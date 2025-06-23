A 8 legjobb n8n alternatíva a munkafolyamatok automatizálásához 2025-ben

Az n8n népszerű a vizuális munkafolyamatok létrehozásában és nyílt forráskódú voltában, de nem mindig működik zökkenőmentesen, ha az automatizálások egyre bonyolultabbá válnak, vagy a csapat növekszik. Ami egyszerűnek tűnik az elején, hamarosan átalakulhat egy „Miért romlott el megint?” kérdéssé.

Megértjük. Nem csak néhány API összekapcsolását szeretné. Szüksége van egy megbízható automatizálási platformra, amely képes kezelni az adatáramlást, komplex logikát kezelni és az Ön igényeinek megfelelően skálázni, anélkül, hogy a hibakeresés teljes munkaidős feladattá válna.

Ezért gyűjtöttük össze a legjobb n8n alternatívákat – olyan eszközöket, amelyek intelligens munkafolyamatokhoz, nagyobb terhelésű felhasználási esetekhez és gyorsan változó csapatokhoz lettek kifejlesztve.

Készen áll az automatizálásra a növekedési fájdalmak nélkül?

Vessünk bele!

Miért érdemes az n8n alternatíváit választani?

Az n8n egy munkafolyamat-automatizáló eszköz, amelyet azok a technikai csapatok értékelnek, akik fontosnak tartják az irányítást és az open source rugalmasságot. A rugalmasság azonban kompromisszumokkal jár. Ha problémái vannak a méretezhetőséggel, az együttműködéssel vagy a használhatósággal, akkor talán ideje megfontolni egy n8n alternatívát.

Itt láthatja, hol lehet hiányos az n8n 👇

Megtanulása nem fejlesztők számára nehéz: Ez a vizuális munkafolyamat-építő hasznos, de a felhasználóknak mégis meg kell érteniük a csomópontokat, az adatátvitelt és a kifejezéseket. Mérnöki háttérrel nem rendelkező csapatok számára a ClickUp vagy a Zapier eszközökkel a munkafolyamat-automatizálás sokkal könnyebben elérhető.

A hibakeresés nehéz feladat lehet: komplex munkafolyamatok esetén egy apró hiba is megszakíthatja az egész láncot. A beágyazott logika visszakeresése, különösen robusztus verziókezelés nélkül, frusztráló és lassítja az együttműködést.

A teljesítmény nem skálázható a végtelenségig: Több tucat munkafolyamatot futtat párhuzamosan, vagy valós idejű frissítéseket dolgoz fel? Az n8n teljesítménye elérheti a határait. Nem ritka, hogy a nagy volumenű Több tucat munkafolyamatot futtat párhuzamosan, vagy valós idejű frissítéseket dolgoz fel? Az n8n teljesítménye elérheti a határait. Nem ritka, hogy a nagy volumenű munkafolyamat-automatizálási beállítások terhelés alatt lelassulnak vagy meghibásodnak.

Beépített elemzési funkciók hiánya: Az n8n nem nyújt részletes elemzési funkciókat vagy naplózási lehetőségeket. Ez megnehezíti a teljesítmény figyelemmel kísérését, a problémák elhárítását vagy a munkafolyamatok működésének megértését.

A legjobb n8n alternatívák egy pillantásra

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál? Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Íme egy részletes áttekintés arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

Íme egy rövid összehasonlítás a legjobb n8n alternatívákról:

