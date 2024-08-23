Hogyan készítsünk agilis Scrum táblát a projektmenedzsmenthez (példákkal)

A scrum tábla szórakoztatóan hangzik – mint egy társasjáték, amit a barátaival játszik.

Az egyetlen különbség? Barátok helyett kollégák vannak. Társasjáték helyett pedig egy olyan eszköz, amely az együttműködést és a csapatmunkát szórakoztató folyamattá teszi.

A Scrum táblák segítenek jobban kezelni a csapat feladatait, és ugródeszkaként szolgálhatnak a produktív együttműködéshez, különösen az agilis projektek esetében.

De mik is ezek? Ki használja őket? És miért segítenek olyan hatékonyan a feladatok gyors elvégzésében?

Mindezekről és még sok másról is beszélünk ebben a blogbejegyzésben.

Bónusz: Szerezzen be egy új eszközt, amely az alapvető Scrum táblát az egész csapat termelékenységének katalizátorává alakítja! 🤫

Mi az a Scrum tábla?

A Scrum tábla egy vizuális teendőlista, amelyet a folyamatban lévő sprint feladatait kezelésére és nyomon követésére használnak. Oszlopokból áll, amelyek a munkafolyamat különböző szakaszait jelzik (pl. Teendők, Folyamatban, Befejezettek). Minden oszlopban sorok vannak, amelyek az egyes feladatokat vagy munkatételeket jelzik. A feladatokat kis, kezelhető részekre bontják, és a táblán balról jobbra mozgatják, hogy látható legyen az előrehaladás.

A csapatok a sprinttervezési megbeszéléseken használják a Scrum táblákat, hogy feltöltsék a következő sprint feladatait. Emellett a napi állásfoglalási megbeszéléseken is frissítik a táblát, hogy megmutassák az elvégzett munkát.

Az összes feladat egyetlen oldalon történő szinkronizált megjelenítésével a Scrum-tábla menedzser láthatja, hogyan haladnak a feladatok, eltávolíthatja az esetleges lemaradásokat, és valós időben megoldhatja a problémákat, hogy betarthassa a projekt határidőit.

Ez segít a Scrum csapatvezetőknek a haladás nyomon követésében, és biztosítja, hogy mindenki produktív és felelősségteljes legyen, valamint a projekt általános céljait szem előtt tartva haladjon.

A Scrum táblák rendkívül sokoldalúak. Testreszabhatók az egyes projektek követelményeinek megfelelően. De ahhoz, hogy az egész csapat számára testreszabott Scrum táblát fejlesszen ki, ismernie kell a Scrum keretrendszer alapvető elemeit!

Néhány kattintással beállíthatja a ClickUp Scrum táblasablonjait.

A Scrum keretrendszer alapvető aspektusainak magyarázata

A Scrum keretrendszer segít a csapatoknak a működő szoftverek iteratív és inkrementális szállításában, hangsúlyt fektetve a rugalmasságra, az átláthatóságra és a folyamatos fejlesztésre. Könnyű, mégis hatékony, ezért különösen népszerű komplex projektek kezelésében.

A terminológia kihívásnak tűnhet, különösen, ha még nem ismeri a Scrumot. De megpróbáltuk elmagyarázni az agilis Scrum kifejezéseket, hogy segítsünk Önnek többet elérni kevesebb idő alatt. 💁

1. A Scrum csapat alapelvei

Bizonyos értékek határozzák meg a Scrum csapat sikereit minden projektben.

Vizualizáció: A Scrum táblának oszlopok, kártyák és vizuális jelzések segítségével kell ábrázolnia a munkafolyamat minden szakaszát és az egyes feladatok előrehaladását.

Átláthatóság és fókusz: Minden csapat tagjának könnyen érthetőnek kell lennie a projekt általános folyamatának és a feladatok prioritásainak.

Iteráció és alkalmazkodóképesség: A táblának támogatnia kell a sprint alapú munkát, és könnyen módosíthatónak kell lennie a napi frissítések és visszajelzések alapján.

Csapatmunka és felelősségvállalás: Az elrendezésnek ösztönöznie kell az önszerveződést, a feladatokért való felelősségvállalást és a csapat tagjai közötti együttműködésen alapuló problémamegoldást.

