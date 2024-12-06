Hogyan hozhatunk létre ügyfél-dashboardot (+ példák)

Manapság sok ügyfél kedveli az önkiszolgálást. 🤖✨

Az ügyfelek gyors válaszokat várnak kérdéseikre, részletes információkat szeretnének kéznél tartani, és olyan eszközöket igényelnek, amelyekkel önállóan elvégezhetik feladataikat, például megrendeléseket, ütemezéseket, nyomon követéseket vagy hibaelhárításokat.

A legtöbb vállalkozás tudja ezt.

Tényellenőrzés: 53% úgy véli, hogy ügyfelei nagyon elégedettek az önkiszolgáló szolgáltatásokkal. De tudják, mi a helyzet? Az önkiszolgálás átlagos sikeraránya ma mindössze 14%.

Ennek oka, hogy a legtöbb ügyfél túl merevnek tartja az önkiszolgáló rendszereket ahhoz, hogy kezelni tudják a problémáik összetettségét. Az esetek 43%-ában nem találnak a kérdéseikhez releváns tartalmat.

Itt jön jól egy jól megtervezett ügyfél-dashboard. Ebben a blogbejegyzésben bemutatjuk mindazt, amit tudnia kell a valódi értéket nyújtó ügyfél-dashboardok létrehozásáról.

Kezdjük is! ✅

Mi az ügyfél-dashboard?

Az ügyfél-dashboard egy személyre szabott digitális munkaterület, amely lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy valós időben kapcsolatba lépjenek vállalkozásával. Központosított hozzáférést biztosít a legfontosabb erőforrásokhoz, például tudásbázisokhoz, projekt ütemtervekhez, KPI-khez és egyedi jelentésekhez, összefogva a különböző forrásokból származó adatokat. 📊

Az ügyfél-dashboard egy átfogó technológiai csomaggal integrálva, amely fizetős vagy ingyenes projektmenedzsment szoftvereket, BI platformokat, CRM rendszereket és kommunikációs eszközöket tartalmaz, elősegíti a zökkenőmentes együttműködést az üzleti ökoszisztémában.

Ez a átláthatóság tájékoztatja az ügyfeleket a projekt előrehaladásáról, és megerősíti a kapcsolatokat azáltal, hogy biztosítja, hogy egyetlen fontos részlet se maradjon figyelmen kívül. A vezérlőpult emellett növeli az erőforrások hatékonyságát azáltal, hogy központosítja a releváns adatokat és automatizálja a frissítéseket.

Az ügyfél-dashboard létrehozásának előnyei

Talán azt gondolja: „Mindez remekül hangzik, de nem maradhatnánk egyszerűen az e-maileknél és a telefonoknál, hogy kapcsolatba lépjünk az ügyfelekkel?” Természetesen megteheti. De ez nem fog működni, ha hatékonyan szeretné bővíteni tevékenységét. Az ügyfél-dashboard létrehozásának megvannak a maga előnyei. Lehetőséget kap arra, hogy:

1. Kezelje a több érdekelt féllel való kapcsolatokat

Mi van akkor, ha ügyfélszolgálati munkatársainak minden ügyfélszámlánál 10 vagy több érdekelt fél kérdéseire kell válaszolniuk?

Hosszú távon ez nem kimerítő?

Ha minden érdekelt fél hozzáférhet ugyanahhoz a praktikus portálhoz, ahol minden információ elérhető számukra, az ügyfélkezelés sokkal könnyebbé és hatékonyabbá válik.

2. Segítsen ügyfeleinek elkerülni a költséges hibákat

Ha ügyfelei szabályozott szektorokban, például az egészségügyben, a banki szektorban vagy a gyártásban működnek, akkor egy beépített megfelelőségi funkciókkal rendelkező irányítópult felkínálása jelentősen megváltoztathatja a helyzetet. Ez segíthet nekik az iparági szabványoknak való megfelelésben, időt és pénzt takaríthat meg, és elkerülheti a jogi problémákat.

