25 Ide Prompt Seni AI Terbaik untuk Memicu Kreativitas Anda

AI memiliki prinsip sederhana: Semakin baik masukan, semakin baik hasilnya. 🎯

Dalam terminologi AI, input adalah prompt, dan output adalah hasil yang dihasilkan. Saat ini, seniman dan desainer, baik profesional maupun amatir, menggunakan prompt seni AI untuk menghasilkan karya seni visual yang menakjubkan.

Generator karya seni yang didukung oleh kecerdasan buatan telah membuka jalan baru dalam ekspresi artistik. Dengan seni yang dihasilkan oleh AI semakin populer di seluruh dunia, kini saatnya Anda ikut serta dalam tren ini.

Alat seperti Midjourney, Stable Diffusion, dan DALL-E 2 memudahkan semua orang untuk bereksperimen dengan generator seni AI. Mereka menghasilkan hasil yang mengesankan—dan jauh lebih cepat daripada kebanyakan aplikasi komputer untuk seniman.

Namun, semuanya dimulai dengan mengetahui cara menulis prompt yang sempurna. 🎨

Apa Itu Prompt Seni AI?

Prompt seni AI adalah instruksi yang dimasukkan ke dalam generator seni berbasis AI, yang memungkinkan program tersebut menciptakan karya seni dan gambar. Bayangkan Anda memberikan arahan kepada seorang seniman, hanya saja dalam hal ini, seniman tersebut adalah program komputer yang canggih.

Sebuah prompt seni AI yang baik harus jelas, spesifik, terperinci, dan yang paling penting, imajinatif. ! 🤖

Mengapa Anda Membutuhkan Prompt AI yang Baik?

Untuk menciptakan konten—baik teks maupun gambar—generator konten AI bergantung pada pemahaman mereka terhadap prompt. Mereka kemudian membandingkan detail dalam prompt dengan dataset yang telah mereka pelajari. Oleh karena itu, input atau prompt memainkan peran kritis dalam proses ini.

Tentu saja, tidak ada proses standar untuk menulis prompt yang baik. Anda mungkin perlu mencoba beberapa kali sebelum model menghasilkan gambar yang sempurna sesuai dengan apa yang Anda bayangkan. Proses coba-coba ini membantu Anda memahami bagaimana elemen-elemen berbeda dalam prompt memengaruhi karya seni yang dihasilkan.

25 Contoh Prompt Seni AI Terbaik untuk Generasi Gambar

Kami telah mengkurasi koleksi prompt yang akan menghasilkan gambar menakjubkan di hampir semua generator seni berbasis AI.

1. Pemandangan kota futuristik

melalui Gencraft

“Buatlah gambar pemandangan kota yang menampilkan metropolis futuristik yang ramai dengan gedung pencakar langit yang menjulang tinggi dan desain unik yang rumit. Tangkaplah lingkungan perkotaan yang dinamis dan canggih dengan papan iklan holografik yang menerangi langit kota dan jalan-jalan di bawahnya.”

2. Warna-warna cerah dan gradasi

melalui Gencraft

“Buatlah gambar yang dipenuhi dengan warna-warna cerah dan gradasi, membentuk komposisi abstrak yang menawan secara visual. Warna-warna tersebut harus berbaur, menyampaikan rasa gerakan dan energi.”

3. Pemandangan surealis

melalui Gencraft

“Buatlah gambar lanskap surealis yang menampilkan pulau-pulau mengambang, gunung terbalik, dan flora yang tidak konvensional. Tambahkan kualitas mimpi, melampaui batas kenyataan. Ciptakan adegan yang memiliki unsur imajinatif dan dunia lain.”

4. Potret

melalui Gencraft

“Buatlah gambar potret yang menampilkan ekspresi, fitur, dan emosi seseorang dalam bidikan close-up. Jaga latar belakang tetap netral, dengan fokus pada kehadiran individu tersebut. Tunjukkan kedalaman dan kepribadian subjek, menciptakan potret yang memikat dan komposisinya baik.”

5. Benda-benda langit

melalui Gencraft

“Buatlah gambar yang menampilkan benda-benda langit di kegelapan ruang angkasa. Sertakan planet, bintang, dan galaksi untuk menciptakan pemandangan kosmik yang memukau.”

