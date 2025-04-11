A 11 legjobb Fathom AI alternatíva az AI jegyzeteléshez 2025-ben

Az online értekezletekről hiányzó fontos döntések vagy teendők frusztrálóak lehetnek. Ugyanakkor nem is szeretné az összes idejét azzal tölteni, hogy leírjon mindent, ami a Zoom-hívások során elhangzik.

Szerencsére egy jegyzetelő eszköz, mint a Fathom AI, megkönnyítheti az életét. Ezek az eszközök mesterséges intelligenciát használnak a találkozók jegyzetének leírásához, összefoglalásához és elemzéséhez, így Ön a beszélgetésre koncentrálhat.

Míg a Fathom AI kiválóan teljesít a jegyzetelés és az alapvető átírási szolgáltatások terén, más jegyzetelő alkalmazások és üzleti eszközök további funkciókat és nagyobb rugalmasságot kínálnak.

Bemutatunk 11 AI jegyzetkészítő eszközt, amelyek a Fathom AI alternatíváiként szolgálhatnak a virtuális találkozók és azok eredményeinek javításához.

De előtte nézzük meg, hogyan válasszuk ki a szükségleteinknek leginkább megfelelő Fathom alternatívát.

Mit kell keresnie a Fathom AI alternatíváiban?

Íme néhány tényező, amelyet figyelembe kell vennie az AI-alapú értekezleteszköz kiválasztásakor:

Pontosság : Keressen olyan Fathom AI alternatívákat, amelyek magas átírási pontossággal rendelkeznek, különösen a különböző akcentusok és szakmai kifejezések kezelése terén.

Funkciók : Az olyan fejlett funkciók, mint a beszélő azonosítása, a teendők kivonása, a valós idejű átírás, a nyelvi támogatás és a kulcsszavak kiemelése jelentősen növelhetik az értekezletek hatékonyságát.

Integrációk : A zökkenőmentes integráció a kedvenc videokonferencia-platformjával és a népszerű projektmenedzsment eszközökkel biztosítja a zökkenőmentes munkafolyamatot.

Biztonság: Csak azokat a Fathom AI alternatívákat vegye figyelembe, amelyek garantálják az adatbiztonságot és titkosságot, valamint az adatok titkosítását.

Árak: Az árak értékelésekor vegye figyelembe a költségvetését és a csapat méretét.

A 11 legjobb Fathom AI alternatíva

Most, hogy már tudja, mire kell figyelnie a Fathom AI alternatíváinak kiválasztásakor, nézzük meg a legjobb elérhető lehetőségeket.

1. ClickUp (a legjobb AI-alapú értekezlet-, feladatkezelő és együttműködési eszköz)

További információk Csatlakoztassa találkozói jegyzetét a Docs és a Tasks alkalmazásokhoz a ClickUp AI Notetaker segítségével.

Több kell, mint egy egyszerű értekezlet-rögzítő? Próbálja ki a ClickUp-ot, egy komplett munkaalkalmazást, amely az értekezletek és a projektmenedzsment funkciókat egyetlen platformba egyesíti.

Növelje a találkozók hatékonyságát a ClickUp AI Notetaker segítségével, amely a naptárán keresztül érhető el. Ez az intelligens funkció jegyzeteket készít, így Ön koncentrálhat.

Használja ki a Zoom, a Teams és a Google Meet kompatibilitását. Az AI Notetaker automatikusan dokumentálja a találkozó részleteit (név, dátum, résztvevők) és teljes hangfelvételt biztosít.

Gyorsan áttekintheti a találkozó legfontosabb pontjait az összefoglaló betekintések, a legfontosabb tanulságok és a következő lépések egyszerű ellenőrzőlistájával. A részletes átírásokhoz hozzáférhet a mélyebb elemzéshez. A találkozó jegyzetek automatikusan elmentésre kerülnek egy privát, címkézett ClickUp Doc fájlba, hogy könnyen áttekinthetőek és megoszthatók legyenek.