Mérőszámok és láthatóság: A legfontosabb információk, mint például a sprint célok, a hátralévő napok száma és az egyéni felelősségek, könnyen láthatónak kell lenniük.

2. Sprint

A sprint nem annyira 100 méteres síkfutás, mint inkább váltóverseny! Minden alcsoport megkapja a „váltóbotot” (sprint cél), együtt dolgozik egy szakasz (feladatok) teljesítésén, és a végén átadja a kidolgozott eredményt (növekmény). Minden sprint végső soron hozzájárul a nagyobb cél (projekt cél) eléréséhez.

A sprintek elengedhetetlenek a Scrum keretrendszert meghatározó agilitás és reagálóképesség fenntartásához.

A nagy projekteket kezelhető részekre bontják, gyors megvalósítást tesznek lehetővé, és elősegítik a folyamatos tanulást és fejlesztést.

A Scrum keretrendszerhez hasonlóan a sprinteknek is megvan a maguk terminológiája:

Rögzített időtartam: Általában egy-négy hét, a rövid sprint időszak segít fenntartani a koncentrációt és megakadályozza, hogy a projekt elhúzódjon.

Időkeretes események: Az olyan speciális ceremóniák, mint a sprinttervezés, a napi stand-upok, a sprintfelülvizsgálatok és a retrospektívák segítik a munkafolyamat irányítását és a csapatot a helyes úton tartják.

Egyetlen sprint cél: Egyértelmű cél, amely meghatározza a sprint általános fókuszát és irányát.

Sprint backlog: A termék backlogból kiválasztott és méretre szabott feladatok összessége, amelyeket a sprint során kell elvégezni.

Inkrementális szállítás: Minden sprint végén inkrementális termékfrissítés kerül szállításra, amely korai értéket és visszajelzési lehetőségeket kínál.

Töltse le ezt a sablont Tervezze meg a sprinteket ezzel a könnyen használható sablonnal, hogy csapata agilis és hatékony maradjon.

3. A Scrum csapat szerepei

Most nézzük meg a Scrum csapatmenedzsmentet. Míg a csapat minden tagja felelős a neki kiosztott feladatokért, néhányuknak az a feladata, hogy az egész folyamatot előre mozdítsa.

Termék tulajdonos: Azok az érdekelt felek, akik a termék backlogjának prioritásait meghatározva és kezelve meghatározzák a termék jövőképét.

Scrum Master: elősegíti a Scrum folyamatot, eltávolítja az akadályokat és biztosítja a keretrendszer hatékony betartását.

Fejlesztőcsapat: Az önszerveződő csapat, amely a backlogból felvett feladatok elvégzésével felelős az egyes sprintekben a munka elvégzéséért.

Ki használja a Scrum táblát és miért?

A Scrum táblákat eredetileg egy célból fejlesztették ki: hogy a szoftverfejlesztő csapatok munkája szervezettebb legyen. Ma azonban a Scrum táblák sokkal sokoldalúbb eszközök, amelyeknek végtelenül sokféle felhasználási lehetőségük van!

Komplex projektek és iteratív munkafolyamatok esetén elengedhetetlen a Scrum tábla használata. De számos más helyzetben is segíthet más agilis csapatoknak, például a munkafolyamatok vizualizálásában és a munka koordinálásában.

Szoftverfejlesztő csapatok

Használati eset: Kövesse nyomon a fejlesztési feladatok, hibák és funkciók előrehaladását egy sprint cikluson belül.

Miért: Fokozott átláthatóság és együttműködés, az akadályok korai felismerése és a sprint célok koncentrált teljesítése.

Marketingcsapatok

Használati példa: Kampányfeladatok, Kampányfeladatok, tartalomkészítési munkafolyamatok és promóciós tevékenységek kezelése

Miért: A kampány előrehaladásának és a feladatok közötti függőségek áttekintése, valamint a határidők betartása

Tervezőcsapatok

Használati példa: Kövesse nyomon a tervezési iterációkat, a vázlatokat, a prototípusokat és a felhasználói élmény javításait.

