Tudta, hogy a SEO, azaz a keresőmotor-optimalizálás kifejezés először 1997-ben jelent meg egy ügynökség marketinganyagaiban? Igen, tipikus SEO-marketinges dolog!

Az elmúlt két évtizedben azonban a SEO-optimalizált tartalom stratégiai eszközzé vált a startupok és a nagyvállalatok számára. A Google ma a domináns keresőmotor, és szinte szent referencia pontot jelent mindenki számára, aki online keres (vagy optimalizál).

Hogyan befolyásolják a mesterséges intelligencia eszközök a SEO stratégiáját? Használhatja-e az AI-t a SEO tartalom színvonalának emelésére?

A ChatGPT, a (nem is olyan) új AI-eszköz, segíthet a kulcsszavak azonosításában, a keresési szándékra való összpontosításban, nagy mennyiségű tartalom SEO-optimalizálásában, sőt, akár a tartalom nulláról történő létrehozásában is. Ebben a cikkben megtudhatja, hogyan használhatja a ChatGPT-t SEO-igényeinek kielégítésére, és megtalálhat egy értékes alternatív eszközt, amely segít a SEO-játékban. Kezdjük!

Hogyan használhatja a ChatGPT-t SEO célokra?

Amikor a ChatGPT először megjelent, az emberek attól tartottak, hogy az AI átveszi a munkájukat. (Semmi baj, mindannyian átéltünk egy rövid „Skynet jön” fázist. ) Az igazság azonban ennél messzebb nem is lehetne.

Egy friss tanulmány szerint a digitális marketing csapatok széles körben használják a ChatGPT-t tartalmuk SEO teljesítményének javítására: 58% használja tartalom generálására és optimalizálására

20% a metaadatok írásáért

15% a kulcsszó-kutatásra

8% a benchmark elemzéshez

Bár ezek jelenleg a ChatGPT legnépszerűbb SEO-feladatai, a lehetséges alkalmazások ennél is tovább terjednek. A marketingesek a ChatGPT-t schema markup generálására, regex írására és hreflang címkék létrehozására is használhatják.

Ijesztőnek tűnik? Egyszerűsítsük le a dolgot azzal, hogy először a kulcsszó-kutatással kezdünk, majd átnézzük, hogyan használhatja a ChatGPT-t, hogy sikerrel járjon.

1. lépés: Egyszerűbb megközelítés a kulcsszó-kutatáshoz

Tudta, hogy egy átlagos ember naponta körülbelül négyszer használja a Google-t? Ez 1,7 milliárd felhasználót jelent, akik naponta több mint 7 milliárd keresést végeznek! Az első találat pedig az összes kattintás több mint 27%-át kapja.

Nyilvánvaló, hogy tartalmának izgalmas lehetősége van arra, hogy elérje a kívánt közönséget, de a verseny ugyanolyan intenzív lehet.

Mi különbözteti meg a sikeres tartalmakat? A kulcsszó-kutatás fontos tényező a tartalom vagy a weboldal rangsorolásában.

Hagyományosan a célkulcsszavakat olyan SEO eszközökkel kutatják, amelyek olyan információkat nyújtanak, mint a havi vagy napi keresési volumen, a hirdetések kattintásonkénti költsége, és néha még hivatkozási javaslatokat is. Ha a kulcsszókutatás technikai aspektusai túl bonyolultnak tűnnek (és gyakran azok is), akkor a ChatGPT az ideális AI SEO eszköz az Ön számára.

Bár a pontosság néha kissé eltérhet, a ChatGPT sokkal gyorsabb és felhasználóbarátabb alternatívát kínál más AI SEO eszközökhöz képest. Végül is még a Google saját Keyword Plannerje is hiányosnak bizonyult, mivel a jelentett keresési volumenek 91%-a túlzott.

De hogyan segíthet a ChatGPT a kulcsszó-kutatásban? Vizsgáljuk meg részletesen az egyes lehetőségeket.

Találjon hosszú farkú kulcsszavakat

Itt van egy jól őrzött titok a SEO-ban: a hosszabb kifejezések jobban teljesítenek.

Bár ez a címcímkékre és a tartalom hosszára vonatkozik, ez az elv a kulcsszavakra is kiterjed. Ezek a hosszabb kifejezések, az úgynevezett hosszú farkú kulcsszavak, különösen hatékonyak.