A ClickUp Meetings mindent egy helyen kínál – napirendek kezelése, teendők meghatározása, heti értekezletek dokumentálása és még sok más. Így tabok közötti váltás nélkül hozzáférhet minden dokumentumához, feladatához és egyéb anyagához. A ClickUp Meeting Notes Template sablon segítségével strukturálhatja ezeket a jegyzeteket, és biztosíthatja, hogy azok jól dokumentáltak legyenek, mielőtt megosztaná őket az érdekelt felekkel.

A ClickUp mesterséges intelligenciája intelligensen fordítja a találkozók jegyzetét, javaslatokat ad a feladatok létrehozásához és szervezéséhez, valamint egyszerűsíti a munkafolyamatot azzal, hogy lehetővé teszi a jegyzetek és összefoglalók közvetlen átalakítását konkrét projektekhez kapcsolódó, végrehajtható feladatokká.

A ClickUp Docs segítségével élő dokumentumokat hozhat létre a találkozó jegyzetekből. Ezeket dinamikus forrásként használhatja, amelyekre a csapatok hivatkozhatnak az ügyfelekkel folytatott beszélgetések során. A dokumentumban könnyen kereshet bármely konkrét találkozó vagy feladat részleteit, és másodpercek alatt megtalálhatja azokat.

A ClickUp számos értekezlet-sablont is kínál, amelyeket akkor használhat, ha túl elfoglalt ahhoz, hogy napirendet, jegyzőkönyvet és jegyzeteket készítsen. Például a ClickUp értekezlet-jegyzőkönyv sablonja a következőket segíti:

Hatékonyan strukturálja a találkozók napirendjét, a résztvevők listáját és a teendőket.

Rögzítse a fontos találkozói információkat és eredményeket

Konvertálja a teendőket nyomon követhető feladatokká a csapat tagjai számára.

Töltse le ezt a sablont Rögzítse a fontos értekezletekről szóló információkat a ClickUp értekezletjegyzőkönyv-sablon segítségével.

A ClickUp legjobb funkciói

Vegye kézbe az irányítást a találkozókon: A ClickUp AI Note Taker automatikusan leírja a találkozókat, összefoglalja a legfontosabb pontokat és cselekvésre késztető feladatokat hoz létre, így könnyebb nyomon követni a további lépéseket és döntéseket.

Tevékenységek létrehozása : A ClickUp Tasks segítségével alakítsa át a jegyzeteket teendők listájává, adjon hozzá részleteket, és jelölje meg a feladatokért felelős személyeket.

Jegyzetek szervezése és szerkesztése : Szervezze és szerkessze a találkozók jegyzetét és feladatait egy helyen : Szervezze és szerkessze a találkozók jegyzetét és feladatait egy helyen a ClickUp Notepad segítségével.

Képernyőfelvételek : Ossza meg a képernyőfelvételeket AI-alapú átírásokkal : Ossza meg a képernyőfelvételeket AI-alapú átírásokkal a ClickUp Clips segítségével a találkozó jegyzetekben, és azonnal átírhatja őket a ClickUp Brain segítségével.

Valós idejű együttműködés: Hozzáférhet a jegyzetekhez, megoszthatja őket a csapatával, és együttműködhet a beszélgetésekben : Hozzáférhet a jegyzetekhez, megoszthatja őket a csapatával, és együttműködhet a beszélgetésekben a ClickUp Chat segítségével.

A ClickUp korlátai

A rengeteg testreszabási lehetőség és funkció miatt eltarthat egy ideig, mire megismeri az eszközt.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/felhasználó/hónap

Üzleti : 12 USD/felhasználó/hónap

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, 7 dollárért tag/hónap

ClickUp AI Notetaker: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, mindössze 6 dollár/hó/felhasználó áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9900+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (4000+ értékelés)

2. Fireflies AI

via Fireflies AI

A Fireflies AI egy innovatív online értekezleteszköz, amely automatizálja a jegyzetelést. Lehetővé teszi a hangbeszélgetések átírását, összefoglalását, keresését és elemzését.

