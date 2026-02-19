A 10 legjobb Stepfun AI alternatíva [év]

A legtöbb önálló AI eszközhöz hasonlóan a Stepfun AI-nak is megvannak az erősségei. Azonban a csapatok, akik ezt használják, gyakran találják magukat abban a helyzetben, hogy a munkájuk elvégzéséhez több fül között kell váltaniuk.

A projekttervből ki kell másolnia a kontextust, be kell illesztenie az AI-ba, majd az eredményeket vissza kell hoznia a feladatlistájába. Az eredmény? Minden váltással értékes időt és koncentrációt veszít.

A ClickUp kutatása szerint a munkahelyi zavarok 42%-a a platformok közötti váltogatásból, az e-mailek kezeléséből és a megbeszélések közötti ugrálásból származik. Ha ide látogatott, akkor valószínűleg Ön is rájött, hogy a munkájától elszigetelt eszközök csak növelik a ráfordításokat.

Ha tehát csapata olyan AI-eszközöket keres, amelyekkel gyorsabban haladhat előre, ez az útmutató 10 praktikus Stepfun AI alternatívát mutat be, a fejlesztőknek szánt nyílt forráskódú modellektől a Converged AI Workspace-ig, egy olyan konszolidált platformig, amelybe AI van beágyazva, mint intelligencia réteg, hogy megértse a munkáját. (Spoiler figyelmeztetés: Ez a ClickUp )

A legjobb Stepfun AI alternatívák áttekintése

Eszköz A legjobb A legjobb funkciók Árak* ClickUp Csapatok, akik AI-t szeretnének beépíteni a napi munkamenedzsmentbe ClickUp Brain, ClickUp Automations, ClickUp Docs, több mint 15 nézet Ingyenes csomag elérhető; testreszabási lehetőségek vállalatok számára DeepSeek Nyílt forráskódú érvelési modellekre szoruló fejlesztők DeepSeek-R1, nyílt forráskódú súlyok, kódolási képességek API-alapú árazás Qwen Többnyelvű csapatok, akiknek kínai/angol AI-ra van szükségük Qwen2. 5 modell, multimodális támogatás, hosszú kontextus Nyílt forráskódú; felhőalapú API elérhető Zhipu AI Kínai vállalkozások, amelyeknek megfelelő AI-ra van szükségük GLM-4 sorozat, vállalati API, dokumentumszállítás Vállalati árak Minimax Kreatív csapatok, akik az AI-hang és a tartalomgenerálás területére koncentrálnak Hailuo 2. 3 videómotor, Speech 2. 8, beszélgető AI API-alapú árazás Moonshot Olyan csapatok, amelyeknek hosszú kontextusra van szükségük a dokumentumok elemzéséhez Kimi asszisztens, millió tokenes kontextusablakok, dokumentumfeldolgozás Ingyenes és fizetős szintek Baichuan Kínai vállalkozások, amelyeknek lokalizált LLM-ekre van szükségük Baichuan modellek, vállalati bevezetés, adaptív hallucináció Vállalati árak ModelBest Kutatók hatékony kis modelleket vizsgálnak MiniCPM család, edge telepítés, nyílt forráskód Nyílt forráskódú Infinigence AI Optimalizált következtetéssel rendelkező csapatok Következtetés-optimalizálás, Omni modell, FlashDecoding++ motor Egyedi árak Notion AI A Notion-t már használó csapatok Kérdések és válaszok a munkaterületről, írási segítségről, automatikus kitöltésről Kiegészítő vagy fizetős csomagokban benne

Miért érdemes a Stepfun AI alternatíváit választani?

Bár a Stepfun lenyűgöző videógeneráló képességekkel és versenyképes árakkal rendelkezik hazai piacán, előfordulhat, hogy alternatívát keres. Ez gyakran akkor történik, amikor gyakorlati akadályok miatt a munka elszóródik. Ez arra kényszeríti a csapatot, hogy ahelyett, hogy a tényleges munkát végezné, egymással nem kommunikáló, szétszórt eszközöket kezeljen.

Az önálló AI-modellek megvalósításához technikai ismeretekre van szükség, ami egy egyszerű AI-támogatás iránti igényt teljes értékű fejlesztési projektté alakít. Ha csapataiban nincsenek dedikált fejlesztők, ez jelentős akadályt jelent. Nem kellene hidat építenie csak azért, hogy használhassa eszközeit; olyan AI-ra van szüksége, amely segít gyorsabban dolgozni anélkül, hogy eszközkészletét bonyolulttá tenné.

A megfelelő alternatíva a technikai beállításaitól függ:

Ha Ön API-khoz értő fejlesztő, és egyedi alkalmazásokat szeretne készíteni, akkor egy olyan nyílt forráskódú modell, mint a DeepSeek vagy a Qwen, ideális lehet.

Ha Önök egy olyan csapat, amely csak gyorsabban szeretné elvégezni a munkát, akkor a beépített AI-vel rendelkező konvergens munkaterület megszünteti az integrációval járó fejfájást, és lehetővé teszi, hogy a munkára koncentráljanak.

📮ClickUp Insight: Az alacsony teljesítményű csapatok 4-szer nagyobb valószínűséggel használnak 15 vagy több eszközt, míg a magas teljesítményű csapatok hatékonyságukat úgy tartják fenn, hogy eszközeiket 9 vagy annál kevesebb platformra korlátozzák. De mi lenne, ha egyetlen platformot használna? A ClickUp, mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, egyetlen platformon egyesíti feladatait, projektjeit, dokumentumait, wikijeit, csevegéseit és hívásait, AI-alapú munkafolyamatokkal kiegészítve. Készen állsz az okosabb munkavégzésre? A ClickUp minden csapat számára alkalmas, láthatóvá teszi a munkát, és lehetővé teszi, hogy a fontos dolgokra koncentrálj, míg az AI elvégzi a többit.