Eszköz Legalkalmasabb Főbb jellemzők Árak* ClickUp All-in-one projekt- és feladatkezelés automatizálással Beépített feladatok automatizálása, NLP automatizálás-készítő, AI mezők, AI Autopilot ügynökök, több mint 1000 integráció, valós idejű nyomon követés, felhasználóbarát felület Ingyenes csomag; testreszabás vállalatok számára elérhető Készítsen Több lépésből álló munkafolyamatok vizuális logikával és adatkezeléssel Drag-and-drop vizuális építő, útválasztók, fejlett szűrők, ütemezésalapú triggerek, JSON támogatás Ingyenes; fizetős csomagok 10,59 dollártól/hó (1000 művelet) Zapier Népszerű SaaS-alkalmazások összekapcsolása egyszerű logikával Sub-Zaps, egyéni kérések, beépített Python/JS lépések, formázó eszközök Ingyenes; fizetős csomagok 29,99 dollártól/hó Pipedream Eseményvezérelt munkafolyamatok mély kódvezérléssel Beágyazott szkriptek (Node.js, Python stb.), állandó változók, valós idejű naplózás, szerver nélküli infrastruktúra Ingyenes; fizetős csomagok 45 USD/hó áron kezdődnek. Workato Vállalati szintű automatizálás az osztályok és adatbázisok között AI-ügynökök, drag-and-drop receptkészítő, sémaválidálás, több mint 1000 csatlakozó, fejlett adatfeldolgozási képességek Egyedi árazás Activepieces Nyílt forráskódú, AI-kompatibilis automatizálás saját hosztinggal Vizuális építő, saját hosztolás, újrafelhasználható integrációk (TypeScript), AI „darabok”, ember által irányított munkafolyamatok, kód nélküli automatizálási platform Ingyenes (1000 feladat); fizetős csomagok 1200 dollártól/hó Tray. ai Összeállítható iPaaS nagy csapatok számára, akik AI-támogatott munkafolyamatokat építenek Merlin AI ügynöképítő, központosított felügyelet, újrafelhasználható blokkok, drag-and-drop munkafolyamat-szerkesztő Egyedi árazás Tines Biztonsági és IT-csapatok, akik ember-a-hurokban munkafolyamatokat építenek API-first builder, előre elkészített történetek, ellenőrzési nyomvonalak, csevegőszerű felület, újrafelhasználható erőforrások Ingyenes csomag elérhető, a fizetős csomagok testreszabhatók.

A legjobb n8n alternatívák

Vessünk egy pillantást a legjobb eszközökre, amelyek segítségével gyorsabban építheti fel az automatizált munkafolyamatokat, könnyedén méretezhet, és csapatának okosabb módszereket kínálhat a munkafolyamatok zökkenőmentes kezeléséhez.

1. ClickUp (A legjobb all-in-one projektmenedzsment automatizálással)

A legtöbb automatizálási eszköz egyik legnagyobb problémája? Azok a munkán kívül helyezkednek el. Több időt töltesz a zaps, triggerek és külső logikák összekapcsolásával, mint a projektek előrehaladásával. Ezért váltanak az emberek a ClickUp-ra, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazásra. Ez az automatizálást beépíti a munkaterületedbe, pontosan oda, ahol a csapatod dolgozik.

Nézze meg ezt a videót, hogy megtudja, hogyan segíthet a ClickUp Automations a csapatának 👇

A ClickUp Automations feladat szinten működik, de listákon, mappákon és terekben is skálázható. Akciókat indíthat el, amikor egy feladat státusza megváltozik, új megbízottat kap, elérkezik a határidő, vagy akár amikor egy adott egyéni mező frissül.

📌 Példa: Amikor hibajelentés készül a QA listájában, a ClickUp azonnal hozzárendeli a megfelelő mérnökhöz, piros prioritási címkét ad hozzá, és értesíti a csapatot a Slacken. A logika rugalmas és egyszerű szerkezetet követ: kiváltó ok → feltétel → művelet. A műveleteket egymásra halmozhatja, réteges automatizálásokat építhet, és akár központilag is kezelheti őket az „Aktív automatizálások” műszerfalon keresztül.

A rendszert még jobbá teszi az átláthatósága. Minden automatizálásnak van nyoma. Ha valami nem működik, az Activity (Tevékenység) fülre lépve szűrhet siker, hiba vagy szabálytípus szerint. Ellenőrizheti a feladatot, amely kiváltotta, megnézheti, melyik szabályt sértette meg, és megoldhatja a problémát anélkül, hogy adminisztrátori konzolra vagy fejlesztői támogatásra lenne szüksége.

Használja a ClickUp Automations szolgáltatást a munkafolyamatok problémáinak nyomon követéséhez egyértelmű tevékenységi naplókkal.

De az igazi áttörést a ClickUp Autopilot Agents jelenti. Az Autopilot Agents feltételek alapján aktiválódik, utasításokat követ, hozzáfér bizonyos tudásforrásokhoz, és frissítéseket vagy döntéseket közvetlenül a feladatokba vagy csevegési szálakba tesz közzé.

Automatizálja a feladatok frissítését a ClickUp Autopilot Agents segítségével, amely a feltételek és a munkaterület ismeretei alapján működik.

