Hatékony marketingterv kidolgozása: lépések, példák és sablonok

Biztosan hallotta már, hogy „termékünk magáért beszél, nincs szükségünk marketingre”. Hát, nagyon tévednek!

Az ok egyszerű: a marketing közvetlenül és közvetve is növeli az eladásokat. Hatékony növekedési motor.

Éppen ezért az üzleti vezetők jelentős időt és energiát fordítanak marketingstratégiák és -tervek kidolgozására és megvalósítására. Ebben a blogbejegyzésben részletesen foglalkozunk ezzel a témával.

Mi az a marketingterv?

A marketingterv egy szervezet által egy adott időszakban céljainak elérése érdekében végrehajtani kívánt tevékenységek összessége. A marketingterv néhány meghatározó jellemzője:

A vállalat marketingstratégiájából származik : A terv a stratégia megvalósítható része.

Célorientált : A marketingtervek olyan célok elérésére készülnek, mint a potenciális ügyfelek megszerzése, az ügyfélkör bővítése, a márka ismertségének növelése stb.

Közép- és hosszú távú : A marketing tervet általában 12-18 hónapos időszakra készítik.

Átfogó: A marketing terv tartalmazza a célokat, a költségvetést, a csatornákat, a tevékenységeket, a kampányokat, az erőforrásokat és még sok mást.

Ennél is fontosabb, hogy a marketingterv útmutatóként szolgál a taktikák és tevékenységek kidolgozásához, végrehajtásához, nyomon követéséhez és értékeléséhez.

Marketingtervek típusai

A marketingtervek különböző típusúak lehetnek. Készíthet marketingtervet egy márkához, termékhez, csatornához, konkrét kampányhoz vagy ajánlathoz. A leggyakoribb marketingterv-típusok a következők.

1. Tartalommarketing terv

A tartalommarketing-terv az a terv, amely iránymutatást ad a tartalom létrehozásához, közzétételéhez és kezeléséhez, hogy vonzza és lekösse a megfelelő közönséget. A jó tartalommarketing-terv:

Kreatív: Együttműködés tervezőkkel, videósokkal, animátorokkal, szakértőkkel stb. a megkülönböztető tartalom létrehozása érdekében.

Multimédia: szövegek, képek, infografikák, videók, podcastok és még sok más kombinálása!

Ütemezés: Tartalomnaptár, amely biztosítja, hogy rendszeresen tegyen közzé és terjesszen tartalmakat.

Terjesztésorientált: részletes információkkal a platformról, a gyakoriságról, a stílusról és az ütemtervről, amely szerint a tartalom terjesztésre kerül.

Tartalommarketing mutatók

Néhány gyakran használt mutató:

Olvasóközönség: A tartalom látogatóinak száma

Elkötelezettség: egy cikk elolvasására vagy egy videó megtekintésére fordított idő

Támogatás: megosztások vagy kommentek száma

Konverzió: A tartalom elolvasása után regisztrált vagy előfizető felhasználók száma

2. Közösségi média marketing terv

A tartalomtól eltérően, amely egy eszköz, a közösségi média olyan csatornák gyűjteménye, mint a Twitter, a LinkedIn, az Instagram és a TikTok. Egy jó közösségi média marketing terv:

Csatornaspecifikus: A tartalom úgy történő megtervezése, hogy az illeszkedjen a platformhoz. Például tömör szöveg a Twitterhez és rövid, függőleges videók a TikTokhoz.

Ügyfélközpontúság: A megfelelő csatornák kiválasztása a célügyfél alapján.

Vonzási taktikák: A vásárlótól elvárt cselekvés meghatározása, például lájkolás/kommentelés/linkre kattintás.

Közösségi média marketing mutatók

A leggyakrabban használt mutatók:

Válaszok vagy hozzászólások a bejegyzésekhez

Érdeklődés űrlap kitöltésével vagy közvetlen privát üzenetekkel

Lájkolások és megosztások

Követők és hálózati elérhetőség

3. Új termék bevezetésének marketingterve

A termékbevezetés jelentősen megváltoztathatja az üzleti helyzetet. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, a termékbevezetési marketingtervnek rendkívülinek kell lennie. Íme, mit jelent ez.

Újdonságok: Az új termék, annak pozicionálása és megkülönböztetése bemutatása

Miért vásároljanak: Adjon meg egy erős okot, miért érdemes most megvásárolni a termékét.

Hogyan: Taktikai eszközök, például sajtóközlemények, újsághirdetések, e-mail kampányok, közösségi média blitz stb.

