13 Agen AI Terbaik untuk Produktivitas

Setiap manajer proyek dan pemimpin tim pasti pernah merasakan hal ini—daftar tugas Anda bertambah lebih cepat daripada yang bisa Anda selesaikan, dan sulit untuk tetap selangkah lebih maju.

Bagaimana jika beberapa tugas Anda tidak lagi membutuhkan banyak perhatian Anda?

Di situlah peran agen AI.

Agen AI secara aktif mendorong produktivitas, beradaptasi dengan alur kerja, dan mengambil keputusan secara real-time yang mengubah cara kerja dilakukan.

Dalam postingan blog ini, kita akan membahas 13 agen AI terbaik yang dapat membantu Anda merampingkan operasi, memprioritaskan tugas dengan lebih baik, dan meningkatkan produktivitas secara signifikan.

Sekilas tentang Agen AI Terbaik untuk Produktivitas

Alat Fitur terbaik Pilihan terbaik untuk *Harga ClickUp – Manajemen proyek berbasis AI dengan ClickUp Brain – Otomatiskan tugas menggunakan alur kerja tanpa kode – Buat konten dengan AI Writer for Work – Rangkum pembaruan dan perkuat kolaborasi dengan Chat Agents Tim yang mengelola proyek kompleks, dokumen, dan kolaborasi dalam satu platform Paket gratis selamanya; Tersedia penyesuaian untuk perusahaan Notion AI – Mengambil wawasan dari Notion, Slack, dan Google Drive- Menggunakan GPT-4 dan Claude untuk merespons sesuai konteks- Secara otomatis membuat daftar tugas dari konten yang tidak terstruktur- Membantu menyusun dokumen dan catatan rapat Pembuatan dokumen dan manajemen pengetahuan untuk tim asinkron Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $12 per bulan per pengguna Reclaim AI – Penjadwalan berbasis AI untuk tugas, kebiasaan, dan rapat- Melacak waktu yang dihabiskan untuk tugas dan rapat- Menyinkronkan ketersediaan dengan Slack, CRM, dan kalender- Menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi dengan blok waktu cerdas Optimasi kalender cerdas dan manajemen waktu fokus Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $10 per bulan per pengguna Motion AI – Menjadwalkan dan menjadwalkan ulang tugas secara otomatis- Memprediksi penundaan proyek dan menyesuaikan beban kerja- Tautan Rapat AI melindungi jam-jam tanpa rapat- Otomatisasi alur kerja dengan templat bawaan Perencanaan tugas dan proyek dengan penjadwalan cerdas untuk individu dan tim Paket berbayar mulai dari $20 per bulan per pengguna Fellow. app – Membuat ringkasan rapat, daftar tindakan, dan keputusan secara otomatis- Template untuk perencanaan pra-rapat- Menyinkronkan catatan dan transkrip ke CRM- Menyimpan semua wawasan rapat di satu tempat Tim yang sering mengadakan rapat dan membutuhkan tindak lanjut yang jelas serta catatan terpusat Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $11/bulan per pengguna Grammarly AI – Umpan balik nada dan kejelasan secara real-time- Deteksi plagiarisme di jutaan sumber- Integrasi mendalam di berbagai aplikasi dan browser- Saran penulisan AI untuk email, dokumen, dan lainnya Menulis konten yang rapi dan bebas kesalahan di semua platform Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $30/bulan per pengguna SaneBox – Filter cerdas untuk menyortir email berdasarkan prioritas – Berhenti berlangganan dengan SaneBlackHole – Tunda email untuk mengurangi tumpukan email – Ringkasan Harian untuk pembaruan dengan prioritas rendah Mengelola beban email yang berlebihan dan meningkatkan efisiensi kotak masuk Paket berbayar mulai dari $3,49 per bulan Intuit Assist – Mengubah catatan dan kuitansi menjadi faktur- Menyesuaikan wawasan keuangan dengan petunjuk AI- Pengingat faktur cerdas dan pelacakan klien- Terintegrasi dengan QuickBooks, TurboTax, dan Mailchimp Otomatisasi pembukuan usaha kecil dan wawasan arus kas Penetapan harga khusus Intercom AI – Layanan dukungan pelanggan berbasis AI melalui Fin Agent- Ringkasan percakapan dan saran balasan secara real-time- Kotak masuk terpadu di seluruh platform- Pusat Bantuan Cerdas dengan dukungan mandiri Tim yang menginginkan dukungan berbasis AI yang cepat dengan opsi dukungan manusia sebagai cadangan Paket berbayar mulai dari $39 per bulan per pengguna Glean AI – Pencarian AI di seluruh perusahaan yang mencakup semua aplikasi terhubung- Asisten cerdas untuk merangkum dokumen dan menghasilkan konten- Jawaban yang dipersonalisasi berdasarkan peran dan aktivitas- Membangun grafik pengetahuan yang dapat dicari Jawaban cepat dan dukungan konten untuk tim yang membutuhkan banyak pengetahuan Penetapan harga khusus AutoGPT – Menjalankan tugas-tugas kompleks dengan masukan minimal – Menggunakan memori untuk mengambil keputusan yang tepat – Membagi tujuan besar menjadi subtugas yang ditangani AI – Merangkum dokumen dengan GPT-3.5 dan GPT-4 Otomatisasi alur kerja, penelitian, dan tugas bertahap Penetapan harga khusus Superhuman – Penyortiran email otomatis dengan AI untuk pemrosesan yang lebih cepat- Pintasan keyboard untuk balasan instan- Kalender dan wawasan media sosial langsung di dalam email- Pengingat tindak lanjut dan pelacakan keterlibatan Produktivitas email dengan penyaringan cepat dan personalisasi mendalam Paket berbayar mulai dari $30 per bulan per pengguna RescueTime AI – Melacak dan melaporkan waktu yang dihabiskan di berbagai alat- Sesi Fokus memblokir gangguan- Wawasan harian tentang pola produktivitas- Peringatan tujuan untuk membangun kebiasaan yang lebih baik Pekerja mandiri dan tim yang melacak waktu untuk meningkatkan fokus Paket berbayar mulai dari $9 per bulan per pengguna

Apa itu Agen AI?

