil yang mencari mikro-influencer)

melalui Heepsy

Heepsy adalah platform pencarian dan penemuan influencer berbasis AI untuk merek skala kecil hingga menengah yang ingin menjalin kerja sama dengan mikro dan nano-influencer. Berbeda dengan beberapa platform pemasaran influencer yang rumit, Heepsy menonjol berkat antarmuka pencariannya yang mudah digunakan.

Fitur analisis pesaing pada alat ini memungkinkan merek melihat influencer mana yang bekerja sama dengan pesaing mereka. Fitur ini memberikan wawasan penting mengenai tren industri dan kolaborasi yang berkinerja tinggi.

Fitur terbaik Heepsy

Akses analisis mendalam untuk menilai keaslian audiens seorang influencer

Perkirakan biaya kolaborasi potensial untuk membantu dalam penyusunan anggaran dan perencanaan keuangan

Bergabunglah dengan pasar tempat merek dapat memposting kampanye dan kreator dapat memilih peluang yang sesuai dengan minat mereka

Kumpulkan dan ekspor data influencer ke berbagai format, sehingga memudahkan pembagian

Batasan Heepsy

Terbatas untuk influencer dengan jumlah pengikut di bawah 3.000

Alat ini tidak memiliki kemampuan integrasi dengan platform pemasaran lainnya

Heepsy mengenakan komisi sebesar 12% atas pembayaran, yang dianggap terlalu tinggi oleh sebagian pengguna

Harga Heepsy

Gratis

Paket Pemula: $90/bulan

Plus: $259/bulan

Tingkat Lanjut: $388/bulan

Peringkat dan ulasan Heepsy

G2: 4,5/5 (lebih dari 35 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 70 ulasan)

8. CreatorIQ (Pilihan terbaik untuk pemasaran influencer tingkat perusahaan)

melalui CreatorIQ

CreatorIQ termasuk di antara alat pemasaran influencer terbaik. Alat ini terhubung ke platform media sosial melalui integrasi API, sehingga memungkinkan merek mengakses data influencer secara real-time dan melacak kinerja kampanye. Yang membedakan CreatorIQ adalah sistem penilaian berbasis AI-nya yang mengevaluasi kesesuaian merek, keaslian, dan kualitas keterlibatan konten seorang influencer.

Sementara sebagian besar alat hanya berfokus pada jumlah pengikut, CreatorIQ memanfaatkan pembelajaran mesin untuk memprediksi influencer mana yang akan memberikan hasil terbaik untuk tujuan kampanye tertentu.

Fitur terbaik CreatorIQ

Otomatiskan pembayaran influencer untuk menyederhanakan kontrak dan pelacakan keuangan

Gunakan alat pemantauan kepatuhan untuk melacak pengungkapan informasi, mencegah pelanggaran kebijakan, dan menjaga kepercayaan audiens

Gunakan alat pengukuran kinerja canggih untuk melampaui metrik yang hanya mengutamakan penampilan

Batasan CreatorIQ

Beberapa pengguna mengeluhkan antarmuka yang kaku dan memerlukan banyak pengguliran

Beberapa pengguna telah mencatat bahwa platform ini mungkin tidak menawarkan fleksibilitas yang diperlukan untuk menyesuaikan laporan dan pengaturan kampanye sesuai dengan kebutuhan unik mereka

Harga CreatorIQ

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan CreatorIQ

G2: 4,6/5 (lebih dari 550 ulasan)

Capterra: Ulasan belum cukup

🔍 Tahukah Anda? Konten video mendominasi pemasaran influencer. Posting Instagram statis saja tidak cukup lagi—merek lebih menyukai influencer yang membuat video pendek yang menarik, baik itu vlog santai, unboxing, atau iklan sinematik yang disamarkan sebagai tren TikTok.

9. IQfluence (Pilihan terbaik untuk penemuan influencer berbasis AI dan wawasan prediktif kampanye)

melalui IQfluence r

AI IQfluence memindai platform media sosial untuk mengidentifikasi influencer baru berdasarkan tren keterlibatan dan sentimen pengikut, serta mempertimbangkan relevansi industri. Hal ini memungkinkan merek untuk menemukan micro dan macro-influencer berkinerja tinggi sebelum mereka menjadi populer, sehingga menjadi dasar untuk kemitraan yang lebih hemat biaya.

