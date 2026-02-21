A 13 legjobb ügyfélportállal rendelkező projektmenedzsment szoftver 2026-ban

Az ügyfélprojektek kezelése folyamatos kontextusváltáshoz kényszeríti Önt.

Egy eszköz a feladatok nyomon követéséhez. Egy másik a fájlmegosztáshoz. Ütemezés táblázatkezelőben. Frissítések e-mailben. Minden projekt töredékesen létezik, és az ügyfelekkel való kommunikáció önálló feladattá válik. Egyszerre kell kezelnie a munkát és az elvárásokat, anélkül, hogy egyetlen megbízható forrás állna rendelkezésére.

Bemutatjuk: projektmenedzsment eszközök ügyfélportálokkal.

A visszajelzések közvetlenül a munkák mellett jelennek meg. A projekt előrehaladása valós időben látható. Belső csapatai és külső érdekelt felei manuális nyomon követés nélkül is mindig egy hullámhosszon vannak.

Az alábbiakban bemutatjuk a legjobb ügyfélportálokat a projektmenedzsment eszközök közül, a legfontosabb funkciókkal, korlátozásokkal és árakkal együtt, hogy segítsünk Önnek megalapozott döntést hozni.

Mire kell figyelnie egy ügyfélportállal rendelkező projektmenedzsment szoftvarnál?

Az ügyfélportál megfelelő kiválasztása attól függ, hogy mások milyen mértékben vesznek részt a projektjeiben, mennyi betekintést szeretne nekik biztosítani a folyamat során, és mely ügyfélkezelési stratégiák illeszkednek a szállítási modelljéhez.

A projektmenedzsment funkcióval rendelkező ügyfélportál-szoftverek kiválasztásakor a következő kulcsfontosságú tényezőket érdemes figyelembe venni:

Részletes hozzáférés-vezérlés: Keressen szerepkörökön alapuló jogosultságokat egy biztonságos ügyfélportálon belül, amelyek védik az érzékeny adatokat, miközben továbbra is lehetővé teszik az ügyfelek számára a feladatokhoz, a projekt ütemterveihez, a fájlokhoz és a projektfrissítésekhez való hozzáférést

A projekt átláthatósága az ügyfelek számára: A belső csapatokon kívüli személyeknek egy pillantásra meg kell érteniük a projekt előrehaladását olyan megosztott nézetek segítségével, amelyek egyszerűsítik a feladatok nyomon követését, a mérföldkövek figyelemmel kísérését és A belső csapatokon kívüli személyeknek egy pillantásra meg kell érteniük a projekt előrehaladását olyan megosztott nézetek segítségével, amelyek egyszerűsítik a feladatok nyomon követését, a mérföldkövek figyelemmel kísérését és az ügyfelek elvárásainak kezelését

Valós idejű ügyfél-együttműködés: Az ügyfeleknek lehetőségük kell legyen megjegyzéseket fűzni, fájlokat átnézni és kérdésekre válaszolni közvetlenül az ügyfélprojektekben, így valódi ügyfél-együttműködés jön létre, és mindenki naprakész marad.

Kontextusfüggő mesterséges intelligencia: A mesterséges intelligencia funkcióknak a meglévő munkafolyamatokba kell illeszkedniük, segítve a frissítések összefoglalását, a kockázatok feltárását és az ügyfelek számára kész jelentések létrehozását több projekt valós adatai alapján

Automatizált munkafolyamatok: Az eszköznek automatizálnia kell az olyan ismétlődő lépéseket, mint az állapotfrissítések, a feladatok kiosztása, az emlékeztetők és Az eszköznek automatizálnia kell az olyan ismétlődő lépéseket, mint az állapotfrissítések, a feladatok kiosztása, az emlékeztetők és az ügyfélkezeléshez szükséges jóváhagyások.

Mesterséges intelligenciával támogatott irányítópultok: Az irányítópultoknak élő adatokat kell lekérniük a feladatkövetésből, a projekt ütemterveiből és a munkaterhelésből, hogy mind a belső csapatok, mind az ügyfelek számára összehangolt, valós idejű áttekintést nyújtsanak a projekt állapotáról

Központosított erőforrás-megosztás és visszajelzés: A zökkenőmentes fájlmegosztásnak, megjegyzéseknek és jóváhagyásoknak a feladatokkal párhuzamosan kell működniük, meghatározva A zökkenőmentes fájlmegosztásnak, megjegyzéseknek és jóváhagyásoknak a feladatokkal párhuzamosan kell működniük, meghatározva az ügyféladatok tárolásának módját , rendszerezve a visszajelzéseket, és elkerülve a verziók közötti zavart más projektmenedzsment eszközökben

Az idő és a teljesítések megbízható nyomon követése: Ha időalapú vagy mérföldkőalapú számlázást alkalmaz, a jelentéseknek közvetlenül kapcsolódniuk kell a feladatokhoz és a több ügyfélprojekthez, támogatva az átlátható számlázást, a pontos projektmenedzsment funkciókat és a jobb ügyfélkapcsolatokat

Ügyfélportállal rendelkező projektmenedzsment szoftverek áttekintése

Nincs sok ideje? Íme egy rövid áttekintés a legjobb projektmenedzsment szoftverekről, amelyek biztonságos ügyfélportál funkciókkal rendelkeznek:

Eszköz Főbb jellemzők Legalkalmasabb Árak* ClickUp AI-alapú feladatok, kontextusfüggő AI, csevegés, irányítópultok, szuperügynökök, automatizálások Minden egyben: AI-alapú csapatmenedzsment testreszabható munkafolyamatokkal Örökre ingyenes; testreszabási lehetőségek vállalatok számára monday.com Egyedi táblák, kódírás nélküli automatizálás, irányítópultok, többféle nézet, űrlapok Egyedi csapatmunkafolyamatok létrehozása engedélyezett ügyfélhozzáféréssel Ingyenes (2 felhasználó); fizetős csomagok 14 USD/hó/felhasználótól Asana Több projektnézet, feladatfelelősség, Multi-Homing, Work Graph, több mint 200 integráció Több csapat közötti koordináció párhuzamos belső és ügyfél-munkafolyamatokkal Ingyenes; fizetős csomagok 10,99 USD/hó/felhasználó áron Teamwork.com Ügyfélszintű címkézés, fájlszintű tevékenységi folyamok, márkás űrlapok, automatizálások Ügynökségek, amelyek számos ügyfélprojektet kezelnek előleg alapon Ingyenes; fizetős csomagok 13,99 USD/hó/felhasználó áron Wrike Integrált ügyfélportálok, élő Gantt-diagramok és irányítópultok, részletes szerepkörök, AI-ügynökök Vállalati szintű ügyfélszolgáltatás nagy léptékben Ingyenes; fizetős csomagok 10 USD/hó/felhasználó áron OneDesk A jegyek és a feladatok közötti folytonosság, az ügyfelek számára látható szakaszok, beépített üzenetküldés, márkás portálok Támogatásigényes vagy jegyalapú ügyfélmunka Fizetős csomagok 26,99 USD/hó/felhasználó áron Celoxis Költségvetés és tényleges adatok összehasonlító táblázatai, jövedelmezőség-nyomon követés, KPI-alapú felvétel, kapacitási diagramok Költségérzékeny, nagy kockázatú ügyfélprojektek Fizetős csomagok 10 USD/hó/felhasználó áron Notion Összekapcsolt feladatok és projektek, ügyfélközpontok, egyszerű automatizálások, AI-alapú keresés Egyetlen, ügyfelek felé irányuló irányítóközpont felépítése Ingyenes; fizetős csomagok 12 USD/hó/felhasználótól Trello Vizuális Kanban táblák, Power-Upok, táblaszintű megosztás, beágyazás Egyszerű, zökkenőmentes ügyfél-átláthatóság Ingyenes; fizetős csomagok 5 USD/hó/felhasználó áron Bonsai Ügyfélportálok, feladatlisták, szerződések, számlák, márkaépítés Freelancerek és kis szolgáltató csapatok Fizetős csomagok 15 USD/hó/felhasználó áron Dock White label portálok, beágyazások, elkötelezettségi elemzések, irányított feladatok Márkás bevezető program és ügyfélportálok Ingyenes; fizetős csomagok 350 USD/hó felhasználónként FuseBase Deal roomok, dokumentumközzététel, AI-ügynökök, tevékenységkövetés Dokumentumokban gazdag, deal room-stílusú megbízások Fizetős csomagok 39 USD/hó/felhasználó áron Smartsheet Táblázatszerű lapok, ügyfél-dashboardok, szabályozott jogosultságok, AI-összefoglalók Táblázatkezelő programban készített ügyféljelentések Fizetős csomagok 12 USD/hó/felhasználó áron

