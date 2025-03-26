ClickUp blog

A 10 legjobb Granola AI alternatíva, amelyet érdemes kipróbálni 2025-ben

A Granola AI egy AI-alapú jegyzetfüzet, amelynek célja a találkozók hatékonyságának növelése azáltal, hogy a felhasználó által begépelt jegyzeteket AI-generált átiratokkal ötvözi. Személyre szabott összefoglalókat készít, kontextust biztosít, és a tolakodó botok elkerülésével a magánélet védelmére összpontosít.

Erősségei ellenére a Granola AI-nak vannak korlátai. Egyes felhasználók hangfelismerési problémákról, videofelvétel hiánya és korlátozott platformtámogatásról (jelenleg csak Mac) számolnak be. Mások szerint az új funkciók megtanulása nehéz, és a mobilalkalmazások hiánya korlátozza a mobil használatot.

Ha Ön is hasonló problémákkal küzd, és szeretne váltani a Granola-ról, mi már elvégeztük az előkészítő munkát. Ebben az útmutatóban bemutatjuk a 10 legjobb Granola AI alternatívát, amelyekkel hatékonyabbá teheti megbeszéléseit.

⏰ 60 másodperces összefoglaló

Íme egy rövid áttekintés a 10 legjobb Granola AI alternatíváról 2025-ben:

  1. ClickUp : A legjobb jegyzeteléshez és all-in-one-meetinghez
  2. Fireflies. ai: A legjobb biztonságos értekezlet-átíráshoz
  3. Fathom: A legjobb automatizált értekezlet-elemzésekhez és CRM-integrációhoz
  4. Otter. ai: A legjobb valós idejű átíráshoz és több találkozó elemzéséhez
  5. MeetGeek. ai: A legjobb a találkozói jegyzetekből a teendők kivonására
  6. Avoma: A legjobb értékesítési intelligencia és beszélgetéselemzéshez
  7. tl;dv: A legjobb többnyelvű értekezletjegyzetek fordításához
  8. Wudpecker: A legjobb korlátlan valós idejű értekezlet-támogatáshoz
  9. Chorus. ai: A legjobb az ügyfélkapcsolatok elemzéséhez
  10. Krisp: A legjobb AI zajszűréshez és élő átíráshoz

Mit kell keresnie a Granola AI alternatíváiban?

A Granola AI alternatíváinak keresésekor fontos, hogy olyan funkciókra koncentrálj, amelyek valóban növelik a termelékenységedet és illeszkednek a munkafolyamatodhoz. Íme, amit érdemes szem előtt tartani a jegyzetelő alkalmazásokkal kapcsolatban:

📌 Könnyű használat: Keressen olyan alkalmazást, amely már az első pillanattól intuitívnak tűnik. A tiszta felület és az egyszerű navigáció a jegyzetek rögzítéséhez nagy különbséget jelenthet.

📌 Megbízható szinkronizálás az eszközök között: A jegyzetek mindenhol elérhetők legyenek – telefonon, laptopon vagy táblagépen. Győződjön meg arról, hogy az alkalmazás zökkenőmentesen szinkronizál, adatvesztés és késések nélkül.

📌 Hatékony keresés és szervezés: Egy jó AI jegyzetelő alkalmazásnak segítenie kell a jegyzetek gyors megtalálásában. Keressen intelligens címkézést, szűrőkkel ellátott fejlett keresést és mapparendszereket, amelyek mindent rendezett állapotban tartanak.

📌 Adatvédelem és biztonság: Válasszon egy erős titkosítással és egyértelmű adatvédelmi irányelvekkel rendelkező alkalmazást, hogy adatai biztonságban legyenek.

📌 Testreszabási lehetőségek: Mindenki másképp dolgozik, és más együttműködési és kommunikációs eszközöket használ. A legjobb Granola AI alternatíva lehetővé teszi a sablonok vagy munkafolyamatok személyre szabását, hogy azok megfeleljenek az Ön személyes igényeinek.

A 10 legjobb Granola AI alternatíva

Nincs szükség kompromisszumokra a Granola AI Notetaker korlátai miatt; íme néhány Granola AI alternatíva:

1. ClickUp (a legjobb jegyzeteléshez és all-in-one értekezletekhez)

Kereshető átiratok a ClickUp AI Notetaker segítségével
Kereshető átiratok a ClickUp AI Notetaker + ClickUp Brain kombinációval

Különböző alkalmazásokat használ a megbeszélésekhez, jegyzetekhez és feladatokhoz? Ez hatékonyságcsökkenéshez, termelékenységvesztéshez és az információk szétszóródásához vezet.

A ClickUp, a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, ötvözi a jegyzetelést, a feladatkezelést és a csapatmunkát – mindezt AI segítségével.

ClickUp AI Notetaker

A ClickUp AI Notetaker személyes, AI-alapú találkozóasszisztensként működik, amely könnyedén rögzíti, összefoglalja és rendszerezi a megbeszéléseket. Feljegyzi a találkozók jegyzőkönyvét , kivonja a legfontosabb információkat, és cselekvésre késztető teendőlistákat készít.

