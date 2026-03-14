Meningkatkan Efisiensi Produksi: 10 Perangkat Lunak Manufaktur Terbaik untuk Usaha Kecil

Pencarian Anda akan perangkat lunak manufaktur untuk usaha kecil berakhir di sini!

Kelangsungan hidup dan kesuksesan usaha manufaktur kecil bergantung pada optimasi proses.

Intinya adalah menemukan cara untuk mengurangi biaya, meningkatkan pemanfaatan sumber daya, dan menyederhanakan manajemen siklus hidup produk agar tetap kompetitif dan unggul di bidangnya.

Untungnya, ada pahlawan dalam cerita ini: perangkat lunak manufaktur untuk usaha kecil.

Program-program canggih ini menyederhanakan dan mengotomatiskan berbagai tugas manufaktur seperti penjadwalan produksi dan manajemen persediaan. Mereka juga memberikan visibilitas real-time terhadap aspek-aspek kritis operasional yang membantu Anda memetakan proses, mengidentifikasi hambatan, dan menentukan area yang perlu ditingkatkan.

Dalam artikel ini, kami akan membahas 10 perangkat lunak manufaktur terbaik untuk usaha kecil serta mengulas fitur utama, harga, ulasan pengguna, dan kelemahan utama dari masing-masing perangkat lunak tersebut.

Dengan memilih alat yang tepat, Anda dapat meningkatkan proses bisnis Anda serta memastikan pengambilan keputusan yang tepat dan pemenuhan pesanan yang efisien.

Sekilas tentang Perangkat Lunak Manufaktur Terbaik untuk Usaha Kecil

Berikut ringkasan singkat sebelum Anda mulai:

ClickUp Ruang kerja AI terintegrasi untuk perencanaanUkuran tim: Semua ukuran bisnis Manajemen tugas berbasis AI, diagram Gantt, dokumen SOP, dan obrolan real-time. Gratis selamanya; Paket berbayar mulai dari $7/bulan NetSuite ERP untuk manufaktur digitalUkuran tim: Sedang berkembang hingga menengah Kinerja keuangan real-time, pelacakan persediaan, dan manajemen rantai pasokan. Penawaran harga khusus Global Shop Solutions Pemantauan lantai produksiUkuran tim: Usaha kecil hingga menengah Pelacakan pemeliharaan, pelaporan WIP, dan pembelian persediaan otomatis. Penawaran harga khusus Katana Manajemen persediaan multicenterUkuran tim: Produsen skala kecil hingga menengah Pelacakan stok secara real-time, penjadwalan produksi, dan pelacakan batch/kadaluwarsa. Mulai dari $299 per bulan JobBOSS² Penjadwalan bengkel kerjaUkuran tim: Bengkel kerja skala kecil hingga menengah Penjadwalan seret dan lepas, analisis skenario, serta penawaran harga cepat dan bebas kesalahan. Penawaran harga khusus CloudSuite Industrial Pemeliharaan mesin prediktifUkuran tim: Produsen yang berfokus pada teknologi AI dan XR untuk keandalan peralatan, peringatan gangguan, dan otomatisasi faktur. Penawaran harga khusus Cetec ERP Perencanaan produksi yang ramah selulerUkuran tim: Pengguna ERP usaha kecil Inventaris terurut, alokasi sumber daya otomatis, dan data yang dioptimalkan untuk tablet. Mulai dari $50 per pengguna/bulan Fishbowl Penghitungan stok otomatisUkuran tim: UKM berbasis produk Pelacakan multi-gudang, kalender pesanan kerja, dan fungsi MRP. Mulai dari $229/bulan (Essentials) BatchMaster Efisiensi formula & prosesUkuran tim: Produsen berbasis proses Definisi pengujian kontrol kualitas, kategorisasi barang, dan integrasi dengan QuickBooks. Penawaran harga khusus Odoo Fleksibilitas modular all-in-oneUkuran tim: Startup yang sedang berkembang PLM terintegrasi, pemeliharaan preventif, dan ribuan aplikasi komunitas. Gratis (1 aplikasi); Paket berbayar mulai dari $31/bulan

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat yakin bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sesungguhnya. Berikut ini adalah penjelasan terperinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Apa Itu Perangkat Lunak Manufaktur untuk Usaha Kecil?

