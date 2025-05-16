Hogyan alakítja át a generatív mesterséges intelligencia a marketinget: stratégiák és példák

Ön marketinges. Akkor miért érzi magát csalónak, amikor lehetetlen publikálási határidőkkel és kampányváltásokkal kell megbirkóznia?

Míg Ön úgy érzi, hogy soha nincs elég ideje a kreativitás és a méret arányának egyensúlyba hozására, addig versenytársai tökéletesen célzott üzenetekkel egyszerre mindenhol jelen vannak.

A marketingesek 73%-a egyetért azzal, hogy az AI-eszközök növelhetik a termelékenységüket.

Az AI-t alkalmazók és a többiek közötti szakadék gyorsan növekszik. És minden perc, amit ismétlődő feladatokra vagy kreatív blokkok leküzdésére fordít, egy perc, amit elveszít a versenytársaival szemben.

A tartalomkészítés, a személyre szabás és az optimalizálás automatizálásával a generatív mesterséges intelligencia gyorsabbá és hatékonyabbá teszi a marketing munkafolyamatokat, anélkül, hogy a végeredmény minősége romlana.

Ebben az útmutatóban bemutatjuk, hogyan illeszkedik a generatív AI a napi marketingfolyamatokba – a tartalomgenerálástól és a SEO-tól az e-mailekig és a kampánytervezésig –, példákkal, eszközökkel és beépített etikai korlátokkal.

Mi az a generatív mesterséges intelligencia a marketingben?

A generatív mesterséges intelligencia olyan mesterséges intelligenciát jelent, amely képes tartalmakat – szövegeket, képeket, videókat, sőt kódokat is – létrehozni (vagy generálni) azáltal, hogy a már meglévő adatok mintáiból tanul.

De ez messze nem azt jelenti, hogy kampányait robotokra bízza. Arról van szó, hogy a már bevált módszereket továbbfejlesztjük: automatizáljuk a monoton munkát, bővítjük a kreativitást anélkül, hogy a csapatot kimerítenénk, és több időt biztosítunk Önnek, hogy a stratégiára, a történetmesélésre és az eredményekre koncentrálhasson.

🎨 A marketing mindig is részben tudomány, részben művészet volt. A generatív AI modellek csak okosabbá teszik a tudományt – és skálázhatóbbá a művészetet.

Hogyan működik a generatív mesterséges intelligencia?

A generatív mesterséges intelligencia alapvetően gépi tanulási modelleket – különösen nagy nyelvi modelleket (LLM) vagy diffúziós modelleket – használ, hogy a betanított adatok alapján új eredményeket jósoljon és generáljon.

👉🏼 Például: Szöveg : Az olyan eszközök, mint a GPT-4, több milliárd példa alapján megjósolják a sorozat következő szavát, és blogbejegyzések, e-mailek vagy hirdetések változatainak vázlatát generálják.

Képek : Az olyan platformok, mint a DALL·E vagy a Midjourney, vizuális stílusokat és bemeneti adatokat kevernek össze, hogy teljesen új grafikákat vagy illusztrációkat hozzanak létre.

Videó és hang: Az olyan eszközök, mint a Synthesia, élethű videókat generálnak szkriptekből, gyakran többnyelvű hangalámondással.

✨ A varázslat az úgynevezett „transzformátorokban” történik – ezek olyan neurális hálózatok, amelyek a korábbi technológiáknál jobban értik a kontextust és az elemek közötti kapcsolatokat.

A háttérben ezek a modellek folyamatosan finomítják magukat a használati minták, az emberi visszajelzések és az új adatok alapján, ami azt jelenti, hogy az eredmények idővel egyre okosabbak lesznek. Mégis, csak annyira jók, mint a prompt, a kontextus és az őket ellenőrző emberek. És itt jön Ön a képbe.

Az AI marketingben való használatának legfontosabb előnyei

A generatív AI előnyei messze túlmutatnak az időmegtakarításon (bár ez is nagyon értékes). Íme, mi teszi még hasznosabbá:

Tartalomkészítés nagy léptékben : Hozzon létre személyre szabott tartalmakat különböző közönségszegmensek számára anélkül, hogy megsokszorozná a munkaterhelését. A személyre szabást jól megvalósító vállalatok : Hozzon létre személyre szabott tartalmakat különböző közönségszegmensek számára anélkül, hogy megsokszorozná a munkaterhelését. A személyre szabást jól megvalósító vállalatok 40%-kal több bevételt jelentenek ezekből a tevékenységekből, mint az átlagos vállalatok.

Kreatív szűk keresztmetszetek csökkentése: Emlékszik arra a pillanatra, amikor falba ütközött, miközben a tökéletes címsort próbálta megírni? Az AI több tucat lehetőséget generálhat, hogy inspirálja kreativitását, amikor elakad.

Adatvezérelt optimalizálás : Az AI folyamatosan tanulja, mi működik. Célzott marketingkampányai idővel egyre okosabbá válnak, mivel az AI elemzi a teljesítményadatokat és alkalmazkodik hozzájuk.

Konzisztens márkaüzenet : Az AI-t a márka irányelvei és a korábbi tartalmak alapján képezheti, hogy minden csatornán konzisztens maradjon, még akkor is, ha több csapattag is részt vesz a munkában.

Stratégiai gondolkodás képessége : Ha nem kell a termelési feladatokkal foglalkoznia, akkor a stratégiára és az innovációra koncentrálhat – azokra a területekre, ahol az emberi kreativitás még mindig uralkodik.

Alacsonyabb gyártási költségek és rövidebb átfutási idő: A magas színvonalú tartalom létrehozása hagyományosan jelentős időt és pénzt igényel. Az AI drámaian csökkenti ezeket a költségeket és időbefektetéseket, miközben megőrzi a minőséget.

De talán a generatív AI marketingben való használatának leghatékonyabb előnye az hozzáférhetőség. A marketingeszközök, amelyekhez korábban speciális ismeretekre vagy nagy költségvetésre volt szükség, ma már minden méretű csapat számára elérhetőek. A versenyfeltételek kiegyenlítődnek, és a győztest nem csak az erőforrások, hanem a kreativitás is meghatározza. 🤝

A generatív mesterséges intelligencia használata a marketingben

A generatív mesterséges intelligencia valódi ereje a marketing életciklusának minden szakaszában történő gyakorlati alkalmazásában rejlik. A generatív mesterséges intelligencia technológia a következőképpen biztosíthatja a legjelentősebb ROI-t:

1. AI-alapú tartalomkészítés (blogok, közösségi média, hirdetések stb.)

A tartalom sebessége versenyelőnyhöz vezet. De a minőség is – és ez az, ahol a generatív mesterséges intelligencia igazán kiemelkedik, ha célszerűen használják.

Az olyan AI írási eszközök, mint a Jasper, Claude és ClickUp Brain, segítenek a csapatoknak másodpercek alatt blogvázlatokat, termékleírásokat és közösségi média posztokat készíteni. A megfelelő képzéssel és prompt engineeringgel finomíthatja az általános szövegeket, hogy azok a kívánt hangnemhez, személyiséghez és a vásárlási folyamat szakaszához igazodjanak.

🔮 Főbb megállapítás: A tapasztalt marketingesek az AI-t brainstorming partnerként használják, majd ügyféladatokat, pozicionálási keretrendszereket és szerkesztői ítéleteket rétegeznek rá, hogy magas színvonalú tartalmat állítsanak elő és erősítsék egyedi márkaüzenetüket.

