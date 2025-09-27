Cara [dan Cara yang Harus Dihindari] Menggunakan ChatGPT untuk Media Sosial

Menjadi manajer media sosial bukanlah pekerjaan yang mudah.

Anda tidak hanya harus merencanakan dan melaksanakan kalender posting media sosial yang selaras dengan strategi pemasaran Anda (yang hampir tidak pernah statis), tetapi Anda juga harus selalu waspada, memantau topik dan tren yang dapat meningkatkan kehadiran media sosial Anda.

Ditambah lagi dengan koordinasi yang terus-menerus dengan tim konten, desain, dan bahkan tim produk Anda, Anda akan menghadapi hari-hari kerja di mana Anda bahkan kesulitan menemukan waktu untuk makan siang.

Untungnya, Anda dapat menggunakan ChatGPT untuk media sosial guna menyederhanakan beberapa alur kerja perencanaan dan pelaksanaan Anda. 🤖

Cara Menggunakan ChatGPT untuk Media Sosial

Ada enam cara untuk menggunakan ChatGPT dalam pemasaran media sosial: pengembangan ide, penyusunan kalender media sosial, pembuatan brief, pembuatan postingan media sosial, pengolahan ulang konten, dan pembuatan gambar.

1. Pengembangan Ide

Anda baru saja menghabiskan sisa tenaga untuk merencanakan kalender media sosial, dan CMO Anda meminta Anda untuk “menangkap” tren terkini. Anda menemui jalan buntu dalam mencari ide dan menghasilkan ide-ide yang ditolak lebih cepat daripada Anda bisa mengatakan “viral.”

Di sinilah ChatGPT dapat menjadi wadah diskusi yang sangat berguna dan membantu Anda menghasilkan ide (terutama jika didukung oleh wawasan dari alat pemantauan media sosial ).

Dengan konteks yang tepat dan benih ide, ChatGPT dapat mengarahkan Anda ke arah yang tepat dalam hitungan detik, bahkan membuat keterangan postingan media sosial dan ide konten.

Contoh: Misalkan Anda ingin membuat postingan LinkedIn atau Facebook berdasarkan template meme yang sedang tren.

Anda dapat memberikan template kepada ChatGPT, menambahkan detail mengenai produk atau layanan Anda, dan meminta alat ini untuk memberikan opsi konten yang mengaitkan kembali ke manfaat inti atau tantangan spesifik audiens yang terkait dengan penawaran Anda.

Minta ChatGPT untuk membuat hashtag yang menarik, atur hasilnya di Google Docs, edit kontennya sesuai harapan Anda, dan Anda siap beraksi!

Hasilkan ide-ide baru untuk postingan dan kampanye media sosial dalam hitungan detik dengan ChatGPT

💡Tips Pro: Gunakan dokumen dan gambar untuk membantu ChatGPT menghasilkan ide konten. Misalnya, katakanlah Anda ingin mengekstrak ide konten media sosial dari whitepaper yang baru-baru ini diterbitkan oleh perusahaan Anda. Analisis PDF tersebut menggunakan ChatGPT dan minta ChatGPT untuk menghasilkan cabang topik yang relevan. Voila! Ide tanpa batas.

2. Kalender

Jika diberikan konteks dan detail yang tepat, ChatGPT dapat dengan cepat menyusun kalender media sosial yang lengkap untuk Anda.

Buat kalender media sosial yang komprehensif dengan ChatGPT

Contoh: Misalkan perusahaan SaaS Anda baru saja meluncurkan fitur produk baru. Untuk menyebarkan berita tersebut, Anda diminta untuk menyusun kalender konten dan strategi promosi multi-platform untuk media sosial. Berikut cara menggunakan ChatGPT untuk menyusun kalender kampanye.

