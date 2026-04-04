AI-alapú értekezlet-asszisztensek kisvállalkozások számára [év]

A kisvállalkozások tulajdonosai és csapatai számára az idő a legértékesebb – és gyakran a legszűkösebb – erőforrás. Több szerepet is betölt, számtalan feladatot kell összehangolnia, és folyamatosan keresi a módját, hogy kevesebb erőfeszítéssel többet érjen el.
Mégis, annak ellenére, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk a napjaink optimalizálása érdekében, van egy általános időrabló, amely szinte minden szervezetet érint: az értekezlet. Az értekezletet kísérő manuális munkák (például a lázas jegyzetelés vagy az órákon át tartó, utólagos e-mailek megírása) elvonják a figyelmet magáról a beszélgetésről.
Az AI-alapú értekezlet-asszisztensek itt nagy részét átvehetik a nehéz munkának.
Ebben a cikkben azokról a legjobb AI-alapú értekezlet-asszisztensekről beszélünk, amelyek növelhetik csapata termelékenységét, és tökéletesen illeszkednek kisvállalkozásának költségvetésébe.
AI-alapú értekezlet-asszisztensek kisvállalkozások számára áttekintés
Itt található egy összehasonlító áttekintés a listán szereplő összes eszközről. Görgessen lefelé az egyes eszközök részletes leírásához, hogy megtalálja a hatékony értekezletekhez legalkalmasabb AI-eszközöket.
|Eszköz
|A legjobb
|A legjobb funkciók
|Árak*
|ClickUp
|Az értekezleti jegyzetek összehangolt feladatokká és munkafolyamatokká alakítása
|AI Notetaker, ClickUp Brain, Converged Super Agents, Automations, Docs-to-tasks
|Örökre ingyenes; testreszabási lehetőségek vállalatok számára
|Fireflies.ai
|Kereshető értekezlet-jegyzőkönyvek CRM-szinkronizálással
|AskFred AI csevegés, előadói átiratok, téma-követés, CRM automatikus naplózás
|Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 18 USD/felhasználó/hó áron
|Otter.ai
|Élő átírás és gyors értekezlet-összefoglalók
|Valós idejű átírás, diák rögzítése, szerepkörön alapuló AI-ügynökök, fejlett keresés/export
|Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 16,99 USD/felhasználó/hó áron
|Fathom
|Egyszerű, részletes AI-összefoglalók
|Korlátlan felvételek az ingyenes csomagban, kiemelt klipek, CRM-szinkronizálás, Ask Fathom Q&A
|Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 19 USD/felhasználó/hó áron
|tl;dv
|Rögzített kiemelt részek és több találkozót átfogó intelligencia
|Fejezetekre osztott felvételek, kiemelt klipek, találkozók közötti betekintés, több mint 30 nyelv
|Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 29 dollártól. 30 dollár/felhasználó/hónap
|Granola
|Botmentes értekezletjegyzetek
|Helyi rögzítés (bot nélkül), strukturált jegyzetek + teendők, AI-alapú formázás/csevegés
|Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 14 USD/felhasználó/hó áron
|Krisp
|Zajszűrés és AI-alapú értekezletjegyzetek
|Zaj- és visszhangszűrés, platformfüggetlen rögzítés, AI-összefoglalók, munkafolyamat-szinkronizálás
|Fizetős csomagok 16 USD/felhasználó/hó áron
|Avoma
|Beszélgetéselemzésre szoruló bevételi csapatok
|Témafelismerés, coaching-értékelőlapok, CRM automatikus szinkronizálás, hívásmomentumok/részletek
|Fizetős csomagok 29 USD-tól/felvevőhely/hónap
|Fellow
|Közös napirendek és nyomon követés
|Napirend-együttműködés, napirendhez kapcsolódó összefoglalók, teendők nyomon követése, emlékeztetők
|Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 11 USD/felhasználó/hó áron
|Notion AI
|Találkozói jegyzetek egy rugalmas tudásbázisban
|AI-alapú értekezletjegyzetek blokkok, AI-alapú keresés a jegyzetek között, relációs adatbázisok, Notion naptár linkek
|Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 12 USD/felhasználó/hó áron
Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál
Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független eljárást követ, így bízhat abban, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak.
Íme egy részletes áttekintés arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.
Mi az a mesterséges intelligenciával működő értekezlet-asszisztens?
Az AI-alapú értekezlet-asszisztens egy olyan szoftveralkalmazás, amely mesterséges intelligenciát használ az értekezleteken való részvételhez, azok rögzítéséhez, leírásához és elemzéséhez. Elsődleges célja az adminisztratív feladatok automatizálása – különösen a jegyzetelés és a feladatok nyomon követése –, hogy az emberi résztvevők a dokumentálás helyett a megbeszélésre koncentrálhassanak.
Három alappillérre épül:
- Capture: Virtuális bot vagy plug-in segítségével „hallgatja” az audiót, hogy szó szerinti átiratot készítsen
- Synthesis: Nagy nyelvi modelleket (LLM-eket) használ, hogy órákon át tartó beszélgetéseket pontokba szedett összefoglalókba és legfontosabb tanulságokba sűrítsen.
- Feladat: Meghatározza a konkrét kötelezettségvállalásokat és határidőket, automatikusan „feladatokká” alakítva azokat, vagy szinkronizálva azokat a projektmenedzsment eszközökkel
📮ClickUp Insight: Találkozóhatékonysági felmérésünk szerint a válaszadók közel 40%-a hetente 4–8 vagy annál több találkozón vesz részt, amelyek mindegyike legfeljebb egy órát tart. Ez azt jelenti, hogy a szervezet egészében elképesztő mennyiségű időt fordítanak a találkozókra.
Mi lenne, ha visszanyerhetné ezt az időt? A ClickUp integrált AI Notetaker funkciója az azonnali értekezlet-összefoglalók révén akár 30%-kal is növelheti a termelékenységet, míg a ClickUp Brain az automatizált feladat-létrehozásban és a munkafolyamatok egyszerűsítésében segít, így az órákig tartó értekezletekből hasznosítható információkat nyerhet.
Mire kell figyelni a kisvállalkozások számára készült AI-alapú értekezlet-asszisztenseknél?
