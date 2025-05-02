A 10 legjobb beszélgetéselemző szoftver 2025-ben

Minden értékesítési hívás, ügyfélszolgálati interakció vagy csapatértekezlet értékes információkkal teli. A probléma? Ezek nagy része háttérbe szorul.

Itt jönnek képbe a beszélgetéselemző szoftverek. Segítségükkel gyorsan rögzítheti, elemezheti és kihasználhatja a kritikus pillanatokat.

Ebben a blogbejegyzésben bemutatjuk a 10 legjobb beszélgetéselemző szoftvert, amelyekkel élesítheti értékesítési folyamatait, javíthatja a coachingot és nyomon követheti a legfontosabb üzleti pillanatokat. 👀

A legjobb beszélgetéselemző szoftverek áttekintése

Eszköz Legalkalmasabb Főbb jellemzők Árak ClickUp AI-alapú beszélgetéselemzés AI Notetaker, ClickUp Brain insights, CRM, Docs, Chat, automatizált feladat létrehozás Ingyenes; 7–12 USD/felhasználó/hónap; Brain +7 USD; Enterprise: egyedi Gong Fejlett értékesítési elemzés Bevételi előrejelzés, hívásrögzítés, üzletkötési valószínűségi pontszámok, folyamatok automatizálása Egyedi árazás Chorus Értékesítési coaching és üzletkötési betekintés Átírás, ügyletek nyomon követése, hívások legfontosabb pontjai, coaching ponttáblák Egyedi árazás Avoma AI-alapú híváselemzés Valós idejű átírás, értekezletek összefoglalói, beszélgetési lejátszási listák Egyedi árazás Jiminny Automatizált hívásértékelés AI pontozás, üzletkötési irányítópultok, coaching betekintés Egyedi árazás Salesloft Egységes értékesítési folyamatok Cadence ütemezés, többcsatornás elérhetőség, teljesítménykövetés, hívás közbeni coaching Egyedi árazás Otter. ai Valós idejű átírás Találkozók összefoglalói, beszélő azonosító, élő szerkesztés, Zoom integráció Ingyenes; Pro: 16,99 USD/felhasználó/hónap; Business: 30 USD; Enterprise: egyedi ExecVision Teljesítmény-coaching Intelligens riasztások, coaching irányítópultok, beszélgetési könyvtárak Egyedi árazás Fireflies. ai Mesterséges intelligenciával támogatott értekezletjegyzetek 69+ nyelven történő átírás, kereshető hangrészletek, együttműködési eszközök Ingyenes; Pro: 10 USD/felhasználó/hónap Salesforce Sales Cloud Integrált CRM-elemzések Lehetőségek nyomon követése, AI-alapú előrejelzés, mobil CRM, potenciális ügyfelek pontozása 25–500 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Mi az a beszélgetéselemző szoftver?

A beszélgetéselemző szoftver egy olyan technológia, amely mesterséges intelligenciát (AI), gépi tanulást és természetes nyelvfeldolgozást (NLP) használ a különböző kommunikációs csatornákon zajló ügyfélkapcsolatok rögzítésére, elemzésére és értelmezésére.

A szoftver betekintést nyújt a beszélgetési mintákba, az ügyfelek hangulatába és szándékaiba. Ez lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy javítsák az ügyfelek elkötelezettségét, növeljék az értékesítési teljesítményt, bevételi intelligenciát szerezzenek és optimalizálják az ügyfélszolgálati műveleteket.

Mit kell keresnie a beszélgetéselemző szoftverekben?

A beszélgetéselemző szoftver kiválasztásakor figyeljen az alábbi kulcsfontosságú funkciókra:

Érzelemelemzés: AI-t használ az ügyfélszolgálatban , hogy megértse a hívók érzelmeit a beszélgetések során, és azonosítsa az elégedettséget vagy a frusztrációt.

Beszéd-szöveg átalakítás: automatikusan leírja a beszélgetéseket az egyszerű elemzés és hivatkozás érdekében.

Kulcsszavak és kifejezések felismerése: A kulcsszavak azonosításával feltárja az ügyfelek aggályait és érdeklődési körét.

Valós idejű visszajelzés: Az ügynököknek azonnali javaslatokat ad a teljesítményük javítására.

CRM integráció: Szinkronizálja a beszélgetési adatokat az ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) rendszerével, hogy javítsa az ügyfélprofilokat és a munkafolyamatokat.

Hívásrögzítés és -elemzés: Hívások rögzítése megfelelőségi, minőségbiztosítási és képzési célokra

🧠 Érdekesség: A felhasználók gyakran emberi tulajdonságokat tulajdonítanak a beszélgető ügynököknek, ez a jelenség az „Eliza-effektus” néven ismert. Ez a tendencia oda vezethet, hogy a felhasználók túlbecsülik a CIS képességeit, ami rávilágít arra, hogy ezeket a rendszereket felelősségteljesen kell megtervezni, hogy kezelni tudjuk a felhasználók elvárásait.

