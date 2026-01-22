25+ Ekstensi Chrome Terbaik untuk Produktivitas di Tahun 2026

Browser Google Chrome Anda bekerja keras sepanjang hari, tetapi apakah Anda yakin telah memanfaatkannya dengan optimal? Teknologi dapat membantu membuat browser Anda lebih efektif dan Anda lebih produktif, hanya dengan beberapa ekstensi Chrome sederhana.

Dalam postingan blog ini, kami telah merangkum ekstensi Chrome terbaik untuk produktivitas—ekstensi yang tidak hanya sekadar menghiasi bilah alat Anda. Fitur tambahan dari Chrome Web Store ini membantu Anda berpikir lebih cepat, bekerja lebih cerdas, dan tetap fokus dari tab pertama hingga tab terakhir.

Siap meningkatkan produktivitas dengan ekstensi Chrome yang praktis? Mari kita mulai.

Mengapa Memilih Ekstensi Chrome untuk Produktivitas?

Browser Anda adalah otak kedua Anda—tetapi tanpa alat produktivitas yang tepat, browser tersebut bisa terasa seperti laci barang-barang tak terpakai.

Ekstensi Google Chrome mengubah browser harian Anda menjadi ruang kerja yang efisien. Baik Anda bekerja dari jarak jauh, belajar hingga larut malam, mengelola kampanye, atau menulis kode, ekstensi produktivitas ini menghilangkan hambatan dan membuat alur kerja harian Anda lebih lancar, lebih cepat, dan lebih terorganisir.

Inilah alasan mengapa para pekerja unggulan menggunakan ekstensi browser ini sebagai trik produktivitas:

Atur semuanya dengan rapi: Kelola tab, catatan, dan bookmark Anda tanpa kekacauan

Otomatiskan tugas yang berulang: Hemat waktu dengan pintasan cerdas dan Hemat waktu dengan pintasan cerdas dan alat otomatisasi browser

Tetap fokus: Blokir gangguan, tetapkan tujuan, dan bangun kebiasaan yang lebih baik

Catat ide secara instan: Simpan tautan, potong artikel, rekam video, serta ambil tangkapan layar halaman web dan buat catatan tanpa perlu berpindah aplikasi

Bekerja di berbagai platform: Sinkronkan tugas, kalender, dan proyek di antara berbagai aplikasi yang sudah Anda gunakan

Jika browser Anda adalah tempat Anda bekerja, ekstensi Google Chrome ini memastikan bahwa browser Anda juga menjadi tempat produktivitas berkembang.

🧠 Fakta Menarik: Google meluncurkan Chrome pada tahun 2008 dengan sentuhan unik—sebuah buku komik berhalaman 38 yang diilustrasikan oleh Scott McCloud. Pendekatan kreatif ini menjelaskan fitur dan arsitektur browser tersebut, sehingga membedakannya dari peluncuran perangkat lunak pada umumnya.

Sekilas tentang Ekstensi Chrome Terbaik untuk Produktivitas

Berikut ini adalah ringkasan ekstensi Chrome terbaik yang dapat membantu Anda menyederhanakan alur kerja, tetap fokus, dan menyelesaikan lebih banyak pekerjaan tanpa perlu meninggalkan browser Anda.

Alat Paling cocok untuk Fitur utama Harga* ClickUp Pencatatan tugas cerdas di seluruh tab Pembuatan tugas instan dari situs web mana pun, tangkapan layar, pelacakan waktu, pencatatan catatan, perekaman layar, AI terintegrasi Tersedia paket gratis; Tersedia penawaran harga khusus untuk perusahaan Grammarly Peningkatan penulisan dan kejelasan secara real-time Perbaikan tata bahasa, saran gaya penulisan, dan penulisan ulang berbasis AI di Gmail, Docs, dan platform media sosial Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $12/bulan Momentum Fokus dan kesadaran penuh saat membuka tab baru Ganti halaman tab baru Anda dengan tujuan harian, kutipan inspiratif, atau daftar tugas minimalis Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $3,33/bulan Todoist Manajemen tugas yang sederhana namun kuat Pembuatan tugas dari tab mana pun, input bahasa alami, proyek bersama Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $5/bulan LastPass Pengelolaan kata sandi yang aman Penyimpanan data login dan pengisian otomatis, pembuatan kata sandi, berbagi dan akses yang aman Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $3/bulan (ditagih per tahun) Loom Komunikasi video yang cepat dan asinkron Perekaman layar dan suara, berbagi instan melalui tautan, transkrip AI Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $18/bulan Ghostery Pemblokiran iklan dan penjelajahan pribadi Pemblokiran iklan dan pelacak, peta pelacak real-time, penjelajahan yang cepat dan aman Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $1,99/bulan OneTab Mengurangi beban tab yang berlebihan Konversi tab ke daftar, dukungan grup tab, pengurangan beban CPU Gratis Noisli Suara latar yang meningkatkan fokus Soundtrack khusus untuk pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi tinggi. Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $12/bulan Clockify Pelacakan waktu yang akurat Pelacakan waktu di berbagai alat, tag proyek, dan laporan waktu terperinci Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $6,99/bulan Forest Tetap fokus dengan blok Pomodoro yang disadari Mode fokus berbasis timer, insentif penanaman pohon Tidak ada paket gratis; Paket berbayar seharga $3,99, sekali bayar (hanya untuk ekstensi) Scribe Panduan langkah demi langkah yang dibuat secara otomatis Perekaman klik dan ketikan, tutorial visual yang dibuat otomatis Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $15/bulan Instapaper Antrean bacaan yang rapi dan bebas gangguan Simpan artikel dan video dengan satu klik, sinkronisasi antar perangkat, folder, anotasi dengan sorotan dan catatan, akses offline atau Kindle Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $5,99/bulan Kamus Google Definisi cepat di dalam browser Definisi dan pengucapan yang muncul secara instan tanpa perlu meninggalkan halaman Gratis Speechify Mengubah teks apa pun menjadi audio dengan suara yang terdengar alami Konversi teks ke suara, pengaturan kecepatan Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $11,58 per bulan Google Keep Penulisan catatan yang cepat dan fleksibel Penyimpanan cepat catatan, daftar periksa, dan tautan di berbagai perangkat, label, warna, dan pengingat Gratis Menangkan Hari Ini Pemantauan fokus harian dan kebiasaan Penetapan tujuan harian, pelacakan kebiasaan, pembaruan kemajuan Gratis StayFocusd Memblokir gangguan digital Batas waktu untuk situs web yang mengganggu, Mode Nuklir untuk memblokir situs sepenuhnya Gratis Publer Penjadwalan posting media sosial Penjadwalan posting dan publikasi otomatis di berbagai platform, keterangan AI Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $12/bulan Shareaholic Berbagi dan melacak konten di platform media sosial Pemendekan URL, berbagi di media sosial, pelacakan kinerja konten Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $8/bulan Evernote Web Clipper Menyimpan dan mengatur hasil riset web Pemotongan halaman web, penyorotan teks, buku catatan, tag, dan komentar Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $10,83 per bulan Click&Clean Penjelajahan online yang aman Hapus cache, cookie, dan data penelusuran dengan satu klik, serta pemindaian privasi Gratis Hunter Menemukan alamat email bisnis yang terverifikasi Pencarian dan validasi email, ekspor daftar kontak Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $49/bulan Keyword Surfer Riset SEO di halaman Tampilan volume kata kunci dan data SEO di halaman pencarian Google. Gratis MozBar Metrik SEO dan analisis persaingan Pemeriksaan otoritas domain dan halaman, skor spam, serta tips optimasi Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $49/bulan Surfer SEO Optimasi konten dan data SERP Data kata kunci, saran struktur dan konten, tips optimasi Tidak ada paket gratis; Paket berbayar mulai dari $99/bulan

🧠 Fakta Menarik: Game dinosaurus offline Chrome telah menjadi terkenal di internet—padahal awalnya tidak dimaksudkan untuk menjadi hal yang besar. Ditambahkan pada tahun 2014, “Dino Runner” muncul saat browser Anda tidak dapat terhubung ke internet. Cukup tekan tombol spasi untuk membuat T-Rex melompati kaktus dan burung di gurun. Game ini bahkan memiliki basis penggemar dan mod papan peringkatnya sendiri.

Ekstensi Chrome Terbaik untuk Produktivitas pada Tahun 2025

Tidak semua alat produktivitas ada di aplikasi terpisah—beberapa yang terbaik sudah tersembunyi di bilah browser Anda.

