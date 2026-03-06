A legjobb AI-eszközök az adatvédelemre figyelő csapatok számára

A szervezetek 88%-a jelenti, hogy legalább egy üzleti funkcióban rendszeresen használ mesterséges intelligenciát, míg egy évvel ezelőtt ez az arány még 78% volt.

Az AI alkalmazásának gyorsulásával ez már nem korlátozódik kísérletekre vagy speciális felhasználási esetekre. Az AI ma már a mindennapi munkában is jelen van, például a dokumentumok, elemzések, megbeszélések, ügyféladatok és belső kommunikáció terén.

Ez a gyors elterjedés egy kritikus kérdést is felvet azoknak a csapatoknak, akik törődnek az adatvédelemmel: hová kerülnek az adatok, amikor mesterséges intelligenciát használnak? Sok mesterséges intelligencia eszköz a sebességet és a kényelmet optimalizálja, de figyelmen kívül hagyja az adatvédelmet és a hosszú távú adatkezelést.

Az érzékeny vagy szabályozott információkat kezelő csapatok számára ezek a hiányosságok jelentős kockázatot jelentenek.

Ebben a blogbejegyzésben olyan AI-eszközöket mutatunk be, amelyeket adatvédelemre figyelő csapatok számára terveztek, és arra összpontosítunk, hogy ezek hogyan érvényesítik a hozzáférés-ellenőrzést és támogatják a felelősségteljes AI-használatot.

Hogy gyorsan összehasonlíthassa a lehetőségeket, itt talál egy áttekintést a legjobb adatvédelmi eszközökről és azok összehasonlításáról.

Eszköz neve Főbb jellemzők Legalkalmasabb Árak* ClickUp Kontextusfüggő AI a ClickUp Brain, a Brain MAX asztali kiegészítő, a jogosultság-vezérléssel rendelkező Super Agents, az AI-alapú feladatok és dokumentumok, a szerepkörökön alapuló hozzáférés-vezérlés, az ISO 42001 szabványnak megfelelő AI-irányítás, valamint a nulla adat-tanítás és -megtartás garanciák segítségével. Adatvédelemre figyelő csapatok, akiknek biztonságos, mindenre kiterjedő munkaterületre van szükségük, amelybe a kontextusfüggő AI közvetlenül be van ágyazva a mindennapi munkába. Örökre ingyenes; testreszabási lehetőségek vállalatok számára Lumo (a Proton AG fejlesztése) Nincs beszélgetésnaplózás, nincs alapértelmezett modellezés, nulla hozzáférésű titkosítás a mentett csevegésekhez, teljesen nyílt forráskódú, GDPR és HIPAA kompatibilis, ISO 27001 és SOC 2 tanúsítvánnyal rendelkezik. Csapatok, amelyek adatvédelmi szempontból elsődleges AI-asszisztenst szeretnének íráshoz, összefoglaláshoz és kutatáshoz, adatgyűjtési kockázatok nélkül. Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 12,99 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Duck. ai Nincs szükség fiókra, nincs azonnali tárolás vagy modellezés, helyi csevegéstárolás törlésvezérléssel, titkosított 15 perces gyorsítótár, opcionális városi szintű helymegosztás. Egyének és csapatok, akik ingyenes, névtelen, erős adatvédelmi alapbeállításokkal rendelkező AI-csevegőrobotot szeretnének Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 9,99 dollár/hó-tól kezdődik. Quill Teljesen helyi találkozó-átírás, valós idejű összefoglalók, strukturált jegyzetek nyomon követéssel, képernyőmegosztás közbeni képernyőképek készítése, nincs felhőalapú hangátvitel Adatvédelemre figyelő csapatok, akiknek biztonságos értekezlet-átírásra van szükségük anélkül, hogy adatokat külső szerverekre küldenének Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 7,99 USD/hó-tól kezdődik. Standard Notes Végpontok közötti titkosított jegyzetek, titkosított eszközoldali szinkronizálás, hosszú távú módosítási előzmények, titkosított e-mail biztonsági másolatok, kétfaktoros hitelesítés és biometrikus zár. Csapatok és egyének, akiknek biztonságos, hosszú távú jegyzet-tárolásra és titkosított tudásmenedzsmentre van szükségük. Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 63 dollár/évtől kezdődik. Tutanota (Tuta) Végpontok közötti titkosított e-mail és naptár, nulla tudású architektúra, posztkvantum kriptográfia, titkosított keresés, névtelen regisztráció, 2FA Csapatok, amelyeknek biztonságos üzleti e-mailre és naptárra van szükségük, alapértelmezés szerint erős titkosítással Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 3,60 eurótól kezdődik havonta. Skiff Végpontok közötti titkosított e-mailek és dokumentumok, titkosított tárgymezők, valós idejű együttműködés a Skiff Pages-ben, nyomkövető blokkolás, egyéni domainnevek és álnevek. Csapatok, akik biztonságos, titkosított alternatívát keresnek a hagyományos e-mailek és dokumentumok tárolására szolgáló munkaterületek helyett Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 4 USD/hó-tól kezdődik. Obsidian Helyi elsőbbségű Markdown tárolás, interaktív grafikon nézet, offline hozzáférés, részletes szinkronizálási vezérlés, Canvas vizuális tervezéshez Egyének és csapatok, akik teljes ellenőrzést akarnak a tudásmenedzsment felett, anélkül, hogy a szállító irányítaná a felhőalapú tárolást. Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára havi 5 USD/felhasználó (Sync) SimpleLogin Nyílt forráskódú e-mail álnév, PGP titkosítás támogatása, egyéni domainnevek, több postafiók útválasztás, 2FA TOTP-vel és WebAuthn-nal Csapatok és egyének, akik csökkenteni szeretnék az e-mailek nyomon követését és megvédeni elsődleges beérkező levelek mappájuk identitását. Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára havi 4 USD/felhasználó-tól kezdődik. Protecto Automatizált PII, PHI, PCI felismerés, maszkolás és tokenizálás, formátummegőrző szerkesztés, kontextusalapú hozzáférés-vezérlés (CBAC), megfelelési támogatás (HIPAA, GDPR, CPRA, DPDP) Vállalatok, amelyeknek adatvédelmi rétegre van szükségük a belső rendszerek és az AI-modellek között Egyedi árazás

Az AI bevezetése gyorsan meghiúsul, ha a csapatok nem tudják, hová kerülnek az adataik, vagy hogyan használhatják fel azokat. Azoknál a szervezeteknél, amelyek ügyféladatokat vagy szabályozott , érzékeny adatokat tárolnak, a biztonságos, skálázható használat érdekében elengedhetetlen az adatvédelmet előtérbe helyező AI.