A saját IT-részleggel rendelkező nagyvállalati csapatokkal ellentétben a kisvállalkozásoknak olyan eszközökre van szükségük, amelyek azonnal használatra készek. Ugyanis a nem megfelelő szoftver több adminisztratív munkát okoz, mint amennyit megtakarít.
Mielőtt kiválasztaná az eszközt, amely egyszerűsíti az értekezletek lebonyolítását, mérlegelje az alábbi konkrét szempontokat:
- Leírási pontosság és beszélőazonosítás: Megbízhatóan meg tudja-e állapítani, ki mit mondott a több beszélővel zajló, gyors tempójú hívások során?
- Az AI-alapú értekezlet-összefoglalók minősége: Tömör összefoglalókat készít, vagy olyan szöveghalmazokat, amelyeket még mindig át kell bogarásznia?
- Feladatok kivonása: Nemcsak a kulcsszavakat emeli ki, hanem felismeri a kötelezettségvállalásokat és a határidőket is?
- Integráció a meglévő rendszerével: Natívan integrálható-e a projektmenedzsment- és kommunikációs eszközeivel?
- Adatvédelem és adatkezelés: Hol tárolják az értekezlet hangfelvételeit, és felhasználják-e azokat AI-modellek betanítására?
- Könnyű beállítás technikai ismeretekkel nem rendelkező csapatok számára: A csapata már ma elkezdheti használni a terméket bevezető beszélgetés nélkül?
Azok számára, akik vezetői asszisztensek vagy adminisztratív szakemberek, és komplex ütemterveket és több érdekelt felet kezelnek, a megfelelő AI-eszközök kiválasztása jelentősen egyszerűsítheti a munkafolyamatokat. Nézze meg ezt az áttekintést, hogy megtudja, hogyan tudják a vezető AI-eszközök a vezetői asszisztenseket támogatni a találkozók kezelésén túl is.
A 10 legjobb AI-alapú értekezlet-asszisztens kisvállalkozások számára
Ne hagyjuk, hogy a fontos értekezletek összefoglalói több eszközön szétszóródjanak.
Kezdjük is:
1. ClickUp (A legjobb megoldás az értekezleti jegyzetek összevont feladatokká és munkafolyamatokká alakításához)
Mennyi időt veszít el a csapata azzal, hogy a fontos információkat egyik eszközről a másikra másolja? A legtöbb kisvállalkozás számára a probléma közvetlenül az értekezlet után kezdődik. Végül a jegyzetek az egyik alkalmazásban, a teendők egy másikban, a legfontosabb döntések pedig egy olyan csevegési szálban végzik, amelyet soha többé nem talál meg.
Ezt „munka szétszóródásnak ” nevezzük , és ezt oldja meg a ClickUp. A világ első konvergens AI munkaterületeként egy helyre gyűjti az értekezleteket, jegyzeteket, dokumentumokat és feladatokat, miközben az AI mindent felülről felügyel.
Vessünk egy pillantást néhány alapvető AI-konvergencia funkciójára:
A munkához kapcsolódó értekezleti jegyzetek
Először is ott van a ClickUp AI Notetaker. Csatlakozhat a beütemezett értekezletekhez, vagy elküldhető ad hoc Zoom-, Google Meet- és Microsoft Teams-linkekre. A hívás után létrehoz egy privát ClickUp Doc-ot, @megemlít téged, és a jegyzeteket könnyen újra megnyithatóvá teszi a Plannerből vagy a Docs Hubból.
És a legjobb az egészben? Az eredmény nem ragad meg egy külön felvevőben. A következő lépéseket az értekezlet befejezése után a megfelelő személynek rendelik hozzá, így a kis létszámú csapatok számára sokkal átláthatóbbá válik az út az összefoglalástól a végrehajtásig.
Egy kontextusfüggő AI, amely előkészíti az értekezletet még annak megkezdése előtt
A ClickUp kontextusfüggő munkavégző mesterséges intelligenciája, a ClickUp Brain, már jóval a hívás megkezdése előtt elkezdi a munkát. Természetes nyelven kereshet naptári események között, ellenőrizheti egy vagy több személy elérhetőségét, valamint létrehozhat vagy frissíthet naptári eseményeket.
Ráadásul lehetővé teszi, hogy a korábbi értekezletek, a projekt állapota és a csapat prioritásai alapján értekezleti napirendeket állítson össze.
A találkozó befejezése után is ugyanolyan hasznos. Mivel a Brain képes válaszolni a feladatokkal, a Docs-szal, a Csevegéssel és a találkozói jegyzetekkel kapcsolatos kérdésekre, megkérdezheti:
- Milyen teendők merültek fel az utolsó ügyfélbeszélgetés során?
- Milyen döntések születtek az előző csapatmegbeszélésen?
- Mi változott az utolsó frissítés óta?
Kész ügynökök a munkaterületén belül
A ClickUp Super Agents beépített AI-ügynökök, amelyeket konkrét feladatok elvégzésére adhat hozzá a munkaterületéhez. Az egyik ok, amiért ezek a kisvállalkozások számára rendkívül jól működnek, a kiterjedt ügynök-katalógusuk.
Egyszerűen fogalmazva: ahelyett, hogy mindent saját maga építene fel, kezdhet biztonságos, kész ügynökökkel, és igazíthatja őket a munkafolyamatához. Például a ClickUp Meeting Agenda Builder Agent összeállíthat egy megosztott napirendet az aktív munkák, a korábbi eredmények és a résztvevők hozzászólásai alapján.
Röviden:
- Az aktív munkából építkezik: Az aktív munkájából vonja ki a napirendi pontokat
- Átviszi a korábbi ülésekről megmaradt tételeket: Felhasználja a korábbi ülésekről megmaradt nyitott teendőket
- Összegyűjti a résztvevők véleményét: A találkozó előtt üzenetet küld, hogy a résztvevők témákat javasolhassanak
- A napirend felépítése: A témákat rendszerezi, és a találkozó hosszától és a napirendi pontok számától függően időkereteket rendel hozzájuk
Mindeközben a ClickUp Meeting Prep Agent a hívás előtt elkészíti a szükséges háttérinformációkat tartalmazó személyes összefoglalót. Ezek együttesen segítik abban, hogy a megfelelő háttérismeretekkel a háta mögött lépjen be az értekezletekre.
