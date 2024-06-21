Hogyan használható az AI az ingatlanpiacon? (Használati példák és eszközök)

Ingatlan vásárlása vagy eladása végtelenül hosszú megtekintésekkel, fárasztó munkával és bürokráciával jár – ez a kemény valóság. Mint minden más üzletágban, az ingatlanvásárlók és -vállalkozások is egyre inkább az AI-hez fordulnak megoldásokért, hogy javítsák a hatékonyságot és az ügyfélélményt.

A lakáskeresők számára az AI lehet az ingatlan-párkereső, amely kényelmesen, a kanapéról megtalálja a rejtett kincseket. Az ingatlanüzletben dolgozók számára azonban az AI átalakíthatja a vállalkozások működését és maximalizálhatja a hozamot.

A McKinsey jelentése szerint az ingatlanipar jelentősen átalakul, ahogy az AI – különösen a generatív AI – tovább fejlődik. A chatbotok révén javuló ügyfél-elkötelezettség, a szövegek és képek létrehozása, a strukturálatlan adatokból nyert információk szintetizálásának képessége és a kódgenerálási képességek révén a generatív AI számos előnyt kínál az ingatlanipar számára.

A kereskedelmi ingatlanvállalkozások, befektetők és intézmények rengeteg adatot gyűjtöttek a piacról. Az AI segítségével új lehetőségeket tudnak azonosítani, javíthatják az épületek és belső terek tervezését, innovatív marketinganyagokat hozhatnak létre, új bevételi forrásokat nyithatnak meg és célzott marketinganyagokat állíthatnak elő.

Ebben a cikkben azt vizsgáljuk, hogyan használhatják az ingatlanvállalkozások az ingatlanmarketing eszközöket olyan innovatív alkalmazásokhoz, amelyek átalakítják az ingatlanüzletet a vásárlók és eladók számára.

Az AI megértése az ingatlanpiacon

A mesterséges intelligencia (AI) segít a számítógépeknek és a gépeknek olyan feladatok elvégzésében, amelyek hagyományosan emberi intelligenciát igényelnek. A gépi tanulás, az AI jelentős része, ezt úgy valósítja meg, hogy a gépeket a múltbeli adatok alapján képezi ki. Ez lehetővé teszi a gépek számára, hogy mintákat ismerjenek fel, információkat elemezzenek és fejlett algoritmusok segítségével előrejelzéseket készítsenek.

Az AI potenciálja az ingatlanpiacon hatalmas: a McKinsey becslése szerint a generatív AI 110–180 milliárd dollár közötti értéket teremthet az iparág számára.

Ahhoz azonban, hogy teljes mértékben kihasználhassák az AI előnyeit, az ingatlanvállalatoknak alkalmazkodniuk kell és stratégiai intézkedéseket kell végrehajtaniuk, hogy ezeket a technológiákat hatékonyan integrálják működésükbe.

Olvassa el a cikket, hogy megértse az AI alkalmazási lehetőségeinek mértékét az ingatlanpiacon.

Hogyan használható az AI az ingatlanpiacon különböző felhasználási esetekben?

A mesterséges intelligencia (AI) különböző felhasználási esetekben alkalmazható az ingatlanpiacon a hatékonyság, a pontosság és az ügyfél-elégedettség javítása érdekében.

Íme néhány példa arra, hogyan alkalmazható az AI az ingatlanipar különböző területein.

1. Prediktív analitika

Az ingatlanértékek felmérése vagy becslése hagyományosan időigényes és gyakran frusztráló feladat az ingatlanügynökök számára.

A hasonló értékesítések kézi elemzésétől a lakóingatlan-piac trendjeinek kutatásáig ez a folyamat könnyen túlterhelővé válhat. Az AI algoritmusok egyszerűsítik ezt a feladatot. A nagy adathalmazok feldolgozásával az AI szoftver másodpercek alatt meg tudja becsülni az ingatlan értékét.

Ezek az előrejelzések több száz, az ingatlan értékét befolyásoló tényezőt vesznek figyelembe, beleértve a bűnözési rátát, az iskolakörzeteket és a közszolgáltatásokhoz való közelséget. Ez lehetővé teszi, hogy gyorsan megalapozott döntéseket hozzon, ezzel értékes időt és frusztrációt takarítva meg.

