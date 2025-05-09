A 10 legjobb Fellow.app alternatíva 2025-ben

Épp most fejezte be egy újabb produktív megbeszélést, de két héttel később a legtöbb teendő porosodik a feledésbe merült jegyzetekben.

Ha ez ismerősen hangzik, akkor érdemes lehet egy hatékonyabb értekezletkezelési megoldást keresnie.

Bár a Fellow.app jó alapot nyújt a jegyzetek és a menedzsment kezeléséhez, a különböző csapatoknak egyedi igényeik vannak a munkafolyamatok, az együttműködési stílusok és az integrációs követelmények alapján.

Egyes csapatok az AI-alapú átírást és elemzést tartják fontosnak, míg mások robusztus projektmenedzsment-integrációra vagy speciális funkciókra van szükségük az ügyfelekkel való interakcióhoz.

Fedezze fel a legjobb Fellow.app alternatívákat, amelyek jobban megfelelnek csapata igényeinek.

📌 A legjobb Fellow.app alternatívák egy pillantásra Eszköz Legjobb funkciók A legjobb Árak ClickUp AI-alapú értekezletjegyzetek, feladatkezelés, dokumentumok, projektek, csevegés és hívások zökkenőmentes integrációja Minden csapatméret Ingyenes csomag elérhető / 30 napos ingyenes próba; Testreszabás elérhető vállalatok számára Fathom AI-alapú találkozók átírása és kiemelt részek összeállítása AI-elemzésre szoruló csapatok Ingyenes/fizetős csomagok elérhetők; testreszabás elérhető vállalatok számára. Notion Testreszabható értekezlet-dokumentáció, összekapcsolt jegyzetek, sablonok Rugalmas munkafolyamatokra szoruló csapatok Ingyenes/fizetős csomagok elérhetők; testreszabás elérhető vállalatok számára. Coda Dinamikus dokumentumok szavazási és haladáskövetési funkcióval Együttműködésen alapuló döntéshozatal Ingyenes/fizetős csomagok elérhetők; testreszabás elérhető vállalatok számára. Fireflies. ai Automatikus átírás, kereshető átiratok A pontos átírásra összpontosító csapatok Ingyenes/fizetős csomagok elérhetők; testreszabás elérhető vállalatok számára. Otter AI Valós idejű, hangfelismerő, kereshető átiratok Valós idejű átírás és jegyzetek Ingyenes/fizetős csomagok elérhetők; testreszabás elérhető vállalatok számára. Notta Többnyelvű, nagy pontosságú, kötegelt feldolgozás Pontos átírásra szoruló globális csapatok Ingyenes/fizetős csomagok elérhetők; testreszabás elérhető vállalatok számára. SpinachAI Cselekvésre késztető jegyek, integráció a Slackkel, Jira Agilis értekezletek, csapatmunka Ingyenes/fizetős csomagok elérhetők; testreszabás elérhető vállalatok számára. Tartomány Aszinkron frissítések, csapat hangulat/trendek Távoli csapatok, bejelentkezések Ingyenes/fizetős csomagok elérhetők; testreszabás elérhető vállalatok számára. Avoma Értékesítési elemzés, üzletkötési betekintés, platformintegrációk Értékesítési csapatok Ingyenes/fizetős csomagok elérhetők; testreszabás elérhető vállalatok számára.

Miért érdemes a Fellow.app alternatíváit választani?

A találkozók jegyzetelésére szolgáló eszközöknek megoldaniuk kell a problémákat, nem pedig újakat teremteni. Bár a Fellow.app találkozókezelő szoftver funkciókat kínál, a csapatok gyakran több okból is alternatívákat keresnek:

Korlátozott feladatkezelés : A Fellow. app alapvető feladatok kezelését kínálja, de az alternatívák gyakran mélyebb projektintegrációt, függőségek nyomon követését és kifinomultabb munkafolyamat-automatizálást biztosítanak, ami kevesebb megbeszélést eredményez. A Fellow. app alapvető feladatok kezelését kínálja, de az alternatívák gyakran mélyebb projektintegrációt, függőségek nyomon követését és kifinomultabb munkafolyamat-automatizálást biztosítanak, ami kevesebb megbeszélést eredményez.

