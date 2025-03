10 Alat Bantu Penulisan untuk Penulis Teknis di Tahun 2025

Sebagai penulis teknis, tugas Anda adalah memberikan informasi penting dalam tulisan yang jelas dan mudah dibaca. Pemformatannya saja bisa memakan waktu berjam-jam.

Baik Anda menulis panduan pengguna, file bantuan, atau FAQ bantuan online, alat bantu penulisan bantuan (HAT) adalah suatu keharusan. Dengan perangkat lunak yang tepat, Anda akan lebih mudah membuat, mengelola, dan mendistribusikan dokumentasi online dengan kecepatan cahaya. ⚡

Dalam panduan ini, kami akan menjelaskan apa itu alat bantu penulisan dan mengapa Anda memerlukannya secepatnya. Kami juga akan membagikan beberapa fitur HAT yang harus dimiliki dan 10 solusi perangkat lunak favorit kami untuk penulisan bantuan.

Apa Itu Alat Bantu Penulisan Bantuan (Help Authoring Tool/HAT)?

Alat bantu penulisan bantuan adalah perangkat lunak khusus yang digunakan oleh penulis teknis untuk menghasilkan dokumentasi bantuan. Alat bantu ini biasanya dilengkapi dengan editor What You See Is What You Get (WYSIWYG) yang memungkinkan Anda fokus pada konten sementara perangkat lunak menangani pemformatan dan pengindeksan yang rumit. HAT bahkan dapat menghasilkan salinan dalam berbagai format keluaran, termasuk HTML, CHM, ePub, XML, dan RTF. 📚

Tentu saja, Anda dapat menulis salinan teknis tanpa HAT, tetapi pertimbangkan untuk menggunakan HAT:

Menghemat waktu dengan templat dan gaya yang telah diformat sebelumnya

Membuat konten sekali dan membagikannya di semua platform dan format

Mengindeks dan mengatur salinan Anda secara otomatis

Melokalkan naskah dengan alat bantu manajemen penerjemahan terintegrasi

Fitur yang harus dicari dalam alat bantu penulisan bantuan

Setiap HAT sedikit berbeda, tetapi kami merekomendasikan yang memiliki fungsi seperti:

Mudah digunakan antarmuka : Semakin kecil kurva pembelajarannya, semakin cepat Anda dapat mulai menulis

: Semakin kecil kurva pembelajarannya, semakin cepat Anda dapat mulai menulis Sumber tunggal penulisan : Fitur ini benar-benar menghemat waktu. Fitur ini memungkinkan Anda untuk membuat konten sekali dan mempublikasikannya dalam berbagai format dengan sekali klik

: Fitur ini benar-benar menghemat waktu. Fitur ini memungkinkan Anda untuk membuat konten sekali dan mempublikasikannya dalam berbagai format dengan sekali klik Templat : Templat yang telah dirancang sebelumnya mempercepat proses copywriting dan memberikan tampilan dan nuansa yang konsisten pada teks Anda

: Templat yang telah dirancang sebelumnya mempercepat proses copywriting dan memberikan tampilan dan nuansa yang konsisten pada teks Anda Integrasi : Alat bantu penulisan bantuan yang baik harus terintegrasi dengan alat lain yang sudah Anda gunakan, seperti dokumen Microsoft Word atau alat SaaS yang populer

: Alat bantu penulisan bantuan yang baik harus terintegrasi dengan alat lain yang sudah Anda gunakan, seperti dokumen Microsoft Word atau alat SaaS yang populer Kontrol versi : Melacak perubahan, berkolaborasi dengan anggota tim, dan mengelola versi dokumen yang berbeda tanpa kehilangan pekerjaan apa pun

: Melacak perubahan, berkolaborasi dengan anggota tim, dan mengelola versi dokumen yang berbeda tanpa kehilangan pekerjaan apa pun Manajemen proyek : Mengatur konten, menugaskan tugas kepada anggota tim, dan memantau kemajuan Anda jauh lebih mudah dengan alur kerja bawaan

: Mengatur konten, menugaskan tugas kepada anggota tim, dan memantau kemajuan Anda jauh lebih mudah dengan alur kerja bawaan CCMS: Sistem manajemen konten komponen (CCMS) memungkinkan Anda membuat teks sebagai cuplikan modular yang mudah disesuaikan dan digunakan kembali di seluruh basis pengetahuan. Ini adalah pengubah permainan jika dokumentasi Anda memiliki banyak salinan yang berulang-ulang

10 Alat Penulisan Bantuan Terbaik Tahun 2024

Anda ahli dalam menerjemahkan omong kosong teknis ke dalam panduan pengguna yang jelas dan ringkas. Fokuslah pada konten dan gunakan salah satu dari 10 opsi perangkat lunak penulisan bantuan terbaik untuk yang lainnya.

