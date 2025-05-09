A 10 legjobb Fellow.app alternatíva 2025-ben

Épp most fejezte be egy újabb produktív megbeszélést, de két héttel később a legtöbb teendő porosodik a feledésbe merült jegyzetekben.
Ha ez ismerősen hangzik, akkor érdemes lehet egy hatékonyabb értekezletkezelési megoldást keresnie.
Bár a Fellow.app jó alapot nyújt a jegyzetek és a menedzsment kezeléséhez, a különböző csapatoknak egyedi igényeik vannak a munkafolyamatok, az együttműködési stílusok és az integrációs követelmények alapján.
Egyes csapatok az AI-alapú átírást és elemzést tartják fontosnak, míg mások robusztus projektmenedzsment-integrációra vagy speciális funkciókra van szükségük az ügyfelekkel való interakcióhoz.
Fedezze fel a legjobb Fellow.app alternatívákat, amelyek jobban megfelelnek csapata igényeinek.
📌 A legjobb Fellow.app alternatívák egy pillantásra
|Eszköz
|Legjobb funkciók
|A legjobb
|Árak
|ClickUp
|AI-alapú értekezletjegyzetek, feladatkezelés, dokumentumok, projektek, csevegés és hívások zökkenőmentes integrációja
|Minden csapatméret
|Ingyenes csomag elérhető / 30 napos ingyenes próba; Testreszabás elérhető vállalatok számára
|Fathom
|AI-alapú találkozók átírása és kiemelt részek összeállítása
|AI-elemzésre szoruló csapatok
|Ingyenes/fizetős csomagok elérhetők; testreszabás elérhető vállalatok számára.
|Notion
|Testreszabható értekezlet-dokumentáció, összekapcsolt jegyzetek, sablonok
|Rugalmas munkafolyamatokra szoruló csapatok
|Ingyenes/fizetős csomagok elérhetők; testreszabás elérhető vállalatok számára.
|Coda
|Dinamikus dokumentumok szavazási és haladáskövetési funkcióval
|Együttműködésen alapuló döntéshozatal
|Ingyenes/fizetős csomagok elérhetők; testreszabás elérhető vállalatok számára.
|Fireflies. ai
|Automatikus átírás, kereshető átiratok
|A pontos átírásra összpontosító csapatok
|Ingyenes/fizetős csomagok elérhetők; testreszabás elérhető vállalatok számára.
|Otter AI
|Valós idejű, hangfelismerő, kereshető átiratok
|Valós idejű átírás és jegyzetek
|Ingyenes/fizetős csomagok elérhetők; testreszabás elérhető vállalatok számára.
|Notta
|Többnyelvű, nagy pontosságú, kötegelt feldolgozás
|Pontos átírásra szoruló globális csapatok
|Ingyenes/fizetős csomagok elérhetők; testreszabás elérhető vállalatok számára.
|SpinachAI
|Cselekvésre késztető jegyek, integráció a Slackkel, Jira
|Agilis értekezletek, csapatmunka
|Ingyenes/fizetős csomagok elérhetők; testreszabás elérhető vállalatok számára.
|Tartomány
|Aszinkron frissítések, csapat hangulat/trendek
|Távoli csapatok, bejelentkezések
|Ingyenes/fizetős csomagok elérhetők; testreszabás elérhető vállalatok számára.
|Avoma
|Értékesítési elemzés, üzletkötési betekintés, platformintegrációk
|Értékesítési csapatok
|Ingyenes/fizetős csomagok elérhetők; testreszabás elérhető vállalatok számára.
Miért érdemes a Fellow.app alternatíváit választani?
A találkozók jegyzetelésére szolgáló eszközöknek megoldaniuk kell a problémákat, nem pedig újakat teremteni. Bár a Fellow.app találkozókezelő szoftver funkciókat kínál, a csapatok gyakran több okból is alternatívákat keresnek:
- Korlátozott feladatkezelés : A Fellow. app alapvető feladatok kezelését kínálja, de az alternatívák gyakran mélyebb projektintegrációt, függőségek nyomon követését és kifinomultabb munkafolyamat-automatizálást biztosítanak, ami kevesebb megbeszélést eredményez.
- Alapvető AI-képességek: A Fellow.app tartalmaz néhány AI-funkciót, de a versenytársak általában kiválóbb átírási pontosságot, automatizált cselekvési tételek felismerését és informatívabb, AI által generált összefoglalókat kínálnak.
