A 10 legjobb Granola AI alternatíva, amelyet érdemes kipróbálni 2025-ben

A Granola AI egy AI-alapú jegyzetfüzet, amelynek célja a találkozók hatékonyságának növelése azáltal, hogy a felhasználó által begépelt jegyzeteket AI-generált átiratokkal ötvözi. Személyre szabott összefoglalókat készít, kontextust biztosít, és a tolakodó botok elkerülésével a magánélet védelmére összpontosít.

Erősségei ellenére a Granola AI-nak vannak korlátai. Egyes felhasználók hangfelismerési problémákról, videofelvétel hiánya és korlátozott platformtámogatásról (jelenleg csak Mac) számolnak be. Mások szerint az új funkciók megtanulása nehéz, és a mobilalkalmazások hiánya korlátozza a mobil használatot.

Ha Ön is hasonló problémákkal küzd, és szeretne váltani a Granola-ról, mi már elvégeztük az előkészítő munkát. Ebben az útmutatóban bemutatjuk a 10 legjobb Granola AI alternatívát, amelyekkel hatékonyabbá teheti megbeszéléseit.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme egy rövid áttekintés a 10 legjobb Granola AI alternatíváról 2025-ben: ClickUp : A legjobb jegyzeteléshez és all-in-one-meetinghez A legjobb jegyzeteléshez és all-in-one-meetinghez Fireflies. ai: A legjobb biztonságos értekezlet-átíráshoz Fathom: A legjobb automatizált értekezlet-elemzésekhez és CRM-integrációhoz Otter. ai: A legjobb valós idejű átíráshoz és több találkozó elemzéséhez MeetGeek. ai: A legjobb a találkozói jegyzetekből a teendők kivonására Avoma: A legjobb értékesítési intelligencia és beszélgetéselemzéshez tl;dv: A legjobb többnyelvű értekezletjegyzetek fordításához Wudpecker: A legjobb korlátlan valós idejű értekezlet-támogatáshoz Chorus. ai: A legjobb az ügyfélkapcsolatok elemzéséhez Krisp: A legjobb AI zajszűréshez és élő átíráshoz

Mit kell keresnie a Granola AI alternatíváiban?

A Granola AI alternatíváinak keresésekor fontos, hogy olyan funkciókra koncentrálj, amelyek valóban növelik a termelékenységedet és illeszkednek a munkafolyamatodhoz. Íme, amit érdemes szem előtt tartani a jegyzetelő alkalmazásokkal kapcsolatban:

📌 Könnyű használat: Keressen olyan alkalmazást, amely már az első pillanattól intuitívnak tűnik. A tiszta felület és az egyszerű navigáció a jegyzetek rögzítéséhez nagy különbséget jelenthet.

📌 Megbízható szinkronizálás az eszközök között: A jegyzetek mindenhol elérhetők legyenek – telefonon, laptopon vagy táblagépen. Győződjön meg arról, hogy az alkalmazás zökkenőmentesen szinkronizál, adatvesztés és késések nélkül.

📌 Hatékony keresés és szervezés: Egy jó AI jegyzetelő alkalmazásnak segítenie kell a jegyzetek gyors megtalálásában. Keressen intelligens címkézést, szűrőkkel ellátott fejlett keresést és mapparendszereket, amelyek mindent rendezett állapotban tartanak.

📌 Adatvédelem és biztonság: Válasszon egy erős titkosítással és egyértelmű adatvédelmi irányelvekkel rendelkező alkalmazást, hogy adatai biztonságban legyenek.

📌 Testreszabási lehetőségek: Mindenki másképp dolgozik, és más együttműködési és kommunikációs eszközöket használ. A legjobb Granola AI alternatíva lehetővé teszi a sablonok vagy munkafolyamatok személyre szabását, hogy azok megfeleljenek az Ön személyes igényeinek.

A 10 legjobb Granola AI alternatíva

Nincs szükség kompromisszumokra a Granola AI Notetaker korlátai miatt; íme néhány Granola AI alternatíva:

1. ClickUp (a legjobb jegyzeteléshez és all-in-one értekezletekhez)

Kereshető átiratok a ClickUp AI Notetaker + ClickUp Brain kombinációval

Különböző alkalmazásokat használ a megbeszélésekhez, jegyzetekhez és feladatokhoz? Ez hatékonyságcsökkenéshez, termelékenységvesztéshez és az információk szétszóródásához vezet.

A ClickUp, a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, ötvözi a jegyzetelést, a feladatkezelést és a csapatmunkát – mindezt AI segítségével.