Alapvető AI-képességek: A Fellow.app tartalmaz néhány AI-funkciót, de a versenytársak általában kiválóbb átírási pontosságot, automatizált cselekvési tételek felismerését és informatívabb, AI által generált összefoglalókat kínálnak.

Rigid árstruktúra: A Fellow.app árai a csapatok növekedésével drágulhatnak, míg az alternatívák gyakran rugalmasabb modelleket kínálnak, amelyek ésszerűen skálázhatók anélkül, hogy a bővülést hátráltatnák.

Nem elégséges testreszabhatóság: A Fellow.app sablonjai és munkafolyamatai sok csapat számára merevnek tűnnek, míg az alternatívák rugalmasabb struktúrákat kínálnak, amelyek jobban illeszkednek az egyedi értekezletek folyamataihoz.

Korlátozott távoli együttműködés: A Fellow.app támogatja a távoli munkavégzést, de az alternatívák gyakran jobb aszinkron képességeket, együttműködésen alapuló napirend-készítést és felelősségre vonhatóság nyomon követését kínálnak.

Korlátozott integrációk: A Fellow.app összekapcsolható a gyakori eszközökkel, de az alternatívák gyakran mélyebb integrációt biztosítanak olyan ökoszisztémákkal, mint a Microsoft Teams vagy a Google Workspace, így egyszerűsítve a platformok közötti együttműködést.

Alapvető elemzések: A Fellow.app korlátozott betekintést nyújt, míg az alternatívák általában átfogóbb mutatókat nyújtanak a találkozók hatékonyságáról, a részvételi mintákról és a követésről.

👀 Tudta? A Microsoft egyik tanulmánya szerint az emberek a „hatástalan értekezleteket” tartják a termelékenységet leginkább gátló tényezőnek, amelyet szorosan követ a túl sok értekezlet, amely a harmadik helyen áll.

A 10 legjobb Fellow.app alternatíva

A modern munkahelyek drámai változáson mentek keresztül a megbeszélések tekintetében. A vezetők ma már idejük közel 57%-át megbeszélésekkel, e-mailekkel és csevegéssel töltik. A megbeszélésekre fordított jelentős idő miatt a megbeszélések kezelése fontosabbá vált, mint valaha.

Fedezze fel a Fellow.app legjobb alternatíváit és azokat a legfontosabb funkciókat, amelyek jobban megfelelnek csapata egyedi igényeinek:

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú értekezlet-, feladatkezelő és együttműködési eszköz)

Kezelje jobban a találkozókat azáltal, hogy megvalósítható megjegyzéseket rendel hozzájuk, és kötelező feladatokat hoz létre a ClickUp Meetings segítségével.

A produktív megbeszélések és a befejezett munkák közötti különbség gyakran egyetlen dologra vezethető vissza: a szétkapcsolt eszközökre. A következetesség kihívássá válik, ha a projektmegbeszélések jegyzetai egy helyen, a feladatok egy másikban, a projektek pedig egy harmadikban találhatók.

A hagyományos értekezleteszközökkel ellentétben a ClickUp, a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, zökkenőmentes kapcsolatot teremt az értekezletek és a tényleges munkavégzés között.

📮ClickUp Insight: Az alacsony teljesítményű csapatok 4-szer nagyobb valószínűséggel használnak 15 vagy több eszközt, míg a magas teljesítményű csapatok hatékonyságukat úgy tartják fenn, hogy eszközeiket 9 vagy annál kevesebb platformra korlátozzák. De mi lenne, ha egyetlen platformot használna? A ClickUp, mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, egyetlen platformon egyesíti feladatait, projektjeit, dokumentumait, wikijeit, csevegéseit és hívásait, AI-alapú munkafolyamatokkal kiegészítve. Készen áll az okosabb munkavégzésre? A ClickUp minden csapat számára alkalmas, láthatóvá teszi a munkát, és lehetővé teszi, hogy a fontos dolgokra koncentráljon, míg az AI elvégzi a többit.

