15 marketing termelékenységi mutató a munkafolyamat optimalizálásához

Marketingesként órákat, sőt napokat is eltölthet a tökéletes kampány vagy weboldal kidolgozásával. De mennyire hatékonyak ezek a negyedéves vagy éves marketingcélok elérésében?

Az olyan bemeneti mutatók, mint a kampányra fordított idő vagy az elküldött e-mailek száma, csak a történet egyik oldalát mutatják. Ahhoz, hogy megértsd a „valódi termelékenységi” szintedet, össze kell hasonlítanod ezeket az erőfeszítéseket a tényleges eredményekkel, azaz a kimenettel.

Ez az átmenet a cselekvésekre való összpontosításról a teljesítményekre mutatja stratégiáinak hatékonyságát a célok elérésében.

Tegyük fel, hogy a célja az, hogy havonta 20%-kal növelje weboldalának forgalmát.

Lehet, hogy időt fordít a kulcsszavak kutatására, a közösségi médiában való promócióra és a tartalomkészítésre. Ez ugyan bizonyítja az erőfeszítéseit, de nem pontos mutatója a termelékenységének, mivel nem tudja, hogy ez hogyan segítette a célok elérésében.

Ehhez meg kell mérnie a kimenetet. Ha egy hónap után a forgalom csak 15%-kal nőtt, az azt jelzi, hogy különbség van az erőfeszítései és a kívánt eredmény között. Ezért felül kell vizsgálnia a stratégiáját, és a következő hónapban másképp kell cselekednie.

Ebben a blogbejegyzésben néhány fontos marketing termelékenységi mutatót vizsgálunk meg, amelyek segítenek Önnek abban, hogy munkája során termelékenyebb legyen.

Mik a marketing termelékenységi mutatók?

A marketing termelékenységi mutatók egy sor számszerűsíthető mérőszám, amelyek nyomon követik marketingtevékenységeinek hatékonyságát és eredményességét. Segítenek megérteni, hogy kampányai mennyire hatékonyak az üzleti célok elérésében.

Ezek lehetnek bemeneti és kimeneti mutatók, például a havonta közzétett blogok száma és az azok által generált oldalmegtekintések száma.

Ha mindkét típusú mutatót egyensúlyba hozza, akkor felmérheti az általános marketingstratégiája hatékonyságát és az egyes marketingesek termelékenységét.

A megfelelő marketing termelékenységi mutatók nyomon követésével értékes betekintést nyerhet a következőkre:

Marketingkampányai hatékonysága : Elérik-e a kívánt eredményeket?

Marketingkiadásainak hatékonysága : A lehető legjobban kihasználja marketingbüdzséjét?

Fejlesztendő területek: Hol optimalizálhatja marketingtevékenységeit a jobb eredmények érdekében?

Példa Tegyük fel, hogy egy közösségi média kampányt indít egy új funkció bevezetésének népszerűsítésére. Íme, hogyan nyújthat értékes betekintést a megfelelő marketing termelékenységi mutatók nyomon követése: A kampány hatékonysága : A közösségi médiában való részvétel aránya (kattintások, reakciók, megjegyzések)

A marketingkiadások hatékonysága : kattintásonkénti költség

Fejlesztendő területek: A közösségi kampányokból származó weboldal konverziós arány

Ezekkel az információkkal finomíthatja stratégiáját és maximalizálhatja termékbevezetésének hatását.

15 marketing termelékenységi mutató

A választott marketing termelékenységi mutatók az Ön vállalkozásától függenek. Például az új vállalkozások nyomon követhetik a márka ismertségét (a közösségi médiában való elérés) és a potenciális ügyfeleket, míg a régebbi vállalkozások inkább az ügyfelek megtartására (életre szóló érték) és a költségvetésük maximális kihasználására (ROI) koncentrálhatnak.

Hasonlóképpen, ezek a mutatók is kampánytól vagy marketingcsatornától függően változnak – az e-mail marketing az megnyitási arányokat és a kattintásokat vizsgálja, míg a közösségi média marketing a lájkolásokra és a megosztásokra koncentrál.

