A 10 legjobb Granola AI alternatíva, amelyet érdemes kipróbálni 2025-ben

A Granola AI egy AI-alapú jegyzetfüzet, amelynek célja a találkozók hatékonyságának növelése azáltal, hogy a felhasználó által begépelt jegyzeteket AI-generált átiratokkal ötvözi. Személyre szabott összefoglalókat készít, kontextust biztosít, és a tolakodó botok elkerülésével a magánélet védelmére összpontosít.
Erősségei ellenére a Granola AI-nak vannak korlátai. Egyes felhasználók hangfelismerési problémákról, videofelvétel hiánya és korlátozott platformtámogatásról (jelenleg csak Mac) számolnak be. Mások szerint az új funkciók megtanulása nehéz, és a mobilalkalmazások hiánya korlátozza a mobil használatot.
Ha Ön is hasonló problémákkal küzd, és szeretne váltani a Granola-ról, mi már elvégeztük az előkészítő munkát. Ebben az útmutatóban bemutatjuk a 10 legjobb Granola AI alternatívát, amelyekkel hatékonyabbá teheti megbeszéléseit.
⏰ 60 másodperces összefoglaló
Íme egy rövid áttekintés a 10 legjobb Granola AI alternatíváról 2025-ben:
- ClickUp : A legjobb jegyzeteléshez és all-in-one-meetinghez
- Fireflies. ai: A legjobb biztonságos értekezlet-átíráshoz
- Fathom: A legjobb automatizált értekezlet-elemzésekhez és CRM-integrációhoz
- Otter. ai: A legjobb valós idejű átíráshoz és több találkozó elemzéséhez
- MeetGeek. ai: A legjobb a találkozói jegyzetekből a teendők kivonására
- Avoma: A legjobb értékesítési intelligencia és beszélgetéselemzéshez
- tl;dv: A legjobb többnyelvű értekezletjegyzetek fordításához
- Wudpecker: A legjobb korlátlan valós idejű értekezlet-támogatáshoz
- Chorus. ai: A legjobb az ügyfélkapcsolatok elemzéséhez
- Krisp: A legjobb AI zajszűréshez és élő átíráshoz
Mit kell keresnie a Granola AI alternatíváiban?
A Granola AI alternatíváinak keresésekor fontos, hogy olyan funkciókra koncentrálj, amelyek valóban növelik a termelékenységedet és illeszkednek a munkafolyamatodhoz. Íme, amit érdemes szem előtt tartani a jegyzetelő alkalmazásokkal kapcsolatban:
📌 Könnyű használat: Keressen olyan alkalmazást, amely már az első pillanattól intuitívnak tűnik. A tiszta felület és az egyszerű navigáció a jegyzetek rögzítéséhez nagy különbséget jelenthet.
📌 Megbízható szinkronizálás az eszközök között: A jegyzetek mindenhol elérhetők legyenek – telefonon, laptopon vagy táblagépen. Győződjön meg arról, hogy az alkalmazás zökkenőmentesen szinkronizál, adatvesztés és késések nélkül.
📌 Hatékony keresés és szervezés: Egy jó AI jegyzetelő alkalmazásnak segítenie kell a jegyzetek gyors megtalálásában. Keressen intelligens címkézést, szűrőkkel ellátott fejlett keresést és mapparendszereket, amelyek mindent rendezett állapotban tartanak.
📌 Adatvédelem és biztonság: Válasszon egy erős titkosítással és egyértelmű adatvédelmi irányelvekkel rendelkező alkalmazást, hogy adatai biztonságban legyenek.
📌 Testreszabási lehetőségek: Mindenki másképp dolgozik, és más együttműködési és kommunikációs eszközöket használ. A legjobb Granola AI alternatíva lehetővé teszi a sablonok vagy munkafolyamatok személyre szabását, hogy azok megfeleljenek az Ön személyes igényeinek.
A 10 legjobb Granola AI alternatíva
Nincs szükség kompromisszumokra a Granola AI Notetaker korlátai miatt; íme néhány Granola AI alternatíva:
1. ClickUp (a legjobb jegyzeteléshez és all-in-one értekezletekhez)
Különböző alkalmazásokat használ a megbeszélésekhez, jegyzetekhez és feladatokhoz? Ez hatékonyságcsökkenéshez, termelékenységvesztéshez és az információk szétszóródásához vezet.