Perangkat lunak untuk usaha manufaktur kecil adalah alat serbaguna yang dirancang untuk memperlancar operasi manufaktur inti, mulai dari pengadaan dan produksi hingga penjualan dan SDM.

Dengan mengotomatiskan proses penting seperti manajemen persediaan, program-program ini membantu meminimalkan risiko kelebihan stok, membebaskan sumber daya manusia yang berharga, dan merencanakan waktu produksi berdasarkan ketersediaan bahan baku yang terbatas. Program-program ini juga membantu dalam melacak dan mengelola pesanan, sehingga meningkatkan hubungan dengan pelanggan.

Perangkat lunak manufaktur untuk usaha kecil menjembatani kesenjangan antara pengumpulan data dan wawasan yang dapat ditindaklanjuti, sehingga memudahkan pelaksanaan strategi operasional secara lancar. Dengan memanfaatkan wawasan berharga ini dalam proses bisnis Anda, Anda akan dapat mengambil keputusan yang lebih baik untuk meningkatkan efisiensi dan memaksimalkan keuntungan.

Apa yang Harus Anda Perhatikan dalam Memilih Perangkat Lunak Manufaktur untuk Usaha Kecil?

Sebelum memutuskan untuk mengintegrasikan perangkat lunak manufaktur untuk usaha kecil ke dalam proses Anda, pastikan perangkat lunak tersebut memiliki fitur dan kualitas utama berikut:

Skalabilitas dan fleksibilitas penyesuaian: Perangkat lunak tersebut harus dapat beradaptasi dengan kompleksitas yang semakin meningkat dan pertumbuhan data yang menyertai perluasan bisnis dan portofolio produk Anda Kemudahan penggunaan: Staf Anda harus dapat memanfaatkan perangkat lunak ini meskipun mereka tidak terlalu paham teknologi Penjadwalan produksi: Program tersebut harus mampu mengelola jadwal produksi secara efektif. Hal ini akan membantu Program tersebut harus mampu mengelola jadwal produksi secara efektif. Hal ini akan membantu alokasi sumber daya dan meminimalkan waktu henti Integrasi: Pastikan perangkat lunak tersebut terintegrasi dengan mulus ke sistem yang sudah Anda gunakan, seperti Pastikan perangkat lunak tersebut terintegrasi dengan mulus ke sistem yang sudah Anda gunakan, seperti alat manajemen pesanan dan manajemen hubungan pelanggan (CRM) Manajemen persediaan : Kemampuan alat ini untuk memberikan visibilitas real-time terhadap persediaan di gudang sangat penting karena dapat mencegah kelebihan atau kekurangan stok Kemampuan alat ini untuk memberikan visibilitas real-time terhadap persediaan di gudang sangat penting karena dapat mencegah kelebihan atau kekurangan stok Pengendalian kualitas: Perangkat lunak tersebut harus mendukung sistem pengendalian kualitas dengan memantau proses produksi dan memberikan peringatan otomatis jika terjadi penyimpangan Pengolahan pesanan: Program ini harus dapat mengoptimalkan alur kerja pemenuhan pesanan dengan melacak pesanan dan memastikan pengiriman tepat waktu

10 Perangkat Lunak Manufaktur Terbaik untuk Usaha Kecil

Jika Anda ingin mengotomatisasi dan menyempurnakan proses Anda untuk meningkatkan penjualan dan mengembangkan bisnis Anda, simak ulasan kami tentang 10 perangkat lunak manufaktur terbaik untuk usaha kecil.

