10 Alat AI Terbaik untuk Penulisan Teknis pada Tahun 2026

Dengan semakin maraknya alat penulisan teknis berbasis AI, bahkan penulis yang memiliki sedikit atau tanpa pengalaman pemrograman atau perangkat lunak pun mulai terjun ke bidang ini dan berhasil. Alat-alat ini membantu orang-orang non-teknis membuat konten berkualitas dan menarik untuk dokumentasi teknis, panduan pengguna, dan bahkan potongan kode.

Namun, hal itu tidak semudah itu. Penulis teknis saat ini juga harus memastikan bahwa karya mereka terasa alami, telah diverifikasi kebenarannya, dan selaras dengan nada serta gaya merek mereka.

Jadi, saat memilih alat AI untuk penulisan teknis, pilihlah yang dapat membantu Anda memverifikasi fakta, menjaga konsistensi, dan menulis dengan gaya yang sesuai dengan audiens target Anda.

Dalam artikel ini, kami telah melakukan riset dan menyusun daftar alat yang dirancang untuk membantu Anda menguasai proses penulisan konten teknis.

⏰ Ringkasan 60 Detik Berikut adalah daftar alat penulisan teknis terbaik yang akan membantu Anda menyusun laporan teknis, dokumentasi perangkat lunak, dan informasi teknis dengan mudah: 👉 ClickUp: Terbaik untuk membuat dokumen, kolaborasi, dan alur kerja 👉 Grammarly: Pilihan terbaik untuk meningkatkan komunikasi dan menyempurnakan tulisan 👉 Claude AI: Pilihan terbaik untuk AI percakapan serbaguna 👉 Jasper AI: Terbaik untuk konten pemasaran dan kampanye 👉 Snagit: Terbaik untuk kolaborasi dan anotasi 👉 Canva: Pilihan terbaik untuk pembuatan konten yang mengutamakan desain dengan AI 👉 QuillBot: Terbaik untuk merumuskan ulang dan meningkatkan kejelasan tulisan 👉 Scalenut: Pilihan terbaik untuk mengotomatisasi siklus hidup konten SEO 👉 Copyscape: Terbaik untuk menjaga keaslian konten 👉 Perplexity AI: Terbaik untuk informasi yang dirangkum dengan baik dan dilengkapi referensi

Penulisan teknis seringkali sulit, terutama untuk teknologi baru yang belum didokumentasikan dengan baik.

Ini berarti penulis konten harus cermat dalam memilih alat AI yang membantu mereka meningkatkan proses penulisan teknis dan menyediakan informasi yang (sebagian besar) akurat. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan:

Meningkatkan produktivitas : Asisten penulisan AI (atau alat AI) dapat membantu meringkas lebih dari 100 halaman dokumentasi dalam satu jam atau membuat draf panduan pengguna dalam waktu kurang dari dua hari, sehingga menghemat waktu tanpa mengorbankan kualitas

Meningkatkan kolaborasi : Fitur seperti penugasan peran, pengelolaan izin, dan pengumpulan masukan dari ahli (SME) memudahkan kerja tim dalam pembuatan manual atau dokumentasi yang kompleks

Menjaga konsistensi dan keselarasan merek : Memastikan setiap draf selaras dengan gaya bahasa merek Anda, baik yang profesional, ramah, atau di antara keduanya

Menyediakan templat yang dapat disesuaikan : Templat siap pakai mempermudah proses, sehingga Anda dapat fokus pada konten daripada harus memulai dari awal

Memastikan deteksi kesalahan dan verifikasi fakta : Alat yang memeriksa kesalahan tata bahasa dan ketidakakuratan membuat dokumentasi Anda menjadi rapi dan dapat diandalkan

Mengotomatiskan tugas-tugas yang membosankan: Mengelola proses berulang seperti menyortir data, menghasilkan JSON, atau : Mengelola proses berulang seperti menyortir data, menghasilkan JSON, atau membuat catatan rilis otomatis

Sekarang setelah Anda tahu apa yang harus dicari, yang terpenting adalah menemukan pilihan yang tepat—sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan organisasi Anda dalam hal kemudahan penggunaan, integrasi alur kerja yang lancar, dan, tentu saja, anggaran.