A ClickUp Meetings segítségével a csapatok egyetlen felületről dokumentálhatják a megbeszéléseket, megoszthatják a jegyzeteket, kezelhetik a napirendet és kioszthatják a teendőket.

Ezenkívül a platform saját AI-asszisztense, a ClickUp Brain biztosítja a termelékenységet a ClickUp AI Notetaker segítségével. Ez az eszköz leírja az értekezleteket, átfogó összefoglalókat készít, azonosítja a legfontosabb vitapontokat, és segít a beszélgetéseket feladatlistákká alakítani.

Kérje meg a ClickUp AI Notetaker alkalmazást, hogy automatikusan tegye közzé az összefoglalókat és a teendőket a csevegőcsatornáin.

Az AI Notetaker segítségével a csapatok manuális jegyzetelés nélkül rögzíthetik a megbeszélések tartalmát, így mindenki teljes mértékben részt vehet a megbeszéléseken. A funkció népszerű videokonferencia-platformokkal működik, segítve a megbeszélések dokumentálását és a fontos információk megőrzését.

A megbeszélés után az AI Notetaker elemzi a megbeszélés tartalmát, hogy kiemelje a fontos döntéseket és teendőket. Ennek eredményeként a csapatok rögzíthetik a döntéseket, fenntarthatják a felelősségvállalást és nyomon követhetik az időbeli előrehaladást. Emellett biztosítja, hogy a kritikus részletek ne maradjanak figyelmen kívül, elősegítve a zökkenőmentes együttműködést.

A csapatok a ClickUp Tasks alkalmazáson belül dokumentálhatják az ügyfelek visszajelzéseit, feladatokat hozhatnak létre, nyomon követhetik a megbeszélések pontjait és részletes interakciós előzményeket tárolhatnak. Ezzel kereshető tudásbázis jön létre az ügyfelek preferenciáiról és a projekt fejlődéséről.

Kövesse nyomon az előrehaladást, és tartsa mindenki számára egyformán elérhetővé az információkat a ClickUp Tasks egyedi státuszainak segítségével.

A ClickUp Meeting Minutes Template strukturált megközelítést kínál a találkozók dokumentálásához és szervezéséhez. Ez az egyedi sablon egyszerűsíti a résztvevők, a napirendek és a teendők szervezését, miközben nyomon követi és kiemeli a legfontosabb pontokat az érdekelt felek számára, és könnyedén kiosztja a feladatokat a csapattagoknak.

Ingyenes sablon letöltése Összegezze a fontos találkozókat a ClickUp Meeting Minutes Template együttműködési sablon segítségével.

Ez a sablon segít a csapatoknak jobban kezelni az értekezleteket azáltal, hogy nyomon követi a teendőket és közvetlenül kiosztja a felelősségeket. Összekapcsolhatja a kapcsolódó dokumentumokat és forrásokat a könnyebb hivatkozás érdekében, valamint hatékonyan nyomon követheti az értekezletek eredményeit és a követendő feladatokat.

Azok számára, akik további struktúrát keresnek, a ClickUp speciális sablonokat kínál, például a ClickUp Meeting Notes Template részletes dokumentációhoz és a ClickUp Team Meetings Template ismétlődő csapatmegbeszélésekhez.

A ClickUp legjobb funkciói

Kövesse nyomon a megbeszélések teendőit közvetlenül a projekt ütemtervében

Vizualizálja ötleteit, készítsen folyamatábrákat és brainstormingoljon megoldásokat valós időben a ClickUp Whiteboards segítségével.

Testreszabhatja a találkozók munkafolyamatait kódolás nélküli automatizálással.

Készíts jegyzeteket, szerkeszd és alakítsd át a bejegyzéseket feladatokká a ClickUp Notepad segítségével.

Konvertálja a jegyzeteket dokumentumokká, és kapcsolja őket közvetlenül a munkafolyamataihoz és feladataikhoz a ClickUp Docs segítségével.

