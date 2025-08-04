Hogyan lehet nyerő marketingstratégiákat kidolgozni ingatlanügynökök számára?

A város másik végében lévő versenytársa mindig egy lépéssel előtted jár, miközben te próbálsz felzárkózni. Az igazság az, hogy nem azért vezetnek, mert jobbak nálad, hanem mert a terepi marketingstratégiájuk jobb.

A potenciális ügyfelek megszerzésére irányuló terv kidolgozása nem megoldás az ingatlanpiacon, ahol a figyelem pénzt jelent, és minden potenciális ügyfél számít. Ebben a blogbejegyzésben hatékony marketingstratégiákat mutatunk be ingatlanügynökök számára, és példát hozunk arra, hogyan segíthet a ClickUp!

⭐ Kiemelt sablon Ha marketingtevékenységeit nem a nulláról szeretné szervezni, akkor a ClickUp marketingkampány-kezelési sablon a leggyorsabb megoldás. Ez a plug-and-play lista beállítás ideális marketingesek és ingatlanügynökök számára, akik e-maileket, közösségi médiás bejegyzéseket és termékbevezetéseket kezelnek. Ingyenes sablon Készítsen megismételhető, magas teljesítményű kampányokat a ClickUp marketingkampány-kezelési sablonjával.

Miért van szükségük az ingatlanügynököknek egy szilárd marketingstratégiára?

A marketing segít az embereknek emlékezni Önre, megbízni Önben és Önt választani. A megfelelő marketingstratégia pedig a célközönség figyelmének középpontjába helyezi Önt.

Íme, mit tehet egy hatékony stratégia az ingatlanüzletágában:

Kialakítson egy ingatlanpiaci rést: A fókuszált identitás segít a célzott reklámozásban és emlékezetessé teszi marketingüzenetét.

Építsen hosszú távú bizalmat következetes márkaépítéssel: A két helyi piacra és a vevői profilra összpontosító következetes marketing magas szándékú ajánlásokhoz vezet.

Mutassa meg vállalkozását: A marketingbüdzsé befektetése a gondolatvezetésbe, a közösségi jelenlétbe és a helyi hatóságokba segít vonzani az új ügyfeleket.

Kerülje az általános megközelítést: Dolgozzon egy fókuszált Dolgozzon egy fókuszált marketing tervvel , hogy elkerülje a versenytársaival hasonló életrajzokat és sablonos közösségi média marketing bejegyzéseket.

📌 Ha mindenkihez próbálsz szólni, végül senkinek sem fogsz szólni. Találd meg a célközönségedet, és nekik szólj!

Idézet egy ügynöktől egy Reddit-szálból:

Ha luxus ingatlanügynök, akkor legyen luxus ingatlanügynök. Ne tegyen közzé olyan bejegyzéseket, hogy hogyan lehet X kezdő otthonba költözni Y dollár/hó áron („kevesebb, mint a jelenlegi bérleti díja!”)… Ha bérbeadó ügynök, akkor rendelkezik hálózattal, tapasztalattal és idővel, hogy havonta 10 bérleti szerződést kössön. Legyen az. Ha első lakásvásárlók ügynöke vagy, szereted az oktatási aspektust, segítesz átnézni rengeteg információt, kapcsolatokat építesz stb... légy az. Ha tervező vagy és nagyon jó vagy abban, hogy lehetőségeket találj tapasztalt befektetőknek... légy az.

TL;DR: Beszéljen közvetlenül az embereivel, és ne próbáljon mindenkinek minden lenni. Ha tudja, kiket szolgál, és hogyan kell következetesen megjelenni, akkor már fél munkát elvégezett.

👀 Tudta? Egy ingatlan eladása átlagosan 30-90 napot vesz igénybe.

Bevált marketingstratégiák ingatlanügynökök számára

Az online és offline csatornák marketingkeveréke elvezeti Önt a leállt hirdetésektől a megkötött szerződésekig. Fedezze fel ezeket a legjobb marketingstratégiákat ingatlanügynökök számára, hogy vonzza a potenciális ügyfeleket és elérje célpiacát.

1. Küldjön heti e-maileket

Ami nem látható, az nem is létezik. Ha nem jelenik meg hetente az ügyfelek postaládájában, akkor nem is lesznek az elsők a fejükben.

Az e-mail marketing segít ápolni a hosszú távú potenciális ügyfeleket, és értékes információkat nyújt azoknak, akik még nem állnak készen a vásárlásra vagy eladásra.

Így nézhet ki egy sikeres marketingkampány:

Piaci pulzus: Ossza meg a helyi lakáspiaci statisztikákat, mint például az átlagos piaci jelenlét napok száma, a legutóbbi lista-eladási ár arányok vagy az új hirdetések egy népszerű környéken.

A hét kiemelt hirdetése: Emelje ki egy kiemelkedő ingatlant remek fotókkal és egyedi értékajánlattal (ár, elhelyezkedés, jellemzők)!

Helyi kiemelt helyek: Ajánljon egy környékbeli kávézót, túraútvonalat vagy kisvállalkozást, és kapcsolja össze azokat a piacának életstílusával.