Berikut adalah daftar pilihan kami mengenai alat AI terbaik untuk penulisan teknis:

1. ClickUp (Terbaik untuk membuat dokumen, kolaborasi, dan alur kerja)

Kita tidak bisa membicarakan alat AI untuk penulisan teknis tanpa menyebut ClickUp. Ini adalah solusi brilian yang menggabungkan penulisan teknis, manajemen proyek, dan pengorganisasian tugas—semuanya dalam satu tempat.

📮ClickUp Insight: Kami baru-baru ini menemukan bahwa 83% pekerja pengetahuan mengandalkan email dan obrolan sebagai sarana utama komunikasi tim. Mengelola terlalu banyak alat yang tidak terintegrasi dapat menghambat produktivitas. Itulah sebabnya 60% waktu kami dihabiskan hanya untuk berbagi, mencari, dan memperbarui informasi di berbagai alat. Itulah tepatnya yang ingin diperbaiki oleh ClickUp sebagai aplikasi serba guna untuk pekerjaan, yang dilengkapi dengan fitur manajemen tugas berbasis AI.

ClickUp Brain adalah asisten penulisan AI yang ideal untuk membuat dokumentasi teknis dalam hitungan menit.

Buat draf yang siap dipublikasikan dengan beberapa perintah menggunakan ClickUp Brain

Misalkan Anda ditugaskan untuk mengelola alur kerja dokumentasi produk dengan tenggat waktu yang ketat. Alih-alih panik, Anda menggunakan ClickUp Brain.

Dengan saran AI-nya, Anda dapat menentukan cakupan, menyesuaikan format menggunakan menu tarik-turun, menambahkan catatan rapat, dan voilà—draf yang rapi pun siap.

📌 Contoh: Anda adalah seorang penulis teknis yang ditugaskan untuk membuat panduan pengguna untuk fitur baru, dan tenggat waktu tinggal dua hari lagi. Dengan menggunakan ClickUp Brain, Anda mengunggah spesifikasi produk dan catatan rapat, dan dalam hitungan menit, alat ini merangkum halaman-halaman informasi yang padat menjadi wawasan yang jelas dan dapat ditindaklanjuti. Selanjutnya, Anda menggunakan saran AI-nya untuk menyusun kerangka panduan, lengkap dengan bagian-bagian utama seperti pengaturan, penggunaan, dan pemecahan masalah.

Minta ClickUp Brain untuk menyarankan ide, menambahkan penyempurnaan, dan bahkan menulis bagian lengkap untuk dokumentasi teknis Anda

Selain itu, dengan ClickUp Brain, Anda dapat memilih dari berbagai model bahasa besar (LLM) termasuk Claude, GPT-4o, dan lainnya. Pengguna ClickUp dapat memenuhi semua kebutuhan AI mereka langsung dari dalam platform ClickUp!

Dari sana, Anda dapat dengan mudah mengubahnya menjadi dokumen yang dapat dibagikan menggunakan ClickUp Docs.

Saat ini, Anda sedang mengerjakan proses pengembangan produk bersama tim lintas fungsi. Dengan Docs, Anda dapat merumuskan persyaratan produk, menentukan audiens target, dan mengelola riset pengguna—semuanya dalam satu ruang kolaboratif.

Semua orang dapat memberikan komentar, menandai rekan tim, dan bahkan menugaskan tugas langsung di dalam dokumen.

Bekerja sama dengan rekan kerja Anda secara real-time menggunakan ClickUp Docs

Dan berkat opsi pemformatan yang lengkap, perintah garis miring, serta kemampuan untuk menambahkan elemen visual, dokumentasi teknis Anda tetap menarik dan mudah dibaca.

Inilah keunggulannya: setelah dokumen Anda siap, Anda dapat menghubungkannya ke tugas menggunakan ClickUp Tasks, memastikan tenggat waktu tidak terlewatkan dan kemajuan tetap jelas.

