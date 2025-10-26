10 Alternatif Terbaik untuk Fireflies AI yang Patut Dicoba pada Tahun 2026

Fireflies AI adalah salah satu alat AI teratas untuk rapat virtual. Alat ini berfungsi sebagai asisten virtual Anda yang mencatat, membuat ringkasan, dan memfasilitasi kolaborasi.

Namun, begitu Anda mendaftar di Fireflies, Anda mungkin sedikit kecewa dengan antarmukanya yang ramai. Dan saat mulai menggunakannya, Anda mungkin menemui ketidakakuratan dan kesalahan dalam catatan rapat Anda.

Jika Anda sudah menghadapi masalah-masalah ini, Anda berada di tempat yang tepat. Blog ini menyajikan 10 alternatif Fireflies terbaik yang telah dipilih secara khusus.

Temukan mana di antara alat-alat ini yang memenuhi semua kebutuhan Anda.

⏰ Ringkasan 60 Detik Berikut adalah 10 alternatif Fireflies AI teratas: ClickUp: Alat rapat, manajemen tugas, dan kolaborasi berbasis AI terbaik Alat rapat, manajemen tugas, dan kolaborasi berbasis AI terbaik Fathom: Pilihan terbaik untuk membuat ringkasan rapat dan transkrip Otter.ai: Pilihan terbaik untuk menghasilkan transkrip rapat secara real-time Avoma: Pilihan terbaik untuk pengelolaan rapat dari awal hingga akhir Grain: Pilihan terbaik untuk membuat cuplikan rapat dan menjaga keselarasan tim MeetGeek.ai: Pilihan terbaik untuk mencatat dan mengelola repositori catatan rapat tl;dv: Pilihan terbaik untuk tim perusahaan dalam mencatat detail penting rapat dan membuat laporan AI Gong: Pilihan terbaik untuk tim penjualan dalam menganalisis dan meningkatkan kualitas panggilan Tactiq: Pilihan terbaik untuk transkripsi otomatis secara real-time Chorus. ai: Pilihan terbaik untuk analisis percakapan berbasis kesepakatan Jamie AI: Pilihan terbaik untuk dukungan transkripsi offline

Keterbatasan Fireflies AI

Fireflies AI populer karena kemudahan penggunaannya dan fleksibilitasnya. Aplikasi ini memiliki fitur transkripsi yang hebat, mendukung berbagai bahasa, dan menawarkan beberapa opsi integrasi untuk mengelola diskusi rapat. Namun, menurut para pengguna, perangkat lunak ini memiliki beberapa kelemahan.

Masalah akurasi : Terkadang terdapat kesalahan dalam layanan transkripsi, terutama pada bahasa selain Inggris, aksen yang kental, audio yang berisik, dan istilah teknis. Selain itu, alat ini kesulitan membedakan beberapa peserta

Ringkasan yang tidak jelas : Ringkasan rapat yang dihasilkan AI sering kali perlu diedit karena konteksnya terkadang tidak jelas. Selain itu, terdapat kesalahan dalam terjemahan

Paket gratis terbatas : Paket gratis Fireflies AI bersifat dasar. Anda tidak dapat mengakses fitur asisten AI atau pencarian cerdas. Selain itu, ringkasan AI yang tersedia terbatas dan total penyimpanan/kursi untuk rapat Anda hanya 800 menit.

Kurangnya opsi penyesuaian: Fireflies AI tidak menawarkan banyak opsi penyesuaian untuk pengaturan perekaman. Selain itu, tidak ada laporan kustom untuk melihat semua wawasan rapat Anda di satu tempat

🧠 Tahukah Anda? Menurut penelitian, pasar asisten rapat AI global bernilai USD 1,95 miliar pada tahun 2023 dan diperkirakan akan mencapai USD 11,88 miliar pada tahun 2031. Segmen ‘Penyelenggara Rapat’ mendominasi pasar di antara berbagai jenis lainnya berkat antarmuka pengguna yang ramah pengguna dan integrasinya dengan alat produktivitas populer.

Sekilas tentang Alternatif Fireflies AI

Sebelum kita membahas lebih dalam, berikut ini sekilas tentang 10 alat teratas, fitur utamanya, dan struktur bisnis yang paling cocok untuknya!

