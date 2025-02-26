A monday.com értékelése előnyökkel és hátrányokkal

Mindannyian eszközökre támaszkodunk – legyenek azok post-it cetlik, táblázatok vagy egyszerű alkalmazások – hogy szervezettek maradjunk. De ezek az eszközök egyszerűen nem tudnak lépést tartani a komplex munkafolyamatokkal, szoros határidőkkel és a csapatok koordinációjával. Itt válik elengedhetetlenné a projektmenedzsment szoftver, amely átalakítja a vállalkozások projektjeinek tervezését, végrehajtását és nyomon követését.

A legnépszerűbbek között van a monday.com, amelyet rugalmasságáért dicsérnek a különböző munkafolyamatok kezelésében és a projektek irányításában. De még a legjobb projektmenedzsment szoftvereknek is vannak korlátai.

Ha Ön üzleti vezető vagy projektmenedzser, és fontolgatja a monday.com vagy annak alternatíváinak használatát, ez a monday.com-ról szóló vélemény segít Önnek a döntés meghozatalában. Olvassa el a Monday erősségeit, hátrányait, és miért érdemes megfontolnia a ClickUp-hoz hasonló, hatékonyabb projektmenedzsment eszközök használatát.

⏰60 másodperces összefoglaló Íme egy összefoglaló a monday.com-ról és alternatíváiról: A monday.com egy rugalmas, vizuálisan vonzó projektmenedzsment megoldás, testreszabható táblákkal és különböző nézetbeállítási lehetőségekkel.

Kódolás nélküli felületen keresztül erős automatizálási lehetőségeket kínál, javítva a munkafolyamatok hatékonyságát.

A műszerfalai és jelentéskészítő funkciói lehetővé teszik a csapat előrehaladásának és az erőforrások kihasználtságának hatékony nyomon követését.

A népszerű harmadik féltől származó alkalmazásokkal, például a Slackkel és a Google Drive-val való integrációja egyszerűsíti a munkafolyamatokat.

Az árak a ingyenes csomagtól a vállalati szintű csomagig terjednek, különböző funkciókkal és költségekkel.

Előnyei közé tartozik a könnyű használat, a hatékony vizualizáció és a többféle integráció, de egyes felhasználók számára hiányozhat a struktúra.

A ClickUp egy átfogóbb alternatíva, amely fejlett mesterséges intelligenciával (ClickUp Brain) és kiterjedt automatizálási testreszabási lehetőségekkel rendelkező „mindenre kiterjedő alkalmazás” megközelítést kínál.

Az integrált csevegés, a robusztus dokumentum-együttműködés és a szélesebb körű integrációknak köszönhetően a ClickUp nem csupán a projektek kezelését segíti, hanem egy eszközzel az egész munkádat is.

A monday.com projektmenedzsment eszköz áttekintése

A monday.com intuitív kialakításával és felhasználóbarát felületével kiemelkedik a számos felhőalapú, ingyenes projektmenedzsment szoftver közül. Munkaterületekre, csapatokra, táblákra és alelemekre van felosztva. Amint a feladatokat sorokként megjeleníted a Monday táblázatos nézetében, testreszabhatod a megfelelő oszlopokat a feladatadatok nyomon követéséhez, beleértve az állapotfrissítéseket, az ütemterveket és a címkéket.

A platform alapvető feladatkezelést kínál 15 nézet típusával, beleértve a Gantt-diagramokat, Kanban táblákat, naptárakat, térképeket és pillanatképeket. Ezek a nézetek lehetővé teszik a csapatok számára, hogy több szempontból is nyomon kövessék a haladást, valós idejű frissítésekkel. A feladatok színekkel vannak jelölve az egyszerű azonosítás érdekében, így a haladás egy pillanat alatt nyomon követhető.

Az egyes nézetek oszlopai testreszabhatók. Hozzáadhat részleteket, például költségvetéseket, ütemterveket vagy egyéb releváns információkat. A táblákat megoszthatja a monday.com-ot nem használó felhasználókkal is egy csak megtekintésre szolgáló vendég hozzáférési link segítségével. Így minden érdekelt fél tájékozott marad, anélkül, hogy külön fiókokra lenne szükségük.

