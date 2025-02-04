A 10 legjobb marketingmenedzsment szoftver kisvállalkozások számára 2025-ben

Sok marketing szoftverplatform a marketingstratégiájának meghatározott aspektusaira összpontosít, például a forgalom növelésére szolgáló bejövő marketing eszközökre vagy a több potenciális ügyfelet értékesítésre konvertáló kimenő marketing szoftverekre.

A teljes körű marketingmenedzsment-megoldás még ennél is tovább megy, és átfogó módszert kínál a marketingtervek nyomon követéséhez, a forgalom és a potenciális ügyfelek kezeléséhez, a kampányok megtérülésének nyomon követéséhez, sőt, a kampányok tervezésének és végrehajtásának projektmenedzsmentjéhez is.

Ha kisvállalkozásként nehezen tudsz összehangolni átfogó marketingstratégiád összes mozgó elemét, itt az ideje, hogy integráld a marketingmenedzsment szoftvert a működésedbe. De fontos, hogy a megfelelő eszközt válaszd. Ebben a cikkben bemutatjuk a kisvállalkozások számára legalkalmasabb marketing szoftvereket (és azt, hogy mire kell figyelni a választott marketing szoftvernél).

Mi az a kisvállalkozások számára készült marketingmenedzsment szoftver?

A marketingmenedzsment szoftver segítségével azokra a kulcsfontosságú területekre koncentrálhat, ahol időre és szakértelemre van szükség, miközben a háttérben zajló monoton (de fontos) feladatokat racionalizálja.

Háromféle marketingmenedzsment szoftver létezik, amelyek a modern marketingstratégia három pillérét célozzák meg:

Marketing munkafolyamat-eszközök , például e-mail kampányok létrehozására, fejlesztésére és ütemezésére szolgáló platformok

Marketing intelligencia platformok , például , például olyan elemző eszközök , amelyek adatokat gyűjtenek és elemeznek, hogy hasznos információkat nyújtsanak olyan kulcsfontosságú területekről, mint a fogyasztói trendek és a weboldal látogatóinak viselkedése.

Marketing automatizálási eszközök, amelyek egyszerűsítik és automatizálják az ismétlődő marketing feladatokat és triggereket.

Ez a szoftver lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy felügyeljék a marketingkampányokat, és maximalizálják kisvállalkozásuk erőforrásait és idejét. A legjobb marketingmenedzsment szoftverek közül néhány a fenti három kategóriát egy átfogó platformba egyesíti, így számos marketing KPI-t és tevékenységet nyomon követhet és kezelhet egy helyen:

Marketingadatok gyűjtése és elemzése

Ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM), beleértve a potenciális ügyfelek generálását, értékelését és ápolását

Konkrét marketingkampányok tervezése, kidolgozása és aktiválása, beleértve a márkaépítést, a tartalomkészítést és az érdekelt felek jóváhagyásának megszerzését.

Csapatmunka, hogy a marketing ne legyen elszigetelt, hanem látható és integrált legyen az egész vállalkozásban.

Mit kell keresnie a kisvállalkozások számára készült marketingmenedzsment szoftverekben?

A kisvállalkozásához legmegfelelőbb marketingmenedzsment szoftver kiválasztása segít marketingcsapatának a lehető leghatékonyabban működni, de minden kisvállalkozásnak egyedi igényei és költségvetése van. Íme néhány szempont, amelyet érdemes szem előtt tartania, amikor áttekinti a lehetőségeket:

Marketing automatizálás: A marketing automatizálási eszközök lehetővé teszik a közösségi média kampányok és az e-mail marketing automatizálását.

Kiterjedt funkciók: Egy jó platform digitális marketing és e-mail marketing eszközök, valamint közösségi média menedzsment platform funkciók kombinációját kínálja.

CRM-integráció: A jó CRM több értékesítést eredményez. Győződjön meg arról, hogy a szoftver jól integrálható A jó CRM több értékesítést eredményez. Győződjön meg arról, hogy a szoftver jól integrálható a CRM-eszközökkel , hogy nyomon követhesse a teljes ügyfélútvonalat.