Íme 15 termelékenységi mutató, amelyek segíthetnek a marketing termelékenységének mérésében a különböző üzleti szakaszokban.

1. Az ügyfél életre szóló értéke

Az ügyfél életre szóló értéke (CLV) egy olyan mutató, amely azt méri, hogy egy vállalkozás egy adott ügyfélszámláról az előfizetés teljes időtartama alatt várhatóan milyen nettó nyereséget érhet el.

Figyelembe veszi az olyan adatokat, mint például a vevő:

átlagos vásárlási érték

vásárlási gyakoriság

az ügyfélként töltött időtartam

Ez javíthatja az ügyfélmegtartási arányt azáltal, hogy erős kapcsolatot épít ki a meglévő ügyfelekkel, ahelyett, hogy marketingköltségvetését új ügyfelek megszerzésére fordítaná. Ez jól megtakarított pénz, mivel egy új ügyfél megszerzése ötször-hétszer többe kerül, mint egy meglévő megtartása.

Hogyan mérjük a CLV-t? Ehhez két adatpontra van szükség: Átlagos érték , amelyet egy ügyfél egy adott időszakban (pl. évente) generál: Ezt úgy számíthatja ki, hogy az ügyfelektől származó teljes bevételt elosztja az ügyfelek számával.

Az átlagos időtartam, ameddig egy ügyfél Önnél marad: ezt a korábbi ügyféladatok elemzésével becsülheti meg. Miután megkapta ezeket az adatokat, kiszámíthatja a CLV-t az átlagos érték és az átlagos előfizetési időszak szorzatával. Például egy teendőlista-alkalmazás átlagos ügyfélértéke havi 20 dollár, és az ügyfelek általában 24 hónapig maradnak. Ez esetben a CLV 480 dollár.

2. A marketingbefektetés megtérülése

A marketingbefektetés megtérülése (ROMI) – a népszerűbb ROI egy változata – segít mérni marketingtevékenységeinek „pénzügyi hatékonyságát”. Egyszerűen fogalmazva, összehasonlítja bevételeit marketingkiadásaival.

A ROMI nyomon követésének néhány előnye:

Segít adat alapú döntéseket hozni, így megduplázhatja azokat a marketingcsatornákat vagy kampányokat, amelyek a legnagyobb bevételt hozzák .

Ez lehetővé teszi, hogy bizonyítsa marketingkampányának sikerét a vezetőségnek, így megszerezheti a CXO támogatását a jövőbeli kampányokhoz, vagy akár egy nagyobb marketingköltségvetést is.

Hogyan mérjük a ROMI-t? A marketing ROI kiszámításához vonja le a marketingköltségeket a teljes bevételből. Ezután ossza el a marketingköltségekkel. Például, ha 5000 dollárt költ egy LinkedIn kampányra, és az 15 000 dollárnyi további árbevételt generál, akkor a ROMI értéke (15 000 dollár – 5000 dollár) / 5000 dollár = 10 000 dollár / 5000 dollár = 2. Ez azt jelenti, hogy a kampányból kétszeres ROMI-t ért el.

3. Nettó ajánlói pontszám

A népszerű Net Promoter Score (NPS) mutató segíthet az ügyfélhűség felmérésében. Ez egyetlen felmérési kérdésen alapul: „0-tól 10-ig terjedő skálán mennyire valószínű, hogy [cég] nevét ajánlaná egy barátjának vagy kollégájának?”

Egyszerűnek tűnik, igaz? De hihetetlenül hatékony lehet. Az ügyfelek gyors értékeléssel válaszolhatnak (csak néhány másodpercet vesz igénybe), és ez bármilyen termékre vagy szolgáltatásra alkalmazható.

Hogyan mérjük az NPS-t? Kérje meg ügyfeleit, hogy 0–10-es skálán értékeljék a fenti kérdést. A következő lépés az, hogy a pontszám alapján három csoportba sorolja őket: Promoterek (9–10)

Passzívak (7–8)

Kritikusok (0–6) Miután ez megvan, kivonhatja a kritikusok százalékát a támogatók százalékából, így megkapja az NPS pontszámot. Például, ha egy 100 ügyfél bevonásával végzett felmérés a következő eredményeket adja: Promoterek (9–10): 35

Passzívok (7–8): 20

Kritikusok (0–6): 45 A támogatók aránya 35%, a kritikusoké pedig 45%. Ha az utóbbit levonjuk az előbbiből, -10-es NPS-értéket kapunk. Ez azt jelenti, hogy javítania kell az ügyfél-elégedettséget célzó erőfeszítésein.