Íme néhány ok, amiért érdemes prioritásként kezelnie a megfelelő adatvédelmi megoldást:

Egyértelmű adat tulajdonjog és elszigetelés: Biztosítja, hogy a parancsai, fájljai és kimenetei a munkaterületén belül maradjanak, és soha ne keveredjenek nyilvános adatforrásokkal vagy más ügyfelek környezeteivel.

A modellképzés kifejezett ellenőrzése: Lehetővé teszi, hogy alapértelmezés szerint letiltsa az adatok képzési célú felhasználását, és csak akkor engedélyezze a képzést, ha a felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz.

Erőltetett hozzáférés-ellenőrzés és ellenőrizhetőség: szerepkörökön alapuló jogosultságokat, tevékenységi naplókat és használati láthatóságot alkalmaz, hogy az AI hozzáférése megfeleljen az szerepkörökön alapuló jogosultságokat, tevékenységi naplókat és használati láthatóságot alkalmaz, hogy az AI hozzáférése megfeleljen az adatkezelési és belső biztonsági irányelveinek.

Szabályozási felkészültség a tervezés során: Támogatja a GDPR, HIPAA, SOC 2 vagy ISO szabványokhoz hasonló Támogatja a GDPR, HIPAA, SOC 2 vagy ISO szabványokhoz hasonló projektmegfelelési követelményeket, hogy az adatbiztonsági óvintézkedéseket közvetlenül beépíthesse a napi munkafolyamatokba.

Modellek és funkciók közötti következetes adatvédelem: ugyanazokat a biztonsági és adatkezelési szabályokat alkalmazza akkor is, ha több AI-modell vagy funkció is használatban van a háttérben.

Működési folytonosság és jövőbiztosítás: Védi munkafolyamatait az iparági szabályozások szigorodásával és az AI ellenőrzésének fokozódásával, elkerülve a későbbi átdolgozást vagy sietős migrációt.

Vessünk egy pillantást a legjobb adatvédelmi eszközökre, összehasonlítva azok előnyeit, hátrányait, funkcióit és árait.

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú termelékenység vállalati szintű biztonsággal és megfeleléssel)

Az AI bevezetése gyakran rejtett kockázatokat jelent. Az adatok feldolgozása egymástól független eszközökben történik, így nem látható, hogy ki használhatja vagy érheti el az érzékeny információkat. Az adatvédelmet komolyan vevő csapatok számára ez a fragmentáció megnehezíti az AI-irányítás és a szabályozási megfelelés érvényesítését.

A ClickUp ezt megváltoztatja azzal, hogy kontextusfüggő AI-alapú konvergens AI-munkaterületként működik. Az AI közvetlenül be van ágyazva a platformba, ahol már dolgozik, így csökken az érzékeny információk ismeretlen eszközökkel való megosztásának kockázata. Emellett erős biztonsági funkciókat is kínál, többek között szigorú hozzáférés-ellenőrzést és strukturált engedélyeket az adatok védelme érdekében.

Vessünk egy közelebbi pillantást arra, hogy a ClickUp hogyan helyezi előtérbe a biztonságot, és hogyan támasztja alá azt vállalati szintű képességekkel, hogy segítsen elkerülni a mesterséges intelligencia bevezetésével járó kihívásokat.

Alapértelmezés szerint vállalati szintű adatvédelmet és biztonságot kap.

A ClickUp az adatvédelmet és a biztonságot minden olyan funkció alapjaként kezeli, amelyre a platformban támaszkodik. Adatai az Amazon Web Services (AWS) által üzemeltetett, vállalati szintű infrastruktúrán futnak, beépített folyamatos felügyelettel és korlátozott hozzáférés-vezérléssel.

A ClickUp megfelel a GDPR, SOC 2, PCI DSS, ISO 27001, ISO 27017 és ISO 27018 szabványoknak is, amelyek függetlenül ellenőrzik a biztonsági gyakorlatát. Az adatok átvitel közben és tároláskor is titkosítva vannak, így biztosítva, hogy a ClickUp-ban tárolt információk védve legyenek a jogosulatlan hozzáféréstől.

🎖️ Stratégiai előny: A ClickUp folyamatosan figyelemmel kíséri a biztonságot. A platform 24 órában, 365 napban figyelemmel kíséri a biztonságot és a teljesítményt, és folyamatosan automatizált kockázatértékeléseket futtat. Emellett független harmadik felekkel együttműködve rendszeres behatolási teszteket is végez.

AI-kimenetek generálása érzékeny adatok exportálása nélkül

A ClickUp Brain nem egy különálló csevegőrobot vagy plug-in. Ez egy beépített AI-asszisztens, amely a feladatait, dokumentumait, csevegéseit és projektadatait olyan munkaként értelmezi, amely már az Ön tulajdonában van és az Ön irányítása alatt áll.

Ahelyett, hogy az adatokat külső AI-eszközökbe exportálná és az érzékeny információkat duplikálná, a ClickUp Brain a munkaterület tényleges szerkezetét és tartalmát használja a kimenetek generálásához.

A ClickUp Brain-t a következő módokon is használhatja:

Készítsen strukturált jelentéseket, gyors üzeneteket, e-maileket és akár blogbejegyzéseket is, egyértelmű hangnemben és formázással.

Hozzon létre feladatleírásokat, alfeladatokat és értekezlet-összefoglalókat egyszerű nyelvű utasításokból.

Természetes nyelvű kérdéseket tehet fel, hogy pontos munkával kapcsolatos betekintést nyerjen a feladatok, a dokumentumok és a korábbi beszélgetések alapján.

Az AI kimeneteket közvetlenül ClickUp feladatokká alakíthatja, tulajdonosokat, határidőket és függőségeket rendelhet hozzájuk, és az AI által generált betekintéseket felelősségteljes munkává alakíthatja. Ezenkívül az egyéni mezők segítségével rögzítheti az olyan részleteket, mint az állapot, a kockázati szint vagy az ügyféladatok, és prioritásokat állíthat be, hogy kiemelje, mire kell először figyelni.

A ClickUp Tasks segítségével szervezze és rangsorolja a feladatokat, és alakítsa az AI eredményeit felelősségteljes cselekvéssé.

Hosszabb tartalmak esetén tárolja az AI kimenetét a ClickUp Docs -ban, és tegye azokat kereshetővé, vagy kapcsolja őket közvetlenül az általuk támogatott munkához.

