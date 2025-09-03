Hogyan használhatja az AI-t videohívásokban?

Előfordult már, hogy kilépett egy videohívásból, és rájött, hogy nem emlékszik a legfontosabb részletekre?

Vagy nehezen tudott koncentrálni, mert a háttérzaj miatt nehéz volt követni a beszélgetést?

A videohívásoknak meg kellene könnyíteniük az életünket, de inkább úgy tűnik, hogy rossz hangminőség, kínos csendek és elfelejtett teendők keverékét kapjuk.

A mesterséges intelligencia (AI) egyszerűsíti a virtuális találkozókat azáltal, hogy leírja a beszélgetéseket, kiküszöböli a zavaró tényezőket, és összefoglalja a legfontosabb pontokat.

Ebben a blogbejegyzésben arról fogunk beszélni, hogy az AI hogyan teheti élesebbé, tisztábbá és sokkal kevésbé frusztrálóvá videohívásait. 📽️

Az AI megértése a videohívásokhoz

A videohívások hosszú utat tettek meg a szemcsés, hibás képernyőktől.

A Skype 2018-as háttérhomályosításától a Zoom és a Google Meet mesterséges intelligencia fejlesztéseiig a technológia folyamatosan fejlődik, biztosítva, hogy a virtuális találkozók természetesebbnek és produktívabbnak tűnjenek.

Így segíti az AI szolgáltatás a videokonferenciák fejlesztését:

Okosabb hang- és videominőség: Az AI szinte minden szempontból finomhangolja Az AI szinte minden szempontból finomhangolja a videokonferencia-beállításokat , kiküszöbölve az olyan zavaró tényezőket, mint a billentyűzet kattogása, míg a számítógépes látás javítja a megvilágítást, élesíti a videót és lehetővé teszi a virtuális háttér használatát zöld képernyő nélkül.

Jobb kommunikáció és hozzáférhetőség: A beszédfelismerés és a természetes nyelvfeldolgozás (NLP) lehetővé teszi az élő feliratok, a valós idejű fordítások és az automatizált értekezlet-összefoglalók létrehozását, így a beszélgetések világosabbá és inkluzívabbá válnak.

Fokozott hatékonyság és biztonság: Az AI egyszerűsíti a megbeszéléseket, csökkenti a technikai nehézségeket, automatizálja a jegyzetelést és javítja a biztonsági funkciókat, így a csapatok a döntéshozatalra koncentrálhatnak.

🧠 Érdekesség: A videohívások már régebben léteznek, mint gondolná. Az első bemutatóra 1927-ben került sor, amikor Herbert Hoover, az Egyesült Államok kereskedelmi minisztere egyirányú videohíváson jelent meg újságírók előtt, majdnem egy évszázaddal azelőtt, hogy más eszközök átvették az irányítást az életünkben.

Hogyan használhatja az AI-t videohívásokhoz

Az AI megváltoztatja a kommunikációnkat.

Íme, hogyan alkalmazhatja ezeket a következő hívásában. 📲

Leírás és összefoglalás

Az AI-eszközök automatikusan leírják a beszélgetéseket és rövid összefoglalókat készítenek, így könnyebb megragadni a legfontosabb pontokat anélkül, hogy kézzel jegyzetelnie kellene.

A generatív AI és a prediktív AI összehasonlításakor az előbbi valós idejű átiratokat és összefoglalókat készít, míg az utóbbi a korábbi értekezletek adatait elemzi, hogy azonosítsa a legfontosabb témákat és előre lássa a teendőket.

Így segít:

Valós idejű átírás: A beszélt szavakat azonnal szöveggé alakítja, biztosítva a találkozók pontos jegyzőkönyveinek elkészítését.

Automatizált összefoglalók: Kivonja a legfontosabb megállapításokat, teendőket és fontos döntéseket.

Kereshető átiratok: Segít gyorsan megtalálni a konkrét beszélgetéseket anélkül, hogy az egész megbeszélést újra lejátszaná.

