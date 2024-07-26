Chatbot vs. beszélgető AI: mi a különbség?

Okostelefon-felhasználó vagy? Akkor biztosan tudod, hogy egy egyszerű ébresztő beállítása a hagyományos módon 4-6 lépést igényel, ami körülbelül 20-30 másodpercet vesz igénybe.

Ma már nem kell így lennie. Az AI széles körű integrációjával mindennapi életünkbe, csak annyit kell tenned, hogy kimondod: „Hey Siri” vagy „Ok Google”, és elmondod az utasításokat – az ébresztő 2 másodperc alatt beállítva!

A szabályalapú alapvető chatbotoktól a kifinomult beszélgető AI-ig a technológia hosszú utat tett meg. Ebben a blogbejegyzésben ezt az utat követjük nyomon. Megvizsgáljuk a chatbotok és a beszélgető AI közötti különbségeket, majd megnézzük, hogyan változtatják meg az általunk ismert ügyfélélményt.

Kezdjük!

A csevegőrobotok és a beszélgető AI meghatározása

A chatbot egy olyan szoftver, amely üzenetküldő alkalmazások, weboldalak, mobilalkalmazások vagy telefonon keresztül természetes nyelven tud beszélgetni a felhasználóval.

A beszélgető AI olyan technológiákat jelöl, amelyek lehetővé teszik a gépek számára, hogy természetesen és vonzóan megértsék, feldolgozzák és reagáljanak az emberi nyelvre.

Például egy e-kereskedelmi webhely ügyfélszolgálati chatbotja segíthet a felhasználóknak megtalálni a termékekkel kapcsolatos válaszokat, megrendeléseket leadni, valamint visszaküldéseket és visszatérítéseket feldolgozni. Az ügyfelekkel való beszélgetésre való képességét előre meghatározott szabályok és gépi tanulási algoritmusok teszik lehetővé, amelyek együttesen beszélgető mesterséges intelligenciának nevezhetők.

A beszélgető AI-megoldások alapját képező technológiák közül néhány a következő.

Mesterséges intelligencia

Az AI egy gyűjtőfogalom azoknak a gépeknek, amelyek olyan módon képesek feladatokat végrehajtani, amelyet mi „intelligensnek” tartunk. Ez olyan technológiák kombinációja, amelyek utánozzák az emberi gondolkodást a problémák megoldása érdekében.

Az AI az alapja azoknak a rendszereknek, amelyek adatokból tanulnak, mintákat ismernek fel és döntéseket hoznak. Például a YouTube azon képessége, hogy megértse az Ön preferenciáit és kapcsolódó videókat ajánljon, az AI technológia eredménye.

Gépes tanulás (ML)

Az ML az AI egy alcsoportja, amely önálló tanuló rendszereket épít, amelyek úgy vannak kialakítva, hogy adatokból tanuljanak és idővel javítsák a teljesítményüket anélkül, hogy kifejezetten programoznák őket.

A chatbotokban ez a technológia segít a folyamatos beszélgetések (és egyéb viselkedési adatok) révén ismereteket szerezni az ügyfélről, hogy az alkalmazkodni tudjon.

Természetes nyelvfeldolgozás (NLP)

Az NLP az AI egy olyan területe, amely a természetes nyelven keresztül történő számítógépekkel és emberekkel való interakcióra összpontosít. Egyszerűen fogalmazva: az NLP segítségével a felhasználók például angolul kommunikálhatnak a számítógéppel, ahelyett, hogy C++, Java vagy Python nyelvet használnának.

Az NLP-k a chatbotok alapját képezik. Lehetővé teszik a botok számára, hogy megértsék az emberi nyelvet és megfelelően reagáljanak.

Virtuális asszisztensek

A virtuális asszisztensek, mint például a chatbotok, a beszélgető AI technológia alkalmazásai. Ezek olyan szoftverügynökök, amelyek a felhasználói parancsok alapján feladatok elvégzésére vagy a felhasználói kérdések megválaszolására képesek. Az Apple Siri, a Google Assistant és az Amazon Alexa népszerű virtuális asszisztensek.

A generatív mesterséges intelligencia integrációjával ma már platformokon átívelő, szöveg-, hang- és képalapú virtuális asszisztensek állnak rendelkezésünkre. A WhatsAppba integrált Meta AI bot remek példa erre.

