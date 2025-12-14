A 13 legjobb AI eszköz a generatív motoroptimalizáláshoz (GEO) [év]

Talán azt gondolja, hogy márkája mindenhol kereshető... amíg meg nem kérdezi a ChatGPT-t, és a neve soha nem jelenik meg. Ez egy ébresztő jelzés Önnek, mint marketingesnek.

Mivel a generatív AI keresőmotorok, mint a ChatGPT, a Perplexity és a Gemini, az első helyekké válnak, ahová az emberek válaszokért fordulnak, a hagyományos SEO már nem feltétlenül elegendő. Márkájának is megjelenni kell az AI válaszokban a felhasználói lekérdezésekre. A generatív motoroptimalizáló (GEO) eszközök segítenek megérteni, hogy a nagy nyelvi modellek (LLM-ek) hogyan értelmezik, idézik és jelenítik meg tartalmát. De nem minden GEO eszköz ugyanazt csinálja. Egyesek nyomon követik, hol és milyen gyakran idézik Önt az AI platformokon. Mások segítenek strukturálni tartalmát, hogy az AI pontosabban tudja értelmezni.

Ebben a bejegyzésben 13 GEO eszközt mutatunk be, amelyek célja, hogy megfejtsék, hogyan dolgozzák fel az AI keresőmotorok a tartalmát.

Gyors módszert keres a legjobb generatív motoroptimalizáló eszközök megtalálásához, a funkciók, az árak és az ideális felhasználási lehetőségek összehasonlításához? Ez a táblázat kiváló referenciaforrásként szolgál.

Eszköz neve Főbb jellemzők Legalkalmasabb Árak* Peec AI Több motoros prompt követés, versenytársak benchmarkjai és platformfüggetlen láthatósági elemzések Közepes méretű csapatok, akik megfizethető GEO-elemzéseket szeretnének Egyedi árazás BrightEdge Vállalati szintű SEO és AI szándékelemzés, oldal- és tartalomoptimalizálás, munkafolyamat-irányítópultok A nagyvállalatoknak skálázható SEO-intelligenciára van szükségük Egyedi árazás Conductor Hasznos SEO és AI láthatósági irányítópultok, tartalomállapot-figyelés, vállalati integrációk Ügynökségek és nagy márkák, amelyek komplex SEO és GEO tevékenységeket végeznek Egyedi árazás Otterly. AI Márkaemlítések nyomon követése a ChatGPT, Gemini, Perplexity, sentiment és kulcsszó-promptok segítségével A márka és a márkaemlítések láthatóságát előtérbe helyező márkák Havi 29 dollártól Semrush ChatGPT/Perplexity rangsor követés, érzelmek felkeltése, SEO és GEO eszközkészlet integráció SEO-csapatok terjeszkednek az AI-keresés láthatóságában A csomag ára felhasználónként havi 199 dollártól kezdődik. Scrunch AI Prompt-szintű monitorozás, automatizált CSV-export, alapvető pontozás és márka-követés Kis- és közepes méretű marketingcsapatok, amelyek az AI-alapú márkaépítésre koncentrálnak A csomagok ára 300 dollártól kezdődik havonta. AthenaHQ GEO-központú elemzés, hangulat, versenytársak nyomon követése, prompt volumen szabályozás és akcióközpont Közepes és nagy márkák mesterséges intelligencia láthatósági stratégiájának bővítése A csomag ára havi 295 dollártól kezdődik. Rankscale Hitelalapú promptkövetés, AI-crawler-elemzések és ismeretlen versenytársak felismerése Ügynökségek vagy márkák, amelyek nagyon részletes GEO-adatokra van szükségük A csomag ára havi 20 dollártól kezdődik. Mangools AI Search Grader AI keresési pontszám a GPT-4o, Gemini, DeepSeek és Perplexity rendszerekben; alapvető prompt betekintés Kis csapatok, akik a GEO-tudatosság alapjait fedezik fel Ingyenes próba, a csomag ára 24,5 dollár/hó Profound Beszélgetés-felfedező, érzelem-térkép, keresőrobot-ellenőrzés és BI-integrációk Mélyreható GEO-elemzésekre szoruló vállalati márkák A csomag ára 99 dollár/hó Surfer SEO Valós idejű tartalomszerkesztő, SERP Analyzer, auditok, téma tervező, JSON‑LD generálás A tartalomcsapatok ötvözik a SEO- és GEO-barát írást A csomag ára felhasználónként havi 99 dollártól kezdődik. MarketMuse Témamodellezés, tartalomleltár-értékelés, összefoglaló generálás, hiányosságok feltárása és Connect linkelő funkció SEO/tartalomcsapatok, amelyek nagy szerkesztői folyamatokat kezelnek Ingyenes csomag elérhető, egyedi árazás HubSpot AI Search Grader Azonnali márkaérzékenység és hangfekvés a GPT‑4o, Perplexity és Gemini eredményeiben Márkák, amelyek gyors AI-láthatósági pillanatképet szeretnének Teljesen ingyenes, bejelentkezés vagy fiók létrehozása nélkül.

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

A hagyományos keresőmotorokhoz hasonlóan az AI keresőmotorok is több mozgó alkatrészből állnak. A legjobb eszközök a folyamat minden szintjén segítenek. Íme, mire érdemes elsősorban figyelni.

Kövesse nyomon a prompt szintű láthatóságot: Keressen olyan eszközöket, amelyekkel nyomon követheti, hol jelenik meg (vagy nem jelenik meg) márkája a ChatGPT, Perplexity, Gemini és más AI-motorokban. A legjobbak megmutatják a rangsorolási pozíciót, a gyakoriságot és a hivatkozások kontextusát.

Hasonlítsa össze a versenytársak teljesítményét: A generatív motoroptimalizáló GEO eszköznek meg kell mutatnia, hogy versenytársai milyen gyakran jelennek meg az AI által generált válaszokban, és milyen típusú lekérdezésekre reagálnak. Ez segít azonosítani a tartalmi lehetőségeket és a felhasználói szándékok közötti hiányosságokat.

Optimalizálja a tartalmat az AI értelmezéséhez: Válasszon olyan eszközöket, amelyek prompt-stílusú megfogalmazásokat és szemantikai klasztereket jelenítenek meg az AI modellek számára, hogy azok elemezzék és megjelenítse a tartalmát. Ez magában foglalja a kulcsszó-kutatás fejlődő formáit is – nem csak azt azonosítja, hogy a felhasználók mit keresnek, hanem azt is, hogy hogyan kérdezik meg.

Hivatkozások és hangulat elemzése: Keressen olyan GEO platformokat, amelyek lebontják, hogy az AI keresési eredmények hogyan hivatkoznak a márkájára – függetlenül attól, hogy linkelnek-e Önhöz, összefoglalják-e vagy figyelmen kívül hagyják-e. Plusz pont, ha tartalmaz hangulatelemzést és domain tekintély pontszámot.

Támogassa a többmodellű nyomon követést: Győződjön meg arról, hogy az eszköz több AI-motor teljesítményét is nyomon követi. A leghasznosabb eszközök egységes képet adnak az AI-platformokon való láthatóságáról.

