Cara Menggunakan Agen Berbasis Pengetahuan dalam AI

Kita sedang berada di tengah-tengah apa yang sering disebut internet sebagai ‘revolusi AI.’

Anda mungkin telah menyadari bahwa alat-alat kecerdasan buatan kini merambah hampir setiap aspek cara kita bekerja, mulai dari mengotomatisasi tugas-tugas rutin hingga mendukung proses pengambilan keputusan.

Di antara alat AI yang sedang berkembang terdapat agen berbasis pengetahuan yang menggunakan basis pengetahuan yang luas untuk memberikan jawaban dan wawasan yang dapat ditindaklanjuti.

Dalam artikel ini, kita akan membahas mekanisme agen berbasis pengetahuan dalam AI, bagaimana mereka mengubah lingkungan kerja, dan mengapa mereka siap menjadi bagian penting dari setiap tim yang visioner.

⏰ Ringkasan 60 Detik Agen berbasis pengetahuan adalah sistem kecerdasan buatan yang mengakses, menganalisis, dan menyajikan informasi yang relevan dari repositori pengetahuan

Mereka dibangun berdasarkan dua komponen utama: basis pengetahuan untuk menyimpan data dan sistem inferensi untuk melakukan penalaran

Agen berbasis pengetahuan mengumpulkan masukan, menafsirkannya, mengambil pengetahuan yang relevan, dan memberikan keluaran yang dapat ditindaklanjuti

Aplikasinya meliputi bidang kesehatan untuk dukungan pasien, layanan pelanggan untuk bantuan instan, dan keuangan untuk manajemen kepatuhan

ClickUp menawarkan Super Agent berbasis pengetahuan yang tidak hanya menyimpan dan mengambil pengetahuan; mereka menggunakannya di dalam ruang kerja Anda untuk mengambil keputusan dan bertindak

Apa Itu Agen Berbasis Pengetahuan?

Agen berbasis pengetahuan adalah sistem AI yang menggunakan teknik AI canggih untuk mengakses, menafsirkan, dan menyampaikan informasi dari repositori pengetahuan yang terstruktur. Selain menyimpan data, agen-agen ini menganalisis pengetahuan yang tersimpan dalam basis data untuk memecahkan masalah atau memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti.

Dengan merepresentasikan pengetahuan dalam format yang dapat dibaca mesin melalui Bahasa Representasi Pengetahuan, mereka memungkinkan sistem untuk menafsirkan, berargumen, dan mengambil keputusan.

Metode-metode tersebut meliputi logika proposisional, logika orde pertama, jaringan semantik, kerangka (frames), dan ontologi, masing-masing menawarkan cara berbeda untuk merepresentasikan hubungan dan entitas. KRL sangat penting bagi AI dan sistem informasi, memungkinkan mesin untuk menyimpan pengetahuan, menarik kesimpulan, dan berkomunikasi lintas platform.

Tidak seperti agen AI lainnya (seperti chatbot atau asisten virtual), agen berbasis pengetahuan mampu menangani pertanyaan yang kompleks. Hal ini juga memfasilitasi peningkatan yang signifikan dalam manajemen waktu dan efisiensi.

Perhatikan data statistik berikut dari McKinsey Global Institute:

📌 Contoh: Rufus, asisten belanja AI Amazon, berfungsi sebagai agen manajemen pengetahuan AI dengan memanfaatkan basis pengetahuan yang luas yang mencakup katalog produk, ulasan pelanggan, tanya jawab, dan informasi web. Dengan menggunakan pemrosesan bahasa alami, Rufus memahami pertanyaan pelanggan dan menerapkan Retrieval Augmented Generation (RAG) untuk menemukan informasi yang relevan dan menghasilkan respons yang komprehensif. Proses ini melibatkan pengambilan data yang relevan dari basis pengetahuannya dan memperkaya data tersebut dengan konteks pertanyaan pengguna. Pembelajaran berkelanjutan melalui umpan balik pengguna dan pembelajaran penguatan memungkinkan Rufus menyempurnakan responsnya dan meningkatkan kemampuannya dalam memberikan jawaban yang bermanfaat. Pada dasarnya, Rufus mengumpulkan, mengorganisir, menyebarkan, dan menyesuaikan pengetahuan terkait belanja, sehingga pelanggan dapat membuat keputusan pembelian yang tepat.

Studi kasus tentang agen berbasis pengetahuan: Membangun "Dewan Direksi" AI dengan ClickUp Super Agents

Agen berbasis pengetahuan tradisional bergantung pada basis pengetahuan statis.

ClickUp menawarkan Super Agents—rekan tim AI yang peka konteks yang mengambil pengetahuan real-time dari:

Dokumen ClickUp (SOP, panduan, wiki)

Tugas ClickUp (status, pemilik, jadwal)

Komentar dan Percakapan Chat di ClickUp

Kolom Kustom ClickUp + data terstruktur

Jadi, alih-alih memberikan jawaban umum, mereka merespons dengan:👉 “Berdasarkan dokumen pipeline Q2 Anda + tugas saat ini, inilah yang menjadi hambatan…”

Andrew Cordova-Andrews, CEO dan Konsultan Strategi Eksekutif di HybridHELIX Consulting, mengembangkan konsep rekan kerja AI lebih jauh dengan menciptakan dewan direksi AI di dalam ClickUp. Bayangkan ini sebagai daftar Super Agents yang dirancang untuk meniru peran eksekutif seperti strategi pertumbuhan, operasional, dan manajemen proyek.