6. Hutan yang dalam dan gelap

melalui Gencraft

“Buatlah gambar hutan yang dalam dan gelap dengan pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi. Tangkap atmosfer misterius dengan cabang-cabang yang melengkung menyorot bayangan menyeramkan di lantai hutan. Ciptakan rasa kesepian dan keingintahuan”

7. Fitur geografis

melalui Gencraft

“Buatlah gambar yang menggambarkan fitur geografis yang beragam, termasuk gunung-gunung yang menjulang tinggi, sungai-sungai yang berkelok-kelok, gurun yang luas, dan lembah-lembah yang subur. Lanskap yang akan diciptakan dalam gambar ini sangat beragam, menampilkan keindahan alam Bumi dalam segala bentuknya.”

8. Pemandangan laut bawah air

melalui Gencraft

“Buatlah gambar pemandangan bawah laut yang menangkap keindahan kedalaman lautan. Sertakan terumbu karang, ikan eksotis, dan tumbuhan air, dengan sinar matahari yang menembus air untuk menciptakan pencahayaan dramatis dan permainan warna.”

9. Acara olahraga

melalui Gencraft

“Buatlah gambar yang menangkap atmosfer sebuah acara olahraga di stadion yang ramai. Tunjukkan energi, kegembiraan, dan persaingan saat atlet-atlet berkompetisi dalam cabang olahraga masing-masing. Adegan tersebut penuh dengan aksi, menangkap esensi dari acara olahraga yang mendebarkan.”

10. Bisnis dan perdagangan

melalui Gencraft

“Buatlah gambar yang menggambarkan pemandangan bisnis dan perdagangan di kota modern. Tunjukkan gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, jalan-jalan ramai yang dipenuhi profesional, dan aktivitas dinamis di distrik bisnis yang berkembang pesat. Tunjukkan orang-orang yang sedang mengadakan pertemuan, sibuk di distrik keuangan, dan papan elektronik yang menampilkan pembaruan pasar saham.”

11. Peristiwa sejarah

melalui Gencraft

“Buatlah gambar yang menggambarkan pendaratan di bulan, menampilkan seorang astronaut sendirian berdiri di permukaan bulan. Tunjukkan modul Eagle dari Apollo 11 yang berada di dekatnya.”

12. Visualisasikan not musik

melalui Gencraft

“Buatlah gambar yang menggambarkan not musik dalam komposisi abstrak dan dinamis. Biarkan not musik menari di udara, membentuk simfoni bentuk dan simbol yang menggambarkan esensi suara. Tunjukkan not-not tersebut melayang dan saling bertautan di udara, menciptakan komposisi visual yang harmonis.”

13. Negara dan landmark

melalui Gencraft

“Buatlah gambar yang menggambarkan esensi Uzbekistan. Tunjukkan arsitektur rumit kota-kota bersejarah seperti Samarkand dan Bukhara, menonjolkan kekayaan budaya wilayah tersebut. Letakkan gambar tersebut di latar belakang keindahan gurun Kyzylkum yang gersang.”

14. Bunga dan taman

melalui Gencraft

“Buatlah gambar taman yang indah dengan berbagai bunga berwarna-warni yang mekar penuh. Tangkap keindahan dan ketenangan pemandangan tersebut, dengan taman bunga yang ditata rapi dan jalan setapak yang berkelok-kelok. Pemandangan tersebut harus memancarkan ketenangan: Perpaduan antara taman bunga yang ditata rapi dan jalan setapak yang berkelok-kelok.”

15. Taman Abstrak dan Mekanis

melalui Gencraft

“Buatlah gambar surealis dari taman abstrak dan mekanis, di mana bunga-bunga logam yang dihiasi dengan gigi roda berfungsi sebagai kelopak, dan tanaman merambat robotik memanjat struktur imajiner.”

16. Pemandangan yang tenang

melalui Gencraft

“Buatlah gambar yang menangkap keindahan lanskap Pegunungan Alpen. Tampilkan puncak-puncak tinggi yang diselimuti salju, padang rumput hijau subur, dan danau-danau alpine yang jernih. Sertakan desa-desa kecil yang tersembunyi di lembah-lembah.”