Ekstensi Chrome yang tepat tidak hanya menghemat waktu—tetapi juga mengurangi beban pikiran. Mulai dari mengatasi kelebihan tab hingga mencatat ide-ide yang muncul sekejap, ekstensi ini secara diam-diam membantu Anda melewati momen-momen kecil yang menentukan kelancaran alur kerja Anda.

Mari kita jelajahi ekstensi Chrome terpopuler yang mengubah cara kita menjelajah internet menjadi lebih produktif.

1. ClickUp (Terbaik untuk pencatatan tugas cerdas dan produktivitas di seluruh tab)

ClickUp, aplikasi serba guna untuk pekerjaan, adalah peningkatan produktivitas yang selama ini dibutuhkan oleh browser Anda.

Dengan ekstensi Chrome-nya, ClickUp membuat penjelajahan web menjadi lebih produktif. Sedang menelusuri LinkedIn dan menemukan ide bagus? Simpan sebagai tugas hanya dengan satu klik. Sedang meninjau desain? Ambil tangkapan layar, beri anotasi, dan kirim umpan balik—tanpa perlu membuka aplikasi baru.

Sedang membaca artikel? Simpan artikel tersebut ke dalam tugas atau catat wawasan Anda di Notepad. Cepat, kontekstual, dan dirancang untuk pekerjaan nyata.

Buat tugas secara instan dengan menetapkan lokasi default, tangkap situs web saat ini dengan satu klik—menggunakan Ekstensi Chrome ClickUp

Yang membuat Ekstensi Chrome ClickUp menonjol adalah kemampuannya yang mendalam dalam menghubungkan aktivitas penjelajahan Anda dengan ruang kerja Anda. Semua yang Anda simpan—tugas, entri waktu, tangkapan layar—terintegrasi secara mulus dengan proyek ClickUp Anda.

Artinya, tidak ada lagi catatan yang berserakan atau tindak lanjut yang terlupakan. Anda tidak hanya mengatur hari Anda; Anda juga mencatatnya saat itu terjadi.

Gunakan fitur Pelacakan Waktu bawaan yang gratis di Ekstensi Chrome ClickUp untuk melacak berapa lama Anda dan orang lain menghabiskan waktu pada tugas-tugas tertentu

Ekstensi ini sangat berguna bagi pemasar yang mencari ide, pengembang yang mencatat bug, atau manajer yang berpindah-pindah antara Slack, Drive, dan dasbor.

Dan ketika menulis penjelasan panjang terasa berlebihan, cukup tekan tombol rekam dan buat Clip saja—sempurna untuk pembaruan atau umpan balik asinkron.

Bagi mereka yang sering beraktivitas online, ekstensi ClickUp bukan sekadar tambahan, melainkan mitra alur kerja yang andal. Tak heran jika ekstensi ini menjadi salah satu ekstensi Chrome teratas untuk otomatisasi tugas.

📮 Wawasan ClickUp: Tim berkinerja rendah 4 kali lebih mungkin menggunakan 15+ alat, sementara tim berkinerja tinggi menjaga efisiensi dengan membatasi alat kerja mereka hingga 9 platform atau kurang. Tapi bagaimana jika menggunakan satu platform saja? Sebagai aplikasi serba guna untuk pekerjaan, ClickUp menyatukan tugas, proyek, dokumen, wiki, obrolan, dan panggilan dalam satu platform, dilengkapi dengan alur kerja yang didukung AI. Siap bekerja lebih cerdas? ClickUp cocok untuk setiap tim, membuat pekerjaan menjadi transparan, dan memungkinkan Anda fokus pada hal-hal penting sementara AI menangani sisanya.

Fitur terbaik ClickUp

Buat tugas dari situs web mana pun dan lampirkan tautan, tangkapan layar, atau catatan

Gunakan Notepad untuk mencatat ide-ide singkat, catatan rapat, atau daftar tugas

Lacak waktu yang dihabiskan untuk tugas tanpa perlu beralih alat

Beri anotasi pada tangkapan layar dan simpan langsung ke tugas

Rekam klip untuk menggantikan rapat atau obrolan Slack yang panjang

Sinkronkan tugas dan catatan waktu secara otomatis dengan ruang kerja ClickUp Anda

Batasan ClickUp

Bisa terasa membingungkan dengan begitu banyak fitur yang disematkan

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2 : 4,7/5 (lebih dari 10.200 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.400 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Sebuah ulasan di G2 berbunyi:

Integrasi yang mudah dengan ekstensi Google Chrome sehingga Anda dapat dengan cepat membuat tugas dari email untuk ditindaklanjuti nanti; alat manajemen waktu yang sangat berguna baik untuk penggunaan pribadi maupun kolaborasi perusahaan dalam proyek antar departemen; serta kemudahan dalam mempelajari cara menggunakan platform ini.

2. Grammarly (Terbaik untuk perbaikan penulisan dan kejelasan secara real-time)

melalui Grammarly

Jika kata-kata merupakan bagian dari rutinitas harian Anda, Grammarly adalah alat yang tidak Anda sadari dibutuhkan oleh browser Anda. Alat ini dirancang untuk siapa saja yang menulis secara online—mulai dari pemasar yang menyusun postingan, pelajar yang mengerjakan tugas, hingga pendiri perusahaan yang mengirimkan pembaruan kepada investor.

Grammarly bekerja secara diam-diam di latar belakang di Gmail, LinkedIn, Google Docs, dan hampir semua bidang teks web. Ekstensi Chrome berbasis AI ini terkenal karena membantu Anda menulis dengan gaya yang rapi dan tujuan yang jelas—tidak hanya dengan mengoreksi ejaan dan tata bahasa, tetapi juga dengan membimbing nada dan kejelasan tulisan.

Yang membedakannya dari beberapa alternatif Grammarly yang populer adalah kecepatan dan kemampuannya dalam memahami konteks. Anda tidak hanya mendapatkan koreksi—Anda juga mendapatkan saran yang sesuai dengan maksud Anda, sehingga setiap kalimat menjadi lebih tajam dan mudah dibaca secara real-time.

Fitur terbaik Grammarly

Sorot perubahan nada dan frasa yang terlalu sering digunakan dalam tulisan panjang

Tulis ulang kalimat lengkap secara instan menggunakan saran yang didukung AI (premium)

Koreksi otomatis tata bahasa dan tanda baca di seluruh alat berbasis Chrome

Deteksi plagiarisme di berbagai sumber online

Akses dasbor pusat untuk riwayat dokumen dan wawasan penulisan

Keterbatasan Grammarly

Pilihan format yang terbatas di dalam ekstensi

Alat pengaturan nada suara yang canggih memerlukan paket berbayar

Dapat kehilangan konteks dalam tulisan teknis yang kompleks

Harga Grammarly

Tersedia paket gratis

Premium : $30/bulan

Bisnis: $25/bulan per orang

Peringkat dan ulasan Grammarly

G2 : 4,7/5 (lebih dari 11.500 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 7.200 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Grammarly?

Baca ulasan Capterra ini untuk Grammarly Business:

Grammarly adalah tambahan yang sangat berguna untuk ruang kerja Anda karena berfungsi sebagai pemeriksa ejaan dan alat bantu menulis yang terintegrasi. Saya menggunakannya terutama untuk akun Chrome siswa, dan hal ini benar-benar membantu mereka melihat kesalahan mereka serta belajar darinya pada saat yang sama.

3. Momentum (Terbaik untuk fokus dan penjelajahan yang sadar)

melalui Momentum

Momentum ditujukan bagi mereka yang ingin browser mereka menginspirasi kejernihan, bukan kekacauan. Alih-alih membanjiri Anda dengan tab dan bookmark, Momentum secara halus mengubah ruang digital Anda menjadi dasbor pribadi yang menempatkan tujuan harian Anda sebagai fokus utama.

Dirancang untuk pekerja jarak jauh, pekerja kreatif, dan pelajar, Momentum sangat cocok untuk membantu Anda tetap fokus sepanjang hari.

Apa ciri khas utamanya? Kemampuan untuk mengganti tab baru Chrome Anda dengan tata letak yang menenangkan yang memadukan daftar tugas, kutipan inspiratif, dan foto-foto menakjubkan. Tanpa gangguan—hanya dorongan untuk tetap fokus pada hal-hal yang penting.

Momentum mengubah setiap tab baru menjadi titik awal, membantu Anda kembali ke tujuan Anda alih-alih terombang-ambing di antara tab yang terbuka.

