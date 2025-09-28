10 Alat Proofing Terbaik untuk Mempercepat Proses Review pada Tahun 2025

Pernah mencoba mendapatkan umpan balik dari lima orang berbeda pada satu file desain? Kacau. Komentar yang bertentangan, benang diskusi yang hilang, dan perdebatan yang tak berujung dapat mengganggu alur kreatif Anda.

Penelitian menunjukkan bahwa 83% pekerja pengetahuan masih mengandalkan email dan obrolan untuk komunikasi tim, dan hampir 60% waktu mereka terbuang untuk berpindah antar alat atau mencari informasi. Tak heran umpan balik terasa seperti pekerjaan penuh waktu.

Hasilnya? Komentar yang terlewat, kebingungan versi, dan pengiriman yang tertunda atau dilemahkan.

Yang Anda butuhkan adalah alat proofing yang mengumpulkan umpan balik, mengorganisir permintaan revisi, dan menyimpan semuanya di satu tempat. Dalam artikel ini, kami telah mengumpulkan 10 alat proofing terbaik untuk membantu Anda meminimalkan gangguan dan menyelesaikan proyek lebih cepat.

Berikut adalah gambaran penggunaan, fitur, dan harga untuk setiap perangkat lunak proofing:

Alat Terbaik untuk Fitur utama Harga ClickUp Untuk semua ukuran tim (individu, usaha kecil, perusahaan menengah, dan korporasi). Dokumen kolaboratif dengan mekanisme umpan balik dan anotasi, obrolan bawaan, manajemen tugas, dan saran proofing yang didukung AI. Gratis selamanya; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan. Marker. io Perusahaan perangkat lunak berskala besar Markup visual dan tangkapan layar, laporan bug langsung dari situs web aktif, pengiriman umpan balik dalam format thread. Tidak ada rencana gratis; Tiga rencana berbayar tersedia dengan penyesuaian untuk perusahaan. GoVisually Agen kreatif menengah hingga besar Pelacakan persetujuan secara real-time, kontrol versi yang komprehensif, dan alat perbandingan sebelum/sesudah. Tidak ada rencana gratis; Tiga rencana berbayar tersedia dengan penyesuaian untuk perusahaan. PageProof Agen kreatif skala kecil hingga menengah dan desainer lepas Ambang batas keputusan, penggeser perbandingan, pelat pemisahan warna Tidak ada rencana gratis; Tiga rencana berbayar tersedia dengan penyesuaian untuk perusahaan. Filestage Agen pemasaran yang menangani proyek-proyek berisiko tinggi Otomatisasi proses tinjauan, umpan langsung tugas proofing, filter dan perintah lanjutan, serta pelacakan kinerja dan penggunaan. Rencana gratis tersedia; Rencana Premium dengan fitur tambahan; Penyesuaian tersedia untuk perusahaan. ProofHub Tim desain jarak jauh dan hybrid Pembuatan versi multiple, komentar berurutan, anotasi, dan sorotan. Dua paket dengan harga tetap; Tidak tersedia opsi kustomisasi. Ziflow Perusahaan pemasaran besar dan perusahaan Routing dan otomatisasi, otentikasi multi-faktor, dan saran tinjauan yang didukung AI. Rencana gratis tersedia; Rencana tim dengan fitur tambahan; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan. Wrike Agen pemasaran berskala kecil dan freelancer Dashboard yang sudah ditentukan untuk alokasi sumber daya, otomatisasi pembaruan email, dan templat proofing. Rencana gratis tersedia; Rencana Pro dengan fitur tambahan; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan. Ashore Agen kreatif skala kecil hingga menengah Kontrol versi, tautan konteks, dukungan multibahasa (Inggris dan Spanyol), dan plugin Adobe. Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar dengan fitur tambahan ReviewStudio Perusahaan dan akademisi Catatan tempel, stabilo, pena tangan bebas, pengeditan situs web langsung dan kampanye email, serta tinjauan PDF. Rencana gratis tersedia; Rencana Premium dengan fitur tambahan; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan.

Apa yang Harus Anda Cari dalam Sebuah Alat Proofing?

Alat proofing online dapat mempercepat proses review, memperkuat kolaborasi, dan menjaga proyek tetap berjalan. Namun, untuk mendapatkan hasil tersebut, alat yang Anda pilih perlu memiliki beberapa fitur esensial, seperti:

Kolaborasi real-time: Memungkinkan reviewer untuk memberikan komentar, menandai, dan mengusulkan revisi secara langsung—tidak perlu lagi bertukar email bolak-balik.

Kontrol versi: Melacak versi file secara otomatis sehingga Anda tidak pernah kehilangan jejak kemajuan atau perubahan.

