AI-alapú értekezlet-asszisztensek kisvállalkozások számára [év]

A kisvállalkozások tulajdonosai és csapatai számára az idő a legértékesebb – és gyakran a legszűkösebb – erőforrás. Több szerepet is betölt, számtalan feladatot kell összehangolnia, és folyamatosan keresi a módját, hogy kevesebb erőfeszítéssel többet érjen el.

Mégis, annak ellenére, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk a napjaink optimalizálása érdekében, van egy általános időrabló, amely szinte minden szervezetet érint: az értekezlet. Az értekezletet kísérő manuális munkák (például a lázas jegyzetelés vagy az órákon át tartó, utólagos e-mailek megírása) elvonják a figyelmet magáról a beszélgetésről.

Az AI-alapú értekezlet-asszisztensek itt nagy részét átvehetik a nehéz munkának.

Ebben a cikkben azokról a legjobb AI-alapú értekezlet-asszisztensekről beszélünk, amelyek növelhetik csapata termelékenységét, és tökéletesen illeszkednek kisvállalkozásának költségvetésébe.

AI-alapú értekezlet-asszisztensek kisvállalkozások számára áttekintés

Itt található egy összehasonlító áttekintés a listán szereplő összes eszközről. Görgessen lefelé az egyes eszközök részletes leírásához, hogy megtalálja a hatékony értekezletekhez legalkalmasabb AI-eszközöket.

Eszköz A legjobb A legjobb funkciók Árak* ClickUp Az értekezleti jegyzetek összehangolt feladatokká és munkafolyamatokká alakítása AI Notetaker, ClickUp Brain, Converged Super Agents, Automations, Docs-to-tasks Örökre ingyenes; testreszabási lehetőségek vállalatok számára Fireflies.ai Kereshető értekezlet-jegyzőkönyvek CRM-szinkronizálással AskFred AI csevegés, előadói átiratok, téma-követés, CRM automatikus naplózás Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 18 USD/felhasználó/hó áron Otter.ai Élő átírás és gyors értekezlet-összefoglalók Valós idejű átírás, diák rögzítése, szerepkörön alapuló AI-ügynökök, fejlett keresés/export Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 16,99 USD/felhasználó/hó áron Fathom Egyszerű, részletes AI-összefoglalók Korlátlan felvételek az ingyenes csomagban, kiemelt klipek, CRM-szinkronizálás, Ask Fathom Q&A Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 19 USD/felhasználó/hó áron tl;dv Rögzített kiemelt részek és több találkozót átfogó intelligencia Fejezetekre osztott felvételek, kiemelt klipek, találkozók közötti betekintés, több mint 30 nyelv Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 29 dollártól. 30 dollár/felhasználó/hónap Granola Botmentes értekezletjegyzetek Helyi rögzítés (bot nélkül), strukturált jegyzetek + teendők, AI-alapú formázás/csevegés Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 14 USD/felhasználó/hó áron Krisp Zajszűrés és AI-alapú értekezletjegyzetek Zaj- és visszhangszűrés, platformfüggetlen rögzítés, AI-összefoglalók, munkafolyamat-szinkronizálás Fizetős csomagok 16 USD/felhasználó/hó áron Avoma Beszélgetéselemzésre szoruló bevételi csapatok Témafelismerés, coaching-értékelőlapok, CRM automatikus szinkronizálás, hívásmomentumok/részletek Fizetős csomagok 29 USD-tól/felvevőhely/hónap Fellow Közös napirendek és nyomon követés Napirend-együttműködés, napirendhez kapcsolódó összefoglalók, teendők nyomon követése, emlékeztetők Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 11 USD/felhasználó/hó áron Notion AI Találkozói jegyzetek egy rugalmas tudásbázisban AI-alapú értekezletjegyzetek blokkok, AI-alapú keresés a jegyzetek között, relációs adatbázisok, Notion naptár linkek Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 12 USD/felhasználó/hó áron

Mi az a mesterséges intelligenciával működő értekezlet-asszisztens?

Szerezzen automatikus értekezlet-leiratokat és teendőket a ClickUp AI Notetaker segítségével

Az AI-alapú értekezlet-asszisztens egy olyan szoftveralkalmazás, amely mesterséges intelligenciát használ az értekezleteken való részvételhez, azok rögzítéséhez, leírásához és elemzéséhez. Elsődleges célja az adminisztratív feladatok automatizálása – különösen a jegyzetelés és a feladatok nyomon követése –, hogy az emberi résztvevők a dokumentálás helyett a megbeszélésre koncentrálhassanak.

Három alappillérre épül:

Capture: Virtuális bot vagy plug-in segítségével „hallgatja” az audiót, hogy Virtuális bot vagy plug-in segítségével „hallgatja” az audiót, hogy szó szerinti átiratot készítsen

Synthesis: Nagy nyelvi modelleket (LLM-eket) használ, hogy órákon át tartó beszélgetéseket pontokba szedett Nagy nyelvi modelleket (LLM-eket) használ, hogy órákon át tartó beszélgetéseket pontokba szedett összefoglalókba és legfontosabb tanulságokba sűrítsen.

Feladat: Meghatározza a konkrét kötelezettségvállalásokat és határidőket, automatikusan Meghatározza a konkrét kötelezettségvállalásokat és határidőket, automatikusan „feladatokká” alakítva azokat, vagy szinkronizálva azokat a projektmenedzsment eszközökkel

📮ClickUp Insight: Találkozóhatékonysági felmérésünk szerint a válaszadók közel 40%-a hetente 4–8 vagy annál több találkozón vesz részt, amelyek mindegyike legfeljebb egy órát tart. Ez azt jelenti, hogy a szervezet egészében elképesztő mennyiségű időt fordítanak a találkozókra. Mi lenne, ha visszanyerhetné ezt az időt? A ClickUp integrált AI Notetaker funkciója az azonnali értekezlet-összefoglalók révén akár 30%-kal is növelheti a termelékenységet, míg a ClickUp Brain az automatizált feladat-létrehozásban és a munkafolyamatok egyszerűsítésében segít, így az órákig tartó értekezletekből hasznosítható információkat nyerhet.

