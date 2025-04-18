10 Best Affordable Small Business Database Software in 2025 (Reviews & Pricing)

Az ügyfelek ösztönzik a növekedést, de a fenntartható növekedéshez meg kell szerezni a lojalitásukat és bizalmukat. A kapcsolatok kiépítése időt és erőfeszítést igényel, akárcsak az adatokhoz és preferenciákhoz való hozzáférés megszerzése.

Ez különösen igaz a kisebb, gyorsan növekvő vállalkozásokra. Az ügyféladatok rögzítése a fenntartható, nyereséges kapcsolatok alapja. Minél több információval rendelkezik, annál nagyobb az esélye, hogy ügyfeleket szerezzen.

A számok és attribútumok sorai és oszlopai azonban kevés értéket képviselnek, ha nem hoz létre egy rendszert az adatok kihasználására. Más szavakkal, az adatoknak olyan betekintést kell nyújtaniuk, amely végül döntésekhez vezet.

Az ilyen rendszerek kiépítése csak akkor értelmezhető, ha tárolja, rendszerezi és elemzi a trendeket és mintákat. A legkényelmesebb módszer az, ha vállalkozása számára egy kisvállalkozásokra szabott adatbázis-szoftvert szerez be.

Az adatbázis-szoftver rögzíti és tárolja az ügyféladatokat, majd az információkat hasznosítható ismeretekké alakítja, elősegítve ezzel a növekedést és javítva az ügyfélkapcsolatokat.

Áttekintettük a piacot, és összeállítottuk a 2025-ös év legjobb adatbázis-szoftvereinek listáját kisvállalkozások számára. Mindegyikük egyedi funkciókkal rendelkezik, amelyek ötvözik a funkcionalitást, a felhasználóbarát kezelhetőséget és a költséghatékonyságot.

Nézze át a listát, és válassza ki azt, amelyik leginkább megfelel üzleti igényeinek.

Mit kell keresnie a kisvállalkozások számára készült adatbázis-szoftverekben?

Mielőtt elmélyülnénk a legjobb adatbázis-szoftverekben, ismerkedjünk meg azokkal a legfontosabb funkciókkal, amelyeket figyelembe kell vennie, mivel ezek hatással vannak az adatbázis-kezelési stratégiájának hatékonyságára:

Skálázhatóság: A szoftvernek képesnek kell lennie kezelni a növekvő adatmennyiséget és felhasználói terhelést az üzleti növekedés során, anélkül, hogy lelassulna. Robusztus biztonság: A fejlett biztonsági funkciók, mint például az adat titkosítás és a biztonságos hozzáférés-ellenőrzés, védik az érzékeny üzleti és ügyféladatokat. Intuitív kialakítás: A szoftvernek egyszerű és könnyen kezelhető felülettel kell rendelkeznie, hogy a betanítási idő a lehető legrövidebb legyen. Hatékony ügyfélszolgálat: A szoftverproblémák időben történő megoldását szolgáló megbízható és elérhető ügyfélszolgálat csökkenti az állásidőt. Integrációs képességek: Integrálódnia kell a meglévő üzleti eszközeibe, biztosítva a zökkenőmentes adatáramlást és a folyamatok hatékonyságát. Értelmes elemzések: Az elemzések révén nyert mélyreható betekintés segít az üzleti növekedéshez szükséges, adatokon alapuló döntések meghozatalában. Kompatibilitás táblázatkezelő szoftverekkel : Ez a funkció zökkenőmentes adatmegosztást tesz lehetővé.

A 10 legjobb, kisvállalkozások számára megfizethető adatbázis-szoftver

Íme a 10 legjobb adatbázis-szoftver kisvállalkozások számára, amelyek ma elérhetők:

1. ClickUp

Ingyenes sablon letöltése Rendezze, válogassa és szűrje a feladatokat a ClickUp táblázatos nézetében, hogy gyorsabban áttekintést kapjon az összes munkájáról.

A ClickUp dinamikus megoldásokat kínál adatbázisok létrehozásához, amelyek kisvállalkozások igényeire vannak szabva. Hozzon létre adatbázisokat a ClickUp listanézetével – használja a ClickUp táblázatos nézetét az adatkezelés sokoldalúsága érdekében.

A táblázatos nézet segít vizuális adatbázisok létrehozásában a költségvetések és készletek kezeléséhez. A munkájának megosztásán kívül lehetővé teszi a feladatok, dokumentumok és függőségek összekapcsolását kódolás nélkül.