Alternatif Fireflies AI Fitur unggulan Pilihan terbaik untuk ClickUp Membuat ekosistem rapat terintegrasi di mana Anda dapat membuat catatan, berkolaborasi, berbagi, dan membuat tugas langsung dari catatan tersebut Para profesional, UKM, dan perusahaan Fathom Memiliki antarmuka pengguna yang ramah dan memungkinkan Anda membuat ringkasan penting selama panggilan berlangsung Tim perusahaan Otter.ai Memungkinkan penangkapan gambar secara otomatis selama berbagi layar Penggunaan pribadi dan tim kecil Avoma Melakukan analisis rapat dan panggilan untuk meningkatkan kualitasnya Tim perusahaan berskala besar Grain Memungkinkan Anda memotong bagian-bagian rapat, membagikannya, dan menandai orang-orang tertentu Perusahaan menengah hingga besar MeetGeek. ai Membuat ringkasan yang detail dan memungkinkan Anda mengakses catatan rapat sebelumnya Penggunaan pribadi dan tim kecil tl;dv Membuat laporan dan dasbor AI yang disesuaikan untuk melihat semua wawasan rapat di satu tempat Tim berukuran sedang hingga besar Gong Membantu melacak panggilan, memprediksi pipeline penjualan, dan menganalisis kesepakatan Tim Penjualan dan RevOps di perusahaan besar Tactiq Menerjemahkan rapat secara real-time tanpa bot Pekerja lepas dan tim yang sedang berkembang Chorus. ai Merekam panggilan, mengekstrak wawasan, dan menganalisis percakapan untuk menentukan kemungkinan keberhasilan kesepakatan Tim penjualan dan pendapatan di organisasi besar Jamie. ai Transkripsi offline dan ringkasan tanpa bot Tim berukuran sedang hingga besar

10 Alternatif Fireflies AI Terbaik yang Bisa Anda Gunakan

Berikut ini adalah video singkat dan ulasan mendalam tentang alternatif Fireflies terbaik yang dapat Anda gunakan hari ini:

1. ClickUp (Alat rapat, manajemen tugas, dan kolaborasi berbasis AI terbaik)

Bekerja Lebih Efektif di ClickUp Docs Transkripsikan rapat, kelola agenda, dan berkolaborasi dengan ClickUp

Mencari alat yang lebih dari sekadar perekam rapat? Kenalkan ClickUp, aplikasi serba guna untuk kerja yang menggabungkan manajemen rapat dan proyek dalam satu platform.

Solusi ClickUp untuk rapat yang produktif? AI Notetaker bawaan yang terintegrasi langsung di kalender Anda! Alat praktis ini mencatat untuk Anda, sehingga Anda dapat tetap fokus sepenuhnya selama rapat.

Alat ini terintegrasi dengan mulus dengan aplikasi pihak ketiga, seperti Zoom, Teams, dan Google Meet, menjadikannya solusi yang serbaguna. AI Notetaker secara otomatis mencatat nama rapat, tanggal, dan peserta, serta menyediakan rekaman audio lengkap.

Alat ini juga menawarkan ringkasan wawasan dengan gambaran singkat, poin-poin penting, dan langkah-langkah selanjutnya dalam format daftar periksa yang rapi. Selain itu, Anda mendapatkan transkrip terperinci untuk tinjauan mendalam. Setelah rapat, Anda dapat dengan mudah mengakses catatan Anda di ClickUp Doc pribadi, yang telah diberi tag dan siap untuk ditinjau atau dibagikan.

Selain itu, ClickUp Meetings menyatukan semuanya dalam satu platform—mengelola agenda, menetapkan tindakan yang harus dilakukan, mendokumentasikan rapat mingguan, dan banyak lagi. Dengan demikian, Anda dapat mengakses semua dokumen, tugas, dan materi lainnya tanpa perlu berpindah tab. Anda dapat menggunakan Template Catatan Rapat ClickUp untuk menyusun catatan ini dan memastikan semuanya terdokumentasi dengan baik sebelum membagikannya kepada pemangku kepentingan.

ClickUp Brain, alat berbasis AI dari ClickUp, juga dapat membantu menerjemahkan catatan rapat Anda ke bahasa lain dan menyarankan perbaikan/tugas potensial untuk mengatur informasi dengan benar. Bagian terbaiknya? Anda dapat langsung mengubah catatan dan ringkasan rapat menjadi tugas atau item tindakan, serta menghubungkannya ke proyek dan alur kerja tertentu.

Buat ringkasan rapat dan terjemahkan catatan rapat dengan ClickUp Brain

Selain itu, ClickUp Docs memungkinkan Anda membuat dokumen langsung dengan catatan rapat. Anda dapat menggunakannya sebagai sumber daya dinamis yang dapat dirujuk oleh tim selama panggilan dengan pelanggan. Anda juga dapat dengan mudah mencari detail rapat atau tugas tertentu dalam dokumen tersebut dan menemukannya dalam hitungan detik.

ClickUp juga memiliki beberapa templat rapat yang dapat Anda gunakan saat Anda terlalu sibuk untuk menyusun agenda, notulen, dan struktur catatan. Misalnya, Templat Notulen Rapat ClickUp membantu Anda:

Atur agenda rapat, poin tindakan, dan peserta

Lacak wawasan dan hasil penting dari rapat

Tetapkan item tindakan sebagai tugas untuk rekan tim

Catat poin-poin penting rapat dengan Template Catatan Rapat ClickUp

Selain itu, Anda dapat menggunakan Template Rapat ClickUp untuk mengelola agenda, catatan, dan tindak lanjut.