A chatbotok fejlődése a beszélgető AI-ig

Bár az okostelefonok és az internet elterjedése rendkívüli lökést adott a chatbotoknak és a beszélgető AI-alkalmazásoknak, ez aligha új jelenség.

Beszélgetés Elizával (Forrás: Wikimedia Commons )

A korai chatbotok

Az 1960-as évek közepén a MIT kutatói létrehozták az ELIZA nevű beszélgetőprogramot. Ez mintázat-megfeleltetést és előre megírt válaszokat használt. Így az ELIZA-val folytatott beszélgetések kezdetlegesek voltak, és nem tartalmaztak semmilyen mesterséges intelligenciát.

Szabályalapú csevegőrobotok és a korai mesterséges intelligencia

Az internet térnyerésével megjelentek a szabályalapú rendszerek, amelyek előre programozott tudás alapján egyszerű beszélgetéseket folytathatók. Ez utat nyitott a kifinomultabb megközelítéseknek, amelyek statisztikai modelleket és algoritmusokat használtak a válaszok pontosságának és relevanciájának javítására.

Ez az egyik legizgalmasabb időszak a beszélgető AI számára, amely inspirálta a ma általunk használt fejlesztéseket.

Mélytanulás

A mélytanulás a gépi tanulás egy alcsoportja, amely többrétegű neurális hálózatokat (mély hálózatokat) használ az adatok komplex mintáinak modellezésére. Ez lehetővé teszi a rendszer számára, hogy nagy pontossággal megértse és generálja az emberi nyelvet.

A mélytanulási modelleket nagy adathalmazokon képezik ki, hogy felismerjék a mintákat és előrejelzéseket készítsenek. Például az IBM Watsonhoz hasonló mesterséges intelligencia asszisztensek mélytanulást használnak az orvosi adatok elemzésére és előzetes diagnózisok készítésére, segítve ezzel az orvosokat a döntéshozatalban.

Kontextusérzékenység

Amikor a „Python” szót keresed a Google-on, hogyan jeleníti meg a Google a programozási nyelv részleteit, és nem a kígyót (vagy fordítva)?

A válasz a kontextusérzékenység.

A kontextustudatosság a rendszer azon képessége, hogy több interakció során megértse és megjegyezze a beszélgetés kontextusát. A kontextustudatos rendszerek nyomon követik az interakciók történetét és a releváns felhasználói adatokat, hogy személyre szabott válaszokat adjanak.

A Google mélytanulási modellje, a BERT, a korábbi kereséseid és a természetes nyelv megértése alapján kitalálja, mit kereshetsz, és optimalizálja a keresési eredményeket és a beszélgetési válaszokat.

Ugyanez a technológia érti meg Önt, amikor azt mondja: „játszd le a kedvenc dalomat” vagy „állíts be ébresztőt 8-ra” (anélkül, hogy megadná, hogy reggel vagy este).

Generatív mesterséges intelligencia (és ChatGPT)

A ChatGPT egy generatív mesterséges intelligencia megoldás, amelyet az OpenAI fejlesztett ki. Mint minden GenAI, ez is egy nyelvi modell, amely mélytanulást és kontextustudatosságot használ, hogy a felhasználói bevitel alapján emberhez hasonló szöveget generáljon. Kiterjedt beszélgetéseket folytathat, kreatív tartalmakat generálhat és komplex kérdésekre válaszolhat.

Lényegében a GenAI a mondat következő szavát a korábbi szavak által biztosított kontextus alapján jósolja meg. Így a ChatGPT cikkeket tud szerkeszteni, tartalmakat összefoglalni, ötleteket generálni stb.

Bónusz: Optimalizáld a GenAI-val való interakcióidat ezekkel az AI prompt sablonokkal.

Mindezeknek a technológiáknak széles körű felhasználási területeik vannak. A személyes termelékenységtől az önvezető autókig, a beszélgető AI egyre nagyobb teret hódít az iparágakban. Legjelentősebb hatása azonban a ügyfélélményre van. Vizsgáljuk meg ezt közelebbről.

Beszélgető mesterséges intelligencia és csevegőrobotok: szerepük az ügyfélszolgálatban

Hagyományosan a marketing és az ügyfélszolgálat általában technológiailag jártas csapatok. Nyitottak az új technológiákra, és képesek azokat gyorsan átvenni. A csapatok már egy ideje tudják, hogyan kell az AI-t felhasználni a potenciális ügyfelek generálására. Ez vonatkozik a beszélgető AI-ra és a chatbotokra is. Nézzük meg, hogyan.