Elemzés: A Google Analytics és más elemző eszközökkel való integráció pontosan méri a marketing teljesítményét és hasznos információkat nyújt.

Közösségi média marketing: A jó közösségi média menedzsment lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy közösségi média bejegyzéseket ütemezzenek, több közösségi média csatornát kezeljenek és potenciális ügyfelekkel lépjenek kapcsolatba.

Ingyenes verzió vagy próbaopciók: Sok marketing szoftver szolgáltató kínál ingyenes vagy korlátozott funkciókkal rendelkező próba verziót, így kipróbálhatja az eszközt, mielőtt belevágna a marketing költségvetésébe.

A 10 legjobb marketingmenedzsment szoftver kisvállalkozások számára

A dolgok egyszerűbbé tétele érdekében összeállítottunk egy listát a legjobb marketing automatizálási szoftverekről és marketing menedzsment szoftverekről 2024-ben. Mindegyik opció kiválóan működik kisvállalkozások számára, de a legtöbb termék könnyen skálázható az üzleti növekedésnek megfelelően.

Kezelje marketingprojekteket és napi teendőket több mint 15 nézetben a ClickUp alkalmazásban.

Ellentétben egyes szoftverekkel, amelyek csak a marketingstratégiájának egy területére koncentrálnak, a ClickUp marketing egy mindent magában foglaló termelékenységi csomag, amely mindenre kiterjed.

Csapatának szüksége van marketingötletek kidolgozására, majd ezeket a brainstorming eredményeit határidőkkel és felelősökkel ellátott, megvalósítható feladatokká alakítani? A Clickup Whiteboard pontosan ezt teszi.

Nincs sok ideje? A marketing- és üzleti műveletek sablonjainak széles választéka, beleértve a ClickUp marketingkampány-kezelési sablont, gyorsan eljuttatja Önt az ötlettől a megvalósításig.

Sürgős bejövő kampány során szűk keresztmetszetekkel kell megbirkóznia? A ClickUp segítségével néhány kattintással vizualizálhatja és intézkedhet a projekt minden mérföldköve kapcsán, függetlenül attól, hogy egyszerű ellenőrzőlistát, vagy összetettebb Kanban táblát vagy Gantt-diagramot preferál.

Mivel a ClickUp nem csupán egy marketingplatform, hanem egy átfogó projektmenedzsment-platform is, a legbonyolultabb marketingterveket is nyomon követi, és segít Önnek minden szükséges projektet, csapattagot és eredményt összehangolni.

A ClickUp legjobb funkciói

Brainstorming, tervezés és marketingprogramok végrehajtása kiterjedt projektmenedzsment funkciókkal

A forráskezelési funkciók segítségével hatékonyan oszthatja el és kezelheti marketingkampányaihoz szükséges erőforrásokat.

Gyorsítsa fel marketingkampányait és tartalomkészítését szakértők által kidolgozott mesterséges intelligencia (AI) eszközökkel.

Vizuális irányítópultok segítségével kövesse nyomon és elemezze marketingcéljai elérésének előrehaladását.

Könnyedén együttműködhet, valós időben dolgozhat együtt és a csapat tagjai mindig ugyanazon az oldalon állhatnak.

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználók a számos funkció miatt túlterhelőnek találják a felületet.

Egyes ügyfelek szerint a mobilalkalmazás nem rendelkezik a desktop verzió teljes funkcionalitásával.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban megvásárolható, havi 5 dollár áron munkatér-tagok és belső vendégek számára.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)

2. HubSpot

A HubSpot segítségével

A HubSpot marketing szoftverét minden méretű vállalkozás számára tervezte. Ahogy a neve is mutatja, a szoftver egy központi helyen egyesíti az összes marketingeszközt és adatot, hogy áthidalja a marketingcsatornák és a csapatok közötti szakadékot.

A marketingmenedzsment és marketingautomatizálási platform e-mail marketing, céloldalak, közösségi média és lead menedzsment eszközöket tartalmaz, az ismétlődő feladatok automatizálása pedig megkönnyíti a marketing- és értékesítési csapatok munkáját. Kifejezetten kisvállalkozások számára a cég ingyenes verziót kínál, amely tartalmazza a kezdéshez szükséges alapvető eszközöket.