A monday.com egy kiterjedt oktatóanyag-könyvtárat is tartalmaz. Ez segít mind a kezdőknek, mind a tapasztalt felhasználóknak a platform funkcióinak maximális kihasználásában. A platform sokféle adatmegjelenítő eszközt kínál, amelyek segítségével a felhasználók a saját igényeiknek megfelelően testreszabhatják a munkaterületeket. Vessünk egy pillantást a monday.com funkcióira, és nézzük meg, hogyan tudjuk azokat a saját céljainknak megfelelően kihasználni.

🧠Érdekesség: Henry Gantt 1910 és 1950 között találta fel a ma széles körben használt Gantt-diagramot. Az első világháború alatt hajóépítési projektek kezelésére hozta létre, és azóta a projektmenedzsment alapvető eszközévé vált.

Feladatok és folyamatok automatizálása

A monday.com kódolás nélküli megoldást kínál, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kódolási tapasztalat nélkül, könnyedén automatizálják feladataikat és folyamataikat. A felhasználók egyedi automatizálási munkafolyamatokat hozhatnak létre „when-then” parancsok segítségével, vagy igényeiknek megfelelően választhatnak a különböző előre elkészített automatizálási sablonok közül.

A Monday AI munkafolyamat-asszisztens növeli a termelékenységet azáltal, hogy különböző feladatokat hajt végre, például értesítéseket küld, állapotokat frissít, új elemeket hoz létre és csapattagokat rendel hozzá, ha a megadott feltételek teljesülnek.

Kövesse nyomon csapata előrehaladását

A monday.com irányítópultjain egyetlen felületen tekintheti meg az összes projektet. A több mint 30 rendelkezésre álló widget és alkalmazás segítségével hatékonyan figyelemmel kísérheti a projektek előrehaladását, nyomon követheti a költségvetéseket és becsülheti a csapat munkaterhelését.

Kiválaszthatja és megszervezheti a különböző táblák csoportjait egy irányítópulton, így az összes adatot egy helyen összpontosíthatja, és a widgetek segítségével egy pillanat alatt hozzáférhet az összes szükséges eszközhöz és információhoz.

Hatékony időkövetés és -kezelés

A monday.com robusztus időkövetési funkciókat kínál, amelyek lehetővé teszik, hogy egyszerűen rákattintva egy adott időkövetési cellára megtekintse az egyes feladatok időintervallumait és előrehaladását. A időkövetési naplóban minden bejegyzést szerkeszthet, így biztosítva a pontos nyilvántartást.

Ezenkívül a platform támogatja az időblokkolást. Növelje termelékenységét azáltal, hogy napját kezelhető időblokkokra osztja, egyszerre egy feladatra koncentrál, és egész nap strukturált munkafolyamatot tart fenn.

Optimalizálja az erőforrások kihasználtságát

Rendezze a feladatokat csoportokba, és könnyedén rendelje őket egyes csapattagokhoz vagy egész csapatokhoz. A People (Emberek) oszlopban feladatokat rendelhet egyénekhez, egész csapatokhoz vagy alcsapatokhoz. A monday.com-on a feladatokhoz időbecsléseket és prioritásokat is hozzáadhat a munkaterhelés jobb kezelése érdekében.

A Workload nézet segítségével a projektmenedzserek valós időben figyelemmel kísérhetik a csapattagok munkaterhelését. A kék buborékok a munkaterhelést, a piros buborékok pedig a potenciális túlterhelést jelzik.

Integrálja más harmadik féltől származó alkalmazásokkal

A monday.com integrálható olyan népszerű eszközökkel, mint a Slack, a Google Drive, a Microsoft Teams és a Salesforce. Lehetővé teszi az automatizálást olyan alkalmazásokon keresztül, mint a Zapier, kétirányú szinkronizálást kínál olyan eszközökkel, mint a Google Naptár, és valós idejű frissítéseket biztosít a kommunikációs platformokon keresztül.

A nyílt API segítségével a felhasználók egyedi integrációkat hozhatnak létre a munkafolyamatok jobb testreszabásához, biztosítva ezzel a zökkenőmentes együttműködést és a hatékonyság növelését több platformon is.

💡Profi tipp: Használja a ClickUp Monday integrációt, hogy ellenőrizze az új pulzusokat hétfőn, és automatikusan létrehozza a megfelelő feladatokat a ClickUp-ban.

monday.com árak

Ingyenes

Alapcsomag: 12 USD/felhasználó/hónap

Standard csomag: 14 USD/felhasználó/hónap

Pro csomag: 24 USD/felhasználó/hónap

Vállalati csomag: Egyedi árazás

A monday.com előnyei

👀 Tudta? A monday.com- ot 2012-ben alapította Roy Mann, Eran Kampf és Eran Zinman, eredetileg Dapulse néven. A vállalat 2017-ben monday.com-ra változtatta a nevét.