Ketika klien utama secara tak terduga menghentikan sementara kerja sama mereka, dewan AI menganalisis situasi tersebut. Agen-agen tersebut menggunakan pengetahuan ruang kerja untuk mengevaluasi risiko pengiriman dan mengusulkan rencana tanggapan yang terstruktur. Alih-alih menghabiskan berjam-jam menganalisis masalah secara manual, Andrew menerima kerangka kerja pengambilan keputusan yang jelas dan multi-perspektif dalam hitungan menit. Pengaturan tersebut mengubah data ruang kerja mentah menjadi panduan strategis yang terstruktur.

Komponen Agen Berbasis Pengetahuan

Dua komponen utama—basis pengetahuan dan mesin inferensi—menjadi fondasi setiap agen berbasis pengetahuan dalam kecerdasan buatan. Komponen-komponen ini bekerja sama untuk menghasilkan wawasan cerdas yang peka terhadap konteks.

Basis pengetahuan

Bayangkan basis pengetahuan sebagai otak agen. Di sinilah semua fakta penting, aturan, dan informasi berguna disimpan, siap digunakan kapan pun diperlukan. Basis pengetahuan memberikan kecerdasan pada agen—seperti ensiklopedia yang tidak hanya tersimpan di rak, tetapi secara aktif membantu dalam pengambilan keputusan. Tidak seperti basis data tradisional, basis pengetahuan terus berkembang dan berevolusi. Informasi baru ditambahkan, dan detail yang sudah usang diganti untuk memberikan jawaban yang relevan.

👀 Tahukah Anda? Basis pengetahuan dapat menyimpan data terstruktur (seperti spreadsheet) dan data tidak terstruktur (seperti email atau log obrolan), sehingga sangat serbaguna untuk segala jenis pertanyaan.

Mesin inferensi

Mesin inferensi berfungsi sebagai mitra pemecahan masalah dari basis pengetahuan. Mesin ini tidak hanya mengambil informasi, tetapi juga menerapkan penalaran logis untuk menganalisis data, menarik kesimpulan, dan membuat keputusan yang tepat berdasarkan pengetahuan agen.

Mesin inferensi memberikan kemampuan kepada agen berbasis pengetahuan untuk 'berpikir' dan memberikan jawaban yang cerdas serta sesuai konteks.

Agen ini menggunakan teknik kecerdasan buatan berikut untuk memberikan wawasan dan solusi:

Teknik Arti Contoh Deduksi Menggunakan aturan umum atau fakta dan menerapkannya untuk menarik kesimpulan Aturan: Semua karyawan dengan pengalaman 10 tahun atau lebih memenuhi syarat untuk posisi manajemen seniorFakta: Alex memiliki pengalaman 12 tahunKesimpulan: Alex memenuhi syarat untuk posisi manajemen senior Induksi Menarik kesimpulan umum dari contoh atau pola spesifik. Kesimpulan ini bersifat kemungkinan, namun tidak dijamin. Hal ini membantu dalam analisis tren Pengamatan: Produktivitas tim meningkat sebesar 15% selama tiga bulan terakhir ketika jam kerja fleksibel diterapkanKesimpulan induktif: Jam kerja fleksibel kemungkinan besar meningkatkan produktivitas Abduksi Dimulai dengan pengamatan dan bekerja mundur untuk menemukan penjelasan yang paling mungkin. Metode ini umumnya digunakan untuk mendiagnosis atau memecahkan masalah Pengamatan: Waktu respons sistem sangat lambatPenjelasan yang mungkin (dari basis pengetahuan): Beban server tinggi atau masalah jaringanKesimpulan abduktif: Beban server tinggi adalah penyebab yang paling mungkin berdasarkan insiden sebelumnya

📮 Wawasan ClickUp: 12% responden mengatakan bahwa agen AI sulit untuk dipasang atau dihubungkan ke alat mereka, dan 13% lainnya mengatakan bahwa ada terlalu banyak langkah hanya untuk menyelesaikan hal-hal sederhana dengan Agen. Data harus dimasukkan secara manual, izin harus didefinisikan ulang, dan setiap alur kerja bergantung pada rantai integrasi yang dapat terputus atau bergeser seiring waktu. Kabar baiknya? Anda tidak perlu “menghubungkan” Super Agents ClickUp ke tugas, Dokumen, obrolan, atau rapat Anda. Mereka sudah terintegrasi secara native di Workspace Anda, menggunakan objek, izin, dan alur kerja yang sama seperti rekan kerja manusia lainnya. Karena integrasi, kontrol akses, dan konteks secara default diwarisi dari ruang kerja, agen dapat langsung beroperasi di berbagai alat tanpa perlu pengaturan khusus. Lupakan konfigurasi agen dari awal!

