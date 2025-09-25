10 Alternatif dan Pesaing Vidyard Teratas 2026

Pernahkah Anda mencoba merekam pesan video singkat dan harus berpindah-pindah platform hanya untuk menyelesaikannya? Saya pernah mengalaminya.

Menurut Wyzowl, 89% bisnis kini menggunakan video sebagai alat pemasaran, naik dari hanya 61% pada tahun 2016. Namun pertanyaannya adalah, berapa banyak alat yang dibutuhkan untuk membuat satu video tersebut, lalu mengirimkannya kepada seseorang dengan transkrip yang layak?

Seiring meningkatnya permintaan akan platform video yang cepat, fleksibel, dan ramah pengguna, Vidyard telah menjadi pilihan yang populer. Namun, Vidyard bukanlah satu-satunya pilihan yang tersedia. Jika Anda mencari fitur yang lebih baru, harga yang lebih terjangkau, atau alat yang sesuai dengan alur kerja Anda, inilah saatnya untuk menjelajahi pilihan di luar yang biasa.

Siap untuk melepaskan diri dari batasan dan meningkatkan jangkauan Anda? Mari kita jelajahi alternatif Vidyard terbaik yang dapat mengubah cara Anda berinteraksi, menjual, dan membangun hubungan yang langgeng.

Mengapa Memilih Alternatif Vidyard?

Vidyard adalah alat video yang andal, tetapi mungkin tidak memenuhi semua kebutuhan setiap tim.

Jika Anda mencari fitur serupa dengan fleksibilitas yang lebih tinggi, integrasi yang lebih cerdas, atau pengalaman pengguna yang intuitif, menjelajahi solusi yang komprehensif mungkin layak untuk dicoba.

Alat pengeditan terbatas: Platform ini menawarkan pemotongan dasar, tetapi tidak dilengkapi dengan fitur-fitur canggih bawaan seperti penggabungan beberapa klip, transisi, atau anotasi, yang dibutuhkan banyak pengguna untuk menghasilkan konten video yang rapi

Kurva pembelajaran yang lebih curam: Antarmukanya tidak se-ramah pemula seperti alat-alat lainnya. Pengguna baru mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk terbiasa dan mulai menggunakan platform ini secara efisien

Harga lebih tinggi untuk fitur lanjutan: Fitur inti seperti analitik terperinci, penyesuaian merek, dan integrasi CRM hanya tersedia di paket berlangganan tingkat atas, yang bisa jadi mahal bagi tim kecil

Pilihan kolaborasi tim yang terbatas: Meskipun sangat baik untuk mengirim video, Vidyard tidak dirancang untuk mendukung kolaborasi end-to-end di seluruh proyek atau departemen, sehingga membatasi kegunaannya untuk alur kerja tim

Integrasi yang lebih sedikit dengan alat produktivitas: Vidyard terintegrasi dengan CRM dan alat email utama, tetapi tidak menawarkan cakupan koneksi bawaan yang sama dengan pengelola tugas, alat proyek, atau asisten berbasis AI seperti beberapa pesaingnya

📚 Baca Selengkapnya: Manajemen Proyek untuk Produksi Video

Sekilas tentang Alternatif Vidyard

Mari kita lihat sekilas tabel ini untuk membandingkan alternatif Vidyard teratas dan menemukan yang paling sesuai untuk tim Anda.

Nama Alat Fitur Utama Paling Cocok Untuk Harga* ClickUp ClickUp Clips, transkripsi AI & catatan, integrasi tugas, alur kerja kustom Perorangan, usaha kecil, perusahaan menengah, perusahaan besar Tersedia paket gratis; Penawaran harga khusus untuk perusahaan Loom Perekaman layar cepat, halaman video bermerek, analisis penonton Perorangan, usaha kecil, perusahaan menengah Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $18 per pengguna per bulan (ditagih per tahun) Hippo Video Video yang dipersonalisasi dalam skala besar, peta panas penonton, dan penangkapan prospek yang terintegrasi Usaha kecil, perusahaan menengah, perusahaan besar Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $30 per pengguna per bulan Wistia Hosting video, branding saluran, analisis pemasaran Usaha kecil, perusahaan menengah Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $19/bulan (ditagih per tahun) BombBomb Perekaman video dari email, pelacakan keterlibatan, integrasi CRM Perorangan, usaha kecil Paket berbayar mulai dari $42 per pengguna per bulan Vimeo Hosting, perlindungan kata sandi, kolaborasi tim, penyesuaian pemutar Perorangan, usaha kecil, perusahaan menengah Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $20/bulan Sendspark Personalisasi video, penyisipan email, penyesuaian merek Usaha kecil, perusahaan menengah Paket berbayar mulai dari $49 per pengguna per bulan VEED Perekaman layar, alat AI, teks terjemahan, paket pengeditan video Perorangan, usaha kecil Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $24 per pengguna per bulan Dubb Integrasi CRM, halaman arahan yang dapat disesuaikan, alur kerja otomatisasi Perusahaan menengah, perusahaan besar Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $59 per pengguna per bulan Bonjoro Pesan video dengan personalisasi, alur kerja, dan analitik Perorangan, usaha kecil Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $25 per pengguna per bulan Zight Perekaman layar, tangkapan gambar/GIF, anotasi, berbagi cepat Usaha kecil, perusahaan menengah Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $9 per pengguna per bulan (ditagih per tahun)