Alat markup: Menyediakan sorotan teks dan gambar bebas tangan, memungkinkan Anda menempelkan komentar langsung pada berkas desain, PDF, dan video, serta menyoroti kesalahan tata bahasa dan ejaan.

Alur kerja persetujuan: Memungkinkan Anda menugaskan pemangku kepentingan, menetapkan batas waktu tinjauan, dan melacak status persetujuan untuk Memungkinkan Anda menugaskan pemangku kepentingan, menetapkan batas waktu tinjauan, dan melacak status persetujuan untuk alur kerja pembuatan konten

Notifikasi dan pengingat: Mengirim pembaruan otomatis saat seseorang ditandai, komentar baru ditambahkan, atau batas waktu mendekat.

Dukungan multi-format: Mendukung berbagai jenis file seperti dokumen, gambar, video, dan bahkan konten web.

Integrasi: Terhubung dengan Microsoft Word, Microsoft Office, Adobe Creative Cloud, Canva, dan alat komunikasi serta manajemen proyek.

Jejak audit: Mencatat semua komentar, tindakan, dan persetujuan untuk kepatuhan dan pencatatan.

Akses seluler: Memungkinkan anggota tim untuk meninjau dan menyetujui file dari ponsel atau tablet mereka.

Keamanan dan izin: Memungkinkan Anda mengontrol siapa yang dapat melihat, berkomentar, dan menyetujui setiap file.

Sekarang setelah Anda tahu seperti apa alat proofing yang ideal, berikut adalah daftar alat proofing yang sesuai dengan kriteria tersebut. Kami akan membahas fitur, kelemahan, harga, dan penilaian produk untuk membantu Anda memilih yang tepat dalam mengevaluasi dan mengoptimalkan proyek kreatif Anda.

1. ClickUp (Terbaik untuk mengelola tugas dan tinjauan dalam satu platform)

Umpan balik yang tersebar merupakan masalah besar dalam proyek proofing. Seorang pengguna memberikan komentar di Google Doc, yang lain mengirim saran melalui email, dan beberapa lagi memberikan masukan melalui Slack.

Sebelum Anda menyadarinya, Anda akan sibuk mengelola beberapa tab, menyalin-tempel komentar, dan mencoba memahami apa yang perlu diubah dan siapa yang bertanggung jawab atasnya.

Kenalkan ClickUp, aplikasi serba guna untuk kerja. Ia mengoptimalkan manajemen proyek end-to-end, termasuk proses proofing. Manfaatkan fiturnya untuk anotasi file, manajemen tugas terintegrasi, pelacakan versi, kolaborasi tim yang lancar, dukungan multi-format (gambar, PDF, video, dan dokumen langsung), dan banyak lagi. Fitur proofing bawaan ClickUp bekerja langsung di dalam tugas dan Dokumen, menghilangkan kebutuhan akan alat tinjauan eksternal.

Coba ClickUp Docs secara gratis Review proyek, tambahkan komentar, dan jaga agar semua umpan balik tetap terhubung dan terorganisir dengan ClickUp Docs.

Jaga umpan balik tetap jelas dan proyek tetap berjalan dengan ClickUp Docs . Alih-alih mengejar masukan yang tersebar di berbagai file dan obrolan, semua komentar, revisi, dan tugas berada di satu tempat—mudah untuk ditinjau, ditindaklanjuti, dan dilacak.

Anda dapat berkolaborasi secara real-time, memberikan komentar langsung, dan menandai rekan tim secara langsung di tempat perubahan diperlukan. Dokumen juga berfungsi sebagai panduan proofing: atur mereka ke dalam folder untuk basis pengetahuan bersama, standarkan langkah-langkah tinjauan, dan jaga konsistensi di seluruh proyek. Dengan riwayat versi, pelacakan aktivitas, dan kontrol akses, tim Anda tetap selaras dan bertanggung jawab.

Tetap terhubung dengan tim desain Anda dan diskusikan umpan balik serta tindakan yang perlu diambil melalui ClickUp Chat.

Jadikan umpan balik menjadi tindakan yang dapat dilakukan daripada membiarkannya hilang di obrolan. Dengan ClickUp Chat , tim Anda tetap terhubung secara real-time selama proses review. Sebutkan rekan tim, ajukan pertanyaan, dan berikan umpan balik langsung di tempat kerja berlangsung. Agen AI bawaan memberikan konteks dan ringkasan secara instan—tidak perlu berpindah antar alat.

Saat waktunya untuk mengimplementasikan umpan balik tersebut, ClickUp Tasks menutup lingkaran. Ubah komentar apa pun menjadi tugas yang dapat dilacak tanpa meninggalkan dokumen, atau tautkan pesan langsung ke tugas sehingga konteks, tanggung jawab, dan batas waktu tetap sejalan.