Fitur terbaik Momentum

Ganti tab baru bawaan Anda dengan dasbor minimalis yang dapat disesuaikan

Tetapkan fokus harian agar tetap sejalan dengan tujuan pribadi atau pekerjaan

Lacak tugas dan pengingat langsung di dalam ekstensi

Sesuaikan tampilan dengan tema, kutipan, dan salam yang dapat disesuaikan

Integrasikan pembaruan cuaca dan bookmark untuk ruang kerja yang disesuaikan

Batasan Momentum

Beberapa fitur hanya tersedia di paket Plus

Versi gratisnya tidak mendukung sinkronisasi antar perangkat

Tidak cocok untuk manajemen tugas yang mendalam

Harga Momentum

Tersedia paket gratis

Plus : $3,33/bulan, ditagih per tahun

Tim: $5/bulan per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Momentum

G2 : Belum cukup ulasan

Capterra: Belum cukup ulasan

4. Todoist (Pilihan terbaik untuk manajemen tugas yang sederhana namun kuat)

melalui Todoist

Saat otak Anda harus mengurus sepuluh hal sekaligus, Todoist hadir untuk membantu mengatur semuanya—tanpa kerumitan.

Sangat cocok untuk para profesional yang membutuhkan daftar tugas yang fleksibel namun terfokus, Todoist membantu Anda mencatat dan mengatur tugas dari mana saja secara online. Baik saat Anda membaca artikel, memeriksa email, atau menelusuri file, ekstensi Chrome ini memungkinkan Anda mengubah apa yang Anda lihat menjadi tugas yang perlu Anda lakukan—dengan cepat.

Keunggulannya terletak pada input bahasa alami. Cukup ketik “Kirim laporan Jumat #pekerjaan” dan Todoist akan menyimpannya tepat di tempat yang seharusnya—ditandai, diberi tanggal, dan siap digunakan.

Fitur terbaik Todoist

Tambahkan tugas secara instan dari halaman web mana pun

Atur tugas ke dalam proyek dengan label dan prioritas

Gunakan bahasa alami untuk menetapkan tanggal jatuh tempo dan pengingat berulang

Lacak kemajuan Anda dengan tren produktivitas harian/mingguan

Bekerja sama dengan berbagi daftar tugas dengan rekan tim

Batasan Todoist

Tidak ada fitur pelacakan waktu bawaan

Paket gratis tidak dilengkapi dengan pengingat dan filter lanjutan

Pengelolaan subtugas bisa menjadi rumit dalam daftar yang panjang

Harga Todoist

Tersedia paket gratis

Pro : $2,50 per pengguna per bulan

Bisnis: $8 per pengguna per bulan

Peringkat dan ulasan Todoist

G2 : 4,4/5 (lebih dari 800 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 2.500 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Todoist?

Sebuah ulasan di G2 mengatakan:

Saya bahkan bisa mengubah tenggat waktu jika waktunya tepat. Kita bisa dengan mudah berbagi tugas yang harus diselesaikan, mendiskusikan pekerjaan, dan langsung melihat perkembangan pekerjaan. Sangat mudah untuk melihat kembali apa yang telah kita lakukan sebelumnya dan melihat bagaimana tim kita bekerja.

5. LastPass (Pilihan terbaik untuk pengelolaan kata sandi yang aman dan tanpa repot)

melalui LastPass

Proses masuk tidak seharusnya memperlambat Anda—dan dengan LastPass, hal itu tidak pernah terjadi.

Dirancang untuk siapa saja yang mengelola puluhan akun setiap hari, pengelola kata sandi ini menyimpan kredensial Anda dengan aman dan masuk ke akun hanya dengan satu klik. Mulai dari penjadwal media sosial hingga dasbor proyek, ekstensi ini mengingat detailnya sehingga Anda tidak perlu melakukannya.

Keunggulan utamanya dibandingkan banyak alternatif LastPass adalah Anda hanya perlu mengingat satu kata sandi utama. Seluruh data lainnya—kredensial login, kartu kredit, catatan aman—di-enkripsi, disinkronkan, dan dapat diakses di semua perangkat.

Fitur terbaik LastPass

Simpan dan isi otomatis data login, kartu, dan catatan aman

Buat kata sandi yang kuat hanya dengan satu klik

Bagikan kredensial dengan aman kepada anggota tim

Akses brankas Anda dari browser, desktop, atau perangkat seluler

Gunakan otentikasi multifaktor untuk perlindungan tambahan

Batasan LastPass

Fitur pengisian otomatis yang kadang-kadang bermasalah di beberapa situs

Sinkronisasi Vault mungkin mengalami keterlambatan pada kesempatan yang jarang terjadi

Paket gratis terbatas untuk desktop atau seluler—tidak keduanya

Harga LastPass

Gratis : $0/bulan

Premium : $3,00/bulan (ditagih per tahun)

Keluarga : $4,00/bulan (ditagih per tahun)

Tim : $4,25 per pengguna per bulan (ditagih per tahun)

Bisnis : $7,00/pengguna/bulan (ditagih per tahun)

Business Max: $9,00 per pengguna per bulan (ditagih per tahun)

Peringkat dan ulasan LastPass

G2 : 4,4/5 (lebih dari 1.700 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 2.500 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang LastPass?

Seorang pengguna Capterra berbagi:

Jika bukan karena LastPass, saya harus mereset kata sandi di banyak situs web sensitif dan penting yang saya gunakan setiap hari. Aplikasi ini telah membantu saya mengamankan semua kata sandi streaming, informasi bank, dan situs web tanpa adanya kebocoran atau pencurian data.

6. Loom (Terbaik untuk komunikasi video cepat dan asinkron)

melalui Loom

Terkadang, mengetik sesuatu memakan waktu terlalu lama. Loom mengatasi hal itu dengan memungkinkan Anda merekam, menjelaskan secara visual, dan melanjutkan—tanpa perlu rapat.

Sangat cocok untuk interaksi tim jarak jauh, presentasi produk, atau umpan balik cepat, Loom membantu Anda berkomunikasi dengan jelas melalui video singkat. Baik saat meninjau tugas, mendemonstrasikan fitur, atau memandu rekan tim dalam menyelesaikan masalah, ekstensi Chrome Loom membuat perekaman layar terasa mudah.

Keunggulan utamanya? Kecepatan. Anda dapat merekam layar, suara, dan wajah secara bersamaan, lalu membagikan tautannya secara instan—tanpa perlu rendering atau mengunggah. Ini menjadi favorit bagi mereka yang ingin menjelaskan sekali saja dan menghindari percakapan berulang di kemudian hari.

Fitur terbaik Loom

Rekam layar, kamera, atau keduanya hanya dengan satu klik

Bagikan video secara instan dengan tautan yang dibuat otomatis

Tambahkan cap waktu, reaksi emoji, dan komentar untuk konteks yang lebih jelas

Potong, edit, dan tambahkan CTA dengan editor video bawaan

Tambahkan transkrip secara otomatis dengan asisten AI

Integrasikan dengan alat seperti Gmail, Slack, dan ClickUp

Batasan Loom

Kualitas video bisa menurun jika koneksi internet lambat

Paket gratis memiliki batas waktu lima menit per video

Tidak ada perekaman offline

Harga Loom

Starter : Gratis

Bisnis : $15 per pengguna per bulan, ditagih secara tahunan

Bisnis + AI : $20 per pengguna per bulan, ditagih secara tahunan

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Loom

G2 : 4,7/5 (lebih dari 2.000 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 400 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Loom?

Seorang pengulas G2 berbagi:

Loom sangat mudah digunakan, cukup rekam dan langsung bagikan. Saya suka betapa cepatnya saya bisa membuat video dan menyebarkan informasi kepada mereka yang membutuhkannya dengan langsung membagikan tautan. Kemampuan untuk merekam diri saya sendiri dan layar saya membuat penjelasan topik atau memandu orang lain dalam menyelesaikan tugas menjadi jauh lebih mudah.

7. Ghostery (Terbaik untuk memblokir iklan dan menjelajah secara pribadi tanpa gangguan)

via Ghostery

Melakukan riset online terasa sulit jika browser Anda lebih mirip papan iklan. Ghostery menghilangkan gangguan sehingga Anda dapat fokus pada tugas—bukan pada popup.

Sangat cocok untuk peneliti, penulis, dan profesional yang peduli privasi, ekstensi ini memblokir iklan dan pelacak yang mengganggu secara real-time. Ekstensi ini tidak hanya membersihkan tampilan Anda—tetapi juga mempercepat pemuatan halaman dan melindungi data Anda saat melakukannya.