Ezeknek a funkcióknak a pontossága az AI-eszköztől és az audio minőségétől függ, de ha helyesen alkalmazzák, az AI biztosítja, hogy semmi ne maradjon ki. Emellett segít jobb értekezlet-dokumentációt készíteni, megkönnyítve a nyomon követést és az elszámoltathatóságot.

A kereshető értekezlet-jegyzőkönyvek teljesen megváltoztatják a játékszabályokat! Az olyan AI-eszközök, mint a ClickUp Brain, lehetővé teszik, hogy egyszerűen rákeressen arra, hogy „miről beszéltünk az X értekezleten”, és azonnal megtalálja a szükséges információkat!

🤝 Barátságos emlékeztető: Tartson kéznél egy tartalék mikrofont vagy webkamerát. Technikai problémák előfordulhatnak, de így készen áll, ha bekövetkeznek.

Zajszűrés

A háttérzajok frusztrálóvá tehetik a virtuális találkozókat. Az AI-alapú zajszűrés kiküszöböli a zavaró tényezőket, biztosítva a tiszta és professzionális hangminőséget. Íme, hogyan segít ez:

A nem kívánt hangok eltávolítása: kiszűri a gépelés, a kutyák ugatása, a forgalom és egyéb zavaró hangok zaját.

A hang tisztaságának javítása: Kiválasztja és felerősíti a beszélő hangját, így a résztvevők könnyen követhetik a beszélgetéseket.

Visszhang és visszhangcsillapítás csökkentése: Fejlett hangfeldolgozással természetesebb hallgatási élményt biztosít, minimalizálva a visszhangot és a visszhangcsillapítást, még akusztikailag kedvezőtlen helyiségekben is.

Ez különösen hasznos a hibrid és távoli munkavállalók számára. Például a csapatvezetők az AI zajszűrését használhatják a professzionális értekezletek biztosítására, függetlenül a csapat tagjainak tartózkodási helyétől.

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 18%-a szeretné az AI-t használni életének szervezésére naptárak, feladatok és emlékeztetők segítségével. További 15% szeretné, ha az AI rutinfeladatokat és adminisztratív munkákat végezne. Ehhez az AI-nak képesnek kell lennie a következőkre: megérteni a munkafolyamatban szereplő egyes feladatok prioritási szintjét, végrehajtani a feladatok létrehozásához vagy módosításához szükséges lépéseket, valamint automatizált munkafolyamatokat beállítani. A legtöbb eszköz egy vagy két ilyen lépést valósít meg. A ClickUp Brain MAX azonban mindezeket az igényeket egyetlen asztali alkalmazásba egyesítette! Próbálja ki az AI-alapú ütemezést, amelynek segítségével feladatok és megbeszélések hozhatók létre, és prioritási szintjük alapján a naptárában szabad időpontokhoz rendelhetők. És ez csak egy a sok lehetőség közül!

AI-val javított videóminőség és háttérhatások

Mindannyian részt vettünk már olyan megbeszéléseken, amelyek véget nem érőnek tűntek.

Bár a teleportálás még nem lehetséges, az AI legalább a háttérét megváltoztathatja, így úgy tűnik, mintha egy érdekesebb helyen lenne.

Többet szeretne? Íme, mit kínál:

Automatikus fénybeállítás: Világosítja a sötét környezetet, kiegyensúlyozza a színeket és korrigálja az árnyékokat a professzionális megjelenés érdekében.

Elmosódás effektus: Elrejti a zavaros vagy nem professzionális hátteret, így a figyelem a beszélőre összpontosulhat.

Háttér: A valós környezetet virtuális irodai környezettel és márkás háttérrel helyettesíti.

Ezek a fejlesztések azonban az AI azon képességén alapulnak, hogy felismerje az arcvonásokat és pontosan elkülönítse azokat a háttértől.

Mesterséges intelligenciával működő értekezlet-asszisztensek

A mesterséges intelligencia automatizálhatja az adminisztratív értekezleti feladatokat, így a résztvevők a logisztika helyett a megbeszélésekre koncentrálhatnak.

