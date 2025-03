Cara Berkolaborasi dengan Influencer untuk Pertumbuhan Merek: 10 Cara Efektif

Pada tahun 2020, Dior, merek kecantikan dan fesyen global, meluncurkan ' 67 Nuansa Dior ' kampanye pemasaran influencer untuk mempromosikan berbagai warna Forever Foundation-nya. Hasilnya? Tingkat keterlibatan mereka meningkat sebesar 120% dan jangkauan audiens tumbuh sebesar 33%.

Bukan hanya merek-merek besar yang memanfaatkan kekuatan influencer marketing. Bahkan bisnis kecil pun mencoba melakukannya.

Faktanya, influencer marketing diharapkan memiliki rOI yang lebih besar daripada metode periklanan tradisional.

Penasaran bagaimana cara membuat influencer marketing bekerja untuk merek Anda? Baca terus untuk mengetahui cara berkolaborasi dengan influencer untuk pertumbuhan merek.

Apa itu kolaborasi influencer?

Kolaborasi influencer adalah tentang kemitraan strategis di mana merek bekerja sama dengan individu yang memiliki kehadiran online yang kuat di ceruk tertentu. Influencer membantu merek menjangkau audiens yang lebih luas dengan meningkatkan kredibilitas dan koneksi mereka dengan pengikut.

Ada beberapa platform influencer di mana pemasaran semacam itu dapat benar-benar bersinar:

Instagram: Terkenal karena daya tarik visual dan jangkauannya yang luas, platform ini ideal untuk influencer yang berbagi konten dan cerita yang menarik

Sempurna untuk konten viral dan video pendek menarik yang menarik perhatian audiens yang lebih muda LinkedIn: Sangat cocok untuk influencer profesional yang berbagi wawasan industri dan membangun koneksi B2B

Jenis-jenis Kolaborasi Influencer

Apa pun yang Anda jual, baik barang yang harus dimiliki setiap hari atau barang mewah yang didambakan, mendapatkan perhatian sangat penting bagi merek Anda. Dan bekerja sama dengan influencer adalah cara terbaik untuk melakukan hal itu. Mulai dari selebriti terkenal hingga orang biasa, influencer yang tepat dapat membantu merek Anda terhubung dengan audiens target dengan berbagai cara.

Salah satu cara paling efektif untuk berkolaborasi dengan influencer adalah melalui konten media sosial bersponsor. Dalam pengaturan ini, pemberi pengaruh membuat dan membagikan postingan tentang merek Anda di profil media sosial mereka dengan imbalan kompensasi

Anda harus memberikan pedoman konten Anda kepada influencer, kebijakan media sosial dan tujuan pemasaran untuk memastikan konten selaras dengan visi merek Anda.

Namun, para influencer perlu mengungkapkan kemitraan merek dalam postingan mereka. Kolaborasi bersponsor akan terlihat seperti ini:

Sumber Meskipun konten bersponsor adalah salah satu metode kolaborasi influencer yang paling umum, merek sering kali kesulitan dalam melacak kinerja kampanye, menghitung pendapatan, dan memastikan pesan merek konsisten. Solusi Manajemen Pemasaran ClickUp membantu Anda mengelola kampanye influencer di berbagai ceruk secara efektif. Anda bisa menyusun rencana pemasaran yang komprehensif dan melaksanakan acara promosi, baik untuk proyek berskala kecil maupun kampanye besar.

gunakan Solusi Manajemen Pemasaran ClickUp untuk menyederhanakan kampanye pemasaran Anda

Solusi ini dapat membantu menyederhanakan strategi pemasaran influencer Anda yang lebih luas, termasuk Pemasaran TikTok, dengan menguraikan proses untuk mengelola postingan influencer bersponsor.

Sebagai contoh, proses Templat Rencana Konten Media Sosial ClickUp memungkinkan Anda untuk mengatur dan menjadwalkan postingan secara efisien, merencanakan konten yang relevan dengan kalender yang jelas, dan berkoordinasi dengan para influencer dengan melacak kiriman mereka dan mengelola komunikasi di satu tempat.