A legjobb beszélgetéselemző szoftver

Az értékesítési vezetők napja gyakran tele van az üzletkötések kockázatainak nyomon követésével, az értékesítők coachingjával és az ügyfél-trendek elemzésével. A megfelelő beszélgetéselemző szoftver a mindennapi értékesítési beszélgetéseket stratégiai betekintéssé alakítja, segítve Önt abban, hogy több üzletet kössön és finomítsa a coachingot.

Íme a legjobb beszélgetéselemző szoftverek, amelyekkel mindez megvalósítható:

1. ClickUp (a legjobb AI-alapú beszélgetéselemzéshez)

Egyes beszélgetések ötleteket szülnek. Mások pedig üzleteket kötnek. De ezek az aranyat érő pillanatok elillanhatnak, ha elmerül a hívások és üzenetek tengerében.

A ClickUp, a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, ezeket a középpontba helyezi, és a mindennapi interakciókat olyan betekintéssé alakítja, amelyek előremozdítják a dolgokat.

Így támogatja az ügyfél utazását, az első érintkezési ponttól a szerződés aláírásáig.

ClickUp CRM

Próbálja ki ingyen a ClickUp CRM-et! A ClickUp CRM segítségével egy pillanat alatt áttekintheti potenciális ügyfeleit és ügyleteit, az ügyletek állapotát és a függőben lévő feladatokat.

Először is szüksége van egy helyre, ahol kezelheti a folyamatokat és az ügyfelekkel való interakciókat. A ClickUp CRM minden potenciális ügyfelet rendszerez, így egy helyen figyelemmel kísérheti a fontos értékesítési beszélgetéseket és kezelheti az ügyfélkapcsolatokat.

Miután a potenciális ügyfelek bekerültek a rendszerbe, az értékesítés előrehaladásának nyomon követése kulcsfontosságú.

A ClickUp Sales Project Management Software segít nyomon követni a folyamatokat, előre jelezni a bevételeket és valós idejű betekintéssel nyomon követni az értékesítési teljesítményt. Akár hosszú értékesítési ciklust kezel, akár gyors üzleteket köt, ez a szoftver minden lehetőséget láthatóvá tesz.

ClickUp AI Notetaker

A ClickUp AI Notetaker segítségével azonnali átírási összefoglalókhoz és teendőkhöz juthat az értékesítési hívásokból.

A ClickUp AI Notetaker automatikusan leírja az értékesítési megbeszéléseket a beszélők nevével, rögzíti a teendőket, és mindent kereshető összefoglalókba rendez.

Emlékszik a múlt heti ügyfélmegbeszélésen említett versenytársra? Vagy a potenciális ügyfelek körében tapasztalható ellenérvek tendenciáit keresi? Használja az AI-t az értékesítésben, hogy azonnal összekapcsolja a pontokat, és elemezze a hívásokat az értékesítési coaching, az automatizált üzletösszefoglalók és a valós idejű betekintés érdekében, amelyek elősegítik az okosabb döntések meghozatalát.

ClickUp Brain

De a nyers átiratok nem elegendőek – olyan betekintésre van szükség, amely cselekvésre ösztönöz. A ClickUp Brain kivonja a legfontosabb döntéseket, javaslatokat tesz a további lépésekre, és még a potenciális üzleti kockázatokat is azonosítja az Ön találkozói alapján. Gondoljon rá úgy, mint egy AI-alapú értékesítési asszisztensre, amely segít Önnek a beszélgetései alapján okosabb lépéseket tenni.

A ClickUp Brain segítségével nyerjen ki fontos információkat, döntéseket és adatokat a megbeszéléseiből.

Frissítenie kell a csapatát? Az AI automatikusan közzéteheti az összefoglalókat és a teendőket a ClickUp Chat csatornákon, így mindenki ugyanazon az oldalon marad.

Írjon és küldjön üzeneteket gyorsabban az AI segítségével a ClickUp Chatben

Most, hogy már tudja, mit kell tennie, itt az ideje cselekedni. Létrehozhat ClickUp feladatokat, hogy követési lépéseket, javaslatokat vagy következő lépéseket rendeljen hozzájuk, egyértelmű határidőkkel és felelősökkel.

ClickUp Docs

Készítsen élő dokumentumokat az értékesítés támogatásához a ClickUp Docs segítségével.

