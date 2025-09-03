Hogyan használhatja az AI-t videohívásokban?

Előfordult már, hogy kilépett egy videohívásból, és rájött, hogy nem emlékszik a legfontosabb részletekre?
Vagy nehezen tudott koncentrálni, mert a háttérzaj miatt nehéz volt követni a beszélgetést?
A videohívásoknak meg kellene könnyíteniük az életünket, de inkább úgy tűnik, hogy rossz hangminőség, kínos csendek és elfelejtett teendők keverékét kapjuk.
A mesterséges intelligencia (AI) egyszerűsíti a virtuális találkozókat azáltal, hogy leírja a beszélgetéseket, kiküszöböli a zavaró tényezőket, és összefoglalja a legfontosabb pontokat.
Ebben a blogbejegyzésben arról fogunk beszélni, hogy az AI hogyan teheti élesebbé, tisztábbá és sokkal kevésbé frusztrálóvá videohívásait. 📽️
Az AI megértése a videohívásokhoz
A videohívások hosszú utat tettek meg a szemcsés, hibás képernyőktől.
A Skype 2018-as háttérhomályosításától a Zoom és a Google Meet mesterséges intelligencia fejlesztéseiig a technológia folyamatosan fejlődik, biztosítva, hogy a virtuális találkozók természetesebbnek és produktívabbnak tűnjenek.
Így segíti az AI szolgáltatás a videokonferenciák fejlesztését:
- Okosabb hang- és videominőség: Az AI szinte minden szempontból finomhangolja a videokonferencia-beállításokat, kiküszöbölve az olyan zavaró tényezőket, mint a billentyűzet kattogása, míg a számítógépes látás javítja a megvilágítást, élesíti a videót és lehetővé teszi a virtuális háttér használatát zöld képernyő nélkül.
- Jobb kommunikáció és hozzáférhetőség: A beszédfelismerés és a természetes nyelvfeldolgozás (NLP) lehetővé teszi az élő feliratok, a valós idejű fordítások és az automatizált értekezlet-összefoglalók létrehozását, így a beszélgetések világosabbá és inkluzívabbá válnak.
- Fokozott hatékonyság és biztonság: Az AI egyszerűsíti a megbeszéléseket, csökkenti a technikai nehézségeket, automatizálja a jegyzetelést és javítja a biztonsági funkciókat, így a csapatok a döntéshozatalra koncentrálhatnak.
🧠 Érdekesség: A videohívások már régebben léteznek, mint gondolná. Az első bemutatóra 1927-ben került sor, amikor Herbert Hoover, az Egyesült Államok kereskedelmi minisztere egyirányú videohíváson jelent meg újságírók előtt, majdnem egy évszázaddal azelőtt, hogy más eszközök átvették az irányítást az életünkben.
📖 További információ: A legjobb online virtuális értekezlet-platformok és alkalmazások
Hogyan használhatja az AI-t videohívásokhoz
Az AI megváltoztatja a kommunikációnkat.
Íme, hogyan alkalmazhatja ezeket a következő hívásában. 📲
Leírás és összefoglalás
Az AI-eszközök automatikusan leírják a beszélgetéseket és rövid összefoglalókat készítenek, így könnyebb megragadni a legfontosabb pontokat anélkül, hogy kézzel jegyzetelnie kellene.
A generatív AI és a prediktív AI összehasonlításakor az előbbi valós idejű átiratokat és összefoglalókat készít, míg az utóbbi a korábbi értekezletek adatait elemzi, hogy azonosítsa a legfontosabb témákat és előre lássa a teendőket.
Így segít:
- Valós idejű átírás: A beszélt szavakat azonnal szöveggé alakítja, biztosítva a találkozók pontos jegyzőkönyveinek elkészítését.
- Automatizált összefoglalók: Kivonja a legfontosabb megállapításokat, teendőket és fontos döntéseket.