Például a HouseCanary egy értékelésre fókuszáló ingatlanügynökség, amely az AI-alapú lakóingatlan-adatok és -elemzések terén vezető pozíciót tölt be. Egy friss tanulmány kimutatta, hogy a HouseCanary automatizált értékelési modelljei (AVM) és összehasonlítható ingatlanválasztó eszközei enyhítik a hagyományos ingatlanértékelési folyamatban fellelhető faji előítéletek hatását. Ez azért van, mert az AI-modellek objektív adatelemzésen alapulnak, minimalizálva az emberi előítéletek értékelésre gyakorolt hatását. A HouseCanary emellett akár 36 hónapra előrejelző ingatlanérték-előrejelzéseket is kínál, amelyek fontos útmutatást nyújtanak a piaci navigációhoz.

2. Adatok összeállítása

A kiterjedt ingatlanportfólió kezelése rengeteg bérleti szerződés dokumentumának felhalmozódásával jár – sűrű, nehezen érthető jogi nyelven írt szerződésekkel. Ez rémálommá teheti a több ingatlannal rendelkező tulajdonosok számára a konkrét információk megtalálását és az ingatlanok gyors eladását.

A generatív mesterséges intelligencia vagy GenAI eszközök képesek elemezni a bérleti szerződések adatbázisait és összefoglalni a legfontosabb témákat, például a havi bérleti díjakat vagy a helyi szabályozások hatását a bérleti feltételekre.

Segít kiszűrni a felhasználók konkrét paramétereit is. Például azonnal létrehozhat egy jelentést az összes olyan bérleti szerződésről, amelynek bérleti díja egy bizonyos négyzetméteráron alacsonyabb.

3. Tervezés és kialakítás

A virtuális túrák már nem különlegesebbek, mint az e-brosúrák – az AI-alapú, számítógéppel generált replikák lehetővé teszik a potenciális vásárlók számára, hogy fizikai látogatás előtt virtuálisan felfedezzék az ingatlant.

A kiterjesztett valósággal kiegészítve bővíti az érdeklődő vásárlók körét, mivel az ingatlanokat bárki számára megmutatja, aki rendelkezik csatlakoztatott eszközzel. Megkönnyíti a folyamatot minden érintett számára, időt és pénzt takarít meg azáltal, hogy kiszűri a kevésbé komoly vásárlókat.

A GenAI eszközökkel még meg nem épült épületek látványterveit lehet készíteni. Emellett segíthetik az építészeket azáltal, hogy különböző tervek alapján költségbecsléseket adnak, sőt, konkrét célokra optimalizált alaprajzokat is generálnak.

Míg az emberi kreativitás továbbra is pótolhatatlan a művészi érintések és az érzelmi mélység hozzáadásában, az ingatlanüzletben az AI lehetővé teszi az építészeknek, hogy ezekre a szempontokra összpontosítsanak, kevesebb találgatással a funkcionalitás tekintetében.

4. Belsőépítészet

Az AI által generált belső terek modelljeinek segítségével bejárhatja a potenciális lakást, és virtuálisan berendezheti bútorokkal, tárgyakkal és burkolatokkal – mindezt egyedi, a vásárlók számára kivételes élményt nyújtó szoftver segítségével.

Az AI segítségével elképzelheti a kívánt stílushoz illő kanapékat, ablakdekorációkat és berendezési tárgyakat. Ha tetszik a megjelenés, ezeket a tárgyakat kényelmesen megrendelheti és felszerelheti, hogy a beköltözéskor már a helyükön legyenek.

Ön élvezheti a stílusát tükröző teret, míg a brókercég vagy az ingatlanügynökség zökkenőmentes keresztértékesítéssel további bevételre tesz szert.

Például a Planner 5D, egy vezető háztervező szoftvercég, mesterséges intelligencia, virtuális valóság és kiterjesztett valóság technológiákat használ, hogy átalakítsa a tervezési folyamatot mind a szakemberek, mind a hobbiból foglalkozók számára. Innovatív technológiája megkönnyíti a 3D-modellek létrehozásának fárasztó munkáját. Az AI-alapú rendszerük beolvassa a képet, felismeri a méreteket, és automatikusan létrehoz egy 3D-s ábrázolást. Ez a funkció jelentős növekedést mutatott a használatban, 2022-ben egyedül 38%-kal több felhasználó vette igénybe. Ez rávilágít arra, hogy az AI hogyan egyszerűsíti az unalmas feladatokat, lehetővé téve a tervezőknek, hogy a projektjeik kreatív aspektusaira koncentráljanak.