Ubah umpan balik menjadi daftar tugas langsung dari dokumen dengan ClickUp Tasks

Butuh desainer untuk memperbarui gambar atau penulis untuk merevisi bagian tertentu? Sorot teks, buat tugas, dan berikan tugas tersebut secara langsung. Anda dapat menugaskan anggota tim yang tepat, menambahkan tag prioritas dan atribut kustom, serta menyematkan daftar periksa dan subtugas untuk menjaga akurasi proofing.

Anda dapat menggunakan ClickUp Clips dan menyematkan umpan balik yang direkam untuk memberikan konteks tambahan kepada tim Anda. ClickUp Clips juga mendukung perekaman layar dengan anotasi, sehingga lebih mudah memberikan instruksi proofing yang detail.

Selain itu, ClickUp Brain melampaui sekadar komentar dalam proses proofing. Ia dapat mengumpulkan umpan balik yang tersebar menjadi daftar revisi yang rapi, menampilkan catatan mana yang masih memerlukan perhatian, mendeteksi kesalahan ketik, dan mengubah anotasi menjadi tugas sehingga pekerjaan benar-benar selesai.

Lihat bagaimana ClickUp Brain secara instan mendeteksi kesalahan ketik, mengumpulkan umpan balik, dan membuat tugas revisi yang dapat ditindaklanjuti—semua dalam satu tempat!

Dan dengan ClickUp Brain MAX , proses proofing menjadi lebih lancar. Anda dapat mengetik perubahan secara langsung dengan Talk to Text , memungkinkan AI untuk membersihkan dan mengedit otomatis saat Anda berbicara. Tidak perlu berhenti untuk mengetik—pikiran Anda langsung berubah menjadi pembaruan yang dapat ditindaklanjuti. Sempurna untuk tinjauan kreatif di mana nuansa penting dan waktu terbatas.

Fitur terbaik ClickUp

Integrasikan dengan Microsoft Teams, Adobe Creative Cloud (melalui ekstensi bawaan), Figma, dan alat lain untuk sistem proofing proyek terpusat.

Lacak versi proyek di pelacak aktivitas untuk memastikan pertanggungjawaban.

Rencanakan jadwal proyek dengan Diagram Gantt untuk memenuhi tenggat waktu.

Pantau ketergantungan tugas dengan ClickUp Whiteboards

Jadwalkan tugas proofing dengan konteks yang tepat di Kalender ClickUp

Gunakan ClickUp AI Notetaker untuk menerjemahkan percakapan dan menandai umpan balik dengan pengenalan pembicara yang akurat secara otomatis.

Melakukan proofing langsung di dalam tugas dengan alat markup untuk gambar, PDF, dan video.

Ringkasan proofing yang didukung AI untuk mengidentifikasi umpan balik yang belum terselesaikan dengan cepat.

Batasan ClickUp

Pengguna baru mungkin merasa fitur yang luas ini sedikit membingungkan pada awalnya.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Chelsea Bennett, Manajer Engagement Merek di Lulu Press, mengatakan:

Platform manajemen proyek sangat penting bagi tim pemasaran, dan kami menyukai bahwa platform ini membantu kami tetap terhubung dengan departemen lain. Kami menggunakan ClickUp setiap hari, untuk segala hal. Platform ini sangat membantu tim kreatif kami dan telah membuat alur kerja mereka lebih baik dan efisien.

💡 Tips Pro: Gunakan ClickUp Forms untuk mengumpulkan pendapat karyawan tentang bagaimana umpan balik Anda membantu mereka berkembang dan apa yang dapat Anda lakukan dengan lebih baik. Hal ini akan meningkatkan produktivitas dan kepuasan karyawan serta memperbaiki sistem tinjauan Anda secara keseluruhan.

2. Marker. io (Terbaik untuk pelaporan bug yang cepat dan ramah pengembang langsung dari situs web yang aktif.)

36% pengembang melaporkan bahwa mereka membutuhkan waktu terlalu lama untuk menemukan semua detail yang diperlukan untuk memperbaiki bug dan kesalahan. Hal ini terjadi ketika umpan balik tersebar di berbagai platform. Marker.io mengatasi hal ini dengan memungkinkan tim melaporkan bug langsung dari situs web mana pun, lengkap dengan tangkapan layar, metadata, anotasi, dan log konsol.

Konsol akan secara otomatis mencatat kesalahan di sisi klien sehingga tim Anda dapat memperbaikinya dengan cepat. Hal ini sangat berguna untuk mengedit elemen antarmuka pengguna (UI) dan pengalaman pengguna (UX) situs web sebelum peluncuran, memastikan setiap bug visual dan fungsional diidentifikasi dengan tepat.