A ClickUp CRM segít nyomon követni és kezelni fiókjait különböző nézetek és táblák segítségével. Az összes releváns ügyféladatot egy helyen láthatja.

Ügyfelek, értékesítési folyamatok, teendők és egyebek kezelése a ClickUp Simple CRM sablonjával a Lista nézetben.

A ClickUp sablonjai egyszerűsítik az adatbázis létrehozását, biztosítva a hatékonyságot és a testreszabhatóságot. Az ügyfélkapcsolatok stratégiai megközelítésének beépítése az adatbázis-rendszerébe tovább javítja az ügyfelek elkötelezettségét.

A felhasználók a ClickUp blogadatbázis-sablont is hozzáadhatják a ClickUp munkaterületükhöz, és testreszabhatják azt a blogkezelési igényeiknek megfelelően. Támogatja az adatok importálását és exportálását, így ideális nagy adatmennyiségek kezeléséhez.

Töltse ki könnyedén blogfeladatait közvetlenül a ClickUp adatbázis-nézeteiből.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp felületét és funkcióit az Ön üzleti igényeihez igazíthatja. Adatok tömeges szerkesztése táblázatok segítségével Készítsen egy rendszert a kapcsolattartók és az ügyfelek adatainak tárolására és elemzésére. A ClickUp segítségével hozzon létre feladatokat a csapat tagjai számára, hogy növelje a felelősségvállalást és egyszerűsítse az irányítást. Integrálja a ClickUp-ot több mint 4000 alkalmazással a munkafolyamatok zökkenőmentes áramlásának biztosítása érdekében. Használja a ClickUp alkalmazást a hatékony projektmenedzsmenthez, beleértve a jelentések készítését és a csapatok közötti kommunikációt.

A ClickUp korlátai

A testreszabás nagyfokú rugalmassága gyakran kihívást jelent a kezdők számára.

A meglévő időkövető eszközök további fejlesztésre szorulnak a hatékonyság növelése érdekében.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)

2. Oracle Database

az Oracle Database segítségével

A nagyvállalatok számára készült Oracle Database kisvállalkozások adatbázis-szoftverként is használható. Kisvállalkozások számára kiemelkedő jellemzője a fejlett biztonsági funkciók, amelyek garantálják az adatok védelmét.

Emellett az Oracle skálázhatóságot és megbízhatóságot kínál, lehetővé téve a kisvállalkozások számára, hogy növekedésük során hatékonyan kezeljék adataikat.

Az Oracle képességei kiterjednek az adatok tárolására, a strukturált adatok kezelésére és az értékes információk kinyerésére. Ez segíti a stratégiai döntéshozatalt azoknak a kisvállalkozásoknak, amelyek bővíteni szeretnék tevékenységüket és hatékonyan szeretnék kihasználni adataikat.

Az Oracle Database legjobb funkciói

Kezelje a növekvő adatigényeket, támogatva vállalkozása terjeszkedését.

Egyszerűsítse az adatkezelési feladatokat , javítva a működési hatékonyságot.

Biztosítsa érzékeny üzleti adatait fejlett védelmi intézkedésekkel.

Egyszerűsítse az adatbázis-interakciókat a széles körben ismert SQL segítségével, megkönnyítve ezzel csapata feladatait.

Az Oracle Database korlátai

Kisvállalkozások számára drága

Az optimális teljesítményhez speciális ismeretek és erőforrások szükségesek.

Az Oracle Database árai

Egyedi árazás

Oracle Database értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (900+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 400 értékelés)

3. SQL Connector for JIRA

via Alpha Serve

Az Alpha Serve által fejlesztett SQL Connector for Jira közvetlenül integrálódik az SQL adatbázisokkal, például a MySQL-lel és az Oracle-lel, így bővíti a Jira felhasználók lehetőségeit.

Ez az eszköz egyszerűsíti az adatkapcsolat és -export folyamatát, így nincs szükség közvetítő eszközökre. Ez különösen előnyös azoknak a vállalkozásoknak, amelyek hatékony adatkezelésre támaszkodnak.

Az SQL Connector for Jira közvetlen integrációs képességéről ismert. Lehetővé teszi a zökkenőmentes adatáramlást a Jira és a különböző SQL adatbázisok között, racionalizálva az adatkezelési folyamatokat.