- Kereshető átiratok: Segít gyorsan megtalálni a konkrét beszélgetéseket anélkül, hogy az egész megbeszélést újra lejátszaná.
Ezeknek a funkcióknak a pontossága az AI-eszköztől és az audio minőségétől függ, de ha helyesen alkalmazzák, az AI biztosítja, hogy semmi ne maradjon ki. Emellett segít jobb értekezlet-dokumentációt készíteni, megkönnyítve a nyomon követést és az elszámoltathatóságot.
🤝 Barátságos emlékeztető: Tartson kéznél egy tartalék mikrofont vagy webkamerát. Technikai problémák előfordulhatnak, de így készen áll, ha bekövetkeznek.
Zajszűrés
A háttérzajok frusztrálóvá tehetik a virtuális találkozókat. Az AI-alapú zajszűrés kiküszöböli a zavaró tényezőket, biztosítva a tiszta és professzionális hangminőséget. Íme, hogyan segít ez:
- A nem kívánt hangok eltávolítása: kiszűri a gépelés, a kutyák ugatása, a forgalom és egyéb zavaró hangok zaját.
- A hang tisztaságának javítása: Kiválasztja és felerősíti a beszélő hangját, így a résztvevők könnyen követhetik a beszélgetéseket.
- Visszhang és visszhangcsillapítás csökkentése: Fejlett hangfeldolgozással természetesebb hallgatási élményt biztosít, minimalizálva a visszhangot és a visszhangcsillapítást, még akusztikailag kedvezőtlen helyiségekben is.
Ez különösen hasznos a hibrid és távoli munkavállalók számára. Például a csapatvezetők az AI zajszűrését használhatják a professzionális értekezletek biztosítására, függetlenül a csapat tagjainak tartózkodási helyétől.
📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 18%-a szeretné az AI-t használni életének szervezésére naptárak, feladatok és emlékeztetők segítségével. További 15% szeretné, ha az AI rutinfeladatokat és adminisztratív munkákat végezne.
Ehhez az AI-nak képesnek kell lennie a következőkre: megérteni a munkafolyamatban szereplő egyes feladatok prioritási szintjét, végrehajtani a feladatok létrehozásához vagy módosításához szükséges lépéseket, valamint automatizált munkafolyamatokat beállítani.
A legtöbb eszköz egy vagy két ilyen lépést valósít meg.
A ClickUp Brain MAX azonban mindezeket az igényeket egyetlen asztali alkalmazásba egyesítette! Próbálja ki az AI-alapú ütemezést, amelynek segítségével feladatok és megbeszélések hozhatók létre, és prioritási szintjük alapján a naptárában szabad időpontokhoz rendelhetők. És ez csak egy a sok lehetőség közül!
AI-val javított videóminőség és háttérhatások
Mindannyian részt vettünk már olyan megbeszéléseken, amelyek véget nem érőnek tűntek.
Bár a teleportálás még nem lehetséges, az AI legalább a háttérét megváltoztathatja, így úgy tűnik, mintha egy érdekesebb helyen lenne.
Többet szeretne? Íme, mit kínál:
- Automatikus fénybeállítás: Világosítja a sötét környezetet, kiegyensúlyozza a színeket és korrigálja az árnyékokat a professzionális megjelenés érdekében.
- Elmosódás effektus: Elrejti a zavaros vagy nem professzionális hátteret, így a figyelem a beszélőre összpontosulhat.
- Háttér: A valós környezetet virtuális irodai környezettel és márkás háttérrel helyettesíti.
Ezek a fejlesztések azonban az AI azon képességén alapulnak, hogy felismerje az arcvonásokat és pontosan elkülönítse azokat a háttértől.
Mesterséges intelligenciával működő értekezlet-asszisztensek
A mesterséges intelligencia automatizálhatja az adminisztratív értekezleti feladatokat, így a résztvevők a logisztika helyett a megbeszélésekre koncentrálhatnak.