17. Peristiwa dunia

melalui Gencraft

“Buatlah gambar yang menggambarkan sidang PBB, dengan perwakilan dari negara-negara di seluruh dunia berkumpul untuk membahas dan menangani isu-isu global yang mendesak. Tangkap keragaman budaya, bahasa, dan perspektif di ruangan tersebut, yang melambangkan upaya kolektif untuk mempromosikan perdamaian, kerja sama, dan pemahaman di tingkat global.”

18. Foto realistis

melalui Gencraft

“Buat serangkaian foto realistis yang menangkap momen sehari-hari dengan cara yang autentik dan relatable. Gambarkan adegan orang-orang menjalani kehidupan sehari-hari mereka, ekspresi alami, dan keindahan yang terdapat dalam detail-detail biasa.”

19. Karakter nyata atau historis

melalui Gencraft

“Buatlah foto realistis Malcolm X, pemimpin hak asasi manusia yang berpengaruh. Tangkap karisma, keteguhan, dan komitmennya terhadap keadilan dan kesetaraan. Gambarkan momen yang mencerminkan karisma, keteguhan, dan komitmennya dalam memperjuangkan keadilan dan kesetaraan.”

20. Rekreasikan seni

melalui Gencraft

“Buatlah lukisan airbrush bergaya impresionis dengan cat minyak yang menggambarkan danau yang tenang. Gunakan goresan kuas untuk mencampur warna, menangkap permainan cahaya dan warna, serta tambahkan kilauan hangat sinar matahari yang berkilauan.”

21. Musim

melalui Gencraft

“Tangkap keindahan musim dingin dalam satu adegan, coba elemen musiman dan palet warna untuk menggambarkan harmoni siklus alam.”

22. Diagram garis

melalui Gencraft

“Buat grafik garis yang menggambarkan pertumbuhan adopsi energi bersih selama lima tahun terakhir. Pastikan untuk membuat dua sumbu dan titik data yang diberi label untuk menunjukkan tren kenaikan dalam penggunaan energi bersih.”

23. Slide untuk presentasi

melalui Gencraft

“Buat slide presentasi tentang peluang penjualan di wilayah geografis tertentu. Sertakan peta yang menyoroti wilayah kunci dan poin-poin ringkas yang menjelaskan potensi pasar, demografi target, dan area pertumbuhan potensial.”

24. Gambarkan emosi secara visual

melalui Gencraft

“Buat visualisasi yang menggambarkan kebahagiaan yang luar biasa. Gunakan warna-warna cerah, seperti kuning dan oranye, yang bersatu dalam bentuk dinamis untuk menyampaikan kebahagiaan dan perayaan. Cobalah menangkap kebahagiaan melalui warna dan bentuk.”

25. Buat logo dan lambang

melalui Gencraft

“Buatlah opsi lambang untuk sebuah perguruan tinggi bergengsi, dengan simbol seperti perisai, buku terbuka, dan pena. Atur elemen-elemen ini dalam skema warna yang baik, menciptakan kesan pengetahuan, tradisi, dan pencerahan.”

Menggunakan Prompt Seni AI

Ada dua manfaat utama menggunakan prompt seni AI: Menggunakan AI untuk menghasilkan gambar menghemat waktu dan biaya. Keuntungan utama lainnya adalah AI tidak memiliki batasan yang dimiliki manusia, seperti keterampilan khusus dan pengetahuan terbatas tentang berbagai gaya seni. 💫

Berikut adalah beberapa manfaat menggunakan prompt AI.

Efisiensi waktu

Dengan prompt yang baik, Anda dapat menghasilkan gambar dalam hitungan detik, bukan berjam-jam seperti saat membuat gambar asli secara manual. Mengutak-atik prompt untuk menyesuaikan hasilnya mungkin membutuhkan waktu beberapa menit saja.

Efisiensi biaya

Waktu adalah uang, dan dengan alat AI yang terjangkau dan tanpa kode, bisnis dapat secara signifikan meningkatkan produksi konten sambil mengurangi biaya produksi. Prompt memberikan seniman awal ide dan arah, daripada terus-menerus bereksperimen untuk menemukan percikan kreatif, yang menghemat uang dari bahan yang terbuang dan waktu.

Konsistensi

Menggunakan prompt untuk generator gambar AI memungkinkan Anda mencapai konsistensi. Karena generator gambar menggunakan instruksi teks dan pembelajaran mesin, Anda dapat menciptakan banyak desain asli tanpa mengorbankan pedoman merek atau gaya yang disukai.