💡 Érdekes tény: A hosszú farkú kulcsszavak 1,76-szor több kattintást generálnak a keresőmotorok organikus találati oldalain (SERP) a rövidebb kulcsszavakhoz képest.

Ezek a hosszú farkú kulcsszavak a teljes keresési forgalom lenyűgöző 70%-át teszik ki, mivel általában nagyon specifikusak és niche jellegűek. Ez a specifikusság azt jelenti, hogy ezek a keresések gyakran relevánsabbak a felhasználó szándékához, így tökéletes lehetőséget kínálnak ezeknek a pontos, célzott kifejezéseknek a felfedezésére a ChatGPT segítségével.

Az alábbiakban bemutatunk egy példát arra, hogyan használhatja a ChatGPT-t hosszú farkú kulcsszavak keresésére:

A ChatGPT azonosítja a releváns másodlagos kulcsszavakat és a keresési szándékot

Másodlagos kulcsszavak meghatározása

A ChatGPT egy teljes listát is létrehozhat másodlagos kulcsszavakból, ha az elsődleges kulcsszava már készen áll.

Például, ha vállalkozása mosógépek javítására specializálódott, és elsődleges kulcsszava „mosógépjavítási szolgáltatások Queensben, New York Cityben”, a ChatGPT a következő kifejezéseket és másodlagos kulcsszavakat javasolja:

A ChatGPT szolgáltatásokkal, helyszínekkel, problémákkal és közönséggel kapcsolatos másodlagos kulcsszavakat javasol.

LSI kulcsszavak azonosítása

Előfordult már, hogy beleesett az internetes nyúl üregébe? Elindul egy weboldalon, és mielőtt észbe kapna, már több mint 20 lap van megnyitva a böngészőjében!

Ennek a tapasztalatnak a kulcsa a szemantikailag kapcsolódó kulcsszavak megfelelő elhelyezése, más néven LSI (Latent Semantic Indexing) kulcsszavak. Így működnek: ezek a kulcsszavak fogalmilag kapcsolódnak az elsődleges kulcsszavadhoz, és segítenek a keresőmotoroknak megérteni a tartalom kontextusát. Például: „Kérlek, javasolj LSI kulcsszavakat a „Fekete kabátok férfiaknak online, XL méretben” kulcsszóhoz.”

A ChatGPT LSI kulcsszavakat kínál, hogy javítsa tartalmának kereshetőségét

Bár ezek nem feltétlenül célozzák meg közvetlenül a konkrét keresési lekérdezést, segítenek például a Google-nek megérteni a tartalom általánosabb témáját.

Ennek eredményeként tartalma relevánsabbá és vonzóbbá válik, ami jobb SEO teljesítményhez vezet.

A keresési szándékra való összpontosítás

A Google algoritmusa több mint 200 tényezőt vesz figyelembe a weboldalak rangsorolásához, és ezeket a tényezőket évente körülbelül 500–600 alkalommal frissítik.

Ezért rendkívül fontos olyan tartalmat létrehozni, amely megfelel a felhasználók igényeinek. Bár az értékesítés és a láthatóság mindig a tartalom mögötti célnak kell lennie, ezek nem zavarhatják meg az olvasók számára a keresett információk nyújtását.

A ChatGPT könnyedén osztályozza a kulcsszavakat a keresési szándék alapján. Ha megkéri a ChatGPT-t, hogy készítsen egy táblázatot, amely a kulcsszavakat „kereskedelmi”, „navigációs”, „tranzakciós” vagy „információs” típusokba sorolja, betekintést nyerhet a keresők végső céljaiba.

Íme egy példa: „Kérjük, osztályozza a javasolt LSI kulcsszavakat 4 kategóriába: kereskedelmi, navigációs, tranzakciós és információs.”

A ChatGPT a felhasználó keresési szándéka alapján kategorizálja a kulcsszavakat.

Ez a besorolás összehangolja a tartalmát az egyes kulcsszavak mögötti szándékkal, javítva az általános SEO teljesítményét.

Kannibalizmus a SEO-ban

Íme egy gyakori helyzet, amellyel az új SEO-stratégák szembesülnek: kiválasztanak egy hosszú farkú kulcsszót, és több tartalmat hoznak létre köré.