Pertama, tentukan arah dan tema kampanye secara umum. Apakah ada ide dasar yang ingin Anda jadikan landasan untuk setiap postingan kampanye? Kemudian, berikan instruksi yang tepat kepada ChatGPT. Ini mencakup detail mengenai: Fitur baru yang akan diluncurkan, tujuan media sosial, dan audiens target Anda Tema kampanye dan saluran media sosial yang ingin Anda eksplorasi Jumlah posting per platform dan format yang akan dieksplorasi Durasi kampanye secara keseluruhan dan frekuensi posting Fitur baru yang diluncurkan, tujuan media sosial, dan audiens target Anda Tema kampanye dan saluran media sosial yang ingin Anda jelajahi Jumlah posting per platform dan format yang perlu dieksplorasi Durasi kampanye secara keseluruhan dan frekuensi posting Kemudian, minta ChatGPT untuk merujuk pada instruksi Anda dan menyusun kalender dengan topik-topik potensial. Anda dapat meminta hasilnya dalam format tabel atau poin-poin. Terakhir, minta alat ini untuk menyesuaikan kalender Anda sesuai spesifikasi Anda, dan Anda siap beraksi!

💡Tips Pro: Sebelum menggunakan ChatGPT untuk membuat kalender media sosial, pastikan Anda telah menentukan kolom-kolom yang perlu diisi pada pelacak konten Anda. Kemudian, pastikan kalender akhir yang dihasilkan oleh ChatGPT sesuai dengan kolom-kolom yang telah Anda tentukan. Hal ini akan menghemat banyak waktu dan menghindari frustrasi dalam proses pemformatan.

Jika Anda membutuhkan templat siap pakai untuk kalender media sosial Anda, Templat Jadwal Posting Media Sosial dari ClickUp adalah solusi yang tepat untuk Anda.

Buat kalender media sosial Anda dengan Template Jadwal Posting Media Sosial dari ClickUp

Dengan templat ini, Anda dapat membuat jadwal posting di ClickUp dan berkolaborasi dengan tim Anda untuk bertukar ide dan mengisi kalender dengan ide-ide baru.

Anda dapat menggunakan Tampilan Daftar Tugas Mingguan untuk memastikan segala sesuatunya tetap teratur serta membuat dan menugaskan tugas yang dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai tahap kemajuan. Anda juga akan menyukai Tampilan Berdasarkan Platform yang secara otomatis mengelompokkan postingan berdasarkan platform.

Anda juga dapat mempertimbangkan templat kalender konten media sosial lainnya yang berguna, termasuk kalender untuk pengujian A/B yang mungkin Anda lakukan di berbagai kampanye, atau templat editorial untuk postingan media sosial guna memperlancar alur kerja konten media sosial Anda.

3. Briefs

ChatGPT sangat berguna untuk menghasilkan teks pemasaran yang kuat dan brief kreatif dengan cepat.

Buat teks media sosial yang menarik dan brief desain dengan ChatGPT

Ada dua pendekatan pembuatan brief yang dapat Anda gunakan saat bekerja dengan ChatGPT.

Jika Anda sudah tahu apa yang perlu dimasukkan ke dalam dokumen briefing Anda, tentukan parameter yang diperlukan dalam prompt Anda, minta ChatGPT untuk mengisi kolom-kolom tersebut, dan lakukan perubahan yang diperlukan

Jika Anda tidak tahu apa yang harus dimasukkan ke dalam brief, pilih templat brief kreatif yang baik dan minta ChatGPT untuk menguraikan persyaratan Anda. Jika Anda mengambil pendekatan ini, sebaiknya minta ChatGPT untuk berperan sebagai copywriter atau desainer Anda dan mengajukan pertanyaan relevan yang dapat memperkuat brief Anda

4. Penulisan Konten

Menulis konten dengan alat AI seperti ChatGPT bisa jadi rumit.

Tentu saja, AI membantu Anda menghasilkan konten jauh lebih cepat daripada manusia. Namun, di sisi lain, AI memiliki kemampuan berpikir kreatif yang sangat terbatas, sehingga menghasilkan output yang kaku dan dapat dengan mudah dikenali oleh audiens (“Dalam lanskap persaingan ini…”).

