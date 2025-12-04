ClickUp vs. Monday: Melyik projektmenedzsment eszköz a megfelelő számodra?

Egy hatékony projektmenedzsment eszköz kiválasztása azt jelenti, hogy a döntésért te vállalod a felelősséget. Nagy a tét.

A nem megfelelő eszköz nem csak a csapatodat frusztrálja, hanem hozzájárul ahhoz a több milliárdhoz is, amely évente a rossz projektvégrehajtás miatt veszendőbe megy. A megfelelő eszköz viszont növeli annak esélyét, hogy a csapatod időben elérje a célokat és betartsa a költségkeretet.

A ClickUp és a Monday, két népszerű választás közül az igazi kérdés az, hogy melyik felel meg jobban a csapatod napi igényeinek.

Míg az egyik szinte végtelen listát kínál a fejlett funkciókból (bármit is említs, valószínűleg megtalálod benne), a másik valamivel könnyebben elsajátítható és kezelhető. És míg az egyik időt takarít meg neked, a másik megőrzi az ép elmédet.

A kompromisszumok nem mindig nyilvánvalóak (legalábbis első ránézésre).

Itt találsz egy részletes összehasonlítást a ClickUp és a monday.com között, hogy eldönthesd, melyik felel meg leginkább az igényeidnek.

ClickUp vs. Monday egy pillantásra

Íme egy rövid áttekintés a ClickUp és a Monday közötti főbb különbségekről (és hasonlóságokról):

Aspect ClickUp monday.com Projekt hierarchia Többszintű, mély projekthierarchia (Terek → Mappák → Listák → Feladatok → Alfeladatok). Komplex munkafolyamatokhoz készült. Laposabb felépítés, korlátozott feladatbeágyazással. Egyszerűbb munkafolyamatok esetén könnyebben kezelhető, de többszintű projektstruktúrákhoz kevésbé alkalmas. Testreszabási rugalmasság Rendkívül testreszabható: nézetek, állapotok, mezők, munkafolyamatok, automatizálások, ClickApps, jogosultságok. Ideális azoknak a csapatoknak, amelyek részletes ellenőrzést szeretnének. Közepesen testreszabható: intuitív táblák, oszlopok, munkafolyamatok és automatizálások. Az egyszerűséget részesíti előnyben a részletes konfigurációval szemben. Felhasználói élmény és könnyű bevezethetőség Sok funkcióval rendelkezik, de a tanulási görbe meredekebb. Olyan csapatok számára készült, akik hajlandóak befektetni a beállításba a hosszú távú hatékonyság érdekében. Nagyon intuitív és kezdőbarát. Gyakran dicsérik a letisztult felhasználói felületért és a gyors bevezetésért. Projektnézetek Gazdag választék (lista, tábla, Gantt-diagram, idővonal, naptár, táblázat, fehér tábla, gondolattérkép stb.), zökkenőmentes navigációval a nézetek között. Erőteljes vizuális táblák (Kanban, Timeline, Gantt) kifinomult, letisztult elrendezéssel. Kevesebb speciális nézet típus, mint a ClickUp esetében. Együttműködés Beépített dokumentumok, táblák, feladaton belüli csevegés, megjegyzések, hozzárendelt megjegyzések, korrektúrák, képjelölések és feladathoz kapcsolódó dokumentumok. Csökkenti a külső eszközök iránti igényt. Kiváló kommentelési és frissítési rész. A mélyebb együttműködés érdekében inkább az integrációkra (Slack/Teams/Google Docs) támaszkodik. Automatizálások Robusztus automatizálási eszköz, amely triggerekkel, feltételekkel, műveletekkel és AI-alapú opciókkal rendelkezik. Támogatja mind az egyszerű, mind a fejlett munkafolyamatokat, valamint a természetes nyelvű automatizálást. Megbízható automatizálási eszköz intuitív receptjeivel. Leginkább rutin munkafolyamatok automatizálására alkalmas; a fejlett logika több beállítást igényelhet. AI funkciók Mesterséges intelligencia segítséget nyújt a tartalomhoz, az összefoglalókhoz és a munkafolyamat-javaslatokhoz. Egyelőre nem tartalmaz autonóm ügynököket vagy mélyen kontextusfüggő, munkaterület-érzékeny mesterséges intelligenciát. Mesterséges intelligenciával támogatja a tartalomkészítést, az összefoglalók készítését és a munkafolyamatokra vonatkozó javaslatokat. Egyelőre nem tartalmaz autonóm ügynököket vagy mély kontextusú, munkaterület-tudatos mesterséges intelligenciát. Integrált munkaterület Igazi all-in-one megoldás: feladatok, dokumentumok, célok, irányítópultok, táblák, csevegés, tudásbázis és automatizálás egyetlen platformon. Elsősorban táblákra/feladatokra összpontosító munka-operációs rendszer. Dokumentumok, űrlapok és irányítópultok is rendelkezésre állnak, de ezek kevésbé egységesek, mint a ClickUp esetében. Skálázhatóság komplex csapatok számára A hierarchia, a jogosultságok és a testreszabási lehetőségek széles skálája miatt kiválóan alkalmas többcsapatos, több munkaterületet magában foglaló felépítésekhez és nagy adathalmazok kezeléséhez. Jól skálázható azoknak a csapatoknak, amelyek egyértelműséget és következetességet igényelnek, de a komplex, több csapatból álló struktúrák esetében több duplikációra vagy megoldásokra lehet szükség. Integrációk Számos integrációt kínál, valamint olyan belső eszközöket, amelyek csökkentik az integrációktól való függőséget. Nagyon erős integrációs ökoszisztéma; az együttműködés, a csevegés, a dokumentáció és a fejlett munkafolyamatok tekintetében nagymértékben támaszkodik külső kapcsolatokra. Jelentések és irányítópultok Robusztus irányítópultok egyedi kártyákkal, portfólió-nézetekkel, munkaterhelés-kezeléssel, függőségekkel és a haladás nyomon követésével. Kifinomult irányítópultok világos vizuális elemekkel; egyszerűbb, mint a ClickUp, de nagyon felhasználóbarát a vezetők és a nem technikai felhasználók számára. Mobil és több eszközön való használat A mobil felhasználói élmény javul; hatékony, de a funkciók sokasága miatt megismerkedést igényelhet. Rendkívül tiszta és intuitív mobil felhasználói felület; kiválóan alkalmas gyors frissítésekre és útközbeni áttekinthetőségre. Legalkalmasabb Olyan csapatok számára, amelyeknek mélyreható struktúrára, funkciók közötti koordinációra, fejlett munkafolyamatokra, integrált dokumentumokra/tudásbázisra vagy egy all-in-one munkaterületre van szükségük. Ideális marketingesek, termékfejlesztők, ügynökségek, operációs, mérnöki és projektközpontú szervezetek számára. Olyan csapatok számára, akik egy tiszta, egyszerű, rendkívül vizuális és gyorsan elsajátítható eszközt keresnek. Ideális értékesítési, HR, kis csapatok, rendezvénykezelés, ügyfélkapcsolati csapatok és olyan szervezetek számára, amelyek az egyszerűséget részesítik előnyben a bonyolult testreszabás helyett.