ClickUp AI Notetaker

A ClickUp AI Notetaker személyes, AI-alapú találkozóasszisztensként működik, amely könnyedén rögzíti, összefoglalja és rendszerezi a megbeszéléseket. Feljegyzi a találkozók jegyzőkönyvét , kivonja a legfontosabb információkat, és cselekvésre késztető teendőlistákat készít.

A legjobb az egészben, hogy zökkenőmentesen integrálható a Zoom, a Google Meet és a Microsoft Teams alkalmazásokkal, így a tökéletes társává válik az értekezleteken.

Automatizálja a jegyzetek, összefoglalók és teendők létrehozását a ClickUp AI Notetaker segítségével

ClickUp Docs

Mi több? Megkapja a teljes találkozó felvételét és átiratát, így bármikor visszatérhet a híváshoz, hogy megismerje a részletes kontextust! Az összes felvétel és jegyzetet gondosan tárolja a privát ClickUp Docs, ahol szükség szerint címkézheti, formázhatja és megoszthatja őket.

A ClickUp Docs segítségével:

Formázza a jegyzeteket a jobb olvashatóság érdekében

Használja a kétirányú linkelést a jegyzetek és a feladatok összekapcsolásához.

Valós időben együttműködhet csapatával

Kezelje a találkozók felvételeit, jegyzeteket és összefoglalókat a ClickUp Docs-ban

ClickUp Brain

Párosítsa ezt a ClickUp Brain-nel, az AI asszisztenssel, amely új szintre emeli a jegyzetelést. Összefoglalja a hosszú értekezletek jegyzetét tömör cselekvési pontokká, feladatokat és alfeladatokat generál az értekezlet jegyzetéből, átformázza a jegyzeteket a jobb szerkezet és áttekinthetőség érdekében, és akár le is fordítja az értekezlet jegyzetét.

Összefoglalja és finomítsa jegyzeteit, és tartson mindent strukturáltan a ClickUp Brain segítségével

Ezek a fejlett funkciók az AI-alapú együttműködéssel kombinálva a találkozói jegyzeteket hasznosítható információkká alakítják, amelyek növelik a termelékenységet.

Találkozó sablonok

A jegyzetek készítése egy dolog, azok hatékony strukturálása pedig egy másik. A ClickUp számos sablont kínál, köztük a ClickUp Meeting Notes Template sablont, amely segít a találkozók napirendjének kezelésében, a találkozók jegyzőkönyveinek rögzítésében és a követő intézkedések dokumentálásában.

Ingyenes sablon Tartsa napirendjeit, legfontosabb pontjait és nyomon követendő feladatait rendezett formában a ClickUp Meeting Notes Template segítségével.

A ClickUp segítségével a találkozói, jegyzetei és gondolatai mindig rendezettek és hozzáférhetők maradnak, így könnyebben valósíthatja meg ötleteit.

A ClickUp legjobb funkciói

Tartson megbeszéléseket, állítson össze napirendeket, készítsen jegyzeteket és rendeljen hozzá feladatokat – mindezt a ClickUp Meetings segítségével. Nincs többé váltogatás az alkalmazások között, hogy nyomon kövesse, miről volt szó és mit kell tenni.

Csevegjen, beszélje meg a feladatokat, ossza meg a frissítéseket, és működjön együtt valós időben anélkül, hogy szem elől tévesztené a fontos részleteket. Más alkalmazásokban szétszórt üzenetekkel ellentétben a ClickUp Chat minden projektet összekapcsol.

A megbeszéléseken elhangzottakat konkrét feladatokká alakíthatja, határidővel, felelőssel és prioritásokkal. A ClickUp Tasks segítségével minden teendő nyomon követhető, így semmi sem maradhat el.

A ClickUp Notepad segítségével fontos gondolatokat, emlékeztetőket és feladatokat jegyezhet fel anélkül, hogy megzavarná a munkafolyamatát.

A ClickUp korlátai

A sokféle funkció miatt a tanulási görbe meredek.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható 7 USD/felhasználó áron.

ClickUp AI Notetaker: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, mindössze 6 dollár/hó/felhasználó áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Lenyűgöző, hogy mennyi időt spóroltunk meg a megbeszéléseken, mióta áttértünk a ClickUp-ra. Ami korábban heti három órát vett igénybe az események tervezése és frissítése, most alig több mint egy órát vesz igénybe. A részt vevő csapatoknak így több idejük marad a fontosabb marketingfeladatokra koncentrálni.

Lenyűgöző, hogy mennyi időt spóroltunk meg a megbeszéléseken, mióta áttértünk a ClickUp-ra. Ami korábban heti három órát vett igénybe az események tervezése és frissítése, most alig több mint egy órát vesz igénybe. Az érintett csapatoknak így több idejük marad a fontosabb marketingfeladatokra koncentrálni.

