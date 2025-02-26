Hogyan használhatja az AI-t a SEO-hoz (alkalmazási példák és eszközök)

Egy tanulmány szerint az organikus keresés forgalmának aránya az iparágakban átlagosan 53% körül mozog. A SEO-t jól használó B2B vállalatok kétszer több bevételt generálnak a keresésből, mint bármely más csatornából. Minden iparágban – B2B, B2C, B2B2C, D2C stb. – a keresőmotor-optimalizálás fontos eszköz.
A mesterséges intelligencia (AI) még hatékonyabbá teheti ezt. A McKinsey becslései szerint a generatív AI 10%-kal növelheti a marketingkiadások termelékenységét, amelynek jelentős része a SEO-ra fordítódik. Az SEMrush tanulmánya szerint a vállalkozások 68%-a jelentette, hogy az AI használatával nőtt a tartalommarketing ROI-ja.
Mivel a Google-hoz hasonló keresőmotorok folyamatosan frissítik algoritmusaikat, és az online tartalom gyorsan változik, az AI erejére van szükséged, hogy lépést tarts a fejlődéssel. Nézzük meg, hogyan!
Ebben a blogbejegyzésben megvizsgáljuk, hogyan használhatja az AI-t a SEO-hoz, miért fontos ez, és hogyan használhatja az AI-eszközöket a jobb keresési rangsor, a nagyobb elkötelezettség és a hosszú távú organikus növekedés elérése érdekében.
Az AI megértése a SEO-ban
A SEO-hoz használt mesterséges intelligencia a gépi tanulás és a természetes nyelvfeldolgozó eszközök használatát jelenti a tartalommarketing-munkafolyamat eredményeinek javítása érdekében. Ez többféle módon is megvalósulhat.
- Tartalomtámogatás: Segítség a csapatoknak ötletek kidolgozásában, tartalomtervezetek elkészítésében, publikációs ütemterv megtervezésében stb.
- Analitikai támogatás: kulcsszó-kutatás, szándékelemzés, tartalomjelentések és irányítópultok
- Automatizálás: vendégszerzők automatizált megkeresése, belső linkek azonosítása, hibás linkek vagy nem létező oldalak figyelése
Attól függően, hogy milyen területen szeretné az AI segítségét igénybe venni, a ma elérhető számos AI SEO eszköz közül választhat. Előtte azonban nézzük meg a SEO területén az AI leggyakoribb felhasználási eseteit.
Ha a SEO-n túlmutató megoldásokat keres, itt megtudhatja, hogyan használhatja az AI-t a tartalommarketingben.
Hogyan használhatja az AI-t a SEO-hoz
Ha kíváncsi típus, akkor már biztosan kipróbálta a ChatGPT-hez hasonló eszközöket SEO-val kapcsolatos munkájához. Valójában még a Google Kereső is AI-áttekintést kínál a keresési eredményekről. A lehetőségek tehát végtelenek. Nézzünk meg néhányat!
1. AI-alapú kulcsszó-kutatás
Az AI-alapú kulcsszó-kutatás egy olyan módszer, amely gépi tanulási modelleket használ a keresési trendek elemzésére, a versenytársak kulcsszavainak feltérképezésére, a keresési szándék megértésére és a rangsorolni kívánt kifejezések listájának elkészítésére.
Miért AI?
A kulcsszó-kutatáshoz használt AI-eszközök hatalmas keresési adatokat tudnak elemezni, hogy másodpercek alatt azonosítsák a legrelevánsabb és legjobban teljesítő kulcsszavakat. Ennek eredményeként Ön:
- Drámai mértékben bővítse a kulcsszó-kutatást további erőforrások nélkül.
- Elemezze a kulcsszavak nehézségi fokát, a keresési volumenet és a felhasználói szándékot.
- Pontosan azonosítsa a rangsorolásra alkalmas kifejezéseket, a hosszú farkú kulcsszavakat és a szemantikai variációkat.
- Csoportosítsa a kapcsolódó kulcsszavakat, így könnyebbé válik a tartalom optimalizálása több keresési lekérdezéshez.
- Hozzáférés valós idejű adatokhoz, hogy hatékonyan reagálhasson a felmerülő trendekre.
A Google kulcsszótervezője kiválóan alkalmas a forgalom elemzésére. Az Ahrefs és a SEMrush jól azonosítja a versenytársak kulcsszavait és a tartalmi hiányosságokat.