A monday.com azoknak a vállalkozásoknak szól, amelyeknek struktúrára van szükségük anélkül, hogy feláldoznák a kreativitást. Akár határidőkkel kell jonglálnia, akár csapatok közötti együttműködést kell irányítania, akár erőforrásokat kell nyomon követnie, a monday.com egy sor munkamenedzsment eszközt kínál, amelyekkel a munka kevésbé kaotikusnak tűnik.

Két különböző vállalatnál használtam a Monday-t, és nagyon meg vagyok vele elégedve. Persze, vannak olyan pillanatok, amikor többet szeretnék, de úgy érzem, ez bármelyik rendszerrel előfordulhat. A Monday-ban azt szeretem a legjobban, hogy „bárki” beállíthat „bármilyen” munkafolyamatot benne.

De mi is teszi pontosan népszerűvé? Íme néhány előnye a monday.com használatának.

Könnyen használható felület esztétikus kialakítással

A projektek és feladatok megjelenítésének testreszabási lehetősége különböző nézetek, színek és stílusbeállítások segítségével

Kiterjedt integrációk a folyamatok automatizálásához és több alkalmazás összekapcsolásához, illetve az adatok egyszerű átviteléhez közöttük.

Kiváló súgóforrások és oktatóanyagok a felhasználók számára

A feladatok naptárral való szinkronizálásának és a határidők betartásának lehetősége

Tetszik, hogy a monday.com olyan közösségközpontú. Az alkalmazás-piactér és a nyilvános API-hozzáférésnek köszönhetően rengeteg egyedi munkát lehet elvégezni a monday.com-fiókján. Nagyon rugalmas.

A monday.com hátrányai

Bár a monday.com számos funkciót kínál, az online vélemények rávilágítanak a hiányosságaira:

Korlátozott HIPAA-megfelelőségi lehetőségek kisebb léptékű igények esetén

A további automatizálási funkciók gyakran többletköltséggel járnak.

A képletek javíthatók lennének az adatok jobb rendezése és szűrése érdekében a különböző nézetekben.

A csevegések, videoklipek és wikik elkülönülnek a projektjeitől.

A korábbi szervezetemben használtam a Monday-t. Nem tetszett – az alapvető dolgok is nehezen voltak kivitelezhetők anélkül, hogy rengeteg trükköt kellett volna alkalmazni.

Egy másik gyakori panasz a platform korlátozott rugalmassága a fejlett jelentések és automatizálás terén.

A legnagyobb akadály számomra a jelentések készítése volt. Nehéz olyan jelentéseket készíteni, amelyekkel mikroszintű nyomon követés lehetséges. Nem minden jelentésnézet teszi lehetővé azt a szintű részletességet, amelyet elvárnék olyan dolgoknál, mint az időkövetés vagy a csoportosítás.

Egy Reddit-felhasználó hozzáteszi:

A monday.com mobilalkalmazása az első kiadás óta javult, de még mindig nem elég rugalmas.

Alternatíva a monday.com-hoz

Bár a Monday.com egy megbízható eszköz, sok csapat egy teljesebb megoldást keres, mint például a ClickUp projektmenedzsmenthez.

A ClickUp, mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, egy helyen egyesíti a feladatkezelést, a munkafolyamatok automatizálását, a dokumentumokat, a wikiket és a csapatcsevegést, míg beépített AI-alapú eszközei keményebben dolgoznak, hogy Ön okosabban dolgozhasson.

A ClickUp Unlimited csomagjával a csapatok korlátlan számú feladatot, irányítópultot és egyéni mezőt kapnak, ami hatékony és költséghatékony választás az agilis csapatok számára.

Nem emlékszem a pontos részletekre, de elég sok időt töltöttem azzal, hogy mindkettőt megnéztem, és arra a következtetésre jutottam, hogy a Monday inkább a stílusra, mint a tartalomra helyezi a hangsúlyt. A ClickUp nagyon lenyűgözött.

