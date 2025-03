Google Keep vs Evernote: Ulasan 2025 (Fitur, Harga)

Mari kita hadapi itu. Kita semua membutuhkan catatan. 📝

Entah itu proyek yang kita miliki, daftar belanjaan yang kita buat, atau daftar acara Netflix yang harus kita tonton, kita semua suka dan merasa catatan itu berguna.

Namun, bagaimana dan di mana kita bisa mencatat semuanya?

Beberapa orang mengatakan bahwa Google Keep adalah yang sempurna papan buletin digital untuk membuat catatan. Yang lain bersikeras bahwa Evernote adalah aplikasi pencatatan yang lebih komprehensif dengan fitur manajemen tugas yang sederhana.

namun, ketika Anda melakukan perbandingan Evernote vs Google Keep secara mendetail, Anda akan menemukan bahwa kedua aplikasi pencatatan ini saling bersaing ketat.

Lalu, apa pilihan utama?

Bagaimanapun juga, memilih yang terbaik bisa jadi sama sulitnya dengan memilih antara Iron Man dan Captain America. 🙆

Dalam artikel ini, kami akan memberi Anda perbandingan Google Keep vs Evernote secara mendetail, dan menyarankan alternatif terbaik untuk keduanya.

mari kita lihat aplikasi mana yang akan membantu Anda membuat catatan yang tepat!

Apa itu Google Keep?

Melalui Google Keep Google Keep percaya untuk menjaga segala sesuatunya tetap sederhana, lugas, dan minimalis seperti catatan tempel . Fitur ini memungkinkan Anda menangkap catatan teks secara instan, yang dapat Anda akses di layar beranda ponsel dengan menambahkan widget.

Pernahkah Anda dikejutkan oleh ide brilian yang hilang begitu saja ketika Anda sampai di desktop?

Nah, jangan sampai hal itu terjadi lagi!

Dengan Google Keep, Anda dapat merekam catatan suara di aplikasi Android atau aplikasi iOS dan kemudian mengakses catatan yang telah ditranskripsikan di desktop untuk mengeditnya.

1. Catatan dengan kode warna

Dengan antarmuka pengguna Keep, Anda dapat menghindari kekacauan dan mempertahankan warna!

Catatan berkode warna Google Keep menambah kejelasan pada daftar tugas Anda. Misalnya, Anda dapat memberi kode warna untuk rencana hari Minggu dengan warna merah dan tugas hari Senin dengan warna biru. #MondayBlues.

2. Pengingat Google Keep juga memungkinkan Anda menambahkan pengingat di ponsel iOS atau Android Anda sehingga Anda tidak merusak hari Anda dengan rentang memori ikan mas.

Aplikasi ini juga menawarkan pengingat berbasis lokasi, yang mengirimkan notifikasi ketika Anda tiba atau meninggalkan tempat tertentu.

Sebagai contoh, Anda dapat mengatur notifikasi seperti 'tampil prima untuk rapat jam 10 pagi' saat tiba di kantor dan 'mengambil makanan anjing' dalam perjalanan pulang.

3. Kemudahan penggunaan

Jika Anda mencari aplikasi pencatatan yang mudah digunakan dengan fitur manajemen tugas dasar, maka Keep adalah aplikasi yang tepat untuk Anda.

Catatan apa pun yang dibuat di aplikasi seluler Anda (perangkat Android dan Apple) akan diperbarui secara instan di aplikasi desktop Anda (Windows, Linus, Mac). Dan karena Google Keep terintegrasi dengan semua produk Google lainnya, Anda bisa melihat catatan Google Keep tanpa harus keluar dari Gmail.

4. Opsi pencatatan serbaguna

Suka mencoret-coret dan membuat sketsa selama rapat yang sangat panjang?

Google Keep dapat mengubah hasrat Anda menjadi sesuatu yang lebih produktif.

AI-nya dapat membantu membuat coretan Anda mudah dicari. Misalnya, jika Anda menggambar lapangan bulu tangkis dan kok, Anda bisa menemukan gambar Anda dengan mengetikkan istilah-istilah tersebut di bilah pencarian.