Ügyfélkérdések és jegykezelés

A vállalkozások AI-eszközöket használnak ügyfélszolgálati célokra weboldalakon, alkalmazásokban és e-kereskedelmi platformokon, mint elsődleges kapcsolattartási pontot számos ügyfélkérdés esetén. Ezek interkom alternatívaként működnek, és jobban megfelelnek a millenniumi és Z generációs ügyfeleknek, akik inkább maguk oldják meg a problémákat, mint hogy valakivel beszéljenek.

Ennek eredményeként a vállalkozások:

Azonnali válaszok

Legyen elérhető 24 órában, 7 napban a héten

Minimalizálja az ügyfelek várakozási idejét

Az ügyfélszolgálati műveletek gyors és költséghatékony bővítése

(A H&M chatbotja, amely beépült az ügyfélszolgálati weboldalukba. Forrás: H&M )

Például a H&M chatbotot használ, hogy segítsen az ügyfeleknek a megrendelések nyomon követésében, a termékek keresésében és a visszaküldésekben, így zökkenőmentes vásárlási élményt biztosítva.

Bónusz: További tippek és stratégiák az AI használatához az ügyfélszolgálatban.

Ügyfélélmény

Amikor a mesterséges intelligenciáról beszélünk a ügyfélélmény (CX) kapcsán, akkor az egyetlen megközelítésként a felhasználókkal beszélő botok jutnak eszünkbe. De nem feltétlenül kell így lennie. Ahogy a Starbucks Deep Brew példája is mutatja, a beszélgető mesterséges intelligencia megkönnyíti a támogató személyzet munkáját, ami jobb ügyfélélményt eredményez. Automatizálhatja a készletgazdálkodást, az ellátási láncot, a készletpótlást stb., így a személyzetnek több ideje marad arra, hogy mélyebb emberi kapcsolatokat építsen ki az ügyfelekkel.

Az AI segíthet a vezetőknek a személyzeti igények előrejelzésében és a beosztások elkészítésében. Az AI segítségével jóval azelőtt előre lehet látni a berendezések karbantartási igényét, hogy a sütő vagy a turmixgép meghibásodna. A Johnson és Martin-Flickinger által elképzelt automatizálás a vásárlók számára láthatatlan lesz, kivéve, hogy talán észreveszik, hogy a Starbucks partnereknek több idejük van velük foglalkozni.

Az AI segíthet a vezetőknek a személyzeti igények előrejelzésében és a beosztások elkészítésében. Az AI segítségével jóval azelőtt előre lehet látni a berendezések karbantartási igényét, hogy a sütő vagy a turmixgép meghibásodna.

A Johnson és Martin-Flickinger által elképzelt automatizálás a vásárlók számára láthatatlan lesz, kivéve, hogy észrevehetik, hogy a Starbucks partnereknek több idejük van velük foglalkozni.

A munkafolyamat hatékonysága

Minden vállalkozásnak több száz ügyfélkapcsolati folyamata van. Az AI munkafolyamat-automatizálással ezeket a folyamatokat hatékonyabbá és eredményesebbé teheti.

A CRM-rendszerekben az AI egyszerűsíti a rutin feladatokat, mint például az adatbevitel, a hívások ütemezése stb. A kommunikáció terén az AI a munkahelyen segíthet automatizált nyomonkövetési e-mailek küldésében a megfelelő üzenettel. Például egy felfedező találkozó után egy jó AI-eszköz összefoglalhatja a megbeszélést, és automatikusan létrehozhatja a teendőket.

A marketingprojekt-menedzsmentben az AI automatizálhatja a manuális és ismétlődő feladatokat. Például a ClickUp Automations lehetővé teszi a marketingprojekt-menedzserek számára, hogy automatikusan:

Sablonok alapján feladatok létrehozása

Állítsd frissítsd az állapotot vagy adj hozzá címkéket az ügyfelek viselkedése alapján

A felhasználói bevitelek alapján mozgassa a feladatokat a munkafolyamatban

Emlékeztetőket küldhet a közelgő határidők alapján

Ha a ClickUp alkalmazást használod, csak adj hozzá cselekvési elemeket minden kiváltó ponthoz, és hagyd, hogy az AI elvégezze a munkát helyetted. Hozz létre egyedi munkafolyamatot, vagy használd a több mint 100 meglévő sablont a munkád automatizálásához.