📌 Még ha csak a feliratkozók 30%-a nyitja meg az e-mailt, a többiek is látják a nevét és a tárgyat, ami azt jelenti, hogy Ön lesz az első, akit felkeresnek, ha szolgáltatásra van szükségük.

🧠 Érdekesség: Naponta körülbelül 347 milliárd üzleti és fogyasztói e-mail cserél gazdát, ami az e-mail marketinget az egyik leghatékonyabb marketingcsatornává teszi.

2. Vegye fel a kapcsolatot a potenciális ügyfelekkel

Új ingatlanok megszerzéséhez relevanciára van szükség. Fókuszáljon a legújabb ingatlanajánlatához vagy eladásához közeli háztulajdonosokra, és hívja fel őket. Ezek a meleg kapcsolatok már gondolkodnak a környékük piaci aktivitásán.

Nem zavarja meg a napjukat értékesítési beszéddel, mivel érvényes oka van arra, hogy felhívja a potenciális vásárlókat. Ehelyett hasznos információkat kínál valamiről, ami az utcában történik.

Így használhatja ezt a marketingcsatornát:

Célzott földrajzi marketing: Hívjon fel 50–100 szomszédot az Ön által éppen hirdetett vagy eladott ingatlan néhány háztömbnyi körzetében (említse meg a pontos ingatlant és annak hatását a környékbeli ingatlanárakra).

Kezdje kíváncsisággal: Kérdezze meg: „Szeretne friss információkat kapni a környékbeli ingatlanok piaci értékéről?” vagy „Szeretné tudni, hogy mennyit érhet ma az Ön ingatlana?”

Naplózza a beszélgetéseket a nyomon követéshez: Adja hozzá a potenciális vásárlókat az Adja hozzá a potenciális vásárlókat az ingatlan-CRM-hez , jelölje meg őket a környék szerint, és kövesse nyomon, ha a közelben újabb eladás történik.

📌 Ez az erős marketingstratégia megerősíti jelenlétét bizonyos területeken, segítve szomszédjait abban, hogy otthonvásárlási folyamatuk során emlékezzenek Önre.

3. Használja ki a csepegtető kampány előnyeit

A magánszemélyek által eladott ingatlanok (FSBO) vagy a lejárt hirdetések eladói lehetnek szkeptikusak, de többnyire csak frusztráltak és túlterheltek.

Ahhoz, hogy idővel elnyerje a bizalmukat, készítsen egy rövid, stratégiai ingatlanmarketing kampányt – egy csepegtető kampányt.

Az ingatlanügynökségek a következőket tehetik:

Készítsen öt-hét lépésből álló kapcsolattartási tervet: Kombinálja az e-maileket, SMS-eket és telefonhívásokat négy-hat hét alatt, és minden üzenet legyen rövid, személyes és hasznos.

Vezessen betekintéssel: Kínáljon ingatlanügynöki szolgáltatásokat, például a legfrissebb környékbeli értékesítési jelentéseket, ingyenes ingatlanértékelést vagy a piacképességet növelő gyors fejlesztések listáját.

Ismerje el a helyzetüket: Használjon empatikus nyelvet, például: „Nehéz, amikor az első kör nem a tervek szerint alakul”.

Maradjon látható és következetes: Higgyen a nyomon követés hatékonyságában, mert az ingatlanhirdetések gyakran azé lesznek, aki az ötödik héten is nyomon követi őket, jóval azután, hogy mindenki más már feladta.

📌 Nagyobb eséllyel nyerheti el a bizalmat, az ajánlásokat és a hosszú távú ügyfeleket azok közül az eladók közül, akik korábban még hezitáltak.

💡Profi tipp: Automatizálni szeretné a drip kampányát? Próbálja ki a ClickUp-ot. Kezdje egy ClickUp űrlap kitöltésével, hogy rögzítse a potenciális ügyfelek adatait. Minden beküldött űrlap automatikusan ClickUp feladatként kerül rögzítésre az FSBO/lejárt hirdetések listájában, amely Önnek vagy csapatának van hozzárendelve, és amelynek prioritása és szakasza előre kitöltésre kerül a testreszabott mezők segítségével. Ahogy a potenciális ügyfelek haladnak a szakaszokon, használja a ClickUp Automations szolgáltatást, hogy elindítsa a drip-sorozatot: e-mailek, bejelentkezések és hozzáadott értékek, például az adott szakaszhoz rendelt árelemzések. A ClickUp segítségével néhány kattintással ismétlődő rendszerré válik a nyomon követés.

4. Használjon videót a ismertség növelésére

A vállalkozások 89%-a használ videót marketingeszközként, mert ez gyorsan növeli a márka hitelességét. Ha Ön is hosszú távú marketingeszközzé szeretné alakítani őket:

Készítsen pillanatfelvételeket: Rögzítsen 60 másodperces frissítéseket, amelyekben elmagyarázza a piaci trendeket, például az átlagos eladási árakat vagy a kamatlábak változásait.

Helyezze a márkáját a helyi környezetbe: kiemelje a környékeket, a közösségi eseményeket stb. rövid hangfelvételekkel, hogy magát pozícionálja a legkeresettebb ingatlanügynökként.