Templat ini juga memungkinkan merek untuk melacak kemajuan kampanye influencer melalui kolom dan status khusus, memastikan semuanya selaras dengan tujuan kampanye Anda.

templat rencana konten media sosial clickup

Apa lagi, ClickUp Brain adalah salah satu yang harus dimiliki alat AI media sosial untuk membuat kampanye pemasaran Anda lebih menarik dan efektif. Anda dapat memberikan petunjuk yang disesuaikan untuk menghasilkan ide kampanye influencer, membuat ringkasan konten, dan mengembangkan studi kasus pemasaran!

Untungnya, Anda juga dapat menyimpan semua sumber daya Anda di Dokumen ClickUp untuk menjaga agar materi kampanye Anda tetap terorganisir dan mudah diakses. Gunakan untuk membuat dokumen yang dapat ditindaklanjuti dengan fitur-fitur penting seperti tabel untuk pengaturan data, lampiran untuk referensi cepat ke panduan gaya, dan fitur penyematan untuk gambar dan media, sehingga memungkinkan kelancaran manajemen kampanye pemasaran .

2. Pemberian hadiah produk

Pemberian hadiah adalah cara populer lainnya untuk membangun kemitraan dengan influencer. Anda mengirimkan sampel produk Anda kepada influencer, dengan harapan mereka akan memamerkannya di cerita atau postingan media sosial mereka.

Ingatlah bahwa jika Anda hanya menawarkan produk tanpa kompensasi finansial apa pun, para influencer tidak berkewajiban untuk mempromosikan merek Anda Mereka mungkin memutuskan untuk tidak menampilkan produk Anda, atau mereka bahkan dapat membagikan umpan balik negatif jika mereka tidak terkesan.

Berikut adalah cara Anda dapat memberikan hadiah produk untuk kelancaran kolaborasi dengan influencer:

Sebelum mengirimkan produk, jalinlah hubungan dengan influencer yang relevan. Hal ini akan meningkatkan kemungkinan mereka benar-benar tertarik dengan produk Anda

Sarankan kepada influencer bahwa Anda akan mempromosikan konten mereka di saluran media sosial atau situs web Anda, yang juga akan meningkatkan jangkauan mereka. Namun, ini mungkin hanya berhasil untuk influencer mikro

Pastikan produk Anda relevan dengan konten mereka. Anda tidak ingin mendekati blogger kecantikan dengan gadget teknologi kecuali ponsel dengan kamera definisi tinggi, yang tumpang tindih dengan minat mereka

3. Pengambilalihan akun

Daripada terus-menerus melakukan brainstorming konten media sosial baru untuk merek Anda, Anda juga bisa membiarkan influencer mengambil alih kendali akun media sosial Anda

Ini bukan hanya pendekatan yang segar dan menarik, tetapi konten yang dibuat oleh influencer sering kali berkinerja lebih baik daripada postingan merek biasa karena orang-orang mengikuti rekomendasi dari influencer populer.

Sumber Ada dua cara yang dapat Anda lakukan untuk melakukannya. Anda bisa melakukan pengambilalihan akun secara penuh, di mana influencer mendapatkan akses langsung ke akun perusahaan Anda. Atau, jika Anda lebih suka kontrol yang lebih besar, influencer cukup mengirimkan konten dan keterangan, dan Anda yang menangani postingannya.

Berikut adalah beberapa hal yang perlu diingat untuk kolaborasi influencer pengambilalihan akun:

Pastikan influencer tersebut adalah orang yang pernah bekerja sama dengan Anda sebelumnya dan Anda percayai; bagaimanapun juga, ini adalah akun merek Anda!

Pengambilalihan biasanya untuk jangka waktu tertentu, apakah itu sehari, seminggu, atau lebih lama, tergantung pada strategi kampanye pemasaran.