A ClickUp korlátai

Az új felhasználók a kiterjedt funkciók miatt tanulási görbéről számoltak be.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Kéthetente találkozom a felettesemmel, és a ClickUp-ot használjuk a napirendünkhöz. Úgy érzem, jobban kézben tartom a dolgokat, mert az összes esemény- és prezentációs kérésem itt található, valamint egy naprakész állapotjelző is, amelyet ő is ellenőrizhet.

Kéthetente találkozom a felettesemmel, és a ClickUp-ot használjuk a napirendünkhöz. Úgy érzem, jobban kézben tartom a dolgokat, mert az összes esemény- és prezentációs kérésem itt található, valamint egy naprakész állapotjelző is, amelyet ő is ellenőrizhet.

2. Fathom (A legjobb AI-alapú értekezletelemzéshez és elkötelezettséghez)

via Fathom

A legtöbb megbeszélésen valakinek egyensúlyt kell teremtenie az aktív részvétel és a jegyzetelés között. Ez a megosztott figyelem gyakran azt jelenti, hogy fontos részletek kimaradnak, vagy korlátozottá válik a résztvevők aktív részvétele a megbeszélésben.

A Fathom intelligens értekezlet-résztvevőként automatikusan rögzíti és rendszerezi az összes információt, így megszünteti ezt a terhet. Mesterséges intelligenciája túlmutat az alapvető átírási eszközökön, és a kontextusra és a finom árnyalatokra koncentrál, miközben Ön a beszélgetésre összpontosíthat.

Ismerje meg a legjobb funkciókat

A Magic Wand funkcióval a beszélgetés bármely részéből létrehozhat találkozói jegyzeteket.

Készítsen azonnali összefoglaló videókat a legfontosabb találkozók pillanataiból

Keresés a természetes nyelvű találkozói jegyzőkönyvekben

Megoszthatja jegyzeteket és időbélyeggel ellátott találkozó-részleteket egyetlen kattintással.

Ismerje meg a korlátozásokat

A versenytársakhoz képest korlátozott integrációs lehetőségek

Fathom árak

Alap : Ingyenes

Prémium : 19 USD/hó felhasználónként

Team Edition: 29 USD/hó felhasználónként

Team Edition Pro: 39 USD/hó felhasználónként

Értékelések és vélemények

G2: 5/5 (4500+ értékelés)

Capterra: 5/5 (500+ értékelés)

Mit mondanak a Fathomról a valódi felhasználók?

A Fathom az egyik legfontosabb eszköz a mindennapi munkámban, amiről nem is tudtam, hogy szükségem van rá. Körülbelül egy hónapja telepítette a munkáltatóm, és azóta minden nap használom. Ez a termék rengeteg időt spórolt nekem, miközben segített jobb jegyzeteket készíteni, és lehetővé tette, hogy ezeket a jegyzeteket megosszam az ügyfeleimmel.

A Fathom az egyik legfontosabb eszköz a mindennapi munkámban, amiről nem is tudtam, hogy szükségem van rá. Körülbelül egy hónapja telepítette a munkáltatóm, és azóta minden nap használom. Ez a termék rengeteg időt spórolt nekem, miközben segített jobb jegyzeteket készíteni, és lehetővé tette, hogy ezeket a jegyzeteket megosszam az ügyfeleimmel.

3. Notion (a legjobb testreszabható értekezlet-dokumentációhoz)

via Notion

A találkozók jegyzőkönyvei gyakran elszigetelt dokumentumok, amelyek nem kapcsolódnak a kapcsolódó projektekhez és megbeszélésekhez. Ez a fragmentáltság megnehezíti a korábbi döntésekre való építkezést és a kontextus fenntartását.

A Notion a találkozók dokumentációját összekapcsolt tudásrendszerré alakítja. A platform lehetővé teszi a csapatok számára, hogy testreszabott találkozóhelyeket hozzanak létre, ahol minden jegyzet dinamikusan kapcsolódik a projektekhez, feladatokhoz és csapat erőforrásokhoz.

A Notion legjobb funkciói

Hozzon létre beágyazott értekezletjegyzeteket kétirányú linkekkel

A találkozók jegyzetét hagyományos dokumentumként tekintheti meg az adatbázis-vezérelt megközelítésnek köszönhetően.