Használhatja videó és hang rögzítésére, hogy perceken belül átiratokat készítsen, miközben egyetlen kattintással navigálhat a legfontosabb mutatók, például a teendők, feladatok és kérdések között.

A Fireflies AI legjobb funkciói

Írja le a találkozókat, és ossza meg a jegyzeteket a Slack és a Google Docs alkalmazásokban.

Hívja meg a Fireflies. ai Notetaker alkalmazást a naptárában szereplő találkozókra.

Hívásnaplók és értekezletjegyzetek hozzáadása közvetlenül a CRM-hez

Integrálja online értekezleteszközökkel , mint például a Google Meet, a Zoom, a Teams stb.

A Fireflies AI korlátai

Az ingyenes verzióban hiányoznak fontos funkciók.

Jobb integrációra van szükség a Google Suite termékekkel.

Fireflies AI árak

Ingyenes

Pro: 18 USD/hely havonta

Üzleti: 29 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: 39 USD/felhasználó/hónap

Fireflies AI értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

3. Claap

via Claap

A Claap segítségével a csapatával való együttműködés zökkenőmentes, gyors és biztonságos lesz. A Claap egy együttműködési videofelvételi eszközként kerül forgalomba, és AI-alapú jegyzetekkel és rövid követő videókkal látja el Önt.

A megfelelő sablon segítségével rögzítheti a találkozókat a legfontosabb pontokkal, és AI-összefoglalásokat készíthet. Az eszköz leginkább értékesítési csapatok számára alkalmas, mivel beszélgetési intelligenciát kínál, amely segít javítani a sikerarányt.

Használja fel az így nyert információkat a potenciális ügyfelek megszólításához, és használja a videokönyvtárban található egyéb eszközöket rövid követő videók készítéséhez és szerkesztéséhez, amelyek lerövidítik az értékesítési ciklust.

A Claap legjobb funkciói

Átírás és fordítás 99 nyelvre

Hozzászólások hozzáadása a felvétel meghatározott pontjaihoz

Hozzon létre egy központi videokönyvtárat, amely segít az értékesítési csapat képzésében.

Ellenőrizze a hozzáférési jogokat, akár nagy léptékben is, a fejlett adatvédelem érdekében.

A Claap korlátai

A virtuális munkaterületek egyesítésének nehézségei

Egyes felhasználók szerint a hangminőség javításra szorul.

Claap árak

Alap: Ingyenes csomag

Starter: 10 USD/licenc havonta

Előny: 30 USD/licenc havonta

Vállalati: Egyedi árazás

Claap értékelések és vélemények

G2: 4,9/5 (20+ értékelés)

Capterra: Értékelések nem elérhetők

4. Fellow App

via Fellow App

A Fellow egy all-in-one AI találkozó-átírási és -kezelő szoftver távoli és hibrid csapatok számára. Viselkedésvezérelt funkciói csökkentik a gyakori projektmegbeszélések szükségességét és biztosítják a hatékony együttműködést.

A projektmenedzsment eszközökkel feladatok hozzárendelhetők és szinkronizálhatók, a találkozók jegyzőkönyvei és a döntések egy helyen nyomon követhetők, így biztosítva a találkozók eredményeinek megvalósítását.

A Fellow App legjobb funkciói

Kereshet a találkozók átiratai, jegyzetek és címkék között, és lehetőség van a jegyzetek zárolására is, hogy megakadályozza a rögzített döntések módosítását.

Hozzon létre megosztott értekezlet-napirendeket a tulajdonosokkal minden szakaszhoz.

Integrálja a találkozók felvételeit, átiratát és összefoglalóját a naptári eseményekkel, hogy könnyen hozzáférhessen mindenhez, ami a találkozókkal kapcsolatos.

