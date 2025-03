Alternatif Wistia yang Terungkap: Jelajahi 10 Perkakas Hosting Video Unggul

Lampu, kamera, aksi-kata-kata-kata ini tidak hanya bergema di lokasi syuting Hollywood, tetapi juga di seluruh lanskap digital di mana berbagai merek berusaha untuk menjadi sorotan. Di era karisma piksel ini, mari kita ungkap sebuah teka-teki: apa kesamaan antara halaman pertama hasil pencarian Google dan video pemasaran yang menawan? Jawabannya: tempat duduk di barisan depan untuk menjadi bintang SEO. ๐ŸŽฌ

Ini adalah pengungkapan blockbuster lainnya: Halaman web dengan video adalah 53 kali lebih banyak kemungkinan untuk mengklaim posisi halaman pertama yang didambakan di Google daripada mereka yang tidak.

Dalam hal membuat video khusus merek yang berdampak, Wistia telah menjadi alat yang dapat diandalkan untuk banyak bisnis. Sebagai platform hosting video, platform ini menyiapkan panggung untuk menghidupkan konten video yang menarik. Namun, ini mungkin tidak sempurna untuk semua Inisiatif pemasaran B2B atau B2C .

Jadi, mari jelajahi lebih banyak pilihan-kami telah menyusun daftar 10 alternatif Wistia berkualitas tinggi yang dapat membantu menautkan konten video Anda untuk Keunggulan SEO !

Apa Itu Wistia? Tinjauan Singkat

Wistia dirancang untuk bisnis di arena pemasaran video-ini menyederhanakan seluruh siklus hidup konten video. Platform ini berfungsi sebagai perpustakaan konten berbasis cloud Anda, sehingga memudahkan untuk mengunggah, mengatur, dan berbagi episode video dan audio.

Dengan layar yang ramping dan perekam webcam, Wistia memungkinkan Anda dengan mudah pembuatan konten memungkinkan pengguna untuk menangkap layar dan wajah secara bersamaan. Manfaat tambahan lainnya adalah pemangkas video yang mudah digunakan untuk menyempurnakan kreasi! ๐Ÿ“น

Selain itu, Wistia Live adalah tiket masuk di belakang panggung Anda untuk menghosting dan menganalisis streaming langsung. Ada fokus besar pada estetika merek-Wistia mengubah koleksi video menjadi galeri yang menawan melalui Channels, semua dapat disesuaikan dengan satu kode sematan.

Via: Wistia Di luar hosting, Wistia menggali ke dalam detail terperinci, menyediakan wawasan video melalui analitik dan tes A/B. Platform ini terintegrasi secara mulus dengan platform otomasi pemasaran, membuat pemanfaatan data menjadi sangat mudah.

Meskipun Wistia menonjol sebagai pemimpin dalam bidang pemasaran video, beberapa faktor tertentu membuat para kreator konten ragu-ragu ketika mempertimbangkan platform ini. Yang paling utama di antara kekhawatiran ini adalah paket harga premiumnya, kurangnya tingkat gratis, dan biaya tambahan untuk melampaui batas perekaman video.

Jadi, mengapa mencari platform hosting video di tempat lain?

Apa yang Seharusnya Anda Inginkan dalam Alternatif Wistia

Pengguna biasanya mencari alternatif Wistia yang lebih hemat biaya, lebih disukai perangkat dengan harga yang transparan dan tidak ada biaya tersembunyi. Tetapi kami sarankan untuk mempertimbangkan faktor-faktor kunci ini juga:

Kumpulan fitur: Carilah kemampuan yang sesuai atau melebihi Wistia, menawarkan opsi pembuatan dan hosting video yang tangguh, analisis, dan fitur kustomisasi Kemudahan penggunaan: Platform yang ramah pengguna memastikan navigasi yang lancar dan pemanfaatan fitur-fiturnya secara efisien, bahkan untuk pemula dalam pemasaran video - tetapi fitur pengeditan video tingkat lanjut juga cukup penting Skalabilitas konten: Platform yang mengakomodasi perpustakaan konten yang luas dan kumpulan pemirsa yang terus bertambah memastikan kelangsungan jangka panjang untuk strategi pemasaran video Anda Kustomisasi dan pencitraan merek: Kemampuan untuk menciptakan pengalaman video yang dipersonalisasi dan berfokus pada merek meningkatkan kemampuan Anda untuk terlibat dan terhubung dengan audiens Anda pengoptimalan SEO: Platform harus memfasilitasi kemudahan penemuan di mesin pencari, meningkatkan jangkauan dan dampak konten video berkualitas tinggi Anda ๐ŸŽญ Kemampuan integrasi: Pertimbangkan kompatibilitas alternatif Wistia dengan tumpukan teknologi yang ada, termasuk platform otomasi pemasaran dan perangkat lunak analitik untuk merampingkan alur kerja dan meningkatkan pengambilan keputusan berbasis data

10 Alternatif Wistia Teratas untuk Hosting dan Desain Video yang Lancar

Di luar koridor Wistia yang sudah dikenal luas, terdapat dunia produk hosting video, yang masing-masing berlomba-lomba mendefinisikan ulang cara para profesional pemasaran menampilkan merek mereka kepada dunia.

Anda mungkin berada di ujung kursi Anda, bertanya-tanya, _"Jika bukan Wistia, lalu apa?" Lihatlah! Kompilasi 10 besar alternatif untuk Wistia menanti Anda di bawah ini. ๐Ÿ‘‡

1. Vimeo

Via: Vimeo Vimeo merupakan saingan berat bagi Wistia karena menawarkan solusi menyeluruh untuk hosting video, pemasaran, webinar, dan monetisasi. Vimeo menyederhanakan pengeditan dan pembuatan video dengan templat yang mudah digunakan, membuat hasil profesional dapat diakses bahkan oleh mereka yang tidak memiliki anggaran atau keahlian yang besar.

Rekam video, unggah file, gunakan alat pengeditan video, atau ubah video berkualitas tinggi menjadi GIF dengan Vimeo. Perangkat lunak pengeditan video ini menawarkan beragam fitur, termasuk Generator skrip AI untuk membuat konten untuk platform seperti TikTok dan Instagram.

Selain itu, hosting pada pemutar bebas iklan yang dapat disesuaikan dengan izin yang dapat disesuaikan memastikan konten dan video profesional Anda menjangkau pemirsa yang tepat.

Mengatur konten sangat mudah berkat perpustakaan video Vimeo yang indah dengan transkripsi otomatis untuk pencarian berbasis teks yang mudah. Platform pengeditan video menyederhanakan kolaborasi dengan catatan berkode waktu dan tinjauan bingkai per bingkai untuk membuat video profesional dalam sekejap. ๐Ÿง

Fitur terbaik Vimeo

Templat video media sosial

Pembuatan skrip AI dan pengeditan tingkat lanjut

Pemutar bebas iklan

Integrasi dengan berbagai platform seperti Gmail, Asana, Shopify, danFigma Perpustakaan video yang terorganisir



Keterbatasan Vimeo

Keterbatasan kustomisasi tertentu bisa membuat frustrasi

Dukungan pelanggan perlu ditingkatkan

Harga Vimeo

Gratis

Pemula : $12/bulan per kursi

: $12/bulan per kursi Standar : $20/bulan per kursi

: $20/bulan per kursi Lanjutan : $65/bulan per kursi

: $65/bulan per kursi Perusahaan: Harga khusus

*Semua harga yang tercantum mengacu pada model penagihan tahunan

Peringkat dan ulasan Vimeo

G2 : 4.2/5 (400+ ulasan)

: 4.2/5 (400+ ulasan) Capterra: 4.6/5 (900+ ulasan)

2. Animoto

Via: Animoto Animoto menonjol sebagai pesaing lain yang layak dalam bidang produksi video yang memukau. Mulailah dengan template video yang telah dirancang sebelumnya yang menggabungkan praktik terbaik media sosial untuk membantu Anda menambahkan personalisasi bagi pemirsa yang dituju.