Jika dilakukan dengan benar, pengambilalihan dapat menyuntikkan kegembiraan yang serius ke dalam feed Anda dan memberikan perspektif baru kepada audiens Anda.

4. Program duta merek

Ingin meningkatkan kolaborasi influencer Anda ke level selanjutnya? Pertimbangkan untuk menjadikan mitra influencer top sebagai duta merek. Ini bukan hanya tentang satu postingan; duta merek ada di dalamnya untuk jangka panjang.

Brand ambassador biasanya adalah selebriti atau influencer dengan banyak pengikut yang secara teratur menggunakan dan mempromosikan produk dari merek tertentu, berbagi pengalaman asli mereka dengan pengikut mereka. Mereka mungkin menampilkan merek Anda dalam kehidupan sehari-hari mereka, mewakili Anda di berbagai acara, dan bahkan membagikan barang gratis.

Sebagai contoh, Chris Burkard seorang fotografer terkenal, adalah duta merek untuk kamera Sony.

Sumber Untuk memanfaatkan kolaborasi duta merek secara maksimal:

Hanya undang influencer untuk menjadi duta merek setelah kolaborasi awal yang sukses

Pilih influencer yang nilai dan gayanya sesuai dengan merek Anda untuk promosi yang lebih efektif

Beri mereka kode diskon untuk dibagikan kepada audiens mereka, sehingga menciptakan hubungan nyata antara dukungan mereka dan penjualan Anda

5. Menyelenggarakan acara

Menyelenggarakan acara adalah cara sempurna untuk terhubung dengan influencer Instagram di luar ruang digital. Hal ini memungkinkan Anda untuk menampilkan kepribadian influencer di luar kamera dan membuat konten otentik yang beresonansi dengan audiens Anda.

Sumber Baik acara kumpul-kumpul santai maupun acara yang lebih formal, acara influencer memberikan cara baru untuk berinteraksi dan menghibur.

Mulailah dengan memilih influencer yang menarik dan menghibur yang selaras dengan merek Anda

Pilih tempat yang sesuai dengan suasana acara Anda, apakah itu pertemuan pribadi, acara perusahaan, atau penggalangan dana amal

Jadikan acara Anda sukses dengan Templat Promosi Acara ClickUp . Templat ini membantu Anda dalam menetapkan tujuan pemasaran yang jelas dan jadwal untuk promosi acara, memastikan Anda tetap terorganisir dan sesuai rencana.

templat promosi acara clickup

Dengan templat ini, Anda bisa:

Menjangkau audiens yang lebih besar dengan sumber daya yang lebih sedikit

Membuat materi promosi untuk acara Anda

Meningkatkan pengenalan acara di komunitas influencer

6. Kolaborasi produk

Berkolaborasi dengan influencer yang berdedikasi dapat menciptakan gebrakan yang signifikan untuk merek Anda. Salah satu cara efektif untuk menghormati pengaruh mereka adalah dengan menamai produk baru dengan nama mereka.

Sentuhan eksklusif ini akan memikat para pengikut influencer, karena para penggemar sering kali sangat ingin membeli produk yang menampilkan nama influencer favorit mereka.

Sebagai contoh, McDonald's meluncurkan BTS Meal yang diambil dari nama BTS, sebuah boyband asal Korea Selatan.

Sumber Jika Anda tidak memiliki hubungan dekat dengan seorang influencer, jangan khawatir! Anda masih bisa menjajaki peluang kolaborasi. Hubungi influencer yang sudah mapan dengan pengikut yang banyak dan ajukan untuk membuat produk bersama.

Pada akhirnya, baik Anda menamai produk dengan nama influencer atau berkolaborasi dalam desain baru, tujuannya adalah memanfaatkan pasar kreator untuk meningkatkan minat dan penjualan sambil memberi mereka kesempatan untuk meningkatkan tingkat keterlibatan mereka.

