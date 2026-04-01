10 Aplikasi Catatan Terbaik untuk Android pada Tahun 2026

Ada banyak sekali situasi di mana mencatat sangat penting dalam pekerjaan sehari-hari Anda, baik itu mencatat hasil rapat, mencatat ide-ide selama sesi brainstorming, atau sekadar mencatat inspirasi terbaru Anda. Atau mungkin Anda baru-baru ini menemukan beberapa artikel berita online yang menarik dan ingin menyimpannya untuk referensi di masa mendatang.

Ketika hal itu terjadi, yang terakhir Anda butuhkan adalah sistem catatan tulisan tangan yang tidak dapat diandalkan dan tidak terorganisir. Sebaliknya, Anda membutuhkan aplikasi pencatat yang memudahkan Anda menulis catatan secara spontan, mengelompokkannya ke dalam kategori yang efektif, dan mengubah catatan Anda menjadi ide-ide yang dapat ditindaklanjuti.

Jika Anda pengguna Android, beberapa aplikasi pencatat catatan terbaik untuk Android menawarkan fitur dan manfaat unik yang khusus untuk Android guna meningkatkan kemampuan pencatatan Anda.

Apa itu Aplikasi Pembuat Catatan?

Aplikasi pencatat adalah alat digital untuk menulis, menyimpan, dan mengatur semua catatan penting Anda. Dalam beberapa kasus, aplikasi ini bahkan dapat menyimpan dan mengatur catatan tulisan tangan, berkat kemampuannya untuk memindai dokumen dan menambahkannya ke sistem pengarsipan Anda.

Sebagian besar aplikasi pencatat catatan Android bukan sekadar editor teks sederhana yang dilengkapi sistem folder. Sebaliknya, aplikasi-aplikasi ini menawarkan fitur-fitur canggih, seperti kemampuan untuk:

Atur catatan ke dalam kelompok, sesuai dengan tujuan dan sumbernya

Simpan catatan video, suara, dan teks

Bagikan catatan antar perangkat, sehingga Anda dapat membuat catatan di ponsel dan kemudian membacanya kembali di tablet

Sertakan gambar atau catatan audio, serta lampirkan berkas ke catatan Anda untuk memberikan konteks

Aplikasi pencatat catatan terbaik untuk Android juga menawarkan fitur-fitur canggih di luar fitur dasar yang tercantum di sini, seperti kemampuan untuk membuat catatan tempel untuk brainstorming. Namun, tujuan utamanya tetap sama: aplikasi pencatat catatan membantu membuat proses mencatat pikiran atau informasi menjadi lebih mudah dan lebih sederhana.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih aplikasi pencatat catatan untuk Android

Meskipun pilihan yang tersedia sangat banyak, semua aplikasi pencatat catatan yang baik umumnya memiliki beberapa fitur yang layak untuk diteliti lebih lanjut. Perhatikan baik-baik fitur-fitur di bawah ini saat Anda ingin meningkatkan strategi pencatatan Anda ke level berikutnya dengan aplikasi Android Anda.

Kemudahan penggunaan: Semakin mudah menulis catatan, mengelola catatan, dan berbagi catatan dengan perangkat atau pengguna lain, semakin baik

Gratis atau harga terjangkau: Anda mungkin akan menemukan pembelian dalam aplikasi atau paket premium untuk mengakses semua fitur. Namun, aplikasi pencatat catatan yang bagus seharusnya menawarkan versi gratis yang memungkinkan Anda membuat catatan singkat dan daftar tugas.

Pengorganisasian yang jelas: Ini bukan sekadar soal kemampuan mengakses catatan. Sebaliknya, aplikasi Anda harus memudahkan Anda mengorganisir catatan sesuai topik atau kategori

Pencarian intuitif: Semakin mudah menemukan berkas catatan terbaru atau bahkan teks di dalam catatan tersebut, semakin berguna aplikasi tersebut, yang sangat penting seiring dengan semakin kompleksnya proses organisasi Anda dari waktu ke waktu

Fitur lanjutan: Misalnya, apakah Misalnya, apakah aplikasi pencatat catatan tersebut dilengkapi dengan alat kecerdasan buatan (AI) ? Apakah Anda dapat mengekspor catatan ke aplikasi lain, dan bagaimana aplikasi tersebut berinteraksi dengan layanan Google lainnya?