Szűrje és rendezze a találkozói jegyzeteket bármely paraméter szerint

Tervezzen újrafelhasználható értekezlet-sablonokat automatizált tulajdonságokkal

A Notion korlátai

Az optimális értekezletrendszer létrehozásához kezdeti beállítási idő szükséges.

Notion árak

Ingyenes

Plus : 12 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 18 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Egyedi árak

Notion AI: Hozzáadhatja munkaterületéhez 10 dollár/hó/felhasználó áron.

Notion értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)

4. Coda (A legjobb dinamikus értekezletek dokumentumainak és döntéshozatalának kezelésére)

via Coda

A csoportos döntések gyakran megakadnak, amikor több érdekelt fél véleményét összegyűjtik, miközben mindenki egyetért az eredménnyel. A hagyományos értekezletjegyzetek nem képesek hatékonyan rögzíteni ezt a dinamikus folyamatot, és nem gyűjtik megfelelően a visszajelzéseket.

A Coda a csapatértekezleteket interaktív munkaterületként kezeli, ahol a döntések természetesen alakulnak ki. A statikus, együttműködésen alapuló értekezlet-napirendeket és jegyzeteket élő döntéshozatali környezetté alakítja azáltal, hogy az együttműködésen alapuló dokumentumokat dinamikus elemekkel, például szavazási eszközökkel és haladáskövetőkkel kombinálja.

A Coda legjobb funkciói

Készítsen interaktív döntéshozatali keretrendszereket a dokumentumokon belül

Tervezzen automatizált haladáskövetőket a találkozók eredményeinek nyomon követéséhez.

Használja ki a valós idejű szerkesztés előnyeit, említsen meg és jelölje meg más felhasználókat, és osszon ki feladatokat a csapat tagjainak.

A Coda korlátai

A fejlett funkciók megtanulása nehezebb

Coda árak

Ingyenes

Pro : 12 USD/hó felhasználónként

Csapat : 36 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árak

Coda értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (450+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (50+ értékelés)

5. Fireflies. ai (A legjobb automatizált találkozó-leíráshoz)

A technikai megbeszélések és a globális csapatértekezletek gyakran tartalmaznak olyan kulcsfontosságú pontokat és értékes betekintéseket, amelyek a komplex terminológia vagy a különböző beszédstílusok miatt elvesznek a fordítás során.

A Fireflies.ai különböző kontextusokban zajló beszélgetések megértésére és szervezésére specializálódott. „Fred” becenevű mesterséges intelligenciája kiválóan képes rögzíteni technikai beszélgetéseket, iparági szakzsargont, valamint különböző akcentussal és beszédstílussal zajló beszélgetéseket.

Fireflies. ai legjobb funkciói

Keresés a találkozók jegyzőkönyveiben természetes nyelvű lekérdezések segítségével

Szervezzen megbeszéléseket egyéni témák és csatornák szerint

Automatikus értekezlet-összefoglalók készítése a legfontosabb pontokkal

Fireflies. ai korlátai

Egyes nyelvek esetében a fordítási funkciók fejlesztésre szorulnak.

Fireflies. ai árak

Ingyenes : Alapvető átírás

Pro : 18 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 29 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 39 USD/hó felhasználónként

Fireflies. ai értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Fireflies.ai-ról a valódi felhasználók?

Olyan, mintha egy virtuális asszisztensem lenne, nem tudom eléggé ajánlani, könnyű elkezdeni, könnyű használni.

Olyan, mintha egy virtuális asszisztensem lenne, nem tudom eléggé ajánlani, könnyű elkezdeni, könnyű használni.

6. Otter AI (A legjobb valós idejű találkozók átírásához és jegyzetekhez)

via Otter AI

A részletes jegyzetek készítése a megbeszéléseken való aktív részvétel mellett állandó feszültséget okoz. Ez a megosztott figyelem gyakran hiányos jegyzetekhez vagy csökkentett elkötelezettséghez vezet.

