A 11 legjobb Fathom AI alternatíva az AI jegyzeteléshez 2025-ben

Az online értekezletekről hiányzó fontos döntések vagy teendők frusztrálóak lehetnek. Ugyanakkor nem is szeretné az összes idejét azzal tölteni, hogy leírjon mindent, ami a Zoom-hívások során elhangzik.
Szerencsére egy jegyzetelő eszköz, mint a Fathom AI, megkönnyítheti az életét. Ezek az eszközök mesterséges intelligenciát használnak a találkozók jegyzetének leírásához, összefoglalásához és elemzéséhez, így Ön a beszélgetésre koncentrálhat.
Míg a Fathom AI kiválóan teljesít a jegyzetelés és az alapvető átírási szolgáltatások terén, más jegyzetelő alkalmazások és üzleti eszközök további funkciókat és nagyobb rugalmasságot kínálnak.
Bemutatunk 11 AI jegyzetkészítő eszközt, amelyek a Fathom AI alternatíváiként szolgálhatnak a virtuális találkozók és azok eredményeinek javításához.
De előtte nézzük meg, hogyan válasszuk ki a szükségleteinknek leginkább megfelelő Fathom alternatívát.
Mit kell keresnie a Fathom AI alternatíváiban?
Íme néhány tényező, amelyet figyelembe kell vennie az AI-alapú értekezleteszköz kiválasztásakor:
- Pontosság: Keressen olyan Fathom AI alternatívákat, amelyek magas átírási pontossággal rendelkeznek, különösen a különböző akcentusok és szakmai kifejezések kezelése terén.
- Funkciók: Az olyan fejlett funkciók, mint a beszélő azonosítása, a teendők kivonása, a valós idejű átírás, a nyelvi támogatás és a kulcsszavak kiemelése jelentősen növelhetik az értekezletek hatékonyságát.
- Integrációk: A zökkenőmentes integráció a kedvenc videokonferencia-platformjával és a népszerű projektmenedzsment eszközökkel biztosítja a zökkenőmentes munkafolyamatot.
- Biztonság: Csak azokat a Fathom AI alternatívákat vegye figyelembe, amelyek garantálják az adatbiztonságot és titkosságot, valamint az adatok titkosítását.
- Árak: Az árak értékelésekor vegye figyelembe a költségvetését és a csapat méretét.
A 11 legjobb Fathom AI alternatíva
Most, hogy már tudja, mire kell figyelnie a Fathom AI alternatíváinak kiválasztásakor, nézzük meg a legjobb elérhető lehetőségeket.
1. ClickUp (a legjobb AI-alapú értekezlet-, feladatkezelő és együttműködési eszköz)
Több kell, mint egy egyszerű értekezlet-rögzítő? Próbálja ki a ClickUp-ot, egy komplett munkaalkalmazást, amely az értekezletek és a projektmenedzsment funkciókat egyetlen platformba egyesíti.
Növelje a találkozók hatékonyságát a ClickUp AI Notetaker segítségével, amely a naptárán keresztül érhető el. Ez az intelligens funkció jegyzeteket készít, így Ön koncentrálhat.
Használja ki a Zoom, a Teams és a Google Meet kompatibilitását. Az AI Notetaker automatikusan dokumentálja a találkozó részleteit (név, dátum, résztvevők) és teljes hangfelvételt biztosít.
Gyorsan áttekintheti a találkozó legfontosabb pontjait az összefoglaló betekintések, a legfontosabb tanulságok és a következő lépések egyszerű ellenőrzőlistájával. A részletes átírásokhoz hozzáférhet a mélyebb elemzéshez. A találkozó jegyzetek automatikusan elmentésre kerülnek egy privát, címkézett ClickUp Doc fájlba, hogy könnyen áttekinthetőek és megoszthatók legyenek.
A ClickUp Meetings mindent egy helyen kínál – napirendek kezelése, teendők meghatározása, heti értekezletek dokumentálása és még sok más. Így tabok közötti váltás nélkül hozzáférhet minden dokumentumához, feladatához és egyéb anyagához. A ClickUp Meeting Notes Template sablon segítségével strukturálhatja ezeket a jegyzeteket, és biztosíthatja, hogy azok jól dokumentáltak legyenek, mielőtt megosztaná őket az érdekelt felekkel.
A ClickUp mesterséges intelligenciája intelligensen fordítja a találkozók jegyzetét, javaslatokat ad a feladatok létrehozásához és szervezéséhez, valamint egyszerűsíti a munkafolyamatot azzal, hogy lehetővé teszi a jegyzetek és összefoglalók közvetlen átalakítását konkrét projektekhez kapcsolódó, végrehajtható feladatokká.
