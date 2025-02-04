A 10 legjobb marketingmenedzsment szoftver kisvállalkozások számára 2025-ben

Sok marketing szoftverplatform a marketingstratégiájának meghatározott aspektusaira összpontosít, például a forgalom növelésére szolgáló bejövő marketing eszközökre vagy a több potenciális ügyfelet értékesítésre konvertáló kimenő marketing szoftverekre.
A teljes körű marketingmenedzsment-megoldás még ennél is tovább megy, és átfogó módszert kínál a marketingtervek nyomon követéséhez, a forgalom és a potenciális ügyfelek kezeléséhez, a kampányok megtérülésének nyomon követéséhez, sőt, a kampányok tervezésének és végrehajtásának projektmenedzsmentjéhez is.
Ha kisvállalkozásként nehezen tudsz összehangolni átfogó marketingstratégiád összes mozgó elemét, itt az ideje, hogy integráld a marketingmenedzsment szoftvert a működésedbe. De fontos, hogy a megfelelő eszközt válaszd. Ebben a cikkben bemutatjuk a kisvállalkozások számára legalkalmasabb marketing szoftvereket (és azt, hogy mire kell figyelni a választott marketing szoftvernél).
Mi az a kisvállalkozások számára készült marketingmenedzsment szoftver?
A marketingmenedzsment szoftver segítségével azokra a kulcsfontosságú területekre koncentrálhat, ahol időre és szakértelemre van szükség, miközben a háttérben zajló monoton (de fontos) feladatokat racionalizálja.
Háromféle marketingmenedzsment szoftver létezik, amelyek a modern marketingstratégia három pillérét célozzák meg:
- Marketing munkafolyamat-eszközök, például e-mail kampányok létrehozására, fejlesztésére és ütemezésére szolgáló platformok
- Marketing intelligencia platformok, például olyan elemző eszközök, amelyek adatokat gyűjtenek és elemeznek, hogy hasznos információkat nyújtsanak olyan kulcsfontosságú területekről, mint a fogyasztói trendek és a weboldal látogatóinak viselkedése.
- Marketing automatizálási eszközök, amelyek egyszerűsítik és automatizálják az ismétlődő marketing feladatokat és triggereket.
Ez a szoftver lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy felügyeljék a marketingkampányokat, és maximalizálják kisvállalkozásuk erőforrásait és idejét. A legjobb marketingmenedzsment szoftverek közül néhány a fenti három kategóriát egy átfogó platformba egyesíti, így számos marketing KPI-t és tevékenységet nyomon követhet és kezelhet egy helyen:
- Marketingadatok gyűjtése és elemzése
- Ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM), beleértve a potenciális ügyfelek generálását, értékelését és ápolását
- Konkrét marketingkampányok tervezése, kidolgozása és aktiválása, beleértve a márkaépítést, a tartalomkészítést és az érdekelt felek jóváhagyásának megszerzését.
- Csapatmunka, hogy a marketing ne legyen elszigetelt, hanem látható és integrált legyen az egész vállalkozásban.
Mit kell keresnie a kisvállalkozások számára készült marketingmenedzsment szoftverekben?
A kisvállalkozásához legmegfelelőbb marketingmenedzsment szoftver kiválasztása segít marketingcsapatának a lehető leghatékonyabban működni, de minden kisvállalkozásnak egyedi igényei és költségvetése van. Íme néhány szempont, amelyet érdemes szem előtt tartania, amikor áttekinti a lehetőségeket:
- Marketing automatizálás: A marketing automatizálási eszközök lehetővé teszik a közösségi média kampányok és az e-mail marketing automatizálását.
- Kiterjedt funkciók: Egy jó platform digitális marketing és e-mail marketing eszközök, valamint közösségi média menedzsment platform funkciók kombinációját kínálja.
- CRM-integráció: A jó CRM több értékesítést eredményez. Győződjön meg arról, hogy a szoftver jól integrálható a CRM-eszközökkel, hogy nyomon követhesse a teljes ügyfélútvonalat.