A legjobb Stepfun AI alternatívák

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál? Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így bízhat abban, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

Elemeztük a legjobb versenyzőket aszerint, hogy hogyan oldják meg a valós világbeli szűk keresztmetszeteket, az infrastruktúra hatékonyságától a hosszú távú kutatásig, hogy segítsünk megtalálni az Ön technológiai környezetének leginkább megfelelő eszközt.

Íme a legjobb ajánlataink:

1. ClickUp (A legjobb azoknak a csapatoknak, akik technikai beállítások nélkül szeretnék beépíteni az AI-t a mindennapi munkába)

Próbáld ki ingyen a ClickUp-ot! Hozzáférés a ClickUp feladatok, dokumentumok és projektek alapján létrehozott kontextusfüggő AI-hez

A Stepfun AI alternatívái általában nyers modellek, amelyekhez interfészt kell építenie. A ClickUp ezt megfordítja azzal, hogy az AI-t natív csapattaggá teszi a már használt eszközökön belül. Ez egy konvergens AI munkaterület, amely egy helyen egyesíti a feladatait, projektjeit, dokumentumait és csapatcsevegését. A ClickUp natív AI rétege mindezen kontextus tetején helyezkedik el, és valóban megérti a munkáját.

Kontextusérzékeny AI, amely ott él, ahol Ön dolgozik

Szüksége van AI-ra ahhoz, hogy ugyanazon a lapon dolgozhasson, ahol dokumentumot szerkeszt vagy feladatállapotot frissít?

A ClickUp Brain, a világ legteljesebb és leginkább kontextusérzékeny AI asszisztense, lehetővé teszi ezt. Mivel a tényleges projektadatokon alapul, összefoglalhatja egy hónapnyi feladatfrissítést, vagy a csapat konkrét előzményeit felhasználva elkészítheti a projekt rövid leírását, anélkül, hogy másolná és beillesztené a kontextust.

A ClickUp Brain segítségével a projekted és a munkaterületed kontextusára alapuló válaszokat kaphatsz.

A ClickUp-on belülről akár vezető AI-motorokhoz (például ChatGPT, Claude, Gemini és mások) is hozzáférhet. Így külön szolgáltatásokra való előfizetés nélkül is a lehető legjobb válaszokat vagy vázlatokat kapja meg igényeinek megfelelően.

Használjon több LLM-et egyetlen felületről a ClickUp Brain segítségével

Ezzel elkerülhető az AI Sprawl, amikor különböző típusú feladatokhoz több AI eszközt kell bevonni.

💡 Profi tipp: Olyan AI eszközt keres, amely nemcsak a ClickUp-on belül, hanem más munkaalkalmazásokban is, például a Google Drive-ban, a HubSpot-ban, a Figma-ban stb. egyesíti a kontextust? Próbálja ki a Brain MAX-ot. Ez az AI asztali szuperalkalmazás lehetővé teszi, hogy egy helyről kereshet a ClickUp munkaterületén és más csatlakoztatott alkalmazásokban. A beépített Talk to Text funkcióval diktálhatja feladatait, jegyzeteket és dokumentumokat – négyszer gyorsabban, mint gépeléssel!

Ügynökök, akik végpontok közötti munkafolyamatokat birtokolnak

Ahelyett, hogy fejlesztőt alkalmazna az AI munkafolyamatba való integrálásához, a ClickUp Super Agents szolgáltatást használja a munkaterhelés könnyítésére. Ezek olyan AI-társak, akiket feladatokhoz rendelhet, vagy kód nélküli automatizálásokkal aktiválhat a munkák osztályozására, az akadályok figyelésére és jelentések készítésére.

Komplex feladatokat végeznek el végpontok között, anélkül, hogy Önnek irányítania kellene őket. És 24 órában, 7 napban a héten dolgoznak, így Önnek nem kell. Ez teszi a ClickUp-ot az egyetlen Stepfun AI alternatívává, amely az AI-t kreatív kísérletből automatizált motorrá alakítja át a mindennapi munkájához.

🎥 Tudjon meg többet a működésükről ebben a rövid bemutató videóban:

A ClickUp legjobb funkciói

ClickUp Automations : Készítsen egyedi automatizálási szabályokat anélkül, hogy egyetlen sor kódot is írna, a ClickUp AI Automation Builder segítségével. Készítsen egyedi automatizálási szabályokat anélkül, hogy egyetlen sor kódot is írna, a ClickUp AI Automation Builder segítségével.

ClickUp Docs : Készítsen és dolgozzon együtt projektterveken, értekezletjegyzeteken és wikiken közvetlenül a munkaterületén belül, így élő feladatokat ágyazhat be és AI-t használhat a tartalom valós idejű szerkesztéséhez. Készítsen és dolgozzon együtt projektterveken, értekezletjegyzeteken és wikiken közvetlenül a munkaterületén belül, így élő feladatokat ágyazhat be és AI-t használhat a tartalom valós idejű szerkesztéséhez.

ClickUp Tasks : Szervezze a munkát egyéni állapotokkal, beágyazott alfeladatokkal és feladatfüggőségekkel, hogy minden projekt a terv szerint haladjon, és a csapat tagjai pontosan tudják, mi a következő teendő. Szervezze a munkát egyéni állapotokkal, beágyazott alfeladatokkal és feladatfüggőségekkel, hogy minden projekt a terv szerint haladjon, és a csapat tagjai pontosan tudják, mi a következő teendő.