1. ClickUp

Menggunakan ClickUp AI untuk membuat postingan blog di ClickUp Docs dari perintah sederhana untuk menambahkan detail dan aspek penting lainnya

Pernahkah Anda berharap dapat melambaikan tongkat ajaib dan menyatukan pekerjaan, komunikasi, dan dokumen Anda ke dalam satu tempat? 🧙

Tidak perlu sulap yang rumit di sini: cukup gunakan ClickUp. Platform manajemen proyek favorit di seluruh dunia ini juga merupakan salah satu alat bantu penulisan bantuan terbaik.

Platform ini menggabungkan pekerjaan, file, dan data Anda di satu tempat untuk pengalaman yang sepenuhnya dapat disesuaikan.

Kami tahu Anda adalah seorang ahli menulis, tetapi ClickUp AI memberikan bantuan kepada para penulis. Ini Alat bantu menulis yang didukung AI dengan cepat memeriksa kesalahan ketik, memformat salinan, dan meringkas teks.

Alat ini bekerja dengan semua proyek, tugas, Dokumen, templat, dan banyak lagi. 🦾 ClickUp Documents adalah pengolah kata berbasis cloud yang sempurna untuk penulis teknis jarak jauh dan hybrid. Sebagai alat bantu penulisan, alat ini terhubung ke alur kerja Anda sehingga Anda tidak memerlukan sistem terpisah untuk menyalin dan manajemen tugas.

Jika Anda bekerja dalam tim, satukan semua orang secara real-time dengan editor Docs-Anda tidak akan melewatkan satu hal pun.

Anda mungkin menangani banyak proyek dan dokumen. Tetap di atas segalanya dengan Manajemen proyek ClickUp . Buat proyek dan tugas serta tautkan ke komunikasi, file, dan catatan Anda. Secara harfiah segalanya ada di satu tempat-tidak perlu lagi mencari data atau file.

Fitur terbaik ClickUp

Lihat templat hemat waktu seperti templatTemplat Pedoman Penulisan ClickUpyang menetapkan standar untuk bahasa, format, nada, dan lainnya

Bertukar pikiran dengan tim Anda secara real-time dengan Papan Tulis ClickUp Punya tujuan besar? Hubungkan mereka dengan pekerjaan Anda sehari-hari dengan Sasaran ClickUp Beralih ke Tampilan obrolan untuk melihat semua percakapan Anda di satu tempat



Keterbatasan ClickUp

ClickUp AI hanya tersedia untuk paket berbayar

ClickUp memiliki banyak fitur, jadi platform ini mungkin terasa sangat banyak pada awalnya

Harga ClickUp

Gratis Selamanya

Tak Terbatas : $7/bulan per pengguna

: $7/bulan per pengguna Bisnis : $12/bulan per pengguna

: $12/bulan per pengguna Business Plus : $19/bulan per pengguna

: $19/bulan per pengguna Perusahaan : Hubungi untuk harga

: Hubungi untuk harga ClickUp AI tersedia di semua paket berbayar dengan biaya $5 per anggota Workspace per bulan

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ ulasan)

4.7/5 (9.000+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (3.800+ ulasan)

2. Jus bantuan

melalui Jus bantuan Helpjuice adalah perangkat lunak berbasis pengetahuan untuk penulisan dan pemformatan konten. Jika Anda ingin tahu berapa banyak orang yang benar-benar membaca dokumentasi Anda, analisis Helpjuice menghitung berapa banyak orang yang terlibat dengan tulisan Anda.

Sistem manajemen konten komponen juga menyimpan riwayat artikel yang kuat-dan memungkinkan Anda untuk mempublikasikan beberapa versi salinan sekaligus-sehingga Anda tidak perlu khawatir akan kehilangan pekerjaan Anda.