A ClickUp Brain segítségével a marketingesek közvetlenül a ClickUp projektmenedzsment környezetében hozhatnak létre márkaközpontú tartalmakat.

Készítsen új tartalmakat vagy szerkessze a meglévőket a ClickUp Docs alkalmazáson belüli ClickUp Brain segítségével.

A tartalom automatikusan formázásra kerül és beillesztésre kerül a ClickUp Docs-ba, így nincs szükség eszközváltásra és nem veszik el a kontextus. Megkérheti az AI-t, hogy készítsen egy tweet-vázlatot egy kampányleírás alapján, vagy generáljon blogbejegyzés-bevezetőket egy egyedi marketingperszonához kapcsolódóan.

Készítsen részletes tartalmakat és kreatív briefeket az AI segítségével a ClickUp Brainben.

✨ Ez is segít:

Készítsen átfogó tartalmakat és kreatív briefeket, amelyek összhangban vannak a márka irányelveivel.

Gyorsan készítsen első vázlatokat, amelyek megragadják a legfontosabb üzeneteket

A tartalomváltozatok méretezése a csatornák között, miközben megőrzi a konzisztenciát

Hajtsa végre kreatív blokkját azáltal, hogy új szemszögeket javasol ismerős témákra vonatkozóan.

Kifogytál az új ötletekből? Hagyd, hogy a ClickUp Brain kitaláljon valamit a tartalommarketing igényeidhez!

Kombinálja ezt a ClickUp marketingnaptár-sablonjával és kampánykezelési munkafolyamatával, hogy egyszerűsítse a jóváhagyásokat, kezelje az eszközöket és egyértelmű tulajdonjogokat rendeljen hozzájuk.

Ingyenes sablon letöltése Tervezze meg következő nagy kampányát egyszerűen a ClickUp marketing naptár sablonjával!

A ClickUp egyéni mezői nyomon követhetik a tartalom típusát, a csatornát és az AI részvételét, így mindig tudhatja, hogy mi az, amit ember írt, mi az, amit AI segített, és mi az, amit AI generált, és ennek megfelelően nyomon követheti a teljesítményt.

Az eredmény egy nagy teljesítményű motor, amely stratégiai, gyors és skálázható tartalmat biztosít anélkül, hogy fel kellene áldoznia a kreativitást vagy az irányítást.

🤝 Barátos emlékeztető: A finom különbség itt fontos. A legjobb AI-alapú tartalmi stratégiák továbbra is emberi felügyelet alatt állnak.

2. Személyre szabott e-mail marketing és ügyfélutak

🧠 Érdekesség: Az e-mail továbbra is az egyik legmagasabb ROI-t biztosítja a marketingben, különösen a B2C márkák és a fogyasztói marketing esetében. De a tömeges levelezés kora lejárt. Ma a hiper-személyre szabás a nyerő – olyan e-mailek, amelyek úgy tűnnek, mintha csak Önnek írták volna őket.

Itt jönnek képbe a generatív AI eszközök, mint például a Copy. ai vagy a Salesforce Einstein. Ezek a múltbeli viselkedés, vásárlási előzmények vagy ügyfélszegmensek adatait használják fel személyre szabott e-mail változatok nagy léptékű megfogalmazásához. Gondoljon csak bele: a böngészési előzményeket tükröző tárgymezők, az életciklus szakaszához igazított szövegek és a várható szándékhoz kapcsolódó CTA-k.

A ClickUp segítségével a marketingcsapatok pontosan összehangolhatják ezeket a folyamatokat.

Automatizálja az e-mail kampányok munkafolyamatait a ClickUp Automations segítségével

A ClickUp Automations segítségével e-mailes feladatok létrehozását indíthat el a vásárlói utazás során végzett műveletek, például új felhasználói regisztrációk vagy tartalomletöltések alapján. A ClickUp Docs-ban kezelheti az A/B tesztelési változatokat, a ClickUp Tasks segítségével pedig összehangolhatja a szövegszerkesztéseket, a kreatív jóváhagyásokat és a minőségbiztosítási munkafolyamatokat az érdekelt felek között.

Ideje üdvözölni az intelligens szegmentációt, a gyorsabb végrehajtást és a sablonos helyett megmunkáltnak érződő utazásokat.

3. AI a keresőmotor-optimalizálásban – automatizált kulcsszó-kutatás és optimalizálás

Valószínűleg már több száz érdekes véleményt hallott a SEO-tartalmakról, különösen mióta a Google AI Overviews átvette a SERP-eket. És ez igaz – már tudtuk, hogy a keresések közel 60%-a ma már nulla kattintással történik. Az AI eredményeinek megjelenésével még nehezebb a forgalom és a konverziók elérése a tartalommarketing segítségével.

Szóval, honnan származik a SEO versenyelőnye? Azon múlik, hogy mennyire intelligensen tudja összekapcsolni a keresési szándékot a tartalmi stratégiájával.

A kiváló SEO-szakemberek az AI-t a következőkre használják: Azonosítsa azokat a szemantikai klasztereket és témakapcsolatokat, amelyek az embereknek esetleg elkerülhetik a figyelmét.

Készítsen átfogó tartalmi összefoglalókat, amelyek a keresési szándék teljes spektrumát lefedik.

Készítsen címcímke- és meta leírás-változatokat, amelyek mind az emberek, mind az algoritmusok számára optimalizáltak.

🔎 A modern SEO-eszközök, mint például a Clearscope, a Surfer és a Semrush AI-asszisztensei képesek kulcsszócsoportokat felkutatni, meta leírásokat automatikusan generálni, sőt optimalizált tartalmi összefoglalókat is készíteni. Ezek az eszközök megértik a témával kapcsolatos tekintélyt és a keresési szándékot, segítve a marketingeseket abban, hogy a reaktív SEO-stratégiáktól a proaktívak felé mozduljanak el.

És a jó hír?

A marketingesek 85%-a pozitív eredményeket tapasztal az AI használatával a SEO-tartalom létrehozásában.

A ClickUp lesz a vezérlő központja ennek a munkafolyamatnak a megvalósításához.

Használja a ClickUp Docs-ot az élő SEO-tartalom irányelveinek tárolására, a SERP-adatok közvetlen beágyazására a feladatokba, valamint az AI által generált ajánlásokkal ellátott optimalizálási ellenőrzőlisták hozzárendelésére.

Még jobb, ha a ClickUp weboldal-fejlesztési sablonját használja a SEO-kampányok kezeléséhez, a weboldal struktúrájának frissítésétől a tartalom frissítéséig. Címkézze a feladatokat prioritási kulcsszavakkal, rendeljen tulajdonosokat a belső linkekhez, és automatikusan frissítse az állapotokat, ahogy a briefek haladnak a kutatás → írás → közzététel szakaszokon.

Ingyenes sablon letöltése Egyetlen projektmenedzsment sablon segítségével juthat el a webhelytérképtől a kész webhelyig

A generatív AI és a ClickUp együttes használatával a SEO kevésbé jelent akadályt, és inkább a növekedés motorjává válik.

🔮 Főbb megállapítás: Az AI szerepe nem korlátozódik a SEO-tartalom létrehozásának segítésére – segít megérteni a tartalom rangsorolásának alapjául szolgáló mintát is. Több ezer sikeres oldal elemzésével az AI olyan elveket tud kivonni, amelyek túlmutatnak az egyszerű kulcsszó-elhelyezésen.

4. Chatbotok és AI-vezérelt ügyfélszolgálat

Még mindig a megírt válaszokra gondol, amikor az AI-támogató ügynökökre gondol? Akkor van mit bepótolnia.