Alat pengeditan yang diperluas dan efek visual yang menawan memastikan pengalaman pembuatan video yang mulus. Misalnya, Anda dapat dengan mudah menyempurnakan kanvas Anda dengan menyeret dan melepaskan media dari komputer atau mengimpor dengan mulus dari penyimpanan cloud.

Pertahankan warna, font, dan logo favorit Anda, dan masukkan ke dalam video Anda dengan satu klik. Tingkatkan konten Anda lebih jauh dengan memasukkan efek, animasi, dan transisi yang menarik perhatian untuk sentuhan yang benar-benar disesuaikan. ๐ŸŽจ

Platform ini memungkinkan pemangku kepentingan yang diundang untuk memberikan umpan balik beri cap waktu langsung pada video. Menerapkan saran langsung dari alat pengeditan, menghilangkan kekacauan utas email.

Fitur terbaik Animoto

Seret dan letakkan media dari komputer atau penyimpanan cloud Anda

Memungkinkan pengunduhan dalam kualitas 1080p sejernih kristal

Templat hemat waktu

Komentar dengan stempel waktu untuk loop umpan balik

Bagikan atau sematkan video dengan mudah melalui media sosial atau email

Keterbatasan Animoto

Templat bisa menggunakan peningkatan

Fitur terbatas dalam paket gratis dibandingkan dengan opsi platform video lainnya

Harga Animoto

Gratis

Dasar : $8/bulan

: $8/bulan Profesional : $15/bulan

: $15/bulan Tim: $39/bulan

*Semua harga yang tercantum mengacu pada model penagihan tahunan

Peringkat dan ulasan Animoto

G2 : 4.4/5 (90+ ulasan)

: 4.4/5 (90+ ulasan) Capterra: 4.3/5 (100+ ulasan)

3. Vidyard

Via: Vidyard Bayangkan Anda memiliki koleksi konten yang terus bertambah-demo produk, video merek, kisah pelanggan-Vidyard memudahkan Anda mengunggah, mengatur, dan membagikan semuanya dari satu hub. Jaga agar semuanya tetap rapi dengan folder khusus dan izin akses untuk peran yang berbeda.

Vidyard juga memungkinkan Anda menentukan siapa saja yang dapat melihat video yang dipublikasikan. Ingin merahasiakan video? Lindungi dengan kata sandi. Perlu membagikannya kepada dunia? Ubah pengaturan akses menjadi Public atau Anyone with the link.

Pemutar Vidyard sepenuhnya dapat disesuaikan dengan gambar mini yang menarik, bab, dan panduan yang dipersonalisasi, membuat konten Anda terlihat menarik dan layak diklik. Selain itu, platform ini menyelami analitik seperti siapa yang menonton atau berapa lama, yang membantu meningkatkan keterlibatan prospek strategi.

Fitur terbaik Vidyard

Hosting video yang berfokus pada penjualan

Folder video khusus dan izin khusus tim

Perekaman video yang mudah melalui ekstensi peramban, aplikasi seluler atau desktop

Mengaktifkan metatag SEO untuk visibilitas mesin pencari yang lebih baik

Mengukur dampak pada prospek dengan integrasi CRM

Keterbatasan Vidyard

Fitur kliping dan pengeditan perlu dioptimalkan untuk kecepatan

Kustomisasi tertentu menyebabkan hasil yang kasar dan pixelated

Opsi perekam layar gratis

Harga Vidyard

Gratis

Pro : $19/bulan

: $19/bulan Plus : $59/bulan

: $59/bulan Bisnis: Harga khusus

*Semua harga yang tercantum mengacu pada model penagihan tahunan

Peringkat dan ulasan Vidyard:

G2 : 4.5/5 (700+ ulasan)

: 4.5/5 (700+ ulasan) Capterra: 4.5/5 (100+ ulasan)

4. Melampaui

Via: Vyond Apakah Anda ingin video Anda tidak hanya menarik tetapi juga mendidik bagi tim atau target pelanggan Anda? Maka Anda membutuhkan Vyond, pendongeng animasi yang luar biasa! ๐Ÿ˜ป

Dengan fungsi-fungsi mutakhir Vyond, membuat video kelas profesional sangatlah mudah. Misalnya, Anda akan menyukai Vyond Go, layanan bertenaga AI dari platform ini untuk membuat skrip dan video secara instan. Cukup masukkan perintah atau gunakan konten yang sudah ada, dan voila, Anda sudah memiliki draf video pertama yang siap untuk diedit!

Untuk perlakuan kreatif yang lengkap, masuklah ke Vyond Studio, sebuah negeri ajaib seret dan lepaskan untuk membuat video khusus merek. Perpustakaannya yang luas menawarkan templat adegan dan video yang telah dibuat sebelumnya yang mencakup berbagai industri dan kasus penggunaan, semuanya dapat disesuaikan dengan karakter, warna, alat peraga, efek suara, teks, suara, dan musik yang dipersonalisasi.

Fitur terbaik Vyond

Pembuat skrip dan video dengan AI

Templat adegan dan video yang telah dibuat sebelumnya

Pembuat video berbasis garis waktu seret dan lepas

Ekspor dalam format GIF dan MP4

Mendukung 70+ bahasa untuk video yang didukung AI

Melampaui batasan

Tidak ada paket gratis

Pratinjau bisa jadi lambat

Harga Vyond

Penting : $25/bulan

: $25/bulan Premium : $54/bulan

: $54/bulan Profesional : $92/bulan

: $92/bulan Perusahaan: Harga khusus

*Semua harga yang tercantum mengacu pada model penagihan tahunan

Peringkat dan ulasan Vyond

G2 : 4.7/5 (200+ ulasan)

: 4.7/5 (200+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (200+ ulasan)

5. Alat tenun

Via: Alat tenun Loom adalah aplikasi pendongeng yang tepat untuk Anda dengan pemutar berkualitas tinggi dan integrasi yang sangat mulus untuk dipublikasikan di jejaring sosial. Aplikasi ini memungkinkan Anda merekam dan membagikan pesan video bertenaga AI dengan mudah dengan Loom AI, dan menambahkan komentar, emoji, dan bahkan CTA (ajakan bertindak) untuk menarik lebih banyak prospek.

Anda tidak memerlukan keahlian pengeditan kelas atas untuk menyesuaikan video di Loom. Gunakan aset merek Anda untuk menyesuaikan video memangkas, menjahit, atau menambahkan gambar mini khusus-semuanya ada di ujung jari Anda. Bisnis kecil tanpa anggaran produksi yang rumit akan menghargai filter peredam derau latar belakang Loom untuk meningkatkan output audio.

Dengan Loom, Anda membuka dunia baru yang menyenangkan dan kreasi video yang kolaboratif! Jika Anda mengelola beberapa ruang kerja, Anda dapat membuat Team Library untuk akses bersama atau mengatur konfigurasi tampilan dan keamanan yang berbeda untuk setiap ruang.