- Elemzés: A Google Analytics és más elemző eszközökkel való integráció pontosan méri a marketing teljesítményét és hasznos információkat nyújt.
- Közösségi média marketing: A jó közösségi média menedzsment lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy közösségi média bejegyzéseket ütemezzenek, több közösségi média csatornát kezeljenek és potenciális ügyfelekkel lépjenek kapcsolatba.
- Ingyenes verzió vagy próbaopciók: Sok marketing szoftver szolgáltató kínál ingyenes vagy korlátozott funkciókkal rendelkező próba verziót, így kipróbálhatja az eszközt, mielőtt belevágna a marketing költségvetésébe.
A 10 legjobb marketingmenedzsment szoftver kisvállalkozások számára
A dolgok egyszerűbbé tétele érdekében összeállítottunk egy listát a legjobb marketing automatizálási szoftverekről és marketing menedzsment szoftverekről 2024-ben. Mindegyik opció kiválóan működik kisvállalkozások számára, de a legtöbb termék könnyen skálázható az üzleti növekedésnek megfelelően.
1. ClickUp
Ellentétben egyes szoftverekkel, amelyek csak a marketingstratégiájának egy területére koncentrálnak, a ClickUp marketing egy mindent magában foglaló termelékenységi csomag, amely mindenre kiterjed.
Csapatának szüksége van marketingötletek kidolgozására, majd ezeket a brainstorming eredményeit határidőkkel és felelősökkel ellátott, megvalósítható feladatokká alakítani? A Clickup Whiteboard pontosan ezt teszi.
Nincs sok ideje? A marketing- és üzleti műveletek sablonjainak széles választéka, beleértve a ClickUp marketingkampány-kezelési sablont, gyorsan eljuttatja Önt az ötlettől a megvalósításig.
Sürgős bejövő kampány során szűk keresztmetszetekkel kell megbirkóznia? A ClickUp segítségével néhány kattintással vizualizálhatja és intézkedhet a projekt minden mérföldköve kapcsán, függetlenül attól, hogy egyszerű ellenőrzőlistát, vagy összetettebb Kanban táblát vagy Gantt-diagramot preferál.
Mivel a ClickUp nem csupán egy marketingplatform, hanem egy átfogó projektmenedzsment-platform is, a legbonyolultabb marketingterveket is nyomon követi, és segít Önnek minden szükséges projektet, csapattagot és eredményt összehangolni.
A ClickUp legjobb funkciói
- Brainstorming, tervezés és marketingprogramok végrehajtása kiterjedt projektmenedzsment funkciókkal
- A forráskezelési funkciók segítségével hatékonyan oszthatja el és kezelheti marketingkampányaihoz szükséges erőforrásokat.
- Gyorsítsa fel marketingkampányait és tartalomkészítését szakértők által kidolgozott mesterséges intelligencia (AI) eszközökkel.
- Vizuális irányítópultok segítségével kövesse nyomon és elemezze marketingcéljai elérésének előrehaladását.
- Könnyedén együttműködhet, valós időben dolgozhat együtt és a csapat tagjai mindig ugyanazon az oldalon állhatnak.
A ClickUp korlátai
- Egyes felhasználók a számos funkció miatt túlterhelőnek találják a felületet.
- Egyes ügyfelek szerint a mobilalkalmazás nem rendelkezik a desktop verzió teljes funkcionalitásával.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- A ClickUp AI minden fizetős csomagban megvásárolható, havi 5 dollár áron munkatér-tagok és belső vendégek számára.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)
2. HubSpot
A HubSpot marketing szoftverét minden méretű vállalkozás számára tervezte. Ahogy a neve is mutatja, a szoftver egy központi helyen egyesíti az összes marketingeszközt és adatot, hogy áthidalja a marketingcsatornák és a csapatok közötti szakadékot.
A marketingmenedzsment és marketingautomatizálási platform e-mail marketing, céloldalak, közösségi média és lead menedzsment eszközöket tartalmaz, az ismétlődő feladatok automatizálása pedig megkönnyíti a marketing- és értékesítési csapatok munkáját. Kifejezetten kisvállalkozások számára a cég ingyenes verziót kínál, amely tartalmazza a kezdéshez szükséges alapvető eszközöket.