Az Otter AI kifinomult valós idejű átírási és szervezési funkciókkal oldja meg ezt a problémát. A platform fejlett mesterséges intelligenciája automatikusan megkülönbözteti a több beszélőt, még átfedő beszélgetések esetén is, és gazdag, kereshető átírást készít a beszélők jelölésével.

Az Otter AI legjobb funkciói

Az automatizált vázlatfunkcióval strukturált összefoglalásokat készíthet, amelyek kiemelik a legfontosabb témákat, döntéseket és teendőket.

Készítsen élő együttműködési jegyzeteket a megbeszélések során az élő jegyzetek funkció segítségével.

Hozzáférés automatizált értekezlet-elemzésekhez és betekintéshez

Képek és képernyőképek hozzáadása a leiratokhoz

Az Otter AI korlátai

Korlátozott projektmenedzsment funkciókkal rendelkezik.

Otter AI árak

Alap : Ingyenes

Pro : 16,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 30 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árak

Otter AI értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 250 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (90+ értékelés)

7. Notta (A legjobb AI-átírási pontosság és többnyelvű támogatás)

via Notta

A hagyományos átírási szolgáltatások gyakran küszködnek a speciális szókincssel, a több beszélővel és a nem angol nyelvekkel, ami akadályt jelent a globális csapatok számára a találkozók pontos dokumentálásában.

A Notta fejlett AI-alapú átírási motorjával áttöri ezeket a korlátokat, amely kiválóan kezeli a szakmai zsargont, több beszélőt is támogat, és több mint 104 nyelvet ismer. A platform valós idejű átírási funkciókat kínál, amelyek lehetővé teszik a csapatok számára, hogy a megbeszélés előrehaladtával követni tudják az írott szöveget.

A Notta legjobb funkciói

Érje el a pontos átírást még zajos környezetben is

Automatikus hangszóró-azonosítás egyedi hangfelismeréssel

Konvertálja audio-/videofájljait szöveggé tömeges feldolgozással

Ismétlődő értekezletek automatikus rögzítésének ütemezése

Rendezze át a jegyzeteket egyedi címkékkel és mappákkal

Notta korlátozások

A listán szereplő egyéb eszközökhöz képest korlátozott projektmenedzsment-integráció

Notta árak

Ingyenes

Pro : 13,49 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 27,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árak

Notta értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Notta-ról a valódi felhasználók?

Húzza be a videó linkjét vagy fájlját, és másodpercek alatt teljes videó összefoglalót kap. Egyszerre több 10-20 fájlt is be tudok húzni, ami nagyon tetszik. Ezután konvertálom YouTube összefoglaló formátumba. Kurzusvideókhoz használom, és ez elengedhetetlen!

Húzza be a videó linkjét vagy fájlját, és másodpercek alatt teljes videó összefoglalót kap. Egyszerre több 10-20 fájlt is be tudok húzni, ami nagyon tetszik. Ezután konvertálom YouTube összefoglaló formátumba. Kurzusvideókhoz használom, és ez elengedhetetlen!

8. SpinachAI (A legjobb AI-támogatott értekezletek hatékonyságának növeléséhez)

via SpinachAI

A SpinachAI online értekezlet-szoftver az agilis értekezletekre összpontosít, mint például a napi standupok, a heti szinkronizálások és a felhasználói kutatási ülések.

A platform leírja a beszélgetéseket, azonosítja a teendőket, és javaslatot tesz jegy létrehozására a projektmenedzsment eszközökben. Több mint 100 nyelvet támogat a globális csapatok együttműködése érdekében.

A SpinachAI legjobb funkciói

A vita pontjait automatikusan cselekvésre késztető jegyekké alakítsa át

Tekintse át és testreszabja a találkozók összefoglalóit, mielőtt azokat terjeszti.

Integrálja meglévő eszközeivel, mint például a Slack, a Jira és a naptáralkalmazások.