- Rigid árstruktúra: A Fellow.app árai a csapatok növekedésével drágulhatnak, míg az alternatívák gyakran rugalmasabb modelleket kínálnak, amelyek ésszerűen skálázhatók anélkül, hogy a bővülést hátráltatnák.
- Nem elégséges testreszabhatóság: A Fellow.app sablonjai és munkafolyamatai sok csapat számára merevnek tűnnek, míg az alternatívák rugalmasabb struktúrákat kínálnak, amelyek jobban illeszkednek az egyedi értekezletek folyamataihoz.
- Korlátozott távoli együttműködés: A Fellow.app támogatja a távoli munkavégzést, de az alternatívák gyakran jobb aszinkron képességeket, együttműködésen alapuló napirend-készítést és felelősségre vonhatóság nyomon követését kínálnak.
- Korlátozott integrációk: A Fellow.app összekapcsolható a gyakori eszközökkel, de az alternatívák gyakran mélyebb integrációt biztosítanak olyan ökoszisztémákkal, mint a Microsoft Teams vagy a Google Workspace, így egyszerűsítve a platformok közötti együttműködést.
- Alapvető elemzések: A Fellow.app korlátozott betekintést nyújt, míg az alternatívák általában átfogóbb mutatókat nyújtanak a találkozók hatékonyságáról, a részvételi mintákról és a követésről.
👀 Tudta? A Microsoft egyik tanulmánya szerint az emberek a „hatástalan értekezleteket” tartják a termelékenységet leginkább gátló tényezőnek, amelyet szorosan követ a túl sok értekezlet, amely a harmadik helyen áll.
A 10 legjobb Fellow.app alternatíva
A modern munkahelyek drámai változáson mentek keresztül a megbeszélések tekintetében. A vezetők ma már idejük közel 57%-át megbeszélésekkel, e-mailekkel és csevegéssel töltik. A megbeszélésekre fordított jelentős idő miatt a megbeszélések kezelése fontosabbá vált, mint valaha.
Fedezze fel a Fellow.app legjobb alternatíváit és azokat a legfontosabb funkciókat, amelyek jobban megfelelnek csapata egyedi igényeinek:
1. ClickUp (A legjobb AI-alapú értekezlet-, feladatkezelő és együttműködési eszköz)
A produktív megbeszélések és a befejezett munkák közötti különbség gyakran egyetlen dologra vezethető vissza: a szétkapcsolt eszközökre. A következetesség kihívássá válik, ha a projektmegbeszélések jegyzetai egy helyen, a feladatok egy másikban, a projektek pedig egy harmadikban találhatók.
A hagyományos értekezleteszközökkel ellentétben a ClickUp, a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, zökkenőmentes kapcsolatot teremt az értekezletek és a tényleges munkavégzés között.
📮ClickUp Insight: Az alacsony teljesítményű csapatok 4-szer nagyobb valószínűséggel használnak 15 vagy több eszközt, míg a magas teljesítményű csapatok hatékonyságukat úgy tartják fenn, hogy eszközeiket 9 vagy annál kevesebb platformra korlátozzák.
De mi lenne, ha egyetlen platformot használna? A ClickUp, mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, egyetlen platformon egyesíti feladatait, projektjeit, dokumentumait, wikijeit, csevegéseit és hívásait, AI-alapú munkafolyamatokkal kiegészítve.
Készen áll az okosabb munkavégzésre? A ClickUp minden csapat számára alkalmas, láthatóvá teszi a munkát, és lehetővé teszi, hogy a fontos dolgokra koncentráljon, míg az AI elvégzi a többit.
A ClickUp Meetings segítségével a csapatok egyetlen felületről dokumentálhatják a megbeszéléseket, megoszthatják a jegyzeteket, kezelhetik a napirendet és kioszthatják a teendőket.
Ezenkívül a platform saját AI-asszisztense, a ClickUp Brain biztosítja a termelékenységet a ClickUp AI Notetaker segítségével. Ez az eszköz leírja az értekezleteket, átfogó összefoglalókat készít, azonosítja a legfontosabb vitapontokat, és segít a beszélgetéseket feladatlistákká alakítani.