A ClickUp Docs segítségével élő dokumentumokat hozhat létre a találkozó jegyzetekből. Ezeket dinamikus forrásként használhatja, amelyekre a csapatok hivatkozhatnak az ügyfelekkel folytatott beszélgetések során. A dokumentumban könnyen kereshet bármely konkrét találkozó vagy feladat részleteit, és másodpercek alatt megtalálhatja azokat.
A ClickUp számos értekezlet-sablont is kínál, amelyeket akkor használhat, ha túl elfoglalt ahhoz, hogy napirendet, jegyzőkönyvet és jegyzeteket készítsen. Például a ClickUp értekezlet-jegyzőkönyv sablonja a következőket segíti:
- Hatékonyan strukturálja a találkozók napirendjét, a résztvevők listáját és a teendőket.
- Rögzítse a fontos találkozói információkat és eredményeket
- Konvertálja a teendőket nyomon követhető feladatokká a csapat tagjai számára.
A ClickUp legjobb funkciói
- Vegye kézbe az irányítást a találkozókon: A ClickUp AI Note Taker automatikusan leírja a találkozókat, összefoglalja a legfontosabb pontokat és cselekvésre késztető feladatokat hoz létre, így könnyebb nyomon követni a további lépéseket és döntéseket.
- Tevékenységek létrehozása: A ClickUp Tasks segítségével alakítsa át a jegyzeteket teendők listájává, adjon hozzá részleteket, és jelölje meg a feladatokért felelős személyeket.
- Jegyzetek szervezése és szerkesztése: Szervezze és szerkessze a találkozók jegyzetét és feladatait egy helyen a ClickUp Notepad segítségével.
- Képernyőfelvételek: Ossza meg a képernyőfelvételeket AI-alapú átírásokkal a ClickUp Clips segítségével a találkozó jegyzetekben, és azonnal átírhatja őket a ClickUp Brain segítségével.
- Valós idejű együttműködés: Hozzáférhet a jegyzetekhez, megoszthatja őket a csapatával, és együttműködhet a beszélgetésekben a ClickUp Chat segítségével.
A ClickUp korlátai
- A rengeteg testreszabási lehetőség és funkció miatt eltarthat egy ideig, mire megismeri az eszközt.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/felhasználó/hónap
- Üzleti: 12 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, 7 dollárért tag/hónap
- ClickUp AI Notetaker: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, mindössze 6 dollár/hó/felhasználó áron.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9900+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (4000+ értékelés)
2. Fireflies AI
A Fireflies AI egy innovatív online értekezleteszköz, amely automatizálja a jegyzetelést. Lehetővé teszi a hangbeszélgetések átírását, összefoglalását, keresését és elemzését.
Használhatja videó és hang rögzítésére, hogy perceken belül átiratokat készítsen, miközben egyetlen kattintással navigálhat a legfontosabb mutatók, például a teendők, feladatok és kérdések között.
A Fireflies AI legjobb funkciói
- Írja le a találkozókat, és ossza meg a jegyzeteket a Slack és a Google Docs alkalmazásokban.
- Hívja meg a Fireflies. ai Notetaker alkalmazást a naptárában szereplő találkozókra.
- Hívásnaplók és értekezletjegyzetek hozzáadása közvetlenül a CRM-hez
- Integrálja online értekezleteszközökkel, mint például a Google Meet, a Zoom, a Teams stb.
A Fireflies AI korlátai
- Az ingyenes verzióban hiányoznak fontos funkciók.
- Jobb integrációra van szükség a Google Suite termékekkel.
Fireflies AI árak
- Ingyenes
- Pro: 18 USD/hely havonta
- Üzleti: 29 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: 39 USD/felhasználó/hónap
Fireflies AI értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
3. Claap
A Claap segítségével a csapatával való együttműködés zökkenőmentes, gyors és biztonságos lesz. A Claap egy együttműködési videofelvételi eszközként kerül forgalomba, és AI-alapú jegyzetekkel és rövid követő videókkal látja el Önt.
A megfelelő sablon segítségével rögzítheti a találkozókat a legfontosabb pontokkal, és AI-összefoglalásokat készíthet. Az eszköz leginkább értékesítési csapatok számára alkalmas, mivel beszélgetési intelligenciát kínál, amely segít javítani a sikerarányt.
Használja fel az így nyert információkat a potenciális ügyfelek megszólításához, és használja a videokönyvtárban található egyéb eszközöket rövid követő videók készítéséhez és szerkesztéséhez, amelyek lerövidítik az értékesítési ciklust.