Keunggulan Ghostery terletak pada peta pelacak langsungnya. Saat Anda menjelajah, ekstensi ini menunjukkan dengan tepat pelacak mana saja yang aktif dan memungkinkan Anda menonaktifkannya dengan tepat.

Fitur terbaik Ghostery

Blokir iklan, pelacak, dan skrip analitik dengan satu klik

Pantau dan kelola pelacak melalui peta pelacak real-time

Tingkatkan kecepatan penelusuran dengan mengurangi beban halaman

Sesuaikan preferensi pemblokiran berdasarkan situs atau kategori

Gunakan Mode Ghost untuk sesi yang sepenuhnya privat

Batasan Ghostery

Dapat menyebabkan masalah tata letak pada situs web yang banyak menggunakan skrip

Antarmuka mungkin terasa rumit bagi pengguna awam

Beberapa fitur lanjutan memerlukan waktu pengaturan

Harga Ghostery

Gratis

Tingkat Kontributor (donasi bulanan opsional): $1,99/bulan $4,99/bulan $11,99/bulan (donasi bulanan opsional): $1,99/bulan $4,99/bulan $11,99/bulan

Peringkat dan ulasan Ghostery

G2 : Belum ada ulasan

Capterra: Belum cukup ulasan

8. OneTab (Pilihan terbaik untuk mengatasi tumpukan tab secara instan)

melalui OneTab

Saat Anda membuka 23 tab dan pikiran Anda terasa kacau, OneTab hadir seperti tombol reset untuk browser Anda. Ekstensi ini dirancang untuk orang-orang yang melakukan riset, multitasking, atau berpindah-pindah konteks sepanjang hari.

Baik Anda sedang asyik mengembangkan aplikasi, mengelola kampanye, atau menangani beberapa akun klien sekaligus. OneTab menggabungkan semua tab yang terbuka menjadi satu daftar yang dapat diklik, sehingga membebaskan memori dan mengurangi gangguan visual.

Keunggulan utamanya? Kesederhanaan. Tidak ada pengaturan rumit atau kurva pembelajaran—cukup satu klik, dan kekacauan tab Anda akan berubah menjadi daftar terorganisir yang dapat Anda akses kapan saja.

Fitur terbaik OneTab

Ekspor grup tab Anda menjadi halaman web berbasis tautan yang dapat dibagikan

Kunci tab penting untuk mencegah tab tersebut tertutup secara tidak sengaja

Pulihkan sesi browser secara utuh bahkan setelah terjadi crash

Seret dan atur ulang tab yang disimpan untuk pengelompokan yang lebih baik

Gunakan OneTab sebagai pengelola sesi yang ringan untuk berbagai alur kerja

Keterbatasan OneTab

Tanpa sinkronisasi cloud—tab yang disimpan disimpan secara lokal di browser Anda

Pilihan pengaturan tab terbatas

Tidak secara otomatis mengelompokkan berdasarkan topik atau domain

Harga OneTab

Gratis

Peringkat dan ulasan OneTab

G2 : Belum ada ulasan

Capterra: Belum ada ulasan yang tersedia

9. Noisli (Pilihan terbaik untuk meningkatkan fokus dengan latar belakang suara alam)

melalui Noisli

Terkadang keheningan justru mengganggu—dan musik terlalu berisik. Di situlah Noisli menemukan keseimbangannya.

Dirancang untuk pekerja jarak jauh, penulis, dan pemikir mendalam, Noisli membantu Anda tetap dalam kondisi fokus dengan memadukan suara-suara alam seperti hujan, angin, obrolan di kafe, dan white noise. Aplikasi ini sangat ideal saat Anda perlu menghilangkan kebisingan rumah tangga, keramaian kantor, atau sekadar pikiran yang berantakan.

Dengan Noisli, Anda dapat membuat campuran suara kustom yang sesuai dengan gaya fokus Anda. Baik Anda menginginkan suasana tenang dan meditatif atau yang energik dan ritmis, Noisli akan menyesuaikan lingkungan kerja Anda agar sesuai dengan kebutuhan Anda.

Fitur terbaik Noisli

Padukan berbagai suara latar belakang sesuai suasana hati atau tugas Anda

Simpan kombinasi suara favorit untuk diakses dengan cepat nanti

Gunakan timer bawaan untuk sesi fokus atau blok kerja Pomodoro

Menulis tanpa gangguan di editor teks minimalis

Sinkronkan audio latar di browser dan perangkat seluler

Batasan Noisli

Paket gratis hanya mencakup sejumlah suara yang terbatas

Tidak ada akses offline kecuali Anda menggunakan aplikasi desktop

Ekstensi Chrome harus aktif di tab agar dapat terus diputar

Harga Noisli

Basic : Gratis

Pro : $12/bulan

Bisnis: $14/bulan per pengguna (minimal 2 pengguna)

Peringkat dan ulasan Noisli

G2 : Belum ada ulasan

Capterra: Belum ada ulasan yang tersedia

💡 Tips Pro: Jangan hanya menambahkan ekstensi—optimalkanlah. Jika browser Anda dipenuhi dengan alat yang tumpang tindih atau jarang digunakan, inilah saatnya untuk melakukan konsolidasi alat. Mulailah dengan mengidentifikasi fungsi yang tumpang tindih (seperti aplikasi daftar tugas atau pengelola tab yang berlebihan) dan pertahankan hanya yang benar-benar meningkatkan alur kerja Anda. Pengaturan browser yang lebih ringkas berarti lebih sedikit gangguan, kinerja yang lebih cepat, dan pikiran yang lebih jernih. Prioritaskan kualitas daripada kuantitas—dan biarkan ruang kerja Chrome Anda melakukan lebih banyak dengan lebih sedikit.

10. Clockify (Terbaik untuk pelacakan waktu yang akurat di seluruh tugas dan tim)

melalui Clockify

Ketika daftar tugas Anda penuh dan waktu terasa berlalu begitu saja, Clockify akan mengembalikan keteraturan dalam hari kerja Anda.

Clockify sangat cocok untuk pekerja lepas, agensi, dan tim jarak jauh yang membebankan biaya per jam atau ingin mengetahui bagaimana waktu dihabiskan. Dengan ekstensi Chrome-nya, Anda dapat melacak waktu dari situs web mana pun—termasuk alat seperti ClickUp, Asana, Trello, dan Gmail—tanpa perlu berpindah tab.

Yang membedakan Clockify adalah kemudahan integrasinya ke dalam alat-alat harian Anda. Satu klik saja sudah cukup untuk memulai timer tepat di tempat Anda bekerja, sehingga Anda tidak akan pernah melewatkan satu detik pun yang dapat ditagih atau meremehkan suatu tugas lagi.

Fitur terbaik Clockify

Mulai dan hentikan timer langsung di dalam situs web seperti ClickUp atau Trello

Beri label entri berdasarkan klien, proyek, atau tugas untuk pelaporan yang rapi

Analisis pola produktivitas dengan dasbor yang terperinci

Buat laporan waktu khusus untuk faktur atau penggajian

Sinkronkan data di seluruh browser, desktop, dan aplikasi seluler

Batasan Clockify

Fitur pelacakan offline tidak tersedia di ekstensi Chrome ini

Masih diperlukan entri manual untuk catatan waktu yang terlewat

Fitur lanjutan terbatas pada paket gratis

Harga Clockify

Basic: $4,99/bulan per pengguna

Standar : $6,99/bulan per pengguna

Pro : $9,99/bulan per pengguna

Enterprise: $14,99/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Clockify

G2 : 4,5/5 (lebih dari 150 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 600 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Clockify?

Seorang pengguna Clockify di G2 memberikan ulasan:

Keunggulan utama Clockify adalah kemudahan penggunaannya dan implementasi yang sederhana, sehingga memudahkan Anda untuk memulainya. Saya sering menggunakannya, dan berbagai fiturnya seperti pelaporan terperinci serta manajemen proyek membantu saya tetap terorganisir, ditambah lagi integrasi yang mulus dengan alat lain meningkatkan alur kerja saya secara signifikan. Secara keseluruhan, Clockify telah meningkatkan produktivitas saya secara signifikan. Terakhir, layanan dukungan pelanggan yang responsif sangat luar biasa.

11. Forest (Terbaik untuk membangun fokus melalui blok waktu yang disengaja)

melalui Forest

Gangguan ada di mana-mana—tapi bagaimana jika konsentrasi Anda bisa berkembang menjadi sesuatu yang nyata?

