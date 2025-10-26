A 11 legjobb Lindy AI alternatíva a munkafolyamatok és feladatok automatizálásához

Tele levelezőfiók, szétszórt naptárbejegyzések és egy CRM, amely nem frissül automatikusan – ezek azok a mindennapi akadályok, amelyeket a Lindy AI megpróbál megoldani. Ugyanakkor hiányosságai vannak a mélyebb csapatmunka funkciók, a munkafolyamatok közötti kontextusmegosztás és az egységes jelentések terén.

Ez AI-szétterjedéshez vezet : egyre növekvő káoszhoz, amelyben tucatnyi, egymással nem kommunikáló AI-eszközt kell kezelni, és amelyek nem rendelkeznek közös memóriával a korábbi munkákról. A termelékenységre összpontosító szakemberek, vállalkozók és csapatok számára, akik többet akarnak, mint pusztán felületes automatizálást, itt az ideje, hogy túllépjenek az önállóan működő eszközökön. Ebben a blogbejegyzésben 11 Lindy AI alternatívát választottunk ki, amelyek alkalmazkodnak az Ön folyamataihoz. Kezdjük! 💪

A Lindy AI alternatívái egy pillantásra

Íme, hogyan állnak egymáshoz képest a legjobb Lindy AI alternatívák.

Eszköz Legalkalmasabb Legjobb funkciók Árak* ClickUp Munkafolyamat-kezelés és termelékenység projektkövetéssel és kontextusfüggő AI-vel Csapat mérete: Ideális startupok és nagyvállalatok számára, amelyek a munkát központosítani és a frissítéseket automatizálni szeretnék. Egyedi és egyszerű feladatok automatizálása, AI-alapú tartalom, eszközök közötti integrációs lehetőségek, naptárkezelés és vizuális munkafolyamat-automatizálás. Örökre ingyenes; testreszabási lehetőségek vállalatok számára Relay. app Több lépésből álló munkafolyamatok automatizálása alkalmazások közöttCsapat mérete: Ideális operációs, HR, értékesítési és marketing csapatok számára Kódolás nélküli platform, együttműködésen alapuló jóváhagyások, Slack/e-mailes triggerek, intelligens elágazási logika Ingyenes; 27 USD/hó/felhasználó áron Bardeen AI-alapú böngészőautomatizálás ismétlődő feladatokhoz Csapat mérete: Ideális toborzási, operatív és értékesítési csapatok számára 1 kattintással végrehajtható automatizálás, AI-alapú adatgyűjtés, kontextusfüggő munkafolyamatok, Chrome-alapú triggerek 129 dollártól/hónap Gumloop Interaktív, AI-alapú munkafolyamatok létrehozása a semmibőlCsapat mérete: Ideális kisvállalkozások számára, amelyek rugalmas, interaktív munkafolyamatokra szorulnak. Vizuális munkafolyamat-építő, GPT-4 integrációk, potenciális ügyfelek generálása, Zapier-kompatibilis komplex munkafolyamat-automatizálás Ingyenes; 97 USD/hó/felhasználó áron Zapier Több ezer alkalmazás összekapcsolása kódolás nélkülCsapat mérete: Ideális kis- és középvállalkozásoknak és egyéni vállalkozóknak Több lépéses Zaps, feltételes logika, beépített késleltetési/formázási eszközök Ingyenes; 29,99 USD/hó áron elérhető. Make. com Vizuális szkriptelés és komplex adatáramlásCsapat mérete: Ideális technikai felhasználók és logikailag igényes munkafolyamatokat végző csapatok számára Drag-and-drop felület, moduláris adatleképezés, valós idejű végrehajtási napló Ingyenes; 10,59 USD/hó/felhasználó áron kezdődik. n8n Nyílt forráskódú, rugalmas automatizálás fejlesztőknekCsapat mérete: Ideális technológiai csapatok és belső fejlesztők számára Saját szerveren futtatható opció, egyedi kódcsomópontok, API-integrációk Egyedi árazás Beam AI AI munkafolyamat-építő startupok és gyorsan növekvő csapatok számára Csapat mérete: Ideális startupok és bővülő vállalkozások számára, amelyek intelligens belső műveletekre szorulnak Automatikusan generált folyamatok, természetes nyelvű bevitelek, előre elkészített GPT-sablonok Egyedi árazás Automation Anywhere Vállalati szintű robotizált folyamatok automatizálása (RPA)Csapat mérete: Ideális nagyvállalatok és IT-csapatok számára AI dokumentumfeldolgozás, felügyelt/felügyelet nélküli botok, folyamatfelfedezés Egyedi árazás Microsoft Power Automate A Microsoft ökoszisztéma automatizálása és azon túlCsapat mérete: Ideális kis csapatok és szervezetek számára, amelyek már használják a Microsoft ökoszisztémát PowerApps integráció, asztali automatizálás, munkafolyamat-sablonok Ingyenes; 15 USD/hó/felhasználó áron indul Mozgás Ütemezés automatizálása és a mély munkavégzés prioritásként kezelése Csapat mérete: Ideális elfoglalt szakemberek, alapítók és közepes méretű vállalkozások számára AI naptárasszisztens, intelligens értekezletfoglalás, fókuszidő-optimalizálás Havonta 19 dollártól felhasználónként

Miért érdemes a Lindy AI alternatíváit választani?