ClickUp nézetek : Vizualizálja munkáját több mint 15 különböző módon, beleértve a ClickUp lista nézetet, Vizualizálja munkáját több mint 15 különböző módon, beleértve a ClickUp lista nézetet, a ClickUp tábla nézetet a ClickUp naptárat és a ClickUp Gantt nézetet , amely lehetővé teszi, hogy minden részleg ugyanazokat az adatokat lássa a saját preferenciái szerint.

A ClickUp előnyei és hátrányai

Előnyök:

Az Ön munkakörnyezetét megértő AI: Az önálló modellektől eltérően a ClickUp Brain hozzáfér a munkaterületéhez, így pontos válaszokat adhat az Ön konkrét Az önálló modellektől eltérően a ClickUp Brain hozzáfér a munkaterületéhez, így pontos válaszokat adhat az Ön konkrét ClickUp projektjeiről és feladatairól.

Megszünteti az eszközök elszaporodását: A projektmenedzsment, a dokumentumok, A projektmenedzsment, a dokumentumok, a ClickUp Chat és az AI egyetlen helyen történő összevonásával megszünteti az eszközök elszaporodását – az alkalmazások közötti állandó váltogatást, amely megzavarja a koncentrációt és információs szigeteket hoz létre.

Magas fokú testreszabhatóság technikai szakértelem nélkül: A ClickUp Custom Fields , Automations és ClickUp Templates segítségével a ClickUp-ot pontosan a csapata igényeihez igazíthatja, fejlesztő bevonása nélkül.

Hátrányok:

A funkciók hatalmas száma új felhasználók számára nyomasztónak tűnhet, ezért a legjobb, ha egy sablonnal kezded, és onnan indulsz el felfedezni a lehetőségeket.

A mobilalkalmazás hatékony, de nem rendelkezik a desktop verzióban elérhető összes funkcióval.

A rendkívül összetett, több lépésből álló automatizálások beállítása időbe telhet, mire pontosan működnek.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 11 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4500 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Visszajelzés egy G2 felhasználótól:

Tetszik, hogy a ClickUp egy platformon egyesíti a feladatkezelést, a dokumentumokat és a csapatmunkát. Nagyon rugalmas, és lehetővé teszi, hogy a csapatom tényleges munkamódszerei alapján testreszabjam a munkafolyamatokat, az állapotokat és a nézeteket. Az, hogy minden egy helyen van, csökkenti az eszközök közötti váltást és segít a projektek jobb szervezésében.

Tetszik, hogy a ClickUp egy platformon egyesíti a feladatkezelést, a dokumentumokat és a csapatmunkát. Nagyon rugalmas, és lehetővé teszi, hogy a csapatom tényleges munkamódszerei alapján testreszabjam a munkafolyamatokat, az állapotokat és a nézeteket. Az, hogy minden egy helyen van, csökkenti az eszközök közötti váltást és segít a projektek jobb szervezésében.

👀 Tudta? Az átlagos vállalat 101 alkalmazást használ a munkavégzéshez! Ez az eszközök elszaporodásának fő oka.

2. DeepSeek (A legjobb azoknak a fejlesztőknek, akik alacsonyabb költségű, nyílt forráskódú érvelési modellekre van szükségük)

via DeepSeek

Ha fejlesztő vagy, akkor másfajta frusztrációt okozhatnak neked az AI modellek. Valószínűleg eleged van a drága, korlátozó API-kból, amelyek nem biztosítják a szükséges kontrollt. A DeepSeek közvetlenül megoldja ezt a problémát.

Míg a Stepfun a filmekhez hasonló videók létrehozására összpontosít, a DeepSeek a nagy teljesítményű technikai érvelésre és kódgenerálásra koncentrál. A modell súlyozásának nyilvános közzétételével lehetővé teszi, hogy megkerülje a korlátozó felhőalapú API-kat, és az intelligenciát a saját infrastruktúráján futtassa.

Ez lehetővé teszi, hogy megvizsgálja a modellt, igényei szerint módosítsa, és elkerülje a kiszámíthatatlan API-költségeket. Ezek a képességek ideális versenytárssá teszik a Hugging Face-hez képest.

A DeepSeek legjobb funkciói

DeepSeek-R1 érvelési modell: Ez a modell kifejezetten komplex érveléshez lett kifejlesztve, kiválóan teljesít matematikai problémák, Ez a modell kifejezetten komplex érveléshez lett kifejlesztve, kiválóan teljesít matematikai problémák, kódgenerálás és logikai elemzés terén.

Nyílt forráskódú súlyok: A DeepSeek közzéteszi modelljeinek súlyait, így azokat letöltheti és saját hardverén futtathatja, teljes ellenőrzés és költséghatékonyság érdekében.

Erős kódolási képességek: A modellek jól teljesítenek a kódolási benchmarkok terén, így hasznosak a kódkiegészítéshez, a hibakereséshez és a sablonok generálásához.

A DeepSeek előnyei és hátrányai

Előnyök:

Költséghatékonyság: A helyi következtetés futtatása kiküszöböli a lekérdezésenkénti API-díjakat, ami hatalmas megtakarítást jelent a nagy volumenű alkalmazások esetében.

Adatvédelem: A modell légréses elszigetelése biztosítja, hogy a saját kódja soha ne hagyja el a belső környezetet.

Magas technikai pontosság: A kódolási benchmarkok és a logikai érvelés terén következetesen megfelel a legmodernebb modelleknek.

Hátrányok:

A telepítéshez és kezeléshez jelentős technikai szakértelemre van szükség, ezért nem alkalmas nem technikai csapatok számára.

A dokumentáció és a támogatás kevésbé kiforrott, mint a nyugati szolgáltatók esetében.

A modellek helyi futtatásához nagy teljesítményű GPU-konfiguráció szükséges.