Forest mengadopsi teknik Pomodoro dengan sentuhan unik: setiap kali Anda tetap fokus, sebuah pohon akan tumbuh di layar Anda. Jika Anda meninggalkan aplikasi untuk menggulir atau beralih tab, pohon Anda akan layu. Ini adalah motivator kecil namun ampuh untuk tetap fokus.

Ekstensi ini sangat cocok untuk pelajar, penulis, dan pekerja yang membutuhkan konsentrasi mendalam yang sering terganggu oleh godaan digital. Selain fitur pengatur waktu, Forest membantu mengubah fokus Anda menjadi kebiasaan—sesuatu yang Anda kembangkan seiring waktu.

Perpaduan unik antara kesadaran diri dan motivasi telah menjadikannya favorit bagi mereka yang menginginkan lebih sedikit pengingat dan lebih banyak hasil.

Fitur terbaik Forest

Tanam pohon virtual untuk tetap fokus selama sesi kerja yang dibatasi waktu

Pantau tren produktivitas dari waktu ke waktu dengan statistik harian dan mingguan

Sesuaikan durasi sesi sesuai dengan gaya kerja Anda

Kumpulkan koin virtual untuk mendukung penanaman pohon di dunia nyata

Sinkronkan kemajuan antara ekstensi browser dan aplikasi seluler

Batasan Forest

Tidak ada daftar situs aman—Anda harus sepenuhnya fokus selama sesi

Sesi fokus tidak dapat dijeda di versi gratis

Analisis terbatas pada paket gratis

Harga Forest

Aplikasi iOS : $3,99 pembelian sekali bayar

Aplikasi Android : Gratis dengan pembelian dalam aplikasi; tersedia upgrade ke versi Pro seharga $1,99

Ekstensi Chrome: Gratis

Peringkat dan ulasan Forest

G2 : Belum ada ulasan

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 600 ulasan)

12. Scribe (Terbaik untuk mengubah alur kerja menjadi panduan langkah demi langkah secara otomatis)

via Scribe

Pengulangan dapat menghambat produktivitas—tetapi mendokumentasikan proses tidak harus demikian.

Scribe dirancang untuk siapa saja yang melatih tim, mengonfigurasi klien, atau membagikan alur kerja panduan. Alih-alih menulis instruksi secara manual, cukup aktifkan ekstensi ini, ikuti prosesnya sekali, dan Scribe akan merekam setiap langkah—klik mouse, entri teks, tangkapan layar di Chrome —lalu mengubahnya menjadi panduan yang rapi dalam hitungan detik.

Ini sangat menghemat waktu bagi admin TI, tim produk, tim dukungan pelanggan, dan siapa pun yang bosan mengulang-ulang hal yang sama di Slack atau Zoom.

Fitur terbaik Scribe

Sembunyikan data sensitif dari panduan langkah demi langkah sebelum membagikannya

Ekspor panduan ke PDF atau HTML untuk dokumentasi pelatihan

Tambahkan branding khusus ke panduan untuk penggunaan yang ditujukan kepada klien

Lacak siapa saja yang telah melihat atau mengakses panduan

Atur semua dokumen proses Anda dalam folder tim agar mudah diakses

Batasan Scribe

Diperlukan alur kerja yang stabil untuk menghindari langkah-langkah yang tidak perlu

Alat pengeditan terbatas di paket gratis

Perekaman hanya di browser (tindakan di desktop memerlukan paket Pro)

Harga Scribe

Dasar: Gratis

Pro Personal : $29/bulan per pengguna

Pro Team : $15/bulan per pengguna (minimal 5 pengguna)

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Scribe

G2 : 4,8/5 (lebih dari 400 ulasan)

Capterra: 4,8/5 (lebih dari 20 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Scribe?

Seorang pengguna di G2 memberikan ulasan sebagai berikut:

Scribe benar-benar telah mengubah segalanya bagi tim kami. Ekstensi ini membuat penyusunan SOP menjadi cepat dan mudah, sehingga membantu kami menghemat banyak waktu. Cara ekstensi ini merekam proses langkah demi langkah secara otomatis benar-benar telah membantu kami menstandarkan cara kerja kami dan menjaga konsistensi di seluruh tim. Saya pasti akan merekomendasikannya kepada tim mana pun yang ingin bekerja lebih cerdas.

13. Instapaper (Pilihan terbaik untuk antrean bacaan yang rapi dan bebas gangguan)

melalui Instapaper

Beberapa alat membantu Anda menyimpan konten; Instapaper membantu Anda menikmatinya. Dengan satu klik, ekstensi ini menghilangkan gangguan digital—tanpa iklan, tanpa popup—hanya teks yang bersih dan mudah dibaca dalam format yang akan disukai otak Anda.

Dirancang untuk para pemikir, peneliti, dan mereka yang penuh rasa ingin tahu, Instapaper mengubah browser Chrome Anda menjadi kotak masuk konten yang tenang.

Kekuatan sejati Instapaper terletak pada tampilan bacaan yang terfokus. Berbeda dengan alat baca nanti lainnya, Instapaper menghilangkan gangguan dan hanya mempertahankan ide inti, sehingga memberi ruang bagi pikiran Anda untuk menyerap informasi secara mendalam.

Baik Anda menyimpan blog berdurasi 5 menit atau artikel investigasi berpanjang 5.000 kata, antarmukanya tetap minimalis dan elegan. Selain itu, sinkronisasi di seluruh platform web, seluler, dan bahkan Kindle memungkinkan Anda mengakses konten yang disimpan di mana saja.

Jika kerja mendalam dan pembelajaran yang terarah merupakan bagian dari tujuan produktivitas Anda, ekstensi ini layak mendapat tempat di bilah tab Anda.

Fitur terbaik Instapaper

Simpan artikel, postingan blog, dan video dari halaman web mana pun secara instan

Sorot teks dan tambahkan anotasi tanpa harus keluar dari mode pembaca

Gunakan folder untuk mengatur dan mengelompokkan konten yang Anda simpan

Aktifkan mode membaca cepat untuk mengingat lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat

Ekspor artikel ke Kindle untuk kenyamanan membaca secara offline

Batasan Instapaper

Tidak ada folder bersama atau alat kolaborasi

Perlu disinkronkan secara manual sebelum digunakan secara offline

Dukungan pemformatan terbatas untuk artikel yang kaya akan multimedia

Harga Instapaper

Gratis

Premium: $5,99/bulan

Peringkat dan ulasan Instapaper

G2 : Belum cukup ulasan

Capterra: Belum cukup ulasan

14. Google Dictionary (Pilihan terbaik untuk definisi cepat tanpa mengganggu alur kerja)

melalui Google

Berhenti sejenak untuk mencari arti kata di Google dapat mengganggu momentum Anda saat sedang menulis, meneliti, atau sekadar asyik membaca buku. Google Dictionary langsung mengatasi hal itu.

Sangat cocok untuk penulis, pelajar, dan pengguna multibahasa, ekstensi ini memungkinkan Anda mengklik dua kali kata apa pun di halaman web untuk melihat definisi yang muncul dalam jendela pop-up. Tanpa tab tambahan, tanpa perlu berpindah halaman, hanya kejelasan instan.

Keunggulan utamanya adalah betapa tidak terasa keberadaannya—sampai Anda membutuhkannya. Baik saat Anda membaca konten teknis atau mengasah kemampuan bahasa kedua, ekstensi ini membuat pemahaman menjadi lancar.

Fitur terbaik Google Dictionary

Lihat definisi secara instan dengan mengklik dua kali kata apa pun

Simpan kata-kata baru ke dalam daftar kosakata pribadi

Dengarkan pengucapan melalui fitur teks-ke-suara bawaan

Terjemahkan kata-kata asing menggunakan fitur pendeteksi bahasa

Akses definisi lengkap dan contoh penggunaan dari bilah alat

Keterbatasan Google Dictionary

Dukungan terbatas untuk bahasa gaul, ungkapan, atau istilah khusus

Tidak ada sinkronisasi kosakata yang disimpan di seluruh perangkat

Tidak terintegrasi dengan PDF atau aplikasi non-browser

Harga Google Dictionary

Gratis

Peringkat dan ulasan Google Dictionary

G2 : Belum cukup ulasan

Capterra: Belum cukup ulasan

15. Speechify (Terbaik untuk mengubah teks menjadi audio yang terdengar alami)

melalui Speechify

Membaca tidak selalu menjadi cara paling efisien untuk mengonsumsi konten—terutama saat mata Anda butuh istirahat. Di situlah Speechify berperan.