💬 A mai chatbot modellek, amelyek GPT-4-hez hasonló LLM-ek által működnek és olyan platformokba vannak integrálva, mint az Intercom vagy a Drift, képesek megoldani az első szintű kérdéseket, kontextusfüggő válaszokat generálni, és akár a felhasználókat is továbbirányítani az érzelmeik vagy a sürgősség alapján.

Mi az előnye? Marketing- és ügyfélélmény-csapatai időt nyernek, anélkül, hogy romlana az ügyfélélmény.

De az automatizálás felelősségvállalás nélkül kockázatos. Ebben segít a ClickUp.

Használja a ClickUp Whiteboards alkalmazást az automatizált munkafolyamatok vizualizálásához

A támogató és marketing csapatok a ClickUp segítségével dokumentálhatják a botok folyamatát a ClickUp Whiteboards és Mind Maps alkalmazásokban, visszacsatolási hurkokat hozhatnak létre a chatbotok beszélgetéseiből a tartalomkészítéshez (például: „milyen kérdéseket tesznek fel még az emberek?”), és szükség esetén feladatokat rendelhetnek hozzá az emberi utánkövetéshez.

💡 Profi tipp: Állítsa be a ClickUp Dashboards alkalmazást, hogy nyomon követhesse a chatbotok elutasítási arányát, az átlagos kezelési időt és az ügyfél-elégedettségi pontszámokat – mindezt valós idejű feladatadatokhoz kapcsolva. Itt egy magyarázó videó, amely bemutatja, hogyan kell ezt megtenni:

5. AI a hirdetések szövegének és a kampányok optimalizálásának területén

A magas teljesítményű hirdetési kreatívok a tesztelések mennyiségétől és az iterációtól függenek. A generatív AI mindkettőt felgyorsítja. Ha öt helyett 50 koncepciót tud tesztelni, akkor drámaian megnöveli az esélyét, hogy áttörő teljesítményt érjen el.

📊 Az olyan platformok, mint a Meta Advantage+ és a Google Performance Max , generatív modelleket használnak a címsorok és szövegek kombinációinak dinamikus tesztelésére. Az olyan AI marketingeszközök, mint az AdCreative. ai vagy a CopySmith, több tucat variációt generálnak a célközönség és a márka adatait alapul véve.

A ClickUp segítségével stratégiailag kezelheti ezt a káoszt. Használja a ClickUp több mint 15 nézetét , hogy platform, közönségszegmens vagy cél szerint szervezze a kampány kreatív elemeit – listákban, Kanban táblákban és egyebekben.

Válasszon listák, Kanban táblák, Gantt-diagramok és egyéb eszközök közül, hogy nyomon követhesse kampányait és eszközeit a ClickUp-ban.

Akár automatizálási szabályokat is létrehozhat: amikor egy változat jóváhagyásra kerül, indítson el állapotfrissítéseket, teljesítménykövetési beállításokat, vagy akár szinkronizáljon külső hirdetési platformokkal a ClickUp több mint 1000 integrációjának segítségével.

A ClickUp Automations segítségével automatikusan hozzárendelheti és nyomon követheti a kreatív visszajelzéseket és a követő feladatokat.

Ami korábban napokig tartó oda-vissza levelezéssel járt, ma már órák alatt megvan – az AI és a ClickUp gyors visszacsatolási hurkot képez az ötletelés, a végrehajtás és az optimalizálás között.

6. AI által generált vizuális elemek és videomarketing

🧠 Érdekesség: A rövid videók (21%), a képek (19%) és az élőben közvetített videók (16%) jelenleg a legjobban teljesítő tartalomtípusok közé tartoznak!

A marketingesek ma már mesterséges intelligenciát használnak koncepciók makettjeinek elkészítéséhez, termékek vizuális megjelenítéséhez vagy szöveges forgatókönyvekből magyarázó videók készítéséhez – mindezt a korábbiakhoz képest töredékes idő- és költségráfordítással.

🎥 A generatív AI eszközök, mint például a Midjourney, Runway és Synthesia új kreatív lehetőségeket nyitottak meg. A Synthesia például lehetővé teszi a csapatok számára, hogy stúdió vagy újravételek nélkül, előre elkészített vagy egyedi AI avatarok segítségével többnyelvű szóvivői videókat készítsenek.

Könnyedén együttműködhet a csapattagokkal, és visszajelzéseket adhat a fájlokra a ClickUp megjegyzésekkel, korrektúrával és kommentárfunkciókkal.

A ClickUp segítségével a marketingesek mindezt könnyedén megvalósíthatják. A Docs-ban tárolhatnak és csatolhatnak vizuális elemeket, a ClickUp Proofing Tools segítségével dokumentálhatják a visszajelzéseket, a ClickUp Gantt Charts segítségével hozzárendelhetik a gyártási ütemterveket, és az Assigned Comments segítségével visszacsatolási hurkokat hozhatnak létre a vizuális iránymutatás, a verziókezelés és a jóváhagyásokhoz.

🔮 Főbb megállapítás: Az AI-eszközök leegyszerűsítik a vizuális tervezés hagyományosan meredek tanulási görbéjét. A marketingcsapatoknak már nem kell választaniuk a sebesség, a minőség és a költség között – mindháromat egyszerre optimalizálhatják.

A generatív mesterséges intelligencia valós példái a marketingben

Most lépjünk túl az elméleten, és nézzük meg, hogyan alkalmazzák a generatív mesterséges intelligenciát a jövőbe tekintő márkák a valódi marketing kihívások megoldására.

AI tartalomhoz és kampányokhoz

Coca-Cola: Create Real Magic platform

A Coca-Cola generatív mesterséges intelligenciát használt a klasszikus márkaépítés és a felhasználók által generált tartalom ötvözésére, személyre szabva a marketingkampányokat és növelve a fogyasztói interakciót és a márka ismertségét, különösen a Z generáció körében.

Kifejlesztettek egy saját platformot, amely lehetővé tette a fogyasztók és az alkotók számára, hogy a Coca-Cola ikonikus elemeit, például a kontúros palackot, a logót, a Mikulást és a jegesmedvét felhasználva márkás grafikákat hozzanak létre.

A kampány globális részvételt ösztönzött, a kiválasztott műalkotásokat New York Times Square-én és London Piccadilly Circusán található digitális hirdetőtáblákon mutatták be. Ennek eredményeként a fogyasztók több mint 120 000 műalkotást hoztak létre AI-eszközök segítségével, bemutatva az AI képminőségének ugrásszerű fejlődését a DALL-E 2-től a DALL-E 3-ig.

Heinz: A márka identitásának megerősítése AI-képekkel

A Heinz egy kísérletet végzett az OpenAI DALL-E 2 segítségével, amelynek során olyan képeket generált, amelyek olyan parancsok alapján készültek, mint például „ketchup”. Az AI következetesen olyan képeket hozott létre, amelyek hasonlítottak a Heinz ikonikus üvegének kialakítására, még akkor is, ha a márka nem volt kifejezetten megemlítve.

Ez a kampány kiemelte a Heinz erős márkaismertségét és a ketchuphoz való kapcsolódását, több mint 1,15 milliárd megjelenítést és 38%-kal magasabb elkötelezettségi arányt elérve a korábbi kampányokhoz képest.