Hasonlítsuk össze a monday.com és a ClickUp szolgáltatásokat egy pillanat alatt:

Funkció ClickUp monday. com Felhasználói felület Rugalmas és nagymértékben testreszabható Intuitív és vizuálisan vonzó Nézetek és elrendezések Többféle nézet, beleértve listákat, táblázatokat, Kanban táblákat, naptárakat, Gantt-diagramokat, fehér táblákat, gondolattérképeket és még sok mást. Több mint 15 nézet, beleértve a Gantt-diagramot, a Kanban-táblázatot és a naptárat Automatizálás Fejlettebb automatizálás, többlépcsős munkafolyamatok és AI-alapú automatizálás Kódolás nélküli automatizálás, de a fejlett funkciók fizetős szolgáltatások Feladatkezelés Tartsa kapcsolatban a feladatokat és az aszinkron munkát a beépített csevegő, audio- és videohívásokkal. A beszélgetések és a feladatok külön-külön léteznek, ezért külső eszközökre van szükség a valós idejű együttműködéshez. AI funkciók Integrált AI asszisztens (ClickUp Brain) 7 USD/felhasználó/hó áron bármely fizetős csomagban; ingyenes próba elérhető AI a feladatok automatizálásához és tartalomgeneráláshoz; jelenleg béta verzióban elérhető Pro és Enterprise felhasználók számára. Sprintok Beépített sprintkezelés és jelentéskészítés Nincs beépített sprintkezelés Együttműködés Valós idejű szerkesztésű dokumentumok, felelősségre vonhatóságot biztosító hozzárendelt megjegyzések, brainstorminghoz használható táblák és összekapcsolt csevegés. Hozzászólások, @említések, megosztott táblák. Nincs hozzárendelt hozzászólás a felelősségre vonhatóság érdekében. Integrációk Több mint 1000 natív alkalmazásintegráció; a Zapier segítségével még több alkalmazással integrálható Több mint 200 natív alkalmazásintegráció; másokkal a Zapier segítségével integrálható Tárolás Az ingyenes csomag 100 MB-os korlátot tartalmaz. Az ingyenes csomag 500 MB fájltároló helyet biztosít. Mobilalkalmazás Mobil eszközökre optimalizált Egyes felhasználók korlátozott rugalmasságról számolnak be. Árak Nagylelkű ingyenes csomag minden funkcióval Korlátlan: 7 USD/felhasználó Üzleti: 12 USD/felhasználó Vállalati: Egyedi A ClickUp Brain minden fizetős csomagban elérhető, 7 USD/tag/munkaterület áron. Korlátozott ingyenes csomag alapvető funkciókkal Alap: 12 USD/felhasználó, Standard: 14 USD/felhasználó, Pro: 24 USD/felhasználó, Enterprise: egyedi Legalkalmasabb Csapatok, akik egy fejlett automatizálással és mesterséges intelligenciával rendelkező, mindent egyben tartalmazó munkamenedzsment platformot keresnek Csapatok, amelyeknek vizuálisan intuitív, jó automatizáltságú projektmenedzsment eszközre van szükségük

Most nézzük meg közelebbről a ClickUp és a monday.com összehasonlítását.

Cél- és feladatkezelés

A ClickUp Tasks segítségével bontsa le a komplex feladatokat a projekt sikeres befejezése érdekében.

Először is, a ClickUp fejlett feladatkezelést kínál olyan funkciókkal, mint az alfeladatok, ellenőrzőlisták, időkövetés és Gantt-diagramok, amelyek minden csomagban elérhetők, beleértve az ingyenes csomagot is. Feladatokat különböző helyekről hozhat létre, például a csevegésen belül vagy a táblákon, zökkenőmentesen integrálva azokat a munkafolyamatába.

A monday.com intuitív feladatkezelést és -kiosztást biztosít, de a Gantt-diagramok és az időkövetéshez magasabb szintű csomagokra van szükség.

Nem emlékszem a pontos részletekre, de elég sok időt töltöttem azzal, hogy mindkettőt megnéztem, és arra a következtetésre jutottam, hogy a Monday inkább a stílusra, mint a tartalomra helyezi a hangsúlyt. A ClickUp nagyon lenyűgözött.

A ClickUpban könnyedén szervezheti a feladatokat testreszabható listák és táblák segítségével, prioritás vagy állapot szerint rendezve őket. A komplex feladatokat az áttekinthetőség érdekében alfeladatokra és ellenőrzőlistákra bontja. Állítsa be a feladatok prioritásait és függőségeit, hogy minden a megfelelő sorrendben történjen. A feladatok több csapattagnak való kiosztása segít megteremteni a közös felelősségvállalást és elszámoltathatóságot.

