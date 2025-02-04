A 10 legjobb alkalmazás kisvállalkozások számára 2025-ben: kipróbált és tesztelt

A Forbes legutóbbi tanulmánya kimutatta, hogy az öt kisvállalkozásból egy az első évben csődbe megy! Bár a kisvállalkozások sikeres működtetésének számos kihívása van, a leggyakoribb a menedzsment.

Kisvállalkozás tulajdonosaként Ön egyedül felelős az egész vállalkozás felügyeletéért. Ez azonban nehézségekbe ütközhet, ahogy a vállalkozás növekszik – saját tapasztalatból beszélek. A megfelelő eszközök és technológia megkönnyíti és megvalósíthatóbbá teszi ezt a feladatot.

De ne aggódjon! Mint valaki, aki jelentős időt töltött különböző technológiák és eszközök kipróbálásával, bemutatom Önnek a kisvállalkozások számára legalkalmasabb tíz alkalmazást.

Tudja meg, mely alkalmazások szükségesek ma minden kisvállalkozás eszköztárában.

Mit kell keresni a kisvállalkozások számára legjobb alkalmazásokban?

Íme az öt legfontosabb tényező, amelyre figyelnie kell, mielőtt bármilyen kisvállalkozásoknak szánt alkalmazást választana:

Könnyű használat: Válasszon olyan kisvállalkozásoknak készült alkalmazásokat, amelyek könnyen használhatók és hatékonyak a funkcióik tekintetében. Az utolsó dolog, amire szüksége van, egy olyan alkalmazás, amely bonyolítja a feladatot, ahelyett, hogy egyszerűsítené azt.

Testreszabhatóság: Válasszon olyan alkalmazásokat, amelyek képesek alkalmazkodni a vállalkozás finom árnyalataihoz, különösen azoknak a kisvállalkozás-tulajdonosoknak, akiknek több egyedi igényük is van.

Biztonság: Válasszon olyan kisvállalkozói alkalmazást, amely robusztus biztonsági intézkedéseket biztosít. Ez segít biztosítani, hogy a belső adatbázisában található összes fontos adat biztonságban legyen a jogosulatlan hozzáféréstől és a megsértéstől.

Integrációs képességek: Keressen olyan eszközöket, amelyek integrálhatók más, harmadik féltől származó eszközökkel és szoftverekkel, hogy kisvállalkozásának működését racionalizálhassa.

Ügyfélszolgálat: Válasszon Válasszon olyan kisvállalkozásoknak szánt alkalmazásokat , amelyek 24 órás, minőségi ügyfélszolgálatot nyújtanak. Ez biztosítja, hogy kérdéseire gyors választ kapjon, és üzleti tevékenysége zavartalanul folyhasson.

A 10 legjobb alkalmazás kisvállalkozások számára 2024-ben

Nézzük meg, melyek a tíz legjobb kisvállalkozói alkalmazás 2024-ben:

1. ClickUp (a legjobb projektmenedzsmenthez és együttműködéshez)

Ha kisvállalkozása innovatív projektmenedzsment alkalmazást és csapatmunkát támogató eszközt keres, akkor a ClickUp-ot ajánlom. Ez az all-in-one feladatkezelő szoftver a termelékenység növelésére lett kifejlesztve.

Készíts külön csapatokat a projekt különböző feladataival a ClickUp Teams segítségével

A projektmenedzsment legfontosabb eleme a csapatmunka, és a ClickUp for Startup Teams ezt egyszerűsíti. Használhatom terméktervek készítésére, célok nyomon követésére és erőforrások kezelésére – mindezt a csapatommal való szinkronban. A műszerfal központi áttekintést nyújt ezekről az elemekről.

Hagyja, hogy az AI lektorálja és szerkessze az összes hosszú projektdokumentumát

A kisvállalkozások vezetése rengeteg dokumentációval jár. Ha több dokumentum is különböző rendszerekben és csapatoknál található, nehéz gyorsan megtalálni a fontos információkat. Ebben segít a ClickUp Docs.