Jenis-jenis Agen Berbasis Pengetahuan

Agen AI berbasis pengetahuan hadir dalam berbagai bentuk, masing-masing dirancang untuk menangani kebutuhan atau lingkungan tertentu. Mari kita bahas jenis-jenis utama agen berbasis pengetahuan ini dan bagaimana mereka unggul dalam berbagai skenario:

Agen refleks sederhana

Agen refleks sederhana mirip dengan ‘ahli if-this-then-that’ dalam AI. Mereka mengikuti serangkaian aturan yang telah ditentukan sebelumnya dan bereaksi secara instan terhadap masukan tertentu tanpa memperhitungkan peristiwa sebelumnya. Anggaplah mereka sebagai rekan yang andal dan lugas—sangat cocok untuk tugas-tugas yang dapat diprediksi dan berulang.

📌 Contoh: Sistem diagnosis medis menyarankan suatu penyakit berdasarkan gejala yang dimasukkan oleh dokter, menggunakan aturan: “Jika demam, ruam, dan nyeri sendi terdapat, maka sarankan demam berdarah.”

Namun, inilah masalahnya: Agen refleks sederhana tidak benar-benar fleksibel. Mereka hanya mengandalkan aturan yang telah ditentukan sebelumnya; jika situasinya menjadi terlalu rumit atau mulai berubah, agen-agen ini tidak dapat beradaptasi. Berdasarkan contoh di atas, jika pasien memiliki gejala lain selain demam atau ruam, agen AI mungkin tidak dapat mendiagnosis kondisinya.

Dapatkan jawaban akurat secara instan menggunakan logika sederhana “jika-ini-maka-itu” yang didasarkan pada pengetahuan di ruang kerja Anda dengan Ambient Answers Agent dari ClickUp

👋🏾 Agen jawaban sederhana, seperti Ambient Answers Agent dari ClickUp, adalah contoh yang baik dari agen yang bertindak dalam skenario ‘jika-ini-maka-itu’. Jika pengguna mengajukan pertanyaan, agen tersebut akan mengambil informasi paling relevan dari pengetahuan ruang kerja seperti Dokumen, tugas, dan komentar. Agen ini bekerja dengan baik karena tujuannya jelas—menampilkan jawaban yang akurat dengan cepat—tanpa memerlukan penalaran yang mendalam atau tindakan bertahap.

🎥 Lihat cara kerjanya:

Agen berbasis model

Agen berbasis model membawa alat AI untuk pengambilan keputusan ke tingkat logis berikutnya dengan membuat peta mental lingkungan mereka. Model internal ini membantu mereka memahami apa yang sedang terjadi, bahkan ketika mereka tidak memiliki semua detailnya.

📌 Contoh: Sistem rumah pintar menyimpan representasi internal dari lingkungan rumah, termasuk faktor-faktor seperti suhu, kelembapan, dan tingkat hunian. Ketika sistem mendeteksi bahwa suhu melebihi pengaturan yang diinginkan pengguna, sistem dapat menyesuaikan termostat.

💡 Tips Pro: Ingin meningkatkan kemampuan dari agen refleks sederhana menjadi agen berbasis model yang lebih cerdas? Agen Autopilot ClickUp adalah tempat yang tepat untuk memulai. Mereka: Bekerja di area-area tertentu seperti Daftar, Folder, Ruang, dan Saluran Obrolan

Bertindak hanya saat dipicu—dan hanya jika kondisi yang ditetapkan terpenuhi

Gunakan petunjuk, pengetahuan, dan alat mereka untuk melanjutkan ke langkah berikutnya secara otomatis

Agen berbasis tujuan

Agen-agen ini berfokus pada pencapaian hasil tertentu dengan mengevaluasi tindakan terhadap tujuan yang diinginkan. Mereka menimbang berbagai opsi dan memutuskan jalur terbaik menuju kesuksesan. Bayangkan sebuah basis pengetahuan AI yang membantu tim proyek memenuhi tenggat waktu—basis pengetahuan tersebut menjawab pertanyaan berdasarkan pengetahuan latar belakangnya dan secara proaktif menyarankan langkah-langkah untuk menjaga proyek tetap pada jalurnya.

📌 Contoh: Sistem navigasi GPS menghitung rute terbaik menuju tujuan dengan mempertimbangkan tujuan (mencapai lokasi) dan faktor-faktor seperti lalu lintas dan jarak, serta memperbarui rute secara dinamis untuk mencapai tujuan secara efisien.

👀 Tahukah Anda? Sebagai agen berbasis tujuan, ClickUp Super Agents menggunakan pengetahuan dan konteks ruang kerja Anda untuk terus mendorong pekerjaan menuju tujuan yang telah ditentukan. Mereka tidak hanya menyarankan apa yang harus dilakukan. Mereka mampu membuat tugas, menugaskan pemilik, dan memicu seluruh rangkaian alur kerja untuk membawa Anda mencapai tujuan akhir.

Agen berbasis utilitas

Agen berbasis utilitas adalah multitasker dalam AI di tempat kerja. Ketika banyak hal terjadi dan ada banyak tujuan yang harus diurus, agen-agen ini turun tangan untuk menentukan langkah terbaik. Mereka tidak hanya mengejar apa yang mungkin dilakukan, tetapi berfokus pada apa yang memberikan nilai tambah paling besar secara keseluruhan.