💡 Profi tipp: A ClickUp Docs megosztásakor pontosan szabályozhatja, hogy ki láthatja és szerkesztheti azokat. A dokumentumot magánjellegűvé teheti, és csak bizonyos személyekkel vagy csapatokkal oszthatja meg, megnyithatja a munkaterületén mindenki számára, vagy e-mailben vagy linkeken keresztül külső együttműködőket is meghívhat. A véletlen vagy jogosulatlan szerkesztéseket megelőző Protect Doc kapcsolóval kombinálhatja a speciális engedélyeket, így segítve a vállalati irányelvek és az SOP-k biztonságát és változatlanságát.

Akadályozza meg az AI terjedését a ClickUp BrainGPT segítségével

A ClickUp Brain MAX kiterjeszti a ClickUp kontextusfüggő AI-képességeit egy hatékony asztali kiegészítőre, amely csökkenti az AI-terjedést és központosítja az intelligens munkát. Ahelyett, hogy különálló AI-eszközök között ugrálna, egyetlen, a ClickUp munkaterületéhez kapcsolódó, ellenőrzött környezetből kereshet és generálhat tartalmat.

Készítsen tartalomtervezeteket és elemezzen információkat közvetlenül a munkafolyamatában a ClickUp BrainMAX segítségével.

Ezenkívül a következőket is megkapja:

Vállalati AI-keresés: Keressen a ClickUp-ban, az interneten és a csatlakoztatott alkalmazásokban, például a Google Drive-ban, a Figma-ban, a GitHub-ban és a SharePoint-ban egy helyről, hogy azonnal megtalálja a feladatokat, dokumentumokat, fájlokat és fontos részleteket.

Mesterséges intelligenciával támogatott műveletek: Használjon természetes nyelvű lekérdezéseket dokumentumok összefoglalásához, feladatok létrehozásához, találkozók ütemezéséhez, tartalom generálásához vagy frissítések közzétételéhez közvetlenül a ClickUp alkalmazásban.

Talk to Text : diktáljon feladatokat, üzeneteket és keresési lekérdezéseket kéz nélkül, míg a BrainMAX valós időben leírja és végrehajtja azokat. diktáljon feladatokat, üzeneteket és keresési lekérdezéseket kéz nélkül, míg a BrainMAX valós időben leírja és végrehajtja azokat.

Többféle AI-modell: Válasszon többféle LLM közül, például ClickUp Brain, ChatGPT, Claude, DeepSeek és Gemini, az Ön konkrét felhasználási esetének megfelelően.

A ClickUp mesterséges intelligenciáját egyértelmű adatkezelési szabályokkal és érvényesíthető biztonsági intézkedésekkel támogatja. A platform ISO 42001 tanúsítvánnyal rendelkezik, amely a mesterséges intelligencia felelősségteljes és biztonságos kezelésének globális szabványa. Ráadásul a ClickUp mesterséges intelligenciája nem a munkaterületén található adatokon alapul, és a mesterséges intelligencia partnereivel kötött licencszerződések kifejezetten tiltják az ügyféladatok felhasználását a modellek képzéséhez.

Automatizálja a munkát a Super Agents segítségével, anélkül, hogy elveszítené az irányítást

A ClickUp AI Super Agents mesterséges intelligenciával működő csapattagok, akik közvetlenül a munkaterületén belül működnek, és a valós projektkörnyezetet felhasználva segítik a munka előrehaladását.

A Super Agents-szel úgy kommunikálhat, mintha egy csapattársával beszélgetne. Feladatokat oszthat rájuk, @megjelölheti őket a beszélgetésekben, vagy megkérheti őket, hogy állítsanak össze dokumentumokat és automatikusan kövessék nyomon a munkát.

Automatizálja a rutinmunkákat, és működjön együtt mesterséges intelligencia csapattársaival, miközben teljes ellenőrzést tart a jogosultságok és a felügyelet felett.

A szuperügynökök közvetlen emberi irányítás alatt működnek, egyértelműen meghatározott határokkal. Amikor létrehoz egy szuperügynököt, pontosan beállíthatja, hogyan tud az együttműködni a munkaterületével (beleértve azt is, hogy mely eszközöket használhatja).

Bárki, aki jogosult a hozzáférés kezelésére, bármikor frissítheti ezt a konfigurációt, és biztosíthatja a folyamatos felügyeletet. Míg a Super Agents automatikusan megkapja a nyilvános munkaterület adatait, hogy naprakész legyen, a speciális vagy érzékeny területekhez való hozzáférést kifejezetten meg kell adni.

💡 Profi tipp: Ellenőrizze a Super Agent hozzáférését a meglévő munkaterületi szerepkörökön keresztül, hogy a kontroll szigorú és kiszámítható maradjon. Gondosan kezelje a tagok hozzáférési jogait: A tagok, rendszergazdák és tulajdonosok alapértelmezés szerint létrehozhatnak, aktiválhatnak és kezelhetnek nyilvános szuperügynököket, ezért rendszeresen ellenőrizze, kik töltik be ezeket a szerepeket.

A magánadatok automatikus védelme: A szerepkörökön alapuló jogosultságok segítségével elrejtheti azokat a Super Agent profiladatokat, amelyeket a felhasználók nem jogosultak megtekinteni.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Széles körű funkciói miatt az új felhasználóknak eltarthat egy ideig, amíg megismerik a rendszert.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 11 080 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (4540+ értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-felhasználó így nyilatkozik:

Nagyra értékelem a ClickUp folyamatos innovációját és azt, hogy milyen nagy hangsúlyt fektet az AI-ra. Az AI Super Agent hatékony eszköz, amely lehetővé teszi a rutin feladatok nagyon gyors konfigurálását. A sablonokat is hasznosnak találom a beállítási folyamat során, annak ellenére, hogy a megfelelő beállítás sok időt és erőfeszítést igényel.

👀 Tudta? Az Acuvity „State of AI Security” jelentése szerint a szervezetek 70%-a még mindig nem rendelkezik optimalizált AI-irányítással. Ugyanez a jelentés megállapította, hogy 38% az AI futási idejének biztonságát tartja a legnagyobb vállalati AI-biztonsági kihívásnak.

2. Lumo (A legjobb adatvédelmet előtérbe helyező AI, adatnaplózás és modellezési képzés nélkül)

via Lumo

A Proton Mail és a Proton Drive mögött álló csapat által fejlesztett Lumo egy mesterséges intelligencia asszisztens, amely olyan feladatokat lát el, mint az írás, az összefoglalás és az elemzés.