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat yakin bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sesungguhnya. Berikut ini adalah penjelasan terperinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Alternatif Vidyard Terbaik yang Dapat Digunakan

Mari kita bahas masing-masing alat ini secara mendetail agar Anda dapat membuat pilihan yang tepat.

1. ClickUp (Terbaik untuk manajemen proyek dan alur kerja kolaborasi)

Rekam layar, aplikasi, atau tab Anda, lalu bagikan secara instan dari tugas dengan ClickUp Clips

Sebagai aplikasi serba guna untuk pekerjaan, ClickUp tidak hanya sekadar mengelola proyek, tetapi juga menggabungkan pembuatan video, pelacakan tugas, transkripsi AI, dan kolaborasi tim ke dalam satu ruang kerja.

Dengan ClickUp Clips, Anda dapat langsung merekam seluruh layar dan webcam langsung dari ruang kerja Anda. Artinya, Anda dapat menjelaskan tugas, memberikan umpan balik, atau membagikan pembaruan singkat tanpa perlu berpindah tab atau menggunakan banyak alat sekaligus.

Anda dapat menggunakan rekaman singkat dan disesuaikan ini sebagai pengganti email panjang atau rapat. Dengan begitu, tim Anda langsung memahami konteksnya secara utuh dan dapat segera bertindak.

Di balik layar, ClickUp Brain memungkinkan Anda membuat transkripsi sesuai permintaan hanya dengan meminta fitur ini untuk ‘membuat transkripsi’ untuk klip video atau audio apa pun. Trik produktivitas ini mengubah ucapan Anda menjadi teks yang dapat dicari, sehingga memudahkan untuk menemukan, meninjau, dan membagikan informasi penting tanpa perlu menonton ulang seluruh video.

Transkripsikan video dan dapatkan transkrip tanpa harus keluar dari ClickUp

Selain transkripsi, AI Notetaker dari ClickUp mendengarkan selama rapat atau rekaman Anda. Platform ini dapat secara otomatis mentranskripsikan catatan rapat Anda, mengidentifikasi tindakan yang perlu dilakukan, dan membantu Anda melampirkan catatan yang relevan langsung ke tugas. Semua ini disajikan kepada Anda dalam ClickUp Doc yang terorganisir dengan rapi .

Rekam transkrip rapat yang akurat dengan ClickUp AI Notetaker

Jadi, jika video Anda berisi pembaruan penting seperti ‘Mari selesaikan presentasi ini sebelum Kamis’, AI ClickUp dapat mengidentifikasinya dan membantu Anda mengubahnya menjadi tugas. Transkripsi yang didukung AI ini membantu Anda tetap fokus pada percakapan tanpa perlu khawatir mencatat.

Yang membuatnya semakin hebat adalah seberapa erat video dan catatan terintegrasi dengan sistem manajemen tugas ClickUp. Anda dapat menggunakan ClickUp Tasks untuk mengubah klip, transkrip, dan ringkasan langsung menjadi tugas, sehingga tim Anda memiliki semua konteks yang dibutuhkan di satu tempat.

Untuk semakin memperlancar alur kerja Anda, platform ini menawarkan lebih dari 1.000 templat yang dapat disesuaikan dan siap digunakan segera. Templat Produksi Video ClickUp merupakan titik awal yang baik untuk memandu tim Anda melalui setiap tahap proses produksi, mulai dari perencanaan dan penulisan naskah hingga pengeditan dan publikasi. Templat ini membantu Anda mengelola tenggat waktu dan hasil kerja secara mulus dalam satu platform.

Dapatkan templat gratis Kelola proyek video mulai dari naskah hingga pengeditan dengan Template Produksi Video ClickUp

Panduan langkah demi langkah, komunikasi video asinkron, demo interaktif, apa pun yang sedang Anda kerjakan, ClickUp membantu Anda mengubahnya menjadi sesuatu yang dapat ditindaklanjuti.