📌 Contoh: Dalam situasi alokasi sumber daya, agen cerdas berbasis utilitas dapat mengevaluasi opsi dan memprioritaskan keputusan yang menghemat waktu dan uang. Ini seperti memiliki rekan tim AI yang selalu menemukan cara paling cerdas untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya Anda.

Seperti apa bentuk agen-agen ini ketika diterapkan dalam pekerjaan nyata?

Direktori Agen AI ClickUp memetakan ratusan agen ke fungsi-fungsi spesifik seperti perencanaan sprint, kualifikasi prospek, pembuatan konten, dan pemantauan kepatuhan.

Temukan cetak biru agen siap pakai di Direktori Agen AI ClickUp

Bagaimana Agen Berbasis Pengetahuan Bekerja

Berikut ini adalah penjelasan langkah demi langkah tentang cara kerja agen berbasis pengetahuan:

Langkah 1: Memahami lingkungan

Hal pertama yang dilakukan agen adalah mengumpulkan masukan dari lingkungannya. Ini bisa berupa permintaan pengguna, pembacaan sensor, atau data yang berasal dari sistem lain.

📌 Bayangkan skenario layanan pelanggan: Seseorang bertanya, “Bagaimana cara mereset kata sandi akun saya?” Agen menerima masukan tersebut dan bersiap untuk mencari solusi yang mungkin.

Langkah 2: Menafsirkan masukan

Di sinilah keajaiban pemrosesan bahasa alami (NLP) berperan. Agen menganalisis masukan untuk menentukan dengan tepat apa yang dibutuhkan pengguna.

📌 Sistem ini mendeteksi frasa kunci seperti ’reset’ dan ‘kata sandi akun’ untuk mengenali permintaan tersebut sebagai permintaan pemecahan masalah. Dengan AI untuk mengotomatiskan tugas-tugas seperti ini, pengguna mendapatkan respons yang cepat dan akurat tanpa perlu bolak-balik berkali-kali.

Langkah 3: Mengakses basis pengetahuan

Selanjutnya, agen tersebut mengakses sistem manajemen pengetahuan atau perangkat lunak basis pengetahuan untuk menemukan informasi yang paling relevan. Ia menelusuri fakta yang tersimpan, aturan, dan data bermanfaat lainnya untuk menentukan dengan tepat apa yang dibutuhkan.

📌 Dalam hal ini, sistem mungkin akan menampilkan panduan langkah demi langkah untuk mereset kata sandi. Di sinilah sistem berbasis pengetahuan yang terorganisir dengan baik membuat perbedaan yang signifikan.

Pilih sumber daya yang tepat untuk mengonfigurasi Agen AI ClickUp di Workspace Anda guna mempercepat waktu respons dan mengurangi kesalahan

🧠 Fakta Menarik: ClickUp Super Agents dilengkapi dengan “memori tak terbatas.” Mereka mengingat interaksi terbaru, mempelajari preferensi Anda (dengan persetujuan), dan mengembangkan kecerdasan seiring waktu. Artinya, Anda tidak perlu lagi menyalin dan menempelkan konteks setiap kali mengajukan pertanyaan. Mereka sudah tahu apa yang sedang terjadi, apa yang Anda sukai, dan bagaimana tim Anda bekerja—sehingga mereka dapat langsung bertindak.

Langkah 4: Penalaran dan pengambilan keputusan

Kini, agen tersebut benar-benar menunjukkan kecerdasannya. Dengan menggunakan mesin inferensi, agen tersebut menerapkan aturan logika pada pengetahuan yang diperoleh untuk memberikan respons yang relevan dan disesuaikan.

📌 Jika pengguna juga menyebutkan, “Saya sudah mencoba meresetnya, tapi tetap tidak berfungsi,” agen mungkin menyarankan untuk memeriksa kesalahan email atau akun yang terkunci. Ini bukan sekadar memberikan jawaban—melainkan memikirkan masalah secara mendalam untuk menawarkan solusi terbaik.

Langkah 5: Menampilkan hasil

Akhirnya, agen memberikan respons dengan cara yang jelas dan dapat ditindaklanjuti.

📌 Ini bisa berupa balasan teks sederhana, panduan visual langkah demi langkah, atau tindakan otomatis seperti mengirim email untuk mereset kata sandi.

Dengan perangkat lunak basis pengetahuan yang didukung AI yang tepat, tugas-tugas ini dapat ditangani dengan lancar, sehingga menghemat waktu bagi pengguna maupun tim.

🧠 Tahukah Anda? Salah satu penerapan awal agen berbasis pengetahuan adalah di bidang kesehatan. MYCIN, yang dikembangkan pada tahun 1970-an di Stanford, dirancang untuk mendiagnosis infeksi bakteri dan merekomendasikan pengobatan. Meskipun akurat, MYCIN tidak banyak digunakan karena masalah etika dan hukum pada masa itu.

Keuntungan Agen Berbasis Pengetahuan

Berikut adalah keunggulan agen berbasis pengetahuan dalam AI:

Keputusan yang sangat cepat

Dengan bantuan AI terhubung, agen-agen ini memindai repositori pengetahuan yang sangat besar dan memberikan informasi yang tepat yang Anda butuhkan, secara instan.