A legjobb az egészben, hogy zökkenőmentesen integrálható a Zoom, a Google Meet és a Microsoft Teams alkalmazásokkal, így a tökéletes társává válik az értekezleteken.

Granola AI alternatívák: ClickUp AI Notetaker
Automatizálja a jegyzetek, összefoglalók és teendők létrehozását a ClickUp AI Notetaker segítségével

ClickUp Docs

Mi több? Megkapja a teljes találkozó felvételét és átiratát, így bármikor visszatérhet a híváshoz, hogy megismerje a részletes kontextust! Az összes felvétel és jegyzetet gondosan tárolja a privát ClickUp Docs, ahol szükség szerint címkézheti, formázhatja és megoszthatja őket.

A ClickUp Docs segítségével:

  • Formázza a jegyzeteket a jobb olvashatóság érdekében
  • Használja a kétirányú linkelést a jegyzetek és a feladatok összekapcsolásához.
  • Valós időben együttműködhet csapatával
Kezelje a találkozók felvételeit, jegyzeteket és összefoglalókat a ClickUp Docs-ban

ClickUp Brain

Párosítsa ezt a ClickUp Brain-nel, az AI asszisztenssel, amely új szintre emeli a jegyzetelést. Összefoglalja a hosszú értekezletek jegyzetét tömör cselekvési pontokká, feladatokat és alfeladatokat generál az értekezlet jegyzetéből, átformázza a jegyzeteket a jobb szerkezet és áttekinthetőség érdekében, és akár le is fordítja az értekezlet jegyzetét.

Elemezze a találkozók jegyzőkönyveit, és kapjon gyors válaszokat a ClickUp Brain segítségével.
Összefoglalja és finomítsa jegyzeteit, és tartson mindent strukturáltan a ClickUp Brain segítségével

Ezek a fejlett funkciók az AI-alapú együttműködéssel kombinálva a találkozói jegyzeteket hasznosítható információkká alakítják, amelyek növelik a termelékenységet.

Találkozó sablonok

A jegyzetek készítése egy dolog, azok hatékony strukturálása pedig egy másik. A ClickUp számos sablont kínál, köztük a ClickUp Meeting Notes Template sablont, amely segít a találkozók napirendjének kezelésében, a találkozók jegyzőkönyveinek rögzítésében és a követő intézkedések dokumentálásában.

ClickUp értekezletjegyzet-sablon
Ingyenes sablon
Tartsa napirendjeit, legfontosabb pontjait és nyomon követendő feladatait rendezett formában a ClickUp Meeting Notes Template segítségével.

A ClickUp segítségével a találkozói, jegyzetei és gondolatai mindig rendezettek és hozzáférhetők maradnak, így könnyebben valósíthatja meg ötleteit.

A ClickUp legjobb funkciói

  • Tartson megbeszéléseket, állítson össze napirendeket, készítsen jegyzeteket és rendeljen hozzá feladatokat – mindezt a ClickUp Meetings segítségével. Nincs többé váltogatás az alkalmazások között, hogy nyomon kövesse, miről volt szó és mit kell tenni.
  • Csevegjen, beszélje meg a feladatokat, ossza meg a frissítéseket, és működjön együtt valós időben anélkül, hogy szem elől tévesztené a fontos részleteket. Más alkalmazásokban szétszórt üzenetekkel ellentétben a ClickUp Chat minden projektet összekapcsol.
  • A megbeszéléseken elhangzottakat konkrét feladatokká alakíthatja, határidővel, felelőssel és prioritásokkal. A ClickUp Tasks segítségével minden teendő nyomon követhető, így semmi sem maradhat el.
  • A ClickUp Notepad segítségével fontos gondolatokat, emlékeztetőket és feladatokat jegyezhet fel anélkül, hogy megzavarná a munkafolyamatát.

A ClickUp korlátai

  • A sokféle funkció miatt a tanulási görbe meredek.

ClickUp árak

  • Örökre ingyenes
  • Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
  • Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható 7 USD/felhasználó áron.
  • ClickUp AI Notetaker: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, mindössze 6 dollár/hó/felhasználó áron.

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Lenyűgöző, hogy mennyi időt spóroltunk meg a megbeszéléseken, mióta áttértünk a ClickUp-ra. Ami korábban heti három órát vett igénybe az események tervezése és frissítése, most alig több mint egy órát vesz igénybe. A részt vevő csapatoknak így több idejük marad a fontosabb marketingfeladatokra koncentrálni.

Lenyűgöző, hogy mennyi időt spóroltunk meg a megbeszéléseken, mióta áttértünk a ClickUp-ra. Ami korábban heti három órát vett igénybe az események tervezése és frissítése, most alig több mint egy órát vesz igénybe. Az érintett csapatoknak így több idejük marad a fontosabb marketingfeladatokra koncentrálni.