Ezenkívül a ClickUp Docs egy közös munkaterületen egyesíti a stratégiákat, az üzletkötési jegyzeteket és az ügyfelek visszajelzéseit. Könnyű élő dokumentumokat létrehozni értékesítési útmutatókhoz, ügyfél-siker stratégiákhoz és értekezlet-jegyzetekhez – mindezeket feladatokhoz és munkafolyamatokhoz kapcsolva.

A ügyfélkommunikációs menedzsment szoftverben megjelölheti az érdekelt feleket, beállíthat határidőket és beágyazhat ügyletkövetőket, hogy a jóváhagyások és a nyomon követések zökkenőmentesen zajlódjanak.

A ClickUp legjobb funkciói

Testreszabható irányítópultok: A ClickUp irányítópultok segítségével nyomon követheti a legfontosabb mutatókat, mint például az értékesítési teljesítményt, a potenciális ügyfelek konverziós arányát és az ügyfél-elégedettségi pontszámokat. A ClickUp irányítópultok segítségével nyomon követheti a legfontosabb mutatókat, mint például az értékesítési teljesítményt, a potenciális ügyfelek konverziós arányát és az ügyfél-elégedettségi pontszámokat.

Követje nyomon a mérföldköveket: Állítsa be, kövesse nyomon és érje el az értékesítési célokat azáltal, hogy Állítsa be, kövesse nyomon és érje el az értékesítési célokat azáltal, hogy a ClickUp Goals segítségével összehangolja a csapat erőfeszítéseit a szervezeti célokkal.

Automatizálja a folyamatokat: A ClickUp Automations segítségével automatikusan hozzárendelhet feladatokat, amikor egy ügylet új szakaszba lép, emlékeztetőket állíthat be a nyomon követéshez, vagy riasztásokat állíthat be. A ClickUp Automations segítségével automatikusan hozzárendelhet feladatokat, amikor egy ügylet új szakaszba lép, emlékeztetőket állíthat be a nyomon követéshez, vagy riasztásokat állíthat be.

Központosítsa az értékesítési munkafolyamatokat: kezelje kezelje a potenciális ügyfelek generálását mesterséges intelligenciával , kövesse nyomon az ügyfelekkel való interakciókat, és felügyelje az értékesítési folyamatot egyetlen platformon belül.

A ClickUp korlátai

A felhasználóknak a szoftver széleskörű funkciói és testreszabási lehetőségei miatt meredek tanulási görbével kell szembenézniük.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik felhasználója a ClickUp-ot forradalmian újnak nevezi:

A csapatnak nehézséget okozott a jegyzetek, a befejezési határidők, a feladatok, a hirdetési taktikák és a teljes folyamat kategorizálásának nyomon követése. A Google naptárak, feladatok, Excel táblázatok (pivot táblák) és PowerPoint prezentációk használata nem volt hatékony…A Click-Up segítségével nyomon követhetjük a kritikus tartalmi változásokat, a hirdetési naptárat, a találkozók jegyzetét és eredményeit, a marketing- és hirdetési adatokat, valamint az értékesítési célokat és terveket!

A csapatnak nehézséget okozott a jegyzetek, a befejezési határidők, a feladatok, a hirdetési taktikák és a teljes folyamat kategorizálásának nyomon követése. A Google naptárak, feladatok, Excel táblázatok (pivot táblák) és PowerPoint prezentációk használata nem volt hatékony…A Click-Up segítségével nyomon követhetjük a kritikus tartalmi változásokat, a hirdetési naptárat, a találkozók jegyzetét és eredményeit, a marketing- és hirdetési adatokat, valamint az értékesítési célokat és terveket!

📮 ClickUp Insight: A válaszadók 21%-a szeretné kihasználni az AI-t, hogy professzionális szintre emelje teljesítményét azáltal, hogy azt megbeszélésekre, e-mailekre és projektekre alkalmazza. Bár a legtöbb e-mail alkalmazás és projektmenedzsment platform integrálta az AI-t, ez nem feltétlenül elég zökkenőmentes ahhoz, hogy egységesítse a különböző eszközökön végzett munkafolyamatokat. De a ClickUp megfejtette a titkot! AI-alapú értekezletkezelési funkcióinkkal könnyedén létrehozhat napirendi pontokat, jegyzeteket készíthet az értekezletekről, feladatokat rendelhet a jegyzetekhez, leírhatja a felvételeket és még sok mást. Takarítson meg akár 8 órányi értekezletidőt hetente, akárcsak ügyfeleink a Stanley Securitynél!

2. Gong (A legjobb a fejlett értékesítési elemzésekhez)

via Gong

A Gong az ügyfelekkel folytatott beszélgetéseket hasznos információkká alakítja. Virtuális találkozó résztvevőként rögzíti és leírja az értékesítési telefonhívásokat, e-maileket és videotalálkozókat az automatikus beszédfelismerés (ASR) és a természetes nyelvfeldolgozás (NLP) segítségével.