AI-alapú személyre szabás az e-kereskedelemben és a kiskereskedelemben

Az Amazon Rufus: bevételt generáló mesterséges intelligencia alapú vásárlási asszisztens

Az Amazon bevezette a Rufus nevű, mesterséges intelligenciával működő vásárlási asszisztenst, hogy javítsa a termékkeresést és az ajánlásokat. A 2024 februárjában elindított Rufus segít a vásárlóknak megtalálni a preferenciáiknak megfelelő termékeket.

az Amazonon keresztül

Az Amazon előrejelzése szerint a Rufus 2025-ben közvetetten több mint 700 millió dollár működési nyereséget fog generálni azáltal, hogy befolyásolja a fogyasztók szélesebb körű kiadásait.

Deep Brew: A Starbucks titka a hiper-személyre szabáshoz

A Starbucks egy kifinomult mesterséges intelligencia platformot használ, a Deep Brew-t, amely hatalmas mennyiségű ügyféladatot, többek között tranzakciós előzményeket, napszakot, időjárást, helyszínt és egyéb kontextusadatokat használ fel a hűségprogram tagjai számára szóló ajánlatok és ajánlások személyre szabásához.

Ez a platform lehetővé teszi a Starbucks számára, hogy a megfelelő pillanatban a megfelelő terméket ajánlja, javítva ezzel az ügyfélélményt és az elkötelezettséget. Az AI-vezérelt személyre szabás kiterjed a mobilalkalmazásra és az üzletben való élményre is, ahol a baristák felismerhetik az ügyfeleket és preferenciáikat, így zökkenőmentes, személyre szabott szolgáltatást nyújtva. A Deep Brew előrejelző elemzések alapján segít optimalizálni a készleteket, a személyzetet és az üzletek működését is.

A Starbucks jelentése szerint ezek az AI-alapú marketingtevékenységek jelentős javulást hoztak a vásárlói elkötelezettség és a befektetés megtérülése terén. Például a belső jelentések szerint az AI-alapú személyre szabás és a célzott marketingnek köszönhetően a befektetés megtérülése 30%-kal, a vásárlói elkötelezettség pedig 15%-kal nőtt.

A mesterséges intelligencia az influencer marketingben és a közösségi média aktivitásban

A mesterséges intelligencia ma már integrálja a szöveg-, kép-, videó- és hangelemzést, hogy holisztikusan megértse a közösségi médiában zajló beszélgetéseket, lehetővé téve a márkák számára, hogy gazdagabb, vonzóbb tartalmakat hozzanak létre.

Az AI-rendszerek még a közösségi platformok számára is segítséget nyújtanak a gyűlöletkeltő beszéd, a hamis hírek és a spamhez hasonló káros tartalmak hatékonyabb felismerésében és eltávolításában, mint az emberi moderátorok. Jól ismerik a hamis fiókok és botok felismerését, így biztonságosabb és megbízhatóbb közösségi környezetet biztosítanak.

👉🏼 Olyan márkák, mint a Prada, a Versace és a Red Bull, mesterséges intelligenciával működő influencereket alkalmaznak online promócióikhoz. Ezek a virtuális személyiségek a közösségi média platformjain vonzzák a közönséget, és újszerű módszert kínálnak a márkáknak a fogyasztókkal való kapcsolatfelvételhez.

Instagramon keresztül

🤖 Példa: A Lil Miquela, amelyet a Brud nevű startup hozott létre 2016-ban, az egyik legkorábbi és leghíresebb AI-influencer. Ötvözi a divatot, az aktivizmust és a zenét, saját dalokat adott ki és zenei videókban is szerepelt. Realisztikus személyisége és történetmesélő képességei az AI-influencer marketing úttörőjévé tették. Olyan márkákkal működött együtt, mint a BMW, a Samsung és a Calvin Klein, hogy csak néhányat említsünk.

A generatív AI marketingben való alkalmazásának hatékonyságát az adja, hogy ezek a márkák hogyan integrálták az AI-t a meglévő munkafolyamatokba. Az AI nem váltotta fel a marketingcsapatokat, hanem olyan eszközökkel ruházta fel őket, amelyek javították képességeiket.

A megfelelő AI-eszközök kiválasztása jelentősen javíthatja a marketingstratégiákat. Összegyűjtöttünk néhányat, amelyek valóban működnek az Önéhez hasonló csapatok számára:

ClickUp Brain

Szeretne egy AI írót, aki egyben marketingcsapatának beépített tartalomstratégája is? A ClickUp Brain a ClickUp natív AI asszisztense, amely a lehető legváltozatosabb. Zökkenőmentesen beágyazható feladataiba, dokumentumaiba és munkafolyamataiba, és segít Önnek márkájához illő szövegeket generálni blogokhoz, e-mailekhez, közösségi bejegyzésekhez, kampányismertetőkhöz és egyebekhez – pontosan ott, ahol a munka zajlik.

Használja a ClickUp Brain alkalmazást tartalmi ötletek kidolgozásához és kidolgozásához.

A ClickUp-on belüli feladatleírások, projektcélok és csapatkommentek kontextusának ismeretében a ClickUp Brain olyan tartalmat állít elő, amely nemcsak az Ön utasításainak, hanem stratégiájának is megfelel.

Ez a legjobb megoldás azoknak a marketingcsapatoknak, amelyek egy központi munkaterületen belül szeretnének tartalmakat létrehozni és iterálni anélkül, hogy eszközök között kellene váltaniuk. Mert tudják, hogy az igazi versenyelőny abból származik, ha a marketingtevékenységeket egyetlen platformon egyesítik, ahol az AI az egész marketing ökoszisztémából tanulhat, nem pedig csak elszigetelt feladatokból.

💡 Profi tipp: A ClickUp Brain segítségével egy eszközön belül többféle LLM-hez is hozzáférhet. Próbálja ki a Claude-ot tartalomgeneráláshoz, a GPT-t és a Gemini-t mélyreható kutatáshoz és érveléshez, valamint a ClickUp Brain-t a munkaterületéről származó kontextusbeli ismeretek beágyazásához a tartalmába! Váltson több LLM között a ClickUp Brain segítségével, és optimalizálja a modellt az adott feladathoz.

Jasper

A Jasper egy robusztus AI írási asszisztens, amelyet marketingesek, ügynökségek és tartalomcsapatok számára fejlesztettek ki, akik magas színvonalú tartalomgyártást szeretnének bővíteni. Több mint 50 sablont kínál különböző tartalomtípusokhoz, beleértve blogbejegyzéseket, hirdetési szövegeket és e-maileket.

Több mint 30 nyelv támogatásával és olyan eszközökkel való integrációjával, mint a Surfer SEO és a Copyscape, a Jasper biztosítja, hogy a tartalom optimalizált és plágiummentes legyen.

Copy. ai

A Copy. ai azoknak a marketingeseknek készült, akik gyorsan szeretnék testre szabni a tartalmakat különböző formátumokban, beleértve a közösségi média bejegyzéseket, termékleírásokat és e-maileket. Intuitív felülete és kiterjedt sablonkönyvtára minden szintű felhasználó számára elérhetővé teszi.

AI kép- és videokészítő platformok

Midjourney

A Midjourney egy mesterséges intelligenciával működő képgenerátor, amely arról ismert, hogy szöveges utasítások alapján kiváló minőségű, különböző művészi stílusú képeket hoz létre. A Discordon keresztül elérhető, és azoknak a tervezőknek és marketingeseknek szól, akik egyedi képeket keresnek kampányaikhoz.

🧠 Érdekesség: A ClickUp felhasználóiként nem kell külön eszközbe fektetniük az AI-alapú képalkotáshoz. A ClickUp Whiteboards tökéletes felületet kínál az AI-alapú művészetek és képek létrehozásához egyszerű szöveges utasítások segítségével! Használja a ClickUp Brain alkalmazást makettek, diagramok és egyéb elemek létrehozásához a ClickUp Whiteboards alkalmazásban.