Anda bahkan dapat mengontrol widget pelaporan menggunakan JavaScript SDK dan mengirimkan metadata kustom yang sesuai dengan pengguna dan lingkungan teknis Anda.

Fitur terbaik Marker. io

Gunakan markup visual dan tangkapan layar beresolusi tinggi untuk pengelolaan umpan balik yang lebih akurat.

Kembali dan lihat tindakan klien, lalu kirimkan umpan balik sesuai dengan itu.

Evaluasi masalah dengan browser, sistem operasi, halaman web, dan ukuran layar secara otomatis.

Jaga komunikasi dengan klien tetap kontekstual dan terorganisir dengan komunikasi berformat thread untuk setiap masalah.

Tunjukkan kepada klien dan pengembang eksternal masalah yang telah dilaporkan sebelumnya melalui portal tamu.

Rekam tangkapan layar singkat dengan anotasi untuk umpan balik proofing yang lebih jelas

Terintegrasi langsung dengan alat seperti Jira, Trello, Asana, ClickUp, dan GitHub, sehingga umpan balik proofing langsung menjadi tugas yang dilacak

Batasan Marker.io

Anda mungkin menghadapi beberapa masalah besar saat mengintegrasikan dengan alat lain.

Platform ini memiliki kurva pembelajaran yang curam—terutama saat mengonfigurasi widget dan pengaturan metadata.

Harga Marker.io

Starter: $59/bulan

Tim: $199/bulan

Bisnis: Harga khusus

Marker. io ulasan dan penilaian

G2: 4. 8/5 bintang (30+ ulasan)

Capterra: 4. 8/5 bintang (50+ ulasan)

👀 Tahukah Anda? 86% karyawan menganggap kurangnya kolaborasi sebagai alasan utama kegagalan di tempat kerja. Dengan mengirimkan umpan balik proofing langsung ke sistem manajemen tugas Anda, Marker. io membantu mencegah ketidakcocokan ini.

3. GoVisually (Terbaik untuk agensi kreatif yang membutuhkan umpan balik visual yang efisien dan pengeditan video)

melalui GoVisually

Jika Anda mengelola agensi kreatif, Anda pasti tahu betapa sulitnya mendapatkan umpan balik klien yang jelas dan tepat waktu. Antara berbagai kali follow-up dan komentar samar seperti “Saya tidak suka”, proyek Anda menjadi tertunda dan mengacaukan jadwal keseluruhan.

GoVisually melakukan persis seperti namanya, dengan menyediakan alat proofing visual yang lengkap. Anda dapat membandingkan aset kreatif Anda secara berdampingan, menandai area yang perlu diperbaiki, dan menjaga keselarasan pemangku kepentingan melalui komentar. Alat ini juga mendukung jumlah reviewer tak terbatas tanpa biaya tambahan dan pelacakan versi secara real-time, yang membantu agensi mengelola multiple pemangku kepentingan tanpa menambah beban operasional.

Anda bahkan dapat menjalankan pemeriksaan dengan penjaga kepatuhan bertenaga AI dan menandai perubahan langsung pada proyek video.

Fitur terbaik GoVisually

Sederhanakan proses persetujuan dengan alat pengambilan keputusan yang jelas dan pemberitahuan otomatis.

Libatkan pemangku kepentingan yang tepat dengan @mentions

Lihat file mana yang telah disetujui, final, dan memerlukan perubahan secara instan dengan pelacakan real-time.

Berikan komentar langsung pada bagian mana pun dari desain, video, atau dokumen Anda dengan umpan balik visual untuk menarik perhatian pada bagian yang memerlukan koreksi segera.

Gunakan kontrol versi dokumen yang komprehensif untuk menjalankan beberapa revisi, membandingkan perubahan, dan kembali ke versi sebelumnya.

Visualisasikan perubahan dan kemajuan dengan alat perbandingan sebelum/sesudah yang intuitif.

Penanda berwaktu untuk umpan balik yang tepat pada konten video

Batasan GoVisually

Batasan proyek yang ketat dalam paket harga menjadi hambatan bagi tim yang menangani beberapa proyek besar.

Kecepatan unggah PDF lambat

Harga GoVisually

Lite: $20 per pengguna per bulan

Pro: $40 per pengguna per bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian GoVisually

G2: 4. 4/5 bintang (60+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 bintang (115+ ulasan)

🧠 Fakta Menarik: Sebuah kesalahan ketik dalam kode NASA menyebabkan pesawat ruang angkasa Mariner 1 meledak, sebuah kesalahan yang menghabiskan biaya $18,5 juta! Kesalahan ini sering disebut sebagai 'tanda hubung termahal dalam sejarah'.