DeepSeek árak

API-alapú árak:

1 millió bemeneti token (cache találat): 0,028 USD

1 millió bemeneti token (cache miss): 0,28 USD

1 millió kimeneti token: 0,42 USD

DeepSeek értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Trustpilot: 2,3/5 (110+ értékelés)

Mit mondanak a DeepSeekről a valódi felhasználók?

Egy Trustpilot-felhasználó vegyes visszajelzést adott:

Az átlagos felhasználók számára, akik segítségre szorulnak levelek megírásában vagy általános tanácsokra van szükségük, például hogy hova menjenek nyaralni, ez a program nagyon jó. Matematikai problémák megoldásában is jól teljesít. Programozóknak vagy érzékeny politikai kérdésekben valószínűleg nem olyan jó, de általános használatra ingyenes és nagyon praktikus. Nagyon szeretem és sokat használom.

Az átlagos felhasználók számára, akik segítségre szorulnak levelek megírásában vagy általános tanácsokra van szükségük, például hogy hova menjenek nyaralni, ez a program nagyon jó. Matematikai problémák megoldásában is jól teljesít. Programozóknak vagy érzékeny politikai kérdésekben valószínűleg nem olyan jó, de általános használatra ingyenes és nagyon praktikus. Nagyon szeretem és sokat használom.

3. Qwen (A legjobb többnyelvű csapatok számára, akiknek erős kínai és angol AI teljesítményre van szükségük)

via Qwen

A fragmentált AI-eszközök gyakran csalódást okoznak, ha csapata mind a nyugati, mind a kínai piacon működik. Ezek az eszközök inkonzisztens minőséget, párhuzamos munkavégzést és nehézkes munkafolyamatot eredményeznek. Ez egy gyakori kihívás azoknak a globális csapatoknak, amelyeknek valóban kétnyelvű AI-re van szükségük, nem pedig olyanra, amely csak közepes minőségű fordítást kínál.

Az Alibaba Cloud nagy nyelvi modellcsaládja, a Qwen egy hatékony, nyílt forráskódú megoldás az ilyen csapatok számára. A Stepfun videókra való összpontosításával ellentétben a Qwen a szövegértés, a kódgenerálás és a szöveg- és képfeldolgozást ötvöző multimodális feladatok terén jeleskedik.

A Qwen segítségével elemezheti a kínai nyelven írt üzleti dokumentumokat, és angolul tehet fel kiegészítő kérdéseket anélkül, hogy elveszítené a kontextust. Az open-weights kiadás azt is jelenti, hogy saját infrastruktúráján is telepítheti a programot a maximális ellenőrzés érdekében.

A Qwen legjobb funkciói

Natív multimodális ügynök (Qwen3-VL): Túlmutat az egyszerű képfelismerésen, és vizuális ügynökként működik, amely PC-n vagy mobil GUI-kon is képes önállóan feladatok elvégzésére.

Qwen3-Coder-Next modell: A lassú, gondos érvelés és a gyors végrehajtás közötti egyensúly, amely többfordulós szoftverfejlesztési feladatokban felveszi a versenyt a legmodernebb modellekkel.

Hosszú kontextusablakok: 256K tokenes natív kontextusablak (1M-re bővíthető), amely lehetővé teszi teljes tankönyvek vagy több órás videók feldolgozását és konkrét részletek lekérését.

A Qwen előnyei és hátrányai

Előnyök:

Erős többnyelvű teljesítmény: Kínai és angol nyelvre is optimalizált, így minden nyelven egyenletes minőséget biztosít.

Nyílt forráskódú rugalmasság: A modelleket helyileg telepítheti a jobb ellenőrzés és az API-függőség elkerülése érdekében.

Egy nagy felhőszolgáltató támogatja: az Alibaba Cloud részvétele biztosítja a folyamatos fejlesztést és a vállalati támogatási lehetőségeket.

Hátrányok:

A kezelt API Kínán kívüli használata egyes csapatok számára késleltetést vagy adatmegfelelési problémákat okozhat.

Egyes dokumentációk elsősorban kínai nyelven állnak rendelkezésre, ezért fordításra szorulnak.

A vállalati szintű támogatás jobban megalapozott a kínai piacon.

Qwen árak

Qwen-Max: 6 dollár

Qwen-Plus: 1,2 dollár

Qwen-Flash: 0,4 dollár

Qwen-Coder: 1,5 dollár

Megjegyzés: Ezek az árak 1 millió feldolgozott token* alapján vannak kiszámítva.

Qwen értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Trustpilot: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Qwenről a valódi felhasználók?

Egy Capterra-felhasználó megosztotta tapasztalatait:

Az Alibaba Cloud egy kiváló felhőalapú platform, amely számos környezethez alkalmazkodik: IaaS, PaaS, SaaS, FaaS stb. Kiváló és hatékony ügyfélszolgálati csapattal és dokumentációval (főként angol nyelven) rendelkezik, így tökéletes termék a felhőalapú számítástechnika kezdőinek.

Az Alibaba Cloud egy kiváló felhőalapú platform, amely számos környezethez alkalmazkodik: IaaS, PaaS, SaaS, FaaS stb. Kiváló és hatékony ügyfélszolgálati csapattal és dokumentációval (főként angol nyelven) rendelkezik, így tökéletes termék a felhőalapú számítástechnika kezdőinek.

👀 Tudta? A jelenlegi generatív AI és más technológiák képesek automatizálni azokat a munkatevékenységeket, amelyek ma a munkavállalók idejének 60–70%-át veszik igénybe.