Cara terbaik untuk menghasilkan konten yang dibuat oleh AI tanpa terdengar seperti ditulis oleh bot? Gunakan pendekatan “cyborg” dalam penulisan konten, yaitu biarkan ChatGPT menangani pekerjaan berat sementara Anda fokus pada pemikiran kreatif. Hal ini melibatkan pembagian tugas penulisan konten Anda menjadi tiga langkah.

Langkah 1: Sediakan brief dasar

Di sinilah Anda membuat brief utama, membaginya menjadi brief-brief yang lebih kecil, dan menggunakan masing-masing brief kecil ini sebagai serangkaian prompt bertahap untuk ChatGPT.

Pada tahap ini dalam proses penulisan konten, ChatGPT diharapkan dapat menangkap nada dan substansi merek dengan tepat, namun hasilnya masih akan mengandung bagian-bagian konten yang terasa seperti ditulis oleh bot.

💡Tips Pro: Kesulitan menemukan nada yang tepat untuk teks media sosial Anda? Minta ChatGPT untuk menggunakan nada “percakapan dan menyenangkan” untuk konten edukatif, atau “percakapan, tegas, dan berpendapat” untuk konten yang diposting dari akun pribadi. Selain itu, Anda dapat menyederhanakan struktur kalimat dengan menetapkan tingkat bacaan setara dengan siswa kelas 8.

Langkah 2: Edit konten dengan bantuan AI

Hanya sekitar 30-50% dari konten yang dihasilkan GPT pada langkah sebelumnya yang benar-benar dapat digunakan. Kini saatnya menyaring elemen konten yang terasa tidak ditulis oleh manusia.

Hapus kalimat-kalimat yang tidak memberikan nilai tambah yang nyata bagi pembaca

Kata-kata, frasa, istilah, dan tanda baca yang berulang

Analogi dan metafora yang tidak perlu atau tidak akurat

Penggunaan emoji yang berlebihan atau tidak perlu

Ketidakpatuhan terhadap pedoman merek

Kurangnya humor atau nuansa dalam teks

Langkah 3: Edit konten sendiri

Setelah langkah sebelumnya, Anda akan menemukan bahwa sekitar 50–70% dari konten yang dihasilkan GPT dapat digunakan. Untuk meningkatkan angka ini menjadi 100%, Anda perlu melakukan pengeditan penting sendiri yang tidak dapat ditangani oleh ChatGPT.

Melakukan perbaikan nada (seperti menambahkan humor ke konten Anda)

Menyusun ulang teks untuk meningkatkan alur logis

Menambahkan analogi dan metafora yang bermanfaat

Menambahkan istilah teknis yang dapat dipahami oleh audiens Anda

Menghapus semua konten yang tidak berguna yang sudah ada

Memendekkan bagian-bagian untuk memenuhi batasan karakter platform

5. Mengolah ulang konten

Penggunaan ulang konten kemungkinan besar menjadi bagian besar dari strategi media sosial Anda. Dan ini adalah langkah cerdas—Anda ingin memaksimalkan manfaat dari setiap konten yang Anda buat. ChatGPT dapat membantu dalam hal ini.

Ada tiga cara untuk meminta ChatGPT merumuskan ulang konten yang sudah ada.

Bagikan tautan ke aset konten yang telah dipublikasikan

Unggah konten dalam format PDF dan minta ChatGPT untuk memindainya

Gunakan kombinasi tombol klasik Ctrl C + V (atau Cmd C + V, jika Anda pengguna Mac), dan langsung mulai mengolah ulang konten

Sebelum membagikan konten yang ingin Anda ubah redaksinya, pastikan Anda telah memberikan instruksi yang tepat kepada ChatGPT terkait platform, audiens, format konten, gaya bahasa, dan batasan karakter yang berlaku.

6. Gambar

Tahukah Anda bahwa ChatGPT dapat menghasilkan gambar dan materi kreatif untuk Anda? Anda tidak perlu lagi mengunjungi ruang kerja desainer atau mengirim pesan langsung setiap kali membutuhkan materi kreatif untuk postingan media sosial.