Aplikasi ini juga dapat menyalin catatan fisik Anda ke dalam catatan digital. Anda cukup mengambil gambar catatan tulisan tangan dan menunggu pengenalan karakter optik (OCR) Keep memindai foto untuk mencari kata-kata.

Apa itu Evernote?

Melalui Evernote Evernote memungkinkan Anda menulis catatan yang mendetail dan menyimpan beberapa jenis multimedia.

Dari PDF ke presentasi online hingga beberapa lembar persyaratan untuk satu tugas, aplikasi web Evernote dapat menangani hampir semua hal yang diberikan oleh pekerjaan Anda!

Tidak heran jika dibandingkan dengan Apple Pages dan Microsoft Word.

Dan jika Anda tidak membawa perangkat seluler, Evernote juga bisa diakses sebagai aplikasi Chrome atau melalui iPad.

Selain itu, aplikasi ini memungkinkan Anda menghemat biaya fotokopi dengan fitur pemindai. Dengan cara ini, Anda bisa bergerak dalam diam seperti huruf "G" pada lasagna dan dengan cepat menangkap resep lasagna rahasia rekan Anda yang terlalu licik untuk dibagikan.

1. Pemformatan tanpa akhir

Bukankah kita semua suka mempercantik dokumen kita dengan warna-warni (terutama jika dokumen tersebut tidak memiliki konteks)?

Dengan Evernote, Anda dapat melakukan hal itu.

Editor teks Evernote yang tangguh memungkinkan Anda menyoroti poin-poin penting yang dimaksudkan untuk mengesankan audiens Anda, dan Anda dapat menggunakan font yang mewah untuk membuat slogan Anda menonjol.

Selain itu, Anda bisa menambahkan tabel dan mendapatkan opsi super dan subskrip. Faktanya, fitur ini membuat Evernote menjadi pesaing Apple Notes yang hebat.

2. Pemangkas web

Alat ekstensi web clipper di Evernote membuat kehidupan kerja Anda menjadi sangat nyaman dan memungkinkan Anda menyimpan seluruh teks, gambar, dan PDF hanya dengan sekali klik.

Alat ini sangat bagus untuk mengambil tangkapan layar dari kolom bisnis sehingga Anda bisa merujuknya nanti dan memasukkannya sebagai bagian dari pemikiran dalam kalimat pembuka presentasi Anda atau ketika Anda memenangkan penghargaan 'karyawan terbaik bulan ini'.

kliping digital ini jauh lebih baik daripada membolak-balik halaman buku catatan Anda untuk menemukan kata yang Anda pelajari pada hari Senin lalu.

3. Fungsionalitas pencarian yang kuat

Evernote disusun seperti sebuah folder catatan. Anda dapat memfilter semua catatan Anda dengan tag tertentu untuk mempersempit pencarian Anda.

Selain itu, Anda dapat mengurutkan catatan berdasarkan tanggal mulai atau berdasarkan urutan abjad.

4. Pintasan papan ketik

Pintasan keyboard Evernote dapat membantu meningkatkan efisiensi kerja Anda. Hal ini juga menghindarkan mouse Anda dari penusukan tanpa henti yang dilakukannya setiap kali Anda perlu mengakses beberapa informasi. 😅

Dengan pintasan keyboard, Anda dapat mengakses setiap jenis catatan dan buku catatan dalam hitungan detik. Hal ini juga membebaskan pikiran Anda untuk melakukan tugas-tugas lain seperti memeriksa pembaruan pekerjaan terbaru (atau pembaruan cerita Instagram).

Bertanya-tanya apakah Evernote masih merupakan pilihan yang tepat untuk tim Anda?

Periksa ini Tinjauan Evernote dengan alternatif termasuk OneNote **_, Dropbox, dan banyak lagi!

Google Keep vs Evernote

Google Keep dan Evernote adalah aplikasi pencatatan populer yang dapat membuat hidup Anda lebih teratur.