Fitur terbaik ClickUp

Ubah video menjadi wawasan: Transkripsikan rekaman, sorot momen penting, dan buat ringkasan dengan Transkripsikan rekaman, sorot momen penting, dan buat ringkasan dengan ClickUp Brain

Hubungkan video dengan tindakan: Lampirkan klip langsung ke tugas agar tim Anda dapat segera menindaklanjuti umpan balik atau pembaruan

Jaga kolaborasi tetap lancar: Gunakan komentar, mention, dan notifikasi untuk tetap selaras dengan tim Anda

Sederhanakan alur kerja video: Gunakan templat dan otomatisasi untuk mengelola setiap langkah proses produksi video Anda dengan lebih efisien

Keterbatasan ClickUp

Dengan begitu banyak fitur yang disematkan, platform ini mungkin terasa membingungkan bagi pengguna baru

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4,7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.400 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

ClickUp adalah platform paling detail, namun paling fleksibel, yang pernah saya temui untuk daftar tugas dan kolaborasi. Ada begitu banyak cara untuk membuat daftar dan melacak proyek. Platform ini telah memberi tim saya cara sederhana untuk tetap mengikuti perkembangan semua pekerjaan klien kami, berkomunikasi satu sama lain mengenai tugas tertentu, dan menyimpan semua pengetahuan serta sumber daya bersama kami. Kami bahkan belum menggali sepenuhnya apa yang dapat dilakukannya, namun platform ini telah sangat membantu kami tetap terorganisir dan menyelesaikan segala sesuatunya.

melalui Loom

Loom memungkinkan Anda merekam video diri sendiri dan kemudian membagikan video tersebut secara instan melalui tautan. Aplikasi ini sangat cocok untuk tim yang perlu menyampaikan pembaruan cepat, panduan langkah demi langkah, atau tanggapan yang dipersonalisasi tanpa perlu mengadakan rapat penuh.

Anda juga dapat menggunakan Loom untuk berbagai keperluan, seperti menandai setiap video dengan logo dan warna perusahaan Anda, menambahkan tombol ajakan bertindak (call-to-action), serta melacak siapa saja yang menonton melalui analisis penonton yang terperinci. Selain itu, rekan tim Anda dapat meninggalkan komentar langsung di timeline video atau mengatur semuanya dalam folder bersama agar umpan balik tetap terstruktur dan mudah diikuti.

Fitur terbaik Loom

Potong, gunting, dan gabungkan klip langsung di browser Anda tanpa perlu perangkat lunak eksternal

Tambahkan elemen interaktif menggunakan alat gambar bawaan, reaksi emoji, dan ajakan bertindak yang dapat diklik untuk mendorong langkah selanjutnya

Terintegrasi dengan mulus dengan alat-alat populer seperti Slack, Gmail, dan Google Drive untuk memudahkan berbagi dan kolaborasi

Keterbatasan Loom

Tidak menyediakan alat pengeditan lanjutan seperti garis waktu multi-track atau transisi, yang mungkin menjadi kelemahan bagi tim yang ingin menghasilkan konten yang sangat rapi

Harga Loom

Paket Pemula: $0

Bisnis: $18 per bulan per pengguna (ditagih per tahun)

Business + AI: $24 per bulan per pengguna (ditagih per tahun)

Enterprise: Harga khusus untuk tim besar

Peringkat dan ulasan Loom

G2: 4,7/5 (lebih dari 2.000 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 480 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Loom?

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

Loom sangat mudah digunakan, cukup rekam dan langsung selesai. Saya suka betapa cepatnya saya bisa membuat video dan menyebarkan informasi kepada mereka yang membutuhkannya dengan langsung membagikan tautan. Kemampuan untuk merekam diri saya sendiri dan layar saya membuat penjelasan topik atau memandu orang lain dalam menyelesaikan tugas menjadi jauh lebih mudah.

3. Hippo Video (Pilihan terbaik untuk mengembangkan kampanye video penjualan yang sangat dipersonalisasi)

melalui Hippo Video

Hippo Video memudahkan tim untuk menonjol di kotak masuk yang penuh sesak dengan kampanye video yang dipersonalisasi. Anda dapat menyematkan video ke dalam alat seperti Salesforce, HubSpot, Gmail, atau Outlook, dan bahkan merekam serta mengirimkannya langsung dari kotak masuk Anda.

Dengan bidang dinamis seperti nama, perusahaan, atau jabatan penonton Anda, Anda dapat menyesuaikan setiap pesan agar terasa personal dan relevan. Selain itu, pelacakan terperinci mengenai jumlah penayangan, durasi tontonan, dan klik memberikan wawasan yang Anda butuhkan untuk meningkatkan keterlibatan.