2. AI által generált tartalomírás
Most, hogy megvan a kulcsszólistája, ideje írni. A „generatív” AI megjelenése óta annak használata a tartalomkészítésben ugrásszerűen megnőtt. Egy friss tanulmány szerint a marketingesek 85,1%-a használ AI-t cikkíráshoz.
Miért AI?
Az olyan AI írási eszközök, mint a ChatGPT, a Jasper és a Copy.ai, egyszerűsítik a tartalomkészítést azáltal, hogy adott kulcsszavak alapján SEO-barát blogbejegyzéseket, termékleírásokat és marketing szövegeket generálnak.
A megfelelő utasítással az AI eszközzel a következőket érheti el:
- Kövesse a SEO legjobb gyakorlatait, mint például a kulcsszavak elhelyezése, az olvashatóság és a tartalom hossza.
- Hozzon létre SEO elemeket, például meta címet, meta leírást, slugokat stb.
- Készítsen több bejegyzést egy nap alatt, csökkentve ezzel a tartalomkészítés idejét.
- Használja fel a meglévő tartalmakat új formátumokban, például közösségi média feliratokban, e-mail hírlevelekben vagy videó szkriptekben.
Bár az AI által generált tartalmakat folyamatosan felül kell vizsgálni és szerkeszteni kell, hogy pontosságuk és eredetiségük biztosítva legyen, nem lehet túlbecsülni azok értékét a tartalomgyártás felgyorsításában és az írói blokk minimalizálásában.
3. Tartalomoptimalizálás és NLP-elemzés
Értelmes blogbejegyzést írni egy dolog. Versenyképessé tenni azt a keresőmotorok számára tartalomként pedig egészen más. Ebben segítenek az AI eszközök NLP képességei.
Miért AI?
Az AI-alapú tartalomoptimalizáló eszközök képesek:
- Elemezze a legjobban rangsorolt oldalakat, és adjon ajánlásokat a tartalom minőségének javítására.
- Vizsgálja meg a kulcsszavak sűrűségét, olvashatóságát, szemantikai relevanciáját és a versenytársakra vonatkozó információkat, hogy segítsen a marketingeseknek optimalizálni tartalmaikat.
- Ismerje meg a felhasználók szándékait, és gondoskodjon arról, hogy a tartalom megfeleljen a keresők elvárásainak.
- Értékelje az oldalon található tényezőket, például a címsorokat, a meta leírásokat és a belső linkstruktúrákat, hogy azok megfeleljenek a Google E-E-A-T (tapasztalat, szakértelem, tekintély és megbízhatóság) irányelveinek.
4. AI-alapú linképítés
Néhány példát láttunk már a helyszíni SEO-ra, most nézzük meg a helyszínen kívüli példákat. A backlinkek megszerzése elengedhetetlen a domain tekintélyének javításához. Eddig a SEO-szakértők manuálisan kutatták a különböző lehetőségeket, hogy megtalálják az együttműködésre alkalmas jelölteket. Az AI ezt megváltoztatja.
Miért AI?
Az AI linképítő szoftverek, mint a Moz, a Majestic és a LinkAssistant, a következőképpen egyszerűsíthetik ezt a folyamatot:
- A versenytársak backlinkjeinek elemzése és magas minőségű linkelési lehetőségek javaslása
- A weboldal relevanciájának, domain tekintélyének és bizalmi pontszámának értékelése az elérhetőség prioritásainak meghatározása érdekében
- Automatizálja az említett elérést személyre szabott e-mailekkel, válaszanalitikával és nyomon követéssel.
- Az iparági trendek figyelemmel kísérése a linképítési stratégia megértése érdekében
5. Automatizált SERP-elemzés
A SEO másik fontos szempontja az, hogy figyelemmel kísérje, hogyan jelenik meg a tartalma a keresőmotorok találati oldalain. Bár a nyomkövetők már régóta léteznek, az AI sokkal hatékonyabbá és skálázhatóbbá teszi őket.
Miért AI?
Az olyan AI SEO eszközök, mint a SE Ranking, a SpyFu és a RankIQ folyamatosan elemzik a Google SERP-jeit, hogy nyomon kövessék a rangsor változásait és a versenytársak stratégiáit. Ez az elemzés betekintést nyújt a következőkre:
- Rangsorolási minták
- Kiemelt snippet lehetőségek
- Felhasználói szándékjelek konkrét kulcsszavakhoz
- A versenytársak fizetett hirdetési stratégiái
A valós idejű SERP-követéssel proaktívan alkalmazkodhat SEO-stratégiáihoz, így biztosítva versenyképességét a gyorsan változó üzleti környezetben.