4. Vezető generálás

A marketingcsapatok alapvető mutatója, amely segít azonosítani a termékével vagy szolgáltatásával szemben kezdeti érdeklődést mutató potenciális ügyfelek teljes számát. Bár ez első ránézésre az értékesítési csapat mutatójának tűnhet, segít mérni a marketingtevékenységek hatékonyságát is a potenciális ügyfelek vonzása terén.

Hogyan mérjük a generált leadek számát? Az előző három marketing termelékenységi mutatóval ellentétben ennek nincs konkrét képlete. Ehelyett számolja meg a különböző kampányokból származó potenciális ügyfelek számát. Például A közösségi kampányból származó demo regisztrációk száma

A különböző céloldalakon található CTA-kból származó regisztrációk száma

A bemutatóra feliratkozott hírlevél-előfizetők száma Bár a generált leadek száma fontos mutató, ugyanolyan fontos figyelembe venni a leadek minőségét is a mennyiség mellett. Ezzel eljutunk a következő két marketingmutatóhoz: a marketing által minősített leadekhez és az értékesítés által minősített leadekhez.

5. Marketing által minősített potenciális ügyfelek

A marketing által minősített potenciális ügyfél (MQL) olyan potenciális ügyfél, aki marketingcsapatának véleménye szerint nagyobb érdeklődést mutat a termék iránt, mint az általános potenciális ügyfelek. Ezek a potenciális ügyfelek magasabb konverziós arányt mutatnak, és nyitottabbak az értékesítési tevékenységekre.

Az MQL-ekre összpontosítva az értékesítési csapat prioritásként kezelheti azokat a potenciális ügyfeleket, akiknél nagyobb az esély az üzletkötésre, így maximalizálva idejüket és erőforrásaikat.

Hogyan osztályozzuk a potenciális ügyfeleket MQL-ként? A legtöbb marketingcsapat pontozási módszert alkalmaz az MQL-ek szegmentálására. Például a potenciális ügyfeleket aszerint pontozhatja, hogy hogyan kerülnek a csatornába, és milyen a profiljuk: Töltse le a fehér könyvet ( 10 pont )

Vegyen részt egy webináriumon ( 15 pont )

Látogassa meg többször az árak oldalt ( 30 pont )

Legyen olyan munkaköre, amely vásárlási jogosultságot jelez (30 pont) Azok a potenciális ügyfelek, akik elérik egy meghatározott pontszámküszöböt (mondjuk 60 pontot), MQL-nek tekinthetők, és az értékesítési csapat gondoskodhat róluk.

6. Értékesítésre alkalmas potenciális ügyfelek

A marketing által minősített potenciális ügyfelek (MQL) egy alcsoportjaként a értékesítés által minősített potenciális ügyfelek egyértelmű vásárlási szándékot mutatnak. Általában az értékesítési csapat az MQL-eket profiljuk, demográfiai adataik és egyéb részletek alapján értékeli. Ha megfelelnek a követelményeknek, SQL-ként jelölik meg őket.

Bár ez nem egy olyan mutató, amelyet a marketingcsapat nyomon követ, mégis jól mutatja, mennyire eredményesek a marketingtevékenységei – minél több SQL származik egy kampányból, annál sikeresebb az.

7. Konverziós arány

A konverziós arány a weboldal látogatóinak (vagy potenciális ügyfeleknek) azon százalékát méri, akik a kívánt cselekvést végrehajtják. Ez a marketingcéloktól függően változhat.

Például

Weboldal konverzió: A látogató feliratkozik a hírlevélre, letölt egy e-könyvet vagy vásárol.

Lead generációs konverzió: A lead kitölti a weboldalán vagy a céloldalán található űrlapot, kifejezve érdeklődését a termék vagy szolgáltatás iránt.