Bár ez szilárd stratégiának tűnhet, ezek az oldalak hamarosan egymással kezdenek versenyezni, ami kulcsszó-kannibalizációhoz vezet.

Kulcsszó-kannibalizáció akkor fordul elő, amikor hasonló tartalmak ugyanazt a kulcsszót célozzák meg, telítve a versenyt és végső soron rontva a SEO-eredményeit.

Vegyük például ezt a három blogcímet:

„A szabadúszó grafikai tervezési szolgáltatások előnyei”

„Miért érdemes szabadúszó grafikai szolgáltatásokat igénybe venni?”

„Íme, mit kínálnak a szabadúszó grafikai tervezési szolgáltatások”

Mindhárom esetben a „freelance grafikai tervezési szolgáltatások” kulcsszó változatlan marad, akárcsak a blog koncepciói. Ez a redundancia ronthatja a keresőmotorok rangsorolásán.

A megoldás? Egyedi tartalomötletek. Szerencsére az új és egyedi tartalmi ötletek generálása a ChatGPT egyik erőssége. Segíthet olyan témák felfedezésében, amelyekre egyébként nem gondolt volna – gondoljon például a tartalmi ötletek „blogbejegyzések”, „lépésről lépésre útmutatók” és egyéb kategóriákba sorolására.

Íme egy példa arra, hogyan generálhat a ChatGPT új tartalmi ötleteket grafikusok számára.

A ChatGPT egyedi tartalomötleteket javasol a kulcsszó-kannibalizmus elkerülése érdekében

Innen megtervezheti a tartalom közzétételének dátumait, megszervezheti a közösségi média bejegyzéseit és elvégezheti a tartalom ellenőrzését. Még azt is megkérheti a ChatGPT-t, hogy a tartalom típusa vagy szemantikai relevanciája szerint rendezze a témák címeit. Gyerekjáték, igaz?

2. lépés: A ChatGPT-ben a „C” a tartalmat jelenti

Legyünk őszinték: mindenki szereti a remek tartalmakat, de minden tartalomíró tudja, hogy még az első vázlat elkészítése is hatalmas erőfeszítést igényel (vagyis mély merülést, amely tabok és hivatkozások fekete lyukává válik).

Itt jönnek képbe az olyan AI-eszközök, mint a ChatGPT. Gondosan használva a ChatGPT optimalizálhatja az egész tartalomkészítési folyamatot – az ötleteléstől a végső szerkesztésig –, így könnyebben kézben tarthatja tartalomstratégiáját a szokásos gondok nélkül.

Íme, a ChatGPT különböző felhasználási lehetőségei a tartalmi igényeidhez:

Vázlatok és tervezetek

Mi történik, miután összegyűjtötte a tartalmi ötleteit? Természetesen megírja a tartalmat.

A jó tartalom létrehozásának egyik legfontosabb lépése azonban egy strukturált vázlat elkészítése. A ChatGPT segíthet ennek elkészítésében. Sőt, még egy lépéssel tovább is mehet, ha elemzi versenytársai tartalmát, és egy átfogóbb vázlatot javasol, amellyel magasabb pozíciót érhet el a Google-on.

Például megkérheted a ChatGPT-t, hogy „Készíts tartalmi vázlatot egy blogbejegyzéshez az AI-ről a biztosítási ágazatban”. A ChatGPT pedig címsorokat és alcímsorokat javasol, amelyek alapot adnak a tartalom felépítéséhez és segítenek a kulcsszavak elhelyezésében. Szeretné tovább finomítani a vázlatot? Adja meg a paramétereket, például a szószámot, a címsorok számát vagy a kívánt írásstílust. Ha például számos pontot vagy táblázatot tartalmazó cikket szeretne, ezt egyértelműen jelezze a promptban.

A ChatGPT olyan tartalmi vázlatot javasol, amely segíthet blogod Google-rangsorolásban.

Még egy lépéssel tovább mehet, és megkérheti a ChatGPT-t, hogy készítsen egy alapvető tartalmi vázlatot. Legyen szó a célközönség meghatározásáról, a hangnem kiválasztásáról vagy a cikk céljának kitűzéséről, a ChatGPT egyértelmű irányt adhat tartalmának.