Fitur terbaik ClickUp

Kendalikan rapat Anda: ClickUp AI Note Taker secara otomatis mentranskripsi rapat, merangkum poin-poin penting, dan membuat tugas yang dapat ditindaklanjuti, sehingga memudahkan Anda untuk tetap mengontrol tindak lanjut dan keputusan

Buat daftar tugas : Ubah catatan menjadi daftar tugas dengan : Ubah catatan menjadi daftar tugas dengan ClickUp Tasks , tambahkan detail, dan tandai orang yang bertanggung jawab untuk mengerjakannya

Pengelolaan dan pengeditan catatan : Atur dan edit catatan rapat serta tugas di satu tempat dengan : Atur dan edit catatan rapat serta tugas di satu tempat dengan ClickUp Notepad

Perekaman layar : Bagikan rekaman layar beserta transkripsi yang didukung AI dalam catatan rapat menggunakan : Bagikan rekaman layar beserta transkripsi yang didukung AI dalam catatan rapat menggunakan ClickUp Clips dan transkripsikan secara instan dengan ClickUp Brain

Kolaborasi real-time: Akses catatan, bagikan dengan tim Anda, dan berkolaborasi dalam percakapan menggunakan : Akses catatan, bagikan dengan tim Anda, dan berkolaborasi dalam percakapan menggunakan ClickUp Chat

Keterbatasan ClickUp

Dengan begitu banyak penyesuaian dan fitur, mungkin butuh waktu untuk menguasai alat ini

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4,7/5 (lebih dari 9.900 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Saya menghargai bahwa ClickUp terus berkembang dalam hal inovasi perangkat lunak, terutama dengan kemunculan AI. Alat AI yang telah mereka integrasikan ke dalam platform telah menghemat waktu tim produksi kami dalam membantu pembuatan tugas, penulisan prompt, atau ringkasan rapat. Di luar fungsi AI, ClickUp setara dengan berbagai platform Manajemen Proyek yang pernah kami gunakan sebelumnya. Saya merasa ClickUp memiliki terlalu banyak lapisan untuk menyelesaikan tugas sederhana. Saya ingin melihat visibilitas tingkat tinggi yang lebih baik dalam rangkaian tugas.

2. Fathom (Pilihan terbaik untuk membuat ringkasan rapat dan transkrip)

via Fathom

Jika Anda memiliki tim yang tidak terlalu paham teknologi, Fathom bisa menjadi asisten rapat yang sangat berguna. Berbeda dengan antarmuka Fireflies AI yang ramai, Fathom memiliki antarmuka yang rapi, menjadikannya pencatat rapat yang paling mudah digunakan untuk rapat proyek Anda.

Anda dapat menyusun diskusi Anda dari A hingga Z menjadi ringkasan rapat dan membuat rencana tindakan dalam hitungan menit. Fathom menghasilkan catatan rapat yang terperinci dan bahkan menyoroti poin-poin tindakan sehingga Anda dapat dengan cepat menggunakannya untuk membuat email tindak lanjut.

Keunggulannya? Fathom sangat handal dalam hal terjemahan. Aplikasi ini mendukung 28 bahasa dan menghasilkan catatan yang akurat terlepas dari bahasa yang digunakan dalam rapat.

Fitur terbaik Fathom

Buat dan bagikan klip video pendek dari bagian-bagian tertentu dalam rapat untuk menyampaikan hanya informasi yang paling penting

Buat ringkasan poin penting selama panggilan dan ringkas catatan rapat dengan AI

Dapatkan semua data yang diperlukan, seperti jumlah tampilan halaman, sumber rujukan teratas, dll., dalam satu dasbor dengan Fathom Analytics

Pahami keterbatasannya

Tidak ada opsi untuk menyalin dan menempelkan catatan tanpa secara otomatis menyertakan tautan video rapat atau menambahkan tombol ‘tonton’ di bagian akhir

Proses instalasinya sederhana namun memakan waktu

Harga Fathom

Gratis

Premium : $19 per pengguna/bulan

Edisi Tim : $29 per pengguna/bulan

Team Edition Pro: $39 per pengguna/bulan

Lihat peringkat dan ulasan

G2: 5/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Capterra: 5/5 (lebih dari 600 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Fathom?

Hal terbaiknya adalah alat ini memahami hampir semua hal tentang rapat saya. Bagian yang paling menakjubkan adalah alat ini ikut serta dalam setiap rapat saya layaknya asisten pribadi. Kemampuan AI-nya membuatnya lebih fleksibel dalam pencatatan. Secara keseluruhan, saya sangat menyukainya. Namun, saya tidak bisa mengunduh rekaman saya. Selain itu, opsi layar penuh sebenarnya tidak benar-benar layar penuh. Karena menampilkan panel samping yang mungkin tidak selalu saya butuhkan.

3. Otter.ai (Pilihan terbaik untuk menghasilkan transkrip rapat secara real-time)

Otter.ai adalah alternatif Fireflies AI yang sangat baik untuk tim kecil. Aplikasi ini dilengkapi dengan alat AI untuk catatan rapat yang merangkum dan menghasilkan transkrip rapat secara real-time sehingga Anda dapat fokus sepenuhnya pada panggilan tersebut.