4. Ingatlankezelés

Az ügyfélszolgálatban használtakhoz hasonló mesterséges intelligencia chatbotok válaszolhatnak a bérlők kérdéseire a rendelkezésre álló ingatlanokról és a bérleti díjakról, végigvezethetik a vásárlókat a jelentkezési folyamaton, és könnyíthetik az emberi ügynökök terheit.

A bérlőkkel való interakción túl az AI automatizálja az olyan feladatokat is, mint a bérleti díj beszedése, a munkafolyamatok kezelése és a piaci elemzés. Még az ingatlanügynököket is segíti a beszedésekben, és jelentéseket készít, amelyek nyomon követik a bérbeadási teljesítményt.

5. Márkaépítés

Az ingatlan-AI eszközök integrálásával a tartalomkészítésbe, az ügyfélkapcsolatokba és a márkastratégiába emlékezetes ingatlanmárkát hozhat létre, amely vonzza az ügyfeleket és hosszú távú sikert biztosít.

Készítsen kiváló minőségű blogbejegyzéseket, közösségi média posztokat és ingatlanleírásokat AI-eszközökkel, hogy szinkronizálja a javasolt kulcsszavakat és biztosítsa a márka hangjának következetességét a tartalmakban.

Használja ki az AI eszközöket a döntéshozatalhoz, hogy érdeklődési körök és ingatlanpreferenciák alapján szegmentálja a közönségét, és releváns tartalommal és ingatlanajánlásokkal ellátott, célzott e-mail kampányokat küldjön, elősegítve ezzel a potenciális ügyfelekkel való mélyebb kapcsolatok kiépítését.

Elemezze a piaci adatokat, és készítsen jelentéseket, amelyek kiemelik a helyi trendeket, az árakra vonatkozó előrejelzéseket és a vásárlók demográfiai adatait. Ez az adatközpontú tartalom vezető pozícióba hozza Önt a szektorban, és vonzza a piaci szakértelemre vágyó potenciális ügyfeleket.

Vessük be a gyakorlatba az ingatlanpiacon szerzett mesterséges intelligencia ismereteinket, hogy megalapozzuk márkánkat.

AI szoftver használata az ingatlanpiacon

Munkát, csapatot, ügyfelet és ingatlanprojekt-menedzsment megoldást keres, amely az AI erejével párosul?

A ClickUp a nyilvánvaló válasz!

A ClickUp értékes eszköz lehet az ingatlankezeléshez, és segíthet abban, hogy vezető szerepet töltsön be az ingatlaniparban. Számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek célja a különböző üzleti tevékenységek egyszerűsítése.

Vessünk egy pillantást néhány olyan funkciójára, amelyek segíthetnek Önnek.

1. Ingatlanprojekt-menedzsment

Hozzon létre egyéni mezőket a ClickUp Real Estate Project Management Software szoftverben az ügyfelek és vállalkozások kiadásainak, költségeinek és nyereségének nyomon követéséhez

Kezelje az összes ingatlanfejlesztési projektjét – a kereskedelmi akvizícióktól a lakóingatlanok értékesítéséig – a ClickUp Real Estate Project Management eszközzel. Térképezze fel az érdekelt feleket, a mérföldköveket, a függőségeket és egyebeket, hogy a projektek a terv szerint haladjanak. Frissítse a határidőket menet közben, és takarítson meg időt az irreleváns feladatok azonosításával és eltávolításával.

Több mint 1000 ClickUp integrációval egyszerűbbé teheti a munkát. Például szinkronizálhatja Google és Outlook naptárait a ClickUp-pal, hogy kezelje a találkozókat, a bemutatókat és a szerződéskötéseket. A feladatok és a találkozók részleteit közvetlenül a naptárában jelenítheti meg, és színkódokkal egy pillanat alatt áttekintheti az összes feladatát.

Tekintse meg feladatait egy interaktív térképen. Például térképezze fel az ügyfél számára az ingatlanhirdetéseket, hogy azok pontosan láthassák a helyszíneket és a környéket. Színkódokkal különböztesse meg a hirdetéseket árkategória szerint, és könnyedén mentse el az információkat későbbi felhasználás céljából.

Hogy megkönnyítse a munkáját, használja a ClickUp ingatlan-táblázat sablonját, amellyel egy testreszabható listát készíthet az eladó ingatlanjairól, és azt az igényeinek megfelelően rendezheti.

Töltse le ezt a sablont Rendezze el a munkájával, tranzakcióival, ügyfeleivel és csapattagjaival kapcsolatos összes információt a ClickUp ingatlan-táblázat sablonján.