⚠️ Jogi nyilatkozat: Az olyan AI-eszközök, mint a ChatGPT, néha helytelen információkat szolgáltatnak. Mindig végezzen kutatást és ellenőrizze a tényeket, mielőtt bármilyen tartalmat közzétesz.

Kiegyensúlyozott megközelítés a tartalom írásához

Természetesen a ChatGPT pillanatok alatt elkészítheti az első vázlatot. De ez a vázlat elég... durva lesz.

A ChatGPT által készített vázlatok gyakran nem elég eredetiek, túl sok kulcsszót tartalmaznak, és nem felelnek meg a Google által ajánlott E-E-A-T (tapasztalat, szakértelem, tekintély és bizalom) irányelveknek. Bár a Google nem jelöli meg kifejezetten az AI-tartalmakat, nem is értékeli őket (különösen, ha hiányzik belőlük az emberi érintés!).

Via X

Ez automatikusan megköveteli, hogy az AI által generált tartalmakat alaposan áttekintse, tényeket ellenőrizzen és szerkessze, mielőtt közzéteszi őket.

Az emberekért, az emberek által

Neil Patel SEO-szakértő szerint minden weboldalon szerepelnie kell egy GYIK résznek. Ez nem csak információkat nyújt a vállalatáról vagy szolgáltatásairól, hanem a Google „Az emberek ezt is kérdezik” részében szereplő számos kérdésre is választ ad. Ez jelentősen növelheti az esélyét, hogy az első oldalon jelenjen meg.

De mielőtt továbbmennénk a javaslatával, meg kell győződnünk arról, hogy a GYIK nem válik adatbázissá. Először is megkérdezheted a ChatGPT-től: „Melyek a [téma] témájához kapcsolódó gyakori kérdések?”, és a program létrehoz egy listát a releváns GYIK-ekkel.

A ChatGPT a biztosítási technológiai vállalatokkal kapcsolatban gyakran feltett kérdéseket tartalmazó GYIK-et ajánl.

Ha személyre szabottabbá szeretné tenni, írjon egy mintát, és kérje meg, hogy azonosítsa az olvasók potenciális kérdéseit. Ezeket a kérdéseket beépítheti a tartalmába, hogy azok illeszkedjenek a cikk folyásához.

A ChatGPT a „Rólunk” szakasz mintája alapján javasol gyakran ismételt kérdéseket.

Optimalizálja a meta címeket és leírásokat

Visszatérve az alapokhoz: mindannyian tudjuk, hogy a meta címkék és leírások milyen szerepet játszanak a keresési forgalom növelésében. Ezenkívül ezek az elemek kontextust nyújtanak a keresőmotorok számára, és jelentősen befolyásolhatják a kattintási arányokat.

A ChatGPT többféle meta cím és leírás opciót generálhat, így számos lehetőség közül választhat a finomhangoláshoz.

Ne feledje, hogy bár nincs szigorú karakterkorlátozás, általában tanácsos a címcímkéket 60 karakter alatt, a meta leírásokat pedig 160 karakter alatt tartani. A tömörség a ChatGPT egyik legerősebb tulajdonsága.

Töltse ki a tartalmi hiányosságokat

Szeretne piacvezető lenni a saját szegmensében? Ehhez azonosítania kell minden lehetséges ügyfél- vagy olvasói kérdést, és azokat tartalmában is kezelnie kell. Ez a folyamat a tartalmi hiányosságok pótlásaként ismert.

Ebben az esetben beviheti a meglévő címsorait a ChatGPT-be, és megkérheti, hogy keresse meg a hiányzó témákat. Alternatív megoldásként kérheti az AI-t, hogy hozzon létre egy tartalomsziló-térképet, amely segít lefedni az összes releváns témát.

Optimalizálja tartalmát a keresőmotorok számára

Ha a tartalma a Google keresési eredményeinek 10. oldalán található, akkor egyáltalán létezik-e? Itt jön be a képbe a tartalomoptimalizálás.

A tartalomoptimalizálás nem csupán kulcsszavak hozzáadását jelenti a tartalomhoz. Arról szól, hogy a tartalmát relevánssá tegye az emberek keresési igényeihez. A ChatGPT segíthet ebben.

Például megkérheted a ChatGPT-t, hogy segítsen átfogalmazni a tartalmadat a plágium elkerülése érdekében, vagy elemezze az írásod hangulatát. Még azt is megkérheted, hogy segítsen megcélozni a kiemelt részleteket, amelyek azok a rövid összefoglalók, amelyek a keresési eredmények tetején jelennek meg.