Jika Anda tidak bisa menghadiri panggilan, Otter dapat memberikan wawasan penting dari rapat dan bahkan membuat daftar tindakan untuk langkah selanjutnya. Anda juga dapat mencari dan memutar ulang transkrip audio yang disinkronkan dengan teks, mengeditnya, serta menambahkan anotasi berupa gambar dan komentar.

Fitur terbaik Otter.ai

Gabungkan percakapan suara langsung dan pembaruan asinkron, serta dapatkan wawasan dari Otter dan rekan tim Anda dengan AI Chat

Gunakan Otter untuk mengidentifikasi beberapa pembicara, membuat jeda dalam transkrip, dan mendapatkan cap waktu untuk setiap topik yang dibahas dalam rapat

Ambil gambar secara otomatis saat layar dibagikan atau diubah selama panggilan untuk konteks dalam transkrip

Keterbatasan Otter.ai

Terkadang, Otter.ai tidak merekam seluruh panggilan

Transkripsi yang dihasilkan seringkali sangat tidak akurat

Fitur pencariannya bermasalah dan mungkin sulit dinavigasi pada awalnya

Harga Otter.ai

Basic : Gratis

Pro : $16,99 per pengguna/bulan

Bisnis : $30 per pengguna/bulan

Enterprise: Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan Otter.ai

G2: 4,4/5 (lebih dari 280 ulasan)

Capterra: 4,4/5 (lebih dari 80 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Otter.ai?

Harganya memang murah, tetapi membutuhkan banyak waktu untuk memeriksa ulang transkripnya, yang sangat menjengkelkan. Jika rekaman audionya jelas dan ringkas, alat ini akan berfungsi dengan baik, tetapi jika ada suara latar belakang atau aksen, seringkali transkripsinya tidak akurat.

📮ClickUp Insight: Data survei efektivitas rapat kami menunjukkan bahwa 25% rapat melibatkan delapan peserta atau lebih. Meskipun rapat besar dapat bermanfaat untuk menyelaraskan pandangan dan pengambilan keputusan, rapat tersebut sering kali menimbulkan tantangan. Faktanya, survei ClickUp lainnya mengungkapkan bahwa 64% orang kesulitan menentukan langkah selanjutnya yang jelas di hampir setengah dari rapat mereka. Sebagai aplikasi serba guna untuk pekerjaan, kami mengatasi masalah ini dengan solusi manajemen rapat yang menyeluruh. ClickUp Meetings mengubah cara tim berkolaborasi dengan agenda dinamis, sementara AI Notetaker mencatat setiap wawasan berharga—menghilangkan kebingungan dalam tindak lanjut dan memastikan semua orang tetap selaras! 💫 Hasil Nyata: Tim yang menggunakan fitur manajemen rapat ClickUp melaporkan pengurangan hingga 50% dalam percakapan dan rapat yang tidak perlu!

4. Avoma (Pilihan terbaik untuk pengelolaan rapat dari awal hingga akhir)

via Avoma

Meskipun Fireflies AI pada dasarnya adalah alat transkripsi AI, Avoma menawarkan lebih dari sekadar layanan transkripsi dasar. Avoma adalah alat manajemen rapat yang membantu Anda menjadwalkan panggilan, membuat agenda rapat, dan melakukan analisis pasca-rapat.

Avoma terkenal karena fitur kecerdasan percakapannya dan memberikan analisis yang lebih mendalam tentang rapat Anda. Avoma memungkinkan Anda mengotomatiskan penilaian panggilan untuk meningkatkan kualitas, membekali tim penjualan dengan jawaban secara real-time, serta melacak umpan balik dan kinerja tim Anda.

Fitur terbaik Avoma

Dapatkan transkrip panggilan dan rapat secara real-time dalam lebih dari 60 bahasa

Buat email tindak lanjut dengan AI yang merangkum rapat dan menyampaikan langkah-langkah selanjutnya dalam hitungan menit

Gunakan lembar penilaian berdasarkan tujuan untuk setiap rapat guna mendapatkan wawasan tentang area-area yang perlu ditingkatkan

Keterbatasan Avoma

Avoma memiliki banyak fitur tambahan yang mungkin terasa membingungkan pada awalnya

Pengaturan alat ini memakan waktu lama. Anda harus menyesuaikan setiap bagian agar dapat memanfaatkannya secara maksimal

Anda tidak dapat mengunduh daftar putar. Anda harus menemukan cuplikan dalam daftar putar, mencari panggilan tersebut, lalu menemukan cuplikan dalam panggilan tersebut

Harga Avoma

AI Meeting Assistant : $24 per pengguna/bulan

Conversation Intelligence : $69 per pengguna/bulan

Revenue Intelligence: $99 per pengguna/bulan

Peringkat dan ulasan Avoma

G2: 4,6/5 (lebih dari 1.300 ulasan)

Capterra: Ulasan belum cukup

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Avoma?