7. Hadiah

Hadiah adalah metode yang populer bagi para influencer untuk berinteraksi dengan audiens mereka dan mempromosikan produk dari berbagai merek. Tidak seperti pemberian hadiah oleh influencer, di mana influencer menerima produk secara langsung, giveaway adalah untuk para pengikut mereka untuk memenangkan hadiah.

Sumber Dalam giveaway, Anda menyediakan hadiah, dan influencer membuat postingan untuk mengiklankan kontes dan produk Anda. Kontes-kontes ini sering diadakan di Instagram dan memiliki aturan partisipasi yang sederhana seperti menandai teman atau berbagi postingan.

Untuk meningkatkan keterlibatan, influencer mungkin meminta peserta untuk melakukan tindakan tambahan, seperti mendapatkan lebih banyak pengikut atau berpartisipasi dalam beberapa kontes.

Meskipun banyak orang mengenali kontes ini sebagai strategi pemasaran, daya tarik memenangkan hadiah gratis memastikan partisipasi yang tinggi.

8. Produk atau layanan bermerek bersama

Produk atau layanan co-branded muncul dari kemitraan strategis antara merek dan influencer. Kolaborasi ini menggabungkan kekuatan dan perspektif unik dari kedua belah pihak untuk menciptakan sesuatu yang berbeda dan menarik.

Anda akan mulai dengan bersama-sama mengembangkan produk, dengan influencer menyumbangkan ide dan umpan balik, sementara merek menangani produksi.

Contohnya, Hollister, sebuah merek gaya hidup asal Amerika, berkolaborasi dengan Dixie dan Charli D'Amelio (influencer TikTok yang terkenal) untuk meluncurkan Social Tourist, sebuah sub-merek yang berfokus pada gaya pakaian jalanan.

Hasil dari kampanye pemasaran influencer co-branded ini adalah sebuah produk yang mendapat manfaat dari perpaduan inovatif keahlian kedua mitra. Kampanye semacam itu meningkatkan visibilitas produk melalui upaya pemasaran kolaboratif, dengan memanfaatkan kekuatan promosi merek dan influencer.

9. Kontes

Kontes adalah cara yang menarik untuk memanfaatkan pemasaran influencer. Anda melibatkan influencer untuk menciptakan buzz dan kegembiraan di sekitar merek Anda.

Dalam kontes biasa, influencer mempromosikan giveaway atau kompetisi di platform media sosial mereka untuk mendorong pengikut mereka berpartisipasi untuk mendapatkan kesempatan memenangkan hadiah yang disediakan oleh merek Anda.

Sumber Sebagian besar kontes diselenggarakan di platform online seperti Instagram, di mana influencer dapat meminta pengikut mereka untuk mengambil tindakan tertentu seperti menandai teman, membagikan postingan, atau menyukai komentar untuk mengikuti kontes. Aturan kontes biasanya sederhana, tetapi influencer dapat menambahkan langkah-langkah tambahan untuk meningkatkan keterlibatan, seperti mengharuskan peserta untuk mengikuti akun media sosial influencer dan merek.

Kontes menghasilkan kegembiraan dan dapat dengan cepat memperluas jangkauan merek Anda dengan memanfaatkan audiens yang sudah ada pada influencer.

10. Konten yang dibuat oleh pengguna

Konten buatan pengguna (UGC) melibatkan konten yang dibuat oleh pelanggan atau pengikut, bukan oleh merek itu sendiri. Konten ini dapat berupa foto, ulasan, video, dan testimoni yang dibagikan oleh pengguna yang telah merasakan produk atau layanan Anda.

Dengan mendorong audiens Anda untuk membagikan konten mereka, Anda memanfaatkan dukungan otentik yang dapat beresonansi lebih dalam dengan calon pelanggan.

GoPro adalah contoh yang sangat baik dari Pemasaran UGC . Merek ini merencanakan berbagai kampanye, seperti 'Tantangan Foto Hari Ini' dan 'Tantangan Apapun yang Mengagumkan' Merek ini mendorong para pengikutnya untuk mengambil rekaman mentah menggunakan GoPro mereka, mengunggahnya, dan mendapatkan hadiah seperti uang tunai atau perlengkapan GoPro.