A Proton úgy tervezte meg az eszközt, hogy az az Ön adatainak gyűjtése nélkül működjön. Nem rögzíti a beszélgetéseit, és nem használja fel az interakciókat személyre szabás céljából. A platform nem láthatja, mit kérdez, vagy mit válaszol az asszisztens, és soha nem használja az adatait profilok létrehozásához vagy AI-modellek képzéséhez.

A beszélgetéseket nulla hozzáférésű titkosítással mentjük, így csak az Ön eszköze tudja azokat visszafejteni. Mivel az eszköz teljes mértékben nyílt forráskódú, Ön vagy biztonsági csapata függetlenül ellenőrizheti a kódot, ami megerősíti a bizalmat abban, hogy az adatvédelmi védelem beépítve van magába a rendszerbe.

A Lumo legjobb funkciói

A bejelentkezés vagy fiók létrehozása nélkül azonnal elkezdhet csevegni, így a hozzáférés gyors és zökkenőmentes marad.

Tartsa be a GDPR és a HIPAA szabályozási követelményeket, amelyek mögött a Proton ISO 27001 és SOC 2 tanúsítványai állnak.

Tartsa az adatokat teljes mértékben biztonságban azáltal, hogy megakadályozza a beszélgetések harmadik felekkel vagy külső AI-szolgáltatókkal való megosztását.

A Lumo korlátai

Pontos számítások esetén inkonzisztens eredményeket adhat, mivel ismételt lekérdezések esetén ugyanazon bemeneti adatokra eltérő válaszokat ad.

A Lumo árai

Ingyenes

Plusz: 12,99 USD/felhasználó/hónap

Lumo értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Lumo-ról a valódi felhasználók?

Egy Reddit-felhasználó így fogalmaz:

Kutatási célokra használtam a Lumo AI-t. Ez egy nagyon hatékony AI erre a célra. Én azonban a Mistral-lal együtt használom. Miután részletes utasítást adtam neki, megkértem, hogy részletezze azokat a témákat, amelyekről többet szeretnék megtudni, és azt tapasztaltam, hogy közvetlen és lényegre törő volt.

Kutatási célokra használtam a Lumo AI-t. Ez egy nagyon hatékony AI erre a célra. Én azonban a Mistral-lal együtt használom. Miután részletes utasítást adtam neki, megkértem, hogy részletezze azokat a témákat, amelyekről többet szeretnék megtudni, és azt tapasztaltam, hogy közvetlen és lényegre törő volt.

3. Duck. ai (A legjobb névtelen AI-beszélgetésekhez és gyors összefoglalókhoz, fiókok és nyomon követés nélkül)

A Duck. ai egy ingyenes, adatvédelemre fókuszáló AI-chatbot, amelyet a DuckDuckGo indított el 2025-ben. Lehetővé teszi, hogy több nagy nyelvi modellel is interakcióba lépjen, például a GPT-4o mini, a Claude 3. 5 Haiku és a Llama 4 modellekkel, miközben biztosítja, hogy a parancsai ne kerüljenek mentésre és ne használják őket a modellek képzéséhez.

Az eszközzel válaszokat generálhat és szövegeket összefoglalhat anélkül, hogy fiókot kellene létrehoznia vagy személyes adatait meg kellene adnia. A hagyományos eszközökkel ellentétben, amelyek a beszélgetéseket távoli szervereken tárolják, a Duck. ai a legutóbbi csevegéseket helyileg tárolja az eszközén, így azokat bármikor törölheti.

A Duck. ai gondosan kidolgozott adatvédelmi beállításokat is tartalmaz a kontextus relevanciájához. Az opcionális „Körülbelüli hely használata” kapcsolóval csak városi szintű helyadatokat oszthat meg a modellszolgáltatókkal. Pontos helye és IP-címe rejtve marad, és a beállítás alapértelmezés szerint ki van kapcsolva, hogy teljes ellenőrzést gyakorolhasson az adatkezelés felett.

A Duck.ai legjobb funkciói

Rögzítsen fontos beszélgetéseket úgy, hogy legfeljebb öt csevegést tart a legutóbbi csevegések listájának tetején, hogy azokhoz gyorsan hozzáférhessen, és megvédje őket a Fire Button törlésétől.

Finomítsa a válasz kontextusát úgy, hogy korlátozott részleteket oszt meg, így a válaszok a megfelelő egységeket, dátumokat és időzónát követik.

Ideiglenesen tárolja a munkamenet adatait titkosított gyorsítótárban legfeljebb 15 percig, hogy helyreálljon a kapcsolat, majd törölje azokat véglegesen.

A Duck.ai korlátai

Az eszköz kevésbé személyre szabott és releváns válaszokat adhat, így további információk megadása szükséges a kívánt eredmény eléréséhez.

Duck. ai árak

Ingyenes

Előfizetés: 9,99 USD/hó

Duck. ai értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

📮 ClickUp Insight: A szervezetek 53%-a nem rendelkezik mesterséges intelligencia irányítási rendszerrel, vagy csak informális irányelvekkel rendelkezik. És amikor az emberek nem tudják, hová kerülnek az adataik – vagy hogy egy eszköz megfelelési kockázatot jelenthet-e –, akkor haboznak. Ha egy AI-eszköz nem tartozik a megbízható rendszerek közé, vagy adatkezelési gyakorlata nem egyértelmű, akkor a „Mi van, ha ez nem biztonságos?” félelem elegendő ahhoz, hogy megakadályozza a bevezetését. A ClickUp teljesen szabályozott, biztonságos környezetében ez nem így van. A ClickUp AI megfelel a GDPR, a HIPAA és a SOC 2 előírásoknak, valamint rendelkezik ISO 42001 tanúsítvánnyal, így biztosítva, hogy adataid magánjellegűek, védettek és felelősségteljesen kezeltek legyenek. A harmadik fél AI-szolgáltatók nem edzhetnek és nem tárolhatnak ClickUp-ügyféladatokat, és a többmodell-támogatás egységes engedélyek, adatvédelmi ellenőrzések és szigorú biztonsági szabványok alapján működik. Itt az AI-irányítás a munkaterület részévé válik, így a csapatok kockázat nélkül, magabiztosan használhatják az AI-t.

4. Quill Meetings (A legjobb megoldás magánjellegű találkozók leírásához, amely teljes egészében az Ön eszközén fut)

via Quill Meetings

Ha olyan találkozó-AI-t keres, amely nem továbbítja a beszélgetéseit külső rendszereknek, a Quill adatvédelmet előtérbe helyező megoldást kínál.