Avoma adalah salah satu alat yang saya gunakan setiap hari. Penilaian & umpan balik AI pada panggilan. Berguna untuk memperhatikan hal-hal yang mungkin Anda lupakan atau mengidentifikasi peluang yang dapat Anda tingkatkan saat memimpin atau berpartisipasi dalam panggilan. Umpan balik tersebut membantu meningkatkan kualitas dukungan pelanggan yang dapat Anda berikan. Perangkat lunak ini sendiri sangat mudah digunakan dan diintegrasikan dengan perangkat lunak lain untuk memudahkan perekaman panggilan. Namun, terkadang, umpan balik AI bisa sangat kaku dan tidak memperhitungkan variabel panggilan atau alur percakapan.

5. Grain (Pilihan terbaik untuk membuat klip rapat dan menjaga keselarasan tim)

via Grain

Grain menonjol sebagai alternatif Fireflies AI berkat fitur kolaborasi timnya. Alat ini memungkinkan Anda menandai momen-momen tertentu dalam rapat dengan klip, mirip dengan soundbites Fireflies, namun lebih baik. Fitur ini sangat cocok saat Anda perlu membagikan hanya bagian-bagian penting dari rapat kepada anggota tim Anda. Selain itu, Anda dapat menandai orang dan memberi tahu mereka melalui notifikasi otomatis.

Bagian terbaiknya adalah Anda dapat mengintegrasikan Grain dengan Zoom dan Microsoft Teams untuk membuat catatan, merekam, mentranskrip, dan merangkum rapat, bahkan membuat notulen rapat. Anda juga dapat menggunakan templat catatan rapat yang disediakan untuk menyusun catatan rapat sesuai keinginan Anda.

Fitur terbaik Grain

Tulis catatan, tandai momen tertentu, atau potong segmen rapat dengan notepad langsung

Sorot bagian transkrip, tinggalkan komentar dengan cap waktu, dan tandai orang-orang yang relevan

Buat klip video dan bagikan ke seluruh tim melalui daftar putar dan cerita

Batasan Grain

Pengakuan frasa dalam smart tags terbatas. Sulit untuk menangkap frasa tertentu secara konsisten di seluruh panggilan

Secara default, rekaman rapat hanya dapat dibagikan secara internal

Fungsi kategorisasi otomatis tidak memiliki opsi untuk merekam rapat eksternal tertentu dan mengirimkan ringkasan AI-nya melalui Slack

Harga biji-bijian

Gratis

Paket Pemula : $19 per pengguna/bulan

Bisnis : $39 per pengguna/bulan

Enterprise: Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan Grain

G2: 4,7/5 (lebih dari 290 ulasan)

Capterra: Ulasan belum cukup

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Grain?

Saya sudah mencoba banyak aplikasi perekaman panggilan, pencatatan, dan tinjauan rapat yang berbeda. Grain adalah satu-satunya yang membuat seluruh proses ini mudah digunakan. Fitur cuplikan, riwayat percakapan, dan pencarian panggilan mereka sangat mudah dibandingkan dengan Gong dan aplikasi lain.

💡Tips Pro: Terapkan protokol berbagi klip yang standar di tim Anda. Misalnya, batasi durasi klip di bawah dua menit dan tambahkan konteks dalam deskripsi agar dapat memahami topik rapat dengan cepat tanpa perlu menontonnya secara keseluruhan.

6. MeetGeek.ai (Pilihan terbaik untuk mencatat dan mengelola repositori catatan rapat)

via MeetGeek

MeetGeek adalah alternatif Fireflies AI yang sangat baik yang membantu Anda membuat catatan, menghasilkan ringkasan AI, dan mengotomatiskan pengelolaan rapat, mulai dari penyusunan agenda hingga tindak lanjut. Alat ini mendengarkan percakapan Anda dan mengelompokkannya ke dalam topik utama serta menyoroti hal-hal seperti fakta, tindakan yang harus dilakukan, keputusan, kekhawatiran, dll.

MeetGeek juga memungkinkan Anda secara otomatis mengekstrak wawasan penting dari panggilan dan meninjau kembali rapat-rapat sebelumnya. Alat ini terintegrasi dengan mulus ke sistem CRM seperti HubSpot, memberikan wawasan pelanggan yang penting selama panggilan penjualan.

Fitur terbaik MeetGeek.ai

Akses catatan rapat sebelumnya dan temukan detail spesifik dengan pencarian kata kunci

Kirim ringkasan email yang detail dengan poin-poin ringkasan yang tepat setelah setiap rapat

Sesuaikan nama asisten rapat berbasis AI Anda, pesan obrolan, dan ringkasan rapat yang Anda bagikan untuk meningkatkan branding ke level berikutnya

Keterbatasan MeetGeek.ai

Beberapa pengguna tidak menyukai intervensi default MeetGeek setiap kali mereka membagikan rapat. Alat ini menyisipkan dirinya ke dalam setiap rapat peserta, bahkan jika mereka membuat akun hanya untuk mengakses catatan.

Fitur perekaman sulit dinavigasi dan memerlukan beberapa kali klik untuk menemukan tautan dan menambahkannya ke rapat

Harga MeetGeek.ai

Basic : Paket gratis

Pro : $19 per pengguna/bulan

Bisnis : $39 per pengguna/bulan

Enterprise: $59 per pengguna/bulan

Ulasan dan penilaian MeetGeek.ai

G2: 4,6/5 (lebih dari 400 ulasan)

Capterra: Ulasan belum cukup

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang MeetGeek.ai?