Marketingtevékenységek: Az tevékenységhez használt eszközök, csatornák, marketingköltségvetés és erőforrások

Mérőszámok

A termékbevezetés során általánosan használt marketingmutatók a következők:

Elérés: élő közvetítések száma vagy a megjelenítések teljes száma

Buzz: A bevezetéssel kapcsolatos megosztások, kommentek, retweetek és egyéb közösségi üzenetek száma

Érzelemelemzés: a pozitív üzenetek aránya a negatív/semleges üzenetekhez képest

4. Digitális marketing terv

Egy átfogó digitális marketing terv a következő tevékenységekből áll:

Keresőmotor-optimalizálás

Keresőmotorok hirdetései

Tartalommarketing

Közösségi média marketing

E-mail marketing

Virtuális események és szponzorálás

A digitális marketing terv iránymutatásként szolgál a csapat számára, hogy tevékenységüket több csatornára is kiterjesszék. Ezenkívül a következőket is felvázolja:

Célzás: Demográfiai adatok, érdeklődési körök és viselkedés alapján meghatározott konkrét csoportok

Személyre szabás: A célközönség számára leginkább releváns üzenetek

Remarketing: Hatékonyan testreszabhatja és újra megcélozhatja az ügyfeleket

Interaktivitás: Interaktív kvízek, játékok, rejtvények stb. a vásárlók figyelmének felkeltése érdekében.

Alkalmazkodóképesség: Alkalmazkodás a piaci trendekhez, a fogyasztói visszajelzésekhez vagy a változó digitális környezethez, új kampányok rugalmas és fokozatos közzététele.

Digitális marketing mutatók

A leggyakrabban használt mutatók közül néhány:

A digitális csatornákból származó bevétel

Digitális csatornákból generált potenciális ügyfelek

A digitális csatornák által felgyorsított offline leadek

Piaci elérhetőség a közösségi média elérhetősége, a keresési megjelenítések vagy a webhely látogatások formájában

5. Növekedési marketing terv

A SaaS világában a növekedési marketing egy teljes értékesítési csatornát felölelő megközelítés, amelyben a csapatok felelősséget vállalnak az ügyfelek utazásáért az akvizíciótól a megtartásig, és adatalapú, kísérleti megközelítéseket alkalmaznak a teljesítmény és a skálázhatóság optimalizálása érdekében.

A jó növekedési marketing tervet a következő jellemzők jellemzik.

Adatvezérelt megközelítés

Folyamatos kísérletezés

Fókuszáljon a teljes életciklusra

Közösségépítés

Erőforrások ügyes felhasználása

Bármennyire is hasznos, a marketingterv kidolgozása és megvalósítása nem könnyű feladat. Ha marketingcsapatban dolgozik, itt találja azokat a akadályokat, amelyekkel találkozhat.

A sikeres marketingterv megvalósításának akadályai

A marketingterv kidolgozása vagy megvalósítása során millió dolgok mehetnek rosszul. Időtakarékosságból itt csak néhányat emelünk ki.

Először is vizsgáljuk meg azokat a külső tényezőket, amelyek akadályozzák a sikeres marketingterv megvalósítását.

A piac megváltozott: A piacok néhány évente hullámzásokon mennek keresztül. Az utóbbi időben a piacok lassulnak, és a vásárlók csak a legszükségesebb dolgokra költenek. Ha a gazdaság nem javul, akkor még az is megváltozhat, hogy mit tekintünk szükségleti cikknek.

Azok a marketingtervek, amelyek nem veszik figyelembe ezeket a változásokat, kudarcra vannak ítélve. Például, ha egy luxus kézitáskát divatcikként pozícionál, akkor valószínűleg nem fog nagy sikert aratni. Ha azonban befektetésként pozícionálja, akkor valószínűleg több figyelmet fog vonzani.

Az ügyfelek megváltoztak: Ez többféle helyzetet is jelenthet. Az ügyfelei megöregedtek, és már nem hordanak Crocs cipőt. Tudatosabbá váltak, és már nem kedvelik a cukorral teli szénsavas italokat. Kifizették a diákhitelüket, és megengedhetik maguknak a drágább termékeket. Semmilyen marketing terv nem készteti őket arra, hogy olyan termékeket vásároljanak, amelyekből már kinőtték.

A technológia fejletté vált: A technológia gyorsan fejlődik, minden nap új termékek jelennek meg a piacon. Ha marketingterve egy régebbi technológián alapul, az biztosan hatástalan lesz.