Untuk memulai, Docs menyediakan templat siap pakai seperti Templat Ringkasan Produk ClickUp yang memfasilitasi kolaborasi lintas fungsi.

Template ini mencapai hal tersebut dengan mengorganisir elemen-elemen kunci seperti tujuan, kriteria keberhasilan, rencana rilis, dan spesifikasi fungsional ke dalam satu kerangka kerja yang terpadu dan dapat diisi.

Fitur terbaik ClickUp:

Integrasi dengan lebih dari 1.000 alat : Terhubung dengan mulus ke platform seperti WordPress, Google Drive, Microsoft Word, GitHub, HubSpot, dan Google Docs

Beragam templat : Gunakan templat siap pakai untuk pengumpulan persyaratan, pengelolaan konten, dan lainnya, sehingga Anda dapat fokus pada penulisan alih-alih menyusun struktur konten Anda

Kompatibilitas perangkat : Dapat digunakan di Chrome, Windows, iOS, Android, dan macOS, sehingga Anda dapat mengakses ClickUp dari mana saja

Fitur kolaborasi : Selaraskan tim Anda dengan komentar real-time, obrolan, GIF, dan dasbor kustom

Bantuan penulisan berbasis AI : ClickUp AI dapat membuat email, postingan media sosial, dan ringkasan dokumen, serta mengedit atau mengembangkan teks

Otomatisasi untuk tugas berulang : Otomatiskan alur kerja seperti memperbarui tanggal jatuh tempo atau membuat item tindakan dengan pemicu dan tindakan kustom melalui : Otomatiskan alur kerja seperti memperbarui tanggal jatuh tempo atau membuat item tindakan dengan pemicu dan tindakan kustom melalui ClickUp Automations

Perekaman video dengan ClickUp Clips : Rekam dan bagikan video langsung ke tim Anda untuk menjelaskan konsep yang rumit atau pembaruan

Keterbatasan ClickUp:

Beberapa pengguna melaporkan bahwa mereka perlu menyesuaikan pengaturan notifikasi untuk menghindari kelebihan informasi

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2 : 4,7/5 (lebih dari 9.000 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

✨ Ulasan Pengguna: Seorang pengguna G2 menilai ClickUp sebagai platform yang hebat untuk menyederhanakan pelacakan kesalahan, meningkatkan komunikasi tim, dan membuat tugas di mana saja.

2. Grammarly (Terbaik untuk meningkatkan komunikasi dan menyempurnakan penulisan teknis)

Grammarly adalah nama pertama yang terlintas di benak kita saat membicarakan koreksi tata bahasa dan penyempurnaan gaya penulisan. Yang mungkin belum Anda ketahui adalah Grammarly juga sangat baik dalam menghasilkan konten untuk penulis teknis dan profesional.

AI platform ini dirancang untuk menangani segala hal mulai dari email dan laporan hingga postingan blog, memastikan komunikasi yang jelas, ringkas, dan berdampak di semua bidang.

Grammarly mengotomatiskan pekerjaan yang sepenuhnya berfokus pada tugas penulisan, baik itu menyempurnakan manual pengguna maupun menjadi bagian dari tim besar yang mengerjakan dokumen kolaboratif.

🧠 Tahukah Anda: Komunikasi yang tidak efektif merugikan bisnis di AS sebesar $1,2 triliun setiap tahun. Pekerja pengetahuan menghabiskan 20 jam seminggu untuk komunikasi tertulis, yang pada dasarnya merupakan seruan bagi bisnis untuk memprioritaskan dan mengukur peningkatan komunikasi.