Fitur terbaik Loom

Rekam dan bagikan pesan video yang didukung AI

Filter suara berkualitas

Perekaman layar dengan ekstensi Chrome , aplikasi desktop, atau aplikasi seluler

Integrasi dengan ratusan alat (termasuk Google Workspace dan Slack)

Transkrip dan teks dalam 50+ bahasa

Keterbatasan alat tenun

Bisa jadi sangat terbatas untuk pengguna gratis

Tidak ada cara untuk mengubah urutan klip video saat mengedit

Harga alat tenun

Pemula : Gratis

: Gratis Bisnis : $12.50/bulan

: $12.50/bulan Perusahaan: Harga khusus

*Semua harga yang tercantum mengacu pada model penagihan tahunan

Peringkat dan ulasan Loom

G2 : 4.7/5 (1.700+ ulasan)

: 4.7/5 (1.700+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (400+ ulasan)

6. Renderforest

Via: Renderforest Renderforest seperti pembangkit tenaga listrik kreatif yang mendukung kebutuhan video dan desain Anda dari perspektif branding. Dengan Video Maker dan 100+ templatnya, Anda bisa membuat apa saja mulai dari video penjelasan hingga klip promosi-bahkan intro dan outro berkualitas siaran.

Alat-alat lain yang berguna dalam platform ini meliputi:

Pembuat Grafis: Berisi aset untuk mendesain selebaran, poster, atau materi promo Pembuat Logo: Dapatkan akses ke berbagai logo yang dibuat oleh AI untuk video Anda Editor Mockup: Membantu membuat maket produk fotorealistik

Anda juga bisa membuat situs web yang menakjubkan dengan Pembuat Situs Web Renderforest, menghostingnya di servernya, dan meningkatkan lalu lintas dengan mengintegrasikannya dengan Alat-alat SEO seperti Semrush. โ˜˜๏ธ

Fitur terbaik Renderforest

Templat, adegan, dan preset untuk pembuatan video cepat

Penyimpanan hingga 500 MB pada paket gratis

Logo, maket, dan grafik promo

Alat bantu pertumbuhan pada paket Pro dan Bisnis

Keterbatasan Renderforest

Tidak ada opsi untuk menggabungkan klip video

Kadang-kadang rendering lambat

Harga Renderforest

Gratis

Lite : $9,99/bulan

: $9,99/bulan Pro : $15.99/bulan

: $15.99/bulan Bisnis: $23,99/bulan

*Semua harga yang tercantum mengacu pada model penagihan tahunan

Peringkat dan ulasan Renderforest

G2 : 4.7/5 (400+ ulasan)

: 4.7/5 (400+ ulasan) Capterra: 4.8/5 (400+ ulasan)

7. SproutVideo

Via: SproutVideo Editor seret dan lepas yang apik, templat latar belakang dan gambar mini yang berlimpah, dan kemampuan untuk membuat pemutar video unik sebanyak yang Anda inginkan-itulah SproutVideo. Aplikasi ini mendukung hosting video langsung dan sesuai permintaan, diperkuat dengan deteksi bandwidth otomatis untuk pemutaran yang lancar di berbagai perangkat.

ajakan bertindak di dalam pemutar? โœ

alat penangkap prospek yang dapat disesuaikan?_ Periksa ulang. โœ โœ

layar pasca-pemutaran untuk memandu audiens Anda yang terlibat?

SproutVideo menggunakan jaringan distribusi konten global untuk memastikan pengalaman pemirsa tanpa gangguan. Anda juga dapat menyempurnakan dan mengelola konten Anda dengan lebih baik dengan memanfaatkan metrik keterlibatan video seperti titik puncak dan titik penurunan.

Fitur terbaik SproutVideo

Editor seret dan lepas yang mudah digunakan

Templat latar belakang dan gambar mini

Metrik keterlibatan yang kaya

Berfungsi dengan baik pada Shopify, WordPress, dan Squarespace

Keterbatasan SproutVideo

Opsi terbatas untuk ruang penyimpanan

Fungsi pencarian perlu ditingkatkan

Harga SproutVideo

Benih : $ 10/bulan

: $ 10/bulan Tunas : $35/bulan

: $35/bulan Pohon : $75/bulan

: $75/bulan Hutan: $ 295/bulan

*Semua harga yang tercantum mengacu pada model penagihan tahunan

Peringkat dan ulasan SproutVideo

G2 : 4.6/5 (100+ ulasan)

: 4.6/5 (100+ ulasan) Capterra: 4.8/5 (100+ ulasan)

8. Pengisi suara

Via: Dubb Dubb memungkinkan Anda mengubah pesan menjadi video yang dapat dilacak dan meninggalkan kesan positif yang abadi. Baik Anda merekam video dari ponsel, laptop, atau tablet, aplikasi ini siap membantu Anda.