Fitur terbaik Hippo Video

Gunakan templat siap pakai atau yang disesuaikan untuk membuat dan mengirim pesan video yang konsisten dan sesuai dengan merek

Aktifkan email video otomatis berdasarkan tindakan penonton untuk melakukan tindak lanjut pada waktu yang tepat

Tambahkan elemen penangkapan prospek seperti formulir, tautan kalender, dan CTA yang dapat diklik langsung di dalam video untuk mengubah keterlibatan menjadi tindakan

Keterbatasan Hippo Video

Dashboard dan alur kerja otomatisasi mungkin terasa agak kaku atau kurang intuitif bagi sebagian pengguna

Harga Hippo Video

Pesan video:

Gratis Selamanya

Pro: $30 per bulan per pengguna

Tim: $75 per bulan per pengguna

Paket Enterprise: $80 per bulan per pengguna, minimal 10 pengguna (ditagih per tahun)

Teks ke video:

Gratis Selamanya

Paket Pemula: $29 per bulan per pengguna

Pembuat: $89 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan Hippo Video

G2: 4,5/5 (lebih dari 700 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 95 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Hippo Video?

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

Saya telah menggunakan Hippo Video untuk merekam layar dan diri saya secara bersamaan guna menunjukkan panduan proses atau instruksi kepada rekan-rekan kerja saya. Hal ini benar-benar mengurangi proses bolak-balik dan memastikan semua orang berada di halaman yang sama. Selain itu, kemampuan untuk menjelaskan hal-hal secara real-time sambil menunjukkan apa yang sedang saya lakukan membuat berbagi hal-hal yang rumit menjadi jauh lebih sederhana. Saya sangat merekomendasikannya jika Anda membutuhkan alat yang andal untuk komunikasi dan pelatihan.

4. Wistia (Pilihan terbaik bagi pemasar yang ingin mengoptimalkan video untuk mendapatkan prospek dan menjaga konsistensi merek)

melalui Wistia

Wistia menyediakan layanan hosting video yang andal dengan alat pemasaran bawaan untuk membantu tim melibatkan penonton dan memperoleh wawasan berharga. Platform ini memungkinkan Anda menyesuaikan pemutar video dengan warna merek, kontrol, dan logo untuk menghadirkan pengalaman yang disesuaikan dengan merek Anda.

Peta panas yang terperinci menunjukkan bagian mana dari video Anda yang menarik perhatian dan di mana penonton berhenti menonton, sehingga membantu Anda meningkatkan efektivitas konten. Anda mungkin tidak memerlukan alternatif Wistia karena Wistia terintegrasi dengan mulus ke platform CRM dan otomatisasi pemasaran populer untuk membantu Anda menghubungkan data video ke kampanye Anda yang lebih luas.

Fitur terbaik Wistia

Tambahkan formulir pengumpulan email dan CTA yang dapat diklik di dalam video untuk menghasilkan prospek tanpa mengalihkan penonton

Bandingkan beberapa versi video untuk menentukan mana yang lebih baik dalam hal keterlibatan atau konversi

Hosting dan promosikan podcast bermerek bersama video di satu platform

Keterbatasan Wistia

Platform ini tidak memiliki fitur perekaman layar cepat atau kolaborasi internal

Harga Wistia

Gratis Selamanya

Plus: $19 per bulan (ditagih per tahun)

Pro: $79 per bulan (ditagih per tahun)

Tingkat Lanjut: $319 per bulan (ditagih per tahun)

Premium: Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan Wistia

G2: 4. 6/5 (lebih dari 800 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 170 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Wistia?

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

Wistia adalah platform video yang sangat baik untuk bisnis. Saya telah menggunakannya selama bertahun-tahun dan kustomisasi tampilan video, integrasinya dengan alat CMS, serta layanan pelanggan yang responsif menjadikannya pilihan yang tepat bagi perusahaan yang ingin menggunakan video untuk pemasaran, desain halaman arahan, dan lainnya.

👀 Fakta Menarik: Sistem pengeditan video non-linear pertama di dunia, CMX 600, diluncurkan pada tahun 1971. Ukurannya sebesar lemari es dan memungkinkan editor melompat ke frame mana pun secara instan, tanpa perlu memutar ulang atau memajukan seperti kaset VHS. Sebuah terobosan besar pada masanya!