Namun, ada satu hal yang perlu diperhatikan: saat ini, ChatGPT dan alat AI generatif serupa masih kesulitan dalam membuat materi kreatif berbasis teks—hingga teks di dalam materi kreatif tersebut menjadi sama sekali tidak terbaca.

Jadi, jika Anda menggunakan ChatGPT untuk menghasilkan gambar media sosial, gunakan prompt yang berfokus hanya pada gambar tanpa teks. Ada dua cara untuk melakukannya.

Prompt gambar

Perlu membuat gambar dari awal? Anda dapat memilih prompt seni yang deskriptif, memberikan instruksi spesifik mengenai gaya gambar, dan menghasilkan gambar dalam hitungan detik.

Buat gambar baru langsung di dasbor ChatGPT Anda

Gambar referensi

Punya gambar yang ingin diubah menjadi gaya seni tertentu? Anda dapat membagikan gambar referensi tersebut ke ChatGPT, menentukan hasil yang diinginkan, dan menyesuaikan instruksi Anda untuk mendapatkan lebih banyak variasi.

Ubah gambar yang sudah ada menjadi gaya seni yang Anda inginkan dengan ChatGPT

💡Tips Pro: Setiap gambar yang Anda buat dengan ChatGPT dapat disesuaikan dengan pedoman merek Anda. Anda dapat menentukan kode hex warna merek Anda, membaginya menjadi warna primer, sekunder, dan tersier, lalu meminta GPT untuk menghasilkan gambar yang relevan dalam warna merek yang Anda tentukan.

Tips Menggunakan ChatGPT untuk Media Sosial

Untuk memaksimalkan manfaat ChatGPT dalam pengembangan ide dan pembuatan konten media sosial, lakukan hal berikut: bagi prompt menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, buat GPT kustom Anda sendiri, bangun repositori prompt yang dapat dibagikan, dan bagikan contoh-contohnya.

Gunakan pendekatan pemberian prompt secara berulang

Berikut adalah kesalahan dalam memberikan prompt yang harus dihindari: memberikan seluruh brief kepada model LLM sekaligus.

Alat seperti ChatGPT tidak berfungsi dengan baik jika dibanjiri informasi dan cenderung melupakan instruksi. Artinya, Anda harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk memberikan komentar lanjutan, memulai ulang seluruh proses, atau bahkan—melakukan sebagian besar perubahan sendiri.

Ide yang lebih baik? Bagi brief Anda menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan gunakan pendekatan berulang untuk menghasilkan hasil yang diinginkan.

Contoh: Misalkan Anda ingin membuat teks yang bagus untuk carousel LinkedIn. Alih-alih memberikan semua instruksi sekaligus kepada ChatGPT, berikan konteks yang lebih jelas kepada alat tersebut, mulailah dengan wireframe, lalu berikan beberapa prompt terpisah untuk setiap slide carousel.

Pendekatan permintaaan berulang membutuhkan lebih banyak pesan per obrolan, yang berarti Anda akan lebih cepat mencapai batas obrolan (lebih lanjut tentang hal ini nanti). Namun, hal itu jauh lebih baik daripada bekerja dengan hasil yang biasa-biasa saja yang pada akhirnya harus Anda perbaiki atau kerjakan ulang sendiri.

Siapkan GPT yang disesuaikan untuk tujuan tertentu

Pada paket berbayar ChatGPT, Anda dapat mengatur GPT yang disesuaikan dengan tujuan tertentu, yaitu, Anda dapat menentukan instruksi khusus Anda sendiri atau menggunakan templat GPT dari OpenAI.

Buat asisten ChatGPT khusus untuk tujuan pemasaran tertentu

Tujuan membuat GPT sendiri adalah untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk memberikan instruksi. Anda tidak perlu terus-menerus menentukan nada dan target audiens pada setiap percakapan atau berulang kali membagikan referensi penting setiap kali Anda membutuhkan konten media sosial.