Aksesibilitas

Para ahli juga menyatakan bahwa alat AI seperti Midjourney, Dall-E, dan Stable Diffusion telah mendemokratisasi pembuatan konten. Prompt-prompt ini dapat diakses oleh semua orang. Jadi, Anda tidak perlu menjadi ahli dalam seni atau kecerdasan buatan untuk menciptakan gambar yang menarik secara visual 👍🏼

Kemampuan Beradaptasi

Menggunakan prompt untuk seni AI juga memberikan fleksibilitas yang tak tertandingi—AI sangat ahli dalam memahami dan meniru berbagai gaya seni. Hal ini dapat mendorong seniman untuk bereksperimen dengan gaya dan teknik yang beragam.

Inovasi

Generator gambar juga mendorong seniman untuk berpikir di luar kotak. Anda dapat menjelajahi wilayah yang belum terjamah dan menciptakan karya seni yang menakjubkan dan belum pernah dilihat sebelumnya menggunakan ide dan kombinasi yang tidak konvensional. Alat seni AI juga membantu menghasilkan prompt untuk membantu Anda brainstorming dan menciptakan karya seni inovatif.

Akhirnya, generator prompt seni AI dapat menantang seniman untuk melampaui batas mereka. Saat seniman berinteraksi dengan prompt baru dan menantang, mereka memperhalus teknik mereka dan memperluas keterampilan mereka.

Tantangan dan Hambatan Umum dalam Menggunakan Prompt AI untuk Seni

Kemunculan AI dalam pembuatan konten telah memicu diskusi dan perdebatan di kalangan seniman dan desainer. Selain kekhawatiran terkait pelanggaran hak cipta, kepemilikan, dan pengumpulan data, devaluasi keahlian seni manusia tetap menjadi kekhawatiran bagi seniman berpengalaman.

Salah satu kelemahan umum dalam menggunakan prompt AI adalah sifatnya yang membatasi. Karena generator seni AI beroperasi sepenuhnya berdasarkan prompt ini, tidak ada ruang untuk bereksperimen dengan elemen dan gaya di luar prompt. Akibatnya, generator gambar AI mungkin gagal menangkap nuansa dan kehalusan yang menjadi ciri khas seni yang baik. Seni yang dihasilkan AI juga cenderung bersifat formulaik dan kurang sentuhan pribadi.

Ketergantungan berlebihan pada prompt yang dihasilkan AI merupakan tantangan lain. Seniman mungkin kesulitan menyeimbangkan volume produksi dengan kualitas yang baik.

Menjaga suara kreatif unik Anda tetap di garis depan sambil mengandalkan prompt AI merupakan hambatan lain. Meskipun demikian, generator gambar secara perlahan menjadi alat yang fantastis untuk pembuatan konten.

Hanya satu hambatan terakhir yang tersisa: menciptakan prompt yang efektif untuk menghasilkan konten yang relevan, menarik, dan bermanfaat. 💡

Mari kita cari tahu cara melakukannya.

Cara Menulis Prompt Seni AI untuk Generasi Gambar

Untuk membuat prompt yang efektif, pastikan Anda menyertakan detail-detail berikut: format gambar, subjek utama, detail yang terkait dengan subjek, fitur gaya atau referensi, dan detail yang terkait dengan komposisi keseluruhan.

Berikut ini penjelasan mendalam dan langkah demi langkah.

Mulailah dengan menentukan jenis seni yang Anda inginkan. Tentukan apakah itu foto, gambar, sketsa, lukisan minyak, atau rendering 3D. Kemudian, tentukan dengan jelas fokus utama dari karya tersebut. Bisa berupa orang, hewan, objek, atau konsep abstrak.

Selanjutnya, jelaskan detail spesifik dari elemen utama gambar Anda. Sertakan informasi tentang warna, bentuk, ukuran, dan tekstur untuk membimbing alat dalam menghasilkan detail yang akurat. Berikan detail tentang bentuk dan gaya seni yang Anda inginkan dengan menggunakan kata kunci seperti “abstrak,” “minimalis,” “ekspresionis,” atau “surreal” untuk menggambarkan estetika.