A HubSpot legjobb funkciói

Kössön össze eszközöket és tapasztalatokat a Marketing Hub segítségével, amely egyesíti a csapatokat egy olyan platformon, amely mélyebb ügyfélkapcsolatokat tesz lehetővé.

Használja a hatékony online űrlapkészítőt a jobb potenciális ügyfélszerzés és a leendő ügyfelekkel való kommunikáció érdekében.

Szinkronizálja a HubSpot és a Salesforce rendszereket kétirányú módon, technikai követelmények nélkül.

Hozzáférés ingyenes oktatási tartalmak könyvtárához, beleértve cikkeket, online tanfolyamokat és tanúsítványokat.

A HubSpot korlátai

Sok felhasználó drágának tartja a HubSpotot, különösen azok a kisvállalkozások és startupok, akik többet akarnak , mint a ingyenes csomagban kínált korlátozott funkciók.

Egyes ügyfelek jobb támogatást szeretnének az általuk használt eszközökkel való integrációhoz.

A felhasználók panaszkodnak a jelentéskészítési és elemzési funkciók korlátozottságára, különösen az alacsonyabb szintű csomagok esetében.

HubSpot árak

Örökre ingyenes

Kezdő csomag: 50 USD/hó

Professzionális: 800 USD/hó

Vállalati: 3600 USD/hó

HubSpot értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 5000 értékelés)

3. Asana

Via Asana

Az Asana olyan marketingmenedzsment szoftver, amely javítja az együttműködést és a kampányok eredményeit. A vállalat célja, hogy segítse a marketingcsapatokat egyértelmű célok kitűzésében és azok gyors elérésében. Az Asana egyetlen platformon biztosít eszközöket a kampányadatok, a munkaterhelés és az átadások nyomon követéséhez, és a szoftver több mint 270 alkalmazással integrálható, így a marketingeszközök zökkenőmentesen működhetnek együtt.

Az Asana legjobb funkciói

Fokozza az együttműködést és gyorsítsa fel a kampányok előkészítését, biztosítva, hogy a csapatok jobban együttműködjenek egymással.

Kössd össze a marketingkampányokat az átfogó üzleti célokkal, biztosítva, hogy a csapatok a bevételt generáló munkára koncentráljanak.

Összefogja a marketingeseket közös célok körül, és kövesse nyomon a kezdeményezések előrehaladását egy központi hubon keresztül.

Több mint 270 alkalmazással integrálható, így a marketingesek több termékben is zökkenőmentesen hozzáférhetnek az információkhoz.

Az Asana korlátai

A felhasználók a mobilalkalmazás funkcionalitását korlátozottnak találják, különösen kisebb képernyőkön.

Egyes ügyfelek frusztrálónak tartják, hogy egy feladathoz nem lehet több felhasználót hozzárendelni.

Az időkövetési funkciók nem minden árkategóriában elérhetők.

Asana árak

Örökre ingyenes

Prémium: 10,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 24,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Asana értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 12 000 értékelés)

4. Monday.com

Bár „munkairányítási” platformként hirdeti magát, a Monday.com egyedülálló eszközöket kínál marketing- és kreatív csapatok számára, amelyek segítenek a marketingfolyamat minden lépésének kezelésében. A szoftver eszközkezelési, kampánykövetési, tartalomnaptár- és stratégiai tervezési funkciókat kínál.

Használhatja akár célok kitűzésére és nyomon követésére, valamint csapata marketingtevékenységeinek hatásának mérésére is. A szoftver olyan eszközökkel is integrálható, mint a Supermetrics, a Google Ads és a HubSpot, így átfogó marketingmegoldást biztosít.

Monday.com legjobb funkciói

Egyszerűsítse és optimalizálja a marketing munkafolyamatokat az ötlettől a megvalósításig a maximális hatékonyság érdekében.

A központi rendszer segítségével hatékonyan kezelheti a tartalmakat és a tervezési igényeket.