Fitur terbaik Grammarly

Buat paragraf, tulis ulang kalimat, dan sempurnakan teks dengan kemampuan AI Grammarly langsung di alat seperti Google Docs dan Word

Sesuaikan gaya penulisan Anda secara instan agar sesuai dengan audiens Anda, memastikan komunikasi yang konsisten di seluruh dokumen teknis dan kreatif

Temukan kesalahan, perbaiki kalimat yang canggung, dan pastikan dokumentasi teknis yang orisinal dan rapi dengan deteksi plagiarisme dan koreksi tata bahasa

Gunakan di mana saja—Grammarly tersedia sebagai ekstensi browser, aplikasi desktop, dan integrasi dengan alat seperti Slack, Microsoft Word, dan LinkedIn

Dapatkan saran untuk kejelasan, kesederhanaan, dan format saat Anda menulis

Keterbatasan Grammarly

Pengguna melaporkan waktu respons yang lebih lambat saat menangani dokumen yang lebih panjang atau lebih kompleks

Alat ini terkadang menyarankan perubahan di tengah kalimat, yang mungkin mengganggu alur penulisan Anda

Paket Gratis menawarkan koreksi dasar, tetapi tidak dilengkapi dengan fitur-fitur lanjutan seperti penyesuaian nada dan prompt AI yang terperinci

Harga Grammarly:

Gratis

Pro : $12/bulan per anggota

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Grammarly:

G2 : 4,7/5 (9.780+ ulasan)

Capterra: 4,7/5 (7.140+ ulasan)

✨ Ulasan Pengguna: Seorang pengguna menyukai ketepatan Grammarly dalam mengedit dan menyederhanakan penulisan, terutama ketika dipadukan dengan kemampuannya untuk menghilangkan kalimat yang bertele-tele, menyarankan alternatif yang lebih ringkas, dan meningkatkan kejelasan—seperti mengubah “in order to” menjadi “to” atau “get a hold of” menjadi “contact.”

3. Claude AI (Terbaik untuk AI percakapan serbaguna)

Claude AI dari Anthropic adalah AI percakapan yang berfokus pada privasi dan unggul dalam pemrosesan bahasa alami, pembuatan kode dan dokumentasi, serta penalaran tingkat lanjut.

Singkatnya—Claude dirancang untuk membantu dalam brainstorming, merangkum, pemrograman, dan pembuatan dokumen teknis.

Yang membedakan Claude adalah kemampuannya untuk memproses sejumlah besar informasi sambil tetap menjaga kelancaran percakapan. Model-model khusus yang dimilikinya—Haiku untuk respons yang ringkas, Sonnet untuk tugas-tugas kreatif yang membutuhkan kinerja tinggi, dan Opus untuk analisis dan pemrograman yang kompleks—menawarkan solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik.

Fitur terbaik Claude AI

Buat, ringkas, dan terjemahkan teks sambil memecahkan masalah di berbagai bidang dengan kemampuan penalaran canggih dan pembangkitan teks

Membantu para profesional teknis dalam mengidentifikasi peluang optimasi, peningkatan kinerja, dan menyelesaikan kesalahan pemrograman yang tersembunyi

Pastikan transparansi, keamanan, dan perlindungan data pengguna dengan prinsip-prinsip AI Konstitusional dari Claude

Akses paket gratis dan berbagai opsi berbayar untuk individu dan tim

Keterbatasan Claude AI

Terkadang memberikan jawaban yang terlalu rinci atau tidak relevan yang mungkin memerlukan penyempurnaan

Kesalahan-kesalahan kecil dalam konten yang dihasilkan, terutama dalam pemrograman atau tugas-tugas teknis yang rumit

Durasi percakapan dan tugas dapat dibatasi tergantung pada paket yang dipilih

Harga Claude AI

Gratis

Pro: $20/bulan per pengguna

Tim: $25/bulan per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Claude AI

G2 : 4,7/5 (lebih dari 20 ulasan)

Capterra: Ulasan belum cukup

4. Jasper AI (Terbaik untuk membuat konten pemasaran dan kampanye)

Hanya para pemasar yang tahu betapa berharganya platform yang dirancang khusus untuk mereka. Tidak semua alat penulisan AI mampu menangkap nuansa kreatif yang kita butuhkan. Inilah mengapa Jasper AI tetap menjadi pilihan.

Baik Anda sedang meluncurkan produk atau menjalankan kampanye media sosial, fitur AI Jasper membantu Anda mengubah ide menjadi konten yang dapat ditindaklanjuti melalui lebih dari 80 aplikasi yang dirancang khusus untuk tugas-tugas pemasaran.