2. Fireflies. ai (A legjobb biztonságos találkozók átírásához)

via Fireflies

A Fireflies. ai egy népszerű, AI-alapú értekezlet-asszisztens, amely lehetővé teszi a beszélgetések nagy pontosságú leírását, összefoglalását és elemzését. Rögzíti a Zoom, Google Meet és MS Teams platformokon zajló értekezleteket, és a megbeszéléseket strukturált, kereshető tudásbázissá alakítja.

Mi több? Kap egy ChatGPT-alapú asszisztenst, amely igény szerint generálja a követő e-maileket, feladatokat és összefoglalókat, növelve ezzel a megbeszélések utáni termelékenységet. A Fireflies emellett megfelel a vállalati biztonsági szabványoknak is, végpontok közötti titkosítással, SOC 2 Type 2 tanúsítvánnyal és HIPAA/GDPR-megfeleléssel, biztosítva az adatok biztonságos kezelését. Továbbá, több mint 50 üzleti alkalmazás integrációjával automatizálhatja a megbeszélések munkafolyamatait manuális erőfeszítés nélkül.

Fireflies. ai legjobb funkciói

Keresse meg a megbeszélések konkrét pillanatait egy keresőfunkcióval, amely átvizsgálja a teljes könyvtárban található átiratokat és hangfelvételeket.

Adjon hozzá iparág-specifikus kifejezéseket az AI szótárához a pontosabb átírások és összefoglalók érdekében.

Tegye közzé a találkozók jegyzetét, a teendőket és az összefoglalókat közvetlenül olyan CRM-ekbe, mint a Salesforce, így csökkentve a kézi adatbevitelt.

Több mint 100 nyelven, 95%-os pontossággal készíthet jegyzeteket a megbeszélésekről.

Fireflies. ai korlátai

Egyes felhasználók szerint hiányoznak a részletes AI-elemzések több találkozóról, ami megnehezíti az átfogó elemzést.

Az ingyenes csomag funkciói korlátozottak, nincs videofelvétel és tárolás, és egyes felhasználók zavarónak tartják, hogy a botok csatlakoznak a megbeszélésekhez.

Fireflies. ai árak

Ingyenes

Pro: 18 USD/hó

Üzleti: 29 USD/hó

Vállalati: 39 USD/hó

Fireflies. ai értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Fireflies. ai-ről a valódi felhasználók?

Imádom, hogy a Fireflies lehetővé teszi számomra, hogy aktív hallgatóként és résztvevőként vegyek részt a rögzített és leírt megbeszéléseken. Már nem vagyok kötve a tollamhoz és a jegyzetfüzetemhez. Azt is szeretem, hogy ha lemaradok egy megbeszélésről, elolvashatom az összefoglalót és a leiratot, hogy megtudjam, mi történt valójában. Zökkenőmentesen bevezettük és integráltuk a megbeszéléseinkbe, és az irodánkban mindenki hetente többször is használja. ’

Imádom, hogy a Fireflies lehetővé teszi számomra, hogy aktív hallgatóként és résztvevőként vegyek részt a rögzített és leírt megbeszéléseken. Már nem vagyok kötve a tollamhoz és a jegyzetfüzetemhez. Azt is szeretem, hogy ha lemaradok egy megbeszélésről, elolvashatom az összefoglalót és a leiratot, hogy megtudjam, mi történt valójában. Zökkenőmentesen bevezettük és integráltuk a megbeszéléseinkbe, és az irodánkban mindenki hetente többször is használja. ’

💡Profi tipp: Állítson be egyedi kulcsszavakat és triggereket az AI jegyzetelőjében, hogy kiemelje a kritikus pontokat. Ha például gyakran követ nyomon határidőket, állítsa be az AI-t úgy, hogy kiemelje az olyan kifejezéseket, mint „esedékesség”, „határidő” vagy „benyújtási dátum”.

3. Fathom (A legjobb automatizált értekezlet-elemzésekhez és CRM-integrációhoz)

via Fathom

A Fathom egy helyen rögzíti és leírja az összes csapatértekezletet és felfedező beszélgetést. Ez lehetővé teszi az értékesítési csapatok számára, hogy elemezzék a beszélgetéseket, és meghatározzák a legjobb értékesítési üzeneteket, vagy kiderítsék, melyik csapattagoknak van szükségük további képzésre.

Közvetlenül integrálhatja CRM-ekkel és dokumentációs platformokkal, mint például a Google Docs, a Notion és az Asana, hogy biztosítsa a munkafolyamat automatizálásának zavartalan működését. Ráadásul olyan funkciókkal, mint az élő átírás, többnyelvű támogatás és azonnali találkozó-letöltések, a Fathom kiküszöböli a kézi jegyzetelés szükségességét, így a találkozó utáni elemzés gyorsabbá és pontosabbá válik.

