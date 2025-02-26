Hogyan használhatja az AI-t a SEO-hoz (alkalmazási példák és eszközök)

Egy tanulmány szerint az organikus keresés forgalmának aránya az iparágakban átlagosan 53% körül mozog. A SEO-t jól használó B2B vállalatok kétszer több bevételt generálnak a keresésből, mint bármely más csatornából. Minden iparágban – B2B, B2C, B2B2C, D2C stb. – a keresőmotor-optimalizálás fontos eszköz.

A mesterséges intelligencia (AI) még hatékonyabbá teheti ezt. A McKinsey becslései szerint a generatív AI 10%-kal növelheti a marketingkiadások termelékenységét, amelynek jelentős része a SEO-ra fordítódik. Az SEMrush tanulmánya szerint a vállalkozások 68%-a jelentette, hogy az AI használatával nőtt a tartalommarketing ROI-ja.

Mivel a Google-hoz hasonló keresőmotorok folyamatosan frissítik algoritmusaikat, és az online tartalom gyorsan változik, az AI erejére van szükséged, hogy lépést tarts a fejlődéssel. Nézzük meg, hogyan!

Ebben a blogbejegyzésben megvizsgáljuk, hogyan használhatja az AI-t a SEO-hoz, miért fontos ez, és hogyan használhatja az AI-eszközöket a jobb keresési rangsor, a nagyobb elkötelezettség és a hosszú távú organikus növekedés elérése érdekében.

Az AI megértése a SEO-ban

A SEO-hoz használt mesterséges intelligencia a gépi tanulás és a természetes nyelvfeldolgozó eszközök használatát jelenti a tartalommarketing-munkafolyamat eredményeinek javítása érdekében. Ez többféle módon is megvalósulhat.

Tartalomtámogatás : Segítség a csapatoknak ötletek kidolgozásában, tartalomtervezetek elkészítésében, publikációs ütemterv megtervezésében stb.

Analitikai támogatás : kulcsszó-kutatás, szándékelemzés, tartalomjelentések és irányítópultok

Automatizálás: vendégszerzők automatizált megkeresése, belső linkek azonosítása, hibás linkek vagy nem létező oldalak figyelése

Attól függően, hogy milyen területen szeretné az AI segítségét igénybe venni, a ma elérhető számos AI SEO eszköz közül választhat. Előtte azonban nézzük meg a SEO területén az AI leggyakoribb felhasználási eseteit.

Ha a SEO-n túlmutató megoldásokat keres, itt megtudhatja, hogyan használhatja az AI-t a tartalommarketingben.

Hogyan használhatja az AI-t a SEO-hoz

Ha kíváncsi típus, akkor már biztosan kipróbálta a ChatGPT-hez hasonló eszközöket SEO-val kapcsolatos munkájához. Valójában még a Google Kereső is AI-áttekintést kínál a keresési eredményekről. A lehetőségek tehát végtelenek. Nézzünk meg néhányat!

1. AI-alapú kulcsszó-kutatás

Az AI-alapú kulcsszó-kutatás egy olyan módszer, amely gépi tanulási modelleket használ a keresési trendek elemzésére, a versenytársak kulcsszavainak feltérképezésére, a keresési szándék megértésére és a rangsorolni kívánt kifejezések listájának elkészítésére.

Miért AI?

A kulcsszó-kutatáshoz használt AI-eszközök hatalmas keresési adatokat tudnak elemezni, hogy másodpercek alatt azonosítsák a legrelevánsabb és legjobban teljesítő kulcsszavakat. Ennek eredményeként Ön:

Drámai mértékben bővítse a kulcsszó-kutatást további erőforrások nélkül.

Elemezze a kulcsszavak nehézségi fokát, a keresési volumenet és a felhasználói szándékot.

Pontosan azonosítsa a rangsorolásra alkalmas kifejezéseket, a hosszú farkú kulcsszavakat és a szemantikai variációkat.

Csoportosítsa a kapcsolódó kulcsszavakat, így könnyebbé válik a tartalom optimalizálása több keresési lekérdezéshez.

Hozzáférés valós idejű adatokhoz, hogy hatékonyan reagálhasson a felmerülő trendekre.

A Google kulcsszótervezője kiválóan alkalmas a forgalom elemzésére. Az Ahrefs és a SEMrush jól azonosítja a versenytársak kulcsszavait és a tartalmi hiányosságokat.