Ha mélyebb testreszabást vagy nagyméretű, funkciók közötti együttműködést keres, akkor a Lindy AI alternatívái jobban megfelelhetnek Önnek. Íme, miért érdemes megfontolnia ezeket az eszközöket:

Magas használati költség: A használat alapú árazás váratlanul magas számlákhoz vezet, különösen azoknál a csapatoknál, amelyek automatizálási megoldásokat próbálnak ki vagy bővítenek.

Korlátozott testreszabási lehetőségek: Kevesebb konfigurációs lehetőséget kínál, mint a rugalmasabb platformok, például a ClickUp vagy a Make.com.

Bonyolult bevezetés: A munkafolyamatok beállítása zavaros lehet, mivel a kiváltó okok nem egyértelműek, a dokumentáció korlátozott, és a nem technikai felhasználók számára a tanulási görbe meredek.

Kényelmetlen felhasználói felület: A felhasználói felület nem elég kifinomult és következetes, ami megnehezíti az automatizálások hibakeresését és a feladatok állapotának valós idejű nyomon követését.

Szigorú integrációs jogosultságok: Széles körű hozzáférést igényel olyan platformokhoz, mint a Google Workspace, ami biztonsági vagy adatvédelmi aggályokat vethet fel.

Gyenge fájlkezelés: A Lindy AI nem feltétlenül veszi figyelembe az egyéni mappák elérési útjait a Google Drive-ra való feltöltéskor, ami adatkezelési problémákat okozhat.

Nincs offline funkció: Teljes mértékben internetkapcsolattól függ, ami korlátozza a használhatóságot alacsony sávszélességű környezetben.

Inkonzisztens csevegés láthatósága: Egyes felhasználók úgy találják, hogy az ügyfélszolgálati interakciók vagy a belső feladatfrissítések nem láthatók valós időben az automatizált csevegések során.

🧠 Érdekesség: Az AI gyökerei az 1930-as évekre nyúlnak vissza. Az egész Alan Turing brit logikus kérdésével kezdődött, aki feltette a kérdést: „Gondolkodni tudnak a gépek?”, ami a híres Turing-teszthez vezetett, egy koncepcióhoz, amely meghatározza a mai AI-t.

A legjobb Lindy AI alternatívák

Íme a 11 legjobb Lindy AI alternatíva a termelékenység növeléséhez.

1. ClickUp (A legjobb munkamenedzsment és termelékenység projektkövetéssel és kontextusfüggő AI-vel)

Fedezze fel a ClickUp Autopilot Agents szolgáltatást, hogy több munkát tudjon elvégezni.

A ClickUp AI-alapú projektmenedzsmentje automatizálja a munkáját, így Ön és csapata a fontos dolgokra koncentrálhatnak. Ez azt jelenti, hogy többé nem kell több AI-eszköz között váltogatni—ami felesleges AI-terjeszkedés. A kontextusfüggő AI minden funkcióba beépítve van—feladatok, dokumentumok, csevegés, irányítópultok és jelentések. Nézzük meg, hogyan.

Építsen egyedi autopilot ügynököket a munkafolyamatai alapján

Az agilis munkafolyamatok támogatása érdekében a ClickUp Autopilot Agents a háttérben kezeli az ismétlődő feladatokat. Csendesen futnak a háttérben, így Ön és csapata a fontos munkára koncentrálhat. A ClickUp Custom AI Agents segítségével könnyedén létrehozhat és személyre szabhat egy AI ügynököt.

Például, ha az ügyfelek visszajelzései között szerepel a „lassú szállítás”, akkor beállíthatja az AI-t, hogy jelölje meg, rendelje hozzá az Ops-hoz, és jelölje meg az érzelmet.

Hozzon létre ügynöki munkafolyamatokat és egyszerűsítse a műveleteket a ClickUp Autopilot Agents segítségével

A ClickUp kiterjedt, előre elkészített ügynököket kínál különböző felhasználási esetekhez.

Például: A Daily Report Agent automatikus heti frissítéseket küld az érdekelt feleknek a valós idejű projektadatok alapján.

A Team Standup Agent összegyűjti a csapattagok aszinkron frissítéseit, összefoglalja azokat, és így felváltja a hosszú állapotmegbeszéléseket.

Auto-Answers Agent válaszol Azválaszol a ClickUp Chatben felmerülő gyakori kérdésekre, így nem kell kétszer ugyanazt válaszolnia. Ismerje meg, hogyan állíthatja be első AI-ügynökét:

Állítson be egyedi automatizálásokat triggerekkel

A hagyományos eszközökkel ellentétben, amelyek folyamatok vagy logikai térképek létrehozását igénylik, a ClickUp Automations segítségével egyszerű „ha ez, akkor az” szabályokkal automatizálhatja munkafolyamatát.

