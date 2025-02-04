A 10 legjobb alkalmazás kisvállalkozások számára 2025-ben: kipróbált és tesztelt

A Forbes legutóbbi tanulmánya kimutatta, hogy az öt kisvállalkozásból egy az első évben csődbe megy! Bár a kisvállalkozások sikeres működtetésének számos kihívása van, a leggyakoribb a menedzsment.
Kisvállalkozás tulajdonosaként Ön egyedül felelős az egész vállalkozás felügyeletéért. Ez azonban nehézségekbe ütközhet, ahogy a vállalkozás növekszik – saját tapasztalatból beszélek. A megfelelő eszközök és technológia megkönnyíti és megvalósíthatóbbá teszi ezt a feladatot.
De ne aggódjon! Mint valaki, aki jelentős időt töltött különböző technológiák és eszközök kipróbálásával, bemutatom Önnek a kisvállalkozások számára legalkalmasabb tíz alkalmazást.
Tudja meg, mely alkalmazások szükségesek ma minden kisvállalkozás eszköztárában.
Mit kell keresni a kisvállalkozások számára legjobb alkalmazásokban?
Íme az öt legfontosabb tényező, amelyre figyelnie kell, mielőtt bármilyen kisvállalkozásoknak szánt alkalmazást választana:
- Könnyű használat: Válasszon olyan kisvállalkozásoknak készült alkalmazásokat, amelyek könnyen használhatók és hatékonyak a funkcióik tekintetében. Az utolsó dolog, amire szüksége van, egy olyan alkalmazás, amely bonyolítja a feladatot, ahelyett, hogy egyszerűsítené azt.
- Testreszabhatóság: Válasszon olyan alkalmazásokat, amelyek képesek alkalmazkodni a vállalkozás finom árnyalataihoz, különösen azoknak a kisvállalkozás-tulajdonosoknak, akiknek több egyedi igényük is van.
- Biztonság: Válasszon olyan kisvállalkozói alkalmazást, amely robusztus biztonsági intézkedéseket biztosít. Ez segít biztosítani, hogy a belső adatbázisában található összes fontos adat biztonságban legyen a jogosulatlan hozzáféréstől és a megsértéstől.
- Integrációs képességek: Keressen olyan eszközöket, amelyek integrálhatók más, harmadik féltől származó eszközökkel és szoftverekkel, hogy kisvállalkozásának működését racionalizálhassa.
- Ügyfélszolgálat: Válasszon olyan kisvállalkozásoknak szánt alkalmazásokat, amelyek 24 órás, minőségi ügyfélszolgálatot nyújtanak. Ez biztosítja, hogy kérdéseire gyors választ kapjon, és üzleti tevékenysége zavartalanul folyhasson.
A 10 legjobb alkalmazás kisvállalkozások számára 2024-ben
Nézzük meg, melyek a tíz legjobb kisvállalkozói alkalmazás 2024-ben:
1. ClickUp (a legjobb projektmenedzsmenthez és együttműködéshez)
Ha kisvállalkozása innovatív projektmenedzsment alkalmazást és csapatmunkát támogató eszközt keres, akkor a ClickUp-ot ajánlom. Ez az all-in-one feladatkezelő szoftver a termelékenység növelésére lett kifejlesztve.
A projektmenedzsment legfontosabb eleme a csapatmunka, és a ClickUp for Startup Teams ezt egyszerűsíti. Használhatom terméktervek készítésére, célok nyomon követésére és erőforrások kezelésére – mindezt a csapatommal való szinkronban. A műszerfal központi áttekintést nyújt ezekről az elemekről.
A kisvállalkozások vezetése rengeteg dokumentációval jár. Ha több dokumentum is különböző rendszerekben és csapatoknál található, nehéz gyorsan megtalálni a fontos információkat. Ebben segít a ClickUp Docs.
A Docs segítségével létrehozhat projektirányelveket, feladatokat oszthat ki a csapat tagjainak, és csatolhat releváns fájlokat referencia céljából. Ez biztosítja, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon, és létrehoz egy központi adattárat a fontos eljárások számára.
Szeretem integrálni a ClickUp Brain alkalmazást a Docs-szal, hogy kihasználjam az AI erejét és megszüntessem a kézi projektdokumentáció szükségességét. A Brain segítségével gyorsan elkészítheted az e-maileket, a projektirányelveket stb., így több időd marad az üzleti stratégiádra koncentrálni.