Dubb memungkinkan Anda membagikan video yang digerakkan oleh nilai dengan mudah melalui saluran seperti email atau LinkedIn dan menghilangkan hambatan penjualan. Lacak keterlibatan dan hasil secara real-time, dengan mengakses pelaporan aktivitas langsung dan analisis yang komprehensif.

Tetapi yang benar-benar kami sukai dari platform ini adalah bagaimana platform ini mendukung penyiapan laman landas profesional dengan pengaturan awal seperti daftar putar dan CTA yang menghasilkan rasio konversi yang lebih tinggi. Dan dengan Dubb Caira, asisten AI platform ini, Anda bisa mendapatkan umpan balik untuk meningkatkan elemen-elemen seperti persuasif atau kejelasan pesan video Anda. ๐Ÿ’ฏ

Fitur terbaik Dubb

Pesan video yang dipersonalisasi

Perekaman multi-perangkat

Berbagi video multi-saluran

Umpan balik konten berbasis AI yang terintegrasi

Keterbatasan Dubb

Halaman arahan tempat video dihosting cenderung lambat

Antarmukanya bisa menggunakan penyempurnaan

Harga Dubb

Pemula : Gratis

: Gratis Pro : $42/bulan

: $42/bulan Pro Plus: $90/bulan

*Semua harga yang tercantum mengacu pada model penagihan tahunan

Peringkat dan ulasan Dubb:

G2 : 4.6/5 (500+ ulasan)

: 4.6/5 (500+ ulasan) Capterra: 4.8/5 (90+ ulasan)

9. VEED

Via: VEED Anggap saja VEED sebagai duet alat perekaman dan pengeditan yang dinamis-sangat sempurna untuk hosting dan seterusnya!

Lepaskan kemampuan pengeditan tingkat lanjut dengan pemangkas video, transkripsi otomatis, terjemahan otomatis, penghilang kebisingan latar belakang, perekam webcam, dan banyak lagi. Dan sentuhan futuristiknya? Dengan kreator avatar AI VEED, Anda dapat mengakses avatar yang realistis untuk membuat video yang lebih menarik secara visual dan mental. ๐Ÿค–

Anda juga dapat menggunakan lebih dari 300 templat video - tersedia dalam resolusi potret, lanskap, dan persegi - untuk mendapatkan hasil yang mewah untuk skenario apa pun! Oh, dan apakah kami menyebutkan bahwa Anda dapat mengambil video dari TikTok dan Instagram?

Fitur terbaik VEED

Tata letak yang beragam seperti layar terpisah, penyisipan webcam, pertukaran latar belakang, dan banyak lagi

Kemampuan pengeditan video tingkat lanjut

Avatar AI yang sangat realistis

300+ templat video

Keterbatasan VEED

Tanda air muncul di video gratis

Akan mendapat manfaat dari lebih banyak templat untuk penggunaan bisnis

Harga VEED

**Gratis

Dasar : $12/bulan

: $12/bulan Pro : $24/bulan

: $24/bulan Bisnis : $59/bulan

: $59/bulan Perusahaan: Harga khusus

*Semua harga yang tercantum mengacu pada model penagihan tahunan

Peringkat dan ulasan VEED

G2 : 4.6/5 (100+ ulasan)

: 4.6/5 (100+ ulasan) Capterra: 3.4/5 (40+ ulasan)