Untuk membuat atau menggunakan GPT kustom di ChatGPT, klik tab ‘Jelajahi GPT’ di bilah sisi alat, tekan tombol ‘Buat’, atau cari templat GPT yang sudah ditentukan, lalu mulailah.

Buat repositori prompt

ChatGPT jelas merupakan alat yang dapat meningkatkan produktivitas.

Namun, trik produktivitas yang sesungguhnya adalah berbagi pengetahuan, misalnya, “Hei, prompt ini sangat efektif untuk jenis konten atau topik tertentu. Kamu harus mencobanya!”

Sebaiknya buatlah repositori prompt ChatGPT yang solid (namun terkelola dengan baik) yang dapat Anda bagikan kepada tim Anda. Cara tercepat untuk melakukannya adalah menggunakan spreadsheet, tetapi cara yang lebih mudah dikelola dan dapat disesuaikan adalah melalui Table View di ClickUp.

Buat repositori prompt yang dapat disesuaikan dengan Tampilan Tabel ClickUp

💡Tips Pro: Saat membuat repositori prompt, pastikan Anda telah menetapkan batasan yang jelas. Artinya, Anda harus mengontrol dengan ketat siapa yang dapat menambahkan dan melihat prompt, siapa yang dapat membagikan repositori kepada orang lain, kualitas output yang terkait dengan prompt tertentu, dan sebagainya. Dengan izin khusus di ClickUp Docs, hal ini mudah dilakukan!

Tentukan konteks yang lebih baik dengan contoh

Setiap pembuat konten yang bekerja dengan brief akan selalu mendapat manfaat dari contoh-contoh yang baik. Hal ini juga berlaku untuk alat AI generatif seperti ChatGPT.

Salah satu tantangan yang dihadapi alat AI adalah meniru suara atau gaya bahasa merek Anda untuk konten media sosial. Dengan kemampuan ChatGPT untuk memindai web, hal ini kini dapat diatasi dengan mudah.

Contoh: Misalkan Anda menggunakan nada percakapan namun tetap otoritatif untuk konten pemasaran produk apa pun. Namun, Anda kesulitan membuat ChatGPT memahami hal ini. Solusi termudah adalah memberikan tautan ke konten yang nadanya ingin Anda tiru kepada ChatGPT dan biarkan ChatGPT menghasilkan beberapa draf awal.

Berikan contoh kepada ChatGPT untuk menyempurnakan hasil konten

Jika alat ini tidak dapat memindai tautan tertentu, Anda bahkan dapat menyalin dan menempelkan paragraf atau kalimat tertentu sebagai referensi (tetapi pastikan Anda tidak menjiplak apa pun).

Keterbatasan Penggunaan ChatGPT untuk Media Sosial

ChatGPT tentu saja dapat membantu Anda meningkatkan performa media sosial Anda. Namun, meskipun memiliki banyak manfaat, alat ini juga memiliki beberapa kelemahan yang signifikan.

Pertama, ChatGPT dapat menghasilkan informasi yang tidak akurat dan bahkan tautan ke sumber yang salah. Selain itu, ChatGPT juga bisa kesulitan dalam memberikan respons yang kreatif.

ChatGPT juga memiliki batasan ketat terkait jumlah percakapan yang dapat Anda lakukan dalam jangka waktu tertentu. Jika Anda ingin batas percakapan yang lebih besar, Anda harus membayar lebih.

Ketidakakuratan fakta

Informasi yang tidak akurat telah menjadi tantangan bagi ChatGPT sejak awal. OpenAI bahkan telah menambahkan peringatan (di bawah setiap obrolan) untuk memberi tahu pengguna tentang kesalahan potensial dalam hasil keluaran.

Ketika Anda tidak dapat mempercayai keakuratan fakta dari sumber konten, Anda akan menghadapi pemborosan waktu yang besar. Waktu yang Anda habiskan untuk memverifikasi hasil keluaran ChatGPT justru menghilangkan tujuan awal penugasan tugas tersebut kepada alat tersebut: produktivitas.