Ezzel elengedhetetlen eszközzé válik a szoftverfejlesztéshez vagy azoknak a vállalkozásoknak, amelyek a Jira ökoszisztémán belül szeretnék optimalizálni projektmenedzsmentjüket és adatelemzésüket.

A SQL Connector for JIRA legjobb funkciói

Csatlakozzon közvetlenül a Jira-ból olyan adatbázisokhoz, mint a MySQL és az Oracle, megkerülve az SSL vagy SSH bonyolultságait, hogy javítsa az adatintegrációt és a munkafolyamat hatékonyságát.

Automatizálja az adatok exportálását a Jira-ból, egyszerűsítve az adatátviteli folyamatokat és jelentős időt megtakarítva.

Testreszabhatja az adatokhoz való hozzáférési jogosultságokat a Jira-n belül, biztosítva ezzel a biztonságos és ellenőrzött adatkezelést.

A JIRA SQL Connector korlátai

Beállításához és kezeléséhez technikai szakértelem szükséges.

Kifejezetten a Jira-hoz készült, más rendszerekhez nem alkalmazható

SQL Connector for JIRA árak

Ingyenes: Legfeljebb 10 felhasználó számára

SQL Connector for JIRA értékelések és vélemények

G2 : Nincs értékelés

Capterra: Nincs értékelés

4. PostgreSQL

via pgAdmin

A PostgreSQL egy nyílt forráskódú objektum-relációs adatbázis-rendszer, amely megbízhatóságával és teljesítményével tűnik ki. Ideális olyan vállalkozások számára, amelyek fejlett adatkezelést igényelnek, és támogatja a komplex adattípusokat és az optimalizálást.

Bővíthetősége lehetővé teszi egyedi funkciók és típusok használatát, így alkalmazkodik a különböző üzleti igényekhez. Nagy és összetett adathalmazok kezelésében is megbízható, biztosítva az adatok integritását és a sebességet.

A PostgreSQL különböző környezetekhez való alkalmazkodóképessége és átfogó funkciókészlete ideális választássá teszi azokat a vállalkozásokat, amelyek megbízható és skálázható adatbázis-megoldást keresnek.

A PostgreSQL legjobb funkciói

Használja ki nyílt forráskódú jellegét a költséghatékony adatkezelés érdekében.

Használja a fejlett adattípusokat és a teljesítményoptimalizáló funkciókat.

Testreszabhatja az adott üzleti követelményeknek megfelelően.

Biztosítsa hatékonyan az érzékeny üzleti adatokat robusztus biztonsági funkciókkal.

A PostgreSQL korlátai

Túl nagy kihívás kezdőknek vagy kis csapatoknak, akik nem rendelkeznek dedikált adatbázis-adminisztrátorokkal.

Nem éri el egyes kereskedelmi adatbázisok teljesítményét nagy terhelés mellett.

A professzionális támogatás harmadik féltől függ, ellentétben a dedikált támogatással rendelkező kereskedelmi adatbázisokkal.

PostgreSQL árak

Ingyenes

PostgreSQL értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (611+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

5. Quickbase

a Quickbase segítségével

A QuickBase egy felhőalapú platform, amely lehetővé teszi a kisvállalkozások tulajdonosainak, hogy könnyedén egyedi alkalmazásokat, webalkalmazásokat és munkafolyamatokat hozzanak létre – mindezt anélkül, hogy kiterjedt programozási ismeretekre lenne szükségük.

Felhasználóbarát felülettel rendelkezik, és gyorsan fejleszti és telepíti az alkalmazásokat. Ez ideális megoldás azoknak a vállalkozásoknak, amelyek gyors megoldásokat igényelnek komplex folyamatkezelési problémákra.

Ez a hozzáférhetőség és a könnyű használat teszi a QuickBase-t kedvelt választássá azoknak a kisvállalkozásoknak, amelyek működési hatékonyságukat szeretnék javítani.

A Quickbase legjobb funkciói

Gyorsítsa fel az egyedi alkalmazások fejlesztését gyors fejlesztési eszközökkel, ezzel időt és erőforrásokat takarítva meg.

Javítsa a csapat együttműködését és hatékonyságát a munkafolyamat-kezelő és automatizálási eszközök segítségével.

Az adatok zökkenőmentes integrálása más forrásokkal és alkalmazásokkal

A Quickbase korlátai

Egyes összetett funkciók mélyreható ismereteket vagy technikai szakértelmet igényelnek.