Agen AI adalah program perangkat lunak cerdas yang melakukan tugas-tugas kompleks, mengambil keputusan, dan beradaptasi berdasarkan data. Mereka menganalisis lingkungan mereka, memproses informasi, dan mengambil tindakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Dengan memanfaatkan pembelajaran mesin dan pemrosesan bahasa alami (NLP), agen AI terus belajar dan berkembang seiring waktu, sehingga menjadi lebih dinamis dan responsif.

AI di tempat kerja meningkatkan produktivitas dengan mengotomatisasi proses bisnis yang kompleks, meminimalkan kelelahan dalam pengambilan keputusan, dan mengoptimalkan alokasi sumber daya. Selain dalam pelaksanaan, agen-agen ini terus berkembang dan mengatasi tantangan AI, menjadikannya sangat penting untuk efisiensi di lingkungan kerja yang dinamis.

Agen AI Terbaik untuk Produktivitas

Mari kita jelajahi agen AI terbaik untuk produktivitas agar Anda dapat menemukan yang paling sesuai dengan kebutuhan kerja Anda. 📊

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat yakin bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sesungguhnya. Berikut ini adalah uraian terperinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk manajemen proyek berbasis AI, otomatisasi alur kerja, dan kolaborasi)

ClickUp adalah aplikasi serba guna untuk pekerjaan yang menggabungkan manajemen proyek, manajemen pengetahuan, dan komunikasi tim—semuanya didukung oleh AI yang membantu Anda bekerja lebih cepat dan lebih cerdas.

Kenali ClickUp Autopilot Agents: Rekan tim AI Anda

Selesaikan lebih banyak pekerjaan dengan Agen AI ClickUp

Yang benar-benar membedakan ClickUp adalah Agen AI generasi terbarunya —yang disebut Autopilot Agents—yang terintegrasi langsung ke dalam platform. Agen AI ini bukan sekadar bot atau otomatisasi biasa; mereka adalah rekan kerja digital cerdas yang dapat memahami tujuan Anda, mengambil keputusan, dan bertindak di seluruh ruang kerja Anda.

Agen ClickUp Autopilot dapat meningkatkan produktivitas secara signifikan dengan:

Otomatisasi alur kerja bertahap: Misalnya, saat tugas onboarding klien baru dibuat, Agen AI dapat secara otomatis menugaskan anggota tim, menetapkan tenggat waktu, mengirim email selamat datang, dan memperbarui status proyek—tanpa perlu intervensi manual

Berperan sebagai asisten proaktif: Agen memantau ruang kerja Anda untuk mendeteksi pemicu (seperti tugas yang berpindah ke tahap baru atau tenggat waktu yang semakin dekat) dan mengambil tindakan yang tepat, seperti menindaklanjuti masalah mendesak, mengirim pengingat, atau membuat ringkasan

Sesuaikan dengan kebutuhan Anda: Anda dapat membuat agen kustom menggunakan perintah bahasa alami, menyesuaikannya dengan proses unik tim Anda—baik itu persetujuan konten, perencanaan sprint, atau pelaporan berkala

💡 Tips Pro: Agen AI ClickUp bahkan dapat terhubung dengan alat lain (seperti Slack, Google Calendar, atau Salesforce) untuk menjaga seluruh alur kerja Anda tetap sinkron.

ClickUp Automation: menyederhanakan pekerjaan yang berulang

ClickUp Automation menghilangkan pekerjaan rutin dari daftar tugas Anda, menangani tugas-tugas berulang sehingga tim dapat fokus pada hal-hal yang penting. Mulai dari penugasan tugas dan pembaruan status hingga pengiriman pengingat dan sinkronisasi data, ClickUp Automation memastikan semuanya berjalan lancar di balik layar.

AI Builder memudahkan pengaturan otomatisasi alur kerja. Alih-alih mengonfigurasi aturan otomatisasi secara manual, Anda cukup menjelaskan apa yang Anda butuhkan dalam bahasa Inggris sederhana—seperti “Tetapkan peninjau secara otomatis saat tugas berpindah ke tahap ‘Dalam Peninjauan’”—dan ClickUp Brain akan langsung mengonfigurasi aturan tersebut untuk Anda.

Wawasan, ringkasan, dan bantuan pribadi yang didukung AI

Buat konten yang menarik menggunakan ClickUp Brain

ClickUp Brain meningkatkan manajemen kerja berbasis AI dengan mengotomatiskan tugas, merangkum pembaruan proyek, dan memberikan wawasan real-time di seluruh organisasi. Terintegrasi langsung ke dalam Perangkat Lunak Manajemen Proyek ClickUp, ClickUp Brain berfungsi sebagai tenaga tambahan yang membantu Anda mengambil keputusan yang lebih cerdas.