4. PageProof (Terbaik untuk tim perusahaan yang membutuhkan alur kerja proofing canggih dan persetujuan berjenjang)

melalui PageProof

Meskipun banyak alat proofing menawarkan proofing dokumen dan gambar, sedikit yang memungkinkan Anda meninjau situs web langsung dan menambahkan markup secara real-time. PageProof adalah salah satu alat tersebut.

Mulai dari gambar, brosur, dan kemasan hingga media sosial, situs web aktif, dan salinan email, Anda dapat memeriksa semua aset kreatif Anda, memberikan umpan balik yang akurat, dan melacak perubahan versi dalam satu platform.

Fitur perbandingan cerdas secara otomatis menghitung perbedaan antara versi. Anda dapat menambahkan daftar periksa dan standar untuk proses proofing guna menjaga konsistensi. Fokusnya pada lingkungan korporat mencakup otentikasi multi-faktor, enkripsi, dan jejak audit yang aman, menjadikannya ideal untuk industri yang memerlukan kepatuhan tinggi.

Fitur terbaik PageProof

Tetapkan ambang batas keputusan untuk menentukan jumlah keputusan yang diperlukan sebelum proofing pindah ke tahap berikutnya, sehingga mengurangi penundaan.

Periksa riwayat versi untuk mengakses jejak audit komprehensif dari keputusan dan tindakan.

Gunakan plat pemisahan warna untuk mengevaluasi cakupan tinta dan pemecahan warna.

Gunakan fitur perbandingan cerdas dan penggeser untuk secara otomatis menghitung perbedaan dan melihat perubahan visual secara berdampingan.

Atur pengingat otomatis untuk menjaga proyek tetap pada jalurnya dan memenuhi tenggat waktu.

Mendukung pengeditan situs web secara langsung dengan anotasi untuk tinjauan visual dan fungsional

Batasan PageProof

Fitur otomatisasi tidak cukup kuat saat menangani beberapa proyek.

Anda tidak dapat menggunakan fitur perbandingan cerdas untuk file dengan dimensi yang berbeda.

Harga PageProof

Tim: $249 per pengguna per bulan per tim

Team Plus: $399 per pengguna per bulan per tim

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan peringkat PageProof

G2: 4. 8/5 bintang (320+ ulasan)

Capterra: 4. 8/5 bintang (40+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang PageProof?

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

Saya senang tim saya dapat dengan mudah menandai bukti cetak untuk editor/desainer, dan meninjau bukti cetak sebelumnya secara berdampingan. Saya senang dapat melacak beberapa jalur dan memiliki visibilitas tentang di mana semua proses tersebut berada.

📮 ClickUp Insight: Hampir 20% responden survei kami mengirim lebih dari 50 pesan instan setiap hari. Volume yang tinggi ini bisa menandakan tim yang selalu sibuk dengan pertukaran pesan cepat—bagus untuk kecepatan, tetapi juga berisiko menyebabkan kelebihan komunikasi. Dengan alat kolaborasi terintegrasi ClickUp, seperti ClickUp Chat dan ClickUp Assigned Comments, percakapan Anda selalu terhubung dengan tugas yang tepat, meningkatkan visibilitas, dan mengurangi kebutuhan untuk tindak lanjut yang tidak perlu.

5. Filestage (Terbaik untuk agensi pemasaran yang menangani proyek-proyek berisiko tinggi)

melalui Filestage

Tim Anda mungkin merasa telah meninjau proyek secara menyeluruh sebelum persetujuan, tetapi beberapa detail kepatuhan mungkin terlewatkan. Misalnya, seseorang yang gagal mengganti disclaimer yang sudah usang dapat menghancurkan proyek Anda secara keseluruhan, menyebabkan klien Anda menghadapi masalah kepatuhan, dan merusak reputasi Anda.

Filestage menonjol dengan asisten AI bawaan yang secara instan mengidentifikasi konten yang tidak sesuai dengan pedoman merek dan regulasi industri Anda, mengurangi waktu tinjauan dan kesalahan yang mahal. Platform ini mendukung semua jenis file utama dan menjaga umpan balik tetap terpusat dan dapat dilacak.

Dengan anotasi cerdas, alur kerja otomatis, dan integrasi mendalam, perangkat lunak pengendalian versi dokumen ini menyederhanakan bahkan rantai persetujuan yang paling kompleks.

Fitur terbaik Filestage

Gunakan otomatisasi untuk mengubah status tinjauan dan memindahkan file dari satu grup ke grup berikutnya.

Tambahkan otomatisasi ke templat proyek Anda untuk mengurangi pekerjaan manual saat membuat proyek baru.

Dapatkan umpan langsung dari semua yang terjadi di seluruh proyek Anda.

Temukan proyek sebelumnya dengan mudah menggunakan filter dan perintah canggih.