Fitur terbaik Helpjuice

Ini terintegrasi dengan Kendur , Google, Tenaga penjualan , Zapier, dan banyak lagi

Mengontrol siapa yang melihat apa dengan izin berjenjang

Menyalin-tempel gambar, tangkapan layar, atau teks dari dokumen Word secara langsung ke pengolah kata Helpjuice

Tautkan artikel bantuan dengan mudah dengan alat penautan otomatisnya

Keterbatasan Helpjuice

Helpjuice tidak menawarkan alat manajemen proyek

Beberapa pengguna melaporkan masalah dengan UI/UX

Harga Helpjuice

Pemula: $120/bulan untuk 4 pengguna

$120/bulan untuk 4 pengguna Run-Up: $200/bulan untuk 16 pengguna

$200/bulan untuk 16 pengguna Premium Limited: $289/bulan untuk 60 pengguna

$289/bulan untuk 60 pengguna Premium Unlimited: $499/bulan untuk pengguna tak terbatas

Peringkat dan ulasan Helpjuice

G2: 4.5/5 (29 ulasan)

4.5/5 (29 ulasan) Capterra: 4.7/5 (90+ ulasan)

3. Penulis

melalui Penulis-itu Author-it menyebut dirinya sebagai alat bantu lengkap untuk penulis teknis. Alat bantu penulisan bantuannya menawarkan CCMS modular yang memungkinkan Anda untuk mengganti dan menyesuaikan banyak konten sekaligus-hanya dengan sekali klik.

Publikasikan di berbagai saluran dan format web tanpa pemformatan.

Fitur-fitur terbaik Author-it

Manajemen varian menyesuaikan naskah berdasarkan tim, peran, dan lokasi pembaca

Alur kerja peninjauan dan persetujuan memastikan bahwa hanya salinan yang disetujui yang keluar

Gunakan Author-it untuk penerjemahan dokumen teknis

Berkolaborasi dengan penulis lain dan pakar bidang studi

Keterbatasan Author-it

Beberapa pengguna mengatakan bahwa UI Author-it agak kuno dan tidak terlalu intuitif

Yang lain mengatakan biaya lisensinya cukup mahal

Harga Author-it

Hubungi untuk harga

Peringkat dan ulasan Author-it

G2: 4/5 (30+ ulasan)

4/5 (30+ ulasan) Capterra: 4/5 (2 ulasan)

4. Adobe RoboHelp

melalui Adobe RoboHelp Itu benar: Perusahaan yang menghadirkan Photoshop juga memiliki alat bantu penulisan. RoboHelp adalah alat penulisan teknis dirancang dengan mempertimbangkan kepatuhan dan aksesibilitas, jadi jika Anda bekerja di bidang yang sangat diatur, ini bisa menjadi HAT yang bagus untuk pekerjaan itu.

RoboHelp menyertakan pemeriksa ejaan, konten bersyarat, fitur penggunaan ulang konten, dan penulisan mikro konten.

Fitur terbaik RoboHelp

Terintegrasi dengan SharePoint Online, Git, dan lainnya

RoboHelp tersedia di Windows dan Mac

RoboHelp telah menyederhanakan impor Microsoft Word, HTML, dan Penurunan Harga

Tinjauan Online memudahkan untuk menyesuaikan atau menyetujui salinan sebelum disebarkan ke dunia

Keterbatasan RoboHelp

Beberapa pengguna mengatakan RoboHelp paling cocok untuk UKM, bukan untuk perusahaan besar

Yang lain mengatakan sulit untuk mengekspor file RoboHelp ke platform lain dan berbagai format

Harga RoboHelp

Hubungi untuk harga

Peringkat dan ulasan RoboHelp

G2: 4/5 (30+ ulasan)

4/5 (30+ ulasan) Capterra: 4.6/5 (140+ ulasan)

5. Document360

melalui Document360 Document360 adalah sebuah Alat pembuatan konten yang didukung AI untuk SOP, dokumentasi produk, wiki basis pengetahuan, dan manual. Buat Portal Basis Pengetahuan internal khusus-lengkap dengan analisis-untuk membangun dokumentasi bantuan bersama tim Anda.

Anda kemudian dapat memberi merek pada situs Basis Pengetahuan internal atau eksternal untuk berbagi informasi dengan kecepatan cahaya. ✨

Fitur terbaik Document360

Membuat widget yang dapat disematkan yang menghubungkan halaman web ke basis pengetahuan Anda

Document360 menyertakan alat dokumentasi pengembang

Coba AI Document360 asisten penulis eddy, untuk pencarian bantuan, rekomendasi artikel, dan ringkasan

Buat hingga enam kategori konten untuk mengatur dokumen terkait dengan cepat

Keterbatasan Document360

Document360 tidak memiliki aplikasi seluler

Beberapa pengguna berharap file video dan gambar yang lebih besar didukung

Harga Document360

**Gratis

Standar: $149/bulan untuk 3 pengguna, ditagih setiap tahun

$149/bulan untuk 3 pengguna, ditagih setiap tahun Profesional: $299/bulan untuk 5 pengguna, ditagih setiap tahun