3. Mutassa be az Ön által nyújtott értéket

Tegyük fel, hogy Ön egy marketingügynökség.

Beágyazhat adatvizualizációkat az ügyfél irányítópultjába, amelyeken konkrét mutatókat jeleníthet meg, például a webhely elhagyási arányát, a kulcsszavak rangsorát és az organikus kattintási arányt. Így az ügyfelek minden bejelentkezéskor azonnal láthatják, hogy az Ön erőfeszítései hogyan hatnak a SEO-jukra.

Minél előnyösebb az Önnel való együttműködés, annál nagyobb az esélye, hogy ügyfelei maradni akarnak. És mivel a megújított ügyfélszám mindössze 5%-os növekedése több mint 25%-os nyereségnövekedést jelenthet Önnek (ez 2024-ben is igaz), az ügyfél-dashboard létrehozása kézenfekvő döntés.

4. Tűnj ki a versenytársak közül

Nem minden vállalkozás kínál ügyfél-dashboardokat. De a jó hír az, hogy ezek minden iparágban hasznosak.

Például pénzügyi tanácsadóként létrehozhat egy irányítópultot ügyfelei számára, hogy nyomon követhessék befektetéseiket. Ösztönözheti őket, hogy fizessenek felárat ezért a kényelmi szolgáltatásért.

Így nemcsak a jelenlegi ügyfelei maradnak Önnél, hanem új ügyfeleket is vonzhat, akik jobban szeretnék ellenőrizni új és korábbi adataikat.

5. Fedezze fel az innovációs lehetőségeket

Idővel az ügyfélportál szoftverébe beépített elkötelezettségi elemzések hihetetlenül értékes betekintést nyújtanak abba, hogy mit kell kínálnia, javítania vagy eltávolítania kínálatából.

📌 Például a SaaS ügyfelei AI-alapú eszközöket vagy egyedi márkajelzési lehetőségeket (például logójuk hozzáadását) szeretnének a termékében. Ezért az ő visszajelzéseik alapján gyorsan innoválhat, és olyan megoldásokat hozhat piacra, amelyekre az iparágában még senki sem gondolt.

Mit érdemes feltüntetni az ügyfél-dashboardon?

Az ügyfelek számára készült irányítópult kialakításának lényege, hogy minden szükséges információt megkapjanak anélkül, hogy kérniük kellene.

Íme egy sorozat azokról a funkciókról, amelyeket általában kínálnia kell:

Szerződések és megállapodások nyomon követése: Könnyű hozzáférés a szerződések és megállapodások áttekintéséhez, módosításához vagy digitális aláírásához

Dokumentum-együttműködési központ: Központ a javaslatok, szakmai jelentések vagy tervezési fájlok megfogalmazásához, megosztásához és szerkesztéséhez.

Biztonság és hozzáférés-vezérlés: Érzékeny adatok védelme többfaktoros hitelesítés (MFA), szerepköralapú hozzáférés-vezérlés (RBAC) és adat titkosítás segítségével.

Kommunikációs funkciók: Egyszerűsített levelezés csevegéssel, üzenőfalakkal és e-mail integrációval

Esemény- vagy találkozó-ütemező: Beépített naptár eszköz a találkozók, határidők és megbeszélések beállításához.

Projektállapot-áttekintés: Azonnali rálátás a legfontosabb feladatmérföldkövekre, határidőkre és a teljesítési előrehaladásra

Felhasználóbarát felület: Intuitív kialakítás, egyértelmű címkézéssel és áttekinthető menürendszerrel

Teljesítményelemzés: A mutatók és a KPI-k pillanatképe, amely betekintést nyújt az általános üzleti teljesítménybe.

Képzési könyvtár: Útmutatók, GYIK és videó oktatóanyagok gyűjteménye az ügyfelek oktatásának és bevezetésének támogatására.

Hogyan hozhatunk létre ügyfél-dashboardot?