De ez még nem minden: a Gong ezeket az interakciókat is elemzi, hogy felismerje az üzletkötéshez vezető jeleket, az ellenvetésektől és a versenytársak említésétől kezdve a vevői szándékig. A CRM-rendszerekkel és naptáralkalmazásokkal való zökkenőmentes integrációja segít az értékesítési csapatoknak finomítani megközelítésüket, előre jelezni a bevételeket és több üzletet kötni.

A Gong legjobb funkciói

Rögzítse az értékesítési hívásokat és megbeszéléseket, hogy elemezze az ügyfelekkel való interakciókat és javítsa az értékesítési stratégiákat.

Az AI segítségével pontosan előre jelezheti a bevételeket, hogy előre láthassa az értékesítési eredményeket.

A Deal Likelihood Scores segítségével rangsorolja a nagy hatással bíró ügyleteket.

A Flows funkcióval automatizálhatja a potenciális ügyfelekhez való nagyszabású elérést.

A Gong korlátai

A keresési funkció megbízhatatlan lehet, ha konkrét kulcsszavakat vagy fiókokat keres.

A felvételek feltöltése nem egyszerű, és az automatikus szövegalkotási funkciójuk nem túl pontos.

Gong árak

Egyedi árazás

Gong értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 500 értékelés)

Mit mondanak a Gongról a valós felhasználók?

A G2 értékelés kiemeli:

Úgy gondolom, hogy a Gong egyik legjobb funkciója a hívások áttekintése, amely a teljes ügyfélmegbeszélések után érkezik. Egy újabb szempont, ami nem tartozik a kedvenceim közé, az a rengeteg emlékeztető e-mail, amit a megbeszéléseim napján kapok. Láttam, hogy minden ügyfélnek akár 4 emlékeztető e-mailt is küldenek. […]

Úgy gondolom, hogy a Gong egyik legjobb funkciója a hívások áttekintése, amely a teljes ügyfélmegbeszélések után érkezik.

Egy újabb szempont, ami nem tartozik a kedvenceim közé, az a rengeteg emlékeztető e-mail, amit a megbeszéléseim napján kapok. Láttam, hogy minden ügyfélnek akár 4 emlékeztető e-mailt is küldenek. […]

🧠 Érdekesség: Az értékesítési hívások története a 19. század végére nyúlik vissza, és John H. Patterson, az NCR munkatársa volt az első, aki bevezette a strukturált értékesítési folyamatokat, a megírt értékesítési szövegeket és a szervezett területeket, megalapozva ezzel a modern értékesítési technikákat.

3. Chorus (A legjobb értékesítési coachinghoz és üzletkötési betekintéshez)

via Chorus

A Chorus segít az értékesítési csapatoknak az értékesítési hívások és megbeszélések automatikus rögzítésében és leírásában, kiemelve a legfontosabb pillanatokat, hogy tökéletesíthesse értékesítési tartalmait.

A beszélgetések nyomon követésén túl a Chorus elemzéseket is nyújt a trendek, a coaching lehetőségek és a kockázatok azonosításához. A vezetők megoszthatják a hívások rövid kivonatait, teljesítményértékeléshez használhatják a ponttáblákat, és meghatározhatják a skálázható legjobb gyakorlatokat. Az üzletkötési eszközök nyomon követik a kötelezettségvállalási kifejezéseket és a következő lépéseket, így biztosítva, hogy a nyomon követés mindig pontos legyen.

A Chorus legjobb funkciói

Hozza ki a pénzátutalási adatokból a lehető legtöbbet, hogy üzleti intelligenciát és elemzéseket szerezzen a feladatok létrehozásához és továbbításához.

Fedezze fel a piaci intelligenciát az ügyfelekről szerzett információk elemzésével, hogy jobban megértse az üzleti trendeket és a versenytársakról szerzett információkat.

Biztosan jósoljon meg üzleteket azáltal, hogy automatikusan rögzíti és szinkronizálja a kapcsolattartókat és a kommunikációt a CRM-jével.

A Chorus korlátai

Nincs lehetőség tömeges SMS-ek küldésére a csapatnak.

Nincs támogatás az egyéni mezők definiálásához vagy az adatok automatikus importálásához.

A Chorus árai

Egyedi árazás

Chorus értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 2900 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 60 értékelés)

💡 Profi tipp: Alkalmazzon „TALK” keretrendszert, amely a témák, a kérdések, a könnyedség és a kedvesség beépítésével elősegíti a jobb kapcsolatok és megértés kialakulását. Kezdje közös témákkal, hogy kapcsolatot építsen, mutasson őszinte érdeklődést átgondolt kérdésekkel, tegye könnyedebbé vagy humorosabbá a beszélgetést, hogy barátságos légkör maradjon, és legyen együttérző és tiszteletteljes a kommunikáció során.