Dari memungkinkan Anda mengambil halaman web tertentu dengan gunting web hingga menawarkan ekstensi peramban untuk menyimpan gambar atau artikel, keduanya memiliki banyak kemiripan!

Tapi apa yang membedakan keduanya?

lihat saja nanti. 👀

Berikut ini adalah perbandingan Evernote vs Google Keep yang berfokus pada perbedaan utama keduanya.

1. Pencatatan

Dari menyusun pertemuan klien catatan hingga daftar belanjaan, membuat catatan memang merupakan pekerjaan yang tidak pernah selesai.

Tapi ini aplikasi daftar tugas dapat menghemat waktu (dan kewarasan) Anda. Begini caranya:

Google Keep

Dengan Google Keep, Anda bisa memulai daftar baru, menambahkan gambar baru, dan bahkan merekam catatan audio (saat Anda malas mengetik).

Anda juga dapat menambahkan tag khusus ke catatan dan mengarsipkan atau menghapus catatan sebelumnya.

Aplikasi ini melangkah lebih jauh dengan memungkinkan Anda mengurutkan daftar tugas ke dalam dua kategori: catatan dan pengingat.

Namun, aplikasi ini tidak mendukung pemformatan teks, yang berarti Anda harus menggunakan font default.

Masalahnya?

Bahkan ide terbaik Anda mungkin tidak terlihat karena Anda terbatas pada font yang membosankan dan format dasar. 😑

Bonus: Aplikasi Daftar Tugas untuk Apple

Evernote

Evernote menawarkan lebih banyak pilihan dalam hal membuat catatan: membuat anotasi PDF, melampirkan video YouTube atau memo suara, dan menyesuaikan catatan Anda dengan pemformatan teks yang kaya.

Selain itu, semuanya tersimpan rapi di dalam buku catatan, dan Anda bahkan bisa menggabungkan catatan yang berkaitan. Aplikasi ini bahkan memungkinkan Anda mengatur catatan berdasarkan tanggal, judul, atau tag.

Namun, terkadang lebih banyak fitur berarti lebih kompleks.

Apa yang kami maksud?

Terkadang membuat daftar tugas atau menambahkan catatan singkat tidak memerlukan buku catatan, tumpukan catatan, dan tag. Memiliki terlalu banyak fitur dapat membingungkan pengguna baru, dan mereka mungkin harus menambahkan catatan "pelajari cara menggunakan Evernote" ke daftar tugas tersebut.

2. Kolaborasi

Aplikasi pencatatan kolaboratif dapat membantu tim Anda berkomunikasi dengan cepat dan mengedit dokumen secara real-time.

Dengan cara ini, jika ada perubahan yang perlu dilakukan, seluruh tim Anda dapat mencatatnya secara bersamaan.

Google Keep

Sangat mudah untuk berbagi catatan di Google Keep.

Anda dapat berbagi catatan baru dengan siapa pun hanya dengan memasukkan alamat email mereka. Namun, aplikasi ini tidak memiliki pengaturan perizinan yang terperinci, yang berarti siapa pun dapat mengedit atau menghapus catatan Anda.

Namun, ada cara untuk mengatasi masalah ini.

Untuk menambahkan kontrol izin, pertama-tama Anda harus menyalin dan menempelkan catatan Anda ke dalam file Google Doc lalu bagikan Google Dokumen menggunakan kontrol izin Google Dokumen.

Evernote

Evernote memungkinkan Anda berkolaborasi dengan anggota tim dengan membuat tautan yang dapat dibagikan.

Dengan cara ini, kolaborator dapat melihat dan mengedit catatan.

Sebelum Anda melanjutkan dan membuat akun Evernote, Anda harus tahu bahwa Anda tidak dapat melacak riwayat versi atau mengembalikan catatan ke versi yang lebih lama dalam paket gratis mereka.

Ini berarti jika Anda memilih paket ini, pada dasarnya tidak ada catatan tentang ide-ide hebat yang pernah Anda catat. 😭

3. Integrasi

Integrasi seperti semangkuk mac 'n' cheese yang lezat; semakin banyak yang Anda dapatkan, semakin baik!