🌻 Contoh: Bayangkan sebuah tim TI sedang menangani masalah server. Alih-alih membolak-balik manual yang sudah ketinggalan zaman, agen tersebut mengambil solusi yang tepat dari basis pengetahuan dalam hitungan detik, sehingga sistem kembali online sebelum ada yang menyadarinya.

Konsistensi yang terjamin

Mari kita akui—kesalahan manusia memang bisa terjadi, dan terkadang informasi yang sudah usang menyusup ke dalam alur kerja. Namun, hal itu tidak terjadi dengan agen berbasis pengetahuan. Mereka mengambil informasi dari sumber yang terverifikasi dan terkini, memastikan tanggapan yang andal dan akurat, apa pun situasinya.

🌻 Contoh: Sebuah organisasi layanan kesehatan menggunakan agen berbasis pengetahuan untuk menjawab pertanyaan pasien. Saran yang diberikan, mulai dari petunjuk penggunaan obat hingga perawatan pascaoperasi, selalu sesuai dengan standar medis terkini.

Pengurangan biaya

Dengan mengambil alih tugas-tugas yang berulang, agen-agen ini meringankan beban tim manusia. Artinya, lebih sedikit sumber daya yang dihabiskan untuk pertanyaan-pertanyaan rutin dan lebih banyak fokus pada prioritas strategis. Bagian terbaiknya? Kualitas tidak pernah terganggu.

🌻 Contoh: Tim layanan pelanggan yang mengandalkan agen dapat menyelesaikan masalah sederhana secara instan—seperti memberikan pembaruan pesanan—sehingga staf manusia dapat fokus menangani permintaan yang lebih kompleks. Tanpa beban tambahan.

🤝 Kisah Pelanggan: ClickUp X Bell Direct 😓 Masalahnya: “Bekerja tentang pekerjaan” menghambat produktivitas yang sesungguhnya Tim operasional Bell Direct kewalahan. Setiap hari, mereka menangani lebih dari 800 email klien, yang masing-masing memerlukan pembacaan manual, penyaringan, pengelompokan, dan pengalihan ke orang yang tepat. Situasi ini memberikan tekanan pada efisiensi tim, transparansi, dan kualitas layanan, meskipun perusahaan tetap memberikan hasil yang memuaskan bagi klien. ✅ Solusinya: Ruang kerja terpadu + agen AI yang bekerja seperti rekan tim Alih-alih menambahkan alat lain yang terpisah ke dalam tumpukan, Bell Direct memilih ClickUp sebagai pusat komando utamanya. Mereka mengintegrasikan segala hal mulai dari tugas dan dokumen hingga proses dan pengetahuan ke dalam satu ruang kerja di mana AI memiliki konteks yang lengkap. Alih-alih mengandalkan bot atau templat umum, mereka menerapkan Super Agent yang mereka sebut “Delegator“. Ini adalah rekan tim otonom yang dilatih untuk menyaring pekerjaan yang masuk: Agen ini membaca setiap email yang masuk ke kotak masuk bersama

Fitur ini mengklasifikasikan tingkat urgensi, klien, dan topik menggunakan Bidang Kustom yang didukung AI

Sistem ini memprioritaskan dan mengarahkan setiap tugas ke orang yang tepat secara real-time Semua ini dilakukan tanpa campur tangan manual dari operator manusia. Otomatiskan alur kerja secara menyeluruh dengan Super Agent AI tanpa kode di ClickUp 😄 Dampaknya: Peningkatan operasional yang terukur Peningkatan efisiensi operasional sebesar 20% , artinya lebih banyak pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat dengan sumber daya yang sama

Kapasitas setara dengan 2 karyawan penuh waktu telah dibebaskan, kini tersedia untuk tugas-tugas strategis bernilai tinggi

Lebih dari 800 email klien setiap hari disortir secara real-time Super Agent kini mengelola pekerjaan seperti yang dilakukan manusia, namun dengan kecepatan dan skala mesin.

Memperluas bisnis berarti proses dan pengelolaan data yang lebih kompleks—semua hal tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dikomunikasikan dan dikelola oleh tim manusia. Agen berbasis pengetahuan beradaptasi dengan mulus seiring pertumbuhan bisnis Anda.

Anda dapat memperbarui repositori Anda dengan pengetahuan baru, proses, atau detail spesifik pasar dalam hitungan detik, memastikan agen AI selalu siap mendukung tim atau pelanggan Anda. Seiring dengan pertumbuhan bisnis Anda atau saat memasuki pasar baru, agen-agen ini berkembang bersama Anda, menangani permintaan yang meningkat tanpa kesulitan.

✅ Fakta: Rata-rata, pekerja menghabiskan sekitar 28% dari waktu kerja mereka dalam seminggu untuk mengelola email dan hampir 20% untuk mencari informasi internal atau mencari rekan kerja yang dapat membantu dalam tugas-tugas tertentu. Memiliki repositori pengetahuan yang dapat dicari dapat mengurangi waktu yang dihabiskan untuk mencari informasi perusahaan hingga 35%. Hal ini dapat menghasilkan nilai yang lebih besar melalui kolaborasi yang lebih cepat, lebih efisien, dan lebih efektif di dalam dan antar organisasi.