🎥 Nézze meg ezt a videót, és tudja meg, hogyan viheti be az AI-t kisvállalkozásába technikai ismeretek nélkül
Automatizálások a rutinmunkák csökkentésére
Amint a ClickUp mesterséges intelligenciája létrehoz egy feladatot az értekezlet átiratából, a ClickUp Automations elvégzi a továbbítást anélkül, hogy Önnek bármit is tennie kellene. Ez azt jelenti, hogy Ön meghatározza a munkaterület háttérszabályait, az Automations pedig elvégzi a munkafolyamat többi részét.
Például, ha az értekezlet átirata létrehoz egy új feladatot, amely tartalmazza a „Design Update” kulcsszót, egy előre beállított automatizálás felismeri ezt a kifejezést, és azonnal értesíti a vezető tervezőt, majd az újonnan létrehozott feladatot áthelyezi a tervezőcsapat saját munkafolyamat-táblájának „Teendők” oszlopába.
A ClickUp legjobb funkciói
- Keresés mindenben: Használja a ClickUp Brain MAX-ot a ClickUp, a csatlakoztatott alkalmazások és az internet átkutatásához, majd használja a Talk to Text funkciót, ha kérdéseket szeretne feltenni vagy gyorsabban rögzíteni szeretné gondolatait
- Rejtett összefüggések felkutatása: Használja a ClickUp Enterprise Search funkciót, hogy idézett válaszokat keressen fel feladatokból, dokumentumokból, csevegésekből és értekezletekből, így könnyebben megtalálhatja a korábbi döntéseket, frissítéseket és teendőket egy ügyfélhívás vagy csapatmegbeszélés előtt.
- Tartsa összekapcsolva a dokumentumokat: Készítsen értekezletjegyzeteket, összefoglalókat és belső wikiket a ClickUp Docs-ban, majd kapcsolja őket közvetlenül azokhoz a feladatokhoz és projektekhez, amelyekhez tartoznak
- Gyors frissítések megosztása: Rögzítsen audio-videós bemutatókat a ClickUp Clips segítségével, a ClickUp Brain pedig automatikusan elnevezi, leírja, összefoglalja és kivonja a teendőket a felvételből
- Kövesse nyomon a csapat teljesítményét: Készítsen ClickUp-műszerfalakat, hogy egyetlen nézetben láthassa a nyomon követett időt, a projekt teljesítményét és a csapat előrehaladását
- Ügyfélkapcsolatok kezelése: Használja a ClickUp CRM-et a potenciális ügyfelek, üzletek, ügyfél-elkötelezettség és megrendelések nyomon követéséhez több mint 10 nézetben
A ClickUp előnyei és hátrányai
Előnyök:
- Az értekezletek jegyzetai és a projektmunkák egy helyen találhatók, így csökken a kontextusváltás
- A ClickUp Brain a munkaterületén található összes információt felhasználja, hogy teljes körű válaszokat nyújtson
- Az automatizálásnak köszönhetően az értekezlet utáni adminisztratív munka szinte nullára csökken
Hátrányok:
- Az új felhasználóknak időre lehet szükségük a funkciók teljes körének felfedezéséhez
- A fejlett automatizálási funkciókhoz némi kezdeti konfigurációs időre van szükség
A ClickUp árai
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 11 000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4400 értékelés)
Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?
Egy G2-felhasználó így nyilatkozik:
Szeretem, hogy a ClickUp segítségével az időnyilvántartás és az értekezleti jegyzetek egy helyen vannak. Az AI-ügynökök nagyon hasznosak, és segítenek a munkám szervezésében. Nagyszerű, hogy sok eszközt egyetlenre tudtam cserélni. Értékelem, hogy az összes részleg munkáját egy helyen láthatom, ami áttekinthetővé teszi a feladatokat. Ráadásul az egyszerű importálásnak köszönhetően a beállítási folyamat zökkenőmentes volt.
🧠 Érdekesség: Thomas Edison eleinte nem zenelejátszóként képzelte el a fonográfot. Kezdetben inkább a 19. századi diktáláshoz és üzleti kommunikációhoz használt termelékenységi eszközként mutatta be, míg a zene a jövőbeli felhasználási lehetőségek listáján alacsonyabb helyen szerepelt. Más szavakkal, a történelem egyik legikonikusabb szórakoztató eszköze kezdetben inkább egy hangjegyzet-készítő géphez hasonlított.
2. Fireflies.ai (A legjobb kereshető értekezlet-átiratokhoz és CRM-szinkronizáláshoz)
A Fireflies.ai egy AI-alapú értekezlet-asszisztens, amely rögzíti, leírja és rendszerezi az értekezleteket olyan konferenciaplatformokon, mint a Zoom, a Google Meet, a Microsoft Teams, a Webex és mások.
Ez a passzív jegyzetelésen is túlmutat. Az AskFred, a Fireflies beépített AI-asszisztense összefoglalhatja a hívásokat, követő e-maileket generálhat, teendőket emelhet ki, és egyéb, az értekezletekhez kapcsolódó kimeneteket hozhat létre.
Emellett rendelkezik egy „Topic Tracker” funkcióval is, amely a hívások során meghatározott kulcsszavakat, például „árak” vagy „kifogások” keres. Ezeket az adatokat ezután automatikusan rögzíti a CRM- vagy projektmenedzsment szoftverébe , így megkímélve a csapatát a kézi adatbevitel fáradalmától.