2. AI által generált tartalomírás

Most, hogy megvan a kulcsszólistája, ideje írni. A „generatív” AI megjelenése óta annak használata a tartalomkészítésben ugrásszerűen megnőtt. Egy friss tanulmány szerint a marketingesek 85,1%-a használ AI-t cikkíráshoz.

Miért AI?

Az olyan AI írási eszközök, mint a ChatGPT, a Jasper és a Copy.ai, egyszerűsítik a tartalomkészítést azáltal, hogy adott kulcsszavak alapján SEO-barát blogbejegyzéseket, termékleírásokat és marketing szövegeket generálnak.

A megfelelő utasítással az AI eszközzel a következőket érheti el:

Kövesse a SEO legjobb gyakorlatait, mint például a kulcsszavak elhelyezése, az olvashatóság és a tartalom hossza.

Hozzon létre SEO elemeket, például meta címet, meta leírást, slugokat stb.

Készítsen több bejegyzést egy nap alatt, csökkentve ezzel a tartalomkészítés idejét.

Használja fel a meglévő tartalmakat új formátumokban, például közösségi média feliratokban, e-mail hírlevelekben vagy videó szkriptekben.

Bár az AI által generált tartalmakat folyamatosan felül kell vizsgálni és szerkeszteni kell, hogy pontosságuk és eredetiségük biztosítva legyen, nem lehet túlbecsülni azok értékét a tartalomgyártás felgyorsításában és az írói blokk minimalizálásában.

3. Tartalomoptimalizálás és NLP-elemzés

Értelmes blogbejegyzést írni egy dolog. Versenyképessé tenni azt a keresőmotorok számára tartalomként pedig egészen más. Ebben segítenek az AI eszközök NLP képességei.

Miért AI?

Az AI-alapú tartalomoptimalizáló eszközök képesek:

Elemezze a legjobban rangsorolt oldalakat, és adjon ajánlásokat a tartalom minőségének javítására.

Vizsgálja meg a kulcsszavak sűrűségét, olvashatóságát, szemantikai relevanciáját és a versenytársakra vonatkozó információkat, hogy segítsen a marketingeseknek optimalizálni tartalmaikat.

Ismerje meg a felhasználók szándékait, és gondoskodjon arról, hogy a tartalom megfeleljen a keresők elvárásainak.

Értékelje az oldalon található tényezőket, például a címsorokat, a meta leírásokat és a belső linkstruktúrákat, hogy azok megfeleljenek a Google E-E-A-T (tapasztalat, szakértelem, tekintély és megbízhatóság) irányelveinek.

4. AI-alapú linképítés

Néhány példát láttunk már a helyszíni SEO-ra, most nézzük meg a helyszínen kívüli példákat. A backlinkek megszerzése elengedhetetlen a domain tekintélyének javításához. Eddig a SEO-szakértők manuálisan kutatták a különböző lehetőségeket, hogy megtalálják az együttműködésre alkalmas jelölteket. Az AI ezt megváltoztatja.

Miért AI?

Az AI linképítő szoftverek, mint a Moz, a Majestic és a LinkAssistant, a következőképpen egyszerűsíthetik ezt a folyamatot:

A versenytársak backlinkjeinek elemzése és magas minőségű linkelési lehetőségek javaslása

A weboldal relevanciájának, domain tekintélyének és bizalmi pontszámának értékelése az elérhetőség prioritásainak meghatározása érdekében

Automatizálja az említett elérést személyre szabott e-mailekkel, válaszanalitikával és nyomon követéssel.

Az iparági trendek figyelemmel kísérése a linképítési stratégia megértése érdekében

5. Automatizált SERP-elemzés

A SEO másik fontos szempontja az, hogy figyelemmel kísérje, hogyan jelenik meg a tartalma a keresőmotorok találati oldalain. Bár a nyomkövetők már régóta léteznek, az AI sokkal hatékonyabbá és skálázhatóbbá teszi őket.

Miért AI?

Az olyan AI SEO eszközök, mint a SE Ranking, a SpyFu és a RankIQ folyamatosan elemzik a Google SERP-jeit, hogy nyomon kövessék a rangsor változásait és a versenytársak stratégiáit. Ez az elemzés betekintést nyújt a következőkre:

Rangsorolási minták

Kiemelt snippet lehetőségek

Felhasználói szándékjelek konkrét kulcsszavakhoz

A versenytársak fizetett hirdetési stratégiái

A valós idejű SERP-követéssel proaktívan alkalmazkodhat SEO-stratégiáihoz, így biztosítva versenyképességét a gyorsan változó üzleti környezetben.