Mi az a ClickUp?

Kezelje az összes dokumentumát, projektjét, beszélgetését és egyebeket egy átfogó platformon a ClickUp segítségével

A ClickUp a világ első konvergens AI-munkaterülete, egy egységes digitális környezet, amely több eszközt és munkafolyamatot egyesít egyetlen platformon.

Ez azt jelenti, hogy a ClickUp nem csupán egy a sok projektmenedzsment eszköz közül. Ugyanakkor dokumentum-együttműködési platformod és akár csapatod kommunikációs alkalmazása is. A feladatkövetéstől és a tudásmenedzsmenttől a célkitűzésig és az automatizálásig mindent egyetlen, testreszabható, AI-alapú munkaterületbe egyesít.

A ClickUp alapfilozófiája a testreszabási rugalmasságra épül, ahol minden munkaterületet az adott munkafolyamatokhoz lehet igazítani anélkül, hogy a csapatokat merev sablonokba kényszerítenék (függetlenül attól, hogy a munkafolyamatok mennyire összetettek vagy bonyolultak).

📮 ClickUp Insight: A vezetők 16%-a küzd azzal, hogy több eszköz frissítéseit egyetlen áttekinthető nézetbe integrálja. Ha a frissítések szétszórtan jelennek meg, több időt töltesz az információk összerakásával, és kevesebbet a vezetéssel. Az eredmény? Felesleges adminisztratív terhek, kihagyott információk és összehangolatlanság. A ClickUp all-in-one munkaterületével a vezetők központosíthatják a feladatokat, dokumentumokat és frissítéseket, csökkentve ezzel a felesleges munkát, és pont akkor hozva felszínre a legfontosabb információkat, amikor azokra szükség van. 💫 Valódi eredmények: A Convene 200 szakembert egyesített egy ClickUp munkaterületen, testreszabható sablonok és időkövetés segítségével, hogy csökkentse a rezsiköltségeket és javítsa a szállítási időket több helyszínen.

A ClickUp funkciói

A ClickUp-ot más projektmenedzsment eszközöktől az inkluzivitása különbözteti meg. Ugyanolyan jól működik az egyszerű teendőket kezelő egyéni vállalkozók számára, mint a komplex, többszintű projekteket kezelő vállalati csapatok számára. Zökkenőmentesen skálázható a csapatod és a munkafolyamatok növekedésével.

1. funkció: Projekt- és feladatkezelés

Használd a ClickUp Tasks funkciót a projektmunkák jobb szervezéséhez és prioritásainak meghatározásához

A ClickUp projektmenedzsment szoftver megoldása a csapatok számára a legjobb választás. Ötvözi a magas szintű projektfelügyeletet a részletes feladatkezeléssel, így minden munkaszintet egy helyen tervezhetsz és hajthat végre.