Az AI Notetaker segítségével a csapatok manuális jegyzetelés nélkül rögzíthetik a megbeszélések tartalmát, így mindenki teljes mértékben részt vehet a megbeszéléseken. A funkció népszerű videokonferencia-platformokkal működik, segítve a megbeszélések dokumentálását és a fontos információk megőrzését.
A megbeszélés után az AI Notetaker elemzi a megbeszélés tartalmát, hogy kiemelje a fontos döntéseket és teendőket. Ennek eredményeként a csapatok rögzíthetik a döntéseket, fenntarthatják a felelősségvállalást és nyomon követhetik az időbeli előrehaladást. Emellett biztosítja, hogy a kritikus részletek ne maradjanak figyelmen kívül, elősegítve a zökkenőmentes együttműködést.
A csapatok a ClickUp Tasks alkalmazáson belül dokumentálhatják az ügyfelek visszajelzéseit, feladatokat hozhatnak létre, nyomon követhetik a megbeszélések pontjait és részletes interakciós előzményeket tárolhatnak. Ezzel kereshető tudásbázis jön létre az ügyfelek preferenciáiról és a projekt fejlődéséről.
A ClickUp Meeting Minutes Template strukturált megközelítést kínál a találkozók dokumentálásához és szervezéséhez. Ez az egyedi sablon egyszerűsíti a résztvevők, a napirendek és a teendők szervezését, miközben nyomon követi és kiemeli a legfontosabb pontokat az érdekelt felek számára, és könnyedén kiosztja a feladatokat a csapattagoknak.
Ez a sablon segít a csapatoknak jobban kezelni az értekezleteket azáltal, hogy nyomon követi a teendőket és közvetlenül kiosztja a felelősségeket. Összekapcsolhatja a kapcsolódó dokumentumokat és forrásokat a könnyebb hivatkozás érdekében, valamint hatékonyan nyomon követheti az értekezletek eredményeit és a követendő feladatokat.
Azok számára, akik további struktúrát keresnek, a ClickUp speciális sablonokat kínál, például a ClickUp Meeting Notes Template részletes dokumentációhoz és a ClickUp Team Meetings Template ismétlődő csapatmegbeszélésekhez.
A ClickUp legjobb funkciói
- Kövesse nyomon a megbeszélések teendőit közvetlenül a projekt ütemtervében
- Vizualizálja ötleteit, készítsen folyamatábrákat és brainstormingoljon megoldásokat valós időben a ClickUp Whiteboards segítségével.
- Testreszabhatja a találkozók munkafolyamatait kódolás nélküli automatizálással.
- Készíts jegyzeteket, szerkeszd és alakítsd át a bejegyzéseket feladatokká a ClickUp Notepad segítségével.
- Konvertálja a jegyzeteket dokumentumokká, és kapcsolja őket közvetlenül a munkafolyamataihoz és feladataikhoz a ClickUp Docs segítségével.
A ClickUp korlátai
- Az új felhasználók a kiterjedt funkciók miatt tanulási görbéről számoltak be.
ClickUp árak
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?
Kéthetente találkozom a felettesemmel, és a ClickUp-ot használjuk a napirendünkhöz. Úgy érzem, jobban kézben tartom a dolgokat, mert az összes esemény- és prezentációs kérésem itt található, valamint egy naprakész állapotjelző is, amelyet ő is ellenőrizhet.
2. Fathom (A legjobb AI-alapú értekezletelemzéshez és elkötelezettséghez)
A legtöbb megbeszélésen valakinek egyensúlyt kell teremtenie az aktív részvétel és a jegyzetelés között. Ez a megosztott figyelem gyakran azt jelenti, hogy fontos részletek kimaradnak, vagy korlátozottá válik a résztvevők aktív részvétele a megbeszélésben.
A Fathom intelligens értekezlet-résztvevőként automatikusan rögzíti és rendszerezi az összes információt, így megszünteti ezt a terhet. Mesterséges intelligenciája túlmutat az alapvető átírási eszközökön, és a kontextusra és a finom árnyalatokra koncentrál, miközben Ön a beszélgetésre összpontosíthat.
Ismerje meg a legjobb funkciókat
- A Magic Wand funkcióval a beszélgetés bármely részéből létrehozhat találkozói jegyzeteket.
- Készítsen azonnali összefoglaló videókat a legfontosabb találkozók pillanataiból
- Keresés a természetes nyelvű találkozói jegyzőkönyvekben
- Megoszthatja jegyzeteket és időbélyeggel ellátott találkozó-részleteket egyetlen kattintással.