Ossza meg a kulisszák mögötti történéseket: mutassa meg, hogyan telik egy napja – bemutatók, szemlék vagy vicces balesetek, hogy emberközelibbé tegye márkáját.

📌 Amikor a potenciális ügyfeleknek végül szükségük lesz egy ügynökre, akkor valószínűleg azt fogják felhívni, akit hetente láttak a hírfolyamukban.

5. Hozzon létre olyan vonzerőket, amelyek kiszűrik a komoly vásárlókat

A lead magnet egy ingyenes forrás, például egy marketing kézikönyv, útmutató, ellenőrzőlista vagy eszköz, amely megold egy konkrét problémát az ideális ügyfelek számára. Ha helyesen pozícionálják, motivált vásárlókat vonz, miközben a nem megfelelő potenciális ügyfeleket finoman elriasztja.

Így építheti fel ezt a termékmarketing stratégiát:

Sürgős igény kielégítése: Kínáljon zárt piacra vonatkozó információkat, például „10 rejtett kincs [városában] 500 000 dollár alatt” – kiválóan alkalmas első lakásvásárlók vagy költségtudatos költözők számára.

Naplóinformációk: Állítson be egy egyszerű űrlapot, és kérje meg a potenciális ügyfelek nevét, e-mail címét és telefonszámát, hogy nyomon követhesse őket.

A nyomon követés prioritása: Jelölje meg azokat a potenciális ügyfeleket, akik az árkalkulációs útmutatót választják, mint eladói potenciállal rendelkezőket, és irányítsa őket egy személyre szabott e-mailes ügyfélápolási folyamatba.

Írjon tartalmas válaszokat: Azonnal küldje el a lead magnetet, és csatoljon hozzá egy személyes üzenetet, amelyben felajánlja, hogy válaszol a kérdésekre.

📌 A lead magnetek segítenek abban, hogy a megfelelő emberekkel kezdeményezzen beszélgetéseket, szegmentálja a potenciális ügyfelek körét, és bővítse ügyfélkapcsolat-kezelési tevékenységét.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Brain mesterséges intelligenciáját, hogy ingatlanpiaci szakértelmét azonnal magas konverziós arányú lead mágnessé alakítsa. Csak írjon be egy parancsot, például „Készítsen ellenőrző listát az első alkalommal FSBO-t eladó eladók számára” vagy „Készítsen e-mail sorozatot a lejárt hirdetésekről”, és a Brain valós időben generálja a tartalmat, amelyet Ön finomíthat!

A ClickUp Brain segítségével azonnal létrehozhat tartalmakat – csak meg kell adnia a parancsot, át kell nézni és be kell illeszteni.

6. Legyen kiemelt

Semmi sem építi gyorsabban a bizalmat, mint egy harmadik fél ajánlása, különösen egy helyi közösségi újság, életmódmagazin vagy közösségi blog bejegyzései, amelyeket a közönség már ismer és tisztel.

Ezzel hírnevedet egy átlagos ügynöktől egy elismert szakértővé változtatja, akinek véleményére érdemes odafigyelni.

Ha szeretne megjelenni, akkor:

Hírek szempontjainak azonosítása: Készítsen egy történetet a hirdetéséhez vagy személyes márkájához, például: a többgenerációs otthonok értékesítésének növekedése a környéken.

Keressen niche újságírókat: Legyen rövid, célzott és hasznos a bemutatkozása, és kínáljon idézeteket, adatokat és anekdotákat, amelyeket felhasználhatnak a cikkükben.

📌 Megkérheti korábbi vásárlóit is, hogy mutassák be Önt a közösségi média fiókjaikon, és növeljék hitelességét a baráti körükben.

📖 Olvassa el még: Hogyan készítsünk tartalommarketing-menedzsment tervet?

7. Optimalizálja ügyfelei ajánlásait

A legtöbb ügynök egy-két pozitív értékelés után már nem keresi aktívan a referenciákat. De a versenyképes piacokon a frissesség és a mennyiség ugyanolyan fontos, mint a csillagok száma.

Hogy mindig egy lépéssel előrébb járjon:

Gyűjtsön ajánlásokat: Kérjen értékeléseket közvetlenül az üzletkötés után, amikor még nagy az izgalom – használjon e-mailt, SMS-t és kézzel írt kártyát, hogy több választ kapjon.

Válassza ki okosan a véleményezési platformokat: Változtassa meg, hol kéri a véleményeket, hogy több platformon is megalapozza tekintélyét.

Vásárlói vélemények bemutatása: Használja fel a vásárlói véleményeket online marketing eszközként – ossza meg őket a közösségi médiában, e-mailek láblécében és ingatlanbemutatókban.

📌 A vélemények az egyik kevés hatékony ingatlanmarketing-stratégia, amely a publikálás után is hosszú ideig hatékony marad.

💡 Profi tipp: 10 vásárló és eladó közül 9 azt állítja, hogy ajánlaná az ügynökét, de a legtöbbjük soha nem teszi meg. Miért? Egyszerűen elfelejtik a nevét. Ahelyett, hogy az üzlet lezárása után eltűnne, helyezze előtérbe a tranzakció utáni nyomon követést. Egy gyors ellenőrzés néhány hónappal később egy egyszeri üzletet hosszú távú ajánlói motorrá változtathat.