Készítse el saját ClickUp Automation rendszerét triggerek, feltételek és műveletek segítségével

Készíthet saját triggereket, vagy választhat a több mint 100 előre elkészített automatizálási sablon közül, hogy: Feladatok automatikus hozzárendelése állapotváltozáskor

Értesítések küldése a késedelmes munkákról

Indítson el ismétlődő ellenőrzőlistákat dátumok vagy feladatok befejezése alapján.

Az ötleteket azonnal feladatokká alakíthatja

A legjobb az egészben, hogy a ClickUp Brain-t természetes nyelvű utasításokkal is beállíthatja az automatizálásra, például: „Emlékeztess, hogy minden kedden délután 3 órakor küldjek egy személyre szabott üzenetet a tervezőcsapatnak.”

Mi az a ClickUp Brain, kérdezitek? A ClickUp Brain egy AI-alapú termelékenységi partner, amelynek célja, hogy ötleteiteket megvalósítható feladatokká alakítsa.

Tegyük fel, hogy egy új podcast-sorozatot készít elő. Nem akar időt pazarolni az egyes lépések megtervezésére. Tehát beírja: „Új podcast-sorozat elindítása: vendégek lefoglalása, epizódvázlatok megírása, bevezető felvételek rögzítése, Rachelnek kiosztás, első epizód határideje: szeptember 10. ”

Amint a feladat szálát elárasztják a megjegyzések és frissítések, a ClickUp Brain AI Project Manager funkciója azonnal összefoglalja a beszélgetést, rögzítve a döntéseket, a függőben lévő feladatokat és a legfontosabb pontokat.

🎥 Nézze meg: A ClickUp olyan AI-t kínál, amely integrálható munkájának minden részébe

Mindezt elmentheti a ClickUp Docs-ba, amely kapcsolódik a kapcsolódó projektekhez és feladatokhoz, így semmi sem vész el. A hívások összefoglalását automatikusan közzéteheti a csapat csevegőjében, így mindenki naprakész marad, még akkor is, ha lemaradt a megbeszélésről.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A sokféle fejlett funkció és testreszabási lehetőség miatt az új felhasználók számára ez túlnyomó lehet.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Ez a G2-es értékelés mindent elárul:

A ClickUp kétségkívül a legrugalmasabb és leghatékonyabb projektmenedzsment eszköz, amellyel eddig dolgoztam. A WRKSTN alapítójaként segítek ügynökségeknek és kreatív csapatoknak a működésük racionalizálásában – és a ClickUp központi szerepet játszik ebben. A feladat típusoktól az automatizálásig minden testreszabási lehetőség, valamint olyan eszközök, mint a műszerfalak, űrlapok és most már a ClickUp Brain is lehetővé teszik, hogy bármilyen munkafolyamatra skálázható, hatékony rendszereket építsek. Ráadásul imádom, hogy a platform milyen gyorsan fejlődik.

A ClickUp kétségkívül a legrugalmasabb és leghatékonyabb projektmenedzsment eszköz, amellyel eddig dolgoztam. A WRKSTN alapítójaként segítek ügynökségeknek és kreatív csapatoknak a működésük racionalizálásában – és a ClickUp központi szerepet játszik ebben. A feladat típusoktól az automatizálásig minden testreszabási lehetőség, valamint olyan eszközök, mint a műszerfalak, űrlapok és most már a ClickUp Brain is lehetővé teszik, hogy bármilyen munkafolyamatra skálázható, hatékony rendszereket építsek. Ráadásul imádom, hogy a platform milyen gyorsan fejlődik.

💡 Bónusz: Ha szeretné racionalizálni a munkafolyamatokat, növelni a termelékenységet és többet kihozni az AI-befektetéseiből, a ClickUp egy olyan all-in-one megoldás, amely túlmutat a Lindy AI által kínáltakon: Azonnali keresés a ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint és MINDEN csatlakoztatott alkalmazásában + az interneten fájlok, dokumentumok és mellékletek kereséséhez.

Használja a Talk to Text funkciót , hogy hanggal kérdezzen, diktáljon és utasítson – kéz nélkül, bárhol.

Használja ki a prémium, külső AI eszközöket, mint a ChatGPT, Claude és Gemini egy egyetlen, kontextusfüggő, vállalati szintű megoldással. Próbálja ki a ClickUp Brain MAX -ot – az AI szuperalkalmazást, amely valóban megérti Önt, mert ismeri a munkáját. Hagyjon fel az AI-eszközök sokaságával, használja a hangját a munkák elvégzéséhez, dokumentumok létrehozásához, feladatok kiosztásához a csapat tagjai között és még sok máshoz.

2. Relay. app (A legjobb automatizált, több lépésből álló munkafolyamatokhoz az alkalmazások között)

via Replay.app

A Relay. app segít a csapatoknak olyan munkafolyamatokat kialakítani, amelyek ötvözik az automatizálást az intelligens emberi beavatkozással. Úgy tervezték, hogy kezelje az értékesítési utánkövetéseket, a találkozók összefoglalásait és az egyedi feladatokat, mint például a versenytársak kutatása vagy a közösségi média frissítései.

