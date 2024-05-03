Hogyan találhat üzleti mentort vállalkozók számára

Senki sem tud jobban útmutatást adni egy új vállalkozónak a startup útján, mint valaki, aki már végigjárta ezt az utat.

Ezért is olyan fontos az üzleti mentorálás. Segít az új vállalkozóknak tanulni a tapasztalt vállalkozóktól és elkerülni a gyakori buktatókat.

De hogyan találhat üzleti mentort és építhet ki kiváló mentor-mentorált kapcsolatot?

Olvassa el, és megtalálja az összes választ, amit keres. Ez a cikk végigvezeti Önt az üzleti mentor keresésén és a kapcsolat maximális kihasználásán.

De először is, nézzük át az alapokat.

Mit csinál egy üzleti mentor?

Az üzleti mentorok segítenek az új vállalkozóknak és a kisvállalkozások tulajdonosainak vállalkozásuk elindításában és fejlesztésében.

A mentorok általában hasonló vagy kapcsolódó területen szerzett tapasztalattal és szakértelemmel rendelkeznek, amelynek segítségével kisvállalkozások tulajdonosait különböző üzleti kérdésekben, például pénzügyek, marketing és stratégia terén tudják segíteni.

Az üzleti mentorral való együttműködés karrierbeli előnyei

Az üzleti mentorral való együttműködésnek számos közvetlen és közvetett előnye van. Itt a legfontosabbakat vesszük sorra.

Megbízható üzleti tanácsokat nyújt

Az üzleti mentorok gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek a sikeres vállalkozások indításában, és számos tanulságot szűrték le eddigi tevékenységükből.

Ez feljogosítja őket arra, hogy tanácsot adjanak Önnek különböző üzleti kérdésekben, a finanszírozás megszerzésétől a működési hatékonyság javításának módszereinekig.

Egy jó mentor segít megtervezni és elindítani vállalkozását, hogy azonnal sikeresen indulhasson. Végigkíséri Önt a folyamaton, és szakértői tippekkel és bevált módszerekkel segíti, hogy elsőre is minden jól sikerüljön.

Ha nem tudja, hogy startupot vagy vállalati állást válasszon, ők segítenek önnek abban, hogy magabiztosan meghozza ezt a döntést.

Segít a kritikus készségek fejlesztésében

Az üzleti mentor szerepe nem korlátozódik az üzleti tanácsadásra. Segítenek Önnek a vezetői, menedzsment és egyéb, a sikeres üzleti tevékenységhez szükséges kulcsfontosságú készségek fejlesztésében is.

Mint valaki, aki már végigcsinálta ezt, ők egyedülállóan alkalmasak arra, hogy megmondják, mely hibákat kell elkerülni, és hogyan lehet fejleszteni a készségeit.

A mentor segítségét a legjobban úgy tudja kihasználni, ha konkrét tanácsokat kér a gyenge pontjaival kapcsolatban. Ha például fél a nyilvános beszédtől, a mentor megmutathatja, hogyan lehet legyőzni a félelmét és magabiztosan beszélni.

Vagy ha nehezen kezeli a konfliktusokat, amelyek minden munkahelyen elkerülhetetlenek, akkor konkrét tippeket adhatnak a konfliktuskezeléshez.

Ha karrierje még kezdeti szakaszában jár, kérjen tanácsot lehetséges karrierútvonalairól. Használja a ClickUp karrierútvonal-sablont, hogy mentorának segítségével megtervezze karrierjét.

Ez egy teljesen testreszabható sablon csomópontokkal, alakzatokkal és összekötőkkel, amely segít több karriertervet készíteni.

Töltse le ezt a sablont Készítsen több karriertervet, és gondolkodjon el a lehetséges pályákon a ClickUp könnyen használható sablonjával.

A ClickUp számos más karrierterv-sablont is kínál, amelyeket érdemes megnéznie, hogy megtalálja a leginkább igényeinek megfelelőt.

Hálózatépítési lehetőségeket nyit meg

Az üzleti mentorok tapasztalt vállalkozók, akik általában széles körű szakmai hálózattal rendelkeznek. Ha jó kapcsolatot ápol a mentorával, az új lehetőségeket nyithat meg Ön előtt, és segíthet értékes szakmai kapcsolatok kiépítésében.