A csevegőrobotok és a beszélgető AI különböző szerepet játszanak ebben a folyamatban. A csevegőrobotok az alapvető ütemezést és emlékeztetőket kezelik, míg a beszélgető AI mélyebb elkötelezettséget kínál.

Az AI asszisztensek képesek:

Rögzítse és foglalja össze a találkozókat az AI videóösszefoglalók segítségével, amelyek a legfontosabb tanulságokat és teendőket tartalmazzák. az AI videóösszefoglalók segítségével, amelyek a legfontosabb tanulságokat és teendőket tartalmazzák.

Kövesse nyomon a visszajelzéseket és a határidőket , emlékeztetőket és feladatlistákat generálva.

Ütemezze és optimalizálja a megbeszéléseket , miközben a csapat rendelkezésre állása alapján javasol ideális időpontokat.

Az AI-alapú értekezlet-asszisztensek segítenek a vezetőknek a csapatok felelősségre vonásában azáltal, hogy automatikusan dokumentálják a teendőket. Például az IT-szakemberek az AI-ra támaszkodva rögzíthetik a fontos technikai megbeszéléseket, rangsorolhatják a hibajavításokat és jelentéseket készíthetnek, így nincs szükség a kézi nyomon követésre.

Mesterséges intelligencia valós idejű nyelvi fordításhoz

Bonyolult ötletek kommunikálása idegen nyelven kihívást jelenthet, de az emberközpontú AI fordítóeszközök megkönnyítik ezt a feladatot. Ezek a megoldások biztosítják, hogy a globális csapatok zökkenőmentesen tudjanak együttműködni, nyelvi korlátok nélkül, további erőfeszítések nélkül.

Például az üzleti vezetők globális termékbevezetés során támaszkodhatnak ezekre az eszközökre, hogy biztosítsák a New York-tól Berlinig terjedő csapatok összehangolt munkáját.

Ezek az eszközök a következőket kínálják:

Élő feliratok: Segít a nemzetközi résztvevőknek követni a beszélgetéseket több nyelven megjelenő valós idejű feliratokkal.

Automatikus fordítás: A beszédet és a csapat csevegési üzeneteit különböző nyelvekre fordítja, így a csapat tagjai könnyedén kommunikálhatnak egymással.

Többnyelvű átírás: A résztvevők által preferált nyelveken készít megbeszélési jegyzeteket, így könnyen áttekinthetők a megbeszélések és a teendők.

AI a képzéshez és a távoli együttműködéshez

A távoli képzés gyakran egyirányú utcának tűnhet, mivel nem lehet tudni, hogy az információk eljutnak-e a hallgatókhoz.

Az AI megváltoztatja ezt, interaktívabbá és hatékonyabbá téve a beilleszkedést és a továbbképzést. A valós idejű visszajelzések, a személyre szabott tanulási útvonalak és az automatizált tudásellenőrzések biztosítják, hogy a képzések vonzóak, dinamikusak és a tudás megőrzésére irányuljanak maradjanak.

Ez segít:

Képzési anyagok létrehozása: Interaktív tanulási tartalmakat hoz létre a képzés utáni személyre szabott forrásokhoz kapcsolódó megbeszélések alapján.

Javítsa az együttműködést: A táblákban és gondolattérképekben alkalmazott AI lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy valós időben, helytől függetlenül együtt ötleteljenek és tervezzenek.

Kövesse nyomon az elkötelezettséget: Figyelemmel kíséri a résztvevők elkötelezettségét, azonosítva, hogy ki vesz részt aktívan és ki veszítheti el a figyelmét.

🔍 Tudta? Az 1930-as években Németországban már működtek zártláncú videotelefonok. Képzelje el a FaceTime-ot... de csak akkor, ha tagja volt egy exkluzív, kormány által működtetett hálózatnak.

AI szoftver használata videohívásokhoz

A legtöbb megbeszélés „nyüzsgőnek” tűnik, de nem produktív.

Egy óra beszélgetés után ugyanaz a teendőlista marad, amivel kezdte.