Pengalaman pengguna yang lebih baik

Proses pencarian informasi yang berputar-putar tanpa henti atau menunggu jawaban dapat mengubah tugas yang sederhana sekalipun menjadi pengalaman yang menjengkelkan. Momen-momen seperti ini sering kali menimbulkan pengalaman buruk bagi karyawan dan pelanggan, sehingga menimbulkan gesekan yang tidak perlu. Agen berbasis pengetahuan menghilangkan masalah ini dengan memberikan respons instan dan dipersonalisasi.

🌻 Contoh: Tim proyek yang menghadapi tenggat waktu ketat dapat meminta bantuan agen untuk memprioritaskan tugas. Dalam hitungan detik, agen tersebut akan menyarankan hal-hal penting yang harus diselesaikan terlebih dahulu, sehingga tim memiliki kejelasan dan keyakinan untuk mencapai tujuan mereka.

🤝 Studi kasus: Menggunakan Super Agent Daily Focus untuk menjaga proyek tetap berjalan di ClickUp Yvonne “Yvi” Heimann, seorang Konsultan Terverifikasi ClickUp, mengganti proses prioritas tugas manual dengan Daily Focus Super Agent di ClickUp. Agen ini berjalan setiap pagi pukul 8.00, memindai seluruh ruang kerjanya, dan menyajikan daftar prioritas utama yang singkat dan siap diputuskan—lengkap dengan konteks dan label tindakan seperti Lakukan, Putuskan, atau Delegasikan. Alih-alih menelusuri dasbor, kotak masuk, dan papan, dia memulai harinya dengan: 3 prioritas yang jelas dan terurut berdasarkan tenggat waktu yang nyata, penanggung jawab, dan aktivitas

Alasan mengapa setiap tugas penting saat ini , menghilangkan tebak-tebakan

“Item pantauan” tambahan agar tidak ada hal penting yang terlewat Dampaknya langsung terasa, dengan berkurangnya tugas yang terhenti akibat ketergantungan yang terlewat atau pembaruan yang tersembunyi! Seperti yang dikatakan Yvi: “Sudah lama sekali saya tidak seproduktif ini.” 🎥 Tonton bagaimana Yvi membangun ClickUp Super Agent ini, langkah demi langkah: “Sudah lama sekali saya tidak seproduktif ini.” 🎥 Tonton bagaimana Yvi membangun ClickUp Super Agent ini, langkah demi langkah:

Agen AI Berbasis Pengetahuan untuk Manajemen Proyek

Salah satu contoh penerapan terbaik agen berbasis pengetahuan dalam AI adalah manajemen proyek.

Tim proyek sering kali menghadapi masalah kelebihan informasi, data yang tidak akurat, dan retensi pengetahuan. Agen berbasis pengetahuan menyederhanakan kompleksitas ini dengan berperan sebagai pusat kecerdasan terpusat, memberikan tim wawasan dan dukungan yang mereka butuhkan untuk tetap berada di jalur yang benar dan mengambil keputusan yang tepat.

Di sinilah ClickUp hadir sebagai solusi terbaik untuk tim modern. Ini adalah ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia yang menggabungkan manajemen proyek, manajemen pengetahuan, dan obrolan—semuanya didukung oleh AI yang membantu Anda bekerja lebih cepat dan lebih cerdas.

ClickUp Brain, asisten AI yang canggih dari ClickUp, adalah agen berbasis pengetahuan yang dinamis yang berfungsi sebagai pusat kecerdasan utama bagi tim Anda. ClickUp Brain tidak hanya menyimpan pengetahuan; ia secara aktif berpikir, berargumen, dan beradaptasi untuk membantu Anda bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras.

Berikut cara ClickUp menyederhanakan manajemen proyek:

Repositori pengetahuan kolaboratif

Fitur Manajemen Pengetahuan ClickUp membantu Anda membuat basis pengetahuan internal dengan mudah. Fitur ini memungkinkan Anda memulai proses dengan templat Wiki siap pakai atau mengimpor dokumen atau spreadsheet dari alat lain dalam format yang Anda inginkan.

Buat basis pengetahuan internal menggunakan ClickUp Knowledge Management

ClickUp Docs, fitur dokumen bawaan ClickUp, adalah titik awal Anda. Fitur ini memungkinkan Anda membuat halaman, menyimpan dokumentasi, dan menghubungkan dokumen ke proyek tertentu sehingga pengetahuan selalu terhubung di seluruh ruang kerja Anda.

Selain itu, Anda dapat mengubah ClickUp Docs menjadi wiki, memastikan bahwa semua informasi Anda terorganisir dan mudah dicari. Editornya yang intuitif mendukung format teks kaya, sehingga Anda dapat menambahkan header, banner, kutipan, dan blok kode. Anda juga dapat menyematkan media seperti daftar periksa, gambar, video, presentasi, dan lainnya, sehingga basis pengetahuan Anda menjadi dinamis dan menarik secara visual.