A szabályozás folyamatosan változik: A közérdek érdekében a szabályozó hatóságok folyamatosan szigorítják a megfelelési követelményeket. Például a dohányiparban a reklámozási szabályok egyre szigorúbbak. Ha Ön egy e-cigaretta gyártó cég, amelynek részletes tervei vannak a tizenévesek számára történő marketingre, akkor a szabályozás változása véget vethet ennek!

Nem minden akadály külső eredetű. Valójában egy szervezet sikeres kampányának megvalósítását saját hiányosságai is akadályozhatják. Íme néhány példa.

A szervezeted ellenáll a változásoknak: A hagyományos gondolkodásmód és a változásokkal szembeni ellenállás korlátozza a sikeres megvalósításhoz szükséges rugalmasságot és reagálóképességet. Ez különösen igaz az olyan kísérleti marketing taktika esetében, mint a TikTok.

Csapatdinamika: A sikeres marketingtervhez különböző csapatok együttműködése szükséges. Például egy olyan kampányhoz, amely kiterjed a keresésre, az e-mailes marketingre és a közösségi médiára, ezeknek a csapatoknak valós időben kell együttműködniük és egymásra építeniük. Enélkül a marketingterv kudarcba fulladhat.

Erőforrás-korlátok: A szükséges erőforrások hiánya befolyásolhatja a marketing eredményeit. Ez lehet kampánymenedzser, közösségi média költségvetés vagy a megfelelő elemző eszköz hiánya.

Hogyan lehet leküzdeni ezeket a kihívásokat és hatékony marketingtervet készíteni? Derítsük ki!

Hogyan készítsünk hatékony marketing tervet?

A hatékony marketingterv számos tényezőtől függ, például a kutatástól, a költségvetéstől, a csatornáktól és egyebektől. Ahhoz, hogy mindezeket hatékonyan kezelje, szüksége van egy robusztus marketingtervezési folyamatra és egy hatékony projektmenedzsment eszközre, mint például a ClickUp marketingcsapatok számára.

Miután elsajátította az alapokat, így készíthet hatékony marketingtervet.

1. lépés: Használja piackutatási eredményeit

Mire eljut a marketingterv kidolgozásának szakaszába, a szervezet és a termékcsapatok valószínűleg már rengeteg kutatást végeztek a termékkel, a célpiaccal, az árazással stb. kapcsolatban. Ismerje meg ezeket az információkat, és használja fel őket a tervében.

Használja a demográfiai adatokat, érdeklődési köröket és viselkedési adatokat a potenciális ügyfelekről a célzott üzenetekhez.

Példa

Tegyük fel, hogy alacsony zsírtartalmú fagylaltot árul. A célpiac valószínűleg a következő:

Demográfiai adatok: 25–40 éves, városi, középosztálybeli/felsőosztálybeli. Használja ezt elsődleges szegmentációként Facebook/Instagram hirdetési kampányaiban.

Érdeklődés: Egészségügyi és fitnesz témájú influencerek, sportruházati márkák, egyéb alacsony zsírtartalmú élelmiszerek és italok márkái stb. Szűkítse le célközönségét azokra, akik ezek iránt érdeklődnek.

Viselkedési adatok: Valószínűleg ételekről és edzésekről posztolnak képeket, maratonokon vesznek részt, vagy kerékpáros/túrázó csoportok tagjai. Fókuszáljon ezekre a viselkedésformákra a további célzáshoz. Ha az árral versenyez a differenciálás érdekében, végezzen A/B tesztet az ajánlatokkal és kedvezményekkel.

A ClickUp Docs egy remek együttműködési eszköz, amellyel dokumentálhatja a piackutatásból származó, marketingtervéhez fontos kulcsfontosságú információkat. A ClickUp AI segítségével összefoglalhatja az információkat, és könnyebben hozzáférhetővé/használhatóvá teheti őket.

Marketingtervezés a ClickUp Docs segítségével

ClickUp sablonok

Készüljön fel a sikerre a ClickUp marketing akcióterv sablonjával. Használja ezt a marketing terv sablont kampányai megtervezéséhez, az előrehaladás nyomon követéséhez, a határidők betartásához, a csapatával való együttműködéshez és céljainak eléréséhez – mindezt egy helyen.

Ha hosszú távra tervez, próbálja ki a ClickUp Marketing Roadmap sablonjait, egy kész eszközkészletet, amellyel meghatározhatja és integrálhatja céljait a feladatokkal.

