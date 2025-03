10 Perangkat Lunak Suite Produktivitas Perkantoran Terbaik di Tahun 2025 (Ulasan dan Harga)

Apakah Anda pemilik bisnis kecil atau manajer yang ingin meningkatkan produktivitas, Anda memerlukan perangkat lunak office suite yang dapat diandalkan yang memungkinkan Anda melakukan lebih banyak hal dalam waktu yang lebih singkat.

Bayangkan ini: suite office yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda, meningkatkan kolaborasi dan meningkatkan produktivitas.

Dengan fitur-fitur canggih seperti pemrosesan dokumen, kompatibilitas lintas platform, dan penyimpanan, perangkat lunak dan aplikasi office suite yang tepat akan mendorong kolaborasi dan meningkatkan efisiensi organisasi.

Memahami pro dan kontra dari pilihan perangkat lunak office suite yang tersedia di pasar akan membantu Anda memilih solusi yang paling sesuai.

Daftar pilihan kami membahas 10 paket produktivitas terbaik untuk membentuk cara Anda bekerja, membuat dan berbagi konten digital, serta meningkatkan produktivitas.

Apa yang Harus Anda Cari dalam Perangkat Lunak Suite Produktivitas Kantor?

Inilah yang harus Anda cari dalam suite produktivitas kantor.

Fitur dan fungsionalitas: Suite produktivitas Microsoft Office terbaik menawarkan fitur pembuatan dokumen dan presentasi yang tangguh, alat pengeditan untuk pengguna, manajemen tugas dan kompatibel dengan format file populer

Suite produktivitas Microsoft Office terbaik menawarkan fitur pembuatan dokumen dan presentasi yang tangguh, alat pengeditan untuk pengguna, manajemen tugas dan kompatibel dengan format file populer Kolaborasi dan komunikasi lintas tim: Paket perkantoran yang efektif memungkinkan tim Anda yang mengerjakan beberapa proyek secara bersamaan untuk berkolaborasi secara real-time dengan pengeditan, komentar, dan penambahan catatan secara bersamaan. Paket perangkat lunak perkantoran harus menawarkan aplikasi komunikasi seperti email dan perpesanan untuk mendorong kerja tim dan menyelesaikan lebih banyak hal secara bersama-sama

Paket perkantoran yang efektif memungkinkan tim Anda yang mengerjakan beberapa proyek secara bersamaan untuk berkolaborasi secara real-time dengan pengeditan, komentar, dan penambahan catatan secara bersamaan. Paket perangkat lunak perkantoran harus menawarkan aplikasi komunikasi seperti email dan perpesanan untuk mendorong kerja tim dan menyelesaikan lebih banyak hal secara bersama-sama Antarmuka yang intuitif: Anda ingin tim Anda menghabiskan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan pekerjaan daripada mencari tahu cara kerja perangkat lunak office suite. Pilihlah office suite dengan antarmuka yang ramah pengguna untuk mendorong adopsi yang cepat, mengurangi waktu pelatihan, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan fokus Kemampuan integrasi: Apakah solusi tersebut terintegrasi dengan rangkaian teknologi yang sudah ada? Integrasi dengan sistem backend, sistem operasi, dan platform penyimpanan cloud Anda membantu merampingkan manajemen data

Anda ingin tim Anda menghabiskan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan pekerjaan daripada mencari tahu cara kerja perangkat lunak office suite. Pilihlah office suite dengan antarmuka yang ramah pengguna untuk mendorong adopsi yang cepat, mengurangi waktu pelatihan, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan fokus Keamanan data : Pilih paket produktivitas dengan enkripsi canggih, keamanan data, kontrol akses, dan berbagi yang aman untuk melindungi data bisnis yang sensitif

: Pilih paket produktivitas dengan enkripsi canggih, keamanan data, kontrol akses, dan berbagi yang aman untuk melindungi data bisnis yang sensitif Skalabilitas dan kompatibilitas: Pilihlah perangkat lunak office suite yang akan tumbuh bersama bisnis Anda dan mengakomodasi kebutuhan yang terus berkembang. Kompatibilitas dengan berbagai perangkat dan akses melalui aplikasi seluler adalah suatu keharusan untuk produktivitas di mana saja bagi karyawan Anda