Lacak perubahan, penggunaan, dan kinerja untuk mengoptimalkan proses tinjauan Anda.

Pemindaian kepatuhan AI untuk pedoman merek dan hukum.

Batasan Filestage

Antarmuka pengguna tidak ramah bagi pemula dan mungkin memerlukan proses onboarding bagi pengguna baru yang menggunakan alat proofing.

Perangkat lunak proofing online ini memiliki batasan data yang ketat, yang membuat proses peninjauan video menjadi rumit.

Harga Filestage

Gratis Selamanya

Basic: $129 per pengguna per bulan

Profesional: $369 per pengguna per bulan

Enterprise: Harga khusus

Penilaian dan ulasan Filestage

G2: 4. 6/5 bintang (240+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 bintang (100+ ulasan)

📖 Baca Juga: Cara Menggunakan Kontrol Versi Excel untuk Kolaborasi yang Lebih Baik

6. ProofHub (Pilihan terbaik untuk tim yang ingin fitur proofing terintegrasi dalam alat manajemen proyek yang kuat)

melalui ProofHub

Komunikasi yang tidak efektif merupakan faktor penyebab dalam 56% proyek yang gagal. Meskipun perangkat lunak alur kerja yang andal untuk proofing proyek dapat mengatasi masalah ini, sebagian besar di antaranya mungkin melebihi anggaran untuk agensi desain kecil.

ProofHub menawarkan rangkaian fitur lengkap dari perangkat lunak proofing dengan model harga flat yang terjangkau. Anda dapat mendiskusikan proyek dengan rekan tim, memberikan umpan balik melalui obrolan berurutan, dan melihat garis waktu dengan Gantt Charts.

Platform ini juga menyediakan laporan yang cukup rinci dan terintegrasi dengan alat seperti Slack, Google Workspace, dan Dropbox. Selain itu, fitur proofing-nya mencakup dokumen, gambar, dan PDF, dilengkapi dengan alat markup dan komentar bertingkat untuk ulasan yang kaya konteks.

Fitur terbaik ProofHub

Buat beberapa versi dokumen yang sama untuk dibagikan kepada tim tertentu dan lacak riwayat versi.

Bagikan umpan balik yang sangat kontekstual melalui komentar berurutan.

Undang kolaborator eksternal untuk bekerja pada proses proofing proyek Anda.

Tandai, sorot, dan tambahkan komentar langsung pada file, serta terapkan persetujuan dengan satu klik untuk menghemat waktu.

Batasan ProofHub

Notifikasi email tidak selalu tiba tepat waktu

Fitur tugas berulang tidak cukup canggih untuk proses proofing proyek yang kompleks.

Harga ProofHub

Esensial: $50/bulan

Kontrol penuh: $99/bulan

Ulasan dan penilaian ProofHub

G2: 4. 6/5 bintang (100+ ulasan)

Capterra: 4. 3/5 bintang (130+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ProofHub?

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

Terlepas dari ukuran tugas atau kompleksitas proyek saya, ProofHub menyediakan alat yang saya butuhkan untuk tetap terorganisir, memprioritaskan, dan melacak langkah-langkah penting dalam kampanye pemasaran saya. Ini telah membantu tim saya tetap pada jalur yang benar dan mencapai lebih dari yang pernah kami bayangkan. Ini intuitif dan memerlukan pelatihan minimal, jadi semua anggota tim saya dapat menggunakannya.

7. Ziflow (Terbaik untuk tim pemasaran yang bergerak cepat dan membutuhkan otomatisasi tinjauan tingkat lanjut).

melalui Ziflow

Kesulitan mendapatkan umpan balik yang tepat karena tekanan dari proyek berturut-turut dan tenggat waktu yang ketat? Ziflow dirancang untuk tim pemasaran dan konten yang bergerak cepat, membantu mereka meningkatkan produktivitas tanpa mengorbankan kualitas konten.

Alat ini memastikan orang yang tepat melihat konten yang tepat pada waktu yang tepat melalui notifikasi, sinyal kesalahan, dan perpindahan tugas otomatis. Selain itu, alat tinjauan yang didukung AI mendeteksi kesalahan sejak dini, sebelum mengganggu peluncuran. Alat proofing ini mendukung lebih dari 1.200 jenis media dan integrasi mendalam dengan Adobe, Slack, dan Asana, sehingga kolaborasi menjadi lancar.

Fitur terbaik Ziflow

Atur rute dan otomatisasi untuk memandu setiap tahap proofing dan menghemat waktu.

Bekerja sama dengan tim internal dan eksternal secara real-time menggunakan anotasi, sorotan, dan komentar.

Aktifkan otentikasi multi-faktor untuk peninjau tamu.

Sesuaikan alur kerja dengan langkah-langkah tinjauan yang berbeda untuk tim copywriting, desain, pemasaran, dan klien.