Miért: Könnyű összehangolás a tervezők és a fejlesztők között, a tervezési szűk keresztmetszetek korai felismerése és a visszajelzések alapján történő rugalmas kiigazítások.

Értékesítési csapatok

Használati példa: Az értékesítési tevékenységek figyelemmel kísérése, a potenciális ügyfelek és üzletek nyomon követése, valamint a kvóták kezelése egy adott időkereten belül.

Miért: Átfogó képet ad az értékesítési folyamat szakaszairól, és megkönnyíti a célok eléréséhez szükséges tevékenységek prioritásainak meghatározását.

Humánerőforrás-csapatok

Használati példa: Toborzási folyamatok, új munkatársak beillesztése és teljesítményértékelések kezelése

Miért: A HR-munkafolyamatok hatékonyságának és átláthatóságának javítása, a feladatok időbeni elvégzése és a dokumentáció karbantartásának egyszerűsítése.

Termékmenedzsment csapatok

Használati eset: Kövesse nyomon Kövesse nyomon a termékfejlesztési terv kidolgozását , rangsorolja a funkciókat, és figyelje a felhasználói visszajelzéseket.

Miért: egységes áttekintés a termékfejlesztési terv előrehaladásáról, hatékony kommunikáció az érdekelt felekkel és egyszerű módosítások a felhasználói visszajelzések alapján.

Műveleti csapatok

Használati eset: Rendszerkarbantartás, incidensek megoldása és infrastruktúra-frissítések

Miért: A működési feladatok jobb átláthatósága, a problémák közötti összefüggések nyomon követése, valamint gyors és hatékony problémamegoldás.

Függetlenül attól, hogy melyik csapat tagja, ezek a Scrum sablonok segítenek Önnek a tökéletes Scrum táblát percek alatt, nem pedig órák alatt elkészíteni.

Scrum-tábla példák

Bár sokan közülünk jártasak vagyunk a jelölések és a digitális eszközök használatában, egyesek még mindig könnyebbnek találják a fogalmak magyarázatát fizikai feljegyzések segítségével.

Hasonlóképpen, továbbra is rajzolhatja Scrum tábláját egy fizikai táblára. De a digitális vagy virtuális Scrum táblák könnyebben használhatók a modern Scrum eszközökkel.

1. Fizikai Scrum-tábla

via Smartsheet

A hagyományos fizikai Scrum-táblát fizikai elemek, például fehér tábla, öntapadós jegyzetlapok, kártyák és filctollak segítségével állítják össze.

A Scrum táblát három részre oszthatja: függőben lévő feladatok, folyamatban lévő feladatok és befejezett feladatok. Használja a post-it cetliket a feladatok kijelöléséhez, és a haladásnak megfelelően mozgassa őket a három rész között. Hozzáadhat további részeket, például visszajelzéseket és jóváhagyásokat, hogy a táblázat részletesebb legyen.

A digitális Scrum táblák népszerűsége ellenére a fizikai táblák még mindig különleges helyet foglalnak el sok csapat számára. A táblán lévő fizikai kártyák mozgatásának tapintható élménye kielégítőbb lehet, és megerősítheti a feladatok iránti felelősségvállalást. A képernyőktől való elszakadás elősegítheti a kreativitást, a megbeszéléseket és a mélyebb koncentrációt a csapatokon belül. Ráadásul a fizikai tábla könnyen felállítható, és nem igényel speciális eszközöket vagy technikai ismereteket. 🙌

2. Virtuális Scrum tábla

Az online Scrum tábla a hagyományos fizikai tábla virtuális megfelelője. Megismétli a fizikai Scrum tábla oszlopait, kártyáit és munkafolyamatát, és lehetővé teszi a csapatok számára, hogy online és valós időben bemutassák és nyomon kövessék a projekt előrehaladását.

A fő előnyök a valós idejű távoli együttműködés, az automatizálás és az adatok/mutatók láthatósága, ami fizikai táblákkal nem lehetséges. Kezdje el a ClickUp Sprint Retrospective Brainstorm sablonjával!

Töltse le ezt a sablont Tekintse át a sprintjét, és dokumentálja visszajelzéseit a ClickUp Sprint Retrospective Brainstorm Template sablonjával.

Hogyan hozzunk létre egy Scrum táblát?