Ügyfélkonverzió: egy potenciális vagy ingyenes ügyfél vásárol egy csomagot, és végül fizető ügyfél lesz.

Hogyan mérjük a konverziós arányt? A konverziós arány képlete egyszerű. Csak annyit kell tennie, hogy elosztja a kívánt műveletet végrehajtó személyek számát a céloldalt meglátogató (vagy e-mailjét megnyitó) személyek teljes számával, majd az eredményt megszorozza 100-zal. Például, ha 100 ember látogatta meg a céloldalát, és 20 ember töltötte le a fehér könyvet, akkor a konverziós aránya 20% lenne.

8. Organikus keresési forgalom

Az organikus keresési forgalom azokat a látogatókat jelenti, akik fizetett hirdetések nélkül, a keresőmotorok találati oldalán (SERP) keresztül találnak rá a weboldalára. Ez lehet blogbejegyzés, landing page, Ön által írt jelentés, vagy akár márkás keresés is – azért jöttek, mert egy rendezvényen találkoztak Önnel.

Míg a marketingesek gyakran csak a Google keresőmotort veszik figyelembe, az organikus keresési forgalom valamennyi keresőmotort magában foglalja, például a Binget és a DuckDuckGót is.

Az organikus keresési forgalom fontos mutató a hosszú távú marketingtevékenységek sikerének számszerűsítéséhez, mivel a blogbejegyzések, a márkaismertségi kampányok és a weboldal optimalizálása összetett hatást gyakorolnak.

Hogyan mérjük az organikus keresési forgalmat? Ehhez használhat olyan webelemző eszközöket, mint a Google Analytics, a Hotjar és a Zoho PageSense. A legtöbb webelemző eszköz a „Csatornák” vagy „Forgalomforrások” fülön tartalmazza az organikus keresési forgalom mutatóját. Ez a fül megmutatja, mennyi organikus forgalmat generál, valamint egyéb hasznos adatokat, például a látogatók demográfiai adatait és a legtöbb látogatást generáló oldalakat. Ezzel világos képet kaphat arról, hogy kik találnak meg Önt organikusan, és mely tartalmak találnak legnagyobb visszhangra.

9. Márka-támogatási arány

A márka-támogatási arány (BAR) egy hatékony mutató, amely megmutatja, mennyire sikeresen alakítja át az elégedett ügyfeleket „hangos” támogatókká vagy márka-evangelistákká. Ez a mutató méri a márka-támogatási programok hatékonyságát, mind az ügyfélközpontú, mind az influencerek által vezérelt programokét.

Miért fontos ez?

Erősebb márkaimázs : A magas BAR pozitív márkaimázst jelent, amely új ügyfeleket vonz és elősegíti a meglévő ügyfelek bizalmának megőrzését.

Ügyfélmegtartás és növekedés: A hűséges támogatók nagyobb valószínűséggel maradnak Önnél és ajánlják Önt másoknak, növelve ezzel az ügyfelek életre szóló értékét (CLV) és az organikus növekedést, ami viszont csökkenti az akvizíciós költségeket.

Hogyan mérjük a márka támogatottságának arányát Bár nincs egyetlen módszer a márka népszerűsítő programjának sikerességének mérésére, íme néhány módszer, amellyel felmérheti azt: Az ajánlóprogram teljesítménye: Az elégedett ügyfelek terjesztik a hírt? Kövesse nyomon, hogy hány új potenciális ügyfél vagy értékesítés származik az ajánlóprogramjából. A virágzó program erős támogatói bázist jelent. NPS: A Net Promoter Score (NPS) egy másik kiváló módszer a márka népszerűségének mérésére. Az emelkedő NPS azt jelzi, hogy több ügyfél fogja ajánlani Önt, ami programja hatékonyságát tükrözi.

10. Lead-onkénti költség

A lead-enkénti költség (CPL) azt méri, hogy átlagosan mennyit költ egy új lead megszerzésére. Ez lehetővé teszi, hogy összehasonlítsa a leadek megszerzésének költségeit a különböző marketingcsatornákon – közösségi média, e-mail marketing, fizetett hirdetések – így a marketingbüdzséjét azoknak a csatornáknak tudja szentelni, amelyek a legjobb lead-generációs ROI-t biztosítják.