📖 További információ: Hogyan használjuk a mondatjegyzetelési módszert (sablonokkal)

2. Fireflies. ai (A legjobb biztonságos találkozók átírásához)

Granola AI alternatívák: Fireflies.ai
via Fireflies

A Fireflies. ai egy népszerű, AI-alapú értekezlet-asszisztens, amely lehetővé teszi a beszélgetések nagy pontosságú leírását, összefoglalását és elemzését. Rögzíti a Zoom, Google Meet és MS Teams platformokon zajló értekezleteket, és a megbeszéléseket strukturált, kereshető tudásbázissá alakítja.

Mi több? Kap egy ChatGPT-alapú asszisztenst, amely igény szerint generálja a követő e-maileket, feladatokat és összefoglalókat, növelve ezzel a megbeszélések utáni termelékenységet. A Fireflies emellett megfelel a vállalati biztonsági szabványoknak is, végpontok közötti titkosítással, SOC 2 Type 2 tanúsítvánnyal és HIPAA/GDPR-megfeleléssel, biztosítva az adatok biztonságos kezelését. Továbbá, több mint 50 üzleti alkalmazás integrációjával automatizálhatja a megbeszélések munkafolyamatait manuális erőfeszítés nélkül.

Fireflies. ai legjobb funkciói

  • Keresse meg a megbeszélések konkrét pillanatait egy keresőfunkcióval, amely átvizsgálja a teljes könyvtárban található átiratokat és hangfelvételeket.
  • Adjon hozzá iparág-specifikus kifejezéseket az AI szótárához a pontosabb átírások és összefoglalók érdekében.
  • Tegye közzé a találkozók jegyzetét, a teendőket és az összefoglalókat közvetlenül olyan CRM-ekbe, mint a Salesforce, így csökkentve a kézi adatbevitelt.
  • Több mint 100 nyelven, 95%-os pontossággal készíthet jegyzeteket a megbeszélésekről.

Fireflies. ai korlátai

  • Egyes felhasználók szerint hiányoznak a részletes AI-elemzések több találkozóról, ami megnehezíti az átfogó elemzést.
  • Az ingyenes csomag funkciói korlátozottak, nincs videofelvétel és tárolás, és egyes felhasználók zavarónak tartják, hogy a botok csatlakoznak a megbeszélésekhez.

Fireflies. ai árak

  • Ingyenes
  • Pro: 18 USD/hó
  • Üzleti: 29 USD/hó
  • Vállalati: 39 USD/hó

Fireflies. ai értékelések és vélemények

  • G2: 4,8/5 (több mint 600 értékelés)
  • Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Fireflies. ai-ről a valódi felhasználók?

Imádom, hogy a Fireflies lehetővé teszi számomra, hogy aktív hallgatóként és résztvevőként vegyek részt a rögzített és leírt megbeszéléseken. Már nem vagyok kötve a tollamhoz és a jegyzetfüzetemhez. Azt is szeretem, hogy ha lemaradok egy megbeszélésről, elolvashatom az összefoglalót és a leiratot, hogy megtudjam, mi történt valójában. Zökkenőmentesen bevezettük és integráltuk a megbeszéléseinkbe, és az irodánkban mindenki hetente többször is használja. ’

Imádom, hogy a Fireflies lehetővé teszi számomra, hogy aktív hallgatóként és résztvevőként vegyek részt a rögzített és leírt megbeszéléseken. Már nem vagyok kötve a tollamhoz és a jegyzetfüzetemhez. Azt is szeretem, hogy ha lemaradok egy megbeszélésről, elolvashatom az összefoglalót és a leiratot, hogy megtudjam, mi történt valójában. Zökkenőmentesen bevezettük és integráltuk a megbeszéléseinkbe, és az irodánkban mindenki hetente többször is használja. ’

💡Profi tipp: Állítson be egyedi kulcsszavakat és triggereket az AI jegyzetelőjében, hogy kiemelje a kritikus pontokat. Ha például gyakran követ nyomon határidőket, állítsa be az AI-t úgy, hogy kiemelje az olyan kifejezéseket, mint „esedékesség”, „határidő” vagy „benyújtási dátum”.

3. Fathom (A legjobb automatizált értekezlet-elemzésekhez és CRM-integrációhoz)

Granola AI alternatívák: Fathom
via Fathom

A Fathom egy helyen rögzíti és leírja az összes csapatértekezletet és felfedező beszélgetést. Ez lehetővé teszi az értékesítési csapatok számára, hogy elemezzék a beszélgetéseket, és meghatározzák a legjobb értékesítési üzeneteket, vagy kiderítsék, melyik csapattagoknak van szükségük további képzésre.