A Claap legjobb funkciói
- Átírás és fordítás 99 nyelvre
- Hozzászólások hozzáadása a felvétel meghatározott pontjaihoz
- Hozzon létre egy központi videokönyvtárat, amely segít az értékesítési csapat képzésében.
- Ellenőrizze a hozzáférési jogokat, akár nagy léptékben is, a fejlett adatvédelem érdekében.
A Claap korlátai
- A virtuális munkaterületek egyesítésének nehézségei
- Egyes felhasználók szerint a hangminőség javításra szorul.
Claap árak
- Alap: Ingyenes csomag
- Starter: 10 USD/licenc havonta
- Előny: 30 USD/licenc havonta
- Vállalati: Egyedi árazás
Claap értékelések és vélemények
- G2: 4,9/5 (20+ értékelés)
- Capterra: Értékelések nem elérhetők
4. Fellow App
A Fellow egy all-in-one AI találkozó-átírási és -kezelő szoftver távoli és hibrid csapatok számára. Viselkedésvezérelt funkciói csökkentik a gyakori projektmegbeszélések szükségességét és biztosítják a hatékony együttműködést.
A projektmenedzsment eszközökkel feladatok hozzárendelhetők és szinkronizálhatók, a találkozók jegyzőkönyvei és a döntések egy helyen nyomon követhetők, így biztosítva a találkozók eredményeinek megvalósítását.
A Fellow App legjobb funkciói
- Kereshet a találkozók átiratai, jegyzetek és címkék között, és lehetőség van a jegyzetek zárolására is, hogy megakadályozza a rögzített döntések módosítását.
- Hozzon létre megosztott értekezlet-napirendeket a tulajdonosokkal minden szakaszhoz.
- Integrálja a találkozók felvételeit, átiratát és összefoglalóját a naptári eseményekkel, hogy könnyen hozzáférhessen mindenhez, ami a találkozókkal kapcsolatos.
- Használja ki az értekezlet-sablonok könyvtárát, hogy hozzáférjen a szakértők által jóváhagyott sablonokhoz különböző típusú értekezletekhez, például egyéni megbeszélésekhez, csapatértekezletekhez, retrospektívákhoz és egyebekhez.
A Fellow App korlátai
- A teendők nem automatizáltak.
- Hibák a böngészőbővítményekben
A Fellow App árai
- Ingyenes
- Pro: 11 USD/felhasználó/hónap
- Üzleti: 10 USD/felhasználó havonta (éves számlázás)
- Vállalati: Egyedi árazás
Fellow App értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (2000+ értékelés)
- Capterra: 4,9/5 (30+ értékelés)
5. Otter AI
Az Otter AI egy értekezlet-asszisztens, amely automatizálja és összefoglalja az értekezleteken elhangzott beszélgetéseket, és cselekvési pontokat tartalmazó jegyzetekké alakítja azokat. Az Otter AI Chat segítségével válaszokat kaphat és tartalmakat, például e-maileket és állapotfrissítéseket generálhat az összes értekezletén.
A élő beszélgetéseket szinkronizált frissítésekkel is kombinálhatja.
Beszélgethet csapattagjaival és az Otter ügyfélszolgálatával, hogy előre mozdítsa a projekteket.
Az Otter AI legjobb funkciói
- Írja le a találkozókat több mint 30 nyelven, tökéletes megoldás globális csapatok számára.
- Dolgozzon együtt a találkozó jegyzeteken, rendeljen hozzá és szinkronizáljon feladatokkal a projektmenedzsment eszközökkel, és kövesse nyomon a találkozón hozott döntéseket egy helyen.
- Ossza meg a találkozó jegyzeteket e-mailben, Slackben, és adja hozzá őket a CRM-hez.
- Zökkenőmentesen csatlakozhat olyan népszerű videokonferencia-platformokhoz, mint a Zoom és a Google Meet.
Az Otter AI korlátai
- Az ingyenes csomag korlátozott átírási időt és beszélő azonosítást kínál.
- Az átírás pontossága megbízhatatlan lehet.
Otter AI árak
- Alap: Ingyenes csomag
- Pro: 16,99 USD/felhasználó/hónap
- Üzleti: 30 USD/felhasználó havonta
- Vállalati: Egyedi árazás
Otter AI értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (170+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (70+ értékelés)
Kapcsolódó: A 10 legjobb Otter AI alternatíva, amely segít a találkozói jegyzetek átírásában
6. Grain
A bevételi csapatok számára tervezett Grain automatizálja a jegyzetelést, a nyilvántartást és az információk rögzítését, így Ön más feladatokra koncentrálhat, például a csapatának coachingjára és az értékesítési stratégia kidolgozására.