A videóknak is szükségük van SEO-ra

Így van! A ChatGPT nem csak blogokra korlátozódik. A ChatGPT segítségével a lehető legtöbbet hozhatja ki YouTube-leírásából.

Így működik: A YouTube-leírásod vonzza a nézőket, javítja a videód láthatóságát és kontextust biztosít a tartalmadhoz.

Így segíthet Önnek az AI-modell: A releváns kulcsszavak azonosítása: A videó témájához kapcsolódó kulcsszavak javaslatával a ChatGPT javíthatja a SEO-t.

Írj vonzó összefoglalókat: a ChatGPT informatív leírásokat generálhat, amelyek pontosan megragadják videód lényegét.

Optimalizálja az elkötelezettséget: olyan elemek beépítésével, mint a cselekvésre ösztönző felhívások vagy releváns hashtagek, a ChatGPT segíthet ösztönözni a nézők interakcióját.

💡 Megjegyzés: Bár a YouTube hosszú leírásokat is lehetővé tesz, fontos, hogy azok tömörek, vonzóak és kulcsszavakban gazdagok legyenek.

Az értékesítési érv

Lehet, hogy meglepő, de a számok nem hazudnak: egy egyszerű CTA 371%-kal növelheti a kattintások esélyét .

Ezek remek esélyek. Nos, mi lenne, ha azt mondanánk, hogy néhány változtatás a CTA szövegében még tovább javíthatja ezeket a számokat?

Lépjen be a ChatGPT-be.

Ez az AI eszköz olyan CTA-kat hozhat létre, amelyek rezonálnak a közönségével és összhangban vannak a keresési szándékukkal. Még a szöveg finomításakor is a ChatGPT képes illeszkedni a márkája hangvételéhez.

A ChatGPT a márka hangvételének és üzeneteinek megfelelő CTA-kat javasol.

3. lépés: ChatGPT felépítése és összekapcsolása

Mint mindannyian tudjuk, a backlinkek minden sikeres SEO-stratégia gerincét képezik (ha még nem tudta, most már tudja 😉). A ChatGPT segítségével lehetőség nyílik arra, hogy azonosítsa és megszerezze webhelye számára a magas minőségű backlinkeket. Íme, hogyan:

Fedezze fel az elérhetőséget

Amikor a domainje visszalinkelést kap, az a keresőmotoroknak jelzi, hogy a tartalma értékes. Bár az organikus visszalinkelések ideálisak, azok proaktív biztosítása jelentősen javíthatja a keresőmotorok rangsorában elfoglalt helyét.

Bár a ChatGPT nem feltétlenül a legjobb linképítő szoftver, amely konkrét elérhetőségi webhelyek listáját nyújtja, hasznos kiindulási pontot kínál. A ChatGPT az Ön iparágához szabott backlink-ötletek listáját generálja, így Ön szilárd tervvel kezdheti meg elérhetőségi tevékenységét.

Készítsen elérhetőségi e-maileket

A sikeres elérhetőség következő lépése... dobpergés más webhelyek megkeresése. A ChatGPT kiválóan alkalmas e-mail vázlatok létrehozására, különösen, ha konkrét utasításokat adhat neki az e-mail kívánt hangneméről, tartalmáról és írásstílusáról. A hangnemről egy kis ötlet: az elérhetőségi e-mailnek meggyőzőnek kell lennie, és egyértelműen meg kell említenie, hogy a tartalmához való hivatkozás hogyan járhat előnyökkel a címzett webhelyének.

A HARO a Help a Reporter Out (Segíts egy riporternek) rövidítése. Ahogy a neve is sugallja, a HARO-kérelmekre adott válaszoknál a gyorsaság és a pontosság kritikus fontosságú – a ChatGPT segítségével tömör, hatásos válaszokat generálhat, amelyek növelik az esélyét, hogy megjelenjen a cikkben.

Robots.txt szabályok generálása

Oké, itt lesznek egy kicsit technikaiabbak a dolgok (de neked nem, hiszen ott van a ChatGPT!). Ha nem vagy ismerős a robots.txt fájllal, a ChatGPT segíthet olyan szabályok létrehozásában, amelyek minimalizálják a hibákat és biztosítják, hogy weboldalaid helyesen legyenek indexelve.