Ismerje meg az AI-crawler viselkedését: Egyes vállalati eszközök azt is megmutatják, hogy az AI-botok hogyan érnek el és értelmezik webhelyét – ez hasznos lehet a technikai SEO, a sémaválidálás és annak biztosítása szempontjából, hogy tartalma LLM-ek által feldolgozható legyen.

Gyakori láthatósági frissítések: Mivel az AI által generált válaszok gyorsan változnak, a rangsorokat és említéseket naponta (vagy szinte valós időben) frissítő eszközök megbízhatóbbak a gyors figyelemmel kísérés és döntéshozatal szempontjából.

🧠 Tényellenőrzés: A hagyományos SEO-eredményektől eltérően az AI által generált válaszok gyorsabb kontextust és egyértelműbb válaszokat nyújtanak. Valójában a felhasználók 41%-a ma már olyan eszközökhöz fordul, mint a ChatGPT, hogy közvetlenebb, mélyebb információkat kapjon, és minden harmadik felhasználó generatív AI-ra támaszkodik, amikor online válaszokat keres.

Akár tartalommarketinges, SEO-vezető vagy startup-alapító, ezek a GEO-eszközök olyan betekintést és prompt-szintű adatokat nyújtanak, amelyek a hagyományos keresőmotor-optimalizálási platformokból hiányoznak.

1. Peec AI

via Peec AI

A Peec AI mesterséges intelligencia alapú keresési elemzéseket kínál azoknak a marketingcsapatoknak, amelyek meg akarják érteni és javítani szeretnék láthatóságukat a generatív keresési platformokon. A prompt szintű elemzéseknek köszönhetően nem kell találgatnia, hogy tartalmát idézik-e a felhasználói lekérdezésekben.

A Peec pontosan megmutatja, mikor, hol és milyen gyakran említik márkáját az AI által generált válaszokban. Átfogó képet kap márkájának jelenlétéről a valódi felhasználói lekérdezésekre adott válaszokban.

Figyelemmel kísérheti versenytársait, nyomon követheti az időbeli változásokat, és exportálhatja az eredményeket, hogy finomítsa GEO stratégiáját. Ezenkívül, hogy eredményeit közvetlenül beépíthesse elemzési platformjába, letöltheti az összes láthatósági és prompt adatot CSV vagy API export formátumban.

A Peec AI legjobb funkciói

Nézze meg, mikor és hol jelenik meg márkája az AI-keresésben és az áttekintésekben a prompt szintű márka-nyomon követés segítségével.

Hasonlítsa össze teljesítményét közvetlenül a versenytársakéval az AI-modellekben.

Valós idejű riasztásokkal értesülhet arról, amikor márkája megjelenik vagy eltűnik az AI által generált válaszokból.

A Peec AI korlátai

A Peec AI nem kínál megvalósítható ajánlásokat, mint például a sémamarkup vagy az idézetek javítása.

Peec AI árak

Egyedi árazás

Peec AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a valódi felhasználók a Peec AI-ről?

Íme egy G2-es értékelés:

Könnyen használható, a beállítása rendkívül gyors, azonnali betekintést kap, és végre olyan adatokat szerez, amelyekkel jobban megértheti, hol és hogyan említik márkáját az LLM-ekben. Az tetszik, hogy láthatom az idézett URL-eket is. Nagyon hasznos, hogy megértsem, hogyan optimalizálhatom ezt a promptot.

Könnyen használható, a beállítása rendkívül gyors, azonnali betekintést kap, és végre olyan adatokat szerez, amelyekkel jobban megértheti, hol és hogyan említik márkáját az LLM-ekben. Az tetszik, hogy láthatom az idézett URL-eket is. Nagyon hasznos, hogy megértsem, hogyan optimalizálhatom ezt a promptot.

👀 Tudta? A felhasználók közel 80%-a ma már legalább a kereséseinek 40%-ában generatív összefoglalókra (zero click results) támaszkodik. Ez a változás felforgatta a hagyományos keresési viselkedést, és 15-25%-os csökkenést eredményezett az organikus webes forgalomban.

🎥 Nézze meg: Hogyan lehet olyan marketing stratégiát kidolgozni, amely valóban működik?

2. BrightEdge

via BrightEdge

A BrightEdge egy vállalati szintű SEO és tartalomteljesítmény-platform, amelyet több webhelyből álló digitális ökoszisztémákat kezelő csapatok számára terveztek. A hagyományos SEO eszközök az egész életciklust lefedik – a kulcsszavak felfedezésétől a oldaloptimalizálásig, a rangsor követéséig és a teljesítményjelentésekig.

A GEO képességeinek középpontjában a BrightEdge Insights áll, egy AI-alapú motor, amely milliárdnyi webes és keresési adatpontot elemez, hogy nagy hatással bíró tartalmi lehetőségeket fedezzen fel. Valós idejű trendeket, figyelmeztetéseket és optimalizálási intézkedéseket jelenít meg. Ezek az információk segítenek abban, hogy gyorsabban reagáljon az AI-vezérelt keresési viselkedés változásaira.

A BrightEdge emellett a Copilotot is kínálja az AI-támogatott metaadatok generálásához, valamint a DataMindot a keresési szándék és az elkötelezettség mintázatainak felismeréséhez. Az AI Visibility Tracking segítségével figyelemmel kísérheti márkája jelenlétét a Google AI-vezérelt keresőmotorjában.

A BrightEdge legjobb funkciói

A ContentIQ segítségével nagy léptékben ellenőrizheti a webhely állapotát, hogy felismerje a technikai SEO-problémákat.

Optimalizált metaadatok generálása a BrightEdge Copilot segítségével

Egy kattintással használható sablonokkal készíthet irányítópultokat a program teljesítményéhez, a vásárlói útvonalhoz, a versenykörnyezethez és egyebekhez a Storybuilder segítségével.

A BrightEdge korlátai

Jelenleg a Google AI Overviews (SGE) funkcióját támogatja, és nem kínál mélyreható nyomon követést más AI keresőalgoritmusok esetében.

BrightEdge árak

Egyedi árazás

BrightEdge értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (690+ értékelés)

Capterra: 4. 1/5 (40+ értékelés)

Mit mondanak a BrightEdge-ről a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

A BrightEdge egy hatékony SEO-platform, amely mélyreható betekintést és adatalapú ajánlásokat kínál az online láthatóság növelése érdekében.

A BrightEdge egy hatékony SEO-platform, amely mélyreható betekintést és adatalapú ajánlásokat kínál az online láthatóság növelése érdekében.

📮 ClickUp Insight: Nemrégiben kiderült, hogy a tudásmunkások körülbelül 33%-a naponta 1–3 embernek küld üzenetet, hogy megszerezze a szükséges információkat. De mi lenne, ha minden információ dokumentálva és könnyen elérhető lenne? A ClickUp Brain AI Knowledge Manager segítségével a kontextusváltás már a múlté. Egyszerűen tegye fel a kérdést közvetlenül a munkaterületéről, és A ClickUp Brain lekérdezi az információkat a munkaterületéről és/vagy a csatlakoztatott harmadik féltől származó alkalmazásokból!