A ClickUp, a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, ötvözi a jegyzetelést, a feladatkezelést és a csapatmunkát – mindezt AI segítségével.
ClickUp AI Notetaker
A ClickUp AI Notetaker személyes, AI-alapú találkozóasszisztensként működik, amely könnyedén rögzíti, összefoglalja és rendszerezi a megbeszéléseket. Feljegyzi a találkozók jegyzőkönyvét , kivonja a legfontosabb információkat, és cselekvésre késztető teendőlistákat készít.
A legjobb az egészben, hogy zökkenőmentesen integrálható a Zoom, a Google Meet és a Microsoft Teams alkalmazásokkal, így a tökéletes társává válik az értekezleteken.
ClickUp Docs
Mi több? Megkapja a teljes találkozó felvételét és átiratát, így bármikor visszatérhet a híváshoz, hogy megismerje a részletes kontextust! Az összes felvétel és jegyzetet gondosan tárolja a privát ClickUp Docs, ahol szükség szerint címkézheti, formázhatja és megoszthatja őket.
A ClickUp Docs segítségével:
- Formázza a jegyzeteket a jobb olvashatóság érdekében
- Használja a kétirányú linkelést a jegyzetek és a feladatok összekapcsolásához.
- Valós időben együttműködhet csapatával
ClickUp Brain
Párosítsa ezt a ClickUp Brain-nel, az AI asszisztenssel, amely új szintre emeli a jegyzetelést. Összefoglalja a hosszú értekezletek jegyzetét tömör cselekvési pontokká, feladatokat és alfeladatokat generál az értekezlet jegyzetéből, átformázza a jegyzeteket a jobb szerkezet és áttekinthetőség érdekében, és akár le is fordítja az értekezlet jegyzetét.
Ezek a fejlett funkciók az AI-alapú együttműködéssel kombinálva a találkozói jegyzeteket hasznosítható információkká alakítják, amelyek növelik a termelékenységet.
Találkozó sablonok
A jegyzetek készítése egy dolog, azok hatékony strukturálása pedig egy másik. A ClickUp számos sablont kínál, köztük a ClickUp Meeting Notes Template sablont, amely segít a találkozók napirendjének kezelésében, a találkozók jegyzőkönyveinek rögzítésében és a követő intézkedések dokumentálásában.
A ClickUp segítségével a találkozói, jegyzetei és gondolatai mindig rendezettek és hozzáférhetők maradnak, így könnyebben valósíthatja meg ötleteit.
A ClickUp legjobb funkciói
- Tartson megbeszéléseket, állítson össze napirendeket, készítsen jegyzeteket és rendeljen hozzá feladatokat – mindezt a ClickUp Meetings segítségével. Nincs többé váltogatás az alkalmazások között, hogy nyomon kövesse, miről volt szó és mit kell tenni.
- Csevegjen, beszélje meg a feladatokat, ossza meg a frissítéseket, és működjön együtt valós időben anélkül, hogy szem elől tévesztené a fontos részleteket. Más alkalmazásokban szétszórt üzenetekkel ellentétben a ClickUp Chat minden projektet összekapcsol.
- A megbeszéléseken elhangzottakat konkrét feladatokká alakíthatja, határidővel, felelőssel és prioritásokkal. A ClickUp Tasks segítségével minden teendő nyomon követhető, így semmi sem maradhat el.
- A ClickUp Notepad segítségével fontos gondolatokat, emlékeztetőket és feladatokat jegyezhet fel anélkül, hogy megzavarná a munkafolyamatát.
A ClickUp korlátai
- A sokféle funkció miatt a tanulási görbe meredek.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható 7 USD/felhasználó áron.
- ClickUp AI Notetaker: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, mindössze 6 dollár/hó/felhasználó áron.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?
Lenyűgöző, hogy mennyi időt spóroltunk meg a megbeszéléseken, mióta áttértünk a ClickUp-ra. Ami korábban heti három órát vett igénybe az események tervezése és frissítése, most alig több mint egy órát vesz igénybe. A részt vevő csapatoknak így több idejük marad a fontosabb marketingfeladatokra koncentrálni.