A Docs segítségével létrehozhat projektirányelveket, feladatokat oszthat ki a csapat tagjainak, és csatolhat releváns fájlokat referencia céljából. Ez biztosítja, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon, és létrehoz egy központi adattárat a fontos eljárások számára.

Szeretem integrálni a ClickUp Brain alkalmazást a Docs-szal, hogy kihasználjam az AI erejét és megszüntessem a kézi projektdokumentáció szükségességét. A Brain segítségével gyorsan elkészítheted az e-maileket, a projektirányelveket stb., így több időd marad az üzleti stratégiádra koncentrálni.

Nehéznek találja egy projekt összes feladatának kezelését? Nekem is az volt, amíg meg nem találtam a ClickUp Tasks funkciót. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy különböző projektfeladatokat tervezzen, szervezzen és együttműködjön a csapatával. Egy helyen ellenőrizheti a projekt állapotát, feladatok és rutin feladatok kiosztását, valamint megjegyzéseket hagyhat.

Töltse le ezt a sablont Készítsen cselekvési tervet minden üzleti tevékenységhez, hogy egyszerűsítse azok végrehajtását és hatékonyan elérje a célokat a ClickUp stratégiai üzleti ütemterv sablonjával.

Kisvállalkozás tulajdonosaként Önnek folyamatosan stratégiákat kell kidolgoznia a jövőbeli növekedés és fejlődés érdekében. Ehhez én a ClickUp stratégiai üzleti útiterv sablonját ajánlom. Ez a sablon könnyen használható és testreszabható, és átfogó képet ad a nagyobb üzleti stratégiákról. Ez segíthet Önnek:

A feladatok ütemezése és a feladatok hatékonyabb kiosztása

Ismerje meg pontosan havi céljait

Kövesse nyomon az előrehaladást és végezzen valós idejű módosításokat

Ezen kívül számos ClickUp-sablon megkönnyíti a kisvállalkozások működését. A költségvetés-tervezéstől a készletgazdálkodásig mindenre van előre elkészített keretrendszer, amely segít az azonnali indulásban.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A ClickUp mobilalkalmazásban nem minden funkció elérhető.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Starter: 7 USD/hó felhasználónként

Haladó: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalat: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Slack (a legjobb csapatkommunikációhoz)

Via Slack

Számtalan csapatvezető világszerte (köztük én is) esküszik a Slackre az együttműködés és a kommunikáció racionalizálása érdekében, és a funkciók gazdag választéka megmagyarázza, miért.

A Slack segítségével külön „csatornákat” hozhat létre a különböző projektekhez, hogy rendszerezze az üzeneteket. A „Huddles” funkcióval néhány kattintással audio- és videókonferenciákat tarthat a csapattal.

A „Slack Connect” funkció azonban számomra a végső áttörést jelentette. Ez lehetővé teszi, hogy ugyanazon a Slack alkalmazáson belül kommunikáljon beszállítóival, szállítóival és ügyfeleivel. Ezáltal egy átfogó kommunikációs eszközzé válik, amely belső és külső használatra egyaránt alkalmas. Minden kisvállalkozás tulajdonosának elengedhetetlen eszköz.

A Slack legjobb funkciói

Kommunikáljon az egész csapatával egy helyen csoportos üzenetek, közvetlen üzenetek, videohívások és hanghívások segítségével.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, hogy zökkenőmentessé tegye a munkafolyamatot

Ossza meg fontos fájljait és dokumentumait csapatával a projektmenedzsment és az együttműködés javítása érdekében

Integrálja több mint 2000 eszközzel, például a DocuSign, a Google Sheets, a Zoom és a ClickUp alkalmazásokkal a maximális működési hatékonyság érdekében.

A Slack korlátai

Az ingyenes verzió funkciói korlátozottak, ami a növekvő csapatok számára nem feltétlenül elegendő.

Túl sok különböző csatorna létrehozása megzavarhatja a csapat tagjait és gátolhatja termelékenységüket.

