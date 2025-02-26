A monday.com értékelése előnyökkel és hátrányokkal

Mindannyian eszközökre támaszkodunk – legyenek azok post-it cetlik, táblázatok vagy egyszerű alkalmazások – hogy szervezettek maradjunk. De ezek az eszközök egyszerűen nem tudnak lépést tartani a komplex munkafolyamatokkal, szoros határidőkkel és a csapatok koordinációjával. Itt válik elengedhetetlenné a projektmenedzsment szoftver, amely átalakítja a vállalkozások projektjeinek tervezését, végrehajtását és nyomon követését.
A legnépszerűbbek között van a monday.com, amelyet rugalmasságáért dicsérnek a különböző munkafolyamatok kezelésében és a projektek irányításában. De még a legjobb projektmenedzsment szoftvereknek is vannak korlátai.
Ha Ön üzleti vezető vagy projektmenedzser, és fontolgatja a monday.com vagy annak alternatíváinak használatát, ez a monday.com-ról szóló vélemény segít Önnek a döntés meghozatalában. Olvassa el a Monday erősségeit, hátrányait, és miért érdemes megfontolnia a ClickUp-hoz hasonló, hatékonyabb projektmenedzsment eszközök használatát.
⏰60 másodperces összefoglaló
Íme egy összefoglaló a monday.com-ról és alternatíváiról:
- A monday.com egy rugalmas, vizuálisan vonzó projektmenedzsment megoldás, testreszabható táblákkal és különböző nézetbeállítási lehetőségekkel.
- Kódolás nélküli felületen keresztül erős automatizálási lehetőségeket kínál, javítva a munkafolyamatok hatékonyságát.
- A műszerfalai és jelentéskészítő funkciói lehetővé teszik a csapat előrehaladásának és az erőforrások kihasználtságának hatékony nyomon követését.
- A népszerű harmadik féltől származó alkalmazásokkal, például a Slackkel és a Google Drive-val való integrációja egyszerűsíti a munkafolyamatokat.
- Az árak a ingyenes csomagtól a vállalati szintű csomagig terjednek, különböző funkciókkal és költségekkel.
- Előnyei közé tartozik a könnyű használat, a hatékony vizualizáció és a többféle integráció, de egyes felhasználók számára hiányozhat a struktúra.
- A ClickUp egy átfogóbb alternatíva, amely fejlett mesterséges intelligenciával (ClickUp Brain) és kiterjedt automatizálási testreszabási lehetőségekkel rendelkező „mindenre kiterjedő alkalmazás” megközelítést kínál.
- Az integrált csevegés, a robusztus dokumentum-együttműködés és a szélesebb körű integrációknak köszönhetően a ClickUp nem csupán a projektek kezelését segíti, hanem egy eszközzel az egész munkádat is.
A monday.com projektmenedzsment eszköz áttekintése
A monday.com intuitív kialakításával és felhasználóbarát felületével kiemelkedik a számos felhőalapú, ingyenes projektmenedzsment szoftver közül. Munkaterületekre, csapatokra, táblákra és alelemekre van felosztva. Amint a feladatokat sorokként megjeleníted a Monday táblázatos nézetében, testreszabhatod a megfelelő oszlopokat a feladatadatok nyomon követéséhez, beleértve az állapotfrissítéseket, az ütemterveket és a címkéket.
A platform alapvető feladatkezelést kínál 15 nézet típusával, beleértve a Gantt-diagramokat, Kanban táblákat, naptárakat, térképeket és pillanatképeket. Ezek a nézetek lehetővé teszik a csapatok számára, hogy több szempontból is nyomon kövessék a haladást, valós idejű frissítésekkel. A feladatok színekkel vannak jelölve az egyszerű azonosítás érdekében, így a haladás egy pillanat alatt nyomon követhető.
Az egyes nézetek oszlopai testreszabhatók. Hozzáadhat részleteket, például költségvetéseket, ütemterveket vagy egyéb releváns információkat. A táblákat megoszthatja a monday.com-ot nem használó felhasználókkal is egy csak megtekintésre szolgáló vendég hozzáférési link segítségével. Így minden érdekelt fél tájékozott marad, anélkül, hogy külön fiókokra lenne szükségük.