Közvetlenül integrálhatja CRM-ekkel és dokumentációs platformokkal, mint például a Google Docs, a Notion és az Asana, hogy biztosítsa a munkafolyamat automatizálásának zavartalan működését. Ráadásul olyan funkciókkal, mint az élő átírás, többnyelvű támogatás és azonnali találkozó-letöltések, a Fathom kiküszöböli a kézi jegyzetelés szükségességét, így a találkozó utáni elemzés gyorsabbá és pontosabbá válik.

Fathom legjobb funkciói

  • Hívások közben azonnal hozzáférhet pontos és strukturált átiratokhoz
  • A legfontosabb tanulságok, döntések és feladatok azonosítása és kategorizálása, csökkentve ezzel a manuális nyomon követés szükségességét.
  • Ossza meg könnyedén a hívás összefoglalóját az értékesítési és az ügyfélszolgálati csapat között

Fathom korlátai

  • A generált értekezlet-összefoglalók néha pontatlanok vagy hiányosak, ami potenciális félreértésekhez vezethet.
  • A Fathom csak a Zoommal érhető el.

Fathom árak

  • Alapcsomag: 29 USD/hó
  • Pro: 39 USD/hó

Fathom értékelések és vélemények:

  • G2: 5/5 (4500+ értékelés)
  • Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Fathomról a valódi felhasználók?

A megbeszélés utáni teendők aranyat érnek. Az „Ask Fathom” funkció is fantasztikus. Olyan kérdéseket feltenni, mint „Mi volt az a három legfontosabb ok, amiért Michael nem akart továbbmenni az én megoldásommal?”, egyszerűen fantasztikus.

A megbeszélés utáni teendők aranyat érnek. Az „Ask Fathom” funkció is fantasztikus. Olyan kérdéseket feltenni, mint „Mi volt az a három legfontosabb ok, amiért Michael nem akart továbbmenni az én megoldásommal?”, egyszerűen fantasztikus.

📖 További információ: A legjobb Fathom AI alternatívák az AI jegyzeteléshez

🧠 Tudta? Az AI jegyzetelési piac robbanásszerűen növekszik! 2023-ban 450 millió dollárra becsült értékét 2033-ra 2,3 milliárd dollárra növelheti, ami lenyűgöző, 18,7%-os éves növekedési ütemnek felel meg.

4. Otter. ai (A legjobb valós idejű átíráshoz és több találkozó elemzéséhez)

Granola AI alternatívák: Otter.ai
via Otter.ai

Az Otter. ai, egy hatékony AI-alapú átírási platform, valós időben alakítja át a beszédet szöveggé. Feldolgozza a virtuális találkozók hanganyagát, természetes nyelvfeldolgozást (NLP) alkalmaz az átírások strukturálására, és lehetővé teszi az élő együttműködést kiemelt részekkel, megjegyzésekkel és időbélyegekkel.

Az Otter. ai integrálható naptárakkal, automatizálhatja a találkozók összefoglalásait, és az AI chatbot segítségével lekérdezheti a korábbi átiratokat. A több találkozó elemzésének, az egyéni szókincsnek és a párhuzamos felvételeknek a támogatásával az Otter. ai hatékony eszközzé válik a komplex felhasználói beviteleket kezelő csapatok számára.

Otter. ai legjobb funkciói

  • Az Otter.ai élő átírási motorjával azonnal rögzítheti a beszélt tartalmat.
  • Több találkozó során egyszerre nyerjen betekintést. Keressen átírásokat AI-alapú lekérdezésekkel, hogy azonosítsa a legfontosabb mintákat és megbeszéléseket.
  • Tanítsd meg az Otter. ai-t a domain-specifikus szakzsargon, rövidítések és vállalati terminológia felismerésére.
  • Kérje az Otter AI chatbotját, hogy készítsen azonnali összefoglalókat, döntéseket vagy teendőket a korábbi megbeszélésekről.

Otter. ai korlátai

  • A CRM-integrációhoz legalább 10 felhasználói hely szükséges, ezért kisebb csapatok számára kevésbé alkalmas.
  • Csak hangot rögzít, videofelvétel csak az Enterprise csomagban elérhető.
  • Elsősorban angol nyelvű valós idejű átírást támogat, más nyelvek támogatása korlátozott.

Otter. ai árak

  • Ingyenes
  • Pro: 16,99 USD/hó
  • Üzleti: 30 USD/hó
  • Vállalatok: Egyedi árazás

Otter. ai értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5 (290 értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (90+ értékelés)

Mit mondanak az Otter. ai-ról a valódi felhasználók?

Az Otterben az a legjobb, hogy teljes figyelmemet azoknak szentelhetem, akikkel telefonon beszélek, anélkül, hogy folyamatosan jegyzetelnem kellene. A beszélgetések szabadabban folyhatnak, több kérdést tehetek fel és sokkal több információt tudok meg, mert tudom, hogy az Otter jegyzetel és hangfelvételt készít.