Ismerje meg a korlátozásokat
- A versenytársakhoz képest korlátozott integrációs lehetőségek
Fathom árak
- Alap: Ingyenes
- Prémium: 19 USD/hó felhasználónként
- Team Edition: 29 USD/hó felhasználónként
- Team Edition Pro: 39 USD/hó felhasználónként
Értékelések és vélemények
- G2: 5/5 (4500+ értékelés)
- Capterra: 5/5 (500+ értékelés)
Mit mondanak a Fathomról a valódi felhasználók?
A Fathom az egyik legfontosabb eszköz a mindennapi munkámban, amiről nem is tudtam, hogy szükségem van rá. Körülbelül egy hónapja telepítette a munkáltatóm, és azóta minden nap használom. Ez a termék rengeteg időt spórolt nekem, miközben segített jobb jegyzeteket készíteni, és lehetővé tette, hogy ezeket a jegyzeteket megosszam az ügyfeleimmel.
3. Notion (a legjobb testreszabható értekezlet-dokumentációhoz)
A találkozók jegyzőkönyvei gyakran elszigetelt dokumentumok, amelyek nem kapcsolódnak a kapcsolódó projektekhez és megbeszélésekhez. Ez a fragmentáltság megnehezíti a korábbi döntésekre való építkezést és a kontextus fenntartását.
A Notion a találkozók dokumentációját összekapcsolt tudásrendszerré alakítja. A platform lehetővé teszi a csapatok számára, hogy testreszabott találkozóhelyeket hozzanak létre, ahol minden jegyzet dinamikusan kapcsolódik a projektekhez, feladatokhoz és csapat erőforrásokhoz.
A Notion legjobb funkciói
- Hozzon létre beágyazott értekezletjegyzeteket kétirányú linkekkel
- A találkozók jegyzetét hagyományos dokumentumként tekintheti meg az adatbázis-vezérelt megközelítésnek köszönhetően.
- Szűrje és rendezze a találkozói jegyzeteket bármely paraméter szerint
- Tervezzen újrafelhasználható értekezlet-sablonokat automatizált tulajdonságokkal
A Notion korlátai
- Az optimális értekezletrendszer létrehozásához kezdeti beállítási idő szükséges.
Notion árak
- Ingyenes
- Plus: 12 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 18 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árak
- Notion AI: Hozzáadhatja munkaterületéhez 10 dollár/hó/felhasználó áron.
Notion értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 6000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)
4. Coda (A legjobb dinamikus értekezletek dokumentumainak és döntéshozatalának kezelésére)
A csoportos döntések gyakran megakadnak, amikor több érdekelt fél véleményét összegyűjtik, miközben mindenki egyetért az eredménnyel. A hagyományos értekezletjegyzetek nem képesek hatékonyan rögzíteni ezt a dinamikus folyamatot, és nem gyűjtik megfelelően a visszajelzéseket.
A Coda a csapatértekezleteket interaktív munkaterületként kezeli, ahol a döntések természetesen alakulnak ki. A statikus, együttműködésen alapuló értekezlet-napirendeket és jegyzeteket élő döntéshozatali környezetté alakítja azáltal, hogy az együttműködésen alapuló dokumentumokat dinamikus elemekkel, például szavazási eszközökkel és haladáskövetőkkel kombinálja.
A Coda legjobb funkciói
- Készítsen interaktív döntéshozatali keretrendszereket a dokumentumokon belül
- Tervezzen automatizált haladáskövetőket a találkozók eredményeinek nyomon követéséhez.
- Használja ki a valós idejű szerkesztés előnyeit, említsen meg és jelölje meg más felhasználókat, és osszon ki feladatokat a csapat tagjainak.
A Coda korlátai
- A fejlett funkciók megtanulása nehezebb
Coda árak
- Ingyenes
- Pro: 12 USD/hó felhasználónként
- Csapat: 36 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árak
Coda értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (450+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (50+ értékelés)
5. Fireflies. ai (A legjobb automatizált találkozó-leíráshoz)
A technikai megbeszélések és a globális csapatértekezletek gyakran tartalmaznak olyan kulcsfontosságú pontokat és értékes betekintéseket, amelyek a komplex terminológia vagy a különböző beszédstílusok miatt elvesznek a fordítás során.