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független eljárást követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak.

A legjobb projektmenedzsment szoftverek ügyfélportállal

Most pedig nézzük meg azokat az eszközöket, amelyek megkönnyítik az ügyfelekkel való projektmenedzsmentet, különösen akkor, ha egyszerre több projektet és ügyfelet kezel.

1. ClickUp (A legjobban testreszabható ügyfél-együttműködési és projektmenedzsment munkaterület)

A legtöbb ügyfélportál csak a haladást mutatja, de nem vesz részt magában a munkában.

A ClickUp, a világ első konvergens AI-munkaterülete, az ügyfelek hozzáférését a szállítási rendszer beépített kiterjesztéseként kezeli, nem pedig külön nézőablakként.

Ahelyett, hogy irányítópultokat exportálna vagy frissítéseket másolna-beillesztene, a ClickUp lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy ott vegyenek részt a munkában, ahol az ténylegesen zajlik, olyan jogosultságokkal, amelyek szabályozzák, mit láthatnak és tehetnek, anélkül, hogy a belső folyamatok bonyolultságát felfednék.

Így támogatja a ClickUp az ügyfelek munkafolyamatait oly módon, hogy az mind a belső csapatok, mind a külső érdekelt felek számára természetesnek tűnjön.

Építsen strukturált, engedélyezett ügyfélportálokat anélkül, hogy a belső komplexitást felfedné

Használja a ClickUp List View funkcióját egy áttekinthető, zökkenőmentes ügyfélportál létrehozásához

A ClickUp lehetővé teszi, hogy ügyfeleket vendégként hívjon meg, részletes, szerepkörökön alapuló jogosultságokkal. A láthatóságot a tér, a mappa, a lista vagy akár az egyes feladatok szintjéig is szabályozhatja. A belső megjegyzések, a pénzügyi adatok és a párhuzamos tervezés titkosak maradnak, míg a teljesítendő feladatok, a mérföldkövek és a jóváhagyások láthatók maradnak.

A csapatok gyakran hoznak létre ügyfelek számára szánt külön területeket vagy mappákat, amelyek a következőket tartalmazzák:

Élő feladatnézetek, ügyfelek számára látható szűréssel

Idővonal vagy Gantt-nézetek a mérföldkövek nyomon követéséhez

Beágyazott dokumentumok briefekhez, bevezetéshez vagy állapotösszefoglalókhoz

Jóváhagyási mezők és strukturált visszajelzési munkafolyamatok

Ahelyett, hogy statikus irányítópultokat vagy exportált PDF-fájlokat küldene az ügyfeleknek, biztosítson számukra ellenőrzött hozzáférést a valós adatokhoz.

Használjon valós idejű irányítópultokat az ügyfelek számára biztosított átláthatóság és a projekt állapotának nyomon követése érdekében

A ClickUp irányítópultjai minden szinten vizuális, valós idejű áttekintést nyújtanak az ügyfélprojektekről. Ez magában foglalja az egyes teljesítéseket, a többprojektes portfóliókat vagy az egész fiókra kiterjedő teljesítményt.

Mivel a műszerfalak az aktuális végrehajtási adatokat tükrözik, nincs szükség arra, hogy hetente kézzel állítsa össze az állapotjelentéseket. Az ügyfelek a folyamat előrehaladását követhetik nyomon, a belső csapatok pedig kevesebb időt töltenek a munka prezentációkba való átültetésével.

A műszerfalakba beépített AI Cards segítségével narratív összefoglalókat is készíthet, amelyek egyszerű nyelven, valós projektadatokra alapozva magyarázzák el a trendeket, kockázatokat és akadályokat.

A ClickUp műszerfalai és az AI-kártyák segítségével könnyedén összeállíthatja az ügyfelek számára szóló frissítéseket

Tegye zökkenőmentesebbé az ügyfelek számára történő szállítást a kontextusfüggő mesterséges intelligenciával

A ClickUp beépített kontextusfüggő mesterséges intelligenciája úgy lett kialakítva, hogy az ügyfelek munkafolyamataiba illeszkedjen.

A ClickUp Brain átlátja a munkaterület teljes felépítését, beleértve a feladatokat, dokumentumokat, megjegyzéseket, ütemterveket, teljesítési határidőket, felelősöket, függőségeket stb. Minden összefoglaló, frissítés vagy ajánlás az ügyfél munkáján alapul.

Ahelyett, hogy manuálisan összeállítaná a feladatok, e-mailek és irányítópultok frissítéseit, tegyen fel az AI-nek gyakorlati, teljesítésre fókuszáló kérdéseket, és kapjon azonnali válaszokat. Például:

„Készítsen heti frissítést ehhez a fiókhoz.”

„Összegezze az A ügyfél esetében fennálló kockázatokat.”

„Mi akadályozza a harmadik negyedévi bevezetési mérföldkő elérését?”

A ClickUp Brain ezután jeleket gyűjt a munkaterület egészéből, hogy ügyfélkész összefoglalókat készítsen, korán felismerje a kockázatokat, és a projekt tényleges előrehaladása alapján kiemelje a prioritásokat.

Továbbá a ClickUp Enterprise Search funkciója azoknak a csapatoknak készült, amelyek naponta számos eszközzel dolgoznak. Nincs szükség az alkalmazások közötti váltogatásra a fájlok, üzenetek vagy frissítések keresése érdekében. A ClickUp egyetlen keresősávjából mindent megkereshet.