Akhirnya, tentukan komposisi dengan detail sebanyak mungkin. Tentukan aliran seni, gaya pencahayaan, rasio aspek, proporsi, dan sudut kamera. Jika tidak, Anda dapat fokus pada latar belakang dan konteksnya.

Misalkan Anda membutuhkan gambar seorang Viking yang ditempatkan di latar belakang modern. Mari kita lihat tahapan yang terlibat dalam menulis prompt yang tepat untuk contoh ini:

Tentukan format: Buat foto… Jelaskan subjek: Buatlah foto seorang panglima perang Viking… Tambahkan detail: Buatlah foto seorang panglima perang Viking yang memegang kapak… Jelaskan gaya: Buatlah foto bergaya pop art seorang pemimpin perang Viking yang memegang kapak dalam bidikan panjang monokrom… Tambahkan detail tambahan: Buat foto bergaya pop art seorang pemimpin perang Viking yang memegang kapak dalam bidikan panjang monokrom, berdiri di depan Times Square, New York.

Anda dapat terus menambahkan detail dan nuansa, seperti deskripsi yang mendetail, untuk menghasilkan karya seni dan petunjuk desain, termasuk elemen seperti gaya seni spesifik seperti pop art, aliran atau genre, referensi ke ikon budaya pop, atau elemen teks.

Semakin jelas dan spesifik prompt Anda, semakin detail dan nuansa gambar yang dihasilkan.

Gunakan ClickUp untuk membuat prompt AI kreatif.

Gunakan ClickUp Brain sebagai alat bantu prompt yang powerful untuk melakukan semuanya—mulai dari menyusun email sehari-hari hingga menghasilkan karya seni yang menakjubkan.

Bagaimana jika kami memberitahu Anda bahwa Anda dapat bekerja lebih cepat dengan AI menggunakan… ya, AI?

Belajar menulis prompt seni AI membutuhkan waktu dan latihan. Namun, dengan generator prompt seni ClickUp, Anda mendapatkan model AI yang kuat yang memahami instruksi Anda dan menciptakan prompt untuk hampir semua generator seni AI gratis.

ClickUp juga dilengkapi dengan perpustakaan templat prompt untuk memudahkan dan mempercepat pembuatan prompt. Ada juga prompt siap pakai. 👏🏼

Anda dapat mengetikkan ide dan preferensi Anda, dan ClickUp Brain, asisten AI bawaan ClickUp, akan menyarankan tema, konsep, dan elemen yang sesuai dengan ide tersebut. Anda dapat membuat prompt lengkap untuk dimasukkan ke generator gambar AI Anda dengan beberapa klik.

Gunakan ClickUp Brain untuk menghasilkan prompt seni AI yang deskriptif dengan lebih cepat.

Apa lagi? Anda dapat menghasilkan gambar AI langsung di ClickUp Brain.

Buat seni AI di ruang kerja Anda menggunakan ClickUp Brain

💡 Tips Pro: Buat seni AI tanpa perlu mengetik prompt! Ya, Anda tidak salah baca. Mengapa mengetik jika Anda bisa mengucapkan prompt tersebut menggunakan Talk to Text di ClickUp Brain MAX? Ini 4 kali lebih cepat daripada mengetik dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mewujudkan visi Anda di kanvas! Tangkap ide, bagikan instruksi, dan selesaikan tugas 4 kali lebih cepat dengan Talk to Text di ClickUp Brain MAX.

Bagaimana dengan mewujudkan ide-ide selama sesi brainstorming Anda?

Saat Anda merencanakan pikiran, ide, dan strategi Anda di ClickUp Whiteboards, Anda juga dapat mengetikkan prompt dalam bahasa alami untuk menghasilkan gambar yang mewakili ide-ide tersebut secara visual!

Buat gambar di ClickUp Whiteboards Ubah teks menjadi tugas langsung dari Whiteboards dengan ClickUp Brain

Masuki dunia dengan tema, gaya, dan subjek yang beragam. Dari keajaiban abstrak hingga potret hiper-realistis, ada sesuatu untuk semua orang. Setiap prompt memungkinkan Anda menciptakan seni AI saat Anda menjelajahi wilayah baru dalam ekspresi artistik Anda.

Bergabunglah dengan komunitas seniman, desainer, dan guru yang telah menggunakan ClickUp untuk tetap terinspirasi dan produktif. Daftar sekarang di ClickUp! ✨