Meskipun demikian, beberapa pemasar mungkin merasa opsi penyesuaian platform ini terlalu rumit karena diperlukan waktu yang cukup lama untuk menguasainya sebelum dapat memanfaatkan kemampuannya secara maksimal.

Fitur terbaik IQfluence

Optimalkan alokasi anggaran dengan menggunakan analisis kampanye prediktif untuk memaksimalkan ROI

Jalin koneksi dengan audiens yang relevan dengan memanfaatkan segmentasi audiens yang mendalam

Identifikasi influencer yang sedang naik daun sejak dini melalui wawasan berbasis AI, sehingga Anda dapat menjalin kemitraan sebelum mereka menjadi populer secara luas

Batasan IQfluence

Integrasi dengan CRM eksternal sangat terbatas

Kata kunci mungkin tidak selalu relevan dalam beberapa kasus

Alat ini tidak dilengkapi dengan tutorial online atau webinar yang komprehensif, yang sebenarnya dapat bermanfaat bagi pengguna yang mencari opsi pembelajaran yang fleksibel

Harga IQfluence

Paket Pemula: $295/bulan

Tingkat Lanjut: $545/bulan

Bisnis: Mulai dari $1.300/bulan

Peringkat dan ulasan IQfluence

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: Ulasan belum cukup

🔍 Tahukah Anda? Jumlah profil pengikut palsu yang baru-baru ini dihapus oleh TikTok mencapai 720,29 juta.

10. HypeAuditor (Terbaik untuk deteksi penipuan berbasis AI)

melalui HypeAuditor

Skor kualitas audiens berbasis AI dari HypeAuditor memberikan laporan terperinci mengenai basis pengikut seorang influencer, termasuk interaksi nyata versus interaksi buatan. Hal ini menghilangkan risiko membayar untuk metrik yang dibesar-besarkan dan mengarahkan anggaran pemasaran Anda ke jangkauan dan konversi yang sesungguhnya.

Namun, meskipun fitur analitiknya sangat kuat, alat ini tidak dilengkapi dengan fitur penjangkauan influencer dan manajemen hubungan.

Fitur terbaik HypeAuditor

Bandingkan kinerja influencer dengan standar industri untuk mengambil keputusan kemitraan yang didukung data

Lacak ROI melalui Google Analytics dan integrasi iklan media sosial

Temukan influencer yang autentik dengan menggunakan deteksi penipuan berbasis AI untuk menyaring pengikut palsu dan interaksi palsu

Batasan HypeAuditor

Lebih berfokus pada analisis daripada pelaksanaan kampanye secara menyeluruh

Pengguna yang menargetkan wilayah tertentu telah mencatat bahwa basis data influencer di beberapa negara masih terbatas.

Harga HypeAuditor

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan HypeAuditor

G2: 4,6/5 (190 ulasan)

Capterra: 4,8/5 (35 ulasan)

11. Klear (Terbaik untuk analisis influencer berbasis data)

melalui Klear

Klear melacak riwayat konten influencer dan memungkinkan pemasar untuk memeriksa apakah tingkat keterlibatan influencer konsisten atau dipalsukan. Lebih baik lagi, bagi merek yang menjalankan kampanye berskala besar, Klear mengotomatiskan penjangkauan influencer dan pengelolaan kontrak.

Namun demikian, alat pelaksanaan kampanyenya lebih sederhana.

Fitur terbaik Klear

Patuhi peraturan terkait konten bersponsor dengan pemantauan kepatuhan dari Federal Trade Commission (FTC)

Akses basis data influencer global yang mencakup Instagram, TikTok, YouTube, dan Twitter

Bekerja sama dengan kreator berkualitas tinggi melalui skor yang disediakan oleh sistem penilaian kredibilitas

Batasan Klear

Otomatisasi penjangkauan yang kurang personal

Fitur pencarian dan penyaringan platform ini tidak sekuat

Terkadang influencer mengalami kesulitan dalam mengunggah konten mereka, terutama video, dengan benar di Klear untuk ditinjau

Harga Klear

Penetapan harga khusus

Ulasan dan penilaian Klear

G2: 4,6/5 (25+ ulasan)

Capterra: Ulasan belum cukup

12. GRIN (Pilihan terbaik untuk manajemen hubungan influencer secara menyeluruh)

melalui GRIN

GRIN adalah platform pemasaran influencer yang komprehensif yang dirancang untuk merek e-commerce yang ingin mengelola hubungan dengan influencer secara massal.