📖 További információ: Hogyan használjuk a mondatjegyzetelési módszert (sablonokkal)
2. Fireflies. ai (A legjobb biztonságos találkozók átírásához)
A Fireflies. ai egy népszerű, AI-alapú értekezlet-asszisztens, amely lehetővé teszi a beszélgetések nagy pontosságú leírását, összefoglalását és elemzését. Rögzíti a Zoom, Google Meet és MS Teams platformokon zajló értekezleteket, és a megbeszéléseket strukturált, kereshető tudásbázissá alakítja.
Mi több? Kap egy ChatGPT-alapú asszisztenst, amely igény szerint generálja a követő e-maileket, feladatokat és összefoglalókat, növelve ezzel a megbeszélések utáni termelékenységet. A Fireflies emellett megfelel a vállalati biztonsági szabványoknak is, végpontok közötti titkosítással, SOC 2 Type 2 tanúsítvánnyal és HIPAA/GDPR-megfeleléssel, biztosítva az adatok biztonságos kezelését. Továbbá, több mint 50 üzleti alkalmazás integrációjával automatizálhatja a megbeszélések munkafolyamatait manuális erőfeszítés nélkül.
Fireflies. ai legjobb funkciói
- Keresse meg a megbeszélések konkrét pillanatait egy keresőfunkcióval, amely átvizsgálja a teljes könyvtárban található átiratokat és hangfelvételeket.
- Adjon hozzá iparág-specifikus kifejezéseket az AI szótárához a pontosabb átírások és összefoglalók érdekében.
- Tegye közzé a találkozók jegyzetét, a teendőket és az összefoglalókat közvetlenül olyan CRM-ekbe, mint a Salesforce, így csökkentve a kézi adatbevitelt.
- Több mint 100 nyelven, 95%-os pontossággal készíthet jegyzeteket a megbeszélésekről.
Fireflies. ai korlátai
- Egyes felhasználók szerint hiányoznak a részletes AI-elemzések több találkozóról, ami megnehezíti az átfogó elemzést.
- Az ingyenes csomag funkciói korlátozottak, nincs videofelvétel és tárolás, és egyes felhasználók zavarónak tartják, hogy a botok csatlakoznak a megbeszélésekhez.
Fireflies. ai árak
- Ingyenes
- Pro: 18 USD/hó
- Üzleti: 29 USD/hó
- Vállalati: 39 USD/hó
Fireflies. ai értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (több mint 600 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a Fireflies. ai-ről a valódi felhasználók?
Imádom, hogy a Fireflies lehetővé teszi számomra, hogy aktív hallgatóként és résztvevőként vegyek részt a rögzített és leírt megbeszéléseken. Már nem vagyok kötve a tollamhoz és a jegyzetfüzetemhez. Azt is szeretem, hogy ha lemaradok egy megbeszélésről, elolvashatom az összefoglalót és a leiratot, hogy megtudjam, mi történt valójában. Zökkenőmentesen bevezettük és integráltuk a megbeszéléseinkbe, és az irodánkban mindenki hetente többször is használja. ’
💡Profi tipp: Állítson be egyedi kulcsszavakat és triggereket az AI jegyzetelőjében, hogy kiemelje a kritikus pontokat. Ha például gyakran követ nyomon határidőket, állítsa be az AI-t úgy, hogy kiemelje az olyan kifejezéseket, mint „esedékesség”, „határidő” vagy „benyújtási dátum”.
3. Fathom (A legjobb automatizált értekezlet-elemzésekhez és CRM-integrációhoz)
A Fathom egy helyen rögzíti és leírja az összes csapatértekezletet és felfedező beszélgetést. Ez lehetővé teszi az értékesítési csapatok számára, hogy elemezzék a beszélgetéseket, és meghatározzák a legjobb értékesítési üzeneteket, vagy kiderítsék, melyik csapattagoknak van szükségük további képzésre.
Közvetlenül integrálhatja CRM-ekkel és dokumentációs platformokkal, mint például a Google Docs, a Notion és az Asana, hogy biztosítsa a munkafolyamat automatizálásának zavartalan működését. Ráadásul olyan funkciókkal, mint az élő átírás, többnyelvű támogatás és azonnali találkozó-letöltések, a Fathom kiküszöböli a kézi jegyzetelés szükségességét, így a találkozó utáni elemzés gyorsabbá és pontosabbá válik.