Mire kell figyelni a kisvállalkozások számára készült AI-alapú értekezlet-asszisztenseknél?

A saját IT-részleggel rendelkező nagyvállalati csapatokkal ellentétben a kisvállalkozásoknak olyan eszközökre van szükségük, amelyek azonnal használatra készek. Ugyanis a nem megfelelő szoftver több adminisztratív munkát okoz, mint amennyit megtakarít.

Mielőtt kiválasztaná az eszközt, amely egyszerűsíti az értekezletek lebonyolítását, mérlegelje az alábbi konkrét szempontokat:

Leírási pontosság és beszélőazonosítás: Megbízhatóan meg tudja-e állapítani, ki mit mondott a több beszélővel zajló, gyors tempójú hívások során?

Az AI-alapú értekezlet-összefoglalók minősége: Tömör összefoglalókat készít, vagy olyan szöveghalmazokat, amelyeket még mindig át kell bogarásznia?

Feladatok kivonása: Nemcsak a kulcsszavakat emeli ki, hanem felismeri a kötelezettségvállalásokat és a határidőket is?

Integráció a meglévő rendszerével: Natívan integrálható-e a projektmenedzsment- és kommunikációs eszközeivel?

Adatvédelem és adatkezelés: Hol tárolják az értekezlet hangfelvételeit, és felhasználják-e azokat AI-modellek betanítására?

Könnyű beállítás technikai ismeretekkel nem rendelkező csapatok számára: A csapata már ma elkezdheti használni a terméket bevezető beszélgetés nélkül?

Azok számára, akik vezetői asszisztensek vagy adminisztratív szakemberek, és komplex ütemterveket és több érdekelt felet kezelnek, a megfelelő AI-eszközök kiválasztása jelentősen egyszerűsítheti a munkafolyamatokat. Nézze meg ezt az áttekintést, hogy megtudja, hogyan tudják a vezető AI-eszközök a vezetői asszisztenseket támogatni a találkozók kezelésén túl is.

A 10 legjobb AI-alapú értekezlet-asszisztens kisvállalkozások számára

1. ClickUp (A legjobb megoldás az értekezleti jegyzetek összevont feladatokká és munkafolyamatokká alakításához)

Próbálja ki a ClickUp AI Notetaker alkalmazást Készítsen pontos értekezletjegyzeteket, átírásokat, összefoglalókat, címkéket és teendőket a ClickUp AI Notetaker segítségével

Mennyi időt veszít el a csapata azzal, hogy a fontos információkat egyik eszközről a másikra másolja? A legtöbb kisvállalkozás számára a probléma közvetlenül az értekezlet után kezdődik. Végül a jegyzetek az egyik alkalmazásban, a teendők egy másikban, a legfontosabb döntések pedig egy olyan csevegési szálban végzik, amelyet soha többé nem talál meg.

Ezt „munka szétszóródásnak ” nevezzük , és ezt oldja meg a ClickUp. A világ első konvergens AI munkaterületeként egy helyre gyűjti az értekezleteket, jegyzeteket, dokumentumokat és feladatokat, miközben az AI mindent felülről felügyel.

Vessünk egy pillantást néhány alapvető AI-konvergencia funkciójára:

A munkához kapcsolódó értekezleti jegyzetek

Először is ott van a ClickUp AI Notetaker. Csatlakozhat a beütemezett értekezletekhez, vagy elküldhető ad hoc Zoom-, Google Meet- és Microsoft Teams-linkekre. A hívás után létrehoz egy privát ClickUp Doc-ot, @megemlít téged, és a jegyzeteket könnyen újra megnyithatóvá teszi a Plannerből vagy a Docs Hubból.

A ClickUp AI Meeting Notetaker segítségével minden hívást feladattá és döntéssé alakíthat

És a legjobb az egészben? Az eredmény nem ragad meg egy külön felvevőben. A következő lépéseket az értekezlet befejezése után a megfelelő személynek rendelik hozzá, így a kis létszámú csapatok számára sokkal átláthatóbbá válik az út az összefoglalástól a végrehajtásig.

Egy kontextusfüggő AI, amely előkészíti az értekezletet még annak megkezdése előtt

A ClickUp kontextusfüggő munkavégző mesterséges intelligenciája, a ClickUp Brain, már jóval a hívás megkezdése előtt elkezdi a munkát. Természetes nyelven kereshet naptári események között, ellenőrizheti egy vagy több személy elérhetőségét, valamint létrehozhat vagy frissíthet naptári eseményeket.

Ellenőrizze a rendelkezésre állást és frissítse gyorsabban az értekezleteket a ClickUp Brain segítségével

Ráadásul lehetővé teszi, hogy a korábbi értekezletek, a projekt állapota és a csapat prioritásai alapján értekezleti napirendeket állítson össze.

A találkozó befejezése után is ugyanolyan hasznos. Mivel a Brain képes válaszolni a feladatokkal, a Docs-szal, a Csevegéssel és a találkozói jegyzetekkel kapcsolatos kérdésekre, megkérdezheti:

Milyen teendők merültek fel az utolsó ügyfélbeszélgetés során?

Milyen döntések születtek az előző csapatmegbeszélésen?

Mi változott az utolsó frissítés óta?

A ClickUp Brain segítségével gyorsabban felidézheti az értekezleteken hozott döntéseket és a teendőket

Kész ügynökök a munkaterületén belül

A ClickUp Super Agents beépített AI-ügynökök, amelyeket konkrét feladatok elvégzésére adhat hozzá a munkaterületéhez. Az egyik ok, amiért ezek a kisvállalkozások számára rendkívül jól működnek, a kiterjedt ügynök-katalógusuk.