Használja ki az értekezlet-sablonok könyvtárát, hogy hozzáférjen a szakértők által jóváhagyott sablonokhoz különböző típusú értekezletekhez, például egyéni megbeszélésekhez, csapatértekezletekhez, retrospektívákhoz és egyebekhez.

A Fellow App korlátai

A teendők nem automatizáltak.

Hibák a böngészőbővítményekben

A Fellow App árai

Ingyenes

Pro: 11 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 10 USD/felhasználó havonta (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

Fellow App értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (30+ értékelés)

5. Otter AI

via Otter AI

Az Otter AI egy értekezlet-asszisztens, amely automatizálja és összefoglalja az értekezleteken elhangzott beszélgetéseket, és cselekvési pontokat tartalmazó jegyzetekké alakítja azokat. Az Otter AI Chat segítségével válaszokat kaphat és tartalmakat, például e-maileket és állapotfrissítéseket generálhat az összes értekezletén.

A élő beszélgetéseket szinkronizált frissítésekkel is kombinálhatja.

Beszélgethet csapattagjaival és az Otter ügyfélszolgálatával, hogy előre mozdítsa a projekteket.

Az Otter AI legjobb funkciói

Írja le a találkozókat több mint 30 nyelven, tökéletes megoldás globális csapatok számára.

Dolgozzon együtt a találkozó jegyzeteken, rendeljen hozzá és szinkronizáljon feladatokkal a projektmenedzsment eszközökkel, és kövesse nyomon a találkozón hozott döntéseket egy helyen.

Ossza meg a találkozó jegyzeteket e-mailben, Slackben, és adja hozzá őket a CRM-hez.

Zökkenőmentesen csatlakozhat olyan népszerű videokonferencia-platformokhoz, mint a Zoom és a Google Meet.

Az Otter AI korlátai

Az ingyenes csomag korlátozott átírási időt és beszélő azonosítást kínál.

Az átírás pontossága megbízhatatlan lehet.

Otter AI árak

Alap: Ingyenes csomag

Pro: 16,99 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 30 USD/felhasználó havonta

Vállalati: Egyedi árazás

Otter AI értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (170+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (70+ értékelés)

Kapcsolódó: A 10 legjobb Otter AI alternatíva, amely segít a találkozói jegyzetek átírásában

6. Grain

via Grain

A bevételi csapatok számára tervezett Grain automatizálja a jegyzetelést, a nyilvántartást és az információk rögzítését, így Ön más feladatokra koncentrálhat, például a csapatának coachingjára és az értékesítési stratégia kidolgozására.

A Grain könnyen használható felülete jobb áttekintést biztosít az értékesítési folyamatokról az üzletkötések elemzésével, valamint intelligens témákkal és kulcsfontosságú ügyfelekkel kapcsolatos riasztásokkal.

A Grain legjobb funkciói

A találkozók jegyzetének automatikus szinkronizálása a CRM-kapcsolatokkal és az üzletkötési adatokkal

Könnyedén készítsen találkozófelvételeket és szerkeszthető átiratokat

Integrálható a Hubspot, Salesforce, Zapier és Slack alkalmazásokkal.

Legyen naprakész az átiratokban szereplő meghatározott kulcsszavakra alapuló értesítésekkel.

Videofelvételeket készíthet az átírásban bármely szövegrészlet kiválasztásával.

Grain korlátozások

Elsősorban videokonferenciákra összpontosít, ezért nem feltétlenül ideális csak hangalapú hívásokhoz.

Nehézségek a beszélők azonosításával a leiratokban

Gabonaárak

Ingyenes

Starter: 19 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 39 USD/hely havonta

Vállalati: Egyedi árazás

Értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

7. Tl;dv

A Tl;dv egy értekezlet-rögzítő, amely leírja és összefoglalja az ügyfelekkel, potenciális ügyfelekkel és a csapatával folytatott beszélgetéseit. A hívásokat kiváló minőségű videóban és hangban rögzítheti, és közvetlenül utána hozzáférhet azokhoz az értekezletek könyvtárában.