Platform ini berbeda dari pasar influencer yang menawarkan kolaborasi satu kali. Sebaliknya, platform ini memprioritaskan kemitraan jangka panjang, dengan menawarkan sistem mirip CRM untuk melacak penjangkauan influencer, kontrak, persetujuan konten, dan pembayaran di satu tempat.

Namun, harganya ditujukan untuk bisnis menengah hingga besar, sehingga kurang terjangkau bagi startup.

Fitur terbaik GRIN

Hubungkan Shopify, WooCommerce, dan BigCommerce untuk pelacakan penjualan langsung

Ukur kinerja penjualan yang dipimpin oleh influencer dengan tautan afiliasi khusus dan kode diskon

Lacak paket PR dengan penyebaran produk otomatis untuk memastikan pengiriman tepat waktu

Batasan GRIN

Beberapa pengguna melaporkan waktu respons yang lambat dari tim dukungan pelanggan

Kontrak tahunan mungkin tidak cocok untuk semua bisnis

Harga GRIN

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan GRIN

G2: 4,5/5 (lebih dari 430 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 150 ulasan)

13. Aspire. io (Pilihan terbaik untuk pemasaran influencer berbasis komunitas)

Seperti GRIN, Aspire.io sangat cocok untuk merek yang ingin melampaui kesepakatan influencer satu kali dengan membangun hubungan duta merek jangka panjang dan kolaborasi konten yang dibuat pengguna (UGC). Platform ini juga mengotomatiskan penjangkauan influencer dan membantu merek terhubung dengan kreator yang relevan tanpa perlu melakukan pencarian prospek secara manual.

Analisisnya melampaui tingkat keterlibatan permukaan, memberikan wawasan tentang demografi audiens, konversi, dan ROI. CRM bawaan menjaga hubungan dengan influencer tetap terorganisir, sehingga memudahkan untuk membina kemitraan jangka panjang.

Fitur terbaik Aspire.io

Bangun hubungan yang berkelanjutan dengan kreator melalui pengelolaan program duta merek

Kurangi proses bolak-balik dengan influencer melalui alur kerja persetujuan konten yang didukung AI

Lacak tautan afiliasi dengan AI untuk pemasaran afiliasi guna mengaitkan konversi secara akurat

Batasan Aspire.io

Beberapa pengguna menginginkan segmentasi audiens yang lebih rinci dalam analisis

Tidak cocok untuk merek yang mencari kolaborasi jangka pendek atau sekali saja

Harga Aspire.io

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Aspire.io

G2: 4,6/5 (lebih dari 110 ulasan)

Capterra: Ulasan belum cukup

Dukung Strategi Influencer Anda dengan ClickUp

Industri pemasaran influencer telah berkembang dengan sangat pesat, yang menunjukkan bahwa AI kini lebih merupakan kebutuhan daripada sekadar kemewahan. Merek-merek kini mengotomatiskan proses penjangkauan dan seleksi influencer untuk mengukur ROI dengan akurat. Apa yang dulunya merupakan proses manual dan memakan waktu kini telah berubah menjadi strategi yang didukung data dan dapat diskalakan.

Semua 13 alat dalam daftar ini memiliki keunggulannya masing-masing. Namun, ClickUp menjadi yang terdepan dalam hal berbagai solusi alur kerja dan pemantauan kampanye.

Anda dapat memaksimalkan manfaat ini dengan memilih alat ini berkat fitur integrasi dan pengorganisasiannya. Gunakan ClickUp untuk mengelola semuanya secara terpusat, mulai dari persetujuan konten hingga komunikasi dengan influencer.

Daftar ke ClickUp secara gratis hari ini!