UGC membangun kepercayaan dan kredibilitas, dan memperkuat jangkauan merek Anda. Ketika pengguna membagikan pengalaman positif mereka, mereka secara efektif menjadi pendukung merek, memungkinkan pemasaran dari mulut ke mulut. Ini adalah cara yang hemat biaya untuk menghasilkan konten yang menarik dan menumbuhkan rasa kebersamaan untuk merek Anda.

Peran pemasaran afiliasi dalam kolaborasi dengan influencer

Pemasaran afiliasi diperlukan dalam hal bekerja sama dengan influencer. Ini semua tentang kemitraan berbasis kinerja di mana influencer mendapatkan komisi untuk setiap prospek yang mereka hasilkan atau jual melalui tautan unik atau kode diskon mereka.

Sumber Untuk merek, pemasaran afiliasi adalah sama-sama menguntungkan. Anda dapat melihat dengan tepat seberapa baik kinerja promosi influencer Anda dan hanya membayar untuk hasilnya. Ini berarti anggaran pemasaran Anda lebih jauh dan terkait langsung dengan penjualan.

Ini juga merupakan kesepakatan yang bagus untuk para influencer. Mereka mendapatkan komisi berdasarkan keberhasilan mereka, yang dapat membuat promosi mereka lebih antusias. Selain itu, ini memberi mereka aliran pendapatan tambahan saat mereka menggunakan pengaruh mereka untuk mendorong hasil nyata bagi merek.

Intinya, pemasaran afiliasi membuat kolaborasi influencer menjadi lebih bermanfaat dan memberikan hasil bagi semua orang yang terlibat.

Cara Memiliki Kemitraan yang Lebih Baik dengan Influencer

Membangun kemitraan yang kuat dengan influencer dapat dilakukan dengan mudah setelah Anda memahami prosesnya. Lihat langkah-langkah di bawah ini untuk meningkatkan upaya pemasaran influencer Anda dan memastikan kolaborasi yang sukses.

1. Tetapkan tujuan dan kompensasi yang jelas

Kemitraan influencer yang sukses dimulai dengan tujuan kampanye yang jelas. Ketika tujuan Anda jelas, influencer dapat membuat konten untuk mencapai target tersebut. Misalnya, jika fokusnya adalah pada kesadaran merek, seorang influencer mungkin lebih condong untuk membuat konten yang viral dan dapat dibagikan daripada mendorong konversi langsung.

Menghubungkan kompensasi dengan tujuan-tujuan ini juga sama pentingnya. Model pembayaran hybrid, yang menawarkan biaya dasar dan insentif kinerja, adalah motivator yang bagus.* Anda juga dapat menegosiasikan model pembayaran lain dengan influencer, termasuk biaya tetap per posting, biaya per klik, dan biaya per akuisisi.

Mulailah dengan menilai anggaran Anda dan perhatikan faktor-faktor berikut saat memutuskan kompensasi

Jumlah pengikut: Pastikan influencer memiliki pengikut asli dan bukan bot

Pastikan influencer memiliki pengikut asli dan bukan bot Tingkat keterlibatan: Pengikut yang banyak dengan tingkat keterlibatan yang rendah tidak akan menambah banyak nilai. Sebaliknya, pilihlah influencer khusus yang telah membangun komunitas yang loyal

Pengikut yang banyak dengan tingkat keterlibatan yang rendah tidak akan menambah banyak nilai. Sebaliknya, pilihlah influencer khusus yang telah membangun komunitas yang loyal Kreativitas: Lakukan riset dan nilai tingkat kreativitas influencer tersebut. Lihatlah video dan postingan mereka sebelumnya dan lihat seberapa baik mereka mengintegrasikan produk bersponsor ke dalam konten mereka