10 Aplikasi Pembuat Catatan Terbaik untuk Android

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, saatnya kita melihat daftarnya. Mari kita temukan aplikasi pencatat catatan terbaik untuk Android yang dapat membantu Anda meningkatkan organisasi dan daya ingat.

ClickUp adalah ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia yang dilengkapi dengan alat pencatatan seperti ClickUp Docs dan ClickUp Notepad. Berkat fitur-fiturnya yang lengkap dan ramah pengguna, ClickUp bahkan menjadi salah satu alternatif Google Keep terbaik di pasaran.

Pengguna dapat dengan mudah mengakses ClickUp Docs untuk mencatat catatan dan tugas, serta membangun basis pengetahuan dan wiki mereka.

Opsi pemformatan teks yang kaya, seperti poin-poin, daftar periksa, banner, judul, sorotan, dan blok kode, memungkinkan Anda menyesuaikan dokumen dan menonjolkan bagian-bagian tertentu dari catatan Anda (bonus bagi pembelajar visual!). Anda juga dapat menambahkan dan menyematkan elemen multimedia ke dalam Docs.

ClickUp juga mendukung tautan dua arah di dalam Tugas ClickUp menggunakan hubungan—cara yang mulus untuk menghubungkan Tugas yang serupa dan mendapatkan gambaran menyeluruh tentang alur kerja saya.

ClickUp Brain berfungsi sebagai bagian integral dari strategi pencatatan Anda. Alat AI ini membantu merangkum catatan panjang, membuat tabel dengan data akurat, mendapatkan pembaruan tugas otomatis, dan dengan cepat menemukan informasi dari mana saja di Workspace saya.

Saat sedang terburu-buru, Anda dapat menggunakan ClickUp Brain untuk merangkum utas komentar pada Tugas sehingga Anda dapat memahami apa yang sedang terjadi tanpa perlu membaca satu per satu dari lebih dari 200 komentar tersebut.

Namun, jika masalah pencatatan Anda khusus terjadi saat rapat, gunakan ClickUp AI Meeting Notetaker! Aplikasi ini mencatat setiap detail rapat dan menyajikannya kepada Anda dalam bentuk dokumen ClickUp yang terstruktur, sehingga Anda dapat lebih fokus pada apa yang dibicarakan daripada sibuk mencatat.

Setelah Anda mendapatkan dokumen tersebut, cukup minta ClickUp Brain untuk membuat tugas dari catatan tersebut atau kirim ringkasan ke rekan kerja Anda menggunakan ClickUp Chat.

Notepad dari ClickUp adalah fitur pencatatan cepat lainnya, yang tersedia di ponsel dan desktop saya. Bagian terbaiknya adalah saya juga dapat mengubah entri-entri ini menjadi Tugas yang dapat dilacak, jika diperlukan.

Jika Anda tidak punya waktu untuk menelepon dan menjelaskan sesuatu kepada anggota tim, gunakan ClickUp Clips. Fitur ini memungkinkan Anda membagikan rekaman layar langsung dalam catatan, menambahkan elemen visual dan interaktif yang bahkan tidak dimiliki oleh beberapa aplikasi pencatat terbaik.

Anda dapat menggunakan transkripsi yang didukung AI untuk klip-klip ini, sehingga setiap kata yang diucapkan dapat dicari di dalam ClickUp.

Anda juga dapat mencoba notepad online gratis dari ClickUp langsung di browser Anda tanpa perlu mendaftar.

Selain itu, ClickUp menawarkan banyak templat pencatatan untuk menghemat waktu dan meningkatkan efisiensi. Salah satu yang paling disukai pengguna adalah Templat Catatan Proyek ClickUp.

Dengan aplikasi ClickUp untuk semua perangkat, termasuk Android, Anda dapat dengan mudah berbagi catatan terbaru Anda di antara PC, ponsel, dan tablet. Ini adalah solusi sempurna bagi siapa pun yang tidak hanya mencari aplikasi catatan khusus, tetapi juga rangkaian lengkap aplikasi produktivitas yang digabungkan dalam satu platform.