DALL-E 3

Az OpenAI által fejlesztett DALL·E 3 egy csúcstechnológiás képalkotó modell, amely részletes szöveges utasításokat alakít át kiváló minőségű, eredeti vizuális elemekké.

A korábbi verzióktól eltérően a DALL·E 3 szorosan integrálva van a ChatGPT-vel, így a felhasználók párbeszédes módon ismételhetik és finomíthatják a képekhez tartozó utasításokat. Ez ideális megoldás azoknak a marketingeseknek és kreatív csapatoknak, akik kampányokhoz, hirdetésekhez vagy tartalmakhoz egyedi vizuális elemeket szeretnének létrehozni anélkül, hogy a nulláról kezdenék vagy készletképeket használnának.

Runway

A Runway Gen-2 egy csúcstechnológiás AI videógeneráló eszköz, amely lehetővé teszi a alkotók számára, hogy szöveges utasításokat, képeket vagy meglévő videókat dinamikus, kiváló minőségű videotartalommá alakítsanak.

Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a testreszabható kameramozgások és mozgáskefe, a felhasználók irányíthatják a kereten belüli egyes elemek mozgását, ami páratlan kreatív kontrollt biztosít. Ez felbecsülhetetlen értékű eszközzé teszi a marketingesek, tartalomalkotók és filmkészítők számára, akik nagy erőforrások nélkül szeretnének vizuálisan vonzó narratívákat létrehozni.

Hedra

A Hedra egy AI videógeneráló platform, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy képeket és szöveg-beszéd audioelemeket kombinálva valósághű animációs videókat hozzanak létre. Character-3 modellje integrálja a videót, a hangot, a mozgást és az érzelmeket a karakterek kiváló teljesítménye érdekében, így alkalmas vállalati marketingalkalmazásokhoz.

AI-alapú marketing automatizálási szoftver

HubSpot Marketing Hub

A HubSpot marketingautomatizációs csomagjában AI-funkciókat kínál, többek között tartalomoptimalizálást és prediktív lead scoringot. A CRM-et AI-alapú marketingeszközökkel kombinálja a tartalomoptimalizálás, a személyre szabás és a kampánykezelés érdekében.

Átfogó eszközei és robusztus elemzési funkciói alkalmassá teszik az all-in-one marketing megoldást kereső vállalkozások számára.

Salesforce Einstein

A Salesforce Einstein mesterséges intelligencia funkciókat biztosít a Salesforce platformon, segítve az ügyfelek megismerését és a személyre szabott marketinget. A Salesforce termékekkel való mély integrációja és fejlett elemzési funkciói ideálisvá teszik nagyvállalatok számára.

Marketo

A Marketo egy vállalati szintű marketingautomatizációs platform, amely mesterséges intelligenciával rendelkezik a potenciális ügyfelek pontozásához, a prediktív tartalomhoz és a kampányok optimalizálásához. Átfogó B2B képességeiről, kiforrott technológiájáról és mélyreható elemzéseiről ismert.

ClickUp marketingcsapatok számára

A ClickUp nem csupán mesterséges intelligencia képességeket kínál, hanem végpontok közötti marketing munkafolyamat-kezelést is, amely automatizálással köti össze a stratégiát a végrehajtással.

A ClickUp marketingterv-sablonja azoknak a marketingeseknek készült, akiknek egyértelmű, megismételhető rendszerre van szükségük a többcsatornás kampányok kezeléséhez. Előre elkészített szakaszokat tartalmaz a kampánycélok meghatározásához, a célközönségek definiálásához, a költségvetés és a tényleges adatok nyomon követéséhez, valamint a tartalom, a tervezés és a fizetett média terén elért eredmények hozzárendeléséhez.

Ingyenes sablon letöltése Szerezzen be egy használatra kész struktúrát a kampányok tervezéséhez, végrehajtásához és nyomon követéséhez egy helyen a ClickUp Marketing Plan Template segítségével.

Egyedi mezőkkel, Gantt-diagramokkal és automatikus állapotfrissítésekkel segíti a csapatokat a stratégia összehangolásában és minden változó elem nyomon követésében, a kezdetektől a zárásig.

A ClickUp automatizálási központként használható kampánytervezéshez, tartalomgyártáshoz, kampányindítás koordinálásához, teljesítményjelentéshez és optimalizáláshoz.

Íme néhány egyszerű munkafolyamat-példa a kezdéshez:

1. példa: Tartalomgyártás kezelése

A tartalomkészítés több érdekelt felet, szerkesztést, jóváhagyást és határidőt érint, és mindezt nyomon követni teljes munkaidős feladat.

Hozzon létre egy feladatot minden egyes eszközhöz (blog, videó, közösségi média bejegyzés) a ClickUp marketing naptár sablonjának segítségével .

Alkalmazzon egyéni mezőket, például tartalomtípus, csatorna, csatorna szakasz, határidő és másokat, hogy a részletek hozzáférhetők maradjanak.

Az automatizálás segítségével: feladatot rendelhet a szerzőhöz, amikor az állapot = „Kész a vázlatra”, értesítheti a szerkesztőt, amikor az állapot = „Felülvizsgálat alatt”, frissítheti a közzétételi naptárat, amikor az állapot = „Jóváhagyva”.

Adjon feladatot az írónak, amikor az állapot = „Kész a vázlatra”.

Értesítse a szerkesztőt, ha az állapot „Felülvizsgálat alatt”

Frissítse a közzétételi naptárat, ha az állapot = „Jóváhagyva”

Adjon feladatot az írónak, amikor az állapot = „Kész a vázlatra”.

Értesítse a szerkesztőt, ha az állapot „Felülvizsgálat alatt”

Frissítse a közzétételi naptárat, ha az állapot = „Jóváhagyva”

🧠 ClickUp Brain bónusz: Tartalomvázlatok készítése, első vázlatok generálása vagy visszajelzések összefoglalása a feladat keretein belül – ezzel órákat takaríthat meg a oda-vissza levelezéssel. A ClickUp Brain segítségével gyorsan összefoglalhatja a kommentek, állapotváltozások, új alfeladatok és fontos projektfrissítések legfontosabb változásait.

2. példa: Teljesítményjelentések és optimalizálás

A marketingvezetők és csapatok gyakran küzdenek a széttagolt teljesítményadatokkal, amelyek táblázatokban, elemzési platformokon és a csapatok beérkező levelei között vannak szétszórva. A jelentések elkészítése havi szinten kaotikus feladattá válik, az elemzések késnek, és az optimalizálás túl későn történik ahhoz, hogy jelentős hatása legyen.