Aztán ott van a ClickUp Brain, az AI motor, amelynek célja, hogy segítse a csapatokat a gyorsabb munkavégzésben anélkül, hogy további eszközöket kellene bevezetniük. Segít többet elérni, mint elképzelni tudná – a hosszú kommentárszálak összefoglalásától az ismétlődő munkafolyamatok automatizálásáig, például a feladatok alapjaitól kezdve történő létrehozásáig.

Gyorsítsa fel a munkát a ClickUp Brain segítségével a feladatkezdeményezés és az ismétlődő munkafolyamatok automatizálásával.

Sőt, még jobb: a ClickUp Brain természetes nyelvű parancsokat fogad, és másodpercek alatt részletes automatizálási megoldásokat hoz létre az Ön számára. Ez az AI valóban növeli a termelékenységet!

A ClickUp Brain segítségével természetes nyelvű parancsokkal azonnal részletes automatizálásokat hozhat létre.

A ClickUp Brain és az AI Agents által biztosított fejlett automatizálási funkciók segítségével a csapatok túlléphetnek az alapvető munkafolyamatokon, és előre gondolkodó rendszereket építhetnek ki.

A ClickUp legjobb funkciói

Feladatok automatizálása : Automatizálja a feladatok frissítését, kiosztását és állapotváltozásait több mint 100 beépített automatizálási sablon és egyéni kiváltó események segítségével.

AI-alapú összefoglalások és elemzések : Az AI Fields segítségével összefoglalhatja a feladatokat, kiválaszthatja a teendőket, felismerheti a hangulatot, lefordíthatja a leírásokat és még sok mást, mindezt a nézeteken belül.

Egyedi ügynökök : Állítson be : Állítson be AI-ügynököket , hogy több lépésből álló műveleteket hajtsanak végre triggerek, utasítások és a munkaterület ismeretei alapján.

Külső eszközökkel való integráció: Integrálja a ClickUp-ot több mint 1000 eszközzel, többek között a Slackkel, a GitHubbal, a HubSpot-tal, a Notionnal, a Google Sheets-szel és a Salesforce-szal.

A ClickUp korlátai

Kezdetben ez nyomasztónak tűnhet a rendelkezésre álló testreszabási és konfigurációs lehetőségek hatalmas választéka miatt.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (10 000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (4000+ értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A ClickUp-ban leginkább a testreszabhatóság és a rugalmasság tetszik. Akár különböző csapatok (például marketing és webfejlesztés) számára testreszabott munkafolyamatokat hozok létre, akár egyedi mezőket használok konkrét projektadatok nyomon követésére, akár ismétlődő feladatokat automatizálok, a ClickUp lehetővé teszi, hogy pontosan az igényeinkhez igazítsam. Segít mindent egy helyen tartani, így a projektmenedzsment és a kommunikáció zökkenőmentes a csapatok között. Ráadásul az integrációk és az automatizálás rengeteg időt takarít meg nekünk, így az igazán fontos dolgokra koncentrálhatunk.

A ClickUp-ban leginkább a testreszabhatóság és a rugalmasság tetszik. Akár különböző csapatok (például marketing és webfejlesztés) számára testreszabott munkafolyamatokat hozok létre, akár egyedi mezőket használok konkrét projektadatok nyomon követésére, akár ismétlődő feladatokat automatizálok, a ClickUp lehetővé teszi, hogy pontosan az igényeinkhez igazítsam. Segít mindent egy helyen tartani, így a projektmenedzsment és a kommunikáció zökkenőmentes a csapatok között. Ráadásul az integrációk és az automatizálás rengeteg időt takarít meg nekünk, így az igazán fontos dolgokra koncentrálhatunk.

2. Make (legalkalmasabb több lépéses munkafolyamatok létrehozására elágazó logikával)

via Make

A Make (korábban Integromat) a munkafolyamatok tervezésének részletes vezérléséről ismert. Az egyszerűbb eszközökkel ellentétben, amelyek lépésről lépésre végigvezetik az automatizálási folyamaton, a Make egy vászon alapú szerkesztőt kínál a felhasználóknak, amelynek segítségével vizuálisan összekapcsolhatnak több műveletet, kezelhetik a hibákat, futtathatnak útválasztókat az elágazási logikához, és párhuzamosan feldolgozhatják az adatokat. Támogatja a HTTP modulokat és a JSON elemzést, így hasznos lehet olyan integrációk létrehozásához, amelyek logikai kezelést és API interakciót igényelnek.