Az AI megváltoztatja ezt az egyenletet. Ahelyett, hogy a hívások energiát emésztenének fel, a termelékenységet növelő tényezőkké válnak – rögzítik a legfontosabb információkat, kiemelik a prioritásokat, és a beszélgetéseket előrelépéssé alakítják. 👀

Fedezzük fel, hogyan segít áthidalni a virtuális értekezletek és a megvalósítható eredmények közötti szakadékot.

Könnyítse meg az ütemtervezést

Időt találni egy megbeszélésre gyakran nehezebbnek tűnik, mint maga a megbeszélés.

A végtelen üzenetváltások, a naptárral való ügyeskedés és a kézi meghívók még a beszélgetés megkezdése előtt lelassítják a csapatokat. A kontextusfüggő AI megszünteti ezt a súrlódást azáltal, hogy megérti a prioritásokat, a rendelkezésre állást és a munkaterhelést – így a tervezés már nem önmagában egy feladat.

Ahelyett, hogy a naptárak között lapozgatna vagy találgatna a legjobb időpontot, az AI azonnal megmutatja azokat az időpontokat, amelyek mindenki számára megfelelőek és illeszkednek a projekt ütemtervéhez. Az értekezletek célszerűek lesznek, nem pedig zavaróak.

A ClickUp Brain és a ClickUp Calendar segítségével ez az élmény már beépítve van a rendszerbe.

A Brain áttekinti a menetrendeket, feladatokat és határidőket, hogy javaslatot tegyen a legjobb időpontra a kapcsolatfelvételhez, míg a Naptár zökkenőmentessé teszi a megerősítést és a megosztást. Az eredmény: kevesebb időt kell fordítani a találkozók tervezésére, több idő marad azok hatékony lebonyolítására.

Tervezze meg találkozóit természetes nyelven a ClickUp mesterséges intelligenciával működő naptárával.

Videohívásainak rögzítése és leírása

A leírás az, ami megmenti a videohívásokat. Ezt tudjuk.

A beépített AI-eszközökkel már nem kell több eszközt hozzáadnia vagy integrálnia ehhez. Az AI segítségével a leírás zökkenőmentes részévé válhat a folyamatnak.

A ClickUp alkalmazásban a SyncUps egy külön teret hoz létre a videó- és hangellenőrzésekhez, segítve a csapatokat a haladás nyomon követésében, a kihívások kezelésében és a tervek finomításában felesleges késedelmek nélkül.

Tegyük fel, hogy az IT-csapat új szoftverfrissítést vezet be.

Ahelyett, hogy több csatornán keresztül keresné a státuszjelentéseket, közvetlenül elindíthat egy SyncUp-ot a ClickUp Chatben. A csapat tagjai azonnal csatlakozhatnak, és a beépített hang- és videófunkciókat használva valós időben beszélgethetnek. A program minden fontos pontot rögzít, míg a ClickUp Brain leírja ezeket, így könnyen nyomon követhetőek a döntések és a tételek.

Ahogy a csapatok finomítják a terveket, a megbeszéléseket közvetlenül a ClickUp Tasks-hez kapcsolhatják, akár új feladatokat osztanak ki, akár a projekt ütemtervét frissítik. Ezzel megszűnnek az információs szigetek, és a munka egyetlen platformon belül marad szervezett.

Csatlakozzon a ClickUp Chat gyors SyncUp funkciójához, hogy bármikor megbeszéléseket folytathasson.

Rögzítse a legfontosabb információkat az AI Notetaker segítségével

Senki sem álmodik arról, hogy hétfő reggel a gyors tempójú megbeszéléseken minden apró részletet nyomon kövessen. Ez magyarázza az AI jegyzetelők robbanásszerű növekedését az elmúlt években.

Tegyük fel például, hogy egy vezetői csapat a negyedéves teljesítményt vizsgálja.

Ahelyett, hogy valakit kijelölnének a legfontosabb pontok lejegyzésére, mesterséges intelligenciát használnak a találkozók jegyzetelésére, hogy minden megbeszélési pontot rögzítsenek. Az intelligens összefoglalók a hosszú találkozókat világos összefoglalókba sűríti, míg a kereshető átiratok segítségével másodpercek alatt megtalálhatók a konkrét megbeszélések.