Növelje az ügyfél-elkötelezettség hatékonyságát a ClickUp Automations segítségével

Adat alapú döntéshozatal

A beszélgető AI remek módja annak, hogy időszerű, kontextusba ágyazott betekintést nyerjen az ügyfeleivel való interakciókról. Kezdőknek a ClickUp Dashboardhoz hasonló funkció fantasztikus módja a láthatóság testreszabásának és egységesítésének a problémák korai felismerése és orvoslása érdekében.

Azonnali jelentések a ClickUp Dashboard segítségével

Egy kis gondolkodással és kísérletezéssel sokkal többet kihozhatsz a beszélgető AI-ból. Például a következő kérdéseket teheted fel:

Hány ügyfél hagyta el a kosarát az elmúlt 3 napban?

Közülük hányan alkalmazták a kuponkódot?

Közülük hányan látogatták meg az e-kereskedelmi weboldalt vagy alkalmazást az első elhagyás óta?

Közülük kik azok a vásárlók, akik több mint 20 vásárlást hajtottak végre?

És milyen az ügyfél-elégedettségi pontszámuk?

Ezzel egy nagyon specifikus listát kapsz azokról a célcsoportokról, akiknek hiper-személyre szabott kommunikációt nyújthatsz.

Az AI-eszközök olyan hasznos információkat nyújtanak, amelyek segítenek a vállalkozásoknak megalapozott döntéseket hozni nemcsak az ügyfélszolgálat, hanem a marketing, a termékek, az értékesítés és más területeken is.

Ügyfélkapcsolat-kezelés

Végül, de nem utolsósorban, egy jó beszélgető AI chatbot jelentős hatással lehet az ügyfélkapcsolat-kezelésre. A CRM-hez használt AI-eszközök számos olyan feladatot elvégezhetnek, amelyek eddig manuálisak és időigényesek voltak.

Folyamatok automatizálása: Az AI képes kezelni az ügyfelek kérdéseit, a megrendelések feldolgozását, a találkozók lefoglalását stb. Automatikusan elintéz mindent a háttérben, így az értékesítési/ügyfélszolgálati munkatársaknak több idejük marad a tartalmas beszélgetésekre.

Személyre szabás: Az AI nagy léptékben képes személyre szabni a szolgáltatásokat. Gondolj csak arra, hogy a Netflix és a YouTube hogyan kínál személyre szabott ajánlásokat több millió felhasználónak. Egy jó beszélgető AI eszköz hasonló képességekkel ruházhatja fel a chatbotjaidat. Mélyreható beszélgetéseket folytathat, és személyre szabott válaszokat/ajánlásokat kínálhat.

Csapat hatékonyság: Az AI eszköz szupererő lehet a marketing eszköztárában. A ClickUp Brain segítségével a csapat tagjai azonnali válaszokat kaphatnak a kérdéseikre, frissítéseket a feladatok állapotáról, emlékeztetőket a határidőkről, összefoglalókat a jegyzetekről és még sok mást!

A ClickUp Brain segítségével minden kérdésére választ kaphat

Mindezek az alkalmazások és felhasználási esetek csupán a modern történelem egy hatalmas fázisának kezdetét jelentik. A beszélgető AI-nek megvan a potenciálja, hogy drámai módon megváltoztassa a dolgok működését, minden területen és felhasználási esetben. Nézzük meg, hogyan is nézhet ez ki.

A chatbotok jövője vs. a beszélgető AI

A chatbotok és a beszélgető AI itt vannak, és maradnak is. A jövőben annyira szorosan összefonódnak életünk szövetével, hogy talán észre sem vesszük, hogy beszélgető AI-ről van szó. Ezeknek a hatásoknak egy része drámai lehet, mások inkább visszafogottabbak. Vessünk rá egy pillantást!

Szakterület

Az AI specializációja már folyamatban van. A ma rendelkezésre álló adatok sokféleségét, mennyiségét és sebességét tekintve már nem lehetséges, hogy a gépi tanulási modellek „mindent tudjanak”. Ezért a chatbotok egyre specializáltabbá válnak, és konkrét iparágakra és feladatokra koncentrálnak.