10 Perangkat Lunak Suite Produktivitas Perkantoran Terbaik untuk Digunakan pada Tahun 2024

1. ClickUp

Jelajahi ClickUp untuk mengelola proyek Anda dan meningkatkan produktivitas dengan kekuatan AI, 15+ tampilan, dan otomatisasi tugas

Sebagai manajer yang menangani beberapa proyek dan berkolaborasi dengan berbagai tim, Anda membutuhkan solusi yang tepat untuk mengelola semua aspek pekerjaan Anda. ClickUp berbasis cloud alat produktivitas memungkinkan Anda untuk menyesuaikan alur kerja dan tugas-tugas Anda. Templat yang ditawarkan ClickUp membantu tim Anda fokus menyelesaikan tugas-tugas prioritas dan memastikan tidak ada yang tertinggal.

Bersama dengan beberapa templat yang tersedia, fitur-fitur seperti ClickUp AI memungkinkan Anda membuat dokumen dari awal sesuai kebutuhan Anda. Urutkan dokumen Anda untuk menemukannya dengan cepat dan simpan di ruang kerja Anda untuk akses cepat.

Gunakan ClickUp AI untuk menulis lebih cepat, meringkas dan menyempurnakan teks, membuat tanggapan email, dan banyak lagi

Solusi ClickUp membantu Anda memahami urutan tugas yang harus diselesaikan oleh tim Anda dan memetakan ketergantungan satu sama lain untuk memastikan eksekusi yang lancar. Dengan pandangan holistik, mengelola sumber daya untuk memastikan produktivitas maksimum dan tumpang tindih minimum menjadi mudah.

Jadikan manajemen proyek mudah dan lancar dengan antarmuka yang ramah pengguna dan dapat disesuaikan. Versi terbaru ClickUp menyederhanakan berbagi file dan kolaborasi waktu nyata dengan menghubungkan semua orang dalam alur kerja Anda untuk mendapatkan masukan dari tim Anda.

Fitur terbaik ClickUp

Rencanakan dan prioritaskan tugas-tugas kantor Anda dengan visibilitas ke semua detail proyek Anda dan bagaimana Anda ingin menyelaraskannya dengan tujuan perusahaan

Gunakan Klik Dokumen untuk mengakses semuanya di satu tempat dengan menautkan Dokumen dan tugas. Tambahkan widget untuk memperbarui alur kerja, memperbarui status proyek, menetapkan tugas, berbagi file dan banyak lagi

Papan Tulis ClickUp adalah kanvas yang sempurna untuk memvisualisasikan ide-ide Anda, membuat alur kerja tim untuk curah pendapat, strategi, dan pemetaan, dan menambahkan lebih banyak konteks pada pekerjaan Anda dengan menautkan tugas, dokumen, dan file

ClickUp Whiteboards adalah pusat visual terpusat Anda untuk mengubah ide tim secara kolaboratif menjadi tindakan yang terkoordinasi

Buat item tindakan dan subtugas berdasarkan konteks tugas dan dokumen menggunakan ClickUp AI dan masukkan kreativitas ke dalam alur kerja konten Anda

Membuat templat tugas untuk tugas-tugas umum dan tambahkan fitur seperti pengeditan kaya, tag tugas, dan daftar periksa tugas sehingga Anda tidak perlu khawatir tentang tugas yang terlewat

Mengedit dokumen secara bersamaan agar mudah kolaborasi tim dan berikan tugas dan komentar kepada anggota tim Anda

Otomatiskan pelacakan tim dengan ClickUp Goals, tetap berada di jalur yang tepat untuk mencapai jadwal Anda dengan tujuan yang jelas, dan tetapkan target untuk melacak kemenangan

Melacak kemajuan terkait sasaran dengan dasbor Sasaran ClickUp

ClickUp memungkinkan migrasi lintas platform tanpa hambatan-misalnya, dari Google Workspace, Asana, Microsoft Excel, atau Monday.com-dan integrasi yang lancar dengan alat komunikasi seperti Zoom dan Slack

Keterbatasan ClickUp

Ada kurva pembelajaran untuk fitur-fitur baru

Versi gratisnya tidak memberikan akses ke fitur-fitur canggih seperti analitik atau jadwal proyek

Harga ClickUp

**Gratis Selamanya

Tak Terbatas: $7/bulan/pengguna

$7/bulan/pengguna Bisnis: $12/bulan/pengguna

$12/bulan/pengguna Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan ClickUp

2. Microsoft 365

melalui Microsoft 365 Platform intuitif yang lengkap memungkinkan Anda untuk membuat, berbagi, dan berkolaborasi di satu tempat, membuat kerja tim menjadi lancar. Microsoft Office 365 adalah aplikasi berbasis awan perangkat lunak manajemen kantor yang membantu bisnis kecil dan organisasi besar berkolaborasi di satu tempat dengan semua aplikasi favorit mereka.