A monday.com egy kiterjedt oktatóanyag-könyvtárat is tartalmaz. Ez segít mind a kezdőknek, mind a tapasztalt felhasználóknak a platform funkcióinak maximális kihasználásában. A platform sokféle adatmegjelenítő eszközt kínál, amelyek segítségével a felhasználók a saját igényeiknek megfelelően testreszabhatják a munkaterületeket. Vessünk egy pillantást a monday.com funkcióira, és nézzük meg, hogyan tudjuk azokat a saját céljainknak megfelelően kihasználni.
🧠Érdekesség: Henry Gantt 1910 és 1950 között találta fel a ma széles körben használt Gantt-diagramot. Az első világháború alatt hajóépítési projektek kezelésére hozta létre, és azóta a projektmenedzsment alapvető eszközévé vált.
Feladatok és folyamatok automatizálása
A monday.com kódolás nélküli megoldást kínál, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kódolási tapasztalat nélkül, könnyedén automatizálják feladataikat és folyamataikat. A felhasználók egyedi automatizálási munkafolyamatokat hozhatnak létre „when-then” parancsok segítségével, vagy igényeiknek megfelelően választhatnak a különböző előre elkészített automatizálási sablonok közül.
A Monday AI munkafolyamat-asszisztens növeli a termelékenységet azáltal, hogy különböző feladatokat hajt végre, például értesítéseket küld, állapotokat frissít, új elemeket hoz létre és csapattagokat rendel hozzá, ha a megadott feltételek teljesülnek.
Kövesse nyomon csapata előrehaladását
A monday.com irányítópultjain egyetlen felületen tekintheti meg az összes projektet. A több mint 30 rendelkezésre álló widget és alkalmazás segítségével hatékonyan figyelemmel kísérheti a projektek előrehaladását, nyomon követheti a költségvetéseket és becsülheti a csapat munkaterhelését.
Kiválaszthatja és megszervezheti a különböző táblák csoportjait egy irányítópulton, így az összes adatot egy helyen összpontosíthatja, és a widgetek segítségével egy pillanat alatt hozzáférhet az összes szükséges eszközhöz és információhoz.
Hatékony időkövetés és -kezelés
A monday.com robusztus időkövetési funkciókat kínál, amelyek lehetővé teszik, hogy egyszerűen rákattintva egy adott időkövetési cellára megtekintse az egyes feladatok időintervallumait és előrehaladását. A időkövetési naplóban minden bejegyzést szerkeszthet, így biztosítva a pontos nyilvántartást.
Ezenkívül a platform támogatja az időblokkolást. Növelje termelékenységét azáltal, hogy napját kezelhető időblokkokra osztja, egyszerre egy feladatra koncentrál, és egész nap strukturált munkafolyamatot tart fenn.
Optimalizálja az erőforrások kihasználtságát
Rendezze a feladatokat csoportokba, és könnyedén rendelje őket egyes csapattagokhoz vagy egész csapatokhoz. A People (Emberek) oszlopban feladatokat rendelhet egyénekhez, egész csapatokhoz vagy alcsapatokhoz. A monday.com-on a feladatokhoz időbecsléseket és prioritásokat is hozzáadhat a munkaterhelés jobb kezelése érdekében.
A Workload nézet segítségével a projektmenedzserek valós időben figyelemmel kísérhetik a csapattagok munkaterhelését. A kék buborékok a munkaterhelést, a piros buborékok pedig a potenciális túlterhelést jelzik.
Integrálja más harmadik féltől származó alkalmazásokkal
A monday.com integrálható olyan népszerű eszközökkel, mint a Slack, a Google Drive, a Microsoft Teams és a Salesforce. Lehetővé teszi az automatizálást olyan alkalmazásokon keresztül, mint a Zapier, kétirányú szinkronizálást kínál olyan eszközökkel, mint a Google Naptár, és valós idejű frissítéseket biztosít a kommunikációs platformokon keresztül.
A nyílt API segítségével a felhasználók egyedi integrációkat hozhatnak létre a munkafolyamatok jobb testreszabásához, biztosítva ezzel a zökkenőmentes együttműködést és a hatékonyság növelését több platformon is.