Feladatkezelő rendszere több hierarchikus szinten működik, amit más projektmenedzsment platformok nehezen tudnak utánozni. Segítségével létrehozhat egy személyre szabott munkaterületet, és feloszthatja azt különálló Terekre a különböző csapatok számára, amelyek mindegyike rendelkezik saját Mappákkal a különböző projektekhez, Listákkal a hasonló Feladatok csoportosításához, valamint egyedi Feladatokkal és azok beágyazott alfeladataival.

Szeretnéd egy nagy projektet kezelhetőbb részekre bontani? A ClickUp Tasks segítségével ezt megteheted, miközben a kontextus sértetlen marad és kapcsolódik az összképhez.

Íme, mit tehetsz a ClickUp feladatkezelési funkcióival:

Több felelős és figyelő hozzáadása: Oszd meg az együttműködési feladatokat egyszerre több csapattaggal, miközben a figyelői értesítések révén folyamatosan tájékoztatod az érintetteket

egyéni mezőkkel és egyéni feladatállapotokkal : Adjon hozzá Kezelje a munkát: Adjon hozzá egyéni mezőket , hogy a feladatokon belül közvetlenül nyomon követhesse a projektspecifikus adatokat, mint például a költségvetést, az ügyféladatokat vagy a műszaki specifikációkat. Kövesse nyomon az előrehaladást egyéni feladatállapotokkal , mint például „Ötletelés”, „Felülvizsgálat”, „Jóváhagyva” és még sok más.

feladatfüggőségeket és vázold fel a kritikus útvonalat : Használd Állítsd be a: Használd a ClickUp függőségeket a különböző projektek közötti kapcsolódó feladatok összekapcsolásához, és állíts be kulcsfontosságú mérföldköveket a végrehajtás megfelelő sorrendjének kialakításához

Kövesse nyomon az egyes feladatokra és projektekre fordított időt minden csapattag esetében: rögzítse az órákat közvetlenül a feladatokhoz az automatikus időzítő funkcióval és a fejlett jelentéskészítési lehetőségekkel

Sablonok beállítása (vagy meglévők elindítása) a szabványosítás érdekében: Használjon előre elkészített : Használjon előre elkészített projektmenedzsment-sablonokat , hogy konzisztens munkafolyamatokat vezessen be agilis sprintekhez, ügyfélprojektekhez vagy belső műveletekhez anélkül, hogy mindent a nulláról kellene felépítenie. Állítson be ismétlődő feladatokat a rutinmunkákhoz, amelyek automatikusan felbukkannak teendőként a megadott ütemezés szerint

Ez a részletes ellenőrzés azt jelenti, hogy a projektmenedzserek belemélyedhetnek az egyes feladatok részleteibe, miközben áttekinthetik az egész projektportfóliót.

Kezdési és határidők, felelősök, értesítések és még sok más kezelése egy központi nézetben a ClickUp Tasks segítségével

Áttekintve: a ClickUp projektmenedzsment csapatok számára lehetővé teszi teljes körű projektek tervezését, nyomon követését és kezelését, miközben több mint 15 ClickUp nézet segítségével láthatóvá teszi azok hatását. Váltson Gantt-diagramok, táblázatok és Kanban-táblák között. Válasszon több mint 50 testreszabható műszerfal-kártya közül, hogy valós idejű áttekintést kapjon a projekt állapotáról, a csapat kapacitásáról és a projektet gátló tényezőkről.

Az agilis projektmenedzsment funkciók, mint például a Scrum táblák, a sprinttervező eszközök és a burndown diagramok szintén beépítettek. Búcsút inthetsz a szilóknak és a drága kiegészítők költségeinek, így a fejlesztőcsapatok a különálló eszközök közötti váltogatás okozta zavaros munkaterhelés nélkül kezelhetik a backlogokat és futtathatják a retrospektívákat.

💡 Profi tipp: Használd a ClickUp-ot a csapatod egyetlen megbízható forrásaként. Kapcsold a feladatokat közvetlenül a ClickUp Docs-hoz a kontextus érdekében, írd meg a megjegyzéseket pontosan ott, ahol a munka folyik, és jegyzeteld meg a feladat mellékleteit (például képeket és PDF-eket) pontos frissítésekkel – így minden döntés, módosítás és kontextus egy helyen marad.

2. funkció: ClickUp Brain

Használd a ClickUp Brain-t, a kontextusérzékeny mesterséges intelligenciát, hogy összefoglald a feladatok szálát vagy a jegyzeteket, tartalmat generálj, ötleteket gyűjts, vagy a munkaterülettel kapcsolatos kérdéseket tegyél fel.