A marketingesemények zökkenőmentes szervezése és kezelése

Kampányok vizuális tervezése és nyomon követése Gantt-diagramokkal

Monday.com korlátai

Egyes felhasználók szerint a platform betöltése lassú lehet.

Számos felhasználó úgy érzi, hogy a tanulási görbe túl meredek.

Egyes ügyfelek nem találták meg a számukra szükséges integrációkat.

Monday.com árak

Örökre ingyenes

Alapcsomag: 8 USD/hó négy felhasználói helyért

Standard: 10 USD/hó három felhasználói helyért

Pro: 16 USD/hó három felhasználói helyért

Vállalati: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Monday.com értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

5. Microsoft Dynamics 365

A Microsoft Dynamics 365 segítségével

A Microsoft a Microsoft Dynamics 365 platformot úgy tervezte, hogy növelje az üzleti hatékonyságot és csökkentse a költségeket. A platform összekapcsolt környezetet kínál, amely összeköti az embereket, az adatokat és a feladatokat, és testreszabott megoldásokat nyújt, amelyek középpontjában az értékesítés és a marketing integrálása áll.

A Microsoft Dynamics 365 segít a felhasználóknak megérteni az ügyfelek igényeit, felgyorsítja a potenciális ügyfelek konverzióját, és összehangolja a marketingstratégiákat a csapat feladataival. A platform emellett mesterséges intelligenciát is biztosít a termelékenység növelése érdekében.

A Microsoft Dynamics 365 legjobb funkciói

Bizalommal lépjen át a felhőbe, és növelje termelékenységét a gyors AI-bevezetéssel!

Dolgozzon együtt úgy, hogy az egész vállalkozását összekapcsolja a Dynamics 365 alkalmazásokkal.

Növelje az ügyfelek igényeinek átláthatóságát, hogy gyorsabban vezesse őket az értékesítési folyamaton keresztül.

Elemezze és optimalizálja kampányai teljesítményét olyan integrációk segítségével, mint a Supermetrics és a Google Ads.

A Microsoft Dynamics 365 korlátai

A felhasználói felület egyes területei nem elég intuitívak.

A szoftver néha nehezen boldogul a nagy adatmennyiségek kezelésével.

Egyes felhasználók a továbbfejlesztett testreszabási lehetőségeket részesítenék előnyben.

A Microsoft Dynamics 365 árai

Essentials: 70 USD/hó felhasználónként

Prémium: 100 USD/hó felhasználónként

Microsoft Dynamics 365 értékelések és vélemények

G2: 3,8/5 (500+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 5000 értékelés)

6. Mailchimp

Via Mailchimp

A Mailchimp egy vezető e-mail marketing szoftver, amely az e-maileket bevétellé alakítja. A vállalat egy nagy e-mail marketing és automatizálási márkává bővült, amelyet kisvállalkozások és nagyvállalatok egyaránt használnak. A szoftver viselkedési adatokon alapuló fejlett e-mail és SMS automatizálást kínál az ügyfelek könnyű megszólításához és konvertálásához, a generatív AI eszközök pedig lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy gyorsan márkaközpontú tartalmakat hozzanak létre.

A Mailchimp legjobb funkciói

Nyerjen új ügyfeleket személyre szabott e-mailekkel és automatizálással, amelyekkel több megnyitást, kattintást és értékesítést érhet el.

Növelje a megrendelések számát és az ügyfelek életre szóló értékét az e-mailek és SMS-ek viselkedési adatok alapján történő személyre szabásával.

Hozzon létre márkájához illeszkedő tartalmakat generatív AI eszközökkel, és válasszon szakértők által tervezett sablonok közül.

Elemezze a teljesítményt egyedi jelentések, tölcsérvizualizáció és egyéb elemzési adatok segítségével.

A Mailchimp korlátai

Egyes felhasználók szerint a funkciók korlátozottak más e-mail marketing platformokhoz képest.

A szoftver bonyolult lehet azoknak a kezdőknek, akik még nem ismerik az e-mail marketinget.