4. Avoma (A legjobb AI-alapú híváselemzéshez)

az Avoma segítségével

Az Avoma mesterséges intelligenciát használ a hívások elemzéséhez: meghallgatja, leírja és kiemeli a beszélgetések legfontosabb pillanatait. Zökkenőmentesen integrálható olyan eszközökkel, mint az Aircall, hogy valós időben rögzítse a beszélgetésekkel kapcsolatos információkat – ki beszél, miről beszélnek, és mely intézkedésekre van szükség a továbbiakban.

Az Avoma idővel egyre okosabbá válik, finomítva ajánlásait, hogy segítsen az értékesítési és marketing csapatoknak a kommunikáció egyszerű bővítésében. Az értékesítési együttműködési szoftver segít a csapatoknak több híváson átívelő trendeket felismerni, így az értékesítési és támogatási tevékenységek stratégiaibbá válnak.

Az Avoma legjobb funkciói

Automatizálja a jegyzetelést az *AI Meeting Assistant segítségével, amely rögzíti, leírja és összefoglalja a megbeszéléseket.

Használja a több mint 40 nyelven elérhető valós idejű átírást, hogy élőben követhesse a beszélgetéseket.

Felismerje az olyan témákat, mint a „következő lépések” vagy a „problémás pontok”, hogy könnyebben eligazodjon a hosszú beszélgetésekben.

Készítsen lejátszási listákat a legfontosabb találkozók pillanataiból képzési célokra.

Az Avoma korlátai

A szoftver néha lemarad, amikor megpróbál csatlakozni egy értekezlethez.

A leírás pontossága ingadozhat, ha az audio minősége nem optimális.

Az Avoma árai

Egyedi árazás

Avoma értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 1300 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Avoma-ról a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Mivel az Avoma egy újabb platform, gyorsan változik, ami azt jelenti, hogy néha kisebb hibák léphetnek fel, vagy új funkciókat kell kérni. Azonban nem tapasztaltunk komolyabb problémákat, és a csapatuk nagyon gyorsan reagál a visszajelzésekre, folyamatosan kiadva az általunk javasolt frissítéseket.

Mivel az Avoma egy újabb platform, gyorsan változik, ami azt jelenti, hogy néha kisebb hibák léphetnek fel, vagy új funkciókat kell kérni. Azonban nem tapasztaltunk komolyabb problémákat, és a csapatuk nagyon gyorsan reagál a visszajelzésekre, folyamatosan kiadva az általunk javasolt frissítéseket.

💡 Profi tipp: Mielőtt válaszolna egy potenciális ügyfél kérdésére vagy kifogására, tartson öt másodperces szünetet. Ez az „5 másodperces szabály” gondolatébresztő, és biztosítja, hogy válasza mérlegelt és releváns legyen.

5. Jiminny (A legjobb automatizált hívásértékeléshez)

via Jiminny

A Jiminny automatizált hívásértékelő rendszere (ACS) kiküszöböli a találgatásokat a hívások értékeléséből. Ahelyett, hogy minden beszélgetést manuálisan át kellene nézni, a rendszer automatikusan értékeli a hívásokat a csapat sikerkritériumai alapján. Ez azt jelenti, hogy a coaching erőfeszítések oda irányulnak, ahol a legnagyobb szükség van rájuk, így a képzések hatékonyabbak és eredményesebbek lesznek.

Emellett pontosan meghatározza a teljesítménybeli hiányosságokat, így a vezetők a figyelmet igénylő területekre koncentrálhatnak. Ez az adatközpontú megközelítés növeli az értékesítés hatékonyságát, biztosítja a jobb ügyfélkapcsolatokat és órákat takarít meg a manuális ellenőrzésből.

A Jiminny legjobb funkciói

Elemezze az ügyfelekkel való interakciókat a *Call Capture segítségével, amely videó- és hanghívásokat egyaránt elemzi, hogy értékes információkat nyerjen belőlük.

Használja az AI-alapú betekintést az Ask Jiminny segítségével az adminisztratív feladatok automatizálásához, a hívások utáni információk megszerzéséhez és a coaching visszajelzések fogadásához.

Hozzáférjen az üzletkötési adatokhoz egy áttekinthető, praktikus irányítópulton, amely áttekintést nyújt az üzletkötési kockázatokról, tevékenységekről és javításokról az értékesítési teljesítmény javítása érdekében.

A Jiminny korlátai

Esetenként szinkronban marad más rendszerekkel, ami zavarokat okozhat.