A HubSpot legjobb funkciói
- Kössön össze eszközöket és tapasztalatokat a Marketing Hub segítségével, amely egyesíti a csapatokat egy olyan platformon, amely mélyebb ügyfélkapcsolatokat tesz lehetővé.
- Használja a hatékony online űrlapkészítőt a jobb potenciális ügyfélszerzés és a leendő ügyfelekkel való kommunikáció érdekében.
- Szinkronizálja a HubSpot és a Salesforce rendszereket kétirányú módon, technikai követelmények nélkül.
- Hozzáférés ingyenes oktatási tartalmak könyvtárához, beleértve cikkeket, online tanfolyamokat és tanúsítványokat.
A HubSpot korlátai
- Sok felhasználó drágának tartja a HubSpotot, különösen azok a kisvállalkozások és startupok, akik többet akarnak, mint a ingyenes csomagban kínált korlátozott funkciók.
- Egyes ügyfelek jobb támogatást szeretnének az általuk használt eszközökkel való integrációhoz.
- A felhasználók panaszkodnak a jelentéskészítési és elemzési funkciók korlátozottságára, különösen az alacsonyabb szintű csomagok esetében.
HubSpot árak
- Örökre ingyenes
- Kezdő csomag: 50 USD/hó
- Professzionális: 800 USD/hó
- Vállalati: 3600 USD/hó
HubSpot értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 10 000 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 5000 értékelés)
3. Asana
Az Asana olyan marketingmenedzsment szoftver, amely javítja az együttműködést és a kampányok eredményeit. A vállalat célja, hogy segítse a marketingcsapatokat egyértelmű célok kitűzésében és azok gyors elérésében. Az Asana egyetlen platformon biztosít eszközöket a kampányadatok, a munkaterhelés és az átadások nyomon követéséhez, és a szoftver több mint 270 alkalmazással integrálható, így a marketingeszközök zökkenőmentesen működhetnek együtt.
Az Asana legjobb funkciói
- Fokozza az együttműködést és gyorsítsa fel a kampányok előkészítését, biztosítva, hogy a csapatok jobban együttműködjenek egymással.
- Kössd össze a marketingkampányokat az átfogó üzleti célokkal, biztosítva, hogy a csapatok a bevételt generáló munkára koncentráljanak.
- Összefogja a marketingeseket közös célok körül, és kövesse nyomon a kezdeményezések előrehaladását egy központi hubon keresztül.
- Több mint 270 alkalmazással integrálható, így a marketingesek több termékben is zökkenőmentesen hozzáférhetnek az információkhoz.
Az Asana korlátai
- A felhasználók a mobilalkalmazás funkcionalitását korlátozottnak találják, különösen kisebb képernyőkön.
- Egyes ügyfelek frusztrálónak tartják, hogy egy feladathoz nem lehet több felhasználót hozzárendelni.
- Az időkövetési funkciók nem minden árkategóriában elérhetők.
Asana árak
- Örökre ingyenes
- Prémium: 10,99 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 24,99 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.
Asana értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (9000+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 12 000 értékelés)
4. Monday.com
Bár „munkairányítási” platformként hirdeti magát, a Monday.com egyedülálló eszközöket kínál marketing- és kreatív csapatok számára, amelyek segítenek a marketingfolyamat minden lépésének kezelésében. A szoftver eszközkezelési, kampánykövetési, tartalomnaptár- és stratégiai tervezési funkciókat kínál.
Használhatja akár célok kitűzésére és nyomon követésére, valamint csapata marketingtevékenységeinek hatásának mérésére is. A szoftver olyan eszközökkel is integrálható, mint a Supermetrics, a Google Ads és a HubSpot, így átfogó marketingmegoldást biztosít.
Monday.com legjobb funkciói
- Egyszerűsítse és optimalizálja a marketing munkafolyamatokat az ötlettől a megvalósításig a maximális hatékonyság érdekében.
- A központi rendszer segítségével hatékonyan kezelheti a tartalmakat és a tervezési igényeket.