Akár üzleti finanszírozást szeretne biztosítani, akár üzleti engedélyt szerezni, üzleti mentora valószínűleg ismer valakit, aki segíthet.

Emellett meghívókat is szerezhetnek Önnek rangos iparági rendezvényekre és konferenciákra, tovább növelve ezzel a hálózatépítési lehetőségeket.

Egyszerűsíti a stratégiai döntéshozatalt

Új vállalkozóként nehézséget okozhatnak azok a kritikus üzleti döntések, amelyek megváltoztatják vállalatának stratégiai irányát. Ez egyszerűen a döntése hatása miatt fellépő bizonytalanság vagy idegesség miatt lehet.

Egy tapasztalt üzleti mentor önbizalmat ad ahhoz, hogy könnyedén meghozza az ilyen döntéseket. Ahelyett, hogy egyedül hozná meg a döntést, megbeszélheti azt mentorával és tanácsát kérheti.

Más perspektívát kínál

Az üzleti életben, akárcsak az életben, elengedhetetlen, hogy legyen valaki, aki kihívások elé állít és segít fejlődni. Ha Ön az egyetlen döntéshozó a cégében, és senki sem kérdőjelezi meg a döntéseit, akkor hibákat követhet el anélkül, hogy észrevenné.

A mentor megoldja ezt a problémát, mert olyan személyt biztosít Önnek, aki kihívások elé állítja és más perspektívát kínál. Ez megnyitja az elmét új ötletek és lehetőségek előtt, amelyeket egyébként elmulasztott volna.

Üzleti mentorok típusai

Az üzleti mentorok különböző típusúak és formájúak lehetnek, mindegyikük egyedi erősségekkel rendelkezik, amelyek elősegítik üzleti útját. Olyan üzleti mentort kell választania, amelyik leginkább megfelel az Ön igényeinek, és támogatja Önt az útján. Nézzük meg, milyen típusú üzleti mentorok közül választhat.

Tapasztalt vállalkozó

Ez olyan személy, aki több vállalkozást is indított és sikeresen felépített, és szakértője a területnek. Lehet, hogy más iparágban tevékenykedik, mint Ön, de erős üzleti érzékkel rendelkezik, és megbízható üzleti tanácsokat tud adni.

Az ilyen üzleti mentorok kiválóan alkalmasak arra, hogy tanácsot kérjen tőlük különböző üzleti kérdésekben, például üzleti terv készítésében és a piaci kihívások kezelésében.

Iparági szakértő

Ez egy olyan személy, aki széles körű ismeretekkel rendelkezik egy iparágról és annak működéséről. Segít megérteni a piaci dinamikát, a legfontosabb szereplőket, a verseny szintjét és még sok mást.

Az ilyen mentorok az Ön vállalkozására és iparágára szabott tanácsokat adnak. Szorosan együtt kell működnie velük, hogy megértse az iparági trendeket és a bevált gyakorlatokat, amelyek segítenek Önnek vállalkozásának megalapozásában és piaci részesedés megszerzésében.

Üzleti finanszírozási és befektetési szakértő

Az üzleti finanszírozási szakértők arra specializálódtak, hogy megbízható rövid és hosszú távú finanszírozási forrásokat biztosítsanak induló vállalkozások és kisvállalkozások számára. Segítenek felmérni finanszírozási igényeit és megtalálni a vállalkozásának legmegfelelőbb finanszírozási forrásokat.

Ilyen mentorokra időnként szükséged lesz, de hosszú távon nem kell szorosan együttműködnöd velük.

Hálózatépítés profi

A vállalkozóknak fejleszteniük kell hálózati készségeiket, hogy kapcsolatokat építsenek ki az iparágukban fontos személyekkel. A jó hálózati készségek akár mentorok megtalálásában is segíthetnek.

A hálózatépítés szakértője segíthet kapcsolatok kialakításában és olyan emberekkel ismertethet meg, akik a jövőben potenciális mentorok vagy nagyszerű szövetségesek lehetnek. Segíthetnek továbbá potenciális ügyfelek, befektetők, partnerek és más érdekelt felek megtalálásában is.

Hogyan találhat üzleti mentort vállalkozóként?