Untuk saat ini, hindari menggunakan ChatGPT untuk membuat konten media sosial yang sangat bergantung pada akurasi fakta. Jika Anda memang perlu menggunakan alat ini untuk membuat konten yang akurat, mintalah ChatGPT untuk memberikan sumber untuk setiap data dan fakta yang disertakan dalam hasilnya.

Respons otomatis

Sayangnya, model ChatGPT saat ini belum cukup kreatif.

Alat ini tidak dapat memahami nuansa kreatif dan audiens seperti yang dilakukan manusia, sehingga hasil defaultnya berupa respons yang membosankan dan kaku. Hasilnya adalah konten yang biasa-biasa saja yang dengan mudah dapat dibedakan oleh audiens dari konten yang dibuat oleh manusia.

Tantangan yang lebih besar adalah bahwa meskipun Anda telah menentukan nada suara tertentu atau memberikan arahan kreatif kepada alat ini, ChatGPT cenderung melupakan instruksi dan sering kembali ke data latihannya untuk menghasilkan output yang kurang memuaskan.

Batasan penggunaan

Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, satu-satunya cara untuk mendekati hasil yang diinginkan dari ChatGPT adalah melalui prompt berulang. Tentu saja, hal itu akan membutuhkan lebih banyak pesan per obrolan.

Namun, tantangannya adalah bahwa bahkan pada paket berbayar ChatGPT, Anda hanya dapat mengirim hingga 160 pesan setiap tiga jam. Dan itu berlaku pada paket termahal.

Batas obrolan ini masih bisa diatasi jika Anda adalah pengguna individu. Namun, jika Anda memiliki akun tim bersama, batas ini bisa cepat habis, alias selamat tinggal produktivitas.

Jika ChatGPT menjadi bagian integral dari alur kerja media sosial Anda, satu-satunya solusi untuk saat ini adalah membuat beberapa akun dengan jumlah pengguna yang terbatas per akun.

ClickUp AI untuk Pemasaran Media Sosial

ClickUp Brain adalah versi yang lebih tangguh dan serbaguna dari ChatGPT. 🧠

Jadi, meskipun ChatGPT merupakan asisten penulisan dan pengembangan ide yang hebat bagi pemasar media sosial, ClickUp Brain juga mendukung alur kerja manajemen pemasaran Anda.

Percepat, otomatiskan, dan tingkatkan pemasaran media sosial dengan ClickUp Brain

Berikan konteks pada konten

Sama seperti ChatGPT, ClickUp Brain adalah asisten penulisan berbasis AI yang dapat menghasilkan konten dan ide untuk Anda. Namun, ada perbedaan utama di sini: ClickUp Brain adalah kecerdasan buatan, tetapi dengan konteks yang jauh lebih luas.

ClickUp Brain bekerja berdasarkan jaringan saraf (oleh karena itu, “brain”) yang menghubungkan proyek, dokumen, dan tugas Anda dalam satu platform. Artinya, setiap kali Anda menggunakan ClickUp Brain, hasilnya didasarkan pada pemahaman mendalam tentang proyek dan alur kerja Anda.

Misalnya, dengan AI Knowledge Manager dari ClickUp Brain, Anda bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan dokumen, wiki, orang, produk, atau tugas tertentu di dalam atau yang terhubung dengan ClickUp. Jadi, jika Anda ingin mengubah salah satu blog pusat bantuan di ClickUp menjadi postingan carousel media sosial, Anda hanya perlu menghabiskan sedikit waktu untuk mengatur konteks yang tepat agar alat AI bawaan dapat menghasilkan postingan.

Untuk melakukannya dengan ChatGPT, Anda akan menghabiskan setengah waktu Anda untuk memberikan instruksi yang sangat rinci kepada alat tersebut.

Otomatiskan tugas-tugas rutin

ClickUp Brain adalah alat pembuatan konten yang berguna. Namun, tidak seperti ChatGPT, ClickUp Brain juga mengintegrasikan AI ke dalam proyek pemasaran dan alur kerja manajemen tugas Anda.