$299/bulan untuk 5 pengguna, ditagih setiap tahun Bisnis: $399/bulan untuk 5 pengguna, ditagih setiap tahun

$399/bulan untuk 5 pengguna, ditagih setiap tahun Enterprise: $599/bulan untuk 10 pengguna, ditagih setiap tahun

Peringkat dan ulasan Document360

G2: 4.7/5 (370+ ulasan)

4.7/5 (370+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (190+ ulasan)

6. Suar Gila

melalui Suar Gila Madcap adalah rangkaian solusi perangkat lunak, tetapi produk Flare-nya adalah pilihan utama dalam hal alat bantu penulisan. Gunakan Flare untuk mengimpor, menulis, mengulas, menerjemahkan, dan mempublikasikan konten.

Jika Anda ingin tahu tentang penggunaan pascaproduksi, lihat analitik real-time Flare untuk melihat seberapa berguna orang menemukan konten swalayan Anda.

Fitur terbaik Flare

Flare hadir dengan uji coba gratis selama 30 hari

Impor dari Word, Excel, FrameMaker, Confluence, RoboHelp, DITA, Markdown, dan banyak lagi

Gunakan editor WYSIWYG dan Structure Bars untuk menulis salinan yang bersih dan terorganisir dalam waktu yang lebih singkat

Jika Anda mengetahui sedikit kode, gunakan Editor Tampilan Terpisah dengan Tampilan Kode XML

Keterbatasan Flare

Beberapa pengguna mengatakan bahwa platform ini lambat atau memiliki bug

Yang lain mengatakan alur kerja peninjauan sedikit kikuk

Harga Flare

Madcap Flare : $182/bulan per pengguna, ditagih setiap tahun

$182/bulan per pengguna, ditagih setiap tahun Madcap Central: $311/bulan, ditagih setiap tahun

Peringkat dan ulasan Flare

G2: 4.4/5 (420+ ulasan)

4.4/5 (420+ ulasan) Capterra: 4/5 (17 ulasan)

7. ProProf

melalui ProProfs ProProfs memiliki banyak fitur, tetapi sebagai penulis teknis, Anda akan mendapatkan banyak manfaat dari perangkat lunak Basis Pengetahuan mereka. Buatlah panduan pengguna, basis pengetahuan internal untuk karyawan Anda, atau situs bantuan pelanggan yang dapat diakses publik dengan lebih mudah.

Alat bantu penulisannya juga ideal untuk tim yang membangun konten dalam berbagai bahasa.

Fitur terbaik ProProfs

Basis Pengetahuan ProProfs 100% dapat disesuaikan

Gunakan templat yang sudah dibuat sebelumnya atau buat sendiri

ProProfs terhubung ke lebih dari 100 aplikasi lain

Menetapkan peran dan izin serta mengelola umpan balik dengan komentar internal

Keterbatasan ProProfs

Beberapa pengguna berharap ProProfs memiliki lebih banyak templat

Yang lain mengatakan ProProfs sering mengalami gangguan

Harga ProProfs

Gratis: hingga 25 artikel

hingga 25 artikel Bisnis: $19,99/bulan untuk 100 artikel, ditagih setiap tahun

Peringkat dan ulasan ProProfs

G2: 4.5/5 (35 ulasan)

4.5/5 (35 ulasan) Capterra: 4.8/5 (53 ulasan)

8. BantuanNDoc

melalui HelpNDoc HelpNDoc adalah alat bantu penulisan bantuan dengan lebih dari delapan dokumentasi proyek format. Buat situs web HTML, PDF, eBook Kindle, CHM, atau file DocX untuk hampir semua kasus penggunaan.

Dalam hal alat penulisan bantuan, ini mungkin bukan antarmuka yang paling modern, tetapi HelpNDoc mengintegrasikan banyak sekali fitur seperti pustaka konten, editor kata kunci, editor daftar isi, dan banyak lagi.