3. Conductor

via Conductor

A Conductor weboldal-optimalizáló és intelligencia platformként indult. Most, a Conductor AI segítségével, a platform intelligens automatizálást vezetett be alapvető munkafolyamataiba, így gyorsabb és skálázhatóbb megközelítést kínál a tartalom és a keresési stratégia terén.

Az AI-alapú tartalomkészítő eszköz turbózza a termelékenységét azáltal, hogy kulcsszóalapú tartalmi összefoglalókat generál, automatizálja az oldalon belüli optimalizálási feladatokat, és a valós keresési szándékadatok alapján feltárja a kialakuló trendeket.

A Conductor olyan eszközökkel is integrálható, mint a DeepCrawl és az Adobe, így egyetlen ökoszisztémában teszi lehetővé a technikai SEO-t, a tartalom munkafolyamatokat és a jelentéstételt.

A Conductor nem kínál mélyreható prompt-szintű nyomon követést vagy részletes láthatóságot olyan AI-motorokban, mint a ChatGPT vagy a Perplexity. De segít a csapatoknak a világosság, a struktúra és a relevancia finomításában – ezek azok a tulajdonságok, amelyeket az AI-modellek és a keresőmotorok eredményoldalai következetesen előtérbe helyeznek, amikor kiválasztják, mit jelenítenek meg a válaszokban.

A Conductor legjobb funkciói

Az AI Topic Map segítségével intelligensen térképezheti fel a témák hiányosságait, amely a tartalmakat témakörök szerint csoportosítja, és megmutatja, hol hiányoznak stratégiai tartalmak.

Kövesse nyomon az említéseket, hivatkozásokat, és ismerje meg a márka megítélését az AI-válaszokban az AI Search Performance segítségével.

Tárolja márkája hangját, hangnemét, árnyalatait, személyiségeit, termékinformációit és egyéb fontos megfelelőségi irányelveket a ContentProfiles-ban.

A Conductor korlátai

Nem foglalkozik a nagy nyelvi modellek (LLM-ek) viselkedési logikájával, és nem szabja testre az AI-értelmezéshez kapcsolódó ajánlásokat.

A Conductor árai

Egyedi árazás

Conductor értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (450+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (30+ értékelés)

Mit mondanak a Conductorról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

Az eszköz részletes információkat nyújt az optimalizálásról, tetszik a világos és intuitív felülete. Az elemzési eredményei gyorsak és átfogóak, nagyon jó eszköz a változások nyomon követésére. Ez lehetővé tette számomra, hogy jobban megértsem a weboldalak teljesítményét.

Az eszköz részletes információkat nyújt az optimalizálásról, tetszik a világos és intuitív felülete. Az elemzési eredményei gyorsak és átfogóak, nagyon jó eszköz a változások nyomon követésére. Ez lehetővé tette számomra, hogy jobban megértsem a weboldalak teljesítményét.

⭐️ Bónusz: Próbálja ki a ClickUp BrainGPT-t, hogy új szintre lépjen az AI-alapú GEO használatában! A ClickUp BrainGPT fejlett generatív AI-t használ, hogy felgyorsítsa a SEO-munkafolyamat minden szakaszát, a kutatástól és tervezéstől a tartalomkészítésig és optimalizálásig. Mi teszi a BrainGPT-t forradalmian új megoldássá a SEO és a GEO területén? Természetes nyelvi utasítások segítségével azonnal létrehozhat és optimalizálhat tartalmakat, összefoglalókat és vázlatokat, így kiváló minőségű, keresőmotorok számára optimalizált anyagokat hozhat létre. Használhat több prémium modell LLM-et a ChatGPT, Claude, Gemini és mások közül.

Elemezze és foglalja össze a nagy mennyiségű adatot vagy a versenytársak tartalmát, így hasznos információkat kaphat generatív SEO- vagy GEO-stratégiáihoz.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, mint például a kulcsszó-kutatás, a tartalom csoportosítása és a belső linkek javaslatai, így racionalizálva az optimalizálási munkafolyamatot.

Központosítsa az összes GEO-val kapcsolatos dokumentumot, kutatást és feladatot, hogy könnyebben kereshet, rendszerezhet és együttműködhet a csapatával. Váltson a legjobb AI modellek között a ClickUp-on belül a BrainGPT segítségével.

4. Otterly. AI

Az Otterly AI mesterséges intelligencia keresőmotor-optimalizáló eszköz segít abban, hogy releváns maradjon az új keresőplatformok számára, mivel prompt szintű intelligenciára lett tervezve.

A Brand Visibility Index egy saját fejlesztésű mutató, amely pontszámmal értékeli jelenlétét a vezető AI-motorokban, mint például a ChatGPT, a Perplexity, a Gemini és a Claude. Az Otterly Link Citations Analysis szolgáltatást is kínál, amely megmutatja, hogy közvetlenül hivatkoznak-e Önre, vagy csak átfogalmaznak, és hogy ezek a linkek milyen gyakran növelik a láthatóságot.

Emellett domain rangsorolást és elemzéseket is kap, amelyekből megtudhatja, hogyan teljesít webhelye a versenytársakhoz képest az AI-vezérelt válaszok tekintetében. Ezeknek az adatoknak a segítségével összehasonlíthatja a teljesítményt prompt, téma és forrás hitelessége szerint. Mindez rendszeresen frissül egy tiszta, intuitív irányítópulton, hogy segítsen Önnek marketing tervének kidolgozásában.

Otterly. Az AI legjobb funkciói

Végezzen AI kulcsszó-kutatást, hogy felfedezze azokat a releváns parancsokat, amelyeket a közönsége az AI keresőmotorokban használhat.

Figyelje a keresési parancsok láthatóságát az AI-platformokon

Futtasson GEO-auditokat, hogy felmérje márkája erősségeit, felismerje versenytársait, és értékelje a legfontosabb taktikákat, mint például a digitális PR, az oldalon található tartalom és a felhasználók által generált tartalom teljesítménye az AI-keresésben.

Otterly. Az AI korlátai

Az Otterly nem segít javítani vagy átalakítani a tartalmát az AI jobb olvashatósága vagy idézési potenciálja érdekében.

Otterly. AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Otterly. AI árak

Lite: 29 USD/hó

Alapcsomag: 189/hónap

Pro: 989/hó

Mit mondanak a valódi felhasználók az Otterly. AI-ról?

Íme egy G2-es értékelés:

Nagyon tetszik, hogy ez az eszköz milyen intuitív és célzott – gyorsan megvalósítható javaslatokat ad, és azokat felhasználóbarát módon jeleníti meg.

Nagyon tetszik, hogy ez az eszköz milyen intuitív és célzott – gyorsan megvalósítható javaslatokat ad, és azokat felhasználóbarát módon jeleníti meg.