Speechify mengubah teks apa pun di layar menjadi suara yang terdengar alami. Baik saat Anda meninjau catatan, membaca artikel, atau menelusuri dokumen, kini Anda dapat mendengarkannya—dengan kecepatan hingga 4x.

Anda akan terkejut mendengar betapa miripnya suaranya dengan suara manusia. Dengan suara premium dan kecepatan yang dapat disesuaikan, Speechify membuat Anda merasa seolah-olah sedang dibacakan oleh orang sungguhan—bukan robot.

Fitur terbaik Speechify

Ubah halaman web atau dokumen apa pun menjadi audio yang dibacakan

Pilih dari berbagai suara dan aksen berkualitas tinggi

Sesuaikan kecepatan pemutaran hingga 4x untuk menonton lebih cepat

Sorot dan ikuti secara visual saat teks dibacakan

Simpan dan dengarkan di Chrome, iOS, dan Android

Batasan Speechify

Paket gratis membatasi akses ke opsi suara premium

Dapat salah membaca teks dalam tata letak yang rumit atau blok kode

Diperlukan login untuk sinkronisasi antar perangkat

Harga Speechify

Gratis

Premium: $29/bulan

Peringkat dan ulasan Speechify

G2 : Belum ada ulasan

Capterra: Belum cukup ulasan

16. Google Keep (Pilihan terbaik untuk mencatat dengan cepat dan fleksibel di browser Anda)

melalui Google Keep

Ide-ide hebat tidak menunggu waktu yang tepat—dan Google Keep dirancang untuk mencatatnya begitu ide itu muncul.

Ekstensi ini sangat cocok untuk para profesional sibuk yang membutuhkan cara cepat dan praktis untuk mencatat ide, tautan, atau pengingat. Baik Anda menyimpan cuplikan penelitian, mencatat tugas, atau menyimpan kutipan, Keep memastikan catatan Anda tetap mudah diakses dan terorganisir di semua perangkat.

Keunggulan utamanya? Kemudahan penggunaan yang dipadukan dengan sinkronisasi. Catatan yang disimpan melalui ekstensi Chrome akan langsung muncul di ponsel, tablet, atau bilah samping Gmail Anda—tanpa perlu repot.

Fitur terbaik Google Keep

Simpan catatan, daftar, atau tautan langsung dari halaman web mana pun

Beri label dan kode warna pada catatan untuk memudahkan pengorganisasian

Sematkan catatan penting untuk akses cepat

Akses catatan Anda dari Chrome, Gmail, dan aplikasi seluler

Bekerja sama dengan berbagi catatan dengan orang lain secara real-time

Batasan Google Keep

Tidak mendukung format teks yang kaya seperti tebal atau miring

Struktur folder terbatas di luar label

Tidak ideal untuk penulisan panjang atau dokumen yang rumit

Harga Google Keep

Gratis

Peringkat dan ulasan Google Keep

G2 (Google Workspace) : 4,6/5 (lebih dari 42.000 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 200 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Google Keep?

Seorang pengulas di Capterra berbagi:

Google Keep adalah cara termurah untuk mencatat aktivitas dan membuat daftar tugas. Saya dapat melacak kemajuan dengan mencentang kotak. Untuk keperluan pengeditan, saya juga dapat mengubah latar belakang. Masuk ke beberapa perangkat sangat lancar; saya dapat menggunakan ponsel Pixel dan PC saya secara bersamaan atau terpisah, namun hasil sinkronisasi real-time tetap sama.

17. Win the Day (Terbaik untuk membangun fokus harian dan kebiasaan jangka panjang)

via Win the Day

Tujuan besar tidak tercapai dalam sehari—tetapi tercapai sedikit demi sedikit setiap hari. Win the Day membantu Anda tetap fokus pada perspektif tersebut setiap kali Anda membuka tab baru.

Ekstensi Chrome ini sangat cocok bagi siapa saja yang ingin tetap konsisten tanpa harus beralih antar aplikasi tambahan. Ekstensi ini menggantikan tab baru Anda dengan dasbor yang rapi, yang mencakup tujuan harian utama, pelacak kebiasaan, dan pesan motivasi—semua yang Anda butuhkan untuk memperkuat pencapaian kecil yang pada akhirnya akan memberikan hasil yang signifikan.

Yang membuatnya sangat efektif adalah fokusnya pada satu hal. Tanpa gangguan, tanpa prioritas yang bersaing—hanya satu tujuan yang membuat Anda tetap fokus.

Fitur terbaik Win the Day

Tetapkan dan tampilkan tujuan utama harian Anda setiap kali Anda membuka tab baru

Lacak hingga tiga kebiasaan harian dengan bilah kemajuan visual

Bagi tujuan besar menjadi tonggak pencapaian yang lebih kecil

Gunakan Mode Fokus bawaan untuk bekerja tanpa gangguan

Dapatkan dorongan motivasi untuk tetap pada jalur yang benar

Batasan Win the Day

Tidak ada sinkronisasi antar perangkat

Jumlah slot kebiasaan terbatas pada versi gratis

Tidak dirancang untuk perencanaan tingkat tugas

Harga Win the Day

Gratis

Peringkat dan ulasan Win the Day

G2 : Belum cukup ulasan

Capterra: Belum cukup ulasan

18. StayFocusd (Terbaik untuk memblokir gangguan digital dan tetap fokus pada tugas)

melalui StayFocusd

Terkadang, hal yang paling mengganggu produktivitas bukanlah daftar tugas Anda—melainkan tab yang seharusnya tidak Anda buka.

StayFocusd sangat cocok untuk pekerja jarak jauh, pelajar, dan pekerja lepas yang ingin mengembalikan fokus tanpa hanya mengandalkan kemauan semata. Ekstensi ini memungkinkan Anda menetapkan batas waktu harian untuk situs web yang mengganggu—setelah waktu yang ditentukan habis, akses akan diblokir hingga akhir hari.

Fitur paling efektifnya adalah ‘Nuclear Option,’ yang memblokir situs-situs tertentu secara total. Tanpa celah, tanpa kesempatan kedua—hanya waktu kerja yang murni dan tanpa gangguan.

Fitur terbaik StayFocusd

Tetapkan batas waktu harian untuk situs web yang mengganggu

Blokir seluruh halaman, jalur tertentu, atau konten di dalam halaman

Aktifkan Opsi Nuklir untuk memblokir gangguan sepenuhnya

Sesuaikan jam aktif sesuai jadwal Anda

Gunakan mode tantangan untuk membuat pengubahan pengaturan menjadi sengaja sulit

Keterbatasan StayFocusd

Blokir hanya berfungsi di dalam Chrome

Dapat diatasi dengan mode penyamaran jika tidak dinonaktifkan

Tidak ada laporan analitik atau produktivitas

Harga StayFocusd

Gratis

Peringkat dan ulasan StayFocusd

G2 : Belum cukup ulasan

Capterra: Belum cukup ulasan

19. Publer (Terbaik untuk menjadwalkan dan mengelola postingan media sosial)

melalui Publer

Menerbitkan konten secara konsisten adalah kunci untuk mengembangkan kehadiran online Anda—tetapi mengelola berbagai platform bisa menjadi pekerjaan penuh waktu. Di situlah Publer mengambil alih.

Ideal untuk pemasar, kreator, dan bisnis kecil, Publer membantu Anda menyusun, menjadwalkan, dan mengelola posting media sosial dari satu dasbor pusat. Dengan ekstensi Chrome ini, Anda dapat mengambil konten dari situs mana pun dan langsung mengantrekan konten tersebut untuk Instagram, LinkedIn, X (Twitter), Facebook, dan lainnya.

Keunggulan utamanya adalah fleksibilitasnya. Anda dapat mendesain postingan dengan visual kustom, mengatur interval posting, dan bahkan menggunakan AI untuk membuat keterangan—semuanya tanpa perlu membuka banyak tab.

Fitur terbaik Publer

Bagikan konten dari halaman web mana pun ke berbagai platform hanya dengan satu klik

Jadwalkan postingan secara massal di berbagai akun media sosial

Gunakan AI bawaan untuk membuat keterangan dan tagar

Akses kalender visual untuk merencanakan kampanye di masa mendatang

Lacak tingkat keterlibatan dengan analitik bawaan

Batasan Publer

Fitur terbatas pada paket gratis

Tidak mendukung penjadwalan langsung untuk Instagram Stories

Hal ini bisa terasa membingungkan bagi pemula

Harga Publer

Gratis

Profesional : Mulai dari $5/bulan

Bisnis : Mulai dari $10/bulan

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Publer

G2 : 4,7/5 (lebih dari 300 ulasan)

Capterra: 4,8/5 (lebih dari 700 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Publer?