Az összköltségek növekedése, mivel egyes fejlett funkciókhoz további támogatásra van szükség egy platform szakértőtől.

Quickbase árak

Ingyenes próba: 30 nap

Csapat : 35 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 55 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Quickbase értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (200+ értékelés)

6. Microsoft SQL Server

A Microsoft SQL Server egy átfogó adatbázis-kezelő rendszer, amely nagy teljesítményt, robusztus biztonságot és skálázhatóságot kínál.

Hatékonyan kezeli a nagy méretű adattárolást, feldolgozást és elemzést. Fejlett elemzési képességeiről ismert, amelyek segítenek az adatok elemzésében és mélyreható betekintés nyerésében. Adatok tárolása, nagy mennyiségű strukturálatlan adat tárolása adattárolókban, adatelemzés végzése és adatvizualizáció készítése – mindez egyetlen platformon.

A teljesítmény, a skálázhatóság és az analitika kombinációja robusztus megoldást kínál a vállalkozások számára, hogy hatékonyan kihasználhassák adataikat.

A Microsoft SQL Server legjobb funkciói

Érjen el magas teljesítményt a Microsoft SQL Server segítségével, amely hatékonyan kezeli a komplex lekérdezéseket.

Biztosítsa az adatok biztonságát fejlett biztonsági funkciókkal.

Az SQL Server segítségével könnyedén méretezheti adatbázisát , így vállalkozása növekedésével nagy adatbázisokat és összetett tranzakciókat is kezelhet.

A Microsoft SQL Server korlátai

Kezdők számára meglehetősen bonyolult

A kisvállalkozások számára drága, teljes funkcionalitású verziók

A Microsoft SQL Server árai

Express : Ingyenes

Fejlesztő : Ingyenes

Vállalati : 15 123 USD

Standard – magonként : 3945 USD

Standard – szerver : 989 USD

Standard – CAL : 230 USD

Web: Egyedi árazás

Fizessen csak akkor, amikor használja

Alapár magonként: 73 USD

Vállalati árak magonként: 274 USD

Microsoft SQL Server értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 1500 értékelés)

7. Kintone

via Kintone

A Kintone egy felhőalapú platform, amely lehetővé teszi a kisvállalkozások számára, hogy kiterjedt programozási ismeretek nélkül fejlesszenek és testreszabjanak alkalmazásokat.

Elősegíti a csapatmunkát és az együttműködést azáltal, hogy a felhasználók egyedi üzleti alkalmazásokat és munkafolyamatokat hozhatnak létre, oszthatnak meg és automatizálhatnak.

A Kintone felhasználóbarát felülete lehetővé teszi a nem technikai felhasználók számára is az alkalmazások létrehozását. Ez növeli a termelékenységet és a csapatmunkát a kisvállalkozások környezetében.

A Kintone legjobb funkciói

Készítsen egyszerűen alkalmazásokat a Kintone kódolás nélküli, drag-and-drop felületével.

Javítsa a csapatok együttműködését többfelhasználós együttműködési eszközökkel

Kezelje és vizualizálja hatékonyan az adatokat az adatalapú döntéshozatal érdekében.

A Kintone korlátai

Korlátozott integrációs lehetőségek más rendszerekkel

A fejlett testreszabáshoz meredek tanulási görbe szükséges.

Kintone árak

24 USD/hó felhasználónként

Kintone értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (100+ értékelés)

8. Zoho Creator

a Zoho Creator segítségével

A Zoho Creator egy felhőalapú platform, amely segít a kisvállalkozásoknak könnyedén egyedi alkalmazásokat fejleszteni. Felhasználóbarát felülete és rugalmassága kiemelkedő, így még azok számára is elérhető, akik minimális programozási ismeretekkel rendelkeznek.

A Zoho Creator alacsony kódszintű fejlesztői környezetet kínál, és segít az alkalmazások gyors létrehozásában és testreszabásában.

Ez ideális megoldás azoknak a kisvállalkozásoknak, amelyek a folyamatok racionalizálását és a termelékenység növelését szeretnék elérni anélkül, hogy jelentős összegeket kellene befektetniük technikai erőforrásokba.

A Zoho Creator legjobb funkciói

Hozzon létre és testreszabjon alkalmazásokat egy intuitív platform segítségével.

Automatizálja a különböző üzleti folyamatokat a hatékonyság növelése és a manuális munkaterhelés csökkentése érdekében.