Kezdje egy szisztematikus sablonnal Használja a Használja a ClickUp marketingjelentés-sablont, hogy létrehozzon egy külön teret a kampányok összefoglalásához. Minden jelentésfeladat vagy dokumentum strukturált szakaszokat tartalmaz: célok, csatornamutatók, költségvetés vs. tényleges adatok, legfontosabb eredmények, tanulságok és következő lépések. Használja a ClickUp marketingjelentés-sablont, hogy létrehozzon egy külön teret a kampányok összefoglalásához. Minden jelentésfeladat vagy dokumentum strukturált szakaszokat tartalmaz: célok, csatornamutatók, költségvetés vs. tényleges adatok, legfontosabb eredmények, tanulságok és következő lépések. Kövesse nyomon a teljesítményt valós időben Adjon hozzá egyéni mezőket a kampányfeladatokhoz a következőkre: Kiadások Konverziók CTR/elkötelezettségi arány UTM paraméterek Platform (Google, Meta, LinkedIn stb.) Használja Adjon hozzá egyéni mezőket a kampányfeladatokhoz a következőkre: Kiadások Konverziók CTR/elkötelezettségi arány UTM paraméterek Platform (Google, Meta, LinkedIn stb.) Használja a ClickUp űrlapokat , hogy összegyűjtse a bevezetés utáni visszajelzéseket az érdekelt felektől (értékesítés, ügyfélszolgálat, vezetők). Adjon hozzá egyéni mezőket a kampányfeladatokhoz a következőkre: Kiadások Konverziók CTR/elkötelezettségi arány UTM paraméterek Platform (Google, Meta, LinkedIn stb.) Költség Konverziók CTR/elkötelezettségi arány UTM paraméterek Platform (Google, Meta, LinkedIn stb.) Használja a ClickUp Forms alkalmazást , hogy összegyűjtse a bevezetés utáni visszajelzéseket az érdekelt felektől (értékesítés, ügyfélszolgálat, vezetők). A jelentések automatikus kiváltása Hozzon létre ClickUp automatizálásokat a következő célokra: Jelentési feladat hozzárendelése, amikor egy kampány „Elindítva” státusszal van jelölve A kampány „Felülvizsgálat” státuszba helyezése X nap elteltével A tulajdonosok automatikus emlékeztetése a teljesítménymezők kitöltésére 48 órával a jelentés határideje előtt Hozzon létre ClickUp automatizálásokat a következő célokra: Jelentési feladat hozzárendelése, amikor egy kampány „Elindítva” státusszal van jelölve. A kampány „Felülvizsgálat” státuszba helyezése X nap elteltével. A tulajdonosok automatikus emlékeztetése a teljesítménymezők kitöltésére 48 órával a jelentés határideje előtt. Rendeljen hozzá jelentési feladatot, amikor egy kampány „Elindítva” jelölést kap. X nap után helyezze a kampányt „Felülvizsgálat” állapotba Automatikus emlékeztető a tulajdonosoknak, hogy a jelentés határideje előtt 48 órával töltsék ki a teljesítmény mezőket Dinamikus irányítópultok létrehozása A ClickUp Dashboards segítségével élő adatokat szerezhet be feladatokból és kampányokból: Kördiagramok, amelyek a csatornák szerinti költségvetés-elosztást mutatják Vonaldiagramok, amelyek az időbeli konverziós trendeket követik nyomon Táblázatok, amelyek összefoglalják a kampányok ROI-ját Kártyák, amelyek kampánytulajdonos, csatorna szakasz vagy csapat szerint szűrhetők Ezek az irányítópultok azonnali áttekinthetőséget biztosítanak a marketingvezetés számára, és valós idejű teljesítményablakként megoszthatók a vezetőkkel vagy az ügyfelekkel. Használja a ClickUp Dashboards alkalmazást a feladatokból és kampányokból származó élő adatok lekéréséhez: Kördiagramok, amelyek a csatornák szerinti költségvetés-elosztást mutatják Vonaldiagramok, amelyek az időbeli konverziós trendeket követik nyomon Táblázatok, amelyek összefoglalják a kampányok ROI-ját Kártyák, amelyek kampánytulajdonos, csatorna szakasz vagy csapat szerint szűrhetők Kördiagramok, amelyek a csatornák szerinti költségvetés-elosztást mutatják Vonaldiagramok, amelyek az idő függvényében követik a konverziós trendeket A kampányok ROI-ját összefoglaló táblázatok Kártyák kampánytulajdonos, csatorna szakasz vagy csapat szerint szűrve Ezek a műszerfalak azonnali áttekintést nyújtanak a marketingvezetőknek, és valós idejű teljesítményablakként megoszthatók a vezetőkkel vagy az ügyfelekkel.

Használja a ClickUp marketingjelentés-sablont , hogy létrehozzon egy külön teret a kampányok összefoglalásához.

Minden jelentésfeladat vagy dokumentum strukturált szakaszokat tartalmaz: célok, csatornamutatók, költségvetés vs. tényleges adatok, legfontosabb eredmények, tanulságok és következő lépések.

Adjon hozzá egyéni mezőket a kampányfeladatokhoz a következőkre: Kiadások Konverziók CTR/elkötelezettségi arány UTM paraméterek Platform (Google, Meta, LinkedIn stb.)

Költség

Konverziók

CTR/elkötelezettségi arány

UTM paraméterek

Platform (Google, Meta, LinkedIn stb.)

Használja a ClickUp Forms alkalmazást , hogy összegyűjtse a bevezetés utáni visszajelzéseket az érdekelt felektől (értékesítés, ügyfélszolgálat, vezetők).

Költség

Konverziók

CTR/elkötelezettségi arány

UTM paraméterek

Platform (Google, Meta, LinkedIn stb.)

Hozzon létre ClickUp automatizálásokat a következő célokra: Jelentési feladat hozzárendelése, amikor egy kampány „Elindítva” státusszal van jelölve. A kampány „Felülvizsgálat” státuszba helyezése X nap elteltével. A tulajdonosok automatikus emlékeztetése a teljesítménymezők kitöltésére 48 órával a jelentés határideje előtt.

Rendeljen hozzá jelentési feladatot, amikor egy kampány „Elindítva” jelölést kap.

X nap után helyezze a kampányt „Felülvizsgálat” állapotba

Automatikus emlékeztető a tulajdonosoknak, hogy a jelentés határideje előtt 48 órával töltsék ki a teljesítmény mezőket

Rendeljen hozzá jelentési feladatot, amikor egy kampány „Elindítva” jelölést kap.

X nap után helyezze a kampányt „Felülvizsgálat” állapotba

Automatikus emlékeztető a tulajdonosoknak, hogy a jelentés határideje előtt 48 órával töltsék ki a teljesítmény mezőket

Használja a ClickUp Dashboards alkalmazást a feladatokból és kampányokból származó élő adatok lekéréséhez: Kördiagramok, amelyek a csatornák szerinti költségvetés-elosztást mutatják Vonaldiagramok, amelyek az időbeli konverziós trendeket követik nyomon Táblázatok, amelyek összefoglalják a kampányok ROI-ját Kártyák, amelyek kampánytulajdonos, csatorna szakasz vagy csapat szerint szűrhetők

Kördiagramok, amelyek a csatornák szerinti költségvetés-elosztást mutatják

Vonaldiagramok, amelyek az idő függvényében követik a konverziós trendeket

A kampányok ROI-ját összefoglaló táblázatok

Kártyák kampánytulajdonos, csatorna szakasz vagy csapat szerint szűrve

Ezek a műszerfalak azonnali áttekintést nyújtanak a marketingvezetőknek, és valós idejű teljesítményablakként megoszthatók a vezetőkkel vagy az ügyfelekkel.

Kördiagramok, amelyek a csatornák szerinti költségvetés-elosztást mutatják

Vonaldiagramok, amelyek az idő függvényében követik a konverziós trendeket

A kampányok ROI-ját összefoglaló táblázatok

Kártyák kampánytulajdonos, csatorna szakasz vagy csapat szerint szűrve

A ClickUp Marketing Dashboards segítségével áttekinthető, összevont képet kaphat marketingtevékenységeinek hatékonyságáról – a tartalom elérésétől az értékesítési konverziókig.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Brain szolgáltatást a kampányok eredményeinek automatikus összefoglalásához és a múltbeli teljesítmény alapján optimalizálási javaslatok generálásához.