🧠 Érdekesség: A Boston Dynamics Atlas nevű humanoidja egy élő bemutató során váratlanul leugrott a színpadról, miután megbotlott egy reflektorban. A közönség állítólag kollektív „oof” kiáltást hallatott, és Atlas inkább tántorgott, mintsem elegánsan visszasétált a színpad közepére.

📚 További információ: SEO célok és célkitűzések

5. Semrush

via Semrush

A Semrush 2008-ban kulcsszó- és versenytárs-kutatási eszközként jött létre, és ma már a SEO-szakemberek kedvelt platformja. Eredetileg a SERP-láthatóságra és a visszalinkelések nyomon követésére összpontosított, de mára egy teljes körű tartalommarketing-csomaggá bővült.

Vállalati szinten a Semrush Enterprise AIO lehetővé teszi a márka szintű mutatók AI-alapú felfedezését. Az AI Overview nyomon követése pontosan megmutatja, mikor jelenik meg a tartalma a Google összefoglaló blokkjaiban, mely versenytársakat idéznek, és milyen keresési szándék váltja ki a felvételét.

Ha marketingcsapata már használja a SEMrush SEO és kulcsszó-eszköztárait, a GEO funkcióval nyomon követheti az AI által generált jelenlétet is.

A Semrush legjobb funkciói

Mérje meg a hangfokozatot, hogy lássa, milyen gyakran szerepel márkája az első helyen az AI által generált válaszokban a versenytársakhoz képest.

Elemezze a különböző domainok versenytársait az Organic Research és a Market Explorer segítségével, hogy felfedezze stratégiájuk erősségeit és lehetőségeit.

Figyelje a trendeket, hogy megállapítsa, az AI-válaszokban való említései idővel növekednek vagy csökkennek-e.

A Semrush korlátai

A fejlett GEO funkciók (például a Share of Voice és a Prompt Trends) jelenleg csak az Enterprise AIO ügyfelek számára elérhetők.

Semrush árak

Pro: 199 USD/hó

Guru: 299 USD/hó

Üzleti: 549 USD/hó

Semrush értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 2600 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2200 értékelés)

Mit mondanak a Semrush-ról a valódi felhasználók?

Íme egy Capterra-áttekintés:

Összességében a Semrush-szal kapcsolatos tapasztalataim pozitívak voltak, köszönhetően a részletes elemzéseknek és az integrációknak. Nagyon alaposan meg tudtam vizsgálni az egyes oldalak és versenytársaim rangsorolását, SERP-jeit és kulcsszó-optimalizálását.

Összességében a Semrush-szal kapcsolatos tapasztalataim pozitívak voltak, köszönhetően a részletes elemzéseknek és az integrációknak. Nagyon alaposan meg tudtam vizsgálni az egyes oldalak és versenytársaim rangsorolását, SERP-jeit és kulcsszó-optimalizálását.

📚 További információ: A legjobb Semrush alternatívák a SEO javításához

6. Scrunch AI

via Scrunch AI

Weboldal üzemeltetőként mindig is fontos volt, hogy a Google-on megtalálható legyen, de manapság ugyanolyan fontos, hogy az AI-asszisztensek hivatkozhassanak rá. Az AI-keresés ma az egyik leggyorsabban növekvő fogyasztói felhasználási eset a történelemben, és azok a felhasználók, akik a ChatGPT vagy a Perplexity válaszaira kattintanak, általában képzettebbek és nagyobb valószínűséggel konvertálnak.

Ez egy kritikus kérdés az AI tartalommarketingben való felhasználásában, amellyel a Scrunch AI foglalkozik. A ChatGPT prompt szintű adataival hozzáférhet a hangulathoz, a rangsorhoz és az idézetek gyakoriságához. Ezek az információk segítenek számszerűsíteni az AI hangerejét és finomítani a tartalmi stratégiát az AI-vezérelt keresőmotorok által megjelenített tartalmak alapján.

A Scrunch Agent Experience Platform (AXP) egy egyedülálló funkció, amely párhuzamos, AI-kompatibilis verziót hoz létre webhelyéről. Ez láthatatlanul jelenik meg az AI-ügynökök számára, LLM-ekre van optimalizálva, és az Ön forrásaihoz van rendelve.

A Scrunch AI legjobb funkciói

Tegye láthatóvá a források hivatkozásait azáltal, hogy azonosítja, mely harmadik fél domainjeit használják az AI rendszerek a márkájára való hivatkozáshoz, kiemelve a hiteles forrásokat az elavult vagy félrevezető forrásokkal szemben.

Háromnaponta frissítse a láthatósági adatokat, és szinte valós időben kapjon betekintést abba, hogyan jelenik meg márkája az AI-rendszerek fejlődésével.

Támogassa az ügynökségek munkafolyamatait tömeges prompt feltöltésekkel, bemutatásra kész marketing irányítópultokkal és partnereszközökkel az Ügynökségi Partnerprogramon keresztül.

A Scrunch AI korlátai

A Scrunch szimulálja, hogyan érzékelik az ügynökök a tartalmát, de nem rendelkezik technikai SEO eszközökkel a sémaproblémák, a feltérképezési blokkok vagy az LLM indexelési problémák diagnosztizálásához.

Scrunch AI árak

Kezdő csomag: 300 USD/hó

Növekedés: 500 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Scrunch AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Scrunch AI-ról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

A Scrunch folyamatosan új funkciókat bocsát ki, amelyekkel más eszközök gyakran nem tudnak versenyezni. Ezeket az új kiadásokat az ügyfelek igényei alapján fejlesztik ki – ha Önnek van Scrunch-ja és szeretne egy bizonyos funkciót, akkor nagy valószínűséggel megvalósíthatják azt. Felülmúlja a hasonló generatív motorelemzőket/nyomkövetőket.

A Scrunch folyamatosan új funkciókat bocsát ki, amelyekkel más eszközök gyakran nem tudnak versenyezni. Ezeket az új kiadásokat az ügyfelek igényei alapján fejlesztik ki – ha Önnek van Scrunch-ja és szeretne egy bizonyos funkciót, akkor nagy valószínűséggel megvalósíthatják azt. Felülmúlja a hasonló generatív motorelemzőket/nyomkövetőket.

🧠 Tudta? A Google első oldalán való megjelenés szoros összefüggésben áll (kb. 0,65) az LLM-ek által való említéssel, míg a Bing-en való jó helyezés is fontos, bár kissé kisebb mértékben.

7. AthenaHQ

via AthenaHQ

A korábbi Google-mérnökök által létrehozott AthenaHQ a gyors intelligenciára összpontosít nagy léptékben. Nyomon követi a márka említéseit, a hangulatot, a gyors adatokat és a tartalmi hiányosságokat a különböző platformokon. Ezenkívül egységes irányítópultot kínál, amely egyesíti az elemzéseket és a hasznosítható betekintéseket.

Az Athena különlegessége a Prompt Volume irányítópult és a Monitoring eszközök, amelyek pontosan megmutatják, hol említik Önt, milyen gyakran, és hogyan változik ez az idő múlásával.

Az Action Center ezután konkrét javításokat javasol, például elhanyagolt témák megcélzását, az oldal szerkezetének módosítását vagy a versenytársak előnyeire való reagálást.