Mostanra már tudnia kell, miért van szüksége üzleti mentorra, és milyen típusú mentorok állnak rendelkezésére. A következő lépés, hogy megtanulja, hogyan találhat üzleti mentort, és ezt fogja megtanulni ebben a részben.

Íme néhány egyszerű módszer üzleti mentor megtalálásához.

1. Hálózatépítés és iparági rendezvényeken való részvétel

Az üzleti mentor megtalálásának egyik legjobb módja az, ha részt vesz iparági rendezvényeken és konferenciákon, és kiépíti szakmai hálózatát. Használjon olyan közösségi média platformokat, mint a LinkedIn, vagy kövesse az iparági vezetőket, hogy felfedezze az iparági rendezvényeket és konferenciákat. Kövesse a területén releváns vállalatokat, szervezeteket és csoportokat, mivel ezek gyakran közzéteszik a közelgő rendezvényeket, amelyekre regisztrálhat.

A közelgő események megjegyzéséhez használja a ClickUp Notepad intelligens jegyzetelő eszközt. Adja hozzá az összes közelgő eseményt, és amikor véglegesítette, melyeken szeretne részt venni, alakítsa azokat nyomon követhető feladatokká.

Használja a ClickUp Notepad alkalmazást, hogy útközben feljegyezze a közelgő eseményeket vagy terveket

Beszélgessen az eseményeken részt vevő iparági szakértőkkel és sikeres vállalkozókkal, és építsen ki kapcsolatokat. Maradjon kapcsolatban az esemény után is, és tartsa nyitva a kommunikációs csatornákat.

Mentort találhat a saját hálózatában, vagy megkérheti ismerőseit, hogy mutassák be Önt valakinek, aki tökéletes mentor lehet Önnek.

Ne felejtse el kihasználni személyes és társadalmi hálózatát az üzleti mentor megtalálásához.

2. Csatlakozzon iparág-specifikus csoportokhoz és online közösségekhez

A mai világban az iparági rendezvényeken való részvételnek megfelelő az iparág vagy a szakterületen belüli online közösségekhez való csatlakozás. Az ilyen csoportok lehetővé teszik, hogy releváns, aktuális témákról érdemi beszélgetéseket folytasson az iparági szakértőkkel.

A hálózatépítés itt is kulcsfontosságú szerepet játszik. Építsen ki kapcsolatokat és tartsa a kapcsolatot azokkal az emberekkel az iparágában, akik több tapasztalattal rendelkeznek, mint Ön, és potenciális üzleti tanácsadók lehetnek az Ön számára.

A Reddit és a Quora a két legnagyobb online fórum, de ha találsz egy speciális iparági közösséget, az még jobb.

3. Aktívan keressen mentorokat a LinkedIn és az X oldalakon

A közösségi média tökéletes platform arra, hogy másokkal beszélgessen a saját szakterületén, és üzleti mentort találjon.

A LinkedIn és az X (korábban Twitter) a legjobb közösségi média platformok a szakmai hálózatépítéshez.

A LinkedIn egy olyan közösségi média platform, amelynek célja, hogy a szakemberek kapcsolatba lépjenek az iparágukban dolgozókkal. A platformon számos releváns iparági csoportot talál, amelyekhez csatlakozhat.

Másrészt, az X az a hely, ahol az emberek trendi témákról beszélgetnek és véleményt nyilvánítanak az aktuális témákról és trendekről. Ez egy tökéletes platform ahhoz, hogy nyomot hagyjon és az iparágában fontos emberek figyelmét felkeltse.

A kulcs az, hogy aktív és hiteles maradjon. Építsen organikus kapcsolatokat szakmai hálózatának bővítése érdekében, ahelyett, hogy vállalkozói mentor keresésére koncentrálna.

4. Látogasson el a helyi kisvállalkozás-fejlesztési központba (SBDC)

Az SBDC-k egyetlen célja, hogy képzést és segítséget nyújtsanak az Egyesült Államok kisvállalkozásainak. Ha tehát ingyenes üzleti tanácsadást keres, érdemes felkeresnie a helyi SBDC-t.

Ezeket a Kisvállalkozói Hivatal (SBA) finanszírozza, amely erőforrásokat és mentori támogatást nyújt új vállalkozóknak és kisvállalkozások tulajdonosainak.