Fathom legjobb funkciói

Hívások közben azonnal hozzáférhet pontos és strukturált átiratokhoz

A legfontosabb tanulságok, döntések és feladatok azonosítása és kategorizálása, csökkentve ezzel a manuális nyomon követés szükségességét.

Ossza meg könnyedén a hívás összefoglalóját az értékesítési és az ügyfélszolgálati csapat között

Fathom korlátai

A generált értekezlet-összefoglalók néha pontatlanok vagy hiányosak, ami potenciális félreértésekhez vezethet.

A Fathom csak a Zoommal érhető el.

Fathom árak

Alapcsomag: 29 USD/hó

Pro: 39 USD/hó

Fathom értékelések és vélemények:

G2: 5/5 (4500+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Fathomról a valódi felhasználók?

A megbeszélés utáni teendők aranyat érnek. Az „Ask Fathom” funkció is fantasztikus. Olyan kérdéseket feltenni, mint „Mi volt az a három legfontosabb ok, amiért Michael nem akart továbbmenni az én megoldásommal?”, egyszerűen fantasztikus.

A megbeszélés utáni teendők aranyat érnek. Az „Ask Fathom” funkció is fantasztikus. Olyan kérdéseket feltenni, mint „Mi volt az a három legfontosabb ok, amiért Michael nem akart továbbmenni az én megoldásommal?”, egyszerűen fantasztikus.

📖 További információ: A legjobb Fathom AI alternatívák az AI jegyzeteléshez

🧠 Tudta? Az AI jegyzetelési piac robbanásszerűen növekszik! 2023-ban 450 millió dollárra becsült értékét 2033-ra 2,3 milliárd dollárra növelheti, ami lenyűgöző, 18,7%-os éves növekedési ütemnek felel meg.

4. Otter. ai (A legjobb valós idejű átíráshoz és több találkozó elemzéséhez)

Az Otter. ai, egy hatékony AI-alapú átírási platform, valós időben alakítja át a beszédet szöveggé. Feldolgozza a virtuális találkozók hanganyagát, természetes nyelvfeldolgozást (NLP) alkalmaz az átírások strukturálására, és lehetővé teszi az élő együttműködést kiemelt részekkel, megjegyzésekkel és időbélyegekkel.

Az Otter. ai integrálható naptárakkal, automatizálhatja a találkozók összefoglalásait, és az AI chatbot segítségével lekérdezheti a korábbi átiratokat. A több találkozó elemzésének, az egyéni szókincsnek és a párhuzamos felvételeknek a támogatásával az Otter. ai hatékony eszközzé válik a komplex felhasználói beviteleket kezelő csapatok számára.

Otter. ai legjobb funkciói

Az Otter.ai élő átírási motorjával azonnal rögzítheti a beszélt tartalmat.

Több találkozó során egyszerre nyerjen betekintést. Keressen átírásokat AI-alapú lekérdezésekkel, hogy azonosítsa a legfontosabb mintákat és megbeszéléseket.

Tanítsd meg az Otter. ai-t a domain-specifikus szakzsargon, rövidítések és vállalati terminológia felismerésére.

Kérje az Otter AI chatbotját, hogy készítsen azonnali összefoglalókat, döntéseket vagy teendőket a korábbi megbeszélésekről.

Otter. ai korlátai

A CRM-integrációhoz legalább 10 felhasználói hely szükséges, ezért kisebb csapatok számára kevésbé alkalmas.

Csak hangot rögzít, videofelvétel csak az Enterprise csomagban elérhető.

Elsősorban angol nyelvű valós idejű átírást támogat, más nyelvek támogatása korlátozott.

Otter. ai árak

Ingyenes

Pro: 16,99 USD/hó

Üzleti: 30 USD/hó

Vállalatok: Egyedi árazás

Otter. ai értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (290 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (90+ értékelés)

Mit mondanak az Otter. ai-ról a valódi felhasználók?

Az Otterben az a legjobb, hogy teljes figyelmemet azoknak szentelhetem, akikkel telefonon beszélek, anélkül, hogy folyamatosan jegyzetelnem kellene. A beszélgetések szabadabban folyhatnak, több kérdést tehetek fel és sokkal több információt tudok meg, mert tudom, hogy az Otter jegyzetel és hangfelvételt készít.

Az Otterben az a legjobb, hogy teljes figyelmemet azoknak szentelhetem, akikkel telefonon beszélek, anélkül, hogy folyamatosan jegyzetelnem kellene. A beszélgetések szabadabban folyhatnak, több kérdést tehetek fel és sokkal több információt tudok meg, mert tudom, hogy az Otter jegyzetel és hangfelvételt készít.