5. BombBomb (Pilihan terbaik untuk membangun hubungan dengan klien melalui kampanye pemasaran berbasis video)

melalui BombBomb

BombBomb membantu tim penjualan dan tim keberhasilan pelanggan membangun hubungan yang lebih kuat melalui email video. Alih-alih mengirim teks biasa, Anda dapat merekam dan mengirim video yang dipersonalisasi langsung dari kotak masuk atau CRM Anda. Video-video ini muncul sebagai pratinjau animasi yang mendorong lebih banyak klik dan balasan.

Anda juga akan menerima pemberitahuan real-time saat seseorang membuka pesan Anda atau menonton video Anda, sehingga Anda dapat menindaklanjuti saat percakapan masih hangat. BombBomb terintegrasi dengan alat seperti Gmail, Outlook, Salesforce, dan HubSpot, sehingga memudahkan Anda untuk tetap berada dalam alur kerja Anda.

Fitur terbaik BombBomb

Tambahkan spanduk yang dipersonalisasi yang menampilkan nama, jabatan, dan perusahaan Anda untuk memperkuat merek Anda dan memastikan informasi penting tetap terlihat sepanjang video

Sematkan CTA yang dapat diklik di dalam video Anda untuk mengarahkan pemirsa ke tindakan yang diinginkan

Rencanakan dan jadwalkan email video untuk dikirim pada waktu yang optimal dan tingkatkan efektivitas upaya pemasaran Anda

Keterbatasan BombBomb

Tidak memiliki fitur lanjutan seperti pemotongan, pemangkasan, atau penambahan overlay

Harga BombBomb

Core: $42 per bulan per pengguna

Core + Copilot: $70 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan BombBomb

G2: 4,7/5 (lebih dari 580 ulasan)

Capterra: 4. 4/5 (lebih dari 130 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang BombBomb?

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

Saya telah menggunakan BombBomb sejak 2011 dan merekomendasikannya kepada semua klien saya yang ingin menggunakan video dalam strategi email dan pemasaran mereka. Aplikasi ini sangat mudah digunakan (baik dari desktop maupun perangkat seluler) dan menambahkan sentuhan pribadi pada email yang membantu ‘menonjol di antara keramaian’ email yang hanya berisi teks atau teks yang padat – langsung ke kotak masuk. Di aplikasi lain, Anda harus menautkan ke situs web hosting video, sementara Anda ‘agak’ harus melakukan hal yang sama dengan BombBomb, namun prosesnya jauh lebih mulus dan transparan bagi penerima.

6. Vimeo (Pilihan terbaik bagi kreator yang mencari layanan hosting video berkualitas tinggi dengan kontrol privasi)

melalui Vimeo

Vimeo merupakan alternatif yang sangat baik bagi tim yang mengutamakan kualitas video dan membutuhkan layanan hosting yang fleksibel dengan kontrol privasi yang canggih.

Anda dapat mengelompokkan konten ke dalam folder, membagikan tautan tinjauan pribadi, dan mengumpulkan umpan balik dengan komentar yang dilengkapi cap waktu. Vimeo juga mendukung siaran langsung dan menawarkan analisis video terperinci untuk melacak keterlibatan penonton dan kinerja.

Fitur terbaik Vimeo

Atur opsi privasi lanjutan untuk mengontrol siapa yang dapat melihat, mengunduh, atau menyematkan video Anda

Manfaatkan fitur-fitur berbasis AI seperti pembuatan naskah, teleprompter di depan kamera, dan penghapusan otomatis jeda serta kata pengisi untuk mempermudah proses pembuatan video

Hosting video dalam kualitas 4K dengan pemutar yang dapat disesuaikan sesuai dengan merek Anda

Keterbatasan Vimeo

Fitur kolaborasi dan opsi penyesuaian yang luas hanya tersedia pada paket berlangganan tingkat atas

Harga Vimeo

Gratis Selamanya

Paket Pemula: $20 per bulan

Standar: $41 per bulan

Tingkat Lanjut: $125 per bulan

Enterprise: Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan Vimeo

G2: 4. 3/5 (lebih dari 650 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 1.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Vimeo?

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

Selama setahun terakhir, Vimeo OTT telah memperluas cakupan dan kemampuannya untuk tetap memenuhi kebutuhan para kreator di komunitas streaming. Dengan produk yang tampilannya semulus studio-studio ternama, Vimeo OTT memberikan kesempatan kepada para kreator untuk menampilkan karya mereka dalam lingkungan yang terorganisir dengan rapi, ditampilkan secara elegan, dan mudah digunakan.

👀 Tahukah Anda? Teknik jump cut menjadi terkenal berkat para pembuat film French New Wave yang gemar melanggar aturan. Dengan memotong secara cepat antara dua adegan, mereka menciptakan efek yang mengejutkan dan menggugah yang menarik perhatian Anda serta dapat membuat Anda merasakan desakan urgensi atau kebingungan.