Az AthenaHQ legjobb funkciói

Használja az Athena saját fejlesztésű Query Volume Estimation Model (lekérdezési volumenbecslési modell) eszközét a lekérdezések volumenének becsléséhez, a trendek azonosításához és a régióalapú elemzéshez.

Az Action Center segítségével azonosíthatja az AI tudásbeli hiányosságait, és szűkített piaci szegmensére szabott konkrét információkat szerezhet.

Kövesse nyomon az AI-idézeteket, figyelje a versenytársakat és a földrajzi adatokat globálisan az Athena Monitoring segítségével.

Az AthenaHQ korlátai

Az Athena nem rendelkezik kulcsszó-kutatási, SERP-elemzési vagy technikai SEO funkciókkal.

AthenaHQ árak

Starter: 295 USD+/hó

Vállalati: Egyedi árazás

AthenaHQ értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az AthenaHQ-ról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

A műszerfalak intuitívak, és hihetetlenül könnyű volt integrálni őket a meglévő rendszereinkbe.

A műszerfalak intuitívak, és hihetetlenül könnyű volt integrálni őket a meglévő rendszereinkbe.

👀 Tudta? A prompt engineeringben a token optimalizálás nem csak a modell korlátainak betartásáról szól, hanem a világosság és a pontosság növeléséről is. Az olyan technikák, mint az utasításokkal való vezetés, a kontextus és a feladat szétválasztása, valamint a tölteléknyelv eltávolítása segítenek az AI modelleknek abban, hogy fókuszáltabb és költséghatékonyabb válaszokat generáljanak.

⚡ Sablonarchívum: Unod már az üres oldal szindrómát, amikor AI eszközöket használsz? Az AI prompt sablonok kiküszöbölik a találgatásokat, és segítenek jobb, gyorsabb eredményeket elérni a ChatGPT, a Claude és más LLM-ek segítségével – függetlenül attól, hogy tartalmat írsz, stratégiát tervezesz vagy elemzést futtatsz.

8. Rankscale

via Rankscale

A RankScale olyan ügynökségek és tanácsadók számára készült, akik több ügyfél AI-keresési teljesítményét kezelik. Az egy márkát követő eszközökkel ellentétben ez egyetlen fiókban több márka láthatóságát is követi, így hasznos lehet több ügyfél webhelyét kezelő marketing- és SEO-ügynökségek számára.

SEO ügynökségi szoftverként a Rankscale nyomon követi jelenlétét a ChatGPT, Perplexity, Gemini, Claude, DeepSeek, xAI Grok és Microsoft Copilot platformokon. Azonnali szintű adatokat kap arról, hogy mikor, hol és hogyan jelenik meg márkája (vagy ügyfele márkája) az AI által generált eredményekben.

Az ingyenes AI Search Visibility and Ranking Analysis funkció átkutatja webhelyét, AI segítségével generálja a közönsége által feltehető kérdéseket, majd ezeket a lekérdezéseket élő AI-motorokon futtatja. Azonnal képet kap arról, hogy mennyire látható és mennyire helyettesíthető a márkája az AI-felfedezési rétegben.

A Rankscale legjobb funkciói

Összesítse márkája teljesítményét, hivatkozási adatait és érzelemelemzését egy dinamikus marketing irányítópulton.

Kövesse nyomon a legfontosabb mutatókat, mint például a láthatósági pontszám, az érzelmi említések, az idézetek, az átlagos pozíciók és az AI-jelenlét észlelési aránya.

Szerezzen átfogó értékelést webhelye felkészültségéről, részletes bontással a webhely felkészültségéről.

A rangsorolási korlátozások

A RankScale eredményeket mutat, de nem értelmezi a modell viselkedését és nem javasol taktikai fejlesztéseket.

Rankscale árak

Alapvető funkciók: 20 USD/hó

Pro: 99 USD/hó

Vállalati: 780 USD/hó

Rankscale értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

📌 Amit még tudnia kell: Az AI láthatóságának nyomon követése csak a feladatok felének elvégzése – a végrehajtáshoz strukturált munkafolyamatokra van szükség. Akár több tucat oldalt frissít prompt szintű fejlesztések érdekében, akár többfunkciós GEO-tevékenységeket koordinál, elengedhetetlen, hogy rendelkezzen egy SEO-projektmenedzsment rendszerrel. A javítások kijelölésétől a megvalósítási ütemtervek nyomon követéséig ez a SEO-projektmenedzsment útmutató bemutatja, hogyan lehet a láthatósági betekintést cselekvéssé alakítani, ha több érdekelt felet, írót vagy technikai feladatot kell kezelnie.

9. Mangools AI Search Grader

via Mangools AI Search Grader

Miért fontos az AI keresési láthatóság, még akkor is, ha Ön egy kis márka vagy egyéni marketinges? Mert az olyan AI asszisztensek, mint a ChatGPT és a Perplexity, alakítják azt, ahogyan az emberek felfedezik a tartalmakat. A legtöbb független vállalkozásnak fogalma sincs arról, hogy említik-e őket, vagy figyelmen kívül hagyják.

A Mangools AI Search Grader egyszerű, bejelentkezés nélküli módszert kínál erre a kérdésre. Ez az ingyenes eszköz beolvassa webhelyét, AI segítségével elemzi tartalmát, és szimulálja a valódi AI keresési viselkedést. Ezután releváns utasításokat generál a domainje alapján. Emellett AI keresési pontszámot, átlagos rangsort és versenytársak hivatkozásait is megkapja.

Alkalmas azoknak a marketingeseknek, akik gyorsan szeretnék ellenőrizni a ChatGPT SEO-ban való használatát, anélkül, hogy teljes GEO-csomagba kellene befektetniük. Bár nem folyamatos nyomon követésre készült, ez az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy összehasonlítsa márkájának láthatóságát az AI által generált válaszokban.

A Mangools AI Search Grader legjobb funkciói

Gyors betekintést nyerhet a láthatóságba, az átlagos rangsorba és egy könnyen érthető AI keresőoptimalizálási pontszámba (0–100), amely az AI modellek súlyozott teljesítményét tükrözi.

Szerezzen releváns utasításokat a niche leírásából, hogy a leghatásosabb módon jelenjen meg.

Több AI-modell elemzése, hogy átfogó képet kapjon márkájának teljesítményéről nyolc AI-modellben.

A Mangools AI Search Grader korlátai

Ez hasznos kiindulási pontot nyújt, de nem ad lehetőséget a trendek, a rangsor változásai vagy az AI válaszok változásainak megtekintésére.

Mangools AI Search Grader árak

Ingyenes

Alap: 24,5 USD/hó felhasználónként

Prémium: 34,26 USD/hó felhasználónként

Ügynökség: 63,50 USD/hó felhasználónként

Mangools AI Search Grader értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (80+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Mangools AI Search Graderről a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

A Mangools ötvözi az egyszerűséget a hatékony funkcionalitással. A kulcsszó-eszköz (KWFinder) nagyon intuitív. A műszerfal áttekinthető és könnyen kezelhető a kevés SEO-tapasztalattal rendelkező csapattagok számára is.