Nehéznek találja egy projekt összes feladatának kezelését? Nekem is az volt, amíg meg nem találtam a ClickUp Tasks funkciót. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy különböző projektfeladatokat tervezzen, szervezzen és együttműködjön a csapatával. Egy helyen ellenőrizheti a projekt állapotát, feladatok és rutin feladatok kiosztását, valamint megjegyzéseket hagyhat.
Kisvállalkozás tulajdonosaként Önnek folyamatosan stratégiákat kell kidolgoznia a jövőbeli növekedés és fejlődés érdekében. Ehhez én a ClickUp stratégiai üzleti útiterv sablonját ajánlom. Ez a sablon könnyen használható és testreszabható, és átfogó képet ad a nagyobb üzleti stratégiákról. Ez segíthet Önnek:
- A feladatok ütemezése és a feladatok hatékonyabb kiosztása
- Ismerje meg pontosan havi céljait
- Kövesse nyomon az előrehaladást és végezzen valós idejű módosításokat
Ezen kívül számos ClickUp-sablon megkönnyíti a kisvállalkozások működését. A költségvetés-tervezéstől a készletgazdálkodásig mindenre van előre elkészített keretrendszer, amely segít az azonnali indulásban.
A ClickUp legjobb funkciói
- A ClickUp időkövetési funkciójával figyelemmel kísérheti minden projekt előrehaladását, határidőit és mérföldköveit, hogy azok időben megvalósuljanak.
- Tartsa rendezett és naprakész állapotban ügyfelei adatait a ClickUp CRM segítségével
- Csoportosítsa a projekt minden feladatát kategóriákba, és rendezze őket egy külön adatbázisba a hatékonyabb irányítás érdekében.
- Hozzon létre kommentárszálakat és ossza meg a ClickUp Clips segítségével az egyes feladatokhoz tartozó képernyőfelvételeket, hogy zökkenőmentesen együttműködhessen csapatával.
- Használja ki a ClickUp automatizálási funkcióit, és több mint 100 automatizálási sablon segítségével szüntesse meg az emberi beavatkozás szükségességét több ismétlődő feladat esetében.
- Hozzon létre kisebb, mérhető lépéseket jelentő célokat, amelyek hozzájárulnak a nagyobb cél eléréséhez a ClickUp Goals segítségével.
- Használja a ClickUp integrációkat, hogy szinkronizálja munkafolyamatát kedvenc eszközeivel, mint például a Slack, a GitHub, a HubSpot, a Google Drive, a Dropbox és a Zoom.
A ClickUp korlátai
- A ClickUp mobilalkalmazásban nem minden funkció elérhető.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Starter: 7 USD/hó felhasználónként
- Haladó: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalat: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért munkatér-tagként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)
2. Slack (a legjobb csapatkommunikációhoz)
Számtalan csapatvezető világszerte (köztük én is) esküszik a Slackre az együttműködés és a kommunikáció racionalizálása érdekében, és a funkciók gazdag választéka megmagyarázza, miért.
A Slack segítségével külön „csatornákat” hozhat létre a különböző projektekhez, hogy rendszerezze az üzeneteket. A „Huddles” funkcióval néhány kattintással audio- és videókonferenciákat tarthat a csapattal.
A „Slack Connect” funkció azonban számomra a végső áttörést jelentette. Ez lehetővé teszi, hogy ugyanazon a Slack alkalmazáson belül kommunikáljon beszállítóival, szállítóival és ügyfeleivel. Ezáltal egy átfogó kommunikációs eszközzé válik, amely belső és külső használatra egyaránt alkalmas. Minden kisvállalkozás tulajdonosának elengedhetetlen eszköz.
A Slack legjobb funkciói
- Kommunikáljon az egész csapatával egy helyen csoportos üzenetek, közvetlen üzenetek, videohívások és hanghívások segítségével.
- Automatizálja az ismétlődő feladatokat, hogy zökkenőmentessé tegye a munkafolyamatot
- Ossza meg fontos fájljait és dokumentumait csapatával a projektmenedzsment és az együttműködés javítása érdekében
- Integrálja több mint 2000 eszközzel, például a DocuSign, a Google Sheets, a Zoom és a ClickUp alkalmazásokkal a maximális működési hatékonyság érdekében.