7. Sendspark (Pilihan terbaik bagi penjual B2B yang ingin mempersonalisasi video dalam skala besar tanpa mengorbankan branding)

melalui Sendspark

Sendspark, salah satu alternatif Loom, membantu Anda meningkatkan penjualan B2B, pemasaran, dan keberhasilan pelanggan melalui komunikasi video yang dipersonalisasi. Anda dapat menggunakan AI-nya untuk membuat naskah yang disesuaikan untuk video penjualan dan pemasaran Anda, sehingga menghemat waktu sekaligus menjaga konsistensi dan kesesuaian pesan Anda.

Halaman arahan bermerek memungkinkan Anda menampilkan video secara profesional dan Anda dapat dengan mudah membagikan video tersebut melalui email, media sosial, dan platform CRM untuk memperluas jangkauan Anda.

Fitur terbaik Sendspark

Sisipkan personalisasi dinamis, seperti nama atau logo, ke dalam video untuk menciptakan kesan personal yang disesuaikan secara massal

Dukung kerja sama tim yang efektif dengan perpustakaan bersama dan folder pribadi untuk kolaborasi yang lancar dalam pembuatan konten video

Tingkatkan kualitas dan tampilan video menggunakan alat bawaan untuk membuat video yang terlihat profesional

Keterbatasan Sendspark

Beberapa pengguna mungkin merasa bahwa analisis dan pelaporannya kurang mendetail dibandingkan dengan platform yang lebih berfokus pada perusahaan

Harga Sendspark

Paket Solo: $49 per bulan per pengguna

Paket Plus: $249 per bulan per pengguna

Paket Scale: $499 per bulan per pengguna

Perusahaan dan agensi: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Sendspark

G2: 4. 7/5 (lebih dari 350 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 80 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Sendspark?

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

Integrasinya sangat mudah dengan teknologi lain yang kami gunakan (misalnya Clay, Hubspot, dan Qwilr). Kualitas AI-nya tinggi – awalnya kami tidak yakin apa yang akan kami dapatkan saat pertama kali mencari alat di bidang ini, tetapi personalisasi Sendspark sangat baik. Harganya juga terjangkau. Kami sempat membandingkan beberapa solusi lain, tetapi harga awalnya terlalu tinggi untuk anggaran kami saat itu.

👉🏽 Berikut beberapa tips singkat yang perlu diperhatikan: Rencanakan naskah video Anda sebelum merekam

Pastikan video bisnis Anda singkat, jelas, dan fokus

Bicaralah secara alami dan hindari kata-kata pengisi

Tatap kamera untuk membangun koneksi dengan audiens Anda

Gunakan pencahayaan yang baik dan pengaturan profesional untuk meningkatkan kualitas video

Pastikan audio yang jernih dengan mikrofon yang andal

Tambahkan personalisasi (nama, konteks, atau thumbnail khusus)

Sesuaikan nada untuk usaha kecil vs. perusahaan besar

Sertakan demo produk atau konten pemasaran penjualan jika relevan

Akhiri dengan ajakan bertindak yang kuat (tindak lanjut, pengumpulan prospek, integrasi CRM)

melalui VEED

VEED adalah platform berbasis browser yang memudahkan pembuatan video, bahkan jika Anda belum pernah mengedit video sebelumnya. Anda dapat merekam, mengedit, menambahkan teks terjemahan, dan membagikan video hanya dengan beberapa klik, semuanya dalam satu tempat.

Aplikasi ini menawarkan fitur seperti pembuatan teks terjemahan otomatis, perekaman layar dan webcam, penghapusan suara latar, serta penambahan merek dengan satu klik. VEED juga mendukung kolaborasi tim dan templat video untuk mempercepat alur kerja Anda.

Fitur terbaik VEED

Akses berbagai macam templat yang sudah dirancang sebelumnya untuk berbagai keperluan, termasuk postingan media sosial, kampanye pemasaran, dan konten pendidikan

Sesuaikan posisi mata Anda secara otomatis untuk mensimulasikan kontak mata langsung dengan kamera

Buat narasi dan sulih suara berkualitas profesional dengan suara sintetis yang didukung AI

Keterbatasan VEED

Ekspor video berukuran besar dan hasil dengan resolusi lebih tinggi hanya tersedia pada paket berbayar, yang mungkin membatasi pengguna gratis

Harga VEED

Gratis

Lite: $24 per bulan per pengguna

Pro: $55 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan VEED

G2: 4. 6/5 (lebih dari 1.200 ulasan)

Capterra: 3,3/5 (lebih dari 50 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang VEED?