5. MeetGeek. ai (A legjobb a találkozói jegyzetekből a teendők kivonásához)

via MeetGeek

A MeetGeek. ai önállóan csatlakozik a tervezett értekezletekhez, nagy pontosságú beszédfelismeréssel rögzíti a beszélgetéseket, és strukturált összefoglalókat készít. Valós idejű cselekvési tételek felismerésével és kereshető átiratokkal rendelkezik, amelyek segítségével gyorsan előhívhatók a legfontosabb információk.

Több mint 30 nyelven képes lefordítani a leiratokat, és integrálható olyan platformokkal, mint a Zoom, a Microsoft Teams és a Google Meet. Emellett segíthet a projektmenedzsereknek a munkafolyamatok automatizálásában azáltal, hogy a találkozókból nyert információkat integrálja a CRM-ekbe és a feladatkezelő rendszerekbe.

MeetGeek. ai legjobb funkciói

Konvertálja a beszédet pontos, időbélyeggel ellátott átiratokká anélkül, hogy megnyomná a „Felvétel” gombot.

Az AI-vezérelt feldolgozás biztosítja a magas minőségű átírást több mint 30 támogatott nyelven.

Ugorj a beszélgetés bármely részéhez anélkül, hogy manuálisan át kellene keresned a videofájlokat.

MeetGeek. ai korlátai

A találkozók felvételei és átiratai nem exportálhatók PDF formátumban, ami korlátozza a formátum rugalmasságát.

A mappák (lejátszási listák) hiánya miatt a felhasználók nem tudják kategorizálni vagy csoportosítani a találkozókat, ami megnehezíti a tartalomkezelést.

MeetGeek. ai árak

Ingyenes

Pro: 19 USD/hó

Üzleti: 39 USD/hó

Vállalati: 59 USD/hó

Miro értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a MeetGeek.ai-ról a valódi felhasználók?

Imádom, hogy nem kell jegyzeteket készítenem, feljegyzéseket készítenem, és még azt sem kell kitalálnom, hogy mit hagytam ki, mert még ha nem is vagyok jelen a megbeszélésen, a MeekGeek ott lesz helyettem, és minden apró részletet összefoglal! Még jobb, ha meg lehet mondani, hogy a felvételben pontosan hol található egy adott téma. Ez olyan jó! Segít megszervezni a dolgokat, és mindig egy lépéssel előrébb járni!

Imádom, hogy nem kell jegyzeteket készítenem, feljegyzéseket készítenem, és még azt sem kell kitalálnom, hogy mit hagytam ki, mert még ha nem is vagyok jelen a megbeszélésen, a MeekGeek ott lesz helyettem, és minden apró részletet összefoglal! Még jobb, ha meg lehet mondani, hogy a felvételben pontosan hol található egy adott téma. Ez olyan jó! Segít megszervezni a dolgokat, és mindig egy lépéssel előrébb járni!

💡Profi tipp: Egyes AI-eszközök lehetővé teszik, hogy egyéni utasításokkal irányítsa a jegyzetelést. Próbáljon ki emlékeztetőket beállítani a határidőkhöz, döntéseket megjelölni vagy témák szerinti összefoglalásokat kérni, hogy koncentráltabb betekintést nyerjen.

6. Avoma (A legjobb értékesítési intelligencia és beszélgetéselemzéshez)

via Avoma

Az Avoma jelentése „A Very Organized Meeting Assistant” (nagyon szervezett értekezlet-asszisztens), amely hatékonyan feldolgozza és elemzi az értékesítési beszélgetéseket. Ez egy AI-vezérelt bevételi intelligencia platform, amelyet valós idejű előrejelzésre és ügyletkezelésre terveztek. A gépi tanulás kihasználásával az Avoma ügyletek állapotát értékeli, nyomon követi a folyamat változásait és automatizálja a CRM frissítéseket.

Az Avoma nyomon követi az értékesítési módszereket és a beszélgetési adatok alapján előrejelzi a bevételi eredményeket. Az AI-alapú copilot segítségével értékesítési csapataik kiküszöbölhetik a találgatásokat, csökkenthetik az üzletkötési kockázatokat és javíthatják az előrejelzések pontosságát manuális beavatkozás nélkül.

Az Avoma legjobb funkciói

Felismerje az értékesítési hívások, e-mailek és megbeszélések mintáit, hogy felmérje az üzletek állapotát.

Rögzítse és naplózza valós időben minden értékesítési interakciót

Frissíti a CRM-rekordokat a találkozók jegyzetével, a legfontosabb döntésekkel és a teendőkkel, így biztosítva, hogy a csapatok a legfrissebb adatokkal dolgozzanak.