Ez a sablon többféle módon segít Önnek az összes ingatlanbefektetésének szervezésében és nyomon követésében:

Hozzon létre egyedi szakaszokat, például „Tárgyalás”, „Szerződés alatt” vagy „Eladva”, hogy azonnal láthassa az egyes ingatlanok állapotát

Adjon meg minden ingatlanhoz fontos részleteket, mint például a nettó jövedelem, a vételár, a négyzetméter és az éves biztosítási költségek, hogy átfogó képet kapjon

Készítsen különböző, igényeinek megfelelő nézeteket. Gyorsan hozzáférhet az ingatlanokhoz azok helye, eladási státusza vagy egy speciális „Első lépések” útmutató alapján – mindezt ugyanazon a sablonon belül

Optimalizálja munkafolyamatát a beépített időkövetési funkciókkal, hatékonyan kategorizálja az ingatlanokat testreszabható címkékkel, és kerülje el a határidők elmulasztását és a félreértéseket a függőségi figyelmeztetésekkel és e-mail értesítésekkel

2. Beépített mesterséges intelligencia asszisztens

Egy emlékezetes márka felépítéséhez erős tartalmi stratégiára, következetes erőfeszítésekre és futurisztikus betekintésre van szükség, hogy az iparág trendteremtőjévé válhasson.

Próbálja ki a ClickUp Brain-t Ötletek, blogok, közösségi média bejegyzések, értékesítési e-mailek generálása, tartalom optimalizálása, trendek előrejelzése és még sok más a ClickUp Brain írási asszisztensével.

A ClickUp Brain AI Writer for Work segítségével személyre szabott üzenetekkel gazdagíthatja marketingkampányait.

Az AI-t kínál az ingatlanmarketinges csapatoknak egy sor használatra kész segédeszköz, például egy AI-tartalomgenerátor, amely optimalizálja a kampányokat, megkönnyíti a tartalomkészítést és növeli a marketing ROI-t. Használhatja arra, hogy gyorsan meggyőző blogbejegyzéseket készítsen, vonzó közösségi média posztokat írjon, vagy meggyőző e-maileket generáljon potenciális vevők és eladók számára.

Ezenkívül a ClickUp Brain AI Knowledge Manager azonnali, pontos válaszokat ad a ClickUp platformon belüli és ahhoz kapcsolódó bármely munkából származó kontextus alapján. Automatizálhatja a manuális és ismétlődő munkákat pontos AI-frissítésekkel és állapotjelentésekkel a feladatok, dokumentumok és akár az emberek számára is.

A ClickUp Docs segítségével minden információját gyönyörűen megtervezett wikikben tárolhatja, linkeket vagy videókat ágyazhat be, képeket illeszthet be, és csapatként szerkesztheti az együttműködés-érzékelő funkcióval. A dokumentumokat megoszthatja csapatával, és összekapcsolhatja őket feladatokkal, táblákkal, gondolattérképekkel és a műszerfallal, hogy egy pillantással áttekintse az összes munkáját.

A ClickUp ingatlan hírlevél sablonját is felhasználhatja vonzó ingatlan hírlevelek létrehozásához és megosztásához.

Töltse le ezt a sablont Építsen ki szoros kapcsolatot ügyfeleivel, és kínáljon hozzáadott értéket ingatlankeresésükhöz a ClickUp ingatlan hírlevél sablonjával.

Vonzó ingatlan hírlevelek készítése időigényes feladat lehet. De ezzel a sablonnal könnyedén készíthet professzionális hírleveleket, amelyek összekötik Önt az ügyfelekkel és új vásárlókat vonzanak.

Ez a sablon számos funkcióval segíti Önt:

Hozzon létre egyéni állapotokat, hogy nyomon követhesse hírleveleinek előrehaladását, a megírásától a kiküldésig. Könnyedén kategorizálhatja és kezelheti hírleveleit egyéni mezőkkel, és egyszerűen hozzáférhet levelezési listájának információihoz

Könnyítse meg a kommunikációt és a visszajelzéseket a kommentekhez fűzött reakciókkal. Bonyolult feladatokat bontson kisebb, kezelhetőbb feladatokra beágyazott alfeladatok segítségével. Osztsa el a feladatokat több csapattag között, és állítson be prioritásokat a határidőre történő teljesítés biztosítása érdekében

Használja az AI írási eszközöket a dokumentumokkal együtt témák generálásához, trendek felismeréséhez és a tartalom finomításához a márka hangvételének és stílusának megfelelően

Az ingatlankezeléshez kiváló kommunikációs eszközökre van szükség, hogy minden érdekelt fél naprakész információkkal rendelkezzen. Ez elengedhetetlen a versenyképes piacon a gyorsabb és stratégiaibb döntéshozatalhoz.