💡Profi tipp: Használja a ClickUp Monday integrációt, hogy ellenőrizze az új pulzusokat hétfőn, és automatikusan létrehozza a megfelelő feladatokat a ClickUp-ban.
monday.com árak
- Ingyenes
- Alapcsomag: 12 USD/felhasználó/hónap
- Standard csomag: 14 USD/felhasználó/hónap
- Pro csomag: 24 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati csomag: Egyedi árazás
A monday.com előnyei
👀 Tudta? A monday.com- ot 2012-ben alapította Roy Mann, Eran Kampf és Eran Zinman, eredetileg Dapulse néven. A vállalat 2017-ben monday.com-ra változtatta a nevét.
A monday.com azoknak a vállalkozásoknak szól, amelyeknek struktúrára van szükségük anélkül, hogy feláldoznák a kreativitást. Akár határidőkkel kell jonglálnia, akár csapatok közötti együttműködést kell irányítania, akár erőforrásokat kell nyomon követnie, a monday.com egy sor munkamenedzsment eszközt kínál, amelyekkel a munka kevésbé kaotikusnak tűnik.
Két különböző vállalatnál használtam a Monday-t, és nagyon meg vagyok vele elégedve. Persze, vannak olyan pillanatok, amikor többet szeretnék, de úgy érzem, ez bármelyik rendszerrel előfordulhat. A Monday-ban azt szeretem a legjobban, hogy „bárki” beállíthat „bármilyen” munkafolyamatot benne.
De mi is teszi pontosan népszerűvé? Íme néhány előnye a monday.com használatának.
- Könnyen használható felület esztétikus kialakítással
- A projektek és feladatok megjelenítésének testreszabási lehetősége különböző nézetek, színek és stílusbeállítások segítségével
- Kiterjedt integrációk a folyamatok automatizálásához és több alkalmazás összekapcsolásához, illetve az adatok egyszerű átviteléhez közöttük.
- Kiváló súgóforrások és oktatóanyagok a felhasználók számára
- A feladatok naptárral való szinkronizálásának és a határidők betartásának lehetősége
Tetszik, hogy a monday.com olyan közösségközpontú. Az alkalmazás-piactér és a nyilvános API-hozzáférésnek köszönhetően rengeteg egyedi munkát lehet elvégezni a monday.com-fiókján. Nagyon rugalmas.
A monday.com hátrányai
Bár a monday.com számos funkciót kínál, az online vélemények rávilágítanak a hiányosságaira:
- Korlátozott HIPAA-megfelelőségi lehetőségek kisebb léptékű igények esetén
- A további automatizálási funkciók gyakran többletköltséggel járnak.
- A képletek javíthatók lennének az adatok jobb rendezése és szűrése érdekében a különböző nézetekben.
- A csevegések, videoklipek és wikik elkülönülnek a projektjeitől.
A korábbi szervezetemben használtam a Monday-t. Nem tetszett – az alapvető dolgok is nehezen voltak kivitelezhetők anélkül, hogy rengeteg trükköt kellett volna alkalmazni.
Egy másik gyakori panasz a platform korlátozott rugalmassága a fejlett jelentések és automatizálás terén.
A legnagyobb akadály számomra a jelentések készítése volt. Nehéz olyan jelentéseket készíteni, amelyekkel mikroszintű nyomon követés lehetséges. Nem minden jelentésnézet teszi lehetővé azt a szintű részletességet, amelyet elvárnék olyan dolgoknál, mint az időkövetés vagy a csoportosítás.
Egy Reddit-felhasználó hozzáteszi:
A monday.com mobilalkalmazása az első kiadás óta javult, de még mindig nem elég rugalmas.
Alternatíva a monday.com-hoz
Bár a Monday.com egy megbízható eszköz, sok csapat egy teljesebb megoldást keres, mint például a ClickUp projektmenedzsmenthez.
A ClickUp, mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, egy helyen egyesíti a feladatkezelést, a munkafolyamatok automatizálását, a dokumentumokat, a wikiket és a csapatcsevegést, míg beépített AI-alapú eszközei keményebben dolgoznak, hogy Ön okosabban dolgozhasson.
A ClickUp Unlimited csomagjával a csapatok korlátlan számú feladatot, irányítópultot és egyéni mezőt kapnak, ami hatékony és költséghatékony választás az agilis csapatok számára.