Egyes felhasználók a alsóbb szintű csomagok automatizálási képességeit túl korlátozónak tartják.

Mailchimp árak

Örökre ingyenes

Essentials: 13 USD/hó

Standard: 20 USD/hó

Prémium: 350 USD/hó

Mailchimp értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 12 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 16 000 értékelés)

7. Brevo

Via Brevo

A Brevo egy all-in-one platform, amely automatizálja a marketingkampányokat olyan csatornákon, mint az e-mail, SMS, WhatsApp és chat. A Brevo egy funkciókban gazdag marketingplatform, amely lehetővé teszi a felhasználók számára intelligens kampányok létrehozását, a potenciális ügyfelek nyomon követését és az értékesítés lezárását, míg a tranzakciós e-mail szolgáltatás gyorsabb e-mail kézbesítést biztosít.

A Brevo legjobb funkciói

Használjon intelligens kampányokat a kapcsolatok építéséhez és a marketingkampányok automatizálásához olyan csatornákon keresztül, mint az e-mail, SMS, WhatsApp és csevegés.

A valós idejű csevegési funkcióval azonnal kommunikálhat az ügyfelekkel.

Integrálható több mint 150 vezető digitális marketing eszközzel, beleértve a CRM-et, a tartalomkezelő rendszereket és az e-kereskedelmet.

A Brevo korlátai

Egyes felhasználók lassúnak találják a teljesítményt, különösen kampányok létrehozásakor.

Egyes ügyfelek nehezen oldják meg a problémákat a Simple Mail Transfer Protocol segítségével.

Brevo árak

Örökre ingyenes

Kezdő csomag: 25 USD/hó

Üzleti: 65 USD/hó

Brevo Plus: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztályon.

Brevo értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (1000+ értékelés)

8. BuzzSumo

Via Buzzsumo

A BuzzSumo egy marketingeszköz, amely betekintést nyújt a felhasználóknak a médiában megjelenő említésekbe és tartalmi ötletekbe, lehetővé téve számukra, hogy kapcsolatba lépjenek több mint 700 000 újságíróval. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a tartalom felfedezése, kutatása és figyelemmel kísérése, a bemutatók relevánsak és időszerűek. Az eszköz segítségével a felhasználók gyorsan azonosíthatják az adott niche-ben jól teljesítő tartalmakat, és kizárólag a tartalommarketing-projektekre koncentrálhatnak.

A BuzzSumo legjobb funkciói

Több milliárd cikket és bejegyzést indexel, lehetővé téve a tartalom mélyreható elemzését és a digitális marketing stratégiák kidolgozását.

Azonosítsa a márkájához leginkább illő influencereket, javítva ezzel a potenciális ügyfelek generálását és a közösségi médiában való részvételt.

A Chrome-bővítmény segítségével böngészőjéből közvetlenül gyors betekintést nyerhet és hozzáférhet az adatokhoz.

Használja az egyedi integrációt a marketing automatizálási képességek fejlesztéséhez a platform hatékony alkalmazásprogramozási felületén keresztül.

A BuzzSumo korlátai

Egyes felhasználók a ingyenes verziót túl korlátozottnak találják.

Más SEO- és tartalomkutatási eszközökhöz hasonlóan a Buzzsumo tanulási görbéje is frusztráló lehet az új felhasználók számára.

Egyes felhasználók szerint a szoftver drága magánszemélyek és kisvállalkozások számára.

BuzzSumo árak

Tartalomkészítés: 199 USD/hó 1 felhasználó számára

PR és kommunikáció: 299 USD/hó öt felhasználó számára

Csomag: 499 USD/hó 10 felhasználó számára

Vállalati: 999 USD/hó 30 felhasználó számára

BuzzSumo értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

9. Jira

Az Atlassian segítségével

Az Atlassian Jira vezető projektkövető szoftver, amely különböző üzleti egységek igényeit szolgálja ki, beleértve a marketinget és a szoftverfejlesztést is. A szoftver munkairányítási, jelentéskészítési és automatizálási funkciókat kínál. A Jira az Atlassian ökoszisztémájában több mint 3000 eszközzel integrálható, így végtelen lehetőségeket kínál a funkciók bővítésére.