Paket Microsoft Office 365 mencakup Microsoft Exchange Online, Microsoft SharePoint Online, Office for the Web, dan Microsoft Skype for Business Online. Perangkat lunak office suite online memungkinkan pengguna untuk menjadi lebih produktif dari mana saja secara virtual melalui Internet.

Fitur terbaik Microsoft 365

Kemampuan untuk mendesain apa saja mulai dari anggaran, postingan sosial, video, dan banyak lagi tanpa pengalaman desain grafis

Antarmuka Microsoft Office terpadu untuk membuat dokumen, presentasi, dan lembar kerja

OneDrive mengatur dan menyimpan semua file penting Anda di dalam Office 365

Fitur kolaborasi untuk tim dan klien Anda untuk bekerja bersama dari mana saja di semua perangkat Anda

Keterbatasan Microsoft 365

Anda tidak dapat membeli produk individual Office 365

Bandwidth rendah dapat menyebabkan Office suite menjadi lambat

Harga Microsoft 365

Microsoft 365 Business Basic: $6,00/pengguna/bulan

$6,00/pengguna/bulan Microsoft 365 Business Standard: $10,62/pengguna/bulan

$10,62/pengguna/bulan Microsoft 365 Business Premium: $22,00/pengguna/bulan

$22,00/pengguna/bulan Microsoft 365 Apps for Business: $8,25/pengguna/bulan

$8,25/pengguna/bulan Microsoft 365 E3: $36,00/pengguna/bulan (Komitmen tahunan)

$36,00/pengguna/bulan (Komitmen tahunan) Microsoft 365 E5: $ 57,00/pengguna/bulan (Komitmen tahunan)

$ 57,00/pengguna/bulan (Komitmen tahunan) Microsoft 365 F3: $8,00/pengguna/bulan (Komitmen tahunan)

$8,00/pengguna/bulan (Komitmen tahunan) Microsoft 365 Family : $99,99/tahun

: $99,99/tahun Microsoft 365 Personal: $69,99/tahun

Peringkat dan ulasan Microsoft 365

G2: 4.7/5 (4900+ ulasan)

4.7/5 (4900+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (13400+ ulasan)

3. Ruang Kerja Google

melalui Ruang Kerja Google Google Workspace adalah paket kantor online berbasis web yang mengintegrasikan tujuan bisnis Anda dengan kebutuhan tim dengan lancar. Duet AI terbaru mereka adalah sebuah peretasan produktivitas yang membantu meningkatkan produktivitas perusahaan Anda dengan AI generatif.

Anda bisa terhubung, berkreasi, dan berkolaborasi dengan bantuan email, obrolan, file, dan rapat dalam alternatif Microsoft Office ini. Versi terbaru dari Gmail cocok untuk organisasi dan perusahaan tingkat enterprise dan dilengkapi dengan dasbor analisis dan konfigurasi keamanan data.

Fitur terbaik Google Workspace

Kompatibilitas lintas perangkat memungkinkan karyawan berkolaborasi dari kantor atau rumah di berbagai perangkat, termasuk aplikasi seluler

Infrastruktur cloud menjaga informasi, identitas, aplikasi seperti Google Dokumen, dan perangkat tetap aman dan terlindungi

Integrasikan halaman yang dapat dibagikan dengan Google Kalender untuk menyimpan semua dokumen rapat Anda di satu tempat

uji coba 14 hari untuk merasakan rangkaian produktivitas Google

Keterbatasan Google Workspace

Tidak kompatibel dengan platform berbagi dokumen lainnya

Perangkat lunak berbasis web tidak memungkinkan untuk bekerja dalam mode offline

Harga Google Workspace

Versi Gratis : Selama 14 hari

: Selama 14 hari Paket Individu: $9,99/bulan (diskon tersedia dengan komitmen 1 tahun)

$9,99/bulan (diskon tersedia dengan komitmen 1 tahun) Pemula Bisnis : $6/bulan/pengguna (Komitmen tahunan)

: $6/bulan/pengguna (Komitmen tahunan) Standar Bisnis : $12/bulan/pengguna (Komitmen tahunan)