Az Avoma korlátai

A konkrét hívásrészletek elérésének folyamata nehézkes, mivel manuális keresést igényel a lejátszási listákban, közvetlen letöltési lehetőség nélkül.

Az AI jegyzetelő néha késve csatlakozik a megbeszélésekhez, és előfordulhat, hogy rosszul azonosítja a beszélőket, ami befolyásolja a leírások pontosságát.

Az Avoma árai

AI Meeting Assistant: 29 USD/hó

Conversation Intelligence: 69 USD/hó

Bevételi intelligencia: 99 USD/hó

Avoma értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 1300 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Avoma-ról a valódi felhasználók?

Nagyon könnyű használni. A Zoom és más videohívó rendszerekkel való beállítása nagyon egyszerű. Nemcsak rögzíti a beszélgetést, hanem összefoglalja és lehetővé teszi a leirat elolvasását is. Hetente legalább háromszor használom. Igazi életmentő!

Nagyon könnyű használni. A Zoom és más videohívó rendszerekkel való beállítása nagyon egyszerű. Nemcsak rögzíti a beszélgetést, hanem összefoglalja és lehetővé teszi a leirat elolvasását is. Hetente legalább háromszor használom. Igazi életmentő!

7. tl;dv (A legjobb többnyelvű találkozói jegyzetek fordításához)

A tl;dv egy AI-alapú jegyzetelő eszköz, amelyet olyan csapatok számára fejlesztettek ki, akiknek nem csak a jegyzetek készítésére van szükségük. Felveszi, leírja és kivonja a legfontosabb információkat a megbeszélésekből, és zökkenőmentesen integrálható CRM-ekkel, jegyrendszerekkel és több mint 5000 eszközzel.

A tl;dv támogatja a Google Meet, a Zoom és a Microsoft Teams találkozók rögzítését. Ezenkívül automatikusan frissíti a CRM mezőket, és továbbítja a teendőket olyan eszközökhöz, mint a Jira és a Slack. A tl;dv ideális kis- és középvállalkozások értékesítési csapatai számára, de többnyelvű támogatással, biztonsági funkciókkal és coaching eszközökkel a termék-, mérnöki és ügyfélsiker-csapatok számára is hasznos.

tl;dv legjobb funkciók

Automatikusan felismeri a beszélőket, összefoglalja a beszélgetéseket és kategorizálja az információkat a gyors visszakeresés érdekében.

Szinkronizálja a hívásokkal kapcsolatos információkat közvetlenül a CRM-mezőkbe, például a Salesforce-ba és a HubSpot-ba, így elkerülheti a kézi adatbevitelt és naprakészen tarthatja a nyilvántartásokat.

Jelölje meg a találkozók legfontosabb pillanatait időbélyegekkel és címkézze meg a csapat tagjait, akikről azonnal e-mailben értesítést kapnak közvetlen lejátszási linkekkel.

Összesítse egyszerre több megbeszélésből származó információkat a beérkező levelek mappájába közvetlenül elküldött, előre ütemezett jelentésekkel.

tl;dv korlátozások

A mobilalkalmazás kevésbé intuitív, mint a desktop verzió, ami megnehezíti a mobil használatot.

A valós idejű átírás nem elérhető, ami korlátozza a találkozók tartalmához való azonnali hozzáférést.

tl;dv árak

Ingyenes

Pro: 29 USD/hó

Üzleti: 98 USD/hó

Vállalatok: Egyedi árazás

tl;dv értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 330 értékelés)

Capterra: Nincs elérhető értékelés

Mit mondanak a tl;dv-ről a valódi felhasználók?

A tl;dv a legjobb eszköz, amit francia beszélgetések rögzítésére használtam, még gyors beszéd és rossz hangminőség esetén is kiválóan teljesít, pontosan rögzítve a beszélgetést. Csodálatos, hogy időbélyeggel ellátott összefoglalók segítségével áttekinthetők a legfontosabb pontok, testreszabható sablonokat kínál a releváns információk megosztásához, és könnyen használható felülettel rendelkezik, hasznos oktatóanyagokkal. Ráadásul a felvételek projekt szerinti rendezésének lehetősége mindent egyszerűvé tesz.

A tl;dv a legjobb eszköz, amit francia beszélgetések rögzítésére használtam, még gyors beszéd és rossz hangminőség esetén is kiválóan teljesít, pontosan rögzítve a beszélgetést. Csodálatos, hogy időbélyeggel ellátott összefoglalók segítségével áttekinthetők a legfontosabb pontok, testreszabható sablonokat kínál a releváns információk megosztásához, és könnyen használható felülettel rendelkezik, hasznos oktatóanyagokkal. Ráadásul a felvételek projekt szerinti rendezésének lehetősége mindent egyszerűvé tesz.