A csevegőrobotok és a beszélgető AI különböző szerepet játszanak ebben a folyamatban. A csevegőrobotok az alapvető ütemezést és emlékeztetőket kezelik, míg a beszélgető AI mélyebb elkötelezettséget kínál.
Az AI asszisztensek képesek:
- Rögzítse és foglalja össze a találkozókat az AI videóösszefoglalók segítségével, amelyek a legfontosabb tanulságokat és teendőket tartalmazzák.
- Kövesse nyomon a visszajelzéseket és a határidőket, emlékeztetőket és feladatlistákat generálva.
- Ütemezze és optimalizálja a megbeszéléseket , miközben a csapat rendelkezésre állása alapján javasol ideális időpontokat.
Az AI-alapú értekezlet-asszisztensek segítenek a vezetőknek a csapatok felelősségre vonásában azáltal, hogy automatikusan dokumentálják a teendőket. Például az IT-szakemberek az AI-ra támaszkodva rögzíthetik a fontos technikai megbeszéléseket, rangsorolhatják a hibajavításokat és jelentéseket készíthetnek, így nincs szükség a kézi nyomon követésre.
Mesterséges intelligencia valós idejű nyelvi fordításhoz
Bonyolult ötletek kommunikálása idegen nyelven kihívást jelenthet, de az emberközpontú AI fordítóeszközök megkönnyítik ezt a feladatot. Ezek a megoldások biztosítják, hogy a globális csapatok zökkenőmentesen tudjanak együttműködni, nyelvi korlátok nélkül, további erőfeszítések nélkül.
Például az üzleti vezetők globális termékbevezetés során támaszkodhatnak ezekre az eszközökre, hogy biztosítsák a New York-tól Berlinig terjedő csapatok összehangolt munkáját.
Ezek az eszközök a következőket kínálják:
- Élő feliratok: Segít a nemzetközi résztvevőknek követni a beszélgetéseket több nyelven megjelenő valós idejű feliratokkal.
- Automatikus fordítás: A beszédet és a csapat csevegési üzeneteit különböző nyelvekre fordítja, így a csapat tagjai könnyedén kommunikálhatnak egymással.
- Többnyelvű átírás: A résztvevők által preferált nyelveken készít megbeszélési jegyzeteket, így könnyen áttekinthetők a megbeszélések és a teendők.
AI a képzéshez és a távoli együttműködéshez
A távoli képzés gyakran egyirányú utcának tűnhet, mivel nem lehet tudni, hogy az információk eljutnak-e a hallgatókhoz.
Az AI megváltoztatja ezt, interaktívabbá és hatékonyabbá téve a beilleszkedést és a továbbképzést. A valós idejű visszajelzések, a személyre szabott tanulási útvonalak és az automatizált tudásellenőrzések biztosítják, hogy a képzések vonzóak, dinamikusak és a tudás megőrzésére irányuljanak maradjanak.
Ez segít:
- Képzési anyagok létrehozása: Interaktív tanulási tartalmakat hoz létre a képzés utáni személyre szabott forrásokhoz kapcsolódó megbeszélések alapján.
- Javítsa az együttműködést: A táblákban és gondolattérképekben alkalmazott AI lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy valós időben, helytől függetlenül együtt ötleteljenek és tervezzenek.
- Kövesse nyomon az elkötelezettséget: Figyelemmel kíséri a résztvevők elkötelezettségét, azonosítva, hogy ki vesz részt aktívan és ki veszítheti el a figyelmét.
🔍 Tudta? Az 1930-as években Németországban már működtek zártláncú videotelefonok. Képzelje el a FaceTime-ot... de csak akkor, ha tagja volt egy exkluzív, kormány által működtetett hálózatnak.
AI szoftver használata videohívásokhoz
A legtöbb megbeszélés „nyüzsgőnek” tűnik, de nem produktív.
Egy óra beszélgetés után ugyanaz a teendőlista marad, amivel kezdte.