Nehézségek a pontosság terén minden akcentus és nyelv esetében

Jiminny árak

Egyedi árazás

Jiminny értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (700+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

🔍 Tudta? Az AI-t használó értékesítési csapatok 83%-a bevétel növekedést tapasztalt, szemben a 66%-kal, akik nem használták. Ráadásul a képviselők 80%-a szerint az AI segít nekik hozzáférni az ügyfelekről szóló információkhoz, míg csak 54% ért egyet azzal, hogy AI nélkül is elérhetik ezeket.

6. Salesloft (A legjobb egységes értékesítési folyamatokhoz)

via Salesloft

A Salesloft egyszerűsíti az értékesítési munkafolyamatokat, így az értékesítők kevesebb időt töltenek adminisztratív feladatokkal, és több időt fordíthatnak az üzletek lezárására. Az AI-alapú betekintést egyetlen munkafolyamatba integrálja, automatikusan frissíti a CRM mezőket, kezeli a potenciális ügyfelek felkutatását, és csökkenti az emberi hibák számát.

Az eredmény? Gyorsabb értékesítési folyamatok fejlesztése.

Ez a beszélgetéselemző platform biztosítja, hogy az értékesítési csapatok maximalizálják az elkötelezettséget, megszervezzék a napi feladatokat és könnyedén létrehozzák az intelligens munkafolyamatokat. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a következő lépésre vonatkozó ajánlások, az üzleti lehetőségek nyomon követése és a coaching eszközök, az értékesítők mindig tudják, mi a következő lépés.

A Salesloft legjobb funkciói

Kezelje az e-mail, telefon és közösségi média csatornákon történő többcsatornás kommunikációt egyetlen platformról.

Elemezze a teljesítményt olyan elemző és jelentéskészítő eszközökkel, amelyek nyomon követik a legfontosabb mutatókat, például az e-mailek iránti érdeklődést és a csapat termelékenységét.

Készítsen strukturált elérési terveket a Cadence Scheduling segítségével különböző csatornákon keresztül.

Javítsa az ügyfelekkel való interakciókat valós idejű coachinggal és értesítésekkel a hívások és megbeszélések során.

A Salesloft korlátai

A szöveges üzenetek nem zökkenőmentesek, és manuális erőfeszítést igényelnek, amikor potenciális ügyfeleket keresünk.

A hangpostai üzenetek késéssel érkeznek, ami néha az üzleti üzenetek egy részének elvesztéséhez vezet.

Salesloft árak

Egyedi árazás

Salesloft értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (4100+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 200 értékelés)

Mit mondanak a Salesloftról a valós felhasználók?

A Capterra értékelése vegyes visszajelzéseket tartalmaz:

A Salesloftban leginkább azt szeretem, hogy nagyon könnyű használni, és segít több ügyfelet megcélozni és nyomon követni az automatizált e-mailek személyre szabott megközelítésével. Amit nem szeretek, az a tárcsázó. Szerintem nagyon alapszintű, de ez nem zavarja a teljesítményemet.

A Salesloftban leginkább azt szeretem, hogy nagyon könnyű használni, és segít több ügyfelet megcélozni és nyomon követni az automatizált e-mailek személyre szabott megközelítésével. Amit nem szeretek, az a tárcsázó. Szerintem nagyon alapszintű, de ez nem zavarja a teljesítményemet.

📖 Olvassa el még: Ingyenes névjegyzék-sablonok Excelben és ClickUpban

7. Otter. ai (A legjobb valós idejű átíráshoz)

Az Otter. ai segítségével a leírás egyszerűvé válik, mivel a beszélt szavakat valós időben szöveggé alakítja. Még a Zoommal is integrálható, és automatikusan elmenti a leírásokat, hogy azok könnyen elérhetők legyenek.

A szoftver segítségével a beszélgetések kereshetőek, megoszthatóak és jól szervezettek maradnak. Bár a háttérzaj vagy az erős akcentusok ronthatják a pontosságot, a mesterséges intelligencia technológia folyamatosan fejlődik, így ez az egyik legmegbízhatóbb beszélgetéselemző eszköz a piacon.

Az Otter.ai legjobb funkciói

Testreszabhatja a szókincset nevek, rövidítések és egyedi írásmódok hozzáadásával, hogy javítsa a leírás pontosságát.

Készítsen értekezletek összefoglalóit és vázlatát, amelyek tömör áttekintést nyújtanak a legfontosabb pontokról és a teendőkről.

Valós időben szerkesztheti és jegyzetelheti a leiratokat, ami azonnali visszajelzést és pontosítást tesz lehetővé.

A beszélők automatikus azonosítása, egyértelműen megjelölve, ki mit mondott a megbeszélések során.

Otter. ai korlátai

Nehéz akcentussal, háttérzajjal vagy szabálytalan beszédmintákkal küzd.