Írjon be egy kulcsszót, és a ClickUp Enterprise Search kiválasztja a legrelevánsabb eredményeket a ClickUp feladatok, alfeladatok, megjegyzések, dokumentumok, mellékletek és kapcsolódó alkalmazások, például a Google Drive, a GitHub, a Jira stb. közül.

A keresés kontextusérzékeny, így az éppen folyó munkája alapján a legrelevánsabb fájlokat, jegyeket vagy linkeket jeleníti meg.

Használja az Enterprise Search funkciót, hogy azonnal megtalálja a válaszokat az eszközök, feladatok és beszélgetések között

Használjon AI-ügynököket az ügyféljelentések és az ismétlődő kommunikáció automatizálásához

Ebben különbözik a ClickUp megközelítése a többi portáltól. A ClickUp Super Agents úgy konfigurálható, hogy emberi felügyelet nélkül is támogassa az ügyfelek munkafolyamatait.

Például egy ügyféljelentési ügynök figyelemmel kísérhet bizonyos projekteket vagy ügyféltereket, és automatikusan elkészítheti:

Heti állapotösszefoglalók egy igényes Doc-fájlban

A változások vagy a késedelmes tételek összefoglalója

Függőségeken vagy lejárt feladatokon alapuló kockázati figyelmeztetések

Ügyfelek számára kész e-mailek vagy csevegési frissítések

Mivel az ügynökök ugyanazon a munkaterületen dolgoznak, ahol a feladatok is találhatók, soha nem veszítik el a kontextust. Tiszteletben tartják a jogosultságokat, értik az állapotokat, és manuális integráció nélkül hivatkozhatnak a mérföldkövekre, az egyéni mezőkre és az ütemtervekre. Így nem csak egy statikus képet küld az ügyfeleknek a munkájáról, a rendszer valós idejű frissítést készít és szállít Önnek.

Ha többet szeretne megtudni a projektmenedzsmenthez használható Super Agentsről, nézze meg ezt a videót 👇

Csökkentse a rutinmunkát az automatizálás segítségével

A ClickUp automatizálások csökkentik az ügyfelek munkájának manuális előrehaladásának szükségességét. Nem kell manuálisan feladatokat kiosztania, állapotokat frissítenie, jóváhagyásokat követnie és nyomon követnie. Csak annyit kell tennie, hogy egyszerű szabályokat határoz meg, amelyek automatikusan biztosítják a munkafolyamatot.

Indítson el műveleteket a portálon belül a valós idejű változások, például a feladat állapota, prioritása, kijelöltje, határideje vagy az ügyfél jóváhagyásai alapján.

Használja a kódírás nélküli ClickUp Automations szolgáltatást, hogy a folyamatok a háttérben következetesen működjenek

Tartsa a projektet és az ügyfelekkel való kommunikációt kontextusban a ClickUp Chat segítségével

A ClickUp Chat segítségével az ügyfelekkel folytatott beszélgetések és a belső megbeszélések pontosan ott maradnak, ahol a munka folyik.

Nem szétszóródik e-mail szálakban, üzenetküldő alkalmazásokban vagy elszigetelt harmadik féltől származó eszközökben. A beszélgetések, a döntések és a döntésekből cselekvésbe vezető útvonalak egységesek maradnak. Ez azt jelenti, hogy:

A kontextus változatlan marad: A beszélgetések továbbra is ahhoz a feladathoz vagy eredményhez kapcsolódnak, amelyről szólnak

Az ügyfelek láthatják a releváns frissítéseket: Megfelelő jogosultságok esetén az ügyfelek közvetlenül részt vehetnek a folyamatban, csökkentve ezzel a külső csevegőalkalmazásokon keresztül történő oda-vissza üzenetváltást

Nincs többé történelemkutatás: Minden üzenet, link vagy pontosítás kontextusban kereshető marad, nem pedig egy külön beérkező levelek mappában rejtőzik el

Ossza meg azonnali frissítéseket a ClickUp Chat bejegyzéseivel

A ClickUp Chat emellett támogatja a multimédiás tartalmakat is – GIF-eket, fájlfeltöltéseket, beágyazásokat, szálakba rendezett válaszokat és reakciókat –, így zökkenőmentessé téve a részlegek közötti vagy az ügyfél-szolgáltató együttműködést.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A funkciók széles skálája első használatkor megterhelő lehet

A ClickUp árai

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 850 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4500 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-felhasználó így nyilatkozik:

A ClickUp minden feladatunkat, dokumentumunkat, célunkat és időnyilvántartásunkat egyetlen egységes munkaterületre összpontosítja. 2018 óta használjuk, és hihetetlenül rugalmasan kezelhető vele mind a belső munkafolyamatok, mind az ügyfélprojektek. A testreszabható nézetek (lista, tábla, naptár stb.) és a részletes automatizálási lehetőségek hetente több órát takarítanak meg nekünk. Ráadásul a gyakori funkciófrissítések is azt mutatják, hogy komolyan veszik a platform fejlesztését.

2. monday.com (A legjobb azoknak a csapatoknak, amelyeknek rugalmas, engedélyezett ügyfél-együttműködésre van szükségük)

A monday.com egy testreszabható, felhőalapú projektmenedzsment-platform, amely lehetővé teszi a munkafolyamatok tervezését, a feladatok nyomon követését és egyszerű alkalmazások kódírás nélküli fejlesztését.

Meghívhatja ügyfeleit „vendégként” bizonyos táblákra, így ők csak a számukra releváns információkat látják. Belső tervezése, magánjegyzetei és egyéb projektjei teljesen rejtve maradnak. Ez a beállítás egy egyszerű ügyfélportál-példaként szolgál, amely az ügyfeleknek ellenőrzött betekintést biztosít a teljesítendő feladatokba, miközben a belső munkafolyamatok védve maradnak.

Az írásvédett nézetektől eltérően a vendégfelhasználók számára is megadható az engedély, hogy megjegyzéseket fűzzenek a feladatokhoz, fájlokat töltsenek fel és állapotokat módosítsanak (például Jóváhagyva vagy Visszajelzés szükséges).

Ezen felül a monday.com AI Blocks funkciójával elemezheti az ügyfelek visszajelzéseinek hangulatát, hogy időben felismerje az elégedetlenséget, vagy a csapat korábbi teljesítménye alapján azonosítsa a kockázatnak kitett projekteket. Alakítsa minden tábláját beágyazott korai figyelmeztető rendszerré.

A monday.com legjobb funkciói

Automatizálja a projekt munkafolyamatait, hogy konfigurálható szabályok segítségével továbbítsa a frissítéseket, állapotváltozásokat és értesítéseket a csapatok között

Tekintse meg a csapat kapacitását valós időben a Workload Widget segítségével, amely a tulajdonos és az idővonal szerint összesíti a kiosztott feladatokat

Készítsen felvételi űrlapokat, amelyek a kitöltött mezőket közvetlenül a táblázat oszlopaihoz rendelik, és automatikusan új elemeket generálnak

A monday.com korlátai

Az időkövetéssel kapcsolatos automatizálási lehetőségek viszonylag korlátozottak, ami gátló tényező lehet a csapatok számára a számlázás, a költségvetés-tervezés és a pénzügyi jelentések terén

monday.com árak

Személyes: Ingyenes

Standard: 14 USD/hó felhasználónként

Pro: 24 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

monday.com értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 14 760 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 5600 értékelés)

Mit mondanak a monday.com valós felhasználói?