Izgalmasnak találja, hogy mindez milyen gyors és egyszerűnek tűnik? A Scrum tábla létrehozása sem más. Íme öt egyszerű lépés, amellyel saját Scrum táblát hozhat létre, és agilis Scrum technikákat alkalmazhat a munkájában. 🤩

1. lépés: Válassza ki a platformját

Használja a ClickUp táblanézetet Scrum táblaként

Mielőtt Scrum táblát hozna létre, válassza ki a platformot, amelyen meg szeretné valósítani. A platformnak különböző Scrum eszközökkel és sablonokkal kell rendelkeznie, hogy megkönnyítse a folyamatot.

Kezdetnek használhatja a ClickUp táblázatos nézetét online Scrum táblaként. A Scrum csapat vezetője könnyedén nyomon követheti a feladatokat, és továbbviheti őket a folyamatban.

2. lépés: Helyezze el a felhasználói történeteit

Határozzon meg egy világos és tömör felhasználói történetet. A felhasználói történet egy rövid, egyszerű leírás egy funkcióról vagy követelményről a célzott felhasználó szemszögéből. A megfelelően megírt felhasználói történet arra összpontosít, hogy a felhasználó mit vár el a terméktől, nem pedig a termék műszaki specifikációira.

Példa: Ügyfélként szeretném valós időben nyomon követni a megrendelésemet, hogy tudjam, mikor érkezik meg.

A Scrum táblán a fejlesztőcsapat becsülni tudja a kijelölt feladatokat és a felhasználói történet megvalósításához szükséges erőfeszítéseket, és kisebb feladatokra bontja azokat. Folyamatos visszajelzések és új információk alapján tovább finomíthatják a történetet.

3. lépés: Feladatok kiosztása

Testreszabhatja a ClickUp táblázat nézetét az egyes részlegek szerint

Miután minden felhasználói történetet feladatokra bontottunk, minden feladat készen áll a csapat tagjainak kiosztására.

A ClickUp rugalmas táblanézete megkönnyíti a feladatok kezelését bármely projektben. A feladatokat egyszerűen áthúzhatja, hogy tükrözze állapotuk változását, vagy akár megváltoztathatja prioritásukat.

Oszlopokat/feladatokat hozzáadhat vagy törölhet, feladatokat rendelhet hozzá a kijelölt személyekhez, táblája beállításait elmentheti a jövőre nézve, ellenőrizheti a munkakapacitást, felismerheti a szűk keresztmetszeteket, és erőforrásokat rendelhet a határidők betartásához.

4. lépés: Együttműködés a csapat tagjaival

Összehangolja csapattagjait a ClickUp projektütemterv-sablon segítségével.

A kijelölt feladatokkal rendelkező csapat tagjai valós időben követhetik nyomon a feladatokat, együttműködhetnek és dolgozhatnak.

A ClickUp projektmenedzsment szoftver segítségével együttműködhet az ütemtervek és dokumentumok kidolgozásában, kezelheti a sprinttervezési megbeszéléseket és a problémák nyomon követését, valós időben figyelemmel kísérheti az előrehaladást, és automatizálhatja a munkafolyamatokat. Az egész fejlesztési életciklus egy all-in-one munkaközpontban összpontosul.

A szoftvert a ClickUp AI támogatja, amely ötletek generálásával, PRD-k (termékigény-dokumentumok), ütemtervek, projektjavaslatok és összefoglalók stb. írásában való segítségnyújtással, valamint a projektek gyorsított nyomon követésével még több időt takarít meg. 🙌🏼

5. lépés: Feladatok befejezése és áttekintése

A sprint végén a Scrum Master sprint-áttekintést tart, hogy visszajelzéseket gyűjtsön és a tanulságokat a következő sprintekben alkalmazza. A sprint során is napi Scrum-megbeszéléseket (vagy stand-up meetingeket) tartanak, hogy beszámoljanak az előrehaladásról és megvitassák a jóváhagyásra elküldött munkákkal kapcsolatos visszajelzéseket. Ezek az áttekintő megbeszélések az agilis munkafolyamat fontos részét képezik.