A beszélgetéseket valós időben leírja, strukturált összefoglalókba és nyomon követendő tételekké alakítja, így segítve csapatát a döntések rögzítésében anélkül, hogy kézzel jegyzetelésre lenne szükség.

Ahelyett, hogy botként csatlakozna a megbeszélésekhez vagy többfelhős környezeteken keresztül továbbítaná az audiót, a Quill teljes egészében a Mac vagy PC számítógépén fut. Ráadásul az audió soha nem hagyja el az eszközét, így a beszélgetések magánjellegűek maradnak, és az eszköz rugalmasan használható személyes megbeszélésekhez vagy akár egyéni brainstorming üléshez is.

Az eszköz automatikusan rögzíti a vizuális kontextust is. Amikor valaki megosztja a képernyőjét egy értekezlet során, az eszköz képernyőképeket készít, és ezeket az információkat közvetlenül a jegyzetekhez adja.

A Quill legjobb funkciói

Keressen és jelenítsen meg fontos információkat egy egyszerű felület segítségével, amely segít gyorsan megtalálni és kiemelni a fontos információkat.

Heti összefoglalók és fejlesztési javaslatok, valamint a nyomon követést igénylő projektek egyértelmű listája.

Kivonhatja a beszélgetésekből a mutatókat, és azokat rendezett táblázatokba rendezheti, valamint tartalmat generálhat podcastokhoz, prezentációkhoz vagy előadásokhoz.

A Quill korlátai

Mivel a Quill az Ön eszközén fut, a teljesítmény a hardvertől függ, és régebbi gépeken lelassulhat.

A Quill árai

Ingyenes

Lite: 7,99 USD/hó

Korlátlan: 19,99 USD/hó

Csapatok: 15 USD/felhasználó/hónap

Quill értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Quillről a valódi felhasználók?

Egy G2-felhasználó így nyilatkozik:

Mint tanácsadó, aki számos alapítóval, vezetővel és ügyféllel folytat interjúkat, a Quill Meetings hatalmas segítséget nyújtott a nyomon követés és a következő lépések kezelésében. Az, hogy minden helyben történik, biztosítja ügyfeleim adatainak védelmét, ami kritikus fontosságú az érzékeny növekedési és piacra lépési stratégiák kezelése során.

Mint tanácsadó, aki számos alapítóval, vezetővel és ügyféllel folytat interjúkat, a Quill Meetings hatalmas segítséget nyújtott a nyomon követés és a következő lépések kezelésében. Az, hogy minden helyben történik, biztosítja ügyfeleim adatainak védelmét, ami kritikus fontosságú az érzékeny növekedési és piacra lépési stratégiák kezelése során.

📚 Olvassa el még: A legjobb adatkezelő eszközök a munkafolyamat egyszerűsítéséhez és az adatok ellenőrzéséhez

5. Standard Notes (A legjobb biztonságos, titkosított jegyzeteléshez és hosszú távú tudás tárolásához)

via Standard Notes

A Standard Notes egy végpontok közötti titkosítású jegyzetelő alkalmazás, amelyet biztonságos, hosszú távú tudástárolás céljából fejlesztettek ki. Kezdhet egyszerű szöveggel, hogy zavartalanul írhasson, majd bővítheti rich text formátummal, táblázatokkal, feladatokkal, teendőkkel, markdownokkal, jelszavakkal és tokenekkel.

Minden jegyzetet titkosítunk az eszközén, mielőtt szinkronizálnánk, így biztosítva, hogy csak Ön és a kifejezetten felhatalmazott munkatársak férhessenek hozzájuk. A hosszú távú revíziós előzmények kiegészítik és végtelen visszavonási lehetőségként szolgálnak, így bármely jegyzet bármely verzióját újra megtekintheti és visszaállíthatja az első vázlatától kezdve.

Az adatkezelés megerősítése érdekében az eszköz minden éjjel titkosított e-mailes biztonsági másolatot készít a beérkező levelek mappájában található összes jegyzetéről. Emellett időalapú tokenek segítségével kétfaktoros hitelesítést is támogat, hogy megakadályozza az adat szivárgását és megvédje az érzékeny információkat.

A Standard Notes legjobb funkciói

Hatékonyan rendszerezze a jegyzeteket úgy, hogy a fontosakat rögzíti, vagy a jegyzeteket a kukába helyezi, ahol visszaállítási vagy végleges törlési lehetőségek állnak rendelkezésre.

Zárja le az egyes jegyzeteket egy további jelszóval, hogy az érzékeny tartalmakat egy extra védelmi réteggel lássa el.

Biztosítsa az alkalmazásokhoz való hozzáférést egy dedikált jelszóval vagy biometrikus azonosítással, például Face ID-vel vagy ujjlenyomat-felismeréssel, hogy megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést.

A Standard Notes korlátai

A jegyzetek szinkronizálása és visszafejtése mobil eszközön néha lassú lehet, és esetenként az alkalmazás összeomlását okozhatja.

Standard Notes árak

Standard: Ingyenes

Termelékenység: 63 USD/év

Professzionális: 84 USD/év

Standard Notes értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Standard Notes-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-felhasználó így nyilatkozik:

Tetszik, hogy mindenekelőtt az adatvédelmet tartják szem előtt, és rendkívül biztonságos, titkosított csatornán keresztül szinkronizálják az adatokat és a jegyzeteket az eszközön belül. És imádom, hogy fejlesztői eszközökkel is rendelkeznek. Ugyanez a fejlesztői eszköz megtalálható a böngészőkben, és ebben a szoftverben is jelen van. Ez azt jelenti, hogy a háttérben ellenőrizhetem a kód eltéréseit és a jegyzetek stílusbeli problémáit.

Tetszik, hogy mindenekelőtt az adatvédelmet tartják szem előtt, és rendkívül biztonságos, titkosított csatornán keresztül szinkronizálják az adatokat és a jegyzeteket az eszközön belül. És imádom, hogy fejlesztői eszközökkel is rendelkeznek. Ugyanez a fejlesztői eszköz megtalálható a böngészőkben, és ebben a szoftverben is jelen van. Ez azt jelenti, hogy a háttérben ellenőrizhetem a kód eltéréseit és a jegyzetek stílusbeli problémáit.

👀 Érdekesség: A Wiz által készített The State of AI in the Cloud című jelentés szerint az önállóan üzemeltetett mesterséges intelligencia egyre nagyobb lendületet vesz, a BERT alkalmazása a vezető modelltípusok között évről évre 49%-ról 74%-ra ugrott.