Fathom legjobb funkciói
- Hívások közben azonnal hozzáférhet pontos és strukturált átiratokhoz
- A legfontosabb tanulságok, döntések és feladatok azonosítása és kategorizálása, csökkentve ezzel a manuális nyomon követés szükségességét.
- Ossza meg könnyedén a hívás összefoglalóját az értékesítési és az ügyfélszolgálati csapat között
Fathom korlátai
- A generált értekezlet-összefoglalók néha pontatlanok vagy hiányosak, ami potenciális félreértésekhez vezethet.
- A Fathom csak a Zoommal érhető el.
Fathom árak
- Alapcsomag: 29 USD/hó
- Pro: 39 USD/hó
Fathom értékelések és vélemények:
- G2: 5/5 (4500+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a Fathomról a valódi felhasználók?
A megbeszélés utáni teendők aranyat érnek. Az „Ask Fathom” funkció is fantasztikus. Olyan kérdéseket feltenni, mint „Mi volt az a három legfontosabb ok, amiért Michael nem akart továbbmenni az én megoldásommal?”, egyszerűen fantasztikus.
📖 További információ: A legjobb Fathom AI alternatívák az AI jegyzeteléshez
🧠 Tudta? Az AI jegyzetelési piac robbanásszerűen növekszik! 2023-ban 450 millió dollárra becsült értékét 2033-ra 2,3 milliárd dollárra növelheti, ami lenyűgöző, 18,7%-os éves növekedési ütemnek felel meg.
4. Otter. ai (A legjobb valós idejű átíráshoz és több találkozó elemzéséhez)
Az Otter. ai, egy hatékony AI-alapú átírási platform, valós időben alakítja át a beszédet szöveggé. Feldolgozza a virtuális találkozók hanganyagát, természetes nyelvfeldolgozást (NLP) alkalmaz az átírások strukturálására, és lehetővé teszi az élő együttműködést kiemelt részekkel, megjegyzésekkel és időbélyegekkel.
Az Otter. ai integrálható naptárakkal, automatizálhatja a találkozók összefoglalásait, és az AI chatbot segítségével lekérdezheti a korábbi átiratokat. A több találkozó elemzésének, az egyéni szókincsnek és a párhuzamos felvételeknek a támogatásával az Otter. ai hatékony eszközzé válik a komplex felhasználói beviteleket kezelő csapatok számára.
Otter. ai legjobb funkciói
- Az Otter.ai élő átírási motorjával azonnal rögzítheti a beszélt tartalmat.
- Több találkozó során egyszerre nyerjen betekintést. Keressen átírásokat AI-alapú lekérdezésekkel, hogy azonosítsa a legfontosabb mintákat és megbeszéléseket.
- Tanítsd meg az Otter. ai-t a domain-specifikus szakzsargon, rövidítések és vállalati terminológia felismerésére.
- Kérje az Otter AI chatbotját, hogy készítsen azonnali összefoglalókat, döntéseket vagy teendőket a korábbi megbeszélésekről.
Otter. ai korlátai
- A CRM-integrációhoz legalább 10 felhasználói hely szükséges, ezért kisebb csapatok számára kevésbé alkalmas.
- Csak hangot rögzít, videofelvétel csak az Enterprise csomagban elérhető.
- Elsősorban angol nyelvű valós idejű átírást támogat, más nyelvek támogatása korlátozott.
Otter. ai árak
- Ingyenes
- Pro: 16,99 USD/hó
- Üzleti: 30 USD/hó
- Vállalatok: Egyedi árazás
Otter. ai értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (290 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (90+ értékelés)
Mit mondanak az Otter. ai-ról a valódi felhasználók?
Az Otterben az a legjobb, hogy teljes figyelmemet azoknak szentelhetem, akikkel telefonon beszélek, anélkül, hogy folyamatosan jegyzetelnem kellene. A beszélgetések szabadabban folyhatnak, több kérdést tehetek fel és sokkal több információt tudok meg, mert tudom, hogy az Otter jegyzetel és hangfelvételt készít.