Egy G2-felhasználó így nyilatkozik:

Részmunkaidős HR-menedzserként és vállalkozóként több mint 5 éve használom a monday.com szolgáltatást, és ez forradalmasította az üzletvezetési módszereimet és az ügyfeleim támogatását. Akár a toborzási folyamatot szeretné hatékonyabbá tenni, akár az ügyfélkapcsolatokat szeretné kezelni, akár a csapatát szeretné összehangolni, a monday.com mindezt megteszi – és még többet is!

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők több mint fele naponta három vagy több eszközön dolgozik, küzdve az „ alkalmazások elszaporodásával ” és a szétszórt munkafolyamatokkal. Bár ez produktívnak és elfoglaltnak tűnhet, a kontextus egyszerűen elveszik az alkalmazások között, nem is beszélve a gépelésből származó energiafelhasználásról. A Brain MAX mindent egybe fog: mondja el egyszer, és a frissítései, feladatai és jegyzetei pontosan oda kerülnek, ahová tartoznak a ClickUp-ban. Nincs többé váltogatás, nincs többé káosz – csak zökkenőmentes, központosított termelékenység. Nézze meg, hogyan. 👇🏼

3. Asana (A legjobb megoldás azoknak a csapatoknak, amelyek párhuzamosan futtatnak belső és ügyfél-munkafolyamatokat)

az Asana segítségével

Ha olyan eszközre van szüksége, amellyel feladatokat szervezhet, projekteket és portfóliókat kezelhet, nyomon követheti az előrehaladást, és mindezt összehangolhatja a célokkal és az OKR-ekkel, miközben az ügyfeleket is folyamatosan tájékoztatja, akkor érdemes megnéznie az Asanát.

A legnagyobb előnye a Multi-Homing funkcióban rejlik, amely lehetővé teszi, hogy ugyanaz a feladat egyszerre több projektben is futhasson. Ez azt jelenti, hogy fenntarthat egy belső projektet a csapatának a nyers munkájához, és egy külön, kifinomult, ügyfeleknek szánt projektet, amelyben csak a kiválasztott eredményeket jeleníti meg az ügyfél számára.

A súrlódások további csökkentése érdekében az Asana AI Studio segít rögzíteni, rendezni és továbbítani a beérkező ügyfélkéréseket. Összefoglalja a visszajelzéseket, kivonja a teendőket, és automatikusan kiosztja a feladatokat, így biztosítva, hogy az ügyfelek visszajelzései manuális szűrés nélkül kerüljenek vissza a teljesítési folyamatba.

Az Asana legjobb funkciói

Váltson a lista, tábla, idővonal és naptár nézetek között, és használjon egyéni mezőket a feladatok nyomon követéséhez és a jelentésekhez

Használja a projekt űrlapokat az ügyfelek kéréseinek összegyűjtésére, és alakítsa a beküldött adatokat előre definiált mezőkkel közvetlenül feladatokká

Kövesse nyomon a felhasználónként kiosztott feladatok mennyiségét a Workload nézet segítségével, és egyensúlyozza ki a feladatok elosztását az ütemtervek között

Az Asana korlátai

A fejlett jelentéskészítési és ügyfélkezelési funkciók csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el, ami jelentősen megnövelheti az egy felhasználóra jutó költségeket

Az Asana árai

Személyes: Ingyenes

Starter: 10,99 USD/hó felhasználónként

Haladó: 24,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Asana értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 12 800 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 13 450 értékelés)

Mit mondanak az Asanáról a valódi felhasználók?

Egy G2-felhasználó így nyilatkozik:

Szeretem az Asana digitális funkcióit és erőforrásait, mert lehetővé teszik számomra, hogy hatékonyan és professzionálisan kezeljem a projekteket és a munkafolyamatokat, megkönnyítve az együttműködést és a vállalkozásom minden tagjának szakmai hozzájárulását a feladataim szervezéséhez.

👀 Tudta? 2001-ben megjelent az Agile Manifesto, amely a projektmenedzsmentet a merev, vízesésszerű tervezésről az adaptív, iteratív megvalósításra állította át. Ez egy kulturális átalakulást jelentett a dokumentációkban gazdag bürokráciától a nagyobb együttműködés, a rugalmasság és a folyamatos megvalósítás felé.

4. Teamwork.com (A legjobb megoldás azoknak az ügynökségeknek, amelyek számos hűséges ügyfelet kezelnek)

A Teamwork.com egy projekt- és erőforrás-menedzsment platform. Lehetővé teszi az oszlopok testreszabását, hogy kiemelje az egyes ügyfelek számára legfontosabb információkat, legyen az állapot, prioritás, számlázási szakasz vagy tulajdonos.

Tartsa rendezett és naprakész állapotban ügyféllistáját a rekordok szerkesztésével, az egyes ügyfélcsoportok szerinti szűréssel, valamint a felelősség egyértelmű kiosztásával. Az ügyfélszintű címkék egy pillanat alatt hasznos kontextust nyújtanak, így csapata könnyebben átlátja, ki kicsoda és mi zajlik éppen.

Ráadásul a TeamworkAI segítségével elemezheti a korábbi projektadatokat, hogy előre jelezze a jövőbeli erőforrásigényeket, és előre tudhassa, mikor fogja egy havi díjas ügyfél valószínűleg túllépni a számára kiosztott órákat.

A Teamwork.com legjobb funkciói

Rögzítse az összes fájlszintű megjegyzést, ügyféljóváhagyást és csapatbeli módosítást egyetlen tevékenységi folyamban, amely minden feladathoz vagy eszközhöz kapcsolódik

Testreszabhatja ügyfélformanyomtatványait, hogy azok tükrözzék vállalatának márkaidentitását, beleértve a logókat, színeket és szalagcímeket

Indítson el automatizált folyamatokat a feladatok dátumai alapján, hogy e-maileket küldjön vagy frissítse az állapotokat a belső felhasználók és az ügyfelek számára

A Teamwork.com korlátai

A platform széttagoltnak tűnhet, mivel több helyet foglal el a projektek, a tervezés és a dokumentáció számára, ami megnöveli a navigációs terhelést és a kontextusváltást.

A Teamwork.com árai

Ingyenes

Ár: 13,99 USD/hó felhasználónként

Grow: 25,99 USD/hó felhasználónként

Méret: Egyedi árazás

Teamwork.com értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (910+ értékelés)

Mit mondanak a Teamwork.com-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-felhasználó így nyilatkozik:

Közel két éve váltottunk át az Asanáról a Teamworkre, és azóta teljes digitális marketing ügynökségünket (több mint 25 fős csapat) ezzel a szoftverrel irányítjuk, és nem bántuk meg a döntést. Havi díjazású ügyfeleinket projektek formájában rögzítjük, havi költségvetéssel, amely közvetlenül kapcsolódik a feladatok becsült időtartamához, valamint a csapatunk által rögzített és számlázható órához.