- A marketingesemények zökkenőmentes szervezése és kezelése
- Kampányok vizuális tervezése és nyomon követése Gantt-diagramokkal
Monday.com korlátai
- Egyes felhasználók szerint a platform betöltése lassú lehet.
- Számos felhasználó úgy érzi, hogy a tanulási görbe túl meredek.
- Egyes ügyfelek nem találták meg a számukra szükséges integrációkat.
Monday.com árak
- Örökre ingyenes
- Alapcsomag: 8 USD/hó négy felhasználói helyért
- Standard: 10 USD/hó három felhasználói helyért
- Pro: 16 USD/hó három felhasználói helyért
- Vállalati: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.
Monday.com értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
5. Microsoft Dynamics 365
A Microsoft a Microsoft Dynamics 365 platformot úgy tervezte, hogy növelje az üzleti hatékonyságot és csökkentse a költségeket. A platform összekapcsolt környezetet kínál, amely összeköti az embereket, az adatokat és a feladatokat, és testreszabott megoldásokat nyújt, amelyek középpontjában az értékesítés és a marketing integrálása áll.
A Microsoft Dynamics 365 segít a felhasználóknak megérteni az ügyfelek igényeit, felgyorsítja a potenciális ügyfelek konverzióját, és összehangolja a marketingstratégiákat a csapat feladataival. A platform emellett mesterséges intelligenciát is biztosít a termelékenység növelése érdekében.
A Microsoft Dynamics 365 legjobb funkciói
- Bizalommal lépjen át a felhőbe, és növelje termelékenységét a gyors AI-bevezetéssel!
- Dolgozzon együtt úgy, hogy az egész vállalkozását összekapcsolja a Dynamics 365 alkalmazásokkal.
- Növelje az ügyfelek igényeinek átláthatóságát, hogy gyorsabban vezesse őket az értékesítési folyamaton keresztül.
- Elemezze és optimalizálja kampányai teljesítményét olyan integrációk segítségével, mint a Supermetrics és a Google Ads.
A Microsoft Dynamics 365 korlátai
- A felhasználói felület egyes területei nem elég intuitívak.
- A szoftver néha nehezen boldogul a nagy adatmennyiségek kezelésével.
- Egyes felhasználók a továbbfejlesztett testreszabási lehetőségeket részesítenék előnyben.
A Microsoft Dynamics 365 árai
- Essentials: 70 USD/hó felhasználónként
- Prémium: 100 USD/hó felhasználónként
Microsoft Dynamics 365 értékelések és vélemények
- G2: 3,8/5 (500+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 5000 értékelés)
6. Mailchimp
A Mailchimp egy vezető e-mail marketing szoftver, amely az e-maileket bevétellé alakítja. A vállalat egy nagy e-mail marketing és automatizálási márkává bővült, amelyet kisvállalkozások és nagyvállalatok egyaránt használnak. A szoftver viselkedési adatokon alapuló fejlett e-mail és SMS automatizálást kínál az ügyfelek könnyű megszólításához és konvertálásához, a generatív AI eszközök pedig lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy gyorsan márkaközpontú tartalmakat hozzanak létre.
A Mailchimp legjobb funkciói
- Nyerjen új ügyfeleket személyre szabott e-mailekkel és automatizálással, amelyekkel több megnyitást, kattintást és értékesítést érhet el.
- Növelje a megrendelések számát és az ügyfelek életre szóló értékét az e-mailek és SMS-ek viselkedési adatok alapján történő személyre szabásával.
- Hozzon létre márkájához illeszkedő tartalmakat generatív AI eszközökkel, és válasszon szakértők által tervezett sablonok közül.
- Elemezze a teljesítményt egyedi jelentések, tölcsérvizualizáció és egyéb elemzési adatok segítségével.
A Mailchimp korlátai
- Egyes felhasználók szerint a funkciók korlátozottak más e-mail marketing platformokhoz képest.
- A szoftver bonyolult lehet azoknak a kezdőknek, akik még nem ismerik az e-mail marketinget.