: $12/bulan/pengguna (Komitmen tahunan) Business Plus : $18/bulan/pengguna (Komitmen tahunan)

: $18/bulan/pengguna (Komitmen tahunan) Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Google Workspace

G2: 4.6/5 (42.200+ ulasan)

4.6/5 (42.200+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (15.200+ ulasan)

4. Apple iWork

Melalui Apple iWork Jika Anda ingin membuat dokumen, spreadsheet, dan presentasi dalam ekosistem Apple, Apple iWork dapat melakukannya. Gunakan alat produktivitas kantor di iCloud.com untuk membuka, mengedit, dan mengekspor dokumen dengan format file seperti Word, Excel, dan Presentasi.

Suite kantor memiliki berbagai templat yang mendukung pembuatan dokumen profesional yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Berkolaborasi dengan anggota tim Anda dengan fitur seperti melacak perubahan, sorotan, dan obrolan terintegrasi.

Fitur terbaik Apple iWork

Menyusun dokumen dan menambahkan gambar, bagan, dan lainnya dengan templat yang tersedia

Buat spreadsheet dengan bagan, tabel, gambar, Kategori Cerdas, dan tabel pivot

Membuat dan menyampaikan presentasi sendiri atau bersama tim menggunakan Keynotes

Keterbatasan Apple iWork

Pengguna menghadapi ketidakkonsistenan pemformatan saat membuka dokumen iWork di MS Office dan perangkat lunak perkantoran lainnya

Masalah kompatibilitas antara berbagai versi iOS

Harga Apple iWork

Versi gratis untuk siapa saja yang memiliki akun iCloud

Peringkat dan ulasan Apple iWork

G2: Ulasan tidak cukup

Ulasan tidak cukup Capterra: Tidak cukup ulasan

5. WordPerfect

melalui WordPerfect WordPerfect adalah paket perangkat lunak lengkap dengan berbagai fitur, mulai dari alat pengolah kata hingga alat pengeditan gambar yang mudah digunakan untuk membuat Anda lebih produktif.

Selain itu, Corel WordPerfect Office menawarkan fitur-fitur canggih seperti kamus Oxford bawaan, penerbit eBook, dan beberapa templat untuk memungkinkan Anda bekerja lebih cerdas.

Fitur terbaik WordPerfect

Paket perkantoran lengkap dengan aplikasi pengolah kata (WordPerfect), aplikasi spreadsheet (Quattro Pro), aplikasi Presentasi, WordPerfect Lightning, dan alat pengeditan gambar AfterShot

Membuka, mengedit, dan menyimpan format Microsoft Office versi terbaru di aplikasi WordPerfect Office

WordPerfect Lightning memungkinkan pengguna untuk mengumpulkan teks dan gambar dari berbagai sumber dan menggunakannya kembali sebagai dokumen atau email

Keterbatasan WordPerfect

Konversi tabel dan komponen lain ke alat lain, seperti Word, tidak bekerja dengan sempurna

Dibandingkan dengan Microsoft, redlining membutuhkan lebih banyak pekerjaan

Harga WordPerfect

Lisensi satu kali: $249,99

Peringkat dan ulasan WordPerfect

G2: 4.1/5 (73 ulasan)

4.1/5 (73 ulasan) Capterra: 4.4/5 (190 ulasan)

6. LibreOffice

melalui LibreOffice Jika Anda mencari alat produktivitas kantor yang mudah diakses dan hampir lengkap serta hemat biaya, produk dari Document Foundation, LibreOffice, dapat membantu Anda.

LibreOffice, sebuah paket perkantoran sumber terbuka, merupakan penerus dari OpenOffice. Perangkat lunak paket produktivitas perkantoran gratis ini membuat pekerjaan Anda tampak hebat apa pun format dan tujuan dokumen Anda, mulai dari tesis, laporan keuangan, dan presentasi hingga gambar teknis.