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp Scrum Meeting Template sablont a projektekkel kapcsolatos feladatok és teendők napi állapotmegbeszéléseinek lebonyolításához.

A Scrum tábla használatának előnyei

Növelje a csapat együttműködését és termelékenységét a ClickUp agilis projektmenedzsment eszközeivel!

A Scrum táblák átláthatóságot, rugalmasságot, felelősségvállalást és fókuszt biztosítanak a csapat számára, ezzel elősegítve az agilis fejlesztést.

1. Prioritások és fókusz

A Scrum táblák segítenek az agilis csapatoknak a feladatok fontossági sorrendjének megállapításában az érték és a sprint célok alapján, megakadályozva ezzel, hogy a csapat tagjai túlterheltek legyenek vagy elterelődjenek a figyelmük.

Az egyes oszlopokban szereplő feladatok számának korlátozása biztosítja a koncentrációt és megakadályozza a kontextusváltást, ami nagyobb hatékonysághoz vezet.

2. Nagyobb rugalmasság és alkalmazkodóképesség

A Scrum táblák lehetővé teszik a munkafolyamat dinamikus kiigazítását a napi visszajelzések és a változó prioritások alapján.

A munka vizuális ábrázolása ösztönzi a csapat tagjait, hogy felelősséget vállaljanak feladataikért, és hatékonyan együttműködjenek más csapatokkal.

3. Folyamatos fejlesztés

A Scrum táblán szereplő információk alapján rendszeresen végzett visszatekintések segítenek azonosítani és kezelni a csapat fejlesztendő területeit.

A vizuális haladáskövetés motivációként is szolgál a feladatok elvégzéséhez és a sprint célok eléréséhez.

4. Adatokon alapuló betekintés

A fejlett digitális Scrum táblák mérőszámokat és jelentéseket kínálnak a csapat teljesítményének elemzéséhez és a projekt előrehaladásának objektív nyomon követéséhez.

Az ilyen adatok segítenek megalapozott döntéseket hozni az erőforrások elosztásáról, a funkciók prioritásainak meghatározásáról és a projekt irányáról.

5. Fokozott kockázatkezelés

A Scrum keretrendszer iteratív jellege és a Scrum tábla rugalmassága lehetővé teszi, hogy gyorsan módosítsa a terveket és a prioritásokat, hogy reagálhasson a kihívásokra.

A feladatok koncentrált és időbeni elvégzésének elősegítésével a scrum táblák segíthetnek enyhíteni a stresszt és megelőzni a kiégést a csapat tagjai körében.

Miben különbözik a Scrum tábla a Kanban táblától?

Kövesse nyomon a fejlesztéstől a bevezetésig minden lépést a ClickUp Kanban táblájával!

Igen, mind az agilis Scrum táblák, mind a Kanban táblák agilis csapatkezelő eszközök, amelyek segítenek a projekt vizualizálásában. De a hasonlóság ennyiben ki is merül.

1. Fókusz

Scrum tábla: Hangsúlyt fektet a meghatározott célokkal rendelkező, időkeretes sprintekre és a sprintek végén elért eredményekre. Így Ön konkrét mérföldkövek felé haladva, robbanásszerűen dolgozik. Kanban tábla: A folyamatos áramlásra összpontosít, és a feladatokat azok értékének és elérhetőségének alapján rangsorolja. Ez inkább egy állandó munkamenet, amely rugalmas a prioritások tekintetében, és meghatározott határidők nélkül halad előre.

2. Szerkezet

Scrum-tábla: előre meghatározott munkafolyamat-szakaszok, például „Teendők”, „Folyamatban” és „Befejezettek” Kanban tábla: Nincsenek rögzített szakaszok. A swimlanes segít a feladatok kategorizálásában (pl. osztály, funkció vagy felhasználói történet szerint), a folyamatban lévő munkák (WIP) korlátozására összpontosítva, hogy elkerülhető legyen a túlterhelés.

3. Tervezés és ellenőrzés

Scrum tábla: Meghatározott célokkal és becslésekkel rendelkező Meghatározott célokkal és becslésekkel rendelkező sprint tervezési folyamatot követ. A haladást napi állásfoglalási megbeszéléseken és retrospektíveken vizsgálják és módosítják. Kanban tábla: Rugalmasabb és reagálóképesebb. A feladatok bármikor hozzáadhatók és a jelenlegi kapacitás alapján rangsorolhatók. A folyamatos fejlesztést a rendszeres áramláselemzés és kiigazítások segítik elő.