1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk pengelolaan operasional dan proyek terpadu)

Ceritakan lebih lanjut ClickUp menggabungkan lebih dari 20 aplikasi ke dalam satu platform AI terintegrasi sehingga Anda mendapatkan semua yang Anda butuhkan hanya dengan satu alat

Pertama, ada ClickUp, ruang kerja AI terintegrasi yang membantu tim manufaktur kecil mengelola produksi, perencanaan, dan koordinasi dari satu sistem. Alih-alih mengelola alur kerja melalui spreadsheet, aplikasi pesan, dan alat proyek yang terpisah-pisah, produsen dapat mengoordinasikan jadwal produksi, komunikasi dengan pemasok, perencanaan persediaan, dan dokumentasi dalam satu platform terintegrasi.

Dengan menggabungkan alat-alat seperti ClickUp Brain, ClickUp Chat, ClickUp Automations, Dashboards, Gantt Charts, dan Docs , platform ini membantu tim mengoptimalkan alur kerja produksi sekaligus mengurangi beban operasional yang biasanya timbul akibat pengelolaan pekerjaan di berbagai sistem.

Rencanakan dan kelola jadwal produksi dengan berbagai tampilan alur kerja

Pilih di antara lebih dari 15 tampilan proyek di ClickUp

Proses manufaktur melibatkan banyak langkah yang saling bergantung, mulai dari pengadaan dan perencanaan produksi hingga pemeriksaan kualitas dan pengiriman. ClickUp memudahkan koordinasi tahap-tahap ini dengan menggunakan alat perencanaan proyek yang fleksibel seperti Tampilan Kalender, Tampilan Garis Waktu, dan Tampilan Diagram Gantt.

Bagan Gantt ClickUp memungkinkan tim untuk memvisualisasikan ketergantungan antar tahap produksi, seperti memastikan tugas perakitan dimulai hanya setelah bahan baku diterima. Hal ini memudahkan untuk mengidentifikasi hambatan, menyesuaikan jadwal, dan menjaga agar jadwal produksi tetap sesuai rencana.

Hubungkan dokumentasi manufaktur secara langsung ke alur kerja

Tim manufaktur sangat bergantung pada dokumentasi proses, standar kualitas, dan prosedur operasional. Dengan ClickUp Docs, tim dapat membuat SOP, instruksi produksi, dan daftar periksa kualitas yang terintegrasi langsung dengan tugas dan alur kerja yang didukungnya.

Dokumen-dokumen ini dapat dihubungkan dengan tugas-tugas produksi, sehingga operator dan manajer selalu memiliki akses ke instruksi terbaru tanpa perlu mencari melalui alat dokumentasi terpisah. Pembaruan prosedur dapat langsung diterapkan di seluruh alur kerja, membantu tim menjaga konsistensi di seluruh proses produksi.

Operasi manufaktur menghasilkan pembaruan terus-menerus di seluruh proyek, tugas, dan komunikasi. ClickUp Brain, asisten AI bawaan platform ini, membantu tim mengubah pembaruan tersebut menjadi wawasan operasional yang jelas.

ClickUp Brain dapat secara otomatis:

Buat laporan status produksi berdasarkan aktivitas tugas

Rangkum diskusi proyek di ClickUp Chat

Buat draf dokumentasi operasional di ClickUp Docs

Identifikasi potensi hambatan yang memengaruhi jadwal pengiriman

Hal ini mengurangi waktu yang dihabiskan oleh manajer operasional untuk mengumpulkan pembaruan dan menyiapkan laporan.

Konfigurasikan Super Agents tanpa kode untuk memicu alur kerja dan langkah selanjutnya

Alur kerja manufaktur bergantung pada koordinasi yang tepat antar tim. ClickUp Super Agents membantu memantau aktivitas di seluruh tugas, percakapan, dan dokumen untuk memastikan pembaruan penting tidak terlewatkan.

Misalnya, agen dapat:

Deteksi keterlambatan dalam tugas produksi dan tandai sejak dini

Ubah keputusan rapat menjadi tugas yang dapat dilaksanakan secara otomatis

Risiko yang muncul ketika ketergantungan antar tugas terlewatkan

Beritahu tim saat tonggak produksi tercapai

Alih-alih mengandalkan koordinasi manual, perangkat lunak ini membantu memastikan alur kerja produksi tetap terkoordinasi dengan baik.