A Slack korlátai
- Az ingyenes verzió funkciói korlátozottak, ami a növekvő csapatok számára nem feltétlenül elegendő.
- Túl sok különböző csatorna létrehozása megzavarhatja a csapat tagjait és gátolhatja termelékenységüket.
Slack árak
- Örökre ingyenes
- Előny: 8,75 USD/hó felhasználónként
- Business+: 15 USD/hó felhasználónként
- Enterprise Grid: Egyedi árazás
Slack értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (32 764 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (23 244 értékelés)
3. Gusto (a legjobb a bérszámfejtéshez és a HR-menedzsmenthez)
A Gusto egyszerűsíti mind a bérszámfejtést, mind a HR-menedzsmentet. Ez az eszköz az egyik legjobb alkalmazás a kisvállalkozások számára a munkavállalók menedzsmentjéhez, mivel könnyen kezelhető és intuitív felhasználói felülettel rendelkezik. Robusztus funkciókészlete szintén hatalmas előnyt jelent.
A Gusto segítségével szinkronizálhatja a bérszámfejtést, hogy nyomon követhesse az alkalmazottak munkaidejét és a projekt előrehaladását, valamint kézzel való beavatkozás nélkül kezelhesse a munkaterhelést. A Gusto egyszerűvé teszi a toborzást, a felvételt és a beilleszkedést. Könnyedén létrehozhat álláshirdetéseket, elküldhet ajánlatokat, elkészítheti a beilleszkedéshez szükséges teendőlistákat stb. Ezenkívül a Gusto segítségével megoszthat, aláírhat és tárolhat fontos dokumentumokat.
A Gusto legjobb funkciói
- Kövesse nyomon alkalmazottai munkaidejét, munkaterhelését és teljesítményét, hogy a termelékenység javítása érdekében szükséges módosításokat végrehajthassa.
- Adóbevallását automatikusan és pontosan nyújtsa be a megfelelési követelmények szisztematikus kezelése érdekében
- Állítson be eszközöket és rendszereket új csapattagjai számára a Software Provisioning segítségével
- Értékelje alkalmazottai teljesítményét, hogy releváns fejlődési lehetőségeket kínálhasson nekik
- Pontos alkalmazotti elemzéseket és betekintést kap, hogy adat alapú döntéseket hozhasson
- Integrálható más eszközökkel, például az Expensify, a DocuSign, a Freshbooks és a ClickUp alkalmazásokkal.
A Gusto korlátai
- Nincs ingyenes csomag elérhető
- A felhasználók arról számoltak be, hogy az ügyfélszolgálat néha rendkívül lassú.
A Gusto árai
- Egyszerű: 40 USD/hó + 6 USD/hó személyenként
- Plusz: 80 USD/hó + 12 USD/hó személyenként
- Prémium: Egyedi árazás
Gusto értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (2059 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (3894 értékelés)
4. QuickBooks (a legjobb számviteli és könyvelési feladatokhoz)
A QuickBooks szakértői eszközökkel és funkciókkal rendelkező, jól ismert pénzügyi menedzsment alkalmazás. Elsősorban könyvelési szoftverként működő QuickBooks könyvelési, bérszámfejtési, munkaidő-nyilvántartási, banki és egyéb hasonló feladatok elvégzésére is alkalmas eszköz.
Számlákkal kapcsolatos tevékenységekhez használtam, például nyugták készítéséhez és a különböző típusú nyugták központosításához. Adók kiszámításához és akár a készletek kezeléséhez is használható. A szerszám legérdekesebb tulajdonsága a virtuális könyvelési funkciója. Ezzel szakértői mentorálást és segítséget vehet igénybe a pontos számlázás és cash flow menedzsmenthez.
A QuickBooks legjobb funkciói
- Automatizálja a könyvelési feladatokat, mint például a tranzakciók kategorizálása, a banki egyeztetés és a kiadások nyomon követése.
- Készítsen részletes pénzügyi jelentéseket, beleértve a nyereség- és veszteségkimutatásokat, a mérlegeket és a cash flow kimutatásokat.