Egyszerűen fogalmazva: ahelyett, hogy mindent saját maga építene fel, kezdhet biztonságos, kész ügynökökkel, és igazíthatja őket a munkafolyamatához. Például a ClickUp Meeting Agenda Builder Agent összeállíthat egy megosztott napirendet az aktív munkák, a korábbi eredmények és a résztvevők hozzászólásai alapján.

Készítsen értekezlet-napirendeket az aktuális munkák és a korábbi eredmények alapján a ClickUp Meeting Agenda Builder Agent segítségével

Röviden:

Az aktív munkából építkezik: Az aktív munkájából vonja ki a napirendi pontokat

Átviszi a korábbi ülésekről megmaradt tételeket: Felhasználja a korábbi ülésekről megmaradt nyitott teendőket

Összegyűjti a résztvevők véleményét: A találkozó előtt üzenetet küld, hogy a résztvevők témákat javasolhassanak

A napirend felépítése: A témákat rendszerezi, és a találkozó hosszától és a napirendi pontok számától függően időkereteket rendel hozzájuk

Mindeközben a ClickUp Meeting Prep Agent a hívás előtt elkészíti a szükséges háttérinformációkat tartalmazó személyes összefoglalót. Ezek együttesen segítik abban, hogy a megfelelő háttérismeretekkel a háta mögött lépjen be az értekezletekre.

Készüljön fel az értekezletekre a legfontosabb háttérinformációk birtokában a ClickUp Meeting Prep Agent segítségével

Automatizálások a rutinmunkák csökkentésére

Amint a ClickUp mesterséges intelligenciája létrehoz egy feladatot az értekezlet átiratából, a ClickUp Automations elvégzi a továbbítást anélkül, hogy Önnek bármit is tennie kellene. Ez azt jelenti, hogy Ön meghatározza a munkaterület háttérszabályait, az Automations pedig elvégzi a munkafolyamat többi részét.

Állítson be kódírás nélküli ClickUp-automatizálásokat, hogy azok végezzék el a nehezebb feladatokat helyette

Például, ha az értekezlet átirata létrehoz egy új feladatot, amely tartalmazza a „Design Update” kulcsszót, egy előre beállított automatizálás felismeri ezt a kifejezést, és azonnal értesíti a vezető tervezőt, majd az újonnan létrehozott feladatot áthelyezi a tervezőcsapat saját munkafolyamat-táblájának „Teendők” oszlopába.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp előnyei és hátrányai

Előnyök:

Az értekezletek jegyzetai és a projektmunkák egy helyen találhatók, így csökken a kontextusváltás

A ClickUp Brain a munkaterületén található összes információt felhasználja, hogy teljes körű válaszokat nyújtson

Az automatizálásnak köszönhetően az értekezlet utáni adminisztratív munka szinte nullára csökken

Hátrányok:

Az új felhasználóknak időre lehet szükségük a funkciók teljes körének felfedezéséhez

A fejlett automatizálási funkciókhoz némi kezdeti konfigurációs időre van szükség

A ClickUp árai

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 11 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4400 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-felhasználó így nyilatkozik:

Szeretem, hogy a ClickUp segítségével az időnyilvántartás és az értekezleti jegyzetek egy helyen vannak. Az AI-ügynökök nagyon hasznosak, és segítenek a munkám szervezésében. Nagyszerű, hogy sok eszközt egyetlenre tudtam cserélni. Értékelem, hogy az összes részleg munkáját egy helyen láthatom, ami áttekinthetővé teszi a feladatokat. Ráadásul az egyszerű importálásnak köszönhetően a beállítási folyamat zökkenőmentes volt.

✅ Kisvállalkozásoknak szóló AI-útmutatónk bemutatja, hogyan használhatja az AI-t vállalkozásában anélkül, hogy további alkalmazásokat kellene kezelnie.

🧠 Érdekesség: Thomas Edison eleinte nem zenelejátszóként képzelte el a fonográfot. Kezdetben inkább a 19. századi diktáláshoz és üzleti kommunikációhoz használt termelékenységi eszközként mutatta be, míg a zene a jövőbeli felhasználási lehetőségek listáján alacsonyabb helyen szerepelt. Más szavakkal, a történelem egyik legikonikusabb szórakoztató eszköze kezdetben inkább egy hangjegyzet-készítő géphez hasonlított.

2. Fireflies.ai (A legjobb kereshető értekezlet-átiratokhoz és CRM-szinkronizáláshoz)

A Fireflies.ai egy AI-alapú értekezlet-asszisztens, amely rögzíti, leírja és rendszerezi az értekezleteket olyan konferenciaplatformokon, mint a Zoom, a Google Meet, a Microsoft Teams, a Webex és mások.

Ez a passzív jegyzetelésen is túlmutat. Az AskFred, a Fireflies beépített AI-asszisztense összefoglalhatja a hívásokat, követő e-maileket generálhat, teendőket emelhet ki, és egyéb, az értekezletekhez kapcsolódó kimeneteket hozhat létre.

Emellett rendelkezik egy „Topic Tracker” funkcióval is, amely a hívások során meghatározott kulcsszavakat, például „árak” vagy „kifogások” keres. Ezeket az adatokat ezután automatikusan rögzíti a CRM- vagy projektmenedzsment szoftverébe , így megkímélve a csapatát a kézi adatbevitel fáradalmától.

