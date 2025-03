10 Integrasi Clockify Terbaik untuk Pelacakan Waktu di Tahun 2025

Lihatlah daftar yang teratas alat manajemen waktu dan Anda mungkin akan menemukan Clockify di atau di dekat bagian atas. Ini adalah pelacak waktu yang sederhana namun elegan, dan bekerja dengan baik untuk melacak setiap tugas, daftar, dan proyek yang Anda kerjakan.

Salah satu alasan mengapa banyak orang menganggap Clockify sangat berharga adalah karena berbagai macam integrasi Clockify. Integrasi ini memungkinkan tim Anda untuk menghubungkan pengatur waktu Clockify ke platform manajemen proyek, perangkat lunak akuntansi, dan aplikasi serta alat lainnya.

Dari pelacakan waktu agensi untuk hanya mencoba menghemat waktu di daftar tugas pribadi Anda, alat-alat ini bisa menjadi penyelamat. Jika Anda ingin menghubungkan Clockify ke aplikasi favorit Anda, berikut ini adalah beberapa integrasi terbaik yang akan membuat Anda berada di jalur yang benar dengan cepat. 🤩

Apa yang Harus Anda Cari dalam Integrasi Clockify?

Secara alami, Anda dapat menghubungkan banyak aplikasi dan platform dengan entri waktu Clockify. Tetapi hanya integrasi terbaik yang cenderung memiliki fitur-fitur umum untuk membantu Anda mengoptimalkan pekerjaan dan produktivitas Anda:

Integrasi alami: Entri waktu Clockify yang baru dan melihat pelacak yang sudah ada seharusnya mudah dilakukan dari dalam aplikasi yang Anda gunakan, seperti kemampuan untuk melacak waktu di dalam proyek Anda

Kemudahan penggunaan: Tim Anda harus dapat dengan mudah menggunakan klien Clockify sejak awal sehingga setiap pengguna dapat membuat entri waktu baru kapan pun mereka perlu melacak produktivitas mereka dalam suatu proyek atau tugas

Kemampuan otomatisasi: Daripada harus selalu mengklik pengatur waktu mulai Clockify secara manual, pengguna harus dapat mengotomatiskan pembuatan pengatur waktu berjalan dan pelacakan waktu dalam proyek atau tugas apa pun

Peluang analisis: Entri waktu baru harus dapat dilacak dan tersedia melalui pencarian, sehingga pengguna dapat lebih memahami waktu yang dihabiskan untuk tugas atau proyek baru

Catat catatan dengan cepat, lacak waktu, dan ubah entri menjadi tugas yang dapat dilacak yang dapat Anda akses dari mana saja menggunakan Ekstensi Chrome ClickUp

Yang terpenting, integrasi Clockify yang tepat akan membantu Anda menghindari pengalihan konteks sebanyak mungkin. Setelah Anda dapat menggunakan dan menganalisis aplikasi favorit Anda dengan lebih efektif, Anda dapat mengalokasikan waktu dengan lebih baik untuk menyelesaikan pekerjaan.

10 Integrasi Clockify Terbaik yang Akan Digunakan pada Tahun 2024

Saatnya mulai berbisnis. Setiap integrasi di bawah ini dapat membantu Anda melacak pekerjaan dengan lebih baik, mencatat waktu yang Anda habiskan untuk aplikasi produktivitas terpenting, dan mendorong produktivitas Anda pada proyek apa pun yang Anda kerjakan.

1. ClickUp

Pantau waktu yang Anda habiskan untuk berbagai proyek di ClickUp, di mana Anda bisa mengelola proyek dalam beberapa Tampilan dan tetap berada di atas tugas Anda Integrasi Clockify dari ClickUp sederhana dan elegan. Bekerja melalui Google Chrome memungkinkan pengguna di semua tingkatan paket untuk melacak waktu yang mereka habiskan untuk setiap proyek atau acara baru dalam satu ruang. Setelah dilacak, Anda bisa menambahkan tag baru atau mencari setiap entri waktu langsung di Clockify.