Lakukan riset dan nilai tingkat kreativitas influencer tersebut. Lihatlah video dan postingan mereka sebelumnya dan lihat seberapa baik mereka mengintegrasikan produk bersponsor ke dalam konten mereka Jenis konten: Postingan statis atau korsel biasanya memiliki biaya yang lebih rendah. Namun, Anda harus membayar lebih untuk konten video

Anda dapat menggunakan Templat KPI ClickUp untuk menetapkan KPI dan sasaran pemasaran influencer. Templat ini membantu Anda melacak dan memvisualisasikan indikator kinerja utama. Anda bisa mendapatkan visibilitas ke dalam kinerja kampanye dan mengidentifikasi area untuk perbaikan.

templat kpi clickup

2. Bangun hubungan yang tulus dengan pemberi pengaruh

Kemitraan yang kuat lebih dari sekadar kesepakatan transaksional. Mereka tumbuh subur di atas hubungan yang otentik. Ketika Anda menginvestasikan waktu untuk memahami influencer Anda dan gaya kreatif mereka, mereka akan menghasilkan konten yang benar-benar sesuai dengan audiens Anda.

Misalnya, ketika sebuah merek kecantikan berkolaborasi dengan penata rias populer, memberikan mereka kebebasan untuk membuat tutorial mereka sendiri dapat memberikan keterlibatan yang lebih tinggi karena kontennya terasa asli.

Selain itu, memberikan kebebasan berkreasi kepada influencer dapat menumbuhkan kepercayaan dan mengarah pada kolaborasi jangka panjang yang lebih kuat. Saat mereka memberikan sentuhan pribadi mereka pada merek, audiens Anda terhubung dengan konten dengan cara yang lebih bermakna.

💡Kiat Pro: Gunakan AI mendorong pemasaran influencer untuk membuat strategi pemasaran influencer dan mendapatkan ide untuk kolaborasi.

gunakan ClickUp Brain untuk membuat strategi pemasaran influencer dan dapatkan praktik terbaik untuk kolaborasi

3. Fokus pada kebutuhan audiens Anda

Memahami audiens Anda adalah hal yang sangat penting dalam kampanye influencer marketing. Setiap platform menarik jenis pengguna yang berbeda. Audiens yang lebih muda mungkin tertarik pada konten informal di belakang layar Peretasan TikTok dan konten, sementara kalangan profesional dapat memilih postingan LinkedIn yang lebih halus atau video pendek YouTube.

Bermitra dengan influencer yang mengetahui apa yang ditanggapi oleh audiens mereka dapat meningkatkan kinerja kampanye secara signifikan. Seiring berjalannya kampanye, beradaptasi berdasarkan umpan balik audiens dan tingkat keterlibatan membantu menjaga konten tetap segar dan relevan.

4. Gunakan alat manajemen media sosial untuk menyederhanakan kampanye

Mengelola beberapa influencer bisa menjadi rumit, tetapi alat manajemen media sosial membuatnya jauh lebih mudah. Anda dapat menggunakan templat influencer untuk mengelola jangkauan influencer, melacak kinerja, dan merampingkan pembayaran, sehingga Anda dapat meluangkan waktu untuk fokus membangun kemitraan kreatif. Templat Kontrak Influencer ClickUp menyediakan solusi yang kuat untuk mengelola kolaborasi influencer Anda dengan lancar. Ini menyederhanakan proses pembuatan dan penanganan perjanjian influencer, menawarkan platform terpusat untuk mengelola semua aspek kontrak Anda.

template kontrak influencer clickup

Dengan templat ini, Anda bisa:

Menetapkan persyaratan kontrak utama untuk kemitraan

Menyediakan pembayaran dan penggantian biaya, dan semua detail lainnya

Membagikan hak penggunaan dan izin

5. Mengukur metrik kinerja

Memantau kinerja sangat penting untuk memastikan kampanye influencer memberikan hasil yang berarti dan mendapatkan ROI yang lebih tinggi. Metrik seperti tingkat keterlibatan, data konversi, dan interaksi audiens memberikan wawasan yang lebih dalam daripada sekadar melacak jumlah pengikut. Dasbor ClickUp dapat sangat membantu untuk hal ini. Mereka memberikan tampilan terpusat dari hasil kampanye influencer Anda, memungkinkan Anda untuk mengawasi kinerja influencer Anda secara real-time. Menganalisis kinerja kampanye secara konsisten juga membantu Anda membuat keputusan berdasarkan data dan meningkatkan kampanye di masa depan untuk hasil yang lebih baik.