Korlátozott többnyelvű támogatás

Otter. ai árak

Ingyenes

Pro: 16,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 30 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Otter értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (290+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (90+ értékelés)

💡 Profi tipp: Miután feltett egy kritikus kérdést vagy bemutatott egy javaslatot, szándékosan tartson szünetet. Ez a csend arra ösztönzi a potenciális ügyfelet, hogy több információt osszon meg vagy döntést hozzon, így mélyebb és hasznosíthatóbb betekintést nyerhet gondolataiba és preferenciáiba.

8. ExecVision (A legjobb teljesítmény-coachinghoz)

via ExecVision

Az ExecVision célzott visszajelzésekkel, beszélgetések elemzésével és a fejlesztendő területek azonosításával segíti értékesítési csapatát készségeik finomításában. Az értékesítési vezetők akár testreszabható ponttáblákat is használhatnak a haladás nyomon követéséhez és a beszélgetések legfontosabb pillanatainak kiemeléséhez.

Részletes teljesítménymutatókkal az ExecVision világos képet ad a coaching hatékonyságáról. A csapatok láthatják, mely területeken teljesítenek jól, és melyeken kell még fejlődniük, így biztosítva, hogy a képzési erőfeszítések hatékonyak maradjanak.

Az ExecVision legjobb funkciói

Használjon intelligens riasztásokat a beszélgetési tevékenységekről, kulcsszavakról, kifejezésekről vagy fiók- és lehetőségekhez kapcsolódó műveletekről szóló valós idejű vagy trendjelzésekhez.

Elemezze a hatást olyan teljesítménymutatókkal, amelyek számszerűsítik az értékesítési coaching hatását.

Hozzon létre egy beszélgetési könyvtárat*, hogy elmentse a beszélgetéseket képzés, beilleszkedés, továbbképzés és a termék irányvonalának meghatározása céljából.

Az ExecVision korlátai

A hívásszűrő funkció nem intuitív.

A kereső eszköz túl bonyolult, ami frusztrációt okoz a felhasználók körében.

ExecVision árak

Egyedi árazás

ExecVision értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,3/5 (300+ értékelés)

Mit mondanak az ExecVisionról a valós felhasználók?

Egy Capterra felhasználó véleménye:

Nagyon hasznosnak találtam, amikor először kezdtem tanulni másoktól, hallgatni, hogyan pozicionálják termékünket, hogyan kezelik az ellenvetéseket, és hogyan állapítják meg a következő lépéseket. Azt mondanám, hogy ez a termék egy „jó kezdet”. Betölti a célját, de sok más cég is van, amelyek átírási, elemzési és funkcionalitási szempontból robusztusabbak.

Nagyon hasznosnak találtam, amikor először kezdtem tanulni másoktól, hallgatni, hogyan pozicionálják termékünket, hogyan kezelik az ellenvetéseket, és hogyan állapítják meg a következő lépéseket. Azt mondanám, hogy ez a termék egy „jó kezdet”. Betölti a célját, de sok más cég is van, amelyek átírási, elemzési és funkcionalitási szempontból robusztusabbak.

9. Fireflies. ai (A legjobb AI-alapú értekezletjegyzetekhez)

A Fireflies. ai az automatikus pilótafunkcióval rendelkező találkozó-emlékezet. Rögzíti, leírja és rendszerezi a beszélgetéseket, így soha nem marad le a legfontosabb pontokról. A Zoom, a Google Meet és a Microsoft Teams zökkenőmentes integrációjával biztosítja, hogy minden találkozó információi tárolva legyenek és kereshetőek legyenek.

A jegyzetelésen túl a Fireflies kiemeli a teendőket és nyomon követi a legfontosabb témákat több találkozón keresztül. Akár csapatban dolgozik, akár csak személyes asszisztensre van szüksége a nyomon követéshez, ez az AI-alapú eszköz manuális munka nélkül teszi produktívabbá a találkozókat.

Fireflies. ai legjobb funkciói

Több mint 69 nyelven készíthet jegyzeteket az automatikus nyelvfelismerő funkcióval.

Gyorsan kereshet a leiratokban a robusztus keresési funkcióval, amely időbélyegeket és a beszélők kiemeléseit is tartalmazza.

Dolgozzon együtt másokkal azáltal, hogy megosztja a találkozók jegyzetét és hangfelvételeket készít a fontos pillanatok kiemelésére.

Fireflies. ai korlátai

Nincs lehetőség a Zoom háttérképek testreszabására

A napi értekezletek összefoglalói nem elérhetők.