Létrehozás. htaccess átírási szabályok átirányításokhoz

Akár 301 (állandó) vagy 302 (ideiglenes) átirányítást kell végrehajtania, a ChatGPT létrehozhatja a szükséges .htaccess átírási szabályokat. Ez biztosítja, hogy a felhasználók és a keresőmotorok mindig a megfelelő URL-ekre legyenek irányítva.

A Hreflang egy HTML-attribútum, amely meghatározza a weboldal nyelvét és földrajzi régiókat célozhat meg. A Hreflang-címkék alapvető fontosságúak a weboldalak földrajzi elhelyezkedésének és nyelvének jelzéséhez a keresőmotorok számára. Ezeknek a címkéknek a generálásával a ChatGPT segít biztosítani, hogy tartalma a megfelelő nyelven érje el a megfelelő közönséget.

Séma jelölés létrehozása

A sémamarkup egy olyan mikroadat-forma, amely segít a keresőmotoroknak megérteni weboldalai tartalmát. Lehetővé teszi gazdag snippetek generálását, amelyek javítják láthatóságát a keresőmotorok eredményeiben.

A ChatGPT képes sémamarkup kódot generálni, ami megkönnyíti az oldalak implementálását és validálását. Íme egy példa:

A ChatGPT gondoskodik a technikai SEO-ról, így Ön a feladataival foglalkozhat

💡Profi tipp: Ne felejtsd el mérni a SEO-tevékenységeid hatását. A Google Analytics vagy egy hasonló eszköz, például a Google Search Console segítségével nyomon követheted, hogy a SEO-tartalmaid hogyan eredményeznek több regisztrációt, bemutatót és konverziót.

A ChatGPT SEO-ra való használatának korlátai

Bár a ChatGPT SEO-hoz számos előnyt kínál a tartalomkészítéshez, van néhány dolog, amit érdemes szem előtt tartani:

Emberi felügyelet : A duplikált tartalom károsíthatja webhelye egészségét és örökre ronthatja rangsorolását. Sajnos a ChatGPT-nek nehézséget okoz az eredeti tartalom létrehozása. Ennek megoldására mindig kérjen meg egy embert, hogy ellenőrizze és szerkessze a tartalmat, hogy az megfeleljen a legmagasabb minőségi követelményeknek.

Kulcsszó-optimalizálás : A kulcsszavak kutatása és azok beépítése a tartalomba két különböző készség. Ez utóbbi az, amivel a ChatGPT-nek nehézségei vannak. Előfordulhat, hogy „kulcsszó-tömörítést” végez, vagyis a tartalmat ismétlődő kulcsszavakkal tölti meg, amelyek nem jelentenek hozzáadott értéket az olvasók számára.

Tények ellenőrzése : Ellenőrizze a ChatGPT által generált információkat, különösen a statisztikákat és állításokat. A ChatGPT nem mindig hoz létre olyan tartalmat, amely összhangban áll a vállalat márkájával, hangvételével vagy üzeneteivel. Használjon megbízható forrásokat, hogy elkerülje a téves információk terjesztését.

A ChatGPT nem tud lépést tartani : A ChatGPT legnagyobb hibája, hogy ingyenes verziója mindig régebbi adatkészletekkel van betanítva. Korlátozott tudás mellett elkerülhetetlenek a hibák. Szeretné ezt elkerülni? Akkor készüljön fel arra, hogy havi 20 dollárt kell fizetnie a fizetős verzióhoz, a ChatGPT 4-hez való hozzáférésért.

Tanulási görbe: A ChatGPT használata nem olyan egyszerű, mint ahogyan azt hirdetik. Nem elég csak kérdéseket feltenni az eszköznek, és elvárni, hogy tökéletes válaszokat adjon. Néhány alkalomra van szükség ahhoz, hogy megértsük, hogyan reagál a ChatGPT a legjobban az egyes kérdésekre.

Ha nem a ChatGPT, akkor melyik GPT alternatíva a megfelelő AI eszköz a SEO igényeidhez?

A ClickUp AI használata SEO-hoz

A ClickUp Brain nem egy olyan régimódi AI eszköz, mint sok más a piacon. A ClickUp Brain az innovatív ClickUp rendszeren belül működik, és mindent összekapcsol – feladatokat, embereket, csevegéseket, dokumentumokat – egy helyen.