Misalnya, dengan AI Project Manager dari ClickUp, Anda dapat menghasilkan pembaruan status dan laporan yang akurat untuk tugas atau subtugas apa pun yang terkait dengan proyek tertentu.

Anda juga dapat meminta alat ini untuk melakukan tindakan tertentu (seperti mengubah status tugas), membuat rencana proyek terperinci, dan mengubahnya menjadi dokumen kolaboratif, serta secara otomatis mengambil data yang tepat dan mengisi bidang-bidang dokumen yang relevan.

ClickUp Brain juga dapat menghasilkan transkrip rapat, menyiapkan balasan cepat yang mirip manusia, merangkum poin-poin tindakan, dan membuat templat untuk tugas-tugas berulang.

Anda tidak akan mendapatkan hal-hal ini dengan asisten AI generatif ChatGPT.

Bekerja tanpa batas

Berbeda dengan ChatGPT, ClickUp Brain tidak membatasi jumlah prompt yang dapat Anda masukkan. Ini berarti Anda dapat mengambil pendekatan yang lebih terencana dalam membuat prompt dan menghasilkan konten yang menarik yang jauh lebih mendekati hasil yang Anda inginkan.

ClickUp untuk Manajemen Pemasaran

Perbedaan antara ClickUp dan ChatGPT tidak hanya terletak pada luasnya kemampuan AI.

Jika ditelaah lebih dalam, perbedaan yang sesungguhnya akan terlihat, yaitu ClickUp adalah platform strategis yang didukung AI, sedangkan ChatGPT adalah asisten AI taktis.

Dengan kata lain, jika Anda membutuhkan penulis konten pemasaran yang handal atau rekan brainstorming untuk postingan media sosial, baik ClickUp maupun ChatGPT dapat mengerjakan tugas tersebut dengan baik.

Namun, jika Anda membutuhkan platform manajemen pemasaran berbasis AI yang andal (termasuk manajemen proyek media sosial ) yang dilengkapi dengan AI generatif bawaan, ClickUp adalah solusi yang tepat untuk ditambahkan ke dalam stack teknologi Anda.

Selain pengelolaan media sosial, ClickUp untuk tim pemasaran memberikan banyak manfaat bagi operasional pemasaran sehari-hari Anda dalam berbagai cara.

Perencanaan

Buat dan atur kalender konten media sosial yang terperinci melalui Tampilan Kalender ClickUp

Buat kalender terperinci untuk kampanye pemasaran media sosial Anda melalui untuk kampanye pemasaran media sosial Anda melalui Tampilan Kalender di ClickUp . Jadwalkan tugas dan bagikan pekerjaan hanya dengan beberapa klik

Visualisasikan ide dan rencana pemasaran Anda dalam bentuk diagram alur menggunakan dalam bentuk diagram alur menggunakan ClickUp Mind Maps . Ubah diagram alur secara otomatis menjadi tugas dan sesuaikan sesuai kebutuhan

Pantau aktivitas pemasaran Anda dengan berbagai dengan berbagai tampilan ClickUp lainnya — tampilan Daftar untuk gambaran rinci tentang tugas, tampilan Papan untuk laporan kemajuan bergaya Kanban, tampilan Kotak untuk mengelola kapasitas, dan sebagainya

Kolaborasi

Bekerja sama dengan lebih cepat dan efektif menggunakan ClickUp Docs

Buat konten secara otomatis dengan AI dan edit draf konten pemasaran bersama tim Anda secara real-time melalui dan edit draf konten pemasaran bersama tim Anda secara real-time melalui ClickUp Docs . Tambahkan komentar, tetapkan dan lacak tugas, buat halaman bersarang, dan masih banyak lagi

berkolaborasi dengan tim Anda lebih cepat dan efektif menggunakan Hentikan kebiasaan berganti-ganti alat komunikasi danmenggunakan fitur Chat View dari ClickUp . Bagikan tautan dan multimedia di obrolan serta tandai komentar obrolan untuk anggota tim tertentu