A legjobb funkciók

Készítsen „forgatókönyveket” (automatizálásokat) egy vizuális felületen, amely összeköti az alkalmazásokat, feltételeket állít be és irányítja az elágazási logikát.

A munkafolyamatokat percre pontos triggerek, cron kifejezések vagy egyéni időablakok segítségével ütemezheti, így rugalmasan alakíthatja az automatizálás időzítését.

Alkalmazzon beépített szöveg-, matematikai és dátumfunkciókat az adatok átalakításához vagy szűréséhez a munkafolyamat bármely szakaszában.

Korlátozások

A forgatókönyv beállítása során megjelenő hibaüzenetek gyakran homályosak vagy nehezen értelmezhetők, különösen komplex munkafolyamatok esetén.

Sokan azt mondják, hogy a hibakeresés frusztráló – a korábbi adatkészletek újrafelhasználása szinte lehetetlen anélkül, hogy manuálisan újraépítenék a futást.

Árazás

Örökre ingyenes

Alap : 10,59 USD/hó

Pro : 18,82 USD/hó

Csapatok : 34 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

📍 Megjegyzés: Az ár legfeljebb 1000 műveletre vonatkozik havonta.

Értékelések és vélemények készítése

G2: 4,7/5 (200+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 400 értékelés)

Mit mondanak a Make-ről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Ez szabadságot ad Önnek, hogy elképesztő automatizálásokat építsen, és jól integrálható a legtöbb szoftver szolgáltatóval. Egy másik jó dolog, hogy mindig van más megoldás is. Ha elakad, van egy megoldás, legyen az egy másik modul, API, integráció stb.

Ez szabadságot ad Önnek, hogy elképesztő automatizálásokat építsen, és jól integrálható a legtöbb szoftver szolgáltatóval. Egy másik jó dolog, hogy mindig van más megoldás is. Ha elakad, van egy megoldás, legyen az egy másik modul, API, integráció stb.

💡 Profi tipp: Használjon staging környezetet a jelenlegi eszköz és a lehetséges alternatívák közötti adatintegráció tesztelésére. Futtasson párhuzamos munkafolyamatokat 2-3 hétig, hogy kiszűrje azokat a szélsőséges eseteket, amelyek csak valós adatmennyiségek esetén jelentkeznek.

3. Zapier (a legjobb több lépéses SaaS automatizálások létrehozásához)

a Zapier segítségével

A Zapier az egyik olyan n8n alternatíva, amely eszünkbe jut, amikor a munkafolyamatok automatizálásáról gondolkodunk. Az egyik legnagyobb vonzereje a több mint 6000 alkalmazásintegrációból álló ökoszisztéma, amely a Slack-től és a Gmail-től a Salesforce-ig és az Airtable-ig terjed.

A csapatok a Zapier segítségével kód írása nélkül indíthatnak el műveleteket különböző alkalmazásokban. A felület tiszta, és a logikán alapuló beállítások még a nem technikai felhasználók számára is könnyen megközelíthetővé teszik. Azok számára, akik szeretnék csökkenteni a népszerű eszközök közötti ismétlődő feladatokat, a Zapier egy erős n8n alternatíva.

A Zapier legjobb funkciói

Küldjön egyedi API-hívásokat GET, POST, PUT, DELETE HTTP-módszerekkel és teljes fejléc/test-vezérléssel az Egyedi kérések segítségével.

Python vagy JavaScript szkriptek beillesztésével manipulálhatja az adatokat vagy hívhat API-kat a beépített funkciókon túl.

Indítson újrafelhasználható munkafolyamatokat a Sub-Zaps segítségével, hogy csökkentse az ismétlődéseket és egyszerűsítse a nagy automatizálási architektúrákat.

A Zapier korlátai

Duplikált feladatok létrehozása fordulhat elő, ha a kiváltó adatok formázása váratlan, különösen komplex e-mail beviteli adatok esetén.

A több lépésből álló Zaps (automatizálások) hibáinak elhárítása időigényes lehet, ha nincsenek egyértelmű diagnosztikai eszközök vagy kontextusérzékeny hibakeresés.

Zapier árak

Örökre ingyenes

Professzionális : 19,99 USD/hó

Csapat : 69 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Zapier értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3000+ értékelés)

Mit mondanak a Zapierről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A Zapier teljesen átalakította a munkamódszereinket. Intuitív felülete és hatalmas integrációs könyvtára segítségével könnyedén automatizálhatók a több száz alkalmazás közötti ismétlődő feladatok, a CRM-ektől és e-mail platformoktól kezdve a projektmenedzsment eszközökig és táblázatokig.