A műszerfal elkészítése elsőre ijesztőnek tűnhet, különösen, ha ez az első alkalom. A legjobb megközelítés az, ha egy lépést hátralépünk, és az alapokkal kezdjük. Nézzük meg részletesen!

1. Határozza meg céljait

Mielőtt bármit is tennél, gondold át, miért akarsz irányítópultot készíteni ügyfeleid számára.

Milyen problémákat szeretne megoldani számukra?

Szükségük van valamilyen módszerre a projektek valós idejű nyomon követéséhez? A dokumentumok és számlák rendszerezése jelenti számukra a legnagyobb problémát?

Vagy csak minimalizálni szeretné a csapataira nehezedő terhet az ügyfelek kezelése során?

Bármi is legyen az, először kérdezze meg ügyfeleit.

Találkozzon velük személyesen vagy virtuálisan, vagy osszon meg velük egy nyitott kérdésekből álló kérdőívet az ügyfél-visszajelzési eszközök segítségével. Hallgassa meg gondolataikat, aggályaikat és ötleteiket, majd rendezze őket áttekinthetően a ClickUp Docs-ban.

Az egymásba ágyazott oldalak, stílusbeállítások és sablonok segítségével központi dokumentumot hozhat létre, amely bemutatja a műszerfal-projekt „miértjét” és „hogyanját”.

Ezekben a dokumentumokban valós időben együttműködhet csapatával: megjelölheti őket, konkrét feladatokat rendelhet hozzájuk, sőt, a visszajelzéseket nyomon követhető feladatokká is alakíthatja.

A ClickUp Docs segítségével szem előtt tarthatja az ügyfél-dashboard összes célkitűzését.

Ezenkívül a ClickUp Docs Hub segítségével könnyen elérhetővé, ellenőrizhetővé és kereshetővé teheti az összes ügyfélspecifikus erőforrást, így minden csapattag gyorsan megtalálhatja a projekt szempontjából fontos információkat.

💡Profi tipp: Belső megbeszéléseket is tarthat, hogy megértsék, milyen kérdések merülnek fel leggyakrabban a meglévő ügyfeleknél. Használjon ügyfélportál-sablonokat a vezérlőpult kialakításához, hogy az első naptól kezdve a lehető leghasznosabb legyen.

2. Határozza meg az ügyfelek KPI-jeit

Az első lépésben összegyűjtött adatok segítenek azonosítani a műszerfalon nyomon követendő releváns KPI-ket.

📌 Ha például e-kereskedelmi weboldalakat készít ügyfelei számára, akkor őket érdekelni fogja, hogy mennyire hatékony a szolgáltatása, és milyen hatással van az eredményeikre, a weboldal sebességétől a biztonsági intézkedésekig.

Ebben az esetben a legfontosabb mutatók a oldalbetöltési idők, az üzemidő megbízhatósága, a forgalom konverziói és a kosár elhagyási arányok lennének. Bármilyen más információ, amely nem áll szoros kapcsolatban az üzleti stratégiájukkal, pazarlás lenne.

A ClickUp Goals például értékes kiegészítője lehet a műszerfal létrehozásának folyamatának.

A platformon belül minden ügyfél igényeinek megfelelően mérhető célokat hozhat létre, és azokat célértékekre bonthatja, beleértve a számokat, pénzértékeket, feladatokat vagy bináris (igaz/hamis) opciókat.

Vezesse ügyfeleit a sikerhez a ClickUp Goals segítségével

A platformon belül mappákat is létrehozhat, hogy egy helyen követhesse nyomon a KPI-ket olyan kategóriák szerint, mint a sprint ciklusok, az OKR-ek, a heti eredménykártyák és bármely más fontos cél.

3. Tervezze meg az elrendezést és a felhasználói felületet

A vezérlőpult kialakításakor helyezze előtérbe az ügyfél szempontjait. Fő célja a funkcionalitás és a könnyű navigáció legyen. Nem szeretné, hogy ügyfelei információkat keressenek – ők egyértelműséget és egyszerűséget akarnak.