A Grain könnyen használható felülete jobb áttekintést biztosít az értékesítési folyamatokról az üzletkötések elemzésével, valamint intelligens témákkal és kulcsfontosságú ügyfelekkel kapcsolatos riasztásokkal.
A Grain legjobb funkciói
- A találkozók jegyzetének automatikus szinkronizálása a CRM-kapcsolatokkal és az üzletkötési adatokkal
- Könnyedén készítsen találkozófelvételeket és szerkeszthető átiratokat
- Integrálható a Hubspot, Salesforce, Zapier és Slack alkalmazásokkal.
- Legyen naprakész az átiratokban szereplő meghatározott kulcsszavakra alapuló értesítésekkel.
- Videofelvételeket készíthet az átírásban bármely szövegrészlet kiválasztásával.
Grain korlátozások
- Elsősorban videokonferenciákra összpontosít, ezért nem feltétlenül ideális csak hangalapú hívásokhoz.
- Nehézségek a beszélők azonosításával a leiratokban
Gabonaárak
- Ingyenes
- Starter: 19 USD/felhasználó/hónap
- Üzleti: 39 USD/hely havonta
- Vállalati: Egyedi árazás
Értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
7. Tl;dv
A Tl;dv egy értekezlet-rögzítő, amely leírja és összefoglalja az ügyfelekkel, potenciális ügyfelekkel és a csapatával folytatott beszélgetéseit. A hívásokat kiváló minőségű videóban és hangban rögzítheti, és közvetlenül utána hozzáférhet azokhoz az értekezletek könyvtárában.
Az eszköz több mint 30 nyelven nyújt többnyelvű támogatást, és automatizálja a megbeszélésekből származó munkafolyamatokat. Lehetővé teszi, hogy a megbeszélések pillanatait és betekintéseit közvetlenül a csapata munkaterületén ossza meg, anélkül, hogy lapot kellene váltania.
Tl;dv legjobb funkciók
- Összefoglalja a találkozók legfontosabb pillanatait egy egyszerű kattintással vagy gyorsbillentyűvel.
- Azonnali keresés és összefoglalás a munkaterületén található, meghatározott kulcsszavakhoz kapcsolódó beszélgetésekből.
- Készítsen rövid videókat a megbeszélések fontos pillanatairól!
- Integrálja a felhőalapú tárolóplatformokkal a korábbi találkozókhoz való könnyű hozzáférés érdekében.
Tl;dv korlátozások
- Nincs valós idejű együttműködési funkció, például a beszélő azonosítása.
- Az ingyenes csomagban a találkozók hossza és a funkciók száma korlátozott.
Tl;dv árak
- Örökre ingyenes
- Pro: 25 USD/felvétel felhasználónként havonta
- Vállalati: Egyedi árazás
Tl;dv értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (90+ értékelés)
- Capterra: Értékelések nem elérhetők
8. Wudpecker
A Wudpecker egy tudáskivonásra kifejlesztett AI eszköz. A termelékenység növelése érdekében a platform a virtuális beszélgetéseket könnyen felhasználható információkká sűríti.
Emellett az összes értekezlet-felvételt biztonságos szerveren tárolhatja, és a Wudpecker fejlett keresőmotorját használva konkrét információkat kereshet az értekezlet-átiratokban.
A Wudpecker legjobb funkciói
- Hozzon létre egyedi sablonokat a különböző típusú találkozókhoz, hogy egyszerűsítse a jegyzetelést.
- Ossza meg jegyzetét és működjön együtt csapattársaival valós időben a Wudpecker alkalmazásban.
- Szerezzen összefoglalókat, teendőket és betekintést a Zoom, Google Meet és Microsoft Teams találkozóiból.
- Biztosítsa találkozóinak biztonságát fejlett adat titkosítással és GDPR-nak való megfeleléssel.
A Wudpecker korlátai
- A felület kevésbé intuitív lehet, mint más eszközöké.
- Nem lehet kizárni bizonyos találkozókból
Wudpecker árak
- Ingyenes
- Plusz: 16 USD/hó
- Pro: 30 USD/hó
Wudpecker értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: 4,7/5 (30+ értékelés)
9. Speak AI
A Speak AI beszélgetési felületet használ, amely lehetővé teszi, hogy természetesen kommunikáljon a találkozó átirataival.
A Speak AI Meeting Assistant, API-k és egyéb eszközök segítségével rögzítheti, átírhatja és elemezheti a telefonhívásokat és a találkozókat az automatikus betekintés generálása érdekében.