Setelah basis pengetahuan Anda terbentuk, ClickUp Brain, asisten AI bawaan ClickUp, menghubungkan semua dokumen, tugas, orang, dan pengetahuan perusahaan Anda (ingat, kita pernah membahas tentang membuat peta internal sebelumnya?).

Alih-alih mencari informasi secara manual, Anda cukup bertanya kepada ClickUp Brain, “Bisakah Anda memberikan file rencana proyek XYZ bulan lalu?” atau “Di mana laporan pemasaran terbaru?” ClickUp Brain akan langsung mengambil apa yang Anda butuhkan dari pusat data terpusat, sehingga menghemat waktu dan memastikan tidak ada detail penting yang terlewatkan.

Inferensi dan penalaran dalam praktik

ClickUp Brain tidak hanya sekadar mengambil informasi—ia berpikir bersama Anda.

Saat Anda memberikan data, sistem ini akan menginterpretasikan dan mengekstrak wawasan utama. Misalnya, Anda mungkin bertanya, “Apa tren utama dalam laporan ini?” atau “Bagaimana Anda merangkum umpan balik klien ini?” ClickUp Brain menganalisis masukan tersebut, menerapkan penalaran untuk memberikan wawasan yang didasarkan pada konteks yang membantu Anda mengambil keputusan yang lebih baik dengan lebih cepat.

Kemampuan ini mengubah data mentah menjadi wawasan real-time yang dapat ditindaklanjuti, menjadikan ClickUp Brain alat yang ideal untuk pengambilan keputusan yang lebih cerdas.

Mintalah Brain MAX dari ClickUp, aplikasi desktop mandiri, untuk menganalisis dan menyimpulkan data berdasarkan ruang kerja Anda, aplikasi yang terhubung, dan file asli di komputer Anda

Kemampuan beradaptasi secara dinamis

Keunggulan ClickUp Brain terletak pada kemampuannya untuk menyesuaikan konten sesuai kebutuhan spesifik, didukung oleh mesin pengetahuan dan inferensi yang kuat.

Anda dapat memberikan teks, seperti proposal atau presentasi, dan bertanya, “Bisakah Anda mengoptimalkan ini untuk industri teknologi?” atau “Tambahkan kalimat yang lebih logis untuk email klien.” Agen ini menyesuaikan konten secara dinamis, membantu Anda menyempurnakan dan memanfaatkan kembali informasi dengan mudah.

Fitur ini memastikan pesan dan dokumen Anda selalu tepat sasaran, terlepas dari situasi atau audiensnya.

Buat konten yang sangat spesifik dan disesuaikan untuk audiens Anda dengan ClickUp Brain

Memfasilitasi kolaborasi yang lancar

Mulai dari merangkum catatan rapat hingga mentranskripsikan naskah dan membagikannya kepada rekan tim, ClickUp Brain mengubah komunikasi menjadi proses yang lancar.

Temukan jawaban yang relevan dari email, obrolan, dokumen, catatan rapat, dan lainnya secara instan menggunakan ClickUp Brain

ClickUp menawarkan banyak fitur dalam satu platform, seperti manajemen proyek, opsi brainstorming, manajemen tugas, perencanaan proyek, manajemen dokumentasi, dan lain-lain. Platform ini jelas telah mempermudah pekerjaan karena mudah digunakan, antarmuka pengguna (UI) dirancang dengan baik, dan kolaborasi di dalam tim serta dengan tim lain menjadi lebih mudah. Kami dapat mengelola pekerjaan dengan lebih baik, melacak dan melaporkan pekerjaan dengan mudah, serta berdasarkan kemajuan yang dibahas dalam rapat harian, perencanaan ke depan pun menjadi lebih mudah

Pencarian AI Perusahaan ClickUp

Fitur Enterprise AI Search dari ClickUp adalah fitur menarik lainnya yang berfungsi sebagai asisten basis pengetahuan. Anda dapat menggunakannya untuk mencari dokumen, file, atau tugas apa pun.

Kemampuan inferensi cerdas membantu alat ini memahami konteks untuk menampilkan hasil yang relevan—bahkan jika Anda tidak memiliki kata kunci yang tepat. Hal ini menghemat waktu saat mempersiapkan pertemuan dengan klien atau mencari catatan proyek lama.

Fitur Pencarian AI ClickUp membantu Anda:

Temukan file apa pun di ClickUp, aplikasi terhubung, atau drive lokal Anda

Dapatkan hasil pencarian yang dipersonalisasi dan relevan

Tambahkan perintah pencarian khusus seperti pintasan ke tautan atau menyimpan teks untuk digunakan nanti

📮 Wawasan ClickUp: Bekerja seharusnya bukan permainan menebak-nebak—namun, seringkali memang demikian. Survei manajemen pengetahuan kami menemukan bahwa karyawan sering membuang waktu untuk menelusuri dokumen internal (31%), basis pengetahuan perusahaan (26%), atau bahkan catatan pribadi dan tangkapan layar (17%) hanya untuk menemukan apa yang mereka butuhkan. Dengan Pencarian Perusahaan ClickUp, setiap file, dokumen, dan percakapan dapat diakses secara instan dari halaman beranda Anda—sehingga Anda dapat menemukan jawaban dalam hitungan detik, bukan menit. 💫 Hasil Nyata: Tim dapat menghemat 5+ jam setiap minggu menggunakan ClickUp—itu setara dengan lebih dari 250 jam per tahun per orang—dengan menghilangkan proses manajemen pengetahuan yang sudah ketinggalan zaman. Bayangkan apa yang dapat diciptakan tim Anda dengan tambahan satu minggu produktivitas setiap kuartal!