⭐ Tingkatkan produktivitas AI Anda lebih jauh lagi dengan Brain MAX Bagi pengguna yang menginginkan fitur AI yang lebih canggih, ClickUp menawarkan Brain MAX — sebuah aplikasi desktop mandiri yang memanfaatkan kekuatan ClickUp Brain. Meskipun ClickUp Brain terintegrasi dalam platform ClickUp, Brain MAX menghadirkan alat pencarian, pengelolaan tugas, dan otomatisasi yang didukung AI ke seluruh lingkungan desktop Anda. Dengan Brain MAX, Anda dapat: Cari di seluruh ClickUp, aplikasi kerja terhubung Anda (seperti Google Drive, Figma, dan GitHub), serta web—semuanya dari satu tempat

Gunakan Talk to Text untuk mendiktekan catatan, tugas, atau pembaruan tanpa perlu menyentuh layar, di mana saja di komputer Anda

Buat dan perbarui tugas atau dokumen langsung dari desktop Anda, tanpa perlu berpindah tab atau browser

Ringkas aktivitas proyek, buat laporan perkembangan tingkat tinggi, dan identifikasi tugas yang terhambat dengan alat AI bawaan

Brain MAX juga memberi Anda fleksibilitas untuk memilih dari model AI teratas—termasuk ChatGPT, Claude, dan Gemini—untuk obrolan dan penelitian, sehingga Anda dapat memanfaatkan keunggulan masing-masing model untuk berbagai jenis pertanyaan Brain MAX sangat cocok untuk tim dan individu yang menginginkan pusat produktivitas berbasis AI yang khusus, yang mengintegrasikan pekerjaan, pengetahuan, dan otomatisasi.

Agen AI ClickUp adalah asisten cerdas yang terintegrasi ke dalam platform ClickUp. Agen-agen ini mengotomatiskan alur kerja bertahap, mengambil keputusan, dan menjalankan tindakan di seluruh ClickUp—jauh melampaui sekadar otomatisasi tugas. Anda dapat membuat agen kustom menggunakan perintah bahasa alami untuk menyesuaikan dengan proses unik Anda.

Sebagai perangkat lunak analitik prediktif, Brain memanfaatkan data historis dan menawarkan wawasan prediktif untuk memperkirakan jadwal proyek dan tantangan potensial. Misalnya, AI menganalisis durasi proyek sebelumnya dan pemanfaatan sumber daya untuk memprediksi potensi keterlambatan pada proyek saat ini, sehingga memungkinkan manajer mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif.

Selain itu, menggunakan AI sebagai asisten pribadi membantu Anda tetap mengontrol tugas, mengotomatiskan pembaruan rutin, dan mempermudah pengambilan keputusan.

Dan jika Anda lebih suka interaksi tanpa sentuhan? ClickUp Brain Max menghadirkan agen AI ke desktop Anda dengan perintah suara push-to-talk, sehingga Anda dapat menugaskan pekerjaan atau mendapatkan pembaruan tanpa menyentuh keyboard.

AI Pencatat Rapat dan fleksibilitas model

ClickUp Brain juga dilengkapi dengan AI Notetaker yang dapat bergabung dalam panggilan, mentranskrip rapat, membuat ringkasan, dan mengekstrak poin tindakan—serta menghubungkan catatan secara langsung ke tugas dan proyek di ClickUp.

Pengguna ClickUp Brain dapat memilih di antara model AI terkemuka—termasuk OpenAI, Claude, dan Gemini—langsung di dalam ruang kerja ClickUp mereka, sehingga Anda memiliki fleksibilitas dan kendali penuh atas pengalaman AI Anda.

Untuk respons cepat, fitur ini menyediakan balasan yang sudah disiapkan atau mengubah catatan singkat menjadi pesan yang rapi, sehingga membantu tim tetap produktif tanpa kewalahan oleh pesan obrolan.

Fitur terbaik ClickUp

Pastikan proyek tetap berjalan lancar, bahkan saat Anda tidak berada di tempat: Agen AI (Autopilot Agents) dapat mengotomatiskan alur kerja yang kompleks dan bertahap, serta mengandalkan rekan tim digital yang proaktif untuk menangani tugas-tugas di balik layar

Bekerja sama secara real-time: Kerjakan tugas, dokumen, dan proyek dengan lancar menggunakan Kerjakan tugas, dokumen, dan proyek dengan lancar menggunakan ClickUp Docs , bagikan ide, jadwal, dan pembaruan secara instan

Ringkas pembaruan pekerjaan: Buat ringkasan AI dengan cepat, menyoroti perubahan penting dalam prioritas, tenggat waktu, dan wawasan kolaborasi

Sesuaikan dasbor: Visualisasikan kemajuan proyek dan pantau metrik utama melalui Visualisasikan kemajuan proyek dan pantau metrik utama melalui Dasbor ClickUp

Tetapkan dan lacak tujuan: Tetapkan Tetapkan Tujuan ClickUp yang jelas dan terukur, sampaikan kepada tim Anda, dan otomatiskan pelacakan kemajuan

Integrasikan dengan mudah: Hubungkan ClickUp dengan alat-alat populer seperti Google Calendar, Salesforce, GitHub, dan Microsoft Teams untuk menyederhanakan alur kerja Anda

Temukan apa pun dengan cepat: Gunakan Gunakan ClickUp Connected Search untuk langsung menemukan tugas, dokumen, obrolan, dan file tanpa perlu berpindah aplikasi

Rekam setiap wawasan rapat secara otomatis: ClickUp AI Notetaker membantu Anda mentranskrip rapat, merangkum diskusi, dan mengekstrak poin tindakan—serta menghubungkannya langsung ke proyek Anda

Batasan ClickUp

Aplikasi seluler ClickUp mungkin tidak memiliki beberapa fitur lanjutan yang tersedia di versi desktop

Aplikasi ini memiliki fitur yang sangat lengkap, sehingga memerlukan waktu adaptasi bagi pengguna yang tidak terbiasa dengan teknologi.