A Fireflies.ai legjobb funkciói
- AskFred AI chat: Átnézi az összes értekezlet-átiratot tartalmazó könyvtárat, hogy megválaszolja a korábbi hívásokkal kapcsolatos kérdéseket
- Automatikus átírás: rögzíti és leírja az értekezleteket, a beszélők azonosításával és időbélyegekkel
- Beszélgetéselemzés : Nyomon követi a beszélgetési idő arányait és a hangulatmutatókat az értekezletei során
- CRM-integrációk: Natívan kapcsolódik az értékesítési eszközökhöz, hogy automatikusan rögzítse a hívások összefoglalóit az ügyrekordokban
A Fireflies.ai előnyei és hátrányai
Előnyök:
- Erős biztonsági háttér, magán tárolási lehetőségekkel
- Korlátlan átírás a Pro csomagtól kezdve
- Több mint 100 nyelvet támogat automatikus felismeréssel
Hátrányok:
- A pontosság romolhat az erős háttérbeszélgetésekkel tarkított értekezletek során
- Az AI minden találkozót külön-külön elemzi, a találkozók közötti összefoglalás nélkül
- A felvételi bot látható résztvevőként jelenik meg
Fireflies.ai árak
- Ingyenes
- Pro: 18 USD/felhasználó/hónap
- Üzleti: 29 USD felhasználónként/hónap
- Vállalati: 39 USD/felhasználó/hónap
Fireflies.ai értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 700 értékelés)
- Capterra: 4,9/5 (több mint 500 értékelés)
Mit mondanak a Fireflies.ai valós felhasználói?
Egy G2-felhasználó így nyilatkozik:
A megbeszélések során teljes mértékben a beszélgetésre tudok koncentrálni, mert tudom, hogy a Fireflies gondoskodik a jegyzetekről, és az AI funkció is remekül használható ahhoz, hogy gyorsan áttekintést kapjak a megbeszélésen történtekről, valamint az összefoglaló e-mailekhez is könnyen integrálható a csapatom környezetébe. A bevezetés olyan zökkenőmentes volt, hogy még soha nem kellett igénybe vennem az ügyfélszolgálatot, de ha a termék ennyire jó, biztos vagyok benne, hogy az ügyfélszolgálat is kiváló. Naponta használom a Fireflies-t.
3. Otter.ai (A legjobb élő átíráshoz és értekezletek összefoglalásához)
Ha követni szeretné az értekezletet annak zajlása közben, az Otter.ai élő átiratot jelenít meg a képernyőjén, miközben a résztvevők beszélnek. Ez rendkívül hasznos azoknak a csapatoknak, amelyek akadálymentesítési támogatást igényelnek, nem anyanyelvi beszélőkkel rendelkeznek, vagy egyszerűen csak inkább olvasva követik az eseményeket, hogy jobban tudjanak koncentrálni.
Alapvető működési elve a valós idejű feldolgozás. Ahelyett, hogy a hívás befejezése után várna a felvétel feldolgozására, az Otter már az értekezlet során létrehoz egy aktív, interaktív dokumentumot.
Az Otter speciális AI-ügynököket kínál az értékesítési és toborzási munkafolyamatokhoz. Ezek az ügynökök automatikusan kivonják az üzletkötéshez releváns információkat, és továbbítják azokat a csatlakoztatott eszközeire.
Az Otter.ai legjobb funkciói
- Valós idejű átírás: Az értekezleteket élőben írja le, a szöveget szinkronizálva az audiolejátszással
- Automatikus diák rögzítése: A megosztott prezentációs diákat a megfelelő időbélyeggel illeszti be a leiratba
- Feladatkör-specifikus AI-ügynökök: Az adatkinyerést konkrét munkakörökhöz, például az értékesítéshez és az oktatáshoz igazítják
- Csapatmunkára alkalmas vezérlők: Csapat szókincs rétegek, beszélőjelölés, valamint fejlett keresés és exportálás
Az Otter.ai előnyei és hátrányai
Előnyök:
- Az élő kijelző segítségével a résztvevők követhetik az eseményeket anélkül, hogy megzavarnák a beszélőt
- A diák rögzítése vizuális kontextust ad hozzá, ami a kizárólag hangalapú eszközökből hiányzik
- Erős piaci elismertség és nagy felhasználói bázis
Hátrányok:
- A nyelvi támogatás angol, francia és spanyol nyelvre korlátozódik.
- Az ingyenes csomagban a felvételek hossza találkozónként 30 percre korlátozódik
- A háttérzaj csökkentheti a leírás pontosságát
Otter.ai árak
- Ingyenes
- Pro: 16,99 USD/felhasználó/hónap
- Üzleti: 30 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: Egyedi árazás
Otter.ai értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 400 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (100 értékelés)
Mit mondanak az Otter.ai valós felhasználói?
Egy G2-felhasználó így nyilatkozik:
Amikor megkezdődik egy értekezlet, az alkalmazás automatikusan csatlakozik hozzá, vagy legalábbis csatlakozási kérelmet küld. Jegyzeteket készít, majd az értekezlet befejezése után e-mailt is küld. Az összefoglalók jók és lényegre törőek.
🧠 Érdekesség: Számos hivatalos értekezleti eljárás létezik, mert az értekezletek régen kaotikusak voltak. A Robert’s Rules hivatalos története szerint Henry M. Robert olyan jelenséggel találkozott, amelyet ő „gyakorlati rendetlenségnek” nevezett – különböző emberek különböző elképzeléseket hoztak az eljárásról –, és 1876-ban kiadta a Robert’s Rules of Order első kiadását, hogy rendet teremtsen.
4. Fathom (A legjobb egyszerű, részletes AI-összefoglalókhoz)
Ha egyedülálló alapító vagy, vagy szűkös költségvetéssel működő kis csapatot vezet, a Fathom jó választás.
Korlátlan felvételi, leírási és összefoglalási lehetőséget kínál, teljesen ingyenesen. Ez kiváló megoldás azok számára, akiknek sok megbeszélésük van, de nem tudják megindokolni egy újabb havi szoftverelőfizetést.
Alapvető működési elve a felhasználó által indított kivágás. Ahelyett, hogy a hívás végén csak egy hatalmas szövegfalat kapna, lehetővé teszi, hogy a találkozó során megjelölje a fontos pillanatokat. Ez segít a szoftvernek pontosan tudni, hogy mit kell később kiemelnie az Ön számára.
A Fathom legjobb funkciói
- Korlátlan felvételek: Korlátlan tárhelyet biztosít az értekezletek tárolásához
- Kérdés-válasz AI: Az Ask Fathom egy ChatGPT-hez hasonló felületet kínál a felhasználóknak, amelyen keresztül kérdéseket tehetnek fel az értekezletekkel kapcsolatban, hogy válaszokat, betekintést és intézkedéseket kapjanak.