Az Otterben az a legjobb, hogy teljes figyelmemet azoknak szentelhetem, akikkel telefonon beszélek, anélkül, hogy folyamatosan jegyzetelnem kellene. A beszélgetések szabadabban folyhatnak, több kérdést tehetek fel és sokkal több információt tudok meg, mert tudom, hogy az Otter jegyzetel és hangfelvételt készít.

5. MeetGeek. ai (A legjobb a találkozói jegyzetekből a teendők kivonásához)

Granola AI alternatívák: MeetGeek.ai
via MeetGeek

A MeetGeek. ai önállóan csatlakozik a tervezett értekezletekhez, nagy pontosságú beszédfelismeréssel rögzíti a beszélgetéseket, és strukturált összefoglalókat készít. Valós idejű cselekvési tételek felismerésével és kereshető átiratokkal rendelkezik, amelyek segítségével gyorsan előhívhatók a legfontosabb információk.

Több mint 30 nyelven képes lefordítani a leiratokat, és integrálható olyan platformokkal, mint a Zoom, a Microsoft Teams és a Google Meet. Emellett segíthet a projektmenedzsereknek a munkafolyamatok automatizálásában azáltal, hogy a találkozókból nyert információkat integrálja a CRM-ekbe és a feladatkezelő rendszerekbe.

MeetGeek. ai legjobb funkciói

  • Konvertálja a beszédet pontos, időbélyeggel ellátott átiratokká anélkül, hogy megnyomná a „Felvétel” gombot.
  • Az AI-vezérelt feldolgozás biztosítja a magas minőségű átírást több mint 30 támogatott nyelven.
  • Ugorj a beszélgetés bármely részéhez anélkül, hogy manuálisan át kellene keresned a videofájlokat.

MeetGeek. ai korlátai

  • A találkozók felvételei és átiratai nem exportálhatók PDF formátumban, ami korlátozza a formátum rugalmasságát.
  • A mappák (lejátszási listák) hiánya miatt a felhasználók nem tudják kategorizálni vagy csoportosítani a találkozókat, ami megnehezíti a tartalomkezelést.

MeetGeek. ai árak

  • Ingyenes
  • Pro: 19 USD/hó
  • Üzleti: 39 USD/hó
  • Vállalati: 59 USD/hó

Miro értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)
  • Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a MeetGeek.ai-ról a valódi felhasználók?

Imádom, hogy nem kell jegyzeteket készítenem, feljegyzéseket készítenem, és még azt sem kell kitalálnom, hogy mit hagytam ki, mert még ha nem is vagyok jelen a megbeszélésen, a MeekGeek ott lesz helyettem, és minden apró részletet összefoglal! Még jobb, ha meg lehet mondani, hogy a felvételben pontosan hol található egy adott téma. Ez olyan jó! Segít megszervezni a dolgokat, és mindig egy lépéssel előrébb járni!

Imádom, hogy nem kell jegyzeteket készítenem, feljegyzéseket készítenem, és még azt sem kell kitalálnom, hogy mit hagytam ki, mert még ha nem is vagyok jelen a megbeszélésen, a MeekGeek ott lesz helyettem, és minden apró részletet összefoglal! Még jobb, ha meg lehet mondani, hogy a felvételben pontosan hol található egy adott téma. Ez olyan jó! Segít megszervezni a dolgokat, és mindig egy lépéssel előrébb járni!

💡Profi tipp: Egyes AI-eszközök lehetővé teszik, hogy egyéni utasításokkal irányítsa a jegyzetelést. Próbáljon ki emlékeztetőket beállítani a határidőkhöz, döntéseket megjelölni vagy témák szerinti összefoglalásokat kérni, hogy koncentráltabb betekintést nyerjen.

6. Avoma (A legjobb értékesítési intelligencia és beszélgetéselemzéshez)

Granola AI alternatívák: Avoma
via Avoma

Az Avoma jelentése „A Very Organized Meeting Assistant” (nagyon szervezett értekezlet-asszisztens), amely hatékonyan feldolgozza és elemzi az értékesítési beszélgetéseket. Ez egy AI-vezérelt bevételi intelligencia platform, amelyet valós idejű előrejelzésre és ügyletkezelésre terveztek. A gépi tanulás kihasználásával az Avoma ügyletek állapotát értékeli, nyomon követi a folyamat változásait és automatizálja a CRM frissítéseket.

Az Avoma nyomon követi az értékesítési módszereket és a beszélgetési adatok alapján előrejelzi a bevételi eredményeket. Az AI-alapú copilot segítségével értékesítési csapataik kiküszöbölhetik a találgatásokat, csökkenthetik az üzletkötési kockázatokat és javíthatják az előrejelzések pontosságát manuális beavatkozás nélkül.

Az Avoma legjobb funkciói

  • Felismerje az értékesítési hívások, e-mailek és megbeszélések mintáit, hogy felmérje az üzletek állapotát.
  • Rögzítse és naplózza valós időben minden értékesítési interakciót
  • Frissíti a CRM-rekordokat a találkozók jegyzetével, a legfontosabb döntésekkel és a teendőkkel, így biztosítva, hogy a csapatok a legfrissebb adatokkal dolgozzanak.