Ha ez túl átfogó az Ön számára, itt talál néhány más marketingterv-sablont, amelyek közül választhat.

2. lépés: Nézze meg, mit csinálnak a versenytársai

Természetesen nem fogja lemásolni a versenytársak kampányait, de ha ki szeretne tűnni a tömegből, akkor figyelnie kell rájuk. Elemezze csapatként a versenytársak kampányait, és vitassák meg, mi jó és mi nem.

Ebben a szakaszban különböző marketingstratégiákat vet meg, és kiválasztja a számára legmegfelelőbbet.

Példa

Alacsony zsírtartalmú jégkrémgyártóként elsődleges versenytársai valószínűleg más alacsony zsírtartalmú jégkrémgyártók lesznek. Ugyanakkor célszerű átgondolni, hogy milyen problémát old meg, és milyen egyéb megoldásokat használnak az ügyfelek. Ez lehet például gyümölcssaláta vagy zöld tea.

Kezdje azzal, hogy listát készít minden lehetséges versenytársról. Használja a ClickUp Whiteboards alkalmazást, hogy távoli csapatokkal vitázzon és ötleteljen. Végezzen SWOT-elemzést, kövesse nyomon az ügyfelek útját, rendszerezze az ötleteket és még sok mást.

Ezután szűkítse le a közvetlen és közvetett versenytársait. Tanulmányozza marketingtevékenységeiket, hogy azonosítsa a piaci rést.

Marketingtervek kidolgozása a ClickUp Whiteboards segítségével

ClickUp sablonok

A alapos kutatáshoz próbálja ki a ClickUp piacelemzési sablonját, amellyel gondosan értékelheti az ötféle versenytársat.

Közvetlen: Ugyanazokkal a termékekkel rendelkeznek, mint Ön

Közvetett: Termékeik eltérnek az Ön által kínáltaktól, de ugyanazt a piacot célozzák meg.

Potenciál: Jelenleg nem vannak jelen a piacon, de a jövőben megjelenhetnek.

Jövő: Olyanok, mint a potenciális versenytársak, de valószínűleg a közeljövőben lépnek be a piacra.

Helyettesítő termék: Alternatívát kínálnak az Ön termékéhez.

Ha valami egyszerűbbre van szüksége, próbálja ki a ClickUp kampánymenedzser SWOT-elemzési sablonját. Használja ezt elsődleges versenytársai kampányaihoz, hogy világos képet kapjon a hiányosságokról.

Ebben a szakaszban a ClickUp piacra lépési sablonjai rendkívül hasznosak lesznek.

ClickUp GTM stratégiai sablon: Feladatlistákhoz különböző GTM szakaszokban, például felfedezés, elemzés, kutatás, tervezés, megvalósítás és jelentéskészítés.

ClickUp GTM stratégiai táblasablon: vizuális és interaktív módszer a marketingtevékenységek megtervezéséhez és ötleteléshez.

3. lépés: Határozza meg marketingcéljait és célcsoportjait

Mielőtt bármilyen tervet készítene, tisztázza marketingcéljait.

Tegye őket SMART célokká

Gondoskodjon arról, hogy céljai könnyen hozzáférhető helyen legyenek közzétéve.

Kövesse nyomon a céljai felé tett előrelépéseket

A ClickUp Goals célja, hogy mindebben és még sok másban is segítsen Önnek. A ClickUp segítségével összesítheti összes célját, felbonthatja azokat részcélokra, idővonalakat állíthat be, automatikusan nyomon követheti az előrehaladást, és motiválhatja csapatait.

ClickUp Célok és haladás nyomon követése

Példa

A fenti marketingtervek típusai részben már megvitattunk néhány lehetséges célt. Alkalmazza ezeket a saját tevékenységére. Alacsony költségű fagylaltárusként a marketingcéljai a következők lehetnek:

Növelje az üzlet látogatói számát 20%-kal havonta

Növelje az online megrendelések számát 40%-kal havonta

10 000 dolláros árbevételt generál a Labor Day közösségi média kampány (a beváltott kuponok számában mérve)

Növelje a visszatérő ügyfelek rendelési értékét 25%-kal

ClickUp sablonok

Akár önálló marketinges, akár egy nagyobb csapat tagja, a ClickUp marketingesek célkitűzés-beállítási sablonja segít abban, hogy a terv szerint haladjon és elérje marketingcéljait.

4. lépés: Tervezze meg marketingkampányait/projekteit

Ez a marketingterv legfontosabb lépése, amelynek során minden ötletet papírra vet (vagy természetesen a ClickUp-ba).