A hagyományos SEO eszközöktől, mint a ChatGPT vagy az AI asszisztensek, eltérően a ClickUp Brain mélyen beágyazódik a munkaterületébe.

Így segít:

Iparág- és célorientált kulcsszó-javaslatok: A ClickUp Brain egyszerűsíti a kulcsszó-kutatást. A munkaterületébe való integrálásával az AI szorosan figyelemmel kíséri az iparágát és céljait. Ez a folyamatos integráció a munkájába lehetővé teszi a ClickUp Brain számára, hogy naprakész és releváns kulcsszó-ötleteket ajánljon menet közben.

Hozzon létre iparág- és szerepkörspecifikus tartalmakat a ClickUp Brain segítségével.

Automatizált tartalomoptimalizálás : A ChatGPT legnagyobb vörös zászlaja a ClickUp Brain zöld zászlaja. A ChatGPT használatával felmerülő kulcsszóoptimalizálási kihívások a ClickUp Brain segítségével eltűnnek. A Brain dinamikusan törekszik az olvashatóság és a SEO teljesítmény optimalizálására.

SEO munkafolyamat rendezése: Nemcsak optimalizálja a SEO-t, hanem a ClickUp Brain segítségével kezelheti is. Egyetlen eszközzel követheti nyomon a SEO-val kapcsolatos munkafolyamatokat, a tartalomkészítéstől a teljesítményfigyelésig.

A ClickUp Brain mottója egyértelmű: „az egyetlen mesterséges intelligencia, amely mindet felváltja”.

Ahhoz azonban, hogy a legjobbá váljon, az apró részletekkel is foglalkozni kell, és a ClickUp ezt nagyon jól megteszi.

Íme egy példa: Képzelje el, hogy a marketingcsapat összeült, hogy új tartalmi stratégiát dolgozzon ki egy közelgő kampány SEO-jának javítása érdekében.

Így nézne ki a munkafolyamat a ClickUp-on:

1. Kezdő megbeszélés

A csapat egy virtuális tárgyalóban gyűlik össze. Először a kampány céljait és a célközönséget vitatják meg. A projektmenedzser létrehoz egy új feladatot a ClickUp-ban „SEO kampány tartalmi stratégia” néven, és hozzárendeli a csapatnak.

2. Brainstorming ülés

A csapat a ClickUp Docs segítségével ötletel a tartalomról. Az ötletek felvetésekor a ClickUp Brain a megbeszélés alapján javasol kapcsolódó kulcsszavakat és potenciális kulcsszócsoportokat.

Például, ha a csapat megemlíti a „fenntartható divat” kifejezést, a ClickUp Brain olyan kulcsszavakat javasolhat, mint „környezetbarát ruházat” és „fenntartható anyagok”.

A ClickUp Docs segítségével zökkenőmentesen együttműködhet a dokumentumok felülvizsgálatában

A csapat tagjai ezután a ClickUp Whiteboards segítségével térképezik fel a témaköröket. Megjeleníthetik, hogy a különböző tartalmi elemek, például blogbejegyzések, videók és infografikák hogyan kapcsolódhatnak egymáshoz.

Csatlakoztassa gondolattérképeit a ClickUp Whiteboards-hoz, és könnyedén férjen hozzá tartalomadatbázisához

3. Ötletek finomítása

A csapat egy ClickUp egyéni mezőt hoz létre a feladatában, hogy a tartalomötleteket kulcsszórelevancia, tartalomtípus és célközönség alapján kategorizálja.

A ClickUp egyéni mezői lehetővé teszik a SEO-feladatokkal kapcsolatos részletek rugalmas nyomon követését.

Minden tartalomhoz ismétlődő ellenőrzőlistákat állítottak össze, amelyek olyan lépéseket tartalmaznak, mint a kulcsszó-kutatás, a vázlatkészítés, a szerkesztés és a közzététel.

4. Feladatok kiosztása

Ezután a projektmenedzser konkrét feladatokat oszt ki a csapat tagjai számára.

Például egy tartalomíró feladata egy cikk megírása a „fenntartható divatirányzatokról”, míg egy SEO-szakértő feladata a téma releváns kulcsszavakkal való optimalizálása.