Alat ini memastikan strategi pemasaran Anda tetap tajam dan konsisten, mulai dari menjaga konsistensi suara merek hingga membuat konten yang ramah SEO. Alat ini juga dapat menyederhanakan penulisan teknis untuk audiens yang lebih umum.

Fitur terbaik Jasper AI

Pertahankan nada dan gaya yang konsisten dengan fitur Brand Voice dan Style Guide

Akses alat untuk akses multi-pengguna, kampanye, dan kolaborasi real-time

Buat dan perbaiki visual bersamaan dengan konten tertulis Anda menggunakan rangkaian pengeditan gambar AI khusus

Keterbatasan Jasper AI

Konten mungkin kurang memiliki kepribadian atau wawasan yang lebih mendalam, sehingga memerlukan penyempurnaan manual

Terbaik untuk draf awal, karena mungkin diperlukan penyuntingan mendetail untuk hasil akhir yang rapi

Hasil yang dihasilkan bergantung pada data online yang ada dan mungkin memerlukan verifikasi untuk memastikan keakuratannya

Harga Jasper AI

Pembuat : $39/bulan per pengguna

Bisnis: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Jasper AI

G2 : 4,7/5 (1.240+ ulasan)

Capterra: 4,8/5 (1.840+ ulasan)

✨ Ulasan Pengguna: Seorang pengguna G2 menyukai perpustakaan templat Jasper.ai yang luas, yang memudahkan pembuatan konten berkat pengaturan bawaan yang disesuaikan dengan jenis konten tertentu.

5. Snagit (Terbaik untuk kolaborasi dan anotasi)

Sebagai seorang pemasar, Anda sering kali harus membuat visual berkualitas tinggi untuk dokumentasi, tutorial, dan presentasi. Snagit adalah alat tangkapan layar dan perekaman video serbaguna yang dapat membantu Anda dalam hal itu.

Baik Anda sedang membuat panduan langkah demi langkah atau merekam video panduan untuk topik teknis yang kompleks, Snagit menawarkan fitur seperti tangkapan layar bergulir, pengenalan teks, dan anotasi gambar.

Selain itu, integrasi Snagit dengan TechSmith Screencast membuat berbagi dan kolaborasi menjadi lancar, sementara kompatibilitas lintas platformnya untuk Windows dan macOS memastikan alur kerja yang lancar bagi pengguna di berbagai perangkat.

🌟 Fakta Menarik: Sekitar 95% pemasar menjadikan konten visual sebagai bagian penting dari strategi mereka. Beberapa di antaranya bahkan menambahkan elemen visual ke lebih dari 50% konten mereka. Mungkin kita harus berterima kasih kepada Instagram Reels dan TikTok atas hal ini.

Fitur terbaik Snagit

Ambil tangkapan layar halaman web utuh atau dokumen panjang tanpa perlu menggabungkan beberapa tangkapan layar

Edit teks di dalam gambar atau dokumen yang dipindai, termasuk penyesuaian jenis huruf, ukuran, dan warna

Rekam layar, webcam, dan audio tanpa batasan waktu untuk tutorial berkualitas tinggi

Tambahkan komentar, bentuk, dan sorotan untuk membuat visual profesional dengan mudah

Bekerja dengan lancar di Windows dan macOS untuk kinerja yang konsisten

Keterbatasan Snagit

Opsi pemotongan dan pengeditan dasar masih perlu ditingkatkan

Beberapa pengguna melaporkan masalah stabilitas, terutama pada video yang lebih panjang

Snagit dapat mengalami kesulitan dalam menangani tugas-tugas yang membutuhkan banyak sumber daya pada perangkat keras yang sudah usang

Harga Snagit

Langganan Perorangan : $39 per tahun per pengguna

Lisensi Seumur Hidup: $62,99/biaya satu kali per pengguna

Peringkat dan ulasan Snagit

G2 : 4,7/5 (lebih dari 5.320 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 470 ulasan)

6. Canva (Pilihan terbaik untuk pembuatan konten yang mengutamakan desain dengan AI)

Canva telah lama menjadi platform andalan bagi mereka yang bukan desainer, dengan antarmuka yang intuitif dan beragam templat yang mengesankan untuk membuat visual profesional.