10. WeVideo

Via: WeVideo Baik saat Anda membuat film, merekam layar Anda, atau ingin membuat klip layar hijau berkualitas studio, WeVideo dapat mewujudkannya dengan fungsi yang mudah digunakan oleh pemula dan efek berbiaya besar-tetapi tanpa bujet besar! ๐Ÿ’ฐ

WeVideo memiliki paket gratis yang murah hati - Anda mendapatkan lima menit waktu penerbitan bulanan, penyimpanan 1 GB, kualitas perekaman layar hingga 480p, ekspor hanya audio, dan bahkan pembuat GIF! Namun, Anda tidak dapat merekam layar dan webcam secara bersamaan, kecuali Anda membayar paket Unlimited.

Dengan paket berbayar, Anda bisa mengucapkan selamat tinggal pada tanda air dan membuka dunia alat yang canggih namun sangat mudah, seperti pengeditan layar hijau, peningkatan audio, gerakan lambat, dan banyak lagi!

Fitur terbaik WeVideo

Perpustakaan dengan lebih dari satu juta aset stok

Mendukung hingga video 4K Ultra HD

Pencipta GIF

Opsi pengeditan latar belakang yang kaya

Keterbatasan WeVideo

Pemrosesan video yang lambat berdampak pada performa

Kurangnya grafis .png

Harga WeVideo

Gratis

Berbayar : $ 4,99/bulan

: $ 4,99/bulan Tidak terbatas : $7,99/bulan

: $7,99/bulan Profesional : $19,99/bulan

: $19,99/bulan Bisnis : $36,99/bulan

: $36,99/bulan Perusahaan: Harga khusus

*Semua harga yang tercantum mengacu pada model penagihan tahunan

Peringkat dan ulasan WeVideo

G2 : 4.3/5 (40+ ulasan)

: 4.3/5 (40+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (100+ ulasan)

Alat Pemasaran Konten Lain yang Harus Dimiliki

Meskipun alternatif Wistia unggul dalam hosting dan pengeditan video, Anda membutuhkan solusi yang lebih komprehensif untuk pemasaran dan pengelolaan konten. Membuat video hanyalah sebagian kecil dari upaya ini-rata-rata-rata, tim pemasaran menghabiskan waktu berjam-jam untuk meneliti preferensi audiens, merencanakan skrip video, dan mengevaluasi metrik performa.

Jika Anda membutuhkan pendekatan yang lebih praktis untuk pembuatan dan pengelolaan konten video-cobalah ClickUp. Ini adalah alat serbaguna untuk membuat konten video dan mengatur materi produksi, merencanakan kalender konten dan merampingkan alur kerja.

ClickUp

Bagikan pesan video Anda dengan tautan peramban langsung yang tidak memerlukan unduhan dan dapat dilihat langsung setelah merekam

Masuki surga produktivitas dengan ClickUp-pendamping kerja berbasis AI terbaik dicintai oleh bisnis di berbagai bidang ! Untuk produser dan pemasar konten, platform ini dilengkapi dengan perekaman layar bawaan dan alat perencanaan produksi.

Bertemu Klip alat perekam layar dan suara gratis dari ClickUp yang menawarkan banyak bebas tanda air rekaman tanpa batasan waktu. Antarmuka intuitifnya memungkinkan perekaman seluruh layar, jendela aplikasi tertentu, atau tab peramban (di Chrome atau Firefox). Lihat pemutaran secara instan dan bagikan dengan aman dengan pemirsa melalui tautan publik atau pribadi. ๐Ÿ˜

Klip sangat ideal untuk merekam tutorial produk atau layanan yang ekstensif. Hal ini bisa sangat bermanfaat untuk penjualan karena, menurut statistik pemasaran video tahun 2022 , 96% orang menonton video penjelasan untuk menjelajahi produk baru. Selain itu, Anda juga dapat memanfaatkan platform ini untuk membuat panduan karyawan atau rekaman layar cara praktis!