A Lindy AI alternatíva ötvözi a rugalmasságot és az ellenőrzést. Részletes, személyre szabott munkafolyamatokat hozhat létre több mint 100 népszerű eszközön, emberi ellenőrzőpontokat adhat hozzá bárhol, ahol szükséges, és webhook támogatás segítségével valós időben indíthat el műveleteket.

A Relay. app legjobb funkciói

Adjon hozzá emberi beavatkozást igénylő lépéseket, mint például jóváhagyások, adatbevitel és feladatok elvégzése, hogy az emberek ott is részt vehessenek, ahol szükséges.

A Webhook Trigger segítségével azonnal elindíthatja a munkafolyamatokat, hogy bármilyen rendszert vagy alkalmazást összekapcsoljon.

Testreszabhatja a hipertext standard protokoll (HTTP) kéréseket, teljes ellenőrzést gyakorolva a módszerek, fejlécek és hasznos adatok felett.

Használja a beépített AI lépéseket, mint például az összefoglalás, kivonatolás vagy fordítás, hogy automatizált folyamatokban dolgozza fel a tartalmakat.

Relay. app korlátai

Kevesebb beépített integráció, mint a Zapier vagy a Make versenytársaknál

A munkafolyamatok nem másolhatók a munkaterületek között, ami akadályozza a tanácsadók és ügynökségek munkáját.

Relay. app árak

Ingyenes

Professzionális: 27 USD/hó felhasználónként

Csapat: 98 USD/hó (25 felhasználó)

Vállalati: Egyedi árazás

Relay. app értékelések és vélemények

G2: 4,9/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Relay. app valós felhasználói?

A G2 értékelése szerint:

A Relay. app-ban leginkább azt szeretem, hogy mindenki ugyanazon az oldalon áll. Egyszerű, világos és valóban segít a dolgok előrehaladásában, anélkül, hogy felesleges zajt okozna... A Relay. app-ban az a dolog nem tetszik, hogy kissé merevnek tűnik, amikor egy feladat vagy munkafolyamat rugalmasságot igényel.

A Relay. app-ban leginkább azt szeretem, hogy mindenki ugyanazon az oldalon marad. Egyszerű, világos és valóban segít a dolgok előrehaladásában, anélkül, hogy felesleges zajt okozna... A Relay. app-ban az a dolog nem tetszik, hogy kissé merevnek tűnik, amikor egy feladat vagy munkafolyamat rugalmasságot igényel.

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók 30%-a úgy véli, hogy az automatizálás hetente 1–2 órát takaríthat meg nekik, míg 19% szerint 3–5 órát szabadíthat fel mély, koncentrált munkára. Még a kis időmegtakarítások is összeadódnak: csupán két óra heti időmegtakarítás több mint 100 óra éves időmegtakarítást jelent, amelyet kreativitásra, stratégiai gondolkodásra vagy személyes fejlődésre fordíthat. 💯 A ClickUp AI Agents és a ClickUp Brain segítségével automatizálhatja a munkafolyamatokat, generálhat projektfrissítéseket, és átalakíthatja a találkozói jegyzeteket megvalósítható következő lépésekké – mindezt ugyanazon a platformon. Nincs szükség további eszközökre vagy integrációkra – a ClickUp egy helyen biztosít mindent, amire szüksége van a munkanap automatizálásához és optimalizálásához. 💫 Valós eredmények: A RevPartners 50%-kal csökkentette SaaS-költségeit azzal, hogy három eszközt egyesített a ClickUp-ba, így egy egységes platformot kapott, amely több funkcióval, szorosabb együttműködéssel és egyetlen, könnyebben kezelhető és skálázható információforrással rendelkezik.

3. Bardeen (A legjobb AI-alapú böngészőautomatizálás ismétlődő feladatokhoz)

via Bardeen

A Bardeen segít a piacra lépő csapatoknak abban, hogy ott végezzék el a munkájukat, ahol máris sok időt töltenek: a böngészőben. Az eszköz mindent elintéz, a potenciális ügyfelek felkutatásától és a CRM frissítésektől kezdve az egyedi ügyfélmegkeresésig és a versenytársak kutatásáig.

A valódi GTM munkafolyamatok megértésére lett kifejlesztve. Ahelyett, hogy kizárólag API-alapú triggerekre támaszkodna, mint más eszközök (pl. Zapier vagy Make), a Bardeen közvetlenül „látja” a weboldalakat és közvetlenül kommunikál velük. Ez lehetővé teszi olyan feladatok automatizálását, amelyek általában emberi beavatkozást igényelnek, mint például információk másolása weboldalakról, űrlapok kitöltése vagy komplex webportálokon való navigálás.

A Bardeen legjobb funkciói

Használja a Magic Box funkciót az automatizálás létrehozásához, csak be kell írnia, mit szeretne.

A Research Agent segítségével sűrítsd és állítsd össze az információkat az intelligensebb jelentések és elemzések érdekében.

Hozzon létre üzeneteket a Message Generator segítségével, amely minden címzetthez igazítja a hangnemet és a tartalmat.

Egyetlen kattintással vagy gyorsbillentyűvel indítsa el az előre elkészített „playbookokat”, amelyek újrafelhasználható automatizálási sablonok.