Fireflies. ai árak

Ingyenes

Pro: 10 USD/hó felhasználónként

Fireflies. ai értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

📖 Olvassa el még: Ingyenes értékesítési folyamat sablonok több üzlet megkötéséhez

🔍 Tudta? A feltörekvő ügyfélszolgálati technológiák több mint fele a „kiábrándulás szakaszában” van, amelyben a bevezetés elmarad, mivel a vállalkozások a potenciális hatásaik ellenére is nehezen tudják őket hatékonyan megvalósítani. Ez hangsúlyozza a stratégiai tervezés, a folyamatos innováció és a világos felhasználási esetek szükségességét, hogy áthidalják a hype és a valós alkalmazás közötti szakadékot.

10. Salesforce Sales Cloud (a legjobb integrált CRM-elemzésekhez)

via Salesforce

A Salesforce Sales Cloud zökkenőmentessé teszi az ügyfélkapcsolatok kezelését azáltal, hogy minden interakciót egy helyen rögzít. AI-alapú elemzései, mint például a potenciális ügyfelek pontozása és a folyamat előrejelzése, segítenek a csapatoknak okosabb értékesítési döntéseket hozni. Ráadásul a más Salesforce eszközökkel való mély integrációja biztosítja, hogy minden zökkenőmentesen működjön együtt.

A Sales Cloud segítségével az értékesítési képviselők nyomon követhetik az üzleteket, elemezhetik a lehetőségeket és valós idejű betekintést nyerhetnek a teljesítménybe. Az AI-alapú ajánlások kiküszöbölik a találgatásokat az értékesítésből, segítve az értékesítési vezetőket és csapatokat abban, hogy a nagy hatással bíró tevékenységekre összpontosítsanak.

A Salesforce Sales Cloud legjobb funkciói

Egyszerűsítse az üzletek nyomon követését az üzleti lehetőségek kezelésével, hogy ne szalasszon el egyetlen potenciális ügyfelet sem.

Mobil hozzáféréssel bárhol elérheti a fontos adatokat.

Optimalizálja értékesítési folyamatát a kapcsolattartók és potenciális ügyfelek kezelésével, hogy nyomon követhesse és rendszerezhesse az ügyféladatokat.

A Salesforce Sales Cloud korlátai

A felhasználói felületen nehéz lehet a navigáció.

Támogatja az alacsony kódszintű eszközöket, de ezek néha nem tudják teljes mértékben kielégíteni az üzleti igényeket a fejlettebb kódolás nélkül.

Salesforce Sales Cloud árak

Starter csomag: 25 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Pro csomag: 100 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Vállalati: 165 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Korlátlan: 330 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Einstein 1 értékesítés: 500 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Salesforce Sales Cloud értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 23 200 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 18 700 értékelés)

Mit mondanak a Salesforce Sales Cloudról a valós felhasználók?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

Soha nem volt problémám az SF Sales Clouddal, nagyon jól működik, és soha nem tapasztaltam késleltetést vagy egyéb problémát... Néha, amikor új eszközöket vezetünk be, nagyon nehéz összehangolni azokat az SF-fel, de végül mindig problémamentesen működnek.

Soha nem volt problémám az SF Sales Clouddal, nagyon jól működik, és soha nem tapasztaltam késleltetést vagy egyéb problémát... Néha, amikor új eszközöket vezetünk be, nagyon nehéz összehangolni azokat az SF-fel, de végül mindig problémamentesen működnek.

💡 Profi tipp: Alkalmazzon „Taníts, ne adj el” módszert, azaz pozícionálja magát tanácsadóként, és tájékoztassa a potenciális ügyfeleket az iparági trendekről vagy a lehetséges kihívásokról. Ezzel hitelességet teremt, és a hangsúlyt az eladásról az értékteremtésre helyezi át.

Hozzon intelligens döntést – válassza a ClickUp-ot!

Egyes beszélgetéselemző platformok a hívások leírására összpontosítanak, mások az érzelmek elemzésére, és sokan coaching funkciókat kínálnak az értékesítési csapatok számára.

A megfelelő választás attól függ, hogy mi a legfontosabb a csapatának: betekintés nyerése, az ügyfélkapcsolatok javítása vagy a nyomon követés egyszerűsítése. A lehetőségek között való válogatás kihívást jelenthet, de a legjobb eszközök több funkciót ötvöznek, hogy valódi értéket nyújtsanak.

De miért állna meg az információk gyűjtésénél, amikor azokat felhasználhatja valódi eredmények elérésére?

A ClickUp egyszerűsíti a kommunikációt, nyomon követi a beszélgetéseket és biztosítja a csapatok összehangolt munkáját.

A ClickUp AI Notetaker segítségével a csapatok automatikusan összefoglalhatják a megbeszéléseket és rögzíthetik a legfontosabb megállapításokat. A ClickUp Docs zökkenőmentes együttműködést tesz lehetővé, míg a feladatkezelő eszközök a megállapításokat cselekvéssé alakítják – mindezt egyetlen platformon.

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra! ✅