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4,7/5 (lebih dari 10.040 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

2. Notion AI (Pilihan terbaik untuk meningkatkan pembuatan dokumen dan kolaborasi tim)

melalui Notion

Notion AI mengubah cara tim mengelola proyek, menganalisis informasi, dan mengambil keputusan.

Kemampuannya untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, mengekstrak wawasan dari dokumen, dan mengotomatisasi alur kerja menjadikannya lebih dari sekadar asisten penulisan. Ini adalah agen AI yang membantu tim tetap terorganisir, mengurangi pekerjaan manual, dan mengambil keputusan berbasis data dengan lebih cepat.

Notion AI terintegrasi dengan ruang kerja Anda, artinya ia memahami konteks, merujuk pada basis pengetahuan AI, dan membantu mengorganisir pekerjaan.

Fitur terbaik Notion AI

Cari di Notion, Slack, Google Drive, dan sumber lain untuk jawaban instan

Tampilkan wawasan relevan dari pengetahuan organisasi secara otomatis

Gunakan GPT-4 dan Claude untuk memberikan tanggapan yang relevan terhadap setiap pertanyaan

Buat daftar tugas secara otomatis dari catatan rapat, email, dan panggilan penjualan

Batasan Notion AI

Fitur AI Notion saat ini belum tersedia di aplikasi seluler, sehingga membatasi aksesibilitas bagi pengguna yang sedang dalam perjalanan

Pengguna baru mungkin merasa kesulitan dalam memahami fitur-fitur agen ini

Harga Notion AI

Gratis

Plus: $12 per bulan per pengguna

Bisnis: $24/bulan per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Notion AI

G2: 4,7/5 (lebih dari 6.000 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 2.400 ulasan)

3. Reclaim AI (Terbaik untuk mengotomatisasi pengelolaan tugas dan mengoptimalkan jadwal)

melalui Reclaim AI

Reclaim AI adalah asisten penjadwalan cerdas yang dirancang untuk membantu tim dan individu mengoptimalkan kalender mereka tanpa intervensi manual.

Aplikasi ini melindungi waktu fokus Anda, mencegah kelelahan dengan kontrol keseimbangan kerja-kehidupan yang cerdas, dan bahkan terintegrasi dengan alat seperti Slack dan Asana agar alur kerja Anda tetap lancar. Baik Anda perlu mengotomatiskan rapat, melindungi hari tanpa rapat, atau melacak bagaimana tim Anda menghabiskan waktu, Reclaim AI adalah pengelola waktu adaptif yang terus-menerus mengoptimalkan jadwal Anda.

Manfaatkan fitur terbaik AI

Jadwalkan kebiasaan yang didukung AI secara otomatis dengan penundaan waktu yang fleksibel, peringkat prioritas, dan penjadwalan ulang yang cerdas

Lacak waktu selama rapat, tugas, dan kebiasaan dengan pelacakan waktu pribadi dan analitik karyawan

Sinkronkan penjadwalan dengan Slack, alat CRM, dan webhook untuk memperbarui ketersediaan, mengotomatiskan alur kerja, dan meningkatkan kolaborasi

Atasi batasan AI

Mengatur Reclaim AI bisa memakan waktu dan mungkin terasa terlalu rumit bagi pengguna awam

Fitur penjadwalan rapat tidak memiliki opsi penyesuaian, seperti menambahkan pertanyaan untuk undangan, sehingga kurang cocok sebagai pengganti yang sepenuhnya

Harga Reclaim AI

Lite: Gratis

Paket Pemula: $10/bulan per pengguna

Bisnis: $15/bulan per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Lihat peringkat dan ulasan AI

G2: 4,8/5 (lebih dari 100 ulasan)

Capterra: Ulasan belum cukup

4. Motion AI (Pilihan terbaik untuk penjadwalan tugas dan proyek dengan wawasan AI)

melalui Motion AI

Motion adalah platform manajemen tugas dan proyek berbasis AI yang secara otomatis menjadwalkan tugas, mengoptimalkan alur kerja tim, dan memastikan proyek tetap berjalan sesuai rencana. Platform ini memprioritaskan pekerjaan berdasarkan tenggat waktu, ketergantungan, dan kapasitas beban kerja, sehingga tim Anda tetap selaras tanpa perlu pengecekan terus-menerus.

Tidak seperti alat manajemen proyek AI tradisional, Motion secara aktif mengelola waktu Anda. Motion memprediksi jadwal penyelesaian proyek, mencegah konflik penjadwalan, dan menyesuaikan prioritas secara otomatis saat rencana berubah.