Nem emlékszem a pontos részletekre, de elég sok időt töltöttem azzal, hogy mindkettőt megnéztem, és arra a következtetésre jutottam, hogy a Monday inkább a stílusra, mint a tartalomra helyezi a hangsúlyt. A ClickUp nagyon lenyűgözött.
Hasonlítsuk össze a monday.com és a ClickUp szolgáltatásokat egy pillanat alatt:
|Funkció
|ClickUp
|monday. com
|Felhasználói felület
|Rugalmas és nagymértékben testreszabható
|Intuitív és vizuálisan vonzó
|Nézetek és elrendezések
|Többféle nézet, beleértve listákat, táblázatokat, Kanban táblákat, naptárakat, Gantt-diagramokat, fehér táblákat, gondolattérképeket és még sok mást.
|Több mint 15 nézet, beleértve a Gantt-diagramot, a Kanban-táblázatot és a naptárat
|Automatizálás
|Fejlettebb automatizálás, többlépcsős munkafolyamatok és AI-alapú automatizálás
|Kódolás nélküli automatizálás, de a fejlett funkciók fizetős szolgáltatások
|Feladatkezelés
|Tartsa kapcsolatban a feladatokat és az aszinkron munkát a beépített csevegő, audio- és videohívásokkal.
|A beszélgetések és a feladatok külön-külön léteznek, ezért külső eszközökre van szükség a valós idejű együttműködéshez.
|AI funkciók
|Integrált AI asszisztens (ClickUp Brain) 7 USD/felhasználó/hó áron bármely fizetős csomagban; ingyenes próba elérhető
|AI a feladatok automatizálásához és tartalomgeneráláshoz; jelenleg béta verzióban elérhető Pro és Enterprise felhasználók számára.
|Sprintok
|Beépített sprintkezelés és jelentéskészítés
|Nincs beépített sprintkezelés
|Együttműködés
|Valós idejű szerkesztésű dokumentumok, felelősségre vonhatóságot biztosító hozzárendelt megjegyzések, brainstorminghoz használható táblák és összekapcsolt csevegés.
|Hozzászólások, @említések, megosztott táblák. Nincs hozzárendelt hozzászólás a felelősségre vonhatóság érdekében.
|Integrációk
|Több mint 1000 natív alkalmazásintegráció; a Zapier segítségével még több alkalmazással integrálható
|Több mint 200 natív alkalmazásintegráció; másokkal a Zapier segítségével integrálható
|Tárolás
|Az ingyenes csomag 100 MB-os korlátot tartalmaz.
|Az ingyenes csomag 500 MB fájltároló helyet biztosít.
|Mobilalkalmazás
|Mobil eszközökre optimalizált
|Egyes felhasználók korlátozott rugalmasságról számolnak be.
|Árak
|Nagylelkű ingyenes csomag minden funkcióval Korlátlan: 7 USD/felhasználó Üzleti: 12 USD/felhasználó Vállalati: Egyedi A ClickUp Brain minden fizetős csomagban elérhető, 7 USD/tag/munkaterület áron.
|Korlátozott ingyenes csomag alapvető funkciókkal Alap: 12 USD/felhasználó, Standard: 14 USD/felhasználó, Pro: 24 USD/felhasználó, Enterprise: egyedi
|Legalkalmasabb
|Csapatok, akik egy fejlett automatizálással és mesterséges intelligenciával rendelkező, mindent egyben tartalmazó munkamenedzsment platformot keresnek
|Csapatok, amelyeknek vizuálisan intuitív, jó automatizáltságú projektmenedzsment eszközre van szükségük
Most nézzük meg közelebbről a ClickUp és a monday.com összehasonlítását.
Cél- és feladatkezelés
Először is, a ClickUp fejlett feladatkezelést kínál olyan funkciókkal, mint az alfeladatok, ellenőrzőlisták, időkövetés és Gantt-diagramok, amelyek minden csomagban elérhetők, beleértve az ingyenes csomagot is. Feladatokat különböző helyekről hozhat létre, például a csevegésen belül vagy a táblákon, zökkenőmentesen integrálva azokat a munkafolyamatába.
A monday.com intuitív feladatkezelést és -kiosztást biztosít, de a Gantt-diagramok és az időkövetéshez magasabb szintű csomagokra van szükség.