Hogyan mérjük a CPL-t? Egy egyszerű képletben a marketing költségvetését elosztja a potenciális ügyfelek számával. Ha 1000 dollárt költött LinkedIn-hirdetésekre és 10 potenciális ügyfelet szerzett, akkor a LinkedIn CPL-je 100 dollár. De ha ugyanazzal a 1000 dolláros költségvetéssel 20 potenciális ügyfelet szerzett az Instagramon, akkor a CPL-je 50 dollár. Ez az Instagramot jobb növekedési csatornává teszi az Ön vállalkozása számára ebben a példában.

11. Akvizíciós költség

Az akvizíciós költség (CPA) valamivel mélyebb, mint a lead-költség. Ez nem csak a lead-ek, hanem a fizető ügyfelek megszerzésének teljes költségét méri. A CPA és a CPL együttes kiszámításával megértheti, mely csatornák adják a legértékesebb lead-eket, és nem csak a legtöbb lead-et.

Hogyan mérjük az akvizíciós költséget (CPA)? Ehhez oszd el a marketing költségvetésedet az új ügyfelek teljes számával. Folytatva a fenti példát, tegyük fel, hogy: A LinkedIn-ről származó 10 potenciális ügyfél közül 5 vált valódi ügyféllé: 1000/5 = 200 dollár

Az Instagramról érkező 20 potenciális ügyfél közül 2 vált valódi ügyféllé: 1000/2 = 500 dollár Ez azt jelenti, hogy bár az Instagramról sokkal több potenciális ügyfelet szerzett, a LinkedInről származó potenciális ügyfelek minősége jobb, mivel az utóbbi CPA-értéke alacsonyabb volt.

Az organikus keresési forgalom mellett a visszalinkelések egy másik fontos adatpontot jelentenek a SEO program és más organikus marketing tevékenységek hatékonyságának mérésében. Visszalinkelések akkor jönnek létre, amikor egy másik weboldal egy hiperhivatkozást helyez el, amely a te weboldalad egyik oldalára mutat – például linkel az egyik blogodra vagy e-könyvedre, vagy linkel a weboldaladra, amikor a blogodat értékeli.

A Google-hoz hasonló keresőmotorok a visszalinkeléseket annak jeleként értékelik, hogy weboldala értékes tartalmat kínál. Minél több magas minőségű weboldal (magas domain tekintéllyel rendelkező) linkel az Ön weboldalára, annál erősebb jelzést küld a keresőmotoroknak, javítva ezzel weboldala rangsorolását a SERP eredményekben.

SEO eszközzel ellenőrizheti, hogy Önnek (vagy akár versenytársainak) hány visszafelé mutató linkje van egy adott időpontban. Fontos megjegyezni, hogy a „do-follow” címkével ellátott visszafelé mutató linkek jelzik a Google-nek (vagy bármely más keresőnek), hogy Ön egy másik weboldalra mutat linket. Egyes weboldalak azonban „no-follow” címkét használnak, amikor más weboldalakra hivatkoznak. Ez azt jelenti, hogy a Google figyelmen kívül hagyja a linket, ami Önnek kevés értéket jelent. A cél tehát a „do-follow” visszautaló linkek számának növelése.

13. Hirdetési kiadások megtérülése (ROAS)

A hirdetési kiadások megtérülése (ROAS), a ROI egy másik változata, fontos mutató a növekedési marketing csapat számára, mivel bemutatja a fizetett kampányok – keresőmotorok hirdetései, események és közösségi média hirdetések – sikerét.

A különböző kampányok és csatornák ROAS-ának nyomon követésével megállapíthatja, melyek generálják a legtöbb bevételt a hirdetési kiadásokból. Ez segít abban, hogy a hirdetési költségvetését hatékonyabban ossza el a magasabb ROAS-szal rendelkező kampányok között.