- Egyes felhasználók a alsóbb szintű csomagok automatizálási képességeit túl korlátozónak tartják.
Mailchimp árak
- Örökre ingyenes
- Essentials: 13 USD/hó
- Standard: 20 USD/hó
- Prémium: 350 USD/hó
Mailchimp értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 12 000 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 16 000 értékelés)
7. Brevo
A Brevo egy all-in-one platform, amely automatizálja a marketingkampányokat olyan csatornákon, mint az e-mail, SMS, WhatsApp és chat. A Brevo egy funkciókban gazdag marketingplatform, amely lehetővé teszi a felhasználók számára intelligens kampányok létrehozását, a potenciális ügyfelek nyomon követését és az értékesítés lezárását, míg a tranzakciós e-mail szolgáltatás gyorsabb e-mail kézbesítést biztosít.
A Brevo legjobb funkciói
- Használjon intelligens kampányokat a kapcsolatok építéséhez és a marketingkampányok automatizálásához olyan csatornákon keresztül, mint az e-mail, SMS, WhatsApp és csevegés.
- A valós idejű csevegési funkcióval azonnal kommunikálhat az ügyfelekkel.
- Integrálható több mint 150 vezető digitális marketing eszközzel, beleértve a CRM-et, a tartalomkezelő rendszereket és az e-kereskedelmet.
A Brevo korlátai
- Egyes felhasználók lassúnak találják a teljesítményt, különösen kampányok létrehozásakor.
- Egyes ügyfelek nehezen oldják meg a problémákat a Simple Mail Transfer Protocol segítségével.
Brevo árak
- Örökre ingyenes
- Kezdő csomag: 25 USD/hó
- Üzleti: 65 USD/hó
- Brevo Plus: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztályon.
Brevo értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 600 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (1000+ értékelés)
8. BuzzSumo
A BuzzSumo egy marketingeszköz, amely betekintést nyújt a felhasználóknak a médiában megjelenő említésekbe és tartalmi ötletekbe, lehetővé téve számukra, hogy kapcsolatba lépjenek több mint 700 000 újságíróval. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a tartalom felfedezése, kutatása és figyelemmel kísérése, a bemutatók relevánsak és időszerűek. Az eszköz segítségével a felhasználók gyorsan azonosíthatják az adott niche-ben jól teljesítő tartalmakat, és kizárólag a tartalommarketing-projektekre koncentrálhatnak.
A BuzzSumo legjobb funkciói
- Több milliárd cikket és bejegyzést indexel, lehetővé téve a tartalom mélyreható elemzését és a digitális marketing stratégiák kidolgozását.
- Azonosítsa a márkájához leginkább illő influencereket, javítva ezzel a potenciális ügyfelek generálását és a közösségi médiában való részvételt.
- A Chrome-bővítmény segítségével böngészőjéből közvetlenül gyors betekintést nyerhet és hozzáférhet az adatokhoz.
- Használja az egyedi integrációt a marketing automatizálási képességek fejlesztéséhez a platform hatékony alkalmazásprogramozási felületén keresztül.
A BuzzSumo korlátai
- Egyes felhasználók a ingyenes verziót túl korlátozottnak találják.
- Más SEO- és tartalomkutatási eszközökhöz hasonlóan a Buzzsumo tanulási görbéje is frusztráló lehet az új felhasználók számára.
- Egyes felhasználók szerint a szoftver drága magánszemélyek és kisvállalkozások számára.
BuzzSumo árak
- Tartalomkészítés: 199 USD/hó 1 felhasználó számára
- PR és kommunikáció: 299 USD/hó öt felhasználó számára
- Csomag: 499 USD/hó 10 felhasználó számára
- Vállalati: 999 USD/hó 30 felhasználó számára
BuzzSumo értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (100+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)
9. Jira
Az Atlassian Jira vezető projektkövető szoftver, amely különböző üzleti egységek igényeit szolgálja ki, beleértve a marketinget és a szoftverfejlesztést is. A szoftver munkairányítási, jelentéskészítési és automatizálási funkciókat kínál. A Jira az Atlassian ökoszisztémájában több mint 3000 eszközzel integrálható, így végtelen lehetőségeket kínál a funkciók bővítésére.