Nem emlékszem a pontos részletekre, de elég sok időt töltöttem azzal, hogy mindkettőt megnéztem, és arra a következtetésre jutottam, hogy a Monday inkább a stílusra, mint a tartalomra helyezi a hangsúlyt. A ClickUp nagyon lenyűgözött.
A ClickUpban könnyedén szervezheti a feladatokat testreszabható listák és táblák segítségével, prioritás vagy állapot szerint rendezve őket. A komplex feladatokat az áttekinthetőség érdekében alfeladatokra és ellenőrzőlistákra bontja. Állítsa be a feladatok prioritásait és függőségeit, hogy minden a megfelelő sorrendben történjen. A feladatok több csapattagnak való kiosztása segít megteremteni a közös felelősségvállalást és elszámoltathatóságot.
A kommentek és említések segítségével fontos információkat is közölhet a feladatokkal kapcsolatban. Ráadásul a ClickUp kiváló áttekinthetőséget biztosít a kereső, a szűrők, a tevékenységi stream és az értesítések segítségével, így mindig naprakész lehet a feladatokkal és a határidőkkel kapcsolatban.
A monday.com-hoz képest a ClickUp nem csupán egy feladatkezelő eszköz, hanem egy átfogó termelékenységi platform. Képessége, hogy mind magán-, mind együttműködési feladatokat hozhat létre, növeli sokoldalúságát.
A ClickUp Goals átfogó megközelítést kínál a projektmenedzsmenthez, segítve a csapatokat abban, hogy egyértelmű, megvalósítható célokat tűzzenek ki és azokat pontosan nyomon kövessék.
Állítson be magas szintű célokat, amelyek összhangban vannak a víziójával, olyan keretrendszerek segítségével, mint az OKR-ek, a sprintek vagy a ponttáblák. A célokat konkrét, mérhető célokra bonthatja, például feladatokra, számszerű mérföldkövekre vagy igaz/hamis eredményekre. A ClickUp valós idejű haladáskövetést is kínál dinamikus haladási sávokkal, hogy vizuálisan is nyomon követhesse a célok elérését.
Míg a ClickUp teljes körű funkciókat kínál, a Monday.com egy egyszerű widgetet használ a célokhoz. Részletes sablonokat is kínál minden típusú cél kitűzéséhez, de sokkal alapvetőbb alternatívája a ClickUp részletes nyomon követésének, OKR-kínálatának és mélyreható testreszabási lehetőségeinek.
Egy egyszerű példaként: a monday.com Goal widgetjének használatához hozzá kell adnia egy Numbers Column (Számok oszlop) elemet a táblájához, és kitöltenie azt a legfontosabb mutatókkal. A nem numerikus értékek nyomon követése kihívást jelent, ellentétben a ClickUp-pal, ahol négyféle célértéket kap: Number (Szám), True/False (Igaz/Hamis), Currency (Pénznem) és Task (Feladat).
Dokumentumok közös szerkesztése és kezelése
A ClickUp Docs segítségével sokoldalú dokumentumokat és wikiket hozhat létre beágyazott oldalakkal, sablonokkal és stílusbeállításokkal, amelyek különböző igényeket kielégítenek, az útitervektől a tudásbázisokig. Ellentétben a monday.com Workdocs alkalmazásával, amely inkább egy kollaboratív jegyzetelő alkalmazásként működik, és még nem teszi lehetővé a vállalati tudás wiki-ben való szervezését, a ClickUp Docs segítségével létrehozhat egy központi tudásbázist vagy egyetlen megbízható információforrást.
Automatizálás
Bár a Monday.com egyedi automatizálási eszközöket kínál, elsősorban egyszerű automatizálási forgatókönyvekre összpontosít. A felhasználók előre definiált kiváltó események és műveletek kiválasztásával hozhatnak létre automatizálásokat, de a platform nem biztos, hogy ugyanolyan szintű komplexitást és testreszabhatóságot támogat, mint a ClickUp.
Ráadásul a monday.com automatizálási funkciói csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el, míg a ClickUp minden csomagban, beleértve az ingyenes csomagot is, egyedi automatizálási eszközöket kínál.