A Fireflies.ai különböző kontextusokban zajló beszélgetések megértésére és szervezésére specializálódott. „Fred” becenevű mesterséges intelligenciája kiválóan képes rögzíteni technikai beszélgetéseket, iparági szakzsargont, valamint különböző akcentussal és beszédstílussal zajló beszélgetéseket.
Fireflies. ai legjobb funkciói
- Keresés a találkozók jegyzőkönyveiben természetes nyelvű lekérdezések segítségével
- Szervezzen megbeszéléseket egyéni témák és csatornák szerint
- Automatikus értekezlet-összefoglalók készítése a legfontosabb pontokkal
Fireflies. ai korlátai
- Egyes nyelvek esetében a fordítási funkciók fejlesztésre szorulnak.
Fireflies. ai árak
- Ingyenes: Alapvető átírás
- Pro: 18 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 29 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 39 USD/hó felhasználónként
Fireflies. ai értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (több mint 500 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a Fireflies.ai-ról a valódi felhasználók?
Olyan, mintha egy virtuális asszisztensem lenne, nem tudom eléggé ajánlani, könnyű elkezdeni, könnyű használni.
6. Otter AI (A legjobb valós idejű találkozók átírásához és jegyzetekhez)
A részletes jegyzetek készítése a megbeszéléseken való aktív részvétel mellett állandó feszültséget okoz. Ez a megosztott figyelem gyakran hiányos jegyzetekhez vagy csökkentett elkötelezettséghez vezet.
Az Otter AI kifinomult valós idejű átírási és szervezési funkciókkal oldja meg ezt a problémát. A platform fejlett mesterséges intelligenciája automatikusan megkülönbözteti a több beszélőt, még átfedő beszélgetések esetén is, és gazdag, kereshető átírást készít a beszélők jelölésével.
Az Otter AI legjobb funkciói
- Az automatizált vázlatfunkcióval strukturált összefoglalásokat készíthet, amelyek kiemelik a legfontosabb témákat, döntéseket és teendőket.
- Készítsen élő együttműködési jegyzeteket a megbeszélések során az élő jegyzetek funkció segítségével.
- Hozzáférés automatizált értekezlet-elemzésekhez és betekintéshez
- Képek és képernyőképek hozzáadása a leiratokhoz
Az Otter AI korlátai
- Korlátozott projektmenedzsment funkciókkal rendelkezik.
Otter AI árak
- Alap: Ingyenes
- Pro: 16,99 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 30 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árak
Otter AI értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 250 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (90+ értékelés)
7. Notta (A legjobb AI-átírási pontosság és többnyelvű támogatás)
A hagyományos átírási szolgáltatások gyakran küszködnek a speciális szókincssel, a több beszélővel és a nem angol nyelvekkel, ami akadályt jelent a globális csapatok számára a találkozók pontos dokumentálásában.
A Notta fejlett AI-alapú átírási motorjával áttöri ezeket a korlátokat, amely kiválóan kezeli a szakmai zsargont, több beszélőt is támogat, és több mint 104 nyelvet ismer. A platform valós idejű átírási funkciókat kínál, amelyek lehetővé teszik a csapatok számára, hogy a megbeszélés előrehaladtával követni tudják az írott szöveget.
A Notta legjobb funkciói
- Érje el a pontos átírást még zajos környezetben is
- Automatikus hangszóró-azonosítás egyedi hangfelismeréssel
- Konvertálja audio-/videofájljait szöveggé tömeges feldolgozással
- Ismétlődő értekezletek automatikus rögzítésének ütemezése
- Rendezze át a jegyzeteket egyedi címkékkel és mappákkal
Notta korlátozások
- A listán szereplő egyéb eszközökhöz képest korlátozott projektmenedzsment-integráció
Notta árak
- Ingyenes
- Pro: 13,49 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 27,99 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árak
Notta értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 150 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a Notta-ról a valódi felhasználók?
Húzza be a videó linkjét vagy fájlját, és másodpercek alatt teljes videó összefoglalót kap. Egyszerre több 10-20 fájlt is be tudok húzni, ami nagyon tetszik. Ezután konvertálom YouTube összefoglaló formátumba. Kurzusvideókhoz használom, és ez elengedhetetlen!