Az egyetlen probléma? A legtöbb ember külső jegyzetelőket használ, ami több integrációt jelent, amivel foglalkozni kell. A ClickUp-pal azonban nem! A ClickUp AI Notetaker biztosítja, hogy egyetlen fontos információ se vesszen el, és a beszélgetéseket strukturált összefoglalókba és végrehajtható feladatokba alakítja át, anélkül, hogy kézzel kellene jegyzetelni.

Hagyja, hogy a ClickUp AI Notetaker kezelje a részleteket, így Ön a videohívásra koncentrálhat.

Tegye zökkenőmentesebbé az aszinkron kommunikációt

Amikor a csapatok különböző időzónákban vagy zsúfolt ütemtervekkel dolgoznak, az igazi kihívás nem a beszélgetések lefolytatása.

A legnehezebb feladat az, hogy ezeket a beszélgetéseket gyorsan továbbítsa azoknak, akik nem voltak jelen a teremben. Az AI ezt a feladatot könnyedén megoldja azzal, hogy az élő beszélgetéseket kereshető, megosztható információkká alakítja, amelyek bármikor felhasználhatók.

Ahelyett, hogy a részleteket ismételné vagy a döntéseket újra átrágná, az AI azonnal rögzíti a elmondottakat, kiemeli a legfontosabb pontokat és felvázolja a következő lépéseket. Ez azt jelenti, hogy a frissítések a munka sebességével haladnak, nem a naptárakéval.

A ClickUp Clips segítségével mindez automatikusan megtörténik. Egyszer rögzíti, és az AI leírja, összefoglalja, sőt akár olyan feladatokat is létrehozhat, amelyeket közvetlenül a Docs, Tasks vagy Chat alkalmazásokba helyezhet. Ezenkívül a Clips-eket közvetlenül a ClickUp Docs és Chat alkalmazásokba helyezheti, hogy a beszélgetések kontextusban maradjanak.

Rögzítsen és ossza meg a képernyőfelvételeket a csapatával a ClickUp Clips segítségével.

Adjon értelmet munkájának

Nem az információhiány lassítja a csapatok munkáját.

Legtöbben azzal a ténnyel kell szembenéznünk, hogy ez mindenhol elterjedt.

A találkozók jegyzetek egy helyen találhatók, a haladásról szóló frissítések a műszerfalakon rejtőznek, a kritikus döntések pedig a Slack szálakban vannak eltemetve.

Az AI valódi előnye? Összeilleszti ezeket a töredékeket, így a teljes kép világossá válik.

Ahelyett, hogy energiát pazarolna a kontextus keresésére, az AI kiszűrheti a zajból a fontos információkat – megjelölheti a múlt heti híváson megbeszélt teendőket, összekapcsolhatja azokat a mai dashboard frissítéssel, és linkelheti a chatben a további lépéseket. Hirtelen semmi sem tűnik elszigeteltnek vagy elveszettnek.

A ClickUp Brain pontosan ezt teszi. Kontextusfüggő mesterséges intelligenciaként összekapcsolja a feladatokat, dokumentumokat, irányítópultokat és beszélgetéseket egyetlen értelmes szálba, így a munka nem csak dokumentálva van, hanem meg is értik.

Bónusz: Kövesse nyomon a végtelen csevegési szálakat

A csevegés soha nem áll le – Slack, e-mail, DM-ek – minden gyorsabban halmozódik fel, mint amennyit bárki is végig tud görgetni. Az igazi probléma nem az, hogy lemaradunk egy üzenetről, hanem hogy elveszítjük a fonalat, ami igazán fontos. Az AI ezt úgy oldja meg, hogy kiszűri a zajt, és a lényeget adja át anélkül, hogy megterhelné a felhasználót.

Ahelyett, hogy több száz választ olvasna, egy áttekinthető összefoglalót kap, és a ClickUp Chatben még egy lépéssel tovább mehet. Bármely beszélgetést feladattá alakíthat, a kontextust megőrizheti, és hagyhatja, hogy az Autopilot Agents válogassa a kérdéseket vagy küldjön frissítéseket, miközben Ön a munkára koncentrál.