4. Zhipu AI (A legjobb választás azoknak a kínai vállalkozásoknak, amelyeknek helyi előírásoknak megfelelő, termeléskész AI-ra van szükségük)

via Zhipu AI

A Stepfun kreatív fókuszával ellentétben a Zhipu teljes mértékben a vállalati alkalmazásokra koncentrál: beszélgető AI, tudásmenedzsment és üzleti automatizálás, mindez a kínai nyelv finomságaihoz optimalizálva.

Ha vállalkozása Kínában működik, akkor számtalan megfelelési előírással, adatkezelési törvénnyel és korlátozott helyi támogatással kell szembenéznie. Az országon kívül tárolt modell használata lehetetlen feladat, mivel csapata nem rendelkezik a versenyképességhez szükséges AI eszközökkel.

A Zhipu AI pontosan erre a célra lett kifejlesztve. A Tsinghua Egyetemről kivált vállalat a ChatGLM-et működteti, amely Kína egyik legnépszerűbb beszélgető AI rendszere. A kínai AI programmal kompatibilis, gyártásra kész AI-t biztosít, valamint a helyi támogató infrastruktúrát, amelyre a vállalkozásoknak szükségük van.

A Zhipu AI legjobb funkciói

GLM-4 modellsorozat: A Zhipu legújabb modelljei kiváló teljesítményt nyújtanak a kínai nyelvi feladatok, az érvelés és a kódgenerálás terén.

Vállalati API SLA-kkal: Vállalati szintű API-hozzáférést biztosít, üzemidő-garanciával és dedikált támogatással a szabályozott iparágak számára.

Teljes körű dokumentumszállítás: Natív képesség a nyers parancsok vagy adatok formázott .docx, .pdf és .xlsx fájlokká alakítására, ami funkcionális eszközzé teszi a fájlok létrehozásához.

A Zhipu AI előnyei és hátrányai

Előnyök:

Kész a kínai piacra: A kínai vállalkozások számára szükséges helyi adatelhelyezési és megfelelőségi tanúsítványokkal rendelkezik.

Erős beszélgető AI: A ChatGLM-et kiterjedt felhasználói visszajelzések alapján finomítottuk, így természetes és hatékony párbeszédet eredményez.

Vállalati támogatás és testreszabás: Finomhangolási szolgáltatásokat és dedikált telepítési lehetőségeket kínál, amelyek az open source modellekből hiányoznak.

Hátrányok:

Elsősorban a kínai piacra összpontosít, ezért nemzetközi csapatok számára kevésbé elérhető.

Az üzleti árakért kapcsolatba kell lépni az értékesítési csapattal, ami kevésbé átlátható, mint az önkiszolgáló API-k.

Kevésbé alkalmas olyan csapatok számára, amelyek főként angolul vagy más nyelveken dolgoznak.

Zhipu AI árak

Egyedi árak

Zhipu AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

TrustPilot: Nincs elég értékelés

5. Minimax (A legjobb kreatív csapatok számára, akik AI-generált tartalmakra és hangokra koncentrálnak)

via Minimax

A Minimax a Stepfun elsődleges kreatív riválisa, amely a nyers szövegértelmezésről a csúcskategóriás multimédiás produkcióra helyezi a hangsúlyt. Technológiájuk a népszerű Talkie alkalmazást működteti, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy AI-karakterekkel lépjenek kapcsolatba, bemutatva képességüket a személyiség és a kontextus hosszú beszélgetések során történő megőrzésére.

Középpontjában az ügynökök világa áll – egy olyan tér, ahol az AI szkripteket ír és ehhez illő, természetesen hangzó hanganyagot és fizikaalapú videót generál.

A Minimax legjobb funkciói

Hailuo 2. 3 videomotor: Speciális fizikai szimulációt használ a valósághű megvilágítás, a folyadékdinamika és a komplex mikro-kifejezések kezeléséhez, javítva a generált klipeket.

MiniMax Speech 2. 8: A szöveg-beszéd generáló funkciója kiváló minőségű, természetes hangzású beszédet hoz létre többféle stílusban, ami tökéletes hangalámondáshoz és hangtartalmakhoz.

Karakterkonzisztens beszélgető AI: A modellek úgy lettek kialakítva, hogy konzisztens személyiséget tartsanak fenn, lehetővé téve olyan alkalmazások használatát, mint az AI-társak vagy az interaktív történet karakterek.

A Minimax előnyei és hátrányai

Előnyök:

Erős hang- és audiofunkciók: A szöveg-beszéd minőség termelési szintű tartalmakhoz is alkalmas.

Karaktervezérelt beszélgetés: Az egységes személyiség fenntartásának képessége olyan egyedi alkalmazásokat tesz lehetővé, amelyeket a generikus csevegőrobotok nem tudnak kezelni.

Fogyasztói alkalmazás validálása: A Talkie alkalmazás sikere bizonyítja, hogy technológiájuk a valós világban is működik.

Hátrányok:

Szűk fókusza miatt kevésbé alkalmas analitikai vagy kódolási feladatokra.

Az API-dokumentáció és a fejlesztői források nem feltétlenül olyan átfogóak, mint a nagyobb szolgáltatók esetében.

A piac elsődleges fókusza Kína, ezért a nemzetközi támogatás korlátozott lehet.

Minimax árazás

Starter: 10 USD/hó

Plusz: 20 USD/hó

Max: 50 USD/hó

Minimax értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

TrustPilot: Nincs elég értékelés

6. Moonshot (A legjobb azoknak a csapatoknak, akiknek rendkívül hosszú kontextusra van szükségük a dokumentumok elemzéséhez)

via Moonshot

A nagy nyelvi modellek gyakran korlátozott kontextusablakkal rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy egyszerre csak néhány oldalnyi szöveget tudnak megjegyezni. Ez arra kényszeríti Önt, hogy a dokumentumot darabokra bontsa, azokat egyenként táplálja be az AI-ba, majd összerakja a válaszokat. Nem kell mondanunk, hogy ez a folyamat milyen frusztráló és hibalehetőségekkel teli lehet. És valószínűleg Ön is egyetért azzal, hogy ez eleve meghiúsítja az AI használatának célját.