- Kövesse nyomon készletszintjeit, és állítson be riasztásokat az alacsony készletek esetén
- Integrálja több mint 750 választott alkalmazással, például PayPal, Shopify és Gusto
A QuickBooks korlátai
- A felhasználói felület kezdők számára kissé bonyolult lehet.
- A testreszabási lehetőségek nagyon korlátozottak
- A kisvállalkozások számára ez drága lehet
QuickBooks árak
- Egyszerű kezdés: 18 USD/hó
- Alapvető szolgáltatások: 27 USD/hó
- Plusz: 38 USD/hó
- Haladó: 76 USD/hó
QuickBooks értékelések és vélemények
- G2: 4,0/5 (3304 értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (7252 értékelés)
5. Mailchimp (a legjobb e-mail marketinghez)
Lenyűgözően átfogó jellegének köszönhetően a Mailchimp az egyetlen megoldásom az e-mail marketing menedzsment minden területén. Valójában ez az egyik legjobb alkalmazás kisvállalkozások számára ebben a tekintetben.
Ez az eszköz szinte minden elképzelhető e-mail marketing tevékenységet automatizál. Használja személyre szabott e-mailek küldésére, testreszabott kampányok létrehozására és releváns termékek promóciójára, manuális erőfeszítés nélkül. A Mailchimp egy csomag gyönyörűen megtervezett, testreszabásra kész e-mail sablonokat is kínál. Ha rendelkezik ezzel az eszközzel, nem kell külön csapatot felállítania az e-mail marketing kezdeményezéseinek támogatására.
A Mailchimp legjobb funkciói
- Ütemezze be e-mailjeinek automatikus elküldését, hogy a megfelelő üzenetet a megfelelő időben közvetítse
- Készítsen rendkívül célzott e-mailes marketingkampányokat. Szegmentálja a közönségét demográfiai adatok, felhasználói viselkedés stb. alapján.
- Használja a drag-and-drop építőt, hogy könnyedén testreszabhassa az e-mail sablonokat az igényeinek megfelelően.
- Részletes jelentések és elemzések a kampány teljesítményéről
- Integrálja több mint 300 más munkafolyamat-eszközzel, például a Wix, a Stripe és a Canva alkalmazásokkal.
A Mailchimp korlátai
- A bővülés drágává válhat
- Az ügyfélszolgálat minősége átlagos
Mailchimp árak
- Ingyenes: 0 USD/hó 500 névjegy esetén
- Alapvető szolgáltatások: 13 USD/hó 500 névjegyért
- Alapcsomag: 20 USD/hó 500 névjegyért
- Prémium: 350 USD/hó 500 névjegyért
Mailchimp értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (12 448 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (17 148 értékelés)
6. Hootsuite (a legjobb a közösségi média kezeléséhez)
A közösségi média és a digitális marketing hatékony használata minden kisvállalkozás tulajdonosának célja. A Hootsuite egy olyan eszköz, amely ezt megkönnyíti.
Ez az egyik legjobb alkalmazás a kisvállalkozások marketingjéhez, mivel sokoldalú funkciókkal rendelkezik. Lehetővé teszi, hogy a semmiből építsen fel vonzó közösségi média tartalmakat, és automatizálja azok ütemezését és közzétételét. Különösen tetszik a Hootsuite hatékony márkafigyelő funkciója, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizze a márkájáról szóló online beszélgetéseket. Bónusz? Az összes funkció nagyon jól testreszabható.
A Hootsuite legjobb funkciói
- Automatizálja a tartalom közzétételét az összes főbb platformon, mint például az Instagram, a Facebook, a LinkedIn és a Twitter.
- Készítsen könnyen érthető vizuális naptárakat a tartalomtervezés és ütemezés optimalizálása érdekében
- Dolgozzon együtt csapatával. Osztja ki a feladatokat, kezelje a jóváhagyásokat és dolgozzon ki új stratégiákat.
- Kövesse nyomon a kulcsszavakat és hashtageket, hogy naprakész legyen az iparágában a legújabb közösségi média trendekkel kapcsolatban.
- Csatlakozzon több mint 100 elemzési és CRM eszközhöz, például a Google Analyticshez és a Salesforce-hoz
A Hootsuite korlátai
- Az interfész kissé túlterhelő lehet az új felhasználók számára.