A ClickUp Notes segítségével jegyzeteket készíthet megbeszélésekhez, ötleteket gyűjthet, napi teendőket állíthat össze, jegyzeteket oszthat meg a csapattagokkal, hogy mindenki egyformán tájékozott legyen, és az AI segítségével automatizálhatja a jegyzeteket feladatokká, vagy leírhatja a megbeszéléseket feladatlistákká.

Kiváló szerkesztési funkciókkal keltheti életre jegyzeteit, és a ClickUp Notes segítségével úgy rendezheti őket, ahogy csak akarja.

Maradjon kapcsolatban a jegyzeteivel a ClickUp Chrome-bővítményével és mobilalkalmazásával. Így bárhonnan rögzítheti fontos jegyzeteit és ötleteit.

Több mint 1000 ClickUp sablon áll rendelkezésre, vagy használhatja az AI prompt készen használható sablonjait ingatlankezeléshez, ügyfélkezeléshez, építkezéshez, incidensjelentéshez, közösségi média kezeléshez, tartalomtervezéshez és még sok máshoz.

Például a ClickUp ingatlanmarketing-sablon segít kidolgozni egy olyan marketingstratégiát, amellyel kiemelkedhet a tömegből.

Töltse le ezt a sablont Kezelje, tervezze, stratégiát dolgozzon ki és figyelje az egész marketingfolyamatot a ClickUp ingatlanmarketing sablonjával.

Elárasztja az ingatlanmarketing, nehezen kezeli a többféle eszközt, és elveszíti a kampányai nyomon követését? Ez a sablon egy helyen biztosítja a stratégiai tervezést és a zökkenőmentes végrehajtást.

Így használhatja a sablont:

A Naptár nézet segítségével könnyedén megtervezheti a közösségi média bejegyzéseit és kampányainak indítását.

A Posts View segítségével hatékonyan rendszerezheti és kategorizálhatja a tartalmakat . Soha többé nem veszíti szem elől a fantasztikus bejegyzéseket.

Brainstorming és célzott kampányok kidolgozása az ingatlanok bemutatására a Kampányok nézetben

Készítsen egyedi marketing tervet minden ingatlanhoz a Bevezető útmutató segítségével.

A Property Map View segítségével világos képet kaphat az ingatlanjairól, helymeghatározással együtt.

Rendezze a feladatokat egyértelmű státuszokba (Jóváhagyva, Törölve), és tartsa mindenkit naprakészen a haladásról.

Figyelje és elemezze a feladatokat, hogy azonosítsa a szűk keresztmetszeteket és maximalizálja marketingcsapatának hatékonyságát a műszerfalon található részletes jelentések segítségével.

ClickUp AI az ingatlankezeléshez

A természetes nyelvű mesterséges intelligencia, amely más vállalati szoftverekben is egyre inkább szabványossá válik, az ingatlanipari technológia is kiaknázza annak potenciálját.

Míg még mindig feltárjuk az AI ingatlanpiaci felhasználásának teljes körű lehetőségeit, egy dolog már most biztos: a következő néhány évben jelentős változásokra számíthatunk. Azok, akik korán bevezetik az AI-t, jó helyzetben lesznek a sikerhez, míg azok, akik ellenállnak, lemaradhatnak.

Egyes szerepkörök, például az ingatlanügynököké, átalakulnak átfogó tartalomkezelőkké. Ahelyett, hogy kizárólag a hirdetéseket és a közösségi médiát kezelnék, tartalomkurátorokká válhatnak, akik felügyelik a mesterséges intelligencia által generált tartalmakat és biztosítják azok minőségét. Ez a változás a stratégia és a felügyelet előtérbe kerüléséhez vezethet, ami potenciálisan új készségeket igényel.

A jó hír? Az AI képes különböző feladatokat elvégezni, így az embereknek több idejük marad a stratégiai gondolkodásra és a kreativitásra. Tegye meg az első lépést a jövőbiztos ingatlanüzlet felé a ClickUp segítségével, egy olyan eszközzel, amely az AI-t használja a munkafolyamatok racionalizálására, az ügyfélkezelés és a csapat tagjai megerősítésére.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!