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

Saya sangat menyukai fitur “Magic Tools” mereka untuk menghilangkan jeda diam dan memperbaiki kualitas suara video saya. Saya menggunakan VEED hampir setiap hari karena platformnya sangat mudah digunakan dan memudahkan saya dalam mengedit video. Layanan pelanggannya juga sangat baik; saya selalu mendapatkan tanggapan cepat atas setiap pertanyaan yang saya ajukan, sehingga tidak ada waktu henti dalam pekerjaan saya. VEED juga sangat mudah diintegrasikan.

9. Dubb (Pilihan terbaik untuk mengotomatiskan tindak lanjut dengan saluran video yang berfokus pada kinerja)

melalui Dubb

Dubb adalah platform komunikasi video yang dirancang untuk membantu Anda berinteraksi secara lebih efektif melalui konten video yang dipersonalisasi dan berdampak tinggi. Asisten AI bawaan platform ini, Caira, memberikan umpan balik secara real-time mengenai penyampaian Anda dengan menilai kejelasan, empati, profesionalisme, dan nada keseluruhan.

Dengan integrasi LinkedIn yang kuat, Anda dapat membagikan video melalui pesan, komentar, permintaan koneksi, Sales Navigator, dan Recruiter, sehingga memperluas jangkauan Anda di berbagai saluran utama. Platform ini juga menyediakan pelacakan terperinci hingga tingkat email, memberikan wawasan yang jelas tentang perilaku penonton individu dan memungkinkan tindak lanjut yang lebih terarah dan tepat waktu.

Fitur terbaik Dubb

Atur urutan email video otomatis untuk memelihara prospek dan menjaga komunikasi yang konsisten dengan calon pelanggan dan pelanggan

Sinkronkan video produk dengan alat CRM dan email seperti Salesforce, HubSpot, dan Gmail untuk mempermudah alur kerja pemasaran

Akses analisis penonton yang mendalam, termasuk durasi tontonan, titik keluar, dan tingkat keterlibatan, untuk menyempurnakan pesan Anda

Keterbatasan Dubb

Beberapa pengguna merasa antarmuka pengguna kurang intuitif, yang dapat memperlambat proses orientasi bagi anggota tim baru

Harga Dubb

Paket Pemula: Gratis

Pro: $59 per bulan per pengguna

Pro Plus: $129 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan Dubb

G2: 4. 6/5 (lebih dari 550 ulasan)

Capterra: 4,8/5 (lebih dari 100 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Dubb?

Sebuah ulasan Capterra menyebutkan:

Dubb memungkinkan Anda berbicara langsung kepada calon pelanggan — dengan jelas, penuh emosi, dan meyakinkan. Tidak ada lagi email yang dingin. Tidak perlu lagi menebak-nebak. Anda merekamnya sekali… dan itu akan menjual selamanya.

👀 Tahukah Anda? ‘Match cut’ adalah trik penyuntingan cerdas di mana dua adegan berbeda dihubungkan dengan mencocokkan bentuk, warna, atau aksi — yang terkenal digunakan dalam film 2001: A Space Odyssey ketika sebuah tulang yang dilemparkan ke udara beralih ke adegan pesawat ruang angkasa.

10. Bonjoro (Pilihan terbaik untuk mengubah kunjungan rutin menjadi momen video yang menonjol dan personal)

melalui Bonjoro

Bonjoro adalah platform pesan video yang dirancang untuk pesan selamat datang, tindak lanjut, dan ucapan terima kasih, membantu Anda mengubah interaksi sehari-hari menjadi pengalaman yang berkesan. Gunakan platform ini untuk menyematkan daftar putar video dan aplikasi pihak ketiga seperti survei atau kalender guna menggabungkan konten yang dipersonalisasi dan standar.

Lalu, bagaimana jika video utama tidak dapat dimuat? Anda dapat memanfaatkan video cadangan untuk memastikan pesan Anda tersampaikan dan menjamin pengirimannya. Bagian terbaiknya adalah Anda dapat memilih antara thumbnail GIF statis dan animasi agar video Anda menonjol, serta mengatur pesan yang tidak mendapat respons untuk dikirim ulang secara otomatis setelah beberapa hari guna meningkatkan peluang video Anda dilihat.