Otomatiskan pekerjaan operasional yang berulang dan pantau pekerjaan secara real-time

Tim manufaktur sering menghabiskan waktu untuk tugas-tugas administratif yang berulang, seperti membagikan tugas, memperbarui status, dan memberi tahu pemangku kepentingan. ClickUp Automations memungkinkan tim untuk membuat alur kerja berbasis aturan yang mengurangi koordinasi manual.

Gunakan fitur AI Assign, AI Prioritize, dan AI Cards dari ClickUp untuk mengotomatiskan pengelolaan tugas dan menampilkan wawasan real-time secara instan

Terakhir, dengan ClickUp Dashboards, para pemimpin di bidang manufaktur dapat memantau metrik operasional secara real-time. Dashboard ini dapat melacak kemajuan produksi, beban kerja tim, jadwal pengiriman, dan tugas-tugas terkait inventaris dari satu tampilan.

Visibilitas terpusat ini membantu manajer operasional dengan cepat mengidentifikasi keterlambatan, menyeimbangkan beban kerja antar tim, dan memastikan target produksi tetap sesuai rencana.

Fitur terbaik ClickUp

Batasan ClickUp

Jumlah fitur dan alat yang tersedia bisa membuat pengguna baru kewalahan

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4,7/5 (lebih dari 9.000 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 3.000 ulasan)

2. NetSuite (Pilihan terbaik untuk manufaktur digital & transparansi keuangan)

NetSuite adalah solusi manufaktur digital yang dirancang untuk mempermudah cara Anda mengelola persediaan, waktu, dan operasi produksi.

Dengan memberikan wawasan real-time mengenai tingkat persediaan Anda, alat ini mengurangi risiko kelebihan stok atau kerusakan produk. Dengan NetSuite, Anda dapat menghemat biaya yang tidak perlu akibat penyimpanan persediaan yang berlebihan.

NetSuite juga memastikan pesanan dikelola dengan baik dengan memfasilitasi pengiriman faktur yang akurat dan tepat waktu serta pelacakan pembayaran yang cermat. Hal ini memungkinkan bisnis Anda beralih dengan lancar dari penawaran penjualan ke pemenuhan pesanan yang efisien.

Program ini memberikan gambaran real-time mengenai kinerja keuangan bisnis Anda, sehingga Anda dapat merencanakan strategi dengan lebih baik dan beradaptasi dengan cepat terhadap tren dan pergerakan pasar.

Fitur terbaik NetSuite

Sistem pelacakan untuk memantau persediaan dan memastikan kebutuhan pelanggan terpenuhi

Alat manajemen pesanan untuk memastikan klien menerima faktur tepat waktu

Sistem manajemen keuangan untuk gambaran menyeluruh tentang kinerja keuangan

Sistem manajemen rantai pasokan untuk memfasilitasi pengiriman barang dan jasa kepada pelanggan

Dukungan untuk 27 bahasa dan 190 mata uang

Keterbatasan NetSuite

Waktu pemuatan dan penyegaran terasa sangat lambat

Butuh waktu untuk mempelajari cara memanfaatkan fitur-fiturnya secara efektif

Harga NetSuite

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan NetSuite

G2: 4,0/5 (lebih dari 2.000 ulasan)

Capterra: 4,1/5 (lebih dari 1.000 ulasan)

3. Global Shop Solutions (Pilihan terbaik untuk pemantauan dan pemeliharaan di lantai produksi)

Global Shop Solutions berfokus pada penyederhanaan kompleksitas yang terkait dengan produksi, pemantauan lantai produksi, dan pelacakan pesanan.

Fitur pelaporan proses produksi yang sedang berjalan pada perangkat lunak ini membantu Anda memantau produksi dan memudahkan identifikasi serta penanganan gangguan proses apa pun.

Selain itu, program ini dilengkapi dengan fitur pelacakan pemeliharaan yang unik, yang akan memberi tahu Anda ketika suatu peralatan memerlukan pemeliharaan preventif. Fitur ini sangat berguna karena membantu mencegah terhentinya produksi akibat kerusakan mesin.