A Moonshot AI, egy másik kínai AI-szolgáltatás, nagy port kavart azzal, hogy hosszú kontextusablakokat kínál, amelyek több millió token kezelésére képesek, ami több ezer oldalnak felel meg. A Kimi csevegőasszisztensükkel feltölthet egy egész könyvet, és részletes kérdéseket tehet fel, amelyekhez a teljes szöveg megértése szükséges az elejétől a végéig.

A Moonshot legjobb funkciói

Rendkívül hosszú kontextusablakok: Több millió tokenből álló dokumentumok feldolgozása, amely lehetővé teszi teljes könyvek vagy hatalmas kódbázisok elemzését egyetlen lekérdezéssel.

Kimi chat asszisztens: Dokumentumelemzésre és kutatásra optimalizált, kifinomult felület, ahol fájlokat tölthet fel és beszélgetésszerűen kommunikálhat velük.

Dokumentumfeldolgozási képességek: Beépített támogatás különböző fájlformátumokhoz, professzionális tudásmunkához tervezett funkciókkal.

A Moonshot előnyei és hátrányai

Előnyök:

Páratlan kontextushossz: Nincs szükség hosszú dokumentumok felaprózására vagy összefoglalására, ami gyakran információvesztéshez vezet.

Kutatásközpontú kialakítás: Különösen alkalmas tudásmunkások, kutatók és elemzők számára.

Praktikus dokumentum-munkafolyamat: A funkciók a valós dokumentumelemzési igényekre épülnek.

Hátrányok:

Speciális fókusza miatt kevésbé ideális kreatív generáláshoz vagy kódolási feladatokhoz.

Elsősorban a kínai piacon érhető el, ezért a nemzetközi hozzáférés korlátozott lehet.

A rendkívül hosszú dokumentumok feldolgozása lassabb lehet, mint a szokásos lekérdezéseké.

Moonshot árak

Egyedi árak

Moonshot értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Trustpilot: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Moonshotról a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó véleménye a Moonshotról:

A szoftver használatának legnagyobb előnye a könnyen kezelhető felület.

A szoftver használatának legnagyobb előnye a könnyen kezelhető felület.

7. Baichuan (A legjobb megoldás azoknak a kínai vállalkozásoknak, amelyek lokalizált LLM-telepítést igényelnek)

via Baichuan

Szüksége van egy olyan modellre, amely érti a helyi üzleti terminológiát, megfelel az adatkezelési törvényeknek és vállalati szintű támogatást nyújt? A Baichuan Intelligence, egy jelentős kínai keresőmotor, segíthet!

A vállalat olyan LLM-ek fejlesztésére összpontosít, amelyek praktikus kínai vállalati felhasználási esetekre vannak optimalizálva, például ügyfélszolgálat, tudásmenedzsment és belső keresés.

A Stepfun kreatív eszközeitől eltérően ez a termék telepítési lehetőségeket és megfelelőségi funkciókat kínál a Kínában működő vállalatok számára, így megbízható választás azoknak a vállalkozásoknak, amelyek lokalizált, támogatott AI-megoldásra van szükségük.

A Baichuan legjobb funkciói

Baichuan-M3 orvosi érvelés: Egy speciális vertikális modell, amely klinikai vizsgálatok és diagnosztikai pontosság terén felülmúlja az emberi orvosokat.

Hibrid felhőbe telepítés (InfiniCore): Lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy modelleket telepítsenek helyszíni szerverekre és magánfelhőkre

Adaptív hallucinációcsökkentés: Natív, alacsony hallucinációjú architektúrával rendelkezik, amely belsőleg ellenőrzi a tényeket, külső javításokra támaszkodás nélkül.

A Baichuan előnyei és hátrányai

Előnyök:

Vállalati szintű infrastruktúra: Kínai üzleti igényekre tervezett telepítési lehetőségeket és támogatási struktúrákat biztosít.

Kiváló kínai nyelvi optimalizálás: A domain-specifikus feladatokban jobb teljesítményt nyújt, mint az általános többnyelvű modellek.

Gyakorlati üzleti fókusz: A funkciók a valódi vállalati problémák megoldására irányulnak.

Hátrányok:

Korlátozott relevancia a elsősorban Kínán kívül dolgozó csapatok számára

Kevesebb közösségi támogatás, mint a nemzetközileg ismert alternatívákhoz képest

A vállalati árak megtekintéséhez közvetlenül kapcsolatba kell lépnie az értékesítési csapattal.

Baichuan árak

API-alapú árak CNY-ben

Baichuan értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

TrustPilot: Nincs elég értékelés

8. ModelBest (A legalkalmasabb kutatók számára, akik hatékony kis nyelvi modelleket keresnek)

👀 Tudta? A ClickUp AI érettségi felmérése szerint az AI-hez való hozzáférés a munkahelyeken még mindig korlátozott: 36% az embereknek egyáltalán nincs hozzáférése, és csak 14% szerint a legtöbb alkalmazott ténylegesen kipróbálhatja.

Ha a hatalmas méretű és költséges frontier modellek miatt Önnek lehetetlen az AI-kísérletezés, akkor nem Ön az egyetlen. Akár natív chatbotot épít, akár AI-t telepít egy edge eszközre, például mobiltelefonra, a ModelBest MiniCPM modellcsaládjával megoldást kínál.