4. Döntéshozatal

Scrum-tábla: A döntéseket általában a sprint tervezése során hozzák meg, és a sprint során folyamatosan felülvizsgálják, utána csak korlátozott mértékű változtatások lehetségesek. Kanban tábla: Ösztönzi a folyamatos alkalmazkodást és prioritások meghatározását az új információk és a változó körülmények alapján. A döntések menet közben születnek.

5. Mérőszámok és mérés

Scrum tábla: Elősegíti a közös felelősségvállalás és a sprint célok elérésére irányuló elkötelezettség érzését. A csapat tagjai szorosan összekovácsolt egységként dolgoznak együtt. Kanban tábla: Hangsúlyozza az egyéni felelősségvállalást és a folyamatos fejlesztést. A csapat tagjai önállóbban dolgoznak, miközben a munka általános folyamatára koncentrálnak.

A Scrum és a Kanban közötti választás a projekt igényeitől és a csapat preferenciáitól függ.

Ha strukturáltságra, kiszámíthatóságra és gyakori szállításokra van szüksége, akkor a Scrum tábla lehet a megfelelő választás. Ha azonban inkább a rugalmasságot, a folyamatos áramlást és a gyors alkalmazkodóképességet értékeli, akkor a Kanban a jobb választás.

Választhat hibrid megközelítést is. Ez ötvözi a Scrum és a Kanban elemeit, hogy olyan testreszabott rendszert hozzon létre, amely a legjobban megfelel a csapatának. 🎉

Melyik agilis Scrum tábla a legjobb?

Mostanra már biztosan megértette, hogy a ClickUp robusztus funkciói nemcsak összhangban vannak a Scrum keretrendszerrel, hanem biztosítják a sikeres agilis projektmenedzsmenthez szükséges rugalmasságot és alkalmazkodóképességet is.

Így használhatja hatékonyan a Scrum táblákat:

Gyakori kérdések

Mi a célja a Scrum táblának?

A Scrum-tábla segít vizualizálni a projekt menetét, koncentrálni, hatékonyan együttműködni, alkalmazkodni a változásokhoz és motiváltnak maradni – mindez hozzájárul a projekt sikeres és együttműködésen alapuló befejezéséhez.

Hogyan néz ki egy Scrum-tábla?

A Scrum táblája kétféle formát ölthet, attól függően, hogy Ön melyiket tart kényelmesebbnek.

Fizikai Scrum-tábla: Képzeljen el egy fizikai táblát a csapat szobájában, amely tele van színes post-it cetlikkel, amelyek olyan oszlopok között mozognak, mint „Termék-visszamaradás”, „Sprint-visszamaradás”, „Folyamatban” és „Kész”.

Digitális Scrum-tábla: Képzeljen el egy online felületet digitális kártyákkal. Ezek színkóddal vannak ellátva a prioritásuk szerint, és különböző funkciók sávjaiban úsznak. A haladási sávok segítségével nyomon követheti a sprint befejezésének százalékos arányát.

Miben különbözik a Scrum tábla a Kanban táblától?

Fogalmilag ezek sokkal különbözőbbek, mint gondolná.

Scrum tábla: Mint egy sprintversenyen, rövid szakaszokban dolgozik a meghatározott célok elérése érdekében, és minden kör végén elkészült munkákat ad le. Gondoljon a struktúrára, a határidőkre és a kiszámíthatóságra!

Kanban tábla: Inkább egy folyóhoz hasonlít, ahol a feladatok a prioritás és a rendelkezésre álló kapacitás alapján folyamatosan mozognak. A zökkenőmentes előrehaladásra, a rugalmas kiigazításokra és a túlterhelés elkerülésére összpontosít.

Természetesen a legjobb módszer az, ha saját maga próbálja ki. A ClickUp különböző Scrum és Kanban eszközöket kínál, amelyek segítenek megtalálni a legmegfelelőbbet és felgyorsítani az agilis folyamatokat!