Az Avoma korlátai

  • A konkrét hívásrészletek elérésének folyamata nehézkes, mivel manuális keresést igényel a lejátszási listákban, közvetlen letöltési lehetőség nélkül.
  • Az AI jegyzetelő néha késve csatlakozik a megbeszélésekhez, és előfordulhat, hogy rosszul azonosítja a beszélőket, ami befolyásolja a leírások pontosságát.

Az Avoma árai

  • AI Meeting Assistant: 29 USD/hó
  • Conversation Intelligence: 69 USD/hó
  • Bevételi intelligencia: 99 USD/hó

Avoma értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (több mint 1300 értékelés)
  • Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Avoma-ról a valódi felhasználók?

Nagyon könnyű használni. A Zoom és más videohívó rendszerekkel való beállítása nagyon egyszerű. Nemcsak rögzíti a beszélgetést, hanem összefoglalja és lehetővé teszi a leirat elolvasását is. Hetente legalább háromszor használom. Igazi életmentő!

Nagyon könnyű használni. A Zoom és más videohívó rendszerekkel való beállítása nagyon egyszerű. Nemcsak rögzíti a beszélgetést, hanem összefoglalja és lehetővé teszi a leirat elolvasását is. Hetente legalább háromszor használom. Igazi életmentő!

📖 További információ: ClickUp AI kontra Notion AI: melyik AI eszköz a legjobb?

7. tl;dv (A legjobb többnyelvű találkozói jegyzetek fordításához)

Granola AI alternatívák: tl;dv
via tl;dv

A tl;dv egy AI-alapú jegyzetelő eszköz, amelyet olyan csapatok számára fejlesztettek ki, akiknek nem csak a jegyzetek készítésére van szükségük. Felveszi, leírja és kivonja a legfontosabb információkat a megbeszélésekből, és zökkenőmentesen integrálható CRM-ekkel, jegyrendszerekkel és több mint 5000 eszközzel.

A tl;dv támogatja a Google Meet, a Zoom és a Microsoft Teams találkozók rögzítését. Ezenkívül automatikusan frissíti a CRM mezőket, és továbbítja a teendőket olyan eszközökhöz, mint a Jira és a Slack. A tl;dv ideális kis- és középvállalkozások értékesítési csapatai számára, de többnyelvű támogatással, biztonsági funkciókkal és coaching eszközökkel a termék-, mérnöki és ügyfélsiker-csapatok számára is hasznos.

tl;dv legjobb funkciók

  • Automatikusan felismeri a beszélőket, összefoglalja a beszélgetéseket és kategorizálja az információkat a gyors visszakeresés érdekében.
  • Szinkronizálja a hívásokkal kapcsolatos információkat közvetlenül a CRM-mezőkbe, például a Salesforce-ba és a HubSpot-ba, így elkerülheti a kézi adatbevitelt és naprakészen tarthatja a nyilvántartásokat.
  • Jelölje meg a találkozók legfontosabb pillanatait időbélyegekkel és címkézze meg a csapat tagjait, akikről azonnal e-mailben értesítést kapnak közvetlen lejátszási linkekkel.
  • Összesítse egyszerre több megbeszélésből származó információkat a beérkező levelek mappájába közvetlenül elküldött, előre ütemezett jelentésekkel.

tl;dv korlátozások

  • A mobilalkalmazás kevésbé intuitív, mint a desktop verzió, ami megnehezíti a mobil használatot.
  • A valós idejű átírás nem elérhető, ami korlátozza a találkozók tartalmához való azonnali hozzáférést.

tl;dv árak

  • Ingyenes
  • Pro: 29 USD/hó
  • Üzleti: 98 USD/hó
  • Vállalatok: Egyedi árazás

tl;dv értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 330 értékelés)
  • Capterra: Nincs elérhető értékelés

Mit mondanak a tl;dv-ről a valódi felhasználók?

A tl;dv a legjobb eszköz, amit francia beszélgetések rögzítésére használtam, még gyors beszéd és rossz hangminőség esetén is kiválóan teljesít, pontosan rögzítve a beszélgetést. Csodálatos, hogy időbélyeggel ellátott összefoglalók segítségével áttekinthetők a legfontosabb pontok, testreszabható sablonokat kínál a releváns információk megosztásához, és könnyen használható felülettel rendelkezik, hasznos oktatóanyagokkal. Ráadásul a felvételek projekt szerinti rendezésének lehetősége mindent egyszerűvé tesz.

A tl;dv a legjobb eszköz, amit francia beszélgetések rögzítésére használtam, még gyors beszéd és rossz hangminőség esetén is kiválóan teljesít, pontosan rögzítve a beszélgetést. Csodálatos, hogy időbélyeggel ellátott összefoglalók segítségével áttekinthetők a legfontosabb pontok, testreszabható sablonokat kínál a releváns információk megosztásához, és könnyen használható felülettel rendelkezik, hasznos oktatóanyagokkal. Ráadásul a felvételek projekt szerinti rendezésének lehetősége mindent egyszerűvé tesz.