Misalnya, jika Anda menemukan bahwa influencer mengarahkan lalu lintas yang signifikan tetapi tidak mengubah lalu lintas tersebut menjadi penjualan, hal ini dapat mengindikasikan perlunya penyesuaian konten atau pesan. Atau Anda mungkin ingin menggunakannya untuk kampanye kesadaran merek yang lebih banyak.

gunakan Dasbor Kampanye ClickUp untuk melacak dan memvisualisasikan kemajuan_

6. Menjaga komunikasi yang terbuka

Komunikasi yang jelas dan berkelanjutan adalah kunci untuk menjaga kampanye tetap berada di jalurnya. Influencer perlu memahami ekspektasi Anda, tetapi umpan balik dari mereka juga sama berharganya. Mendiskusikan tujuan, kemajuan, dan tantangan apa pun secara teratur akan membantu memastikan bahwa semua orang berada di jalur yang benar.

Namun, pertama-tama, Anda harus memiliki kejelasan yang lebih baik tentang audiens target Anda. Anda dapat menggunakan Templat Strategi Go To Market dari ClickUp untuk menguraikan target audiens, pesan utama, dan keunggulan kompetitif Anda, sehingga lebih mudah untuk menyampaikan strategi Anda kepada para pemberi pengaruh Template ini membantu Anda mengidentifikasi saluran promosi yang tepat dan membuat langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti untuk menjangkau audiens target.

clickup pergi ke templat strategi pasar

7. Diversifikasikan kumpulan influencer Anda

Bermitra dengan berbagai influencer, mulai dari influencer mikro hingga makro dan mega, memberi Anda akses ke demografi dan segmen audiens yang berbeda. Influencer sangat bervariasi dalam hal jangkauan dan dampaknya. Influencer selebriti membawa visibilitas yang luas, sementara kreator yang lebih kecil dengan niche yang sama sering kali membina hubungan yang lebih kuat dengan audiens mereka.

Menggabungkan kedua jenis tersebut dalam strategi Anda membantu Anda mencapai jangkauan yang luas sekaligus terlibat secara mendalam dengan segmen tertentu.

Misalnya, sebuah perusahaan teknologi dapat berkolaborasi dengan pengulas gadget terkemuka untuk menarik perhatian penggemar teknologi dan konsumen umum. Termasuk Influencer AI untuk memberikan perspektif unik tentang teknologi yang sedang berkembang juga dapat meningkatkan upaya pemasaran.

Hal-hal yang harus dihindari saat berkolaborasi dengan influencer

Berkolaborasi dengan influencer bisa jadi sangat ideal untuk kampanye Anda, tetapi ada beberapa hal yang harus Anda hindari.

Berfokus pada jumlah pengikut daripada keterlibatan

Kesalahan umum yang dilakukan oleh merek adalah mengasumsikan bahwa jumlah pengikut yang besar sama dengan kampanye yang sukses. Namun, angka saja tidak menceritakan keseluruhan cerita.

Anda mungkin menemukan influencer dengan ratusan ribu pengikut, tetapi jika audiens mereka tidak secara aktif terlibat dengan konten mereka, kemungkinan besar hal itu tidak akan menguntungkan merek Anda. Keterlibatan mendorong hubungan yang berarti dengan calon pelanggan.