5. MeetGeek. ai (A legjobb a találkozói jegyzetekből a teendők kivonásához)
A MeetGeek. ai önállóan csatlakozik a tervezett értekezletekhez, nagy pontosságú beszédfelismeréssel rögzíti a beszélgetéseket, és strukturált összefoglalókat készít. Valós idejű cselekvési tételek felismerésével és kereshető átiratokkal rendelkezik, amelyek segítségével gyorsan előhívhatók a legfontosabb információk.
Több mint 30 nyelven képes lefordítani a leiratokat, és integrálható olyan platformokkal, mint a Zoom, a Microsoft Teams és a Google Meet. Emellett segíthet a projektmenedzsereknek a munkafolyamatok automatizálásában azáltal, hogy a találkozókból nyert információkat integrálja a CRM-ekbe és a feladatkezelő rendszerekbe.
MeetGeek. ai legjobb funkciói
- Konvertálja a beszédet pontos, időbélyeggel ellátott átiratokká anélkül, hogy megnyomná a „Felvétel” gombot.
- Az AI-vezérelt feldolgozás biztosítja a magas minőségű átírást több mint 30 támogatott nyelven.
- Ugorj a beszélgetés bármely részéhez anélkül, hogy manuálisan át kellene keresned a videofájlokat.
MeetGeek. ai korlátai
- A találkozók felvételei és átiratai nem exportálhatók PDF formátumban, ami korlátozza a formátum rugalmasságát.
- A mappák (lejátszási listák) hiánya miatt a felhasználók nem tudják kategorizálni vagy csoportosítani a találkozókat, ami megnehezíti a tartalomkezelést.
MeetGeek. ai árak
- Ingyenes
- Pro: 19 USD/hó
- Üzleti: 39 USD/hó
- Vállalati: 59 USD/hó
Miro értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a MeetGeek.ai-ról a valódi felhasználók?
Imádom, hogy nem kell jegyzeteket készítenem, feljegyzéseket készítenem, és még azt sem kell kitalálnom, hogy mit hagytam ki, mert még ha nem is vagyok jelen a megbeszélésen, a MeekGeek ott lesz helyettem, és minden apró részletet összefoglal! Még jobb, ha meg lehet mondani, hogy a felvételben pontosan hol található egy adott téma. Ez olyan jó! Segít megszervezni a dolgokat, és mindig egy lépéssel előrébb járni!
💡Profi tipp: Egyes AI-eszközök lehetővé teszik, hogy egyéni utasításokkal irányítsa a jegyzetelést. Próbáljon ki emlékeztetőket beállítani a határidőkhöz, döntéseket megjelölni vagy témák szerinti összefoglalásokat kérni, hogy koncentráltabb betekintést nyerjen.
6. Avoma (A legjobb értékesítési intelligencia és beszélgetéselemzéshez)
Az Avoma jelentése „A Very Organized Meeting Assistant” (nagyon szervezett értekezlet-asszisztens), amely hatékonyan feldolgozza és elemzi az értékesítési beszélgetéseket. Ez egy AI-vezérelt bevételi intelligencia platform, amelyet valós idejű előrejelzésre és ügyletkezelésre terveztek. A gépi tanulás kihasználásával az Avoma ügyletek állapotát értékeli, nyomon követi a folyamat változásait és automatizálja a CRM frissítéseket.
Az Avoma nyomon követi az értékesítési módszereket és a beszélgetési adatok alapján előrejelzi a bevételi eredményeket. Az AI-alapú copilot segítségével értékesítési csapataik kiküszöbölhetik a találgatásokat, csökkenthetik az üzletkötési kockázatokat és javíthatják az előrejelzések pontosságát manuális beavatkozás nélkül.
Az Avoma legjobb funkciói
- Felismerje az értékesítési hívások, e-mailek és megbeszélések mintáit, hogy felmérje az üzletek állapotát.
- Rögzítse és naplózza valós időben minden értékesítési interakciót
- Frissíti a CRM-rekordokat a találkozók jegyzetével, a legfontosabb döntésekkel és a teendőkkel, így biztosítva, hogy a csapatok a legfrissebb adatokkal dolgozzanak.