Fitur-fitur terbaik LibreOffice

Alat produktivitas perkantoran gratis dengan pengolah kata, editor spreadsheet, dan perangkat lunak presentasi yang tersedia dalam 110 bahasa

Menawarkan kompatibilitas dengan berbagai format dokumen, termasuk Microsoft Word (.doc, .docx), Excel (.xls, .xlsx), PowerPoint (.ppt, .pptx), dan Publisher

Perluas fungsionalitas dan otomatisasi tugas dengan ekstensi dari Pusat Ekstensi LibreOffice dan templat yang siap digunakan

Keterbatasan LibreOffice

Tidak memiliki opsi untuk menyimpan, berbagi, mengotomatisasi, dan mengintegrasikan secara online dengan perangkat lunak lain

Antarmuka yang ketinggalan zaman dibandingkan dengan paket produktivitas lainnya

Harga LibreOffice

**Gratis selamanya

Peringkat dan ulasan LibreOffice

G2: 4.3/5 (257 ulasan)

4.3/5 (257 ulasan) Capterra: 4.3/5 (2151 ulasan)

7. Apache OpenOffice

via Apache OpenOffice Kami memiliki solusi jika CFO Anda telah meminta pemotongan anggaran namun masih membutuhkan paket perkantoran sumber terbuka.

Apache OpenOffice adalah perangkat lunak produktivitas sumber terbuka gratis yang membantu organisasi menyiapkan Excel, presentasi, grafik, dan manajemen data dengan lebih cepat.

Fitur-fitur terbaik Apache OpenOffice

Tersedia dalam berbagai bahasa dan kompatibel dengan semua komputer standar

Data disimpan dalam format standar terbuka internasional, yang dapat membaca dan menulis file yang dibuat menggunakan perangkat lunak perkantoran standar lainnya

Apache OpenOffice Base memungkinkan Anda untuk membuat dan memodifikasi tabel, formulir, dan laporan dalam perangkat lunak suite

Keterbatasan Apache OpenOffice

Antarmuka pengguna membosankan dan ketinggalan zaman

Beberapa format dari aplikasi MS Office tidak kompatibel dengan Oneoffice

Harga Apache OpenOffice

**Gratis selamanya

Peringkat dan ulasan Apache OpenOffice

G2: 4.3/5 (300+ ulasan)

4.3/5 (300+ ulasan) Capterra: 4.4/5 (480+ ulasan)

8. Tempat Kerja Zoho

melalui Tempat Kerja Zoho Menemukan tim Anda menyulap antara beberapa aplikasi dan bekerja dalam silo?

Bisnis dapat menghilangkan pekerjaan kasar dengan dasbor terpadu yang mengintegrasikan aplikasi dan sumber bisnis Anda di satu tempat dengan Zoho Workplace, sebuah rangkaian terintegrasi dari aplikasi dan alat produktivitas .

Zoho Workplace memiliki layanan email, alat manajemen file, dan paket kantor dan kolaborasi. Perangkat lunak suite produktivitas ini menyediakan kolaborasi bergaya media sosial untuk kotak surat Anda. Di Streams Zoho Mail, kirimkan ide Anda, lakukan sesi curah pendapat dengan tim Anda, dan rencanakan item tindakan secara bersamaan.

Fitur terbaik Zoho Workplace

Dasbor yang dapat disesuaikan memungkinkan Anda untuk mengubah tema dan memilih bahasa pilihan Anda

Dengan aplikasi seluler Workplace, terhubung dan berkolaborasi dengan tim Anda dari mana saja

Connect adalah solusi intranet sosial untuk kolaborasi di seluruh perusahaan

Buat dan berikan presentasi profesional kepada audiens Anda secara global dengan Zoho Show dan pilih dari beberapa templat dan opsi animasi tingkat lanjut

Keterbatasan Zoho Workplace

Kurva pembelajaran yang curam untuk pengguna pertama kali

Tantangan integrasi dengan aplikasi non-Zoho

Harga Zoho Workplace

Standar : $3/bulan/pengguna

: $3/bulan/pengguna Profesional : $6/bulan/pengguna

: $6/bulan/pengguna Hanya Email : $1/bulan/pengguna

: $1/bulan/pengguna Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Zoho Workplace

G2: 4.4/5 (2300+ ulasan)

4.4/5 (2300+ ulasan) Capterra: Tidak ada ulasan yang cukup

9. Kantor SoftMaker

melalui Kantor SoftMaker SoftMaker Office adalah Alternatif Google Workspace dengan terjemahan otomatis, penggabungan PDF, tanda tangan digital, dan perbandingan dokumen untuk ponsel pintar dan tablet.

Paket produktivitas yang sesuai dengan GDPR ini kompatibel dengan Microsoft Office, sehingga Anda dapat mengedit dokumen di ekosistem Microsoft.