A Bardeen korlátai

A kredit alapú rendszer intenzív használat esetén költségessé válhat.

Egyes felhasználók magas CPU- és RAM-használatról számolnak be, különösen böngészőalapú automatizálások futtatásakor.

Bardeen árak

Starter: 129 USD/hó

Csapatok: 500 USD/hó (éves számlázás)

Vállalati: 1500 USD/hó (éves számlázás)

Bardeen értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (30+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

🧠 Érdekesség: A Turing-teszt egy olyan játékot képzelt el, amelyben egy ember szöveges üzenetek útján kommunikál egy géppel és egy másik emberrel. Ha az emberek nem tudják megbízhatóan megkülönböztetni, melyik melyik, akkor a gép átment a teszten.

4. Gumloop (A legjobb interaktív, AI-alapú munkafolyamatokhoz a nulláról indulva)

via Gumloop

A Gumloop segítségével könnyedén létrehozhat és elindíthat egyedi munkafolyamat-automatizálásokat anélkül, hogy mérnökökre lenne szüksége. Mindössze három lépésben automatizálhat mindent: húzza, csatlakoztassa és futtassa.

Közvetlenül együttműködik a csapat által már használt eszközökkel, mint például a Google Docs, a Slack, a Notion, a CRM eszközök és mások. Emellett weboldalakat is átnézhet, dokumentumokat rendezhet és összefoglalhat, valamint az eredményeket elküldheti oda, ahová szükséges.

A Gumloop legjobb funkciói

Indítsa el a munkafolyamatokat beérkező e-mailekkel, Slack üzenetekkel vagy Webhookokkal.

Készítsen SEO-eszközöket, például blogvázlat-generátorokat a saját logikája alapján.

A Document Summarizer munkafolyamat segítségével nagy mennyiségű dokumentumot kivonhat és összefoglalhat.

Válogassa és irányítsa a fájlokat tartalomérzékeny, AI-alapú szűrők és mappák segítségével.

A Gumloop korlátai

A fejlett AI-hívások (pl. GPT-4o vagy Claude 3. 5 Sonnet) akár 20 kreditbe is kerülhetnek.

Nincs élő csevegési lehetőség, így a felhasználóknak e-mailben vagy fórumokon kell segítséget kérniük.

Gumloop árak

Ingyenes

Starter: 97 USD/hó felhasználónként

Pro: 244 USD/hó 10 felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Gumloop értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🧠 Érdekesség: 2017-ben egy Sophia nevű robot lett Szaúd-Arábia első robot állampolgára. Tud mosolyogni, homlokráncolni és (valamivel) viccelődni is.

5. Zapier (A legjobb harmadik féltől származó platformok összekapcsolásához kódolás nélkül)

via Zapier

A Zapier automatizálási eszközkészletet kínál teljes rendszerek felépítéséhez drag-and-drop logika, egyedi felületek és újrafelhasználható sablonok segítségével. Személyes feladatok és vállalati szintű munkafolyamatok támogatására egyaránt alkalmas.

A platform lehetővé teszi intelligens ügynökök keverését, szűrők használatát a logika vezérléséhez és az adatok szükség szerinti formázását. Emellett beépített eszközökkel, például Tables, Canvas és Paths segítségével kezelheti a projektmenedzsment automatizálását is.

A Zapier legjobb funkciói

A Canvas segítségével vizuálisan térképezheti, dokumentálhatja és optimalizálhatja a komplex munkafolyamatokat.

Hozzon létre és kezeljen Zaps-okat a rutin feladatok automatizálásához több ezer alkalmazásban, technikai ismeretek nélkül.

Készítsen és futtasson funkciókat a fejlett, kódalapú automatizáláshoz beépített tárhelyszolgáltatással.

Az adatok tárolása és kezelése közvetlenül a Zapier Tables-ben, az automatizálás zökkenőmentes működése érdekében.

A Zapier korlátai

A feltételeket, elágazásokat vagy fejlett automatizálást magukban foglaló komplex munkafolyamatok gyakran megkerülő megoldásokat vagy egyedi szkripteket igényelnek, ellentétben a Zapier alternatíváival.

A Zap hibák nem mindig egyértelműek, ezért a hibaelhárításhoz gyakran naplófájlok átnézésére vagy a támogatáshoz való fordulásra van szükség.

Zapier árak

Ingyenes

Pro: 29,99 USD/hó

Csapat: 103,50 USD/hó 25 felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Zapier értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3000+ értékelés)

Mit mondanak a Zapierről a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés erről az eszközről:

A Zapier hetente több órányi kézi munkát takarít meg nekem. Főleg CRM-integrációkhoz használom – például a platformok közötti potenciális ügyfelek szinkronizálásához, a kapcsolattartási adatok automatikus frissítéséhez és a nyomon követések elindításához –, és megbízhatóan fut a háttérben... Néhány speciális felhasználási eset még mindig megkerülő megoldásokat vagy egyedi webhookokat igényel, ami kissé technikai jellegű lehet.