📮ClickUp Insight: A találkozók hatékonyságáról szóló felmérésünk szerint a válaszadók közel 40%-a hetente 4-8 vagy annál több találkozón vesz részt, amelyek mindegyike legfeljebb egy órás. Ez azt jelenti, hogy a szervezeten belül elképesztő mennyiségű időt fordítanak a találkozókra.

Mi lenne, ha visszaszerezhetné azt az időt? A ClickUp integrált AI Notetaker funkciója azonnali értekezlet-összefoglalók segítségével akár 30%-kal is növelheti a termelékenységet, míg a ClickUp Brain automatizált feladatkezeléssel és egyszerűsített munkafolyamatokkal segít, így az órákig tartó értekezletekből hasznosítható információk születnek.

8. Wudpecker (A legjobb korlátlan valós idejű értekezlet-támogatáshoz)

Wudpecket valós idejű értekezlet-támogatáshoz
Wudpecker

A Wudpecker egy AI-alapú értekezlet-asszisztens, amely fejlett természetes nyelvfeldolgozási és GPT-3 technológiát használ az értekezletekből származó információk és teendők kivonásához, valamint a követő e-mailek megírásához.

Kiemelkedő funkciója az AI-alapú lekérdezési rendszer, amely lehetővé teszi, hogy a megbeszélés közben kérdéseket tegyen fel, és valós időben, a kontextust figyelembe vevő válaszokat kapjon. Ráadásul a Wudpecker platformok közötti felvételkészítési funkciója virtuális és személyes megbeszélések esetén is működik, anélkül, hogy botokra lenne szükség.

A Wudpecker legjobb funkciói

  • Kivonhatja a legfontosabb információkat, teendőket és döntéseket a megbeszélésekből anélkül, hogy azokat manuálisan át kellene nézni.
  • Tegyen fel valós idejű kérdéseket a megbeszélések során, és kapjon azonnali, kontextusfüggő válaszokat.
  • Korlátlan számú találkozót rögzíthet tárolási vagy időbeli korlátozások nélkül, bármilyen eszközön.
  • Integrálja a Slack, Notion, HubSpot és más alkalmazásokkal, hogy a jegyzeteket ott tárolhassa, ahol szüksége van rájuk.

A Wudpecker korlátai

  • A leiratok gyakran tartalmaznak elírásokat, téves hivatkozásokat és hibákat, ezért megosztás előtt manuális ellenőrzés szükséges.
  • Nincs lehetőség arra, hogy a jegyzetelőt kizárjuk bizonyos ismétlődő értekezletekből, ezért minden alkalommal manuális beavatkozásra van szükség.

Wudpecker árak

  • Ingyenes
  • Plusz: 19 USD/hó
  • Pro: 32 USD/hó

Wudpecker értékelések és vélemények

  • Nincs elég értékelés

9. Chorus. ai (A legjobb az ügyfélkapcsolatok elemzéséhez)

Chorus.ai értékesítési csapatok és beszélgetéselemzés számára
via Zoom Marketplace

A ZoomInfo által fejlesztett Chorus.ai egy beszélgetéselemző platform, amely a vevői interakciók elemzésével segíti a vállalkozásokat az értékesítési teljesítmény javításában. Valós időben rögzíti, leírja és elemzi a beszélgetéseket. Az eredmény? Növekedés a potenciális ügyfelek számában és a bevételekben.

A platform csatlakozik az online értekezletekhez, még a nem tervezetthez is, és rögzíti mind az audiót, mind a képernyő megosztását. AI-t használ a legfontosabb vitapontok, például az árak vagy az ellenvetések azonosítására, és zökkenőmentesen integrálódik olyan eszközökkel, mint a Salesforce és a Zoom, hogy megvalósítható betekintést nyújtson az értékesítési csapatoknak.

Chorus. ai legjobb funkciói

  • A megbeszélések után azonnal hozzáférhet a pontos hívásjegyzőkönyvekhez, így könnyedén frissítheti a CRM-eket vagy elküldheti a követő e-maileket.
  • Kiemelje a kockázatokat, lehetőségeket és kritikus témákat, mint például a következő lépéseket vagy ellenvetéseket a beszélgetések során.
  • Kövesse nyomon az ügyfelekkel való interakciókat, a pozitív visszajelzéseket és az elkötelezettséget kifejező mondatokat, hogy segítsen a csapatoknak gyorsabban lezárni az üzleteket és összehangolni a tevékenységeket az értékesítési célokkal.

A Chorus.ai korlátai

  • A felvétel feltöltése több órát/napot is igénybe vehet.
  • A találkozók összefoglalói hiányosak lehetnek

Chorus. ai árak

  • Egyedi árazás

Chorus. ai értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (2960+ értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (60+ értékelés)

Mit mondanak a Chorus.ai-ról a valódi felhasználók?