5. Wrike (A legjobb nagyvállalati ügyfelek számára történő, nagy léptékű szolgáltatásnyújtáshoz)

Nehézségekbe ütközik a vállalati szintű ügyfélszolgáltatások irányítása a szétszórt kérések, a változó feladatok és a lassú átadások miatt? A Wrike, egy mesterséges intelligenciával működő munkamenedzsment platform, segíthet.

Egyetlen munkafolyamatban egységesítheti az ügyfelek felvételét, a feladatok hatókörének meghatározását és a jóváhagyásokat. Az érintetteknek nem kell e-mailes levelezésre vagy megbeszélésekre várniuk, hanem közvetlenül a Wrike-ban hagyhatják jóvá a munkát. Ez a jóváhagyás automatikusan elindíthatja a projekt létrehozását, az ütemterveket és a feladatok kiosztását.

Ha pedig a várható kapacitás alapján szeretné optimalizálni a teljesítést, a Wrike CRM-csatorna-integrációk segítségével lekérheti a várható keresletet, majd a műszerfalak és az elemzések segítségével folyamatosan értékelheti a keresletet a rendelkezésre álló kapacitáshoz viszonyítva.

Emellett egyszerű, kódírás nélküli AI-ügynököket is létrehozhat, amelyek a sürgősség és a függőségek alapján tovább rangsorolják a személyes munkasorokat, alfeladatokat generálnak, és időszerű értesítésekkel figyelmeztetik a vezetőket.

A Wrike legjobb funkciói

Biztosítson egy teljesen integrált ügyfélportál szoftvert a belső csapatok által használt munkaterületen belül, amely lehetővé teszi ügyfeleinek, hogy valós időben kövessék nyomon a projekt előrehaladását, az ütemtervet és a teljesítendő feladatokat.

Ossza meg a részletes projektáttekintéseket élő Gantt-diagramok, Kanban-táblák, táblázatos nézetek és irányítópultok segítségével, amelyek a munka előrehaladtával automatikusan frissülnek

Alkalmazzon részletes hozzáférési szerepköröket, hogy pontosan meghatározza, mit láthatnak, szerkeszthetnek, kommentálhatnak vagy tölthetnek fel az ügyfelek

A Wrike korlátai

A komplex automatizálási láncok és jogosultsági modellek gyakran megkövetelik egy dedikált rendszergazda jelenlétét, hogy elkerülhető legyen az értesítések elszaporodása és a munkafolyamatok megszakadása

A Wrike árai

Ingyenes

Csapat: 10 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 25 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Pinnacle: Egyedi árazás

Wrike értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 4470 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 2860 értékelés)

Mit mondanak a Wrike-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-felhasználó így nyilatkozik:

A Wrike központosítja az ügyfelekkel kapcsolatos munkát, a jóváhagyásokat és a feladatok felelősségi körét, így 5 fős csapatunknak nem kell e-mailekben és csevegőprogramokban keresgélnie a szálakat. A műszerfalak és a munkaterhelés-nézetek valós idejű képet adnak a projekt állapotáról, az automatizálások pedig kiküszöbölik az ismétlődő nyomon követéseket, így gyorsabban haladunk előre anélkül, hogy növelnénk a létszámot.

🚀 A ClickUp előnye: A ClickUp Clips segítségével rövid képernyő- vagy kameravideókat rögzíthet, hogy elmagyarázza a teljesítendő feladatokat, végigvezesse az ügyfeleket a változásokon, és aszinkron módon tartsa őket naprakészen. Az ügyfelek közvetlenül a Clip-en nézhetik meg, kommentálhatják és válaszolhatnak – megbeszélések, hosszú üzenetváltások és félreértések nélkül. Javítsa az együttműködést aszinkron módon a képernyő rögzítésével vagy hangklipek megosztásával a ClickUp Clips segítségével Ez különösen nagy léptékű projekteknél hasznos, ahol a gyors vizuális áttekintés gyakran helyettesíti a többszöri jóváhagyási ciklusokat, és biztosítja a szállítás folyamatosságát anélkül, hogy lassítaná a csapatok munkáját.

6. OneDesk (A legjobb választás támogatásigényes vagy jegyalapú ügyfélmunkához)

a OneDesk segítségével

A OneDesk egy ügyfélszolgálati, projektmenedzsment és professzionális szolgáltatások automatizálására szolgáló szoftver.

Ezzel megmutathatja ügyfeleinek kéréseik pontos életciklus-szakaszát. A homályos „Folyamatban” jelzés helyett közvetlenül a platformon belül pontosan láthatják, hol tart a munka: várólistán, fejlesztés alatt vagy minőségbiztosításon.

A OneDesk legfőbb előnye a folytonosság: az ügyfél továbbra is jegyként látja a portálján, míg a csapata Gantt-diagramokban és projektnézetekben feladatként dolgozik rajta.

A OneDesk legjobb funkciói

Használja a platformon belüli beépített üzenetváltásokat a jegyekhez és feladatokhoz kapcsolódó, valós idejű, az ügyfelek számára látható beszélgetésekhez

Kínáljon testreszabható jegy- és kérelemformanyomtatványokat kötelező mezőkkel és továbbítási szabályokkal az ügyfélkérelmek rögzítéséhez és továbbításához

Személyre szabhatja portáljának megjelenését logóival és színeivel – kódolás nélkül

A OneDesk korlátai

A szerepkörökön alapuló jogosultsági beállítások nem elég részletesek, így a csapatok kénytelenek teljes rendszergazdai hozzáférést biztosítani az alapvető önállóság érdekében

OneDesk árak

Standard: 26,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 31,99 USD/hó felhasználónként

HIPAA-kompatibilis: 46,99 USD/hó felhasználónként

OneDesk értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (30+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a OneDesk-ről a valódi felhasználók?

Egy G2-felhasználó így nyilatkozik:

A OneDesk legnagyobb előnye, hogy egy helyen több funkciót is kapunk, beleértve az ügyfélkezelő eszközöket, az ügyfélszolgálatot, a projektmenedzsment eszközöket és a munkafolyamat-automatizálást. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy egy szoftvert többféle célra használjunk.

7. Celoxis (A legjobb költségérzékeny, nagy kockázatú ügyfélprojektekhez)

a Celoxis segítségével

Ha olyan nagy tétű projektekben dolgozik, ahol az ügyfélnek a projekt ütemtervéhez hasonlóan a pénzügyi helyzetet (költségvetés, költségek és nyereség) is látnia kell, akkor próbálja ki a Celoxist.

Az ügyfeleknek áttekintő képernyőt nyújthat a tervezett és a tényleges kiadásokról. Ha egy projekt időtartamának 50%-át már letudták, de a költségvetés 80%-át már felhasználták, ezt az ügyfelek valós időben láthatják, ami megkönnyíti a projekt terjedelméről szóló korai (és kevésbé kellemetlen) beszélgetéseket.

Belső csapatának a Celoxis összesíti az összes projektadatot, hogy megmutassa, mely ügyfelek nyereségesek. A legtöbb eszközhöz ehhez külön táblázatra van szükség; a Celoxisban ez alapfunkció.