6. Prediktív keresési trendelemzés

A proaktív SEO-stratégiáról szólva az AI segítségével a marketingcsapatok előre jelezhetik a várható jövőbeli keresletet, és felkészülhetnek rá. Az olyan eszközök, mint a Google Trends, a BrightEdge és a Crayon gépi tanulást használnak a fogyasztói érdeklődés változásainak és az új keresési mintáknak a felismerésére.

Miért AI?

Az AI-val ellátott prediktív elemző eszközök képesek elemezni a korábbi keresési adatokat és megjósolni a jövőbeli kulcsszótrendeket, így Ön a keresletet megelőzően készítheti el a tartalmat.

Tegyük fel, hogy Ön egy fitneszberendezéseket gyártó céget vezet. Az AI eszközök segítségével előre jelezheti a kulcsszavaira irányuló kereséseket. Például a „házi tornatermi felszerelések” keresések száma minden januárban megugorhat.

Ennek megértése segíthet a SEO-tevékenységeinek tervezésében, hogy azok jobban megfeleljenek a jövőbeli igényeknek. Az AI azt is javasolhatja, hogy frissítsd a tartalmat, azonosítva azokat a régebbi oldalakat, amelyek frissítésre szorulnak!

7. Automatizált technikai SEO-auditok

Az iparág legjobb gyakorlata az, hogy rendszeres SEO-auditokat végezzenek a domain tekintélyének fenntartása, a régebbi tartalmak frissítése, a technikai problémák kijavítása és a tartalom állapotának fenntartása érdekében. Azonban kevés szervezet rendelkezik a szükséges kapacitással ahhoz, hogy ezeket az auditokat alaposan elvégezze. Itt jön a mesterséges intelligencia!

Miért AI?

Az AI-alapú SEO-audit eszközök, mint például a Screaming Frog, a Sitebulb és a Google Search Console Insights, segítenek automatizálni ezt a teljes folyamatot. Az AI felgyorsíthatja és automatizálhatja a következőket:

A weboldal rangsorolását befolyásoló technikai problémák azonosítása

Hibák észlelése, például törött linkek, duplikált tartalom, lassú oldalbetöltés és helytelen indexelés

Valós idejű betekintés a Core Web Vitals és a mobilbarát kialakítás javításához

A korábban ismert hibák vagy problémák ismételt előfordulásának kiküszöbölése

8. Hangalapú keresés optimalizálása

Bár manapság a szövegalapú keresés a legnépszerűbb módszer, ez drámai módon változik. A hangalapú keresés egyre népszerűbbé válik olyan asszisztenseknek köszönhetően, mint a Google Assistant, a Siri és az Alexa. A hangalapú kereséshez szükséges tartalom optimalizálása extra segítséget igényel.

Miért AI?

A hagyományos kereséssel ellentétben a hangalapú keresések általában hosszabbak és inkább kérdésekre épülnek, ezért a tartalmat úgy kell strukturálni, hogy közvetlenül válaszoljon a felhasználó szándékára. Az AI elengedhetetlen a tartalom optimalizálásához, hogy az megfeleljen az ilyen beszélgetésszerű kereséseknek.

Az AI-eszközök elemzik a beszédmintákat, a kérdésalapú kereséseket és a kiemelt részleteket, hogy meghatározzák, hogyan fogalmazzák meg a tartalmat. Formázási javaslatokat tesznek, például FAQ-szakaszok hozzáadását vagy sémamarkup generálását, ami növeli a hangalapú keresési lekérdezések rangsorolásának esélyét.

9. AI-alapú kép- és videó-SEO

A YouTube a második legnagyobb keresőmotor, mondják. A videotartalmakat létrehozó szervezeteknek célzott gyakorlatra van szükségük azok keresési igényekhez való optimalizálásához. Az AI ebben segíthet.

Miért AI?

Az olyan AI-eszközök, mint a Google Vision AI, a Cloudinary és az Adobe Sensei, számos funkcióval segítik a médiával kapcsolatos rangsorok javítását, például:

Alternatív szöveg generálása

Videotartalom átírása

Releváns metaadatok javaslása

Képek tömörítésének, videók kódolásának és a késleltetett betöltés technikáinak fejlesztése

Az AI-alapú videó-átírási generátorok lehetővé teszik a keresőmotorok számára, hogy jobban indexeljék a videókat, növelve ezzel a Google videókeresési eredményeiben és a YouTube SEO-ban való rangsorolódás esélyét.