A Fireflies.ai legjobb funkciói

AskFred AI chat: Átnézi az összes értekezlet-átiratot tartalmazó könyvtárat, hogy megválaszolja a korábbi hívásokkal kapcsolatos kérdéseket

Automatikus átírás: rögzíti és leírja az értekezleteket, a beszélők azonosításával és időbélyegekkel

Beszélgetéselemzés : Nyomon követi a beszélgetési idő arányait és a hangulatmutatókat az értekezletei során Nyomon követi a beszélgetési idő arányait és a hangulatmutatókat az értekezletei során

CRM-integrációk: Natívan kapcsolódik az értékesítési eszközökhöz, hogy automatikusan rögzítse a hívások összefoglalóit az ügyrekordokban

A Fireflies.ai előnyei és hátrányai

Előnyök:

Erős biztonsági háttér, magán tárolási lehetőségekkel

Korlátlan átírás a Pro csomagtól kezdve

Több mint 100 nyelvet támogat automatikus felismeréssel

Hátrányok:

A pontosság romolhat az erős háttérbeszélgetésekkel tarkított értekezletek során

Az AI minden találkozót külön-külön elemzi, a találkozók közötti összefoglalás nélkül

A felvételi bot látható résztvevőként jelenik meg

Fireflies.ai árak

Ingyenes

Pro : 18 USD/felhasználó/hónap

Üzleti : 29 USD felhasználónként/hónap

Vállalati: 39 USD/felhasználó/hónap

Fireflies.ai értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 700 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (több mint 500 értékelés)

Mit mondanak a Fireflies.ai valós felhasználói?

Egy G2-felhasználó így nyilatkozik:

A megbeszélések során teljes mértékben a beszélgetésre tudok koncentrálni, mert tudom, hogy a Fireflies gondoskodik a jegyzetekről, és az AI funkció is remekül használható ahhoz, hogy gyorsan áttekintést kapjak a megbeszélésen történtekről, valamint az összefoglaló e-mailekhez is könnyen integrálható a csapatom környezetébe. A bevezetés olyan zökkenőmentes volt, hogy még soha nem kellett igénybe vennem az ügyfélszolgálatot, de ha a termék ennyire jó, biztos vagyok benne, hogy az ügyfélszolgálat is kiváló. Naponta használom a Fireflies-t.

3. Otter.ai (A legjobb élő átíráshoz és értekezletek összefoglalásához)

Ha követni szeretné az értekezletet annak zajlása közben, az Otter.ai élő átiratot jelenít meg a képernyőjén, miközben a résztvevők beszélnek. Ez rendkívül hasznos azoknak a csapatoknak, amelyek akadálymentesítési támogatást igényelnek, nem anyanyelvi beszélőkkel rendelkeznek, vagy egyszerűen csak inkább olvasva követik az eseményeket, hogy jobban tudjanak koncentrálni.

Alapvető működési elve a valós idejű feldolgozás. Ahelyett, hogy a hívás befejezése után várna a felvétel feldolgozására, az Otter már az értekezlet során létrehoz egy aktív, interaktív dokumentumot.

Az Otter speciális AI-ügynököket kínál az értékesítési és toborzási munkafolyamatokhoz. Ezek az ügynökök automatikusan kivonják az üzletkötéshez releváns információkat, és továbbítják azokat a csatlakoztatott eszközeire.

Az Otter.ai legjobb funkciói

Valós idejű átírás: Az értekezleteket élőben írja le, a szöveget szinkronizálva az audiolejátszással

Automatikus diák rögzítése: A megosztott prezentációs diákat a megfelelő időbélyeggel illeszti be a leiratba

Feladatkör-specifikus AI-ügynökök: Az adatkinyerést konkrét munkakörökhöz, például az értékesítéshez és az oktatáshoz igazítják

Csapatmunkára alkalmas vezérlők: Csapat szókincs rétegek, beszélőjelölés, valamint fejlett keresés és exportálás

Az Otter.ai előnyei és hátrányai

Előnyök:

Az élő kijelző segítségével a résztvevők követhetik az eseményeket anélkül, hogy megzavarnák a beszélőt

A diák rögzítése vizuális kontextust ad hozzá, ami a kizárólag hangalapú eszközökből hiányzik

Erős piaci elismertség és nagy felhasználói bázis

Hátrányok:

A nyelvi támogatás angol, francia és spanyol nyelvre korlátozódik.

Az ingyenes csomagban a felvételek hossza találkozónként 30 percre korlátozódik

A háttérzaj csökkentheti a leírás pontosságát

Otter.ai árak

Ingyenes

Pro : 16,99 USD/felhasználó/hónap

Üzleti : 30 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Otter.ai értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (100 értékelés)

Mit mondanak az Otter.ai valós felhasználói?

Egy G2-felhasználó így nyilatkozik:

Amikor megkezdődik egy értekezlet, az alkalmazás automatikusan csatlakozik hozzá, vagy legalábbis csatlakozási kérelmet küld. Jegyzeteket készít, majd az értekezlet befejezése után e-mailt is küld. Az összefoglalók jók és lényegre törőek.

🧠 Érdekesség: Számos hivatalos értekezleti eljárás létezik, mert az értekezletek régen kaotikusak voltak. A Robert’s Rules hivatalos története szerint Henry M. Robert olyan jelenséggel találkozott, amelyet ő „gyakorlati rendetlenségnek” nevezett – különböző emberek különböző elképzeléseket hoztak az eljárásról –, és 1876-ban kiadta a Robert’s Rules of Order első kiadását, hogy rendet teremtsen.

4. Fathom (A legjobb egyszerű, részletes AI-összefoglalókhoz)

via Fathom

Ha egyedülálló alapító vagy, vagy szűkös költségvetéssel működő kis csapatot vezet, a Fathom jó választás.

Korlátlan felvételi, leírási és összefoglalási lehetőséget kínál, teljesen ingyenesen. Ez kiváló megoldás azok számára, akiknek sok megbeszélésük van, de nem tudják megindokolni egy újabb havi szoftverelőfizetést.

Alapvető működési elve a felhasználó által indított kivágás. Ahelyett, hogy a hívás végén csak egy hatalmas szövegfalat kapna, lehetővé teszi, hogy a találkozó során megjelölje a fontos pillanatokat. Ez segít a szoftvernek pontosan tudni, hogy mit kell később kiemelnie az Ön számára.

A Fathom legjobb funkciói

Korlátlan felvételek: Korlátlan tárhelyet biztosít az értekezletek tárolásához

Kérdés-válasz AI: Az Ask Fathom egy ChatGPT-hez hasonló felületet kínál a felhasználóknak, amelyen keresztül kérdéseket tehetnek fel az értekezletekkel kapcsolatban, hogy válaszokat, betekintést és intézkedéseket kapjanak.