Gondoljon tehát az ügyfelek munkafolyamatára, és tegyen fel magának olyan kérdéseket, mint:

Mi az első dolog, amit látni akarnak, amikor bejelentkeznek?

Hogyan lehet a legjobban biztosítani, hogy a felület intuitív legyen az új felhasználók számára?

Milyen mértékű testreszabást várnak el az elrendezés, a widgetek vagy az adatok megjelenítési lehetőségei tekintetében?

Van-e olyan hozzáférhetőségi funkció (pl. billentyűzetes navigáció, egyetlen képernyős olvasó kompatibilitás vagy szöveg-beszéd funkció), amelyet figyelembe kell venni?

Képzelje el, hogy értékesítést támogató platformként olyan portált biztosít ügyfeleinek, amely a legfontosabb területeken – a tetején vagy a „magas prioritású” jelöléssel ellátott részben – jeleníti meg a mutatókat.

Csoportosítsa logikusan a kapcsolódó mutatókat a használhatóság javítása érdekében.

Például az ügyfélkapcsolatokkal kapcsolatos adatok (pl. a visszajelzések száma vagy a válaszadási idő) egy szakaszban lehetnek. Ugyanakkor az értékesítési teljesítmény mutatói (pl. megnyert üzletek, pipeline növekedés és bevételi előrejelzések) külön csoportosíthatók.

Az ilyen strukturált értékesítési CRM-jelentések lehetővé teszik ügyfeleinek, hogy egy pillanat alatt értelmezzék adataikat, anélkül, hogy túlterhelnék őket információval.

A ClickUp Dashboards különösen testreszabható elrendezéseket kínál, amelyek lehetővé teszik, hogy az ügyfelek igényeire összpontosító felületet tervezzen. Widgetek segítségével diagramokat, feladatlistákat és állapotjelzőket adhat hozzá, hogy a releváns információkat jól láthatóan jeleníthesse meg.

Hozzon létre egy személyes irányító központot a hatékony munkafolyamatokhoz a ClickUp Dashboards segítségével.

Tegyük fel például, hogy az ügyfeleknek gyors áttekintésre van szükségük a projekt ütemtervéről.

Ebben az esetben beépíthetsz widgeteket a feladatok határidejéhez, Gantt-diagramokhoz vagy a munkaterhelés megtekintéséhez, így biztosítva, hogy a fontos mutatók mindig könnyen megtalálhatók legyenek. A ClickUp támogatja a widgetek drag-and-drop funkcióját is, így az elrendezést az ügyfeleid preferenciáihoz igazíthatod és finomíthatsz, intuitív felületet létrehozva.

Szeretné megmutatni ügyfeleinek, hogyan gyorsítja a szoftver szállítását konkrét jelentési mechanizmusokkal, például burn up/burn down diagrammal és sprint sebességgel? Készítsen könnyedén Sprint Dashboardot a ClickUp segítségével. Minden iparághoz és munkaterülethez van sablon.

Ezenkívül színekkel jelöljük a szakaszokat és csoportosítási lehetőségeket, hogy az adatok könnyebben hozzáférhetők és vizuálisan vonzóbbak legyenek.

Végül a ClickUp Brain új szintre emeli a vezérlőpultjait azáltal, hogy azonnali válaszokat ad a kérdéseire. Kérdezzen bármit az AI-tól, és az átkutatja a munkaterületén található összes vezérlőpultot, segítve Önt abban, hogy fontos információkat találjon anélkül, hogy manuálisan kellene adatokat keresnie.

Automatizálja a stand-upokat a műszerfalán a ClickUp Brain segítségével

💡 Profi tipp: Használjon táblázatokat, grafikonokat és vizuális jelzőket, például haladási sávokat a komplex adatok bemutatásához. Építsen be legördülő menüket vagy füleket, hogy igény szerint mélyebb betekintést nyújtson, miközben az interfész tiszta marad. Végül tervezzen olyan elrendezést, amely bármilyen képernyőmérethez rugalmasan alkalmazkodik, függetlenül attól, hogy asztali számítógépen, táblagépen vagy mobil eszközön nézik-e.