Fitur terbaik Motion AI

Prediksi dan cegah keterlambatan tenggat waktu dengan menganalisis ketersediaan tim dan beban kerja secara real-time serta mengidentifikasi risiko sebelum menjadi masalah

Otomatiskan pelaksanaan alur kerja dengan templat untuk menangani pembuatan tugas, penugasan, penjadwalan, dan perkembangan tahap

Sesuaikan rencana proyek seiring selesainya pekerjaan, secara otomatis menyesuaikan jadwal dan tanggung jawab tanpa intervensi manual

Sederhanakan penjadwalan dengan Meeting Links yang didukung AI, yang memprioritaskan rapat bernilai tinggi sambil melindungi waktu fokus dan menerapkan jam tanpa rapat

Batasan Motion AI

Beberapa pengguna melaporkan mengalami bug sesekali dalam aplikasi tersebut

Motion AI tidak mendukung integrasi aplikasi pihak ketiga sebanyak beberapa alat lainnya

Aplikasi ini tidak menyediakan fitur untuk penilaian mingguan atau pelacakan waktu di berbagai kategori tugas

Saat ini, alat ini hanya mendukung kalender Gmail dan Outlook, yang dapat membatasi pengguna yang mengandalkan layanan kalender lain seperti iCloud

Harga Motion AI

Perorangan: $34/bulan per pengguna

Business Standard: $20 per bulan per pengguna

Business Pro: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Motion AI

G2: 4,1/5 (lebih dari 110 ulasan)

Capterra: 4,3/5 (lebih dari 60 ulasan)

5. Aplikasi Fellow. (Pilihan terbaik untuk menyederhanakan alur kerja rapat dan meningkatkan kolaborasi tim)

Fellow adalah asisten rapat berbasis AI yang meningkatkan produktivitas sebelum, selama, dan setelah setiap rapat. Aplikasi ini mengotomatiskan pencatatan, melacak tindakan yang harus dilakukan, dan memusatkan wawasan rapat, memastikan bahwa setiap diskusi menghasilkan hasil yang berarti.

Jenis agen AI ini secara aktif mengatur dan mengoptimalkan rapat. Agen ini terintegrasi langsung dengan kalender, CRM, dan alat kolaborasi untuk mempermudah penjadwalan, menghasilkan ringkasan otomatis, dan memastikan tindak lanjut dilakukan tepat waktu.

Fitur terbaik aplikasi Fellow.

Dapatkan wawasan rapat berbasis AI dengan meminta Fellow Copilot untuk merangkum, mencatat tindakan yang harus dilakukan, atau keputusan dari rapat sebelumnya

Terapkan praktik terbaik dalam rapat dengan kalkulator biaya bawaan, templat agenda dan produktivitas , serta ringkasan pra-rapat untuk mengoptimalkan diskusi

Sinkronkan dan sentralisasikan data rapat dengan menyimpan semua rekaman, transkrip, dan catatan di satu tempat, dilengkapi dengan pengaturan privasi untuk mengelola akses

Perbarui catatan CRM secara otomatis dengan menyinkronkan diskusi rapat dengan bidang-bidang yang relevan

Batasan aplikasi Fellow.

Tindakan yang harus dilakukan tidak diotomatisasi, sehingga pengguna harus melacak dan memperbarui tugas secara manual

Terkadang dilaporkan adanya masalah sinkronisasi, yang berpotensi menyebabkan ketidakkonsistenan di antara perangkat

Harga aplikasi Fellow.

Gratis

Solo: $29/bulan per pengguna

Tim: $11/bulan per pengguna

Bisnis: $23 per bulan per pengguna

Perusahaan: $25/bulan per pengguna (ditagih per tahun)

Peringkat dan ulasan aplikasi Fellow.

G2: 4,7/5 (lebih dari 2.200 ulasan)

Capterra: 4,9/5 (lebih dari 30 ulasan)

6. Grammarly AI (Terbaik untuk menyempurnakan kejelasan, nada, dan gaya penulisan di semua platform)

melalui Grammarly

Grammarly meningkatkan kejelasan, koherensi, dan keterlibatan dalam semua bentuk komunikasi. Aplikasi ini menyempurnakan struktur kalimat, mengoptimalkan nada, dan menulis ulang paragraf secara keseluruhan untuk meningkatkan keterbacaan. Wawasan berbasis AI membantu para profesional, pelajar, dan tim menyusun konten yang rapi dan bebas kesalahan yang selaras dengan pesan yang ingin disampaikan.

Dengan bimbingan strategis yang didukung AI dan otomatisasi alur kerja, Grammarly berfungsi sebagai editor yang disesuaikan untuk memastikan setiap tulisan jelas dan efektif.

Fitur terbaik Grammarly AI

Sesuaikan nada dan gaya dengan umpan balik real-time yang menyesuaikan tingkat formalitas, keyakinan, dan keterbacaan berdasarkan audiens dan tujuan

Periksa plagiarisme di miliaran sumber untuk memastikan keaslian dan menjaga integritas profesional dan akademik

Terintegrasi dengan mulus dengan lebih dari 500.000 aplikasi dan platform, termasuk Gmail, Google Docs, Slack, Microsoft Word, dan Notion

Deteksi dan perbaiki kesalahan tata bahasa dengan pemeriksa tata bahasa, tanda baca, dan ejaan yang canggih

Batasan AI Grammarly

Terkadang, sistem ini mungkin melewatkan kesalahan atau memberikan saran yang tidak tepat, terutama pada struktur kalimat yang kompleks atau konten khusus.

Grammarly menawarkan opsi terbatas bagi pengguna untuk menyesuaikan umpan balik yang disediakannya

Harga Grammarly AI

Gratis

Pro: $30/bulan per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Grammarly AI

G2: 4,7/5 (lebih dari 10.400 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 7.100 ulasan)

7. SaneBox AI (Pilihan terbaik untuk mengelola email yang berantakan dan meningkatkan produktivitas dengan penyortiran berbasis AI)

melalui SaneBox

SaneBox menyaring email Anda berdasarkan perilaku Anda sebelumnya. Aplikasi ini menganalisis email mana yang Anda buka, balas, atau hapus untuk mengelompokkan pesan-pesan di masa mendatang ke dalam folder yang berbeda.