A Zapier teljesen átalakította a munkamódszereinket. Intuitív felülete és hatalmas integrációs könyvtára segítségével könnyedén automatizálhatók a több száz alkalmazás közötti ismétlődő feladatok, a CRM-ektől és e-mail platformoktól kezdve a projektmenedzsment eszközökig és táblázatokig.

4. Pipedream (A legjobb szerver nélküli, eseményvezérelt munkafolyamatok létrehozásához, mély kódszintű vezérléssel)

via Pipedream

A Pipedream akkor nyújt kiemelkedő teljesítményt, ha API-kat szeretne összekapcsolni, adatátalakításokat szeretne kezelni kódban, vagy a logikai réteghez közeli munkafolyamat-automatizálást szeretne létrehozni. Minden munkafolyamat PaaS szerver nélküli funkcióként fut, így soha nem kell aggódnia az infrastruktúra provisioningjával vagy kezelésével kapcsolatban.

Emellett gazdag környezetet biztosít a hibakereséshez. Megvizsgálhat minden olyan eseményt, amely munkafolyamatot indít el, megtekintheti az egyes lépések bemeneteit és kimeneteit, valamint részletes naplókat is megnézhet. Ez az „eseményvizsgáló” kiválóan alkalmas az adatáramlás megértéséhez, a problémák elhárításához és a komplex integrációk gyors iterálásához.

A Pipedream legjobb funkciói

Futtasson inline szkripteket Node.js, Python, Go vagy Bash segítségével az adatok feldolgozásához, API-k hívásához vagy egyéni logikák írásához.

Automatikusan méretezze a munkafolyamatokat szerver nélküli infrastruktúrán anélkül, hogy a telepítési vagy futási környezetet kezelnie kellene.

Tárolja és hívja elő a munkafolyamatok futása során a tartós változókat olyan felhasználási esetekhez, mint a számlálók, jelzők vagy a gyorsítótár állapota.

A Pipedream korlátai

Nincs hivatalos, saját szerveren futtatható opció, ami korlátozza a használatát olyan csapatok számára, amelyek szigorú adatmegőrzési vagy megfelelőségi követelményeknek kell megfelelniük.

Nincs BPMN-stílusú vizuális munkafolyamat-építő, ami megnehezíti a komplex folyamatok vizuális ábrázolását.

Pipedream árak

Örökre ingyenes

Alap : 45 USD/hó

Haladó : 74 USD/hó

Connect: 150 USD/hó

Pipedream értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Pipedreamről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A Pipedream nyílt forráskódú, így létrehozhatja saját integrációját vagy hozzájárulhat a platformhoz. Ennek eredményeként nagyon sokoldalú és alkalmazkodó. A Pipedream egy kód nélküli felületet biztosít, amely megkönnyíti a munkafolyamatok létrehozását programozás nélkül.

A Pipedream nyílt forráskódú, így létrehozhatja saját integrációját vagy hozzájárulhat a platformhoz. Ennek eredményeként nagyon sokoldalú és alkalmazkodó. A Pipedream egy kód nélküli felületet biztosít, amely megkönnyíti a munkafolyamatok létrehozását programozás nélkül.

💡 Profi tipp: A kód nélküli automatizálási platformok értékelésekor először a legbonyolultabb, legösszetettebb munkafolyamatokkal tesztelje őket, ne a legegyszerűbbekkel. Az egyszerű dolgok mindenhol működnek; a komplex forgatókönyvek pedig megmutatják, mely eszközök rendelkeznek fejlett AI képességekkel.

5. Workato (A legjobb vállalati szintű, AI-vezérelt automatizált munkafolyamatokhoz)

via Workato

A Workato kifejezetten olyan csapatok számára készült, amelyek nagy léptékű, többfunkciós munkafolyamatokat kezelnek, amelyek megbízhatóságot, gyorsaságot és irányítást igényelnek. Integrálja az alapvető üzleti folyamatokat az alkalmazások, adatbázisok, API-k és helyszíni rendszerek között. A receptalapú építőjével a csapatok kód írása nélkül automatizálhatnak mindent, a marketing átadásoktól a megrendelés-pénzbevétel ciklusokig.