Saya menyukai kemudahan penggunaan MeetGeek; kemampuannya untuk mendapatkan notulen rapat, catatan, dan wawasan segera setelah rapat selesai; fitur personalisasi yang tersedia; dan Layanan Pelanggan yang luar biasa. Namun, terkadang, alat ini gagal bergabung dengan rapat yang dijadwalkan mendadak.

7. tl;dv (Pilihan terbaik untuk tim perusahaan dalam mencatat detail penting rapat dan membuat laporan AI)

tl;dv adalah asisten rapat cerdas yang terintegrasi langsung dengan platform rapat Anda, termasuk Zoom, Teams, dan Google Meet, serta menangani tugas berat merekam semua rapat Anda. Anda dapat membuat ringkasan dan sorotan percakapan menggunakan AI, mendapatkan transkrip terperinci, melompat ke bagian tertentu dalam transkrip, menandai momen penting, serta membuat dan membagikan klip.

Tidak seperti Fireflies AI, alat ini memungkinkan Anda menyesuaikan tema dan templat laporan untuk menyajikan wawasan rapat sesuai keinginan Anda. Bagian terbaiknya? tl;dv mengirimkan ringkasan daftar tugas di akhir setiap hari untuk mempermudah pekerjaan Anda.

tl;dv fitur terbaik

Buat klip dari rapat dan gabungkan menjadi satu video untuk menghindari membanjiri obrolan tim Anda dengan banyak klip

Tandai bagian-bagian penting dalam rapat yang ingin Anda tinjau kembali nanti, dan libatkan rekan tim Anda untuk berdiskusi

Dapatkan wawasan tentang pembicara, seperti waktu bicara rata-rata, monolog terpanjang, pertanyaan, dan lainnya

tl;dv batasan

Terkadang, bot tl;dv tidak muncul dalam rapat saat menggunakan versi gratis

Versi selulernya jauh kurang intuitif dibandingkan versi desktop, sehingga menyulitkan perekaman rapat saat dalam perjalanan

Pemutar rekaman rapat mengalami gangguan saat memutar ulang rekaman

tl;dv harga

Gratis selamanya

Pro : $29 per pengguna/bulan

Bisnis : $98 per pengguna/bulan

Enterprise: Harga disesuaikan

Ringkasan dan ulasan singkat

G2: 4,7/5 (lebih dari 300 ulasan)

Capterra: Tidak ada ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang tl;dv?

Mengirim TLDV ke rapat yang tidak bisa saya hadiri dan menggunakan fitur transkrip telah meningkatkan produktivitas saya secara signifikan. Kemampuan untuk dengan cepat menavigasi ke bagian-bagian rumit dalam percakapan dan merangkum obrolan kompleks dengan cepat benar-benar mengubah segalanya. Dukungan mereka sangat baik dan harganya masuk akal. Sekarang saya menggunakannya di setiap rapat. Namun, saya ingin melihat perluasan fitur transkrip, sehingga memudahkan saya untuk mengekspor dan membagikan poin-poin penting rapat kepada siapa pun di tim saya, terlepas dari apakah mereka pengguna tl;dv atau tidak. Akan sangat bagus juga jika saya dapat menggunakannya sebagai perekam layar/audio dan mengambil transkrip dari sana, karena tidak semua platform memungkinkan perekaman.

8. Gong (Pilihan terbaik untuk tim penjualan dalam menganalisis dan meningkatkan kualitas panggilan)

via Gong

Gong adalah perpaduan antara perekaman rapat dan intelijen penjualan. Ini adalah alat transkripsi AI yang menawarkan fitur analisis penjualan mendalam seperti mengidentifikasi masalah utama pelanggan, merekam interaksi pelanggan, wawasan AI mengenai kesehatan kesepakatan, dan banyak lagi.

Alat ini menyatukan tim penjualan, produk, dan pemasaran dalam satu platform. Sementara tim penjualan dapat melacak panggilan dan menganalisis kesepakatan, tim pemasaran dan produk dapat mengumpulkan umpan balik pelanggan dengan Gong. Selain itu, mereka juga dapat menggunakan alat ini untuk membuat email tindak lanjut dengan cepat.

Gong membantu dalam peramalan, manajemen pipeline, dan analisis churn, serta transkripsi rapat penjualan. Platform ini juga menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan presentasi penjualan dan interaksi dengan klien.

Fitur terbaik Gong

Cari informasi penting dari rapat penjualan, panggilan telepon, email, dan catatan

Buat ringkasan berdurasi 30 detik untuk tetap mengikuti perkembangan aktivitas transaksi

Dapatkan wawasan terkait kesepakatan mengenai pembicaraan harga, penyebutan pesaing, dll., untuk mengidentifikasi risiko

Identifikasi tren, temukan wawasan pasar, dan temukan peluang dalam saluran penjualan Anda dengan fitur peramalan dan pelaporan

Keterbatasan Gong

Dasbornya terlalu ramai, dan tidak ada cara mudah untuk menyaring detail penting dengan lebih cepat

Tidak mendukung unduhan panggilan massal, sehingga kurang efisien bagi perusahaan dengan volume data besar

Proses onboarding mandiri memakan waktu lama tanpa dukungan dari tim Gong

Menurut beberapa pengguna, Gong terlalu mahal untuk usaha kecil

Harga Gong

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Gong

G2: 4,8/5 (lebih dari 6.000 ulasan)

Capterra: 4,8/5 (lebih dari 500 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Gong?