A kommentek és említések segítségével fontos információkat is közölhet a feladatokkal kapcsolatban. Ráadásul a ClickUp kiváló áttekinthetőséget biztosít a kereső, a szűrők, a tevékenységi stream és az értesítések segítségével, így mindig naprakész lehet a feladatokkal és a határidőkkel kapcsolatban.

A monday.com-hoz képest a ClickUp nem csupán egy feladatkezelő eszköz, hanem egy átfogó termelékenységi platform. Képessége, hogy mind magán-, mind együttműködési feladatokat hozhat létre, növeli sokoldalúságát.

A ClickUp Goals átfogó megközelítést kínál a projektmenedzsmenthez, segítve a csapatokat abban, hogy egyértelmű, megvalósítható célokat tűzzenek ki és azokat pontosan nyomon kövessék.

Hozzon létre és kezeljen megvalósítható célokat csapatának a ClickUp segítségével.

Állítson be magas szintű célokat, amelyek összhangban vannak a víziójával, olyan keretrendszerek segítségével, mint az OKR-ek, a sprintek vagy a ponttáblák. A célokat konkrét, mérhető célokra bonthatja, például feladatokra, számszerű mérföldkövekre vagy igaz/hamis eredményekre. A ClickUp valós idejű haladáskövetést is kínál dinamikus haladási sávokkal, hogy vizuálisan is nyomon követhesse a célok elérését.

Míg a ClickUp teljes körű funkciókat kínál, a Monday.com egy egyszerű widgetet használ a célokhoz. Részletes sablonokat is kínál minden típusú cél kitűzéséhez, de sokkal alapvetőbb alternatívája a ClickUp részletes nyomon követésének, OKR-kínálatának és mélyreható testreszabási lehetőségeinek.

Egy egyszerű példaként: a monday.com Goal widgetjének használatához hozzá kell adnia egy Numbers Column (Számok oszlop) elemet a táblájához, és kitöltenie azt a legfontosabb mutatókkal. A nem numerikus értékek nyomon követése kihívást jelent, ellentétben a ClickUp-pal, ahol négyféle célértéket kap: Number (Szám), True/False (Igaz/Hamis), Currency (Pénznem) és Task (Feladat).

Dokumentumok közös szerkesztése és kezelése

A ClickUp Docs segítségével sokoldalú dokumentumokat és wikiket hozhat létre beágyazott oldalakkal, sablonokkal és stílusbeállításokkal, amelyek különböző igényeket kielégítenek, az útitervektől a tudásbázisokig. Ellentétben a monday.com Workdocs alkalmazásával, amely inkább egy kollaboratív jegyzetelő alkalmazásként működik, és még nem teszi lehetővé a vállalati tudás wiki-ben való szervezését, a ClickUp Docs segítségével létrehozhat egy központi tudásbázist vagy egyetlen megbízható információforrást.

A ClickUp Docs segítségével tárolja az összes csapat tudását egy központi, együttműködésen alapuló helyen.

Automatizálás

Bár a Monday.com egyedi automatizálási eszközöket kínál, elsősorban egyszerű automatizálási forgatókönyvekre összpontosít. A felhasználók előre definiált kiváltó események és műveletek kiválasztásával hozhatnak létre automatizálásokat, de a platform nem biztos, hogy ugyanolyan szintű komplexitást és testreszabhatóságot támogat, mint a ClickUp.

Ráadásul a monday.com automatizálási funkciói csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el, míg a ClickUp minden csomagban, beleértve az ingyenes csomagot is, egyedi automatizálási eszközöket kínál.

Készítsen természetes nyelvű automatizálásokat a ClickUp-ban AI segítségével

Bónusz: A ClickUp segítségével a ClickUp Brain mesterséges intelligenciájának támogatásával természetes nyelven is létrehozhat automatizálásokat!

AI képességek

A ClickUp és a monday.com egyaránt AI funkciókat kínál a feladatok összefoglalásához és a teendők létrehozásához, de a ClickUp a ClickUp Brain segítségével még tovább megy. Azonnali, kontextusalapú válaszokat ad a ClickUp-on belül és ahhoz kapcsolódóan mindenre, elemzi az adatokat a problémák előrejelzéséhez, és valós idejű betekintést nyújt a projektjeibe.