A Workato egyik vonzó tulajdonsága, hogy beágyazódik a vállalati adatmozgásba és az alkalmazások összehangolásába. Pontosan kezeli a fejlett adatfeldolgozási funkciókat, mint például a sémaválidálás, a platformok közötti szinkronizálás és a hiba kezelése.

A Workato legjobb funkciói

Készítsen munkafolyamatokat a drag-and-drop receptszerkesztővel, hogy komplex, feltételes adatáramlásokat hozzon létre az alkalmazások között.

Az Agent Studio és az AgentX Apps segítségével integrálja a mesterséges intelligenciát, hogy automatizálja az olyan folyamatokat, mint a jóváhagyások, az útválasztás vagy az adatok érvényesítése.

Használja az előre elkészített csatlakozókat több mint 1000 szolgáltatáshoz, és könnyedén térképezze fel, alakítsa át és irányítsa az adatokat a rendszerek között.

A Workato korlátai

A Workato Embeddedben az integrációs frissítések több ügyfélkörnyezetben történő bevezetése unalmas feladat, különösen nagy léptékben.

Nem támogatja natívan a szótár adattípusokat, ami korlátozza a beágyazott vagy strukturált adatok összesítésének rugalmasságát.

A Workato árai

Egyedi árazás

Workato értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (500+ értékelés)

Capterra: 4,6 (80+ értékelés)

Mit mondanak a Workato-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Imádom a Workato által a szoftverintegrációk racionalizálásához kínált különféle funkciókat. Imádom a Workato felhasználói felületét és az általános felhasználói élményt is. Imádom, hogy milyen könnyű használni, valamint a ügyfélszolgálat gyorsaságát és minőségét. Csodálom a különféle alkalmazásokhoz kínált nagyszámú kapcsolatot. Mindezek mellett imádom a Workatót, mert ez a legjobb iPaaS platform.

Imádom a Workato által a szoftverintegrációk racionalizálásához kínált különféle funkciókat. Imádom a Workato felhasználói felületét és az általános felhasználói élményt is. Imádom, hogy milyen könnyű használni, valamint a ügyfélszolgálat gyorsaságát és minőségét. Csodálom a különféle alkalmazásokhoz kínált nagyszámú kapcsolatot. Mindezek mellett imádom a Workatót, mert ez a legjobb iPaaS platform.

👀 Tudta? A kód nélküli fejlesztési platformok piaca 2027-re elképesztő 84,47 milliárd dolláros értékre nőhet, 2020 óta pedig 28,9%-os CAGR-ral bővül.

6. Activepieces (A legjobb nyílt forráskódú, AI-kompatibilis munkafolyamat-automatizáláshoz, saját tárhelyen)

via Activepieces

Az Activepieces egy nyílt forráskódú automatizálási eszköz, amely vizuális folyamatépítést, saját hosztolást és előre elkészített műveleteket kínál, amelyek segítségével mélyreható technikai ismeretek nélkül is létrehozhat munkafolyamatokat. Node.js-en fut, támogatja a felhőalapú és a helyi telepítést, és egyre bővülő listát tartalmaz beépített integrációkról olyan népszerű eszközökkel, mint a Gmail, a Slack és az OpenAI.

A platform jó középútat jelent a kezdőbarát és a fejlesztőorientált megoldások között. Bár még fejlődőben van, egyre népszerűbbé válik azoknál a csapatoknál, akik felhasználóbarát felületet és alacsony kódszükségletű munkafolyamat-automatizálást keresnek, azzal a lehetőséggel, hogy szükség esetén mélyebbre is merülhessenek.

Az Activepieces legjobb funkciói

Node.js/TypeScript segítségével létrehozott és újrafelhasználható npm csomagként közzétett egyedi integrációk.

Ágyazza be az Activepieces-t fehér címkés építőként a SaaS termékekbe a natív automatizálás UX érdekében.

Emberi beavatkozással járó lépések a folyamatok manuális szüneteltetéséhez, felülvizsgálatához vagy jóváhagyásához az automatizálási folyamatok során.

Az Activepieces korlátai

A natív integrációk más platformokhoz képest korlátozottak, gyakran manuális API-munkát vagy egyedi kódot igényelnek.

A dokumentáció hiányosnak vagy elavultnak tűnhet, különösen az OAuth hitelesítő adatok konfigurálásakor vagy a kevésbé használt alkalmazásokra való hivatkozáskor.