Ez a kutatásközpontú szervezet a kisebb nyelvi modellek fejlesztésére összpontosít. Ezek elég hatékonyak ahhoz, hogy fogyasztói szintű hardveren futtathatók legyenek, ami hatalmas lehetőségeket nyit meg a nagy költségvetéssel nem rendelkező csapatok számára.

A ModelBest bizonyítja, hogy nem mindig a legnagyobb modellre van szükség a feladat elvégzéséhez, így kiváló nyílt forráskódú alternatíva a hatékony AI iránt érdeklődő kutatók és fejlesztők számára.

ModelBest legjobb funkciói

MiniCPM modellcsalád: Hatékony, kis nyelvi modellek sorozata, amelyek sokkal kevesebb erőforrást igényelnek, mint nagyobb társaik.

Nyílt forráskódú fókusz: A modellek, a képzési kód és a kutatások nyilvánosan elérhetők, ösztönözve a közösségi együttműködést.

Edge telepítési képesség: A modellek elég kicsiek ahhoz, hogy mobil eszközökön vagy más edge telepítési hardverekkel futtathatók legyenek, lehetővé téve A modellek elég kicsiek ahhoz, hogy mobil eszközökön vagy más edge telepítési hardverekkel futtathatók legyenek, lehetővé téve az offline AI és az alacsony késleltetésű alkalmazások használatát.

ModelBest előnyei és hátrányai

Előnyök:

Erőforrás-hatékonyság: Képes AI-modelleket futtathat szerény hardveren, drága infrastruktúra nélkül.

A kutatás átláthatósága: A nyílt forráskódú megközelítés lehetővé teszi a modellek alapos vizsgálatát és tudományos tanulmányozását.

Edge telepítési lehetőségek: Tökéletes azokhoz az alkalmazásokhoz, amelyeket helyileg, felhőkapcsolat nélkül kell futtatni.

Hátrányok:

A kisebb modellek korlátozottak és nem alkalmasak a legösszetettebb gondolkodási feladatokra.

Ez egy kutatásorientált szervezet, amely kevesebb vállalati támogatást nyújt, mint a kereskedelmi szolgáltatók.

A dokumentáció technikai közönségnek szól.

ModelBest árak

Egyedi árak

ModelBest értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

TrustPilot: Nincs elég értékelés

9. Infinigence AI (A legjobb azoknak a csapatoknak, amelyek optimalizált AI-következtetésre és edge-telepítésre szorulnak)

Az Infinigence AI az AI-stack infrastruktúra rétegére összpontosít, és azzal foglalkozik, hogyan lehet nagy teljesítményű modelleket a szokásos költségek töredékéért futtatni. Optimalizálási technikáik drámaian csökkenthetik a felhőalapú számítástechnika költségeit és javíthatják a késleltetést, így valós idejű AI-alkalmazások megvalósítását teszik lehetővé.

Ez megfelelő választás azoknak a technikai csapatoknak, akik az AI bevezetésének operatív oldalával küszködnek.

Az Infinigence AI legjobb funkciói

MxN heterogén infrastruktúra: egy speciális számítástechnikai paradigma, amely lehetővé teszi, hogy egy AI-feladat egyszerre többféle chip-típuson futtatható legyen

Infini-Megrez-Omni modell: 3B paraméterű, eszközön futó modell, amely a legkorszerűbb pontosságot biztosítja a képek és hangok értelmezésében.

FlashDecoding++ motor: Akár háromszoros sebességnövekedést biztosít az LLM dekódoláshoz, lehetővé téve a valós idejű reagálást a beszélgetős alkalmazásokban.

Az Infinigence AI előnyei és hátrányai

Előnyök:

Költségcsökkentés: Az optimalizált következtetés jelentős megtakarítást eredményezhet a nagy volumenű alkalmazások felhőszámláin.

Késleltetés javítása: A gyorsabb válaszok olyan valós idejű felhasználási eseteket tesznek lehetővé, amelyek egyébként lehetetlenek lennének.

Rugalmas telepítés: Az Edge optimalizálás lehetővé teszi az AI futtatását olyan környezetekben, ahol nincs megbízható internetkapcsolat.

Hátrányok:

Ez nem egy komplett megoldás; saját AI-modellt kell hoznia, és rendelkeznie kell a megvalósításához szükséges technikai szakértelemmel.

Az optimalizálás eredményei a modelltől és az alkalmazási esettől függően változhatnak.

Ez kevésbé releváns azoknak a csapatoknak, amelyeknek elsődleges igénye a jobb AI-képességek, nem pedig a jobb telepítési hatékonyság.

Infinigence AI árak

Egyedi árak

Infinigence AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

TrustPilot: Nincs elég értékelés

10. Notion AI (A legjobb azoknak a csapatoknak, akik már használják a Notiont, és integrált AI-támogatást szeretnének)

A Notion AI közvetlenül beágyazza az AI-támogatást abba a munkaterületbe, amelyet már dokumentumok, értekezletjegyzetek és projekttervek kezelésére használ. Nincs szükség új eszközök megtanulására vagy integrációk beállítására. Az AI közvetlenül a felületen található, készen állva arra, hogy segítsen Önnek a Notion oldalakon történő írásban, összefoglalásban és információkeresésben.

Ez azt jelenti, hogy kihagyhatja az önálló modellekhez szükséges integrációs munkát. Mi az ára? Hogy a Notion ökoszisztémához van kötve. Ha pedig munkája több platformra terjed ki, a Notion AI kontextusa a Notionon belülre korlátozódik (ellentétben olyan alternatívákkal, mint a ClickUp, ahol a Brain MAX több alkalmazás kontextusát egy helyre hozza!).

via Notion AI

A Notion AI legjobb funkciói

Kérdések és válaszok a munkaterületén: Tegyen fel kérdéseket, és kapjon válaszokat közvetlenül a Notion oldalairól és adatbázisaiból.