A Zapier hetente több órányi kézi munkát takarít meg nekem. Főleg CRM-integrációkhoz használom – például a platformok közötti potenciális ügyfelek szinkronizálásához, a kapcsolattartási adatok automatikus frissítéséhez és a nyomon követések elindításához –, és megbízhatóan fut a háttérben... Néhány speciális felhasználási eset még mindig megkerülő megoldásokat vagy egyedi webhookokat igényel, ami kissé technikai jellegű lehet.

6. Make. com (A legjobb vizuális szkripteléshez és komplex adatáramlásokhoz)

via Make.com

A Make.com segít az automatizálási folyamat teljes feltérképezésében egy vizuális felület segítségével, amely teljes ellenőrzést biztosít. Tervezhet és automatizálhat komplex munkafolyamatokat, átalakíthat adatokat, webhookok segítségével műveleteket indíthat el, és AI-együttműködési eszközként is használhatja.

Kiemelkedő funkciója a Make Grid, amely az összes automatizált folyamat élő vizuális térképe. Valós időben betekintést nyerhet abba, hogy mi hogyan kapcsolódik össze, hol áramlanak az adatok, és mely munkafolyamatok igényelnek figyelmet.

Make. com legjobb funkciói

Irányítsa a logikát és a folyamatot feltételes utasításokkal és elágazásokkal a Flow Control segítségével.

A drag-and-drop adatkezelési funkciók segítségével azonnal átalakíthatja a bevitt adatokat.

Külsően indítson el forgatókönyveket HTTP/Webhooks segítségével, amelyek bármely nyilvános API-hoz csatlakoznak.

A beépített hozzáférés-vezérléssel szerepköröket és korlátokat rendelhet hozzá a jobb csapatirányítás érdekében.

Make.com korlátozások

A hibaüzenetek néha homályosak vagy túlságosan technikaiak.

A sok lépésből, útválasztóból vagy ciklusból álló munkafolyamatok lelassulhatnak vagy váratlanul megszakadhatnak.

Make. com árak

Ingyenes

Alap: 10,59 USD/hó felhasználónként

Pro: 18,82 USD/hó felhasználónként

Csapatok: 34 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Egyedi árazás

Make. com értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (240+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 400 értékelés)

Mit mondanak a Make.com-ról a valódi felhasználók?

A Capterra értékelése szerint:

Rendkívül könnyen megtanulható és intuitív használatú, még a nem mérnökök számára is. Nagyon sokféle automatizálási felhasználási lehetőséget kínál. …Az operációk alapján történő árazásnak lehetnek hátrányai, ha a felhasználók nem megfelelően vannak bevonva.

Rendkívül könnyen megtanulható és intuitív használatú, még a nem mérnökök számára is. Nagyon sokféle automatizálási felhasználási lehetőséget kínál. …Az operációk alapján történő árazásnak lehetnek hátrányai, ha a felhasználók nem megfelelően vannak bevonva.

7. N8n (A legjobb nyílt forráskódú, rugalmas automatizálás fejlesztők számára)

via N8n

A legtöbb eszköznek gondot okoz a logikailag összetett munkafolyamatok kezelése. Korlátozzák a lépések elágazását, egyesítését vagy újrafelhasználását. Az n8n megszünteti ezeket a korlátozásokat a szűrők, hurkok, kapcsolók és feltételes útválasztás dinamikus vezérlőivel, amelyek mindegyike látható egy tiszta vizuális szerkesztőben.

Mint AI munkafolyamat-generátor, valós idejű kimeneteket jelenít meg minden lépésnél, így a teljes folyamat újrafuttatása nélkül is elvégezheti a hibakeresést. Csak akkor adjon hozzá egyéni kódot, ha szükséges, és használjon triggereket, webhookokat vagy HTTP csomópontokat, hogy bármit összekapcsolhasson, még a natív támogatással nem rendelkező eszközöket is.

Az N8n legjobb funkciói

A natív integrációk nélkül is elérheti az eszközöket a curl vagy a meglévő hitelesítő adatok segítségével.

Összevonás, felosztás, szűrés, duplikátumok eltávolítása vagy hurok létrehozása a Transformers segítségével, intelligens logika és minimális erőfeszítés felhasználásával.

Írjon dinamikus logikát kifejezések és kódcsomópontok segítségével, és adjon hozzá egyéni átalakításokat JavaScript vagy Python nyelven.

Hozzon létre alkalmazáseseményeket, webhookokat, csevegőüzeneteket vagy cron-feladatokat, hogy azok illeszkedjenek a folyamatához.

Az N8n korlátai

Bár a program kódolás nélküli funkciókat ígér, a felhasználóknak gyakran szükségük van alapvető JavaScript- vagy API-struktúrák ismeretekre.

A komplex munkafolyamatok hibakeresése bonyolult és időigényes feladat.

N8n árak

Egyedi árazás

N8n értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (30+ értékelés)

8. Beam AI (A legjobb azoknak a startupoknak, amelyeknek AI munkafolyamat-építőre van szükségük)

via Beam AI

A Beam egy ügyfélszolgálati és pénzügyi csapatok számára készült AI eszköz, amely öntanuló ügynökök segítségével automatizálja a munkafolyamatokat. Ezek az ügynökök alkalmazkodnak az eredményekhez, felhasználják a visszajelzéseket és finomítják a végrehajtást anélkül, hogy folyamatos felügyeletre lenne szükség.