Activepieces árak

Örökre ingyenes (1000 feladat havonta, korlátlan felhasználói szám)

Ultimate : 1200 USD/hó áron

Beágyazás: Egyedi árazás

Activepieces értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (100+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Activepieces-ről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Nyílt forráskódú, így a lehetőségek végtelenek. Ez az eszköz annyira felhasználóbarát, hogy szó szerint végigvezeti Önt minden lépésen, így a hibalehetőségek jelentősen csökkennek.

Nyílt forráskódú, így a lehetőségek végtelenek. Ez az eszköz annyira felhasználóbarát, hogy szó szerint végigvezeti Önt minden lépésen, így a hibalehetőségek jelentősen csökkennek.

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók 45%-a gondolt már az automatizálás használatára, de még nem tett lépéseket ennek megvalósítására. Az olyan tényezők, mint a korlátozott idő, a legjobb eszközökkel kapcsolatos bizonytalanság és a túl sok választási lehetőség visszatarthatják az embereket attól, hogy megtegyék az automatizálás felé vezető első lépést. ⚒️A könnyen létrehozható AI-ügynökökkel és természetes nyelvű parancsokkal a ClickUp megkönnyíti az automatizálás megkezdését. A feladatok automatikus hozzárendelésétől az AI által generált projektösszefoglalókig, perceken belül hatékony automatizálást valósíthat meg, és akár egyedi AI-ügynököket is létrehozhat – tanulási görbe nélkül. 💫 Valós eredmények: A QubicaAMF a ClickUp dinamikus irányítópultjaival és automatizált diagramjaival 40%-kal csökkentette a jelentések elkészítésének idejét, így a több órás kézi munkát valós idejű betekintéssé alakította.

7. Tray. ai (A legjobb AI-támogatott, összetett iPaaS intelligens automatizálás létrehozásához)

A Tray. ai egy integrációs és automatizálási platform, amelyet vállalati használatra fejlesztettek ki. Lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy AI-kompatibilis munkafolyamatokat tervezzenek, amelyek összekapcsolják a különböző rendszereket és racionalizálják a nagy hatással bíró folyamatokat.

Vizuális, alacsony kódszintű építőjével a csapatok bonyolult automatizálásokat szervezhetnek, ötvözve az emberi döntési pontokat, a feltételes logikát és a gépi tanulást. Ideális azoknak a vállalati csapatoknak, amelyek központosított ellenőrzést szeretnének az integrációk, a valós idejű monitorozás és a megbízható méretezést lehetővé tevő, irányításra kész funkciók felett.

A Tray.ai legjobb funkciói

Merlin Agent Builder intelligens, AI-vezérelt automatizálások tervezéséhez, minimális vagy egyáltalán nem szükséges kódolással.

Egységes irányítópult a központosított felügyelethez, naplózáshoz és hibakezeléshez nagy léptékben

A komponensalapú automatizálási architektúra elősegíti a moduláris mikroszolgáltatások és újrafelhasználható munkafolyamat-blokkok használatát, növelve ezzel a fejlesztés hatékonyságát.

A Tray.ai korlátai

A legördülő listákból származó adatleképezési bemenetek olvasható nevek helyett rejtélyes azonosítókat jelenítnek meg, és a keresés és a kattintások sorrendje nem befolyásolja az eredményeket.

A csatlakozók közötti hitelesítés váltása inkonzisztens lehet – az „összes frissítése” opció kiválasztása esetén egyes hitelesítések változatlanok maradhatnak, és nem lehet egyértelműen azonosítani, hogy mi nem váltott át.

Tray. ai árak

Egyedi árazás

Tray. ai értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (150+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Tray. ai-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Véleményem szerint a felhasználói felület remek! Imádom, hogy egyértelműen követhetem a diagramot, amely megmutatja, hogyan hatnak egymásra az elemek, és fantasztikus, hogy drag-and-drop felületet használhatok. A Tray egyike azon kevés/ritka eszközöknek, amelyek gyors indítást tesznek lehetővé és összességében intuitívak, így a junior technikai személyzet is bekapcsolódhat és kevés képzéssel is képesek lesznek kezelni néhány kérést.