Dapatkan saran dan dukungan untuk proses tinjauan dengan chatbot yang didukung oleh kecerdasan buatan (AI).

Routing kondisional untuk jenis aset yang berbeda (misalnya, teks vs desain)

Batasan Ziflow

Fitur proofing canggih memiliki kurva pembelajaran yang curam.

Anda mungkin mengalami keterlambatan saat bekerja dengan file besar selama jam sibuk.

Harga Ziflow

Gratis Selamanya

Standard: $249/bulan

Pro: $399/bulan

Enterprise: Harga khusus

Penilaian dan ulasan Ziflow

G2: 4.5/5 bintang (900+ ulasan)

Capterra: 4. 8/5 bintang (400+ ulasan)

👀 Tahukah Anda? 55% karyawan menghabiskan hingga dua jam sehari hanya untuk mengklarifikasi informasi yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan tugas mereka.

8. Wrike (Terbaik untuk tim yang mengelola proofing kreatif bersamaan dengan manajemen proyek)

melalui Wrike

Hampir 42% pekerja pengetahuan lebih memilih email untuk komunikasi tim. Namun, hal ini memiliki konsekuensi. Karena sebagian besar email hanya sampai ke rekan tim tertentu, pengetahuan menjadi terfragmentasi, menghambat kolaborasi dan pengambilan keputusan cepat. Hal ini dapat mengganggu produktivitas dan menunda proyek Anda. Untuk mencegahnya, terapkan solusi proofing yang menunjukkan tepat di mana rekan tim Anda perlu memperbaiki.

Wrike adalah salah satu solusi yang mengintegrasikan umpan balik real-time dan kontrol versi langsung ke dalam platform manajemen proyeknya. Anda dapat mengakses perbandingan berdampingan, menandai area yang perlu diubah, dan bahkan meminta saran dari chatbot.

Fitur terbaik Wrike

Mulai proses proofing dan mengorganisir proyek kreatif dengan cepat menggunakan templat proofing.

Rencanakan dan alokasikan sumber daya melalui dasbor yang telah ditentukan sebelumnya dengan data yang dimuat dengan cepat dan laporan real-time.

Undang kolaborator untuk membandingkan aset secara berdampingan, mengedit secara kontekstual, dan menyimpan semua versi di satu tempat.

Otomatiskan pembaruan email dan berbagi file untuk proses persetujuan yang cepat.

Hubungkan kemajuan proofing langsung ke tonggak proyek untuk pelacakan yang lebih baik.

Batasan Wrike

Anda mungkin mengalami keterlambatan dalam alat proofing ini saat beberapa pengguna bekerja sama pada proyek yang berbeda.

Tampilan folder dan navigasi mungkin terlihat membingungkan pada awalnya

Harga Wrike

Gratis Selamanya

Tim: $10/bulan

Bisnis: $25/bulan

Enterprise: Harga kustom

Pinnacle: Harga kustom

Penilaian dan ulasan Wrike

G2: 4. 2/5 bintang (4.300+ ulasan)

Capterra: 4. 4/5 bintang (2.800+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Wrike?

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

Saya sangat menyukai cara Wrike membantu tim kami tetap terkoordinasi di berbagai proyek dan tenggat waktu. Dashboard dan tampilan tugas yang dapat disesuaikan memudahkan untuk melihat siapa yang sedang mengerjakan apa, dan alat kolaborasi bawaan (seperti komentar dan berbagi file) mengurangi kebutuhan akan thread email yang tak berujung. Sangat membantu juga bahwa kami dapat melacak waktu dan mengatur alur kerja yang sesuai dengan cara tim kami sebenarnya bekerja—kurang berpindah antar alat, lebih banyak menyelesaikan pekerjaan.

9. Ashore (Terbaik untuk agensi yang membutuhkan portal proofing yang dapat diakses klien)

melalui Ashore

Ashore menyediakan alat proofing untuk mengirim file untuk persetujuan, mengumpulkan umpan balik melalui layar ulasan bermerk, dan mengatur pengingat otomatis serta pelacakan aktivitas.

Anda dapat menambahkan umpan balik teks atau melampirkan klip video dengan saran untuk konteks yang lebih baik. Alat ini juga memungkinkan Anda melacak siapa yang melakukan perubahan sebelum persetujuan untuk memastikan pertanggungjawaban. Branding white-label memungkinkan agensi untuk menampilkan portal tinjauan profesional yang berorientasi pada klien.

Fitur terbaik Ashor

Bekerja sama dengan reviewer Anda secara real-time atau sorot mereka untuk memantau tindakan mereka.

Hubungkan semua komentar proofing dengan konteks spesifik proyek.