6. Tutanota (A legjobb végpontok közötti titkosítású e-mailek és naptárak adatvédelemre összpontosító csapatok számára)

via Tutanota

A Tuta egy titkosított e-mail és naptár platform, amelyet olyan csapatok és egyének számára fejlesztettek ki, akiknek erős biztonságra van szükségük anélkül, hogy feláldoznák a használhatóságot.

Amikor e-mailt küld más Tuta-felhasználóknak, automatikusan végpontok közötti titkosítás kerül alkalmazásra aszimmetrikus titkosítás segítségével. A platformon kívülre küldött üzenetek esetében az e-mailek továbbra is biztonságosak lehetnek egy egyszeri megosztott jelszóval, szimmetrikus titkosítás segítségével, amelyet a címzett használ az üzenet visszafejtéséhez.

Az eszköz architektúrája zéró tudású modellt követ, és posztkvantum kriptográfiát használ. Ez a megközelítés akkor is védi az adatait, ha a szerverek kompromittálódnak, és segít a jövőben is biztonságos kommunikációt biztosítani a felmerülő kiberfenyegetésekkel szemben.

A Tutanota legjobb funkciói

Támogassa több e-mail álnevet és egyéni domaint az identitások kezelése és a professzionális megjelenés fenntartása érdekében.

Biztosítsa fiókját kétfaktoros hitelesítéssel és névtelen regisztrációval, telefonszámok vagy IP-naplózás nélkül.

Védje adatait az adathalászattól, és biztosítsa vállalata AI-irányelveinek betartását a Tuta Mail beépített szűrőivel és nyomkövetés-blokkolóival.

A Tutanota korlátai

Nem támogatja az e-mailek szervezéséhez szükséges almappákat, ami kevésbé strukturált beérkező levelek mappát eredményezhet.

A Tutanota árai

Személyes : Ingyenes Forradalmi: 3,60 €/hó (4,18 $/hó) Legend: 9,60 €/hó (11,14 $/hó)

Tutanota értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Tutanota valós felhasználói?

Egy Capterra-felhasználó így nyilatkozik:

Mi ezt használjuk a betegekkel való bizalmas kommunikációra (végpontok közötti titkosítás). Létrehoztunk egy megosztott postafiókot, amelyen keresztül több alkalmazott is hozzáférhet a betegekkel folytatott teljes kommunikációs előzményekhez. Ez nagyon megkönnyíti a mindennapi munkánkat.

Mi ezt használjuk a betegekkel való bizalmas kommunikációra (végpontok közötti titkosítás). Létrehoztunk egy megosztott postafiókot, amelyen keresztül több alkalmazott is hozzáférhet a betegekkel folytatott teljes kommunikációs előzményekhez. Ez nagyon megkönnyíti a mindennapi munkánkat.

7. Skiff (A legjobb titkosított e-mailek és dokumentumok közös szerkesztéséhez, erős identitásvédelemmel)

via Skiff

Az érzékeny e-mailek és dokumentumok megosztása olyan eszközökkel, amelyek beolvasják a tartalmat vagy nyomon követik a tevékenységeket, felesleges kockázatot jelent. A Skiff ezt a problémát egy titkosításon és felhasználói ellenőrzésen alapuló biztonságos munkaterülettel oldja meg.

Alapértelmezés szerint végpontok közötti titkosítást alkalmaz, így e-mailjei és tárgyai csak a címzett számára láthatók. A Skiff Pages ugyanazt a védelmet biztosítja a dokumentumok számára is, lehetővé téve a tartalom valós idejű létrehozását, szerkesztését és megosztását, miközben minden teljes mértékben titkosítva marad.

Az egyéni domainnevek, e-mail álnevek, nyomkövető blokkolás és mappák alapján szervezett beérkező levelek funkciók segítségével professzionálisan együttműködhet, miközben teljes ellenőrzést gyakorolhat az adatgyűjtési módszerek és az identitás felett.

A Skiff legjobb funkciói

Naptári eseményeket automatikusan szinkronizálhat meghívók, válaszok és frissítések hozzáadásával közvetlenül a Skiff beérkező levelek mappájából.

Ossza meg fájljait biztonságosan titkosított linkek segítségével, amelyek védik a hozzáférést külső együttműködések során.

Hitelesítsd magad titokban a kriptopénztárca-alapú bejelentkezési lehetőségek használatával az együttműködés és a megosztás érdekében.

A Skiff korlátai

A Skiff jelenleg korlátozott támogatást nyújt harmadik féltől származó e-mail platformokkal való integrációhoz.

Skiff árak

Ingyenes

Alapvető: 4 USD/hó

Pro: 10 USD/hó

Üzleti: 15 USD/felhasználó havonta

Skiff értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Skiffről a valódi felhasználók?

Egy G2-felhasználó így nyilatkozik:

A végpontok közötti titkosítás, a teljes biztonság és a kiváló felhasználói élmény a Skiff Mail legjobb tulajdonságai. Az álnevek hozzáadásától és a nyomkövetők blokkolásától a szűrők vagy egyéni domainnevek hozzáadásáig a Skiff Mail megkönnyíti a csapatok e-mailjeinek kezelését.

A végpontok közötti titkosítás, a teljes biztonság és a kiváló felhasználói élmény a Skiff Mail legjobb tulajdonságai. Az álnevek hozzáadásától és a nyomkövetők blokkolásától a szűrők vagy egyéni domainnevek hozzáadásáig a Skiff Mail megkönnyíti a csapatok e-mailjeinek kezelését.

👀 Tudta? A szervezetek közel 50%-a számít az AI-eszközök által okozott adatvédelmi incidensekre. További 49% a Shadow AI-t tartja a második legnagyobb biztonsági fenyegetésnek, ami aláhúzza a nem ellenőrzött AI-használat kockázatait.

8. Obsidian (A legjobb helyi tudáskezeléshez és személyes tudásbázisokhoz)

via Obsidian

Az Obsidian egy helyi elsődleges tudáskezelő platform, amelyet azok számára fejlesztettek ki, akik teljes ellenőrzést szeretnének gyakorolni az adataik felett. Az összes jegyzet egyszerű Markdown fájlként kerül tárolásra az eszközön, nem pedig egy gyártó által ellenőrzött felhőben, így közvetlen ellenőrzést biztosít az adatok kezelése felett.