Az ügyfél-dashboard értéke közvetlenül összefügg a megjelenített adatok pontosságával és frissességével.

Ezért kell integrálnia azt az ügyfelek meglévő technológiai eszközeibe, a vizuális projektmenedzsment eszközöktől, a CRM-eken és a könyvelési szoftverekig, hogy a vezérlőpultot sokféle adatforrásból tölthesse fel.

Például egy szolgáltatói ügyfélnek szánt irányítópulton megjelenhetnek a QuickBooks számlázási adatai, a Google Search Console webes forgalmi mutatói és a HubSpot ügyfél-elégedettségi pontszámai.

A ClickUp CRM számos olyan eszközzel integrálható, amelyek javítják az adatok pontosságát és a kapcsolatot.

A ClickUp CRM segítségével gyorsan áttekintheti az ügyféladatokat.

Például integrálhatja az Asana vagy a Jira alkalmazásokkal, hogy a projektfrissítéseket és a mérföldköveket egy irányítópulton összpontosítsa. A termelékenység nyomon követéséhez választhatja a Slack, a Google Workspace és a Microsoft Teams alkalmazásokat, hogy az alkalmazások közötti váltás nélkül egyszerűsítse a kommunikációt.

💡Profi tipp: Az API-k és a valós idejű adatok integrálásával olyan riasztásokat vagy értesítéseket adhat hozzá, amelyek bizonyos küszöbértékek elérése esetén aktiválódnak (pl. az erőforrás-kihasználás egy meghatározott érték alá csökken, vagy kritikus ütemezési hiba történik).

5. Tegye prioritássá a biztonságot

Az elmúlt évek megmutatták, hogy a nem megfelelő biztonsági intézkedések milyen pusztító hatással lehetnek a vállalkozásokra.

Például 2024-ben a Hathway által használt tartalomkezelő rendszer egyik jelentős sebezhetősége miatt több mint 4 millió ügyfél érzékeny KYC-adatai, például nevük, címük, telefonszámuk és e-mail azonosítójuk nyilvánosságra kerültek, ami drága károkat és súlyos hírnévrombolást okozott.

Ez egyértelműen emlékeztet arra, hogy az ügyfél-dashboard megfelelő védelem nélkül a rosszindulatú szereplők behatolási pontjává is válhat. Még egy olyan egyszerű dolog is, mint a gyenge jelszó-szabályzat, sebezhetővé teheti a rendszerét.

Éppen ezért a többfaktoros hitelesítés (MFA), a szerepköralapú hozzáférés-vezérlés (RBAC) és az adat titkosítás olyan biztonsági funkciók, amelyeknek elengedhetetlen részét kell képezniük az ügyfél-vezérlőpultjának.

Természetesen bármely ügyfelet meghívhat a ClickUp-ba vendégként, és megoszthatja velük az irányítópultot, hogy egy helyen tekinthetik meg a projekt frissítéseit és együttműködhessenek. A biztonság fenntartása azonban fontos része ennek a folyamatnak.

Az egyes ügyfélfiókokat skálázható mappa- és listahierarchiával szervezheti, és részletes jogosultságokat állíthat be, hogy szabályozza, ki mit láthat – beleértve a csapat tagjai és a külső érdekelt felek számára is.

💡 Profi tipp: Rendszeresen frissítse biztonsági protokolljait, hogy a felhasználói jogosultságok mindig összhangban legyenek a csapat szerepkörének vagy felelősségi körének változásaival. Tájékoztassa ügyfeleit arról, hogy pontosan hogyan védik adataikat. Tegye a biztonságot értékesítési érvvé, és építsen bizalmat.