Tetapi alasannya adalah alat manajemen proyek berada di puncak daftar ini lebih dalam lagi: dilengkapi dengan kemampuan pelacakannya sendiri. Dengan Manajemen Waktu ClickUp pengguna dapat membuat pelacakan waktu internal sepenuhnya. Anda dapat memperkirakan dan melacak waktu aktual untuk setiap acara di ruang kerja Anda.

Ambil Pelacakan Waktu Proyek ClickUp sebagai contoh. Untuk setiap tugas, Anda dapat membuat entri waktu yang mencatat dengan tepat berapa lama waktu yang Anda habiskan untuk tugas tersebut. Melalui manajemen tag, Anda bahkan dapat menentukan pada tugas tertentu Anda menghabiskan waktu Anda.

Selain itu, akses templat manajemen waktu yang dirancang khusus untuk membantu Anda mengoptimalkan dan mengotomatiskan produktivitas dalam ruang kerja yang lebih besar. Setelah dibuat, Anda bisa menduplikasi templat Anda di seluruh ruang kerja untuk memastikan bahwa semua pekerjaan Anda pada setiap klien dapat digunakan dengan baik.

Fitur terbaik ClickUp

Integrasi Clockify alami yang memasukkan setiap entri waktu secara langsung ke dalam tugas-tugas Anda

Kemampuan pelacakan waktu yang ditingkatkan yang memungkinkan Anda membuat entri waktu secara langsung di ruang kerja Anda

Perpustakaan template yang luas, termasuk templat catatan waktu , templat pemblokiran waktu , danLembar Manajemen Waktu Pribadi ClickUp Dukungan untuk semua jenis perangkat, memungkinkan Anda untuk melacak, mencari, dan menjalankan laporan pelacakan waktu Anda dari perangkat desktop dan seluler



Keterbatasan ClickUp

Bukan perangkat lunak pelacakan waktu khusus, yang dapat membuat proses orientasi ke ruang kerja ClickUp menjadi rumit untuk beberapa pengguna

Entri waktu yang dibuat melalui integrasi Clockify tidak tersedia dalam platform ClickUp

Harga ClickUp

Gratis Selamanya Tak Terbatas: $7/bulan per pengguna Bisnis: $12/bulan per pengguna Perusahaan: Hubungi untuk harga ClickUp Brain: Tersedia di semua paket berbayar seharga $5/anggota Workspace/bulan

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (3.800+ ulasan)

2. Gagasan

Melalui Gagasan Notion dirancang untuk mengatur pekerjaan Anda. The aplikasi perencana harian membantu tim dari semua ukuran membuat dokumen, mengelola tugas, membuat catatan, dan mengatur di sekitar tujuan utama. Integrasi pelacakan waktunya memastikan bahwa Anda bisa menggunakan klien Clockify untuk melacak waktu yang Anda habiskan untuk setiap catatan dan menjalankan laporan tentang tren waktu dan produktivitas Anda.

Fitur terbaik Notion

Pelacakan waktu dapat dilakukan dengan satu tombol, mengurangi jumlah klik yang diperlukan untuk menandai catatan Anda dengan stempel waktu

Antarmuka Notion yang sederhana meluas ke integrasi Clockify, membuat proses orientasi menjadi mudah dan ramah pengguna

Fitur kolaborasi tingkat lanjut yang membantu proses orientasi siapa pun, mulai dari anggota tim baru hingga klien baru

Keterbatasan Notion

Clockify tidak tersedia pada semua fitur Notion, seperti tugas dan dokumen

Fungsionalitas aplikasi seluler terbatas, baik untuk Notion maupun integrasi Clockify-nya

Harga Notion

Gratis Plus: $8 per pengguna per bulan yang ditagih setiap tahun Bisnis: $15 per pengguna per bulan yang ditagih setiap tahun Perusahaan: Hubungi tim penjualan

Peringkat dan ulasan Notion

G2: 4.8/5 (1.900+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (4.800+ ulasan)

3. Asana

Melalui Asana Salah satu yang paling populer manajemen tugas dapat membanggakan integrasi Clockify-nya sendiri. Pasang ekstensi peramban Clockify, dan Anda bisa lebih mudah melacak semua pekerjaan Anda di Asana untuk membantu tim Anda merencanakan beban kerja dan kapasitasnya dengan lebih baik.