A SpinachAI korlátai

Legjobban strukturált értekezletformátumokhoz használható

SpinachAI árak

Ingyenes

Pro : 2,90 USD/óra

Üzleti : 29 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árak

SpinachAI értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (40+ értékelés)

Capterra: Nincs értékelés

Mit mondanak a SpinachAI-ról a valódi felhasználók?

A Hypercontext nagyon könnyen használható és vonzó mindkét fél számára az egyéni interakciók során. Minden egyéni interakcióhoz ezt használom. A Google Naptárral való integrációja is nagyon jó.

A Hypercontext nagyon könnyen használható és vonzó mindkét fél számára az egyéni interakciók során. Minden egyéni interakcióhoz ezt használom. A Google Naptárral való integrációja is nagyon jó.

9. Range (a legjobb aszinkron csapat-bejelentkezésekhez)

via Range

A távoli csapatoknak rendszeres kommunikációra és jobb megbeszélésekre van szükségük, de a folyamatos megbeszélések megzavarhatják a koncentrációt és a termelékenységet. A megfelelő egyensúly megtalálása elengedhetetlen.

A Range forradalmasítja a csapatok közötti kommunikációt azáltal, hogy az aszinkron bejelentkezésekre és állapotfrissítésekre összpontosít, így kevesebb megbeszélésre van szükség. Egyedülálló megközelítése ötvözi a megbeszélések kezelésére szolgáló szoftvert a csapat hangulatának nyomon követésével és a célok figyelemmel kísérésével.

A legjobb funkciók

Kövesse nyomon a csapat morálját és elkötelezettségét az idő múlásával

Kapcsolja össze a frissítéseket a szervezeti célokkal

Készítsen csapatállapot-jelentéseket és elemzéseket

Tartománykorlátozások

Kevésbé alkalmas formális értekezletek kezelésére

Árkategóriák

Ingyenes

Standard : 8 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árak

Értékelések és vélemények

G2 : Nincs elérhető értékelés

Capterra: 4,7/5 (30+ értékelés)

10. Avoma (A legjobb értékesítési értekezletekhez)

via Avoma

Az Avoma az AI-alapú értékesítési megbeszélések elemzési képességeivel kiemelkedik a Fellow.app alternatívái közül.

A platform rögzíti és elemzi az ügyfelekkel való interakciókat, betekintést nyújt az értékesítési beszélgetésekbe, és automatikusan azonosítja a coaching lehetőségeket.

Az Avoma legjobb funkciói

Automatizált üzleti betekintést nyerhet a találkozók jegyzőkönyveiből

Kövesse nyomon az értékesítési módszertan betartását az ügyfelekkel folytatott telefonbeszélgetések során

Integrálja olyan platformokkal, mint a Salesforce, a HubSpot, a Zoom és a Microsoft Teams.

Az Avoma korlátai

Elsősorban értékesítési felhasználási esetekre összpontosít

Avoma árak

Alap : Ingyenes

AI Meeting Assistant : 29 USD/hó felhasználónként

Conversation Intelligence : 69 USD/hó felhasználónként

Revenue Intelligence: 99 USD/hó felhasználónként

Avoma értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (1000+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Ismerje meg a ClickUp segítségével a találkozók kezelésének új szabványait

A megfelelő értekezleteszköz nem csak a beszélgetéseket rögzíti, hanem átalakítja a csapatok együttműködését és munkavégzését is.

Bár a Fellow.app megfelelő értekezletkezelési és együttműködési funkciókat kínál, ezek a Fellow.app alternatívák egyedi képességekkel rendelkeznek, amelyek jobban megfelelnek a csapata teendőlistáinak.

A ClickUp kiemelkedik mint átfogó megoldás, amely ötvözi az AI-alapú értekezletkezelő szoftvert robusztus projektkezelési funkciókkal, testreszabható értekezletnapirendekkel és napirend-sablonokkal. Ez kiváló választássá teszi azoknak a csapatoknak, amelyek az értekezletek teljes életciklusának racionalizálására törekednek.

Készen áll a teljes értekezlet-folyamat átalakítására? Regisztráljon a ClickUp-ra, és fedezze fel, hogyan forradalmasíthatják az AI-alapú értekezletek csapata együttműködését.