- Az egyes alkalmazásokkal és platformokkal való integráció fizetős
Hootsuite árak
- Profi: 149 USD/hó egy felhasználó, tíz közösségi fiók esetén
- Csapat: 399 USD/hó három felhasználó számára
- Vállalat: Egyedi árazás
Hootsuite értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (4233 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (3693 értékelés)
7. Sortly (a legjobb készletgazdálkodáshoz)
Olyan készletkezelő alkalmazást keres, amely kielégíti a kisvállalkozások egyedi igényeit? A Sortly a megoldás. Könnyen használható, intuitív és rendelkezik a megfelelő funkciókkal.
A használat megkezdéséhez csak fel kell töltenie a meglévő készletlistáját a platformra. A Sortly automatikusan rendszerezi azt. Segít nyomon követni a készletét, és figyelmeztetést kap, ha a készlet kezd elfogyni. Azonban számomra a legkiemelkedőbb funkció a beépített vonalkód-generátor. Ezzel percek alatt egyedi termékvonalkódokat hozhat létre, amelyek pontosan ábrázolják a mennyiséget, a helyet, az árat, az SKU-t és egyéb részleteket.
A Sortly legjobb funkciói
- Testreszabhatja az egyedi készletadatokat és kezelheti adatbázisát a Custom Fields segítségével.
- QR-kódok generálása és beolvasása a készletek egyszerű kezeléséhez okostelefonon
- A könnyen használható mobilalkalmazás segítségével mobil eszközéről is hozzáférhet a szoftverhez.
- Integrálja olyan alkalmazásokkal, mint a Slack és a Microsoft Teams
Sortly korlátai
- A mobilalkalmazás hibás
- A vonalkód-beolvasási funkció nem teljesen megbízható
- Csak néhány alkalmazással integrálható
Sortly árak
- Örökre ingyenes
- Haladó: 49 USD/hó
- Ultra: 149 USD/hó
- Vállalat: Egyedi árazás
Sortly értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (25 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (481 értékelés)
8. Figma (a legjobb tervezéshez és prototípus-készítéshez)
A Figma egy megbízható terméktervező eszköz. A könnyű használat és navigációtól a gazdag funkciókig minden szempontból megfelel az én kritériumaimnak egy jó kisvállalkozási alkalmazásról.
A Figma legnagyobb előnye, hogy egy kódolás nélküli tervezőplatform. Így nem számít, ha nincs tapasztalt fejlesztői csapata. Akkor is használhatja a márkájához igazított, valósághű termékprototípusok létrehozására. A platform vonzó felhasználói felülettel rendelkezik, és kiválóan alkalmas a közös munkára. De ez még nem minden: a Figma számos sablont is kínál, amelyekkel elindíthatja a prototípusok készítését.
A Figma legjobb funkciói
- Valós időben együttműködhet csapatával egy terméktervezési projekten
- Használja ki az AI erejét termékprototípusok létrehozásához tesztelés és iterációk céljából
- Használjon fejlett vektoros eszközöket az alakzatok és minták szerkesztéséhez az Ön választása szerint
- Kommunikálj csapattagjaiddal hang- vagy csevegőfunkciók segítségével a zavartalan együttműködés érdekében
- Integrálható számos népszerű alkalmazással, például a GitLabbal és a Google Workspace-szel
A Figma korlátai
- Drága lehet a növekvő csapatok számára
- Korlátozott offline képességek
- A legjobb teljesítmény érdekében erős internetkapcsolat szükséges.
A Figma árai
- Starter Team: Ingyenes
- Professzionális csapat: 15 USD/teljes hely/hónap
- Szervezet: 45 USD/teljes hely/hónap
- Vállalat: 75 USD/teljes hely/hónap
Figma értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (1113 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (738 értékelés)
9. Square (a legjobb fizetésfeldolgozáshoz és POS-rendszerekhez)
Ha új kisvállalkozásod van, a Square segíthet egy megfelelő POS-rendszer felállításában, amely megkönnyíti mind a készpénzes, mind a készpénz nélküli tranzakciókat.
A Square-ben leginkább a teljességet szeretem. Ez az eszköz lehetővé teszi vállalkozásának, hogy online fizetéseket fogadjon, beleértve az érintésmentes fizetéseket is. A POS-rendszerben kezelheti az összes megrendelés átvételét és kiszállítását is.