Fitur terbaik ClickUp

Notepad: Cara mudah untuk mencatat dengan cepat, menambahkan gambar, dan mengubah catatan teks sederhana menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti dan daftar pekerjaan yang harus dilakukan

Docs : Alat yang ideal untuk mengkategorikan dan berkolaborasi pada catatan materi yang melampaui catatan teks biasa, menggantikan Google Docs dan pengolah kata lainnya

ClickUp AI Assistant : Asisten AI yang menghasilkan ringkasan rapat dan catatan dalam hitungan menit, mengubah catatan menjadi tindakan yang harus dilakukan, serta memformat atau mengedit catatan Anda secara otomatis agar lebih mudah dibagikan dan dipublikasikan

Integrasi yang luas: Kemampuan untuk terintegrasi dengan semua alat yang Anda butuhkan untuk produktivitas, termasuk Google Calendar, Outlook, dan Dropbox

Batasan ClickUp

Beragam fitur yang dimilikinya dapat menimbulkan kurva pembelajaran bagi sebagian pengguna

Aplikasi seluler ini memiliki beberapa fungsi terbatas bagi pengguna yang ingin menikmati pengalaman ClickUp secara penuh melalui aplikasi Android mereka

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4,7/5 (lebih dari 8.700 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 3.800 ulasan)

🧨 Tidak semua tugas yang terlewatkan menjadi masalah (kecuali jika Anda memiliki usaha kecil) Ketika Anda mengelola pekerjaan di berbagai aplikasi terpisah tanpa dukungan operasional atau administrasi, semua koordinasi itu jatuh ke pundak satu orang, biasanya Anda. Perusahaan produksi video path8 Productions mengalami hal tersebut saat mereka berkembang. Pekerjaan tersebar di berbagai alat seperti Smartsheet, Slack, Toggl, dan Dropbox Paper. Para produser menghabiskan waktu untuk menyalin pembaruan antar sistem alih-alih memajukan proyek, sehingga memperlambat penyelesaian dan meningkatkan risiko keterlambatan. Alih-alih menambah proses atau jumlah karyawan, mereka menggabungkan semuanya ke dalam ClickUp’s Small Business Suite. ⚡ Dampaknya 6 alat digantikan oleh satu ruang kerja terpadu

Waktu yang dihabiskan untuk mempersiapkan rapat tim berkurang 60% (dari 30–60 menit menjadi ~10 menit)

Diluncurkan sepenuhnya dalam waktu kurang dari 8 minggu

Visibilitas real-time di seluruh perencanaan, pesan, dan pelacakan waktu Dengan komunikasi, pelacakan proyek, dan pencatatan waktu yang terpusat, masalah “harus memperbarui setiap alat” pun hilang. Para produser kini mencatat waktu langsung pada tugas, percakapan tetap terhubung dengan pekerjaan, dan agenda rapat terbentuk secara otomatis dari data proyek real-time. Bagi pendiri Pat Henderson, manfaat terbesar bukan hanya efisiensi. Melainkan kemampuan untuk menjaga tim tetap bergerak cepat tanpa menambah beban operasional.

2. OneNote

Melalui Microsoft OneNote

OneNote dari Microsoft termasuk salah satu aplikasi pencatat catatan gratis terbaik, berkat kesederhanaannya dan integrasinya dengan alat produktivitas umum lainnya. Aplikasi ini terintegrasi langsung dengan aplikasi seperti Microsoft Outlook, Excel, dan Word, namun dapat digunakan di semua sistem operasi Apple, Windows, dan tentu saja, Android.

Dalam banyak hal, ini adalah standar pencatatan di perangkat Windows, dan banyak orang menganggap pesaingnya dalam kategori yang sama sebagai alternatif OneNote.