8. Készítsen kampányt a magasabb kategóriájú ingatlanokat kereső vásárlók számára

Sok háztulajdonos felhalmozott tőkét, de nem veszi észre, hogy megengedhet magának egy jobb lakást. Ők a feljebb lépő vásárlók. Így érheti el őket:

Beszéljen a célközönségéhez: Keressen olyan háztulajdonosokat, akik öt évvel ezelőtt vásároltak ingatlant, olyan tartalmakkal, mint például „Mit lehet ma vásárolni a házának az értékével?”

Bizonyíték bemutatása: Használjon személyre szabott leveleket vagy online hirdetéseket, amelyek valós ügyfél történeteket mutatnak be olyan családokról, akik sikeresen nagyobb lakásba költöztek.

Kerülje az eladási szándékot: Kínáljon egyéni stratégiai konzultációkat, hogy támogatóbbnak tűnjön.

📌 Ez az ingatlanmarketing terv listákat generál, és a háztulajdonosokat potenciális ügyfelekké alakítja.

9. Interaktív nyílt napok szervezése

A legjobb nyílt napok célja, hogy emlékezetes élményt nyújtsanak. Ha jól szervezik meg őket, akkor az esemény után is sokáig látható marad a márkája, és mások közösségi média platformjain is megjelenik.

Az ingatlanügynökök a következőket tehetik:

Keverje a szórakozást: Adjon témát az open house-nak, például „állatbarát előnézet” vagy „naplemente túrák és harapnivalók”.

Tartalom létrehozása: Rögzítsen rövid videókat az esemény során, miközben bemutatja a konyhát, válaszol a gyakran feltett kérdésekre vagy rögzíti a látogatók reakcióit.

Használja ki közösségét: Végezzen keresztpromóciót helyi vállalkozásokkal (pl. kérjen meg egy pékséget, hogy szponzorálja a harapnivalókat, vagy osztogasson kuponokat a résztvevőknek).

📌 Minden nyílt nap egy többcsatornás ingatlanmarketing-tervvé válik: potenciális ügyfelek megszerzése, helyi partnerségek és társadalmi láthatóság.

10. Célba vegye a figyelmen kívül hagyott irányítószámokat

A tapasztalt ingatlanügynökök a kisebb, kevésbé ismert irányítószámokat választják, amelyek további költségek nélkül generálnak új ügyfeleket. Így valósíthatja meg ezt a gyakorlatban:

Ellenőrizze a lead generáló platformokon elérhető irányítószámokat, és keresse meg azokat a területeket, amelyeket más ügynökök figyelmen kívül hagynak.

Adja hozzá ezeket az irányítószámokat az ügynöki profiljához, még akkor is, ha nem fizet aktívan a potenciális ügyfelekért, és a keresőmotorok organikus potenciális ügyfeleket fogják Önnek irányítani.

Készítsen lokalizált tartalmakat (videókat, e-mailes frissítéseket, blogbejegyzéseket), hogy növelje a láthatóságot és a kíváncsi vevők és eladók által generált organikus forgalmat.

📌 Néha a megfelelő potenciális ügyfél olyan helyen vár, ahol senki más nem keres.

👀 Tudta? Az eladók 71%-a újra ugyanazt az ingatlanügynököt választaná otthonvásárlási folyamatához.

Hogyan segíthet a ClickUp az ügynököknek a marketingjük szervezésében?

Térképezze fel az ügyfelek számára a hirdetéseket, hogy azok a ClickUp térképnézetének segítségével pontosan láthassák a helyszíneket és a környéket.

Most, hogy már rendelkezik egy listával a megvalósítható, megbízható ötletekről, itt az ideje, hogy kiválassza azt a platformot, amelyen mindez zökkenőmentesen működni fog.

A ClickUp, a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, segíthet Önnek ingatlanügynökként személyes márkát építeni és ingatlanüzletét irányítani. Hozzáférést biztosít egy összekapcsolt munkaterülethez, amely segít Önnek stratégiát kidolgozni, dokumentálni, feladatokat kiosztani és a munkát valós időben mérni.

Például a ClickUp ingatlanprojekt-menedzsment platformja a következőket segíti:

Szinkronizálja a Google/Outlook alkalmazással, hogy a ClickUp naptárban egységesen kezelhesse a bemutatókat, aláírásokat és találkozókat.

Használjon interaktív térképeket az ingatlanok helyének, a közeli nevezetességeknek és az árkóddal ellátott jelölőknek a megjelenítéséhez, hogy ügyfelei jobban megértsék az ajánlatot.

Készítsen egy könnyű CRM-et a ClickUp-on belül a költségvetések, készletek, kapcsolatok és egyebek kezeléséhez.

Csökkentse a manuális munkát kód nélküli automatizálással (pl. feladatok automatikus hozzárendelése, emlékeztetők indítása, állapotok módosítása).

Kezdje gyorsan az ingatlanügynökségek számára készült sablonokkal a szerződéskezelés, a létesítmények üzemeltetése, a számlázás és a tervezési munkafolyamatok területén.