Az Avoma korlátai
- A konkrét hívásrészletek elérésének folyamata nehézkes, mivel manuális keresést igényel a lejátszási listákban, közvetlen letöltési lehetőség nélkül.
- Az AI jegyzetelő néha késve csatlakozik a megbeszélésekhez, és előfordulhat, hogy rosszul azonosítja a beszélőket, ami befolyásolja a leírások pontosságát.
Az Avoma árai
- AI Meeting Assistant: 29 USD/hó
- Conversation Intelligence: 69 USD/hó
- Bevételi intelligencia: 99 USD/hó
Avoma értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 1300 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak az Avoma-ról a valódi felhasználók?
Nagyon könnyű használni. A Zoom és más videohívó rendszerekkel való beállítása nagyon egyszerű. Nemcsak rögzíti a beszélgetést, hanem összefoglalja és lehetővé teszi a leirat elolvasását is. Hetente legalább háromszor használom. Igazi életmentő!
📖 További információ: ClickUp AI kontra Notion AI: melyik AI eszköz a legjobb?
7. tl;dv (A legjobb többnyelvű találkozói jegyzetek fordításához)
A tl;dv egy AI-alapú jegyzetelő eszköz, amelyet olyan csapatok számára fejlesztettek ki, akiknek nem csak a jegyzetek készítésére van szükségük. Felveszi, leírja és kivonja a legfontosabb információkat a megbeszélésekből, és zökkenőmentesen integrálható CRM-ekkel, jegyrendszerekkel és több mint 5000 eszközzel.
A tl;dv támogatja a Google Meet, a Zoom és a Microsoft Teams találkozók rögzítését. Ezenkívül automatikusan frissíti a CRM mezőket, és továbbítja a teendőket olyan eszközökhöz, mint a Jira és a Slack. A tl;dv ideális kis- és középvállalkozások értékesítési csapatai számára, de többnyelvű támogatással, biztonsági funkciókkal és coaching eszközökkel a termék-, mérnöki és ügyfélsiker-csapatok számára is hasznos.
tl;dv legjobb funkciók
- Automatikusan felismeri a beszélőket, összefoglalja a beszélgetéseket és kategorizálja az információkat a gyors visszakeresés érdekében.
- Szinkronizálja a hívásokkal kapcsolatos információkat közvetlenül a CRM-mezőkbe, például a Salesforce-ba és a HubSpot-ba, így elkerülheti a kézi adatbevitelt és naprakészen tarthatja a nyilvántartásokat.
- Jelölje meg a találkozók legfontosabb pillanatait időbélyegekkel és címkézze meg a csapat tagjait, akikről azonnal e-mailben értesítést kapnak közvetlen lejátszási linkekkel.
- Összesítse egyszerre több megbeszélésből származó információkat a beérkező levelek mappájába közvetlenül elküldött, előre ütemezett jelentésekkel.
tl;dv korlátozások
- A mobilalkalmazás kevésbé intuitív, mint a desktop verzió, ami megnehezíti a mobil használatot.
- A valós idejű átírás nem elérhető, ami korlátozza a találkozók tartalmához való azonnali hozzáférést.
tl;dv árak
- Ingyenes
- Pro: 29 USD/hó
- Üzleti: 98 USD/hó
- Vállalatok: Egyedi árazás
tl;dv értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 330 értékelés)
- Capterra: Nincs elérhető értékelés
Mit mondanak a tl;dv-ről a valódi felhasználók?
A tl;dv a legjobb eszköz, amit francia beszélgetések rögzítésére használtam, még gyors beszéd és rossz hangminőség esetén is kiválóan teljesít, pontosan rögzítve a beszélgetést. Csodálatos, hogy időbélyeggel ellátott összefoglalók segítségével áttekinthetők a legfontosabb pontok, testreszabható sablonokat kínál a releváns információk megosztásához, és könnyen használható felülettel rendelkezik, hasznos oktatóanyagokkal. Ráadásul a felvételek projekt szerinti rendezésének lehetősége mindent egyszerűvé tesz.
📮ClickUp Insight: A találkozók hatékonyságáról szóló felmérésünk szerint a válaszadók közel 40%-a hetente 4-8 vagy annál több találkozón vesz részt, amelyek mindegyike legfeljebb egy órás. Ez azt jelenti, hogy a szervezeten belül elképesztő mennyiségű időt fordítanak a találkozókra.