Mengapa?

Memiliki akses ke banyak integrasi berarti Anda bisa menyederhanakan lebih banyak proses bisnis, mulai dari komunikasi tim hingga manajemen proyek.

Selain itu, alat manajemen proyek dapat membantu Anda menangani daftar tugas Anda dalam urutan yang benar dengan fitur penentuan prioritas tugas, dan Anda dapat merampingkan proses yang berulang dengan tugas-tugas yang berulang

Mari kita lihat apakah Google Keep dan Evernote dapat membuat Anda merasa bahagia seperti halnya mac 'n' cheese.

Google Keep

Sebagai produk Google, Keep terintegrasi dengan seluruh ekosistem aplikasi Google, termasuk Google Docs, Drive, Kalender, dll.

Namun, integrasi Keep terbatas pada semua Google Apps saja.

Sepertinya Anda harus mengucapkan selamat tinggal pada semua aplikasi non-Google favorit Anda.

Masih merasa aplikasi ini adalah Keep?

Evernote

Perbedaan utama antara Google Keep dan Evernote adalah Evernote menawarkan integrasi yang luas dengan aplikasi pihak ketiga seperti Google Drive, Slack, Microsoft Teams, dan Outlook, sedangkan Google Keep hanya terintegrasi dengan Google Apps.

Selain itu, Evernote juga bisa dihubungkan ke ribuan aplikasi lain melalui Zapier.

4. Harga

Meskipun memiliki aplikasi pencatatan dengan akses ke banyak fitur adalah hal yang bagus, namun tidak terlalu bagus jika Anda harus mengeluarkan biaya lebih untuk mendapatkan fitur-fitur tersebut!

Ini seperti menemukan kedai es krim terbaik di kota, tetapi hanya untuk menyadari bahwa kedai itu terlalu jauh dari lingkungan Anda.

Mari kita lihat apakah Google Keep dan Evernote sesuai dengan rencana anggaran Anda:

Google Keep

Jika Anda memiliki Akun Google, maka Google Keep sepenuhnya gratis untuk digunakan. Satu-satunya waktu Anda mungkin diminta untuk membeli adalah ketika Anda kehabisan penyimpanan. Penyimpanan dibatasi hingga 15GB.

Evernote

Paket gratis Evernote memiliki "terlalu banyak batasan" yang tertulis di atasnya.

Sebagai contoh, ada batas penyimpanan 60MB/bulan, dan membatasi Anda pada dua perangkat.

Selain itu, paket gratis tidak menawarkan templat khusus, manajemen tugas, dan akses offline pada perangkat seluler atau aplikasi desktop.

Berikut ini tiga opsi harga yang ditawarkan oleh Evernote:

Evernote Gratis: Tag Pemotong web Sinkronisasi hingga dua perangkat

Evernote Personal ($8,99/bulan): Anotasi PDF Catatan offline Buat kustom Templat Evernote Evernote Professional ($10,99/pengguna per bulan): unggahan bulanan 20 GB Manajemen tugas Ekspor buku catatan sebagai file PDF



Dengar, kami mengerti. Sulit untuk memilih salah satu dari Google Keep dan Evernote.

Tapi jangan khawatir. Mari kita bahas fitur-fitur unggulan mereka untuk membantu Anda membuat keputusan.

Membandingkan *Google Keep Vs OneNote* !

Google Keep Vs Evernote di Reddit

Kami mengunjungi Reddit untuk melihat pendapat orang-orang dalam perdebatan Google Keep Vs Evernote. Saat Anda mencari Google Keep Vs Evernote di Reddit banyak pengguna yang setuju bahwa alat ini berguna untuk berbagai alasan:

"Seperti yang dikatakan orang lain, keduanya sangat berbeda. Evernote adalah perbandingan yang lebih dekat dengan OneNote dan Keep adalah bentuk catatan tempel."

Kembali ke titik awal, bukan?

Tapi tunggu! Kami punya solusinya.