Ügyfél-dashboard példák: a legjobb ClickUp sablonok

A műszerfal kialakításakor nem mindig kell a nulláról kezdeni vagy újrafeltalálni a kereket. Számos ügyfélkezelési sablon segítségével időt és energiát takaríthat meg, miközben professzionális megjelenést biztosít. Az alábbiakban öt kiváló műszerfal-példát mutatunk be a ClickUp-ból, amelyeket Ön is felhasználhat.

1. Ügynökségi ügyfél-egészségügyi nyomkövető

Ügynökségként valószínűleg több ügyféllel is foglalkozik egyszerre. Az ügyfelek elégedettségi szintjének és a projektek állapotának figyelemmel kísérése mindig az első helyen áll a teendőlistáján, de legyünk őszinték: ez nagyon megterhelő feladat.

A ZenPilot Agency Client Health Tracker, amely integrálva van a ClickUp-pal, pontosan ezt oldja meg.

A fontos adatokat az e-mailektől a táblázatokig központosítja, és világos képet ad arról, mely ügyfeleknek van szükségük azonnali támogatásra, és mely fiókok működnek zökkenőmentesen.

A sablon olyan funkciókat kínál, mint:

Beépített tevékenységkövető, amely figyelemmel kíséri az ügyfelek elkötelezettségét és reagálóképességét

Videó oktatóanyagok, amelyek segítenek beállítani és testreszabni az ügynökség igényeinek megfelelő elrendezést.

Nyolc előre konfigurált nézet, amelyben mindent láthat, a nyújtott szolgáltatásoktól és az elért céloktól kezdve az NPS pontszámokig.

Töltse le ezt a sablont Növelje ügynöksége kapacitását és kihasználtságát a ZenPilot és a ClickUp Agency Client Health Tracker segítségével.

2. A ClickUp ügyfélsiker-sablonja

Mint minden más üzletágban, itt is az ügyfelek sikere kell, hogy a középpontban álljon. A ClickUp ügyfélsiker-sablon segítségével elemezheti, hogy ügyfelei mennyire elkötelezettek és elkötelezettek a veled való kapcsolatuk fenntartása iránt.

Valójában ez még inkább értelmet nyer, ha Ön egy SaaS-vállalat, amely biztosítani szeretné, hogy ügyfelei a lehető legnagyobb értéket nyerjék ki a termékből.

A sablon átfogó képet ad az egyes ügyfelek útjáról, az onboardingtól a megújításig, miközben nyomon követi a potenciális kockázatokat és a teljesítményt. Lehetővé teszi, hogy egyértelmű célokat tűzzön ki számukra, és ezekhez a célokhoz viszonyítva mérje szolgáltatásai sikerét.

Töltse le ezt a sablont Kiváló ügyfélélményt teremthet a ClickUp ügyfélsiker-sablonjával.

A sablon segítségével a következőket teheti:

Használja a Gantt-diagram nézetet a projekt ütemtervének vizualizálásához

A feladatok belső elosztása a megfelelő csapattagok között

Kövesse nyomon ügyfelei visszajelzéseit az e-mail integrációval

3. A ClickUp ügyfélsiker-együttműködési sablonja

Ez a bejegyzés kifejezetten azoknak szól, akiknek össze kell hangolniuk az értékesítési és a gyártási csapatokat, hogy biztosítsák a zökkenőmentes munkafolyamatokat és a projektek időbeni megvalósítását.

A ClickUp ügyfélsiker-együttműködési sablon közös nézetekkel biztosítja, hogy mindkét részleg ugyanazon az oldalon álljon, csökkentve ezzel a félreértéseket és hibákat az ügyfelek átadásakor, ami egy jó stratégia.

Töltse le ezt a sablont Növelje az értékesítési és gyártási csapatok felelősségvállalását a ClickUp ügyfélsiker-együttműködési sablonjával.

Ezzel a következőket teheti:

Hozzáférhet olyan fontos eszközökhöz, mint a Docs belső jegyzetekhez, a Forms ügyféladatok gyűjtéséhez és a Boards a feladatok előrehaladásának nyomon követéséhez.