Mi lenne, ha visszaszerezhetné azt az időt? A ClickUp integrált AI Notetaker funkciója azonnali értekezlet-összefoglalók segítségével akár 30%-kal is növelheti a termelékenységet, míg a ClickUp Brain automatizált feladatkezeléssel és egyszerűsített munkafolyamatokkal segít, így az órákig tartó értekezletekből hasznosítható információk születnek.
8. Wudpecker (A legjobb korlátlan valós idejű értekezlet-támogatáshoz)
A Wudpecker egy AI-alapú értekezlet-asszisztens, amely fejlett természetes nyelvfeldolgozási és GPT-3 technológiát használ az értekezletekből származó információk és teendők kivonásához, valamint a követő e-mailek megírásához.
Kiemelkedő funkciója az AI-alapú lekérdezési rendszer, amely lehetővé teszi, hogy a megbeszélés közben kérdéseket tegyen fel, és valós időben, a kontextust figyelembe vevő válaszokat kapjon. Ráadásul a Wudpecker platformok közötti felvételkészítési funkciója virtuális és személyes megbeszélések esetén is működik, anélkül, hogy botokra lenne szükség.
A Wudpecker legjobb funkciói
- Kivonhatja a legfontosabb információkat, teendőket és döntéseket a megbeszélésekből anélkül, hogy azokat manuálisan át kellene nézni.
- Tegyen fel valós idejű kérdéseket a megbeszélések során, és kapjon azonnali, kontextusfüggő válaszokat.
- Korlátlan számú találkozót rögzíthet tárolási vagy időbeli korlátozások nélkül, bármilyen eszközön.
- Integrálja a Slack, Notion, HubSpot és más alkalmazásokkal, hogy a jegyzeteket ott tárolhassa, ahol szüksége van rájuk.
A Wudpecker korlátai
- A leiratok gyakran tartalmaznak elírásokat, téves hivatkozásokat és hibákat, ezért megosztás előtt manuális ellenőrzés szükséges.
- Nincs lehetőség arra, hogy a jegyzetelőt kizárjuk bizonyos ismétlődő értekezletekből, ezért minden alkalommal manuális beavatkozásra van szükség.
Wudpecker árak
- Ingyenes
- Plusz: 19 USD/hó
- Pro: 32 USD/hó
Wudpecker értékelések és vélemények
- Nincs elég értékelés
9. Chorus. ai (A legjobb az ügyfélkapcsolatok elemzéséhez)
A ZoomInfo által fejlesztett Chorus.ai egy beszélgetéselemző platform, amely a vevői interakciók elemzésével segíti a vállalkozásokat az értékesítési teljesítmény javításában. Valós időben rögzíti, leírja és elemzi a beszélgetéseket. Az eredmény? Növekedés a potenciális ügyfelek számában és a bevételekben.
A platform csatlakozik az online értekezletekhez, még a nem tervezetthez is, és rögzíti mind az audiót, mind a képernyő megosztását. AI-t használ a legfontosabb vitapontok, például az árak vagy az ellenvetések azonosítására, és zökkenőmentesen integrálódik olyan eszközökkel, mint a Salesforce és a Zoom, hogy megvalósítható betekintést nyújtson az értékesítési csapatoknak.
Chorus. ai legjobb funkciói
- A megbeszélések után azonnal hozzáférhet a pontos hívásjegyzőkönyvekhez, így könnyedén frissítheti a CRM-eket vagy elküldheti a követő e-maileket.
- Kiemelje a kockázatokat, lehetőségeket és kritikus témákat, mint például a következő lépéseket vagy ellenvetéseket a beszélgetések során.
- Kövesse nyomon az ügyfelekkel való interakciókat, a pozitív visszajelzéseket és az elkötelezettséget kifejező mondatokat, hogy segítsen a csapatoknak gyorsabban lezárni az üzleteket és összehangolni a tevékenységeket az értékesítési célokkal.
A Chorus.ai korlátai
- A felvétel feltöltése több órát/napot is igénybe vehet.