A ClickUp Brain a világ legkontextusosabb AI-asszisztense, amely összekapcsolja a feladataidat, dokumentumaidat, munkatársaidat és a vállalati tudást egy intelligens munkaterületen. Automatizálja a munkafolyamatokat, egyszerűsíti a frissítéseket, és a csapatod valódi beszélgetéseiből, a projektelőzményekből és a dokumentációból merítve válaszol a kérdésekre.

Így egyszerűsítheti projektmenedzsmentjét a Brain segítségével.

A ClickUp Brain segítségével:

Azonnali projektösszefoglalók : Kérdezd meg: „Mi a helyzet a harmadik negyedévi marketingtervvel?”, és kapj egy áttekinthető összefoglalót a feladatokról, dokumentumokról és frissítésekről

Írásos tartalmak megfogalmazása és finomítása : Másodpercek alatt készíts feladatleírásokat, e-mailes frissítéseket, projektdokumentációt, átadási összefoglalókat és belső jegyzeteket (a vállalat stílusában)

Tartalom generálása a kontextusból : Készítsen értekezletek napirendjét vagy projektterveket, amelyek hivatkoznak a ClickUp Docs és a projektadatbázisokban található valós munkákra

Automatizáld a csapaton belüli kommunikációt : Állíts be intelligens válaszokat és asszisztens ügynököket, hogy olyan ismétlődő kérdésekre, mint „Hol van a legfrissebb ütemterv?” vagy „Ki kezeli ezt a hibát?”, valós idejű válaszokat nyújtsanak a munkaterületedről.

Intelligens feladatkiosztás : Kapj AI-alapú javaslatokat arra vonatkozóan, ki vállaljon egy feladatot az aktuális munkaterhelés és a szerepkörök rendelkezésre állása alapján

Előre elkészített prompt-sablonok: Kímélje meg magát a végtelen oda-vissza üzenetváltástól Kímélje meg magát a végtelen oda-vissza üzenetváltástól az előre elkészített AI-prompt-sablonok használatával, amelyek konzisztens eredmények elérésére lettek tervezve

📍 Bónusz: A ClickUp Brain felhasználói több külső AI-modell közül választhatnak, beleértve a GPT, a Claude és a Gemini legújabb verzióit is, különféle írási, érvelési és kódolási feladatokhoz, mindezt közvetlenül a ClickUp platformon belül! Maximalizáld a projekt hatékonyságát a ClickUp segítségével a választott AI-modellel! Használj több LLM-et egyetlen felületről a ClickUp-on belül

3. funkció: Automatizálás

Automatizáld az ismétlődő feladatokat a ClickUp egyszerű legördülő menüiből kiválasztható kiváltó események és műveletek segítségével

A ClickUp Automations segít kiküszöbölni a kézi, monoton munkát azáltal, hogy lehetővé teszi olyan trigger-alapú munkafolyamatok létrehozását, amelyek kezelik az ismétlődő műveleteket, mint például a feladatok kiosztása, az állapotok frissítése, a megjegyzések közzététele vagy az elemek listák közötti áthelyezése.

A felhasználóbarát felületen előre elkészített automatizálási sablonok és testreszabható opciók segítségével hozhat létre automatizálásokat, amelyek megkönnyítik a kezdeti lépéseket.

If you read this, here is what you can learn:

Automatizáld a feladatok kiosztását és az értesítéseket: Például amikor egy feladat átkerül az „Ellenőrzés alatt” állapotba, automatikusan rendeld hozzá az ellenőrzőt, és értesítsd őt

Egyszerűsítse az ismétlődő feladatokat: Hozzon létre szabályokat, amelyek meghatározott dátumokkal és mezőkkel heti jelentéseket vagy havi ellenőrzéseket generálnak

Feladatfüggőségek kezelése: Amikor egy feladat befejeződik, frissítsd a kapcsolódó feladatokat, vagy helyezd át őket a következő szakaszba

Összekapcsolható más eszközökkel: Küldj frissítéseket a Slackre, szinkronizálj a GitHubbal, vagy frissítsd automatikusan a HubSpot CRM-adatokat

👀 Tudtad? A ClickUp Brain segítségével automatizálhatod a feladatokat. Egyszerűen írd be, mit szeretnél, például: „A feladatokat helyezd át a »Felülvizsgálat« mappába, amikor az állapot »Kész«-re változik”, és a rendszer ezek alapján létrehozza az automatizálási szabályt.

4. funkció: ClickUp Chat

Kössd össze a projekteket a beszélgetésekkel, és alakítsd az üzeneteket feladatokká a ClickUp Chat segítségével

A ClickUp Chat egy beépített üzenetküldő rendszer, amely lehetővé teszi, hogy a projektekkel kapcsolatos megbeszéléseket folytass, frissítéseket ossz meg és közvetlenül a projekt Térjeiben, Listáiban vagy Mappáiban koordinálj a csapattagokkal. A csevegőrendszer több szinten is működik – a vállalati szintű bejelentésektől a projektspecifikus csatornákon át a privát közvetlen üzenetekig.