Emellett lehetővé teszi a népszerű felhőalapú tárolóplatformokhoz, például a Dropboxhoz és a Google Drive-hoz való csatlakozást is.
A Speak AI legjobb funkciói
- 95%-os átírási pontosságot érhet el kiváló minőségű hangfelvételekkel.
- A Speak intuitív AI audio/videó-szöveg konverter szoftverével automatikusan konvertálhatja az audio/videó fájlokat szöveggé.
- Töltsön fel és elemezzen strukturálatlan felmérési és űrlapadatokat CSV-importtal vagy Zapierrel.
- Tegyen fel kérdéseket az adatokkal kapcsolatban, és kapjon informatív válaszokat az AI asszisztenstől.
A Speak AI korlátai
- Az optimális pontosság elérése érdekében további képzési adatokra lehet szükség bizonyos akcentusok vagy szakmai zsargonok esetében.
Speak AI árak
- Pay-As-You-Go
- Starter: 29 USD/hó
- Egyedi: Egyedi árazás
Speak AI értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs értékelés
10. Sembly AI
A Sembly AI egy jegyzetgenerátor, amely automatikusan részt vesz és rögzíti a Zoom, Google Meet és Microsoft Teams alkalmazásokban tartott találkozókat.
Ezenkívül könnyedén feltölthet audio- vagy videofájlokat, hogy átiratot, értekezletjegyzeteket és betekintést generáljon előre rögzített értekezletekhez.
Böngészőjével vagy mobiltelefonjával offline beszélgetéseket is rögzíthet, vagy bárhol jegyzeteket készíthet.
A Sembly AI legjobb funkciói
- Exportálja a leiratokat különböző formátumokban (TXT, SRT, DOCX) testreszabható időbélyegekkel és beszélőcímkékkel, majd ossza meg őket a Slackben vagy a CRM-ben.
- Csatlakozzon népszerű videokonferencia-platformokhoz és felhőalapú tárolási szolgáltatásokhoz.
- Kereshet a találkozók között kulcsszó, kulcsfontosságú elem vagy résztvevő szerint.
A Sembly AI korlátai
- A platformon való navigáció nem túl intuitív.
Sembly AI árak
- Személyes: Ingyenes csomag
- Professzionális: 15 USD/hó
- Csapat: 29 USD/hó
- Vállalati: Egyedi árazás
Sembly AI értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs értékelés
11. Vocalmatic
A Vocalmatic egy automatikus átírási szoftver, amely beszéd-szöveggé alakító technológiát használ. Úgy működik, hogy másodpercenként elemzi az audio- vagy videofelvételt, meghatározza, hogy melyik másodpercben melyik szó hangzik el, és minden szót elment egy átírásba.
Először a Vocalmatic segítségével alakíthatja át hangfájlját szöveggé, majd azt saját igényeinek megfelelően szerkesztheti.
A Vocalmatic legjobb funkciói
- Konvertálja hangfájljait szöveggé több mint 100 nyelven az AI segítségével.
- Szövegezhető átiratok készítése virtuális beszélgetésekből
- Könnyedén kereshet a korábbi értekezletek jegyzőkönyveiben kulcsszavak vagy előadók nevei alapján.
- Rendeljen szerepeket és jogosultságokat a csapat tagjainak, biztosítva az adatbiztonságot és a hozzáférés-ellenőrzést.
A Vocalmatic korlátai
- A találkozó utáni elemzésre és a kereshetőségre összpontosít; valós idejű együttműködéshez nem feltétlenül ideális.
Vocalmatic árak
- Starter: 15 USD/hó
- Pro: 19 USD/hó
- Üzleti: 149 USD/hó
Vocalmatic értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs értékelés
A megfelelő megoldás kiválasztása a találkozói jegyzetek készítéséhez
Munkahelyeink hatékony kommunikáción és ügyfélkapcsolatokon alapulnak. De a zsúfolt napirendek és a teli ütemtervek miatt nehéz lehet minden fontos pontot rögzíteni a találkozókon.
Ezért gondosan mérlegelje a szervezeti igényeket, a skálázhatóságot és a komplex beszélgetések átírásának szükségességét, majd válasszon ezek közül a Fathom AI alternatívák közül.
Egy olyan átfogó eszköz, mint a ClickUp, okosabb megoldást kínál, így Ön teljes mértékben részt vehet a megbeszéléseken. Az innovatív platform azonosítja a teendőket és intelligens összefoglalókat készít a találkozók jegyzetéből – mindezt valós időben.
Készen áll arra, hogy átalakítsa virtuális értekezletek élményét?
Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és tapasztalja meg a valóban átfogó megközelítés előnyeit. 🎉