A Celoxis legjobb funkciói

Gyűjtse össze az e-mailekből, űrlapokból és manuális beküldésekből érkező projektkéréseket, és rendezze őket az üzleti KPI-k alapján

Kövesse nyomon a csapat kapacitását valós idejű munkaterhelési diagramok segítségével, amelyek figyelembe veszik a műszakokat, az ünnepnapokat és a rendelkezésre állást, valamint figyelmeztetnek a túlterhelés esetén

Állítson be automatikus e-mail értesítéseket a mérföldkövekről, feladatokról és projektfrissítésekről, az értesítéseket közvetlenül a vezérlőpultról kezelve

A Celoxis korlátai

A platformról úgy tűnik, hogy a kezdeti tanulási görbe meredek, és kiterjedt konfigurációra és folyamatfegyelemre van szükség, mielőtt a csapatok tartós értéket látnának benne

A Celoxis árai

Alapcsomag: 10 USD/hó felhasználónként

Essential: 25 USD/hó felhasználónként

Professional: 35 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 45 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Celoxis értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 430 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 320 értékelés)

Mit mondanak a Celoxisról a valódi felhasználók?

Egy G2-felhasználó így nyilatkozik:

A Celoxisban leginkább azt szeretem, hogy egy helyen, áttekinthetően mutatja a projektütemterveket, a munkaterhelést és a függőségeket. Valós képet ad arról, mi történik az egyes projektekben, így semmi sem maradhat ki. A műszerfal segítségével könnyen felismerhetők a kockázatok, a csapatok összehangolhatók, és jobb döntések hozhatók anélkül, hogy táblázatokat kellene böngészni.

8. Notion (A legjobb egyetlen, ügyfelek számára elérhető irányítóközpont létrehozásához)

via Notion

A Notion egy mindenre kiterjedő digitális munkaterület, amelynek segítségével ötleteket gyűjthet, projektütemterveket készíthet és a munkát végigkövetheti.

Lényegében a feladatokat projektekhez rendelheti, és az ügyfél-dashboardon megjelenő élő haladási sávval jelölheti ki a projekt állását, amely az alfeladatok alapján automatikusan kiszámítja a befejezés mértékét. Ezzel minden érintett számára világos, mindig naprakész képet nyújt a munka előrehaladásáról.

A Notion egyszerű automatizálási funkciókat is támogat, amelyekkel egyszerűsítheti az ismétlődő adminisztratív feladatokat. Például automatikusan kijelölhet egy minőségbiztosítási vezetőt, amikor egy feladat az „Ellenőrzés alatt” állapotba kerül, vagy értesíthet egy adott Slack-csatornát, amint egy projektet „Blokkolt” állapotba jelölnek.

Mindezt egyetlen, ügyfelek számára elérhető központként mutathatja be újrafelhasználható ügyfélportál-sablonok segítségével. Egyetlen oldalon elhelyezheti a projekt ütemtervét, egy Google Drive mappát, egy Loom üdvözlővideót, sőt akár az aktuális számlákat is.

A Notion AI segítségével több ezer oldalon kereshet, hogy összefoglalja egy adott ügyfél előzményeit, vagy automatikusan kitöltse az adatbázis mezőit egy projektleírásból. Ezzel a dokumentáció és a teljesítés szorosan összehangolható, manuális összefoglalás nélkül.

A Notion legjobb funkciói

Kövesse nyomon a projekteket rugalmas adatbázisok segítségével, amelyek testreszabható tulajdonságokkal és többféle nézettel rendelkeznek, beleértve a táblázatot, a táblát és az idővonalat

Készítsen közös projektdokumentációt, briefeket, PRD-ket és frissítéseket a projektadatokkal együtt tárolt megosztott dokumentumok segítségével

Készítsen ügyfelek számára elérhető projektoldalakat és munkaterületeket a Notion Sites segítségével, konfigurálható megosztási és hozzáférési beállításokkal

A Notion korlátai

A nagy vagy összetett oldalakon a teljesítmény romolhat, míg a korlátozott offline hozzáférés hatással lehet azokra a csapatokra, amelyek stabil internetkapcsolat nélkül dolgoznak

A Notion árai

Ingyenes

Plusz: 12 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 24 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Notion értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 9100 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2650 értékelés)

Mit mondanak a Notionról a valódi felhasználók?

Egy G2-felhasználó így nyilatkozik:

A Notion messze a legjobb eszköz, amit valaha használtam ahhoz, hogy projektjeimet, ötleteimet és feladataimat egy áttekinthető, használható felületre összegyűjtsem, anélkül, hogy túlterhelő vagy zavaros lenne. Az adatbázisok hihetetlenül robusztusak, és a nézetek használata, hogy hasznos információkat nyerjek, vagy gyorsan létrehozzak egy személyes irányítópultot, felbecsülhetetlen értékű. Nemrég kezdtem el kipróbálni az AI-ügynököket is, és eddig mind hasznosnak, mind pedig igazán izgalmasnak találtam a használatukat.

🚀 A ClickUp előnye: Míg a Notion segít felépíteni egy ügyfélkapcsolati irányítóközpontot, a ClickUp egy lépéssel tovább megy, és az együttműködést élő és cselekvésre késztető formában tartja fenn magában a munkafolyamaton belül. A ClickUp SyncUps segítségével a csapatok és az ügyfelek valós idejű, kontextusfüggő beszélgetésekbe kezdhetnek, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a feladatokhoz, dokumentumokhoz vagy ütemtervekhez. Nincs szükség arra, hogy az ügyfeleket egy statikus irányítópultra irányítsa, vagy arra várjon, hogy elolvassák az aszinkron frissítéseket. Az eredmény? Gyorsabb döntések, kevesebb állapotmegbeszélés és kevesebb manuális nyomon követés – mivel a megbeszélések, frissítések és következő lépések ugyanazon a helyen zajlanak, ahol a munka ténylegesen elvégzésre kerül. Valós idejű ügyfél-együttműködés a ClickUp SyncUps segítségével

9. Trello (A legjobb egyszerű, zökkenőmentes ügyfél-láthatósághoz)

a Trello segítségével

Szeretné rendszerezni a teendőlistáit, nyomon követni a határidőket és egyszerű Kanban táblákon keresztül együttműködni a csapatokkal? A Trello, egy vizuális munkamenedzsment eszköz, ebben nagy segítséget nyújt.

Létrehozhat táblákat a projektekhez, listákat a szakaszokhoz (például „Teendő”, „Folyamatban” és „Kész”), valamint kártyákat az egyes feladatokhoz, amelyeket a munka előrehaladtával a listák között mozgathat. Az egész rendszer úgy lett kialakítva, hogy még a nem technikai felhasználók számára is azonnal érthető legyen.

A Trello alapértelmezés szerint nem kínál külön ügyfélportált. Azonban a Power-Ups, a Trello kiegészítői és integrációi segítségével automatizálást, jogosultságokat és láthatósági beállításokat vezethet be.

Ezzel a táblán belül csak a kiválasztott kártyákat vagy oszlopokat jelenítheti meg az ügyfelek számára, így könnyed, gördülékeny ügyfélnézetet hozhat létre anélkül, hogy túlterhelné őket.