Valós időben beszélhettek át egy projektproblémát, hivatkozhattok kapcsolódó feladatokra, aszinkron módon oszthatjátok meg a fájlokat, és döntéseket hozhattok anélkül, hogy elveszítenétek a beszélgetés fonalát vagy a kontextust. Szükség esetén bármely üzenetet feladattá alakíthattok, vagy a részleteket átvehetitek egy dokumentumba a ClickUp projektmenedzsment és együttműködési szoftverén keresztül.

📮 ClickUp Insight: A szakemberek körülbelül 41%-a az azonnali üzenetküldést részesíti előnyben a csapaton belüli kommunikációhoz. Bár gyors és hatékony kommunikációt tesz lehetővé, az üzenetek gyakran több csatornán, szálon vagy közvetlen üzenetben szóródnak szét, ami megnehezíti az információk későbbi visszakeresését. Egy olyan integrált megoldással, mint a ClickUp Chat, a csevegési szálak konkrét projektekhez és feladatokhoz kapcsolódnak, így a beszélgetések kontextusban maradnak és könnyen elérhetők.

5. funkció: ClickUp AI-ügynökök

Használd a ClickUp AI ügynököket a feladatok automatizálásához, a kérdések megválaszolásához és a hatékonyság növeléséhez

A ClickUp előre elkészített és egyedi AI-ügynökökkel rendelkezik, amelyek célja, hogy szerepköröktől függetlenül önállóan kezeljék a mindennapi munkát. Ez a feladat a nap végén egy kapcsolódó csevegőcsatornában történő projektfrissítések közzétételétől egészen az új beérkező projektkérelmek konkrét elfogadási kritériumok alapján történő áttekintésének vagy osztályozásának összetett, több lépésből álló folyamatáig terjedhet.

Ezek az ügynökök kontextusérzékenyek, vagyis a munkaterületedről merítik tudásukat, és azt felhasználják arra, hogy támogassák a céljaid elérését.

Bízza a rutinfeladatokat a ClickUp AI ügynökökre

Kísérletezhetsz és ügynököket hozhatsz létre természetes nyelvű, kódolásmentes utasítások segítségével is. Néhány ötlet az alábbi ügynökökre vonatkozik:

Projektmenedzserek → Összefoglalja a feladatok és csevegési szálak frissítéseit vagy állapotváltozásait

Mérnökök → Írj felhasználói történeteket, hozz létre teszteseteket

Műveletek → Készíts jelentéseket vagy cselekvési terveket az értekezletek jegyzetéből

HR → A munkatársak vállalati irányelvekkel kapcsolatos kérdéseinek megválaszolása a munkakörnyezet kontextusának figyelembevételével

A ClickUp árai

👀 Tudtad? A projektmenedzsment szakemberek több mint fele (54%) nem rendelkezik hatékony együttműködési eszközökkel. És ez még nem minden: 36% havonta 4 órától egy teljes napig tölti a projektfrissítések kézi összegyűjtésével. Ez évente akár 100 órát jelent fejenként, amit ismétlődő feladatokra pazarolnak el.

Mi az a Monday?

A Monday egy vizuális projektmenedzsment eszköz, amely színekkel jelölt táblák, testreszabható oszlopok és alapvető automatizálási funkciók segítségével segít a munka szervezésében. Lehetővé teszi rugalmas munkafolyamatok kialakítását, amelyekkel feladatokat kezelhet, határidőket követhet nyomon, projekteket hajthat végre és együttműködhet a csapatával anélkül, hogy túlterhelné magát.

A Monday egy felhasználóbarát felületre összpontosít, amelyet a csapatok hosszú bevezetési folyamat nélkül gyorsan elsajátíthatnak. Vizuális elrendezése révén bárki, a vezetői szinttől az első vonalbeli alkalmazottakig, egy pillanat alatt könnyedén nyomon követheti a projekt állását.

A Monday funkciói

A Monday.com projektmenedzsment szoftver olyan testreszabható munkafolyamatok létrehozására összpontosít, amelyek első ránézésre egyszerűnek tűnnek, de a munkád növekedésével együtt bővíthetők. Úgy tervezték, hogy segítsen a csapatok és a munkák tervezésében, nyomon követésében és irányításában anélkül, hogy folyamatosan kézben kellene tartanod a dolgokat.

Vessünk egy közelebbi pillantást a Monday munkamenedzsment funkcióira:

1. funkció: Automatizálások

A Monday automatizálási rendszere egy egyszerű, kitöltős formátumot használ, ahol a felhasználók legördülő menükből választhatják ki a kiváltó eseményeket és a műveleteket. Emellett előre elkészített automatizálási sablonokat is kínál gyakori felhasználási esetekhez, mint például a feladatátadás, a határidő-értesítések és az állapotváltozások, így segítve a csapatokat a gyors indulásban.