Egyszerű megosztási beállítások: Az összefoglalók és a felvételek automatikusan megoszthatók a vállalaton belül, a megosztott linkek pedig domain vagy kifejezett hozzáférési jogosultság alapján korlátozhatók.

Közvetlen CRM-szinkronizálás: A hívásösszefoglalókat és a teendőket közvetlenül az értékesítési folyamatba továbbítja

A Fathom előnyei és hátrányai

Előnyök:

Korlátlan felvétel és átírás

Készítsen megosztható videoklipet bármely adott szakaszból

Kifejezetten az értékesítési munkafolyamatokhoz készült, a CRM-rendszer tisztaságának fenntartása érdekében

Hátrányok:

Nincsenek fejlett beszélgetési intelligencia funkciói

A felvételi bot látható résztvevője a hívásoknak

A felhasználói élmény elsősorban asztali számítógépekre összpontosít, nincs megbízható mobilalkalmazás

A Fathom árai

Ingyenes

Premium ( Egyéni): 19 USD/felhasználó/hónap

Csapat: 19 USD/felhasználó/hónap (2 vagy több felhasználó)

Üzleti: 34 USD/felhasználó/hónap (2 vagy több felhasználó esetén)

Fathom értékelések és vélemények

G2: 5,0/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 5,0/5 (több mint 800 értékelés)

Mit mondanak a Fathomról a valódi felhasználók?

Egy G2-felhasználó így nyilatkozik:

Nagyon pontos, és segít összefoglalni a hosszú értekezleteket anélkül, hogy aggódnom kellene, hogy a Fathom kihagy-e valami fontosat. Nem hagy ki semmit. Szinkronizálódik a naptárammal is, így nem kell manuálisan hozzáadnom. Imádom! Mac-en használom; van egy egyszerű letöltő, így ezzel sincs gond. Az ügyfélszolgálat felveszi a kapcsolatot, hogy megkérdezze, tudnak-e valamiben segíteni. Szinte minden nap használom az összes Google Meet-értekezletemen.

🚀 Hogyan egyesítette a Hit Your Mark marketingügynökség több eszközt egybe A Hit Your Mark munkája korábban több felületre volt szétosztva: a kommunikációra a Slacket, a videoklipekhez a Loom/Vidyardot, a közös tervezéshez a Mirot, az időkövetéshez és jelentésekhez a Toggl-t, a dokumentációhoz pedig a Tangót használták. Úgy döntöttek, hogy mindent a ClickUp-ba konszolidálnak. ⚡ Az eredmények azonnal láthatóak voltak: Több mint 5 eszköz helyettesítése a kommunikáció, a tervezés és a jelentéskészítés területén

Évente 3000 dollár megtakarítás a Slack megszüntetésével a ClickUp-ra való áttérés után

Valós idejű irányítópultok a sprintpontok, a munkaterhelés és a teljesítmény nyomon követéséhez

Gyorsabb bónusz kifizetések az egyértelmű, mérhető termelékenységi adatoknak köszönhetően

5. tl;dv (A legjobb a rögzített értekezletek legfontosabb pillanatainak és a több értekezletet összefogó intelligenciának)

Ha egy vállalat csökkenteni szeretné a kötelező értekezleteken való részvételt, a tl;dv támogatja ebben. A szolgáltatás nem csupán a szöveges átírásra, hanem a videofelvételre is nagyobb hangsúlyt fektet. Kiválóan alkalmas arra, hogy a különböző időzónákban dolgozó alkalmazottak a saját ütemezésük szerint pótolhassák az elmulasztottakat.

A platform a rögzített értekezletet inkább úgy kezeli, mint egy YouTube-videót. Elemezi a beszélt párbeszédet, és automatikusan felosztja az idővonalat különálló, címkézett fejezetekre.

Ez azt jelenti, hogy egy csapattag rákattinthat a „3. negyedévi marketingköltségvetés” című időbélyegre, és közvetlenül ahhoz a konkrét frissítéshez ugorhat, anélkül, hogy végig kellene hallgatnia a többi órányi anyagot.

tl;dv legjobb funkciók

Kiemelt részletek: Megjelöli a legfontosabb pillanatokat, hogy rövid, megosztható videoklipeket készíthessen

Több találkozót átfogó intelligencia: feltárja a mintákat és az ismétlődő témákat az egész találkozó-könyvtárában

EU-beli tárolás: Adatszuverenitást és GDPR-megfelelést biztosít az adatvédelmet fontosnak tartó csapatok számára

Többnyelvű támogatás: Több mint 30 nyelven támogatja a leírást és az összefoglalásokat

tl;dv előnyök és hátrányok

Előnyök:

A több találkozót átfogó elemzés olyan betekintést nyújt, amelyet az egyetlen hívásra specializálódott eszközök nem tudnak biztosítani

Kiváló átírási pontosság számos nyelven

Egyszerű kezdeti értékelés, kötelezettségvállalás nélkül

Hátrányok:

Látható, felhőalapú rögzítő bot szükséges

Nincs támogatás az iparág-specifikus szakzsargonhoz

A felhasználók mobil eszközökön csak a webes felületet használhatják

tl;dv árak

Ingyenes

Pro: 29,30 USD felhasználónként/hónap

Üzleti 37,10 USD felhasználónként/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

tl;dv értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a valódi felhasználók a tl;dv-ről?

Egy G2-felhasználó így nyilatkozik:

A tl;dv-t használom az értékesítési beszélgetéseim rögzítésére és jegyzetelésére, ami lehetővé teszi, hogy jobban odafigyeljek ezekre a beszélgetésekre. Szerintem nagyon könnyű használni, akárcsak bármelyik más szoftverbe való bejelentkezés. A tl;dv mesterséges intelligenciája lehetővé teszi, hogy bármilyen kérdést feltegyek, és számos előre elkészített, nagyon hasznos segítséget kínál, például egy követő e-mail megírását a következő lépések részletes leírásával. Folyamatosan nyilvántartja az összes találkozómat, így olyan érzésem van, mintha egy titkárnő vezetne jegyzőkönyvet nekem. Ráadásul az e-mail és a CRM rendszeremmel való integráció is remekül működik.