6. Prediktív keresési trendelemzés
A proaktív SEO-stratégiáról szólva az AI segítségével a marketingcsapatok előre jelezhetik a várható jövőbeli keresletet, és felkészülhetnek rá. Az olyan eszközök, mint a Google Trends, a BrightEdge és a Crayon gépi tanulást használnak a fogyasztói érdeklődés változásainak és az új keresési mintáknak a felismerésére.
Miért AI?
Az AI-val ellátott prediktív elemző eszközök képesek elemezni a korábbi keresési adatokat és megjósolni a jövőbeli kulcsszótrendeket, így Ön a keresletet megelőzően készítheti el a tartalmat.
Tegyük fel, hogy Ön egy fitneszberendezéseket gyártó céget vezet. Az AI eszközök segítségével előre jelezheti a kulcsszavaira irányuló kereséseket. Például a „házi tornatermi felszerelések” keresések száma minden januárban megugorhat.
Ennek megértése segíthet a SEO-tevékenységeinek tervezésében, hogy azok jobban megfeleljenek a jövőbeli igényeknek. Az AI azt is javasolhatja, hogy frissítsd a tartalmat, azonosítva azokat a régebbi oldalakat, amelyek frissítésre szorulnak!
7. Automatizált technikai SEO-auditok
Az iparág legjobb gyakorlata az, hogy rendszeres SEO-auditokat végezzenek a domain tekintélyének fenntartása, a régebbi tartalmak frissítése, a technikai problémák kijavítása és a tartalom állapotának fenntartása érdekében. Azonban kevés szervezet rendelkezik a szükséges kapacitással ahhoz, hogy ezeket az auditokat alaposan elvégezze. Itt jön a mesterséges intelligencia!
Miért AI?
Az AI-alapú SEO-audit eszközök, mint például a Screaming Frog, a Sitebulb és a Google Search Console Insights, segítenek automatizálni ezt a teljes folyamatot. Az AI felgyorsíthatja és automatizálhatja a következőket:
- A weboldal rangsorolását befolyásoló technikai problémák azonosítása
- Hibák észlelése, például törött linkek, duplikált tartalom, lassú oldalbetöltés és helytelen indexelés
- Valós idejű betekintés a Core Web Vitals és a mobilbarát kialakítás javításához
- A korábban ismert hibák vagy problémák ismételt előfordulásának kiküszöbölése
8. Hangalapú keresés optimalizálása
Bár manapság a szövegalapú keresés a legnépszerűbb módszer, ez drámai módon változik. A hangalapú keresés egyre népszerűbbé válik olyan asszisztenseknek köszönhetően, mint a Google Assistant, a Siri és az Alexa. A hangalapú kereséshez szükséges tartalom optimalizálása extra segítséget igényel.
Miért AI?
A hagyományos kereséssel ellentétben a hangalapú keresések általában hosszabbak és inkább kérdésekre épülnek, ezért a tartalmat úgy kell strukturálni, hogy közvetlenül válaszoljon a felhasználó szándékára. Az AI elengedhetetlen a tartalom optimalizálásához, hogy az megfeleljen az ilyen beszélgetésszerű kereséseknek.
Az AI-eszközök elemzik a beszédmintákat, a kérdésalapú kereséseket és a kiemelt részleteket, hogy meghatározzák, hogyan fogalmazzák meg a tartalmat. Formázási javaslatokat tesznek, például FAQ-szakaszok hozzáadását vagy sémamarkup generálását, ami növeli a hangalapú keresési lekérdezések rangsorolásának esélyét.
9. AI-alapú kép- és videó-SEO
A YouTube a második legnagyobb keresőmotor, mondják. A videotartalmakat létrehozó szervezeteknek célzott gyakorlatra van szükségük azok keresési igényekhez való optimalizálásához. Az AI ebben segíthet.
Miért AI?
Az olyan AI-eszközök, mint a Google Vision AI, a Cloudinary és az Adobe Sensei, számos funkcióval segítik a médiával kapcsolatos rangsorok javítását, például:
- Alternatív szöveg generálása
- Videotartalom átírása
- Releváns metaadatok javaslása
- Képek tömörítésének, videók kódolásának és a késleltetett betöltés technikáinak fejlesztése
Az AI-alapú videó-átírási generátorok lehetővé teszik a keresőmotorok számára, hogy jobban indexeljék a videókat, növelve ezzel a Google videókeresési eredményeiben és a YouTube SEO-ban való rangsorolódás esélyét.