A Trello legjobb funkciói

Ossza meg bizonyos táblákat vagy kártyákat külső érdekelt felekkel olyan harmadik féltől származó Power-Upok segítségével, amelyek biztonságos, csak megtekintésre szolgáló linkeket generálnak, Trello-fiók nélkül.

Ellenőrizze, mely projektek láthatók az ügyfelek számára azáltal, hogy a munkát külön táblákra osztja, és táblaszintű korlátozással szabályozza a külső láthatóságot

Ágyazza be a Trello táblákat vagy kártyanézeteket külső portáleszközökbe vagy ügyfélközpontokba, dokumentumok, linkek és egyéb megosztott erőforrások mellé

A Trello korlátai

A fejlett jelentéskészítés és a függőségek kezelése általában fizetős kiegészítőket vagy külső integrációkat igényel

A Trello árai

Ingyenes

Standard: 5 USD/hó felhasználónként

Prémium: 10 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Trello értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 13 880 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 23 425 értékelés)

Mit mondanak a Trello-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-felhasználó így nyilatkozik:

Szeretem a Trellót használni projekt- és feladatkezelésre, mert segít egyszerre több feladatot kezelni, és megkönnyíti az áttekintést. Tetszenek a munkaterületek és az időkövetési funkciók. Több projektet kezelünk egyszerre úgy, hogy minden ügyfél számára külön munkaterületet hozunk létre. A különböző feladatokhoz táblákat hozunk létre, hogy mindent könnyen kezelhessünk.

10. Bonsai (A legjobb szabadúszók és kis szolgáltató csapatok számára)

via Bonsai

A Bonsai egy üzleti menedzsment platform, amely központi felületet biztosít az ügyfélprojektek, dokumentumok, szerződések és számlák szervezéséhez.

Feladatlistákat készíthet, ügyfélkezelési sablonokat alkalmazhat, határidőket állíthat be és e-mailes emlékeztetőket kaphat, így a teljesítés egyszerű és kiszámítható marad.

Ügyféloldalon a portált teljes mértékben a saját logójával, színeivel és arculatával testreszabhatja, így minden interakció professzionális és egységes benyomást kelt. Osszon meg biztonságos linkeket, amelyek segítségével az ügyfelek fiók létrehozása nélkül is hozzáférhetnek a portálhoz.

A Bonsai legjobb funkciói

Lássa, ki min dolgozik, és a munkaterhelésről, kapacitásról és a feladatok állapotáról szóló valós idejű jelentések alapján azonnal módosítsa az ütemtervet

Ossza meg a projekteket konfigurálható ügyféljogosultságokkal, lehetővé téve a megjegyzéseket, az értékeléseket és az együttműködést közvetlenül a munkatételeken

Kövesse nyomon a költségvetéseket, az időbejegyzéseket és a pénzügyi teljesítményt, miközben csapata rögzíti a munkát és a feladatok előrehaladását

A Bonsai korlátai

Az ajánlatok, szerződések, számlázás és kérdőívek során végzett ügyfél-bevezetési munkafolyamatok nem teljesen automatizáltak, és gyakran kézi jóváhagyást igényelnek

A Bonsai árai

Alapcsomag: 15 USD/hó felhasználónként

Essentials: 25 USD/hó felhasználónként

Prémium: 39 USD/hó felhasználónként

Elite: 59 USD/hó felhasználónként

Bonsai értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (90+ értékelés)

Mit mondanak a Bonsairól a valódi felhasználók?

Egy G2-felhasználó így nyilatkozik:

Hihetetlen, hogy ugyanazon a platformon keresztül küldhetünk szerződéseket, ajánlatokat, számlákat és űrlapokat az ügyfeleknek. Imádom, hogy a Bonsai egy olyan platform, ahol a szabadúszók és a kisvállalkozások mindenre egy helyen megtalálják a megoldást. Szinte minden nap használom a Bonsait az üzleti tevékenységemhez. A támogató csapatuk nagyon segítőkész és gyorsan reagál minden problémára, amellyel esetleg szembesülök.

11. Dock (A legjobb márkás bevezetéshez és portálokhoz)

a Dockon keresztül

Úgy érzi, hogy ügyfelei számára egyre nehézkesebbé válik a projekttervek elérés? A Dock segíthet. Drag-and-drop szerkesztőjével testreszabhatja a portál szakaszait, oldalait és beágyazott elemeit, hogy azok pontosan illeszkedjenek az ügyfelekkel való együttműködéséhez.

Használja a beépített űrlapokat, vagy ágyazzon be bármilyen felmérési eszközt, hogy közvetlenül a munkafolyamaton belül gyűjthesse az adatokat. A Dock AI segítségével kontextusgazdag feladatokat is létrehozhat úgy, hogy egyértelmű cselekvésre ösztönző felhívásokat csatol linkekhez, fájlokhoz és videókhoz, így a statikus elemeket irányított következő lépésekké alakítva.

A Loom videókat, Google Slides-prezentációkat, Typeforms-űrlapokat és Figma-fájlokat közvetlenül a portálra lehet feltölteni, mint interaktív widgeteket az egyes szakaszok vagy feladatok belsejébe. A Dock integrálható olyan népszerű ügyfél-projektmenedzsment eszközökkel, mint az Asana, a ClickUp és a Jira.

A legjobb funkciók

Személyre szabhatja ügyfélportáljait vállalata logójával, szalagcímével, márka színeivel és weboldalának domainjével, hogy egységes, márkának megfelelő élményt nyújtson.

Elemezze az ügyfelek aktivitását a munkaterület szintű elemzések segítségével, beleértve a megtekintéseket, az interakciókat és a megosztott erőforrásokkal töltött időt

Ossza meg a teljesítéseket, erőforrásokat és beágyazott tartalmakat (fájlokat, linkeket, irányítópultokat, videókat) egy biztonságos, együttműködésre alkalmas munkaterületen

Dock korlátozások

Az ajánlatkonfigurátorok és a portáltervező eszközök nem nyújtanak elég lehetőséget a fejlett testreszabáshoz

Dock árak

Ingyenes

Standard: 350 USD/hó felhasználónként

Premium: 750 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 430 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Dockról a valódi felhasználók?

Egy G2-felhasználó így nyilatkozik:

A Dock könnyen használható és intuitív mind a belső csapatunk, mind az ügyfeleink számára. A beépített csevegő támogatás kiemelkedő, és hozzáférhető, gyors és valóban hasznos, ha kérdések merülnek fel. A legfontosabb, hogy a Dock rendszert és áttekinthetőséget hozott az onboarding folyamatunkba, ami a korábbi, e-mail alapú megközelítésünknél nem volt meg.

👀 Tudta ezt? A modern projektmenedzsment gyökerei Frederick Winslow Taylorhoz nyúlnak vissza, aki a 20. század elején vezette be a tudományos menedzsmentet. Munkája a munkafolyamatok, a feladatok hatékonysága és a munkaerő termelékenységének optimalizálására összpontosított. Ezek az elvek később alakították ki a strukturált projekttervezést.