5. A haladás nyomon követése

Szervezze meg munkafolyamatát, rangsorolja feladatait és kövesse nyomon az előrehaladást a ClickUp irányítópultján

A csapat testreszabható ClickUp Dashboardokat használ az egyes tartalmak előrehaladásának nyomon követésére. Olyan mutatókat követnek nyomon, mint a kulcsszavak rangsorolása, a tartalom elkészültének állapota és a SEO teljesítménye.

6. Áttekintés

A tartalom megírása és optimalizálása során a csapat tagjai megjegyzéseket és javaslatokat hagynak a ClickUp Docs-ban. A visszajelzések alapján valós időben módosításokat végeznek, és a műszerfalukon keresztül nyomon követik, hogy ezek a változások hogyan befolyásolják a SEO teljesítményét.

7. Valós idejű hatások

A tartalom közzététele után a csapat nyomon követheti az olyan kulcsfontosságú mutatókat, mint az organikus forgalom, a kulcsszavak rangsorolása és a felhasználói elkötelezettség, amelyek automatikusan frissülnek.

A ClickUp Dashboard segítségével világos vizuális ábrázolással megértheti a kampány hatását, legyen az keresőmotorok rangsorolása vagy az organikus forgalom növekedése, anélkül, hogy technikai részletekbe bocsátkozna. Végül a projektmenedzser gyorsan létrehozhat egyedi jelentéseket, hogy ezeket az információkat megossza az érdekelt felekkel.

ClickUp sablonok SEO-hoz

Ez a cikk nem lenne teljes, ha nem említenénk meg, milyen fantasztikus lehet a SEO-életed a ClickUp sablonokkal. Íme két népszerű sablon, amelyekkel elindíthatod SEO-stratégiádat (különösen, ha kezdő vagy):

Ha azonban már jól ismeri a SEO-t, akkor ez a két sablon még jobb választás az Ön számára:

ClickUp SEO-kutatási és -kezelési sablon

A ClickUp SEO kutatási és menedzsment sablon tökéletes a SEO sokrétűségének kezeléséhez. Egy helyen integrálja a kulcsszó-kutatást, a versenytársak elemzését és a feladatkezelést.

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon a feladatokat, állítson be határidőket és figyelje a teljesítményt a ClickUp SEO kutatási és menedzsment sablonjával.

Ennek a központosításnak köszönhetően jobban nyomon követheti és kezelheti SEO-tevékenységeit. Ezenkívül betekintést nyerhet a webhely teljesítményébe és nyomon követheti a SEO előrehaladását, ami időt és energiát takarít meg Önnek.

ClickUp SEO projektmenedzsment sablon

A ClickUp SEO projektmenedzsment sablon ideális a folyamatban lévő SEO projektek kezeléséhez, és mindent a helyes úton tart. Segít a feladatok kezelésében, a csapatával való zökkenőmentes együttműködésben és a SEO célokhoz való igazodásban.

Töltse le ezt a sablont Valós időben együttműködhet és hatékonyan kezelheti a feladatokat ezzel a ClickUp sablonnal.

Mi az Ön előnye?

SEO marketing terv áttekintése

Könnyű kommunikáció az érdekelt felekkel

Költségvetésének és erőforrásainak intelligens nyomon követése

Fokozza SEO-ját a ClickUp segítségével

Lássuk be: a ChatGPT egy hihetetlenül sokoldalú AI eszköz. És bár bizonyos dolgokat jobban csinál, mint mások, a SEO nem tartozik ezek közé.

A ChatGPT-nek hiányoznak azok a kollaboratív funkciók és feladatkezelési funkciók, amelyek elengedhetetlenek a sikeres SEO-kezelési kampányok lebonyolításához.

De mi lenne, ha a ChatGPT mesterséges intelligenciáját egy olyan platformmal kombinálhatná, amely lehetővé teszi, hogy kommunikáljon a csapatával és azonnal feladatokat delegáljon nekik? Valami olyasmit kapna, ami hasonlít a ClickUp-ra.

Említettük már, milyen fantasztikusak a ClickUp sablonjai? Mindegyik előre megtervezett, így Ön az Ön számára fontos dolgokra koncentrálhat – a SEO ranglistán való előrelépésre!

Készen áll a változásra? Regisztráljon még ma a ClickUp-on egy ingyenes fiókért!