Véleményem szerint a felhasználói felület remek! Imádom, hogy egyértelműen követhetem a diagramot, amely megmutatja, hogyan hatnak egymásra az elemek, és fantasztikus, hogy drag-and-drop felületet használhatok. A Tray egyike azon kevés/ritka eszközöknek, amelyek gyors indítást tesznek lehetővé és összességében intuitívak, így a junior technikai személyzet is bekapcsolódhat és kevés képzéssel is képesek lesznek kezelni néhány kérést.

8. Tines (A legjobb megoldás a biztonsági és IT-műveleti csapatok számára, akik ember által irányított munkafolyamatokat hoznak létre)

via Tines

A Tines egy munkafolyamat- és AI-koordinációs platform biztonsági, IT-műveleti és vállalati csapatok számára. Segít a szervezeteknek automatizálni a komplex munkafolyamatokat, amelyek bármilyen API-val integrálhatók (no-code, low-code vagy full-code).

A „Workbench” csevegőfelület egy beszélgetési réteget ad hozzá, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy természetes nyelven indítsanak el munkafolyamatokat vagy érjenek el adatokat – biztonságosan és anélkül, hogy eszközök között kellene váltaniuk.

A Tines legjobb funkciói

Tárolja központilag az újrafelhasználható erőforrásokat (pl. JSON, adatlisták), hogy azokat több munkafolyamatban is felhasználhassa.

Beépített auditnaplók és szerepkörökön alapuló hozzáférés-vezérlés a megfelelőségi követelményeknek megfelelő munkafolyamat-figyeléshez.

Több száz előre elkészített „történet” (munkafolyamat-sablon) a gyakori felhasználási esetek kiindulópontjaként.

Tines korlátai

A platform korlátai gyakran olyan harmadik féltől származó eszközökből erednek, amelyek nem rendelkeznek API-kkal, ami korlátozza a Tines automatizálási lehetőségeit annak rugalmassága ellenére.

A „Run Script” műveletek szkriptszerkesztője nem rendelkezik olyan modern IDE funkciókkal, mint az automatikus kiegészítés, a fejlett szintaxiskiemelés és a beépített hibaérzékelés, ami megnehezíti a komplex logika hibakeresését.

Tines árak

Közösségi kiadás: örökre ingyenes

Vállalkozások számára: Egyedi árazás

Tines értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 250 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Tines-ről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A Tines egy olyan automatizálási megoldás, amely az automatizálni kívánt feladatok komplexitásától függően alacsony vagy egyáltalán nem igényel programozási ismereteket. A csapatnak rengeteg időt takarít meg a feladatok automatizálásában. Korábban más automatizálási megoldásokkal küzdöttünk, de a Tines eddig remekül működik. Termékük megkönnyíti az API-integrációkat, és eddig még nem találtunk olyat, amit ne tudnánk integrálni!

A Tines egy olyan automatizálási megoldás, amely az automatizálni kívánt feladatok komplexitásától függően alacsony vagy egyáltalán nem igényel programozási ismereteket. A csapatnak rengeteg időt takarít meg a feladatok automatizálásában. Korábban más automatizálási megoldásokkal küzdöttünk, de a Tines eddig remekül működik. Termékük megkönnyíti az API-integrációkat, és eddig még nem találtunk olyat, amit ne tudnánk integrálni!

💡 Profi tipp: Mielőtt áttérne az n8n-ről, exportálja az összes munkafolyamat-logikát dokumentációként. Sok csapat azt feltételezi, hogy emlékezetből újra felépítheti a rendszert, és így elveszíti a kritikus feltételes elágazásokat és a hiba kezelését.

Automatizáljon okosabban, ne nehezebben a ClickUp segítségével

Az n8n segítségével elindulhat, de az intelligens, komplex munkafolyamatok méretezése többet igényel, mint egy vizuális építő. A kódolás nélküli egyszerűséget igénylő csapatoktól a kritikus fontosságú automatizálásokat futtató vállalkozásokig, a megfelelő platform jelentősen megkönnyíti a munkát.

Ha elege van a törékeny szkriptek összeillesztéséből és az órákon át tartó hibakeresésből, itt az ideje áttérni egy olyan eszközre, amely előre gondolkodik Önnel együtt.

A ClickUp mindent egy helyen kínál – AI-alapú automatizálást, egyedi ügynököket, intelligens triggereket és valós idejű betekintést – közvetlenül a munkaterületébe beépítve. Így a munkafolyamatok nem csak futnak, hanem jobban is működnek.