Global Shop Solutions juga menyediakan data inventaris fisik yang komprehensif dan mengotomatiskan pembelian inventaris saat stok rendah untuk mencegah kerugian akibat kehabisan stok. Fitur ini sangat penting dalam perencanaan kebutuhan bahan baku karena membantu menentukan apa yang harus diproduksi dan kapan waktunya.

Fitur terbaik Global Shop Solutions

Fitur penjadwalan untuk perencanaan produksi yang efektif

Sistem pelacakan untuk memantau pekerjaan yang sedang berjalan, faktur, biaya, dan pembayaran

Sistem pemantauan pemeliharaan untuk mencegah waktu henti akibat kerusakan mesin

Pembelian persediaan otomatis saat stok rendah untuk mencegah kehabisan stok

Pembuatan penawaran harga dan pesanan penjualan otomatis

Keterbatasan Global Shop Solutions

Sistem operasi mengalami keterlambatan saat dimuat

Melatih pengguna agar dapat mengoperasikan perangkat lunak secara efektif biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama

Harga Global Shop Solutions

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Global Shop Solutions

G2: 3,8/5 (10+ ulasan)

Capterra: 4,1/5 (lebih dari 60 ulasan)

4. Katana (Terbaik untuk manajemen stok multisentra)

Jika Anda kesulitan memantau dan mengelola tingkat persediaan di berbagai gudang, Katana bisa menjadi solusi untuk masalah Anda.

Perangkat lunak manajemen inventaris berbasis cloud ini memungkinkan Anda memantau produk-produk tertentu yang disimpan di setiap gudang, sehingga mencegah masalah kelebihan atau kekurangan stok.

Fitur manajemen produksi Katana membantu Anda menentukan apa dan kapan harus memproduksi berdasarkan ketersediaan bahan baku dan permintaan pasar untuk barang-barang tertentu. Hal ini, pada gilirannya, memudahkan penjadwalan produksi yang efisien.

Selain itu, program ini membantu Anda mengambil keputusan yang lebih baik dengan mengidentifikasi produk yang paling menguntungkan dan klien utama Anda.

Fitur terbaik Katana

Sistem pelacakan persediaan canggih yang memantau tingkat persediaan di berbagai gudang

Sistem manajemen produksi yang menjadwalkan operasi berdasarkan ketersediaan bahan baku, waktu, dan permintaan pelanggan

Sistem pelacakan yang mengidentifikasi batch cacat atau kadaluwarsa sebelum dikirim

Wawasan real-time mengenai tren margin laba dan saluran penjualan yang paling sukses

Batasan Katana

Pengguna baru mungkin merasa antarmukanya terlalu rumit

Kecepatan pemuatan bisa lambat saat menangani banyak input

Harga Katana

Mulai dari $299 per bulan

Peringkat dan ulasan Katana

G2: 4,4/5 (lebih dari 30 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 150 ulasan)

5. JobBOSS (Terbaik untuk penjadwalan dan penawaran harga bengkel)

Salah satu alasan utama mengapa JobBOSS unggul sebagai perangkat lunak manufaktur untuk usaha kecil adalah kemampuannya yang tangguh dalam penjadwalan dan pengendalian lantai produksi.

JobBOSS menyadari tantangan yang dihadapi produsen dalam menyesuaikan operasional mereka dengan permintaan pelanggan yang terus berubah. Perangkat lunak ini mengatasi masalah tersebut dengan memungkinkan pengguna untuk menyeret, melepas, dan menyesuaikan jadwal produksi secara lancar.

Selain itu, fitur analisis skenario "what-if" pada perangkat lunak ini membantu mengoptimalkan alur kerja dengan memungkinkan Anda memprediksi dampak perubahan jadwal produksi sebelum menerapkan perubahan apa pun.

Dengan JobBOSS, risiko kehilangan kontrak akibat penawaran yang terlambat akan menjadi hal yang sudah berlalu. Alat ini mampu menghasilkan penawaran tanpa kesalahan secara instan, menggunakan data terbaru.