Fitur terbaik Asana

Integrasi penuh Clockify dengan versi desktop dan versi berbasis aplikasi dari Asana

Integrasi tingkat proyek yang alami: Clockify akan secara otomatis mengambil proyek milik tugas dan menetapkan waktu yang dilacak ke proyek tersebut

Integrasi sekali klik yang memudahkan untuk memulai

Keterbatasan Asana

Hanya pelacakan berbasis tugas: proyek Asana baru bisa jadi sulit dilacak hingga tugas-tugas untuk proyek tersebut selesai dibuat

Potensi kebingungan dengan kemampuan pelacakan waktu internal, yang muncul di sebelah integrasi Clockify di antarmuka pengguna

Harga Asana

Dasar Premium: $10,99/bulan per pengguna Bisnis: $24,99/bulan per pengguna Perusahaan: Hubungi untuk harga

Peringkat dan ulasan Asana

G2: 4.3/5 (9.500+ ulasan) Capterra: 4.5/5 (12.000+ ulasan)

4. Kalender Google

Melalui Kalender Google Semakin banyak profesional di berbagai industri menggunakan Google Kalender tidak hanya untuk rapat, tetapi juga untuk merencanakan produktivitas mereka. Dengan integrasi Shopify ini, Anda dapat mengambil langkah selanjutnya dalam proses tersebut-memastikan bahwa waktu aktual yang dihabiskan untuk pekerjaan sehari-hari sesuai dengan waktu yang dijadwalkan.

Fitur terbaik Google Kalender

Lacak waktu untuk setiap acara di Kalender Google untuk menjalankan laporan komprehensif tentang pekerjaan dan rapat harian Anda

Menjalankan laporan tentang rapat Anda di Clockify, termasuk kemampuan untuk mengkategorikan jenis rapat di dalam aplikasi

Mengelola beberapa proyek Kalender melalui aplikasi web Spotify secara bersamaan

Keterbatasan Google Kalender

Klien web Clockify terbatas pada laporan linier saat melacak waktu kalender, yang dapat mempersulit wawasan mendalam

Pelacakan waktu dapat membingungkan untuk kalender bersama dengan acara yang bersamaan

Harga Google Workspace

Pribadi: Gratis Business Starter: $6/bulan per pengguna Business Standard: $12/bulan per pengguna Business Plus: $18/bulan per pengguna Perusahaan: Hubungi untuk harga

Peringkat dan ulasan Google Workspace

G2: 4.6/5 (40.000+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (15.000+ ulasan)

5. Trello

Melalui Trello Ini bukan hanya pesaing utama untuk perangkat lunak garis waktu proyek teratas . Berkat integrasi Shopify-nya, Trello juga berubah menjadi pelacak produktivitas waktu nyata yang memastikan Anda dan tim Anda menghabiskan waktu yang sesuai untuk semua pekerjaan harian Anda.

Fitur terbaik Trello

Buat pelacakan waktu sederhana di setiap kartu Trello dengan tombol pengatur waktu mulai/berhenti yang sederhana

Beri kode pada setiap entri waktu yang Anda buat di Clockify untuk menjalankan laporan yang lebih mendalam tentang jenis proyek, klien, dll.

Tambahkan waktu secara manual sesuai kebutuhan untuk memastikan bahwa setiap laporan yang dibuat tetap akurat ketika Anda mencari informasi tertentu di kemudian hari

Keterbatasan Trello

Integrasi penuh di tingkat proyek membutuhkan proses Zapier pihak ketiga

Lebih kompleks daripada kebanyakan alat manajemen proyek, yang dapat menyulitkan proses orientasi

Harga Trello

Gratis Standar: $5/bulan per pengguna Premium: $10/bulan per pengguna Perusahaan: Hubungi untuk harga

Peringkat dan ulasan Trello

G2: 4.4/5 (13.300+ ulasan) Capterra: 4.5/5 (22.600+ ulasan)

6. Google Sheets

Melalui Google Sheets Seperti Google Kalender, Spreadsheet adalah aplikasi Google yang populer alat produktivitas setara dengan editor spreadsheet lama. Selain itu, seperti Calendar, aplikasi ini juga memiliki integrasi Clockify yang layak dimasukkan dalam daftar ini, membantu Anda membuat laporan yang lebih mendalam dari data Clockify Anda.