Slack árak

Örökre ingyenes

Előny: 8,75 USD/hó felhasználónként

Business+: 15 USD/hó felhasználónként

Enterprise Grid: Egyedi árazás

Slack értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (32 764 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (23 244 értékelés)

3. Gusto (a legjobb a bérszámfejtéshez és a HR-menedzsmenthez)

A Gusto egyszerűsíti mind a bérszámfejtést, mind a HR-menedzsmentet. Ez az eszköz az egyik legjobb alkalmazás a kisvállalkozások számára a munkavállalók menedzsmentjéhez, mivel könnyen kezelhető és intuitív felhasználói felülettel rendelkezik. Robusztus funkciókészlete szintén hatalmas előnyt jelent.

A Gusto segítségével szinkronizálhatja a bérszámfejtést, hogy nyomon követhesse az alkalmazottak munkaidejét és a projekt előrehaladását, valamint kézzel való beavatkozás nélkül kezelhesse a munkaterhelést. A Gusto egyszerűvé teszi a toborzást, a felvételt és a beilleszkedést. Könnyedén létrehozhat álláshirdetéseket, elküldhet ajánlatokat, elkészítheti a beilleszkedéshez szükséges teendőlistákat stb. Ezenkívül a Gusto segítségével megoszthat, aláírhat és tárolhat fontos dokumentumokat.

A Gusto legjobb funkciói

Kövesse nyomon alkalmazottai munkaidejét, munkaterhelését és teljesítményét, hogy a termelékenység javítása érdekében szükséges módosításokat végrehajthassa.

Adóbevallását automatikusan és pontosan nyújtsa be a megfelelési követelmények szisztematikus kezelése érdekében

Állítson be eszközöket és rendszereket új csapattagjai számára a Software Provisioning segítségével

Értékelje alkalmazottai teljesítményét, hogy releváns fejlődési lehetőségeket kínálhasson nekik

Pontos alkalmazotti elemzéseket és betekintést kap, hogy adat alapú döntéseket hozhasson

Integrálható más eszközökkel, például az Expensify, a DocuSign, a Freshbooks és a ClickUp alkalmazásokkal.

A Gusto korlátai

Nincs ingyenes csomag elérhető

A felhasználók arról számoltak be, hogy az ügyfélszolgálat néha rendkívül lassú.

A Gusto árai

Egyszerű: 40 USD/hó + 6 USD/hó személyenként

Plusz: 80 USD/hó + 12 USD/hó személyenként

Prémium: Egyedi árazás

Gusto értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (2059 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (3894 értékelés)

4. QuickBooks (a legjobb számviteli és könyvelési feladatokhoz)

A QuickBooks szakértői eszközökkel és funkciókkal rendelkező, jól ismert pénzügyi menedzsment alkalmazás. Elsősorban könyvelési szoftverként működő QuickBooks könyvelési, bérszámfejtési, munkaidő-nyilvántartási, banki és egyéb hasonló feladatok elvégzésére is alkalmas eszköz.

Számlákkal kapcsolatos tevékenységekhez használtam, például nyugták készítéséhez és a különböző típusú nyugták központosításához. Adók kiszámításához és akár a készletek kezeléséhez is használható. A szerszám legérdekesebb tulajdonsága a virtuális könyvelési funkciója. Ezzel szakértői mentorálást és segítséget vehet igénybe a pontos számlázás és cash flow menedzsmenthez.

A QuickBooks legjobb funkciói

Automatizálja a könyvelési feladatokat, mint például a tranzakciók kategorizálása, a banki egyeztetés és a kiadások nyomon követése.

Készítsen részletes pénzügyi jelentéseket, beleértve a nyereség- és veszteségkimutatásokat, a mérlegeket és a cash flow kimutatásokat.

Kövesse nyomon készletszintjeit, és állítson be riasztásokat az alacsony készletek esetén

Integrálja több mint 750 választott alkalmazással, például PayPal, Shopify és Gusto

A QuickBooks korlátai

A felhasználói felület kezdők számára kissé bonyolult lehet.