- Egyszerű megosztási beállítások: Az összefoglalók és a felvételek automatikusan megoszthatók a vállalaton belül, a megosztott linkek pedig domain vagy kifejezett hozzáférési jogosultság alapján korlátozhatók.
- Közvetlen CRM-szinkronizálás: A hívásösszefoglalókat és a teendőket közvetlenül az értékesítési folyamatba továbbítja
A Fathom előnyei és hátrányai
Előnyök:
- Korlátlan felvétel és átírás
- Készítsen megosztható videoklipet bármely adott szakaszból
- Kifejezetten az értékesítési munkafolyamatokhoz készült, a CRM-rendszer tisztaságának fenntartása érdekében
Hátrányok:
- Nincsenek fejlett beszélgetési intelligencia funkciói
- A felvételi bot látható résztvevője a hívásoknak
- A felhasználói élmény elsősorban asztali számítógépekre összpontosít, nincs megbízható mobilalkalmazás
A Fathom árai
- Ingyenes
- Premium (Egyéni): 19 USD/felhasználó/hónap
- Csapat: 19 USD/felhasználó/hónap (2 vagy több felhasználó)
- Üzleti: 34 USD/felhasználó/hónap (2 vagy több felhasználó esetén)
Fathom értékelések és vélemények
- G2: 5,0/5 (több mint 6000 értékelés)
- Capterra: 5,0/5 (több mint 800 értékelés)
Mit mondanak a Fathomról a valódi felhasználók?
Egy G2-felhasználó így nyilatkozik:
Nagyon pontos, és segít összefoglalni a hosszú értekezleteket anélkül, hogy aggódnom kellene, hogy a Fathom kihagy-e valami fontosat. Nem hagy ki semmit. Szinkronizálódik a naptárammal is, így nem kell manuálisan hozzáadnom. Imádom! Mac-en használom; van egy egyszerű letöltő, így ezzel sincs gond. Az ügyfélszolgálat felveszi a kapcsolatot, hogy megkérdezze, tudnak-e valamiben segíteni. Szinte minden nap használom az összes Google Meet-értekezletemen.
🚀 Hogyan egyesítette a Hit Your Mark marketingügynökség több eszközt egybe
A Hit Your Mark munkája korábban több felületre volt szétosztva: a kommunikációra a Slacket, a videoklipekhez a Loom/Vidyardot, a közös tervezéshez a Mirot, az időkövetéshez és jelentésekhez a Toggl-t, a dokumentációhoz pedig a Tangót használták. Úgy döntöttek, hogy mindent a ClickUp-ba konszolidálnak.
⚡ Az eredmények azonnal láthatóak voltak:
- Több mint 5 eszköz helyettesítése a kommunikáció, a tervezés és a jelentéskészítés területén
- Évente 3000 dollár megtakarítás a Slack megszüntetésével a ClickUp-ra való áttérés után
- Valós idejű irányítópultok a sprintpontok, a munkaterhelés és a teljesítmény nyomon követéséhez
- Gyorsabb bónusz kifizetések az egyértelmű, mérhető termelékenységi adatoknak köszönhetően
5. tl;dv (A legjobb a rögzített értekezletek legfontosabb pillanatainak és a több értekezletet összefogó intelligenciának)
Ha egy vállalat csökkenteni szeretné a kötelező értekezleteken való részvételt, a tl;dv támogatja ebben. A szolgáltatás nem csupán a szöveges átírásra, hanem a videofelvételre is nagyobb hangsúlyt fektet. Kiválóan alkalmas arra, hogy a különböző időzónákban dolgozó alkalmazottak a saját ütemezésük szerint pótolhassák az elmulasztottakat.
A platform a rögzített értekezletet inkább úgy kezeli, mint egy YouTube-videót. Elemezi a beszélt párbeszédet, és automatikusan felosztja az idővonalat különálló, címkézett fejezetekre.
Ez azt jelenti, hogy egy csapattag rákattinthat a „3. negyedévi marketingköltségvetés” című időbélyegre, és közvetlenül ahhoz a konkrét frissítéshez ugorhat, anélkül, hogy végig kellene hallgatnia a többi órányi anyagot.
tl;dv legjobb funkciók
- Kiemelt részletek: Megjelöli a legfontosabb pillanatokat, hogy rövid, megosztható videoklipeket készíthessen
- Több találkozót átfogó intelligencia: feltárja a mintákat és az ismétlődő témákat az egész találkozó-könyvtárában
- EU-beli tárolás: Adatszuverenitást és GDPR-megfelelést biztosít az adatvédelmet fontosnak tartó csapatok számára
- Többnyelvű támogatás: Több mint 30 nyelven támogatja a leírást és az összefoglalásokat
tl;dv előnyök és hátrányok
Előnyök:
- A több találkozót átfogó elemzés olyan betekintést nyújt, amelyet az egyetlen hívásra specializálódott eszközök nem tudnak biztosítani
- Kiváló átírási pontosság számos nyelven
- Egyszerű kezdeti értékelés, kötelezettségvállalás nélkül
Hátrányok:
- Látható, felhőalapú rögzítő bot szükséges
- Nincs támogatás az iparág-specifikus szakzsargonhoz
- A felhasználók mobil eszközökön csak a webes felületet használhatják
tl;dv árak
- Ingyenes
- Pro: 29,30 USD felhasználónként/hónap
- Üzleti 37,10 USD felhasználónként/hónap
- Vállalati: Egyedi árazás
tl;dv értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a valódi felhasználók a tl;dv-ről?
Egy G2-felhasználó így nyilatkozik:
A tl;dv-t használom az értékesítési beszélgetéseim rögzítésére és jegyzetelésére, ami lehetővé teszi, hogy jobban odafigyeljek ezekre a beszélgetésekre. Szerintem nagyon könnyű használni, akárcsak bármelyik más szoftverbe való bejelentkezés. A tl;dv mesterséges intelligenciája lehetővé teszi, hogy bármilyen kérdést feltegyek, és számos előre elkészített, nagyon hasznos segítséget kínál, például egy követő e-mail megírását a következő lépések részletes leírásával. Folyamatosan nyilvántartja az összes találkozómat, így olyan érzésem van, mintha egy titkárnő vezetne jegyzőkönyvet nekem. Ráadásul az e-mail és a CRM rendszeremmel való integráció is remekül működik.