Az eszköz több mint 30 nyelven nyújt többnyelvű támogatást, és automatizálja a megbeszélésekből származó munkafolyamatokat. Lehetővé teszi, hogy a megbeszélések pillanatait és betekintéseit közvetlenül a csapata munkaterületén ossza meg, anélkül, hogy lapot kellene váltania.

Tl;dv legjobb funkciók

Összefoglalja a találkozók legfontosabb pillanatait egy egyszerű kattintással vagy gyorsbillentyűvel.

Azonnali keresés és összefoglalás a munkaterületén található, meghatározott kulcsszavakhoz kapcsolódó beszélgetésekből.

Készítsen rövid videókat a megbeszélések fontos pillanatairól!

Integrálja a felhőalapú tárolóplatformokkal a korábbi találkozókhoz való könnyű hozzáférés érdekében.

Tl;dv korlátozások

Nincs valós idejű együttműködési funkció, például a beszélő azonosítása.

Az ingyenes csomagban a találkozók hossza és a funkciók száma korlátozott.

Tl;dv árak

Örökre ingyenes

Pro: 25 USD/felvétel felhasználónként havonta

Vállalati: Egyedi árazás

Tl;dv értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (90+ értékelés)

Capterra: Értékelések nem elérhetők

8. Wudpecker

via Wudpecker

A Wudpecker egy tudáskivonásra kifejlesztett AI eszköz. A termelékenység növelése érdekében a platform a virtuális beszélgetéseket könnyen felhasználható információkká sűríti.

Emellett az összes értekezlet-felvételt biztonságos szerveren tárolhatja, és a Wudpecker fejlett keresőmotorját használva konkrét információkat kereshet az értekezlet-átiratokban.

A Wudpecker legjobb funkciói

Hozzon létre egyedi sablonokat a különböző típusú találkozókhoz, hogy egyszerűsítse a jegyzetelést.

Ossza meg jegyzetét és működjön együtt csapattársaival valós időben a Wudpecker alkalmazásban.

Szerezzen összefoglalókat, teendőket és betekintést a Zoom, Google Meet és Microsoft Teams találkozóiból.

Biztosítsa találkozóinak biztonságát fejlett adat titkosítással és GDPR-nak való megfeleléssel.

A Wudpecker korlátai

A felület kevésbé intuitív lehet, mint más eszközöké.

Nem lehet kizárni bizonyos találkozókból

Wudpecker árak

Ingyenes

Plusz: 16 USD/hó

Pro: 30 USD/hó

Wudpecker értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,7/5 (30+ értékelés)

9. Speak AI

via Speak AI

A Speak AI beszélgetési felületet használ, amely lehetővé teszi, hogy természetesen kommunikáljon a találkozó átirataival.

A Speak AI Meeting Assistant, API-k és egyéb eszközök segítségével rögzítheti, átírhatja és elemezheti a telefonhívásokat és a találkozókat az automatikus betekintés generálása érdekében.

Emellett lehetővé teszi a népszerű felhőalapú tárolóplatformokhoz, például a Dropboxhoz és a Google Drive-hoz való csatlakozást is.

A Speak AI legjobb funkciói

95%-os átírási pontosságot érhet el kiváló minőségű hangfelvételekkel.

A Speak intuitív AI audio/videó-szöveg konverter szoftverével automatikusan konvertálhatja az audio/videó fájlokat szöveggé.

Töltsön fel és elemezzen strukturálatlan felmérési és űrlapadatokat CSV-importtal vagy Zapierrel.

Tegyen fel kérdéseket az adatokkal kapcsolatban, és kapjon informatív válaszokat az AI asszisztenstől.