Gong telah membawa perubahan besar bagi tim penjualan kami. Alat ini sangat berguna untuk meninjau panggilan, mengidentifikasi strategi yang berhasil, dan saling belajar. Saya suka cara Gong menyoroti hal-hal seperti durasi pembicaraan dan keberatan sehingga kami benar-benar dapat memahami panggilan kami. Selain itu, Gong terintegrasi dengan CRM kami sehingga semuanya terpusat di satu tempat. Hal ini sangat membantu dalam meningkatkan pendekatan kami dan menutup kesepakatan lebih cepat. Namun, ada banyak informasi di Gong, dan pada awalnya bisa terasa sedikit membingungkan. Akan lebih baik jika dasbornya lebih mudah disaring sehingga kami dapat fokus pada detail penting dengan lebih cepat.

🧠 Tahukah Anda? 80% transaksi penjualan memerlukan setidaknya lima email tindak lanjut atau bentuk komunikasi lainnya. Dengan alat rapat berbasis AI, Anda dapat membuat email tindak lanjut dengan cepat dan mudah.

9. Tactiq (Pilihan terbaik untuk transkripsi otomatis secara real-time)

via Tactiq

Tactiq adalah asisten rapat yang merekam, mentranskrip, dan merangkum rapat langsung tanpa bot yang ikut serta dalam rapat Anda. Alat ini menyediakan catatan rapat terstruktur untuk melacak percakapan dan mendapatkan wawasan yang dapat menjadi dasar langkah Anda selanjutnya.

Alat ini mentranskripsi rapat secara real-time, memungkinkan Anda menandai catatan selama panggilan langsung, dan memberi tahu peserta tentang transkrip langsung. Anda juga dapat mengambil tangkapan layar selama rapat, membuat daftar tindakan, email tindak lanjut, serta wawasan khusus dengan kueri AI yang dipersonalisasi.

Fitur terbaik Tactiq

Tambahkan tangkapan layar ke transkrip dan ubah transkrip menjadi ringkasan, ulasan, dan pembaruan kemajuan untuk rapat yang lebih produktif

Dapatkan ringkasan transkrip per peserta dengan identifikasi pembicara

Ajukan pertanyaan, buat tiket Jira, dan tetapkan tugas dengan Tactiq AI

Keterbatasan Tactiq

Fitur analitiknya masih dasar

Terkadang, kata-kata dalam transkripsi tidak akurat

Versi gratisnya hanya menyediakan 10 transkrip per bulan

Harga Tactiq

Gratis

Pro : $12 per pengguna/bulan

Team : $20 per pengguna/bulan

Enterprise: Sesuai kebutuhan

Peringkat dan ulasan Tactiq

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: Ulasan belum cukup

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Tactiq?

Tactiq memiliki fungsi yang luar biasa namun sederhana yang menyimpan dan menggunakan AI untuk merangkum rapat dari berbagai platform rapat online seperti Google, Microsoft, dan Zoom. Saya percaya bahwa saat ini sebagian besar “teknologi AI” terlalu dilebih-lebihkan, sehingga harganya tidak masuk akal. Saya bukan pengguna berbayar, jadi saya hanya menggunakan transkripsi gratis dan kemudian menggunakan ClickUp AI untuk merangkum semuanya. Singkatnya, harganya sangat mahal.

📮ClickUp Insight: 83% pekerja pengetahuan mengandalkan email dan obrolan sebagai sarana utama komunikasi tim. Namun, hampir 60% waktu kerja mereka terbuang percuma karena harus berpindah-pindah antar alat dan mencari informasi. Dengan aplikasi serba guna untuk kerja seperti ClickUp, manajemen proyek, pesan, email, dan obrolan Anda semuanya terpusat di satu tempat! Saatnya untuk mengintegrasikan dan meningkatkan produktivitas!

10. Chorus.ai (Terbaik untuk analisis percakapan berbasis kesepakatan)

Chorus.ai memiliki fitur transkripsi yang mirip dengan Fireflies. Aplikasi ini merekam, mentranskripsi, dan merangkum rapat dengan identifikasi pembicara serta unduhan transkrip. Anda juga dapat mengambil cuplikan bagian rapat yang penting dan mengirimkannya langsung ke peserta.

Namun, tidak seperti Fireflies AI, Chorus.ai menganalisis percakapan secara real-time untuk memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti guna mendukung presentasi dan strategi. Alat ini merekam semua percakapan, termasuk panggilan telepon, konferensi video, dan email, serta menganalisisnya untuk menentukan kemungkinan tercapainya kesepakatan.