Erica Q., ingatlanügynökségnél dolgozó digitális stratéga és tartalomkezelő, véleménye a ClickUp-ról:

Az ingatlanok marketing területén dolgozom, ami azt jelenti, hogy a dolgok mindig gyorsan változnak. Amikor egy ügynöknek ki kell adnia a hirdetését, sok apró részletre van szükségem. Automatizált űrlapokat használunk, hogy összegyűjtsük az összes fontos információt és egy helyen tároljuk, így egy pillantással megtalálhatok mindent, amire szükségem van, és gyorsan és hatékonyan elvégezhetem a munkámat. Ez forradalmi változást hozott a vállalkozásunkban.

A ClickUp Marketing csomagját is felhasználhatja a munkafolyamatok és az üzleti növekedés egyidejű kezeléséhez. Osszuk fel a folyamatot öt fázisra:

1. fázis: Kampányok tervezése

Távolról is ötleteljen, és alakítsa ötleteit gyorsan megvalósítható feladatokká a ClickUp Whiteboards segítségével.

Kezdje azzal, hogy brainstormingot tart olyan eseménysorozatokról, mint az open house promóciók vagy az FSBO outreach csatornák a ClickUp Whiteboards segítségével.

A legjobb rész? Itt minden nyomon követhető. Drag-and-drop módszerrel ragadós jegyzeteket húzhat, amelyekkel minden kampány szakaszát ábrázolhat, az „e-mailes szomszédsági meghívótól” a „drónfelvételek feltöltéséig”. Emellett minden jegyzetet átalakíthat végrehajtható feladattá, kijelölt felelősökkel, határidőkkel és kapcsolódó dokumentumokkal.

Tegyük fel, hogy hetente megjelenő hírlevelet indít. Így válhat a Whiteboard a kiindulási pontjává:

Hozzon létre egy „Heti ingatlan hírlevél” című táblát.

Adjon hozzá színkódolt öntapadós jegyzeteket az egyes visszatérő szakaszokhoz: piaci pulzus, kiemelt hirdetések, közösségi reflektorfény és CTA.

Használjon nyilakat vagy összekötőket a folyamatok és a határidők vizualizálásához, például: „Szöveg írása” ➝ „Áttekintés a virtuális asszisztenssel” ➝ „E-mail küldésének ütemezése”.

Kattintson a jobb gombbal bármelyik jegyzetre, és alakítsa azt ClickUp feladattá, állapot, prioritási címke és releváns mellékletek hozzáadásával.

A ClickUp Brain, a beépített AI asszisztens és a világ legteljesebb munka-AI-je segítségével felgyorsíthatja a brainstorming folyamatot.

Írja be az ötleteket, például „tartalomterv készítése a Move Up vásárlók számára a harmadik negyedévben”, és másodpercek alatt kapjon használatra kész javaslatokat. A program a munkaterületéről is lekérdez részleteket, hogy kontextushoz illeszkedő ajánlásokat tehessen.

Készítsen szabványos sablont vagy részletes válaszokat a ClickUp Brain segítségével.

További bennfentes tippekre van szüksége? Használja a ClickUp AI Notetaker funkcióját, hogy összefoglalja a potenciális ügyfelekkel kapcsolatos jegyzeteket egy telefonhívás után, és ezeket felhasználja kampányában, így a követő lépései pontosak és személyre szabottak maradnak. A beépített helyesírás- és nyelvtani ellenőrző funkcióknak köszönhetően minden üzenet kifogástalan lesz – nincs szükség további szerkesztőeszközökre vagy a ChatGPT-vel való oda-vissza levelezésre.

A ClickUp Docs segítségével ezt a stratégiát ismételhető rendszerré alakíthatja. Ezzel a dokumentumszerkesztővel létrehozhat egy SOP-könyvtárat, például „Nyílt nap ellenőrzőlista” vagy „Lead Magnet Follow-up Drip” néven.

A legjobb az egészben, hogy a dokumentációja továbbra is kapcsolódik a munkafolyamataihoz. Hogyan?

Jelölje ki a dokumentumban bármely szöveget, például: „24 órán belül küldjön visszajelzést” ➝ Konvertálja ClickUp feladattá ➝ Rendelje hozzá a megfelelő csapattaghoz ➝ Kövesse nyomon a haladását

A haladás nyomon követéséhez állítson be ClickUp célokat a munkaterületén. Ezek az olyan szándékokat, mint a „több potenciális ügyfél megszerzése”, mérhető, eredményorientált teljesítménymutatókká alakítják.

Kövesse nyomon az általános előrehaladást vagy a feladatokra vonatkozó mutatókat a ClickUp Goals segítségével.

A nagy célokat megvalósítható célokra bonthatja, amelyek minden alkalommal frissülnek, amikor egy csapattag befejez egy feladatot.

Tegyük fel, hogy a célja az, hogy „ebben a hónapban 10 eladói konzultációt foglaljon”:

Cél kitűzése: „10 eladóval való konzultáció lefoglalása: július”

Adjon hozzá célokat, például „négy e-mail küldése” a CRM-hez.

Rendelje hozzá az egyes célokat a már folyamatban lévő ClickUp feladatokhoz.