De ez még nem a legjobb rész. A Square olyan csúcstechnológiás POS hardvermegoldásokat is forgalmaz, mint az olvasók és a pénztárgépek. Tehát ez egy olyan egyablakos üzlet, ahol egy vállalkozás számára teljes POS-rendszert lehet létrehozni.
A Square legjobb funkciói
- Többféle fizetési módot fogadjon el, beleértve a készpénzt, hitelkártyát, bankkártyát és mobil fizetést
- Korlátlan számú számlát küldhet külön díj nélkül
- PCI-megfelelőségi és visszaterhelési segítségnyújtás
- Részletes jelentések és betekintés az értékesítésbe és a készletbe
A Square korlátai
- Néhány felhasználó panaszkodott a hirtelen fiókbezárásokra
- A tranzakciós díj magasabb, mint más platformoknál
- A ügyfélszolgálat nehezen elérhető
Square árak
- Örökre ingyenes
- Plusz: 29 USD/hó (éves számlázás)
- Prémium: 79 USD/hó (éves számlázás)
Square értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (789 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (610 értékelés)
10. Shopify (a legjobb e-kereskedelmi platformkezeléshez)
A Shopify elengedhetetlen alkalmazás minden kisvállalkozás számára, amely online jelenlétre törekszik. Minden szükséges eszközzel és technológiával rendelkezik a digitális üzlet felépítéséhez.
Számomra a Shopify USP-je a felhasználóbarát jellege. Bár egy online vállalkozás felállítása megterhelő lehet, ez az eszköz jelentősen leegyszerűsíti a folyamatot. Számos testreszabható sablon, felhasználóbarát felület, a bolt hatékonyságát maximalizáló, hosszú lista harmadik féltől származó alkalmazásintegrációk, valamint a zökkenőmentes értékesítést biztosító beépített POS-rendszer áll rendelkezésre.
Ezen túlmenően a Shopify lehetővé teszi, hogy organikus SEO, közösségi média és tartalommarketing eszközökkel bővítse vállalkozását. Ez a funkció önmagában is segít abban, hogy a kisvállalkozások számára legjobb alkalmazások közé sorolják.
A Shopify legjobb funkciói
- Válasszon a testreszabható sablonok és témák széles választékából, hogy megalkossa online áruházát.
- Fogadjon fizetéseket több forrásból a Shopify Payments segítségével
- Használja ki a beépített marketingfunkciókat a forgalom és az értékesítés növelése érdekében
- Kezelje üzletét útközben a Shopify mobilalkalmazással
- Integrálja olyan robusztus harmadik féltől származó eszközökkel, mint a HubSpot és a Mailchimp
A Shopify korlátai
- Nincs ingyenes csomag elérhető
- A mélyreható testreszabási lehetőségek korlátozottak, különösen a fizetési folyamat és más fontos oldalak esetében.
Shopify árak
- Alap: 39 USD/hó
- Shopify: 105 USD/hó
- Haladó: 399 USD/hó
- Plusz: 2300 dollár/hónap
Shopify értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (4539 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (6359 értékelés)
Turbózza fel kisvállalkozását a ClickUp segítségével
A kisvállalkozások vezetése soha nem könnyű. A korlátozott erőforrások és a kis létszámú csapat azonban azt is jelenti, hogy az Ön hozzájárulása nagy hatással lesz.
A kisvállalkozások számára legmegfelelőbb alkalmazások megfelelő kombinációjával nem számít, hogy milyen kicsi a csapata vagy milyen korlátozottak az erőforrásai. Mindig a lehető legjobban kihasználhatja a rendelkezésre álló lehetőségeket.
Az olyan all-in-one projektmenedzsment megoldások, mint a ClickUp, megkönnyítik a kisvállalkozások irányítását azáltal, hogy racionalizálják a feladatokat, központosítják a kommunikációt, és javítják az ügyfélkapcsolat-kezelést és a csapat hatékonyságát. Átfogó funkciókészlete biztosítja, hogy vállalkozása a legjobb technológiát használja a növekedéshez és a sikerhez.
Ne várjon tovább – regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra, és próbálja ki!