6. Granola (A legjobb botmentes értekezletjegyzetekhez)
Az értekezlet-botok kínos kérdéseket váltanak ki az ügyfelekből, és nehézségeket okoznak a hozzájárulás megszerzésében. A Granola egy asztali alkalmazás, amely natívan rögzíti az értekezlet hanganyagát a készülékén anélkül, hogy látható botot küldene a hívásba. A vonal másik végén senki sem tudja, hogy fut.
Az értekezlet után az AI strukturált jegyzeteket készít, amelyek tartalmazzák a teendőket és az összefoglalókat. Beszélgethet az AI-vel, hogy konkrét részleteket szűrjön ki, vagy a jegyzeteket különböző célközönségek számára formázza át. Ez azon az elképzelésen alapul, hogy az emberi ítélőképesség továbbra is fontos szerepet játszik a jó jegyzetek elkészítésében.
A beszélgetés során beírja saját rövidítéseit vagy rövid gondolatait, a szoftver pedig a háttérhang alapján pótolja azokat a részleteket, amelyekről lemaradt.
A Granola legjobb funkciói
- Botmentes rögzítés: Közvetlenül az asztaláról rögzíti az audiót anélkül, hogy résztvevőként csatlakozna
- AI-csevegőfelület: Lehetővé teszi a kiegészítő kérdések feltevését és a jegyzetek átformázását
- Natív integrációk: Közvetlenül csatlakozik a tudásbázisokhoz és a CRM-ekhez az alapvető munkafolyamatokhoz
- Ad hoc hívásjelzések: Észleli a nem tervezett hívásokat, amikor a mikrofonja használatban van, és felszólítja, hogy kezdjen el jegyzetelni
A granola előnyei és hátrányai
Előnyök:
- Megszünteti az ügyfelek kényelmetlenségét azáltal, hogy eltávolítja a látható felvételi botot
- Elérhető kis csapatok számára, akiknek korlátlan előzményekre van szükségük
- Vállalati szintű adatvédelmi beállítások lehetővé teszik a modelltréningből való kilépést
Hátrányok:
- A korlátozott számú független értékelés miatt nehezebb megítélni a hosszú távú megbízhatóságot
- Az Android mobilalkalmazás még nem elérhető
- Harmadik féltől származó automatizálási eszközökre van szükség a kimenetek átirányításához átfogó munkaterületekre
A Granola árai
- Alapszint: Ingyenes
- Üzleti: 14 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: 35 USD/felhasználó/hónap
Granola értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (20+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a Granoláról a valódi felhasználók?
Egy G2-felhasználó így nyilatkozik:
Az egyik legjobb eszköz, amivel rendelkezem és amit használok. Minden nap használom az összes hívásomhoz. Segít megérteni a nehezen érthető akcentussal beszélő kereskedőket, és világos, hiteles interjúkat készíteni. Beállítottam egy AI-felugró ablakot is a potenciális ügyfelek minősítésére, ami nagy segítségemre van és rengeteg időt takarít meg!
7. Krisp (A legjobb zajszűréshez és AI-alapú értekezletjegyzetekhez)
Nem minden üzleti beszélgetés zajlik egy előre megbeszélt Zoom-linken keresztül. A Krisp másképp működik: nem egy adott naptárhoz vagy értekezlet-szoftverhez kapcsolódik, hanem közvetlenül a számítógép hangrendszeréhez. Ez azt jelenti, hogy bármilyen hangalkalmazással működik, a spontán Slack-megbeszélésektől kezdve a számítógépén futó speciális VoIP-telefonrendszerig.
Alapja nem csupán az AI-alapú jegyzetelésen, hanem az audio tisztaságán is nyugszik. Mielőtt egyetlen szót is leírna, a szoftver kiszűri a háttérzajt mind a mikrofonjából, mind a beszélgetőpartnerek hangjából.
Mivel mindent ezen az alapvető hangrétegen dolgoz fel, leiratokat és összefoglalókat készít anélkül, hogy virtuális asszisztenst küldene az értekezlet helyszínére.
A Krisp legjobb funkciói
- AI zajszűrés: Eltávolítja a háttérzajt és a visszhangot a bejövő és kimenő hangokból
- Platformfüggetlen átírás: Bármely alkalmazásból rögzíti az eszközén lévő hangot
- AI-alapú értekezlet-összefoglalók: Témák és előadók szerint rendszerezett, strukturált jegyzeteket készít
- Munkafolyamat-szinkronizálás: A Core integrációkat és webhook-támogatást tartalmaz olyan eszközökhöz, mint a Slack, a HubSpot, az Affinity és a Pipedrive
A Krisp előnyei és hátrányai
Előnyök:
- A zajszűrést és az értekezleti jegyzeteket egyetlen előfizetésbe egyesíti
- Bármely konferenciaplatformon vagy telefonhívás során egyformán jól működik
- Csendesen fut a háttérben, anélkül, hogy botként csatlakozna a hívásokhoz
Hátrányok:
- A leírási funkciók újak, és előfordulhat, hogy nem olyan részletesek, mint a speciális jegyzetelő eszközöké
- Kevesebb natív kapcsolat a CRM-ekkel és a projektmenedzsment eszközökkel
- A leírási percek száma nagy mennyiségű felhasználók számára korlátozottnak tűnhet
A Krisp árai
- Ingyenes próba
- Core: 16 USD/felhasználó/hónap
- Haladó: 30 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: Egyedi árazás
Krisp értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 1000 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a Krisp-ről a valódi felhasználók?
Egy G2-felhasználó így nyilatkozik:
A Krisp legnagyobb előnye az, ahogyan kezeli az értekezletek összefoglalóit. Az automatikus rögzítési funkció igazi életmentő a egymást követő hívások során. Nagyon tetszik a leírási eszköz rugalmassága is; nem csak élő hívásokhoz használható, mivel bármilyen hangfájlt feltölthet és leírathat közvetlenül a platformon.