Fitur terbaik OneNote

Pilihan untuk menyimpan catatan dan tangkapan layar dari halaman web eksternal serta alat lain, serta menambahkan catatan dasar dan coretan Anda sendiri

Dukungan multimedia untuk gambar, rekaman audio, dan catatan tulisan tangan

Pemindai terintegrasi untuk menambahkan lembar tulisan tangan atau dokumen lain ke daftar tugas dan jenis catatan lainnya

Pengelompokan catatan berdasarkan tingkat kepentingan, yang dapat memudahkan Anda mencari dan menemukan apa yang Anda butuhkan

Keterbatasan OneNote

Catatan disimpan ke Microsoft OneDrive secara default, yang dapat menimbulkan kesulitan bagi pengguna layanan penyimpanan cloud alternatif lainnya

Integrasi penuh dengan aplikasi lain dalam paket produktivitas Microsoft memerlukan langganan Microsoft Office 365

Harga OneNote

Gratis

Paket berbayar mulai dari $1,99

Peringkat dan ulasan OneNote

G2: 4,5/5 (lebih dari 1.800 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 1.300 ulasan)

3. Evernote

melalui Evernote

Evernote, pesaing populer Google Keep, termasuk di antara aplikasi pencatat terbaik untuk Android berkat fleksibilitasnya. Aplikasi ini menawarkan editor teks yang andal, beragam templat, dan sinkronisasi yang mulus di seluruh perangkat, yang membedakannya dari aplikasi pencatat lainnya.

Fitur terbaik Evernote

Perpustakaan lengkap templat Evernote yang mencakup berbagai kebutuhan, mulai dari perencanaan rapat hingga catatan kuliah dan jurnal harian

Fungsi pencarian yang kuat, yang memudahkan Anda menemukan catatan audio, klip web, dan konten lainnya di dalam aplikasi

Pintas keyboard, yang memungkinkan Anda membuat atau mengunci catatan, membagikan catatan, atau memformat catatan sesuai kebutuhan

Dukungan stylus untuk aplikasi seluler, yang memungkinkan Anda membuat catatan bebas bentuk

Keterbatasan Evernote

Tidak seperti beberapa aplikasi pencatat catatan lainnya, versi gratisnya memiliki beberapa batasan, termasuk ruang penyimpanan yang kecil, tidak ada templat khusus, dan tidak ada opsi pengelolaan tugas

Beberapa pengguna melaporkan waktu muat yang lambat pada aplikasi desktop dan web dibandingkan dengan aplikasi seluler asli

Harga Evernote

Gratis

Paket berbayar mulai dari $14,99

Peringkat dan ulasan Evernote

G2: 4,4/5 (lebih dari 2.000 ulasan)

Capterra: 4,4/5 (lebih dari 8.000 ulasan)

4. Squid

Melalui Squid

Jika Anda tidak ingin sepenuhnya meninggalkan catatan tulisan tangan, Squid—yang sebelumnya dikenal sebagai Papyrus dan berganti merek pada tahun 2015—mungkin menjadi pilihan terbaik Anda. Berbeda dengan aplikasi Google lainnya, pengalaman menggunakan aplikasi ini berpusat pada penggunaan jari atau stylus untuk mencatat pikiran Anda langsung di antarmuka.

Fitur terbaik Squid

Editor kertas tak terbatas, memungkinkan Anda membuat catatan sebanyak yang Anda inginkan dalam satu layar

Penyesuaian tulisan tangan yang dinamis meningkatkan keterbacaan catatan Anda di layar

Fungsi impor PDF, yang memungkinkan Anda menandai dokumen besar secara manual

Beragam pilihan latar belakang serta kemampuan untuk menyisipkan gambar dan berbagi, yang memperluas peluang kreativitas saat membuat catatan untuk dipersembahkan kepada orang lain

Batasan Squid

Sistem pengarsipan dan pengorganisasian ini tidak sepraktis beberapa opsi lain dalam daftar ini

Aplikasi ini tidak cocok bagi mereka yang lebih suka mengetik catatan atau membuat catatan suara

Harga Squid

Gratis selamanya

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Squid

G2: Belum ada ulasan hingga saat ini

Capterra: Belum ada ulasan hingga saat ini

5. Google Keep

melalui Google Keep

Google Keep adalah alternatif populer untuk Evernote, tetapi fungsinya jauh lebih luas dari itu. Aplikasi ini termasuk salah satu aplikasi pencatat catatan terpopuler untuk Android, terutama berkat fitur-fitur lengkapnya yang memungkinkan Anda melakukan apa saja, mulai dari membuat catatan singkat hingga menyusun notulen dan dokumen multimedia yang komprehensif.