Hogyan mérjük a ROAS-t? A ROAS mérési képlete: [A hirdetésekből származó teljes bevétel / teljes hirdetési kiadás] Tehát, ha 1000 dollárt költ Facebook-hirdetésekre és 4000 dollár bevételt generál, akkor a ROAS-a 4-szeres – minden 1 dollárért 4 dollár hozamot kap.

14. E-mailek megnyitási és kattintási aránya

Ha e-mail kampányt folytat, vagy aktív hírlevél programja van, akkor a két fontos marketingmutató az Ön számára a megnyitási és a kattintási arány.

Megnyitási arány : Ez azt mutatja, hogy hány címzett nyitotta meg az e-mailjét. A jó megnyitási arány azt jelenti, hogy a tárgy és a feladó neve felkelti az érdeklődést, és arra ösztönzi az embereket, hogy megnyissák az üzenetet.

Kattintási arány: Ez a mutató azt mutatja, hogy az e-mailjét megnyitó címzettek közül hányan kattintottak az e-mailben található linkre. A magas kattintási arány arra utal, hogy az e-mail tartalma vonzó, és arra ösztönzi a címzetteket, hogy a kívánt műveletet hajtsák végre.

Hogyan mérjük a megnyitási és kattintási arányokat? E-mail marketing eszközöd információkat nyújthat e-mail kampányaid megnyitási és kattintási arányáról. De ahhoz, hogy megértsd teljesítményedet, fontos, hogy a megnyitási arányt az iparági szabványokhoz viszonyítsd. Például a 25%-os megnyitási arány kiváló a B2B üzletágban, míg a B2C esetében 60% feletti arányt kell megcélozni.

15. Közösségi média aktivitás

Az e-mailek megnyitási arányához és átkattintási arányához hasonlóan a közösségi média elkötelezettségi mutatói – lájkolások, kommentek és újrapostolások – is hatékony módszerek a közösségi média stratégiájának sikerességének mérésére. Ezen mutatók nyomon követésével a közösségi média csapata:

A nyertes tartalom azonosítása: Nézze meg, melyik tartalom váltja ki a legnagyobb érdeklődést. Ez segít abban, hogy a jövőbeli bejegyzéseit jobban igazítsa a közönségéhez.

Mérje a kampány teljesítményét: Kövesse nyomon az egyes kampányok iránti érdeklődést, hogy lássa, mi működik és mi javítható.

Hogyan mérjük a közösségi média aktivitást? A közösségi média aktivitásnak nincs egyetlen mérőszám, de a legtöbb közösségi platform nyomon követi az alapvető KPI-ket, mint például a lájkolások, megosztások, kommentek és profil látogatások számát. A részletesebb mérőszámokhoz használhat olyan közösségi média menedzsment platformokat, mint a Buffer vagy a Hootsuite.

Hogyan lehet nyomon követni a marketing termelékenységi mutatókat?

Miután megvizsgáltuk a különböző marketing termelékenységi mutatókat, nézzük meg, hogyan használhatja őket a csapat teljesítményének valódi értékeléséhez, adat alapú döntések meghozatalához és a marketing termelékenység javításához.

Íme egy keretrendszer és néhány termelékenységet növelő tipp, amelyek segíthetnek Önnek.

Válassza ki a megfelelő mutatókat

A hatékony nyomon követés kulcsa a megfelelő mutatók kiválasztásában rejlik, amelyek közvetlenül illeszkednek marketing- és termelékenységi terveihez. Tehát az első lépés a célok meghatározása:

A következőket szeretné elérni:

Növelni a márka ismertségét?

Vezetőket generálni?

Növelni az ügyfelek elkötelezettségét?

Javítani a konverziós arányokat?

Optimalizálni a marketing kiadásokat?

Miután megértette céljait, válasszon olyan mutatókat, amelyek egyértelműen mutatják az előrehaladást. Íme néhány példa:

Márkaismertség: Összpontosítson olyan mutatókra, mint a weboldal forgalma, a közösségi média aktivitása vagy a márka támogatottsága.

Vezető generálás: Kövesse nyomon az olyan mutatókat, mint a weboldalon kitöltött űrlapok, a céloldalak konverziói, az MQL-ek és az SQL-ek.