A Jira legjobb funkciói
- Használja a felhasználói történeteket, problémákat és feladatokat, hogy a nagy ötleteket kezelhető részekre bontsa a csapatok között.
- Kezdje kész sablonokkal, mint például a Scrum, a Kanban, a hibakövetés és a DevOps.
- Testreszabhatja munkafolyamatát, hogy az megfeleljen csapata igényeinek, így egyszerűen kezdheti, és szükség szerint bonyolultabbá teheti.
- Használja ki a Jira kisvállalkozásoktól nagyvállalatokig terjedő skálázhatóságát, amely biztosítja, hogy a növekvő csapatok zökkenőmentesen bővíthessék tevékenységüket.
A Jira korlátai
- Egyes felhasználóknak nehézséget okoz a szoftver használata vagy az igényeikhez való konfigurálása.
- A felhasználók számára a számos funkció és testreszabási lehetőség túlnyomó lehet.
- Egyes ügyfelek panaszkodnak a nagy projektek vagy példányok lassú teljesítményére.
Jira árak
- Projektek: 10 felhasználó esetén 10 dollár/hó áron kezdődik
- Fejlesztés: 20 dollár/hó 10 felhasználó számára
- Service Desk: 20 USD/hó 10 felhasználó számára
Jira értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 5000 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 13 000 értékelés)
10. Creatio
A Marketing Creatio egy omnichannel értékesítési és marketing megoldás, amely javítja az ügyfelek élményét és lehetővé teszi a marketingszakemberek számára, hogy jobban bevonják az ügyfeleket. A szoftver számos funkcióval rendelkezik, amelyek javítják a lead generálás munkafolyamatait és a digitális hirdetések hatékonyságát. A lead menedzsment, a kampánymenedzsment és az eseménymenedzsment funkcióival a Marketing Creatio átfogó megoldást kínál a marketingcsapatok számára.
A Creatio legjobb funkciói
- Automatizálja a marketing munkafolyamatokat és készítsen alkalmazásokat kódolás nélkül a Creatio kódolásmentes platformján.
- Készítsen marketingkampányokat és kezelje a potenciális ügyfeleket a Creatio beépített automatizálási funkcióival.
- Élvezze a jobb potenciális ügyfelek generálását és a továbbfejlesztett marketingstratégiákat az automatizált értékesítési folyamatok révén.
- Automatizálja a kisvállalkozások és nagyvállalatok ügyfélszolgálati munkafolyamatait több csatornán keresztül.
A Creatio korlátai
- A felhasználók a Creatio-t túl drágának találhatják.
- Egyes felhasználók a folyamatok és munkafolyamatok testreszabásának nehézségeiről számolnak be.
- A fejlett jelentéskészítési és elemzési funkciókat igénylő felhasználók úgy érzik, hogy a termék nem felel meg az elvárásoknak.
Creatio árak
- Növekedés: 25 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 55 USD/hó felhasználónként
- Unlimited: 85 USD/hó felhasználónként
Creatio értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (19 értékelés)
Javítsa marketingtevékenységét még ma!
Mint látható, egyes marketingmenedzsment szoftverplatformok a marketingstratégiájának egy konkrét területére koncentrálnak, például az e-mail automatizálási eszközökre. Másrészt vannak átfogóbb megoldások is, amelyek mindent elvégeznek. Sok esetben nincs árkülönbség a kettő között.
Az Ön számára legjobb választás attól függ, hogy elfogadja-e, hogy különböző eszközöket használjon és különböző platformokat tanuljon meg a marketing minden egyes területén.
Ha egy olyan all-in-one marketing menedzsment platformot keres, amely különálló eszközökkel is integrálható, ha továbbra is azokat szeretné használni, akkor próbálja ki még ma a ClickUp-ot! Ez a platform nem csak marketing menedzsmentet kínál, hanem lehetővé teszi a csapatának, hogy együttműködjön, kommunikáljon és megvalósítsa a kisvállalkozás céljait az egész szervezetben.