6. Granola (A legjobb botmentes értekezletjegyzetekhez)

Az értekezlet-botok kínos kérdéseket váltanak ki az ügyfelekből, és nehézségeket okoznak a hozzájárulás megszerzésében. A Granola egy asztali alkalmazás, amely natívan rögzíti az értekezlet hanganyagát a készülékén anélkül, hogy látható botot küldene a hívásba. A vonal másik végén senki sem tudja, hogy fut.

Az értekezlet után az AI strukturált jegyzeteket készít, amelyek tartalmazzák a teendőket és az összefoglalókat. Beszélgethet az AI-vel, hogy konkrét részleteket szűrjön ki, vagy a jegyzeteket különböző célközönségek számára formázza át. Ez azon az elképzelésen alapul, hogy az emberi ítélőképesség továbbra is fontos szerepet játszik a jó jegyzetek elkészítésében.

A beszélgetés során beírja saját rövidítéseit vagy rövid gondolatait, a szoftver pedig a háttérhang alapján pótolja azokat a részleteket, amelyekről lemaradt.

A Granola legjobb funkciói

Botmentes rögzítés: Közvetlenül az asztaláról rögzíti az audiót anélkül, hogy résztvevőként csatlakozna

AI-csevegőfelület: Lehetővé teszi a kiegészítő kérdések feltevését és a jegyzetek átformázását

Natív integrációk: Közvetlenül csatlakozik a tudásbázisokhoz és a CRM-ekhez az alapvető munkafolyamatokhoz

Ad hoc hívásjelzések: Észleli a nem tervezett hívásokat, amikor a mikrofonja használatban van, és felszólítja, hogy kezdjen el jegyzetelni

A granola előnyei és hátrányai

Előnyök:

Megszünteti az ügyfelek kényelmetlenségét azáltal, hogy eltávolítja a látható felvételi botot

Elérhető kis csapatok számára, akiknek korlátlan előzményekre van szükségük

Vállalati szintű adatvédelmi beállítások lehetővé teszik a modelltréningből való kilépést

Hátrányok:

A korlátozott számú független értékelés miatt nehezebb megítélni a hosszú távú megbízhatóságot

Az Android mobilalkalmazás még nem elérhető

Harmadik féltől származó automatizálási eszközökre van szükség a kimenetek átirányításához átfogó munkaterületekre

A Granola árai

Alapszint: Ingyenes

Üzleti: 14 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: 35 USD/felhasználó/hónap

Granola értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (20+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Granoláról a valódi felhasználók?

Egy G2-felhasználó így nyilatkozik:

Az egyik legjobb eszköz, amivel rendelkezem és amit használok. Minden nap használom az összes hívásomhoz. Segít megérteni a nehezen érthető akcentussal beszélő kereskedőket, és világos, hiteles interjúkat készíteni. Beállítottam egy AI-felugró ablakot is a potenciális ügyfelek minősítésére, ami nagy segítségemre van és rengeteg időt takarít meg!

7. Krisp (A legjobb zajszűréshez és AI-alapú értekezletjegyzetekhez)

Nem minden üzleti beszélgetés zajlik egy előre megbeszélt Zoom-linken keresztül. A Krisp másképp működik: nem egy adott naptárhoz vagy értekezlet-szoftverhez kapcsolódik, hanem közvetlenül a számítógép hangrendszeréhez. Ez azt jelenti, hogy bármilyen hangalkalmazással működik, a spontán Slack-megbeszélésektől kezdve a számítógépén futó speciális VoIP-telefonrendszerig.

Alapja nem csupán az AI-alapú jegyzetelésen, hanem az audio tisztaságán is nyugszik. Mielőtt egyetlen szót is leírna, a szoftver kiszűri a háttérzajt mind a mikrofonjából, mind a beszélgetőpartnerek hangjából.

Mivel mindent ezen az alapvető hangrétegen dolgoz fel, leiratokat és összefoglalókat készít anélkül, hogy virtuális asszisztenst küldene az értekezlet helyszínére.

A Krisp legjobb funkciói

AI zajszűrés: Eltávolítja a háttérzajt és a visszhangot a bejövő és kimenő hangokból

Platformfüggetlen átírás: Bármely alkalmazásból rögzíti az eszközén lévő hangot

AI-alapú értekezlet-összefoglalók: Témák és előadók szerint rendszerezett, strukturált jegyzeteket készít

Munkafolyamat-szinkronizálás: A Core integrációkat és webhook-támogatást tartalmaz olyan eszközökhöz, mint a Slack, a HubSpot, az Affinity és a Pipedrive

A Krisp előnyei és hátrányai

Előnyök:

A zajszűrést és az értekezleti jegyzeteket egyetlen előfizetésbe egyesíti

Bármely konferenciaplatformon vagy telefonhívás során egyformán jól működik

Csendesen fut a háttérben, anélkül, hogy botként csatlakozna a hívásokhoz

Hátrányok:

A leírási funkciók újak, és előfordulhat, hogy nem olyan részletesek, mint a speciális jegyzetelő eszközöké

Kevesebb natív kapcsolat a CRM-ekkel és a projektmenedzsment eszközökkel

A leírási percek száma nagy mennyiségű felhasználók számára korlátozottnak tűnhet

A Krisp árai

Ingyenes próba

Core: 16 USD/felhasználó/hónap

Haladó: 30 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Krisp értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 1000 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Krisp-ről a valódi felhasználók?

Egy G2-felhasználó így nyilatkozik:

A Krisp legnagyobb előnye az, ahogyan kezeli az értekezletek összefoglalóit. Az automatikus rögzítési funkció igazi életmentő a egymást követő hívások során. Nagyon tetszik a leírási eszköz rugalmassága is; nem csak élő hívásokhoz használható, mivel bármilyen hangfájlt feltölthet és leírathat közvetlenül a platformon.