📮ClickUp Insight: A találkozók hatékonyságáról szóló felmérésünk eredményei azt mutatják, hogy a csapatok 42%-a használ felvett videókat (21%) vagy projektmenedzsment eszközöket (21%) az aszinkron munkavégzéshez. Ezek az eszközök azonban gyakran további eszközöket, külön előfizetéseket, bejelentkezéseket és tanulási folyamatokat igényelnek.
A munkahelyi „minden egyben” alkalmazásként a ClickUp megkönnyíti az aszinkron kommunikációt. Hozzáférhet videoklipekhez, hangüzenetekhez, projektmunkafolyamatokhoz, közös dokumentumokhoz és egy beépített AI jegyzetelőhöz – mindezt egyetlen munkaterületen belül. Miért kellene több előfizetést és szétszórt információkat kezelnie, amikor egyetlen megoldás racionalizálhatja az egész munkafolyamatát?
💫 Valódi eredmények: A ClickUp értekezletkezelő funkcióit használó csapatok arról számolnak be, hogy a felesleges beszélgetések és értekezletek száma óriási, 50%-os csökkenést mutat!
8. Avoma (A legjobb azoknak a bevételi csapatoknak, akiknek beszélgetéselemzésre van szükségük)
Míg sok eszköz csak leírja, amit mondtak, az Avoma azt is értékeli, hogyan mondták. Ez egy beszélgetéselemző platformként működik, amelyet kifejezetten a hívások minőségének mérésére terveztek. Ez rendkívül praktikus azoknak a vezetőknek, akik szeretnék megérteni, hogy az értékesítő túl sokat beszél-e, vagy valóban figyel-e az ügyfél igényeire.
A szoftver az egész találkozó alatt nyomon követi a beszélgetési mutatókat, beleértve a beszéd-hallgatás arányt, a töltelékszavak használatát és a beszélők általános hangulatát. Ezen konkrét adatpontok elemzése konkrét coaching-anyagot nyújt, nem csupán egy egyszerű átiratot.
Az Avoma legjobb funkciói
- Témafelismerés: A beszélgetést olyan témákra bontja, mint az árak és az ellenérvek
- CRM automatikus szinkronizálás: strukturált hívásösszefoglalókat és kulcsfontosságú pillanatokat továbbít az értékesítési folyamatokba
- Coaching-értékelőlapok: Lehetővé teszi a vezetők számára, hogy a hívásokat egyéni kritériumok alapján értékeljék és nyomon kövessék a teljesítményt
- Megosztható hívásrészletek: Készítsen részleteket a leiratokból vagy a visszajátszásból, generáljon automatikusan részleteket, és ossza meg teljes értekezleteket, jegyzeteket vagy klipeket belső vagy külső felhasználók számára
Az Avoma előnyei és hátrányai
Előnyök:
- Kifejezetten az értékesítési és ügyfélsiker-ciklusra tervezve
- A strukturált CRM-adatok javítják a pipeline-jelentések pontosságát
- A coaching eszközök keretrendszert biztosítanak az új képviselők betanításához
Hátrányok:
- A tanulási görbe meredek lehet azoknak a csapatoknak, amelyeknek csak alapvető összefoglalókra van szükségük
- A felhasználói felület elavultnak tűnik az újabb versenytársakhoz képest
- A kisebb csapatok esetében előfordulhat, hogy nem használják ki a funkciók teljes körét, így a beruházás nem feltétlenül éri meg.
Az Avoma árai
- Startup: 29 USD/felvevőhely/hónap
- Szervezet: 39 USD/felvevőhely/hónap
- Vállalati: 39 USD/felvevőhely/hónap
- Beszélgetés elemzés: 35 USD/felhasználó/hónap
Avoma értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 1000 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak az Avomáról a valódi felhasználók?
Egy G2-felhasználó így nyilatkozik:
Főleg bemutatókhoz és ügyfélhívásokhoz használom, hogy könnyen kivonhassam a legfontosabb tanulságokat, a potenciális ügyfelek és a meglévő ügyfelek főbb problémáit. A leírásokon kívül tetszett az Avoma kulcsszó-követése, beszédmintái, hívásértékelése, sőt, az élő copilot-segítség is.
9. Fellow (A legjobb együttműködésen alapuló értekezletek napirendjéhez és utólagos nyomon követéséhez)
Amikor egy vezetőnek biztosítania kell, hogy a megbeszélés valóban elvégzett munkához vezessen, a Fellow nem csupán a leírásra, hanem az egész értekezlet életciklusára összpontosít. Úgy lett kialakítva, hogy pontosan tisztázza, ki miért felelős, azáltal, hogy a kezdeti napirendet közvetlenül összekapcsolja a végső teendőkkel.
A szoftver központi elszámolási eszközként működik. Nyomon követi a hívás során vállalt kötelezettségeket, és azokat közvetlenül a csapat projektmenedzsment szoftverébe továbbítja. Ez segít megelőzni, hogy a döntések feledésbe merüljenek, miután mindenki kijelentkezett.
A Fellow legjobb funkciói
- Együttműködésen alapuló napirendek: A hívás megkezdése előtt felvázolja a témákat, így a megbeszélések fókuszáltak maradnak
- Napirendhez kapcsolódó összefoglalók: A jegyzeteket és a teendőket konkrét megbeszélési témákhoz rendeli
- Feladatok nyomon követése: Feladatokat rendel hozzá konkrét csapattagokhoz, határidőkkel és emlékeztetőkkal
- Feltöltött találkozók támogatása: Összefoglalókat készít feltöltött audio- vagy videofájlokból, beleértve az automatikus beszélőfelismerést is
Előnyök és hátrányok
Előnyök:
- A tervezéstől a beszámolásig a találkozó teljes életciklusát lefedi
- Az erős integrációs ökoszisztéma könnyen illeszkedik a meglévő munkafolyamatokba
- A letisztult felületnek köszönhetően a csapatok azonnal elkezdhetik használni
Hátrányok:
- A leírási funkciók pontossága nem feltétlenül éri el a dedikált jegyzetelők szintjét
- A találkozóelemzés korlátozott a beszélgetéselemző eszközökhöz képest
- A kisebb csapatok profitálnak leginkább az alapvető funkciókból
Fellow árak
- Ingyenes
- Team: 11 USD/felhasználó/hónap
- Üzleti: 23 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: Egyedi árazás
Felhasználói értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)
- Capterra: 4,9/5 (több mint 30 értékelés)
Mit mondanak a Fellow-ról a valódi felhasználók?