Egyszerűsítse a nyomon követést olyan állapotokkal, mint „Nyitott” és „Befejezett”, hogy minden csapattag gyorsan megérthesse, hol tart az ügyfélszámla.

Állítson be automatikus kiváltókat, például a testreszabott mezők frissítését új feladatok létrehozásakor.

4. ClickUp gyors indítás: Ügyfélszolgálati sablon

Ki ne szeretne gyorsan és hatékonyan üzleteket kötni, miközben ügyfélszámlákat kezel, kéréseket vizsgál és erőforrásokat optimalizál? Akár értékesítési képviselő, ügyfélkapcsolati menedzser vagy projektvezető, a munkához megfelelő ügyfélkezelő eszközökre van szüksége.

A ClickUp Quick Start: Client Services Template egy olyan keretrendszer, amelyre teljes mértékben támaszkodhat. Bár kezdetben bonyolultnak tűnhet a használata, valójában kezdőbarát.

Töltse le ezt a sablont Egyszerűsítse az ügyfelek bevonását és a szolgáltatásnyújtást a ClickUp Quick Start: Client Services Template segítségével.

A legfontosabb funkciók:

Feladatok létrehozása, felelősök kijelölése, határidők, állapotok és egyebek beállítása

Figyelje a projekt állapotát olyan egyéni mezőkkel, mint az időbecslések, prioritások, mérföldkövek és függőségek.

Tárolja a folyamatokat, erőforrásokat és alapvető információkat a Team Wiki segítségével

5. A ClickUp ügyfélhang-tábla sablonja

A CRM-sablonok tengerében hogyan találhat meg valamit, ami segít jobban megérteni ügyfelei igényeit, kívánságait és preferenciáit?

Visszajelzéseik felbecsülhetetlen értékűek a kínálat finomításához. De ezek összegyűjtése, rendszerezése és felhasználása kihívást jelenthet – kivéve, ha a ClickUp Voice of the Customer Board Template sablont használja.

A Kanban-stílusú elrendezésnek köszönhetően rendszerezett módon gyűjtheti az ügyfelekről szóló információkat, és gyorsan biztosíthatja, hogy azok prioritást élvezzenek, és a megfelelő csapatok foglalkozzanak velük.

Töltse le ezt a sablont Finomítsa kínálatát az ügyfelek időszerű visszajelzései alapján a ClickUp Voice of the Customer Template segítségével.

A sablon segítségével:

Építsen be időkövetést, függőségi figyelmeztetéseket és címkéket a problémák gyors megoldása érdekében.

Használjon egyéni nézeteket, például Listát, Táblát és Kezdés itt, hogy a visszajelzéseket különböző konfigurációkban tekintse meg.

Szervezze meg a visszajelzéseket olyan speciális területek szerint, mint „Ügyfél igénye”, „VoC forrás” és „Megoldás”.

Tartsa ügyfeleit elégedettnek és ösztönözze üzleti növekedését a műszerfalak segítségével

Most, hogy megértette a műszerfalak értékét, már nem csak egyszerűen „jó, ha van” eszközöknek tekinti őket, hanem elengedhetetlennek tartja őket ahhoz, hogy ügyfelei magabiztos, adatokon alapuló döntéseket hozhassanak.

Ha az ügyfelek elégedettek a portálon látható információkkal és elismerik az Ön hozzájárulását, az mindenki számára előnyös. 🎉

Ráadásul olyan eszközökkel, mint a ClickUp, könnyedén létrehozhatja a legjobb ügyfél-dashboardokat, amelyek megfelelnek az egyedi igényeknek. Az egyik legnagyobb előnye a kész sablonokból álló kiterjedt könyvtár, amely egyszerűvé és gyorssá teszi a kezdést.

Regisztráljon még ma egy ingyenes ClickUp-fiókra, és kezdje el növelni ügyfelei elégedettségét. 🚀