Például a speciális egészségügyi chatbotok beépülnek a betegellátásba. A befektetési ajánló rendszerek tanácsadói szerepet fognak betölteni.

Jobb érzelmi intelligencia

A korai botok úgy beszéltek, mint, nos, robotok. Ma a beszélgetések ennél árnyaltabbak. Például az Apple Siri-je ismert arról, hogy szórakoztató beszélgetőpartner. Ugyanakkor komoly virtuális asszisztens is. Például felismeri az önkárosításra vagy öngyilkosságra utaló megjegyzéseket, és segélyvonal számot kínál.

A következő generációs beszélgető AI-chatbotok fejlettebb érzelmi intelligenciával rendelkeznek majd, ami lehetővé teszi számukra, hogy jobban megértsék és reagáljanak a felhasználók érzelmi állapotára. Ez magában foglalhatja a hangnem, az érzelmek és a kontextus felismerését, hogy empatikusabb és megfelelőbb válaszokat adjanak.

Többnyelvű és interkulturális kompetencia

Ma a legtöbb beszélgető AI angol nyelvű. Van néhány alkalmazás, amely más nyelveken is megjelenik, például koreai, japán és francia nyelven. A jövőben szinte minden nyelven lesznek beszélgető AI rendszerek.

Megértik a kulturális árnyalatokat, és zökkenőmentesen válthatnak nyelvek között, javítva ezzel a használhatóságot a sokszínű felhasználói bázis számára.

Amikor ez a technológia kiforrottá válik, a chatbotok személyre szabott tanárok lehetnek a diákok és a tanulók számára. Testreszabhatják a tanterveket és a módszereket, hogy azok a legjobban megfeleljenek a tanulók igényeinek, erősségeinek, tempójának és stílusának. Ezzel az oktatás világszerte szélesebb körben elérhetővé válhat.

Több érzékszervet érintő élmények

Jelenleg a beszélgető AI-vel való interakcióink többsége szövegalapú. Még olyan eszközökkel is, mint a ChatGPT, a felhasználóknak be kell gépelniük. A jövőben ez megváltozik.

A felhasználók több érzékszervi élményben részesülhetnek. Képeket vagy videókat oszthat meg, vagy a kívánt formában adhat meg és fogadhat vissza információkat. Lehet, hogy gesztusokkal is kommunikálhat, ami megkönnyíti a jelnyelvet használók számára a hozzáférést.

Ahogyan már láthatja, a jövő valóban fényesnek tűnik. Ahogyan a jelen is. A mai beszélgető AI és chatbot technológiák annyira fejlettek, hogy életét sokkal egyszerűbbé és könnyebbé teszik, mint valaha. Ne várjon túl sokáig!

Kezdje meg a beszélgető AI-kal való ismerkedést a ClickUp segítségével

Hány ébresztőt állít be minden reggel, hogy felébredjen? Valószínűleg a virtuális asszisztense jobban tudja a választ erre a kérdésre, mint Ön maga.

A modern életben a beszélgető AI máris szerepet játszik. Különösen a GenAI növekedésével minden eszközbe valamilyen formában integrálnak AI funkciót.

A legjobb mesterséges intelligencia azonban az, amelyet jól használnak. Míg a mesterséges intelligencia képes egyszarvúkat rajzolni és e-könyveket készíteni, a beszélgető mesterséges intelligencia sikeres használata attól függ, hogy mire van szüksége az üzleti tevékenységéhez.

Mielőtt beszerezne egy chatbot eszközt, vagy elkezdene gondolkodni azon, hogyan integrálhatná az AI-t egy weboldalba, gondolja át, mit szeretne elérni. Növelni szeretné a potenciális ügyfelek számát, hatékonyabban szeretné megoldani az ügyfelek kéréseit, vagy valós idejű jelentéseket szeretne készíteni? Kezdje kicsiben, és építse fel a rendszert.

A ClickUp mesterséges intelligencia eszközei pontosan ezt segítik elő. A szépségük abban rejlik, hogy chatbotként használhatod őket a projektekkel kapcsolatos információk megszerzésére, valamint beszélgető mesterséges intelligenciaként ötletek kidolgozására. Emellett összefoglalhatod a jegyzeteket, azonnali válaszokat kaphatsz, automatizálhatod a manuális feladatokat és még sok minden mást.

Mire vársz még? Próbáld ki a ClickUp-ot még ma!