Fitur terbaik JobBOSS

Sistem penjadwalan produksi yang memudahkan pelacakan pesanan dan produksi

Pelacakan pengendalian bahan baku dan persediaan

Dapat diakses dengan mudah di komputer dan perangkat seluler

Pembuatan penawaran harga yang akurat dan bebas kesalahan untuk pelanggan secara cepat menggunakan data terkini

Keterbatasan JobBOSS

Server perangkat lunak bisa jadi lambat, yang berdampak pada efisiensi alur kerja

Kesulitan dalam mengakses dan memanfaatkan fitur-fitur tertentu

Harga JobBOSS

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan JobBOSS

G2: 3,8/5 (lebih dari 40 ulasan)

Capterra: 4,3/5 (lebih dari 800 ulasan)

6. CloudSuite Industrial oleh Infor (Terbaik untuk pemeliharaan prediktif & inovasi)

Jika Anda sering mengalami penghentian operasional dan waktu henti yang tidak direncanakan yang memengaruhi produktivitas secara keseluruhan, inilah saatnya untuk mempertimbangkan mengintegrasikan CloudSuite Industrial ke dalam operasional Anda.

CloudSuite Industrial adalah solusi komprehensif yang memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) dan realitas diperluas (XR) untuk memprediksi perawatan yang diperlukan pada mesin, meningkatkan keandalan peralatan. ⚒️

Alat ini sangat unggul dalam memberi tahu Anda setiap kali ada potensi gangguan yang dapat memengaruhi pemenuhan pesanan. Hal ini membantu Anda mengambil keputusan yang tepat dan merespons secara proaktif, sehingga memastikan produk Anda sampai ke pelanggan sasaran tepat waktu.

Selain itu, CloudSuite Industrial mempercepat inovasi produk dengan membandingkan biaya dan kinerja terhadap produk yang sudah ada. Hal ini pada akhirnya membantu dalam menyempurnakan strategi pengembangan produk baru.

Fitur terbaik CloudSuite Industrial

Menggunakan kecerdasan buatan (AI) dan realitas diperluas (XR) untuk melakukan pemeliharaan prediktif yang mencegah mesin berhenti beroperasi

Fitur peringatan yang memberi tahu Anda tentang potensi gangguan yang dapat memengaruhi pemenuhan pesanan

Mengotomatiskan pemrosesan faktur, sehingga mengurangi kesalahan dan mempercepat proses persetujuan

Sistem Perencanaan Sumber Daya Perusahaan (ERP) yang memfasilitasi penjadwalan produksi yang efektif

Batasan CloudSuite Industrial

Kurva pembelajaran yang curam bagi pengguna yang belum berpengalaman

Mungkin perangkat lunak ini tidak menawarkan solusi pengiriman produk terbaik

Harga CloudSuite Industrial

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan CloudSuite Industrial

G2: 3,9/5 (lebih dari 50 ulasan)

TrustRadius: 7,6/10 (10+ ulasan)

7. Cetec ERP (Pilihan terbaik untuk perencanaan produksi yang ramah seluler)

Cetec ERP adalah perangkat lunak ERP manufaktur yang komprehensif untuk usaha kecil yang menawarkan berbagai solusi untuk manajemen persediaan, perencanaan produksi, dan kebutuhan penjadwalan.

Platform ini secara efektif mengatasi masalah pelacakan persediaan dengan memungkinkan Anda untuk memberikan nomor seri pada bahan baku dan produk jadi agar mudah diidentifikasi. Selain itu, fitur manajemen persediaan pada alat ini memungkinkan Anda memantau stok, memastikan persediaan tetap berada dalam batas yang telah ditentukan oleh perusahaan Anda.

Cetec ERP membantu Anda merencanakan jadwal produksi dengan secara otomatis menyarankan cara mengalokasikan bahan baku dan waktu berdasarkan tanggal jatuh tempo pesanan.