Fitur terbaik Google Keep

Fitur pengingat yang juga dapat Anda atur agar berulang, sehingga Anda tidak akan pernah lupa lagi untuk membuat catatan

Kemampuan untuk dengan mudah menambahkan gambar ke catatan apa pun, termasuk integrasi langsung dari galeri foto Anda ke dalam aplikasi

Fitur daftar tugas dengan kotak centang yang dapat secara otomatis berubah menjadi tugas

Kemampuan untuk menggunakan aplikasi ini secara gratis, karena semua fitur tersedia tanpa biaya

Keterbatasan Google Keep

Tidak ada izin untuk mengunci catatan Anda; penerima dapat mengedit catatan apa pun yang Anda bagikan melalui aplikasi

Pilihan format yang terbatas dibandingkan dengan beberapa aplikasi pencatat catatan gratis lainnya dalam daftar ini

Harga Google Keep

Gratis

Peringkat dan ulasan Google Keep

G2: Belum ada ulasan hingga saat ini

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 150 ulasan)

6. ColorNote Notepad Notes

Melalui ColorNote

ColorNote mungkin merupakan aplikasi pencatat catatan paling populer di Google Play Store karena suatu alasan, dengan peringkat 4,9 dari lebih dari 3 juta ulasan. Aplikasi ini unggul berkat antarmuka pengguna yang sederhana dan intuitif, serta memungkinkan pembuatan catatan baik melalui daftar periksa maupun teks biasa.

Fitur terbaik ColorNote

Pengingat dan notifikasi memudahkan Anda mengelola tugas-tugas dasar dalam daftar tugas harian Anda

Fitur widget memungkinkan Anda menambahkan dan membuat catatan langsung di layar beranda perangkat Anda

Fungsi pencarian memungkinkan Anda mencari catatan melalui pencarian berbasis teks atau suara

Fitur perlindungan dengan kode sandi memungkinkan Anda menjaga kerahasiaan catatan Anda

Keterbatasan ColorNote

Hanya tersedia untuk Android, jadi Anda tidak dapat berbagi atau membuat catatan di perangkat desktop

Sistem pengarsipan yang terbatas dapat kesulitan menjaga keteraturan seiring bertambahnya jumlah file

Harga ColorNote

Gratis

Peringkat dan ulasan ColorNote

G2: Belum ada ulasan hingga saat ini

Capterra: Belum ada ulasan hingga saat ini

7. Simplenote

Melalui Simplenote

Jika Anda mencari aplikasi catatan yang mengutamakan kesederhanaan, Simplenote adalah pilihan terbaik. Aplikasi ini menghilangkan semua fitur yang tidak perlu, dan berfokus pada hal yang paling penting: mengatur pikiran Anda dengan cara yang sederhana (dan digital).

Fitur terbaik Simplenote

Sinkronisasi real-time di semua platform, termasuk kemampuan untuk melampaui batas Android

Fitur penandaan kata kunci dan penandaan memungkinkan Anda dengan mudah menemukan dan mengelompokkan catatan Anda

Fitur berbagi publik, yang memungkinkan siapa pun yang memiliki tautan untuk melihat catatan Anda

Dukungan Markdown, memungkinkan Anda memformat catatan tanpa menggunakan editor WYSIWYG

Keterbatasan Simplenote

Tidak mendukung gambar, audio, atau gambar tangan

Tidak ada fitur undo, yang dapat menyulitkan Anda untuk memperbaiki kesalahan

Harga Simplenote

Gratis

Paket berbayar mulai dari $19,99 per bulan

Peringkat dan ulasan Simplenote

G2: 4,2/5 (lebih dari 30 ulasan)

Capterra: 4,3/5 (10+ ulasan)

8. Nimbus Note (sekarang Fusebase)

Melalui Nimbus Note

Dengan Nimbus Note, Anda dapat membuat apa yang disebut pembuatnya sebagai "super notes"—audio, video, teks, daftar periksa interaktif, lembar kerja, dan tabel—semuanya dalam satu aplikasi. Tambahkan potongan web yang diberi anotasi, dan Anda akan mendapatkan opsi yang mungkin paling canggih dalam daftar ini.