A Mangools ötvözi az egyszerűséget a hatékony funkcionalitással. A kulcsszó-eszköz (KWFinder) nagyon intuitív. A műszerfal áttekinthető és könnyen kezelhető a kevés SEO-tapasztalattal rendelkező csapattagok számára is.

10. Mélyreható

via Profound

Figyelembe véve, hogy a B2B vásárlók 98%-a generatív AI-t alkalmaz a vásárlási folyamat során az önálló információszerzéshez, a generatív motoroptimalizálás kritikus fontosságú az Ön vállalkozása számára.

A Profound egy teljes körű GEO platform, amelyet kifejezetten azoknak a vállalati csapatoknak fejlesztettek ki, akik szeretnék ellenőrizni, hogyan jelenik meg márkájuk az AI keresési algoritmusokban. A márkás promptok nyomon követésétől a hangulatelemzésig és a versenytársak összehasonlításáig 360 fokos rálátást kap az AI keresési lábnyomára.

A Conversation Explorer és az Agent Analytics segítségével szimulálhatja, hogyan indexelik, értelmezik és idézik az AI-asszisztensek a tartalmát. Emellett a platform teljesítmény-dashboardjai a GEO-megfigyeléseket vezetői szintű jelentésekbe alakítják át.

A Profound legjobb funkciói

Tegye láthatóvá az idézetek forrásait és gyakoriságát, hogy pontosan meg tudja határozni, mely domainok vagy oldalak befolyásolják az AI által generált válaszokat a márkájával kapcsolatban.

Végezzen AI-crawler-ellenőrzéseket, hogy ellenőrizze, hogyan érnek el az LLM-botok a webhelyét, észlelje az indexelési problémákat, és optimalizálja az oldalakat strukturált adatok és AI-kompatibilis formátumok számára.

Vállalati szintű SOC 2 TYPE II megfelelőség és egyszeri bejelentkezés (SSO) azoknak a márkáknak, amelyeknek robusztus biztonságra és adatvédelemre van szükségük.

Mélyreható korlátozások

Kizárólag az AI-vezérelt láthatóságra összpontosít, és nem támogatja az organikus kulcsszavak nyomon követését vagy a hagyományos SEO munkafolyamatokat.

Mélyreható árazás

Starter: 99 USD/hó

Növekedés: 399 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Mélyreható értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (40+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Profoundról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

A Profound alapvetően egy teljesen új felfedezési csatorna mérési lehetőségét kínálja számunkra, de eszközeik folyamatosan fejlődnek, hogy tovább bővítsék a lehetőségeket. A Profound csapattal kialakított nyílt visszacsatolási körnek köszönhetően gyorsan változó környezetben kevesebb erőfeszítéssel többet tudunk elérni.

A Profound alapvetően egy teljesen új felfedezési csatorna mérési lehetőségét kínálja számunkra, de eszközeik folyamatosan fejlődnek, hogy tovább bővítsék a lehetőségeket. A Profound csapattal kialakított nyílt visszacsatolási körnek köszönhetően gyorsan változó környezetben kevesebb erőfeszítéssel többet tudunk elérni.

11. Surfer SEO

via Surfer SEO

Blogot, céloldalt vagy erőforrás-központot optimalizál. Szüksége van rá, hogy rangsorolják és hivatkozzanak rá olyan AI-eszközök, mint a ChatGPT. De hol kezdje: új tartalommal vagy meglévő eszközökkel? A Surfer megkönnyíti a döntést.

Először a Content Audit eszközzel ellenőrizze a már meglévő tartalmakat. Az eszköz azonosítja a gyengén teljesítő oldalakat, a témák lefedettségében lévő hiányosságokat és a versenytársak referenciaértékeit, megmutatva, hogy mit kell először frissíteni. A Content Editor adat alapú javaslatokkal segíti a szöveg átírását a kulcsszavak, a szerkezet és a hosszúság tekintetében, figyelembe véve, hogy mi működik a keresésben és mi a kedvelt az LLM-ek számára.

A következő lépések megtervezéséhez használja a Topical Mapot, egy AI-eszközt a kulcsszavak kereséséhez, amely a kulcsszavakat és fogalmakat összekapcsolt tartalmi témákba csoportosítja. A Surfer Grow Flow olyan, mint egy SEO-asszisztens, amely hetente rövid, könnyen elvégezhető optimalizálási feladatokat javasol, hogy webhelye folyamatosan fejlődjön.

A Surfer SEO legjobb funkciói

Elemezze alaposan a SERP-eket a SERP Analyzer segítségével, amely több mint 100–500 rangsorolási tényezőt hasonlít össze, például a címsorokat, a szószámot, a média elhelyezkedését és a belső linkek struktúráját.

Azonnali ellenőrzés a meglévő oldalakon, összekapcsolva a Google Search Console-lal, hogy feltárja a gyengén teljesítő tartalmakat, és automatizált heti ajánlásokat nyújtson.

Változtassa meg a földrajzi célzást és az eszköz típusát, hogy a helyi SERP viselkedés vagy a mobil és asztali teljesítmény alapján testreszabhassa az ajánlásokat.

A Surfer SEO korlátai

Azok a oldalak, amelyek végtelen görgetésre vagy dinamikus JavaScript-megjelenítésre támaszkodnak, nem feltétlenül kerülnek teljes körű ellenőrzésre, ami torzíthatja az ajánlásokat.

Surfer SEO árak

Alapvető: 99 USD/hó felhasználónként

Ár: 219 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Surfer SEO értékelés és vélemények

G2: 4,8/5 (500+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (több mint 400 értékelés)

Mit mondanak a Surfer SEO-ról a valódi felhasználók?

Íme egy Capterra-áttekintés:

Eddig nagyon jó volt. A Surfer mesterséges intelligencia funkcióit nem használtuk sokat, mivel a meglévő tartalmainkkal csak arra törekszünk, hogy nagyobb értéket nyújtsunk ügyfeleinknek.

Eddig nagyon jó volt. A Surfer mesterséges intelligencia funkcióit nem használtuk sokat, mivel a meglévő tartalmainkkal csak arra törekszünk, hogy nagyobb értéket nyújtsunk ügyfeleinknek.

12. MarketMuse

via MarketMuse

Ha egy nagy webhely tartalmát kezeli, szüksége van egy olyan rendszerre, amely segítségével megtervezheti, méretezheti és optimalizálhatja a keresőmotorokban jól teljesítő tartalmakat. Ezeknek az AI által generált válaszokban is láthatónak kell lenniük. A MarketMuse egy AI-alapú tartalomintelligencia-platform, amely segít több és hatalmas ügyfélállomány kezelésében.

A tervezési funkció témaköröket térképez fel és azonosítja a tartalom hiányosságait a webhelyén vagy vertikális piacán. Ezek az információk alapján dönthet el, mit írjon, frissítsen vagy konszolidáljon. A Brief Generator segítségével gyorsan elkészítheti a részletes, SEO-kompatibilis vázlatokat. Ez a SEO-eszköz célszavakat, megválaszolandó kérdéseket, alcímeket és belső linkekhez javaslatokat ad.