8. SpinachAI (A legjobb AI-támogatott értekezletek hatékonyságának növeléséhez)
A SpinachAI online értekezlet-szoftver az agilis értekezletekre összpontosít, mint például a napi standupok, a heti szinkronizálások és a felhasználói kutatási ülések.
A platform leírja a beszélgetéseket, azonosítja a teendőket, és javaslatot tesz jegy létrehozására a projektmenedzsment eszközökben. Több mint 100 nyelvet támogat a globális csapatok együttműködése érdekében.
A SpinachAI legjobb funkciói
- A vita pontjait automatikusan cselekvésre késztető jegyekké alakítsa át
- Tekintse át és testreszabja a találkozók összefoglalóit, mielőtt azokat terjeszti.
- Integrálja meglévő eszközeivel, mint például a Slack, a Jira és a naptáralkalmazások.
A SpinachAI korlátai
- Legjobban strukturált értekezletformátumokhoz használható
SpinachAI árak
- Ingyenes
- Pro: 2,90 USD/óra
- Üzleti: 29 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árak
SpinachAI értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (40+ értékelés)
- Capterra: Nincs értékelés
Mit mondanak a SpinachAI-ról a valódi felhasználók?
9. Range (a legjobb aszinkron csapat-bejelentkezésekhez)
A távoli csapatoknak rendszeres kommunikációra és jobb megbeszélésekre van szükségük, de a folyamatos megbeszélések megzavarhatják a koncentrációt és a termelékenységet. A megfelelő egyensúly megtalálása elengedhetetlen.
A Range forradalmasítja a csapatok közötti kommunikációt azáltal, hogy az aszinkron bejelentkezésekre és állapotfrissítésekre összpontosít, így kevesebb megbeszélésre van szükség. Egyedülálló megközelítése ötvözi a megbeszélések kezelésére szolgáló szoftvert a csapat hangulatának nyomon követésével és a célok figyelemmel kísérésével.
A legjobb funkciók
- Kövesse nyomon a csapat morálját és elkötelezettségét az idő múlásával
- Kapcsolja össze a frissítéseket a szervezeti célokkal
- Készítsen csapatállapot-jelentéseket és elemzéseket
Tartománykorlátozások
- Kevésbé alkalmas formális értekezletek kezelésére
Árkategóriák
- Ingyenes
- Standard: 8 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árak
Értékelések és vélemények
- G2: Nincs elérhető értékelés
- Capterra: 4,7/5 (30+ értékelés)
10. Avoma (A legjobb értékesítési értekezletekhez)
Az Avoma az AI-alapú értékesítési megbeszélések elemzési képességeivel kiemelkedik a Fellow.app alternatívái közül.
A platform rögzíti és elemzi az ügyfelekkel való interakciókat, betekintést nyújt az értékesítési beszélgetésekbe, és automatikusan azonosítja a coaching lehetőségeket.
Az Avoma legjobb funkciói
- Automatizált üzleti betekintést nyerhet a találkozók jegyzőkönyveiből
- Kövesse nyomon az értékesítési módszertan betartását az ügyfelekkel folytatott telefonbeszélgetések során
- Integrálja olyan platformokkal, mint a Salesforce, a HubSpot, a Zoom és a Microsoft Teams.
Az Avoma korlátai
- Elsősorban értékesítési felhasználási esetekre összpontosít
Avoma árak
- Alap: Ingyenes
- AI Meeting Assistant: 29 USD/hó felhasználónként
- Conversation Intelligence: 69 USD/hó felhasználónként
- Revenue Intelligence: 99 USD/hó felhasználónként
Avoma értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (1000+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Ismerje meg a ClickUp segítségével a találkozók kezelésének új szabványait
A megfelelő értekezleteszköz nem csak a beszélgetéseket rögzíti, hanem átalakítja a csapatok együttműködését és munkavégzését is.
Bár a Fellow.app megfelelő értekezletkezelési és együttműködési funkciókat kínál, ezek a Fellow.app alternatívák egyedi képességekkel rendelkeznek, amelyek jobban megfelelnek a csapata teendőlistáinak.
A ClickUp kiemelkedik mint átfogó megoldás, amely ötvözi az AI-alapú értekezletkezelő szoftvert robusztus projektkezelési funkciókkal, testreszabható értekezletnapirendekkel és napirend-sablonokkal. Ez kiváló választássá teszi azoknak a csapatoknak, amelyek az értekezletek teljes életciklusának racionalizálására törekednek.