Az olyan feladatok, mint a bérszámfejtés ellenőrzése, az önéletrajzok átnézése vagy az ügyfélkérések kezelése, autonóm módon kerülnek feldolgozásra és idővel finomításra. Minden ügynök valós időben hoz döntéseket a Beam modellváltó rendszerének segítségével.

Kiválasztják a megfelelő modellt, a kontextus alapján indítják el a lépéseket, és késedelem nélkül tartják mozgásban a folyamatokat.

A Beam AI legjobb funkciói

Válassza ki dinamikusan az ideális modellt minden feladathoz a ModelMesh segítségével.

Beágyazott SOP-k segítségével perceken belül betaníthatja az ügynököket a meglévő folyamatokra, és csatlakozhat a rendszereihez.

Kövesse nyomon a teljesítményt valós időben az ügynökök tevékenységét, a hibaarányokat és a munkafolyamatok eredményeit bemutató irányítópultokkal.

A Beam AI korlátai

A felhasználóknak saját vektortárolójukat kell kezelniük, ami növelheti a beállítás komplexitását.

Elsősorban szabványos dokumentumokhoz optimalizált; komplex vagy speciális fájltípusokat nem biztos, hogy támogat.

Beam AI árak

Egyedi árazás

Beam AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🔍 Tudta? Az első AI chatbotot 1966-ban Joseph Weizenbaum, az MIT professzora hozta létre. Az ELIZA nevet kapta, és pszichoterapeuta szerepet töltött be. A felhasználók beírták gondolataikat, Eliza pedig egy egyszerű, szabályalapú rendszer segítségével válaszolt, amely utánozta az emberi beszélgetést.

9. Automation Anywhere (A legjobb vállalati szintű robotizált folyamatok automatizálásához (RPA))

via Automation Anywhere

Az Automation Anywhere ötvözi a dokumentumfeldolgozást, a munkafolyamat-tervezést és a rendszerintegrációt. Automatizálási motorja megérti, hogyan működnek a folyamatok valós körülmények között, alkalmazkodik a változásokhoz, és biztosítja a végrehajtás összehangoltságát a különböző részlegek között.

Ez a feladatautomatizáló szoftver olyan eszközöket biztosít a csapatok számára, amelyekkel gyorsan létrehozhatnak, kezelhetnek és telepíthetnek automatizálásokat, mindezt a felhőben futtatva. Ezen felül egy munkaterületet is kap, ahol valós időben figyelemmel kísérheti a tevékenységeket és módosíthatja a stratégiákat.

Az Automation Anywhere legjobb funkciói

Készítsen ügynököket az AI Agent Studio segítségével, hogy egyedi feladatvégzőket tervezzen és kezeljen.

A Process Discovery segítségével pontosan meghatározhatja a hiányosságokat, feltárhatja a hatékonysági problémákat, és adat alapú javaslatokat kaphat az automatizálandó feladatokról.

Kössön össze munkákat az Automation Co-Pilot segítségével, és adjon hozzá automatizálási segítséget a mindennapi alkalmazásokhoz.

Az Automation Anywhere korlátai

A botok késleltetést vagy instabilitást tapasztalhatnak komplex folyamatok kezelése során.

Annak ellenére, hogy alacsony kódszintű, gyakran programozónak tűnik.

Automation Anywhere árak

Egyedi árazás

Automation Anywhere értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (3900+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (190+ értékelés)

🔍 Tudta? Az „mesterséges intelligencia” kifejezést 1956-ban a Dartmouth-konferencián John McCarthy alkotta meg, amelyet ma az AI tudományos területének születésének tekintenek.

10. Microsoft Automate (a legjobb a Microsoft ökoszisztémához)

a Microsoft Automate segítségével

A Power Automate segít a csapatoknak a ismétlődő munkák csökkentésében kódolás nélküli eszközök, feladatbányászat és folyamatáramok kombinációjával. Egyszerű nyelven tervezhet automatizálásokat, futtathatja őket felhőalapú vagy asztali alkalmazásokban, és kezelheti a jóváhagyásokat, dokumentumfeladatokat vagy adatfrissítéseket.

Ez az automatizálásra szolgáló AI-eszköz lehetővé teszi egyszerű feladatok vagy több lépésből álló folyamatok automatizálását, és útmutatást nyújt arra vonatkozóan, hogy mely munkafolyamatokra érdemes legközelebb összpontosítani.

A Microsoft Automate legjobb funkciói

Hozzon létre és szerkesszen munkafolyamatokat természetes nyelvű utasításokkal a Microsoft 365 Copilot segítségével.

A folyamatbányászat segítségével pontosan meghatározhatja a hatékonysági hiányosságokat és prioritásként kezelheti az automatizálást.

Automatizálja a műveleteket a Microsoft 365 alkalmazásokban, például az Excelben, a Teamsben és az OneDrive-ban.