📮ClickUp Insight: A találkozók hatékonyságáról szóló felmérésünk eredményei azt mutatják, hogy a csapatok 42%-a használ felvett videókat (21%) vagy projektmenedzsment eszközöket (21%) az aszinkron munkavégzéshez. Ezek az eszközök azonban gyakran további eszközöket, külön előfizetéseket, bejelentkezéseket és tanulási folyamatokat igényelnek. A munkahelyi „minden egyben” alkalmazásként a ClickUp megkönnyíti az aszinkron kommunikációt. Hozzáférhet videoklipekhez, hangüzenetekhez, projektmunkafolyamatokhoz, közös dokumentumokhoz és egy beépített AI jegyzetelőhöz – mindezt egyetlen munkaterületen belül. Miért kellene több előfizetést és szétszórt információkat kezelnie, amikor egyetlen megoldás racionalizálhatja az egész munkafolyamatát? 💫 Valódi eredmények: A ClickUp értekezletkezelő funkcióit használó csapatok arról számolnak be, hogy a felesleges beszélgetések és értekezletek száma óriási, 50%-os csökkenést mutat!

8. Avoma (A legjobb azoknak a bevételi csapatoknak, akiknek beszélgetéselemzésre van szükségük)

Míg sok eszköz csak leírja, amit mondtak, az Avoma azt is értékeli, hogyan mondták. Ez egy beszélgetéselemző platformként működik, amelyet kifejezetten a hívások minőségének mérésére terveztek. Ez rendkívül praktikus azoknak a vezetőknek, akik szeretnék megérteni, hogy az értékesítő túl sokat beszél-e, vagy valóban figyel-e az ügyfél igényeire.

A szoftver az egész találkozó alatt nyomon követi a beszélgetési mutatókat, beleértve a beszéd-hallgatás arányt, a töltelékszavak használatát és a beszélők általános hangulatát. Ezen konkrét adatpontok elemzése konkrét coaching-anyagot nyújt, nem csupán egy egyszerű átiratot.

Az Avoma legjobb funkciói

Témafelismerés: A beszélgetést olyan témákra bontja, mint az árak és az ellenérvek

CRM automatikus szinkronizálás: strukturált hívásösszefoglalókat és kulcsfontosságú pillanatokat továbbít az értékesítési folyamatokba

Coaching-értékelőlapok: Lehetővé teszi a vezetők számára, hogy a hívásokat egyéni kritériumok alapján értékeljék és nyomon kövessék a teljesítményt

Megosztható hívásrészletek: Készítsen részleteket a leiratokból vagy a visszajátszásból, generáljon automatikusan részleteket, és ossza meg teljes értekezleteket, jegyzeteket vagy klipeket belső vagy külső felhasználók számára

Az Avoma előnyei és hátrányai

Előnyök:

Kifejezetten az értékesítési és ügyfélsiker-ciklusra tervezve

A strukturált CRM-adatok javítják a pipeline-jelentések pontosságát

A coaching eszközök keretrendszert biztosítanak az új képviselők betanításához

Hátrányok:

A tanulási görbe meredek lehet azoknak a csapatoknak, amelyeknek csak alapvető összefoglalókra van szükségük

A felhasználói felület elavultnak tűnik az újabb versenytársakhoz képest

A kisebb csapatok esetében előfordulhat, hogy nem használják ki a funkciók teljes körét, így a beruházás nem feltétlenül éri meg.

Az Avoma árai

Startup: 29 USD/felvevőhely/hónap

Szervezet: 39 USD/felvevőhely/hónap

Vállalati: 39 USD/felvevőhely/hónap

Beszélgetés elemzés: 35 USD/felhasználó/hónap

Avoma értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 1000 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Avomáról a valódi felhasználók?

Egy G2-felhasználó így nyilatkozik:

Főleg bemutatókhoz és ügyfélhívásokhoz használom, hogy könnyen kivonhassam a legfontosabb tanulságokat, a potenciális ügyfelek és a meglévő ügyfelek főbb problémáit. A leírásokon kívül tetszett az Avoma kulcsszó-követése, beszédmintái, hívásértékelése, sőt, az élő copilot-segítség is.

9. Fellow (A legjobb együttműködésen alapuló értekezletek napirendjéhez és utólagos nyomon követéséhez)

via Fellow

Amikor egy vezetőnek biztosítania kell, hogy a megbeszélés valóban elvégzett munkához vezessen, a Fellow nem csupán a leírásra, hanem az egész értekezlet életciklusára összpontosít. Úgy lett kialakítva, hogy pontosan tisztázza, ki miért felelős, azáltal, hogy a kezdeti napirendet közvetlenül összekapcsolja a végső teendőkkel.

A szoftver központi elszámolási eszközként működik. Nyomon követi a hívás során vállalt kötelezettségeket, és azokat közvetlenül a csapat projektmenedzsment szoftverébe továbbítja. Ez segít megelőzni, hogy a döntések feledésbe merüljenek, miután mindenki kijelentkezett.