Sesuaikan dasbor proofing Anda dengan logo perusahaan untuk menjaga citra merek profesional di mata klien.

Tambahkan pesan video dengan Loom untuk menjelaskan konteks dan visi Anda dengan jelas.

Atur preferensi bahasa antara Bahasa Inggris dan Bahasa Spanyol

Gunakan plugin untuk membuat proof, mengunggah versi baru, dan melihat umpan balik dari Adobe Creative Cloud.

Batasan di darat

Dukungan bahasa untuk pengeditan terbatas pada beberapa bahasa saja, yang dapat menjadi tantangan bagi tim global.

Antarmuka pengguna (UI) dapat terasa membingungkan bagi tim yang menangani proyek-proyek sederhana.

Harga di darat

Gratis Selamanya

Standar: $18 per pengguna per bulan

Premium: $33 per pengguna per bulan

Ulasan dan penilaian di darat

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

🧠 Fakta Menarik: Edisi pertama langka dari Harry Potter and the Philosopher’s Stone baru-baru ini terjual seharga $90.000 dalam lelang, berkat kesalahan cetak langka di halaman judul.

10. ReviewStudio (Terbaik untuk tinjauan lintas departemen dengan alur kerja berurutan)

melalui ReviewStudio

Proyek kreatif seringkali memerlukan masukan dari desainer, penulis naskah, tim hukum, dan klien, terutama jika Anda menawarkan layanan pemasaran end-to-end. Alur kerja multi-langkah memastikan setiap orang melihat pekerjaan saat giliran mereka, menghindari kebingungan, dan ReviewStudio dapat membantu Anda membangunnya.

Anda dapat mengelola dan mengumpulkan versi tak terbatas untuk tinjauan tim yang berurutan dan terorganisir. Selain tinjauan desain, Anda dapat mengunggah URL dari situs web langsung untuk tinjauan dan menyimpan halaman sebagai gambar atau konten HTML langsung untuk referensi di masa depan.

Fitur terbaik ReviewStudio

Gunakan catatan tempel, stabilo, pena tangan bebas, dan bentuk untuk menambahkan umpan balik.

Tambahkan batas waktu tinjauan, unduhan file, label proyek, tim, dan fitur lainnya dengan alat manajemen proyek.

Tinjau video dengan anotasi langsung di layar, pemutaran berulang, pemilihan rentang, pemutar layar penuh, dan pengaturan kecepatan pemutaran.

Periksa kampanye email, banner web, dan bahkan situs web secara keseluruhan, baik dengan menyebutkan URL atau mengunggah file.

Review makalah akademik melalui anotasi, pemeriksa tata bahasa/ejaan menggunakan alat bawaan atau terintegrasi.

Batasan ReviewStudio

Mengatur alur kerja tidak terlalu intuitif

Menambahkan pengguna baru dan proses pembayaran juga sulit.

Harga ReviewStudio

Starter: Gratis selamanya

Pro: $15 per pengguna per bulan

Lanjutan: $25 per pengguna per bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat ReviewStudio

G2: 4. 7/5 bintang (130+ ulasan)

Capterra: 4. 8/5 bintang (85+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ReviewStudio?

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

Saya menggunakan ReviewStudio untuk memastikan 10+ anggota tim kami berada di halaman yang sama saat membuat brosur yang digunakan secara luas di seluruh organisasi kami. Dulu kami menggunakan PDF dalam email, tetapi ini benar-benar mempercepat proses kami dan memungkinkan beberapa orang berada di dalam perangkat lunak secara bersamaan. Hal ini secara drastis mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk proses ini.

📖 Baca Juga: Contoh Umpan Balik Karyawan yang Efektif untuk Memberikan Masukan Objektif dan Meningkatkan Semangat Kerja

Hentikan Mengejar Persetujuan dan Mulailah Proofing dengan Lebih Cerdas Menggunakan ClickUp

Beberapa alat unggul dalam markup visual tetapi kurang optimal dalam otomatisasi. Yang lain menawarkan thread umpan balik yang mulus tetapi kurang dalam integrasi. Beberapa cocok untuk freelancer, sementara tim perusahaan mungkin merasa alat-alat ini terlalu ringan.

Jika Anda tidak ingin berkompromi, pilih saja ClickUp. Di sini, Anda dapat mengelola semua proyek Anda, meninjau pengiriman, memberikan umpan balik, dan tetap terhubung dengan rekan tim dari satu tempat.

Buat alur kerja multi-langkah, otomatiskan pengingat, bagikan umpan balik, dan lacak persetujuan langsung di tempat tim Anda sudah bekerja. Selain itu, ClickUp Brain siap memandu proses peninjauan Anda!

Daftar ke ClickUp hari ini dan kelola semua proyek Anda dengan presisi!