Amikor a vázlat készen áll, az Optimize funkció segítségével könnyebb megítélni, hogy a tartalom releváns-e. Erre mind a hagyományos keresőmotorok rangsorolásához, mind az AI-idézetekhez szükség van.

A MarketMuse legjobb funkciói

Automatikusan ellenőrizze a tartalomkészletet, hogy kiemelje a frissítésre szoruló oldalakat.

Kapjon valós idejű visszajelzést arról, hogy cikkei hogyan viszonyulnak a MarketMuse témamodelleihez.

A Connect funkció segítségével ajánljon belső és külső linkeket, amely linkelhető vagy linkelhető oldalakat javasol.

A MarketMuse korlátai

Mivel valódi értéke a témakörök és a nagy tartalomkészletek méretezéséből származik, a MarketMuse túlzottan nagy teljesítményű lehet azoknak a csapatoknak, amelyek havonta csak 2–3 cikket publikálnak.

MarketMuse árak

Ingyenes

Egyedi árazás

MarketMuse értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (200+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak a MarketMuse-ról a valódi felhasználók?

Íme egy Capterra-áttekintés:

Tartalmunk jobban megfelel olvasóink igényeinek, gyorsítja és javítja tartalmi stratégiáinkat, és javult a Google-ben elért rangsorolásunk.

Tartalmunk jobban megfelel olvasóink igényeinek, gyorsítja és javítja tartalmi stratégiáinkat, és javult a Google-ben elért rangsorolásunk.

13. HubSpot AI Search Grader

a HubSpot AI Search Grader segítségével

Ha csak most kezdte el vizsgálni, hogy az AI keresőmotorok, mint a ChatGPT-4o, a Perplexity vagy a Gemini hogyan befolyásolják márkáját, a HubSpot AI Search Graderje jó kiindulási pont lehet. Mielőtt befektetne egy teljes körű GEO platformba, hogy széles körben használja az AI-t a SEO-ban, ez az ingyenes eszköz áttekintést ad arról, hogy márkája hogyan teljesít az AI-alapú keresésben.

Az AI keresőértékelő elemzi márkájának láthatóságát és megítélését az AI asszisztensek között, és AI láthatósági pontszámot ad. Adatokat kap arról, hogy milyen gyakran említik márkáját, és hogyan áll a versenytársakhoz képest. Megmutatja a leggyakrabban idézett forrásokat és a márka iránti attitűdöt is, így azonnali összehasonlítási alapot kap.

Bár nem helyettesíti a prompt szintű monitorozást vagy a több motoros nyomon követést, a HubSpot értékelője zökkenőmentes belépési pontként szolgál az AI áttekintésekhez. A tipikus felhasználási eset a korai felfedezés és a belső jelentések.

A HubSpot AI Search Grader legjobb funkciói

Kapjon átfogó AI teljesítményjelentést, amely elősegíti növekedési marketingstratégiáját

Kövesse nyomon a források minőségét, és értékelje a márkájáról a digitális csatornákon elérhető információk változatosságát és teljességét.

Ismerje meg, hogyan befolyásolja márkája archetípusa a teljesítményt, és hogy Ön vezető, kihívó vagy niche szereplőként pozícionálódik-e az iparágában.

A HubSpot AI Search Grader korlátai

Az eszköz automatikusan generál összehasonlító márkákat, így nem választhatja ki, melyik versenytársakat szeretné összehasonlítani.

HubSpot AI Search Grader árak

Ingyenes

HubSpot AI Search Grader értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a valódi felhasználók a HubSpot AI Search Graderről?

Íme egy TrustRadius-értékelés:

Ez a központi CRM- és marketingautomatizálási eszközünk. Naponta használjuk a beérkező leveleket, ügyleteket, kapcsolatokat, vállalatokat és egyebeket. Más gyakran használt funkciók a űrlapok, visszajelzési felmérések, munkafolyamatok és e-mail funkciók. Röviden: ez a vállalkozásunk fontos része, amelyet minden csapatunk széles körben használ, mind az ügyfelekkel való, mind a belső kommunikációban.

Ez a központi CRM- és marketingautomatizálási eszközünk. Naponta használjuk a beérkező leveleket, ügyleteket, kapcsolatokat, vállalatokat és egyebeket. Más gyakran használt funkciók a űrlapok, visszajelzési felmérések, munkafolyamatok és e-mail funkciók. Röviden: ez a vállalkozásunk fontos része, amelyet minden csapatunk széles körben használ, mind az ügyfelekkel való, mind a belső kommunikációban.

👀 Tudta? Az AI keresőmotorok platformjai, mint a ChatGPT és a Perplexity, gyakran idéznek forrásokat a Google keresőmotorjának első 10 találatából. A Perplexity az esetek több mint 90%-ában, a Google AI Overviews körülbelül 85%-ában, míg a ChatGPT körülbelül 44%-ában hivatkozik ezekre.

Az ebben a listában szereplő összes eszköz megmutatja, hol áll a márkája az AI-keresésben. Ha azonban azt tervezi, hogy összes SEO- és tartalomkezelési tevékenységét központosítja, akkor egy másik eszközre lesz szüksége.

PS: Ez a marketing projektmenedzsment területén is a legnépszerűbb eszköz.

ClickUp

A generatív motoroptimalizáló (GEO) eszközök segítenek az alkalmazkodásban, de itt van a probléma: az AI-láthatósággal kapcsolatos betekintést még mindig tényleges tartalomfrissítésekre, feladatkiosztásokra és közzétételi munkafolyamatokra kell átalakítani.

A ClickUp a világ első konvergált AI munkaterületeként hidalja át ezt a szakadékot. Ahelyett, hogy a GEO-elemzések, a tartalmi dokumentumok és a projektkövetők között ugrálna, a ClickUp ezeket egybefogja. Tartalmi hiányosságot észlel? Készítsen feladatot közvetlenül a kutatásából. Frissítenie kell a meglévő tartalmat az AI-kereséshez? Rendelje hozzá a teljes kontextust – az eredeti bejegyzést, a versenytársak elemzését és a célszavakat – egy helyen. A ClickUp megszünteti a munkaterületek szétszóródását azáltal, hogy 100%-os kontextust és egyetlen munkaterületet biztosít, ahol az emberek és az AI-ügynökök együttműködnek – a stratégiától a ChatGPT és a Perplexity válaszokban ténylegesen rangsorolt publikált tartalomig. Gondoljon rá úgy, mint egy egységes platformra, amely az egész tartalom életciklusát befogadja, a stratégiától a szállításig.

Most nézzük meg, hogyan tudják SEO- és tartalomcsapatai a legjobban kihasználni a ClickUp for Marketing Teams alkalmazást.

Kezdje a ClickUp Brain használatával, hogy egy adott feladathoz igazított tartalmi összefoglalókat, címsorokat vagy első vázlatokat készítsen. Akár blogsorozatot indít, akár termékleírást ír, a Brain automatikusan javaslatokat tesz az Ön céljai, hangvétele vagy személyisége alapján.