Fitur terbaik HelpNDoc

Mengekspor konten ke berbagai format sekaligus

Anda perlu mengetahui cara membuat kode, tetapi platform ini dilengkapi dengan kode sumber lengkap untuk semua templat

Membangun situs web HTML5 responsif yang dapat digunakan di perangkat apa pun

Mengotomatiskan tugas-tugas yang berulang-ulang dengan Editor Skrip

Keterbatasan HelpNDoc

Tidak memiliki banyak ulasan

Anda perlu mengetahui cara membuat kode untuk menggunakan banyak fitur HelpNDoc

Antarmuka penggunanya agak ketinggalan zaman

Harga HelpNDoc

Standar: 99€ ($104,39)

99€ ($104,39) Profesional: 299€ ($315,29)

299€ ($315,29) Ultimate: 499€ ($526.19)

Peringkat dan ulasan HelpNDoc

G2: 4/5 (15 ulasan)

4/5 (15 ulasan) Capterra: N/A

9. Pertemuan

via PertemuanPertemuan menggabungkan manajemen pengetahuan dan kolaborasi proyek dalam satu platform. Platform ini terutama merupakan basis pengetahuan, tetapi juga berfungsi sebagai alat bantu penulisan bantuan.

Curah pendapat dengan tim Anda di papan tulis Confluence, buat ruang untuk proyek-proyek terpisah, atau edit bersama konten secara real-time dengan tim Anda.

Fitur terbaik Confluence

Ubah konten Confluence menjadi Jira masalah

Membangun pohon konten untuk menyederhanakan pencarian lanjutan

Confluence hadir dengan 75+ templat yang dapat disesuaikan

Mudah diintegrasikan dengan Jira dan Trello Keterbatasan pertemuan

Beberapa pengguna mengatakan sulit untuk mengintegrasikan Confluence dengan platform apa pun yang tidak dimiliki oleh Atlassian

Tidak terintegrasi dengan solusi kolaborasi populer seperti Microsoft Teams

Harga Confluence

Gratis: hingga 10 pengguna

hingga 10 pengguna Standar: $6,05/pengguna per bulan (diskon setelah 100 pengguna)

$6,05/pengguna per bulan (diskon setelah 100 pengguna) Premium: $11,55/pengguna per bulan (diskon setelah 100 pengguna)

$11,55/pengguna per bulan (diskon setelah 100 pengguna) Perusahaan: setelah 801 pengguna, hubungi untuk harga

Peringkat dan ulasan Confluence

G2: 4.1/5 (3.600+ ulasan)

4.1/5 (3.600+ ulasan) Capterra: 4.5/5 (3.100+ ulasan)

10. KlikBantuan

melalui KlikBantuan ClickHelp adalah portal lengkap untuk membuat, menghosting, dan berbagi dokumentasi teknis. Portal ini hadir di lebih dari 90 negara, sehingga ClickHelp sangat cocok untuk perusahaan multinasional yang membutuhkan manajemen penerjemahan.

Alat bantu penulisan bantuannya memungkinkan Anda untuk menyesuaikan portal sesuai dengan keinginan Anda dan berkolaborasi dengan rekan kerja Anda secara real-time.

Fitur terbaik ClickHelp

ClickHelp terintegrasi dengan MadCap Flare, RoboHelp, MS Word, Confluence, dan banyak lagi

Melihat dengan cepat semua status topik, komentar, dan daftar tugas berdasarkan topik

ClickHelp mendukung sumber tunggal untuk menyederhanakan penggunaan ulang konten

Menghasilkan dokumen publik atau yang dilindungi kata sandi

Keterbatasan ClickHelp

Beberapa pengguna melaporkan pengalaman dukungan pelanggan yang buruk

Yang lainnya mengatakan platform ini termasuk mahal

Harga ClickHelp

Pemula: $175/bulan untuk 2 pengguna ($8/bulan per pengguna setelah 2)

$175/bulan untuk 2 pengguna ($8/bulan per pengguna setelah 2) Pertumbuhan: $285/bulan untuk 5 pengguna ($10/bulan per pengguna setelah 5)

$285/bulan untuk 5 pengguna ($10/bulan per pengguna setelah 5) Profesional: $580/bulan untuk 10 pengguna ($12/bulan per pengguna setelah 10)

Peringkat dan ulasan ClickHelp

G2: 4.8/5 (60+ ulasan)

4.8/5 (60+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (19 ulasan)

Tulis Konten yang Lebih Baik dengan Lebih Sedikit Kerumitan

Alat bantu penulisan yang tangguh bukanlah kemewahan bagi penulis teknis - alat bantu ini harus dimiliki.

Dari fitur AI yang canggih hingga templat yang menghemat waktu, HAT yang tepat menyederhanakan seluruh proses dokumentasi sehingga Anda dapat menulis panduan yang lebih baik dalam waktu yang lebih singkat.