🧠 Érdekesség: Bár a Monday lehetővé teszi több lépésből álló automatizálások beállítását (több művelet szabályonként), a felhasználók gyakran jelzik, hogy hiányzik belőle a komplex elágazási logika (például AND/OR/IF-ELSE több feltétel esetén) megbízható támogatása — ami megnehezíti vagy körülményesebbé teszi a mélyen feltételes munkafolyamatokat. Nagyon komplex, több alkalmazást érintő, feltételekkel teli automatizálásokhoz szükség lehet megoldásokra vagy külső eszközökre.

2. funkció: Műszerfal és jelentések

A Monday testreszabható irányítópultokat kínál, amelyek több tábláról gyűjtik össze az adatokat, hogy grafikonokat, táblázatokat, naptárakat és haladási mutatókat hozzanak létre. Ezzel átfogó képet kapsz a több projektben végzett munkádról.

Színkódolt vizualizációi segítenek nyomon követni a projekt állapotát, a feladatok státuszát és az ütemterveket, így könnyebb azonosítani a szűk keresztmetszeteket.

🎥 Bónusz: Nézd meg ezt a videót, és tudd meg, hogyan készíthetsz projektmenedzsment-dashboardot a csapatod számára!

3. funkció: Vizuális táblák és nézetek

A Monday táblarendszere a platform szervezési elveinek alapját képezi. Minden tábla úgy működik, mint egy fejlett táblázatkezelő program testreszabható oszlopokkal, de az információkat egy vizuálisan vonzó felületen jeleníti meg, amely a legtöbb felhasználó számára azonnal ismerős.

Válthatsz a Kanban, Naptár, Idővonal (Gantt-stílusú), Munkaterhelés és Táblázat nézetek között, hogy nyomon kövesd az idővonalakat, állapotjelzőket, csatolt fájlokat és a hozzárendelt feladatokat.

A Monday árai

Örökös ingyenes csomag

Alapcsomag: 12 USD/hó felhasználónként

Standard: 14 USD/hó felhasználónként

Pro: 24 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árak

ClickUp vs. Monday: Funkciók összehasonlítása

Mind a ClickUp, mind a Monday.com teljes értékű munkamenedzsment-eszközzé fejlődött, amelyek segítségével a csapatok számos intuitív funkció használatával tervezhetik a projekteket, nyomon követhetik a mérföldköveket és együttműködhetnek a munkafolyamatok során.

A ClickUp egy olyan, mindent magában foglaló, konvergens AI-alapú munkaterület, amellyel a csapatok 41%-a 3 vagy több eszközt váltott fel. A Monday viszont a projektmenedzsmentre összpontosít, így egyszerű és intuitív.

Vessünk egy pillantást arra, hogy miben különböznek egymástól (ClickUp vs. Monday.com) az alapvető funkciók tekintetében.

1. funkció: AI

A ClickUp Brain kontextusfüggő mesterséges intelligenciája összekapcsolja a feladataidat, dokumentumaidat, frissítéseidet és a csapat tudását. Megkérheted, hogy támogassa a szerepkörök közötti alapvető funkciókat, például dokumentumok összefoglalását vagy feladatlisták létrehozását a projekttervekből. Ugyanakkor komplex feladatokat is ugyanolyan jól elvégez. Terméktartalmakat, felhasználói történeteket, kampányanyagokat és egyebeket generál és finomít. Az AI Fields automatikusan hozzárendeli a feladatokat, meghatározza a prioritásokat és frissíti a feladatok előrehaladását. A Brain még a ClickUp munkaterületén és a kapcsolódó alkalmazásokban található különböző eszközök közötti tudáskapcsolatokat is feltérképezi. Ráadásul egy áráért több AI-modellhez is hozzáférést biztosít!

A Monday AI hasznos segítséget nyújt a tábláidhoz, dokumentumaidhoz és frissítéseidhez. Támogatja a különböző szerepkörök mindennapi funkcióit, például a hosszú frissítések összefoglalását vagy a feladatokon belüli írásos tartalom megfogalmazását. Segíthet olyan rutin feladatokban, mint az automatizálások javaslása vagy a szöveg javítása. A különbség a mélységben rejlik: képességei inkább a felszíni szintű támogatásra összpontosítanak, mint a teljes kontextusra vagy a munkaterületet figyelembe vevő érvelésre. Fejlettebb munkafolyamatok vagy több lépésből álló folyamatok esetén továbbra is a kézi beállításokra vagy külső integrációkra kell támaszkodnod.

🏆 Győztes: A ClickUp AI nyer a mélyen integrált felhasználási esetei miatt. Az eszköz rendkívül pozitív értékeléseket kapott a felhasználóktól, mivel valóban időt takarít meg és csökkenti a kézi munkát.