Tidak Bisa Memutuskan Antara Google Keep & Evernote? Perkenalkan ClickUp

Aplikasi pencatatan yang sempurna untuk membantu Anda membuat daftar tugas harian dan mengelolanya secara efisien.

Dan jika pencatatan adalah sebuah kekuatan super, maka ClickUp adalah senjata rahasia Anda.

ClickUp adalah salah satu dari produktivitas dengan nilai tertinggi dan alat pencatat digunakan oleh tim yang produktif di perusahaan kecil dan besar.

Mulai dari mencetak seluruh daftar tugas hingga melacak waktu yang dihabiskan untuk mengerjakan tugas, fitur-fitur ClickUp yang lengkap mengalahkan Google Keep dan Evernote.

Inilah alasan mengapa ClickUp adalah aplikasi pencatatan dan produktivitas terbaik:

1. Mencoret-coret ide di Notepad online

Gunakan Klik Notepad untuk menulis ide-ide segar, membuat daftar tugas, menambahkan pengingat, membuat daftar periksa, dan banyak lagi.

Aplikasi ini juga merupakan buku catatan digital gratis di mana Anda dapat menyimpan ide tanpa batas dan menggunakan Pemformatan Teks Kaya untuk membuat daftar tugas yang penting menjadi lebih menonjol.

Selain itu, Ekstensi Google Chrome dari ClickUp memungkinkan Anda membuat catatan di dalam Chrome. Notepad Anda akan terlihat di sudut layar, di setiap situs web yang Anda kunjungi. Dan Anda dapat menonaktifkannya hanya dengan satu klik!

Dan untuk mengubah catatan Anda menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti, yang harus Anda lakukan adalah:

Klik tanda + di dalam catatan atau pada opsi catatan

Pilih Daftar untuk membuat penyesuaian

Mengubah catatan menjadi tugas di ClickUp

Dan voila! Catatan Anda sekarang telah diubah menjadi tugas untuk Anda kerjakan.

2. Klik Dokumen

Gunakan Klik Dokumen untuk membuat catatan tanpa mengkhawatirkan kapasitas penyimpanan atau batas halaman. Membuat Halaman Bersarang di dalam folder Doc untuk pengorganisasian dan tidak pernah salah menempatkan catatan Anda lagi

Dengan ClickUp Docs, Anda akan mendapatkan semua fungsionalitas aplikasi dokumen khusus dengan kenyamanan sebuah buku catatan:

Gunakan opsi pemformatan teks yang kaya untuk membuat dokumen yang terperinci

Sarangkan halaman dalam dokumen untuk membuat file yang komprehensif dengan bagian yang berbeda

Buat hubungan dalam dokumen Anda untuk menautkan tugas, proyek, dan dokumen lain bersama-sama untuk menyederhanakan pembaruan proyek dan menyimpan semua pekerjaan Anda di satu tempat

Ekspor catatan dengan mengunduh dokumen dalam format PDF atau HTML

Membuat catatan dan memilih dari opsi font di ClickUp Docs

Awali Hari Kerja Anda dengan Catatan yang Tepat!

Google Keep dan Evernote adalah alat pencatat yang hebat.

Namun, keduanya memiliki keterbatasan masing-masing, yang dapat menurunkan momentum kerja Anda.

Di satu sisi, Google Keep tidak memungkinkan Anda mengatur catatan ke dalam struktur folder hirarkis dan Anda tidak mendapatkan opsi pemformatan teks yang kaya. Di sisi lain, Evernote menawarkan banyak sekali fitur pencatatan dan pemformatan, tetapi semuanya dengan harga premium.

Sepertinya Anda akan kehilangan uang atau fitur dengan memilih salah satunya. 🤷‍♂️

Kecuali tentu saja, Anda memilih ClickUp yang memberi Anda yang terbaik dari kedua dunia!

Ini adalah alat pencatat terbaik yang dapat membantu Anda sebagai pencatat, pelacak tugas, pengelola dokumen, pengingat digital, dan banyak lagi. Beralih ke ClickUp secara gratis hari ini untuk memberikan tim Anda kekuatan pencatatan yang nyata.⚡️