Költségvetés-optimalizálás: Elemezze a CPL, CPA vagy ROAS mutatókat, hogy megértse marketingkiadásainak hatékonyságát.

Ahogy marketingcéljai fejlődnek, rendszeresen felülvizsgálhatja a választott mutatókat, hogy azok továbbra is relevánsak és összhangban álljanak legújabb céljaival.

Nyomonkövetési módszerek beállítása

A következő lépés az, hogy hatékony nyomonkövetési módszereket állítson be minden termelékenységi mutatóhoz – milyen folyamatokat fog használni az adatok megszerzéséhez. Ez minden marketingkampány és mutató esetében eltérő lesz – valószínűleg szüksége lesz egy webelemző eszközre a látogatói forgalom figyelemmel kíséréséhez, kérdőívekre az NPS-hez szükséges ügyfélválaszok megszerzéséhez és egyebekhez.

Bónusz tipp: Használjon személyes termelékenységi eszközt, hogy bemeneti fókuszú termelékenységi mutatókat kapjon, és hasonlítsa össze azokat a kimeneti mutatókkal. Ez segít megérteni, hogy a különböző csapattagok hogyan járulnak hozzá a csapat általános termelékenységi szintjéhez.

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon az egyes csapattagok termelékenységét a ClickUp személyes termelékenységi sablon segítségével

Például a tartalommarketing-csapat a ClickUp személyes termelékenységi sablonját használhatja az egyes személyek számára a mérföldkövek és célok meghatározásához. Ezt aztán összehasonlíthatja a weboldal teljes forgalmával vagy a oldalnézetekkel, hogy megnézze, hatékony-e az alkalmazott által a tartalom létrehozására fordított idő az eredmények elérése szempontjából, vagyis az organikus keresési forgalom növekedése szempontjából.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Állítson fel SMART célokat, és rendeljen minden csapattaghoz cselekvési feladatokat

Használjon egyéni nézeteket és állapotokat a feladatok szervezéséhez

Adjon hozzá szabadságnapokat és szüneteket a sablonhoz, hogy megtervezhesse a munkaidőbeosztását

Használja az időkövetőt, hogy pontosan megtudja, mennyi időt tölt egy feladattal

Így a marketingesek elemezhetik hatékonyságukat a céljaik elérése terén, és több időt fordíthatnak a nagy hatással bíró projektekre.

Bónusz: Olvassa el ezt a rövid összefoglalót arról, hogyan állíthatja be a ClickUp Workspace-t a maximális termelékenység érdekében.

Miután beállította a különböző nyomonkövetési rendszereket – UTM paramétereket, webelemző eszközöket vagy felméréseket –, a következő lépés ezek összehangolása.

Ezt úgy teheti meg, hogy marketingtechnológiai eszközeit egyetlen közös platformba integrálja, például CRM- vagy elemző eszközébe. Így elkerülheti az adatsilókat, és egy helyen átfogó képet kaphat az összes mutatójáról.

A ClickUp Marketing Dashboard segítségével egyetlen helyen tekintheti meg az összes marketing termelékenységi mutatóját.

Egyes munkamenedzsment platformok, mint például a ClickUp Dashboards, alapértelmezett jelentéskészítési funkciókkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik különböző alkalmazásokból származó jelentések beágyazását és azok megtekintését egy egyedi marketing irányítópulton.

Ráadásul, miután összes adatát átvitte a ClickUp-ba, a ClickUp Brain nevű genAI motor segítségével hasznos információkat nyerhet ki a jelentéseiből.

A nyers marketingadatokat táblázatokká alakíthatja, elemzéseket végezhet és gazdag betekintést nyerhet a ClickUp Brain segítségével.

Egyszerűen tegyen fel egy kérdést a ClickUp Brainnek, például: „Mekkora volt a weboldal forgalma a múlt héten?” vagy „Hasonlítsa össze a közösségi média platformok megjelenéseit!”, és másodpercek alatt választ kap.

Egyszerű, igaz?