Penerapan Agen Berbasis Pengetahuan di Berbagai Industri

Berikut adalah cara agen berbasis pengetahuan dapat digunakan di berbagai industri sesuai dengan tingkat pengetahuan mereka:

Layanan Kesehatan: Meningkatkan kualitas perawatan pasien

Dalam bidang kesehatan, akurasi dan kecepatan dapat menjadi penentu utama. Agen berbasis pengetahuan mendukung tenaga medis dengan menyediakan akses langsung ke protokol, penelitian, dan catatan pasien, sehingga memastikan keputusan yang tepat dapat diambil dengan cepat.

Mereka juga membantu pasien secara langsung dengan menjawab pertanyaan mengenai gejala, obat-obatan, dan jadwal janji temu mendatang, sehingga perawatan menjadi lebih mudah diakses.

🌻 Contoh: Alat Pemeriksa Gejala dari Mayo Clinic menggunakan agen berbasis pengetahuan untuk membantu pengguna memahami masalah kesehatan mereka berdasarkan gejala yang dialami. Pengguna akan menerima daftar kemungkinan kondisi dan rekomendasi berdasarkan basis pengetahuan medis yang luas, yang mengarahkan mereka ke perawatan yang tepat.

Melalui Mayo Clinic

Dukungan pelanggan: Mendefinisikan ulang pengalaman pengguna

Harapan pelanggan kini lebih tinggi dari sebelumnya, dan agen berbasis pengetahuan, sebagai bagian dari sistem berbasis pengetahuan, memastikan tidak ada pertanyaan yang terlewat. Mulai dari menyelesaikan masalah umum hingga memandu pengguna melalui fitur produk, agen-agen ini membuat layanan dukungan menjadi lebih cepat, konsisten, dan bebas dari frustrasi.

🌻 Contoh: Answer Bot dari Zendesk secara otomatis menanggapi pertanyaan pelanggan. Bot ini mengambil informasi dari basis pengetahuan perusahaan untuk menjawab pertanyaan umum secara instan, sehingga mengurangi waktu respons.

Keuangan: Memastikan kepatuhan dan kejelasan

Sektor keuangan menuntut ketepatan dan kepatuhan terhadap peraturan, sehingga agen berbasis pengetahuan menjadi sangat berharga. Agen-agen ini mengandalkan representasi pengetahuan untuk secara efisien mengorganisir dan mengambil aturan kepatuhan, pedoman pinjaman, atau kebijakan akun. Bagi pelanggan, mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan kompleks mengenai investasi, hipotek, atau aturan perpajakan sesuai dengan pengetahuan yang tersedia.

🌻 Contoh: OneSumX Reg Manager dari Wolters Kluwer adalah asisten AI yang membantu perusahaan jasa keuangan dalam hal kepatuhan regulasi. Alat ini mengumpulkan konten regulasi dan memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti

TI dan teknologi: Mempermudah pemecahan masalah

Agen berbasis pengetahuan mempermudah pemecahan masalah di bidang TI dan teknologi dengan bertindak sebagai ahli referensi cepat. Mereka membantu tim menyelesaikan masalah jaringan, kesalahan perangkat lunak, atau pertanyaan terkait orientasi pengguna dengan segera.

🌻 Contoh: Virtual Agent dari ServiceNow adalah chatbot berbasis pengetahuan yang membantu tim dukungan TI dengan memberikan respons otomatis terhadap masalah teknis dan pertanyaan umum.

Gunakan ClickUp Super Agents untuk Menghubungkan Basis Pengetahuan Anda dengan Pekerjaan Nyata

Agen berbasis pengetahuan dalam sistem AI mengubah produktivitas dan kolaborasi tim dengan memberikan wawasan secara real-time serta memungkinkan tim untuk mengotomatiskan proses pengambilan keputusan.

Agen-agen ini menunjukkan perilaku cerdas dengan menganalisis pola-pola sebelumnya dan tren pasar terkini sehingga bisnis dapat mengantisipasi tantangan dan memanfaatkan peluang. ClickUp menghadirkan kekuatan sistem pendukung keputusan ini langsung ke ruang kerja Anda.

Dengan fitur-fitur seperti ClickUp Super Agents, Brain, dan Enterprise AI Search, Anda memiliki akses ke basis pengetahuan terpusat yang menyederhanakan alur kerja dan memastikan tim Anda dapat dengan mudah mengakses dokumen yang relevan, detail proyek, dan data historis.

Integrasi yang mulus ini memastikan tim Anda selalu terinformasi dan secara signifikan meningkatkan produktivitas. Ambil langkah selanjutnya —daftarkan diri Anda di ClickUp hari ini dan jadikan ClickUp sebagai agen berbasis pengetahuan terbaik Anda!