12. FuseBase (Legalkalmasabb dokumentumigényes, deal room-stílusú megbízásokhoz)

a FuseBase-en keresztül

A FuseBase egy olyan all-in-one együttműködési platform, amely hidat képez a belső munkaterület és az ügyfélélmény között.

Egyrészt a csapatával együtt magánjelleggel készíthet és finomíthat dokumentumokat, megjegyzéseket fűzhet hozzájuk, nyomon követheti a számlázható időt, és szabadon ötletelhet. Másrészt, amikor készen áll, ugyanazt az oldalt közzéteheti az ügyfélportálon, így az ügyfelek csak a végleges változatot láthatják.

Minden portál rendelkezhet saját AI-ügynökkel, amelyet kizárólag az adott ügyfél megosztott tartalmára képeztek ki. Ezek az ügynökök 24 órás ügyfélszolgálatként működnek, és a portál saját adatait felhasználva válaszolnak olyan kérdésekre, mint „Mikor van a következő mérföldkő?” vagy „Milyen visszajelzések érkeztek az utolsó tervre?”.

A FuseBase egy speciális projektmenedzsment-kihívásra is megoldást kínál: a kontextusváltásra. A platform egyetlen oldalán elfér a projekt ütemterve (Gantt/Kanban), egy beágyazott Google Sheet, egy bemutató videó és egy fájlfeltöltési terület. Ez a projekt egyetlen megbízható forrásaként szolgál, felváltva a szétszórt linkeket és állapotjelentő e-maileket.

A FuseBase legjobb funkciói

Hozzon létre dedikált tárgyalótermeket és projekttereket, amelyek egyesítik az egyes ügyfelekhez vagy megbízásokhoz kapcsolódó megbeszéléseket, fájlokat, szerződéseket és tevékenységi előzményeket

Konfigurálja a megosztott tartalmak alapján betanított AI-ügynököket, hogy válaszoljanak a kérdésekre, információkat nyerjenek ki és automatizálják a rutin portálinterakciókat

Figyelje a munkaterület használatát és az ügyfelek tevékenységét a beépített elemzési funkciók, a hozzáférés-nyomon követés és a jogosultsági beállítások segítségével

A FuseBase korlátai

Teljesítmény- és megbízhatósági problémákról számoltak be, és a hibajavítások, valamint a kért fejlesztések bevezetése néha a vártnál hosszabb időt vett igénybe.

A FuseBase árai

Solo: 39 USD/hó felhasználónként

Essentials: 99 USD/hó felhasználónként

Haladó: 332 USD/hó felhasználónként

Korlátlan: Egyedi árazás

FuseBase értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (105+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 170 értékelés)

Mit mondanak a FuseBase-ről a valódi felhasználók?

Egy G2-felhasználó így nyilatkozik:

Amit én a leghasznosabbnak találok, az a letisztult stílus és az ügyfélportálok használata. Webalapú, és szinte úgy működik, mint egy személyre szabott weboldal, bejelentkezéssel. Ez csak az ügyfelek számára látható portál. Van egy adminisztrátori és felhasználói háttérrendszere is, részletes felhasználói jogosultságokkal. A háttérrendszer az adminisztrátorok, felhasználók és csapatok munkaterülete. Itt tárolhatja a feltöltött fájlokat, hozzáadhat feladatokat, sőt beágyazhat tartalmakat is. Ezeket aztán összekapcsolhatja, vagy megjelenítheti az ügyfelek számára elérhető portálon.

13. Smartsheet (A legjobb táblázatkezelő-alapú ügyféljelentésekhez)

a Smartsheet segítségével

A Smartsheet egy munkamenedzsment-platform. Széles körben elismert táblázatkezelő-szerű felületének köszönhetően nemcsak a munkát szervezheti, a legfontosabb eredményeket nyomon követheti és egyedi jelentéseket készíthet, hanem élő adatokat is megoszthat az ügyfelekkel anélkül, hogy érzékeny belső mezőket tenné közzé.

Pontosan szabályozhatja, hogy az ügyfelek mit szerkeszthetnek. Például frissíthetik az Ügyfél jóváhagyása állapotot vagy feltölthetnek fájlokat, de teljesen blokkolhatja számukra a Felhasznált költségvetés vagy a Határidő oszlopok módosítását.

A haladás könnyebb nyomon követése érdekében valós idejű grafikonokkal és összefoglalókkal ellátott, ügyfeleknek szánt irányítópultokat hozhat létre. A Smartsheet mesterséges intelligenciájára épülő eszközei segítenek a vizualizációk létrehozásában, a feladatállapotok összefoglalásában, valamint a tartalom fordításában vagy átírásában, így az ügyfelek manuális jelentések nélkül is áttekinthető képet kapnak a folyamatokról.

A Smartsheet alkalmazkodik a csapata munkafolyamatához, függetlenül attól, hogy Agile, Waterfall vagy hibrid módszertant követ.

A Smartsheet legjobb funkciói

Ossza meg táblázatait és jelentéseit külső felhasználókkal szabályozott jogosultságok és űrlapalapú hozzáférés segítségével

Használja a Smartsheet előre elkészített űrlapját az adatok gyűjtéséhez, szűréséhez, a kulcsmezők megadásához és az ügyfelek munkamegbízásainak megtekintéséhez

Állítson be sokoldalú munkafolyamatokat több művelettel és feltétellel, eszközök és kommunikációs platformok, illetve olyan alkalmazások között, mint a Teams és a Slack

A Smartsheet korlátai

A legutóbbi licencváltozások miatt több felhasználónak kell fizetős licenccel rendelkeznie, ami jelentősen megnövelheti a költségeket azoknál a vállalatoknál, ahol sok közreműködőnek csak alapszintű szerkesztési hozzáférésre van szüksége

A Smartsheet árai

Pro: 12 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 24 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Haladó: Egyedi árazás

A Smartsheet értékelései és véleményei

G2: 4,4/5 (több mint 21 370 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3460 értékelés)

Mit mondanak a Smartsheetről a valódi felhasználók?

Egy G2-felhasználó így nyilatkozik:

A Smartsheet számos eszközt kínál a hatékony munkavégzéshez. Van még sok olyan funkció, amelyet még nem fedeztem fel teljesen, de minden egyszerűnek és könnyen kezelhetőnek tűnik. A legjobb leírás rá az, hogy ez egy szteroidokkal felturbózott Excel.

Gondolja át a szállítást ügyfélportállal rendelkező projektmenedzsment szoftverekkel

Az ügyfelekkel végzett munka gyakran végtelen körforgássá válik, amelyben frissítések, magyarázatok és a kontextus újbóli felépítése váltja egymást.

Az idő egyre kevésbé a teljesítésre, egyre inkább az állapotról szóló e-mailekre, a megosztott meghajtókra és a nyomon követésre fordítódik. Egy modern projektmenedzsment rendszer biztonságos ügyfélportállal ezeket az interakciókat magába a munkafolyamatba integrálja.

A ClickUp egyetlen összekapcsolt munkaterületen egyesíti az ügyfélportálokat a kontextusfüggő mesterséges intelligenciával, az automatizálásokkal, a műszerfalakkal, a biztonságos fájlmegosztással és a strukturált munkafolyamatokkal.

Készen áll a kezdésre? Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-on ✅