10. SEO teljesítményelemzés

Meghozza gyümölcsét a SEO-ra fordított erőfeszítése? Nos, az AI ebben is segíthet!

Miért AI?

Tartalom teljesítménye: Az AI elemezheti a felhasználói viselkedési mutatókat, mint például a kilépési arány, a tartózkodási idő és a kattintási arány (CTR), hogy meghatározza, egy oldal megfelel-e a keresési szándéknak. Ezen adatok alapján folyamatosan javíthatja a közzétett tartalom minőségét.

Webhelyszerkezet: A Google Analytics, a Hotjar és a Crazy Egg mesterséges intelligenciát használ a látogatók interakcióinak nyomon követésére és arra, hogy betekintést nyújtson a célközönség webhelyen való navigálásába. Ezekkel az adatokkal javíthatja a felhasználói élményt az információs architektúra és a felhasználói áramlás finomításával.

Vonzás: Az AI-eszközök a viselkedési minták alapján szegmentálják a felhasználókat, így segítve Önt abban, hogy tartalmát a jobb vonzás érdekében testre szabja.

Személyre szabás: Az AI-alapú csevegőrobotok személyre szabott eredményeket szolgáltatva javítják a felhasználói élményt. Ez pedig növeli a SEO teljesítményét azáltal, hogy javítja az oldalak megtartási arányát és csökkenti a kilépési arányt.

Izgalmasnak tűnik? Nézzük meg, hogyan néz ki a mesterséges intelligencia SEO-ban való használata a gyakorlatban.

AI szoftverek használata a SEO-ban

Több tucat AI eszköz áll rendelkezésre, amelyeket elkülönített SEO feladatokhoz használhat: SEMrush a kulcsszavak kutatásához, RankIQ a SERP nyomon követéséhez, Screaming Frog a SEO auditáláshoz stb.

Bár mindegyikük egy adott, korlátozott funkciót lát el, Önnek talán jobban megfelel egy általánosabb eszköz, mint például a ChatGPT a SEO-hoz, vagy egy teljes munkafolyamat-kezelő platform, mint például a ClickUp.

Így működik.

Kulcsszó-kutatás a ClickUp Brain segítségével

Kezdje az elején a ClickUp Brain segítségével. Kérje meg az AI eszközt, hogy elemezze a trendeket, a versenytársak adatait, a keresési szándékot, és állítson össze egy listát a niche-jéhez leginkább illeszkedő, nagy hatással bíró kulcsszavakról.

A hagyományos kulcsszóeszközökkel ellentétben, amelyek nyers adatokat nyújtanak, a ClickUp Brain kontextusba helyezi a kulcsszavakkal kapcsolatos információkat. Ez segít eldönteni, mely kifejezéseket kell előtérbe helyezni, hogyan kell azokat a tartalomban strukturálni, és hol illeszkednek az általános SEO-stratégiájába.

A ClickUp Brain válasza a blogbejegyzés kulcsszókutatására

Bónusz: ClickUp SEO kutatási és menedzsment sablon egy átfogó marketingkutatás és stratégia létrehozásához.

Ötletelés a ClickUp Whiteboards segítségével

Miután megvannak a kulcsszavak, ideje azokat feltérképezni, kialakítani a hub-and-spoke modellt és egyebeket. A ClickUp Whiteboards remek módszer ennek a folyamatnak a vizualizálására és egyszerűsítésére.

Brainstormingozzon a csapatokkal, térképezze fel az ötleteket, szervezze meg a kulcsszócsoportokat, és készítsen marketing tervet a tartalom-munkafolyamatokhoz. Húzza át az elemeket, adjon hozzá jegyzeteket, jelölje meg az embereket, hagyjon megjegyzéseket, és működjön együtt valós időben a ClickUp segítségével.

Vizuális SEO útiterv, amely a ClickUp Whiteboards segítségével készült

Bónusz: Ha kezdő vagy, próbáld ki a ClickUp SEO Roadmap Template sablonját, hogy elindulhass.

A tartalmi összefoglalók elsajátítása a ClickUp Docs segítségével

A ClickUp Docshoz hasonló AI-alapú ötletelési eszközzel zökkenőmentessé teheti az átadást a SEO-szakértőtől az íróhoz és a szerkesztőhöz. Kérje meg az AI-asszisztenst, hogy készítsen egy rövid összefoglalót. Adja hozzá észrevételeit és javaslatait, majd ossza meg azokat biztonságosan az íróval.