A Chorus lehetővé teszi, hogy kivonatokat készítsek az ügyfelekkel folytatott megbeszélések fontos részeiből, és azokat közvetlenül elküldjem ügyfeleimnek. Emellett hatalmas segítséget nyújtanak a megbeszélések részleteinek könnyen olvasható formátumba rendezésében, és felbecsülhetetlen értékűek a jegyzetek készítésében.

A Chorus lehetővé teszi, hogy kivonatokat készítsek az ügyfelekkel folytatott megbeszélések fontos részeiből, és azokat közvetlenül elküldjem ügyfeleimnek. Emellett hatalmas segítséget nyújtanak a megbeszélések részleteinek könnyen olvasható formátumba rendezésében, és felbecsülhetetlen értékűek a jegyzeteléshez.

📖 További információ: Hogyan használjuk a diagramos jegyzetelési módszert (sablonokkal!)

10. Krisp (A legjobb AI zajszűrés élő átírással)

Krisp az AI zajszűréshez élő átírással
via Krisp

Ha a találkozók során a háttérzaj a legnagyobb gondja, akkor a Krisp a megoldás. A Krisp egy AI-alapú találkozóasszisztens, amelynek célja az audio minőség javítása és a jegyzetelés automatizálása. A hagyományos átírási eszközöktől eltérően valós idejű AI zajszűrést, akcentus lokalizálást és élő AI tolmácsolást kínál.

A Krisp botmentes AI jegyzetelési funkciója lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy összefoglalókat és teendőket hozzanak létre anélkül, hogy további résztvevőket kellene hozzáadniuk a hívásaikhoz.

A Krisp legjobb funkciói

  • Valós időben távolítsa el a háttérzajt, például a billentyűzet kattogását vagy a kávézóban hallható beszélgetéseket, így kristálytiszta hangzást biztosítva.
  • Fordítsa le a beszélt beszélgetéseket útközben több mint 20 nyelvre, így nincs szükség emberi tolmácsokra.
  • Konvertálja az akcentusokat hat AI-generált hanggá, javítva ezzel a globális csapatok közötti kommunikációt és az ügyfelekkel való interakciókat.
  • Hozzáférés valós idejű átíráshoz automatikus PII-szerkesztéssel, ami biztonságossá és kompatibilissé teszi az UCaaS és CCaaS platformokkal.

A Krisp korlátai

  • Egyéni felhasználók szerint a háttérzaj eltávolító funkció nem kompatibilis a Bluetooth-eszközökkel és más fejhallgatókkal.
  • A kevésbé erős processzorral rendelkező számítógépek felhasználói panaszkodtak a rendszer lelassulására.

Krisp árak

  • Ingyenes
  • Pro: 8 USD/hó
  • Üzleti: 15 USD/hó

Krisp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (560 értékelés)
  • Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Krispről a valódi felhasználók?

Imádom, hogy könnyen integrálható bármely videokonferencia-platformba. Könnyen használható, és remek ügyfélszolgálattal is rendelkezik. Nagyon ajánlom ezt a szoftvert a munkahelyi mindennapi használatra. Ha nincs jó processzorod, akkor kissé lelassíthatja a rendszeredet.

Imádom, hogy könnyen integrálható bármely videokonferencia-platformba. Könnyen használható, és remek ügyfélszolgálattal is rendelkezik. Nagyon ajánlom ezt a szoftvert a munkahelyi mindennapi használatra. Ha nincs jó processzorod, akkor kissé lelassíthatja a rendszeredet.

🙂 Érdekesség: A NASA vezeti a Krisp ügyfélkörének listáját olyan nagy nevek mellett, mint a Sony és az Atlassian.

Növelje a találkozók hatékonyságát a ClickUp AI Notetaker segítségével

Jegyzeteket készíteni úgy, hogy közben figyelmes maradsz, nehéz feladat, és a fontos részletek kihagyása lelassíthatja a munkádat. Ha nem kedveled az Avomát, rengeteg alternatíva közül választhatsz. Ha azonban egy all-in-one eszközt keresel AI-alapú értekezletek rögzítéséhez, feladatkezeléshez és csapatmunkához, próbáld ki a ClickUp-ot.

A ClickUp AI Notetaker automatikusan csatlakozik az értekezletekhez, hallgatja és rögzíti a lényeges pontokat, így Önnek nem kell ezzel foglalkoznia. Többé nem kell átkutatnia a rendezetlen jegyzeteket, és nem veszíti szem elől a teendőket. Ehelyett világos, strukturált összefoglalásokat kap, amelyekkel mindenről naprakész maradhat.

A ClickUp segítségével a beszélgetésre koncentrálhat, míg az AI elvégzi a nehéz munkát. Regisztráljon a ClickUp-ra, és változtassa meg a jegyzetelési módszereit a megbeszéléseken.