Dengan penambahan Canva AI Magic Studio, platform ini kini mampu menghasilkan teks, gambar, dan bahkan konten video.

Alat Magic Design, Magic Write, dan Text-to-Image dari Canva memungkinkan pengguna untuk dengan cepat mengubah ide menjadi konten yang rapi untuk postingan media sosial, presentasi, atau materi cetak.

Fitur terbaik Canva

Buat templat khusus yang disesuaikan dengan permintaan Anda, sehingga proses desain menjadi lebih cepat dan lebih personal

Buat visual yang unik dengan mengubah teks menjadi desain yang menarik

Buat konten singkat seperti keterangan gambar dan judul untuk melengkapi visual Anda

Akses lebih dari 1 juta templat dari berbagai jenis desain

Edit, berikan komentar, dan berkolaborasi dengan tim Anda secara real-time

Keterbatasan Canva

Beberapa pengguna merasa perlu beralih ke Photoshop untuk fitur-fitur seperti bayangan

Memindahkan beberapa elemen sekaligus terkadang dapat menyebabkan ketidaksejajaran yang tidak disengaja

Langkah-langkah yang harus dilalui untuk mengakses fitur tertentu bisa terasa membosankan

Harga Canva

Gratis

Pro : $15/bulan per pengguna

Tim: $10/bulan per pengguna (minimal 3 pengguna)

Peringkat dan ulasan Canva

G2 : 4,7/5 (lebih dari 4.370 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (12.230+ ulasan)

✨ Ulasan Pengguna: Seorang pengguna menyoroti kesederhanaan dan fleksibilitas Canva, yang memudahkan bahkan pemula untuk menavigasi antarmuka intuitifnya dengan mudah. Mereka juga memberikan tanggapan positif tentang perpustakaan templat Canva yang luas dan penggunaan AI-nya untuk grafis.

7. QuillBot (Terbaik untuk merumuskan ulang dan meningkatkan kejelasan tulisan)

Penulis konten memahami kesulitan ketika sebuah kalimat hampir benar tetapi belum sempurna. Di sinilah alat seperti QuillBot—yang berspesialisasi dalam merumuskan ulang, meringkas, dan mengedit teks—membuat perbedaan.

Alat-alat seperti paraphraser, pemeriksa tata bahasa, pendeteksi AI, dan pembuat kutipan menyediakan rangkaian fitur lengkap untuk meningkatkan produktivitas dan kejelasan dalam penulisan.

Fitur terbaik QuillBot

Ubah kalimat hingga 125 kata dengan mudah dalam dua mode gratis atau akses mode tak terbatas dengan langganan premium

Perbaiki kesalahan dan tingkatkan keterbacaan hingga 1.000 kata dalam paket gratis

Analisis teks untuk memastikan teks tersebut tidak terdengar kaku atau seperti hasil buatan AI

Buat kutipan gaya APA, MLA, dan Chicago dengan mudah

Tersedia untuk Chrome, Microsoft Word, dan macOS agar dapat digunakan dengan lancar di berbagai platform

Keterbatasan QuillBot

Hanya tersedia dua mode paraphrasing dan batas 1.000 kata untuk pemeriksaan tata bahasa di paket gratis

Membutuhkan konten yang sudah ada untuk digunakan, tidak seperti ChatGPT atau penulis AI lainnya

Hasil yang diparaphrase mungkin memerlukan penyuntingan lebih lanjut agar terdengar alami

Harga QuillBot

Gratis

Paket Premium Bulanan : $9,95 per bulan per pengguna

Premium Tahunan: $4,17 per bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan QuillBot

G2 : 4,4/5 (lebih dari 30 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 140 ulasan)

✨ Ulasan Pengguna: Seorang pengulas menemukan QuillBot berguna dalam mengidentifikasi teks yang dihasilkan AI dan memberikan rincian persentase yang andal, yang membantu mereka membuat artikel tersebut lebih manusiawi dan menyuntingnya dengan lebih baik.