Nézze, ahogy a haladási sávok automatikusan frissülnek a munka elvégzésével

Adja hozzá a ClickUp Milestones szolgáltatást , hogy nyomon követhesse a jelentős eredményeket, mint például „fizetett hirdetések sikere”

🧠 Érdekes tény: Az öt marketinges közül egy AI-ügynököket szeretne használni a marketingkezdeményezések automatizálására, a stratégiától a végrehajtásig. A ClickUp Autopilot Agents ezt az ingatlanügynökök számára is lehetővé teszi. Kódolás nélküli beállítással létrehozhat egy egyéni ügynököt, amely automatikusan létrehozza a vezető feladatokat, időben elküldi a nyomon követéseket, frissíti az eladók státuszát, és akár a kampány előrehaladását is közzéteszi a csapat csevegésében – mindezt a munkaterület adatai alapján!

Ha sablon segítségével szeretné megtervezni marketingkampányait, váltson át a ClickUp stratégiai marketingterv sablonjára.

A nagy képet mutató ingatlanmarketing-ötleteket megvalósítható, nyomon követhető kampányokká alakítja. Meghatározhatja a célokat, összehangolhatja csapatát, idővonalakat állíthat be és nyomon követheti az eredményeket a jobb átláthatóság érdekében.

Ez a sablon felbecsülhetetlen értékű, ha ismétlődő marketingrendszereket épít, vagy több csapattaggal együttműködik a tájékoztatás, videó- vagy e-mailes marketing terén.

Ingyenes sablon Kössd össze a stratégiát a végrehajtással a ClickUp stratégiai marketing terv sablon segítségével.

Használja ezt a sablont a következőkre:

Határozzon meg egyértelmű célokat kampányához dedikált OKR-ek és feladatkiosztások segítségével.

Kövesse nyomon a marketingteljesítményt egyéni státuszokkal és haladási mezőkkel a feladatok és ütemtervek között.

Ütemezze és rangsorolja a feladatokat a munkafolyamatba beépített határidők, mérföldkövek és állapotfrissítések segítségével.

📮ClickUp Insight: A válaszadók 11%-a elsősorban brainstorminghoz és ötleteléshez használja az AI-t. De mi történik ezekkel a zseniális ötletekkel utána? Ehhez van szükség egy AI-alapú táblára, mint például a ClickUp Whiteboards, amely segít az ötleteket a brainstorming ülésről azonnal feladatokká alakítani. Ha pedig nem tudja pontosan elmagyarázni egy koncepciót, egyszerűen kérje meg az AI képgenerátort, hogy készítsen egy képet a leírása alapján. Ez a munka mindenre kiterjedő alkalmazás, amely lehetővé teszi, hogy gyorsabban ötleteljen, vizualizáljon és végrehajtson!

2. fázis: Minden kampányt egy helyen szervezzen meg

Miután sablonba foglalta ingatlanmarketing-kampányát, szervezze meg azt a ClickUp projekt hierarchiájával, hogy minden központosítva és könnyen kezelhető legyen.

1️⃣ Kezdje azzal, hogy létrehoz egy külön teret marketingtevékenységeihez – ez lesz a központi helyszíne mindennek, ami a potenciális ügyfelek megszerzésével, a nyomon követéssel, a közösségi médiában való posztolással és az open house promóciókkal kapcsolatos.

2️⃣ Ezen a felületen hozzon létre külön mappákat az egyes kampánytípusokhoz. Például:

Közösségi média kampányok

FSBO leadek nyomon követése

Nyílt napok

3️⃣ Minden mappában hozzon létre listákat, hogy nyomon követhesse a konkrét idővonalakat vagy témákat. Ha közösségi médiát kezel, akkor lehet, hogy van egy „Augusztusi heti bejegyzések” nevű lista a Közösségi média kampányok mappában.

4️⃣ Innen minden kampányelem – legyen az e-mail, bejegyzés vagy videó – Feladatként hozható létre, saját:

Kijelöltek

Határidők

A teljesítendő feladatok alfeladatai

Megjegyzések az együttműködéshez

Mellékletek vázlatok, képek vagy végleges tartalom hozzáadásához

Ez a struktúra segít Önnek a munkák egyértelmű elválasztásában, a feladatok átadásának automatizálásában és a csapat összehangolt munkájának fenntartásában minden ingatlanmarketing-kezdeményezés során.

Szervezze meg marketing terveit és ötleteit a ClickUp Hierarchy segítségével!

3. fázis: Kampányok végrehajtása – saját erőből

A ClickUp segítségével nem kell emlékeznie a nyomon követésekre vagy az állapotváltozásokra.

A ClickUp Automations segítségével trigger-alapú munkafolyamatokat állíthat be, és ezeket a műveleteket a háttérben hajthatja végre. Az Ön utasításaitól függően feladatok kiosztására, megjegyzések közzétételére, elemek állapotok közötti áthelyezésére és e-mailek küldésére is képesek.

📌 Például:

Ha egy feladat „Élő” jelölést kap, automatikusan rendeljen hozzá egy követő feladatot, hogy hét nap múlva ellenőrizze az elkötelezettséget.

Amikor egy lead magnet feladat „Felülvizsgálat alatt” állapotba kerül, értesítse asszisztensét a következő lépések ütemezésére vonatkozó utasításokkal.