Integrálja más Zoho termékekkel és különböző harmadik féltől származó szolgáltatásokkal a hatékonyabb működés érdekében.

Szerezzen értékes betekintést a valós idejű adatelemzéssel

A Zoho Creator korlátai

Egyes felhasználók korlátozottnak tartják a funkciók rendkívül specifikus üzleti igényekhez való igazításának képességét.

A nagyon nagy adathalmazok vagy komplex lekérdezések kezelése hatással van a teljesítményre.

A külső rendszerekkel való integrációhoz időnként technikai segítségre van szükség.

Zoho Creator árak

Standard : 8 USD/hó felhasználónként

Professzionális : 20 USD/hó felhasználónként

Vállalati : 25 USD/hó felhasználónként

Flex: Egyedi árazás

Zoho Creator értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (100+ értékelés)

9. MySQL

via MySQL

A MySQL egy nyílt forráskódú relációs adatbázis-kezelő rendszer, amely megbízhatóságáról, teljesítményéről és felhasználóbarát jellegéről ismert. A MySQL-t széles körben használják különböző méretű projektekben, és sokoldalúságával tűnik ki a relációs adatbázisok kezelésében.

A szoftver egyensúlyt teremt a könnyű használat és a hatékony adatbázis-kezelési funkciók között. Ezért alkalmas azoknak a kisvállalkozásoknak, amelyek megbízható, hatékony és könnyen kezelhető adatbázis-megoldást keresnek, anélkül, hogy kiterjedt adatbázis-adminisztrációs szakértelemre lenne szükségük.

A MySQL legjobb funkciói

Használja ki az open source jellegét, amelyet egy nagy közösség támogat.

Gyors és nagy teljesítményű adatlekérés

Tapasztalja meg a MySQL rugalmasságát, amely több programozási nyelvet támogat a különböző alkalmazások fejlesztéséhez.

A MySQL korlátai

Kihívásokkal szembesül a rendkívül nagy léptékű alkalmazásokban

Más adatbázis-kezelő rendszerekhez képest kevésbé alkalmas komplex tranzakciós rendszerekhez.

MySQL árak

Egyedi árazás

MySQL értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2000 értékelés)

10. Caspio

via Caspio

A Caspio kódolás nélküli megoldást kínál kisvállalkozások számára online adatbázis-alkalmazások létrehozásához. Könnyen használható, sokoldalú és alkalmas CRM-hez, projektmenedzsmenthez és egyedi adatbázisokhoz.

A Caspio kiemelkedő jellemzője a felhasználóbarát felület és a kódolás nélküli alkalmazásfejlesztés, amely demokratizálja a komplex adatbázis-alkalmazások létrehozásának folyamatát.

Ezáltal a technikai szakértelemmel nem rendelkező vállalkozások is hozzáférhetnek a szoftverhez, és alkalmazásokat hozhatnak létre és testreszabhatnak.

A Caspio legjobb funkciói

Készítsen alkalmazásokat könnyedén a kódolás nélküli platform segítségével.

Az alkalmazások testreszabása az egyedi igényekhez

Integrálja a Caspio-t zökkenőmentesen különböző szoftverekkel és szolgáltatásokkal.

A Caspio korlátai

Nehéz a navigáció és a hatékony használat

Caspio árak

Starter: 50 USD/hó

Professzionális: 600 USD/hó

Vállalati: 2250 USD/hó

Caspio értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

A kisvállalkozások sikerének kulcsfontosságú lépése

A megfelelő adatbázis-szoftver kiválasztása kritikus döntés a kisvállalkozások számára. Minden szoftver egyedi funkciókat kínál. Néhányuk skálázható és felhasználóbarát, míg mások robusztus biztonsági intézkedésekkel és éleslátó elemzésekkel rendelkeznek.

Válasszon olyan adatbázis-megoldást, amely megfelel jelenlegi igényeinek, és összhangban áll jövőbeli üzleti növekedésével és céljaival. A megfelelő adatbázis-szoftver, legyen az CRM marketing szoftver vagy ügyfél-adatbázis szoftver, racionalizálja működését és értékes betekintést nyújt.

A ClickUp testreszabott megoldásokat kínál a hatékony adatkezeléshez, a növekedéshez és a páratlan testreszabhatósághoz. A ClickUp kiemelkedik az adatbázis-megoldások terén, mint az üzleti fejlődés kulcsa.

Regisztráljon a ClickUp-ra, és győződjön meg róla saját maga! ?