2. funkció: Csapatmunka

A ClickUp natív csevegési lehetőséget kínál, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy feladat alapú megbeszéléseket folytassanak közvetlenül a munkaterületen belül. A ClickUp Chat segítségével megjelölheted a tagokat az üzenetekben, megoszthatod a fájlokat, feladatként rendelhetsz hozzá üzeneteket, és közvetlenül a képekre és dokumentumokra hagyhatsz vizuális visszajelzést. Emellett a ClickUp Clips nevű beépített képernyőfelvevő eszközt is használhatod, amellyel rögzítheted és megoszthatod a bemutatókat a csapatoddal.

A Monday viszont lehetővé teszi a csapatmunkát a megjegyzések, említések, fájlmegosztás és az egyes feladatokba beépített állapotfrissítések révén. Címkézheted a csapattársakat és csatolhatsz releváns fájlokat, hogy megőrizd a feladat kontextusát. Valós idejű beszélgetésekhez vagy e-mailes frissítésekhez azonban külső integrációkra, például a Slackre vagy a Gmailre kell támaszkodnod, ami azt jelenti, hogy a kommunikációd szigetelt marad, ahelyett, hogy közvetlenül ott történne, ahol a munka folyik.

🏆 Győztes: A ClickUp vezet, mivel több együttműködési funkciót, értesítési beállítási lehetőséget és beépített csevegőt kínál mind a valós idejű, mind az aszinkron együttműködéshez.

3. funkció: Integrációk

A ClickUp több mint 1000 integrációt támogat olyan eszközökkel, mint a Slack, a Google Drive, a Zoom, a Figma, a GitHub és a HubSpot. Ezek segítségével közvetlenül összekapcsolhatja külső alkalmazásait a munkaterületével, sőt olyan automatizálásokat is létrehozhat, amelyek platformokon átívelő eseményekre reagálnak, például frissítik a feladatot, ha valami változás történik a CRM-ben.

A Monday több mint 200 alkalmazással kínál integrációt, többek között a Zoommal, az Outlookkal, a Jirával és a Slackkel. Az integrációk használatát azonban a csomag korlátozza. Azok a csapatok, amelyeknek nagyobb automatizálási igényeik vannak, ezeket a korlátozásokat szűkítőnek találhatják.

🏆 Győztes: A ClickUp vezet a kimerítő integrációs lehetőségei és szélesebb körű elérhetősége miatt.

4. funkció: Sablonok és nézetek

A ClickUp több mint 1000 testreszabható sablont kínál különböző munkafolyamatokhoz, beleértve a termékfejlesztési terveket, az ügyfelek bevonását, az agilis sprinttervezést és a tartalmi naptárakat. Továbbá több mint 15 nézetopciót kínál, beleértve a Lista, Tábla, Gantt, Naptár, Munkaterhelés és Idővonal nézeteket. Emellett rendelkezésre áll a ClickUp Mind Maps is, amely lehetővé teszi a vizuális ötletelést és az ötletek valós idejű rendszerezését.

A Monday viszont könnyen használható és gyorsan bevezethető sablonokat kínál számos felhasználási esethez. A munka vizualizálása terén azonban a Monday az alapokhoz ragaszkodik: Kanban, Timeline, Gantt, Calendar, Table és Workload nézetek. Ezek közül sok csak a Pro és Enterprise csomagokban érhető el, és olyan funkciók, mint a privát táblák, szintén a legmagasabb szintű csomagokra korlátozódnak.

🏆 Győztes: Az igényeidtől függ! A ClickUp azoknak a csapatoknak ajánlott, amelyeknek réteges sablonokra és változatos nézetopciókra, például gondolattérképekre van szükségük. Ha azonban csak egyszerű adatvizualizációra van szükséged, válaszd a Monday-t.

5. funkció: Felhasználói élmény és testreszabás

A ClickUp részletes testreszabási lehetőségeket kínál. A munkaterület minden aspektusát testre szabhatod, az egyéni mezőktől és nézetektől kezdve a műszerfalakon és a szerepkörökön alapuló jogosultságokon át a beágyazott alfeladatokig. Bár rugalmas, ez a szintű ellenőrzés meredek tanulási görbével jár, különösen az új felhasználók számára.

A Monday viszont az egyszerűségre helyezi a hangsúlyt. A felület annyira intuitív, hogy a legtöbb felhasználó segítség nélkül is könnyedén eligazodik benne és beállíthatja a dolgokat. Testreszabási lehetőségeket kínál, beleértve az oszlopok módosítását, a táblák elrendezésének beállítását és a munkafolyamatok finomítását. A fejlettebb módosításokhoz azonban megoldásokra van szükség, vagy magasabb szintű csomagra kell váltani.

🏆 Győztes: A ClickUp a bonyolult testreszabási lehetőségei miatt, a Monday pedig az egyszerű, intuitív felhasználói élménye és a lapos tanulási görbe miatt.

ClickUp vs. Monday a Redditen

A vita lezárásaként a Redditre is felvittük a kérdést. Nincs ugyan olyan konkrét téma, amelyben a két eszközt mélyrehatóan összehasonlítanák, de íme néhány felhasználói vélemény mindkét eszközről.