Nem kell tudnia, hogyan kell komplex logikát felépíteni. Írja le egyszerű nyelven a ClickUp AI Automation Buildernek, hogy mit szeretne, például: „emlékeztessen, hogy 3 nappal a ház eladása után küldjek el egy ajánlólevelet”, és az automatizálás elkészül az Ön számára.

Készítsen ClickUp automatizálásokat másodpercek alatt a ClickUp AI Automation Builder segítségével

A végrehajtáshoz intelligens időgazdálkodásra is szükség van, amelyet a ClickUp Calendar biztosít az AI ütemezéssel.

Íme, mit tehet vele:

Automatikus blokkolási idő a kiemelt fontosságú feladatokhoz , mint például új hirdetés előkészítése, bemutatók ütemezése vagy utánkövetési kampány kidolgozása, így soha nem fogsz kettős foglalást tenni vagy elfelejteni a legfontosabb dolgokat.

Átütemezze a kihagyott vagy késleltetett marketingtevékenységeket – például FSBO-kampányokat vagy közösségi média bejegyzéseket – automatikusan, az Ön rendelkezésre állása és csapata munkaterhelése alapján.

A feladatokat azonnal naptári eseményekké alakíthatja , legyen szó házbemutatásról, ingatlanfotózásról vagy e-mail kampányról, ha határidőt vagy csapattagot rendel hozzájuk.

Ossza meg élő, csak megtekintésre alkalmas naptárát asszisztensével, tranzakciós koordinátorával vagy akár ügyfeleivel, hogy mindenki naprakész legyen, anélkül, hogy oda-vissza kellene levelezniük.

A ClickUp Calendar segítségével egyetlen helyen szervezheti meg összes találkozóját, határidejét és kötelezettségvállalását.

4. fázis: Együttműködés az ügyfelekkel és a csapatokkal

Az ingatlanügynökök ritkán dolgoznak egyedül. Együttműködnek virtuális asszisztensekkel, fotósokkal, hirdetési szakemberekkel, jelzálog-brókerekkel, és néha ügyfelekkel is. A jó hír az, hogy a ClickUp segítségével nincs szükség külön alkalmazásra a kommunikációhoz.

A ClickUp Chat + Guest Access funkciója professzionális, átlátható élményt nyújt ügyfeleinek, és megkíméli Önt öt különböző alkalmazás kezelésétől.

Használja a ClickUp Chat szolgáltatást a kommunikáció egyszerűsítésére, nemcsak a belső csapatával, hanem az ügyfelekkel és a együttműködőkkel is. Bármely projekt vagy kampányhoz létrehozhat dedikált csevegőcsatornákat, hogy a beszélgetések szervezettek és a munkához kapcsolódjanak maradjanak.

📌 Például hozzon létre egy csatornát nyílt nap kampányhoz, ahol a színpadrendező, a fotós és a virtuális asszisztens egy szálon koordinálhatják a munkát. Vagy hozzon létre egy DM-et az eladóval, hogy gyors kérdésekre válaszolhasson az ütemtervről, a dokumentumok feltöltéséről vagy a marketing frissítésekről – mindezt anélkül, hogy újabb e-mailt kellene küldenie.

Még jobb, hogy a ClickUp vendéghozzáféréssel az ügyfelek és a beszállítók korlátozott láthatósággal csatlakozhatnak a beszélgetéshez. Ön pontosan szabályozhatja, hogy mit láthatnak – például csak a listájukat vagy a megosztott naptárukat –, így tájékozottak maradnak anélkül, hogy teljes hozzáférésük lenne a munkaterületéhez.

A ClickUp Proofing segítségével visszajelzéseket is továbbíthat. Ezzel közvetlenül kommentálhat képeket, PDF-fájlokat és videókat a feladatokon belül, anélkül, hogy külön megjegyzéseszközre lenne szüksége.

📌 Például nézze meg egy drónvideót, és írjon megjegyzést a 00:14-es jelöléshez: „Lassabban pásztázzon, hogy látszódjon a hátsó udvar.”

Minden megjegyzés időbélyeggel vagy helyjelöléssel ellátott, egy adott személyhez rendelve, és a feladat-feedben látható a megoldás nyomon követése érdekében.

Közvetlenül kommentáljon képeket, PDF-eket és videókat a ClickUp Proofing segítségével.

A ClickUp Forms segítségével az információgyűjtés is könnyebbé válik. Létrehozhat márkás felvételi űrlapokat a részletek, az ügyfelek preferenciái vagy a bemutatás utáni visszajelzések rögzítéséhez.

Végezzen AI-alapú elemzést, hogy értékes betekintést nyerjen a ClickUp Forms segítségével.

Amikor valaki kitölti az űrlapot:

A feladat automatikusan létrehozásra kerül az összes válaszadattal együtt.

Alkalmazhat automatizált megoldásokat, például hozzárendelheti azokat asszisztenséhez.

Az AI azonnal összefoglalja a visszajelzések hangulatát, vagy csoportosítja a hasonló kéréseket.

📖 Olvassa el még: Hogyan használható az AI az ingatlanpiacon?