Fitur terbaik Google Sheets

Ekspor data Clockify dalam format apa pun yang diinginkan untuk membuat laporan mendalam di Spreadsheet

Fungsi otomatisasi mengurangi beban kerja manual untuk mengimpor dan mengekspor ke dan dari Clockify

API terbuka Clockify memungkinkan pengguna tingkat lanjut untuk membuat model ekspor dan laporan apa pun yang dapat dibayangkan

Keterbatasan Google Spreadsheet

Untuk dapat mencari entri waktu Clockify membutuhkan pemahaman tentang bagaimana kolom data yang diekspor dibuat di Spreadsheet

Pengalaman yang luas dengan perangkat lunak otomatisasi seperti Zapier atau Automate.io diperlukan untuk membangun transfer data sepenuhnya

Harga Google Workspace

Personal: Gratis

Gratis Business Starter: $6/bulan per pengguna

$6/bulan per pengguna Business Standard: $12/bulan per pengguna

$12/bulan per pengguna Business Plus: $18/bulan per pengguna Perusahaan: Hubungi untuk harga

Peringkat dan ulasan Google Workspace

G2: 4.6/5 (40.000+ ulasan)

4.6/5 (40.000+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (15.000+ ulasan)

7. Kendur

Melalui Kendur Bagaimana jika kami memberi tahu Anda bahwa melalui Zapier, Anda bisa menggunakan Clockify untuk membuat salah satu aplikasi komunikasi bisnis paling populer di dunia menjadi lebih berguna? Itulah yang dapat dicapai oleh integrasi ini.

Fitur terbaik Slack

Secara otomatis mengubah status Slack Anda kapan saja Anda mulai melacak waktu dengan Clockify

Memposting entri waktu Clockify baru ke saluran Slack tertentu atau pesan pribadi

Buat saluran Slack baru untuk setiap proyek baru yang Anda mulai di Clockify

Batasan Slack

Tidak ada pelacakan waktu asli di Slack yang dapat membantu Anda merencanakan produktivitas dengan lebih baik

Kemampuan untuk mencari entri waktu yang diposting di saluran Slack terbatas pada fungsi pencarian Slack

Harga Slack

Gratis Pro: $7,25/bulan Bisnis+: $12,50/bulan Kisi Perusahaan: Hubungi untuk harga

Peringkat dan ulasan Slack

G2: 4.5/5 (32.000+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (23.000+ ulasan)

8. Airtable

Melalui Airtable Pada intinya, Airtable membantu penggunanya berbagi data dan informasi dengan lebih baik saat mereka bekerja membangun aplikasi, mengoperasionalkan alur kerja, dan banyak lagi. Dengan integrasi Clockify-nya, Anda bisa menutup lingkaran pada proses tersebut dengan memastikan bahwa semua waktu yang dihabiskan tim Anda untuk mencapai tujuan-tujuan itu produktif dan efisien.

Fitur terbaik Airtable

Setelah pengatur waktu dimulai pada sebuah item, Anda bisa menghentikannya dari lingkungan mana pun-web atau aplikasi, seluler atau desktop

Komunitas besar yang bisa membantu mengoptimalkan alur kerja dan fitur, termasuk pelacakan waktu

Integrasi Clockify terasa seperti bagian inti yang hilang di Airtable, yang tidak menawarkan pelacakan waktu asli

Keterbatasan Airtable

Clockify hanya tersedia di Chrome dan Firefox

UI Airtable yang rumit bisa menyulitkan pengguna baru untuk mendapatkan hasil maksimal dari Clockify

Harga Airtable

Gratis Tim: $20/bulan per pengguna Bisnis: $45/bulan per pengguna

Perusahaan: Hubungi untuk harga

Peringkat dan ulasan Airtable

G2: 4.6/5 (2.100+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (1.900+ ulasan)

9. Pencatat tugas

Melalui Todoist Terima kasih kepada Clockify, salah satu aplikasi daftar tugas yang paling populer di pasaran mendapatkan peningkatan. Integrasi pelacakan waktu memungkinkan pengguna melacak produktivitas mereka langsung dari layar ikhtisar daftar, sehingga mudah untuk mengetahui dengan tepat berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk setiap item.