Egy G2-felhasználó így nyilatkozik:
Kiváló eszköz az értekezletek rögzítéséhez, és az AI jegyzetelési funkciója is nagyon hasznos. Leírja az összes értekezletet, és jegyzeteket készít belőlük, amelyek időveszteség nélkül felhasználhatók referenciaként. Sokat spórol az időből és a plusz munkából. Könnyen használható, és automatikusan rögzíti az összes értekezletet.
10. Notion AI (A legjobb megoldás rugalmas tudásbázisban tárolt értekezleti jegyzetekhez)
Ha csapata már a Notiont használja elsődleges munkaterületként a projektek és dokumentumok kezeléséhez, akkor a beépített Notion AI Meeting Notes funkció a leghatékonyabb megoldás. Ezzel elkerülhető, hogy külön átírási eszközért kelljen fizetni, és megszűnik az a kellemetlenség is, hogy folyamatosan másolnia és beillesztenie kell az összefoglalókat egyik alkalmazásból a másikba.
Alapvető működési elve a munkaterületi integráció. Beír egy egyszerű parancsot (/meet) bármelyik Notion-oldalon, és a rendszer közvetlenül a már megkezdett dokumentumba helyez el egy felvételi blokkot.
Ráadásul az AI Search funkcióval egyszerre kereshet az összes értekezleti jegyzetében és a munkaterület tartalmában.
A Notion AI legjobb funkciói
- AI Meeting Notes: Strukturált összefoglalókat készít, amelyeket közvetlenül a munkaterület oldalain tárol
- AI-keresés: Természetes nyelvű kérdésekre ad választ a teljes tudásbázis adatai alapján
- Relációs adatbázisok: Összekapcsolják az értekezletjegyzeteket konkrét projektekkel, ügyfelekkel vagy csapattagokkal
- Naptárhoz kapcsolódó jegyzetek: Az AI Meeting Notes összekapcsolható a Notion Naptárral
A Notion AI előnyei és hátrányai
Előnyök:
- Ha már használja a platformot, nincs szüksége külön jegyzetelő alkalmazásra
- A blokk-alapú szerkesztő rendkívül rugalmas testreszabást tesz lehetővé a jegyzet-sablonokhoz
- A nagy közösség több ezer előre elkészített sablont kínál
Hátrányok:
- Az AI funkciók opcionális kiegészítőként érhetők el
- A leírási funkciók még nem annyira kiforrottak, mint a speciális hangfeldolgozó eszközöké
- Az adatbázis teljesítménye lelassulhat a nagy mennyiségű értekezlet-feljegyzés miatt
A Notion AI árai
- Ingyenes
- Plusz: 12 USD/felhasználó/hónap
- Üzleti: 24 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: Egyedi árazás
Notion AI értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 10 000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)
Mit mondanak a Notion AI-ról a valódi felhasználók?
Egy G2-felhasználó így nyilatkozik:
Nagyon tetszik a Notion felülete, amely nagyon könnyen érthető. A Notion mesterséges intelligenciája nagyon segítőkész, és megmutatja, hova kell kattintanom, így könnyebb elemezni vagy új dokumentumokat létrehozni. Az eszköz egyszerű használata sokat segít a mindennapi életben. A Notion mesterséges intelligenciája optimalizálja az időm felhasználását és segít a szervezésben. Például az értekezleteken rögzíthetem a beszélgetést, majd összefoglalót kapok a főbb témákról. Ez a felület megkönnyíti a mindennapi életemet, optimalizálja az időm felhasználását, kitölti a mezőket, és új ötleteket ad a kreatív munkához.
Tegye az értekezleteket lendületessé a ClickUp segítségével
Az AI-alapú értekezlet-asszisztensek csak akkor hasznosak, ha a kimenet tényleges cselekvéshez vezet. A jegyzetek nem szabad, hogy egy külön alkalmazásban legyenek, amelyet senki sem ellenőriz. A teendők nem szabad, hogy elvesszenek a csevegésben. A döntések nem szabad, hogy eltűnjenek a hívás után.
A ClickUp segít az Önéhez hasonló kisvállalkozásoknak, hogy minden résztvevő kapcsolatban maradjon. Az AI Notetaker segítségével az értekezletek összefoglalói, a döntések és a teendők pontosan oda kerülhetnek, ahol a munka folyik. Adjon hozzá AI-ügynököket a nyomon követés elősegítéséhez, és kapcsolja össze mindezt a csapat által már futtatott feladatokkal, dokumentumokkal és projektekkel.
Ha azt szeretné, hogy az értekezletek eredményeket hozzanak, és ne csak több utómunkát, akkor szervezze meg őket a ClickUp-ban.
Gyakran ismételt kérdések
A találkozókhoz készült AI-asszisztens olyan szoftver, amely automatikusan rögzíti, leírja és összefoglalja a videó- vagy hanghívásait. Kivonja a teendőket és a legfontosabb pillanatokat, így nem kell kézzel jegyzetelnie. A legtöbb eszköz résztvevőként csatlakozik a hívásaihoz, vagy csendben fut az asztalán, hogy perceken belül strukturált összefoglalót nyújtson.
Az Ön számára legmegfelelőbb AI jegyzetelő attól függ, hogy a jegyzeteket be kell-e vezetni egy CRM-be, feladatokká kell-e alakítani egy projektmenedzsment eszközben, vagy egyszerűen csak rendszerezve kell tartani egy tudásbázisban. Az olyan eszközök, mint a ClickUp, kiemelkednek a többi közül, mert az értekezletek eredményei közvetlenül kapcsolódnak a feladatokhoz és a munkafolyamatokhoz.