Egyedi jelentések létrehozása

Bár a marketinges irányítópult kiválóan alkalmas arra, hogy áttekintést nyújtson marketingtevékenységének eredményességéről, előfordulhat, hogy részletesebb adatokra is szüksége lesz, például meg kell vizsgálnia az egyes kampányok CPL- és CPA-értékeit, vagy össze kell hasonlítania a különböző ügyfélszegmensek NPS-értékeit.

Töltse le ezt a sablont Készítsen egyedi jelentéseket különböző kampányokhoz és csatornákhoz a ClickUp marketingjelentés-sablon segítségével.

Ilyen esetekben jobb, ha minden mutatóhoz vagy kampányhoz külön jelentést készít. Ehhez használhatja a ClickUp marketingjelentés-sablont.

A ClickUp Docs-ba beépített sablon lehetővé teszi, hogy táblázatok, grafikonok és egyéb vizuális elemek segítségével vizualizálja jelentéseit, így azonosíthatja a nagy hatással bíró csatornákat vagy kampányokat.

A sablon használatának előnyei:

A célközönség jobb megértése

A marketingtevékenységek és teljesítmény nyomon követése

A növekedéshez vezető, nagy hatással bíró lehetőségek azonosítása

A stratégia és a végrehajtás összehangolásának biztosítása

Mi a másik előnye annak, ha itt készíted el a jelentéseidet? A ClickUp integrációi. A ClickUp több mint ezer üzleti és termelékenységi alkalmazással integrálható, így könnyedén szinkronizálhatod a legkedveltebb marketingeszközeid adatait egy mélyreható elemzéshez.

Kövesse nyomon az előrehaladását

Miután eldöntötte, mely mutatókat szeretné nyomon követni és hogyan, a következő lépés az, hogy munkáját a céljaihoz viszonyítva értékelje.

Fontos, hogy ne várjon a kampány vagy a negyedév végéig az adatok elemzésével. Tervezzen rendszeres (heti, havi, negyedéves) felülvizsgálatokat a marketingcéljai és a választott mutatók alapján. Így biztosíthatja, hogy stratégiája összhangban legyen céljaival, és ne térjen el a tervtől.

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon összes marketingcélja és projektje előrehaladását a ClickUp marketingnaptár sablon segítségével.

A célok (és feladatok) előrehaladásának nyomon követésére egy egyszerű módszer a ClickUp marketing naptár sablon használata.

A keretrendszer egységes képet nyújt az összes marketingtevékenységéről és céljáról, így elkerülheti a különböző eszközök vagy táblázatok közötti váltogatást.

Ez a sablon lehetővé teszi, hogy:

Készítsen teljes képet minden marketingkezdeményezéséről

Állítson fel mérföldkő célokat, hogy biztosan haladjon a feladatokkal

A szűk keresztmetszetek azonosítása és korrekciós intézkedések végrehajtása

Ösztönözze a csapat tagjai közötti együttműködést megjegyzésekkel, címkékkel és egyebekkel

Így időt takaríthat meg, javíthatja a csapat együttműködését, és világos képet kaphat marketingtevékenységének előrehaladásáról, ami lehetővé teszi, hogy gyorsabban elérje céljait.

Mérje fel marketingcsapatának teljesítményét termelékenységi mutatókkal

A marketingcsapat teljesítményének mérése termelékenységi mutatókkal nem csak értékelésről szól – segíthet új növekedési lehetőségeket találni és növelni a bevételeket. Ezeket az adatalapú betekintéseket kihasználva és a csapat termelékenységi szintjét növelve finomíthatja marketingstratégiáit.

Ez gyorsabb végrehajtást, okosabb döntéseket és végső soron egy olyan marketingprogramot jelent, amely következetesen eredményeket hoz.

Használhat olyan projektmenedzsment szoftvert, mint a ClickUp, hogy nyomon kövesse marketingcsapatának teljesítményét, összevonja a különböző kampányok és csatornák adatait, és egyensúlyt teremtsen a bemeneti és kimeneti mutatók között. Ezzel átfogó képet kaphat marketingcsapatának termelékenységéről.

Ráadásul a ClickUp mesterséges intelligenciája és automatizálási funkciói egyszerűsítik az ismétlődő feladatokat, így csapatának több ideje marad a valóban eredményeket hozó, nagy hatással bíró projektekre.