8. Scalenut (Terbaik untuk mengotomatisasi siklus hidup konten SEO)

🧠 Tahukah Anda: 96,55% dari semua halaman web tidak menerima kunjungan pencarian dari Google.

Meskipun data ini mengejutkan, hal ini juga menambah tekanan pada pembuat konten untuk membuat konten SEO yang benar-benar menarik pembaca. Scalenut menyadari hal ini dan menawarkan paket konten SEO all-in-one yang dirancang untuk membantu pemasar menyederhanakan seluruh proses pembuatan konten mereka—mulai dari perencanaan dan riset hingga penulisan dan optimasi.

Selain itu, alat ini dilengkapi dengan berbagai fitur seperti Cruise Mode untuk pembuatan konten yang cepat, istilah kunci NLP untuk optimasi semantik, dan penilaian SEO secara real-time.

Fitur terbaik Scalenut

Buat blog teknis yang ramah SEO dalam waktu kurang dari lima menit dengan masukan minimal

Identifikasi istilah kunci semantik dan data kompetitor untuk meningkatkan peringkat SERP

Gunakan fitur seperti penilaian SEO secara real-time, pengoptimalan otomatis, dan tautan internal untuk menyempurnakan artikel

Pantau lalu lintas situs web dan kinerja kata kunci di berbagai domain

Publikasikan dengan mudah langsung ke platform seperti WordPress dan Shopify

Batasan Scalenut

Beberapa pengguna melaporkan adanya konten yang berulang, sehingga memerlukan pengeditan manual

Fitur seperti penyesuaian nada masih dalam tahap pengembangan

Kinerja yang bervariasi dalam topik khusus dan verifikasi fakta

Harga Scalenut

Esensial : $22/bulan per pengguna

Pro: $67/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Scalenut

G2 : 4,7/5 (lebih dari 310 ulasan)

Capterra: 4,8/5 (lebih dari 390 ulasan)

9. Copyscape (Terbaik untuk menjaga keaslian konten dan mendeteksi plagiarisme)

Keaslian konten saat ini tidak bisa ditawar-tawar lagi, mengingat sekitar 29% konten online merupakan duplikat.

Dengan Copyscape Premium, Anda dapat menempelkan teks, mengunggah file, atau bahkan mengintegrasikan layanan ini dengan sistem Anda melalui API untuk mendeteksi jejak duplikasi sekecil apa pun. Layanan ini juga dilengkapi fitur seperti Copysentry untuk peringatan plagiarisme otomatis, sehingga memberikan ketenangan pikiran bagi mereka yang mengelola portofolio konten berskala besar.

Fitur terbaik Copyscape

Temukan jejak konten duplikat sekecil apa pun di jutaan halaman web dengan deteksi plagiarisme yang akurat

Gunakan pemindaian teks, file, dan URL untuk memeriksa keaslian

Dapatkan pemberitahuan otomatis untuk setiap duplikat baru yang ditemukan secara online

Nikmati fitur salin-tempel yang praktis dengan hasil instan

Akses API dengan mudah (untuk bisnis yang memerlukan pemeriksaan plagiarisme dalam jumlah besar)

Batasan Copyscape

Biaya meningkat secara signifikan seiring dengan bertambahnya jumlah kata atau ukuran situs

Hanya berfokus pada deteksi plagiarisme, tanpa pemeriksaan tata bahasa atau gaya penulisan

Harga Copyscape

$4,95/bulan untuk hingga 10 halaman

$0,25 per bulan per halaman tambahan (hingga 500 halaman)

Peringkat Copyscape

G2 : 4,4/5 (lebih dari 25 ulasan)

Capterra: 4,8/5 (lebih dari 65 ulasan)

10. Perplexity AI (Terbaik untuk informasi yang dirangkum dengan baik dan dilengkapi kutipan)

Perplexity AI mengubah cara pengguna melakukan pencarian web dengan memadukan gaya percakapan dan alat AI yang canggih.