Példa

Egy tipikus marketingterv a következőket tartalmazza.

Márkaüzenet: Az Ön „Just Do It” vagy „The Happiest Place On Earth” megfelelője.

Kampány lebontás: Az üzenetek és ajánlatok, amelyeket az év során hirdetni fog. Alacsony zsírtartalmú fagylaltok esetében ez lehet vasárnapi akció, július 4-i kedvezmény, karácsonyi akció stb.

Csatornák felosztása: Először azonosítsa az összes csatornát, amelyet megcélozni szeretne, majd tisztázza, melyik kampány melyik csatornára kerül.

Például indíthat egy kampányt az Instagramon, amelyben arra kéri az ügyfeleket, hogy 10% kedvezményt ajándékozzanak meg, ha a Stories-ra felteszik a személyre szabott ajánló kódjukat, amelyet bárki 24 órán keresztül felhasználhat. Ez a Twitteren nem fog működni, ezért más tervre van szükség.

Költségvetés: Osztja el a költségvetést az egyes kampányok és csatornák között. Fókuszáljon a legjobb konverziós arányú csatornákra. Rendszeresen optimalizálja a költségvetést.

ClickUp sablonok

Az összes marketingterv-sablon közül a ClickUp tartalomkezelési sablon továbbra is népszerű. Tervezzen és hozzon létre tartalmakat több csatornán – weboldalon, blogon, közösségi médiában és e-mailben.

Egyszerűsítse a teljes munkafolyamatot a megrendelések fogadásától kezdve a dokumentumokkal történő tervezésen át a szerkesztői naptár vezetéséig és a tartalom szállításáig.

Ha valami konkrétat keres minden csatornához, ne aggódjon! A ClickUp ingyenes tartalomnaptár-sablonjai mindent tartalmaznak, amire szüksége van.

5. lépés: Állítsa össze marketingprojektjét

A sikeres marketingtervhez hatékony végrehajtási módszerre van szükség. A ClickUp marketingcsapatok számára készült projektmenedzsmentje minden szükséges eszközt biztosít ehhez.

Használja a ClickUp feladatok, alfeladatok és mappák funkcióit tevékenységének szervezéséhez. Rendeljen felhasználókat az egyes feladatokhoz a kontextusnak megfelelően. Például rendelje a közösségi média feladatait a szövegíróhoz, a tervezőhöz és a csatornakezelőhöz.

Használja a Munkafolyamat nézetet és az összesített tervezési stratégiákat a jobb erőforrás-kezelés érdekében. Ellenőrizze, hogy tervezője túlterhelt-e munkával, és ha igen, ossza át a terhelését.

Használja a ClickUp űrlapokat, hogy információkat gyűjtsön belső vagy külső érdekelt felektől. Ha például a Times Square-i üzletének van egy egyedülálló ötlete, ösztönözze őket, hogy töltsék ki az űrlapot, és végezzék el a munkájukat.

Kössön össze feladatokat célokkal és célértékekkel, hogy automatikusan nyomon követhesse az előrehaladást. Használja a ClickUp Naptár nézetet a marketing tevékenységek hatékony ütemezéséhez. Kapcsolja be az idővonal nézetet, hogy lássa, vannak-e átfedések vagy függőségek.

ClickUp idővonal nézet a jobb projektmenedzsmentért

6. lépés: Valós idejű együttműködés

A marketingtervben több száz tevékenység zajlik egyszerre. Ennek kezelése gyorsan kaotikus helyzetet eredményezhet. A ClickUp valós idejű együttműködési funkcióival ezt megakadályozhatja.

Beszélgessen kollégáival, ossza meg véleményét a kreatív anyagokról, és valós időben lépjen kapcsolatba csapattársaival, hogy a marketing munkája óramű pontossággal működjön.

Példák

Számos felhasználóval együttműködhet különböző tevékenységek során, például:

Rendelések leadása a beszállítóknak marketingeszközök, hirdetések stb. beszerzésére.

Visszajelzések és fejlesztések megbeszélése a hirdetéstervekkel kapcsolatban

Kapcsolatfelvétel a közösségi média influencereivel, válaszadás a kommentjeikre/kérdéseikre

ClickUp Chat nézet

ClickUp sablonok

Ahhoz, hogy a marketinges eredmények, például a tervezés, a szövegírás vagy a kampányok hatékonyak legyenek, világos briefre van szükség. De nem mindenki tud jó briefet írni. Ezért hoztunk segítséget.