Fitur terbaik Nimbus Note

Alat pemotongan web canggih untuk PDF dan halaman individual, termasuk opsi anotasi

Dukungan multimedia paling canggih di antara semua aplikasi dalam daftar ini

Antarmuka pengguna yang sangat mudah dicari dan intuitif, sehingga memudahkan proses adaptasi

Template untuk jenis catatan umum yang meminimalkan waktu yang dihabiskan untuk mempersiapkan pencatatan

Batasan Nimbus Note

Fitur yang sangat terbatas pada versi gratis, yang pada dasarnya merupakan versi uji coba untuk paket berbayar

Fungsionalitas yang terbatas untuk spreadsheet dan tabel dibandingkan dengan alternatif seperti Microsoft Excel dan Google Sheets

Harga Nimbus Note

Gratis

Paket berbayar mulai dari $32,00

Peringkat dan ulasan Nimbus Note

G2: 4,6/5 (lebih dari 70 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 150 ulasan)

9. Bundled Notes

Melalui Bundled Notes

Seperti namanya, Bundled Notes dirancang untuk mengelompokkan catatan yang Anda buat dalam sehari, seminggu, atau sebulan. Namun, hal itu tidak berarti antarmukanya kalah menarik; dengan antarmuka yang intuitif dan elegan, proses mencatat pikiran Anda menjadi sangat mudah.

Fitur terbaik Bundled Notes

Susun catatan ke dalam papan bergaya Kanban untuk asosiasi visual yang lebih baik

Kelompokkan dan beri label pada catatan agar mudah dikategorikan dan ditemukan nanti

Atur paket sesuai dengan cara yang paling sesuai untuk mereka dengan fitur penyesuaian yang ditingkatkan

Keterbatasan Bundled Notes

Tidak ada opsi untuk berbagi catatan dengan orang lain yang mungkin membutuhkannya

Catatan tanpa batas dan dukungan untuk peramban web hanya tersedia melalui paket berlangganan

Harga Bundled Notes

Gratis

Bundled Pro: $1,89/bulan

Peringkat dan ulasan Bundled Notes

G2: Belum ada ulasan hingga saat ini

Capterra: Belum ada ulasan hingga saat ini

10. Standard Notes

Melalui Standard Notes

Standard Notes adalah aplikasi sumber terbuka, sehingga lebih fleksibel dibandingkan banyak opsi lain dalam daftar ini. Aplikasi ini secara inheren dapat disesuaikan, namun tetap mengandalkan serangkaian fitur canggihnya untuk menjadi salah satu aplikasi pencatat catatan terbaik yang tersedia.

Fitur terbaik Standard Notes

Enkripsi end-to-end tingkat lanjut dan otentikasi dua faktor memastikan catatan pribadi Anda tetap aman dan rahasia

Proses yang sederhana untuk memindahkan catatan dari platform lain ke Standard Notes memudahkan migrasi dari platform-platform tersebut

Sinkronisasi catatan secara real-time dengan bilah status yang jelas membuat Anda selalu mendapat informasi terbaru mengenai proses sinkronisasi serta pengunggahan dan pengunduhan

Sinkronisasi tanpa batas di semua platform, termasuk iOS dan perangkat desktop

Keterbatasan Standard Notes

Terbatas pada catatan teks biasa tanpa langganan

Sinkronisasi dan enkripsi catatan bisa memakan waktu, terutama pada perangkat seluler yang terhubung ke WiFi

Harga Standard Notes

Gratis

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Standard Notes

G2: 3,9/5 (10+ ulasan)

Capterra: 4,6/5 (10+ ulasan)

Tingkatkan Penggunaan Aplikasi Catatan Android Anda ke Level Berikutnya dengan ClickUp

Menemukan aplikasi pencatat catatan Android terbaik bukanlah hal yang mudah. Namun, jika mempertimbangkan konteks yang lebih luas dan integrasinya, ClickUp jelas menjadi pilihan terbaik.

Anda dapat dengan mudah membuat catatan sebanyak yang Anda inginkan. Manfaatkan fitur-fitur seperti Notepad, Docs, dan ringkasan rapat yang didukung AI. Hubungkan catatan Anda langsung ke manajemen tugas untuk membuat daftar tugas Anda lebih mudah ditindaklanjuti.

Yang terbaik dari semuanya, aplikasi ini sepenuhnya gratis, sehingga Anda dapat mencoba kemampuannya sebagai aplikasi Android sebelum memutuskan untuk menggunakan fitur-fitur yang lebih lengkap.