Sebuah ulasan Capterra berbunyi :

Jadwal posting yang panjang memungkinkan saya merencanakan konten untuk 2-3 bulan ke depan. Semua posting secara otomatis ditempatkan di posisi standar dalam teks, sehingga saya dapat fokus hanya pada teks, dan sangat menyenangkan bahwa fitur berbagi terjadwal di berbagai platform media sosial sepenuhnya otomatis, tanpa notifikasi.

20. Shareaholic (Terbaik untuk berbagi dan melacak konten di berbagai platform)

melalui Shareaholic

Membuat konten yang bagus hanyalah setengah dari pekerjaan—membuatnya dilihat orang adalah setengahnya lagi. Shareaholic membantu Anda menjembatani kesenjangan itu dengan mudah.

Sangat cocok untuk blogger, pemasar konten, dan penerbit, ekstensi Chrome ini memungkinkan Anda membagikan halaman web apa pun ke puluhan platform media sosial dalam hitungan detik. Baik Anda mempromosikan artikel, menyusun rangkuman, atau mempromosikan halaman produk baru, Shareaholic membuat proses distribusi menjadi sangat mudah.

Analisis bawaan dan pelacakan tautan menunjukkan bagaimana kinerja konten Anda setelah dibagikan—sehingga Anda tidak sekadar memposting tanpa tujuan.

Fitur terbaik Shareaholic

Bagikan halaman web ke berbagai platform hanya dengan satu klik

Persingkat URL dengan pelacakan tautan bawaan

Pantau tingkat keterlibatan dengan analisis real-time

Sesuaikan tombol berbagi di media sosial dan letaknya

Integrasikan dengan Google Analytics untuk wawasan yang lebih mendalam

Batasan Shareaholic

Pilihan penyesuaian terbatas pada versi gratis

Beberapa fitur analitik memerlukan pengaturan manual

Tidak ideal untuk tim atau lingkungan multi-pengguna

Harga Shareaholic

Gratis Selamanya

Profesional : $10/bulan

Tim : $39/bulan

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Shareaholic

G2 : Belum cukup ulasan

Capterra: Belum cukup ulasan

21. Evernote Web Clipper (Terbaik untuk menyimpan dan mengatur konten penelitian)

melalui Evernote

Saat Anda mengumpulkan informasi dari berbagai artikel, PDF, dan situs penelitian, catatan yang tersebar dapat mengganggu momentum Anda. Evernote Web Clipper mengatasi hal itu dengan satu tombol simpan yang powerful.

Ekstensi Chrome ini memungkinkan Anda menyimpan halaman lengkap, artikel yang disederhanakan, atau bagian tertentu—lalu mengaturnya langsung ke dalam buku catatan Evernote. Sangat cocok untuk membuat koleksi terkurasi, sumber belajar, atau referensi proyek tanpa perlu bolak-balik antar tab atau menyalin-tempel.

Dengan ekstensi ini, Anda tidak hanya dapat menyimpan konten, tetapi juga konteksnya—lengkap dengan URL sumber, sorotan, dan catatan pribadi.

Fitur terbaik Evernote Web Clipper

Simpan artikel lengkap, halaman yang disederhanakan, bookmark, atau tangkapan layar

Simpan langsung ke buku catatan tertentu dengan tag dan anotasi

Sorot teks penting dan tambahkan komentar saat menyimpan cuplikan

Sinkronkan konten yang disimpan di seluruh aplikasi Evernote seluler dan desktop

Gunakan pintasan keyboard Chrome untuk menyalin konten dengan lebih cepat

Batasan Evernote Web Clipper

Diperlukan login Evernote untuk menyimpan kliping

Beberapa situs dengan tata letak yang rumit terpotong secara tidak rapi

Pilihan pemformatan terbatas di dalam catatan yang disimpan

Harga Evernote Web Clipper

Gratis

Pribadi : $14,99/bulan

Profesional : $17,99/bulan

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Evernote Web Clipper

G2 : 4,4/5 (lebih dari 2.000 ulasan)

Capterra (Evernote Teams): 4,4/5 (lebih dari 8.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Evernote Web Clipper?

Sebuah ulasan di G2 mengatakan:

Saya sangat menyukai cara Evernote menggabungkan fitur-fitur paling berguna dalam satu desain yang intuitif. Opsi tulisan tangan sangat berguna bagi orang-orang yang mungkin tidak terbiasa dengan simbol dan sistem penulisan asing tertentu. Fitur untuk memotret dokumen secara otomatis juga disertakan, yang dapat diakses hanya dengan mengarahkan kertas ke depan kamera. Dengan menggunakan Web Clipper, pengguna dapat dengan cepat dan mudah kembali ke bagian mana pun dari situs web favorit mereka tanpa harus menelusuri halaman demi halaman bookmark.

💡 Kiat Pro: Kesulitan mengingat apa yang Anda baca atau tonton? Cobalah menerapkan metode pencatatan terstruktur seperti sistem Cornell atau Zettelkasten agar catatan digital Anda lebih efektif. Alih-alih menumpuk informasi, aturlah berdasarkan ide-ide utama, ringkasan, dan poin-poin tindakan. Gabungkan ini dengan alat seperti ClickUp Docs, Google Keep, atau Evernote untuk dengan cepat mencatat wawasan saat menjelajah. Metode yang tepat membantu mengubah catatan yang tersebar menjadi pengetahuan yang dapat digunakan kembali.

22. Click&Clean (Pilihan terbaik untuk pembersihan browser yang cepat dan hanya dengan satu klik)

Browser Chrome yang berantakan bukan hanya mengganggu—tetapi juga memperlambat Anda dan membahayakan privasi Anda. Aplikasi web Click&Clean membersihkan "debu digital" tersebut dengan satu langkah mudah.

Sangat cocok untuk para profesional yang bekerja online sepanjang hari, ekstensi Chrome ini membantu Anda menghapus cache, cookie, riwayat unduhan, dan lainnya—tanpa perlu mengutak-atik pengaturan Chrome.

Ini sangat berguna setelah sesi kerja yang intens, berbagi perangkat, atau maraton penelitian yang panjang.

Yang membedakan ekstensi Google Chrome dari aplikasi lain adalah betapa lengkap namun mudahnya penggunaannya. Cukup dengan satu klik, ruang kerja digital Anda akan diperbarui dan aman.

Fitur terbaik Click&Clean

Hapus riwayat penelusuran, cache, cookie, dan riwayat unduhan

Bersihkan data browser secara otomatis saat Anda menutup Chrome

Hapus file sementara dan ruang penyimpanan yang tidak terpakai untuk membebaskan ruang

Pindai browser Anda untuk mendeteksi malware dan cookie pelacak

Akses alat dan pengaturan privasi dari dasbor terpusat

Batasan Click&Clean

Antarmukanya terasa ketinggalan zaman dibandingkan dengan ekstensi modern

Tidak ada fitur penjadwalan untuk pembersihan otomatis

Harus digunakan dengan hati-hati—penghapusan yang tidak disengaja tidak dapat dibatalkan

Harga Click&Clean

Gratis

Peringkat dan ulasan Click&Clean

G2 : Belum cukup ulasan

Capterra: Belum cukup ulasan

23. Hunter (Terbaik untuk mencari dan memverifikasi alamat email profesional)

via Hunter

Mencari email yang tepat seharusnya tidak memakan waktu berjam-jam saat membuat daftar kontak atau memverifikasi kontak. Hunter memastikan hal itu tidak terjadi.

Ekstensi Chrome ini dirancang untuk tim penjualan, perekrut, profesional PR, dan pemasar yang membutuhkan alamat email bisnis yang terverifikasi dengan cepat. Saat Anda mengunjungi situs web suatu perusahaan, Hunter menampilkan alamat email yang tersedia yang terkait dengan domain tersebut—lengkap dengan jabatan, sumber, dan skor kepercayaan.

Kekuatan sesungguhnya terletak pada validasi. Anda tidak hanya menerima email—tetapi email yang lebih mungkin sampai ke tujuan, bukan terkirim kembali.