Ezeknek az eszközöknek a kihasználásával a marketingesek javíthatják digitális stratégiáikat, racionalizálhatják munkafolyamataikat és személyre szabott élményeket nyújthatnak közönségüknek. A ClickUp, AI-alapú funkcióival és testreszabható sablonjaival, központi csomópontként (vagy mindenre kiterjedő alkalmazásként) szolgál a marketingcsapatok irányításához és a munkafolyamatok automatizálásához.

Kihívások és etikai szempontok az AI-marketingben

Ahogy az AI által generált tartalom egyre kifinomultabbá válik, a határvonal az ember és az AI által létrehozott munkák között egyre inkább elmosódik. A tudatos márkáknak egyértelmű irányelveket kell kidolgozniuk az AI használatáról és nyilvánosságra hozataláról, hogy megakadályozzák a belső és az ügyféladatok kompromittálódását. Ez egyúttal megerősíti az ügyfelek bizalmát és biztosítja a tisztességes üzleti gyakorlatot.

Íme néhány kihívás és etikai szempont, amelyekre fel kell készülni:

1. Adatvédelem és hozzájárulás

Az AI-vezérelt marketing nagymértékben támaszkodik a fogyasztói adatok – például a böngészési szokások, a vásárlási előzmények és a közösségi médiában való interakciók – hatalmas mennyiségének gyűjtésére és elemzésére. Azonban aggályok merülnek fel, ha ezeket az adatokat kifejezett hozzájárulás nélkül gyűjtik, vagy a tervezett céltól eltérő módon használják fel.

Fontos szempontok:

Átláthatóság: Tisztázza az adatgyűjtési gyakorlatokat, és szerezze be a fogyasztók kifejezett hozzájárulását.

Adatvédelem: Vezessen be hatékony biztonsági intézkedéseket az érzékeny adatok védelme érdekében.

Szabályozási megfelelés: Tartsa be az adatvédelmi szabályozásokat, például a GDPR-t és a CCPA-t, hogy biztosítsa a törvényes adatkezelést.

2. Algoritmikus elfogultság és inkluzivitás

📌 Egy tanulmány megállapította, hogy a pénzügyekkel kapcsolatos, AI által generált marketing szlogenek üzenetei demográfiai tényezők alapján jelentősen eltértek egymástól. „A nők, a fiatalabbak, az alacsony jövedelműek és az alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezők egyértelműbb üzeneteket kapnak, mint az idősebbek, a magasabb jövedelműek és a magasan képzettek”, ami potenciálisan tisztességtelen bánásmódhoz vezethet.

Az AI-rendszerek a korábbi adatokból tanulnak, amelyek tartalmazhatnak fajhoz, nemhez vagy társadalmi-gazdasági státuszhoz kapcsolódó előítéleteket.

Hogyan lehet enyhíteni az ilyen elfogultságot, hogy megelőzzük a diszkriminatív marketinget?

👉🏼 Gondoskodjon arról, hogy az AI-modellek változatos és reprezentatív adatkészleteken legyenek kiképezve. Emellett rendszeresen felül kell vizsgálnia az AI-eredményeket, hogy azonosítsa és kijavítsa az esetleges torzításokat. És mi a legfontosabb lépés? Tartsa fenn az emberi részvételt a döntéshozatali folyamatokban, hogy felismerje és kezelje a potenciális problémákat.

3. Átláthatóság és magyarázhatóság

Egyes AI algoritmusok „fekete doboz” jellege megnehezíti a döntéshozatal megértését, ami átláthatóság hiányához vezet. Ez az átláthatatlanság alááshatja a fogyasztók bizalmát, különösen akkor, ha az egyének nem tudják, hogy adataik hogyan befolyásolják a marketing tartalmakat.

Néhány bevált gyakorlat, amelyet követhet:

Magyarázható mesterséges intelligencia (XAI): támaszkodjon olyan mesterséges intelligencia modellekre, amelyek világos magyarázatot adnak döntéseikre.

Fogyasztói oktatás: Tájékoztassa a felhasználókat arról, hogy az AI hogyan befolyásolja a számukra megjelenő tartalmakat és a meghozott döntéseket.

Felelősségre vonhatósági keretrendszerek: Protokollok létrehozása az AI-döntésekből eredő problémák kezelésére és kijavítására.

4. Félrevezető információk és deepfake-ek

Az AI demokratizálódásával könnyebb, mint valaha, valósághű, de hamis tartalmakat generálni, ami téves információk terjedéséhez vezet.

Jelentős példa erre a glasgow-i Willy Wonka rendezvény, ahol a mesterséges intelligencia által generált hirdetések félrevezették a fogyasztókat, ami nyilvános visszhangot váltott ki.

A megelőző intézkedések a következőket tartalmazzák:

Tartalomellenőrzés: Vezessen be tényellenőrzési protokollokat az AI által generált tartalmakra vonatkozóan.

Közzététel: Az AI által generált tartalmakat egyértelműen jelölje meg, hogy a fogyasztók tájékozottak legyenek.

Szabályozási megfelelés: Tartsa be a reklámozási szabványokat és előírásokat a megtévesztő gyakorlatok megelőzése érdekében.

5. AI-mosás és félrevezető ábrázolás

Egyes vállalatok eltúlozzák az AI használatát termékeikben vagy szolgáltatásaikban, ami „AI-mosás” néven ismert gyakorlat. Ez félrevezetheti a fogyasztókat és a befektetőket, ahogyan az látható azokban az esetekben, amikor vállalatok büntetést kaptak az AI integrációjával kapcsolatos hamis állítások miatt.

Ajánlásaink?

Pontosan ábrázolja az AI szerepét a termékekben és szolgáltatásokban

Tájékozódjon az AI-vel kapcsolatos állításokra vonatkozó szabályozásról, hogy elkerülje a jogi következményeket.

Építsen bizalmat az AI-vel kapcsolatos kommunikáció átláthatóságával és hitelességével!

7. Az ember és a mesterséges intelligencia közötti együttműködés egyensúlya

Talán a legfinomabb kihívás az AI hatékonysága és az emberi kreativitás közötti megfelelő egyensúly fenntartása.

A HBR egyik cikke szerint az emberek, akik generatív mesterséges intelligenciával együttműködve dolgoznak, jelentősen jobb teljesítményt és hatékonyságot érnek el olyan feladatokban, mint az írás és a brainstorming, mint azok, akik egyedül vagy csak mesterséges intelligenciával dolgoznak. Azonban a belső motiváció 11%-kal csökkent, az unalom pedig 20%-kal nőtt azoknál a résztvevőknél, akik egy feladatot generatív AI-vel együttműködve oldottak meg, majd egy másik feladatot egyedül oldottak meg.

A varázslat akkor történik, amikor nem tekintünk többé az AI-ra helyettesítőként, hanem kreatív partnerként. A legsikeresebb csapatok olyan intelligens munkafolyamatokat terveznek, amelyekben az AI végzi az időigényes alapmunkát, míg az emberek arra koncentrálnak, amiben a legjobbak: a stratégiai gondolkodásra és a kreatív irányításra.

8. Negatív környezeti hatások

Az AI környezeti hatása egyre fontosabb szemponttá válik a fenntarthatóság iránt elkötelezett marketingcsapatok számára. A nagy AI-modellek jelentős számítási erőforrásokat igényelnek, ami hozzájárul a környezeti problémákhoz.