A testreszabási lehetőségek nagyon korlátozottak

A kisvállalkozások számára ez drága lehet

QuickBooks árak

Egyszerű kezdés: 18 USD/hó

Alapvető szolgáltatások: 27 USD/hó

Plusz: 38 USD/hó

Haladó: 76 USD/hó

QuickBooks értékelések és vélemények

G2: 4,0/5 (3304 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (7252 értékelés)

5. Mailchimp (a legjobb e-mail marketinghez)

Via Mailchimp

Lenyűgözően átfogó jellegének köszönhetően a Mailchimp az egyetlen megoldásom az e-mail marketing menedzsment minden területén. Valójában ez az egyik legjobb alkalmazás kisvállalkozások számára ebben a tekintetben.

Ez az eszköz szinte minden elképzelhető e-mail marketing tevékenységet automatizál. Használja személyre szabott e-mailek küldésére, testreszabott kampányok létrehozására és releváns termékek promóciójára, manuális erőfeszítés nélkül. A Mailchimp egy csomag gyönyörűen megtervezett, testreszabásra kész e-mail sablonokat is kínál. Ha rendelkezik ezzel az eszközzel, nem kell külön csapatot felállítania az e-mail marketing kezdeményezéseinek támogatására.

A Mailchimp legjobb funkciói

Ütemezze be e-mailjeinek automatikus elküldését, hogy a megfelelő üzenetet a megfelelő időben közvetítse

Készítsen rendkívül célzott e-mailes marketingkampányokat. Szegmentálja a közönségét demográfiai adatok, felhasználói viselkedés stb. alapján.

Használja a drag-and-drop építőt, hogy könnyedén testreszabhassa az e-mail sablonokat az igényeinek megfelelően.

Részletes jelentések és elemzések a kampány teljesítményéről

Integrálja több mint 300 más munkafolyamat-eszközzel, például a Wix, a Stripe és a Canva alkalmazásokkal.

A Mailchimp korlátai

A bővülés drágává válhat

Az ügyfélszolgálat minősége átlagos

Mailchimp árak

Ingyenes: 0 USD/hó 500 névjegy esetén

Alapvető szolgáltatások: 13 USD/hó 500 névjegyért

Alapcsomag: 20 USD/hó 500 névjegyért

Prémium: 350 USD/hó 500 névjegyért

Mailchimp értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (12 448 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (17 148 értékelés)

6. Hootsuite (a legjobb a közösségi média kezeléséhez)

A közösségi média és a digitális marketing hatékony használata minden kisvállalkozás tulajdonosának célja. A Hootsuite egy olyan eszköz, amely ezt megkönnyíti.

Ez az egyik legjobb alkalmazás a kisvállalkozások marketingjéhez, mivel sokoldalú funkciókkal rendelkezik. Lehetővé teszi, hogy a semmiből építsen fel vonzó közösségi média tartalmakat, és automatizálja azok ütemezését és közzétételét. Különösen tetszik a Hootsuite hatékony márkafigyelő funkciója, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizze a márkájáról szóló online beszélgetéseket. Bónusz? Az összes funkció nagyon jól testreszabható.

A Hootsuite legjobb funkciói

Automatizálja a tartalom közzétételét az összes főbb platformon, mint például az Instagram, a Facebook, a LinkedIn és a Twitter.

Készítsen könnyen érthető vizuális naptárakat a tartalomtervezés és ütemezés optimalizálása érdekében

Dolgozzon együtt csapatával. Osztja ki a feladatokat, kezelje a jóváhagyásokat és dolgozzon ki új stratégiákat.

Kövesse nyomon a kulcsszavakat és hashtageket, hogy naprakész legyen az iparágában a legújabb közösségi média trendekkel kapcsolatban.

Csatlakozzon több mint 100 elemzési és CRM eszközhöz, például a Google Analyticshez és a Salesforce-hoz

A Hootsuite korlátai

Az interfész kissé túlterhelő lehet az új felhasználók számára.