A ClickUp hatékony AI-ügynökei segíthetnek a kockázatok előrejelzésében és a változásokhoz való alkalmazkodásban, automatikusan létrehozhatnak feladatokat a csevegési szálakból, összekapcsolhatják azokat a projektekkel, standup jelentéseket írhatnak Önnek, automatizált munkafolyamatokat építhetnek, és akár többféle felhasználási esethez is generálhatnak tartalmat – a PRD-ktől a marketingkampányokig.

Összegezze a projekt frissítéseit és írjon személyes standupokat a ClickUp Brain segítségével.

Ezenkívül a ClickUp Connected Search funkciója gyorsan megtalálja, amire szüksége van a csatlakoztatott alkalmazásokban, mint például a Google Drive, GitHub, Salesforce, Figma, Dropbox, Confluence, Box és mások.

📮ClickUp Insight: Hétfő blues? Kiderült, hogy a hétfő a heti termelékenység gyenge láncszeme (a szójáték nem szándékos), a munkavállalók 35%-a tartja a legkevésbé produktív napnak. Ez a visszaesés annak tudható be, hogy hétfő reggeleken időt és energiát kell fordítani a frissítések és a heti prioritások keresésére. Egy olyan, mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, mint a ClickUp, segíthet ebben. Például a ClickUp Brain, a ClickUp beépített mesterséges intelligencia asszisztense, másodpercek alatt tájékoztatja Önt minden fontos frissítésről és prioritásról. A ClickUp Connected Search segítségével pedig minden, amire a munkához szüksége van, beleértve az integrált alkalmazásokat is, könnyen megtalálható. A ClickUp Knowledge Management segítségével könnyedén létrehozhat egy közös referenciapontot a szervezetének! 💁

Sablonok

A ClickUp másik erőssége a széles körű, testreszabható projektmenedzsment sablonok, amelyek a szoftverfejlesztéstől a digitális marketing kampányokig mindenre kiterjednek. Ezek a sablonok előre meghatározott feladatokkal, állapotokkal és munkafolyamatokkal rendelkeznek, így segítve a csapatokat a gyors indulásban.

A ClickUp projektmenedzsment sablon például strukturált keretrendszert biztosít a munkafolyamatához, és végigkíséri csapatát a projekt megkezdésétől a befejezésig.

Töltse le ezt a sablont Időt takaríthat meg a meglévő keretrendszer újrafelhasználásával a ClickUp projektmenedzsment sablon segítségével.

A legfontosabb funkciók:

Előre meghatározott állapotok: A sablon olyan állapotokat tartalmaz, mint „Nyitott”, „Folyamatban” és „Blokkolva”, így biztosítva a feladatok előrehaladásának nyomon követéséhez szükséges egyértelmű struktúrát.

Nézetek: A Kanban táblák, listanézetek, naptárak és egyéb opciók segítségével a ClickUp nézetek lehetővé teszik a projektadatok hatékony vizualizálását, elősegítve a tájékozott döntéshozatalt.

Egyéni mezők: Hozzon létre egyedi mezőket a munkaterület testreszabásához, rögzítse a fontos információkat a mélyebb betekintés és Hozzon létre egyedi mezőket a munkaterület testreszabásához, rögzítse a fontos információkat a mélyebb betekintés és a jobb projektvégrehajtás érdekében.

📮ClickUp Insight: A kontextusváltás csendesen rontja csapata termelékenységét. Kutatásaink szerint a munkahelyi zavarok 42%-a a platformok közötti váltásból, az e-mailek kezeléséből és a megbeszélések közötti ugrálásból származik. Mi lenne, ha megszüntethetné ezeket a költséges zavarokat? A ClickUp egyetlen, egyszerűsített platformon egyesíti a munkafolyamatokat (és a csevegést). Indítsa el és kezelje feladatait csevegés, dokumentumok, táblák és más eszközök segítségével, miközben az AI-alapú funkciók biztosítják a kontextus összekapcsolását, kereshetőségét és kezelhetőségét!

A feladatok és a beszélgetések valódi összehangolása

A mai munka nem működik. Projektjeink, tudásunk és kommunikációnk különböző, egymástól független eszközökön van szétszórva, ami lassít minket. A ClickUp ezt úgy oldja meg, hogy projektjeit, tudását és csevegését egy helyen egyesíti – mindezt AI segítségével, amely gyorsabb és okosabb munkavégzést tesz lehetővé.

A ClickUp munkamenedzsment platform részeként a ClickUp Chat lehetővé teszi, hogy a feladatokon belül közvetlenül kezelje csapata frissítéseit.