Agen ini secara otomatis mengelompokkan pesan ke dalam folder seperti SaneLater untuk email yang kurang mendesak, SaneNews untuk buletin, dan SaneBlackHole untuk pengirim yang tidak ingin Anda dengar lagi. Agen ini mempermudah tindak lanjut, mencegah kotak masuk yang penuh, dan bahkan menghasilkan Daily Digest sehingga Anda dapat meninjau email yang tidak penting dengan sekilas.

Fitur terbaik SaneBox AI

Otomatiskan penyortiran email ke dalam folder pintar untuk mengurangi gangguan dan menjaga kotak masuk tetap terorganisir

Berhenti berlangganan email yang tidak diinginkan secara instan dengan menyeretnya ke SaneBlackHole

Tunda email yang tidak mendesak dengan fitur Pengingat, sehingga email tersebut ditunda hingga waktu yang lebih tepat agar Anda dapat fokus pada prioritas yang mendesak

Batasan SaneBox

Meskipun AI SaneBox dirancang untuk menyaring dan mengatur email secara efektif, terkadang sistem ini dapat salah mengklasifikasikan pesan, sehingga email penting disortir secara tidak tepat

Beberapa pengguna menganggap biaya langganan SaneBox tergolong mahal

Beberapa fitur dibatasi saat menggunakan agen ini dengan akun Microsoft 365 melalui Microsoft Graph

Harga SaneBox

Snack: $3,49/bulan

Lunch: $5,99/bulan

Dinner: $16,99/bulan

Peringkat dan ulasan SaneBox

G2: 4,9/5 (170+ ulasan)

Capterra: 4,8/5 (70 ulasan)

8. Intuit Assist (Terbaik untuk tugas keuangan dan wawasan yang dipersonalisasi)

melalui Intuit Assist

Intuit Assist adalah asisten keuangan berbasis AI generatif yang menyederhanakan pembukuan, penagihan, dan pengambilan keputusan bagi usaha kecil dan individu. Aplikasi ini mengotomatiskan tugas keuangan rutin, memberikan wawasan yang dipersonalisasi, dan meningkatkan pengelolaan arus kas dengan mengintegrasikan QuickBooks, TurboTax, Credit Karma, dan Mailchimp.

Lebih dari sekadar otomatisasi, Intuit Assist mengubah data keuangan yang tersebar menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Aplikasi ini memproses masukan yang tidak terstruktur—seperti catatan tulisan tangan, korespondensi email, dan kuitansi—menjadikannya faktur, entri pengeluaran, atau proyeksi keuangan.

Fitur terbaik Intuit Assist

Buat faktur dan entri pengeluaran dari foto dan email dengan mengubah catatan tulisan tangan, kuitansi, dan tagihan vendor menjadi catatan keuangan yang terstruktur

Otomatiskan pengingat faktur dengan penyesuaian nada yang menyesuaikan pesan tindak lanjut berdasarkan riwayat pembayaran klien dan wawasan hubungan

Analisis data keuangan melalui kueri AI interaktif untuk mengidentifikasi tren, profitabilitas pelanggan, dan pola arus kas

Batasan Intuit Assist

Pengguna yang mengandalkan aplikasi pihak ketiga atau alat keuangan eksternal mungkin menemukan dukungan atau interoperabilitas yang terbatas

Meskipun Intuit Assist memanfaatkan AI untuk memberikan rekomendasi yang dipersonalisasi, pengguna harus menyadari bahwa hal ini melibatkan pemrosesan data keuangan yang sensitif

Harga Intuit Assist

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Intuit Assist

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: Ulasan belum cukup

9. Intercom AI (Terbaik untuk meningkatkan layanan pelanggan dan mengotomatisasi alur kerja layanan)

melalui Intercom AI

Intercom menggabungkan chatbot AI dengan tim dukungan manusia untuk menangani pertanyaan pelanggan. AI menangani masalah umum seperti reset kata sandi atau pembaruan pengiriman, sementara tim Anda turun tangan untuk menangani hal-hal yang lebih rumit. Sistem ini menyimpan riwayat obrolan sebelumnya, sehingga jika pelanggan kembali dengan masalah, seluruh riwayatnya akan muncul.

Ingin mempercepat proses? AI menyarankan jawaban berdasarkan tiket serupa di masa lalu, sehingga agen tidak perlu mengetik jawaban yang sama berulang kali. Selain itu, dasbor menampilkan pertanyaan yang sering muncul, sehingga membantu mengidentifikasi area di mana FAQ singkat atau penyesuaian produk dapat menghemat waktu semua orang.

Fitur terbaik Intercom AI

Gunakan Agen AI Fin untuk dukungan pelanggan instan dengan melatihnya menggunakan artikel basis pengetahuan, PDF, dan URL agar dapat memberikan respons yang akurat dan mirip manusia

Tingkatkan efisiensi agen dengan Fin AI Copilot dengan menghasilkan jawaban ahli, menyarankan balasan, dan merangkum percakapan secara real-time

Berikan dukungan omnichannel dalam berbagai bahasa dengan menggabungkan pesan dari email, obrolan langsung, dan platform media sosial ke dalam satu kotak masuk

Dapatkan layanan mandiri dengan Pusat Bantuan yang didukung AI untuk jawaban instan dan pengurangan permintaan masuk

Batasan Intercom AI

AI ini agak kaku dalam hal penyesuaian. Perusahaan yang mencari alur kerja atau respons yang sangat disesuaikan mungkin merasa AI ini kurang fleksibel untuk kasus penggunaan AI tertentu

Biayanya bisa jadi terlalu mahal bagi usaha kecil atau startup

Harga Intercom AI

Essential: $39/bulan per pengguna

Tingkat Lanjut: $99/bulan per pengguna

Expert: $139/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Intercom AI

G2: 4,4/5 (lebih dari 3.300 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 1.000 ulasan)

10. Glean AI (Pilihan terbaik untuk produktivitas di tempat kerja dengan pencarian berbasis AI dan otomatisasi tugas)

melalui Glean AI

Glean meningkatkan produktivitas di tempat kerja dengan integrasi yang mulus ke aplikasi seperti Microsoft 365, Google Workspace, Salesforce, dan Slack. Aplikasi ini memungkinkan Anda menemukan, membuat, dan menggunakan AI secara efisien untuk mengotomatisasi tugas. Aplikasi ini membantu menyusun draf email, merangkum rapat, dan menganalisis data.