Fitur terbaik Cetec ERP

Sistem pelacakan persediaan yang memantau tingkat stok dan memastikan stok tetap berada dalam batas yang telah ditentukan

Enterprise Resource Planning (ERP) untuk usaha kecil yang secara otomatis menyarankan cara-cara untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas

Menyediakan informasi dan fitur yang dapat diakses melalui tablet

Secara otomatis menjadwalkan produksi berdasarkan tanggal jatuh tempo pesanan dan kapasitas lantai produksi

Keterbatasan Cetec ERP

Pengguna terkadang mengalami gangguan saat pembaruan baru

Pengguna yang baru mengenal sistem ERP mungkin mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan perangkat lunak tersebut

Harga Cetec ERP

Mulai dari $50 per pengguna per bulan

Peringkat dan ulasan Cetec ERP

G2: 3,9/5 (lebih dari 20 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 40 ulasan)

8. Fishbowl (Terbaik untuk penghitungan stok otomatis & operasional gudang)

Fishbowl dirancang untuk memantau dan mengelola tingkat persediaan Anda di berbagai gudang secara efisien melalui penghitungan stok otomatis. Perangkat lunak ini memungkinkan Anda memeriksa persediaan di berbagai gudang dengan mudah dari satu lokasi terpusat, di mana pun Anda berada.

Program ini juga dilengkapi dengan fungsi kalender pesanan kerja yang memungkinkan penjadwalan proaktif dan produksi tepat waktu jauh sebelum tanggal pengiriman pesanan.

Selain itu, fitur perencanaan sumber daya material (MRP) pada perangkat lunak ini membantu perencanaan produksi dengan memberi tahu Anda kapan dan di mana bahan-bahan diperlukan.

Fitur terbaik Fishbowl

Penghitungan stok otomatis yang mencegah kelebihan stok atau kehabisan stok

Kalender pesanan kerja yang merencanakan jadwal produksi, memastikan produk siap dikirim pada hari pengiriman

Wawasan real-time yang dapat diakses dari mana saja

Fitur pelacakan canggih yang memantau tingkat persediaan di beberapa gudang

Keterbatasan Fishbowl

Kesulitan dalam menggunakan fitur-fitur tertentu di platform

Dukungan yang tidak stabil menyebabkan masalah yang sering terjadi

Harga Fishbowl

Essentials: Mulai dari $229

Pertumbuhan: Mulai dari $429 per bulan

Scale: Mulai dari $729 per bulan

Lanjutan: Kustom

Peringkat dan ulasan Fishbowl

G2: 4,0/5 (lebih dari 100 ulasan)

Capterra: 4,1/5 (lebih dari 800 ulasan)

9. BatchMaster (Terbaik untuk manufaktur formula dan proses)

BatchMaster adalah alat perencanaan sumber daya perusahaan (ERP) yang meningkatkan efisiensi proses dengan memantau secara cermat produksi, kualitas, manajemen persediaan, dan perencanaan kebutuhan bahan baku.

Secara khusus, perangkat lunak ini membantu Anda melacak persediaan dengan mengelompokkan barang berdasarkan berat, volume, dan lokasi pabrik. Hal ini memudahkan tim Anda dalam menemukan bahan baku yang paling sesuai untuk memproduksi produk tertentu.

Fitur pelacakan persediaan ini membantu dalam perencanaan kebutuhan bahan baku dengan memberi tahu Anda kapan harus membeli persediaan untuk mengoptimalkan tingkat stok.

BatchMaster juga memungkinkan Anda untuk menentukan uji kontrol kualitas dan nilai yang diterima, sehingga memastikan bahwa produk yang dihasilkan akan secara konsisten memenuhi tuntutan ketat dari pelanggan Anda.

Fitur terbaik BatchMaster

Fitur pengendalian persediaan yang mengelompokkan stok berdasarkan volume, berat, dan lokasi pabrik

Sistem Perencanaan Kebutuhan Bahan (MRP) yang memberi tahu Anda kapan harus membeli persediaan

Integrasi dengan QuickBooks, Sage 100 & 300, Microsoft Dynamics GP, dan SAP Business One

Fitur pemindaian, pencarian, dan pengambilan dokumen yang menyediakan data penting yang diperlukan untuk melakukan audit dan inspeksi kualitas