Fitur terbaik Bonjoro

Sertakan daftar putar video dan aplikasi pihak ketiga seperti survei atau kalender ke dalam pesan Anda untuk menggabungkan konten yang dipersonalisasi dan standar

Integrasikan dengan lebih dari 100 CRM dan aplikasi untuk mengotomatiskan alur kerja pesan video Anda dan mengirimkan pesan yang dipersonalisasi dalam skala besar

Gunakan filter alur kerja untuk menargetkan pesan Anda dengan lebih baik berdasarkan kriteria tertentu serta meningkatkan relevansi dan dampaknya

Keterbatasan Bonjoro

Opsi penyesuaian platform untuk branding video dan tata letak agak terbatas dibandingkan dengan pesaing

Harga Bonjoro

Gratis Selamanya

Paket Pemula: $25 per bulan

Pro: $39 per bulan

Pertumbuhan: $99 per bulan

Perusahaan: Mulai dari $99 per bulan

Peringkat dan ulasan Bonjoro

G2: 4. 8/5 (lebih dari 50 ulasan)

Capterra: Belum cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Bonjoro?

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

Bonjoro telah membantu saya mempersonalisasi email dan meningkatkan interaksi dengan calon pelanggan, yang pada akhirnya menghasilkan lebih banyak prospek dan konversi. Platform ini sangat mudah digunakan, dan setiap kali saya memiliki pertanyaan, tim dukungan mereka menyelesaikan masalah dengan sangat cepat. Pengalaman dan hasilnya sangat positif, dan saya menyukai antarmuka platform ini karena sangat ramah pengguna dan mudah dinavigasi.

11. Zight (Pilihan terbaik untuk tim internal yang membutuhkan rekaman layar cepat dan berlabel untuk menjelaskan tugas dengan cepat)

melalui Zight

Zight adalah platform komunikasi video internal yang membantu Anda berkomunikasi dengan lebih cepat dan jelas melalui tangkapan layar beranotasi, rekaman layar, GIF, dan video webcam. Platform ini dirancang untuk menyederhanakan umpan balik, mempercepat kolaborasi, dan mengurangi proses bolak-balik dalam komunikasi internal.

Dengan kemampuan AI yang canggih, Zight dapat secara otomatis menghasilkan transkrip, teks terjemahan, ringkasan, dan terjemahan dalam berbagai bahasa. Anda juga dapat mengubah video menjadi dokumentasi terstruktur seperti laporan bug, SOP, atau FAQ, sehingga membantu Anda merampingkan alur kerja dan mengurangi tugas manual.

Fitur terbaik Zight

Rekam layar dan webcam secara bersamaan, lalu tambahkan anotasi untuk memperjelas pesan Anda dengan cepat

Bagikan video secara instan melalui tautan langsung atau sematkan ke Slack, Gmail, dan platform populer lainnya

Kelola rekaman dengan penyimpanan cloud dan atur konten dalam folder untuk memudahkan akses dan kolaborasi tim

Keterbatasan Zight

Aplikasi ini tidak mendukung perekaman dengan pengguliran otomatis, yang sangat penting untuk merekam halaman web atau dokumen yang panjang melebihi layar yang terlihat

Harga Zight

Gratis Selamanya

Pro: $9 per bulan (ditagih per tahun)

Tim: $11 per bulan per pengguna (ditagih per tahun)

Enterprise: Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan Zight

G2: 4. 6/5 (lebih dari 1.220 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 180 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Zight?

Sebuah ul asan G2 menyebutkan:

Dengan opsi gratis yang bisa saya gunakan setiap hari, saya dapat membuat klip video berkualitas sangat baik dengan mudah. Mudah digunakan, fitur pengeditannya sangat cocok untuk pekerjaan saya. Saya menyukainya sebagai Aplikasi Cloud dan kini menjadi lebih baik lagi sebagai Zight. Layanan dukungan pelanggannya luar biasa. Fitur AI baru telah ditambahkan. Cobalah, Anda tidak akan menyesal.

Siap untuk Beralih dari Vidyard? Coba ClickUp!

Beberapa alat memudahkan pengiriman pesan video singkat. Alat lainnya memberi Anda kontrol lebih besar atas branding, analitik, atau personalisasi.

Intinya, Anda memiliki banyak pilihan.

Namun, jika Anda mencari platform yang tidak hanya merekam dan mengirim video, ClickUp mungkin layak untuk dicoba. Dengan ClickUp Clips, Anda dapat merekam layar, mentranskripsikan ucapan Anda menggunakan AI, dan mengintegrasikannya ke dalam alur kerja Anda. Artinya, Anda tidak perlu melakukan tindak lanjut berulang, pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, dan tidak ada hal yang terlewatkan.

Ingin mengubah video Anda menjadi tindakan? Coba ClickUp secara gratis dan lihat bagaimana aplikasi ini dapat membantu pekerjaan harian Anda.