Írási segítség: Készítsen vázlatot, szerkesszen és foglalja össze a tartalmat közvetlenül a Notion oldalon, anélkül, hogy másik eszközre kellene váltania.

Automatikus kitöltés tulajdonságok: A weboldal tartalma alapján automatikusan kitölti az adatbázis mezőket, ami csökkenti a kézi adatbevitel szükségességét.

A Notion AI előnyei és hátrányai

Előnyök:

Nincs szükség integrációra: az AI azonnal használható, ha már Notion-felhasználó vagy.

Kontextusérzékeny válaszok: A válaszok relevánsak, mert a tényleges dokumentumaiból származnak.

Zökkenőmentes munkafolyamat: az AI-segítség pontosan ott áll rendelkezésre, ahol már dolgozik.

Hátrányok:

A Notion ökoszisztémára korlátozódik, és nem fér hozzá más eszközök információihoz.

Az AI képességei az írásra és a tudás visszakeresésére összpontosítanak, nem pedig a komplex érvelésre vagy generálásra.

Notion árak

Ingyenes csomag: Korlátozott AI próba

Plusz: 12 USD/hó személyenként + korlátozott AI próba

Üzleti: 24 USD/hó/fő

Vállalati: Egyedi árak

Notion AI értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2500 értékelés)

TrustPilot: 2,5/5 (több mint 200 értékelés)

Mit mondanak a Notion AI-ról a valódi felhasználók?

Egy Capterra-felhasználó megosztotta tapasztalatait:

A testreszabható munkaterület minden rendben tart, a Q&A AI funkció pedig segít gyorsan megtalálni az információkat, így időt takaríthatok meg a mozgalmas napokon.

A testreszabható munkaterület minden rendben tart, a Q&A AI funkció pedig segít gyorsan megtalálni az információkat, így időt takaríthatok meg a mozgalmas napokon.

Válassza ki a megfelelő AI-t a tényleges munkafolyamatához

A Stepfun AI alternatívájának kiválasztása nem arról szól, hogy megtalálja a ranglistán a „legjobb” modellt. Arról szól, hogy kiválassza a megfelelő eszközt a csapata által elvégzendő feladathoz. Az opciók néhány egyértelmű kategóriába sorolhatók.

Fejlesztőknek: Ha rendelkezik technikai csapattal és egyedi AI-alkalmazásokat szeretne készíteni, az olyan nyílt forráskódú modellek, mint a DeepSeek, a Qwen és a ModelBest hihetetlen rugalmasságot és költségkontrollt kínálnak.

Kínai vállalkozások számára: Ha Kínában működik, olyan szolgáltatók, mint a Zhipu AI és a Baichuan, lokalizált, megfelelőségi követelményeknek megfelelő megoldásokat kínálnak a szükséges vállalati támogatással.

Speciális feladatokhoz: Ha speciális igénye van, például hangtartalom generálása vagy hatalmas dokumentumok elemzése, akkor a Minimax és a Moonshot speciális eszközök pontosan ezekre a felhasználási esetekre lettek kifejlesztve.

Ha azonban csapata nem szeretne AI-szakértővé válni, van egy másik megoldásunk. Az önálló AI-modellek problémája, hogy több munkát jelentenek – egy újabb eszközt kell kezelnie, kontextussal kell ellátnia, és manuálisan kell áthelyeznie az információkat. A natív AI-vel rendelkező konvergens AI-munkaterület megoldja ezt a problémát.

A mindennapi eszközeibe beépített AI, amely már ismeri a projektjeit, dokumentumait és munkafolyamatait, segít gyorsabban dolgozni, anélkül, hogy többletmunkát okozna. Ahelyett, hogy több munkát teremtene, elkezdi kezelni a feladatokat az Ön helyett.

Kezdje el ingyenesen a ClickUp használatát, és nézze meg, hogyan gyorsíthatja fel munkáját a beágyazott, kontextusfüggő AI.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

A Stepfun AI egy kínai mesterséges intelligencia vállalat, amely videógenerálásra és nagy nyelvi modellekre specializálódott. A csapatok gyakran keresnek alternatívákat a Kínán kívüli hozzáférési korlátozások, a szövegértelmezéshez hasonló különböző AI-képességek iránti igény vagy az adatrezidenciára vonatkozó követelmények miatt.

Az AI-modellszolgáltatók alapmodelleket kínálnak egy API-n keresztül, amelyet a fejlesztők egyedi alkalmazások készítéséhez használnak. Az AI-alapú munkaplatformok, mint például a ClickUp, közvetlenül beágyazják az AI-t a termelékenységi eszközökbe, így technikai integráció nélkül is segítséget nyújtanak a munkafolyamatában.

Ez attól függ. Az olyan nyílt forráskódú modellek, mint a Qwen és a DeepSeek, letölthetők és bárhol futtathatók a saját infrastruktúráján. A kínai szolgáltatók felhőalapú API-jai azonban késleltetési, megfelelőségi vagy hozzáférési problémákat okozhatnak a nemzetközi csapatok számára, ezért érdemes ellenőrizni az adatok tárolási helyét és a régióra vonatkozó támogatási irányelveket.

Nem technikai csapatok számára a ClickUp a legjobb választás, mert közvetlenül a munkaterületen belül biztosít AI-támogatást. Nincs szükség API-integrációra vagy prompt engineeringre, így kontextusérzékeny AI-t kap, amely megérti a munkáját anélkül, hogy bármit is építenie kellene.