Összekapcsolhatja a fogalmak, emberek, helyek, könyvek és ötletek közötti jegyzeteket, hogy egy személyes tudásrendszert építsen ki, amely idővel organikusan növekszik. Az interaktív grafikon nézet vizuálisan ábrázolja ezeket a kapcsolatokat, segítve Önt abban, hogy olyan mintákat fedezzen fel, amelyek egyébként észrevétlenek maradnának.

Csapatok számára az eszköz finomhangolású ellenőrzést biztosít a szinkronizálás és az együttműködés felett. Pontosan kiválaszthatja, mely fájlok és beállítások szinkronizálódjanak az eszközök között, míg a többi tartalom magánjellegű marad. A megosztott fájlok lehetővé teszik az együttműködést anélkül, hogy az összes adatot egy központi rendszerbe kellene feltölteni, így megőrizve az érzékeny tartalmak körüli egyértelmű határokat.

Az Obsidian legjobb funkciói

Kövesse nyomon az időbeli változásokat a beépített verziótörténettel, amely lehetővé teszi az egyes jegyzetek módosításainak áttekintését és visszaállítását (legfeljebb egy évre visszamenőleg).

Dolgozzon offline módban, és szinkronizáljon később: szerkessze jegyzetét internetkapcsolat nélkül, majd automatikusan egyesítse a változtatásokat, amikor újra online állapotba kerül.

A Canvas segítségével vizuálisan szervezheti ötleteit brainstorming és tervezés céljából, beágyazott jegyzetekkel, médiatartalmakkal és webes tartalmakkal.

Az Obsidian korlátai

Az ingyenes csomag nem teszi lehetővé a valós idejű együttműködést, és a hatékony használatához ismerni kell a Markdown-t.

Az Obsidian árai

Ingyenes

Szinkronizálás: 5 USD/felhasználó havonta

Közzététel: 10 USD/webhely havonta

Obsidian értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,8/5 (40+ értékelés)

Mit mondanak az Obsidianról a valódi felhasználók?

Egy Capterra-felhasználó így nyilatkozik:

A helyi tároló modell kiküszöböli a késleltetést és az adatvesztés miatti aggodalmakat, ugyanakkor az Obsidian Sync segítségével bármely eszközön pontosan ott folytathatom, ahol abbahagytam. A helyi elsődleges architektúra minden jegyzetet a készüléken tárol, így villámgyors és sokkal kevésbé ki van téve a biztonsági fenyegetéseknek.

A helyi tároló modell kiküszöböli a késleltetést és az adatvesztés miatti aggodalmakat, ugyanakkor az Obsidian Sync segítségével bármely eszközön pontosan ott folytathatom, ahol abbahagytam. A helyi elsődleges architektúra minden jegyzetet a készüléken tárol, így villámgyors és sokkal kevésbé ki van téve a biztonsági fenyegetéseknek.

9. SimpleLogin (A legjobb az e-mail identitás védelmére és a nyomon követés csökkentésére biztonságos álnevekkel)

via SimpleLogin

Ha csökkenteni szeretné az e-mailek nyomon követését és az adatok kiszivárogtatását, a SimpleLogin egy nyílt forráskódú e-mail álnév-eszköz, amelynek célja az elsődleges beérkező levelek védelme.

A rendszer úgy működik, hogy e-mail álneveket generál, amelyek továbbítják az üzeneteket a valódi e-mail címére. Ez lehetővé teszi, hogy eszközökhöz és szolgáltatásokhoz regisztráljon anélkül, hogy valaha is felfedné valódi személyazonosságát.

Minden álnév-cím azonnal felfüggeszthető, törölhető vagy újraaktiválható, ami különösen hasznos, ha az álnév spameket kezd kapni, vagy adatvédelmi incidensbe keveredik. Az e-mailekre közvetlenül az álnévből is válaszolhat, így megelőzheti a spameket és az adathalászatot, miközben a kommunikáció zavartalanul folyhat tovább.

A PGP támogatás engedélyezésével az eszköz a beérkező e-maileket a saját PGP kulcsával titkosítja, mielőtt továbbítja azokat a postaládájába. Ez biztosítja, hogy csak Ön tudja visszafejteni és elolvasni az üzeneteket.

A SimpleLogin legjobb funkciói

Az aliasokat több postafiókhoz is hozzárendelheti úgy, hogy meglévő postafiókokat ad hozzá, és kiválasztja, hová továbbítsa az egyes aliasok az e-maileket.

Erősítse meg fiókja biztonságát a TOTP és/vagy a WebAuthn (FIDO) kétfaktoros hitelesítésének engedélyezésével, hogy megvédje magát a jogosulatlan hozzáférésektől.

Hozza magával saját domainjeit, hogy márkás álneveket hozzon létre, például contact@your-domain.com vagy hi@your-domain.com, miközben elsődleges beérkező leveleit rejtve tartja.

A SimpleLogin korlátai

Az egyéni domainnevek nem oszthatók meg más felhasználókkal, ami korlátozza az aliasok kezelését a családtagok vagy a csapatok között.

A SimpleLogin árai

Nyílt forráskódú

Ingyenes

Prémium: 4 USD/felhasználó/hónap

SimpleLogin értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a SimpleLoginról a valódi felhasználók?

Egy Reddit-felhasználó így fogalmaz:

Már több hónapja használom mindenre, és soha nem volt vele problémám. Több egyéni domain nevet is használok álnevekként. Kiváló.

Már több hónapja használom mindenre, és soha nem volt vele problémám. Több egyéni domain nevet is használok álnevekként. Kiváló.

10. Protecto (A legjobb megoldás vállalati adatok védelmére és irányítására mesterséges intelligencia modellek használata esetén)

via Protecto

A Protecto AI egy vállalati szintű adatvédelmi réteg, amely az operációs rendszerei és az Ön által használt AI-modellek között helyezkedik el.

Automatikusan azonosítja a személyes azonosító információkat, az egészségügyi adatokat, a fizikai hitelkártya-adatokat és egyéb bizalmas üzleti információkat a dokumentumaiban és adatkészleteiben. Az Ön által meghatározott irányelvek alapján szükség szerint elrejti, szerkeszti, tokenizálja vagy blokkolja az érzékeny elemeket.

Ezt a szintű ellenőrzést a kontextusalapú hozzáférés-vezérlés (CBAC) teszi lehetővé. Az eszköz értékeli, ki kezdeményezi az AI-kérést, és milyen kontextusban használják az adatokat, így Ön komplex környezetekben is következetesen alkalmazhat finomhangolt szabályokat.