A monday.com-tól eltérően, amely elkülöníti a csevegést a feladatkezeléstől, a ClickUp Chat zökkenőmentesen ötvözi a beszélgetéseket a munkával. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy az üzeneteket közvetlenül feladatokká alakítsák, azonnal hozzárendeljék őket, és nyomon kövessék az előrehaladást (mindezt ugyanazon a csevegőablakban).

A beszélgetések továbbra is megvalósíthatók, mivel a szálak összekapcsolhatók konkrét feladatokkal, így biztosítva, hogy a fontos döntések ne vesszenek el a végtelen kontextusváltásokban. A beépített hang- és videohívások, az AI-alapú feladatkezdeményezés és a mobil csevegés révén a ClickUp kiküszöböli a kontextusváltásokat, így a csapatok koncentráltak és összehangoltak maradnak.

A ClickUp Chat segítségével könnyedén folytathat projektkapcsolatos beszélgetéseket.

A ClickUp Inbox összesíti az összes projektkommunikációt, biztosítva, hogy a fontos üzenetek és frissítések könnyen elérhetők legyenek, elősegítve a csapat interakcióinak átláthatóságát és hatékonyságát. Ehhez képest a Monday. com értesítéseket használ a frissítések kiemelésére, amelyek könnyen elvészhetnek a többi riasztás között.

A ClickUp Inbox segítségével egyetlen helyen tárolhatja az összes projekthez kapcsolódó kommunikációt.

A ClickUp több mint 1000 integrációt kínál, míg a monday.com csak 200-at, így a ClickUp az ideális eszköz, amely zökkenőmentesen illeszkedik az Ön ökoszisztémájába.

A ClickUp Integrations olyan népszerű platformokkal kapcsolódik össze, mint a Google Drive, a Dropbox, a Slack, a Zoom és a Microsoft Teams. Ezek az integrációk lehetővé teszik a csapatok számára a munkafolyamatok központosítását, a kontextusváltások minimalizálását és az adatsilók megszüntetését.

Integrálja a projekt ökoszisztémájában található összes eszközt a ClickUp integrációkkal

Még mindig nem biztos benne, hogy a csapatának a legjobb választást hozza-e meg?

Íme, mit mond a ClickUp-ról egyik felhasználónk, Winser Espinal, miután kipróbált más projektmenedzsment szoftvereket:

Imádom a ClickUp-ot, olyan, mint a Monday vagy az Asana, csak jobb. Nem viccelek, nem vagyok profi abban, hogy alkalmazás nélkül nyomon kövessem a millió dolgot, amit csinálok, ezért a teljesítményemben bekövetkezett észrevehető változás jó hangulatba hozott.

Imádom a ClickUp-ot, olyan, mint a Monday vagy az Asana, csak jobb. Nem viccelek, nem vagyok profi abban, hogy alkalmazás nélkül nyomon kövessem a millió dolgot, amit csinálok, ezért a teljesítményemben bekövetkezett észrevehető változás jó hangulatba hozott.

Olvassa el még: A ClickUp mint a monday.com első számú alternatívája

A ClickUp árai

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp Brain minden fizetős csomagban elérhető, havi 7 dollárért tagonként és munkaterületenként.

ClickUp: Az egyetlen projektmenedzsment szoftver, amire valaha szüksége lesz

Bármely csapat hatékonysága nagyban függ a használt projektmenedzsment platformoktól. Míg a monday.com elegáns és felhasználóbarát felületet kínál, a ClickUp olyan rugalmasságot és integrációt biztosít, amelyhez a monday.com nem tud felzárkózni.

A Monday.com-mal ellentétben, amelyhez más projektmenedzsment eszközökre lehet szükség a funkciók hiányosságainak pótlásához, a ClickUp minden projektinterakciót egyetlen platformon központosít, így kiküszöböli a több eszköz használatával gyakran járó zavart.

🧠Érdekes tény: A ClickUp-ot használó ügyfelek 40,9%-a 3 vagy több eszközt eltávolított a technológiai eszköztárából, mióta áttért erre a szolgáltatásra!

Akár feladatokat kezel, dokumentumokon dolgozik együtt, munkafolyamatokat automatizál, vagy a csapatával kommunikál, a ClickUp minden olyan funkcióval rendelkezik, amelyre szükség van a komplex projektek kezeléséhez és a csapat termelékenységének fenntartásához.