Pelaporan

target tim dan individu menggunakan Tetapkan dan bagikanmenggunakan ClickUp Goals untuk transparansi dan akuntabilitas

menampilkan hasil kampanye dan kemajuan menuju tujuan tim Pastikan semua orang tetap selaras dan berada di jalur yang benar dengan ClickUp Dashboards yangdan kemajuan menuju tujuan tim

Template

Beragam fitur otomatisasi ClickUp bukanlah satu-satunya cara platform ini menghemat waktu Anda—Anda juga dapat menghemat waktu yang berharga melalui perpustakaan templat kami yang sangat lengkap untuk tugas-tugas spesifik dan alur kerja proyek.

Di bawah ini adalah beberapa templat yang dapat digunakan oleh pemasar media sosial untuk memulai di ClickUp.

Template Media Sosial ClickUp

Kembangkan strategi media sosial Anda dengan Template Media Sosial dari ClickUp

Template Media Sosial ClickUp membantu Anda memvisualisasikan strategi media sosial Anda dalam blok-blok yang terorganisir. Setiap blok merinci setiap postingan, termasuk penugas tugas, tanggal publikasi, platform tempat posting, tautan ke draf konten, tagar yang akan digunakan, dan banyak lagi.

Untuk cara lain dalam memvisualisasikan informasi ini, Anda juga dapat menggunakan Template Posting Media Sosial dari ClickUp.

Template Alur Kerja Strategi Media Sosial ClickUp juga memberikan titik awal yang bagus untuk mengembangkan dan mengatur kampanye media sosial Anda.

Integrasi

ClickUp adalah platform yang sangat fleksibel dan mendukung lebih dari 1.000 integrasi, termasuk CRM, layanan bantuan, alat produktivitas dan kolaborasi, basis data, dan banyak lagi.

Perlu menugaskan tugas media sosial di ClickUp melalui pesan Slack? Bisa! Perlu memindahkan draf konten dari Google Drive ke ClickUp? Mudah. Punya file desain Figma atau papan tulis Miro yang ingin Anda sertakan dalam brief penulisan? Impor saja. Ingin membantu penulis Anda menjaga konsistensi tata bahasa? Sinkronkan ClickUp dengan Grammarly.

Ada banyak hal yang dapat Anda lakukan dengan beragam konektor aplikasi ClickUp. Namun, hal itu tidak berlaku untuk ChatGPT, yang sebagian besar dapat digunakan sebagai asisten AI mandiri. Meskipun ChatGPT dapat terintegrasi dengan alat lain melalui API, prosesnya rumit dan bahkan mahal.

Anda Jadi Otaknya, Biarkan AI Jadi Tenaganya

Pemasaran yang baik adalah pemikiran yang baik.

Meskipun beberapa alat AI media sosial terbaik, seperti ChatGPT, sangat handal dalam eksekusi, mereka tidak memiliki kemampuan berpikir yang baik. Sebagai pemasar, kita terkadang melupakan hal ini dan menganggap AI generatif memiliki konteks dan kemampuan kreatif yang sama seperti kita. Padahal, tidak demikian.

Baik Anda menggunakan alat AI untuk membuat keterangan media sosial atau untuk menghasilkan ide kampanye yang relevan, selalu anggaplah alat-alat tersebut sebagai alat yang ampuh yang membantu Anda menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat dan efisien. Namun, kendali kreatif harus tetap berada di tangan Anda.

Selain itu, ingatlah bahwa efisiensi proses yang sesungguhnya tidak hanya berasal dari pengurangan waktu pembuatan konten dari dua jam menjadi dua menit (meskipun hal itu membantu)—tetapi juga berasal dari AI yang mendukung alur kerja lain dalam rutinitas harian Anda dan mengurangi beban tugas Anda.

Itulah tujuan dibuatnya alat seperti ClickUp.