Gyorsítsa fel tartalomkészítését a ClickUp Brain segítségével

Ezenkívül a BrainGPT Brain több AI modellt is támogat, többek között a Gemini, Claude és ChatGPT modelleket. Ez a rugalmasság azt jelenti, hogy kísérletezhet olyan promptokkal, szemszögekkel és formátumokkal, amelyeket a különböző AI keresőmotorok nagyobb valószínűséggel értelmeznek és idéznek ugyanazon a platformon.

Válasszon a Brain különböző AI-modelljei közül a generatív motoroptimalizáláshoz.

Ha már megvannak az összes tartalmi ötletei a keresési szándékhoz, a felhasználói lekérdezésekhez stb. kapcsolódóan, a generatív motoroptimalizáláshoz, akkor érdemes azokat egy szerkeszthető dokumentumban tárolni. A ClickUp Docs mindenki számára központilag elérhető, ahol mindent megszervezhet, a kampányismertetőktől és az SOP-któl a stílusútimutatókig.

Hozzáadhat megjegyzéseket, videókat, táblázatokat és formázhat táblázatokat. A legjobb az egészben, hogy mindez összekapcsolódik az általuk támogatott feladatokkal, így a stratégia és a végrehajtás soha nem kerülnek egymástól távol.

A ClickUp Brain használata blogbejegyzés létrehozásához a ClickUp Docs-ban

A végrehajtáshoz a ClickUp Tasks segítségével írási, szerkesztési és tervezési feladatokat rendelhet hozzá a Brain beépített tartalmi javaslataival. Beállíthat egyéni mezőket a SEO metaadatokhoz, az eszközök linkjeihez vagy a határidőkhöz.

Ha függőségeket kell feltérképeznie és valós időben vizuálisan kell együttműködnie, a ClickUp Whiteboards segít Önnek. Amikor a tartalom készen áll a felülvizsgálatra, váltson át a Proofing Mode(Ellenőrzési mód)ba, ahol az érdekelt felek közvetlenül a képekre, PDF-ekre vagy videókra hagyhatnak visszajelzéseket.

Dolgozzon együtt tartalom- és SEO-csapatával a ClickUp Whiteboards segítségével, miközben ötleteket gyűjt az AI-alapú keresőmotorokhoz használható kulcsszavakról.

Miután felfedezte, hol jelenik meg márkája az AI által generált válaszokban, kezdődik az igazi munka: ezeknek az információknak a felhasználása. A ClickUp ügynökei erre a célra lettek kifejlesztve. Strukturált, megismételhető feladatok alapján automatizálják a tartalom-munkafolyamat következő lépését.

Használja az Autopilot Agents intelligens segítségét a kétértelműségek kezeléséhez vagy a kontextushoz igazodó döntések meghozatalához.

Ezek az AI-ügynökök olyanok, mint az autonóm asszisztensek. Testreszabhatók konkrét feladatokra, például hagyományos SEO-stratégiák alapján összefoglalhatják a megbeszéléseket, válaszolhatnak a projekt állásával kapcsolatos kérdésekre, hetente jelentéseket készíthetnek és még sok másra. Nincs szükség prompt-fejlesztésre vagy AI-beállításra.

Ha olyan marketing KPI-ket szeretne nyomon követni, mint a kampány teljesítménye, a tartalom mennyisége típus szerint, a SEO-projekt sebessége és a csapat sávszélessége, a ClickUp Dashboards segítségével mindezt egy helyen megteheti.

Kövesse nyomon a kritikus mutatókat és KPI-ket a ClickUp Dashboards segítségével.

Egyedi widgeteket hozhat létre a blog pipeline állapotának, a bevezetési ütemterveknek vagy a platformok közötti elkötelezettségi mutatóknak a figyelemmel kísérésére. Nyomon követheti a chatbotok elutasítási arányát, az átlagos kezelési időt és az ügyfél-elégedettségi pontszámokat is – mindezt valós idejű feladatadatokhoz kapcsolva.

A ClickUp előre elkészített sablonokat kínál tartalomnaptárakhoz, márkairányelvekhez, kampányismertetőkhöz, kreatív megkeresések hez és egyéb marketing munkafolyamatokhoz. Ezekkel órákat takaríthat meg a műveletek minden lépésében.

Ingyenes sablon letöltése Tervezze meg tartalmát és egyéb marketingeszközeit a ClickUp tartalomnaptár-sablon segítségével.

Próbálja ki például a ClickUp tartalomnaptár sablont. Ez egy helyen összpontosítja az összes tartalmi tervét, miközben elég rugalmas ahhoz, hogy az Ön folyamatához igazodjon. Használhatja posztok ütemezésére, feladatok kiosztására, jóváhagyások nyomon követésére, és annak biztosítására, hogy minden tartalom összhangban legyen a nagyobb kampányaival.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Bár a ClickUp Brain kulcsszóötleteket generál, nem egy hagyományos kulcsszó-kutató eszköz, amely keresési adatokat is tartalmaz.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (10 370+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (4490+ értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

Az új Brain MAX jelentősen növelte a termelékenységemet. Az a lehetőség, hogy több AI modellt, köztük fejlett érvelési modelleket is használhatok megfizethető áron, megkönnyíti az összes funkció egyetlen platformon való központosítását. Az olyan funkciók, mint a hang-szöveg átalakítás, a feladatok automatizálása és más alkalmazásokkal való integráció, sokkal simábbá és okosabbá teszik a munkafolyamatot.

Az új Brain MAX jelentősen növelte a termelékenységemet. Az a lehetőség, hogy több AI modellt, beleértve a fejlett érvelési modelleket is, megfizethető áron használhatok, megkönnyíti az összes funkció egyetlen platformon való központosítását. Az olyan funkciók, mint a hang-szöveg átalakítás, a feladatok automatizálása és más alkalmazásokkal való integráció, sokkal simábbá és okosabbá teszik a munkafolyamatot.

📚 Olvassa el még: Hogyan használja a ClickUp marketingcsapata a ClickUp-ot?

Minden egy helyen: a ClickUp központosítja generatív motoroptimalizálási stratégiáit

Mielőtt továbbmenne, íme egy rövid GEO ellenőrzőlista, amely segít márkájának látható maradni az AI által generált eredmények között:

Ellenőrizze, hol idézik márkáját az összes AI keresőplatformon.

Hasonlítsa össze az idézetek gyakoriságát a versenytársakkal

Szervezze meg tartalmát a hatékony generatív keresőmotorok számára, ne csak a Google számára.

Végül pedig összpontosítson az értékteremtésre. A hagyományos SEO-tól vagy a generatív AI-kereséstől függetlenül az organikus forgalom követni fogja.

Szeretné mindezt egy helyen kezelni? A ClickUp segítségével létrehozhat egy GEO tartalomnaptárat, optimalizálási feladatokat rendelhet hozzá, AI-t használhat a briefek megírásához és nyomon követheti az előrehaladást – mindezt egyetlen irányítópulton.

Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-on, és kezdje el használni!