A Fellow legjobb funkciói

Együttműködésen alapuló napirendek: A hívás megkezdése előtt felvázolja a témákat, így a megbeszélések fókuszáltak maradnak

Napirendhez kapcsolódó összefoglalók: A jegyzeteket és a teendőket konkrét megbeszélési témákhoz rendeli

Feladatok nyomon követése: Feladatokat rendel hozzá konkrét csapattagokhoz, határidőkkel és emlékeztetőkkal

Feltöltött találkozók támogatása: Összefoglalókat készít feltöltött audio- vagy videofájlokból, beleértve az automatikus beszélőfelismerést is

Előnyök és hátrányok

Előnyök:

A tervezéstől a beszámolásig a találkozó teljes életciklusát lefedi

Az erős integrációs ökoszisztéma könnyen illeszkedik a meglévő munkafolyamatokba

A letisztult felületnek köszönhetően a csapatok azonnal elkezdhetik használni

Hátrányok:

A leírási funkciók pontossága nem feltétlenül éri el a dedikált jegyzetelők szintjét

A találkozóelemzés korlátozott a beszélgetéselemző eszközökhöz képest

A kisebb csapatok profitálnak leginkább az alapvető funkciókból

Fellow árak

Ingyenes

Team: 11 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 23 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Felhasználói értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (több mint 30 értékelés)

Mit mondanak a Fellow-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-felhasználó így nyilatkozik:

Kiváló eszköz az értekezletek rögzítéséhez, és az AI jegyzetelési funkciója is nagyon hasznos. Leírja az összes értekezletet, és jegyzeteket készít belőlük, amelyek időveszteség nélkül felhasználhatók referenciaként. Sokat spórol az időből és a plusz munkából. Könnyen használható, és automatikusan rögzíti az összes értekezletet.

10. Notion AI (A legjobb megoldás rugalmas tudásbázisban tárolt értekezleti jegyzetekhez)

via Notion

Ha csapata már a Notiont használja elsődleges munkaterületként a projektek és dokumentumok kezeléséhez, akkor a beépített Notion AI Meeting Notes funkció a leghatékonyabb megoldás. Ezzel elkerülhető, hogy külön átírási eszközért kelljen fizetni, és megszűnik az a kellemetlenség is, hogy folyamatosan másolnia és beillesztenie kell az összefoglalókat egyik alkalmazásból a másikba.

Alapvető működési elve a munkaterületi integráció. Beír egy egyszerű parancsot (/meet) bármelyik Notion-oldalon, és a rendszer közvetlenül a már megkezdett dokumentumba helyez el egy felvételi blokkot.

Ráadásul az AI Search funkcióval egyszerre kereshet az összes értekezleti jegyzetében és a munkaterület tartalmában.

A Notion AI legjobb funkciói

AI Meeting Notes: Strukturált összefoglalókat készít, amelyeket közvetlenül a munkaterület oldalain tárol

AI-keresés: Természetes nyelvű kérdésekre ad választ a teljes tudásbázis adatai alapján

Relációs adatbázisok: Összekapcsolják az értekezletjegyzeteket konkrét projektekkel, ügyfelekkel vagy csapattagokkal

Naptárhoz kapcsolódó jegyzetek: Az AI Meeting Notes összekapcsolható a Notion Naptárral

A Notion AI előnyei és hátrányai

Előnyök:

Ha már használja a platformot, nincs szüksége külön jegyzetelő alkalmazásra

A blokk-alapú szerkesztő rendkívül rugalmas testreszabást tesz lehetővé a jegyzet-sablonokhoz

A nagy közösség több ezer előre elkészített sablont kínál

Hátrányok:

Az AI funkciók opcionális kiegészítőként érhetők el

A leírási funkciók még nem annyira kiforrottak, mint a speciális hangfeldolgozó eszközöké

Az adatbázis teljesítménye lelassulhat a nagy mennyiségű értekezlet-feljegyzés miatt

A Notion AI árai

Ingyenes

Plusz: 12 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 24 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Notion AI értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Mit mondanak a Notion AI-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-felhasználó így nyilatkozik:

Nagyon tetszik a Notion felülete, amely nagyon könnyen érthető. A Notion mesterséges intelligenciája nagyon segítőkész, és megmutatja, hova kell kattintanom, így könnyebb elemezni vagy új dokumentumokat létrehozni. Az eszköz egyszerű használata sokat segít a mindennapi életben. A Notion mesterséges intelligenciája optimalizálja az időm felhasználását és segít a szervezésben. Például az értekezleteken rögzíthetem a beszélgetést, majd összefoglalót kapok a főbb témákról. Ez a felület megkönnyíti a mindennapi életemet, optimalizálja az időm felhasználását, kitölti a mezőket, és új ötleteket ad a kreatív munkához.

Tegye az értekezleteket lendületessé a ClickUp segítségével

Az AI-alapú értekezlet-asszisztensek csak akkor hasznosak, ha a kimenet tényleges cselekvéshez vezet. A jegyzetek nem szabad, hogy egy külön alkalmazásban legyenek, amelyet senki sem ellenőriz. A teendők nem szabad, hogy elvesszenek a csevegésben. A döntések nem szabad, hogy eltűnjenek a hívás után.

A ClickUp segít az Önéhez hasonló kisvállalkozásoknak, hogy minden résztvevő kapcsolatban maradjon. Az AI Notetaker segítségével az értekezletek összefoglalói, a döntések és a teendők pontosan oda kerülhetnek, ahol a munka folyik. Adjon hozzá AI-ügynököket a nyomon követés elősegítéséhez, és kapcsolja össze mindezt a csapat által már futtatott feladatokkal, dokumentumokkal és projektekkel.

Ha azt szeretné, hogy az értekezletek eredményeket hozzanak, és ne csak több utómunkát, akkor szervezze meg őket a ClickUp-ban.

Gyakran ismételt kérdések

A találkozókhoz készült AI-asszisztens olyan szoftver, amely automatikusan rögzíti, leírja és összefoglalja a videó- vagy hanghívásait. Kivonja a teendőket és a legfontosabb pillanatokat, így nem kell kézzel jegyzetelnie. A legtöbb eszköz résztvevőként csatlakozik a hívásaihoz, vagy csendben fut az asztalán, hogy perceken belül strukturált összefoglalót nyújtson.

Az Ön számára legmegfelelőbb AI jegyzetelő attól függ, hogy a jegyzeteket be kell-e vezetni egy CRM-be, feladatokká kell-e alakítani egy projektmenedzsment eszközben, vagy egyszerűen csak rendszerezve kell tartani egy tudásbázisban. Az olyan eszközök, mint a ClickUp, kiemelkednek a többi közül, mert az értekezletek eredményei közvetlenül kapcsolódnak a feladatokhoz és a munkafolyamatokhoz.