A determinisztikus tokenizálás és a formátumot megőrző maszkolás révén az adatstruktúra sértetlen marad, így az AI-modellek továbbra is pontos és értelmes eredményeket tudnak generálni anélkül, hogy hozzáférnének a valós értékekhez.

A Protecto legjobb funkciói

Teljesítse a HIPAA, GDPR, DPDP és CPRA adatvédelmi előírásokat a személyes adatok maszkolásával és az érzékeny adatokhoz való hozzáférés ellenőrzésével.

Elemezze és modellezze az adatokat biztonságosan, maszkolt adatkészletek segítségével, anélkül, hogy érzékeny információkat tenné közzé.

Cserélje le a PII és PHI adatokat biztonságos tokenekre, hogy alacsonyabb kockázat mellett támogassa az elemzéseket, az AI fejlesztést, a megosztást és a jelentéstételt.

A Protecto korlátai

A domain-specifikus vagy saját tulajdonú adatok kezelése egyedi sémákat és finomhangolást igényelhet.

Protecto árak

Egyedi árazás

Protecto értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Hozza létre az adatvédelmet előtérbe helyező mesterséges intelligencia végrehajtását egy biztonságos rendszerben a ClickUp segítségével

Az AI akkor működik a legjobban, ha természetesen illeszkedik a munkamódszereidhez, és a kezdetektől a végéig szabályozott marad. Az adatvédelemre figyelő csapatok számára a szétszórt AI-eszközök biztonsági kockázatokat és AI-terjedést jelentenek.

A ClickUp azonban kontextusfüggő AI-t kínál, amely közvetlenül a munkaterületén belül működik, ahol már léteznek engedélyek és adatkezelési szabályok. A ClickUp Brain segítségével történő kimenetek generálásától a BrainMAX és a Super Agents segítségével történő feldolgozásig minden AI-interakció egy biztonságos nyilvántartási rendszerben marad.

Az Ön adatai nem kerülnek felhasználásra a modell képzéséhez, és továbbra is egyértelmű hozzáférés-ellenőrzés és a GDPR, SOC 2 és ISO 42001 előírásainak megfelelően kezelik őket.

Készen áll az AI használatára anélkül, hogy elveszítené az adatok feletti ellenőrzést? Kezdje el még ma ingyenesen használni a ClickUp-ot, és egyesítse munkáját és az AI-t egy biztonságos munkaterületen.

GYIK

Egyetlen LLM sem kínál alapértelmezett adatvédelmet. Az adatvédelem attól függ, hogy a modellt hogyan alkalmazzák, irányítják és korlátozzák. A legbiztonságosabb megközelítés az, ha az LLM-eket egy ellenőrzött platformon, például a ClickUp-on keresztül használja. Ez nem használja az adatait képzésre, nem tárolja azokat feldolgozás után, és szigorú munkaterületi jogosultságokkal és szabályozási megfelelési szabványokkal biztosítja a hozzáférést.

Az adatvédelmet előtérbe helyező AI-eszközök adatkezelése átlátható, így pontosan tudhatja, hogy milyen információkat gyűjtenek és hogyan használják fel azokat. Adatait csak akkor használják modellképzésre, ha Ön kifejezetten engedélyezi azt. Az eszközök erős biztonsági ellenőrzésekkel rendelkeznek, beleértve a titkosítást, a szerepkörökön alapuló hozzáférés-ellenőrzést, az ellenőrzési naplókat és az elismert szabályozási előírásoknak való megfelelést. Az eszközök az adatminimalizálás gyakorlatát is követik, vagyis csak a szükséges adatokat gyűjtik, és teljes ellenőrzést biztosítanak Önnek az adatok törlésére, ha szükséges.

Igen, egyes AI-eszközök a vállalat adatai alapján képezhetők, de ez teljes mértékben az eszköz adatkezelési politikájától és az Ön beállításaitól függ. Az adatvédelmi eszközök alapértelmezés szerint nem használják az Ön adatait képzésre, és kifejezett hozzájárulást igényelnek. Ha egy eszköz automatikusan az ügyféladatok alapján képezhető, vagy ezt homályos kifejezésekkel leplezi, akkor nem alkalmas az adatvédelemre összpontosító csapatok számára.

Nem alapértelmezés szerint, de a vállalati AI-eszközök általában erősebb biztonsági ellenőrzéseket kínálnak, mint a fogyasztói eszközök. Ezek a modellirányítási eszközök gyakran tartalmaznak titkosítást, szerepköralapú hozzáférés-ellenőrzést, auditnaplókat, SSO-t és olyan adatvédelmi előírásoknak való megfelelést, mint a SOC 2 vagy a GDPR. Emellett jobb adminisztrációs ellenőrzéseket és adatizolációt is biztosítanak. Azonban a „vállalati” jelző nem garantálja automatikusan az adatvédelmet. Mielőtt az eszközt a vállalat adataira alkalmazná, mindenképpen tekintse át az eszköz adatkezelési irányelveit és képzési gyakorlatát.

Bizonyos esetekben igen. Ha szabályozott iparágban dolgozik, például az egészségügyben, a pénzügyekben vagy a jogi szolgáltatásokban, a nyilvános AI-eszközök megfelelési és adatbiztonsági kockázatokat jelenthetnek. Ennek oka, hogy sok fogyasztói szintű eszköz a modellek fejlesztésére használhatja az adatokat, vagy nem rendelkezik szigorú hozzáférés-ellenőrzéssel. A szabályozott csapatoknak olyan AI-irányítási eszközöket kell használniuk, amelyek egyértelmű adatkezelési irányelveket, alapértelmezett modellek nélküli képzést, szigorú biztonsági intézkedéseket és az iparági követelményeknek megfelelő megfelelési támogatást kínálnak.

A mesterséges intelligencia munkahelyi használatának legbiztonságosabb módja, ha úgy kezeljük, mint bármely más rendszert, amely érzékeny üzleti adatokat dolgoz fel. Válasszon olyan szállítókat, akik átlátható adatkezelési politikával, egyértelmű adatmegőrzési feltételekkel rendelkeznek, és nem végeznek modellképzést az Ön adatain a kifejezett hozzájárulása nélkül. Vezessen be szerepköralapú hozzáférés-ellenőrzést, kövesse a legkisebb jogosultság elvét, és csak a szükséges minimum információt ossza meg. A legfontosabb, hogy dolgozzon ki belső mesterséges intelligencia használati irányelveket, hogy mindenki tisztában legyen azzal, mi megengedett és mi nem.