Az AI megváltoztatja ezt az egyenletet. Ahelyett, hogy a hívások energiát emésztenének fel, a termelékenységet növelő tényezőkké válnak – rögzítik a legfontosabb információkat, kiemelik a prioritásokat, és a beszélgetéseket előrelépéssé alakítják. 👀
Fedezzük fel, hogyan segít áthidalni a virtuális értekezletek és a megvalósítható eredmények közötti szakadékot.
Könnyítse meg az ütemtervezést
Időt találni egy megbeszélésre gyakran nehezebbnek tűnik, mint maga a megbeszélés.
A végtelen üzenetváltások, a naptárral való ügyeskedés és a kézi meghívók még a beszélgetés megkezdése előtt lelassítják a csapatokat. A kontextusfüggő AI megszünteti ezt a súrlódást azáltal, hogy megérti a prioritásokat, a rendelkezésre állást és a munkaterhelést – így a tervezés már nem önmagában egy feladat.
Ahelyett, hogy a naptárak között lapozgatna vagy találgatna a legjobb időpontot, az AI azonnal megmutatja azokat az időpontokat, amelyek mindenki számára megfelelőek és illeszkednek a projekt ütemtervéhez. Az értekezletek célszerűek lesznek, nem pedig zavaróak.
A ClickUp Brain és a ClickUp Calendar segítségével ez az élmény már beépítve van a rendszerbe.
A Brain áttekinti a menetrendeket, feladatokat és határidőket, hogy javaslatot tegyen a legjobb időpontra a kapcsolatfelvételhez, míg a Naptár zökkenőmentessé teszi a megerősítést és a megosztást. Az eredmény: kevesebb időt kell fordítani a találkozók tervezésére, több idő marad azok hatékony lebonyolítására.
Videohívásainak rögzítése és leírása
A leírás az, ami megmenti a videohívásokat. Ezt tudjuk.
A beépített AI-eszközökkel már nem kell több eszközt hozzáadnia vagy integrálnia ehhez. Az AI segítségével a leírás zökkenőmentes részévé válhat a folyamatnak.
A ClickUp alkalmazásban a SyncUps egy külön teret hoz létre a videó- és hangellenőrzésekhez, segítve a csapatokat a haladás nyomon követésében, a kihívások kezelésében és a tervek finomításában felesleges késedelmek nélkül.
Tegyük fel, hogy az IT-csapat új szoftverfrissítést vezet be.
Ahelyett, hogy több csatornán keresztül keresné a státuszjelentéseket, közvetlenül elindíthat egy SyncUp-ot a ClickUp Chatben. A csapat tagjai azonnal csatlakozhatnak, és a beépített hang- és videófunkciókat használva valós időben beszélgethetnek. A program minden fontos pontot rögzít, míg a ClickUp Brain leírja ezeket, így könnyen nyomon követhetőek a döntések és a tételek.
Ahogy a csapatok finomítják a terveket, a megbeszéléseket közvetlenül a ClickUp Tasks-hez kapcsolhatják, akár új feladatokat osztanak ki, akár a projekt ütemtervét frissítik. Ezzel megszűnnek az információs szigetek, és a munka egyetlen platformon belül marad szervezett.
Rögzítse a legfontosabb információkat az AI Notetaker segítségével
Senki sem álmodik arról, hogy hétfő reggel a gyors tempójú megbeszéléseken minden apró részletet nyomon kövessen. Ez magyarázza az AI jegyzetelők robbanásszerű növekedését az elmúlt években.
Tegyük fel például, hogy egy vezetői csapat a negyedéves teljesítményt vizsgálja.
Ahelyett, hogy valakit kijelölnének a legfontosabb pontok lejegyzésére, mesterséges intelligenciát használnak a találkozók jegyzetelésére, hogy minden megbeszélési pontot rögzítsenek. Az intelligens összefoglalók a hosszú találkozókat világos összefoglalókba sűríti, míg a kereshető átiratok segítségével másodpercek alatt megtalálhatók a konkrét megbeszélések.