A Jira legjobb funkciói

Használja a felhasználói történeteket, problémákat és feladatokat, hogy a nagy ötleteket kezelhető részekre bontsa a csapatok között.

Kezdje kész sablonokkal, mint például a Scrum, a Kanban, a hibakövetés és a DevOps.

Testreszabhatja munkafolyamatát, hogy az megfeleljen csapata igényeinek, így egyszerűen kezdheti, és szükség szerint bonyolultabbá teheti.

Használja ki a Jira kisvállalkozásoktól nagyvállalatokig terjedő skálázhatóságát, amely biztosítja, hogy a növekvő csapatok zökkenőmentesen bővíthessék tevékenységüket.

A Jira korlátai

Egyes felhasználóknak nehézséget okoz a szoftver használata vagy az igényeikhez való konfigurálása.

A felhasználók számára a számos funkció és testreszabási lehetőség túlnyomó lehet.

Egyes ügyfelek panaszkodnak a nagy projektek vagy példányok lassú teljesítményére.

Jira árak

Projektek: 10 felhasználó esetén 10 dollár/hó áron kezdődik

Fejlesztés: 20 dollár/hó 10 felhasználó számára

Service Desk: 20 USD/hó 10 felhasználó számára

Jira értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 5000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 13 000 értékelés)

10. Creatio

Via Creatio

A Marketing Creatio egy omnichannel értékesítési és marketing megoldás, amely javítja az ügyfelek élményét és lehetővé teszi a marketingszakemberek számára, hogy jobban bevonják az ügyfeleket. A szoftver számos funkcióval rendelkezik, amelyek javítják a lead generálás munkafolyamatait és a digitális hirdetések hatékonyságát. A lead menedzsment, a kampánymenedzsment és az eseménymenedzsment funkcióival a Marketing Creatio átfogó megoldást kínál a marketingcsapatok számára.

A Creatio legjobb funkciói

Automatizálja a marketing munkafolyamatokat és készítsen alkalmazásokat kódolás nélkül a Creatio kódolásmentes platformján.

Készítsen marketingkampányokat és kezelje a potenciális ügyfeleket a Creatio beépített automatizálási funkcióival.

Élvezze a jobb potenciális ügyfelek generálását és a továbbfejlesztett marketingstratégiákat az automatizált értékesítési folyamatok révén.

Automatizálja a kisvállalkozások és nagyvállalatok ügyfélszolgálati munkafolyamatait több csatornán keresztül.

A Creatio korlátai

A felhasználók a Creatio-t túl drágának találhatják.

Egyes felhasználók a folyamatok és munkafolyamatok testreszabásának nehézségeiről számolnak be.

A fejlett jelentéskészítési és elemzési funkciókat igénylő felhasználók úgy érzik, hogy a termék nem felel meg az elvárásoknak.

Creatio árak

Növekedés: 25 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 55 USD/hó felhasználónként

Unlimited: 85 USD/hó felhasználónként

Creatio értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (19 értékelés)

Javítsa marketingtevékenységét még ma!

Mint látható, egyes marketingmenedzsment szoftverplatformok a marketingstratégiájának egy konkrét területére koncentrálnak, például az e-mail automatizálási eszközökre. Másrészt vannak átfogóbb megoldások is, amelyek mindent elvégeznek. Sok esetben nincs árkülönbség a kettő között.

Az Ön számára legjobb választás attól függ, hogy elfogadja-e, hogy különböző eszközöket használjon és különböző platformokat tanuljon meg a marketing minden egyes területén.

Ha egy olyan all-in-one marketing menedzsment platformot keres, amely különálló eszközökkel is integrálható, ha továbbra is azokat szeretné használni, akkor próbálja ki még ma a ClickUp-ot! Ez a platform nem csak marketing menedzsmentet kínál, hanem lehetővé teszi a csapatának, hogy együttműködjön, kommunikáljon és megvalósítsa a kisvállalkozás céljait az egész szervezetben.