5. Mentorok keresése a SCORE segítségével

Az Egyesült Államokban az egyik legjobb módszer üzleti mentor keresésére a SCORE üzleti mentorhálózat. Ez a hálózat számos üzleti mentort tömörít, akik önkéntesen segítenek kisvállalkozások indításában és bővítésében.

Mivel ez egy nonprofit csoport, nem kell semmilyen költséget viselnie, és szakértőket találhat a saját szakterületén, akik mentorok lehetnek.

6. Meetup-hoz hasonló alkalmazások használata

A Meetup egy olyan alkalmazás, amelynek célja, hogy összehozza a hasonló gondolkodású embereket. A felhasználók online és offline találkozókat szerveznek, hogy kapcsolatba lépjenek másokkal, akik hasonló érdeklődési körrel rendelkeznek.

Számos iparág-specifikus és üzleti témájú találkozó létezik, amelyeken részt vehet, hogy hasonló gondolkodású helyi vállalkozókkal ismerkedjen meg. Ez egy kiváló módszer arra, hogy társasági környezetben találjon üzleti mentort.

Egy másik szakmai hálózati platform, amelyet érdemes megfontolnia, a XING.

Hogyan hozhatja ki a legtöbbet üzleti mentori kapcsolatából

A mentor megtalálása csak az egyenlet egyik része. Kapcsolatot is ki kell építenie vele, és a lehető legtöbbet ki kell hoznia belőle.

Íme néhány tipp, amely ebben segíthet.

1. Határozzon meg célokat és napirendet minden találkozóra

Nagyszerű, hogy talált egy üzleti mentort, aki segít Önnek. Ne vegye őket és az idejüket természetesnek. Tisztelje az idejüket azzal, hogy gondosan megtervezi az egyes találkozókat és napirendet állít össze.

Ez irányítja a találkozót, és lehetővé teszi, hogy azonnal a lényegre térjen, így időt takaríthat meg a kisbeszélgetésekkel.

Nem kell a nulláról kezdenie. Használja a ClickUp Agenda Template-t, hogy meghatározza a mentor-mentorált találkozó napirendjét. Ez tartalmazza a találkozóval kapcsolatos összes lényeges részletet, és egyszerű módszert kínál a találkozó napirendjének meghatározásához.

Töltse le ezt a sablont Adja meg a találkozó részleteit és állítsa össze a napirendet a ClickUp testreszabható napirend-sablonjával.

Vagy válasszon a találkozók napirendjének példáiból és sablonjaiból álló hosszú listából, hogy megtalálja a legmegfelelőbb formátumot.

Ne felejtse el megosztani a napirendet üzleti mentorával, hogy felkészülten érkezzen a találkozóra.

2. Gyakran lépjen kapcsolatba és tartsa be az ütemtervet

A mentorálás egy folyamatos folyamat, amely gyakori találkozókat és beszélgetéseket igényel. Ezért javasoljuk, hogy készítsen egy mind Önnek, mind mentorának megfelelő ütemtervet, és tartsa be azt.

Egy jó ütemező és értekezletkezelő megoldás, mint például a ClickUp Meetings, segíthet az ütemezésének megfelelő értekezletek szervezésében. Lehetővé teszi továbbá, hogy ellenőrzőlistákat készítsen a megbeszélni kívánt témákról, amelyeket az értekezlet előrehaladtával egyenként kipipálhat.

Bár a menetrend elengedhetetlen, ne érezze magát korlátozva általa. Ha azonnali segítségre van szüksége, vegye fel a kapcsolatot mentorával, és tartsa vele a kapcsolatot, amilyen gyakran csak lehetséges.

3. Készítsen részletes jegyzeteket minden találkozóról

Amikor az ötletek szabadon áramlanak egy megbeszélés során, gyakran nincs idő azonnal mindent leírni. Azonban később lehet, hogy nem emlékszik mindenre, ami szóba került.

Ezért is fontos, hogy rögzítse a találkozókat, és minden találkozóról részletes jegyzeteket készítsen, még akkor is, ha a jegyzeteket később írja meg. A jegyzetelés automatizálásához AI-eszközöket is használhat.