Az egyes alkalmazásokkal és platformokkal való integráció fizetős

Hootsuite árak

Profi: 149 USD/hó egy felhasználó, tíz közösségi fiók esetén

Csapat: 399 USD/hó három felhasználó számára

Vállalat: Egyedi árazás

Hootsuite értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (4233 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (3693 értékelés)

7. Sortly (a legjobb készletgazdálkodáshoz)

Olyan készletkezelő alkalmazást keres, amely kielégíti a kisvállalkozások egyedi igényeit? A Sortly a megoldás. Könnyen használható, intuitív és rendelkezik a megfelelő funkciókkal.

A használat megkezdéséhez csak fel kell töltenie a meglévő készletlistáját a platformra. A Sortly automatikusan rendszerezi azt. Segít nyomon követni a készletét, és figyelmeztetést kap, ha a készlet kezd elfogyni. Azonban számomra a legkiemelkedőbb funkció a beépített vonalkód-generátor. Ezzel percek alatt egyedi termékvonalkódokat hozhat létre, amelyek pontosan ábrázolják a mennyiséget, a helyet, az árat, az SKU-t és egyéb részleteket.

A Sortly legjobb funkciói

Testreszabhatja az egyedi készletadatokat és kezelheti adatbázisát a Custom Fields segítségével.

QR-kódok generálása és beolvasása a készletek egyszerű kezeléséhez okostelefonon

A könnyen használható mobilalkalmazás segítségével mobil eszközéről is hozzáférhet a szoftverhez.

Integrálja olyan alkalmazásokkal, mint a Slack és a Microsoft Teams

Sortly korlátai

A mobilalkalmazás hibás

A vonalkód-beolvasási funkció nem teljesen megbízható

Csak néhány alkalmazással integrálható

Sortly árak

Örökre ingyenes

Haladó: 49 USD/hó

Ultra: 149 USD/hó

Vállalat: Egyedi árazás

Sortly értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (25 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (481 értékelés)

8. Figma (a legjobb tervezéshez és prototípus-készítéshez)

A Figma egy megbízható terméktervező eszköz. A könnyű használat és navigációtól a gazdag funkciókig minden szempontból megfelel az én kritériumaimnak egy jó kisvállalkozási alkalmazásról.

A Figma legnagyobb előnye, hogy egy kódolás nélküli tervezőplatform. Így nem számít, ha nincs tapasztalt fejlesztői csapata. Akkor is használhatja a márkájához igazított, valósághű termékprototípusok létrehozására. A platform vonzó felhasználói felülettel rendelkezik, és kiválóan alkalmas a közös munkára. De ez még nem minden: a Figma számos sablont is kínál, amelyekkel elindíthatja a prototípusok készítését.

A Figma legjobb funkciói

Valós időben együttműködhet csapatával egy terméktervezési projekten

Használja ki az AI erejét termékprototípusok létrehozásához tesztelés és iterációk céljából

Használjon fejlett vektoros eszközöket az alakzatok és minták szerkesztéséhez az Ön választása szerint

Kommunikálj csapattagjaiddal hang- vagy csevegőfunkciók segítségével a zavartalan együttműködés érdekében

Integrálható számos népszerű alkalmazással, például a GitLabbal és a Google Workspace-szel

A Figma korlátai

Drága lehet a növekvő csapatok számára

Korlátozott offline képességek

A legjobb teljesítmény érdekében erős internetkapcsolat szükséges.

A Figma árai

Starter Team: Ingyenes

Professzionális csapat: 15 USD/teljes hely/hónap

Szervezet: 45 USD/teljes hely/hónap

Vállalat: 75 USD/teljes hely/hónap

Figma értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (1113 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (738 értékelés)

9. Square (a legjobb fizetésfeldolgozáshoz és POS-rendszerekhez)

Ha új kisvállalkozásod van, a Square segíthet egy megfelelő POS-rendszer felállításában, amely megkönnyíti mind a készpénzes, mind a készpénz nélküli tranzakciókat.

A Square-ben leginkább a teljességet szeretem. Ez az eszköz lehetővé teszi vállalkozásának, hogy online fizetéseket fogadjon, beleértve az érintésmentes fizetéseket is. A POS-rendszerben kezelheti az összes megrendelés átvételét és kiszállítását is.