Fitur terbaik Chorus.ai

Transkripsikan panggilan penjualan, ambil wawasan, dan nilai rekaman panggilan untuk menentukan dampaknya

Gunakan laporan interaktif dan dasbor untuk melihat analisis panggilan penjualan serta kinerja karyawan dan tim

Tinjau rekaman presentasi untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan

Keterbatasan Chorus.ai

Ringkasan rapat kurang detail, sehingga pengguna harus kembali memeriksa transkrip, yang mungkin membuat frustrasi

Chorus sering mengulang poin-poin yang sama di berbagai ringkasan, laporan, dan daftar tindakan, sehingga pemeriksaan dan pengeditan yang teliti menjadi sangat penting

Fitur penyesuaian laporan dan dasbornya terbatas

Perangkat lunak ini mengalami lag saat menangani volume data yang besar, sehingga memengaruhi kinerjanya

Harga Chorus.ai

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Chorus.ai

G2: 4,5/5 (lebih dari 2.900 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 60 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Chorus.ai?

Segera setelah rapat selesai, saya mendapatkan transkrip rapat yang siap untuk dibagikan poin-poin pentingnya kepada rekan kerja dan pihak lain. Tidak perlu waktu ekstra, prosesnya sangat cepat. Selain itu, saya juga mentranskrip beberapa rapat video yang direkam melalui kamera saya, dan voila, transkripnya selesai dalam beberapa menit!!! Namun, meskipun memiliki fitur-fitur yang berharga, saya menemukan beberapa area yang masih perlu diperbaiki. Misalnya, saat meminta pengguna baru untuk bergabung, saya harus memberikan panduan yang jelas karena antarmuka pengguna yang rumit dan membingungkan, sehingga navigasi menjadi sulit. Opsi penyesuaian platform untuk laporan dan dasbor juga terbatas, yang menyebabkan keterlambatan kinerja, terutama dengan volume data yang besar.

11. Jamie.ai (Terbaik untuk fitur pencatatan offline)

Jika Anda mencari alternatif Fireflies AI yang lebih sederhana dan bebas bot, Jamie adalah asisten rapat yang andal, dirancang untuk para profesional yang mengutamakan privasi, kecepatan, dan akurasi tanpa kerumitan.

Tidak seperti Fireflies, Jamie tidak mengandalkan bot yang bergabung dalam panggilan Anda. Aplikasi ini bekerja dengan mulus di latar belakang. Baik Anda sedang online maupun offline, aplikasi ini mencatat detail rapat, merangkumnya, dan menyusun poin-poin tindakan yang jelas. Baik Anda sedang menjalani panggilan berturut-turut atau sedang dalam perjalanan tanpa koneksi internet, Jamie memastikan Anda tidak akan melewatkan apa pun.

Fitur utamanya? Jamie dilengkapi dengan Sidebar Asisten Eksekutif bertenaga AI yang memungkinkan Anda mengakses riwayat rapat, mengumpulkan ide, atau menulis tindak lanjut tanpa perlu meninggalkan alur kerja Anda.

Fitur terbaik Jamie AI

Ringkasan rapat tanpa bot: Tidak ada tautan undangan bot yang mengganggu. Jamie melakukan transkripsi dan merangkum tanpa mengganggu alur rapat.

Transkripsi offline: Sedang bepergian atau berada di lingkungan yang aman? Jamie tetap berfungsi meski tanpa koneksi internet.

Sidebar Asisten Eksekutif: Akses riwayat rapat secara instan, buat email, atau kembangkan ide konten dengan AI menggunakan pintasan CTRL + J.

Keterbatasan Jamie AI

Tidak ada integrasi CRM

Hanya audio, tanpa transkripsi video.

Tidak ada catatan real-time.

Harga Jamie AI (Dikonversi pada 20 Juni 2025)

Paket Gratis: $0/bulan

Paket Standar: $26/bulan

Paket Pro: $51/bulan

Paket Eksekutif: $108/bulan

Pilih ClickUp sebagai Asisten Rapat Anda

Rapat bisa membuat Anda sibuk sepanjang hari dan bahkan kontraproduktif, tetapi tidak jika Anda memiliki alat rapat AI yang tepat untuk menangani beban tersebut. Jadi, intinya adalah memilih alternatif Fireflies AI terbaik untuk bisnis Anda.

Pertimbangkan kebutuhan bisnis Anda untuk mendapatkan alat yang ideal guna mengadakan rapat yang efektif. Misalnya, jika Anda adalah tim kecil yang mencari alat transkripsi dasar, Anda dapat mencoba fitur AI dari Tactiq. Demikian pula, jika Anda adalah perusahaan yang ingin meningkatkan kualitas panggilan penjualan, pertimbangkan Avoma atau Chorus.ai.

Jika Anda mencari aplikasi serba guna untuk pekerjaan, pilihlah ClickUp. Baik Anda ingin merekam rapat, berbagi klip, membuat ringkasan dan laporan rapat, atau membuat tugas proyek langsung dari catatan rapat Anda, ClickUp memiliki semuanya!