📮ClickUp Insight: A találkozók hatékonyságáról szóló felmérésünk szerint a válaszadók közel 40%-a hetente 4-8 vagy annál több találkozón vesz részt, amelyek mindegyike legfeljebb egy órás. Ez azt jelenti, hogy a szervezeten belül elképesztő mennyiségű időt fordítanak a találkozókra. Mi lenne, ha visszaszerezhetné azt az időt? A ClickUp integrált AI Notetaker funkciója azonnali értekezlet-összefoglalók segítségével akár 30%-kal is növelheti a termelékenységet, míg a ClickUp Brain automatizált feladatkezeléssel és egyszerűsített munkafolyamatokkal segít, így az órákig tartó értekezletekből hasznosítható információk születnek.

8. Wudpecker (A legjobb korlátlan valós idejű értekezlet-támogatáshoz)

A Wudpecker egy AI-alapú értekezlet-asszisztens, amely fejlett természetes nyelvfeldolgozási és GPT-3 technológiát használ az értekezletekből származó információk és teendők kivonásához, valamint a követő e-mailek megírásához.

Kiemelkedő funkciója az AI-alapú lekérdezési rendszer, amely lehetővé teszi, hogy a megbeszélés közben kérdéseket tegyen fel, és valós időben, a kontextust figyelembe vevő válaszokat kapjon. Ráadásul a Wudpecker platformok közötti felvételkészítési funkciója virtuális és személyes megbeszélések esetén is működik, anélkül, hogy botokra lenne szükség.

A Wudpecker legjobb funkciói

Kivonhatja a legfontosabb információkat, teendőket és döntéseket a megbeszélésekből anélkül, hogy azokat manuálisan át kellene nézni.

Tegyen fel valós idejű kérdéseket a megbeszélések során, és kapjon azonnali, kontextusfüggő válaszokat.

Korlátlan számú találkozót rögzíthet tárolási vagy időbeli korlátozások nélkül, bármilyen eszközön.

Integrálja a Slack, Notion, HubSpot és más alkalmazásokkal, hogy a jegyzeteket ott tárolhassa, ahol szüksége van rájuk.

A Wudpecker korlátai

A leiratok gyakran tartalmaznak elírásokat, téves hivatkozásokat és hibákat, ezért megosztás előtt manuális ellenőrzés szükséges.

Nincs lehetőség arra, hogy a jegyzetelőt kizárjuk bizonyos ismétlődő értekezletekből, ezért minden alkalommal manuális beavatkozásra van szükség.

Wudpecker árak

Ingyenes

Plusz: 19 USD/hó

Pro: 32 USD/hó

Wudpecker értékelések és vélemények

Nincs elég értékelés

9. Chorus. ai (A legjobb az ügyfélkapcsolatok elemzéséhez)

via Zoom Marketplace

A ZoomInfo által fejlesztett Chorus.ai egy beszélgetéselemző platform, amely a vevői interakciók elemzésével segíti a vállalkozásokat az értékesítési teljesítmény javításában. Valós időben rögzíti, leírja és elemzi a beszélgetéseket. Az eredmény? Növekedés a potenciális ügyfelek számában és a bevételekben.

A platform csatlakozik az online értekezletekhez, még a nem tervezetthez is, és rögzíti mind az audiót, mind a képernyő megosztását. AI-t használ a legfontosabb vitapontok, például az árak vagy az ellenvetések azonosítására, és zökkenőmentesen integrálódik olyan eszközökkel, mint a Salesforce és a Zoom, hogy megvalósítható betekintést nyújtson az értékesítési csapatoknak.

Chorus. ai legjobb funkciói

A megbeszélések után azonnal hozzáférhet a pontos hívásjegyzőkönyvekhez, így könnyedén frissítheti a CRM-eket vagy elküldheti a követő e-maileket.

Kiemelje a kockázatokat, lehetőségeket és kritikus témákat, mint például a következő lépéseket vagy ellenvetéseket a beszélgetések során.

Kövesse nyomon az ügyfelekkel való interakciókat, a pozitív visszajelzéseket és az elkötelezettséget kifejező mondatokat, hogy segítsen a csapatoknak gyorsabban lezárni az üzleteket és összehangolni a tevékenységeket az értékesítési célokkal.

A Chorus.ai korlátai

A felvétel feltöltése több órát/napot is igénybe vehet.

A találkozók összefoglalói hiányosak lehetnek

Chorus. ai árak

Egyedi árazás

Chorus. ai értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (2960+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (60+ értékelés)

Mit mondanak a Chorus.ai-ról a valódi felhasználók?