- A találkozók összefoglalói hiányosak lehetnek
Chorus. ai árak
- Egyedi árazás
Chorus. ai értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (2960+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (60+ értékelés)
Mit mondanak a Chorus.ai-ról a valódi felhasználók?
A Chorus lehetővé teszi, hogy kivonatokat készítsek az ügyfelekkel folytatott megbeszélések fontos részeiből, és azokat közvetlenül elküldjem ügyfeleimnek. Emellett hatalmas segítséget nyújtanak a megbeszélések részleteinek könnyen olvasható formátumba rendezésében, és felbecsülhetetlen értékűek a jegyzetek készítésében.
📖 További információ: Hogyan használjuk a diagramos jegyzetelési módszert (sablonokkal!)
10. Krisp (A legjobb AI zajszűrés élő átírással)
Ha a találkozók során a háttérzaj a legnagyobb gondja, akkor a Krisp a megoldás. A Krisp egy AI-alapú találkozóasszisztens, amelynek célja az audio minőség javítása és a jegyzetelés automatizálása. A hagyományos átírási eszközöktől eltérően valós idejű AI zajszűrést, akcentus lokalizálást és élő AI tolmácsolást kínál.
A Krisp botmentes AI jegyzetelési funkciója lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy összefoglalókat és teendőket hozzanak létre anélkül, hogy további résztvevőket kellene hozzáadniuk a hívásaikhoz.
A Krisp legjobb funkciói
- Valós időben távolítsa el a háttérzajt, például a billentyűzet kattogását vagy a kávézóban hallható beszélgetéseket, így kristálytiszta hangzást biztosítva.
- Fordítsa le a beszélt beszélgetéseket útközben több mint 20 nyelvre, így nincs szükség emberi tolmácsokra.
- Konvertálja az akcentusokat hat AI-generált hanggá, javítva ezzel a globális csapatok közötti kommunikációt és az ügyfelekkel való interakciókat.
- Hozzáférés valós idejű átíráshoz automatikus PII-szerkesztéssel, ami biztonságossá és kompatibilissé teszi az UCaaS és CCaaS platformokkal.
A Krisp korlátai
- Egyéni felhasználók szerint a háttérzaj eltávolító funkció nem kompatibilis a Bluetooth-eszközökkel és más fejhallgatókkal.
- A kevésbé erős processzorral rendelkező számítógépek felhasználói panaszkodtak a rendszer lelassulására.
Krisp árak
- Ingyenes
- Pro: 8 USD/hó
- Üzleti: 15 USD/hó
Krisp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (560 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a Krispről a valódi felhasználók?
Imádom, hogy könnyen integrálható bármely videokonferencia-platformba. Könnyen használható, és remek ügyfélszolgálattal is rendelkezik. Nagyon ajánlom ezt a szoftvert a munkahelyi mindennapi használatra. Ha nincs jó processzorod, akkor kissé lelassíthatja a rendszeredet.
🙂 Érdekesség: A NASA vezeti a Krisp ügyfélkörének listáját olyan nagy nevek mellett, mint a Sony és az Atlassian.
Növelje a találkozók hatékonyságát a ClickUp AI Notetaker segítségével
Jegyzeteket készíteni úgy, hogy közben figyelmes maradsz, nehéz feladat, és a fontos részletek kihagyása lelassíthatja a munkádat. Ha nem kedveled az Avomát, rengeteg alternatíva közül választhatsz. Ha azonban egy all-in-one eszközt keresel AI-alapú értekezletek rögzítéséhez, feladatkezeléshez és csapatmunkához, próbáld ki a ClickUp-ot.
A ClickUp AI Notetaker automatikusan csatlakozik az értekezletekhez, hallgatja és rögzíti a lényeges pontokat, így Önnek nem kell ezzel foglalkoznia. Többé nem kell átkutatnia a rendezetlen jegyzeteket, és nem veszíti szem elől a teendőket. Ehelyett világos, strukturált összefoglalásokat kap, amelyekkel mindenről naprakész maradhat.
A ClickUp segítségével a beszélgetésre koncentrálhat, míg az AI elvégzi a nehéz munkát. Regisztráljon a ClickUp-ra, és változtassa meg a jegyzetelési módszereit a megbeszéléseken.