Pada intinya, Glean berfungsi sebagai pusat pengetahuan yang mengumpulkan informasi perusahaan dari berbagai platform, memberikan hasil pencarian real-time dan rekomendasi yang dipersonalisasi. Aplikasi ini menyesuaikan diri dengan peran individu, belajar dari data historis untuk meningkatkan akurasi dan relevansi seiring waktu.

Fitur terbaik Glean AI

Lakukan pencarian di tempat kerja di seluruh data perusahaan, aplikasi, dan basis pengetahuan, memastikan karyawan mendapatkan jawaban yang akurat dan real-time atas pertanyaan mereka

Manfaatkan asisten AI untuk menyusun draf email, membuat konten, merangkum dokumen, dan mengotomatiskan alur kerja yang rumit dengan perintah yang dapat disesuaikan

Manfaatkan grafik pengetahuan untuk membangun repositori yang dapat dicari mengenai orang-orang, konten, dan aktivitas di organisasi Anda

Batasan Glean AI

Menyiapkan pencarian memerlukan pembuatan indeks komprehensif dari data perusahaan Anda, yang dapat memakan waktu dan biaya

Fitur pencarian AI Glean masih dalam tahap awal dan mungkin mengalami kesulitan dalam memproses terminologi industri tertentu

Harga Glean AI

Penetapan harga khusus

Lihat peringkat dan ulasan AI

G2: 4,8/5 (lebih dari 130 ulasan)

Capterra: Ulasan belum cukup

11. AutoGPT (Terbaik untuk mengotomatisasi alur kerja yang kompleks dan menghasilkan konten dengan masukan minimal)

melalui AutoGPT

AutoGPT berfungsi seperti asisten digital yang membagi tugas besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. Berikan tujuan seperti ‘meneliti pesaing’ dan AutoGPT akan merinci langkah-langkahnya, mengumpulkan informasi dari sumber yang ditentukan. Alat ini terhubung ke GPT-4 untuk memahami tugas dan menentukan langkah selanjutnya.

Bagi para pengembang, alat ini membantu menulis dan memperbaiki kode dengan menyarankan solusi atau mendeteksi potensi bug. Beritahu alat ini apa yang ingin Anda bangun, dan alat ini akan merinci langkah-langkah pemrograman atau membantu mengatasi masalah. Karena berjalan di cloud, Anda dapat mengonfigurasinya sekali dan membiarkannya menangani tugas-tugas berulang sementara Anda fokus pada pekerjaan lain.

Fitur terbaik AutoGPT

Lakukan tugas secara otomatis dengan menetapkan tujuan dan membiarkan AutoGPT membaginya menjadi subtugas, serta menyelesaikannya tanpa memerlukan masukan berkelanjutan dari pengguna

Kelola memori jangka pendek dan jangka panjang untuk mempertahankan konteks tugas dan meningkatkan pengambilan keputusan seiring waktu

Buat teks yang mirip manusia dengan GPT-4, yang memungkinkan respons yang akurat dan koheren untuk berbagai tugas, mulai dari pembuatan konten hingga layanan pelanggan

Simpan dan ringkas file dengan kemampuan GPT-3.5, mengorganisir dan meringkas dokumen untuk memberikan wawasan berharga

Batasan AutoGPT

Setiap tindakan di AutoGPT memerlukan panggilan ke model GPT-4, yang mengakibatkan biaya yang signifikan, terutama untuk tugas-tugas yang melibatkan beberapa langkah

Sistem ini tidak dapat mengubah serangkaian tindakan menjadi fungsi yang dapat digunakan kembali, sehingga proses harus dibuat ulang untuk setiap tugas baru

Harga AutoGPT

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan AutoGPT

G2: 4,5/5 (lebih dari 30 ulasan)

Capterra: Ulasan belum cukup

12. Superhuman (Pilihan terbaik untuk meningkatkan produktivitas email dengan penyortiran dan pengelolaan tugas berbasis AI)

melalui Superhuman

Superhuman mempercepat rutinitas email Anda melalui pintasan keyboard dan tindakan cepat. Pisahkan kotak masuk Anda ke dalam bagian-bagian seperti ‘perlu dibalas’ atau ‘bisa ditunda’, dan selesaikan pesan-pesan dengan cepat hanya menggunakan keyboard. Aplikasi ini mengingatkan Anda tentang email yang seharusnya Anda tindak lanjuti dan memungkinkan Anda menyembunyikan sementara pesan yang tidak mendesak.

Ingin menjadwalkan rapat? Cukup tekan beberapa tombol dan kalender Anda langsung muncul di kotak masuk. Aplikasi ini juga menampilkan informasi tentang siapa pun yang Anda kirimi email—peran, perusahaan, dan profil media sosial mereka—sehingga Anda tidak perlu membuka tab baru untuk mencari informasi tentang orang tersebut.