Az egyik Reddit-felhasználó, aki a Monday-ről váltott át, a ClickUp beépített csevegési funkcióját rendkívül hasznosnak találta a figyelemelterelés elkerülésében.

A ClickUp rendelkezik Gmail/e-mail integrációval, amely lehetővé teszi, hogy feladatot hozzon létre vagy egészítsen ki anélkül, hogy le kellene állnia és ablakot váltania (vagy szünetet tartania, hogy leírjon valamit). Megállapítottam, hogy ez az egy funkció olyan nagy előrelépés ahhoz képest, amit a Monday.com-mal csináltam. Nagyon érzékeny vagyok a zavaró tényezőkre és a figyelemelterelésre, így minél jobban tudok a munkámban maradni, annál jobb.

A ClickUp rendelkezik Gmail/e-mail integrációval, amely lehetővé teszi, hogy feladatot hozzon létre vagy egészítsen ki anélkül, hogy le kellene állnia és ablakot váltania (vagy szünetet tartania, hogy leírjon valamit). Megállapítottam, hogy ez az egy funkció olyan nagy előrelépés ahhoz képest, amit a Monday.com-mal csináltam. Nagyon érzékeny vagyok a zavaró tényezőkre és a figyelemelterelésre, így minél jobban tudok a munkámban maradni, annál jobb.

Egy másik felhasználó, aki váltott, úgy találta, hogy a ClickUp kiterjedt nézetválasztéka előnyt jelent a Monday-hez képest.

Áprilisban váltottunk a ClickUp-ra, és ez egyértelműen a legjobb eszköz, a 29 fős csapatunk tagjai is imádják használni. Lehetővé teszi, hogy listákat hozzon létre projektek vagy személyek számára (vagy mindkettő), és kiválaszthatja, hogyan szeretné megtekinteni az információkat (naptár, Gantt-diagram, lista, táblázat vagy mindegyik).

Áprilisban váltottunk a ClickUp-ra, és ez egyértelműen a legjobb eszköz, a 29 fős csapatunk tagjai is imádják használni. Lehetővé teszi, hogy listákat hozzon létre projektek vagy személyek számára (vagy mindkettő), és kiválaszthatja, hogyan szeretné megtekinteni az információkat (naptár, Gantt-diagram, lista, táblázat vagy mindegyik).

Bár a Monday kapott néhány pozitív értékelést, egy gyakori negatívum, amit sok értékelésben találtunk, a korlátozott hozzáférés volt. Egy felhasználó szerint

Úgy tűnik, manapság minden alapvető funkció fizetős szolgáltatásként érhető el. Nekünk a PRO csomagunk van, ami gyakorlatilag a legmagasabb szintű csomag az „enterprise” előtt, és még így sem tudjuk korlátozni a hozzáférést a táblán lévő egyes elemekhez, és olyan egyszerű dolgok sem állnak rendelkezésünkre, mint a „Projektek” és a „Portfóliók”. Az ember azt gondolná, hogy a PRO csomaggal mindent megkap.

Úgy tűnik, manapság minden alapvető funkció fizetős szolgáltatásként érhető el. Nekünk a PRO csomagunk van, ami gyakorlatilag a legmagasabb szintű csomag az „enterprise” előtt, és még így sem tudjuk korlátozni a hozzáférést a táblán lévő egyes elemekhez, és olyan egyszerű dolgok sem állnak rendelkezésünkre, mint a „Projektek” és a „Portfóliók”. Az ember azt gondolná, hogy a PRO csomaggal mindent megkap.

🧠 Érdekesség: A ClickUp-ra való átállás óta a csapatok a következőket jelentették: Heti több mint 3 óra időmegtakarítás ( az ügyfelek 60,2%-a

Megtakarított pénz (az ügyfelek 54,7%-a)

Jobb hatékonyság (az ügyfelek 96,7%-a)

Jobb együttműködés (az ügyfelek 87,9%-a)

Melyik projektmenedzsment eszköz a legjobb?

Megszületett az ítélet, és megvan a győztes! A ClickUp! 👑

Bár a Monday kifinomult és intuitív, csak kisebb csapatok számára ideális, amelyek egyszerű vagy közepesen összetett munkafolyamatokat kezelnek. Igen, a beállítás meglehetősen gyors, és bizonyos mértékű testreszabási lehetőséget is kínál.

De amikor a munkád bővül, az eszközeidnek többet kell tudniuk. A ClickUp, mint all-in-one munkamenedzsment operációs rendszer, mindent leegyszerűsít számodra. Egyetlen eszközzel kezelheted a munkát, kommunikálhatsz a csapatoddal, nyomon követheted az előrehaladást, és automatizálhatod a legtöbb manuális munkafolyamatot.

Mivel a ClickUp a háttérben intézi a dolgokat, Ön ténylegesen a munkavégzésre koncentrálhat.

Iratkozzon fel még ma a ClickUp ingyenes csomagjára, és alakítsa át csapata munkamódszerét!