A ClickUp kreatív brief sablonjaival perceken belül briefeket írhat számos felhasználási esethez, beleértve termékbriefeket, SEO-tartalombriefeket, tervezési briefeket, kampánybriefeket és még sok mást. A fenti sablonok mindegyike ingyenes marketingterv-sablon, amelyet letölthet, testreszabhat és igényei szerint megvalósíthat.

7. lépés: Végrehajtás és nyomon követés elemzésekkel

Ha nem követi nyomon a teljesítményt, akkor a kampány nem lehet sikeres. Használja a ClickUp alkalmazást a teljesítmény nyomon követéséhez.

KPI-k beállítása: A konverziós arányok, a webhely forgalma, az ügyfél-elkötelezettség és az értékesítési adatokhoz hasonló kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k) elengedhetetlenek a marketingterv sikerességének méréséhez. Válassza ki az Ön számára relevánsakat.

Figyeljen a visszajelzésekre: Gyűjtse össze és elemezze az ügyfelek visszajelzéseit marketingkampányairól. Ez történhet aktív módszerekkel, például felmérésekkel vagy fókuszcsoportokkal, vagy passzív módszerekkel, például a közösségi médiában való figyelemmel.

Kísérletezés: Az adatközpontú marketing a különböző üzenetek, dizájnok, csatornák stb. különböző variációinak és kombinációinak kipróbálásán alapul. Ezért próbálkozzon többféle változatot is ugyanazon dologgal.

ClickUp marketing irányítópult

ClickUp sablonok

Ha kísérletezik kampányaival, a ClickUp a megfelelő alapot biztosítja Önnek.

Akár egyszerű kísérletekről van szó, mint például a piros CTA és a kék CTA összehasonlítása, akár célzottabbakról, mint például az árkedvezmények és az ingyenes ajándékok összehasonlítása, a ClickUp A/B tesztelési sablonjával figyelemmel kísérheti és nyomon követheti őket.

Tervezzen profi módjára a ClickUp segítségével

A jó marketingterv fontosságát nem lehet túlbecsülni. Hatással van a bevételekre, a jövedelmezőségre, a kiadásokra, az ügyfélélményre, a piaci kapitalizációra, a részvényesi értékre és még sok másra.

Ahhoz, hogy marketingterve hatékony legyen, szüksége van egy sokoldalú projektmenedzsment eszközre, mint például a ClickUp.

A ClickUp segítségével felbonthatja projektjeit kezelhető feladatokra/alfeladatokra, ellenőrzőlistákat készíthet a minőségi szabványok fenntartása érdekében, célokat tűzhet ki és nyomon követheti az előrehaladást, testreszabhatja a nézeteket, valamint drag-and-drop funkciókkal tervezhet.

Könnyedén integrálhatja marketingeszközeibe, vagy használhatja a ClickUp-ot natív CRM-ként, amely hatékony funkciókkal rendelkezik.

Erősítse marketingstratégiáját. Próbálja ki még ma ingyenesen a ClickUp alkalmazást.

Gyakran ismételt kérdések a marketingtervekről

1. Melyek a marketing terv 7 részei?

A négy P-ből álló marketingmix kibővült, hogy helyet adjon a digitális világ összetettebb tevékenységeinek. A marketing 7 P-je a termék, az ár, a hely, a promóció, az emberek, a csomagolás és a folyamat.

A termék az, amit kínál (beleértve a szolgáltatásokat is).

Az ár egy termék észlelt értéke, az az összeg, amelyet az ügyfelek hajlandóak fizetni érte.

A hely a forgalmazás helyszíne

A promóció a termékkel kapcsolatos üzenetküldés.

Az emberek mindazok a személyek, akikkel ügyfelei az útjuk során találkoznak, beleértve az értékesítőket, beszállítókat, partnereket, viszonteladókat stb.

A csomagolás a termék márkatervezésére utal.

A folyamat az ügyfélélményt elősegítő munkafolyamatokra utal.

2. Melyek a marketing terv 7 lépése?

A marketing terv hét lépése a következő:

Piackutatás felhasználása

Versenyvizsgálat elvégzése

Célkitűzés

Marketingtevékenységek tervezése

Marketingprojektek felállítása

Az együttműködés lehetővé tétele

Teljesítmény figyelemmel kísérése

3. Melyek a marketing terv 10 alapvető elemei?

Ahhoz, hogy átfogó és hatékony legyen, egy marketingtervnek néhány alapvető elemre van szüksége. Íme a tíz legfontosabb.