Fitur terbaik Todoist

Melacak waktu dari layar ikhtisar mengurangi klik yang diperlukan untuk memulai dan menghentikan pengatur waktu

Integrasi berfungsi di semua perangkat, sepenuhnya terintegrasi dengan antarmuka Todoist

Sinkronisasi proyek antara Todoist dan Clockify untuk mempermudah menjalankan laporan

Keterbatasan Todoist

Laporan hanya tersedia melalui klien web Clockify

Tidak ada fungsionalitas offline untuk Todoist atau integrasi

Harga Todoist

Pemula: Gratis Pro: $4/bulan per pengguna Bisnis: $6/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Todoist

G2: 4.4/5 (700+ ulasan) Capterra: 4.6/5 (2.200+ ulasan)

10. Buku Cepat

Melalui Quickbooks Mungkin perangkat lunak akuntansi paling populer di pasaran, Quickbooks memungkinkan pengguna untuk meningkatkan fungsionalitasnya lebih jauh lagi melalui koneksinya dengan Clockify. Setelah Anda menginstal integrasi, Anda dapat dengan mudah melacak waktu pada pekerjaan Anda, mengisi lembar waktu, dan meningkatkan pembukuan Anda.

Fitur terbaik Quickbooks

Menambahkan pengguna ke Clockify memungkinkan masing-masing pengguna untuk secara otomatis mengisi lembar waktu mereka melalui waktu yang dilacak

Opsi sinkronisasi otomatis memungkinkan Anda mencocokkan pengguna Clockify dengan pengguna Quickbook Anda

Tarif per jam disinkronkan bersama entri waktu untuk memudahkan pembuatan lembar waktu

Keterbatasan Quickbooks

Beberapa konflik dan fungsionalitas terbatas dibandingkan dengan Quickbook Time (solusi pelacakan waktu Quickbook sendiri)

Antarmuka yang kompleks dengan pelacakan waktu berbasis pengguna mungkin memerlukan waktu dan sumber daya orientasi yang signifikan untuk tim yang lebih besar

Harga Quickbooks

Mulai Sederhana: $15/bulan Esensial: $30/bulan Plus: $45/bulan Tingkat Lanjut: $100/bulan

Peringkat dan ulasan Quickbooks

G2: 4.0/5 (3.100+ ulasan) Capterra: 4.3/5 (6.300+ ulasan)

Tingkatkan atau Ganti Proyek Clockify Anda dengan ClickUp

Mari kita perjelas satu hal: ClickUp bukan hanya integrasi Clockify teratas, tetapi juga berfungsi sebagai alternatif Clockify terbaik di pasaran.

Ya, Anda bisa menggunakan integrasi sebagai pengguna lama untuk meningkatkan manajemen proyek Anda di ClickUp. Tetapi jika Anda hanya ingin memulai melacak tugas dan waktu proyek, mengapa tidak menggunakan fitur terintegrasi?

Dengan ClickUp, Anda mendapatkan semua fitur yang bisa ditawarkan Clockify-bersama-sama dengan fitur yang lengkap, platform manajemen proyek gratis . Itu berarti otomatisasi tidak hanya untuk setiap entri waktu baru, tetapi juga untuk setiap bagian dari proyek.

Ini adalah solusi lengkap untuk menggabungkan dan mengotomatiskan manajemen proyek dan otomatisasi pelacakan waktu dalam satu ruang kerja.

Jadi, apa yang Anda tunggu? Buat proyek Anda Akun ClickUp dan mulailah mengoptimalkan produktivitas Anda hari ini.