A ClickUp Brain például egy mesterséges intelligenciával működő írási asszisztenst kínál, amely automatikus értekezletjegyzeteket és összefoglalókat készít.

Hagyja, hogy a ClickUp mesterséges intelligenciája készítse el a találkozó jegyzetét, míg Ön intelligens beszélgetésekbe merül mentorával

Ha a találkozó után részletesebb jegyzeteket szeretne készíteni, a ClickUp Docs a tökéletes megoldás. Lehetővé teszi jegyzetek készítését, linkek hozzáadását, média beágyazását és a dokumentum formázását vonzó és könnyen fogyasztható módon.

Formázza jegyzetét a ClickUp gazdag formázási lehetőségeinek segítségével, hogy könnyen hivatkozhasson rájuk

Hozzon létre egy egyéni jegyzet sablont, vagy használjon előre megtervezett találkozó jegyzet sablonokat, hogy részletes feljegyzéseket készítsen a mentor-mentorált találkozókról.

4. Alkalmazza a tanultakat

A mentorálás csak akkor hasznos, ha mentorának tanácsait alkalmazza karrierje előmozdítására vagy vállalkozásának fejlesztésére. Alkalmazza mentorának javaslatait a valós üzleti helyzetekben, és ha azok beváltak, mondja el neki, mennyire hálás érte.

Ha Ön egy startup vagy vállalkozás tulajdonosa, akkor a legjobb eszközökre lesz szüksége a startupok számára, hogy új vállalkozását működtesse és fejlessze.

A ClickUp Startup alkalmazást ajánljuk a startup vállalkozás különböző aspektusainak kezeléséhez, a termékfejlesztési tervek elkészítésétől a folyamatok és az erőforrások felhasználásának optimalizálásáig.

A ClickUp egy sokoldalú eszköz, amely az üzleti tevékenységével együtt bővíthető, és zökkenőmentesen kezeli a több ügyfelet és a komplex projekteket.

5. Keressen őszinte visszajelzéseket

A mentorod a legjobb személy arra, hogy konstruktív visszajelzéseket adjon, amelyek segítenek elérni szakmai céljaidat.

Mivel szorosan együttműködik mentorával, aki látta az Ön fejlődését, valószínűleg jobban megérti az Ön erősségeit és gyengeségeit, mint bárki más.

Használja ezt a saját előnyére, és rendszeresen kérjen őszinte visszajelzéseket. Ez segít azonosítani a fejlesztendő területeket és továbbfejleszteni készségeit. A visszajelzéseket felhasználhatja munkamódszereinek és vezetői készségeinek fejlesztésére is.

6. Építsen ki valódi, hosszú távú kapcsolatot

Egy jó üzleti mentor segíthet abban, hogy sikeres vállalkozóvá váljon, és több szempontból is megváltoztathatja az életét. Tehát, ha talált egy jó üzleti mentort, ne engedje el!

Építsen ki velük hiteles, hosszú távú kapcsolatot, amely túlmutat a napirend által vezérelt találkozókon és üzleti tanácsadáson.

Még ha elég sikeres is ahhoz, hogy ne legyen szüksége rendszeres tanácsokra, akkor is tartsa a kapcsolatot mentorával. Soha nem lehet tudni, mikor lesz újra szüksége rá.

Ennél is fontosabb, hogy építsen ki egy kölcsönös kapcsolatot, amelyben Ön ugyanolyan mértékben áll rendelkezésükre, mint ők Önnek. Adjon vissza minden lehetséges módon, akár csak azzal, hogy ott van, amikor szükségük van Önre.

Következtetés

A mentor segítségével könnyebb megbirkózni az üzleti kihívásokkal és vezetőként fejlődni. Használja ezt az útmutatót referenciaként, hogy olyan üzleti mentort találjon, aki végigkíséri Önt vállalkozói útján.

Ne felejtse el alkalmazni a tanultakat a mindennapi üzleti tevékenységében. Használjon marketingeszközöket, termelékenységi eszközöket és egyéb eszközöket az üzleti tevékenységek racionalizálása és a nyereséges üzletvezetés érdekében.

A ClickUp átfogó eszközkészletet kínál a startupok számára, segítve őket a növekedésben és a bővülésben. Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra, és tesztelje a különböző funkciókat és egyéb lehetőségeket.