Hogy biztosan minden szükséges információt megadjon az írónak, próbálja ki a ClickUp SEO tartalom összefoglaló sablonját. Ez a kezdőknek is könnyen használható dokumentumsablon ideális vázlatok készítéséhez és a minőségi követelmények megfogalmazásához.

Töltse le ezt a sablont ClickUp SEO tartalom összefoglaló sablonja

Írjon jobban a ClickUp Brain segítségével

Az írásától a szerkesztésén át a SEO-elemekkel való finomításáig a ClickUp Brain egy hatékony, AI-alapú kreatív partner.

Az írási asszisztens segíthet az első vázlat elkészítésében. A helyesírás-ellenőrző finoman kijavítja a helyesírási hibákat. A chatbot segíthet meta leírások, címsorok, belső linkek létrehozásában és az olvashatóság javításában is.

A rendszer tanul a korábbi SEO-teljesítményéből, és az ajánlásokat a SEO-céljaidhoz igazítja, így az optimalizálásod adatvezérelt és stratégiaibb lesz.

Használja a ClickUp Brain-t írási asszisztensként

SEO projektmenedzsment a ClickUp Tasks segítségével

A SEO nem egyszeri feladat. Ez egy folyamatos tevékenység, amely hosszú távú előnyökkel jár. A kezeléséhez egy robusztus SEO projektmenedzsment központra van szükség. A ClickUp for Marketing Teams pontosan ezt teszi.

A SEO-projektmenedzsment egyszerűbbé válik a ClickUp segítségével

Akár egyedül dolgozik, akár egy nagy SEO-csapatot irányít, a ClickUp Tasks egy központi felület a tartalomtervezéshez, a közösségi média kezeléséhez és a kampányok nyomon követéséhez.

Hozzon létre feladatokat minden egyes tartalmi elemhez

Adjon hozzá leírásokat, határidőket és kapcsolódó linkeket.

Vegye fel a minőség-ellenőrzési ellenőrzőlistákat

Rendelje hozzá felhasználókhoz és figyelőkhöz

Figyelje a munkafolyamat függőségeit, és ennek megfelelően módosítsa terveit.

Tekintse meg a csapat munkaterhelését, és módosítsa az erőforrások elosztását

Kezelje SEO-tevékenységét végpontok között a ClickUp segítségével.

Ha még nem jártas ebben a témában, kezdje a ClickUp SEO projektmenedzsment sablonjával. Használja a SEO-feladatok beállításához, az előrehaladás nyomon követéséhez, a költségvetés kezeléséhez, az erőforrások elosztásához és még sok máshoz.

Monitoring és fejlesztés a ClickUp Dashboards segítségével

A jó SEO-hoz jó elemzésre van szükség, amely biztosítja, hogy stratégiája a kívánt eredményeket hozza. A ClickUp Dashboards ezt testreszabható, valós idejű, KPI-alapú jelentésekkel teszi lehetővé. A ClickUp segítségével egy helyen követheti nyomon az olyan mutatókat, mint a rangsor, az organikus forgalom, a backlinkek növekedése és a tartalom teljesítménye.

Valós idejű betekintést nyerhet a ClickUp Dashboards segítségével

Ha a SEO az Ön szakterülete, akkor a legjobb SEO ügynökségi szoftverek közül néhányat biztosan érdekesnek talál majd.

Egy régóta keringő marketinges vicc így szól: „Hova rejtsd el a kincset, hogy senki ne találja meg?” A válasz a Google kereső második oldalán található.

Bár a Google keresési eredményeinek első oldalán való megjelenés hatalmas előnyökkel jár a szervezetek számára, ennek elmulasztása teljes ismeretlenséget jelent. Az AI-alapú keresőmotorok ezt minden eddiginél valóságosabbá teszik.

Így a vállalkozások jelentős időt és energiát fordítanak tartalomkezelési tevékenységük finomítására, hogy jó helyezést érjenek el a Google-on.

Ezt a feladatot az AI segítségével lehet a legjobban megoldani. Az AI SEO-ban való felhasználásával intelligensebb kulcsszó-stratégiákat, gyorsabb technikai optimalizálást, jobb felhasználói élményt és prediktív tartalmi betekintést érhet el. A ClickUp Brain mindezt és még többet is képes megtenni.

A ClickUp Brain integrálásával a munkafolyamatába egy AI asszisztenst kap, aki ötletel, kutat, ír és kezeli a tartalomkezelési feladatokat az Ön oldalán. Mire vár még? Próbálja ki a ClickUp-ot még ma ingyen!