Fitur terbaik Hunter

Temukan alamat email yang terverifikasi dari situs web perusahaan mana pun

Lihat jabatan dan informasi departemen bersama dengan data kontak

Simpan prospek langsung ke daftar atau ekspor ke CSV

Periksa kelancaran pengiriman email dengan verifikasi email bawaan

Integrasikan dengan alat seperti Salesforce, HubSpot, dan Zapier

Batasan Hunter

Jumlah pencarian bulanan terbatas pada paket gratis

Tidak semua domain menghasilkan hasil email yang dapat digunakan

Tidak ada pemindaian domain massal melalui ekstensi ini

Harga Hunter

Tersedia paket gratis

Paket Pemula : $49/bulan

Growth : $149/bulan

Scale : $299/bulan

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Hunter

G2 : 4,4/5 (lebih dari 550 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 600 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Hunter?

Sebuah ulasan Capterra berbunyi:

Sebagai seorang pengusaha sibuk yang tidak punya waktu untuk meneliti platform email dingin atau bahkan mempelajari cara kerjanya, platform Hunter membuat seluruh pengalaman ini sangat mudah dipahami dan digunakan. Tidak hanya saya dapat menjalankan kampanye pemasaran saya, saya juga merasa sedang belajar tentang cara kerja penjualan B2B.

👀 Tahukah Anda: Mode Incognito sebenarnya tidak menyembunyikan Anda dari situs web atau jaringan. Meskipun Mode Incognito mencegah Chrome menyimpan riwayat penelusuran, cookie, atau data situs di perangkat Anda, hal itu tidak membuat aktivitas Anda tidak terlihat secara online. Jika Anda masuk ke suatu situs web, situs tersebut tetap mengetahui bahwa itu adalah Anda—bahkan saat menggunakan Mode Incognito. Penyedia layanan internet, atasan, atau sekolah Anda juga dapat memantau situs web mana yang Anda kunjungi. Fitur ini berguna untuk privasi lokal, seperti saat berbelanja hadiah di komputer bersama, tetapi tidak memblokir iklan atau mencegah pelacakan oleh situs web itu sendiri. Mode Incognito menjaga privasi Anda dari orang lain yang menggunakan perangkat Anda—bukan dari internet.

24. Keyword Surfer (Terbaik untuk riset SEO cepat di halaman saat menjelajah)

melalui Keyword Surfer

Jika Anda bekerja di bidang konten, waktu dan niat pencarian adalah segalanya. Keyword Surfer memberikan wawasan SEO secara real-time langsung di dalam Google, tanpa perlu beralih ke alat lain.

Sangat cocok untuk spesialis SEO, pemasar konten, dan penulis lepas, ekstensi ini menampilkan volume kata kunci, istilah terkait, dan data tingkat domain langsung di halaman hasil pencarian. Tanpa dasbor, tanpa spreadsheet—hanya konteks yang langsung dapat ditindaklanjuti saat Anda menjelajah.

Anda dapat menilai potensi kata kunci, mengidentifikasi celah konten, dan mulai merencanakan—semua itu sebelum mengklik satu tautan pun.

Fitur terbaik Keyword Surfer

Lihat data volume pencarian dan CPC di samping setiap kueri Google

Temukan ide kata kunci berdasarkan konteks SERP saat ini

Lihat perkiraan lalu lintas untuk setiap domain dalam hasil pencarian

Analisis jumlah kata dan penggunaan kata kunci pada halaman-halaman peringkat teratas

Ekspor daftar kata kunci dan wawasan hanya dengan satu klik

Batasan Keyword Surfer

Data mungkin sedikit berbeda dari alat seperti Ahrefs atau SEMrush

Penyesuaian metrik kata kunci yang terbatas

Hanya berfungsi di halaman pencarian Google

Harga Keyword Surfer

Essential : $99/bulan

Scale : $219/bulan

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Keyword Surfer

G2 : 4,8/5 (lebih dari 500 ulasan)

Capterra: 4,9/5 (lebih dari 400 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Keyword Surfer?

Sebuah ulasan Capterra mengatakan:

Saya memiliki ulasan yang beragam tentang Surfer. Meskipun bagus untuk analisis SERP, memasukkan NLP ke dalam konten, dan perencanaan kluster, ekstensi ini tidak berguna untuk menulis topik dengan persaingan terbatas. Fitur AI humanizer hanyalah buang-buang waktu. Fitur tersebut tidak memberikan manfaat apa pun bagi konten. Singkatnya, ini adalah alat SEO yang bagus, tetapi Anda tidak bisa terlalu mengandalkannya untuk semua jenis konten.

👀 Tahukah Anda: Chrome memiliki fitur “pencarian situs” yang jarang diketahui. Ketik domain situs di bilah alamat, tekan Tab, dan Chrome akan memungkinkan Anda mencari langsung di dalam situs tersebut. Misalnya, mengetik “amazon.com [Tab] headphones” akan mencari headphone di Amazon—tanpa perlu memuat halaman beranda terlebih dahulu. Ini adalah fitur peningkatan produktivitas tersembunyi yang sudah terintegrasi langsung ke dalam browser.

25. MozBar (Terbaik untuk metrik SEO cepat dan analisis persaingan)

melalui MozBar

Saat menganalisis hasil pencarian, setiap klik harus berarti. MozBar menampilkan metrik SEO penting langsung di browser Anda sehingga Anda dapat mengambil keputusan yang lebih cerdas tanpa perlu membuka tab lain.

Sangat cocok untuk praktisi SEO, pemasar digital, dan ahli strategi konten, MozBar menampilkan wawasan instan seperti Domain Authority, Page Authority, dan data backlink langsung di halaman hasil pencarian (SERP). Baik saat melakukan analisis pesaing maupun mengevaluasi peluang tautan, ekstensi ini memberi Anda konteks yang diperlukan untuk bertindak cepat.

Yang membedakannya adalah kemampuannya untuk menyoroti atribut tautan—follow, nofollow, internal, atau eksternal—saat menjelajahi halaman apa pun. Anda mendapatkan gambaran SEO secara lengkap secara real-time.

Fitur terbaik MozBar

Tampilkan Domain dan Page Authority langsung di hasil pencarian Google

Sorot jenis tautan di halaman mana pun untuk menilai kualitas tautan balik

Lihat elemen-elemen di halaman seperti judul, deskripsi meta, dan header

Ekspor analisis SERP untuk audit yang lebih mendalam

Bandingkan profil tautan antara halaman pesaing secara instan

Keterbatasan MozBar

Fitur lanjutan memerlukan langganan Moz Pro

Sedikit memperlambat pemuatan halaman pada situs dengan konten yang padat

Metrik ini khusus untuk Moz, tidak disinkronkan dengan Google atau Ahrefs

Harga MozBar

Tersedia paket gratis

Lokal: Mulai dari $16/bulan

Pro: Mulai dari $49/bulan

STAT: Mulai dari $720/bulan

Peringkat dan ulasan MozBar

G2 : 4,3/5 (lebih dari 500 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 300 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang MozBar

Sebuah ulasan Capterra menyatakan:

Fitur terpenting yang tidak bisa ditinggalkan oleh seorang profesional SEO adalah DA dan PA; keduanya selalu membantu dalam melacak hasil dari upaya yang dilakukan. Backlink Analyzer sangat berguna untuk menganalisis backlink guna menolak backlink beracun yang dapat merugikan situs web dengan cara tertentu. Secara keseluruhan, kami menggunakannya untuk mengukur dampak upaya SEO kami dan kesehatan keseluruhan situs web kami.

Tingkatkan Efisiensi Alur Kerja dengan Ekstensi Chrome

Browser Chrome Anda bisa melakukan jauh lebih banyak daripada sekadar membuka tab. Dengan ekstensi produktivitas yang tepat, browser ini menjadi ruang kerja yang lebih cerdas—yang dapat mencatat ide, memblokir gangguan, melacak waktu, dan membantu Anda menyelesaikan lebih banyak pekerjaan tanpa perlu berganti alat.

Baik Anda mengelola tugas dengan ClickUp, menjaga fokus dengan Forest, atau mempercepat riset SEO dengan MozBar, setiap alat dalam daftar ini memberikan kontribusi unik bagi alur kerja Anda. Keajaiban sesungguhnya terjadi ketika Anda menggabungkan beberapa di antaranya dan membiarkan mereka secara diam-diam mengoptimalkan hari Anda dari balik layar.

Mulailah dengan alat yang sesuai dengan hambatan produktivitas terbesar Anda—dan kembangkan dari sana. Anda tidak perlu puluhan ekstensi untuk melihat perbedaannya. Cukup yang tepat saja.

Ingin mengelola semua pekerjaan Anda di satu tempat? Daftar ke ClickUp hari ini untuk mencoba Ekstensi Chrome ClickUp dan tingkatkan produktivitas Anda ke level berikutnya.