Tidak melakukan riset yang tepat

Memulai kemitraan tanpa memeriksa influencer secara menyeluruh dapat menyebabkan pemborosan sumber daya. Sangat penting untuk meneliti calon influencer untuk memastikan bahwa mereka sejalan dengan nilai-nilai merek Anda, menarik bagi audiens Anda, dan mengembangkan konten berkualitas tinggi yang sesuai dengan merek Anda. Kolaborasi akan berjalan dengan baik jika pembuat konten benar-benar menyukai produk atau layanan Anda.

Mengelola influencer secara mikro

Meskipun penting untuk memberikan pedoman kepada influencer, namun bersikap kaku dapat merusak kampanye Anda. Influencer mengenal audiens mereka lebih baik dari siapa pun, dan itulah mengapa pengikut mereka mempercayai mereka.

Jika Anda mengekang kreativitas mereka dengan instruksi yang terlalu ketat, konten tersebut mungkin akan terlihat dipaksakan, tidak alami, atau terlalu promosi, yang dapat mematikan audiens mereka.

Alih-alih mengatur setiap detail secara mikro, tawarkan panduan yang jelas dan poin-poin penting, tetapi serahkan sisanya pada kreativitas mereka. Influencer tahu cara menyeimbangkan antara mempromosikan merek Anda sambil mempertahankan gaya pribadi mereka.

Mengukur Keberhasilan dalam Kolaborasi dengan Influencer

Pekerjaan tidak berhenti setelah Anda menekan post pada kampanye influencer Anda. Untuk benar-benar mengukur keberhasilan kolaborasi Anda, Anda perlu memulai dengan analisis pasca-kampanye.

Tetapkan ekspektasi yang realistis

Tetapkan tujuan yang dapat dicapai sejak awal. Pemasaran influencer adalah strategi jangka panjang, jadi hasil yang cepat tidak selalu terjamin. Selaraskan tujuan Anda dengan audiens dan jangkauan influencer untuk memastikan hasil terbaik.

Tentukan tujuan dan KPI yang jelas

Ketahui dengan pasti apa yang menjadi tujuan Anda. Apakah Anda ingin meningkatkan kesadaran merek atau mengembangkan pengikut sosial Anda? Menentukan tujuan yang jelas dan melacak KPI-seperti tayangan, keterlibatan, konversi, atau lalu lintas-akan memudahkan untuk mengukur keberhasilan.

Melacak kinerja influencer

Mengawasi kinerja influencer Anda selama kampanye sangat penting. Dengan menggunakan analitik dan alat pemasaran influencer anda dapat memantau jangkauan, keterlibatan, dan konversi penjualan. Data ini memberikan wawasan tentang apa yang bekerja dengan baik dan apa yang perlu disesuaikan, sehingga membantu Anda menyempurnakan kampanye di masa mendatang untuk hasil yang lebih baik.

Ciptakan Kampanye Pemasaran Influencer yang Sukses Dengan ClickUp!

Pemasaran influencer tidak dapat disangkal membentuk masa depan periklanan. Meskipun berkolaborasi dengan influencer melibatkan serangkaian pertimbangan tersendiri, pendekatan mendasar untuk menyiapkan kampanye tetap konsisten: lakukan penelitian menyeluruh, tetapkan anggaran, tetapkan tujuan yang jelas, pilih influencer yang tepat, dan terus evaluasi dan sesuaikan strategi Anda.

Kuasai dasar-dasar ini, dan menjalankan kampanye influencer yang beragam akan menjadi bagian yang mulus dari upaya pemasaran Anda.

Namun, jika Anda membutuhkan sumber daya tambahan untuk meningkatkan strategi Anda, perangkat lunak manajemen pemasaran ClickUp menawarkan pendekatan yang lebih efisien untuk mengelola kampanye influencer Anda. Ini membantu Anda mengatur rencana, melacak kinerja, dan dengan mudah mencapai tujuan pemasaran Anda. Daftar ke ClickUp untuk meningkatkan manajemen kampanye Anda dan meningkatkan upaya pemasaran Anda!