Az egyetlen probléma? A legtöbb ember külső jegyzetelőket használ, ami több integrációt jelent, amivel foglalkozni kell. A ClickUp-pal azonban nem! A ClickUp AI Notetaker biztosítja, hogy egyetlen fontos információ se vesszen el, és a beszélgetéseket strukturált összefoglalókba és végrehajtható feladatokba alakítja át, anélkül, hogy kézzel kellene jegyzetelni.
📖 További információ: Hogyan növelheti termelékenységét az AI személyi asszisztens alkalmazások használatával?
Tegye zökkenőmentesebbé az aszinkron kommunikációt
Amikor a csapatok különböző időzónákban vagy zsúfolt ütemtervekkel dolgoznak, az igazi kihívás nem a beszélgetések lefolytatása.
A legnehezebb feladat az, hogy ezeket a beszélgetéseket gyorsan továbbítsa azoknak, akik nem voltak jelen a teremben. Az AI ezt a feladatot könnyedén megoldja azzal, hogy az élő beszélgetéseket kereshető, megosztható információkká alakítja, amelyek bármikor felhasználhatók.
Ahelyett, hogy a részleteket ismételné vagy a döntéseket újra átrágná, az AI azonnal rögzíti a elmondottakat, kiemeli a legfontosabb pontokat és felvázolja a következő lépéseket. Ez azt jelenti, hogy a frissítések a munka sebességével haladnak, nem a naptárakéval.
A ClickUp Clips segítségével mindez automatikusan megtörténik. Egyszer rögzíti, és az AI leírja, összefoglalja, sőt akár olyan feladatokat is létrehozhat, amelyeket közvetlenül a Docs, Tasks vagy Chat alkalmazásokba helyezhet. Ezenkívül a Clips-eket közvetlenül a ClickUp Docs és Chat alkalmazásokba helyezheti, hogy a beszélgetések kontextusban maradjanak.
Adjon értelmet munkájának
Nem az információhiány lassítja a csapatok munkáját.
Legtöbben azzal a ténnyel kell szembenéznünk, hogy ez mindenhol elterjedt.
A találkozók jegyzetek egy helyen találhatók, a haladásról szóló frissítések a műszerfalakon rejtőznek, a kritikus döntések pedig a Slack szálakban vannak eltemetve.
Az AI valódi előnye? Összeilleszti ezeket a töredékeket, így a teljes kép világossá válik.
Ahelyett, hogy energiát pazarolna a kontextus keresésére, az AI kiszűrheti a zajból a fontos információkat – megjelölheti a múlt heti híváson megbeszélt teendőket, összekapcsolhatja azokat a mai dashboard frissítéssel, és linkelheti a chatben a további lépéseket. Hirtelen semmi sem tűnik elszigeteltnek vagy elveszettnek.
A ClickUp Brain pontosan ezt teszi. Kontextusfüggő mesterséges intelligenciaként összekapcsolja a feladatokat, dokumentumokat, irányítópultokat és beszélgetéseket egyetlen értelmes szálba, így a munka nem csak dokumentálva van, hanem meg is értik.
📖 Olvassa el még: Hogyan integrálhatja az AI-t egy weboldalba?
Bónusz: Kövesse nyomon a végtelen csevegési szálakat
A csevegés soha nem áll le – Slack, e-mail, DM-ek – minden gyorsabban halmozódik fel, mint amennyit bárki is végig tud görgetni. Az igazi probléma nem az, hogy lemaradunk egy üzenetről, hanem hogy elveszítjük a fonalat, ami igazán fontos. Az AI ezt úgy oldja meg, hogy kiszűri a zajt, és a lényeget adja át anélkül, hogy megterhelné a felhasználót.
Ahelyett, hogy több száz választ olvasna, egy áttekinthető összefoglalót kap, és a ClickUp Chatben még egy lépéssel tovább mehet. Bármely beszélgetést feladattá alakíthat, a kontextust megőrizheti, és hagyhatja, hogy az Autopilot Agents válogassa a kérdéseket vagy küldjön frissítéseket, miközben Ön a munkára koncentrál.