Tidak seperti mesin pencari tradisional (hei, Google 👋🏻), alat ini tidak hanya menampilkan tautan—tetapi juga menyintesis informasi menjadi jawaban yang ringkas dan menggunakan bahasa alami sambil mencantumkan sumbernya.

Bayangkan Anda mencari printer nirkabel terbaik dengan harga di bawah $200—Perplexity mengevaluasi spesifikasi, membandingkan harga, dan memberikan rekomendasi yang tepat.

Fitur terbaik Perplexity AI

Dapatkan dukungan untuk GPT-4 Turbo, Claude 3, dan model bahasa besar (LLM) lainnya untuk respons yang disesuaikan

Analisis dan ringkas file PDF, gambar, dan file teks dengan mudah

Buat koleksi dan ruang untuk pertanyaan yang dikelompokkan dan kontekstual

Tingkatkan respons terhadap pertanyaan matematika dan teknis dengan fitur seperti integrasi Wolfram Alpha

Keterbatasan Perplexity AI

Kesulitan dengan kueri sederhana berbasis URL tanpa menyediakan tautan langsung

Perbandingan harga sering kali mengandalkan sumber-sumber tertentu, yang berpotensi membatasi pilihan

Dengan harga $20 per bulan untuk paket Pro, hal ini mungkin tidak sebanding dengan harganya bagi pengguna biasa

Harga Perplexity AI

Gratis

Pro : $20/bulan per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat Perplexity AI

G2 : 4,7 (lebih dari 30 ulasan)

Capterra: Ulasan belum cukup

✨ Ulasan Pengguna: Seorang pengguna Perplexity menyoroti bahwa alat ini sangat membantu bagi tim penjualan dan pemasaran karena menghemat waktu secara signifikan berkat kemampuan risetnya yang cepat dan akurat, terutama dalam menyusun email dan menyiapkan presentasi.

Penulisan Teknis Bertemu Keunggulan Teknologi dengan ClickUp

Kami mengerti—penulisan teknis bisa jadi sulit. Tapi itu tidak harus mustahil.

Dengan menggunakan AI dalam penulisan teknis bersama ClickUp, Anda dapat meningkatkan setiap aspek pekerjaan Anda—mulai dari menulis dokumentasi proyek teknis hingga mengelola basis pengetahuan yang kompleks.

Anda bahkan dapat berkolaborasi dalam mengerjakan tugas dan memantau kemajuan. Tambahkan analisis kinerja terperinci, penetapan tujuan, dan fitur komunikasi real-time, dan Anda akan memiliki alat yang dapat melakukan semuanya untuk Anda.

Berikut adalah studi kasus tentang bagaimana ClickUp membantu DISH Network meningkatkan efisiensinya.

DISH Network 🤝🏻 ClickUp ❌ Tantangan: Kantor Manajemen Proyek Layanan Komersial DISH Network menghadapi masalah alur kerja yang terpisah-pisah, alat yang tidak terintegrasi, dan proses yang tidak konsisten. Kolaborasi antar tim tidak efisien, dan tanpa sistem terpadu, mengelola proyek dan mendorong perubahan organisasi menjadi semakin sulit. ✅ Solusi dengan ClickUp AI: DISH mengadopsi platform all-in-one ClickUp. ClickUp Brain berperan sebagai anggota tim virtual, memberikan pembaruan proyek secara real-time, merangkum informasi penting, dan menjawab pertanyaan dengan mudah. Tim tersebut juga menggunakan Docs untuk menyimpan prosedur operasional, sehingga sumber daya dapat diakses dengan mudah bersamaan dengan pekerjaan proyek. ✨ Hasil: Dengan ClickUp, DISH berhasil meningkatkan efisiensi proyek sebesar 30% dan memperlancar aliran informasi antar tim. Kemampuan AI memungkinkan tim untuk mengelola proyek yang 10% lebih kompleks dan memberdayakan mereka untuk menghadapi tantangan yang lebih besar dengan percaya diri