A felzárkózás már nem olyan, mint a házi feladat. Megkapja a döntéseket, a kéréseket és a következő lépéseket – anélkül, hogy végig kellene hallgatnia a csevegést.

Feladatok automatikus létrehozása a ClickUp Chatből

A videohívások gyakori kihívásai és azok megoldása az AI segítségével

Az aszinkron videokommunikációnak megvannak a maga kihívásai: rossz hangminőség, lassú kapcsolatok és kihagyott részletek.

Szerencsére az AI megoldásokat kínál ezekre a gyakori problémákra, így virtuális találkozói zökkenőmentesebben és hatékonyabban zajlanak.

Vessünk egy pillantást néhány gyakori problémára, amellyel szembesülhet, és a megoldásokra, amelyek segíthetnek Önnek. ⚒️

➡️ Hangminőségi problémák: A háttérzaj vagy a visszhang miatt rossz hangminőség frusztrálóvá teheti a beszélgetéseket. Az AI-alapú zajszűrés kiszűri a zavaró hangokat – például a billentyűzet kopogását, a forgalom zaját vagy a kutyák ugatását –, így biztosítva, hogy minden résztvevő hangja tisztán és könnyen érthetően hallható legyen.

➡️ Videóminőség és megvilágítás: Az alacsony felbontás, a nem megfelelő megvilágítás vagy a zavaros háttér elvonhatja a figyelmet az üzenetről. Az AI-eszközök automatikusan beállítják a fényerőt, javítják a felbontást, és háttérhomályosítást vagy virtuális háttérképet alkalmaznak, így fizikai környezettől függetlenül professzionális megjelenést biztosítanak.

➡️ Félreértések és információtúlterhelés: Hosszú hívások során nehéz nyomon követni a legfontosabb pontokat és döntéseket. Az AI-alapú értekezlet-átírási eszközök valós időben konvertálják az intelligens fejezeteket szöveggé, míg az összefoglaló funkciók kiemelik a fontos tanulságokat, így a nyomon követés és a feladatok kiosztása egyszerűvé válik.

➡️ Elkötelezettség és figyelemcsökkenés: Nehéz lehet felmérni, hogy a távoli értekezlet résztvevői mennyire elkötelezettek. Az AI-elemzés segíthet az érzelmek elemzésében és az interakciós szintek felmérésében.

➡️ Nyelvi korlátok: A globális csapatok gyakran szembesülnek kommunikációs akadályokkal a különböző nyelvek miatt. Az AI fordítóeszközök élő feliratokat és automatikus fordításokat kínálnak, így mindenki megérti a beszélgetést, függetlenül az anyanyelvétől.

➡️ Kapcsolat és sávszélesség ingadozások: Az instabil kapcsolatok késleltetést, pufferelést vagy hívásmegszakadást okozhatnak. Az AI algoritmusok dinamikusan módosítják a videó minőségét a hálózat teljesítménye alapján, így minden résztvevő számára zökkenőmentes és megszakításmentes értekezletet biztosítanak.

A megfelelő (videó)hívás a ClickUp segítségével

Az AI a legtöbb területen javítja az élményt. Ugyanez vonatkozik a videohívásokra is, biztosítva a produktív és szervezett értekezleteket.

Míg a Microsoft Teams és a Zoom videokonferencia-szoftverek átírást, zajszűrést és értekezletkezelést kínálnak, a ClickUp fejlett funkcióival mindent egy helyen egyszerűsít.

A SyncUps egyszerűsíti a beszélgetési témák ütemezését és kezelését, míg a Clips lehetővé teszi a csapatok számára a fontos beszélgetések rögzítését és megosztását. A ClickUp Brain még egy lépéssel tovább megy: leírja a megbeszélések felvételeit, összefoglalja a videó adást, és a cselekvési pontokat végrehajtható feladatokká alakítja.

Akkor mire vár még? Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra! ✅