A Chorus lehetővé teszi, hogy kivonatokat készítsek az ügyfelekkel folytatott megbeszélések fontos részeiből, és azokat közvetlenül elküldjem ügyfeleimnek. Emellett hatalmas segítséget nyújtanak a megbeszélések részleteinek könnyen olvasható formátumba rendezésében, és felbecsülhetetlen értékűek a jegyzetek készítésében.

A Chorus lehetővé teszi, hogy kivonatokat készítsek az ügyfelekkel folytatott megbeszélések fontos részeiből, és azokat közvetlenül elküldjem ügyfeleimnek. Emellett hatalmas segítséget nyújtanak a megbeszélések részleteinek könnyen olvasható formátumba rendezésében, és felbecsülhetetlen értékűek a jegyzeteléshez.

10. Krisp (A legjobb AI zajszűrés élő átírással)

via Krisp

Ha a találkozók során a háttérzaj a legnagyobb gondja, akkor a Krisp a megoldás. A Krisp egy AI-alapú találkozóasszisztens, amelynek célja az audio minőség javítása és a jegyzetelés automatizálása. A hagyományos átírási eszközöktől eltérően valós idejű AI zajszűrést, akcentus lokalizálást és élő AI tolmácsolást kínál.

A Krisp botmentes AI jegyzetelési funkciója lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy összefoglalókat és teendőket hozzanak létre anélkül, hogy további résztvevőket kellene hozzáadniuk a hívásaikhoz.

A Krisp legjobb funkciói

Valós időben távolítsa el a háttérzajt, például a billentyűzet kattogását vagy a kávézóban hallható beszélgetéseket, így kristálytiszta hangzást biztosítva.

Fordítsa le a beszélt beszélgetéseket útközben több mint 20 nyelvre, így nincs szükség emberi tolmácsokra.

Konvertálja az akcentusokat hat AI-generált hanggá, javítva ezzel a globális csapatok közötti kommunikációt és az ügyfelekkel való interakciókat.

Hozzáférés valós idejű átíráshoz automatikus PII-szerkesztéssel, ami biztonságossá és kompatibilissé teszi az UCaaS és CCaaS platformokkal.

A Krisp korlátai

Egyéni felhasználók szerint a háttérzaj eltávolító funkció nem kompatibilis a Bluetooth-eszközökkel és más fejhallgatókkal.

A kevésbé erős processzorral rendelkező számítógépek felhasználói panaszkodtak a rendszer lelassulására.

Krisp árak

Ingyenes

Pro: 8 USD/hó

Üzleti: 15 USD/hó

Krisp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (560 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Krispről a valódi felhasználók?

Imádom, hogy könnyen integrálható bármely videokonferencia-platformba. Könnyen használható, és remek ügyfélszolgálattal is rendelkezik. Nagyon ajánlom ezt a szoftvert a munkahelyi mindennapi használatra. Ha nincs jó processzorod, akkor kissé lelassíthatja a rendszeredet.

Imádom, hogy könnyen integrálható bármely videokonferencia-platformba. Könnyen használható, és remek ügyfélszolgálattal is rendelkezik. Nagyon ajánlom ezt a szoftvert a munkahelyi mindennapi használatra. Ha nincs jó processzorod, akkor kissé lelassíthatja a rendszeredet.

🙂 Érdekesség: A NASA vezeti a Krisp ügyfélkörének listáját olyan nagy nevek mellett, mint a Sony és az Atlassian.

Növelje a találkozók hatékonyságát a ClickUp AI Notetaker segítségével

Jegyzeteket készíteni úgy, hogy közben figyelmes maradsz, nehéz feladat, és a fontos részletek kihagyása lelassíthatja a munkádat. Ha nem kedveled az Avomát, rengeteg alternatíva közül választhatsz. Ha azonban egy all-in-one eszközt keresel AI-alapú értekezletek rögzítéséhez, feladatkezeléshez és csapatmunkához, próbáld ki a ClickUp-ot.

A ClickUp AI Notetaker automatikusan csatlakozik az értekezletekhez, hallgatja és rögzíti a lényeges pontokat, így Önnek nem kell ezzel foglalkoznia. Többé nem kell átkutatnia a rendezetlen jegyzeteket, és nem veszíti szem elől a teendőket. Ehelyett világos, strukturált összefoglalásokat kap, amelyekkel mindenről naprakész maradhat.

A ClickUp segítségével a beszélgetésre koncentrálhat, míg az AI elvégzi a nehéz munkát. Regisztráljon a ClickUp-ra, és változtassa meg a jegyzetelési módszereit a megbeszéléseken.