Fitur terbaik Superhuman

Percepat penyortiran email dengan penyortiran otomatis bertenaga AI, yang mengelompokkan email untuk respons yang mudah dan cepat

Gunakan Instant Reply untuk menyusun balasan cepat, menghemat waktu dalam menangani email rutin tanpa mengorbankan kualitas

Kirim email nanti dengan Send Later untuk memilih waktu yang tepat agar email Anda terkirim

Lacak keterlibatan email dengan memeriksa kapan dan di perangkat apa email Anda dibuka, disertai wawasan real-time tentang perilaku penerima

Batasan manusia

Superhuman tidak menyediakan aplikasi asli untuk Windows, sehingga membatasi aksesibilitasnya

Aplikasi ini terutama terintegrasi dengan Gmail dan Outlook, namun tidak mendukung layanan email lain secara langsung

Harga Superhuman

Paket Pemula: $30/bulan per pengguna

Bisnis: $40/bulan per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Superhuman

G2: 4,7/5 (800 ulasan)

Capterra: 4,8/5 (lebih dari 20 ulasan)

13. RescueTime AI (Terbaik untuk melacak kebiasaan digital dan mengoptimalkan penggunaan waktu)

melalui RescueTime AI

RescueTime memantau cara Anda menghabiskan waktu di komputer dan memberikan gambaran yang sebenarnya. Pernahkah Anda menyadari bahwa Anda menghabiskan tiga jam di YouTube padahal Anda mengira itu hanya istirahat sebentar? Aplikasi ini menampilkan pola-pola tersebut tanpa menghakimi. Tandai situs web dan aplikasi yang berbeda sebagai bermanfaat atau mengganggu, dan periksa dasbor Anda untuk melihat ke mana sebenarnya waktu Anda terbuang.

Anda juga dapat mengaktifkan Sesi Fokus untuk memblokir situs-situs yang menggoda dan mengalihkan perhatian Anda dari pekerjaan. Aplikasi ini melacak sesi-sesi fokus tersebut sehingga Anda dapat mengidentifikasi jam-jam paling produktif Anda.

Fitur terbaik RescueTime AI

Blokir situs web yang mengganggu selama sesi kerja fokus dengan Focus Sessions, yang juga melacak produktivitas Anda tanpa gangguan

Identifikasi pola dan tren dalam produktivitas Anda, dengan membandingkan kinerja Anda di hari dan minggu yang berbeda

Buat laporan terperinci mengenai aktivitas harian, tren produktivitas, dan penggunaan waktu untuk membantu Anda memahami kebiasaan kerja Anda

Tetapkan tujuan produktivitas yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda dan dapatkan pemberitahuan saat Anda mencapai atau melampaui tujuan tersebut, sehingga Anda tetap termotivasi dan tetap pada jalur yang benar

Keterbatasan RescueTime AI

Anda mungkin merasa opsi penyesuaiannya tidak memadai

Alat ini memerlukan pemantauan berkelanjutan, yang mungkin tidak cocok jika Anda lebih suka pemantauan manual atau memiliki kekhawatiran terkait privasi

Harga RescueTime AI

Solo: $12/bulan per pengguna

Tim: $9/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan RescueTime AI

G2: 4,2/5 (lebih dari 90 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 140 ulasan)

Apa yang Harus Anda Perhatikan dalam Memilih Agen AI untuk Produktivitas?

Agen AI telah menjadi elemen penting untuk menyempurnakan alur kerja dan meningkatkan produktivitas, namun dengan begitu banyak pilihan, mungkin sulit untuk menentukan mana yang benar-benar akan memberikan dampak positif.

Untuk memastikan Anda mendapatkan manfaat maksimal dari agen tersebut, berikut hal-hal yang perlu diperhatikan:

Otomatisasi tugas: Pilih AI yang dapat menangani tugas-tugas berulang seperti penjadwalan, pengumpulan data, pengelolaan email, dan pembuatan konten sehingga Anda dapat fokus pada pekerjaan yang lebih bernilai

Integrasi cerdas: Pastikan agen AI Anda dapat terhubung dengan mulus ke alat-alat seperti Google Drive, Slack, dan Salesforce untuk alur kerja yang terpadu

Wawasan real-time: Temukan solusi yang menyediakan ringkasan instan dan analisis data untuk membantu Anda memprioritaskan tugas dan mengambil keputusan yang tepat dengan cepat

Personalisasi: Cari agen yang dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan spesifik Anda, belajar dari preferensi Anda, dan terus meningkatkan bantuannya seiring waktu

Fitur kolaborasi: Dapatkan agen yang mendukung kerja tim dengan membantu menyusun konten, membuat pembaruan, dan mengelola tugas

Skalabilitas dan fleksibilitas: Pilih agen yang dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan Anda, baik Anda tim kecil maupun mengelola proyek berskala besar

Manajemen Proyek Berbasis AI dengan ClickUp

Setiap agen AI yang kami bahas memiliki fungsi unik, mulai dari otomatisasi tugas hingga komunikasi. Mereka membantu menyempurnakan alur kerja, meningkatkan pengambilan keputusan, dan memperkuat kolaborasi tim, sehingga tugas sehari-hari menjadi lebih efisien.

Namun, ClickUp menonjol sebagai solusi all-in-one yang menyatukan semuanya.

Dengan fitur-fitur berbasis AI dan otomatisasi yang andal dari ClickUp, Anda dapat mengintegrasikan manajemen proyek, pendelegasian tugas, dan komunikasi secara mulus dalam satu platform.

Daftar ke ClickUp dan rasakan masa depan dunia kerja hari ini. 📝