10. SEO teljesítményelemzés
Meghozza gyümölcsét a SEO-ra fordított erőfeszítése? Nos, az AI ebben is segíthet!
Miért AI?
Tartalom teljesítménye: Az AI elemezheti a felhasználói viselkedési mutatókat, mint például a kilépési arány, a tartózkodási idő és a kattintási arány (CTR), hogy meghatározza, egy oldal megfelel-e a keresési szándéknak. Ezen adatok alapján folyamatosan javíthatja a közzétett tartalom minőségét.
Webhelyszerkezet: A Google Analytics, a Hotjar és a Crazy Egg mesterséges intelligenciát használ a látogatók interakcióinak nyomon követésére és arra, hogy betekintést nyújtson a célközönség webhelyen való navigálásába. Ezekkel az adatokkal javíthatja a felhasználói élményt az információs architektúra és a felhasználói áramlás finomításával.
Vonzás: Az AI-eszközök a viselkedési minták alapján szegmentálják a felhasználókat, így segítve Önt abban, hogy tartalmát a jobb vonzás érdekében testre szabja.
Személyre szabás: Az AI-alapú csevegőrobotok személyre szabott eredményeket szolgáltatva javítják a felhasználói élményt. Ez pedig növeli a SEO teljesítményét azáltal, hogy javítja az oldalak megtartási arányát és csökkenti a kilépési arányt.
Izgalmasnak tűnik? Nézzük meg, hogyan néz ki a mesterséges intelligencia SEO-ban való használata a gyakorlatban.
AI szoftverek használata a SEO-ban
Több tucat AI eszköz áll rendelkezésre, amelyeket elkülönített SEO feladatokhoz használhat: SEMrush a kulcsszavak kutatásához, RankIQ a SERP nyomon követéséhez, Screaming Frog a SEO auditáláshoz stb.
Bár mindegyikük egy adott, korlátozott funkciót lát el, Önnek talán jobban megfelel egy általánosabb eszköz, mint például a ChatGPT a SEO-hoz, vagy egy teljes munkafolyamat-kezelő platform, mint például a ClickUp.
Így működik.
Kulcsszó-kutatás a ClickUp Brain segítségével
Kezdje az elején a ClickUp Brain segítségével. Kérje meg az AI eszközt, hogy elemezze a trendeket, a versenytársak adatait, a keresési szándékot, és állítson össze egy listát a niche-jéhez leginkább illeszkedő, nagy hatással bíró kulcsszavakról.
A hagyományos kulcsszóeszközökkel ellentétben, amelyek nyers adatokat nyújtanak, a ClickUp Brain kontextusba helyezi a kulcsszavakkal kapcsolatos információkat. Ez segít eldönteni, mely kifejezéseket kell előtérbe helyezni, hogyan kell azokat a tartalomban strukturálni, és hol illeszkednek az általános SEO-stratégiájába.
Bónusz: ClickUp SEO kutatási és menedzsment sablon egy átfogó marketingkutatás és stratégia létrehozásához.
Ötletelés a ClickUp Whiteboards segítségével
Miután megvannak a kulcsszavak, ideje azokat feltérképezni, kialakítani a hub-and-spoke modellt és egyebeket. A ClickUp Whiteboards remek módszer ennek a folyamatnak a vizualizálására és egyszerűsítésére.
Brainstormingozzon a csapatokkal, térképezze fel az ötleteket, szervezze meg a kulcsszócsoportokat, és készítsen marketing tervet a tartalom-munkafolyamatokhoz. Húzza át az elemeket, adjon hozzá jegyzeteket, jelölje meg az embereket, hagyjon megjegyzéseket, és működjön együtt valós időben a ClickUp segítségével.
Bónusz: Ha kezdő vagy, próbáld ki a ClickUp SEO Roadmap Template sablonját, hogy elindulhass.
A tartalmi összefoglalók elsajátítása a ClickUp Docs segítségével
A ClickUp Docshoz hasonló AI-alapú ötletelési eszközzel zökkenőmentessé teheti az átadást a SEO-szakértőtől az íróhoz és a szerkesztőhöz. Kérje meg az AI-asszisztenst, hogy készítsen egy rövid összefoglalót. Adja hozzá észrevételeit és javaslatait, majd ossza meg azokat biztonságosan az íróval.