Fitur terbaik SoftMaker Office

Dilengkapi dengan terjemahan otomatis, penggabungan PDF, tanda tangan digital, dan perbandingan dokumen

Font OpenType dan TrueType berkualitas premium untuk sistem Windows, Mac, dan Linux

Sesuai dengan GDPR dan tersedia di aplikasi seluler untuk iOS dan Android

Keterbatasan SoftMaker Office

Tidak mudah disinkronkan dengan penyimpanan awan

Pengguna mengeluhkan pembaruan yang bermasalah dan lambat

Harga SoftMaker Office

Profesional 2024 : $129.95

: $129.95 Standar 2024: $99.95

peringkat dan ulasan SoftMaker Office

G2: Tidak cukup ulasan

Tidak cukup ulasan Capterra: Tidak cukup ulasan

10. OnlyOffice

melalui OnlyOffice Anggap saja Anda adalah seorang manajer departemen TI pada sebuah institusi pendidikan yang ingin mengintegrasikan paket office dengan lingkungan awan untuk menyimpan dokumen dengan aman di awan. Anda mencari alternatif MS Office dengan hosting lokal, dan OnlyOffice sangat cocok.

Paket produktivitas OnlyOffice memungkinkan para guru dan siswa merampingkan pekerjaan pada proyek-proyek mereka, berkolaborasi secara online, membuat dan mengedit dokumen, spreadsheet, dan presentasi, dan memfasilitasi proses belajar mengajar.

Fitur terbaik OnlyOffice

Panel kontrol intuitif untuk mengelola ruang kerja digital Anda dan menyesuaikannya dengan skema warna bawaan, mengganti logo, judul, dan tautan, serta mengubah tema antarmuka

Ruang kolaborasi memungkinkan penulisan dokumen bersama, melacak perubahan, dan komunikasi secara real-time dengan obrolan serta panggilan audio dan video bawaan

Gunakan Ruang Kerja untuk dokumentasi proyek , mengenkripsi kolaborasi dokumen untuk keamanan perusahaan, dan menganalisis produktivitas tim Anda menggunakan bagan Gantt

Keterbatasan OnlyOffice

Tidak mudah untuk mengkustomisasi frontend

Tidak secara otomatis disinkronkan dengan Google Drive

Harga OnlyOffice

Perusahaan : $ 2.200/server untuk 50 pengguna

: $ 2.200/server untuk 50 pengguna Enterprise Plus: $ 3.300/server untuk 50 pengguna

$ 3.300/server untuk 50 pengguna Enterprise Premium: $ 4,450/server untuk 50 pengguna

Peringkat dan ulasan OnlyOffice

G2: 4.4/5 (63 ulasan)

4.4/5 (63 ulasan) Capterra: 4.5/5 (324 ulasan)

Siap Merevolusi Produktivitas Organisasi Anda?

Pilihan perangkat lunak office suite Anda adalah kompas yang memandu Anda menuju kolaborasi yang efisien, pemrosesan dokumen yang efisien, dan efisiensi organisasi yang lebih baik. Pilihlah rangkaian produktivitas yang konsisten dengan alur kerja organisasi Anda, yang menyediakan lingkungan yang lancar, produktif, dan aman bagi tim untuk mencapai tujuan mereka.

ClickUp adalah salah satu paket kantor terbaik yang tersedia untuk bisnis, organisasi, institusi pendidikan, dan siapa saja yang ingin membuat dan berbagi konten digital. Manajemen alur kerja memecah proyek yang kompleks menjadi tugas-tugas yang dapat dikelola dan memungkinkan Anda untuk menetapkan tanggung jawab, melacak kemajuan, dan mengotomatiskan langkah-langkah alur kerja manual.

ClickUp otomatisasi terintegrasi dengan perangkat lunak perkantoran lain untuk memastikan aliran informasi yang lancar antara perangkat lunak dan departemen yang berbeda. Keamanan tingkat perusahaan menjadikannya sebagai paket office online pilihan, bahkan untuk industri seperti institusi pendidikan.

Fitur-fitur canggih seperti templat spreadsheet, alat kolaborasi tim, migrasi lintas platform, dan kemampuan untuk berintegrasi dengan aplikasi komunikasi lainnya membuat ClickUp sangat cocok untuk para profesional yang sibuk yang ingin membuat dan berbagi konten digital dengan klien dan tim mereka.

Coba Produktivitas kantor ClickUp perangkat lunak hari ini.