A Speak AI korlátai

Az optimális pontosság elérése érdekében további képzési adatokra lehet szükség bizonyos akcentusok vagy szakmai zsargonok esetében.

Speak AI árak

Pay-As-You-Go

Starter: 29 USD/hó

Egyedi: Egyedi árazás

Speak AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs értékelés

10. Sembly AI

via Sembly AI

A Sembly AI egy jegyzetgenerátor, amely automatikusan részt vesz és rögzíti a Zoom, Google Meet és Microsoft Teams alkalmazásokban tartott találkozókat.

Ezenkívül könnyedén feltölthet audio- vagy videofájlokat, hogy átiratot, értekezletjegyzeteket és betekintést generáljon előre rögzített értekezletekhez.

Böngészőjével vagy mobiltelefonjával offline beszélgetéseket is rögzíthet, vagy bárhol jegyzeteket készíthet.

A Sembly AI legjobb funkciói

Exportálja a leiratokat különböző formátumokban (TXT, SRT, DOCX) testreszabható időbélyegekkel és beszélőcímkékkel, majd ossza meg őket a Slackben vagy a CRM-ben.

Csatlakozzon népszerű videokonferencia-platformokhoz és felhőalapú tárolási szolgáltatásokhoz.

Kereshet a találkozók között kulcsszó, kulcsfontosságú elem vagy résztvevő szerint.

A Sembly AI korlátai

A platformon való navigáció nem túl intuitív.

Sembly AI árak

Személyes: Ingyenes csomag

Professzionális: 15 USD/hó

Csapat: 29 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Sembly AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs értékelés

11. Vocalmatic

via Vocalmatic

A Vocalmatic egy automatikus átírási szoftver, amely beszéd-szöveggé alakító technológiát használ. Úgy működik, hogy másodpercenként elemzi az audio- vagy videofelvételt, meghatározza, hogy melyik másodpercben melyik szó hangzik el, és minden szót elment egy átírásba.

Először a Vocalmatic segítségével alakíthatja át hangfájlját szöveggé, majd azt saját igényeinek megfelelően szerkesztheti.

A Vocalmatic legjobb funkciói

Konvertálja hangfájljait szöveggé több mint 100 nyelven az AI segítségével.

Szövegezhető átiratok készítése virtuális beszélgetésekből

Könnyedén kereshet a korábbi értekezletek jegyzőkönyveiben kulcsszavak vagy előadók nevei alapján.

Rendeljen szerepeket és jogosultságokat a csapat tagjainak, biztosítva az adatbiztonságot és a hozzáférés-ellenőrzést.

A Vocalmatic korlátai

A találkozó utáni elemzésre és a kereshetőségre összpontosít; valós idejű együttműködéshez nem feltétlenül ideális.

Vocalmatic árak

Starter: 15 USD/hó

Pro: 19 USD/hó

Üzleti: 149 USD/hó

Vocalmatic értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs értékelés

A megfelelő megoldás kiválasztása a találkozói jegyzetek készítéséhez

Munkahelyeink hatékony kommunikáción és ügyfélkapcsolatokon alapulnak. De a zsúfolt napirendek és a teli ütemtervek miatt nehéz lehet minden fontos pontot rögzíteni a találkozókon.

Ezért gondosan mérlegelje a szervezeti igényeket, a skálázhatóságot és a komplex beszélgetések átírásának szükségességét, majd válasszon ezek közül a Fathom AI alternatívák közül.

Egy olyan átfogó eszköz, mint a ClickUp, okosabb megoldást kínál, így Ön teljes mértékben részt vehet a megbeszéléseken. Az innovatív platform azonosítja a teendőket és intelligens összefoglalókat készít a találkozók jegyzetéből – mindezt valós időben.

Készen áll arra, hogy átalakítsa virtuális értekezletek élményét?

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és tapasztalja meg a valóban átfogó megközelítés előnyeit. 🎉