Bónusz: A ClickUp segítségével a ClickUp Brain mesterséges intelligenciájának támogatásával természetes nyelven is létrehozhat automatizálásokat!
AI képességek
A ClickUp és a monday.com egyaránt AI funkciókat kínál a feladatok összefoglalásához és a teendők létrehozásához, de a ClickUp a ClickUp Brain segítségével még tovább megy. Azonnali, kontextusalapú válaszokat ad a ClickUp-on belül és ahhoz kapcsolódóan mindenre, elemzi az adatokat a problémák előrejelzéséhez, és valós idejű betekintést nyújt a projektjeibe.
A ClickUp hatékony AI-ügynökei segíthetnek a kockázatok előrejelzésében és a változásokhoz való alkalmazkodásban, automatikusan létrehozhatnak feladatokat a csevegési szálakból, összekapcsolhatják azokat a projektekkel, standup jelentéseket írhatnak Önnek, automatizált munkafolyamatokat építhetnek, és akár többféle felhasználási esethez is generálhatnak tartalmat – a PRD-ktől a marketingkampányokig.
Ezenkívül a ClickUp Connected Search funkciója gyorsan megtalálja, amire szüksége van a csatlakoztatott alkalmazásokban, mint például a Google Drive, GitHub, Salesforce, Figma, Dropbox, Confluence, Box és mások.
📮ClickUp Insight: Hétfő blues? Kiderült, hogy a hétfő a heti termelékenység gyenge láncszeme (a szójáték nem szándékos), a munkavállalók 35%-a tartja a legkevésbé produktív napnak. Ez a visszaesés annak tudható be, hogy hétfő reggeleken időt és energiát kell fordítani a frissítések és a heti prioritások keresésére.
Egy olyan, mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, mint a ClickUp, segíthet ebben. Például a ClickUp Brain, a ClickUp beépített mesterséges intelligencia asszisztense, másodpercek alatt tájékoztatja Önt minden fontos frissítésről és prioritásról.
A ClickUp Connected Search segítségével pedig minden, amire a munkához szüksége van, beleértve az integrált alkalmazásokat is, könnyen megtalálható. A ClickUp Knowledge Management segítségével könnyedén létrehozhat egy közös referenciapontot a szervezetének! 💁
Sablonok
A ClickUp másik erőssége a széles körű, testreszabható projektmenedzsment sablonok, amelyek a szoftverfejlesztéstől a digitális marketing kampányokig mindenre kiterjednek. Ezek a sablonok előre meghatározott feladatokkal, állapotokkal és munkafolyamatokkal rendelkeznek, így segítve a csapatokat a gyors indulásban.
A ClickUp projektmenedzsment sablon például strukturált keretrendszert biztosít a munkafolyamatához, és végigkíséri csapatát a projekt megkezdésétől a befejezésig.
A legfontosabb funkciók:
- Előre meghatározott állapotok: A sablon olyan állapotokat tartalmaz, mint „Nyitott”, „Folyamatban” és „Blokkolva”, így biztosítva a feladatok előrehaladásának nyomon követéséhez szükséges egyértelmű struktúrát.
- Nézetek: A Kanban táblák, listanézetek, naptárak és egyéb opciók segítségével a ClickUp nézetek lehetővé teszik a projektadatok hatékony vizualizálását, elősegítve a tájékozott döntéshozatalt.
- Egyéni mezők: Hozzon létre egyedi mezőket a munkaterület testreszabásához, rögzítse a fontos információkat a mélyebb betekintés és a jobb projektvégrehajtás érdekében.
📮ClickUp Insight: A kontextusváltás csendesen rontja csapata termelékenységét. Kutatásaink szerint a munkahelyi zavarok 42%-a a platformok közötti váltásból, az e-mailek kezeléséből és a megbeszélések közötti ugrálásból származik. Mi lenne, ha megszüntethetné ezeket a költséges zavarokat?
A ClickUp egyetlen, egyszerűsített platformon egyesíti a munkafolyamatokat (és a csevegést). Indítsa el és kezelje feladatait csevegés, dokumentumok, táblák és más eszközök segítségével, miközben az AI-alapú funkciók biztosítják a kontextus összekapcsolását, kereshetőségét és kezelhetőségét!