Érdemes praktikusnak lenni ebben a kérdésben: olyan használati irányelveket kell bevezetni, amelyek az intenzív AI-feldolgozást a nagy értékű alkalmazásokra tartják fenn, míg a rutin feladatokhoz könnyebb modelleket használnak. A lényeg, hogy ezeket a hatékony eszközöket átgondoltan használjuk, ahelyett, hogy válogatás nélkül alkalmaznánk őket.

9. Szellemi tulajdonnal kapcsolatos szempontok

Az AI által generált tartalmak és a szellemi tulajdon jogi helyzete továbbra is bizonytalan. A szerzői jogok tulajdonjogával, a tisztességes használattal és a forrásmegjelöléssel kapcsolatos kérdések továbbra is változóak. A marketingcsapatoknak egyértelmű irányelveket kell kidolgozniuk az AI-eszközök és a védett művek közötti interakciókról, és fontolóra kell venniük a vízjelek vagy a forrásmegjelölés használatát az AI által generált eszközök esetében.

Az előrelépéshez átgondolt megközelítésre van szükség, amely egyensúlyt teremt az innováció és a felelősség között. Ha proaktívan kezelik ezeket a kihívásokat, a marketingesek kiaknázhatják az AI potenciálját, miközben fenntartható, etikus gyakorlatokat alakítanak ki, amelyek erősítik a márka iránti bizalmat az egyre inkább AI-vezérelt környezetben.

A generatív mesterséges intelligencia jövőbeli trendjei a marketingben

A jelenlegi technológiai fejlődés és a piaci jelek alapján az iparág a következő irányba halad.

1. A generatív mesterséges intelligencia a marketingtevékenységek központi elemévé válik

A generatív mesterséges intelligencia a modern marketingben a újdonságból szükségességgé vált.

A marketingesek 88%-a használja már az AI-t a mindennapi munkájában, 93%-uk a tartalom gyorsabb létrehozására, 90%-uk pedig a gyorsabb döntéshozatalra használja.

2. A generatív motoroptimalizálás (AEO) felváltja a hagyományos SEO-t

A ChatGPT és Claude típusú AI-alapú csevegőrobotok térnyerésével a felhasználók egyre inkább a beszélgetős felületeken keresztül keresnek információkat, ami a generatív motoroptimalizálás (GEO) megjelenéséhez vezetett.

A kulcsszavak rangsorolására összpontosító hagyományos SEO-val ellentétben a GEO célja a tartalom optimalizálása az AI által generált válaszokhoz, a kapcsolódó kérdések csoportjainak kezelése a különböző AI-platformokon való láthatóság növelése érdekében.

🧠 Érdekesség: A marketingesek 19%-a máris generatív AI-alapú SEO-stratégiát tervez a keresőmotorok számára.

3. A hiper-személyre szabás nagy léptékben történik

A személyre szabás határai hamarosan megdőlnek. A személyre szabott élmények már most is a vásárlók 80%-át motiválják a konverzióra, de a jelenlegi megközelítések általában széles csoportokba sorolják a vásárlókat.

Az AI-rendszerek valódi 1:1 marketinget tesznek lehetővé vállalati szinten, ahol a vezető márkák valós idejű viselkedési minták alapján egyedi tartalmi élményeket nyújtanak minden egyes ügyfélnek.

👀 Tudta? Az olyan eszközök, mint a Dynamic Yield és az Adobe Target, lehetővé teszik a vásárlói élmény valós idejű módosítását, így személyre szabott tartalmak, termékajánlások és üzenetek küldhetők, amelyek egyéni szinten is hatást gyakorolnak.

4. A multimodális mesterséges intelligencia javítja a tartalomkészítést

A jövő az AI-rendszereké, amelyek zökkenőmentesen működnek szöveg, kép, hang és videó formátumokban. Ezek a rendszerek lehetővé teszik a marketingesek számára, hogy integrált kampányokat hozzanak létre, amelyekben a tartalom automatikusan alkalmazkodik a különböző csatornákhoz, miközben megőrzi a márka konzisztenciáját – például szöveges leírásokból videóösszefoglalókat generál, vagy szöveges utasítások alapján képeket hoz létre.

👀 Tudta? A Gartner előrejelzése szerint 2027-re a generatív mesterséges intelligencia ( GenAI) megoldások 40%-a multimodális lesz, szemben a 2023-as 1%-kal. A marketingesek egynegyede már most azt tervezi, hogy mesterséges intelligenciát használ a szövegek multimodális kampányokká alakításához.

5. Az AI-ügynökök átalakítják az ügyfélkapcsolatokat

A fejlett mesterséges intelligencia forradalmasítja az ügyfélkapcsolatokat azáltal, hogy személyre szabottabb, reagálóbb és folyamatosabb interakciót biztosít. Az olyan üzenetküldő platformokba integrált ügynökök, mint a WhatsApp, ügyfélszolgálati, kódolási, jogi szolgáltatások és egészségügyi időpontfoglalási feladatokat látnak el, és hatalmas mennyiségű felhasználói adatot használnak fel az élmény személyre szabásához.

Ez a közelség azonban kockázatokat is magával hoz, mivel a hibák ronthatják a bizalmat.

🧠 Érdekes tény: Az öt marketinges közül egy azt tervezi, hogy kipróbálja az AI-ügynökök használatát a marketingkezdeményezések automatizálására, a stratégia kidolgozásától a végrehajtásig.

Azok a marketingesek lesznek sikeresek ebben az AI-központú korszakban, akik felkarolják ezeket a trendeket, miközben megőrzik a stratégiai gondolkodást és a kreatív betekintést, amelyet a technológia nem tud lemásolni.

Az AI valószínűleg nem fogja hamarosan felváltani a marketingeseket, de azok a marketingesek, akik hatékonyan használják az AI-t, fel fogják váltani azokat, akik nem.

Okosabb marketing az Ön számára megfelelő mesterséges intelligenciával

A hiper-személyre szabott e-mail utazásoktól a nagy teljesítményű hirdetési szövegekig, az AI már elkezdte átalakítani a csatorna minden lépését. De mi az igazi versenyelőny? Nem csak az eszközökben rejlik. Hanem abban, hogyan hangolja össze őket.

A tanulság: az AI-nak stratégiára, struktúrára és láthatóságra van szüksége ahhoz, hogy valódi értéket teremtsen. És ez az, ami megkülönbözteti a ClickUp-ot.

A ClickUp Brain segítségével a marketingesek túllépnek a tartalom generálásán, és zökkenőmentesen összekapcsolják azt a nagyobb képpel. Készítsen kampányelemeket közvetlenül a feladatokon belül, automatizálja az ismétlődő munkafolyamatokat, használja az AI-t a trendek összefoglalásához és elemzéséhez, és kövesse nyomon az előrehaladást az érdekelt felek között – mindezt egy modern marketingcsapatok számára kialakított munkaterületen.

Akár tartalomgeneráló motort méretezi, SEO-ját optimalizálja, vagy öt hirdetéskészlet és három személyiségprofil alapján teszteli kreatív megoldásait, a ClickUp segít abban, hogy mindezt gyorsabban, okosabban és előnyeinek elvesztése nélkül tegye meg.

A generatív mesterséges intelligencia új szabályokat ír. Ha készen áll a jövő marketingcsapatának felépítésére, kezdje egy olyan eszközzel, amely Önnel együtt gondolkodik. 👉 Próbálja ki még ma a ClickUp-ot, és valósítsa meg mesterséges intelligenciával támogatott marketingstratégiáját.