5. szakasz: Kövesse nyomon, mi működik

A ClickUp Dashboards valós idejű adatokat gyűjt egy helyen vizuális kártyákra, így láthatja, mi működik a marketingkampányai során, és megduplázhatja az eredményeket.

Kövesse nyomon a vizuális mutatókat a ClickUp Dashboards alkalmazásban

Így építheti fel őket:

Adjon hozzá oszlopdiagramot , hogy összehasonlíthassa a heti e-mail kampányok nyitási arányait és átkattintási arányait.

Helyezzen be egy kördiagramot az FSBO kampány válaszaira, nyomon követve a konvertált, figyelmen kívül hagyott vagy nyomon követést igénylő potenciális ügyfeleket.

Használjon von aldiagramot a videomegtekintések időbeli alakulásának vizualizálásához

Helyezzen el egy táblakártyát , amely az új potenciális ügyfeleket postai irányítószám és aktív környékek szerint jeleníti meg.

Az AI Cards segítségével túlléphet a vizuális elemek határain. Állítsa be őket úgy, hogy kontextusban összefoglalják a marketing termelékenységi mutatókat és trendeket. Tegyen fel AI-kérdéseket, például: „Melyik kampánynak volt a legmagasabb konverziós aránya ebben a hónapban?” és kapjon egyértelmű választ anélkül, hogy rengeteg adatot kellene átnéznie.

Még a jelenlegi digitális marketing trendek alapján is készíthet előrejelzéseket.

📌 A műszerfalak segítségével láthatja, mi generál lendületet az egész folyamatban. A táblázatos nézet lehetővé teszi, hogy kezelje a marketing KPI-k mögött álló embereket.

Készen áll a kezdésre? Indítsa el a ClickUp marketingkampány-kezelési sablont, és kezdjen el azonnal dolgozni.

Ingyenes sablon Használja a ClickUp marketingkampány-kezelési sablont stratégiája megvalósításához!

Ez az all-in-one felület segít kampányok ütemezésében, feladatok kiosztásában, a haladás nyomon követésében és a csapattal való valós idejű együttműködésben. Beépített egyéni mezőkkel, idővonal-nézetekkel és célkövetéssel tökéletes tartalomkezeléshez, események szervezéséhez vagy többcsatornás kommunikációhoz.

Használja ezt a sablont a következőkre:

Kampánytevékenységek szervezése egy helyen

Kövesse nyomon a feladatokat, az ütemterveket és a teljesítményt

Tartsa összehangolva az egész csapatát az összes csatornán

Gyakori hibák, amelyeket el kell kerülni az ingatlanmarketingben

Még a tapasztalt ügynökök is beleesnek olyan mintákba, amelyek korlátozzák eredményeiket. Íme néhány gyakori hiba, amelyet el kell kerülnie, ha azt szeretné, hogy marketingtevékenységei eredményeket hozzanak:

Feltételezve, hogy mindenki a célközönsége: Az általános üzenetek ritkán eredményeznek konverziót, míg a niche-re való összpontosítás segít abban, hogy közvetlenül a megfelelő ügyfelekhez szóljon.

Inkonzisztens marketingüzenet: A platformok között eltérő hangnem zavarba ejtheti a potenciális ügyfeleket. Tartsa egységesnek hangvételét és vizuális megjelenését!

A nyomon követés elhanyagolása: A legtöbb üzlet nem az első kapcsolatfelvételkor jön létre. Rendszeresen kövesse nyomon az ügyeket!

Az elemzések kihagyása: Ha nem követi nyomon a megnyitásokat, kattintásokat vagy a potenciális ügyfelek forrásait, akkor csak találgat. Az adatok után menjen!

Csak az új potenciális ügyfelekre koncentrál: A korábbi ügyfelek figyelmen kívül hagyása azt jelenti, hogy könnyen megszerezhető ajánlásokat szalaszt el. Automatizálja a bejelentkezési folyamatot, hogy többet hozhasson ki a potenciális ügyfeleiből.

A mobil optimalizálás figyelmen kívül hagyása: A telefonokon nem működő hirdetések és űrlapok üzleti veszteséget okoznak. A közzététel előtt teszteljen mindent mobilon!

Tudja meg, mi működik (és mi nem) a ClickUp Marketing Command Center segítségével

Ha csak a megérzéseire támaszkodik kampányai nyomon követésében, akkor megnehezíti a marketinget és pénzt hagy a asztalon. Az ingatlanpiaci sikerhez tervvel kell előállni, következetesen végrehajtani a növekedési marketingstratégiákat, és pontosan tudni, mi fog működni.

A ClickUp biztosítja az ehhez szükséges rendszert. Minden egy összekapcsolt munkaterületen található, amelyet a bővülni kívánó elfoglalt ügynökök számára hoztak létre.

Ez a vállalati marketing szoftver lehetővé teszi az üzleti folyamatok manuális munkavégzés nélküli megismétlését, a vizuális mutatók nyomon követését, az AI-vel való asszisztensszerű kommunikációt és részletes munkafolyamatok létrehozását.

A szétszórt eszközök és a zseniális kivitelezés közötti különbség gyakran egyetlen dologra vezethető vissza: a felállásra.

Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra, és tartsa kézben minden potenciális ügyfelet, feladatot és kampányt.