Hogy biztosan minden szükséges információt megadjon az írónak, próbálja ki a ClickUp SEO tartalom összefoglaló sablonját. Ez a kezdőknek is könnyen használható dokumentumsablon ideális vázlatok készítéséhez és a minőségi követelmények megfogalmazásához.
Írjon jobban a ClickUp Brain segítségével
Az írásától a szerkesztésén át a SEO-elemekkel való finomításáig a ClickUp Brain egy hatékony, AI-alapú kreatív partner.
Az írási asszisztens segíthet az első vázlat elkészítésében. A helyesírás-ellenőrző finoman kijavítja a helyesírási hibákat. A chatbot segíthet meta leírások, címsorok, belső linkek létrehozásában és az olvashatóság javításában is.
A rendszer tanul a korábbi SEO-teljesítményéből, és az ajánlásokat a SEO-céljaidhoz igazítja, így az optimalizálásod adatvezérelt és stratégiaibb lesz.
SEO projektmenedzsment a ClickUp Tasks segítségével
A SEO nem egyszeri feladat. Ez egy folyamatos tevékenység, amely hosszú távú előnyökkel jár. A kezeléséhez egy robusztus SEO projektmenedzsment központra van szükség. A ClickUp for Marketing Teams pontosan ezt teszi.
Akár egyedül dolgozik, akár egy nagy SEO-csapatot irányít, a ClickUp Tasks egy központi felület a tartalomtervezéshez, a közösségi média kezeléséhez és a kampányok nyomon követéséhez.
- Hozzon létre feladatokat minden egyes tartalmi elemhez
- Adjon hozzá leírásokat, határidőket és kapcsolódó linkeket.
- Vegye fel a minőség-ellenőrzési ellenőrzőlistákat
- Rendelje hozzá felhasználókhoz és figyelőkhöz
- Figyelje a munkafolyamat függőségeit, és ennek megfelelően módosítsa terveit.
- Tekintse meg a csapat munkaterhelését, és módosítsa az erőforrások elosztását
Kezelje SEO-tevékenységét végpontok között a ClickUp segítségével.
Ha még nem jártas ebben a témában, kezdje a ClickUp SEO projektmenedzsment sablonjával. Használja a SEO-feladatok beállításához, az előrehaladás nyomon követéséhez, a költségvetés kezeléséhez, az erőforrások elosztásához és még sok máshoz.
Monitoring és fejlesztés a ClickUp Dashboards segítségével
A jó SEO-hoz jó elemzésre van szükség, amely biztosítja, hogy stratégiája a kívánt eredményeket hozza. A ClickUp Dashboards ezt testreszabható, valós idejű, KPI-alapú jelentésekkel teszi lehetővé. A ClickUp segítségével egy helyen követheti nyomon az olyan mutatókat, mint a rangsor, az organikus forgalom, a backlinkek növekedése és a tartalom teljesítménye.
Ha a SEO az Ön szakterülete, akkor a legjobb SEO ügynökségi szoftverek közül néhányat biztosan érdekesnek talál majd.
A keresőmotor-optimalizálás egyszerűen a ClickUp AI-eszközeivel
Egy régóta keringő marketinges vicc így szól: „Hova rejtsd el a kincset, hogy senki ne találja meg?” A válasz a Google kereső második oldalán található.
Bár a Google keresési eredményeinek első oldalán való megjelenés hatalmas előnyökkel jár a szervezetek számára, ennek elmulasztása teljes ismeretlenséget jelent. Az AI-alapú keresőmotorok ezt minden eddiginél valóságosabbá teszik.
Így a vállalkozások jelentős időt és energiát fordítanak tartalomkezelési tevékenységük finomítására, hogy jó helyezést érjenek el a Google-on.
Ezt a feladatot az AI segítségével lehet a legjobban megoldani. Az AI SEO-ban való felhasználásával intelligensebb kulcsszó-stratégiákat, gyorsabb technikai optimalizálást, jobb felhasználói élményt és prediktív tartalmi betekintést érhet el. A ClickUp Brain mindezt és még többet is képes megtenni.
A ClickUp Brain integrálásával a munkafolyamatába egy AI asszisztenst kap, aki ötletel, kutat, ír és kezeli a tartalomkezelési feladatokat az Ön oldalán. Mire vár még? Próbálja ki a ClickUp-ot még ma ingyen!