Állítsa be a dokumentumfeldolgozást és vonja ki az adatokat az AI-építővel

A Microsoft Automate korlátai

A komplex munkafolyamatokban előforduló csendes hibák frusztrációt okoznak

Az AI funkciók túlterhelhetik a nem technikai felhasználókat az eszközök átfedése miatt.

A Microsoft Automate árai

Ingyenes

Power Automate Premium: 15 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Power Automate Process: 150 USD/hó botonként (éves számlázás)

Power Automate Hosted Process: 215 USD/hó botonként (éves számlázás)

Microsoft Automate értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (650+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

Mit mondanak a Microsoft Automate-ről a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése a következő betekintést nyújtotta:

A Power Automate-ben azt szeretem, hogy milyen egyszerűen beállíthatók a folyamatok a mindennap használt alkalmazások, például az Outlook, a Teams és a SharePoint között... Néha azonban a hibás folyamatok hibakeresése kissé bonyolult. A hibaüzenetek homályosak lehetnek, és gyakran át kell nézni a naplófájlokat, hogy kiderüljön, mi történt.

A Power Automate-ben azt szeretem, hogy milyen egyszerűen beállíthatók a folyamatok a mindennap használt alkalmazások, például az Outlook, a Teams és a SharePoint között... Néha azonban a hibás folyamatok hibakeresése kissé bonyolult. A hibaüzenetek homályosak lehetnek, és gyakran át kell nézni a naplófájlokat, hogy kiderüljön, mi történt.

11. Motion (A legjobb automatizált ütemezéshez és mély munkavégzéshez)

via Motion

A Motion segítségével nem kell több eszközzel bajlódnia, hanem szerepeket rendelhet az AI-hez, például projektmenedzser, toborzó vagy asszisztens, és azok egy kis beállítással elvégzik a feladatot.

Ez a Lindy AI alternatíva megtervezi a munkanapját, és mesterséges intelligenciát használva a prioritások és a rendelkezésre állás alapján beilleszti a feladatokat, megbeszéléseket és határidőket a naptárába. Észleli, ha a tervek megváltoznak, például ha a megbeszélések elhúzódnak vagy sürgős feladatok érkeznek, és azonnal újrakalibrálja az ütemtervét, hogy minden a terv szerint haladjon.

A Motion legjobb funkciói

Vegyen fel előre kiképzett AI-alkalmazottakat, mint például Dot (toborzó), Millie (projektmenedzser) és Suki (marketing munkatárs).

Készítsen vizuális ütemterveket az AI Gantt-diagramok segítségével, amelyek a munkaváltásokkal együtt frissülnek.

Elemezze a teendőit, rangsorolja őket sürgősség és határidő szerint, majd ütemezze át őket az AI feladatkezelővel.

Mozgáskorlátozások

A feladatbeviteli felület kényelmetlen, a projektek átrendezésére és szervezésére csak korlátozott lehetőségek állnak rendelkezésre.

Gyakori késések és lassú teljesítmény, különösen a feladatok között való navigálás vagy azok frissítése során.

Motion árak

AI Workplace: 19 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

AI alkalmazottak: 29 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

AI Employees Light: 148 USD/hó felhasználónként (3 felhasználói helyet tartalmaz)

AI Employees Standard: 446 USD/hó felhasználónként (25 felhasználói helyet tartalmaz)

AI Employees Plus: 894 USD/hó felhasználónként (25 felhasználói helyet tartalmaz)

Vállalati: Egyedi árazás

Mozgásértékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (több mint 120 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (80+ értékelés)

Mit mondanak a Motionról a valódi felhasználók?

Íme egy első kézből származó vélemény a G2 értékeléséből:

Imádom az AI időkitöltő funkciót. Ha le kell mondanom egy megbeszélést, vagy van egy kis szabad időm, akkor a rendszer kitölti az időmet azzal, hogy milyen projektet/feladatot kell elvégezni... Az egyetlen két hátránya, hogy mindent megfelelően be kell állítani a projektekben és a sablonokban, hogy ésszerűen lehessen használni. A feladatok és lépések automatizálása egyszerű, de nem olyan komplex, mint szeretném, ami a nevek változóinak megírását vagy a projektek automatikus elindítását illeti, a vállalati szint helyett inkább a magánszemélyek szintjén.

Imádom az AI időkitöltő funkciót. Ha le kell mondanom egy megbeszélést, vagy van egy kis szabad időm, akkor a rendszer kitölti az időmet azzal, hogy milyen projektet/feladatot kell elvégezni... Az egyetlen két hátránya, hogy mindent megfelelően be kell állítani a projektekben és a sablonokban, hogy ésszerűen lehessen használni. A feladatok és lépések automatizálása egyszerű, de nem olyan komplex, mint szeretném, ami a nevek változóinak megírását vagy a projektek automatikus elindítását illeti, a vállalati szint helyett inkább a magánszemélyek szintjén.

🧠 Érdekesség: Az AI rendszerek egyre jobbak a minták felismerésében, a természetes nyelv feldolgozásában, és még a sakkban is legyőzik az embereket. Erre példa az IBM Deep Blue rendszere, amely 1997-ben legyőzte a világbajnok Garry Kasparovot.