A felzárkózás már nem olyan, mint a házi feladat. Megkapja a döntéseket, a kéréseket és a következő lépéseket – anélkül, hogy végig kellene hallgatnia a csevegést.
A videohívások gyakori kihívásai és azok megoldása az AI segítségével
Az aszinkron videokommunikációnak megvannak a maga kihívásai: rossz hangminőség, lassú kapcsolatok és kihagyott részletek.
Szerencsére az AI megoldásokat kínál ezekre a gyakori problémákra, így virtuális találkozói zökkenőmentesebben és hatékonyabban zajlanak.
Vessünk egy pillantást néhány gyakori problémára, amellyel szembesülhet, és a megoldásokra, amelyek segíthetnek Önnek. ⚒️
➡️ Hangminőségi problémák: A háttérzaj vagy a visszhang miatt rossz hangminőség frusztrálóvá teheti a beszélgetéseket. Az AI-alapú zajszűrés kiszűri a zavaró hangokat – például a billentyűzet kopogását, a forgalom zaját vagy a kutyák ugatását –, így biztosítva, hogy minden résztvevő hangja tisztán és könnyen érthetően hallható legyen.
➡️ Videóminőség és megvilágítás: Az alacsony felbontás, a nem megfelelő megvilágítás vagy a zavaros háttér elvonhatja a figyelmet az üzenetről. Az AI-eszközök automatikusan beállítják a fényerőt, javítják a felbontást, és háttérhomályosítást vagy virtuális háttérképet alkalmaznak, így fizikai környezettől függetlenül professzionális megjelenést biztosítanak.
➡️ Félreértések és információtúlterhelés: Hosszú hívások során nehéz nyomon követni a legfontosabb pontokat és döntéseket. Az AI-alapú értekezlet-átírási eszközök valós időben konvertálják az intelligens fejezeteket szöveggé, míg az összefoglaló funkciók kiemelik a fontos tanulságokat, így a nyomon követés és a feladatok kiosztása egyszerűvé válik.
➡️ Elkötelezettség és figyelemcsökkenés: Nehéz lehet felmérni, hogy a távoli értekezlet résztvevői mennyire elkötelezettek. Az AI-elemzés segíthet az érzelmek elemzésében és az interakciós szintek felmérésében.
➡️ Nyelvi korlátok: A globális csapatok gyakran szembesülnek kommunikációs akadályokkal a különböző nyelvek miatt. Az AI fordítóeszközök élő feliratokat és automatikus fordításokat kínálnak, így mindenki megérti a beszélgetést, függetlenül az anyanyelvétől.
➡️ Kapcsolat és sávszélesség ingadozások: Az instabil kapcsolatok késleltetést, pufferelést vagy hívásmegszakadást okozhatnak. Az AI algoritmusok dinamikusan módosítják a videó minőségét a hálózat teljesítménye alapján, így minden résztvevő számára zökkenőmentes és megszakításmentes értekezletet biztosítanak.
A megfelelő (videó)hívás a ClickUp segítségével
Az AI a legtöbb területen javítja az élményt. Ugyanez vonatkozik a videohívásokra is, biztosítva a produktív és szervezett értekezleteket.
Míg a Microsoft Teams és a Zoom videokonferencia-szoftverek átírást, zajszűrést és értekezletkezelést kínálnak, a ClickUp fejlett funkcióival mindent egy helyen egyszerűsít.
A SyncUps egyszerűsíti a beszélgetési témák ütemezését és kezelését, míg a Clips lehetővé teszi a csapatok számára a fontos beszélgetések rögzítését és megosztását. A ClickUp Brain még egy lépéssel tovább megy: leírja a megbeszélések felvételeit, összefoglalja a videó adást, és a cselekvési pontokat végrehajtható feladatokká alakítja.
Akkor mire vár még? Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra! ✅