Di dalam tugas ClickUp, bagikan layar Anda dengan mudah dan rekam untuk berkomunikasi dengan pengguna lain dengan lebih cepat tanpa berpindah ke alat perekam layar lainnya

Manfaatkan ClickUp untuk meningkatkan proses pemasaran konten

Kekuatan ClickUp terletak pada kemampuannya yang luar biasa rangkaian manajemen tugas sempurna untuk tim dengan berbagai ukuran. Buat tugas, tetapkan tanggal jatuh tempo dan tanggung jawab, dan lacak kemajuan di seluruh siklus produksi video Anda. Gunakan 15+ tampilan untuk memantau beban kerja tim dan jadwal penerbitan. Dan ceri di atas- Otomatisasi ClickUp mempercepat tugas-tugas admin seperti memperbarui status atau mengirim video ke klien, meringankan beban Anda!

Bagi mereka yang membangun basis dokumentasi untuk pemasaran atau produksi konten , Dokumen ClickUp adalah pengubah permainan. Simpan kalender konten, skrip sulih suara, panduan pemasaran, dan strategi di satu lokasi terpusat. Manfaatkan fitur ClickUp AI untuk menyempurnakan skrip video dan menerjemahkannya untuk melibatkan target pasar-atau meringkas konten untuk komunikasi yang lebih cepat.

Fungsi AI ClickUp memudahkan tim pemasaran untuk membuat dokumen penting seperti studi kasus dengan cepat

Anda dapat membuat folder khusus untuk setiap proyek video atau kampanye pemasaran. ClickUp terintegrasi dengan lebih dari 1.000 perangkat lunak lain, termasuk SEO dan alat penjualan, untuk membuat pekerjaan Anda tetap efisien. ๐Ÿ’

Fitur terbaik ClickUp

Rekaman layar dan suara tanpa watermark, tanpa batasan waktu

Papan tulis untuk curah pendapat pemasaran video

Ekstensi Chrome untuk kliping situs web dan tangkapan layar yang cepat

Dukunganmanajemen tugas video pada skala apa pun

Menetapkan komentar dan alat pemeriksaan untuk persetujuan yang lebih cepat

Video yang dapat disematkan

Asli pelacakan waktu 1.000+ templat (termasukproduksi video, pemasaran, dantemplat penulisan konten)

Dasbor dengan laporan dan widget bawaan

Memungkinkan berbagi video melalui email, tautan publik, atau pribadi

Kompatibilitas multi-platform

Keterbatasan ClickUp

Membutuhkan waktu untuk menyiapkan karena banyaknya kustomisasi

Tidak ada hosting video (tapi bisa diintegrasikan dengan piranti-piranti semacam itu)

Harga ClickUp

Gratis Selamanya

Tidak Terbatas : $7/bulan per pengguna

: $7/bulan per pengguna Bisnis : $12/bulan per pengguna

: $12/bulan per pengguna Perusahaan : Hubungi perusahaan untuk harga

: Hubungi perusahaan untuk harga ClickUp AI tersedia di semua paket berbayar dengan harga $5 per anggota Workspace per bulan

*Semua harga yang tercantum mengacu pada model penagihan tahunan

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.000+ ulasan)

: 4.7/5 (9.000+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (3.000+ ulasan)

Nikmati Pembuatan Konten Tingkat Lanjut dengan ClickUp

Pemasaran konten video bukan hanya tentang hosting. Ini lebih tentang menemukan sekutu pembuatan konten yang selaras dengan kebutuhan spesifik Anda - dan ClickUp mengisi kesenjangan itu.

Ini adalah perangkat serbaguna yang membantu siklus produksi konten Anda dan membantu menyempurnakan strategi pemasaran secara real time. Dapatkan akun gratis hari ini untuk mulai menjelajah! ๐ŸŒŸ