Keterbatasan BatchMaster

Diperlukan pelatihan yang mendalam untuk menguasai fitur-fiturnya

Memahami berbagai modul tersebut membutuhkan waktu dan usaha

Harga BatchMaster

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan BatchMaster

G2: 3,6/5 (4 ulasan)

Capterra: 4,8/5 (5 ulasan)

10. Odoo Manufacturing (Pilihan terbaik untuk fleksibilitas modular dan penyesuaian sumber terbuka)

Odoo adalah solusi ERP all-in-one dan modular yang telah menjadi favorit bagi produsen kecil. Berbeda dengan sistem lama yang kaku, Odoo memungkinkan Anda menginstal hanya modul yang Anda butuhkan, sehingga antarmuka tetap rapi dan biayanya tetap terjangkau bagi tim kecil.

Modul manufaktur ini dibangun berdasarkan logika modern berbasis “Work Center”. Modul ini memungkinkan Anda untuk mendefinisikan Daftar Bahan (BOM) yang kompleks dengan berbagai tingkatan dan instruksi rute. Salah satu fitur unggulannya adalah integrasi Product Lifecycle Management (PLM), yang memungkinkan tim teknik dan produksi Anda berkolaborasi dalam perubahan desain dan pengendalian versi secara langsung dalam sistem yang sama.

Untuk lantai produksi, Odoo menyediakan tampilan yang dioptimalkan untuk tablet, di mana operator dapat mengajukan permintaan pemeliharaan, melihat petunjuk dalam format PDF, dan mencatat pemeriksaan kualitas hanya dengan satu ketukan. Karena bersifat open-source, perangkat lunak ini juga sangat dapat disesuaikan untuk proses manufaktur khusus yang seringkali tidak dapat ditangani oleh perangkat lunak “out of the box”.

Fitur terbaik Odoo

Arsitektur modular: Mulailah dengan aplikasi “Manufaktur” dan “Persediaan”, lalu tambahkan “Akuntansi” atau “Penjualan” nanti hanya dengan satu klik

PLM Terintegrasi: Kelola perubahan teknik (ECOs) dan kontrol versi untuk produk Anda tanpa perlu meninggalkan dasbor manufaktur

Pemeliharaan & Kualitas: Aplikasi bawaan untuk pemeliharaan preventif dan titik-titik pengendalian kualitas yang aktif secara otomatis selama proses produksi

Master Production Schedule (MPS): Alat perencanaan canggih yang membantu Anda memprediksi produksi di masa depan berdasarkan permintaan penjualan dan stok saat ini

Antarmuka lantai produksi modern: Antarmuka visual yang ramah layar sentuh bagi pekerja untuk melacak waktu dan bahan secara real-time

Keterbatasan Odoo

Meskipun aplikasi dasar mudah digunakan, penyesuaian lanjutan sering kali memerlukan bantuan pengembang atau mitra resmi

Sifat "Open Source" berarti bahwa modul komunitas pihak ketiga terkadang memiliki kualitas yang tidak konsisten

Harga Odoo

One App Free: Anda dapat menggunakan satu aplikasi (seperti Inventory) secara gratis

Penyesuaian: Penawaran harga khusus untuk implementasi multi-perusahaan atau di lokasi

Peringkat dan ulasan Odoo

Capterra: 4,1/5 (lebih dari 900 ulasan)

G2: 4,3/5 (lebih dari 280 ulasan)

Optimalkan Operasional dengan Perangkat Lunak Manufaktur Terbaik untuk Usaha Kecil

Dengan semakin ketatnya persaingan di industri manufaktur, mengoptimalkan operasional dengan solusi perangkat lunak manufaktur untuk usaha kecil kini menjadi hal yang sangat penting.

Alat-alat ini mengotomatiskan tugas, memberikan wawasan real-time tentang kinerja operasional, dan memastikan pemenuhan pesanan.

Dengan berbagai tampilan, kemampuan integrasi yang luas, dan ratusan templat, ClickUp menonjol sebagai alat yang sempurna untuk mendukung operasi manufaktur skala kecil, mulai dari mengelola inventaris dan melacak pesanan hingga mengoptimalkan saluran penjualan.