A feladatok és a beszélgetések valódi összehangolása
A mai munka nem működik. Projektjeink, tudásunk és kommunikációnk különböző, egymástól független eszközökön van szétszórva, ami lassít minket. A ClickUp ezt úgy oldja meg, hogy projektjeit, tudását és csevegését egy helyen egyesíti – mindezt AI segítségével, amely gyorsabb és okosabb munkavégzést tesz lehetővé.
A ClickUp munkamenedzsment platform részeként a ClickUp Chat lehetővé teszi, hogy a feladatokon belül közvetlenül kezelje csapata frissítéseit.
A monday.com-tól eltérően, amely elkülöníti a csevegést a feladatkezeléstől, a ClickUp Chat zökkenőmentesen ötvözi a beszélgetéseket a munkával. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy az üzeneteket közvetlenül feladatokká alakítsák, azonnal hozzárendeljék őket, és nyomon kövessék az előrehaladást (mindezt ugyanazon a csevegőablakban).
A beszélgetések továbbra is megvalósíthatók, mivel a szálak összekapcsolhatók konkrét feladatokkal, így biztosítva, hogy a fontos döntések ne vesszenek el a végtelen kontextusváltásokban. A beépített hang- és videohívások, az AI-alapú feladatkezdeményezés és a mobil csevegés révén a ClickUp kiküszöböli a kontextusváltásokat, így a csapatok koncentráltak és összehangoltak maradnak.
A ClickUp Inbox összesíti az összes projektkommunikációt, biztosítva, hogy a fontos üzenetek és frissítések könnyen elérhetők legyenek, elősegítve a csapat interakcióinak átláthatóságát és hatékonyságát. Ehhez képest a Monday. com értesítéseket használ a frissítések kiemelésére, amelyek könnyen elvészhetnek a többi riasztás között.
A ClickUp több mint 1000 integrációt kínál, míg a monday.com csak 200-at, így a ClickUp az ideális eszköz, amely zökkenőmentesen illeszkedik az Ön ökoszisztémájába.
A ClickUp Integrations olyan népszerű platformokkal kapcsolódik össze, mint a Google Drive, a Dropbox, a Slack, a Zoom és a Microsoft Teams. Ezek az integrációk lehetővé teszik a csapatok számára a munkafolyamatok központosítását, a kontextusváltások minimalizálását és az adatsilók megszüntetését.
Még mindig nem biztos benne, hogy a csapatának a legjobb választást hozza-e meg?
Íme, mit mond a ClickUp-ról egyik felhasználónk, Winser Espinal, miután kipróbált más projektmenedzsment szoftvereket:
Imádom a ClickUp-ot, olyan, mint a Monday vagy az Asana, csak jobb. Nem viccelek, nem vagyok profi abban, hogy alkalmazás nélkül nyomon kövessem a millió dolgot, amit csinálok, ezért a teljesítményemben bekövetkezett észrevehető változás jó hangulatba hozott.
A ClickUp árai
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- A ClickUp Brain minden fizetős csomagban elérhető, havi 7 dollárért tagonként és munkaterületenként.
ClickUp: Az egyetlen projektmenedzsment szoftver, amire valaha szüksége lesz
Bármely csapat hatékonysága nagyban függ a használt projektmenedzsment platformoktól. Míg a monday.com elegáns és felhasználóbarát felületet kínál, a ClickUp olyan rugalmasságot és integrációt biztosít, amelyhez a monday.com nem tud felzárkózni.
A Monday.com-mal ellentétben, amelyhez más projektmenedzsment eszközökre lehet szükség a funkciók hiányosságainak pótlásához, a ClickUp minden projektinterakciót egyetlen platformon központosít, így kiküszöböli a több eszköz használatával gyakran járó zavart.
🧠Érdekes tény: A ClickUp-ot használó ügyfelek 40,9%-a 3 vagy több eszközt eltávolított a technológiai eszköztárából, mióta áttért erre a szolgáltatásra!
Akár feladatokat kezel, dokumentumokon dolgozik együtt, munkafolyamatokat automatizál, vagy a csapatával kommunikál, a ClickUp minden olyan funkcióval rendelkezik, amelyre szükség van a komplex projektek kezeléséhez és a csapat termelékenységének fenntartásához.