De ez még nem a legjobb rész. A Square olyan csúcstechnológiás POS hardvermegoldásokat is forgalmaz, mint az olvasók és a pénztárgépek. Tehát ez egy olyan egyablakos üzlet, ahol egy vállalkozás számára teljes POS-rendszert lehet létrehozni.

A Square legjobb funkciói

Többféle fizetési módot fogadjon el, beleértve a készpénzt, hitelkártyát, bankkártyát és mobil fizetést

Korlátlan számú számlát küldhet külön díj nélkül

PCI-megfelelőségi és visszaterhelési segítségnyújtás

Részletes jelentések és betekintés az értékesítésbe és a készletbe

A Square korlátai

Néhány felhasználó panaszkodott a hirtelen fiókbezárásokra

A tranzakciós díj magasabb, mint más platformoknál

A ügyfélszolgálat nehezen elérhető

Square árak

Örökre ingyenes

Plusz: 29 USD/hó (éves számlázás)

Prémium: 79 USD/hó (éves számlázás)

Square értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (789 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (610 értékelés)

10. Shopify (a legjobb e-kereskedelmi platformkezeléshez)

A Shopify elengedhetetlen alkalmazás minden kisvállalkozás számára, amely online jelenlétre törekszik. Minden szükséges eszközzel és technológiával rendelkezik a digitális üzlet felépítéséhez.

Számomra a Shopify USP-je a felhasználóbarát jellege. Bár egy online vállalkozás felállítása megterhelő lehet, ez az eszköz jelentősen leegyszerűsíti a folyamatot. Számos testreszabható sablon, felhasználóbarát felület, a bolt hatékonyságát maximalizáló, hosszú lista harmadik féltől származó alkalmazásintegrációk, valamint a zökkenőmentes értékesítést biztosító beépített POS-rendszer áll rendelkezésre.

Ezen túlmenően a Shopify lehetővé teszi, hogy organikus SEO, közösségi média és tartalommarketing eszközökkel bővítse vállalkozását. Ez a funkció önmagában is segít abban, hogy a kisvállalkozások számára legjobb alkalmazások közé sorolják.

A Shopify legjobb funkciói

Válasszon a testreszabható sablonok és témák széles választékából, hogy megalkossa online áruházát.

Fogadjon fizetéseket több forrásból a Shopify Payments segítségével

Használja ki a beépített marketingfunkciókat a forgalom és az értékesítés növelése érdekében

Kezelje üzletét útközben a Shopify mobilalkalmazással

Integrálja olyan robusztus harmadik féltől származó eszközökkel, mint a HubSpot és a Mailchimp

A Shopify korlátai

Nincs ingyenes csomag elérhető

A mélyreható testreszabási lehetőségek korlátozottak, különösen a fizetési folyamat és más fontos oldalak esetében.

Shopify árak

Alap: 39 USD/hó

Shopify: 105 USD/hó

Haladó: 399 USD/hó

Plusz: 2300 dollár/hónap

Shopify értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (4539 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (6359 értékelés)

Turbózza fel kisvállalkozását a ClickUp segítségével

A kisvállalkozások vezetése soha nem könnyű. A korlátozott erőforrások és a kis létszámú csapat azonban azt is jelenti, hogy az Ön hozzájárulása nagy hatással lesz.

A kisvállalkozások számára legmegfelelőbb alkalmazások megfelelő kombinációjával nem számít, hogy milyen kicsi a csapata vagy milyen korlátozottak az erőforrásai. Mindig a lehető legjobban kihasználhatja a rendelkezésre álló lehetőségeket.

Az olyan all-in-one projektmenedzsment megoldások, mint a ClickUp, megkönnyítik a kisvállalkozások irányítását azáltal, hogy racionalizálják a feladatokat, központosítják a kommunikációt, és javítják az ügyfélkapcsolat-kezelést és a csapat hatékonyságát. Átfogó funkciókészlete biztosítja, hogy vállalkozása a legjobb technológiát használja a növekedéshez és a sikerhez.

Ne várjon tovább – regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra, és próbálja ki!